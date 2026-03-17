소비자의 72%는 위시리스트가 연말 쇼핑을 더 쉽게 해준다고 답했으며, 64%는 위시리스트에 있는 선물을 받는 것을 좋아한다고 답했습니다.

하지만 휴일 위시리스트는 종종 텍스트 스레드, 노트 앱, 그리고 필요할 때면 사라져 버리는 머릿속 알림 등 여기저기에 흩어져 있어 제대로 활용되지 못하는 경우가 많습니다. 이 글에서는 간단한 인쇄용 체크리스트부터 실시간 협업이 가능한 모든 기능을 갖춘 디지털 플래너까지, 7가지 무료 크리스마스 위시리스트 템플릿을 소개합니다.

이 템플릿을 활용해 선물 아이디어를 정리하고, 가족과 선호하는 선물을 공유하며, 12월이 왔을 때 모두가 원하는 선물을 확실히 기억해 보세요. 🎄

한눈에 보는 7가지 무료 크리스마스 위시리스트 템플릿

💡 전문가 팁: 대가족이나 사무실 내 선물 교환을 조율하는 일은 스트레스가 될 수 있습니다. 예산, 여러 수령인 목록, 쇼핑 마감일, 이벤트 플랜을 서로 다른 앱, 스프레드시트, 그룹 채팅에서 동시에 관리해야 하기 때문입니다. 이러한 정보의 분산 (중요한 정보가 서로 연결되지 않은 앱과 플랫폼에 흩어져 있는 현상 ) 은 핵심 세부 사항을 놓치게 만들어, 휴일이 시작되기도 전에 실수로 중복 구매를 하거나 예산을 초과하는 결과를 초래할 수 있습니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 모든 것을 한곳에 모아 이 문제를 해결합니다. 모든 목록, 쇼핑 할 일과 마감일, 이벤트 일정, 팀 채팅을 한곳에 모아 AI를 통합함으로써, 모든 것을 손쉽게 관리할 수 있습니다!

크리스마스 위시리스트 작성을 위한 최고의 무료 템플릿

사무실 파티, 가족 모임, 비밀 산타 교환 행사까지, 12월이 되면 선물 목록은 눈 깜짝할 사이에 늘어나지만 서로 공유되지는 않습니다. 이로 인해 중복 선물이나 빠뜨린 항목이 생기고, 연말 분위기를 즐기기보다 거대한 프로젝트를 관리하는 듯한 부담감이 들게 됩니다.

이 목록에 포함된 템플릿은 다양한 형식으로 제공되니, 여러분의 실제 쇼핑 및 공유 방식에 맞는 것을 선택하세요. 일부는 개인용으로 가장 적합하고, 다른 일부는 팀이나 가족 간의 조율에 탁월합니다.

1. ClickUp의 휴일 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 '홀리데이 플래너 템플릿'으로 휴일 활동 플랜을 한곳에서 관리하세요

단순한 소원 목록을 뛰어넘는 포괄적인 템플릿으로 연말 계획의 혼란을 해소하세요. ClickUp의 '홀리데이 플래너 템플릿'을 통해 선물 추적, 예산 관리, 일정 조율을 하나의 작업 공간에 통합하세요. 이 템플릿은 연말 운영을 위한 완벽한 지휘 센터 역할을 합니다.

여기저기 흩어진 정보를 뒤적거릴 필요 없이, 모든 사람이 같은 정보를 공유하며 일정을 차질 없이 진행할 수 있는 단일 정보원을 확보하세요.

이 점이 마음에 드실 거예요:

⚡️추천 대상: 세부 사항을 놓치지 않고 선물, 예산, 주요 일정을 한곳에서 관리하고 싶은 명절 계획 사용자.

📮ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%는 채팅, 이메일, 스프레드시트 등에 흩어져 있는 중요한 의사결정 사항을 놓칠 위험에 처해 있습니다. 의사결정을 기록하고 추적할 통합 시스템이 없다면, 중요한 비즈니스 인사이트가 디지털 정보의 홍수 속에서 사라지게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이러한 걱정을 할 필요가 없습니다. 채팅, 작업 댓글, 문서, 이메일에 대한 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성하세요!

📮ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%는 채팅, 이메일, 스프레드시트 등에 흩어져 있는 중요한 의사결정 사항을 놓칠 위험에 처해 있습니다. 의사결정을 기록하고 추적할 통합 시스템이 없다면, 중요한 비즈니스 인사이트가 디지털 정보의 홍수 속에서 사라지게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이러한 걱정을 할 필요가 없습니다. 채팅, 작업 댓글, 문서, 이메일에서 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성하세요!

2. ClickUp의 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 목록 템플릿을 사용하면 시간을 절약하고 스트레스를 줄이며, 더 많은 일을 손쉽게 완료할 수 있습니다.

여러분의 개인 위시리스트는 노트 앱에 뒤죽박죽 흩어져 있거나, 더 나쁘게는 검색조차 불가능한 길고 복잡한 텍스트 스레드에 갇혀 있을 수 있습니다. 누군가 무엇을 원하냐고 물으면, 정리가 안 된 목록을 보내게 되고, 상대방은 여러분이 말한 '파란색 스웨터'가 정확히 어떤 것인지 전혀 알 수 없습니다. 이러한 모호함 때문에 상대방이 직접 링크나 크기, 선호하는 색상을 물어봐야만 할 때, 깜짝 선물의 재미가 반감되고 맙니다.

어수선한 노트와 끝없는 텍스트 메시지를 깔끔하고 공유 가능한 디지털 위시리스트 작성 도구로 대체해 보시는 건 어떨까요? ClickUp 리스트 템플릿을 사용하여 아이디어를 한곳에 체계적으로 정리하고 공유하세요. 이 템플릿은 산만한 생각을 명확하고 실행 가능한 목록으로 바꿔주며, 언제든지 업데이트하고 누구와도 공유할 수 있어 정말 원하는 선물을 받을 수 있도록 도와줍니다.

이 점이 마음에 드실 거예요:

손쉽게 정리하기: 간단한 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 시즌이 지남에 따라 소원이 바뀌어도 우선순위에 따라 항목의 순서를 재정렬하세요

제품 직접 링크 추가: 원하는 정확한 제품에 하이퍼링크를 추가하여 추측을 줄이세요. 선물 주는 사람이 해당 항목을 바로 클릭할 수 있어 쇼핑이 더욱 편리해집니다

중요한 세부 사항 기록하기: 가격 범위, 우선순위, 선호하는 색상 및 크기와 같은 구체적인 내용을 추가하세요. 이렇게 하면 선물 주는 사람이 따로 물어보지 않아도 필요한 모든 정보를 알 수 있습니다.

누구와 어디서든 공유하세요: ClickUp 계정이 없어도 누구나 볼 수 있는 공개 ClickUp 공유 링크를 생성하세요. 가족과 친구들에게 링크를 보내면, 그들은 항상 최신 목록을 확인할 수 있습니다.

⚡️추천 대상: 선물 주는 사람이 빠르게 적절한 선물을 구매할 수 있도록 링크와 세부 사항이 포함된 깔끔하고 공유 가능한 개인 목록을 원하는 모든 분.

📚 함께 읽어보세요: 이번 연말연시 번아웃을 피하는 팁

3. ClickUp의 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 할 일 목록 템플릿을 사용하여 휴일 소원 목록을 소유자가 지정된 실행 가능한 목록으로 전환하세요

소원 목록은 있지만, 그것이 실제 쇼핑 플랜으로 이어지고 있나요? 다른 사람에게 무엇을 사줄지는 알지만, 누가 구매할지, 언제 구매해야 하는지, 아니면 이미 구매해서 포장했는지 추적할 체계가 없는 경우가 많습니다.

이러한 조율 부족은 막바지 쇼핑 대란과 두 사람이 같은 사람에게 똑같은 선물을 사는 전형적인 명절 문제로 이어집니다.

작업 중심의 템플릿을 활용해 수동적인 위시리스트를 실행 가능한 쇼핑 프로젝트로 바꿔보세요. ClickUp 할 일 목록 템플릿을 사용하여 각 선물 아이디어를 하위 작업, 마감일, 소유자가 명시된 할 일 항목으로 관리해 보세요.

이 방법을 사용하면 목록을 단순한 아이디어 모음에서 명확한 책임 소재가 있는 공동 플랜으로 바꿀 수 있습니다. 이를 통해 모든 선물을 제때 구매하고 중복 구매를 방지할 수 있습니다.

이 점이 마음에 드실 거예요:

체크박스로 진행 상황 확인하기: 선물을 구매하고 포장하는 대로 항목을 체크해 나가며 성취감을 느껴보세요. 템플릿의 완료 추적 기능을 통해 이미 완료된 항목과 남은 항목을 한눈에 확인할 수 있습니다.

정확하게 업무를 분담하세요: ClickUp의 '담당자 지정' 기능을 사용하여 각 쇼핑 작업을 특정 가족 구성원에게 할당하면 중복 선물을 피할 수 있습니다. 이렇게 하면 모두가 자신이 구매해야 할 물건을 정확히 알 수 있습니다

쇼핑 일정을 분산하세요: 막바지 러시를 피하기 위해 쇼핑 마감일을 정하세요. 쇼핑을 몇 주에 걸쳐 나눠서 하면 스트레스를 덜 받을 수 있습니다

복잡한 선물 준비를 간단한 단계로 나누세요: 더 많은 노력이 필요한 선물의 경우, 더 많은 노력이 필요한 선물의 경우, ClickUp 하위 작업을 생성하여 “가격 비교”, “크기 확인”, “할인 코드 찾기”와 같은 조사 단계를 추적하세요.

⚡️적합한 대상: 중복 선물을 방지하기 위해 소유자, 마감일, 진행 추적이 명확히 필요한 가족이나 팀.

📚 함께 읽어보세요: 직원들에게 감사를 전하는 기업 선물 아이디어

4. ClickUp의 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 체크리스트 템플릿으로 연말 쇼핑 할 일 목록을 추적하세요

때로는 예산, 담당자, 다양한 보기 옵션 같은 복잡한 요소 없이 단순하고 간결한 목록을 원할 때가 있습니다. 단순히 항목을 나열하고 체크하는 간단한 작업에 지나치게 복잡한 도구를 사용하는 것에 지쳤을 수도 있습니다. 이러한 답답함 때문에 결국 (분실하기 쉬운) 종이 목록이나 (체계적인 구성이 없는) 기본적인 노트 앱으로 돌아가게 됩니다.

ClickUp 체크리스트 템플릿은 디지털의 편리함을 포기하지 않으면서도 간단한 체크리스트의 만족감을 선사합니다. 깔끔한 체크박스 스타일의 목록은 사용을 간편하게 해주며, 휴대폰에서 사용하거나 냉장고에 붙여둘 수 있도록 인쇄할 수 있는 체크리스트를 만들어 줍니다. 간단한 개인 위시리스트, 아이들 선물 아이디어, 또는 쇼핑 목록을 작성하기에 안성맞춤입니다.

이 점이 마음에 드실 거예요:

미니멀한 디자인: 이 템플릿은 선물 항목과 체크박스, 단 두 가지 요소에만 집중합니다. 별도의 학습 과정이 필요 없어, 파일을 열고 항목을 추가한 후 바로 체크해 나갈 수 있습니다.

간편한 복제 기능: 몇 초 만에 가족 구성원별로 똑같은 체크리스트를 따로 만들어, 각자의 소원을 체계적으로 정리하고 구분할 수 있습니다.

인쇄하기 편한 레이아웃: 종이 리스트를 선호하신다면, 이 레이아웃은 인쇄하기 편하고 오프라인에서도 사용하기 쉽습니다.

항목을 그룹화하여 계획 수립을 더 쉽게: ClickUp 중첩 체크리스트를 사용하여 항목을 카테고리별로 그룹화해 체계적으로 정리하세요. 예시로는 “엄마를 위한 선물”, “양말 채우기용 소품”, “직장 비밀 산타”와 같은 하위 체크리스트를 만들 수 있습니다.

⚡️추천 대상: 별도의 플랜 수립 과정 없이 모바일이나 인쇄물로 간편하게 목록을 활용하고 싶은 미니멀리스트.

💡 전문가 팁: 가족 선물 목록이나 직장의 비밀 산타를 기획 중이라면, ClickUp 슈퍼 에이전트를 “연말연시 코디네이터”로 활용해 보세요. ” 이 에이전트를 설정해 아이디어 단계에 있는 선물을 매일 또는 매주 요약해 보내게 하고, 중복으로 보이는 항목에 표시를 하며, 배송 마감일 전에 구매해야 할 물품을 모두에게 알림 알림을 보내도록 하세요. 이렇게 하면 불필요한 소통 없이 목록을 최신 상태로 유지할 수 있고, 막판에 선물을 중복 구매하는 일을 피할 수 있습니다. 오늘 바로 ClickUp에서 첫 번째 슈퍼 에이전트를 만드는 방법을 알아보세요!

5. TheGooDocs의 크리스마스 위시리스트 템플릿

Google Docs를 애용하고 계시며, 단지 휴일 선물 목록을 위해 새로운 플랫폼을 배우는 번거로움을 원치 않으시겠죠. 익숙하고, 다른 Google 사용자와 쉽게 공유할 수 있으며, 별도의 디자인 작업 없이도 축제 분위기를 살릴 수 있는 도구가 필요하실 겁니다.

TheGooDocs에서 제공하는 이 Google Docs 기반 크리스마스 위시리스트 템플릿은 빠르고, 꾸미기 좋으며, 익숙한 옵션을 원하는 사용자에게 안성맞춤입니다. 미리 디자인된 명절 분위기의 템플릿으로, 내용을 기입하거나 Google 드라이브를 통해 공유하거나 바로 인쇄할 수 있습니다.

이 점이 마음에 드실 거예요:

축제 분위기의 디자인 포함: 휴일 분위기가 이미 완료되었으므로, 형식 걱정 없이 원하는 항목을 추가하는 데만 집중할 수 있습니다.

권한 공유: 표준 Google 드라이브 권한을 사용하여 문서를 볼 수 있거나 편집할 수 있는 사람을 제어하세요

편집 가능한 텍스트 필드: 각 선물에 대한 항목명, 설명, 구매처를 간편하게 추가할 수 있습니다

완벽한 맞춤형 설정: 다운로드하여 텍스트와 레이아웃을 원하는 대로 자유롭게 수정하세요

개인용으로는 편리하지만, 이는 정적인 문서라는 점을 기억하세요. 실시간 구매 상태나 알림과 같은 동적인 기능이 없어, 여러 사람이 참여하는 선물 교환을 조율하는 데는 적합하지 않습니다.

⚡️추천 대상: 별도의 설정 없이 바로 작성하고 인쇄할 수 있는, 축제 분위기가 물씬 풍기며 공유하기 쉬운 위시리스트를 원하는 Google Docs 사용자.

💡 전문가 팁: 쇼핑 중이거나 (스크롤하다가 선물 아이디어가 떠오를 때) 나중에 기억하려고 애쓰지 말고 ClickUp의 Talk to Text 기능을 사용해 즉시 텍스트로 기록해 두세요. “엄마를 위한 아늑한 파란색 스웨터, M 크기, 50달러 미만 추가”나 “시크릿 산타 머그잔 구매 완료 표시”와 같은 간단한 내용을 말로 입력한 다음, 그 텍스트를 바로 위시리스트나 선물 작업 목록에 붙여넣기하세요. 한 손만 자유로운 상황에서도 이동 중에 링크, 크기, 선물 상태 등을 정확하게 관리할 수 있는 빠른 방법입니다. ClickUp Talk to Text로 타이핑보다 4배 빠르게 일하세요

6. Slidesgo의 크리스마스 위시리스트 프레젠테이션

일반 텍스트 목록은 지루하게 느껴질 수 있습니다. 특히 아이들의 흥미를 돋우거나 가족과 창의적인 아이디어를 공유하려는 경우에는 더욱 그렇죠. 마치 나만의 선물 룩북처럼, 소원 목록을 더 시각적이고 흥미롭게 만들 수 있는 방법을 원하실 겁니다.

Slidesgo의 'Google 슬라이드 또는 PowerPoint용 크리스마스 위시리스트 프레젠테이션'을 사용하여 시각적으로 풍부한 슬라이드 기반 위시리스트를 만들어 보세요. 이 템플릿은 삽화가 포함된 공유 가능한 프레젠테이션으로 설계되어, 창의적인 선물을 준비하는 분들에게 특히 재미를 주거나 아이들이 가족들에게 원하는 선물을 보여주는 데 도움이 됩니다.

이 점이 마음에 드실 거예요:

일러스트가 들어간 휴일 테마 디자인: 다양한 축제 분위기의 슬라이드 레이아웃 중에서 선택하여 프레젠테이션을 구성하세요

이미지 활용: 원하는 선물 설명 바로 옆에 사진을 추가하여 내용을 한눈에 파악할 수 있게 하세요

공유가 간편합니다: 실시간으로 공유하거나 누구나 쉽게 다운로드하여 볼 수 있는 PDF 파일로 내보내세요

색상 맞춤 설정: 나만의 연말 분위기에 맞게 색상과 폰트를 조정하세요

구매 내역을 추적하거나 예산을 관리하기 위한 용도는 아니지만, 소원 목록을 공유하는 경험을 확실히 더 특별하게 만들어 줍니다.

⚡️추천 대상: 이미지를 전면에 내세운 시각적인 룩북 스타일의 위시 목록(특히 어린이나 창의적인 선물 준비용)을 원하는 모든 분.

7. WordLayouts의 축제 분위기 물씬 나는 크리스마스 위시리스트 템플릿

아마도 여러분은 전통적인 종이 위시리스트를 선호할지도 모릅니다. 인쇄해서 손으로 직접 작성한 뒤 냉장고에 붙여둘 수 있는 그런 목록 말입니다. 디지털 기능은 필요 없고, 아이들, 교실 활동, 혹은 간단한 가족 목록에 사용하기 편리한, 디자인이 멋진 인쇄용 문서만 원하실 겁니다.

WordLayouts의 'Festive Christmas Wish List Template'은 고전적이면서도 유쾌하고 아이들에게 친숙한 휴일 디자인이 적용된, 인쇄 가능한 Microsoft Word 템플릿입니다. 전통적인 인쇄 후 기입 방식의 소원 목록을 원하는 분들에게 완벽한 선택입니다.

이 점이 마음에 드실 거예요:

유용한 프롬프트: 이 템플릿은 원하는 물건과 필요한 물건은 물론, 즐겨 읽는 책이나 입는 옷까지 노트할 수 있는 스페이스를 제공하여 선물 아이디어를 떠올리는 데 도움을 줍니다.

익숙한 편집 기능: 워드 문서이므로 대부분의 사용자가 이미 설치해 둔 프로그램에서 쉽게 편집할 수 있습니다

인쇄용 레이아웃: 이 템플릿은 인쇄에 적합한 형식으로 되어 있으므로, 빈칸을 채우기만 하면 바로 사용할 수 있습니다.

이 문서는 정적인 워드 문서이므로 실시간 업데이트나 클릭 가능한 상품 링크와 같은 디지털 협업 기능이 없습니다. 여러 사람이 함께 선물을 교환하는 경우보다는 오프라인에서 개인적으로 사용하는 데 가장 적합합니다.

⚡️추천 대상: 디지털 관리 도구 대신 홈, 교실 또는 아이들 활동에 사용할 수 있는 인쇄 후 작성하는 소원 목록을 선호하는 분들.

이번 시즌 기업이나 클라이언트를 위한 선물을 준비 중이라면, 전문적인 관계를 강화하는 적절한 비즈니스 선물을 선택하는 데 도움이 되는 실용적인 아이디어가 담긴 유용한 비디오를 확인해 보세요:

💡 전문가 팁: 대가족이나 팀을 위한 크리스마스 쇼핑을 계획 중이신가요? ClickUp Docs에 모든 내용을 정리해 관리하기 쉽게 만들어 보세요. 각 사람별로 섹션을 나눈 간단한 휴일용 문서를 만들고, 해당 위시리스트나 작업 항목으로 링크를 연결하면 모든 내용을 체계적으로 정리하고 쉽게 공유할 수 있습니다. 궁금한 점이 있으신가요? ClickUp Brain에 물어보기만 하면 몇 초 만에 답변을 받을 수 있습니다. 여러 리스트를 일일이 검색할 필요가 없어요! ClickUp Docs로 모든 쇼핑 목록을 한곳에 모아보세요

오늘 바로 크리스마스 목록을 작성해 보세요

좋은 크리스마스 위시리스트 템플릿은 가족 간 선물 교환을 조율하든, 개인적인 아이디어를 정리하든 상관없이 중복 선물을 줄이고 선호도를 공유하는 과정을 간소화해 줍니다. 인쇄 가능한 템플릿은 아이들이나 간단한 개인 목록에 적합하지만, 실시간 공유 및 상품 링크 기능이 있는 디지털 템플릿은 그룹 협업에 훨씬 더 효과적입니다. 협업 및 구매 추적 기능이 포함된 전용 템플릿을 사용하면 모두가 같은 정보를 공유할 수 있습니다. 목록 작성을 일찍 시작하세요—소비자의 32%는 11월 이전에 연말 쇼핑을 시작합니다—목록을 널리 공유하고, 새로운 아이디어가 떠오를 때마다 업데이트하세요. ✨연말 선물 준비를 시작할 준비가 되셨나요? ClickUp으로 무료로 시작하여 모든 위시리스트, 쇼핑 작업, 선물 아이디어를 한곳에 정리해 보세요.

자주 묻는 질문

네, 공개 링크나 이메일을 통해 공유하면 가족이나 동료들이 실시간으로 보기나 편집할 수 있습니다. ClickUp의 템플릿과 같은 대부분의 디지털 템플릿은 이 기능을 지원합니다. 직장 크리스마스 위시리스트나 비밀 산타를 위해 공유 템플릿을 사용하면 끝없는 그룹 텍스트 없이도 모든 사람의 목록을 한곳에 모아둘 수 있습니다.

무료로 인쇄할 수 있는 크리스마스 위시리스트에는 PDF와 Word(.docx) 형식이 가장 안정적입니다. PDF는 모든 기기에서 서식을 완벽하게 유지해 주며, Word 파일은 인쇄 전에 텍스트를 편집할 수 있습니다.

ClickUp의 목록 템플릿과 같이 하이퍼링크를 지원하는 디지털 템플릿을 사용하면 선물 주는 사람이 정확한 상품을 쉽게 찾을 수 있습니다. 상품 URL을 사용자 정의 필드나 항목 설명란에 붙여넣기만 하면, 선물 주는 사람이 온라인 스토어로 바로 이동할 수 있습니다.