OneNote에서 지식 기반을 구축하는 방법

대부분의 사람들은 OneNote를 디지털 수첩처럼 사용합니다. 무언가를 적어두고, 어디에 있는지 잊어버린 뒤, 다시는 찾지 못하죠. 그것은 지식 기반이 아니라, 좋은 아이디어들이 묻히는 무덤일 뿐입니다.

진정한 지식 기반은 남다른 방식으로 작동합니다. 배운 내용을 연결하고, 필요한 정보를 찾아주며, 시간이 지날수록 더욱 유용해집니다. 올바르게 설정하는 방법을 안다면, OneNote에는 지식 기반을 구축하는 데 필요한 모든 기능이 갖춰져 있습니다.

이 가이드는 명확하고 단계별 절차를 제공하며, OneNote에서 지식 기반을 구축하는 방법을 설명합니다. 또한 지식 관리를 한 단계 더 발전시키고자 하는 분들을 위해 강력한 대안인 ClickUp에 대해서도 다룰 예정입니다.

OneNote 지식 기반이란 무엇인가요?

OneNote 지식 기반은 OneNote 내에 구축된 체계적이고 검색 가능한 시스템으로, 보관할 가치가 있는 모든 것을 저장하고 정리하며 서로 연결할 수 있습니다.

이것을 여러분의 일, 여러분의 사고, 그리고 여러분의 삶을 중심으로 구축된 나만의 위키백과라고 생각해보세요. 무작위로 적힌 노트들과 달리, OneNote 지식 기반에는 분명한 목적이 있습니다. 여러분의 노트들은 서로 연결되고 일관된 구조를 따르며, 필요한 내용을 쉽게 찾을 수 있도록 체계적으로 정리되어 있습니다. 이는 도서관과 책 더미의 차이점과 같습니다.

OneNote 지식베이스에는 회의 노트, 조사 자료, 표준 운용 절차 (SOP), 프로젝트 참고 자료, 학습 기록, 아이디어 등 무엇이든 저장할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 일반 직장인은 업무 관련 정보를 찾는 데 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 여기저기 흩어진 파일을 뒤지는 데 연간 120시간 이상을 낭비한다는 뜻입니다. ClickUp 작업 공간에 통합된 지능형 AI 어시스턴트가 이러한 상황을 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 이 도구는 몇 초 만에 관련 문서, 대화 내용, 작업 세부 정보를 찾아내어 즉각적인 통찰력과 답변을 제공하므로, 더 이상 검색에 시간을 낭비하지 않고 바로 업무에 집중할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀은 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 ClickUp을 활용해 매주 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간이 넘는 시간입니다. 분기마다 일주일 분량의 생산성을 추가로 확보한다면 여러분의 팀이 어떤 성과를 낼 수 있을지 상상해 보세요!

OneNote의 구체적인 기능에 대해 알아보기 전에, 이 개요 영상을 시청하여 팀에서 사용할 내부 지식 기반을 구축하는 데 필요한 기본 원칙과 최고의 실행 방식을 이해해 보세요.

OneNote를 지식 기반으로 활용할 때의 장점

OneNote는 지식 관리를 시작하는 데 있어 번거로움이 적은 방법을 제공합니다. 키 장점은 다음과 같습니다:

추가 비용 없음: 팀에 이미 Microsoft 365 구독이 있다면, 별도의 비용 없이 즉시 지식 기반 구축을 시작할 수 있습니다.

익숙한 인터페이스: 대부분의 직원이 이미 OneNote를 사용해 본 적이 있어 학습 곡선을 크게 줄이고 도입을 촉진합니다

크로스 플랫폼 액세스: 팀원들은 Windows, Mac, 웹 브라우저 및 모바일 기기에서 지식 기반을 보고 편집할 수 있으며, 모든 변경 사항은 자동으로 동기화됩니다.

유연한 콘텐츠 유형: 텍스트에만 국한되지 않습니다. 한 페이지에 이미지를 삽입하고, 첨부 파일을 첨부하고, 테이블을 만들고, 음성 노트를 녹음하고, 심지어 손글씨로 그린 도표까지 포함할 수 있습니다.

내장 검색 기능: OneNote의 검색 기능은 모든 노트북에 걸쳐 콘텐츠를 찾을 수 있습니다. 심지어 광학 문자 인식(OCR) 기술을 사용하여 이미지와 스크린샷 내의 텍스트도 찾아냅니다.

실시간 협업: 여러 팀 회원이 여러 팀 회원이 실시간으로 협업하여 동일한 페이지를 동시에 편집하고 문서를 함께 업데이트할 수 있습니다.

오프라인 액세스: 인터넷에 연결되어 있지 않아도 지식 기반을 보고 편집할 수 있습니다. 변경 내용은 다음에 인터넷에 연결되면 자동으로 동기화됩니다.

🧠 재미있는 사실: 사용자 설명서의 가장 초기 예시 중 하나는 기원전 100년경의 고대 그리스 아날로그 컴퓨터인 '안티키테라 장치'입니다. 이 장치에는 실제로 청동판에 사용법이 직접 새겨져 있었습니다. 이 설명서들은 기어를 사용하여 일식과 행성의 궤도를 예측하는 방법을 설명하고 있어, 세계 최초의 문서화된 사용자 인터페이스(UI)로 여겨집니다.

OneNote에서 지식 기반을 구축하는 방법

실용적인 OneNote wiki를 만드는 방법은 간단하며, 초기 설정에는 1시간도 채 걸리지 않습니다. 다음 단계는 Windows, Mac 및 웹용 OneNote 모두에서 적용되지만, 인터페이스에는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

이 안내서는 간결하고 핵심만 담도록 하겠습니다. 🛠️

1단계: 새 노트북 만들기

먼저 OneNote를 열고 새로 만들기를 선택하세요. 노트북에 ‘회사 지식베이스’나 ‘[부서] wiki’처럼 누구나 이해할 수 있는 명확하고 설명적인 이름을 지정하세요.

다음으로 저장 위치를 선택합니다. 이 선택은 공유에 있어 중요합니다:

OneDrive: 개인용 지식베이스나 한 사람이 공유를 관리하는 아주 소규모 팀에 가장 적합합니다.

SharePoint: 부서 또는 전사 차원의 지식 기반을 구축하기에 적합한 선택입니다. SharePoint 사이트에 저장하면 해당 노트북의 소유권이 팀에 귀속됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 목재 펄프 종이가 저렴해지기 전에는 고급 문서를 양피지에 작성했습니다. 양피지는 말 그대로 송아지 가죽을 얇게 펴서 만든 것이었습니다. 가격이 매우 비쌌기 때문에 필사자들은 종종 기존 텍스트를 긁어내고 그 위에 새로운 내용을 적곤 했습니다. 이렇게 ‘재활용’된 문서를 팔림프세스트라고 부릅니다.

2단계: 카테고리별 섹션 설정하기

이제 지식베이스의 주요 카테고리 역할을 할 섹션을 만들어 보세요. 이 섹션들을 wiki의 주요 챕터라고 생각하시면 됩니다.

주제가 많다면 관련 섹션을 섹션 그룹으로 묶을 수 있습니다. 예시로는 '부서' 그룹이 있으며, 이 그룹에는 마케팅, 영업 팀, 엔지니어링 섹션을 포함할 수 있습니다.

사용자가 부담스러워하지 않도록 5~8개의 핵심 섹션으로 시작하세요. 나중에 언제든지 더 추가할 수 있습니다. 명확하고 실행 가능한 제목을 사용하세요. 예를 들어, ‘신입 사원’과 같은 일반적인 제목보다 ‘입사 절차’가 훨씬 더 좋습니다.

시작하는 데 도움이 될 간단한 구조는 다음과 같습니다:

시작하기 및 온보딩

정책 및 절차

tools 및 소프트웨어 가이드

팀 연락처 및 역할

템플릿 및 자료

자주 묻는 질문(FAQ)

💡 전문가 팁: 모든 페이지 상단에 '최종 업데이트 날짜'를 기재하는 습관을 들이세요. 이 작은 디테일만으로도 독자들은 정보가 최신 상태이며 신뢰할 수 있다는 확신을 갖게 됩니다.

3단계: 페이지 추가 및 정리

각 섹션 내에서 개별 문서, 가이드 또는 주제를 위한 페이지를 만드세요.

논리적인 구조를 구축하려면 페이지를 하위 페이지로 만들 수 있습니다. 탐색 창에서 페이지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 하위 페이지 만들기를 선택하기만 하면 됩니다. 그러면 페이지가 들여쓰기되고 위에 있는 부모 페이지와 시각적으로 연결됩니다.

일관된 명명 규칙은 지식 기반을 체계적으로 관리하는 데 핵심입니다. 또한 각 섹션의 맨 위에 목차 페이지를 만드는 것도 좋은 방법입니다. 이 페이지에는 해당 카테고리 내의 가장 중요한 문서들로 연결되는 링크를 포함할 수 있으며, 이는 해당 주제에 대한 빠른 시작 가이드 역할을 합니다.

4단계: 콘텐츠 작성 및 형식 지정

콘텐츠를 작성할 때는 명확성과 가독성을 최우선으로 생각하세요. 아무도 끝없이 이어지는 긴 텍스트를 읽고 싶어 하지 않습니다. OneNote의 기본 제공 형식 tools를 활용하여 정보를 쉽게 이해할 수 있도록 구성하세요.

제목 활용하기: 제목과 소제목을 사용하여 긴 글을 논리적인 단위로 나누세요(제목 1의 경우 Ctrl+Alt+1과 같은 바로 가기를 사용하세요).

시각 자료 추가: 적절하게 배치된 스크린샷이나 다이어그램은 텍스트만 사용하는 것보다 복잡한 과정을 훨씬 더 빠르게 설명해 줄 수 있습니다.

문단은 짧게 작성하세요: 어떤 기기에서든 콘텐츠를 쉽게 훑어볼 수 있도록 문단당 2~3문장으로 구성하세요

중요한 항목에 태그 지정하기: '할 일', '중요', '질문'과 같은 기본 제공 태그를 적용하여 핵심 정보나 실행 항목에 주의를 집중시키세요

또한 기존 페이지를 기반으로 페이지 템플릿을 만들 수 있는데, 이는 회의록이나 프로젝트 요약과 같이 반복적으로 작성하는 문서 유형에 유용합니다. 이를 통해 모든 입력이 일관된 레이아웃을 갖출 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 아폴로 11호 임무 중, 달 착륙선의 컴퓨터에 데이터 과부하가 발생하여 1202 오류 알람이 울렸습니다. 임무는 거의 중단될 뻔했습니다. 하지만 잭 가먼이라는 젊은 엔지니어가 책상 위에 모든 가능한 오류 코드를 정리해 둔 ‘치트 시트’를 가지고 있었습니다. 그는 그 코드를 즉시 알아차리고 팀원들에게 임무를 계속해도 안전하다고 알려, 임무를 구해냈습니다.

5단계: 페이지와 섹션을 연결하기

내부 링크를 활용하면 단순한 노트북을 진정한 상호 연결된 OneNote wiki로 바꿀 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 별도로 검색하지 않아도 관련 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.

링크를 만들려면 페이지나 섹션 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 페이지/섹션 링크 복사를 선택하세요. 그런 다음 링크로 변환할 텍스트를 선택하고 붙여넣기하세요. 더 빠른 워크플로우를 위해 대괄호 [[ 두 개를 입력한 뒤 연결할 페이지 이름을 입력하면, OneNote에서 연결할 페이지를 제안해 줍니다.

노트북의 맨 처음에 각 주요 섹션으로 연결된 마스터 인덱스 페이지를 만드세요. 이렇게 하면 지식 기반 전체를 탐색할 수 있는 중앙 시작점을 확보할 수 있습니다.

6단계: 팀과 공유하고 협업하기

팀과 콘텐츠를 공유하고 협업하는 방법은 지식 기반을 저장한 위치에 따라 달라집니다. 노트북이 SharePoint에 저장된 경우, SharePoint 사이트나 연결된 Microsoft Teams 채널을 통해 액세스 권한을 관리할 수 있습니다.

OneDrive에 파일이 있다면 OneNote에서 공유 버튼을 클릭하고 이메일을 통해 팀원을 초대하세요. 기여자에게는 편집 가능 권한을, 읽기 전용 액세스 권한을 부여할 경우 보기 가능 권한을 설정할 수 있습니다.

저장소 위치 가장 적합한 대상 공유 방법 OneDrive 개인 또는 소규모 팀용 이메일 초대장으로 공유하기 SharePoint 부서 또는 전사적 SharePoint 사이트나 Teams를 통해 공유하세요

OneNote의 가장 큰 공유 한도를 기억하세요. 권한은 노트북 단위로 설정됩니다. 특정 페이지나 섹션에 대한 액세스를 제한할 수 없으므로, 이에 맞춰 노트북 구조를 계획하세요.

🧠 재미있는 사실: ‘파일(file)’이라는 단어는 ‘스레드’를 뜻하는 라틴어 filum에서 유래했습니다. 폴더나 디지털 클라우드가 등장하기 전, 사무원들은 종이 모서리에 구멍을 뚫고 끈으로 묶어 문서를 추적하곤 했습니다.

OneNote 지식 기반을 정리하는 팁

OneNote 지식 기반을 구축하셨더라도 일은 아직 끝나지 않았습니다. 지속적인 관리가 없다면 아무리 체계적으로 정리된 wiki라도 디지털 쓰레기장으로 전락할 수 있습니다. 이로 인해 팀 회원들은 찾을 수 없는 정보를 동료에게 묻는 등 예전의 습관으로 돌아가게 되며, 이는 중앙 저장소를 마련한 본래의 목적을 무색하게 만듭니다.

이를 방지하려면 처음부터 견고한 프로젝트 거버넌스 체계를 구축해야 합니다. 이러한 습관을 기르면 지식 기반을 생생하고 신뢰할 수 있는 자원으로 유지할 수 있습니다.

소유자 지정: 소유자가 없는 지식 기반은 방치된 것과 다름없습니다. 한 명(또는 소규모 위원회)을 지정하여 구조 유지 관리, 오래된 콘텐츠 보관, 표준 준수 여부를 책임지게 하세요.

스타일 가이드 만들기: 명명 규칙, 형식 규칙, 태그 사용법을 간략히 정리한 간단한 1페이지 분량의 문서를 마련해 두면, 누가 작성하든 콘텐츠의 일관성을 유지할 수 있습니다.

일관된 페이지 템플릿 사용: 사용법 안내서나 회의 노트와 같이 반복적으로 작성되는 콘텐츠의 경우, 템플릿을 만들어 사용하세요. 이렇게 하면 모든 문서의 구조가 일관되게 유지되어 사용자가 필요한 정보를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

삭제 대신 보관: 문서가 더 이상 필요하지 않게 되면 삭제하지 말고 전용 '보관함' 섹션으로 이동하세요. 이렇게 하면 향후 역사적 맥락을 파악하기 위해 정보가 필요할 때를 대비해 내용을 보존할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 3개월마다 지식 기반을 점검하는 반복 작업을 예약하세요. 이때 오래된 콘텐츠를 업데이트하고, 끊어진 링크를 수정하며, 정보의 누락된 부분을 파악할 수 있습니다.

지식 기반으로서의 OneNote의 한계

OneNote 지식 기반은 훌륭한 시작이었지만, 이제 팀이 커지고 있습니다. 노트북이 느려지고, 신입 사원들은 필요한 정보를 찾을 수 없으며, 민감한 정보에 너무 쉽게 접근할 수 있다는 점이 걱정됩니다. 한때 해결책이었던 이 tool이 이제는 문제의 일부가 되고 있습니다.

이는 흔히 겪는 과정입니다. OneNote는 처음 시작할 때는 신뢰할 수 있지만, 팀과 지식베이스의 규모가 커질수록 그 한도가 더욱 뚜렷해집니다.

세분화된 권한 설정 불가: 특정 페이지나 섹션에 대한 접근을 제한할 수 없습니다. HR 정책을 팀 전체가 아닌 관리자들과만 공유해야 하는 경우, 완전히 별도의 노트북을 만들어야 하므로 특정 페이지나 섹션에 대한 접근을 제한할 수 없습니다. HR 정책을 팀 전체가 아닌 관리자들과만 공유해야 하는 경우, 완전히 별도의 노트북을 만들어야 하므로 일이 복잡해질 수 있습니다.

제한적인 버전 기록: OneNote는 페이지 버전을 추적하지만, 콘텐츠를 복원하거나 두 버전 간의 변경 사항을 비교하는 것은 쉽지 않습니다. 누군가 실수로 중요한 문단을 삭제하면 이를 복구하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.

승인 워크플로우 없음: 승인 워크플로우가 없으며, 콘텐츠는 작성되는 즉시 게시되므로 부정확한 정보가 공유될 수 있습니다.

검색 성능의 불규칙성: OneNote의 검색 기능은 강력하지만, 노트북의 용량이 매우 클 경우 검색 속도가 느려지거나 관련 없는 결과가 표시되어 사용자가 필요한 내용을 직접 찾아보아야 하는 경우가 있습니다.

확장성 문제: 노트북이 수백 페이지와 삽입된 파일로 가득 차게 되면, 성능 저하와 함께 간단한 탭 기반 탐색이 다루기 어려워지는 등 심각한 확장성 문제에 직면하게 됩니다.

분석 기능 없음: 어떤 문서가 보기를 받고 있는지, 사람들이 어떤 용어를 검색하고 있는지, 또는 어떤 페이지가 오래된 정보인지 알 수 있는 방법이 없습니다. 지식 기반을 개선하는 데 있어서는 마치 눈감고 비행하는 것과 같습니다.

단방향 링크: OneNote에서는 다른 페이지로 링크를 연결할 수 있지만, 역링크(다른 페이지에서 이 페이지로 연결되는 링크)는 표시되지 않습니다. 이로 인해 정보가 어떻게 연결되어 있는지 파악하기 어렵고, 다른 곳의 링크를 끊지 않고 안전하게 페이지를 업데이트하거나 삭제하기가 어렵습니다.

🔍 알고 계셨나요? 알렉산드리아 대도서관은 당시 알려진 세상의 모든 것을 기록하려는 최초의 시도였습니다. 그들은 이 일을 매우 진지하게 여겼기 때문에 항구에 정박하는 모든 배는 소지한 두루마리를 제출해야 했습니다. 도서관에서는 이를 복사하여 원본을 보관하고, 사본을 소유자에게 돌려주었습니다.

OneNote 지식베이스 대안으로 ClickUp 활용하기

ClickUp Docs에서 문서를 체계적으로 정리하세요

팀에서는 아이디어, 조사 자료, 내부 문서를 저장하기 위해 메모 도구를 자주 사용합니다. 시간이 지남에 따라 이러한 메모는 원래 지원하던 실제 업무와 연결이 끊어지게 됩니다. 사람들은 여러 앱을 검색하고, 채팅창에 링크를 복사하며, 일상적인 작업 과정에서 맥락을 놓치게 됩니다.

ClickUp은 문서, 프로젝트, 작업, 토론이 한곳에 통합된 '통합 AI 작업 공간'을 통해 이러한 문제를 해결합니다. 지식이 실행과 지속적으로 연결되므로 SaaS 확산을 줄이고 잦은 작업 전환을 없앨 수 있습니다.

ClickUp 문서를 사용하여 체계적인 지식 구축하기

ClickUp 문서를 사용하여 체계적인 지식 구축하기

ClickUp Docs는 작업 공간 내 지식 관리의 기반이 됩니다. 팀은 문서를 해당 업무와 함께 정리하므로, 정보는 항상 관련성을 유지하며 쉽게 찾을 수 있습니다.

제품 팀이 신입 엔지니어 온보딩을 위해 지식 기반을 관리한다고 가정해 봅시다. 팀은 설정 안내, 코딩 표준, 내부 도구 링크가 포함된 '개발자 온보딩 가이드'라는 제목의 문서를 작성합니다. 이 문서는 ClickUp의 온보딩 작업과 직접 연결되어 있으므로, 신입 사원은 필수 단계를 완료하는 동안 해당 문서를 확인할 수 있습니다.

Docs의 리치 텍스트 편집 tools를 사용하면 문서를 쉽게 구성하고 내용을 빠르게 파악할 수 있습니다. Teams는 다음을 통해 정보를 명확하게 형식화합니다:

문서의 큰 섹션을 체계적으로 정리하는 제목

API 매개변수나 도구 액세스 권한과 같은 구조화된 데이터를 목록으로 표시한 테이블

키 설명이나 간단한 팁을 강조하는 이모지

기술 예시나 스크립트를 저장하는 코드 블록

예를 들어, 개발자 핸드북에는 스테이징 환경과 프로덕션 환경을 나열한 테이블이 포함될 수 있으며, 코드 블록에는 엔지니어가 설정 과정에서 복사하는 샘플 API 요청이 저장될 수 있습니다.

하위 페이지를 사용하여 정보를 논리적으로 정리하세요

문서량이 늘어날수록 체계적인 구조가 중요해집니다. ClickUp Docs는 명확한 지식 계층 구조를 형성하는 중첩된 하위 페이지를 지원합니다.

ClickUp 문서 하위 페이지를 사용하여 지식 계층 구조를 정리하세요

예를 들어, 마케팅 팀은 중앙 집중식 ‘브랜드 지식 기반’ 문서를 구축합니다. 하위 페이지에서는 콘텐츠를 브랜드 보이스 가이드라인, 소셜 미디어 템플릿, 캠페인 기획 프레임워크, 콘텐츠 검토 체크리스트 등의 섹션으로 분류합니다.

각 하위 페이지는 하나의 주제에 집중되어 있어, 문서가 늘어나더라도 쉽게 탐색할 수 있습니다.

문서에는 종종 설명이 추가되거나 업데이트가 필요합니다. ClickUp Docs는 댓글과 멘션 기능을 지원하여 관련 대화를 콘텐츠와 연결해 줍니다.

ClickUp Docs 댓글 기능을 사용하여 문서 변경 사항을 논의하세요

제품 관리자가 로드맵 문서를 검토하다가 오래된 기능 세부 정보를 발견했다고 가정해 봅시다.

팀원들은 해당 섹션을 강조 표시하고 엔지니어링 팀장을 태그한 뒤, 업데이트된 타임라인을 요청합니다. 엔지니어는 동일한 댓글 스레드에 답변을 남기고 즉시 문서를 편집합니다. 팀원들은 별도의 업무용 커뮤니케이션 tools를 열지 않고도 질문을 해결합니다.

이 앱을 실제로 사용하는 사용자의 이야기를 들어보세요:

저는 ClickUp을 모든 분야에서 활용합니다. ClickUp은 제 일상 워크플로우, 프로젝트 플랜, 지식 기반의 핵심입니다. 모든 것이 한곳에 모여 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 지난 몇 년간 일을 추적하기 위해 다양한 tools를 사용해 보았지만, ClickUp은 제 모든 문제를 해결해 줍니다. 저는 ClickUp이 제공하는 유연성을 좋아합니다. 작업 관리, 리모델링, 프로젝트 관리, 소프트웨어 프로젝트, 부동산 투자, 회의록 및 정보 추적 등 정말 다양한 목록을 만들어 왔습니다. 1인 기업부터 대기업에 이르기까지 모든 비즈니스에 필수적인 도구라고 생각합니다.

저는 ClickUp을 모든 분야에서 활용합니다. ClickUp은 제 일상 워크플로우, 프로젝트 계획, 지식 기반의 핵심입니다. 모든 것이 한곳에 모여 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 지난 몇 년간 일을 추적하기 위해 다양한 tools를 사용해 보았지만, ClickUp은 제 모든 문제를 해결해 줍니다. 저는 ClickUp이 제공하는 유연성을 좋아합니다. 업무 관리, 리모델링, 프로젝트 관리, 소프트웨어 프로젝트, 부동산 투자, 회의록 및 정보 추적 등 정말 다양한 목록을 만들어 왔습니다. 1인 기업부터 대기업에 이르기까지 모든 비즈니스에 필수적인 도구라고 생각합니다.

ClickUp Brain을 사용하여 지식을 즉시 검색하세요

문서화가 확대됨에 따라 검색 기능은 필수적입니다. ClickUp Brain은 팀이 문서, 작업, 대화 전반에서 답변을 찾을 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp Brain을 사용하여 문서 인사이트를 확인하세요

고객 성공 관리자가 기업 계정에 대한 최신 에스컬레이션 정책이 필요하다고 가정해 봅시다. 여러 문서를 일일이 훑어보는 대신, ClickUp Brain에 직접 질문을 던집니다.

📌 다음 프롬프트를 사용해 보세요: 기업 내 에스컬레이션 프로세스를 요약하고 담당 팀의 목록을 작성하세요.

ClickUp Brain은 기존 문서를 분석하여 간결한 설명과 함께 관련 문서 링크를 제공합니다.

ClickUp Brain MAX를 사용하여 AI의 무분별한 확산을 줄이세요

많은 팀이 정보 작성, 검색, 요약 작업을 위해 별도의 AI 도구를 사용하고 있습니다. ClickUp Brain MAX는 이러한 기능을 작업 공간 내에서 통합합니다.

예를 들어, 연구 책임자가 '음성 텍스트 입력' 기능을 사용하여 회의 노트를 녹음하면, Brain MAX가 음성 입력을 문서 내의 체계적인 문서로 변환합니다.

나중에 이 시스템은 작업, 문서, 프로젝트 토론 내용을 모두 검색하여 관련 맥락을 찾아냅니다. 팀은 도구 분산을 줄이고 작업 공간 전반에 걸쳐 하나의 지능형 지식 계층을 유지할 수 있습니다.

ClickUp Brain MAX를 사용하여 작업 공간의 지식을 검색하세요

ClickUp은 데스크톱 환경 외에도 모바일 액세스를 지원하여 언제 어디서나 지식에 접근할 수 있게 해줍니다. 모바일 앱을 통해 오프라인에서도 문서에 접근할 수 있으므로, 팀원들은 출장 중이나 현장 업무 시, 또는 인터넷 연결이 원활하지 않은 상황에서도 문서를 검토할 수 있습니다.

장치가 다시 연결되면 업데이트 내용이 자동으로 동기화되어 작업 공간 전반에 걸쳐 일관성을 유지합니다.

ClickUp을 사용하여 나에게 딱 맞는 지식 기반을 구축하세요

OneNote는 지식 기반을 구축하기 위한 실용적인 출발점이며, 특히 이미 Microsoft 생태계에 속해 있는 팀에게 적합합니다. OneNote의 성공 여부는 명확한 구조 수립, 일관된 유지 관리, 그리고 소유권의 명확화에 달려 있습니다. 이는 지식 관리부터 신입 사원 온보딩 목표 설정에 이르기까지 모든 핵심 프로세스에 있어 필수적인 원칙입니다.

하지만 팀이 성장함에 따라 지식 관리에 대한 필요성도 함께 커집니다.

이 부분에서 ClickUp은 확장성이 뛰어난 대안으로 두각을 나타냅니다. ClickUp은 문서를 실행과 분리하여 관리하는 대신, 지식을 일과 직접 연결합니다. Docs 기능을 통해 팀은 프로젝트 및 작업과 함께 관리되는 체계적이고 계층적인 문서를 구축할 수 있습니다.

문서화가 확대됨에 따라 ClickUp Brain은 팀이 정보를 검색하고 찾아내는 방식을 혁신합니다. 내장된 댓글, 멘션, 버전 기록, 템플릿, 작업과 연결된 문서를 추가하면 워크플로우에 맞춰 진화하는 지능형 시스템을 구축할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

1. 여러 팀 회원이 동시에 OneNote 지식 기반을 편집할 수 있나요?

네, OneNote는 실시간 공동 편집을 지원하므로 여러 사람이 동시에 같은 페이지를 편집하고, 서로의 변경 사항을 즉시 확인할 수 있습니다.

2. OneNote wiki는 전용 지식베이스 소프트웨어와 비교했을 때 어떤 점이 다른가요?

OneNote는 기본적인 용도로는 훌륭하지만, 전용 지식베이스 tools가 제공하는 세분화된 권한 설정, 승인 워크플로우, 분석 기능과 같은 고급 기능이 부족하여 더 나은 거버넌스와 확장성을 확보하기 어렵습니다.

3. OneNote는 전사적 지식 기반 구축에 적합한가요?

소규모 조직에서는 이 방법이 통할 수 있지만, 대기업의 경우 권한, 성능, 콘텐츠 관리와 관련된 문제가 자주 발생하여 전용 솔루션을 도입하는 것이 더 실용적인 선택이 될 수 있습니다.

4. 팀원이 팀을 떠나면 내 OneNote 지식 기반은 어떻게 되나요?

노트북이 공유 SharePoint 사이트에 저장되어 있다면 계속 액세스할 수 있습니다. 하지만 퇴사하는 직원의 개인 OneDrive에 저장된 경우, 데이터 손실을 방지하려면 계정이 비활성화되기 전에 관리자가 소유권을 이전해야 합니다.