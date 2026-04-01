대행사 클라이언트 업무에 최적화된 최고의 GPT 15선

경쟁사들은 이미 움직이고 있습니다.

현재 귀하가 속한 스페이스의 에이전시들은 GPT 기반 tools를 활용해 클라이언트 일을 더 빠르고 스마트하게, 그리고 내부 비용의 극히 일부만으로 처리하고 있습니다 . 연구 결과에 따르면 이러한 tools를 사용하면 클라이언트 대응 기능 비용을 최대 30~45%까지 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다 .

문제는 AI를 에이전시에 도입해야 하느냐가 아닙니다. 핵심은 에이전시를 위해 최적화된 최고의 GPT를 활용하고 있는지, 아니면 클라이언트 업무의 미묘한 차이를 고려하지 않고 만들어진 일반적인 tools에 안주하고 있는지가 중요합니다.

일반적인 소셜 미디어 게시물을 작성할 수 있는 GPT와, 전체 퍼널에 걸친 콘텐츠 전략을 수립하거나, 클라이언트의 경쟁 환경을 분석하거나, 특정 산업에 맞춤화된 제안서를 작성하는 데 도움을 줄 수 있는 GPT 사이에는 상당한 차이가 있습니다.

저희가 직접 조사했으니, 귀사 팀이 따로 알아볼 필요가 없습니다. 이 15가지 최고의 GPT는 에이전시의 클라이언트 업무를 위해 특별히 설계되었으며, 실제 결과물에서 확실한 성과를 내야 하는 마케팅, 개발, 전략, 컨설팅 팀을 위해 엄선되었습니다.

'대행사용 GPT'가 실제로 의미하는 것

대행사 환경에서 GPT에 대해 이야기할 때, 대부분의 사용자가 일반적인 ChatGPT와 연관 짓는 채팅 기능을 언급하는 경우는 거의 없습니다.

대신, 에이전시들은 에이전시의 워크플로우, 크리에이티브 제작 및 리서치 작업을 지원하도록 설계된 대규모 언어 모델의 특화 버전인 맞춤형 GPT에 점점 더 많이 의존하고 있습니다.

실질적으로 에이전시용 GPT는 귀사의 운영 요구 사항에 맞춰 훈련된 맞춤형 AI 어시스턴트 역할을 합니다. 이러한 시스템은 일반적인 응답을 생성하는 대신 캠페인 맥락, 브랜드 목소리, 그리고 일반적인 에이전시 결과물의 구조를 이해할 수 있습니다.

대행사에게 이러한 변화는 다음과 같은 실질적인 이점을 잠금 해제합니다:

전문 기능: 에이전시들은 하나의 범용 AI 대신 키워드 조사, 분석 결과 해석, 크리에이티브 업무 등 특정 작업을 위해 설계된 여러 AI 도구를 도입하고 있습니다.

브랜드 및 업계 맥락: 잘 구성된 자체 맞춤형 GPT는 브랜드 가이드라인을 준수하고, 업계의 미묘한 차이를 이해하며, 다양한 채널 전반에 걸쳐 일관성을 유지할 수 있습니다.

확장 가능한 크리에이티브 산출: Teams는 창의성과 전략적 통찰력을 유지하면서 장문 콘텐츠, 캠페인 콘셉트, 게시물 아이디어를 더 빠르게 제작할 수 있습니다.

데이터 기반 인사이트: AI는 마케팅 캠페인의 특정 데이터를 분석하고, 패턴을 파악하여, 더욱 강력한 마케팅 전략을 지원하는 귀중한 인사이트를 제공합니다.

결국 GPT는 인간 팀을 대체하는 것이 아닙니다. GPT는 창의력을 확장하고, 반복적인 일을 간소화하며, 마케팅 전문가들이 더 높은 가치를 지닌 전략적 사고에 집중할 수 있도록 돕는 협업형 AI 어시스턴트 역할을 합니다.

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대행사가 적합한 GPT를 선택하는 방법

GPT 스토어에서 맞춤형 GPT가 급속히 증가함에 따라, 에이전시들은 이제 다양한 마케팅 및 크리에이티브 기능을 위해 설계된 수십 가지의 AI 어시스턴트를 활용할 수 있게 되었습니다. 하지만 적합한 GPT를 선택하려면 단순히 인기 있는 도구를 테스트해 보는 것만으로는 부족합니다.

대개 에이전시는 GPT가 특정 작업을 지원할 수 있는지, 콘텐츠 전략과 부합하는지, 그리고 기존 워크플로우에 원활하게 통합될 수 있는지 여부를 평가합니다.

많은 마케팅 전문가들에게 있어 적합한 GPT란 키워드 조사, 캠페인 아이디어 구상, 블로그 글 작성, Google 애널리틱스 데이터 분석과 같은 전문적인 일을 처리할 수 있는 모델입니다.

대행사들은 랜딩 페이지, 장문 콘텐츠, 소셜 미디어 게시물 등 다양한 형식에 걸쳐 신뢰할 수 있는 결과물을 생성할 수 있는 tools를 찾고 있습니다. GPT가 대행사의 창의적인 작업을 지원할 수 있는지 평가할 때 일관성, 속도, 문맥 이해 능력은 핵심적인 요소입니다.

또 다른 중요한 고려 사항은 유연성입니다. 대행사는 자체 GPT를 구축할지, 아니면 내부 지침, 캠페인 데이터, 브랜드 목소리에 맞춰 훈련된 맞춤형 GPT를 활용할지 결정하기 전에 여러 도구를 테스트하는 경우가 많습니다. 이를 통해 AI 지원이 일반적인 사용 사례가 아닌 실제 클라이언트 업무와 밀접하게 연계될 수 있도록 보장합니다.

대행사용 최고의 GPT

모든 GPT가 시간을 투자할 만한 가치는 없습니다. 기대에 미치지 못하는 것도 있지만, 실제로 일의 효율을 높여주는 것도 있습니다. 여기 소개하는 것들은 바로 그런 GPT들입니다.

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 연구를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 거치므로, 저희가 추천하는 제품이 진정한 가치를 지닌다는 점을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

참고: GPT 기반 SEO tools의 가격은 일반적으로 맞춤형으로 책정되며, 사용량, 기능 및 규모에 따라 달라집니다.

1. 크리에이티브 라이팅 코치 (창의적인 스토리텔링 및 장문 콘텐츠 개발 능력 향상에 최적)

아무리 경험이 풍부한 에이전시 팀이라도 때로는 창의적인 벽에 부딪히곤 합니다. 마감일이 밀려오고 캠페인에 새로운 시각이 필요할 때, 'Creative Writing Coach'와 같은 tools는 품질을 저하시키지 않으면서도 팀의 아이디어 흐름을 유지해 줍니다. 이 tools는 어조, 구조, 스토리텔링을 다듬어 주는 가상 에디터 역할을 합니다.

장문 콘텐츠, 브랜드 스토리, 또는 전문가 의견 기사를 제작하는 에이전시에게 이 GPT는 유용한 크리에이티브 파트너가 되어줍니다. 초안을 분석하고 개선 사항을 제안하며, 다양한 채널과 캠페인 형식에 걸쳐 콘텐츠 생성 프로세스의 일관성을 유지하는 데 도움이 되는 아이디어를 생성해 줍니다.

크리에이티브 라이팅 코치의 주요 기능

문체, 명확성, 서사 흐름에 대한 체계적인 피드백을 통해 블로그 글쓰기와 스토리텔링을 다듬을 수 있도록 도와줍니다

팀에 창의적인 영감이 필요할 때, 신선한 게시물 아이디어, 캠페인 콘셉트, 독창적인 포인트를 생성해 줍니다

문법, 문장 흐름, 구성을 개선하여 기사, 랜딩 페이지, 마케팅 자료 전반에 걸친 콘텐츠 생성의 질을 높여줍니다.

크리에이티브 에이전시 작업 및 캠페인 스토리텔링을 진행하는 에이전시를 위한 브레인스토밍 세션을 지원합니다

창작 글쓰기 코치의 한계

엄격한 브랜드 톤이나 업계 특유의 맥락을 유지하기 위해 추가 프롬프트가 필요할 수 있습니다.

전문 마케팅 AI 도구와 비교했을 때, 고급 SEO 분석이나 심층적인 키워드 조사를 위해 설계된 것은 아닙니다.

크리에이티브 라이팅 코치 요금

맞춤형 가격

창작 글쓰기 코치 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

💡 전문가 팁: 말로 전달하여 완성도 높은 콘텐츠를 작성하세요. 모든 콘텐츠를 수동으로 입력하는 대신, 'Talk to Text' 기능을 사용하여 ClickUp Brain MAX에 콘텐츠를 음성으로 입력할 수 있습니다. 'Talk to Text'는 음성을 텍스트로 변환하고, 불필요한 단어를 자동으로 수정하며, 복잡하고 장황한 문장을 간결하게 정리해 가독성을 높여줍니다. 또한 연구 논문을 위한 학술적인 어조, 토론 게시물을 위한 캐주얼한 어조, 학습 노트를 위한 간결한 어조 등 원하는 스타일에 맞춰 소리 톤을 조절할 수도 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: 마케팅에 ChatGPT를 활용하는 방법

2. 이메일 및 메일 작성기 (세련된 클라이언트 이메일 초안 작성 및 전환율이 높은 제목 작성에 최적)

클라이언트와의 소통은 에이전시 업무에서 빠질 수 없는 부분입니다. 제안서, 캠페인 업데이트, 후속 연락 등 어떤 내용을 보내든 '이메일 및 메일 작성 GPT'는 팀이 명확하고 전문적인 어조를 유지하면서 메시지를 더 빠르게 작성할 수 있도록 도와줍니다.

같은 이메일을 여러 번 다시 작성하는 대신, 간단한 채팅 인터페이스 내에서 이 GPT를 활용해 다양한 대상에 맞춰 메시지를 다듬을 수 있습니다. 이는 여러 커뮤니케이션 채널을 관리하며, 대외 홍보, 내부 협업 또는 클라이언트 보고를 위한 신속한 초안 작성이 필요한 에이전시에 특히 유용합니다.

이메일 및 메일 작성기의 주요 기능

아웃리치, 업데이트, 제안서 및 특정 마케팅 커뮤니케이션을 위한 전문적인 이메일을 신속하게 작성합니다.

대행사 캠페인의 응답률을 높이기 위해 다양한 이메일 제목 변형을 생성합니다

클라이언트, 파트너, 내부 팀 등 누구에게 글을 쓰든 상황에 맞게 어조를 세심하게 조정합니다

마케팅 팀이 커뮤니케이션 전반에 걸쳐 일관된 브랜드 목소리를 유지하면서 더 빠르게 콘텐츠를 작성할 수 있도록 지원합니다

이메일 및 메일 작성 도구의 한도

광범위한 캠페인 플랜보다는 주로 커뮤니케이션 작업에 중점을 둡니다

마케팅 의사결정을 위해 분석 데이터, 캠페인 데이터 또는 성과 인사이트를 직접 분석하지는 않습니다.

이메일 및 메일 작성 도구 가격

맞춤형 가격

이메일 및 메일 작성 도구 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 37%가 글쓰기, 편집, 이메일 작성 등 콘텐츠 생성에 AI를 활용하고 있습니다. 하지만 이 과정에서는 대개 콘텐츠 생성 도구와 작업 공간 등 서로 다른 도구 간을 오가야 하는 번거로움이 따릅니다. ClickUp을 사용하면 이메일, 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 전반에 걸쳐 AI 기반 글쓰기 지원을 받을 수 있으며, 이 모든 과정에서 작업 공간 전체의 맥락을 유지합니다.

3. Code Copilot (대행사 웹사이트 개발 및 디버깅 가속화에 최적)

대행사가 클라이언트의 웹사이트를 구축하거나 유지 관리할 때, 개발 작업은 금세 병목 현상이 될 수 있습니다. Code Copilot은 마치 가상 엔지니어링 파트너처럼 작동하여 팀이 코드를 검토하고, 문제를 해결하며, 프로젝트를 더 빠르게 진행할 수 있도록 도와줍니다.

웹사이트, 랜딩 페이지 또는 클라이언트 플랫폼을 관리하는 에이전시를 위해, 이 GPT는 반복적인 개발 작업에 소요되는 시간을 줄여줍니다. 스크립트 최적화나 문서 검토 등 어떤 작업이든, 개발자에게 코딩을 더 효율적이고 유지보수하기 쉽게 만들어주는 신속한 인사이트를 제공합니다.

Code Copilot의 주요 기능

코드를 검토 및 분석하여 오류를 감지하고, 더 깔끔한 구현을 위한 개선 사항을 제안합니다.

복잡한 문서를 해석하여 개발자가 프레임워크나 API를 더 빠르게 이해할 수 있도록 돕습니다

잠재적인 문제를 강조 표시하고 최적화 방안을 제안하는 디버깅 지원을 제공합니다

제품 페이지, 클라이언트 웹사이트 기능 또는 기술적 통합을 구축하는 에이전시를 위한 개발 워크플로우를 지원합니다.

Code Copilot의 한계

광범위한 마케팅이나 콘텐츠 생성 워크플로우보다는 주로 개발 작업에 중점을 둡니다.

복잡한 시스템이나 익숙하지 않은 tools를 사용할 때는 여전히 개발자의 전문 지식이 필요할 수 있습니다

Code Copilot 요금

맞춤형 가격

Code Copilot 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📖 함께 읽어보세요: 사용자 조사 수행 방법

대행사들은 캠페인 관리, 분석, 클라이언트 커뮤니케이션 등 수십 가지 앱을 동시에 다루는 경우가 많습니다. Zapier의 'Automation Consultant'는 자동화를 통해 반복적인 일을 줄일 수 있는 부분을 파악하고, 팀이 이미 사용하고 있는 도구들을 연결해 줍니다.

이 GPT는 플랫폼 간에 수동으로 정보를 전달하는 대신, 채팅 인터페이스 내에서 워크플로우 조언자 역할을 수행합니다. 이를 통해 에이전시는 크리에이티브 작업을 간소화하고, 수동 전달 과정을 줄이며, 여러 채널 전반에 걸쳐 운영 효율성을 높일 수 있는 자동화 전략을 수립할 수 있습니다.

Zapier의 자동화 컨설턴트 주요 기능

대행사들이 마케팅 및 운영 도구 전반에 걸쳐 워크플로우를 간소화할 수 있도록 돕는 자동화 전략을 추천합니다.

Slack, Google 서비스 및 기타 생산성 앱과 같은 플랫폼 간의 연동을 제안합니다.

보고, 리드 확보, 캠페인 업데이트와 같은 특정 작업을 위한 자동화 흐름을 설계하는 데 팀을 지원합니다

워크플로우 아이디어를 제공하여 에이전시가 마케팅 운영을 확장할 수 있도록 돕습니다. 이는 수작업 노력을 늘리지 않음을 의미합니다.

Zapier의 자동화 컨설턴트 기능 한도

권장되는 자동화 워크플로우를 완벽하게 실행하려면 기존 Zapier 설정이 필요합니다.

콘텐츠 생성, SEO, 창의적인 캠페인 개발보다는 주로 자동화 가이드에 중점을 둡니다.

Zapier의 자동화 Consultant 요금

맞춤형 가격

Zapier의 '자동화 컨설턴트' 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

👀 알고 계셨나요? ClickUp의 기본 통합 기능과 Zapier 연동을 통해 1,000개 이상의 다른 앱과 연결할 수 있습니다. 즉, ClickUp을 CRM, 이메일 마케팅 플랫폼, 심지어 소셜 미디어 스케줄러까지 연결하여 원활한 정보 흐름을 구축할 수 있습니다. 예를 들어, CRM에 등록된 신규 클라이언트 리드 정보를 바탕으로 ClickUp 작업을 자동으로 생성하여 수동 데이터 입력 작업을 없앨 수 있습니다.

5. Consensus (연구 기반 인사이트 및 학술 자료 검색에 최적)

성공적인 캠페인은 철저한 조사에서 시작됩니다. Consensus는 수백만 건의 학술 논문을 분석하고 그 결과를 명확하고 실용적인 답변으로 요약하여, 에이전시가 신뢰할 수 있는 지식을 신속하게 활용할 수 있도록 돕습니다.

콘텐츠 전략, 사고 리더십, 또는 데이터 기반 스토리텔링을 다루는 에이전시를 위해, Consensus는 채팅 인터페이스 내에서 연구 분석가 역할을 수행합니다. 여러 데이터 소스를 수동으로 일일이 확인하는 대신, 팀은 신뢰할 수 있는 인사이트를 수집하고, 주장을 검증하며, 검증된 데이터를 바탕으로 더욱 탄탄한 스토리를 구축할 수 있습니다.

모두가 인정하는 최고의 기능

수백만 건의 학술 연구를 분석하여 연구 및 전략 수립을 위한 과학적 근거를 바탕으로 한 통찰력을 제공합니다.

복잡한 연구 결과를 요약하여 팀이 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 합니다

대행사가 기사 작성이나 보고서 작성 시 신뢰할 수 있는 출처를 참고할 수 있도록 지원하여 콘텐츠 생성 과정을 돕습니다

마케팅 팀이 증거를 분석하고 주제를 탐구하여 더 탄탄한 리서치와 캠페인 플랜을 할 수 있도록 지원합니다

일반적인 한계

실시간 분석이나 캠페인 성과 데이터보다는 주로 학술 및 연구 자료에 중점을 둡니다.

키워드 조사, SEO 또는 광범위한 마케팅 워크플로우 작업을 수행하려면 추가 tools가 필요할 수 있습니다.

일반적인 가격

맞춤형 가격

종합 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

6. AskYourPDF 리서치 어시스턴트 (문서 분석 및 PDF에서 인사이트 추출에 최적화)

대행사 팀은 연구 보고서, 전략 프레젠테이션 자료, 백서, 클라이언트 브리프 등 방대한 문서를 다루는 경우가 많습니다. AskYourPDF 리서치 어시스턴트는 문서와 직접 상호작용할 수 있게 해줌으로써, 이러한 긴 파일을 실행 가능한 정보로 전환하는 데 도움을 줍니다.

수백 페이지에 달하는 문서를 일일이 읽을 필요 없이, 채팅 인터페이스 내에서 이 GPT를 활용해 문서를 분석하고 귀중한 인사이트를 신속하게 도출할 수 있습니다. 장문 콘텐츠, 보고서 또는 연구 기반 마케팅 전략을 제작하는 에이전시의 경우, 복잡한 문서에서 관련 데이터를 추출하는 과정을 효율화하는 데 도움이 됩니다.

AskYourPDF 리서치 어시스턴트의 주요 기능

PDF 파일을 업로드하고 분석하여 보고서, 연구 자료 또는 내부 문서에서 키 인사이트를 신속하게 도출할 수 있습니다.

대행사들이 참고 문헌을 바탕으로 기사 초안이나 연구 요약문을 작성할 수 있도록 지원합니다

콘텐츠 생성과 연구 기반 블로그 글쓰기를 지원하기 위해 인용문과 참고 문헌을 추출합니다

팀이 문서 전체를 읽지 않고도 대화형 방식으로 문서와 상호작용하여 특정 데이터를 찾을 수 있게 해줍니다

AskYourPDF 리서치 어시스턴트의 한도

캠페인 중심의 SEO나 키워드 조사 작업보다는 주로 문서 분석을 위해 설계되었습니다.

PDF가 아닌 소스나 더 광범위한 마케팅 워크플로우를 다룰 때는 추가적인 AI 도구가 필요할 수 있습니다.

AskYourPDF 리서치 어시스턴트 요금

맞춤형 가격

AskYourPDF 리서치 어시스턴트 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

7. 프레젠테이션 및 다이어그램 생성기 (워크플로우와 마케팅 전략을 시각화하는 데 최적)

대행사들은 종종 복잡한 캠페인 구조, 클라이언트 워크플로우, 기술적 통합을 다루어야 합니다. 프레젠테이션 및 다이어그램 생성기는 이러한 추상적인 아이디어를 팀과 클라이언트가 쉽게 이해할 수 있는 명확한 시각 자료로 변환하는 데 도움을 줍니다.

긴 문서로 복잡한 프로세스를 설명하는 대신, 이 GPT를 활용해 논의를 단순화하는 다이어그램을 생성할 수 있습니다. 마케팅 전략을 수립하거나, 프로젝트 구조를 정리하거나, 클라이언트에게 캠페인 아이디어를 제시할 때, 시각적인 다이어그램은 대행사와 내부 팀 간의 협업을 더욱 원활하게 만들어 줍니다.

프레젠테이션 및 다이어그램 생성기의 주요 기능

팀이 복잡한 전략과 워크플로우를 명확하게 설명할 수 있도록 도와주는 플로우차트와 시각적 다이어그램을 생성합니다

아이디어 정리, 캠페인 기획, 콘텐츠 전략 수립에 도움이 되는 마인드 맵을 생성합니다

시스템 아키텍처, 데이터 흐름 및 통합을 시각화하여 기술 문서 작성을 지원합니다

대행사가 제안서, 클라이언트 프레젠테이션, 연구 요약 보고서에서 체계적인 개념을 제시할 수 있도록 지원합니다

프레젠테이션 및 다이어그램 생성기의 한계

콘텐츠 생성, SEO, 캠페인 문안 작성보다는 주로 시각적 자료 생성 작업에 중점을 둡니다.

고도로 맞춤형 또는 브랜드가 반영된 시각적 자산을 제작할 때는 여전히 외부 디자인 tools가 필요할 수 있습니다

프레젠테이션 및 다이어그램 생성기 가격

맞춤형 가격

프레젠테이션 및 다이어그램 생성기 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

8. 프로젝트 매니저 버디 (복잡한 에이전시 프로젝트의 기획 및 관리에 최적)

여러 클라이언트의 캠페인을 동시에 진행하다 보면 금세 업무에 압도될 수 있습니다. Project Manager Buddy는 에이전시 팀이 타임라인을 체계적으로 구성하고, 결과물을 관리하며, 프로젝트 간 업무를 조율할 수 있도록 돕는 가상 운영 자문가 역할을 합니다.

매번 플랜을 처음부터 새로 세우는 대신, 채팅 인터페이스 내에서 이 GPT를 활용해 작업을 정리하고, 워크플로우를 설계하며, 프로젝트 문서를 체계화할 수 있습니다. 여러 클라이언트와 특정 마케팅 캠페인을 동시에 관리해야 하는 에이전시에게 이 도구는 프로젝트를 원활하게 진행할 수 있도록 유용한 지침을 제공합니다.

프로젝트 관리 버디의 주요 기능

팀이 캠페인 전반과 내부 프로세스 전반에 걸쳐 워크플로우를 간소화하는 프로젝트 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다

프로젝트 관리 프레임워크에 대한 지침을 제공하고 팀 간 특정 작업을 체계적으로 정리할 수 있도록 지원합니다

크리에이티브 에이전시 작업, 제품 출시 또는 캠페인 로드맵을 위한 기획 템플릿과 프레임워크를 생성합니다

대행사가 프로젝트의 명확성을 유지하면서 여러 채널에 걸친 결과물을 효율적으로 조정할 수 있도록 지원합니다

프로젝트 관리 버디의 한도

콘텐츠 생성, SEO, 캠페인 문안 작성보다는 주로 기획 및 조정에 중점을 둡니다.

모든 작업을 완벽하게 추적하고 실행하기 위해서는 외부 프로젝트 관리 도구와의 연동이 여전히 필요할 수 있습니다.

프로젝트 관리 버디 요금

맞춤형 가격

프로젝트 관리 버디 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

9. 비디오 AI 생성기 (마케팅 대본을 매력적인 시각적 캠페인으로 변환하는 데 최적)

비디오 콘텐츠는 현대 마케팅에서 가장 강력한 형식 중 하나로 자리 잡았지만, 대규모로 제작하려면 비용과 시간이 많이 소요될 수 있습니다. Video AI Generator는 에이전시가 글로 된 아이디어를 시각적인 장면으로 변환할 수 있도록 도와주어, 팀이 비디오 콘셉트를 더 빠르게 실험해 볼 수 있게 해줍니다.

다양한 채널에 걸쳐 콘텐츠 생성 작업을 관리하는 에이전시를 위해, 이 GPT는 대본, 캠페인 메시지 또는 기사 개요를 시각적 스토리텔링 형식으로 변환하는 데 도움을 줍니다. 특히 팀이 기존의 제작 워크플로우에만 전적으로 의존하지 않고 프로모션 비주얼이나 콘셉트 비디오를 생성해야 할 때 매우 유용합니다.

비디오 AI 생성기의 주요 기능

글로 작성된 프롬프트를 비디오 장면으로 변환하여 창의적인 콘텐츠 생성과 캠페인 스토리텔링을 지원합니다

대행사가 특정 마케팅 캠페인을 위한 비디오 광고 및 프로모션용 비주얼을 프로토타입으로 제작하는 데 도움을 줍니다

스크립트나 장문 콘텐츠를 소셜 및 디지털 캠페인을 위한 매력적인 시각적 스토리로 변환합니다

비디오 중심 마케팅 전략을 위해 새로운 아이디어와 형식을 실험하는 크리에이티브 팀을 지원합니다

비디오 AI 생성기의 한계

생성된 비디오는 전문 비디오 제작 도구를 사용하여 편집하거나 보정해야 할 수도 있습니다

SEO, 키워드 조사, 캠페인 분석 인사이트와 같은 분석 작업에는 적합하지 않습니다.

비디오 AI 생성기 가격

맞춤형 가격

비디오 AI 생성기 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📖 함께 읽어보세요: 최고의 AI 콘텐츠 생성 도구

10. 로고 제작자 (대행사 클라이언트를 위한 브랜드 아이덴티티 컨셉을 빠르게 생성하는 데 최적)

브랜드 아이덴티티 프로젝트는 대개 탐색 단계에서 시작됩니다. Logo Creator는 에이전시가 신규 클라이언트의 브랜드를 기획하거나 기존 브랜드를 리뉴얼할 때 시각적 아이덴티티 아이디어를 신속하게 도출할 수 있도록 도와줍니다.

초기 컨셉을 구상하는 데 몇 시간을 허비하는 대신, 이 GPT를 활용해 클라이언트의 브랜드, 업종, 창의적 비전에 기반한 다양한 로고 방향을 생성할 수 있습니다. 콘텐츠 생성, 제품 페이지 관리, 또는 클라이언트 웹사이트 론칭을 담당하는 에이전시에게 이 tool은 시각적 개발의 초기 단계를 가속화하는 데 도움이 됩니다.

로고 제작자의 주요 기능

대행사가 시각적 브랜드 방향을 신속하게 탐색할 수 있도록 도와주는 다양한 로고 콘셉트를 생성합니다

현대적인 웹사이트 및 제품 출시를 지원하는 독창적인 앱 아이콘과 브랜드 아이덴티티 자산을 제작합니다

브랜드 정체성과 시각적 창의성을 강화하는 색상 팔레트 조합을 제안합니다

팀이 세부적인 디자인 작업에 착수하기 전에 시각적 아이디어를 신속하게 테스트할 수 있도록 지원합니다

로고 제작자의 한계

생성된 디자인은 최종 전달 전에 전문 디자인 tools를 사용하여 다듬어야 하는 경우가 많습니다

광범위한 마케팅이나 전략적 콘텐츠 전략 일보다는 시각적 아이덴티티에 중점을 둡니다.

로고 제작자 가격

맞춤형 가격

로고 제작자 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📖 함께 읽어보세요: 효율성 향상을 위한 워크플로우 조정 간소화 방법

11. 프롬프트 엔지니어링 (더 높은 품질의 AI 출력을 얻기 위해 프롬프트를 최적화하는 데 가장 적합)

AI로부터 훌륭한 결과를 얻는 것은 종종 프롬프트를 얼마나 잘 작성했는지에 달려 있습니다. 프롬프트 엔지니어링은 에이전시가 대규모 언어 모델과 상호작용하는 방식을 개선하여, 더 명확하고 체계적이며 클라이언트 업무와 더 관련성 높은 응답을 받을 수 있도록 돕습니다.

맞춤형 GPT를 실험 중이거나 여러 AI 도구를 활용하는 팀에게 이 GPT는 요청을 구성하는 방식을 개선해 주는 가이드 역할을 합니다. 프롬프트를 다듬고 AI 시스템에 제공되는 맥락을 개선함으로써, 에이전시가 콘텐츠 생성, 리서치, 마케팅 전략 수립에서 더 나은 결과를 도출할 수 있도록 돕습니다.

프롬프트 엔지니어링의 주요 기능

프롬프트를 검토하고 다듬어 GPT 모델이 요청을 해석하는 방식을 개선하고 더 나은 결과를 생성하도록 돕습니다

대형 언어 모델이 지시를 처리하고 AI 응답을 생성하는 방식을 에이전시가 이해하는 데 도움을 줍니다

콘텐츠 생성, 리서치, 캠페인 아이디어 구상을 지원하는 실용적인 프롬프트 예시를 제공합니다.

프롬프트의 명확성을 높여 팀이 맞춤형 GPT 전반에 걸쳐 더 일관된 결과를 생성할 수 있도록 지원합니다

프롬프트 엔지니어링의 한계

성과 분석이나 시장 조사와 같은 작업을 직접 수행하는 것보다 프롬프트의 품질을 향상시키는 데 중점을 둡니다.

생성된 AI 응답이 클라이언트의 목표와 브랜드 가이드라인에 부합하는지 확인하기 위해서는 여전히 사람의 판단이 필요합니다.

프롬프트 엔지니어링 가격

맞춤형 가격

프롬프트 엔지니어링 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

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12. UX 디자인 멘토 (UX 전략 및 제품 인터페이스 디자인 개선에 최적)

훌륭한 디지털 경험은 우연히 만들어지는 경우가 거의 없습니다. UX Design Mentor는 에이전시 팀이 제품 인터페이스를 평가하고, 사용성을 개선하며, 웹사이트와 애플리케이션 전반에 걸쳐 디지털 경험을 다듬을 수 있도록 지원합니다.

클라이언트의 웹사이트 경험을 설계하거나 제품 페이지를 최적화하는 에이전시를 위해, 이 GPT는 디자인 자문가 역할을 수행합니다. 레이아웃, 내비게이션 흐름, 사용자 상호작용을 검토하여, 팀이 창의성과 전략적 사고를 유지하면서도 디자인 아이디어를 더욱 강력한 사용자 중심 솔루션으로 구현할 수 있도록 돕습니다.

UX Design Mentor의 주요 기능

레이아웃, 탐색 흐름, 사용성에 대한 피드백을 제공하여 전반적인 웹사이트 경험을 개선합니다

대행사가 디자인 선택 사항을 분석하고 이를 최신 UX 전략에 부합하도록 조정할 수 있도록 지원합니다

마케팅 및 제품 관련 의사결정을 강화하는 사용자 조사, 페르소나, 테스트에 대한 가이드를 제공합니다.

디자인 팀이 실용적인 통찰력을 바탕으로 시각적 구조와 인터랙션 아이디어를 다듬을 수 있도록 지원합니다

UX 디자인 멘토의 한계

광범위한 SEO, 키워드 조사 또는 성과 분석보다는 UX 피드백에 중점을 둡니다.

프로토타이핑 및 고품질 인터페이스 개발을 위해서는 여전히 전문적인 디자인 tools가 필요할 수 있습니다.

UX 디자인 멘토 요금

맞춤형 가격

UX 디자인 멘토 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

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13. Sales Pro (더 스마트한 클라이언트 후속 조치 및 영업 전략 수립에 최적)

고객 관계는 종종 첫 대화 이후에 어떻게 진행되느냐에 따라 결정됩니다. Sales Pro는 에이전시가 후속 조치 방식을 개선하여, 고객과의 소통이 세심하고 전략적이며 고객의 요구에 부합하도록 돕습니다.

여러 채널에 걸쳐 다수의 계정과 마케팅 캠페인을 관리하는 에이전시를 위해, 이 GPT는 체계적인 어시스턴트 역할을 수행하여 팀이 장기적인 클라이언트 관계를 강화할 수 있는 후속 메시지, 아웃리치 전략, 참여 유도 아이디어를 기획하도록 돕습니다.

제안서 작성, 프레젠테이션, 캠페인 논의 후에도 에이전시가 추진력을 유지해야 할 때, 이러한 tools는 대화를 원활하게 진행할 수 있는 체계적인 아이디어와 메시지를 도출하는 데 도움이 됩니다.

Sales Pro의 주요 기능

마케팅 및 홍보 캠페인 전반에 걸쳐 클라이언트 참여도를 높이는 후속 메시지를 작성하는 데 도움을 줍니다.

다양한 클라이언트와 업계의 맥락에 맞춰 맞춤형 커뮤니케이션 아이디어를 생성합니다

대행사가 일관된 브랜드 커뮤니케이션을 유지할 수 있도록 돕는 체계적인 아웃리치 전략을 제공합니다

관계 관리를 효율화하는 결과물을 생성하여 다수의 클라이언트를 관리하는 팀을 지원합니다

Sales Pro의 한도

다양한 CRM의 심층적인 분석보다는 주로 커뮤니케이션 전략에 중점을 둡니다.

캠페인 전반의 성과 데이터를 추적하는 CRM 시스템 및 기타 AI 도구와 함께 사용하면 가장 효과적입니다.

영업 팀 요금제

맞춤형 가격

Sales Pro 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

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14. SMMA GPT (소셜 미디어 마케팅 전략 및 캠페인 콘텐츠 관리에 최적)

소셜 미디어 마케팅 에이전시를 운영한다는 것은 여러 캠페인, 플랫폼, 클라이언트를 동시에 관리해야 한다는 것을 의미합니다. SMMA GPT는 캠페인 구성, 창의적인 아이디어 도출, 다양한 채널에서 성과를 내는 전략 수립에 도움이 필요한 에이전시를 지원하기 위해 개발되었습니다.

콘텐츠 생성, 광고 캠페인, 소셜 미디어 성장 전략을 관리하는 팀에게 이 GPT는 전략적 조력자 역할을 합니다. 마케팅 전문가들이 캠페인 아이디어를 도출하고, 메시지 전달 방식을 구상하며, 변화하는 플랫폼 트렌드에 부합하는 콘텐츠 마케팅 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다.

캠페인 아이디어를 빠르게 얻거나 소셜 미디어 실행을 위한 체계적인 프레임워크가 필요할 때, 이러한 tools는 에이전시가 창의적인 추진력을 유지하면서 동시에 클라이언트 일을 체계적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.

SMMA GPT의 주요 기능

대행사가 캠페인 아이디어, 바이럴 게시물 아이디어, 소셜 미디어 전략 컨셉을 구상하는 데 도움을 줍니다

블로그, 캡션, 광고 크리에이티브, 캠페인용 장문 콘텐츠 생성을 지원합니다

소셜 미디어 플랫폼을 위한 키워드 최적화, SEO, 타겟 고객 중심 메시지 작성을 지원합니다

대행사가 다양한 채널에 걸친 마케팅 전략을 수립하는 데 도움이 되는 전략적 인사이트를 제공합니다

SMMA GPT의 한도

심층 분석이나 Google 애널리틱스 보고보다는 소셜 마케팅에 중점을 둡니다.

출력 품질은 컨텍스트와 캠페인 데이터가 얼마나 명확하게 제공되느냐에 따라 달라질 수 있습니다.

SMMA GPT 가격

맞춤형 가격

SMMA GPT 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

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15. 비즈니스 개발 및 디지털 마케팅 플랜 (체계적인 클라이언트 성장 전략 수립에 최적)

대행사 업무는 단순히 캠페인을 실행하는 것 이상을 포함하는 경우가 많습니다. 클라이언트들은 성장 전략, 포지셔닝, 장기적인 마케팅 방향에 대한 조언도 기대합니다. '비즈니스 개발 및 디지털 마케팅 플랜'은 대행사가 비즈니스 전략과 실질적인 마케팅 실행을 결합한 체계적인 플랜을 수립할 수 있도록 돕습니다.

이 GPT는 백지 상태에서 시작하는 대신, 팀이 콘텐츠 전략, 캠페인 기획, 그리고 더 광범위한 비즈니스 개발 목표를 연결하는 체계적인 성장 프레임워크를 구축할 수 있도록 지원합니다. 다수의 클라이언트를 관리하는 에이전시의 경우, 이 도구는 원시 데이터와 시장 조사를 실행 가능한 기획 문서로 전환하는 데 도움을 주는 전략적 파트너 역할을 합니다.

비즈니스 개발 및 디지털 마케팅 플랜의 주요 기능

대행사가 다양한 산업 분야에 맞춰 체계적인 마케팅 및 성장 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다

관련 데이터와 시장 인사이트를 활용하여 제안서 생성 및 캠페인 기획을 지원합니다

콘텐츠 전략 플랜, 리드 생성 아이디어, 장기적인 클라이언트 성장 프레임워크 수립을 지원합니다

대행사가 웹사이트, 캠페인 또는 비즈니스 개발 프레젠테이션에 활용할 수 있는 체계적인 플랜을 생성합니다

비즈니스 개발 및 디지털 마케팅 플랜의 한계

전략적 결과물은 심층적인 분석과 실제 시장 조사를 통해 검증해야 할 수 있습니다.

대행사가 클라이언트의 브랜드, 목표, 경쟁 환경에 대한 구체적인 정보를 제공할 때 가장 효과적입니다.

비즈니스 개발 및 디지털 마케팅 플랜 요금

맞춤형 가격

사업 개발 및 디지털 마케팅 플랜 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📖 함께 읽어보세요: AI 마케팅 에이전시가 귀사의 디지털 전략을 어떻게 혁신할 수 있는지

대행사 운영의 핵심은 명확성, 속도, 협업, 그리고 원활한 실행입니다. 업무가 산만해지는 것을 방지하기 위한 AI 도구 역시 이러한 요소를 갖추어야 합니다.

대부분의 에이전시는 GPT 하나만 사용하다가 어느새 각기 다른 전문 분야와 학습 곡선을 가진 7개의 GPT를 동시에 관리해야 하는 상황에 직면하게 되며, 이는 AI 시스템의 무분별한 확산의 결과로 이어집니다. 이제 여러분은 단순히 캠페인을 관리하는 것이 아니라, 마치 동물원을 관리하는 것과 같은 처지가 된 것입니다.

💡전문가 팁: ClickUp의 데스크탑 AI 동반자, ClickUp Brain MAX를 사용하여 AI 도구 과다 사용을 줄이세요: 한 순간에는 GPT-5를 사용해 복잡한 메시지를 작성하다가, 다음 순간에는 긴 문맥 분석을 위해 Claude로 토글할 수 있습니다(모두 동일한 'Ask AI' 창에서 가능합니다). 서로 다른 UI를 익히거나 각 모델의 기능을 일일이 기억할 필요가 없습니다. 앱을 전환하거나 큰 비용을 들이지 않고도, 각 작업에 가장 적합한 도구를 선택하기만 하면 됩니다.

ClickUp Brain MAX의 'Talk to Text' 기능은 여러분의 음성을 세련된 메시지, 창의적인 노트, 프롬프트, 또는 완성도 높은 브리핑 및 문서로 변환해 줍니다. 이는 기존 키보드 입력 속도의 무려 400%에 달하는 생산성을 제공합니다. 이제 불가능해 보였던 마감 시간도 문제없이 맞출 수 있습니다! ClickUp Brain MAX의 'Talk to Text' 기능을 통해 아이디어를 기록하고, 지침을 공유하며, 업무 처리 속도를 4배로 높여보세요

해결책은 합리적인 부분에서 업무를 통합하고, 중앙 hub를 통해 조율하는 것입니다. 바로 이 점에서 ClickUp의 에이전시용 통합 AI 작업 공간이 가장 큰 차이를 만들어냅니다. 이는 팀과 클라이언트 모두가 신뢰할 수 있는 단일 캠페인 정보의 신뢰할 수 있는 원천입니다.

ClickUp 고객의 41%는 이미 이 서비스를 통해 3개 이상의 tools를 대체하고 비용을 절감했습니다.

G2 리뷰 에 따르면:

“ClickUp은 사용자 지정 가능한 보기(리스트, 보드, 간트, 달력), 강력한 자동화 기능, 내장된 문서, 목표 및 시간 추적 기능을 단일 작업 공간에서 제공하여 타의 추종을 불허하는 유연성을 자랑합니다. 팀 협업과 프로젝트 관리를 한곳에 통합함으로써, Trello, Asana, Notion과 같은 여러 도구를 하나의 통합된 시스템으로 대체할 수 있게 해줍니다.”

“ClickUp은 사용자 지정 가능한 보기(목록, 보드, 간트, 달력), 강력한 자동화 기능, 내장된 문서, 목표 및 시간 추적 기능을 단일 작업 공간에서 제공하여 타의 추종을 불허하는 유연성을 자랑합니다. 팀 협업과 프로젝트 관리를 한곳에 통합하여 Trello, Asana, Notion과 같은 여러 도구를 하나의 통합된 시스템으로 대체할 수 있게 해줍니다.”

ClickUp을 도입하여 에이전시와 클라이언트의 워크플로우를 혁신할 때 얻을 수 있는 독보적인 이점을 살펴보겠습니다:

직관적인 '스페이스(Spaces)', '폴더(Folders)', '리스트(Lists)' 계층 구조를 통해 디지털 에이전시가 클라이언트, 팀, 프로젝트별로 일을 체계적으로 관리할 수 있는 통합 플랫폼을 제공합니다 ✅

댓글, 실시간 채팅, 문서 공유 등의 기능을 통해 팀 협업을 강화합니다. 이러한 기능들은 프로젝트에 대한 원활한 논의를 촉진하여, 팀이 신속하게 피드백을 제공하고 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다 ✅

디지털 에이전시가 작업 상태, 마감일, 팀 성과를 실시간으로 모니터링하여 프로젝트 관리를 차질 없이 진행할 수 있도록 사전에 대응할 수 있게 해줍니다. ✅

내장된 시간 추적 기능을 통해 제공된 서비스에 대해 클라이언트에게 정확하게 요금을 청구할 수 있어 재무 관리 효율을 높여줍니다 ✅

조직의 성장에 발맞춰 더 크고 복잡한 프로젝트를 지원합니다. 경쟁력 있는 가격 정책을 통해 디지털 에이전시는 소규모로 시작하여 비즈니스 요구 사항이 변화함에 따라 점차 더 고급 기능으로 확장해 나갈 수 있습니다 ✅

ClickUp Brain을 통한 AI 기반 검색 기능을 제공하여 작업, 문서, 대화를 인덱스화함으로써 팀이 필요한 정보를 즉시 찾을 수 있도록 지원합니다 ✅

ClickUp Brain에게 물어보기만 하면 작업 공간에서 필요한 모든 것을 몇 초 만에 찾을 수 있습니다

또는 ClickUp AI를 사용하여 프레젠테이션 자료와 맞춤형 이미지를 직접 만들어 보세요.

ClickUp AI로 맞춤형 그래픽과 피치 데크 콘텐츠를 만들어보세요

💡 전문가 팁: ClickUp Super Agents를 활용하여 캠페인 작업의 일관된 이행을 유지하세요 ClickUp Super Agents를 활용해 다양한 업무를 수행할 수 있는 맞춤형 AI 에이전트를 만들어보세요 슈퍼 에이전트는 ClickUp의 AI 기반 팀원으로, 작업 공간의 맥락을 활용해 다단계 워크플로우를 실행하도록 설계되었습니다. 이들은 접근 권한을 제어하면서 지속적으로 작동할 수 있는 상시 대기형 에이전트입니다. 크리에이티브 브리프 : 작업이나 채팅의 맥락을 활용해 크리에이티브 브리프를 작성하며, 업무 접수 과정을 표준화하고 승인 절차를 가속화할 수 있는 실질적인 개선안을 제시합니다.

기능 브리프: 기능 요청 사항을 체계적인 브리프로 전환하여 애자일 팀이 작업 범위를 조정하고, 시간을 효율적으로 추정하며, 재작업량을 줄일 수 있도록 지원합니다. 에이전트형 팀원과 함께 생산성을 극대화할 수 있는 기능을 제공합니다. @멘션, 작업 할당, 직접 메시지 전송이 가능합니다. 언제, 어떻게, 어떤 작업을 수행할지 직접 선택할 수 있으며, 무한한 지식과 기억력을 바탕으로 끊임없이 발전합니다.

ClickUp의 에이전시 관리 템플릿을 사용해 보세요

이 템플릿은 모든 에이전시, 특히 크리에이티브 에이전시나 마케팅 에이전시를 위한 최고의 솔루션입니다. 영업 파이프라인 관리, 프로젝트 범위 설정, 리소스 관리, 클라이언트 온보딩, 프로젝트 전달, 변경 요청, 클라이언트 피드백 등 업무에 필요한 모든 것을 포함하고 있습니다.

ClickUp으로 에이전시의 AI 스택을 강화하세요

맞춤형 GPT의 부상은 콘텐츠 생성과 키워드 조사부터 캠페인 기획 및 개발에 이르기까지 에이전시가 클라이언트 업무를 수행하는 방식을 변화시키고 있습니다. 이 목록에서 볼 수 있듯이, 에이전시를 위한 최고의 GPT는 팀이 더 빠르게 움직이고, 더 나은 결과물을 생성하며, 캠페인 데이터와 조사 결과에서 의미 있는 인사이트를 도출하는 데 도움을 줍니다.

하지만 여러 AI 도구에 걸쳐 수많은 GPT를 관리하다 보면 금세 복잡해질 수 있습니다. 바로 이때 ClickUp이 빛을 발합니다. ClickUp은 흩어진 워크플로우를 따로 관리할 필요 없이, 마케팅, 전략, 크리에이티브 팀이 프로젝트를 체계적으로 정리하고 협업하며 AI가 생성한 아이디어를 실제 결과물로 전환할 수 있는 통합 작업 공간 역할을 합니다.

AI 중심의 환경에서 경쟁력을 유지하면서 클라이언트 일을 효율화하고자 한다면, ClickUp을 무료로 체험해 보고 AI 기반의 아이디어를 체계적이고 확장 가능한 실행 계획으로 전환해 보세요. 🚀

자주 묻는 질문

대행사에게 가장 적합한 GPT는 콘텐츠 생성, 키워드 조사, 개발 작업과 같은 특정 워크플로우에 맞춤화된 모델입니다. 많은 대행사는 범용 AI 어시스턴트 하나에만 의존하기보다는 다양한 기능을 지원하기 위해 여러 맞춤형 GPT를 함께 활용합니다.

그렇다고만 볼 수는 없습니다. GPT tools가 결과물을 생성하고, 리서치를 지원하며, 에이전시의 창의적인 작업을 가속화할 수는 있지만, 에이전시는 여전히 전략 수립, 마케팅, 클라이언트 관계 관리, 캠페인 전반의 품질 관리에 있어 인간의 전문성에 의존하고 있습니다.

많은 에이전시가 분석, 글쓰기, 자동화 등 특정 작업을 위해 여러 AI 도구를 사용합니다. 워크플로우가 분산되는 것을 방지하기 위해, 팀들은 종종 이러한 도구들을 연결하는 단일 작업 공간 내에서 계획, 협업 및 프로젝트 데이터를 통합 관리합니다.

GPT는 대규모 언어 모델을 기반으로 구축된 전문 AI 어시스턴트로, 콘텐츠 생성, 데이터 분석, 연구 지원 등의 기능을 수행합니다. 반면 에이전시 플랫폼은 팀 간 워크플로우, 프로젝트, 협업 및 캠페인 실행을 관리합니다.

ClickUp은 AI 어시스턴트를 광범위한 작업 공간에 통합하는 에이전시 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 팀이 프로젝트를 체계적으로 정리하고, 마케팅 워크플로우를 관리하며, 다양한 클라이언트 간의 에이전시 협업을 조정하는 동시에 필요한 곳에서는 GPT 기반 기능을 활용할 수 있도록 지원합니다.