2026년 최고의 팬 관객 참여 플랫폼 10선

중요한 질문은 '어떻게 더 많은 팬을 확보할까?'가 아닙니다.

'관객들이 두 번째 화면을 보며, 짧은 주의력, 그리고 동시에 경쟁하는 10가지 다른 것들 속에서 어떻게 계속 돌아오게 할 수 있을까?'

이 시대의 팬들은 실시간으로 투표하고, 예측하고, 플레이하고, 반응하며 보상을 수집하고, 자신의 존재감이 인정받는 것을 원합니다. 현재 승리를 거두고 있는 팀들은 수동적인 시청자를 적극적인 커뮤니티로 전환시키는 곳들입니다.

팬 참여 플랫폼은 바로 이를 위해 설계되었습니다. 실시간 투표, 퀴즈, 경품 이벤트, 채팅, 로열티 프로그램, 맞춤형 경험을 제공하여 매 경기, 공연, 신제품 출시를 특별한 이벤트로 만들어줍니다.

이 블로그에서는 최고의 팬 관객 참여 플랫폼 10가지를 분석하고, 각 플랫폼의 강점과 여러분의 관객에게 적합한 플랫폼을 선택하는 방법을 소개합니다.

팬 관객 참여 플랫폼이란 무엇인가요?

팬 관객 참여 플랫폼은 스포츠 팀, 엔터테인먼트 브랜드, 콘텐츠 제작자가 관객과 의미 있는 양방향 관계를 구축하도록 지원하는 소프트웨어입니다. 인터랙티브 디지털 경험, 게임화, 로열티 프로그램, 실시간 커뮤니케이션 tools를 활용하여 수동적인 시청자를 적극적인 참여자로 전환합니다.

프로 스포츠 리그, OTT 스트리밍 서비스, 충성도 높은 커뮤니티를 구축하는 제작자 등 관객과의 연결을 강화하려는 조직이 가장 큰 혜택을 누릴 수 있습니다.

팬 관객 참여 플랫폼 소프트웨어 개요

도구 이름 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 양식에서 작업으로의 전환, 캠페인 및 콘텐츠 워크플로우, 문서 및 교정, 아이디어 창출 및 답변을 위한 AI, 대시보드 및 자동화 AI 기반 단일 작업 공간에서 팬 참여 캠페인 및 커뮤니티 워크플로우 운영 Free Forever; 기업용 맞춤형 가격 정책 Salesforce Media 클라우드 미디어 CRM 및 데이터 모델, 구독자 라이프사이클 관리, 광고 영업 팀 관리, 로우코드 OmniStudio tooling, Einstein AI 기업 미디어 및 엔터테인먼트 조직 유료 플랜은 사용자당 월 325달러부터 시작합니다(연간 결제 기준). LiveLike 참여 SDK, 실시간 투표 및 퀴즈, 예측 기능, 라이브 채팅, 분석 통합 기능 팬 앱 내 실시간 상호작용 및 게임화 기능 추가 맞춤형 가격 책정 지니어스 스포츠 FANHub 활성화, 동적 크리에이티브 최적화, 무료 플레이 게임 스포츠 리그 및 베팅 통합 참여 플랫폼 맞춤형 가격 책정 Cortex 팬 데이터 플랫폼, 활성화 및 여정 관리, 콘텐츠 엔진, 스폰서십, 인벤토리 도구 팬 데이터, 콘텐츠, 상업적 인벤토리 연결 맞춤형 가격 책정 Monterosa 이벤트 센터, 재사용 가능한 인터랙티브 요소, 관객 프로필, 스트림 동기화, 등록용 변환기, 스폰서 값 방송 및 스트리밍을 통한 인터랙티브 경험 제공 맞춤형 가격 책정 플록러(Flockler) 소셜 통합 및 UGC(사용자 생성 콘텐츠) 벽, 콘텐츠 관리, 브랜드 맞춤형 레이아웃, 쇼핑 가능한 갤러리 소셜 미디어 통합 및 UGC(사용자 생성 콘텐츠) 표시 유료 플랜은 월 129달러부터 시작됩니다. 스포츠 버프 스트림 내 인터랙티브 오버레이, 실시간 예측 및 퀴즈, 스폰서 모멘트, 크로스 플랫폼 SDK 인스트림 참여 오버레이 맞춤형 가격 책정 Choicely 노코드 팬 앱 빌더, 투표 및 배틀, 푸시 알림, 웹 임베드 노코드 활성화로 브랜드 팬 참여 앱 출시하기 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $16부터 시작 소시오스닷컴 팬 토큰 오퍼링(FTO), 구속력 있는/없는 투표, 토큰 기반 보상, AR 토큰 헌트, 모바일 게임 및 퀴즈 팬 토큰과 블록체인 기반 영향력 맞춤형 가격 책정

팬 관객 참여 플랫폼 선택 시 고려사항

주목해야 할 핵심 기능은 다음과 같습니다: 🛠️

관객 소유권과 1인칭 데이터: 팬 프로필, 동의 획득 및 세분화를 통해 타사 플랫폼에 의존하지 않고 직접 소통할 수 있습니다.

실시간 상호작용 도구: 방송, 스트리밍 또는 현장 이벤트와 동기화된 투표, 퀴즈, 예측, 상식 퀴즈, 실시간 Q&A, 채팅

개인화 및 타겟팅: 각 팬의 행동에 맞춰 조정되는 맞춤형 피드, 추천 콘텐츠, 각 팬의 행동에 맞춰 조정되는 맞춤형 피드, 추천 콘텐츠, 행동 기반 여정

게임화 및 보상: 참여도를 꾸준히 유지시키는 포인트 시스템, 배지, 등급제, 리더보드, 교환 가능한 보상

커뮤니티 기능 및 관리: 그룹, 댓글, 그룹, 댓글, 사용자 생성 콘텐츠(UGC) , 보고 기능 및 관리 제어 기능을 통해 건강한 대화와 브랜드 정체성 유지

메시징 및 라이프사이클 캠페인: 이메일, SMS, 푸시 알림, 인앱 알림을 스케줄링, 템플릿, A/B 테스트와 함께 활용하세요.

분석 및 기여도 측정: 관여도를 티켓, 상품, 구독 성과와 연결하는 유지율, 코호트, 퍼널, 관여도를 티켓, 상품, 구독 성과와 연결하는 유지율, 코호트, 퍼널, 전환 추적

신뢰, 보안 및 규정 준수: GDPR/CCPA 지원, 암호화, SSO/이중 인증 (2FA), 감사 로그, 그리고 필요 시 데이터 거주지 옵션 제공

팬 관객 참여 플랫폼 TOP 10

자, 이제 상위 10개 팬 참여 플랫폼을 자세히 살펴보고 각 플랫폼의 강점을 분석해 보겠습니다 👇

1. ClickUp (AI 기반 작업 공간에서 팬 참여 캠페인 및 커뮤니티 워크플로우 운영에 최적)

팬 참여는 여러 부분을 동시에 해결하는 것을 의미합니다.

캠페인을 진행하고, 콘텐츠를 승인하며, 커뮤니티 대화를 관리하고, 제작자의 결과물을 추적해야 합니다. 게다가 팬들의 피드백은 플랜이 하룻밤 사이에 바뀌게 할 만큼 끊임없이 쏟아집니다. 😵‍💫

이 모든 것이 분산된 채팅, 시트, 문서로 진행될 때, 현재 진행 중인 일의 스레드와 다음 결정권자가 누구인지 파악하지 못할 위험이 있습니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp을 소개합니다. 계획, 실행, AI를 하나의 시스템으로 통합하여 일이 생성된 맥락과 항상 연결되도록 보장합니다.

먼저 ClickUp 양식이 있습니다. 팬 참여 요청은 콘테스트 참가, VIP 문의, 제작자 제출물, 스폰서 제공물, 커뮤니티 에스컬레이션 등 다양한 경로로 발생합니다.

ClickUp 양식으로 콘테스트, VIP, 스폰서, 제작자의 팬 참여 요청을 포착하세요

양식을 통해 모든 정보를 원활하게 수집하고 ClickUp에서 작업으로 전환하세요!

즉, ClickUp 작업은 참여 관리 팀에게 모든 것을 통제할 수 있는 중심 역할을 제공합니다. 모든 캠페인 실행, 제작자 납품물, 검토 대기열 또는 스폰서 약속은 소유자와 단계를 가진 측정 가능한 작업으로 관리될 수 있습니다.

ClickUp 작업으로 모든 실행 과제와 결과물을 추적 가능한 자체 자산으로 전환하세요

팬, 스폰서, 구독자의 '라이프사이클'을 파악해야 한다면 복잡한 컨설턴트 주도형 여정 빌더가 필요하지 않습니다. ClickUp 사용자 정의 필드만 활용하세요! 관계 필드로 계정을 캠페인에 연결하고, 진행 필드로 단계 완료를 추적하며, 수식으로 참여 건강도를 점수화하세요.

사전 정의된 여정의 구조를 제공하면서도 참여 전략이 발전함에 따라 단계별 변경을 자유롭게 수행할 수 있습니다.

ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하여 관계, 진행 상황, 수식 필드로 캠페인 상태를 추적하세요

작업 구조가 정립되면 항상 같은 질문이 뒤따릅니다. 플레이북은 어디에 보관되며, 캠페인 도중 플랜이 변경될 때 팀은 어떻게 일관성을 유지할 수 있을까요?

그 해답은 바로 ClickUp Docs입니다. Docs는 캠페인 브리프, 제작자 가이드라인, 운영 규정, 에스컬레이션 단계, 스폰서 노트, 응답 템플릿을 위한 단일 정보 소스를 제공합니다. 하나의 문서를 캠페인 hub로 구성한 후, 각 활성화, 채널 또는 파트너별로 중첩된 페이지로 분할하여 컨텍스트를 쉽게 찾고 업데이트할 수 있도록 할 수 있습니다.

ClickUp Docs로 브리프, 가이드라인, 템플릿을 단일 정보 원천에 통합하세요

실시간 참여 순간을 구축할 때, ClickUp은 경험의 엔진룸 역할을 합니다. 문서로 대본과 진행 노트를 작성한 후, 팀이 투표와 스폰서 크리에이티브를 마무리하는 동안 ClickUp 교정을 사용해 비디오 프레임이나 이미지 자산에 직접 코멘트를 남기세요.

신속하고 일관된 응답을 유지하려면 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 사용하세요.

ClickUp Brain은 새로운 참여 개념을 브레인스토밍하고, 설문 질문을 작성하며, 경품 이벤트 방식을 워크숍하고, 소셜 콘텐츠와 푸시 알림을 위한 다양한 버전을 구축하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp Brain으로 참여 아이디어, 설문 질문, 소셜 콘텐츠 초안을 구상하고 작성하세요

이것은 답변과 자원을 찾는 바로 가기가 됩니다. ClickUp Brain에게 '승인 대기 중인 캠페인은 무엇인가요?' 또는 '최신 스폰서 크리에이티브는 어디에 있나요?'라고 물어보세요. 몇 초 만에 필요한 정확한 정보를 찾아 보여줍니다.

시각 자료가 필요할 때는 Brain이 신속한 소셜 콘셉트 구상, 경기일 그래픽 초안 제작, 디자인 전 검토용 브랜드 자산 플래시홀더 생성을 지원합니다.

ClickUp Brain으로 시각 자료와 모든 유형의 이미지를 생성하세요*

ClickUp 최고의 기능

팬 캠페인 전 과정 추적: ClickUp 대시보드로 출시 타임라인, 콘텐츠 파이프라인, 커뮤니티 응답 SLA, 팀 업무량을 실시간으로 모니터링하세요. ClickUp 대시보드로 출시 타임라인, 콘텐츠 파이프라인, 커뮤니티 응답 SLA, 팀 업무량을 실시간으로 모니터링하세요.

참여 스택 연결하기: ClickUp 통합 기능을 통해 Slack, Google Drive, GitHub 등의 도구와 일을 동기화하여 스폰서 자산, 제작자 파일, 업데이트를 하나의 흐름으로 관리하세요. ClickUp 통합 기능을 통해 Slack, Google Drive, GitHub 등의 도구와 일을 동기화하여 스폰서 자산, 제작자 파일, 업데이트를 하나의 흐름으로 관리하세요.

AI 데스크톱 동반자로 작업 속도 향상: 독립형 데스크톱 앱인 독립형 데스크톱 앱인 ClickUp BrainGPT로 작업 공간, 연결된 앱, 웹을 가로질러 검색한 후, 핸즈프리로 답변, 업데이트, 노트 초안을 작성할 수 있는 음성 입력 기능을 활용하세요.

대량 참여 워크플로우 자동화: ClickUp 자동화 기능을 통해 양식 제출물 전달, 소유자 지정, 상태 업데이트, 승인 트리거, 후속 조치 시작을 자동화하세요.

ClickUp의 한도

다양한 맞춤형 설정 옵션은 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

ClickUp의 가장 큰 강점은 탁월한 유연성입니다. 빠르게 성장하는 AI SaaS 기업에서 크로스-기능적 프로젝트를 관리하는 입장에서, 작업, 문서, 목표, 채팅, 심지어 경량 CRM 같은 파이프라인까지 단일 플랫폼에 통합하는 점이 매우 유용합니다. 데이터를 중복하지 않고 리스트, 보드, 달력, 간트 보기 간 전환이 가능해 엄청난 시간을 절약합니다. 사용자 지정 필드, 자동화, 대시보드를 통해 영업 및 제품 워크플로우를 정확히 반영할 수 있습니다.

ClickUp의 가장 큰 강점은 탁월한 유연성입니다. 빠르게 성장하는 AI SaaS 기업에서 크로스-기능적 프로젝트를 관리하는 입장에서, 작업, 문서, 목표, 채팅, 심지어 경량 CRM 같은 파이프라인까지 단일 플랫폼에 통합하는 점이 매우 유용합니다. 데이터를 중복하지 않고 리스트, 보드, 달력, 간트 보기 간 전환이 가능해 엄청난 시간을 절약합니다. 사용자 지정 필드, 자동화, 대시보드를 통해 영업 및 제품 워크플로우를 정확히 반영할 수 있습니다.

🏆 ClickUp의 장점: 배경에서 참여 운영을 수행하는 ClickUp 슈퍼 에이전트 활용. 여러 단계의 워크플로우를 실행하도록 생성 및 맞춤형 설정 가능한 AI 기반 팀원입니다. 예를 들어, 신규 제출물을 모니터링하기 위해 양식 접수 목록을 감시하는 슈퍼 에이전트를 설정하고, 이후 후속 조치를 자동으로 수행하도록 합니다: 요청 유형별 분류: 제작자, 경품 이벤트, 스폰서십, 에스컬레이션 등

키 내용을 요약하고 작업에 간결한 개요를 추가하세요.

규칙에 따라 적절한 소유자를 지정하고 상태를 설정하세요

긴급한 항목을 검토를 위해 적절한 채널로 에스컬레이션하십시오. 슈퍼 에이전트는 관리 가능하므로 권한 및 도구 세트를 통해 접근 가능한 범위를 결정할 수 있으며, 민감한 상호작용이 발생하는 워크플로우에서는 수행 내용을 검토할 수 있습니다.

2. Salesforce Media Cloud (기업 미디어 및 엔터테인먼트 조직에 최적)

Salesforce 클라우드 미디어 제공

Salesforce Media Cloud(현 Agentforce Media)는 미디어 및 엔터테인먼트 팀을 위해 설계된 업계 표준 CRM으로, 관객 확대, 구독자 여정 관리, 광고 판매 운영이 필요합니다. 관객과 광고주 데이터를 연결하고, Agentforce Sales 및 Agentforce Service를 포함한 영업 및 서비스 워크플로우 전반에 걸쳐 해당 맥락을 운영화하도록 설계되었습니다.

또한 미디어 클라우드는 라이프사이클 워크플로우에 집중합니다. 구독자 라이프사이클 관리(SLM)는 '유인 → 획득 → 서비스 → 유지'의 순환 구조에 초점을 맞추며, 사전 정의된 여정과 고객 상호작용 및 제품을 한곳에 통합하는 내부 고객 서비스 담당자(CSR) 보기를 제공합니다.

수익화를 위해 광고 판매 관리(ASM)는 미디어 광고 운영을 중심으로 구축되어 수동적인 백오피스 일을 줄이고 크로스 채널 참여 및 협업을 지원합니다.

Salesforce Media Cloud 주요 기능

미디어 특화 커머스 모델 구축: 미디어 산업 데이터 모델과 Enterprise 제품 카탈로그, 산업별 CPQ(고객 제품 구성)를 활용하여 제안, 패키지, 가이드형 판매를 구현하세요.

AI 기반 추천: 개별 팬 선호도에 맞춤화된 콘텐츠, 상품 또는 경험을 제안하기 위해 아인슈타인 AI를 활용하세요.

가이드형 팬 및 구독자 경험 구축: 로우코드 tool로 채널과 기기 전반에 걸쳐 역동적인 고객 상호작용을 가능케 하는 OmniScript 흐름 생성

Salesforce Media 클라우드의 한도

전체 경험은 종종 미디어 클라우드와 추가 Salesforce 제품 및 애드온을 결합하는 데 달려 있으며, 이는 구현 복잡성을 증가시킵니다.

계정 단위 보고는 제한적으로 느껴질 수 있습니다. 일부 사용자는 세 가지 또는 네 가지 서로 다른 보고서 유형을 하나의 통합된 보기로 결합할 수 있는 더 많은 유연성을 원합니다.

Salesforce 클라우드 미디어 가격 정책

미디어 클라우드 성장: $325/사용자/월 (연간 청구)

미디어 클라우드 어드밴스드: $475/사용자/월 (연간 결제)

Media Cloud Einstein 1 for 영업 팀: 사용자당 월 850달러 (연간 결제)

Media Cloud Einstein 1 for Service: $850/사용자/월 (연간 청구)

Salesforce Media Cloud 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Salesforce Media Cloud에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

Salesforce 플랫폼에서 가장 마음에 드는 점은 강력한 보고 및 대시보드 기능입니다. 또한 계정 및 연락처 페이지 레이아웃과 플랫폼의 유연한 구성 가능성도 매우 만족스럽습니다. 비즈니스 요구에 따라 필드, 관계, 레이아웃을 맞춤 설정할 수 있는 기능은 개발 부담 없이 다양한 사용 사례에 Salesforce를 적용할 수 있게 해주어 저에게 매우 가치 있습니다.

Salesforce 플랫폼에서 가장 마음에 드는 점은 강력한 보고 및 대시보드 기능입니다. 또한 계정 및 연락처 페이지 레이아웃과 플랫폼의 유연한 구성 가능성도 매우 만족스럽습니다. 비즈니스 요구에 따라 필드, 관계, 레이아웃을 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능은 개발 부담 없이 다양한 사용 사례에 Salesforce를 적용할 수 있게 해주어 저에게 매우 가치 있습니다.

3. LiveLike (팬 앱 내 실시간 상호작용 및 게임화 구현에 최적)

via LiveLike

LiveLike는 스포츠 및 미디어 팀을 위해 구축된 관객 참여 플랫폼으로, 팬들이 시청 중 참여할 수 있도록 합니다. 기존 팬 경험 스택을 대체하는 대신, 참여 SDK를 통해 모바일 앱이나 웹 비디오 경험에 설문조사, 퀴즈, 예측, 실시간 채팅 등의 상호작용 레이어를 추가합니다.

CRM 중심 플랫폼과 달리 LiveLike는 참여 유도 엔진에 가깝습니다. 실시간 참여와 커뮤니티 루프에 집중한 후, 프로듀서 스위트와 API를 통해 이러한 경험을 반복적으로 실행할 수 있는 tools를 제공합니다.

LiveLike 주요 기능

즉시 활용 가능한 참여형 위젯 제공: 설문조사, 퀴즈, 슬라이더, 응원 미터, AMA 형식 Q&A 등 즉시 사용 가능한 참여 모듈을 출시하세요

분석 스택에서 참여도 추적하기: LiveLike의 분석 대시보드를 SDK 후크와 결합하여 클라이언트 측 이벤트를 자체 분석 도구로 전송하세요.

충성도 및 보상 엔진: 팬들이 참여를 통해 보상을 획득하는 포인트 기반 시스템 구축

LiveLike의 한도

콘텐츠 스트리밍 지연은 실시간 라이브 참여 순간의 생생함을 저하시킬 수 있습니다

사용자 메시지 지연은 트래픽이 많은 이벤트 중 채팅 흐름을 방해할 수 있습니다

LiveLike 가격 정책

맞춤형 가격 책정

LiveLike 평가 및 리뷰

G2 : 4. 4/5

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

실제 사용자들은 LiveLike에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

라이브라이크(Livelike)는 시청자 참여도를 높이고 실시간 상호작용을 공유할 수 있도록 지원하는 인터랙티브 tool입니다. 방송사가 자사 브랜드에 맞게 조정할 수 있는 맞춤형 위젯과 통합 옵션을 제공합니다.

라이브라이크(Livelike)는 시청자 참여도를 높이고 실시간 상호작용을 공유할 수 있도록 지원하는 인터랙티브 도구입니다. 방송사가 자사 브랜드에 맞게 조정할 수 있는 맞춤형 위젯과 통합 옵션을 제공합니다.

🧠 재미있는 사실: 포켓몬 GO는 게임화(Gamification)에 대한 사람들의 인식을 바꿨습니다. 주요 연구에 따르면 이 게임은 짧은 기간 동안 미국인의 신체 활동에 1,440억 단계를 추가했으며, 참여 사용자들은 하루 평균 약 1,473단계를 더 걸었습니다.

4. Genius Sports (스포츠 리그 및 베팅 통합 참여에 최적)

via Genius Sports

Genius Sports는 경기 전, 경기 중, 경기 후의 순간들을 위해 설계되었습니다. 팬들의 관심이 채널 전반에 걸쳐 행동으로 전환되는 바로 그 순간들을 위한 플랫폼입니다.

지니어스 스포츠의 FANHub 플랫폼은 옴니채널 활성화 계층 역할을 수행합니다. 즉, FANHub는 프로그래매틱 및 소셜 미디어 구매, 관객 활성화, 창의적 개인화를 하나의 스포츠 중심 플랫폼에 통합하여 팬들의 다양한 화면에서의 행동 패턴을 기반으로 구축되었습니다.

반복 가능한 참여 루프를 원한다면, Genius는 FanHub의 게임 모음(퀴즈, 토너먼트 챌린지, 픽엣엠, 투표 등)을 통해 무료 플레이 형식도 제공합니다.

지니어스 스포츠의 주요 기능

팬 신원 확인: FANHub:ID를 활용하여 팬 신원을 단일 프로필로 통합하고, 채널 전반에 걸친 타겟팅 및 측정 기능을 구현하세요.

스포츠 트리거 기반 개인화: 동적 크리에이티브 최적화(Dynamic Creative Optimization)를 활용하여 스포츠 상황과 팬 신호를 기반으로 디스플레이 및 비디오 크리에이티브를 맞춤화하세요.

세컨드 스크린 경험: 실시간 시청을 강화하는 동기화된 통계 및 인터랙티브 요소 제공

지니어스 스포츠의 한도

주로 실시간 투표나 채팅 같은 인앱 상호작용 모듈을 원하는 팀에게는 캠페인 및 미디어 중심의 팬 활성화 스택이 플러그 앤 플레이 방식보다 덜 편리할 수 있습니다.

구현은 일반적으로 기업 규모에 맞춰져 있으며, 팀이 일관된 성과를 보기 전에 데이터, 미디어, 측정 워크플로우 전반에 걸친 조정이 필요합니다.

지니어스 스포츠 가격 정책

맞춤형 가격 책정

지니어스 스포츠 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰 수가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

👀 알고 계셨나요: ClickUp AI 사용자가 66만 5천 명에서 200만 명 이상으로 급증했습니다. 이는 AI를 활용하는 작업 공간 수가 단 1년 만에 3배 이상 증가했음을 의미합니다.

5. Cortex (AI 기반 콘텐츠 최적화 및 소셜 참여에 최적)

via Cortex

코텍스는 스포츠를 위해 특별히 설계된 팬 참여 및 마케팅 기술 플랫폼입니다. 콘텐츠, 팬 데이터, 상업적 인벤토리를 한곳에서 연결합니다. 별도의 tools를 사용해 활성화 운영, 팬 프로필 저장, 스폰서십 성과 추적을 수행하는 대신, 코텍스는 이 모든 기능을 하나로 통합합니다.

핵심 차별점은 스포츠 중심 팬 데이터 플랫폼과 디지털 활성화, 라이브 콘텐츠 워크플로우 같은 참여 도구를 결합하는 방식입니다.

이는 퀴즈, 경쟁 이벤트 또는 양식 제출이 통합 팬 기록에 직접 반영된다는 의미로, 맞춤형 후속 조치를 취하거나 파트너에게 가치를 입증할 때 유용합니다.

Cortex의 최고의 기능

팬 데이터 기반: 팬 데이터 플랫폼을 활용하여 분산된 팬 데이터 소스를 통합된 팬 데이터 플랫폼을 활용하여 분산된 팬 데이터 소스를 통합된 단일 데이터 소스로 전환하여 다중 채널 맞춤형 경험 및 타겟팅을 실현하세요.

경기일 콘텐츠 엔진: 스포츠 전용 콘텐츠 관리 시스템(CMS), 디지털 자산 관리, 실시간 중계를 위한 라이브 블로깅 tool로 콘텐츠를 게시하고 관리하세요.

디지털 활성화 도구 키트: 참여 순간에 팬 데이터를 수집하도록 설계된 드롭다운 메뉴 및 다중 선택과 같은 논리 옵션을 갖춘 양식, Q&A, 경품 행사를 운영하세요.

Cortex의 한도

'팬덤 엔진'과 같은 기능은 스포츠 특화 로직으로 하드코딩되어 있어 비경쟁 이벤트에 적용하기 어렵습니다.

MACH, API 우선, 헤드리스 아키텍처는 구현 복잡성을 증가시키며, Teams는 통합, 데이터 흐름 및 스택 설계를 위해 기술적 리소스가 필요할 수 있습니다.

Cortex 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Cortex 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰 수가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

6. Monterosa (방송 및 스트리밍 인터랙티브 경험에 최적화)

via Monterosa

몬테로사는 인터랙션 클라우드 플랫폼을 통해 팬 참여를 제품 레이어처럼 느끼고자 하는 팀을 위해 설계되었습니다.

이 플랫폼은 미리 제작된 다양한 인터랙티브 '엘리먼트' 라이브러리를 제공하여 맞춤형 '익스피리언스'로 조합할 수 있으며, 이를 화면, 스트림, 경기장 내, 방송 등 다양한 채널에 매번 재구축 없이 배포할 수 있습니다.

유용한 활용 사례로는 이벤트 센터가 있습니다. 이는 경기일 단일 목적지로, 실시간 콘텐츠, 상호작용 요소, 상거래가 한데 어우러집니다. 실시간 해설, 독점 Clip, 스포츠 데이터, 그리고 점수 예측, 퀴즈, 투표 같은 상호작용 모듈이 하나의 타임라인에 통합된 모습을 상상해 보세요.

몬테로사 최고의 기능

신원 및 1인칭 데이터 수집: 관객 프로필을 활용하여 상호작용으로부터 행동 및 선호도 데이터를 수집하고, 이를 CRM, CDP 또는 마케팅 플랫폼으로 연결하여 더 나은 세분화와 스폰서십 성과를 달성하세요.

대규모 투표 및 설문 조사: 검증된 안정성으로 생방송 중 수백만 건의 동시 투표를 처리하세요

접근 및 전환 도구: 액세스 게이트, 스폰서, 추천 링크, 프로모션 배너 등의 전환 도구를 활용하여 참여를 회원 가입, 파트너 가치, 추적 가능한 성과로 전환하세요.

몬테로사 한도

일부 기능은 공급업체의 활성화가 필요할 수 있습니다(예시: 문서에서 Identify 활성화 요청을 위해 '티켓을 생성하라'고 안내함). 이는 출시 타임라인에 대한 지원 의존성을 추가합니다.

서버 측 제어 API를 제공하여 프로그래매틱 콘텐츠 관리 및 자동화를 지원하므로, 심층적인 통합을 위해서는 개발 시간이 필요할 수 있습니다.

몬테로사 가격 정책

맞춤형 가격 책정

몬테로사 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰 수가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

🧠 재미있는 사실: 레딧은 한때 인터넷을 거대한 협업 벽화로 변모시켰습니다. 2022년 r/place 프로젝트에서 레딧은 사용자들이 1억 6천만 개 이상의 타일을 배치했으며, 1,040만 명 이상의 사용자가 최소 한 개의 타일을 배치했다고 밝혔습니다.

7. Flockler (소셜 미디어 통합 및 UGC(사용자 생성 콘텐츠) 표시 기능 최우수)

via Flockler

플록러(Flockler)는 소셜 미디어 통합 및 UGC(사용자 생성 콘텐츠) 디스플레이 플랫폼으로, 팀이 13개 이상의 출처에서 콘텐츠를 수집하고 큐레이션하여 웹사이트와 디지털 스크린 전반에 걸쳐 브랜드화된 월, 그리드, 캐러셀, 슬라이드쇼 형태로 게시할 수 있도록 지원합니다.

경기일 hub, 캠페인 랜딩 페이지, 스폰서 페이지, 또는 팬 콘텐츠가 경기장 내 스크린을 통해 경험의 일부가 되는 경우처럼 팬 참여를 전시해야 할 때 적합합니다.

Flockler는 소셜 피드를 넘어 맞춤형 콘텐츠 및 리뷰를 통해 소셜 미디어 외부에서도 콘텐츠 수집을 지원하며, 게시물 공개 전 승인 및 원치 않는 콘텐츠 즉시 숨김 기능을 포함한 관리 제어 기능을 제공합니다.

플록러(Flockler)의 주요 기능

자동화된 소셜 콘텐츠 통합: 해시태그, 멘션 또는 특정 계정을 기반으로 Instagram, Twitter/X, 틱톡, YouTube의 콘텐츠를 수집합니다.

맞춤형 디스플레이 레이아웃: 브랜드 가이드라인에 부합하는 소셜 월, 캐러셀, 그리드를 생성하고 원활하게 임베드하세요

쇼핑 가능한 팬 갤러리: 사용자 생성 콘텐츠(UGC)에 제품을 태그하여 소셜 증거를 상품 및 커머스 페이지와 연결하는 쇼핑 가능한 피드를 생성하세요.

플록러(Flockler)의 한도

게시 후 타일 재정렬에 대한 한도가 있어, 디스플레이가 활성화된 후 화면상의 정확한 순서를 수동으로 조정하기 어려울 수 있습니다.

자연스러운 신선함은 팬 콘텐츠 양에 의존하며, 브랜드나 커뮤니티가 자주 게시하지 않으면 벽이 정적일 수 있습니다.

플록러 가격 정책

기본: 월 129달러

비즈니스: 월 229달러

Pro: 월 379달러

프리미엄: 맞춤형 가격 책정

플록러 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰 수가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Flockler에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

플록클러의 직관적인 운영 방식과 다양한 설정 옵션이 마음에 듭니다. 소셜 월은 클라이언트의 개별 웹사이트에 가시성을 제공해 큰 장점입니다. 특히 사용하는 모든 소셜 미디어 채널을 하나의 tool로 통합한 점과 자동 할당 기능이 탁월합니다. 플록클러의 인터페이스는 명확하게 설계되어 사용이 매우 편리합니다. 또한 초기 설정도 매우 쉬웠습니다.

플록클러의 직관적인 운영 방식과 다양한 설정 옵션이 마음에 듭니다. 소셜 월은 클라이언트의 개별 웹사이트에 가시성을 제공해 큰 장점입니다. 특히 사용하는 모든 소셜 미디어 채널을 하나의 tool로 통합한 점과 자동 할당 기능이 탁월합니다. 플록클러의 인터페이스는 명확하게 설계되어 사용이 매우 편리합니다. 또한 초기 설정도 매우 쉬웠습니다.

8. Sport Buff (스트림 내 참여 오버레이에 최적)

via Sport Buff

스포츠 버프(Sport Buff)는 실시간 스포츠 비디오 위에 직접 겹쳐지는 인터랙티브 오버레이 플랫폼으로, 수동적인 스트리밍을 팬들이 실시간으로 함께 참여할 수 있는 경험으로 전환합니다. 실시간 투표, 예측, 퀴즈, 경기 장면과 함께 나타나는 인터랙티브 프롬프트 등 시의적절한 참여 요소를 방송 경험 자체에 겹쳐 제공합니다.

Sport Buff는 SDK 형태로 제공되므로 방송사와 권리 보유자는 자체 OTT 앱 및 비디오 환경에 이를 내장할 수 있습니다. 이를 통해 제품에 원활하게 통합된 경험을 유지하면서도 라이브, VOD, 아카이브 콘텐츠 전반에 걸쳐 반복 가능한 참여 형식을 확보할 수 있습니다.

또한 수익화와 데이터 수집 기능도 강화되었습니다. 오버레이는 스트리밍 중 상거래 및 스폰서 모먼트를 지원하여 참여 팀이 새로운 인벤토리를 생성하는 동시에 향후 캠페인에 활용 가능한 상호작용 신호를 수집할 수 있도록 돕습니다.

Sport Buff 주요 기능

비침입형 오버레이 디자인: 스트림 가장자리에 나타나는 인터랙티브 '버프' 카드로 주요 콘텐츠를 가리지 않으면서 팬들의 참여를 유도합니다.

예측 및 퀴즈 게임: 팬들이 경기 결과를 예측하고 생방송 중 리더보드에서 경쟁할 수 있도록 지원합니다.

크로스 플랫폼 제공: 웹 OTT, iOS, Android 및 기타 파트너 플랫폼 전반에 동일한 참여 계층을 운영하세요.

스포츠 버프의 한도

일부 UX 피드백 노트에 따르면 가입 프롬프트가 스트림을 가려 시청에 방해가 될 수 있다고 합니다.

스트림 지연 시간이 변동될 경우 실시간 순간이 비디오 피드에서 벗어날 수 있으므로, 타이밍 설정에 세심한 주의가 필요합니다.

스포츠 버프 가격 정책

맞춤형 가격 책정

스포츠 버프 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰 수가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

9. Choicely (노코드 방식으로 팬 참여 앱을 출시하기에 최적)

via Choicely

Choicely는 스포츠 및 엔터테인먼트 팀이 브랜드화된 팬 앱을 구축하고, 이벤트 중 및 이벤트 사이에 진행되는 인터랙티브 액티베이션으로 앱을 지속적으로 신선하게 유지할 수 있도록 지원하는 노코드 모바일 앱 플랫폼입니다.

콘텐츠 게시, 업데이트 알림 전송, 참여형 이벤트 운영을 한 곳에서 처리하고자 하는 참여 팀을 위해 설계되었습니다.

매력의 핵심은 속도입니다. Choicely의 시각적 에디터는 실시간 앱 편집을 지원하며, 팬 참여 도구 키트는 투표, 설문조사, 평가, 설문조사, 배틀 등 일반적인 활성화 형식을 포괄합니다. 앱을 넘어 확장된 경험을 원할 때는 웹 임베딩도 가능합니다.

Choicely 최고의 기능들

투표 캠페인 빌더: 다단계 투표 경쟁, 토너먼트 방식 대항전, 시상 캠페인을 생성하세요

투표 무결성 조치: 속도 제한 및 검증 옵션을 포함한 투표 조작 방지 내장 보호 기능

화이트 라벨 배포: 맞춤형 디자인과 도메인 옵션을 통해 자체 브랜드로 투표 경험을 제공하세요

Choicely의 한도

콘텐츠 업로드가 가끔 불안정할 수 있어 신속한 게시가 필요할 때 지연이 발생합니다

완전히 맞춤형 제작된 앱에 비해 커스터마이징에는 분명한 한도가 있어, 특정 UI나 기능 요구사항을 가진 팀에게는 제약이 될 수 있습니다.

선택적 가격 정책

무료 ( 월간 활성 사용자 최대 50명)

프리미엄: 월 $16부터

Choicely 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰 수가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Choicely에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 말:

전반적으로 Choicely와 함께 일하게 되어 매우 기쁩니다. 훌륭한 회사이며 앱을 위한 최고의 tools입니다.

전반적으로 Choicely와 함께 일하게 되어 매우 기쁩니다. 훌륭한 회사이며 앱을 위한 최고의 tools입니다.

10. Socios.com (팬 토큰 및 블록체인 기반 영향력 관리에 최적)

소시오스닷컴(Socios.com)은 블록체인 기술 기반의 선도적인 팬 참여 플랫폼입니다. 팬들에게 더 깊은 수준의 '소유권'과 영향력을 제공하고자 하는 스포츠 및 엔터테인먼트 기업을 위해 특별히 설계되었습니다.

기존 로열티 앱과 달리, 소시오스는 팬 토큰을 활용합니다. 팬 토큰은 팬들이 구매하는 디지털 자산으로, 유니폼 디자인, 경기장 벽화, 심지어 입장곡 선정과 같은 공식 팀 결정에 대한 투표권을 부여합니다.

이 플랫폼은 본국 경기장을 방문하지 못할 수도 있는 글로벌 팬층을 수익화하고자 하는 국제적 브랜드를 위해 설계되었습니다. 팬들은 토큰을 보유함으로써 게임화된 생태계에 진입하게 되며, 리더보드에서 참여도가 추적되어 VIP 경험, 사인 기념품, 팬 미팅 등 '돈으로 살 수 없는' 보상으로 이어집니다.

Socios.com 주요 기능

팬 토큰 발행(FTO): 팬들에게 영구적인 '회원권'과 구단 공식 투표 참여 좌석을 제공하는 브랜드 디지털 자산 발행

토큰 기반 보상 및 경험: 디지털 소유권을 활용하여 팬 활동 수준에 따라 독점 콘텐츠, 얼리 액세스 티켓, 현실 세계 보상을 잠금 해제합니다.

증강 현실(AR) 토큰 사냥: 팬들이 모바일 카메라를 활용해 특정 위치에서 토큰과 보상을 '수집'할 수 있도록 하여 물리적·디지털 참여를 유도하세요.

Socios.com의 한도

암호화폐와 블록체인 활용은 기술에 익숙하지 않은 팬들에게 장벽이 될 수 있으며 상당한 콘텐츠가 필요합니다.

토큰의 금융적 변동성은 자산 값이 하락할 경우 부정적인 팬 심리를 유발할 수 있으며, 이는 참여에서 관심을 다른 곳으로 돌리게 합니다.

Socios.com 가격 정책

맞춤형 가격 책정

소시오스닷컴 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

팀이 함께 운영할 수 있는 팬 참여 엔진을 구축하세요: ClickUp

팬 참여 플랫폼을 선택하는 것은 흥미롭습니다. 하지만 매주 운영해 나가는 것이 어려운 부분입니다. 아이디어는 빠르게 쏟아지고, 승인 과정은 복잡해지며, 자료는 분실되기 쉽고, 얻은 교훈은 채팅 기록 속에 묻혀버리기 일쑤입니다.

ClickUp이 모든 것을 한곳으로 통합합니다.

ClickUp Forms를 활용해 요청 사항과 캠페인 입력을 깔끔하고 일관된 방식으로 수집하세요. ClickUp Docs에서 플레이북, 타임라인, 진행 순서 문서를 구축하세요. 그런 다음 ClickUp Brain이 더 나은 맥락을 제공하여 더 빠르게 작업할 수 있도록 지원합니다. 초안 작성부터 피드백 요약, 다음 단계 도출까지 원활하게 진행하세요.

모든 것이 하나로 통합되면 팀은 조정하는 시간을 줄이고 팬들이 감동하는 순간을 창조하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

ClickUp으로 지금 바로 무료로 시작하세요! ✅

자주 묻는 질문

CRM은 고객 데이터를 추적하고 영업 팀 및 서비스 상호작용을 통해 관계를 관리합니다. 팬 참여 플랫폼은 설문조사, 예측, 게임화 같은 상호작용 경험에 특화되어 수동적인 관객을 적극적인 참여자로 전환합니다.

물론입니다. 많은 팬 참여 플랫폼은 투표, 보상, 실시간 상호작용과 같은 유사한 메커니즘을 통해 관객과 상호작용적인 관계를 구축해야 하는 스트리밍 서비스, 음악 아티스트, 콘텐츠 제작자에게 서비스를 제공합니다.

대부분의 플랫폼은 마케팅 자동화 도구, CRM, 분석 플랫폼과의 API 및 네이티브 통합 기능을 제공합니다. 캠페인 관리 자체를 위해 팀들은 콘텐츠 생성 조정, 타임라인 추적, 피드백 중앙화를 위해 ClickUp과 같은 프로젝트 관리 도구를 자주 활용합니다.

모바일 우선 경험을 최우선으로 삼고, 시간대를 초월한 실시간 상호작용 기능과 분산된 관객 행동을 이해할 수 있는 강력한 분석 기능을 확보하세요. 또한 디지털 중심 팬들이 이미 시간을 보내는 스트리밍 플랫폼 및 소셜 채널과 연결할 수 있는 유연한 통합 기능을 찾아보세요.