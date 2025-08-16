2025년 선물, 목표 등을 위한 20가지 위시리스트 템플릿

모든 목록이 종이 조각에 적혀 있거나 노트 앱에 묻혀 있어야 하는 것은 아닙니다.

깔끔하고 시각적인 위시리스트 템플릿은 아이디어를 정리하는 것 이상으로, 아이디어를 가시화하고 공유할 수 있게 하며, 쉽게 확인할 수 있게 해줍니다.

크리스마스 선물, 교실 용품 또는 팀 보상을 계획하고 있든, 이동 중에도 맞춤 설정할 수 있는 유연한 목록이 있으면 시간을 절약하고 불필요한 작업을 줄일 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 영국 소비자의 절반 이상(55%) 이 위시리스트를 사용하여 즐겨찾기 브랜드의 할인 상품을 구매하거나 가격 인하 또는 할인 알림을 기다리고 있습니다.

이 블로그에는 위시리스트 템플릿이 포함되어 있어, 어디서나 업데이트를 편집, 공유 및 추적할 수 있습니다. 개인용으로 사용하거나 그룹 계획에 사용하기에도 적합합니다. 지금 바로 시작해보세요!

위시리스트 템플릿이란?

위시리스트 또는 희망 목록 템플릿은 사용자가 받고 싶거나 구매하고 싶거나 달성하고 싶은 항목을 매우 쉽게 정리하고 표시할 수 있도록 미리 디자인된 레이아웃입니다. 이러한 템플릿 리소스는 텍스트, 이미지, 체크박스 또는 우선순위를 입력할 수 있는 자리 표시자가 포함된 편집 가능한 목록으로 구성되어 있는 경우가 많습니다.

예를 들어, 교사는 템플릿을 사용하여 학기에 필요한 교실 용품을 목록으로 작성할 수 있고, 부모는 생일이나 명절에 줄 선물을 추적할 수 있습니다. 기본 목록과 달리 위시리스트 템플릿은 시각적이고 분류된 형식을 제공하여 시간을 절약하고 정보의 일관성을 유지합니다.

좋은 위시리스트 템플릿의 조건은 무엇일까요?

좋은 위시리스트 템플릿은 미적 감각을 넘어 목록 항목을 빠르고 명확하며 쉽게 정리하고 공유할 수 있게 해줍니다. 휴가 계획, 개인 목표, 팀 조정 등 어떤 용도로 사용하든, 올바른 레이아웃을 사용하면 쉽게 추적, 업데이트 및 공유할 수 있습니다.

다음은 주목할 만한 기능입니다.

깔끔한 디자인: 복잡하지 않고 목록 항목을 한눈에 쉽게 확인할 수 있는 위시리스트 템플릿을 선택하세요

편집 가능한 섹션: 재포맷 없이 항목을 추가, 제거 또는 순서를 빠르게 변경할 수 있는 템플릿을 선택하세요

공유 가능한 형식: Google Slides 또는 PDF 내보내기 같은 도구를 통해 다른 사람에게 즉시 보낼 수 있는 템플릿을 찾아보세요

체크리스트 옵션: 체크리스트가 있는 템플릿을 선택하여 완료된 항목을 표시하고 진행 상황을 명확하게 추적하세요

미디어 자리 표시자: 제안이나 참고 자료로 제품 사진이나 비디오를 추가할 수 있는 위시리스트 템플릿을 선택하여 리스트를 시각적으로 표현하세요

사용자 지정 라벨: 특정 목적에 맞게 필드 이름을 변경할 수 있는 템플릿을 검색하세요(예: "우선순위", "가격", "마감일")

협업 지원: 다른 사람들이 실시간으로 제안, 댓글, 업데이트를 할 수 있는 위시리스트 템플릿을 선택하세요

색상 코드 섹션: 시각적으로 구분된 카테고리 또는 색상 코드로 표시된 긴급도 수준이 표시된 템플릿을 선택하여 컬렉션에 더 빠르게 액세스하세요

꼭 알아야 할 20가지 위시리스트 템플릿

잘 디자인된 위시리스트 템플릿을 사용하면 선물 아이디어를 수집하거나, 그룹의 요구 사항을 추적하거나, 향후 구매를 계획하는 등 모든 것을 쉽게 정리할 수 있습니다.

도움이 될 만한 최고의 위시리스트 템플릿을 몇 가지 모아보았습니다.

1. ClickUp 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 할 일 목록 템플릿으로 위시리스트 항목을 정리하고 맞춤 설정하세요

ClickUp 할 일 목록 템플릿은 일상적인 작업을 관리하거나 여러 카테고리에 걸쳐 선물 위시리스트를 작성할 때 추적을 간소화하도록 설계되었습니다. 드래그 앤 드롭 작업, 상태 태그 및 개인화된 필드를 사용하여 위시리스트를 만들 수 있는 유연한 디지털 공간입니다.

이 템플릿의 가장 큰 장점은 속도입니다. 바로 사용할 수 있는 문서로 로드되므로 목록 항목을 즉시 추가할 수 있습니다. 링크를 삽입하거나, 제품 이미지를 업로드하거나, 여러 사용자에게 항목을 할당할 수도 있어 그룹 계획에 적합한 템플릿입니다. 또한 ClickUp의 구조는 다른 플랫폼으로 전환할 필요 없이 위시리스트를 보다 복잡한 시스템으로 발전시킬 수 있음을 의미합니다.

⭐이 템플릿을 좋아할 이유:

색상 태그로 긴급도, 중요도 또는 마감일별로 우선 순위를 지정하세요

작업을 '개인', '쇼핑' 또는 '선물'과 같은 카테고리로 그룹화하세요

마감일, 태그 또는 사용자 정의 필드가 포함된 목록 항목을 추가하세요

가족이나 팀원에게 특정 항목을 할당하세요

🔑다음에 적합: 쇼핑, 팀 선물 교환, 가족이 공유하는 위시리스트 등 휴일 워크플로우를 계획할 때.

HYPERVSN의 커뮤니케이션 책임자 Darya Krakovyak이 ClickUp 사용에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

영업, 마케팅, 디자인 연구소, 물류, 엔지니어링 및 지원 팀은 고객의 프로젝트를 성공적으로 진행하기 위해 특정 순서로 작업을 수행해야 합니다. ClickUp을 사용하기 전에는 이 작업이 정말 어려웠습니다. 프로젝트 타임라인, 목표 및 글로벌 팀의 작업을 모두 한 곳에서 추적할 수 있는 기능이 없었기 때문에 이벤트에 필요한 모든 것을 제 시간에 준비하기가 정말 어려웠습니다.

2. ClickUp 계층 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계층 목록 템플릿을 사용하여 우선순위에 따라 위시리스트 항목을 순위 지정하세요

위시리스트를 값이나 긴급도별로 정리하고 싶으신가요? ClickUp 계층 목록 템플릿은 한눈에 의사 결정을 내릴 수 있도록 만들어졌습니다. 기본 체크리스트 대신 위시리스트 항목을 순위 카테고리로 정렬할 수 있는 방법을 제공하므로 고가 품목 구매, 프로젝트 리소스 목록 또는 대량 선물 주문 등을 계획할 때 유용합니다.

항목을 맞춤형 계층으로 드래그하고, 내장된 상태 추적 기능을 사용하며, 긴급도나 비용에 따라 순위를 지정할 수도 있습니다. 구매 전에 여러 항목을 비교하거나 우선 순위를 정해야 할 때 특히 유용합니다. 시각적 정렬 기능으로 목록을 깔끔하게 정리할 수 있으며, ClickUp 대시보드를 통해 1단계 작업과 기다릴 수 있는 작업을 추적할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

드래그 앤 드롭 계층을 사용하여 위시리스트 항목을 중요도에 따라 순위 지정하세요

맞춤형 카테고리에서 항목의 상태 및 이동을 추적하세요

대시보드를 사용하여 다양한 계층 수준의 진행 상황을 비교하세요

그룹 결정이나 선물 교환을 위해 공유된 계층 목록에서 협업하세요

🔑 이상적인 용도: 대규모 선물 목록을 정리하거나, 항목의 우선순위를 비교하거나, 예산 계획을 위해 구매 항목을 순위별로 정렬할 때 유용합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 최근 설문조사에 따르면, 주택 구입, 세계 여행, 비즈니스 시작 등 중요한 인생 목표를 위해 적극적으로 노력하고 있는 사람은 5% 미만에 불과합니다. 그 이유는 무엇일까요? 이러한 큰 꿈은 너무 거창하거나 멀게 느껴져 계획을 시작하기 어렵기 때문입니다. 🔭 하지만 ClickUp의 인생 플랜 템플릿 또는 연간 목표 템플릿을 사용하면 이러한 장기적인 꿈을 실행 가능한 단계로 바꿀 수 있습니다. 목표를 마일스톤으로 나누고, 타임라인 보기를 통해 몇 개월 또는 몇 년에 걸친 진행 상황을 시각화하고, 명확한 마감일을 통해 목표를 달성할 수 있습니다. "언젠가"를 실행 계획으로 바꾸세요!

3. ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿으로 위시리스트 마감일과 일정을 계획하세요

위시리스트 항목에 마감일이 있는 경우 ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿이 도움이 됩니다. 이 템플릿은 일, 주, 월별로 작업이 구조화된 보기를 제공하므로 위시리스트 항목을 특정 마감일에 연결할 수 있습니다.

교실 용품 목록을 조정하거나 배송 날짜별로 선물 구매를 계획하는 경우, 이 템플릿을 사용하면 시간 기반의 우선순위를 시각화하고 적시에 조치를 취할 수 있습니다. 내장된 달력 보기, 일정 기능 및 상태 업데이트를 통해 중요한 마감일을 놓치지 않고 모든 일을 진행할 수 있습니다. '역할별' 및 '카테고리별'과 같은 여러 보기를 통해 필요에 따라 목록을 정확하게 정렬할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

일일, 주간 또는 월간 달력에서 위시리스트 항목을 시각화하세요

맞춤형 보기 및 필터를 사용하여 목록 항목을 정렬하고 추적하세요

알림과 통합하여 목표를 놓치지 마세요

명확한 '열림' 및 '완료됨' 상태 옵션으로 완료 여부를 모니터링하세요

🔑 이상적인 사용처: 휴일 쇼핑, 교실 필요품, 프로젝트 기반 항목 계획 등 시간 제한이 있는 위시리스트 관리.

💡 프로 팁: 위시리스트를 네 가지 카테고리로 나눕니다: 꼭 필요한 것, 있으면 좋은 것, 있으면 좋지만 당장은 필요하지 않은 것, 당장은 필요하지 않은 것. 원래는 프로젝트 관리 기법으로 사용되던 이 방법은 현실적인 기대치를 설정하고 위시리스트가 너무 부풀어지는 것을 방지하는 데 도움이 되므로, 예산 계획이나 명절 선물 준비에 특히 유용합니다.

더 높은 수준의 계획을 세우고 싶으신가요? ClickUp 달력에 표시하세요!

4. ClickUp 버킷리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 버킷리스트 템플릿으로 위시리스트의 꿈을 추적 가능한 목표로 바꾸세요

스카이 다이빙부터 북 클럽 시작에 이르기까지, ClickUp 버킷리스트 템플릿은 플랜을 가진 몽상가를 위해 설계되었습니다. 단순히 포부를 기록하는 것이 아니라, 구조적이고 영감을 주는 레이아웃으로 지도에 표시하여 포부를 달성할 수 있습니다.

위치, 사람, 만족도 등을 위한 사용자 정의 필드가 포함되어 있어 모든 입력에 깊이를 더합니다. 항목을 대륙별로 그룹화하거나, 작업을 할당하거나, 상태별로 진행 상황을 볼 수 있습니다. 단순한 노트와 달리, 이 템플릿은 각 아이디어를 실행 가능하고 추적할 가치가 있는 것으로 느낄 수 있는 멋진 시각적 프레임워크를 제공합니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유

대륙, 카테고리 또는 동반자별로 위시리스트 목표를 정리하세요

목록, 평가, 사람별 보기 등의 보기를 활용하여 아이디어를 정렬하세요

반복 작업을 사용하여 여행이나 휴가 등 계절별 목표를 다시 확인하세요

영감을 위한 사진, 위치 태그 또는 주제 링크를 추가하세요

🔑 이상적인 사용자: 모험을 사랑하는 사람, 목표를 설정하는 사람, 평생 학습자, 평생의 위시리스트 목표, 여행 플랜 또는 기쁨을 가져다주는 개인적인 성과를 시각화하고 정리하고 싶은 사람.

📚 또한 읽기: 휴일 동안 워크플로우를 최적화하는 방법

5. ClickUp 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 체크리스트 템플릿을 사용하여 위시리스트 항목을 단계별로 추적하세요

ClickUp 체크리스트 템플릿은 위시리스트를 간단하고 실행 가능한 단계로 나눌 때 적합합니다. 이 형식을 사용하면 복잡한 단일 목록을 관리하는 대신 관련 항목을 명확한 제목으로 그룹화할 수 있으므로 진행 중인 구매를 쉽게 처리하고, 선물 세트를 계획하거나, 다양한 카테고리별로 소모품을 정리할 수 있습니다.

각 체크리스트는 다른 사람, 이벤트 또는 테마에 사용할 수 있습니다. ClickUp Docs 기반의 설정으로 편집이 빠르고 복제가 쉬우며 개인 및 팀 워크플로우에 자연스럽게 통합됩니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

다양한 위시리스트 카테고리 또는 수신자를 위한 개별 체크리스트를 만드세요

완료된 항목을 표시하여 진행 상황을 한눈에 확인하세요

명확성을 위해 각 항목 아래에 컨텍스트나 노트를 추가하세요

항목별로 마감일, 첨부 파일 또는 알림을 지정하세요

🔑 이상적인 용도: 개인 계획, 이벤트 또는 여러 사람이 함께 쇼핑할 때 정리되고 분류된 위시리스트를 만들 수 있습니다.

6. ClickUp 주간 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 주간 체크리스트 템플릿을 사용하여 위시리스트 계획을 일관되게 유지하세요

주간 위시리스트를 습관 형성 플랜으로 바꾸고 싶으신가요? ClickUp 주간 체크리스트 템플릿은 반복되는 위시리스트 요구 사항을 관리하는 모든 사람에게, 특히 항목이 매주 바뀌는 경우에 적합한 확실한 옵션입니다. 진행 중인 이벤트의 선물을 추적하거나, 소모품의 필요량을 순환하거나, 단순히 위시리스트를 주간 단위로 나누는 등, 이 템플릿은 유연성과 구조를 모두 제공합니다.

주간 달력 및 완료된 작업과 같은 작업 보기가 포함되어 있으므로 다음에 무엇을 해야 할지 추측할 필요가 없습니다. '기분 좋음' 또는 '연속'과 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 흥미롭고 재미있게 관리하세요. 이 기능은 단순히 체크리스트를 만드는 것이 아니라 우선순위를 놓치지 않고 위시리스트를 원활하게 진행할 수 있는 리듬을 만들어줍니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

일주일 중 매일 반복되는 위시리스트 항목을 만드세요

매일 다른 테마를 지정하세요(예: 피트니스 프라이데이, 선물 월요일)

맞춤형 라벨과 필터로 작업을 분류하고 우선 순위를 지정하세요

시각적 상태 및 반복 알림을 사용하여 진행 상황을 모니터링하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 주간 목표 설정자, 플래너, 생산성을 중시하는 사용자 등 주간 쇼핑, 팀 선물 순환, 목표 추적 등 진행 중이거나 시간 기반의 위시리스트 작업을 관리하는 사용자.

자신이나 사랑하는 사람을 위한 위시리스트(선물, 경험, 큰 목표 등)가 있으신가요? ClickUp Brain에 추가하기만 하면 모든 것이 명확하고 실행 가능한 작업으로 정리됩니다. 알림을 설정하고, 진행 상황을 추적하고, 큰 목표를 작은 단계로 나눌 수도 있으므로 아무것도 놓치지 않을 수 있습니다. Brain MAX를 사용하면 더욱 쉬워집니다. 꿈꾸는 휴가, 생일 깜짝 선물, 눈여겨보던 새 기기 등 위시리스트를 소리 내어 말하면 Brain MAX가 모든 세부 사항을 캡처합니다. 마감일 설정, 쇼핑 목록 작성, 예산 계획, 후속 조치 일정 수립을 도와 위시리스트를 실제 추적 가능한 플랜으로 바꿀 수 있습니다. 더 이상 잊어버린 아이디어나 급한 준비는 없습니다—Brain과 Brain MAX가 당신의 위시리스트가 실제로 이루어지도록 도와드립니다.

7. ClickUp 작업 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 관리 템플릿으로 위시리스트 항목을 정렬, 할당 및 우선 순위 지정하세요

ClickUp 작업 관리 템플릿은 기본 목록 이상의 기능을 필요로 하는 사용자를 위해 설계되었습니다. 위시리스트에 여러 기여자, 마감일 또는 카테고리가 포함된 경우 이 템플릿이 적합합니다. 목록, 보드, 박스 및 달력 등 6가지의 다양한 보기가 제공되므로 모든 각도에서 위시리스트 작업을 플랜할 수 있습니다.

항목을 사람에게 할당하고, 파일을 첨부하고, 우선순위를 설정하고, '아이디어'에서 '완료됨'까지 전체 파이프라인을 만들 수 있습니다. 사용자 지정 필드를 사용하면 예산 세부 정보부터 제품 링크까지 모든 것을 기록할 수 있습니다. 강력하지만 위시리스트의 흐름에 쉽게 적응할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

상태, 긴급도 또는 담당자별로 위시리스트 항목을 정리하세요

선물 쇼핑, 인생 목표, 계절별 프로젝트를 깔끔하고 체계적인 형식으로 추적하세요

태그, 의존성, 사용자 정의 필드 및 대시보드를 지원하여 진행 상황을 가시적으로 유지하세요

친구나 가족과 공유한 위시리스트 목표를 함께 달성하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 파워 사용자, 팀 기반 위시리스트, 팀 기반 위시리스트, 공동 계획 또는 다단계 항목 추적을 관리하는 프로젝트 스타일 플래너.

8. ClickUp 가상 화이트 엘리펀트 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 가상 화이트 엘리펀트 화이트보드 템플릿으로 축제 분위기의 위시리스트 교환을 계획하고 진행하세요

ClickUp 가상 화이트 엘리펀트 템플릿은 위시리스트 계획을 재미있게 표현한 것입니다. 대화형 화이트보드로 설계된 이 템플릿은 모든 사람이 기업 선물 아이디어를 공유하고, 참여에 등록하고, 게임 규칙을 따를 수 있는 단일 보기를 제공합니다.

그룹의 즐거움을 위해 만들어졌지만, 혼란을 정리할 수 있는 충분한 구조를 갖추고 있습니다. 원격 팀을 조정하거나 디지털 가족 모임을 계획할 때 이 템플릿을 사용하면 혼란을 방지하고 모든 사람에게 정보를 전달할 수 있습니다. 드래그, 드롭, 교환, 웃음만 있으면 됩니다. 추가 앱이나 종이 목록이 필요하지 않습니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

선물 풀을 계획하고, 청구된 항목을 추적하고, 주문 순서를 무작위로 쉽게 변경하세요

라이브 협업을 통해 완전한 가상 선물 교환을 설정하세요

보드에 이름, 선물 선택 항목 및 노트를 직접 추가하세요

스페이스에서 교환, 규칙, 게임 흐름을 한 곳에서 추적하세요

🔑 적합한 용도: 디지털 선물 교환, 명절 선물 아이디어, 또는 원격으로 진행하는 그룹 위시리스트 게임 등에 이상적입니다.

10. ClickUp 선물 증정 프로젝트 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 선물 제공 프로젝트 제안 템플릿으로 선물 위시리스트의 모든 부분을 계획하세요

ClickUp 선물 제공 프로젝트 제안 템플릿은 특히 여러 수신자, 예산 또는 마감일이 포함된 경우, 구조화된 위시리스트를 작성하는 데 이상적입니다. 이 템플릿을 사용하면 흩어진 아이디어를 메모하는 대신, 예산 설정부터 조사, 구매, 배송과 같은 작업 할당에 이르기까지 모든 단계를 계획할 수 있습니다.

한 문서에서 지출을 추적하고, 수신자 기본 설정을 추가하고, 다른 사람들과 협업할 수 있습니다. 내장된 제안 및 계획 보기를 통해 간단한 노트가 아닌 본격적인 프로젝트처럼 위시리스트를 정리할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

선물 아이디어를 예산, 마감일, 수령인의 선호도에 맞게 지도에 표시하세요

다른 사람에게 선물 관련 작업을 할당하고 진행 상황을 실시간으로 추적하세요

제안 및 가이드 보기를 사용하여 모든 세부 사항을 계획하고 실행하세요

작업 할당을 통해 공급업체 및 자원봉사자와 함께 플랜을 세우세요

🔑 이상적인 사용 대상: 휴일, 생일, 이벤트 또는 기업 선물을 위한 자세한 선물 플랜을 조직하는 CSR 팀, 비영리 단체 및 계절별 프로젝트 기획자.

➡️ 더 보기: 생산성이 높은 친구들을 위한 최고의 생산성 선물

11. ClickUp 개인 목표 설정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 목표 설정 템플릿으로 위시리스트의 목표를 실행으로 옮기세요

개인적이고, 추적 가능하며, 영감을 주는 비전으로 새해 또는 마일스톤을 시작하세요. ClickUp 개인 목표 설정 템플릿은 막연한 희망을 명확하게 정의된 목표로 전환하기 위해 만들어졌습니다. 집중적인 개인 개발을 위해 설계된 이 템플릿은 단기, 중기 및 장기 목표를 위한 분류된 섹션을 제공합니다.

이 템플릿은 SMART 목표, 진행 상황 추적 및 개인 노력 점수를 모두 책임감 있게 유지할 수 있는 형식으로 지원합니다. 목표 타임라인을 시각화하고, 우선순위를 할당하고, 각 목표를 관리 가능한 단계로 나눌 수 있습니다. 기본 제공되는 보기 및 상태 업데이트를 통해 진행 중인 작업, 보류 중인 작업 및 완료된 작업을 정확하게 파악할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

SMART 목표 워크시트를 사용하여 위시리스트 목표를 단계로 나누세요

동기 수준, 도전 과제 및 마일스톤 완료 여부를 추적하세요

반성 및 월별 리뷰를 위한 일기장 스타일의 노트를 추가하세요

시각적인 보기를 사용하여 성장을 모니터링하고 집중력을 유지하세요

🔑 이상적인 사용자: 자기 주도적인 사람, 학생, 성장, 경험 또는 성과와 관련된 두 번째 두뇌와 같은 목표 추적기를 구축하려는 모든 사람.

12. ClickUp 연간 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 연간 목표 템플릿으로 위시리스트 목표를 정리하고 달성하세요

ClickUp의 연간 목표 템플릿은 장기적으로 구조적으로 위시리스트 목표를 관리하고자 하는 모든 사용자를 위해 제작되었습니다. 큰 구매를 위한 저축부터 의미 있는 경험을 위한 1년 계획에 이르기까지, 이 템플릿을 사용하면 큰 목표를 관리하기 쉽고 추적 가능한 행동으로 나눌 수 있습니다.

목록, 달력, 간트와 같은 보기를 사용하여 마감일을 설정하고, 관련 항목을 그룹화하고, 성과를 모니터링할 수 있습니다. 작업 상태와 시각적인 대시보드를 통해 진행 상황을 쉽게 확인할 수 있으므로, 단순히 목표를 설정하는 것이 아니라 명확하게 목표를 향해 나아갈 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드실 이유:

전체 달력 연도에 걸쳐 위시리스트 목표를 설정하고 추적하세요

보기 및 대시보드를 사용하여 마감일과 마일스톤을 시각화하세요

반복적인 리뷰 또는 월별 요약에 대한 자동화를 설정하세요

장기적인 목표를 더 작고 달성 가능한 작업으로 나눕니다

🔑 이상적인 사용 대상: 연간 플래너, 개인 생산성 애호가, 계획, 예산, 또는 1년 동안의 일관성이 필요한 위시리스트 목표를 계획하는 라이프 매핑 제작자.

📚 또한 읽기: 생산성을 높이는 미적 감각의 할 일 목록 아이디어

13. ClickUp 혁신 아이디어 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 혁신 아이디어 관리 템플릿으로 위시리스트 아이디어를 수집하고 우선 순위를 지정하세요

영감이 사라지기 전에 포착하세요. ClickUp 혁신 아이디어 관리 템플릿은 개인적 또는 직업적 개선을 위한 위시리스트 아이디어를 저장하기에 적합합니다. 향후 구매, 위시리스트 업그레이드 또는 그룹 선물 아이디어를 계획하고 있든, 이 템플릿은 모든 개념을 브레인스토밍하고, 분류하고, 개선할 수 있는 스페이스를 제공합니다.

비용, 영향 및 아이디어 유형을 위한 사용자 정의 필드가 포함되어 있어 정렬 및 비교가 쉽습니다. 아이디어를 '새로 만들기', '평가', '승인됨'과 같은 단계로 이동할 수 있으며, 협업 도구를 통해 최종 결정이 내려지기 전에 팀이 의견을 나눌 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

전용 입력 양식에 위시리스트 아이디어를 제출하고 저장하세요

카테고리 및 단계 추적을 통해 아이디어를 기록하고 개선하세요

비용, 관련성, 또는 카테고리별로 아이디어를 정렬하여 쉽게 비교하세요

제안부터 검토 및 승인에 이르기까지 각 아이디어를 추적하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 팀, 시즌 또는 공유 프로젝트 전반에 걸쳐 위시리스트 아이디어를 브레인스토밍하고 관리하는 혁신가, 기업가 및 팀.

💡 프로 팁: 항목을 10/10/10 테스트를 통해 확인하세요. 10분, 10일, 10개월 후에도 이 항목이 여전히 필요할까요? 이를 통해 장기적인 사고를 할 수 있습니다.

14. ClickUp 기부 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 기부 템플릿으로 위시리스트 기여도를 추적하세요

선물 모금 행사나 자선 위시리스트 항목을 관리하고 싶으신가요? ClickUp 기부 템플릿은 특히 그룹 이벤트, 기금 모금 행사 또는 커뮤니티 선물 활동에 적합한 기부 기반의 목표를 목록으로 작성, 추적 및 실행할 수 있는 원활한 스페이스를 제공합니다. 이 템플릿을 사용하면 누가 무엇을 기부하고 있는지, 얼마나 많은 금액이 약속되었는지, 그리고 아직 채워야 할 항목이 무엇인지 추적할 수 있습니다.

커뮤니티 선물을 계획하는 개인이나 사회적 영향력 있는 이니셔티브를 조정하는 팀에 유용하며, 달력 및 우선순위와 같은 맞춤형 보기를 지원하도록 구성되어 마감일, 확인 및 작업 할당을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

각 기부 입력에는 기부자 정보, 기부 유형, 금액 및 상태 필드를 포함할 수 있으므로 아무것도 누락되지 않습니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

개인, 그룹, 또는 파트너로부터의 위시리스트 기여를 기록하세요

마감일, 기부자 후속 조치, 예산 목표를 한 곳에서 모니터링하세요

달력 및 목록 보기를 사용하여 상태 및 다음 단계를 추적하세요

실시간 업데이트, 보고 및 협업 물류 지원

🔑 이상적인 사용 대상: 휴일 캠페인, 교실 필요 사항, 커뮤니티 이벤트 또는 선물 기반 캠페인을 위해 반복적인 기부 노력을 관리하는 비영리 단체, 학교 및 자원봉사자.

15. ClickUp 휴일 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 휴일 플래너 템플릿으로 위시리스트 항목, 여행 및 선물 세부 사항을 플랜하세요

ClickUp 휴일 플래너 템플릿은 휴일의 혼란을 정리해줍니다. 단순한 축제 체크리스트 그 이상으로, 계절별 이벤트, 위시리스트 교환, 여행 및 예산을 모두 한 곳에서 계획할 수 있습니다. 선물 구매 및 장식 추적, 메뉴 계획, RSVP 조정 등 모든 세부 사항이 세심하게 지도에 표시되어 스트레스 없는 시즌을 보낼 수 있습니다.

휴가 유형, 위치 및 날짜를 위한 사용자 지정 필드를 사용하여 중요한 세부 정보를 놓치지 않고 작업을 할당하고, 선물 목록을 추적하고, 여행을 계획할 수 있습니다. 달력 및 휴가와 같은 보기를 통해 일정을 준수할 수 있으며, 상태 업데이트를 통해 모든 사람이 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

휴일 위시리스트, 쇼핑 작업 및 여행 일정을 추적하세요

여행, 선물, 음식, 인테리어 등 테마별로 플랜을 세분화하세요

초대장, 메뉴, 배송 정보 등의 파일을 첨부하세요

내장된 재무 추적 필드로 예산을 모니터링하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 휴가 시즌에 위시리스트 작업을 계획하거나, 단체 여행을 관리하거나, 선물 물류를 조정하는 휴가 호스트, 가족 및 직장 이벤트 코디네이터.

16. Canva의 생일 위시리스트 Instagram 스토리 템플릿

canva 를 통해

Canva의 생일 위시리스트 Instagram 스토리 템플릿은 생일 플랜을 정리하고 공유할 수 있는 깔끔하고 눈길을 끄는 방법입니다. 질감이 있는 중립적인 배경에 선물, 의상, 음식, 장소 등 필요한 모든 것, 원하는 것, 하고 싶은 것을 명확하게 라벨이 붙은 섹션으로 나눌 수 있습니다.

각 항목은 부드러운 파스텔 색상의 손으로 그린 현대적인 버블로 설정되어 있어 장난스럽고 개인적인 느낌을 더합니다. 위시리스트를 암시하거나 중요한 날의 분위기를 포착할 때도 빠른 편집과 즉각적인 공유가 가능합니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

세련된 손글씨 폰트로 카테고리별로 위시리스트 항목을 강조 표시하세요

Canva의 모바일 친화적인 인터페이스에서 텍스트, 색상 및 레이아웃을 직접 편집하세요

Instagram 스토리에 즉시 공유하거나 디지털 초대장으로 다운로드하세요

🔑 이상적인 용도: 개인적인 생일 위시리스트 게시물, 디지털 초대장 또는 소셜 미디어용 캐주얼한 이벤트 티저를 만들 때.

17. Canva의 새해 위시리스트 Instagram 스토리

canva 를 통해

Canva의 새해 위시리스트 Instagram 스토리 템플릿으로 선물 그 이상의 의도를 표현하세요. 깔끔하고 미니멀한 디자인과 부드러운 그림자가 강조된 중립적인 배경으로 평화, 창의성, 자기애와 같은 가치에 집중할 수 있습니다. 새로운 시작을 반영하기 위해 선별된 이 템플릿은 결심, 구매, 마일스톤 소원 등을 시각적으로 명확하게 표현합니다.

각 단어는 체크박스 스타일의 레이아웃으로 표시되어, 시청자가 새해에 달성하고 싶은 것을 마음속으로 체크할 수 있습니다. 자기 계발, 경험, 필수 항목 등의 섹션을 맞춤 설정하여 공유 가능한 터치로 한 해를 안내하세요.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

차분하고 미적 감각이 돋보이는 시각적 스타일로 의도 기반의 위시리스트 항목을 목록으로 정리하세요

필터, 긍정적 인 문구 및 즐겨찾기 인용문 추가

일관성을 위해 세련된 폰트와 레이아웃 사전 설정을 사용하세요

🔑 이상적인 사용처: 새해 초에 개인적인 성장 목표나 마인드셋에 초점을 맞춘 위시리스트 항목을 공유할 때.

💡 프로 팁: 원하는 것만 나열하는 대신, 예전에 원했지만 지금은 구매하거나 하지 않아서 다행이라고 생각하는 것들을 나열해보세요. 이를 통해 관점을 넓힐 수 있고, 시간이 지나도 변함없는 '그저 그런' 항목을 제거하여 현재 목록을 개선할 수 있습니다.

18. Template.net의 학교용 크리스마스 위시리스트 템플릿

Template.net의 학교용 크리스마스 위시리스트 템플릿은 교육자들이 축제 형식으로 교실의 필요 사항을 강조할 수 있도록 도와주는 공유 가능한 시각 자료입니다.

녹색 배경과 휴일 테마 그래픽이 있는 노트북 페이지 스타일로, 항목을 교실 필요품, 학생 선물, 교사의 선택이라는 세 가지 섹션으로 명확하게 분류합니다. 이를 통해 기부자나 학교 커뮤니티는 가장 필요한 것을 쉽게 파악할 수 있습니다. 편집 가능한 디자인을 통해 교사는 학년이나 계절별 우선순위에 따라 항목을 빠르게 맞춤 설정할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

여러 학생의 위시리스트 세부 정보를 빠르게 수집하세요

실시간 요구 사항을 반영하여 직접 편집하고 디지털 또는 인쇄물로 공유하세요

교실 캠페인이나 계절별 기부 캠페인에 활용하세요

🔑 적합한 대상: 계절별 기부나 선물 모금 활동을 관리하는 교사, 학부모회(PTA), 학교 행사 담당자.

19. Template.net의 크리스마스 위시리스트 템플릿

Template.net의 크리스마스 위시리스트 템플릿은 밝은 일러스트와 명확한 형식을 특징으로 하며, 재미있고 친근한 방식으로 선물 선호도를 쉽게 목록으로 정리할 수 있습니다.

문자열 조명으로 둘러싸인 중앙에 있는 커다란 녹색 선물은 즉시 시선을 사로잡고, 위시리스트 자체는 휴일 테마를 연상시키는 별 모양의 글머리 기호를 사용하여 깔끔하게 표시되어 있습니다. 캐주얼하고 개인적인 스타일로, 아이들, 청소년 또는 클라이언트, 가족, 친구들과 선물 아이디어를 복잡하게 만들지 않고 공유하고 싶은 모든 사람에게 적합합니다.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

다양한 사람을 위한 위시리스트 섹션을 포함하세요

DOC, PDF 또는 Google Drive 형식으로 즉시 다운로드하여 적절한 대상과 공유하세요

편집 가능한 레이아웃을 통해 텍스트, 폰트 및 클라이언트 선물 아이디어를 맞춤 설정할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용처: 개인, 어린이 또는 가족을 위한 개인 크리스마스 위시리스트.

20. Book Reader Wish List by Plan Print Land

plan Print Land를 통해

Plan Print Land의 Book Reader Wish List는 구매하고 싶은 책을 간단하고 안정적으로 추적할 수 있는 방법을 원하는 진지한 독자를 위해 만들어진 미니멀한 체크리스트 스타일의 템플릿입니다. 제목, 저자, 가격을 기입할 수 있는 공간과 책을 구매한 후 표시할 수 있는 체크 박스도 포함되어 있습니다.

깔끔한 디자인의 템플릿에는 제목, 저자, 장르 및 노트 필드가 포함되어 있습니다. 이 템플릿을 사용하여 읽을 책 구매, 대출 요청 또는 북클럽 토론을 플랜하세요.

⭐ 이 템플릿을 좋아할 이유:

가격, 저자 및 구매 추적 정보와 함께 책 제목을 추가하세요

8가지의 생생한 색상과 인쇄에 적합한 2가지 크기가 포함되어 있습니다

책 계획표, 바인더, 또는 독서 기록장에 사용하세요

🔑 이상적인 사용자: 열렬한 독자, 북클럽 회원 또는 독서 구매를 정리하는 모든 사람

ClickUp으로 모든 위시리스트를 계획, 추적 및 공유하세요

가족 선물 교환을 준비하거나, 개인적인 목표를 설정하거나, 교실 용품을 모으는 등, 적절한 위시리스트 템플릿을 사용하면 프로세스를 간소화하고 협업을 쉽게 진행할 수 있습니다.

ClickUp의 템플릿은 편집이 가능한 것뿐만 아니라 선물 계획부터 목표 추적, 그 밖의 모든 것에 이르기까지 모든 용도에 맞게 조정할 수 있습니다.

여러 앱을 사용하거나 노트를 여기저기 흩어져서 관리하는 대신, ClickUp을 사용하여 모든 위시리스트 템플릿을 하나의 정리된 스페이스에 통합하세요. 탭을 전환할 필요 없이 작업 할당, 알림 설정, 타임라인 시각화, 기여도 추적까지 모두 가능합니다.

집, 직장, 학교에서 위시리스트 계획을 간소화할 준비가 되셨나요? 지금 무료로 가입하고 ClickUp의 무료 위시리스트 템플릿을 바로 사용해보세요!