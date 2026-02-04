영업 예측을 위한 아인슈타인 코파일럿(현 에이전트포스) 활용법

영업 및 재무 리더 5명 중 4명은 정기적으로 영업 예측을 달성하지 못합니다.

사태가 통제 불능으로 치닫기 위해선 반드시 큰 실수가 필요한 것은 아닙니다. 중견 기업 팀이 분기 신규 매출을 500만 달러로 예측했는데, 실제는 10% 부족한 결과를 냈다고 가정해 보세요. 이는 50만 달러가 사라진 것과 같습니다. 총마진이 80%라면, 재무팀이 이미 플랜에 반영했을 40만 달러의 총이익 손실을 의미합니다.

그러면 혼란이 시작됩니다: 영업 팀 리더들은 막바지 거래를 쫓고, 영업 사원들은 타임라인을 앞당기려 애쓰며, 할인은 "분기 실적을 구하기 위한" 가장 빠른 수단이 됩니다. 평균 할인율이 10%에서 18%로 오르면, 이는 또 다른 40만 달러 가치가 사라지는 것입니다.

현대적인 예측에는 스프레드시트와 직감 이상의 것이 필요합니다. 실시간 신호와 그 신호를 실행으로 전환할 수 있는 시스템이 함께 요구됩니다.

이 가이드에서는 영업 예측을 위한 Salesforce Einstein Copilot 사용 방법을 안내합니다. 이를 통해 위험에 처한 거래를 조기에 파악하고, 파이프라인 건전성을 좌우하는 요인을 이해하며, "인사이트"에서 "다음 단계"로 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

영업 팀의 예측을 위한 Einstein Copilot(현 Agentforce)란 무엇인가요?

에이전트포스는 세일즈포스의 에이전트형 AI 경험 제품군입니다. 다른 기업용 사례들 중에서도, CRM 데이터를 기반으로 자연어 사용으로 예측 및 파이프라인 인사이트와 상호작용할 수 있도록 지원합니다.

에이전트포스를 활용하면 영업 팀은 기회 이력과 고객 활동을 분석하여 손쉽게 매출을 예측할 수 있습니다. 스프레드시트 작업에 시간을 낭비하지 않고도 더 빠르고 정확한 파이프라인 가시성이 필요한 영업 담당자, 관리자, 운영 팀을 위해 설계되었습니다.

평범한 영어로 질문할 수 있습니다. 예를 들어 "이번 분기에 위험에 처한 거래는 무엇인가요?"라고 물으면 팀의 실시간 데이터를 기반으로 답변을 얻을 수 있습니다. Monday 아침에 뽑아보는 정적 보고서와 달리, 이러한 AI 지원 예측은 거래 진행 상황에 따라 업데이트되어 파이프라인의 생생한 보기를 제공합니다.

에이전트포스(이전 명칭: 아인슈타인 코파일럿)가 영업 팀의 성과를 예측하는 방식

에이전트포스는 팀의 역사적 데이터를 기반으로 학습된 머신러닝 모델을 활용합니다. 과거 성공 및 실패 사례, 단계별 거래 진행 속도, 고객 참여 신호를 분석한 후 현재 기회를 평가하고 계약 성사 가능성을 예측합니다. 이 시스템의 가장 큰 강점은 무엇일까요? 바로 비즈니스 성공으로 이어지는 패턴을 식별하는 데 있습니다.

이러한 예측은 일회성 스냅샷이 아닙니다. 실시간 데이터가 유입됨에 따라 지속적으로 업데이트됩니다. 영업 사원이 통화 기록을 남기거나, 고객이 이메일을 열람하거나, 새로운 이해관계자가 회의에 참여할 때마다 모델은 기회 건전성 점수를 재계산합니다. 주요 의사 결정권자가 갑자기 연락이 두절되면 점수에 반영된 위험도가 상승합니다.

에이전트포스에게 질문하면, 이 모든 신호를 종합하여 명확하고 대화형 답변을 제공합니다. "3분기 예측은 어떻게 되나요?"라고 묻기만 하면, 위험 거래, 유망 기회, 정상 궤도로 되돌리기 위한 권장 조치 등을 요약해 보여줍니다. 이 모든 내용은 실제 영업 활동에 기반합니다.

via Salesforce

예측을 위한 주요 Agentforce 기능

그렇다면 Agentforce가 영업 팀의 예측을 위한 강력한 tool인 이유는 무엇일까요? 세 가지 핵심 기능 덕분입니다. 각각은 기존 예측 프로세스에서 발생하는 특정 문제점을 해결합니다.

기회 점수 및 인사이트

영업 담당자의 직감에 의존하는 대신, 아인슈타인 기회 점수는 각 기회에 1~99점의 건강 점수를 부여합니다. 이 점수는 과거 패턴과 현재 거래 상태를 바탕으로 거래가 성사될 것이라는 AI의 확신을 나타냅니다.

🌟 점수가 높을수록 해당 거래가 과거 성공 사례로 이어진 긍정적 신호를 더 많이 보여준다는 의미입니다.

via Salesforce

이 점수를 활용할 수 있도록, 인사이트 카드를 제공하여 거래가 특정 방향으로 진행되는 이유를 설명합니다. 다음과 같은 알림을 확인할 수 있습니다:

"14일 동안 활동 없음"

"주요 이해관계자가 지난 세 번의 이메일에 응답하지 않았습니다"

"결정일이 다가오고 있습니다"

이러한 투명성은 파이프라인 검토 과정에서 추측을 배제합니다.

활동 캡처 및 자동화

영업 리더로서 예측이 부정확해지는 가장 큰 이유 중 하나는 영업 사원이 바빠져 활동 기록을 잊어버리기 때문이라는 점을 잘 알고 계실 겁니다. Agentforce의 아인슈타인 활동 캡처가 이를 해결합니다. 이 기능은 이메일, 달력 이벤트, 통화 기록을 Salesforce의 관련 기회 레코드에 직접 동기화할 수 있습니다.

이것이 왜 중요할까요? 완전한 데이터 세트가 더 정확한 예측으로 이어지기 때문입니다. 모든 접점이 기록되면 머신러닝 모델이 활용할 수 있는 정보가 더 많아져, 그렇지 않으면 놓칠 수 있는 미묘한 추세까지 포착할 수 있습니다.

⚡️ 보너스: 영업 팀의 번거로운 수동 데이터 입력 작업에서 해방시켜 생산성과 데이터 품질 관리 모두에 도움이 됩니다.

영업 워크플로우를 위한 Agentforce 액션

에이전트포스 액션은 대화형 인터페이스에서 바로 작업을 트리거할 수 있도록 미리 구축되거나 맞춤형 프롬프트입니다. 이는 통찰과 실행 사이의 간극을 메워주는 바로 가기 역할을 합니다.

📌 예시로, 기회 요약 검토 후 액션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다:

"주요 담당자에게 후속 이메일을 작성하세요"

"최근 고객 회의 내용을 요약해 주세요"

“예측 범주를 '최상의 시나리오'로 업데이트하세요”

이러한 액션은 작업 전환을 줄여줍니다. 인사이트를 발견한 후 Salesforce 내에서 클릭하며 이동할 필요 없이 대화창에서 바로 다음 단계를 진행할 수 있습니다. 관리자는 팀의 정확한 영업 프로세스에 맞춰 액션 라이브러리를 맞춤 설정할 수도 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환이 팀의 생산성을 서서히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 비용이 드는 방해 요소를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 영역에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해 줍니다!

영업 팀을 위한 Agentforce의 이점

Agentforce Assistant의 장점은 역할에 따라 조금씩 다르게 보일 수 있습니다. 하지만 공통된 주제는 동일합니다: 업데이트 확인 작업 감소, 명확성 향상, 그리고 더 빠른 후속 조치입니다.

영업 팀 담당자를 위한

영업 담당자는 최전선에 서 있으며, 가장 큰 과제는 종종 시간을 어디에 집중해야 할지 파악하는 것입니다. 에이전트포스는 어떤 기회에 주의를 기울여야 하는지 드러내어, 영업 담당자가 가장 진전이 있을 가능성이 높은(또는 가장 정체될 위험이 높은) 거래를 우선순위로 삼을 수 있도록 돕습니다.

AI 생성 요약과 더욱 완벽한 활동 기록(특히 Einstein Activity Capture 설정 시)을 통해 영업 담당자는 관리 업무에 소요되는 시간을 줄이고 실제 영업 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 또한 통화 전 빠른 상황 파악—거래 요약, 최근 활동 내역, 마지막 접촉 이후 변경 사항 등—을 요청하여 준비된 상태로 회의에 임할 수 있습니다.

영업 팀 관리자를 위한

관리자는 팀 목표 달성의 책임이 있지만, 종종 방향을 잃은 채 영업 사원들에게 계속해서 업데이트를 요청하는 상황에 처합니다. 에이전트포스의 AI는 영업 관리자에게 실시간 파이프라인 가시성을 제공하여 업무 효율을 높여줍니다.

위험에 처한 거래에 대해 조기 경고를 받기 때문에, 거래가 이미 실패한 후가 아니라 아직 영향을 미칠 수 있을 때 코칭 대화를 진행할 수 있습니다. 경영진이 예측 롤업을 요청할 때 관리자는 스프레드시트를 몇 시간 동안 정리하는 대신 필요할 때마다 즉시 생성할 수 있습니다.

정확한 영업 예측은 조직 전체에 파급 효과를 미칩니다.

재무 및 운영: 수익 플랜 수립과 자원 배분을 위한 더 깨끗하고 신뢰할 수 있는 데이터를 확보하세요.

마케팅: 고득점 기회 창출에 영향을 미치는 캠페인과 메시지를 파악하여 가시성을 확보하세요

고객 성공: 어떤 거래가 언제 성사될 가능성이 높은지 명확히 파악할 수 있어 신규 고객 온보딩을 더 잘 준비할 수 있습니다.

Salesforce에서 예측을 위한 Agentforce 활성화 방법

에이전트포스 시작을 위해서는 Salesforce 관리자 권한이 필요합니다. 단계는 간단하지만, 어시스턴트가 올바른 권한과 작업에 필요한 정확한 데이터를 확보할 수 있도록 신중하게 진행하는 것이 좋습니다.

1단계: 아인슈타인(생성형 AI) 활성화

설정 열기 빠른 찾기에서 생성형 AI를 검색하세요 아인슈타인 설정 선택 아인슈타인 켜기 토글

이는 Agentforce가 구축하는 핵심 Einstein 계층을 가능하게 합니다.

데이터를 학습하는 AI 기능의 표준 절차인 Salesforce의 데이터 사용 약관을 검토하고 수락하라는 프롬프트가 표시됩니다.

💡 전문가 팁: 대규모 배포 전에 조직에 올바른 Sales Cloud 구성이 적용되었는지, 필요한 Einstein/AI 기능이 활성화되었는지 반드시 확인하세요.

2단계: Agentforce 에이전트 활성화

설정 열기 빠른 찾기에서 에이전트를 검색하세요 에이전트 스튜디오 아래의 에이전트포스 에이전트를 클릭하세요. Agentforce 토글 에이전트포스(기본값) 에이전트 활성화 토글을 켭니다.

활성화 후 화면 하단에 에이전트 목록이 표시됩니다.

3단계: 접근 권한 및 권한 세트 할당

다음으로 영업 팀과 관리자를 시작으로 적절한 사용자에게 접근 권한을 부여하세요. 조직에서 사용 가능한 Agentforce/Copilot 관련 권한 세트를 할당하세요(Salesforce 명칭은 에디션 및 릴리스에 따라 약간 다를 수 있음).

경험을 맞춤형으로 설정할 Salesforce 관리자나 영업 팀 전문가가 있다면, 해당 담당자에게 관리자 수준의 권한을 부여할 수도 있습니다.

또한 사용자가 에이전트포스 어시스턴트가 효과적으로 작동하는 데 필요한 오브젝트(기회, 계정, 연락처, 활동 등) 및 예측 관련 필드에 접근 권한이 있는지 반드시 확인하세요.

4단계: Agentforce Builder에서 에이전트 열기

에이전트 목록에서:

Einstein Copilot을 클릭하세요(조직 설정에 따라 이 라벨이 여전히 표시될 수 있음) 빌더에서 열기를 클릭하세요

이 작업은 Agentforce Builder로 이동하여 어시스턴트가 수행할 수 있는 작업과 허용되는 행동을 구성할 수 있게 합니다.

5단계: 영업 팀 워크플로우에 대한 주제 + 작업 구성

에이전트포스는 단순히 질문에 답하는 것을 넘어 사용자가 다음 단계를 취할 수 있도록 지원할 때 가장 큰 가치를 발휘합니다. Sales Cloud에서 기본 제공되는 주제 + 액션을 검토한 후 팀의 영업 방식에 맞춰 맞춤형 설정을 진행하세요.

👀 알고 계셨나요? Agentforce Builder에서 주제(Topic)은 다음과 같은 구성 요소입니다: 상담원이 지원할 수 있는 범위 를 정의합니다.

어떤 유형의 사용자 요청(의도)에 응답해야 하는지 지도를 통해 매핑합니다.

에이전트가 작업을 완료하기 위해 실행할 수 있는 작업(레코드 검색, 요약, 초안 작성, 필드 업데이트 등)에 연결됩니다. 따라서 어시스턴트가 "무엇이든 하는" 챗봇이 아닌, 명확한 책임감을 가진 전문적인 팀원과 같은 역할을 하도록 합니다.

📌 예시 (영업 예측)

"예측 및 파이프라인 상태"라는 주제를 생성하여 상담원이 다음과 같은 요청을 처리할 수 있도록 할 수 있습니다:

"이번 분기에 가장 미뤄질 가능성이 높은 거래는 무엇인가요?"

"커밋에서 내 가장 큰 기회를 요약해 주세요"

"지난주 이후 이 계정에서 무엇이 변경되었나요?"

해당 주제 아래에는 일 수행에 필요한 액션(기회 데이터 가져오기, 활동 요약, 예측 카테고리 업데이트, 후속 조치 초안 작성)을 연결합니다.

요약:✅ 주제 = 상담원이 처리해야 할 사항✅ 조치 = 상담원이 취할 수 있는 대응 방안

6단계: 설정을 단순한 토글이 아닌 롤아웃처럼 다뤄라

에이전트포스 어시스턴트는 다음과 같은 경우에 훨씬 더 유용해집니다:

파이프라인 데이터가 지속적으로 업데이트됩니다

올바른 조치가 가능해집니다(따라서 인사이트가 실행으로 이어집니다)

사용자들은 매주 실제로 활용해야 할 5~10개의 프롬프트를 알고 있습니다.

🔑 최고의 실행 방식: 모든 맞춤형 사항은 전체 팀에 적용하기 전에 샌드박스 환경에서 테스트하는 것이 좋습니다.

AI 기반 영업 예측을 위한 최고의 실행 방식

AI 도구를 도입하는 것이 만능 해결책은 아닙니다. AI 기반 영업 예측의 효과를 극대화하려면 강력한 운영 습관과 함께 활용해야 합니다.

기회 데이터를 깨끗하게 유지하세요

🧠 재미있는 사실: 영업 팀 전문가 중 단 35%만이 CRM 데이터의 정확성을 완전히 신뢰합니다.

AI 모델은 학습한 데이터만큼만 똑똑합니다. CRM의 기회 기록이 불완전하거나 오래된 경우 예측은 신뢰할 수 없게 됩니다.

정기적인 검토 주기 설정: 영업 담당자가 마감일, 금액, 단계 등 주요 기회 필드를 검토하고 업데이트할 수 있도록 반복적인 팀 회의 또는 알림을 설정하세요.

가드레일 활용: 영업 사원이 정보가 누락된 기회를 저장하지 못하도록 Salesforce에 검증 규칙이나 필수 필드를 구현하세요.

영업 단계를 예측 범주에 맞추기

영업 단계는 거래가 구매 프로세스에서 어느 위치에 있는지 명확히 전달해야 합니다. 각 단계를 파이프라인, 최상의 시나리오, 커밋, 완료와 같은 해당 예측 범주에 매핑하여 Agentforce의 요약이 팀이 퍼널에 대해 논의하는 방식과 일치하도록 하세요.

이 지도는 분기별로 검토하여 단계가 여전히 현실을 반영하는지 확인해야 합니다.

시간 경과에 따른 예측 정확도 추적

AI 예측을 맹목적으로 신뢰하지 마세요. 검증하세요. 분기마다 Agentforce의 예상 계약 성사율을 실제 결과와 비교하여 시간 경과에 따른 예측 정확도를 추적하세요.

이를 통해 기대치를 조정하고 모델 성능이 저조한 영역을 파악할 수 있습니다. 예시로는 특정 제품 라인이나 신규 시장에서 정확도가 떨어질 수 있습니다. 이는 코칭 및 프로세스 개선을 위한 귀중한 피드백이 됩니다.

👀 알고 계셨나요? 가트너 조사에 따르면 최고 영업 책임자(CSO)가 직접 주도하는 분석 프로그램은 다른 부서에서 운영하는 프로그램보다 예측 정확도가 2.3배 더 높게 나타났습니다.

예측을 위한 에이전트포스의 한도점

다른 AI 기반 예측 레이어와 마찬가지로 Agentforce는 기반이 이미 탄탄할 때 가장 효과적입니다. 도입 시 유의해야 할 몇 가지 제한 사항은 다음과 같습니다.

Salesforce 데이터의 품질이 곧 예측의 정확도를 결정합니다

에이전트포스는 인사이트를 도출하고 예측 관련 질문에 답할 수 있지만, 부정확한 입력값을 수정할 수는 없습니다. 영업 사원이 활동을 기록하거나 기회를 업데이트하지 않으면 AI가 분석할 자료가 없어 예측이 무용지물이 됩니다.

Salesforce 생태계 내에서 작동합니다

에이전트포스는 세일즈포스 내에서 유용하게 설계되었습니다. 생성되는 모든 인사이트와 요약 정보는 세일즈포스 생태계 내에서 실시간으로 제공됩니다. 이로 인해 세일즈포스 라이선스를 보유하거나 사용하지 않는 재무, 운영 또는 경영진 관계자들에게는 접근이 어렵습니다.

파이프라인 컨텍스트 공유는 여전히 데이터 내보내기, 스크린샷 전송, 또는 Salesforce 업데이트를 다른 시스템으로 변환하는 작업을 의미하는 경우가 많습니다. 그 결과 업무 분산 (서로 소통하지 않는 여러 도구에 업무 활동과 컨텍스트가 분산되는 현상)으로 인한 생산성 저하가 발생하기 일쑤입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 당사의 AI 성숙도 설문조사에서 명확한 과제가 드러났습니다: 팀의 54%가 분산된 시스템에서 작업하며, 49%는 도구 간 컨텍스트 공유를 거의 하지 않고, 43%는 필요한 정보 찾기에 어려움을 겪고 있습니다. 일이 분산되면 AI 도구가 전체 맥락을 파악하지 못해 불완전한 답변, 지연된 응답, 깊이 또는 정확성이 부족한 결과물이 발생합니다. 이는 업무 확산 현상으로, 기업에 생산성 손실과 시간 낭비로 수백만 달러의 비용을 초래합니다. ClickUp Brain은 작업, 문서, 채팅, 목표가 모두 상호 연결된 통합 AI 기반 작업 공간 내에서 운영되어 이러한 한계를 극복합니다. 엔터프라이즈 검색은 모든 세부 정보를 즉시 표면화하며, AI 에이전트는 플랫폼 전체에서 작동하여 맥락을 수집하고 업데이트를 공유하며 업무를 진행시킵니다. 그 결과 더 빠르고, 더 명확하며, 지속적으로 정보를 제공하는 AI가 탄생합니다. 이는 서로 연결되지 않은 tools로는 절대 따라잡을 수 없는 수준입니다.

위험 요소를 강조할 수는 있지만, 후속 조치는 여전히 다른 곳에서 이루어집니다.

에이전트포스 사용에는 실행 격차가 존재합니다. 위험 거래를 표시하는 등 현재 상황을 알려주는 데는 탁월하지만, 후속 작업 관리는 수행하지 않습니다. 작업 생성, 알림 설정, 타 팀과의 협업 등은 여전히 실행 관리를 위한 시스템이 필요합니다.

도입 및 유지 관리에는 실제 관리자의 시간이 필요합니다

최대 효과를 얻으려면 팀은 일반적으로 권한 설정, 작업 조정, 영업 팀의 프로세스에 경험 맞춤화를 수행해야 합니다. 이는 일회성 설정이 아닙니다. 워크플로우가 발전하고 필드가 변경되며 팀 규모가 확장됨에 따라 지속적인 유지 관리가 필요합니다.

💬 이러한 한계점 때문에 팀들은 종종 Agentforce를 더 포괄적인 업무 관리 플랫폼 (예: ClickUp!)과 함께 사용합니다.

Salesforce Agentforce를 ClickUp과 함께 활용하는 방법은 무엇인가요?

모든 예측 도구의 가장 큰 과제는 통찰력을 실행으로 전환하는 것입니다.

영업 예측을 위한 Einstein Copilot이 핵심 정보를 제공하지만, 해당 정보는 종종 Salesforce 내에 갇혀 '알고 있음'과 '실행함' 사이의 괴리를 만듭니다. ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간으로 통찰과 실행 간의 간극을 해소하세요.

ClickUp은 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 단일 보안 플랫폼으로 통합하며, 컨텍스트 AI가 내장형 인텔리전스 레이어로 작동합니다. 🛠️

스프레드시트 내보내지 않고도 Salesforce 외부에서 예측을 수행하세요

예측에 의견을 제시해야 하는 모든 사람이 하루 종일 Salesforce에 머무르는 것은 아닙니다—특히 재무, 운영, 경영진 부서는 더욱 그렇죠. 스크린샷을 전달하거나 즉시 구식이 되는 보고서를 내보내는 대신, ClickUp 대시보드를 활용해 숫자 뒤에 숨겨진 일 현황을 공유 가능하고 항상 최신 상태로 유지되는 보기로 구축할 수 있습니다.

파이프라인 상태와 핵심 성과 지표(KPI)를 실시간으로 추적하는 라이브 ClickUp 대시보드를 설정하세요

이를 통해 이해관계자들은 다음 사항을 명확히 파악할 수 있습니다:

파이프라인 추세 분석

무엇이 블록되었나요?

진행 중인 사항과

다음에 주목해야 할 사항은 무엇인가요?

재무팀과 경영진은 예측을 확인해야 하지만 Salesforce를 사용하지 않습니다. 오래된 보고서를 내보내는 대신 ClickUp 대시보드로 동적이고 공유 가능한 파이프라인 보기를 구축하세요. 이 대시보드는 작업 공간 전반의 데이터를 가져와 파이프라인 상태를 시각적으로 요약해 보여줍니다. Salesforce 라이선스 유무와 관계없이 누구와도 공유할 수 있습니다.

추적 가능한 작업으로 인사이트에 더 빠르게 대응하세요

에이전트포스 어시스턴트는 위험을 표시할 수 있습니다. 하지만 자체적으로 실행을 관리하지는 않습니다.

ClickUp은 인사이트를 구체적인 작업(소유자, 마감일, 가시성 포함)으로 전환하여 그 간극을 메웁니다.

할당하고 추적할 수 있는 ClickUp 작업으로 영업 팀의 인사이트를 실행으로 전환하세요

📌 예시:

거래가 "위험 상태"로 전환되면 → 담당자를 위한 ClickUp 작업 생성

법률 검토 대기 중 → 적절한 담당자에게 작업 할당

갱신 계약이 지연 중 → 에스컬레이션 체크리스트 트리거

ClickUp 자동화를 활용하면 이러한 워크플로우를 표준화할 수 있어, 누군가가 기억해서 진행할 때뿐만 아니라 일관되게 후속 조치가 이루어집니다.

💡 프로 팁: "작업 생성"보다 한 단계 더 나아가고 싶으신가요? 이러한 트리거를 ClickUp 슈퍼 에이전트와 연동하세요. ClickUp 내 AI 팀원인 슈퍼 에이전트는 실제 컨텍스트(작업, 문서, 댓글, 필드, 연결된 도구)를 활용해 작업 공간 전반에서 작업을 수행할 수 있습니다. ClickUp에서 맞춤형, 코딩 불필요한 슈퍼 에이전트를 구축하여 일상 업무를 간소화하고 가속화하세요 📌 예시로, Salesforce가 거래를 위험 상태로 표시하면 슈퍼 에이전트가 자동으로: 영업 담당자가 처음부터 시작하지 않도록 즉시 발송 가능한 메시지를 미리 작성하세요

거래 요약 빠르게 생성하기 (변경된 사항 + 정체된 사항)

ClickUp 작업 공간의 최신 노트, 이메일 또는 통화 요약 내용을 작업으로 가져오기

다음 최선의 조치(후속 조치, 이해관계자 연락, 법무팀 알림, 경영진 보고)를 제안합니다.

영업 담당자와 관리자의 "컨텍스트 확산"을 줄이세요

중요한 맥락 정보가 세일즈포스 노트, 이메일 스레드, Slack 메시지, 통화 요약, 무작위 문서 등 너무 많은 곳에 흩어져 있으면 예측이 무너집니다. 영업 담당자들은 거래를 진행하는 대신 세부 정보를 찾는 데 최대 60%의 시간을 낭비하게 됩니다.

ClickUp은 팀이 대화와 일을 하나의 앱에서 중앙 집중화할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp Salesforce 통합을 통해 팀은 Salesforce 레코드를 ClickUp 작업 공간에 연결할 수 있습니다. 탭 전환 없이 영업 기회나 연락처 같은 Salesforce 레코드를 검색하고 미리 볼 수 있으므로, 일을 완료하는 동안에도 거래 컨텍스트를 계속 확인할 수 있습니다.

또한 ClickUp Brain의 상황 인식 AI 지원을 통해 영업 담당자는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

진행 중인 거래 현황을 신속하게 요약하세요

거래를 진전시키는 데 도움이 되는 키 업데이트를 확인하고,

다섯 가지 tools를 뒤지지 않고도 필요한 맥락을 파악하세요

ClickUp Brain에게 계정별 거래 상태와 주요 업데이트를 요약해 달라고 요청하세요

작업 댓글이나 채팅 스레드에서 @멘션 ClickUp Brain을 사용하면 거래의 상태 요약 정보를 확인할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 팀이 "그 스레드 어디 있었지?"나 "이 거래 최신 상황은?" 같은 질문으로 계속 시간을 낭비한다면, ClickUp Brain MAX가 해결책입니다. 이 데스크톱 AI 슈퍼 앱은 ClickUp 내 내용을 요약해줄 뿐만 아니라, ClickUp 작업 공간 과 연결된 앱(Salesforce, Slack, 이메일, Google Docs 등)을 한 곳에서 검색할 수 있도록 도와줍니다.

실시간 예측 내러티브 생성하기 (이메일 내 스크린샷이 아닌)

예측은 단순한 숫자가 아닙니다. 움직이는 것, 막힌 것, 결정이 필요한 것 등 이야기입니다. 하지만 그 이야기는 종종 회의, Slack 메시지, 일회성 프레젠테이션 자료에 갇히곤 합니다.

대신 팀은 ClickUp Docs에서 실시간으로 업데이트되며 실행 작업과 직접 연결되는 예측 문서를 생성할 수 있습니다. ClickUp 댓글 및 승인 기능이 내장되어 있어 모든 예측 논의에 대한 단일 정보 소스를 제공합니다.

에이전트포스 + ClickUp으로 예측을 실행으로 전환하세요

정확한 영업 예측은 세 가지에 달려 있습니다: 깨끗한 데이터, 일관된 프로세스, 그리고 인사이트에 대한 시기적절한 조치입니다. Agentforce와 같은 AI 어시스턴트는 수작업을 줄이고 사람이 놓칠 수 있는 신호를 포착하는 데 큰 도움이 됩니다. 하지만 체계적인 파이프라인 관리와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

예측의 진정한 격차는 거래가 위험에 처해 있음을 인지하는 것과 실제로 조치를 취하는 사이에서 발생합니다.

예측 인사이트와 실행을 위해 구축된 시스템을 결합하면, 분기 말에 급하게 대응하는 방식에서 벗어나 반복 가능한 리듬으로 전환할 수 있습니다. 바로 이렇게 하면 목표를 자신 있게 달성할 수 있는 역량을 키울 수 있습니다.

위험을 조기에 발견하고 신속하게 대응하고 싶으신가요? Salesforce를 넘어 예측 워크플로우를 확장하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

아인슈타인 예측 분석은 자동화된 예측 수치를 생성하는 예측 분석 기능이며, 코파일럿(현 에이전트포스)은 예측에 관한 질문을 하고 요약 정보를 얻을 수 있는 대화형 AI 어시스턴트입니다.

직접적으로는 아닙니다. 에이전트포스의 응답은 세일즈포스 내에 포함되어 있으므로, 외부 이해관계자와 공유하려면 일반적으로 데이터를 내보내거나 별도의 보고서를 생성해야 합니다.

가장 신뢰할 수 있는 예측을 위해 에이전트포스는 완전한 기회 기록, 이메일 및 통화 등 기록된 활동 내역, 그리고 조직의 역사적 데이터(수주/실패)를 필요로 합니다.

AI 기반 예측은 실시간 데이터를 기반으로 지속적으로 객관적인 업데이트를 제공하는 반면, 수동 방식은 정적이며 개별 영업 사원의 주관적 평가에 의존합니다.