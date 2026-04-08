2026년 최고의 Outmarket AI 대안 10선

단일 기능의 제안서 작성 도구만으로는 팀이 클라이언트 작업을 추적하고, 후속 조치를 배정하며, 부서 간 운영을 관리해야 하는 상황에서 더 이상 Outmarket AI가 충분하지 않을 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 직원은 하루에 1,200번이나 앱을 토글하며, 주당 거의 4시간을 집중력을 다시 잡는 데 소비하는데, 이는 연간 일 시간의 9%에 해당합니다.

이는 엄청난 시간과 자원의 낭비이며, 많은 Outmarket AI 사용자들도 겪고 있는 문제입니다. 그래서 이 글에서는 틈새 보험 자동화 도구부터 완벽하게 연결된 시스템에 이르기까지 최고의 Outmarket AI 대안들을 자세히 소개합니다. 👇

Outmarket AI 대안 한눈에 보기

ClickUp 보험 워크플로우에서 실제 작업 수행으로 전환하기 위해 올인원 작업 공간이 필요한 팀 대리점의 상황별 지식 관리를 위한 ClickUp Brain과 보험 계약 파이프라인 관리를 위한 자동화 기능 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 Oyster Technologies의 Cara 신속한 AI 기반 견적서 작성 및 보험 상품 비교가 필요한 보험 중개사 보험 계약 데이터 자동 추출 및 보장 범위 나란히 비교 매핑 무료; 유료 플랜은 월 $29.99부터 시작합니다. 1Fort 다중 시장 제출 및 클라이언트 포털을 자동화하는 상업 보험 대리점 다중 시장 제출 배포 및 화이트 라벨 셀프 서비스 고객 포털 무료; 맞춤형 가격 Sonant AI 연중무휴 AI 음성 안내 및 자동화 통화 처리가 필요한 대리점 잠재 고객 선별 및 자동 예약 관리를 위한 보험 전용 음성 AI 맞춤형 가격 Gaya AI 다양한 보험사 포털에서 수동 데이터 입력을 없애고자 하는 에이전트 AI 기반 컴퓨터 비전 클립보드로 포털 전반에 걸쳐 동적 필드 매핑을 지원 맞춤형 가격 Entrinsik의 Informer 셀프 서비스 비즈니스 인텔리전스와 실시간 보고 기능이 필요한 비기술직 관리자 마우스 클릭만으로 간편하게 생성하는 임시 보고 및 자동화된 성과 보고서 배포 맞춤형 가격 Neural Earth 실시간 지구 기후 리스크 인텔리전스가 필요한 보험 심사 담당자 및 보험사 자산 단위 다중 위험 평가 및 위성 기반 환경 분석 맞춤형 가격 Acolite AI Agents 특화된 보험 작업을 위해 맞춤형 AI 에이전트를 도입하는 운영 팀 자동 견적 비교 및 가치표(SOV) 매핑 에이전트 맞춤형 가격 LinqCo-Pilot 디지털 네트워킹과 자동화된 리드 후속 조치가 필요한 영업 팀 전문가 NFC 기능을 활용한 디지털 연락처 공유 및 실물 카드에서 AI를 활용한 리드 확보 Plus 요금제는 월 $25부터 시작합니다 Indemn AI 음성과 채팅을 아우르는 옴니채널 대화 전략을 구축 중인 대리점 연중무휴 서비스를 제공하는 Unified AI Associates와 맞춤형 보험 고객 여정을 지원하는 AI Studio 맞춤형 가격

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 내용이 실제 제품의 가치를 반영한 것임을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

Outmarket AI 대안을 선택해야 하는 이유

팀원들이 일 수행보다 작업 전환에 더 많은 시간을 할애하고 있다면, 통합형 대안이 더 나은 선택일 수 있는 이유를 살펴볼 때입니다.

전체 워크플로우를 중앙 집중화 하세요. 서로 연결되지 않은 개별 시스템 사이를 토글하며 작업하는 대신, 보험 견적서, 클라이언트 데이터, 업무 관리를 하나의 작업 공간으로 통합하세요.

구독 서비스 과다를 줄이세요 . 특정 분야별 AI 단일 솔루션의 필요성을 대체하고 사용자당 비용을 절감해 주는 올인원 플랫폼을 활용하세요.

크로스-기능적 맥락을 활용하여 작업, 문서, wiki에서 실시간 데이터를 추출함으로써, AI가 생성한 콘텐츠가 실제 비즈니스 데이터를 기반으로 하도록 하세요.

반복적인 행정 일을 자동화하세요 . 수동 개입 없이 상태 업데이트, 스탠드업 미팅, 프로젝트 인계를 처리하는 . 수동 개입 없이 상태 업데이트, 스탠드업 미팅, 프로젝트 인계를 처리하는 AI 에이전트를 활용하세요.

예측 가능한 방식으로 업무를 확장하세요. 업계 전용 tools의 기술적 한계에 부딪히지 않고 팀과 함께 성장하는 플랫폼을 활용하세요.

🔎 알고 계셨나요? 현재 보험사의 81%가 제안서 작성 그 이상을 넘어, GenAI를 활용한 기업 차원의 리스크 관리를 최우선 과제로 삼고 있습니다.

가장 유용한 Outmarket AI 대안

적합한 대체 솔루션을 찾으려면 광범위한 플랫폼과 극히 특화된 포인트 솔루션이 뒤섞인 복잡한 환경을 헤쳐나가야 합니다. 잘못된 선택을 하면, 성장에 한도를 두는 너무 제한적인 tool을 사용하게 되거나, 구체적인 견적 및 음성 서비스 요구 사항에 비해 지나치게 복잡한 tool을 사용하게 될 수 있습니다.

주요 강점을 기준으로 최고의 Outmarket AI 대체 솔루션을 분석해 보았습니다.

ClickUp을 무료로 사용해 보세요! ClickUp을 통해 연결된 작업 공간에서 프로젝트와 작업을 한눈에 확인하세요

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, 채팅, 문서, 작업을 AI 기반 생태계 내에서 중앙 집중화합니다. 이를 통해 업무의 산만함을 방지하고, 초기 클라이언트 문의부터 최종 계약서 체결까지 중단 없는 단일 흐름으로 진행할 수 있습니다.

Outmarket AI 및 기타 독립형 보험 도구는 신속한 프로젝트 제안서 작성이나 특정 문서의 자동화에 중점을 두지만, 이를 둘러싼 운영적 맥락은 부족합니다. 실제 프로젝트 계획, 갱신 작업 배정, 내부 팀 간 업무 인계, 그리고 대행사의 전반적인 진행 상황 추적은 대개 서로 연결되지 않은 별개의 공간에 흩어져 관리되기 일쑤입니다.

ClickUp은 제안서 작성이나 특정 작업만을 위해 개발된 tools들과는 다른 관점에서 보험 업무 자동화를 접근합니다.

어떻게 하는지 함께 살펴봅시다!

Docs와 Tasks를 활용해 대리점의 지식과 실행을 연결하세요

ClickUp 문서는 회사 정보를 위한 자동 업데이트 지식베이스 역할을 합니다. 모든 SOP(표준 운용 절차), 정책 요약 및 클라이언트 브리핑이 일이 진행되는 바로 그 장소에 위치하도록 보장합니다. 협업 기능을 통해 팀원들은 실시간으로 내용을 편집하고, 명확한 이해를 위해 인라인 댓글을 남길 수 있으며, 버전 이력을 확인하여 만료된 수수료 일정을 보는 일이 없도록 할 수 있습니다.

가장 큰 장점은 무엇일까요? ClickUp 문서에서 정보를 저장하고, 이를 활용해 추적 가능한 ClickUp 작업을 바로 생성할 수 있다는 점입니다.

모든 작업은 단순한 할 일 목록 그 이상입니다. 이는 맞춤형 데이터를 담는 그릇과 같습니다. 사용자 지정 필드를 사용하면 작업 보기 내에서 직접 보험 계약 번호, 보험사 이름, 갱신 날짜와 같은 구체적인 보험 메타데이터를 추적할 수 있습니다.

이를 통해 영업 담당자가 ‘ABC Corp 갱신’ 작업을 열면, 담당 중인 계정의 전체적인 기술적 맥락을 한눈에 볼 수 있습니다.

또한 ClickUp을 사용하여 문서를 작업이나 폴더에 직접 삽입할 수도 있습니다.

📌 예시: 회의 중에 경영진이 전략 방향을 전환하기로 결정했다면, 별도로 후속 이메일을 보낼 필요가 없습니다. 문서에서 원하는 텍스트를 선택하고 한 번의 클릭만으로 추적 가능한 작업으로 변환할 수 있습니다. 이렇게 하면 지정된 마감일과 우선순위가 설정된 작업 항목이 즉시 담당자에게 할당되어, 문서에서 내려진 결정이 즉각적이고 추적 가능한 진행 상황으로 이어집니다.

ClickUp Brain으로 보험 업무 프로세스를 가속화하세요

지식과 업무가 연결되면, ClickUp Brain은 대개 보험 대리점 데이터를 찾기 위해 필요한 수색 및 구조 작업을 없애주는 지능형 스레드 역할을 합니다. 이는 보험 워크플로우의 구체적인 맥락을 이해하는 통합형 AI입니다.

ClickUp Brain을 사용하여 이메일이나 보험 증서 초안을 작성하고 몇 초 만에 편집하세요

예를 들어, 클라이언트가 예기치 않게 전화를 걸어와도 탭을 이리저리 토글하거나 특정 보장 한도를 찾아 헤맬 필요가 없습니다. AI에게 해당 정보를 보여달라고 요청하기만 하면 됩니다. 이를 통해 단편적인 노트 몇 장이 아닌, 계정의 전체 이력을 손쉽게 확인할 수 있어 모든 갱신 회의나 보험금 청구 검토에 자신 있게 임할 수 있습니다.

ClickUp의 주요 기능:

ClickUp 자동화 : 보험 계약서 초안이 서명되는 즉시 온보딩 팀에 작업을 재할당하고 상태를 업데이트하여 보험 계약을 파이프라인을 통해 자동으로 진행하세요. : 보험 계약서 초안이 서명되는 즉시 온보딩 팀에 작업을 재할당하고 상태를 업데이트하여 보험 계약을 파이프라인을 통해 자동으로 진행하세요.

ClickUp 대시보드: 전체 보험 포트폴리오에 걸친 현재 진행 중인 청구 건수와 다가오는 갱신 일자에 대한 실시간 시각화 보고서를 생성하여 대리점의 성과를 한눈에 파악하세요. 전체 보험 포트폴리오에 걸친 현재 진행 중인 청구 건수와 다가오는 갱신 일자에 대한 실시간 시각화 보고서를 생성하여 대리점의 성과를 한눈에 파악하세요.

ClickUp 채팅: 보험 계약 관련 논의와 보험사 업데이트를 관련 작업에 직접 연결하여 파일의 전체 이력을 보존함으로써 내부 커뮤니케이션을 중앙 집중화하세요. 보험 계약 관련 논의와 보험사 업데이트를 관련 작업에 직접 연결하여 파일의 전체 이력을 보존함으로써 내부 커뮤니케이션을 중앙 집중화하세요.

ClickUp 보기: 손해사정사는 파이프라인 관리를 위해 보드 보기를, 규정 준수 담당자는 보험 계약 심사를 위해 테이블 보기를 사용할 수 있도록 설정하여 특정 보험 역할에 맞게 작업 공간을 맞춤화하세요. 손해사정사는 파이프라인 관리를 위해 보드 보기를, 규정 준수 담당자는 보험 계약 심사를 위해 테이블 보기를 사용할 수 있도록 설정하여 특정 보험 역할에 맞게 작업 공간을 맞춤화하세요.

ClickUp 연동 기능: Gmail 또는 Outlook을 ClickUp에 직접 연결하여 고객 커뮤니케이션을 동기화하면, 모든 이메일이 보험 계약 관련 작업 내에서 가시성이 있어 전체적인 맥락을 파악할 수 있습니다. Gmail 또는 Outlook을 ClickUp에 직접 연결하여 고객 커뮤니케이션을 동기화하면, 모든 이메일이 보험 계약 관련 작업 내에서 가시성이 있어 전체적인 맥락을 파악할 수 있습니다.

ClickUp의 장점:

시각 자료, 작업, 문서, 채팅이 하나의 플랫폼에 통합되어 작업 전환을 최소화합니다

세분화된 권한 설정을 통해 특정 작업 공간 위치 및 항목에 대한 개별 접근 권한을 제어할 수 있습니다

사용자 지정 필드와 중첩 폴더를 통한 고도의 맞춤 설정을 통해 팀은 각자의 구체적인 업무 워크플로우에 정확히 부합하는 작업 공간을 구축할 수 있습니다.

ClickUp의 단점:

이 플랫폼의 방대한 기능 세트를 활용하려면 팀이 초기 적응 기간을 거쳐야 할 수 있습니다.

모바일 화이트보딩은 데스크탑 버전보다 편집 기능이 제한적입니다

ClickUp 요금:

ClickUp 평가 및 리뷰:

G2: 4.7/5 (10,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

“ClickUp을 통해 프로젝트 협업을 할 수 있는 방식이 정말 마음에 들고, 자동화 기능 덕분에 업무가 훨씬 수월해졌어요.”

“ClickUp을 통해 프로젝트 협업을 할 수 있는 방식이 정말 마음에 들고, 자동화 기능 덕분에 업무가 훨씬 수월해졌어요.”

💡전문가 팁: 조직도 내에 상주하며 보험 라이프사이클을 관리하는 자율적인 팀원인 '슈퍼 에이전트'를 활용하면 이러한 이점을 더욱 극대화할 수 있습니다. 오후 내내 후속 조치 이메일을 작성하는 대신, 슈퍼 에이전트가 명확하고 정확한 이메일을 관리, 작성 및 발송해 드립니다. 이 슈퍼 에이전트들은 무한한 기억력을 갖추고 있으며 귀하의 개인 문서 및 작업 내역에 접근할 수 있어, 귀사 대리점의 목표를 사람 수준의 이해도로 파악하여 운영됩니다. 귀하가 고가치 계정 체결에 집중하는 동안, 슈퍼 에이전트들은 백그라운드에서 24시간 연중무휴로 작동하며 기존 보험 계약의 규정 준수 여부를 점검하거나 복잡한 갱신 브리핑 자료를 준비합니다.

2. Oyster Technologies의 Cara (AI 기반 보험 견적서 작성에 최적)

클라이언트가 견적을 요청할 때마다 반복되는 복사-붙여넣기 주기에는 지치는 것이 당연합니다. Oyster Technologies의 'Cara'는 이러한 번거로움을 없애줍니다. 이 도구는 보험 계약 데이터를 전문적인 프레젠테이션 자료로 변환하여, 번거로운 형식 작업 없이 수작업의 부담을 덜어줍니다.

이 tool은 잠재 고객에게 귀사의 보험 상품이 왜 더 나은지 정확히 설명해야 할 때, 3시간 동안 스프레드시트를 뒤적거릴 필요 없이 바로 활용할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 특정 면책 조항이나 한도와 같은 보험 약관의 미묘한 차이점을 파악하여, 이를 제안서 형식의 나란히 비교표에 직접 반영해 줍니다.

Oyster Technologies의 Cara 주요 기능:

보험 용어와 보장 한도를 인식하는 AI를 활용해 보험사 견적서에서 보험 계약 데이터를 추출하여 수동 입력 작업을 없애보세요

여러 보험사 옵션 간 면책 조항 및 특약의 차이점을 자동으로 강조 표시하는 보험 보장 내용 비교표를 나란히 작성하세요

AMS의 클라이언트 데이터를 ACORD 양식 및 제안서 템플릿에 직접 매핑하여 중복 입력 오류를 방지하세요

보험사 정보를 맞춤형 대리점 레이아웃에 불러와 단 몇 분 만에 브랜드가 적용된 보험 견적서를 생성하세요

Oyster Technologies의 Cara 장점:

정확한 보장 비교를 위한 보험 견적 워크플로우에 특화되어 있습니다

데이터 추출 단계를 자동화하여 제안서 처리 시간을 대폭 단축합니다

대리점에서 클라이언트에 바로 보낼 수 있는 깔끔한 결과물

Oyster Technologies의 Cara 단점:

제안서 작성 기능에만 한도가 있으며, 더 광범위한 대리점 운영 업무는 지원하지 않습니다.

통합 생태계는 범용 플랫폼보다 범위가 좁습니다

Oyster Technologies의 Cara 가격:

Free

정가: 사용자당 월 $29.99

Oyster Technologies의 Cara 평가 및 리뷰:

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: 보험 업계 응답자의 50% 이상이 데이터 준비에만 시간을 할애하고 있는 반면, 69%는 이 시간을 25% 미만으로 줄이고 싶어 합니다.

3. 1Fort (상업 보험 대리점의 전 과정 자동화에 최적)

상업 보험 대리점들은 종종 견적, 제출, 청구 tools를 뒤죽박죽 섞어 사용하곤 합니다. 동일한 신청 데이터를 여러 보험사 포털에 반복해서 입력해야 하는 과정은 심각한 업무 병목 현상을 유발하여, 에이전트가 하루에 처리할 수 있는 견적 건수를 제한합니다.

1Fort는 이러한 혼란을 한데 정리해 줍니다. 이 도구는 일반적인 도구 간 전환 없이 신청 제출부터 계약 체결까지 처리할 수 있는 업무 엔진으로 설계되었습니다. AI를 활용해 제출 절차를 자동화하고 비교 견적서를 자동 생성합니다. 이를 통해 에이전트가 처리할 수 있는 계정 수를 제한하는 번거로운 행정 업무를 효과적으로 제거하여 작업 관리를 용이하게 합니다.

1Fort의 주요 기능:

단일 신청서 데이터 세트를 500개 이상의 보험사 시장에 동시에 배포하여 수동 포털 입력을 없애고, 다중 시장 제출을 자동화하세요.

AI를 활용해 견적을 분석하고, 보험 약관상의 차이점을 몇 초 만에 명확히 보여주는 보장 범위 및 가격 비교표를 생성하세요

화이트 라벨 고객 포털을 구축하여 보험 가입자가 브랜드화된 셀프 서비스 환경에서 제안서를 보고, 문서에 서명하며, 자신의 증명서를 직접 관리할 수 있도록 하세요.

자동화된 결제 처리 및 보험료 금융 tools를 활용하여 청구 및 송장 발행을 간소화하고, 백오피스 회계 업무 부담을 줄이세요

1Fort의 장점:

사용자들이 수동 행정 작업에 소요되는 시간을 주당 최대 8시간까지 절약했다고 보고하는 등 효율성이 크게 향상되었습니다.

제출 용량과 계약 체결률에서 상당한 효율성 향상을 기대할 수 있습니다

SOC 2 Type II 인증을 획득했으며 미국 50개 주 전역에서 라이선스를 취득했습니다.

1Fort의 단점:

상업용 손해보험(P&C)에 전적으로 집중하고 있어, 개인 보험이나 생명·건강 보험을 주로 취급하는 대리점에는 적합하지 않습니다.

기존의 레거시 에이전시 관리 시스템(AMS)과의 통합 기능은 이미 자리를 잡은 기존 플랫폼들에 비해 아직 발전 단계에 있습니다.

1Fort 가격:

Free

맞춤형 가격

1Fort 평가 및 리뷰:

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 1Fort에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

“설치 및 실행이 쉽고 빠르며, 깔끔하고 단순한 사용자 인터페이스가 인상적입니다. 주의가 필요한 위협이나 문제가 있는 곳을 한눈에 파악할 수 있어 매우 직관적입니다. “

“설치 및 실행이 쉽고 빠르며, 깔끔하고 단순한 사용자 인터페이스가 인상적입니다. 주의가 필요한 위협이나 문제가 있는 곳을 한눈에 파악할 수 있어 매우 직관적입니다. “

4. Sonant AI (AI 기반 음성 접수 및 통화 처리에 최적)

Sonant AI는 놓친 전화와 과중한 업무로 인한 즉각적인 매출 손실을 해결합니다. 클라이언트에게 ‘영업 팀에 문의하려면 1번을 누르세요’와 같은 일반적인 IVR 메뉴를 강요하는 대신, 이 음성 AI는 보험 업계 특유의 맥락을 이해합니다. 예시: 자기부담금 문의와 최초 손해 통지(FNOL)의 차이점을 파악합니다.

이 솔루션은 연중무휴 24시간 들어오는 문의를 관리하고, 잠재 고객을 선별하며, 증명서 발급 요청이나 청구 관련 문의와 같은 일상적인 작업 처리를 담당합니다. 이 모든 과정이 콜센터 상담원이 전화를 받을 필요 없이 이루어집니다. 이를 통해 모든 문의자에게 즉각적인 응답을 제공하면서도, 자격을 갖춘 보험 설계사는 복잡한 계정 체결에 집중할 수 있습니다.

Sonant AI의 주요 기능:

보험 계약 상태, 보험료 결제, 기본 보장 내용에 대한 문의 등 일상적인 문의 사항에 대해 사람의 개입 없이 연중무휴 24시간 클라이언트 서비스를 제공하세요.

모든 통화 데이터를 AMS/CRM에 동기화하세요. 여기에는 완전한 녹취록과 AI가 생성한 요약본이 포함되어 있으며, 모든 상호작용 후 클라이언트 파일이 자동으로 업데이트됩니다.

구매 의향이 높은 통화자를 식별하고 적절한 자격을 갖춘 에이전트에게 따뜻한 연결(warm transfer)을 수행하여 실시간으로 리드를 선별하고 배정하세요.

대리점 달력과 연동하여 상담원의 일정에 맞춰 후속 조치, 갱신 또는 청구 검토 일정을 자동으로 예약하세요.

Sonant AI의 장점:

보험 업계에 특화된 사전 훈련을 통해 일반 음성 AI 플랫폼보다 더 빠르게 도입할 수 있습니다

널리 사용되는 보험 AMS 플랫폼과의 원활한 연동으로 도입 과정의 번거로움을 줄여줍니다

SOC 2 Type II 인증 및 GDPR 준수

Sonant AI의 단점:

AI 에이전트는 때때로 맞춤형 스크립트에서 벗어날 수 있습니다

AI에서 사람으로의 통화 연결이 항상 매끄럽게 이루어지는 것은 아닙니다

Sonant AI 가격:

맞춤형 가격

Sonant AI 평가 및 리뷰:

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Sonant AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 후기:

“이 시스템은 매우 직관적이며, 전화를 필요한 곳으로 효과적으로 연결해 줍니다. 덕분에 우리 팀은 더 높은 부가가치를 창출하는 작업에 집중할 수 있습니다. 지원팀은 우리 대리점의 요구에 맞춰 에이전트를 지속적으로 수정해 주며, 맞춤형으로 운영할 수 있도록 도와줍니다. “

“이 시스템은 매우 직관적이며, 전화를 필요한 곳으로 효과적으로 연결해 줍니다. 덕분에 우리 팀은 더 높은 부가가치를 창출하는 작업에 집중할 수 있습니다. 지원팀은 우리 대리점의 요구에 맞춰 에이전트를 지속적으로 수정해 주며, 맞춤형으로 운영할 수 있도록 도와줍니다. “

5. Gaya AI (보험사 포털 간 수동 데이터 입력 제거에 최적)

동일한 클라이언트 정보를 여러 보험사 포털에 반복해서 입력하는 등의 작업은 지루하기 짝이 없습니다. 이는 직원의 피로를 가중시킬 뿐만 아니라, 견적의 정확성을 떨어뜨릴 수 있는 오타를 유발하기도 합니다. Gaya AI는 하루 업무 시간의 50%를 AMS와 수십 개의 보험사 포털 사이에서 중개자 역할을 하며 보내는 에이전트를 위해 설계되었습니다.

이 도구는 AI 기반 클립보드 기능을 수행하여, 견적서를 작성할 때마다 200개 이상의 동일한 필드를 일일이 다시 입력할 필요가 없도록 해줍니다. 일반적인 자동 입력 도구와 달리, Gaya는 컴퓨터 비전 기술과 보험 분야 전용 LLM(대규모 언어 모델)을 활용하여 필드의 의미적 맥락을 이해합니다. 예를 들어, 한 포털의 '유효일(Effective Date)'이 다른 포털의 '보험 시작일(Policy Start)'과 동일하다는 점을 인식합니다.

Gaya AI의 주요 기능:

고급 OCR 및 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 보험사 신고서 페이지, 스크린샷, 심지어 운전면허증 사진까지 포함한 비정형 소스에서 데이터를 추출하세요.

전문 용어를 이해하는 보험 전용 사전을 사용하여 필드를 동적으로 매핑함으로써, 포털의 UI와 관계없이 데이터가 올바른 체크박스나 라디오 버튼에 입력되도록 보장합니다.

기록을 CSV로 내보내면 수동으로 스프레드시트를 정리할 필요 없이 보험사 문서에서 운전자 또는 차량 목록을 빠르게 추출할 수 있습니다.

공개 API 및 webhook과 동기화하여 문서에서 추출한 데이터를 내부 CRM이나 자체 보험 대리점 시스템으로 직접 전송하세요.

Gaya AI의 장점:

VIN 번호나 생년월일 입력 오류와 같은 오류를 최소화하여, 이로 인한 부정확한 견적 산출 및 인수 심사 지연을 방지합니다.

가벼운 Chrome 확장 프로그램으로 제공되므로, 복잡한 백엔드 마이그레이션 없이도 팀이 즉시 사용할 수 있습니다.

보험사 포털의 레이아웃 변경에 자동으로 적응하여, 기존 RPA(로봇 프로세스 자동화) tool에서 흔히 발생하는 오류를 방지합니다.

Gaya AI의 단점:

여러 페이지로 구성된 워크플로우에서는 오류율이 누적될 수 있습니다

데스크탑 크로미움 기반 브라우저 전용이며, 모바일은 지원되지 않습니다.

Gaya AI 가격:

맞춤형 가격

Gaya AI 평가 및 리뷰:

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 43%는 반복적인 업무가 업무 일과에 유용한 구조를 제공한다고 답한 반면, 48%는 이러한 업무가 에너지를 소모시키고 의미 있는 업무에 방해가 된다고 느꼈습니다. 일상은 생산성을 높여줄 수 있지만, 종종 창의성을 제한하고 의미 있는 발전을 이루는 데 걸림돌이 되기도 합니다. ClickUp은 지능형 AI 에이전트를 통해 일상적인 업무를 자동화하여 이러한 반복적인 업무에서 벗어나 심도 있는 업무에 집중할 수 있도록 도와줍니다 . 알림, 업데이트, 업무 배정을 자동화하고, 자동 시간 블록 지정 및 업무 우선순위 지정과 같은 기능을 활용하여 가장 생산적인 시간을 확보하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약함으로써 업무 효율을 12% 향상시켰습니다.

6. Entrinsik의 Informer (셀프 서비스 비즈니스 인텔리전스에 최적)

운영 보고서를 작성할 때마다 데이터 분석가에게 의존하면 의사 결정 속도가 느려집니다. Entrinsik의 Informer를 사용하면 이러한 의존성을 없앨 수 있습니다. 비기술직 관리자라도 포인트 앤 클릭 방식의 인터페이스를 통해 직접 데이터를 확인할 수 있기 때문입니다.

이 솔루션은 AMS360이나 Sagitta와 같은 기존 시스템 위에 구축되는 셀프 서비스 분석 레이어 기능을 합니다. 이를 통해 여러 데이터 소스의 데이터를 하나의 실시간 보고서로 통합할 수 있습니다. 이로써 대리점은 사후 대응적인 월말 보고 방식에서 선제적인 운영 모델로 전환할 수 있습니다.

이 경우, 모든 영업 담당자는 데이터 분석가가 맞춤형 파일을 추출할 때까지 기다릴 필요 없이 자신의 유지율, 수수료 분배 비율, 파이프라인 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

Entrinsik의 Informer 주요 기능:

기술 지식이 없는 사용자도 SQL 코드를 한 줄도 작성하지 않고 실시간 데이터베이스와 스프레드시트를 쿼리할 수 있는 포인트 앤 클릭 인터페이스로 임시 보고서를 생성하세요.

원시 데이터를 트렌드 차트, 히트맵, 비교 보드로 자동 변환해 주는 AI 지원 tools를 활용해 인터랙티브 대시보드와 인상적인 시각화 자료를 생성하세요.

행 단위 보안 기능을 통해 데이터 가시성을 제어하여, 영업 사원은 자신의 담당 고객 정보만 확인할 수 있도록 하고 경영진은 모든 계정에 대한 전체적인 관점을 유지할 수 있도록 합니다.

매일 또는 매주 이메일 발송 일정을 설정하여 팀 회원 모두에게 맞춤형 성과 요약 보고서를 자동으로 배포하세요.

Entrinsik의 Informer 장점:

Ellucian Colleague와의 독보적인 네이티브 연결 기능 덕분에 고등 교육 기관에 최적의 선택입니다.

주요 리뷰 플랫폼 전반에 걸쳐 높은 사용자 만족도

유연한 배포 옵션을 통해 엄격한 데이터 거주 요건을 충족합니다

Entrinsik의 Informer 단점:

시각화 수준과 대시보드 맞춤형 설정 옵션 면에서 경쟁사보다 뒤처집니다

고급 기능은 자바스크립트 스크립팅에 크게 의존합니다

Entrinsik의 Informer 가격:

맞춤형 가격

Entrinsik의 Informer 평가 및 리뷰:

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.8/5 (40개 이상의 리뷰)

7. Neural Earth (AI 기반 기후 위험 인텔리전스에 최적)

기존의 재해 모델은 본질적으로 과거의 순간을 포착한 것에 불과하여, 과거에 무슨 일이 일어났는지만 알려줍니다. 하지만 변화하는 기후가 내일 특정 건물의 지붕에 어떤 영향을 미칠지 예측하는 데는 한계가 있습니다. Neural Earth는 정적인 지도를 위성 이미지, 환경 센서, 독자적인 AI를 융합한 실시간 의사결정 레이어로 대체하여 위험을 실시간으로 정량화합니다.

보험 심사 담당자가 며칠 동안 수동으로 홍수 위험 지역과 산불 위험 구역을 대조하는 대신, 이 플랫폼은 여러 위험 요소에 대한 부동산별 위험 점수를 단 몇 초 만에 제공합니다. 이 플랫폼은 추상적인 환경 데이터를 명확한 운영 신호로 전환하도록 설계되었습니다. 이를 통해 보험 대리점과 재보험사는 다음 이벤트가 발생하기 전에 위험 노출을 조정할 수 있습니다.

Neural Earth의 주요 기능:

광범위한 우편번호 평균값 대신 부동산 단위의 취약점을 분석하는 AI 모델을 사용하여 홍수, 산불, 강풍 위험에 대한 복합 위험 점수를 산출하세요.

기관 투자자 및 보험사를 위해 대규모 부동산 포트폴리오 전반에 걸친 위험 노출을 종합적으로 분석하여 고위험 자산을 식별하고 우선순위를 정하세요.

API 중심 아키텍처를 통해 실시간 환경 위험 신호를 기존 제출 워크플로우로 직접 전송하여 언더라이팅 실사를 자동화하세요.

위성 이미지, 정부 기록, 환경 센서 등에서 수집된 분산된 데이터 세트를 단일 의사결정 인텔리전스 플랫폼으로 통합하여 전 지구적 데이터를 조율하세요.

Neural Earth의 장점:

전문 경쟁사보다 폭넓은 다중 위험 보장

자연어 인터페이스는 지리 공간 분석의 기술적 진입 장벽을 낮춥니다

Orion180과 같은 보험사와의 전략적 파트너십을 통해 산불 분석 기능을 강화하며 업계에서 강력한 신뢰를 얻고 있습니다.

Neural Earth의 단점:

핵심 제품 모듈에는 '얼리 액세스(Early Access)' 라벨이 붙어 있어 플랫폼이 불안정할 수 있음을 시사합니다

가동 시간이나 응답 시간에 대한 공개된 SLA가 없습니다.

Neural Earth 가격:

맞춤형 가격

Neural Earth 평가 및 리뷰:

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

8. Acolite AI Agents (보험 업계 맞춤형 AI 에이전트 구축에 최적)

Acolite AI Agents는 기존의 RPA로는 더 이상 감당할 수 없게 되었지만, 맞춤형 LLM 워크플로우를 처음부터 구축할 개발자 리소스가 부족한 대리점을 위해 설계되었습니다. 이 도구는 보험 증명서(COI) 발급이나 가치 목록(SOV) 매핑과 같이 업무 처리 과정에서 마찰이 심한 특정 부분에 바로 투입할 수 있는 AI 팀원 기능을 합니다.

일반적인 챗봇과 달리, 이 에이전트들은 보험 문서를 읽고 마치 실제 계정 관리자처럼 AMS(보험 관리 시스템)와 상호작용하도록 사전 훈련되었습니다. 이메일이나 보험사 견적서를 에이전트에게 전달하기만 하면, 에이전트가 백그라운드에서 데이터 추출, 양식 작성, 시스템 업데이트를 처리합니다.

Acolite AI Agents의 주요 기능:

에이전트가 보험사 PDF 파일에서 보험료, 한도, 자기부담금을 추출하여 이를 표준화한 후, 클라이언트 제안서로 나란히 비교할 수 있도록 견적 비교를 자동화하세요.

다중 부동산 스프레드시트를 검증하고 표준화하여, 보험 심사 담당자를 위해 누락된 값이나 불일치 사항을 표시해 주는 에이전트와 함께 가치 산정표(SOV)를 처리하세요.

갱신 기간 동안 AI 에이전트가 보험사 포털에서 보험 계약 데이터를 추출하여 AMS를 자동으로 업데이트함으로써, 기록 시스템의 정확성을 유지하세요

ACORD 양식을 미리 채워 넣고 시장에 제출하기 전에 신청서를 검증하는 에이전트를 활용하여 보험사 제출 절차를 체계적으로 관리하세요

Acolite AI Agents의 장점:

보험 워크플로우에 최적화되어 즉시 사용 가능

심도 있는 기술 전문 지식 없이도 설정 가능

인간의 의사결정을 완전히 대체하기보다는 이를 보완하는 데 중점을 둡니다

Acolite AI Agents의 단점:

공개된 문서가 한도이며 제3자 사용자 리뷰가 거의 없어 기존 업체들과 성능을 비교하기 어렵습니다

오래된 대안들에 비해 장기적인 안정성과 지원 품질이 덜 입증되었습니다

Acolite AI 가격:

맞춤형 가격

Acolite AI Agents 평가 및 리뷰:

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

9. LinqCo-Pilot (디지털 네트워킹 및 리드 후속 조치에 최적)

관심 있는 잠재 고객에게 후속 조치를 취하는 것을 잊는 것은 잠재적인 수익을 놓치는 것이며, 애초에 컨퍼런스 참석에 들인 비용을 낭비하는 것과 같습니다. LinqCo-Pilot은 이러한 실수를 방지해 줍니다. 이 도구는 물리적 명함을 NFC 지원 하드웨어로 대체하여 즉각적인 디지털 작업을 실행합니다.

간단히 말해, Linq 배지나 카드를 한 번만 탭하면 연락처 정보, 소셜 미디어 링크, 일정 관리 도구가 잠재 고객의 휴대폰으로 바로 전송됩니다. 그런 다음 Co-Pilot 레이어가 AI를 활용해 행정 업무를 처리하고, 간단한 회의 노트를 텍스트로 변환하며, 최근 상호작용을 바탕으로 다시 연락하기에 가장 좋은 시간을 제안합니다. 이를 통해 클라이언트 관리가 훨씬 간편해집니다.

LinqCo-Pilot의 주요 기능:

실물 카드, 배지 또는 hub를 통해 NFC로 연락처를 공유하면, 잠재 고객이 앱을 다운로드할 필요 없이 즉시 정보를 저장할 수 있습니다.

새로운 연락처에 연락하도록 프롬프트를 보내고, 회의 노트를 기반으로 상황에 맞는 메시지 템플릿을 제공하는 AI 어시스턴트로 리드 후속 조치를 자동화하세요.

종이 명함이나 배지를 스캔하여 추출된 데이터를 CRM에 자동으로 동기화할 수 있는 AI 지원 양식을 통해 잠재 고객을 확보하세요.

참여 분석을 추적하여 신규 연락처가 어떤 특정 링크나 파일을 클릭했는지 포함하여, 귀하의 디지털 프로필이 정확히 언제, 어디서 보였는지 확인하세요.

LinqCo-Pilot의 장점:

강력한 시장 반응은 검증된 제품-시장 적합성을 보여줍니다

직접적인 경쟁사 대비 더 심층적인 분석 및 AI 후속 자동화 기능

SOC 2 Type II 인증 및 기업급 SSO 지원

LinqCo-Pilot의 단점:

일부 사용자는 NFC 기기 호환성 문제를 보고하고 있습니다

대규모 팀은 자체적으로 처리할 수 없으며 영업 팀을 통해 진행해야 합니다

LinqCo-Pilot 가격:

LinqCo-Pilot Plus: 사용자당 월 $25

LinqCo-Pilot 평가 및 리뷰:

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. Indemn AI (옴니채널 대화형 AI 에이전트에 최적)

통합된 멀티채널 커뮤니케이션 전략 없이 음성, 채팅, SMS, 이메일을 통해 클라이언트와의 대화를 관리하면 막대한 커뮤니케이션 단절 현상이 발생합니다. 클라이언트가 이미 비동기 방식으로 문제를 설명했음에도 불구하고 전화로 다시 같은 내용을 반복해야 할 때 좌절감을 느끼게 되며, 이는 대행사가 체계적이지 못하다는 인상을 주게 됩니다.

Indemn AI는 외부 클라이언트 채팅을 통합하여 대화 맥락이 클라이언트와 함께 이동하도록 보장합니다. 서로 분리된 4가지 도구를 관리하는 대신, 팀은 통합된 AI 어소시에이트를 활용하게 됩니다. 이 도구는 일상적인 보험 서비스나 초기 리드 접수를 자율적으로 처리할 수 있을 뿐만 아니라, 이미 논의된 내용을 요약하여 면허를 소지한 담당자에게 대화를 넘겨야 할 시점을 정확히 파악합니다.

Indemn AI의 주요 기능:

모든 상호작용을 자동으로 분류하여 브로커의 행동과 시장 동향을 분석하고, 대화 데이터를 대행사의 성장을 위한 실행 가능한 인사이트로 전환하세요

귀사의 특정 마케팅 자료, 보험 가입 의향서, 내부 스크립트를 AI에 학습시켜 조직의 노하우를 확보하고 확장함으로써, AI가 마치 귀사 대리인처럼 "말할" 수 있도록 하세요.

전화, 이메일, 텍스트, 웹 채팅을 포함한 모든 채널에 AI 어소시에이트를 배치하여 연중무휴 24시간 일관된 서비스 경험을 제공하세요.

AI Studio에서 워크플로우를 맞춤형으로 설정하여 코드를 작성하지 않고도 중개인을 위한 위험 감수성 평가나 보험 계약자를 위한 청구 분류와 같은 구체적인 보험 프로세스를 구축하세요.

Indemn AI의 장점:

발표된 사례 연구 결과들은 실제 운영에 미치는 영향을 입증합니다

보험 분야 특화 기능 덕분에 범용 플랫폼보다 더 빠르게 도입할 수 있습니다

Omnichannel 지원으로 별도의 tools를 관리할 때 발생하는 통합의 복잡성을 줄여줍니다

Indemn AI의 단점:

많은 AMS 시스템에 대한 즉시 사용 가능한 사전 구축형 커넥터가 부족합니다

고객 데이터를 처리하는 제3자 LLM 제공자에 의존합니다

Indemn AI 가격

맞춤형 가격

Indemn AI 평가 및 리뷰:

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

어떤 Outmarket AI 대안이 귀사에 적합할까요?

단일 문제를 해결하기 위해 별도의 포인트 솔루션을 추가할 때마다 기술 스택은 더욱 복잡해지고 비용이 증가하며, 팀이 사용하기 어려워집니다. 이는 도구 과다 사용( Tool Sprawl)을 초래할 뿐만 아니라 잘못된 소프트웨어를 선택할 위험을 높여 전체 스택에 악영향을 미칩니다.

결국 이 과정은 팀을 끝없는 마이그레이션의 주기 속에 빠뜨리게 될 것입니다.

비즈니스 전반에 맞춰 조정되는 플랫폼을 선택하면 이러한 악순환을 끊을 수 있습니다. ClickUp과 같은 통합 작업 공간은 업무 속도를 저하시키는 분산된 도구들을 대체합니다. 팀은 소프트웨어 관리에 드는 시간을 줄이고, 매출을 창출하는 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp을 무료로 체험해 보고 여러분의 워크플로우에 얼마나 잘 맞는지 확인해 보세요. ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

통합형 작업 공간은 작업, 문서, 커뮤니케이션을 단일 플랫폼으로 통합하는 반면, 포인트 솔루션은 특정 문제 하나만을 해결하기 위해 설계된 틈새 도구입니다. 운영을 중앙 집중화함으로써 통합형 작업 공간은 서로 연결되지 않은 앱 사이를 토글하며 전환해야 하는 번거로움을 없애고, 업무의 분산을 줄이며 팀의 협업 효율을 높여줍니다.

AI 에이전트는 특정 트리거와 작업 공간 이벤트를 기반으로 반복적인 업무를 자율적으로 수행하여 워크플로우 관리를 개선합니다. 기본적인 자동화와 달리, 에이전트 기술은 보험 약관 업데이트 초안 작성이나 리드 전달과 같은 복잡한 행정 업무를 처리할 수 있어, 팀이 고부가가치 전략 수립과 고객 관계 관리에 집중할 수 있도록 지원합니다.

프로젝트 데이터, 클라이언트 노트, 내부 커뮤니케이션이 서로 연결되지 않은 여러 애플리케이션에 흩어져 있을 때 '컨텍스트 분산' 현상이 발생합니다. 이러한 분산은 정보 유실, 마감일 미준수, 올바른 문서를 찾기 위한 검색 및 복구 작업에 상당한 시간을 낭비하게 만들므로 매우 해롭습니다.