사용하기 좋은 최고의 Clipto AI 대체 도구

대부분의 팀은 자막 도구가 두 번째 문제를 야기한다는 사실을 깨닫지 못합니다: 회의록은 한 앱에 갇혀 있는 반면 실제 일은 다른 앱에서 진행된다는 점입니다. 대부분의 대화가 기록 및 분석되어야 하는 상황에서 팀은 점점 더 불어나는 연결되지 않은 앱 더미에 추가되기보다는 실제 일 워크플로우와 통합되는 자막 도구가 필요합니다.

이 가이드는 실시간 협업부터 전문가 수준의 정확도에 이르기까지 다양한 문제점을 해결하는 10가지 Clipto AI 대안을 안내합니다. 이를 통해 사용자의 워크플로우에 억지로 맞추지 않고 실제로 적합한 도구를 찾을 수 있습니다.

왜 Clipto AI 대안을 선택해야 할까요?

Clipto AI 대체 도구는 음성-텍스트 변환, 회의 노트 생성, 오디오 트랜스크립션을 위해 AI를 활용하는 도구로, Clipto.ai가 요구사항을 충족하지 못할 때 대체 수단으로 사용됩니다. 다음과 같은 경우 대체 도구를 찾을 수 있습니다: - 회의록을 프로젝트 계획에 직접 반영해야 하는 제품 팀원 - 텍스트 편집으로 오디오를 수정해야 하는 콘텐츠 제작자 - 정확도가 보장되어야 하는 법률 전문가 대체 도구 검색은 주로 핵심 문제점 때문에 시작됩니다: 현재 사용 중인 도구가 정보의 막다른 골목이라는 점입니다.

회의 녹취록이 한 앱에 고립되어 있는 반면, 작업과 프로젝트는 완전히 다른 곳에 존재한다는 사실을 깨닫게 되면 좌절감이 커집니다. 이러한 단절로 인해 실행 항목, 결정 사항, 노트를 수동으로 복사하여 붙여넣어야 하며, 이는 '컨텍스트 스프롤 ( Context Sprawl )'을 초래합니다. 즉, 팀원들이 연결되지 않은 앱들 사이에서 필요한 정보를 찾고, 파일을 추적하며, 여러 플랫폼에 동일한 업데이트를 반복하는 데 주중 작업 시간의 25%를 낭비하는 현상입니다. 이는 시간을 낭비하고 오류 발생 위험을 높입니다. 중요한 후속 조치가 혼란 속에서 사라지고, 단일 정보 원천이 없기 때문에 팀의 협업이 제대로 이루어지지 않습니다.

적합한 AI 기반 트랜스크립션 tool은 트랜스크립션을 독립적인 산출물이 아닌 연결된 워크플로우의 일부로 만들어 이 문제를 해결합니다.

Clipto.ai 대체 도구를 선택하기 전에, 팀이 진정으로 필요로 하는 것이 무엇인지 고려하세요:

실시간 대 일괄 트랜스크립션: 회의 중 실시간 노트를 필요로 하시나요, 아니면 녹음 파일을 나중에 업로드할 수 있나요?

통합 요구사항: 해당 도구가 해당 도구가 프로젝트 관리 소프트웨어 , CRM 또는 커뮤니케이션 채널로 데이터를 자동 전송해야 합니까?

정확도 기준: AI 수준의 정확도로도 충분한가요? 아니면 법적 절차 같은 전문적인 용도로 인간이 검증한 트랜스크립트가 필요한가요?

예산 및 팀 크기: 가끔씩 필요한 개인 사용자인가요, 아니면 매달 수천 시간의 회의 내용을 전사해야 하는 기업 팀인가요?

클립토 AI 대안 한눈에 보기

tool 가장 적합한 용도 주요 기능 가격 ClickUp 프로젝트 관리와 통합된 트랜스크립션을 원하는 팀팀 크기: 소규모 팀부터 기업까지 AI 노트테이커, 브레인, Clip, 노트 기반 작업 생성, 자동화, 통합 작업 공간 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 Otter. ai 실시간 회의 녹취 및 협업 팀 크기: 소규모에서 중규모 팀 실시간 트랜스크립션, 화자 ID, AI 채팅 Q&A, 협업 하이라이트, 자동 연결 프리미엄, 유료 플랜: $16.99/사용자/월부터 Fireflies. ai CRM 통합 및 대화 인텔리전스가 필요한 영업 팀 팀 크기: 수익 창출 팀 자동 연결, AI 요약, 주제 추적, CRM 동기화, 검색 가능한 아카이브 프리미엄, 유료 플랜: $18/사용자/월부터 Descript 팟캐스트 및 비디오를 텍스트 기반 편집으로 편집하는 콘텐츠 제작자 팀 규모: 제작자, 마케팅 팀 텍스트 기반 편집, 오버더빙, 스튜디오 사운드, 멀티트랙 편집, 내보내기 프리미엄, 유료 플랜: $24/사용자/월부터 트랜스크립터 글로벌 팀을 위한 다국어 트랜스크립션 팀 크기: 국제 팀 100개 이상의 언어 지원, 자동 번역, 화자 ID, 업로드 기반 트랜스크립션 무료 이용권, 유료 플랜: 월 $9.99부터 Rev 전문적인 수준의 정확도를 자랑하는 인간 전사 서비스 팀 크기: 법률, 의료, 저널리즘 분야 인력 트랜스크립션, AI 트랜스크립션, 자막, 외국어 자막 $1.99/분 인간 음성 텍스트 변환, 유료 플랜 $29.99/사용자/월부터 Happy Scribe 자막 및 캡션 생성 워크플로우 팀 규모: 비디오 제작팀 및 제작자 자막 에디터, 다중 형식 내보내기, 인간 전사, 번역 무료 이용권, 유료 플랜: 월 $17부터 Fathom CRM 동기화 기능이 포함된 무료 무제한 녹음을 원하는 영업 팀팀 크기: 스타트업, 중소기업 무제한 녹음, AI 하이라이트, CRM 동기화, 즉시 요약 Free Forever, 유료 플랜은 $18/사용자/월부터 시작 Tactiq 봇 없이 브라우저 기반 트랜스크립션팀 크기: 프라이버시를 중시하는 팀 Chrome 확장 프로그램, 실시간 사이드바 트랜스크립트, AI 프롬프트, 내보내기 기능 프리미엄, 유료 플랜: $12/사용자/월부터 Whisper (OpenAI) 개발자 및 프라이버시 중심 팀을 위한 로컬 트랜스크립션 솔루션 팀 크기: 기술 팀 로컬 처리, 다국어 트랜스크립션, 오픈소스, 오프라인 사용 무료 (오픈소스), API 요금 $0.006/분부터

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

사용할 최고의 Clipto AI 대안들

다음 도구는 다양한 사용 사례에 걸쳐 최고의 Clipto AI 대안을 대표합니다. 각 도구는 전사 정확도, 통합 기능, AI 기능 및 팀 협업 기능을 기준으로 평가되어 여러분의 워크플로우에 완벽하게 맞는 도구를 찾도록 도와드립니다.

1. ClickUp (프로젝트 관리와 통합된 AI 음성 텍스트 변환을 원하는 팀에게 최적)

ClickUp AI 회의 필기 도구를 활용해 모든 통화를 작업과 결정으로 전환하세요

팀원들이 회의록은 한 앱에, 실제 업무는 다른 앱에서 처리하는 상황에 지치셨나요? 이러한 도구 분산은 생산성을 크게 저해합니다. 탭을 계속 전환하고, 녹취록에서 작업 항목을 수동으로 복사하여 프로젝트 관리 도구에 붙여넣어야 하기 때문입니다. 이 번거로운 과정은 속도가 느릴 뿐만 아니라 인적 오류가 발생하기 쉬워, 마감일 미준수와 팀 간 업무 불일치를 초래합니다.

통합형 AI 작업 공간 ClickUp으로 프로젝트에 직접 음성 텍스트 변환을 도입하여 팀의 집중력과 체계성을 유지하세요. ClickUp AI 노트테이커 덕분에 Zoom, Google Meet 또는 Microsoft Teams 통화에도 완전히 몰입할 수 있습니다. 회의에서 세부 사항을 놓치지 마세요—ClickUp AI 노트테이커가 자동으로 통화에 참여하여 녹음 및 텍스트 변환을 수행하며, 발언자를 식별하고 간결한 AI 기반 요약문을 생성합니다.

ClickUp AI 노트테이커로 실시간 회의 기록과 AI 기반 요약문을 받아보세요.

모든 통화 후 팀원 간 협업을 유지하세요. 녹취록, 요약본, 실행 항목이 ClickUp 작업 공간의 개인 문서로 자동 동기화됩니다. ClickUp Brain으로 정적 노트를 검색 가능하고 실행 가능한 지식으로 전환하세요. ClickUp Brain이 녹취록, 관련 작업, 연결된 문서에서 정보를 추출하므로 과거 회의에 대한 즉각적인 답변을 얻을 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 모든 회의록을 검색 가능하게 만드세요

이를 통해 단일 정보 출처가 생성되어 회의에서 내린 결정이 프로젝트 진행으로 직접 연결되도록 보장합니다.

ClickUp 최고의 기능

모든 세부사항을 손쉽게 포착하세요: ClickUp AI 노트테이커는 예약된 회의에 자동으로 참여하여 대화를 녹음, 전사, 요약합니다. 화자를 식별하고 ClickUp AI 노트테이커는 예약된 회의에 자동으로 참여하여 대화를 녹음, 전사, 요약합니다. 화자를 식별하고 실행 항목을 추출하며 , 모든 내용을 작업 공간에 직접 동기화하므로 노트 작성에 신경 쓰지 않고 논의에 집중할 수 있습니다.

검색 없이 즉시 답변: ClickUp Brain은 AI 지식 어시스턴트 역할을 하며, 전체 작업 공간의 맥락을 이해합니다. 과거 회의에 대한 질문을 하면 녹취록, 문서, 작업 코멘트에서 즉시 답변을 얻을 수 있습니다—녹음 파일을 뒤질 필요가 없습니다.

시각적으로 소통하고 쉽게 참조하세요: ClickUp Clips로 자동 트랜스크립션이 포함된 비동기 비디오 메시지를 녹화하고 공유하세요. 불필요한 회의를 생략하고 복잡한 아이디어를 시각적으로 설명하세요. 모든 Clip은 향후 참조를 위한 검색 가능한 텍스트 기록으로 남습니다.

대화에서 워크플로우 자동화하기: ClickUp 자동화 기능으로 트랜스크립션 결과를 프로세스에 직접 연결하세요. 실행 항목에서 자동으로 작업을 생성하거나, 회의록에 멘션된 팀원에게 알림을 보내거나, 트랜스크립트에 기록된 결정을 바탕으로 프로젝트를 진행하세요.

ClickUp 장단점

장점:

통합 작업 공간으로 업무 분산 해소: 회의 인사이트가 작업으로 직접 흐르며 앱 간 정보 이동의 수동 작업을 줄입니다.

업무 맥락을 이해하는 AI: ClickUp Brain은 회의 콘텐츠를 프로젝트, 작업, 작업 공간 기록과 연결합니다.

모든 팀 규모와 워크플로우에 유연하게 적용: ClickUp의 맞춤형 뷰와 자동화 기능을 통해 음성 텍스트 변환 및 AI 기능이 팀의 요구에 맞춰 조정됩니다.

단점:

종합적인 프로젝트 관리 플랫폼을 처음 사용하는 사용자에게는 학습 곡선이 존재합니다.

일부 고급 기능의 경우 모바일 앱 경험이 데스크톱과 동일하지 않습니다.

워크플로우 최적화를 위해 초기 설정 단계에 시간을 투자해야 합니다.

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

G2 리뷰어가 ClickUp에 대해 남긴 평가입니다.

프로젝트 관리자로 일하며 다양한 플랫폼을 사용해 본 결과, ClickUp이 가장 마음에 듭니다. 다중 스페이스, 보드, 맞춤형 뷰 덕분에 모든 프로젝트를 한곳에서 관리할 수 있는 매우 포괄적인 도구입니다. 작업뿐만 아니라 공급업체, 캠페인, 문서까지 추적할 수 있어 관리하는 모든 것을 통합적으로 파악할 수 있습니다. 제가 가장 높이 평가하는 섹션 중 하나는 문서입니다. 모든 회의록을 중앙 집중화하여 흩어진 파일에 의존하지 않아도 됩니다. 특히 AI 노트테이커 기능에 반했습니다: PM으로서 이 기능은 정말 금값입니다. 시스템이 핵심 포인트를 담은 명확한 요약본을 생성해주기 때문에, 짧은 회의든 전체 흐름을 따라가기 어려운 긴 회의든… 노트 작성에 방해받지 않고 세션에 집중할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 27%가 회의 시 디지털 메모장을 사용하는 반면, AI 노트 작성 도구를 사용하는 비율은 12%에 불과했습니다. 응답자의 64%가 거의 절반에 달하는 회의에서 다음 단계가 불분명하다는 어려움을 겪고 있다는 점에서 이 격차는 놀랍습니다. ClickUp AI 노트 작성기가 회의 후속 조치를 혁신합니다! 모든 중요한 세부 사항을 자동으로 기록하고, 실행 항목을 명확히 식별하며, 팀원에게 즉시 작업을 할당하여 "우리가 무엇을 결정했지?"라는 답답한 후속 질문을 없애줍니다. 💫 실제 결과: ClickUp의 회의 관리 기능을 사용하는 팀들은 불필요한 대화와 회의가 무려 50%나 감소했다고 보고합니다!

2. Otter.ai (실시간 회의 녹취 및 라이브 협업에 최적)

빠르게 진행되는 회의에서 상세한 노트를 작성하며 적극적으로 참여하기가 불가능하다고 느껴본 적 있나요? 필사적으로 타이핑하다 보면 대화의 미묘한 뉘앙스를 놓치거나, 회의에는 참여했지만 결정된 내용을 흐릿하게만 기억하게 됩니다. 결국 회의 후 동료들을 찾아다니며 정보를 보충해야 하니 모두의 시간을 낭비하게 되죠.

Otter.ai는 탁월한 실시간 음성 텍스트 변환으로 이 문제를 해결합니다. OtterPilot 기능은 주요 플랫폼에서 회의에 자동으로 참여하여 모든 참가자가 따라갈 수 있는 실시간 진행 중 텍스트를 생성합니다. 이를 통해 모든 단어가 정확히 기록되고 있음을 알면서 논의에 집중하고 참여할 수 있습니다.

회의 중에는 팀원과 함께 녹취록 내에서 핵심 순간을 공동으로 강조 표시하고, 코멘트를 추가하며, 실행 항목을 할당할 수 있습니다. 회의 후에는 Otter AI 채팅 어시스턴트를 통해 콘텐츠에 대한 질문을 하고 즉각적인 답변을 받을 수 있습니다. Otter는 대화 캡처에 탁월하지만, 이러한 회의에서 나온 일을 추적하려면 별도의 프로젝트 관리 도구가 여전히 필요하다는 점을 명심하세요.

Otter.ai 주요 기능

OtterPilot 자동 참가: Zoom, Teams, Google Meet의 달력 회의에 자동으로 참가하여 오디오, 텍스트, 슬라이드 콘텐츠를 결합한 포괄적인 기록을 생성합니다.

Otter AI 채팅: 회의 콘텐츠에 대해 질문하면 트랜스크립션의 특정 순간을 인용하며 즉각적인 답변을 받을 수 있습니다.

실시간 협업: 회의 중 또는 후에 팀 회원들과 실시간으로 녹취록을 공유하여 의견을 추가하고 핵심 부분을 강조 표시할 수 있습니다.

Otter.ai 장점과 단점

장점:

명확한 오디오의 영어 대화에서 뛰어난 실시간 음성 텍스트 변환 정확도

최소한의 교육만으로도 신규 사용자가 쉽게 익힐 수 있는 직관적인 인터페이스

대면 회의 및 음성 메모 전사를 위한 강력한 모바일 앱

단점:

강한 억양이나 배경 소음이 있을 경우 전사 품질이 현저히 저하됩니다.

제한된 프로젝트 관리 기능으로 인해 다른 tools와의 연동이 필요합니다

무료 요금제는 월간 트랜스크립션 한도가 있습니다.

Otter.ai 가격 정책

Free Plan: 베이직 (영구 무료) 프로: $16.99/사용자/월 비즈니스: $30/사용자/월 엔터프라이즈: 맞춤형

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (80개 이상의 리뷰)

G2 리뷰어가 Otter.ai에 대해 남긴 평가입니다.

Otter는 항상 정시에 회의에 참여하며 안정적으로 작동하여 우리 팀에게 믿을 수 있는 도구입니다. 명확하고 정확한 요약 기능을 통해 전체 녹화본을 다시 볼 필요 없이 중요한 포인트를 재확인할 수 있습니다. 스크린샷 기능도 특히 유용합니다. 핵심 순간을 자동으로 캡처해 참석자들과 하이라이트를 간편하게 공유할 수 있게 해주죠. 이로 인해 팀의 업무 체계가 크게 개선되었고, 회의 후 처리 시간이 절약됩니다. 또한 Otter는 Google 캘린더와 원활하게 연동되어 수동 노력 없이도 회의에 자동으로 참여합니다.

3. Fireflies.ai (CRM 통합 및 대화 인텔리전스가 필요한 영업 팀에 최적)

영업 팀은 매일 수십 건의 통화를 진행합니다. 팀원들의 회의 참여 횟수는 2020년 대비 192% 증가했지만, 이러한 대화에서 얻은 귀중한 인사이트는 어디로 갈까요? 대부분의 경우 녹음 파일에 갇혀 있어 영업사원들이 CRM에 통화 내용을 기록하기 위해 수시간 동안 수동 데이터 입력을 해야 합니다. 이로 인해 맥락이 상실되고 후속 조치 기회를 놓치며, 영업 팀은 판매보다 관리 업무에 더 많은 시간을 소비하게 됩니다.

Fireflies.ai는 영업 팀의 이러한 특정 문제점을 해결하기 위해 설계되었습니다. 단순한 녹취 도구를 넘어, 영업 통화를 분석하여 고객의 이의 제기, 경쟁사 멘션, 감정 패턴을 식별하는 대화 인텔리전스 플랫폼입니다. Fred AI 어시스턴트는 자동으로 회의에 참여하고 녹음 및 녹취를 수행한 후, 주요 주제와 실행 항목이 포함된 요약본을 생성합니다.

Fireflies.ai의 진정한 힘은 심층적인 CRM 통합 기능에 있습니다. 회의 노트, 녹취록, 실행 항목을 Salesforce, HubSpot 및 기타 주요 CRM 시스템의 기록으로 자동 전송합니다. 이를 통해 모든 고객 상호작용에 대한 완벽한 자동 기록이 생성되어 영업 팀이 관계 구축과 거래 성사에 집중할 수 있도록 지원합니다.

Fireflies.ai 주요 기능

프레드 AI 어시스턴트: 실행 항목, 제기된 질문, 논의된 주요 주제까지 포함한 포괄적인 회의 요약문을 생성하며, 과거 회의에 관한 질문에도 답변할 수 있습니다.

주제 추적기: 팀 전체 회의에서 모니터링할 맞춤형 키워드를 설정하여 경쟁사 멘션 시 또는 가격 이의 제기 발생 시 알림을 받습니다.

CRM 및 협업 도구 연동: 회의 노트와 실행 항목을 Salesforce, HubSpot, Slack 등 팀이 매일 사용하는 도구로 자동 전송

Fireflies.ai 장점과 단점

장점:

회의 활동을 연락처 기록에 자동으로 기록하는 심층 CRM 통합 기능

대화 인텔리전스 기능은 기본적인 트랜스크립션을 넘어선 통찰력을 제공합니다.

넉넉한 무료 요금제로 팀이 플랫폼을 철저히 테스트할 수 있습니다

단점:

사용 가능한 기능과 설정의 양으로 인해 인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

일부 사용자에 따르면 회의 봇이 예정된 통화 참여에 가끔 실패하는 것으로 보고됩니다.

고급 분석 기능과 장기 저장소는 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

Fireflies.ai 가격 정책

Free Plan: 영구 무료 프로: $18/좌석/월 비즈니스: $29/좌석/월 엔터프라이즈: $39/좌석/월

Fireflies.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (10개 이상의 리뷰)

G2 리뷰어가 Fireflies.ai에 대해 남긴 평가입니다. 저희 조직은 이 tool을 거의 1년 동안 사용해 왔으며, 팀 리더로서 저는 종종 여러 클라이언트 전화에 동시에 참석할 수 없습니다. Fireflies는 대화 녹음 내용을 검토하고 논의된 내용을 완전히 이해하는 데 훨씬 더 쉽게 해줍니다. 또한 통화 품질을 평가하는 데 도움을 주어, 통화가 클라이언트의 기대에 미치지 못했을 경우 후속 조치를 취할 수 있게 합니다. 더불어 부하 직원들과 더 생산적인 논의를 할 수 있게 해주며, 그들이 커뮤니케이션 기술을 향상시킬 수 있는 부분에 대한 피드백을 제공할 수 있게 합니다.

4. Descript (팟캐스트 및 비디오 편집을 하는 콘텐츠 제작자에게 최적)

팟캐스트나 비디오를 녹화해 본 적이 있다면, '중지' 버튼을 누른 후 진짜 일이 시작된다는 걸 알 것입니다. 복잡한 소프트웨어를 다루며 지루한 오디오 또는 비디오 편집을 수시간 동안 해야 하고, "음"이나 "아" 같은 불필요한 말을 수동으로 잘라내며, 간단한 실수를 고치기 위해 일부를 다시 녹음해야 합니다. 이 후반 작업의 악몽은 녹화 자체보다 더 오래 걸릴 수 있으며, 많은 제작자 지망생들에게 큰 장벽이 됩니다.

Descript는 단순히 음성을 텍스트로 변환하는 것이 아니라 콘텐츠 편집이 필요한 제작자를 위해 설계된 Clipto AI의 대안입니다. 오디오와 비디오를 텍스트 문서처럼 다루어 편집 과정을 혁신합니다. 미디어를 편집하려면 단순히 트랜스크립트를 수정하면 됩니다. 단어를 삭제하면 오디오에서 해당 부분이 제거되고, 문장을 재배열하면 해당 비디오 클립의 순서가 변경됩니다.

이 기능은 워드 프로세서를 사용할 수 있는 누구나 편집을 가능하게 합니다. Descript에는 오버더빙(Overdub)과 같은 강력한 AI 기능도 포함되어 있습니다. 오버더빙은 재녹음 없이 실수를 수정하기 위해 목소리를 복제할 수 있게 해주며, 스튜디오 사운드(Studio Sound)는 한 번의 클릭으로 오디오 품질을 향상시킵니다. 팟캐스터, 유튜버, 마케팅 팀을 포함한 모든 유형의 콘텐츠 제작자를 위한 완벽한 제작 도구 모음입니다.

Descript 주요 기능

텍스트 기반 오디오/비디오 편집: 녹음 내용을 트랜스크립션 편집만으로 손쉽게 수정하여 누구나 전문적인 편집을 가능하게 합니다.

오버더브 음성 복제: 본인의 음성으로 AI 모델을 훈련시켜 자신과 똑같은 음성의 새 오디오를 생성합니다. 실수 수정이나 잊은 대사 추가에 완벽합니다.

스튜디오 사운드 향상: 한 번의 클릭으로 배경 소음, 에코 및 기타 잡음을 제거하여 오디오 품질을 자동으로 개선합니다.

Descript 장단점

장점:

비전문가도 손쉽게 오디오/비디오 편집이 가능한 혁신적인 편집 방식

포괄적인 기능 세트로 녹음, 트랜스크립션, 편집, 게시를 하나의 tool에서 처리합니다.

적극적인 개발과 빈번한 기능 업데이트 및 개선

단점:

상당한 컴퓨터 처리 능력이 필요한 자원 집약적 애플리케이션

미디어 제작 개념에 익숙하지 않은 사용자를 위한 학습 곡선

음성 인식 정확도는 오디오 품질과 화자의 발음 명확도에 따라 달라집니다.

Descript 가격 정책

Free 플랜 취미 사용자: $24/명/월 크리에이터: $35/명/월 비즈니스: $65/명/월 엔터프라이즈: 맞춤형

Descript 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (200개 이상의 리뷰)

G2 리뷰어가 Descript에 대해 남긴 평가입니다. Descript에서 비디오와 오디오를 간편하게 업로드할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 작업 속도를 높여주며, 게시물의 훌륭한 시작점이나 세부 정보를 제공해 주어 제 지식을 바탕으로 내용을 확장할 수 있게 해줍니다. 트랜스크립트 작성과 LinkedIn 게시물 제작에 정말 유용하며, 팟캐스트 하이라이트 생성에도 활용합니다. 초기 설정도 쉬워 전체적인 사용 경험이 매끄러웠습니다.

5. Transkriptor (다국어 음성 텍스트 변환 및 번역 요구에 최적)

팀이 글로벌로 운영될 때 언어 장벽은 큰 장애물이 될 수 있습니다. 여러 언어로 인터뷰를 진행하고, 회의를 개최하며, 고객 피드백을 분석하는 작업은 종종 값비싼 서비스와 신뢰할 수 없는 번역 tools를 조합해야 하는 복잡한 과정을 요구합니다. 이는 워크플로우를 늦추고, 해외 시장에서 얻은 귀중한 통찰력이 지연되거나 완전히 사라지는 결과를 초래할 수 있습니다.

Transkriptor는 언어 장벽을 넘어 협업하는 팀을 위해 설계된 Clipto AI 대안입니다. 100개 이상의 언어를 지원하는 강력한 음성 텍스트 변환 도구로, 국제 기관 및 연구자에게 이상적입니다. 미리 녹음된 오디오/비디오 파일을 업로드하거나 플랫폼 내에서 직접 녹음하여 텍스트를 생성할 수 있습니다.

이 플랫폼에는 자동 번역 기능도 포함되어 있어 앱을 벗어나지 않고도 한 언어의 트랜스크립트를 다른 언어로 변환할 수 있습니다. 전문적인 인간 번역을 대체할 수는 없지만, 익숙하지 않은 언어의 콘텐츠를 이해하는 데 든든한 출발점을 제공합니다. 화자 식별 기능은 대화 속 여러 목소리를 구분하는 데 추가로 도움을 주며, 이는 다국어 인터뷰나 패널 토론을 정리하는 데 필수적입니다.

Transkriptor 최고의 기능

100개 이상의 언어 지원: 100개 이상의 언어로 오디오 및 비디오를 트랜스크립션하여 국제 팀 및 연구자에게 적합합니다.

자동 번역: 플랫폼 내에서 트랜스크립트를 한 언어에서 다른 언어로 변환하여 콘텐츠를 빠르게 이해하세요.

화자 식별: 다중 화자가 참여하는 녹음에서 서로 다른 화자를 자동으로 감지하고 라벨링합니다. 심지어 서로 다른 언어로 된 녹음에서도 가능합니다.

Transkriptor 장단점

장점:

다양한 언어 지원으로 음성 텍스트 변환 스페이스에서 대부분의 경쟁사들을 뛰어넘습니다.

핵심 트랜스크립션 기능에 집중한 직관적인 인터페이스

명확한 오디오를 기반으로 주요 세계 언어에 대한 합리적인 정확도 제공

단점:

언어 쌍에 따라 번역 품질이 크게 다릅니다.

회의 중심 경쟁사 대비 통합 옵션의 한도

덜 흔한 언어와 방언의 경우 정확도가 눈에 띄게 떨어집니다.

Transkriptor 가격 정책

무료 플랜 라이트: 월 $9.99 프로: 월 $19.99 팀: 월 $30/좌석당

Transkriptor 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (80개 이상의 리뷰)

G2 리뷰어가 Transkriptor에 대해 남긴 평가입니다. Transkriptor는 오디오 녹음을 빠르고 정확하게 텍스트로 변환하는 데 매우 유용합니다. 저는 인터뷰와 회의 녹음을 정기적으로 다루는데, 이 tool이 많은 시간을 절약해 줍니다. 인터페이스는 간단하고 사용하기 쉬우며, 다양한 억양과 음성 선명도를 얼마나 잘 처리하는지 정말 높이 평가합니다. 제 워크플로우에서 필수적인 부분이 되었습니다.

6. Rev (전문적인 수준의 정확도와 인간 음성 인식 옵션을 제공하는 최고의 선택)

일부 직업군에서는 "충분히 괜찮은" 정확도로는 부족합니다. 증인신문 준비 중인 변호사, 환자 노트를 작성하는 의사, 출처를 인용하는 기자라면, 녹취록의 단 한 단어 오류도 심각한 법적·윤리적 결과를 초래할 수 있습니다. 표준 AI 음성인식 tools는 인상적이지만, 이러한 고위험 상황에서 요구되는 거의 완벽한 정확도를 제공하지 못합니다.

정확도를 타협할 수 없는 사용자를 위한 Clipto AI 대안은 Rev입니다. AI 옵션과 함께 인간이 직접 제공하는 트랜스크립션 서비스를 제공한다는 점에서 두각을 나타냅니다. 인간 트랜스크립션을 선택하면 전문 트랜스크립터 네트워크가 오디오를 검토하여 99% 정확도를 보장하는 트랜스크립트를 제공합니다. 이는 변호사 및 기타 전문가를 위한 최고의 비디오 트랜스크립션 AI에 필요한 안심을 제공합니다.

인간 전사가 AI보다 비용이 더 들고 시간이 오래 걸리지만, 다중 화자, 기술 용어 또는 불량한 녹음 품질이 포함된 복잡한 오디오의 경우 문자 그대로의 정확성을 보장하는 유일한 방법입니다. Rev는 또한 캡션 및 자막 서비스를 제공하여 전문적인 수준의 전사와 비디오 접근성을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

Rev 최고의 기능

인력 기반 전사 서비스: AI가 미치지 못하는 콘텐츠에 대해 높은 정확도의 전사본을 제공하는 전문 전사사 네트워크를 이용하세요.

AI 트랜스크립션 옵션: 중요도가 낮은 콘텐츠의 경우, Rev의 AI는 인간이 트랜스크립션한 방대한 데이터셋으로 훈련되어 저렴한 비용으로 빠른 처리 속도를 제공합니다.

캡션 및 자막 서비스: 비디오 접근성을 위한 SRT 및 VTT 파일 생성, 내장형 캡션, 외국어 자막 제공

Rev 장단점 분석

장점:

복잡한 콘텐츠의 경우 AI가 따라잡을 수 없는 정확도를 제공하는 인간 전사 옵션

전문 및 기업 시장에서 확립된 명성

구독 약정 없이 간편한 주문 절차

단점:

인력 기반 전사 비용은 AI 전용 경쟁사보다 훨씬 더 비쌉니다

인력 기반 트랜스크립션의 처리 시간은 며칠까지 소요될 수 있습니다

실시간 또는 라이브 트랜스크립션 기능에 대한 한도

Rev 가격 정책

무료 플랜 에센셜: $29.99/좌석/월 프로: $59.99/좌석/월 무제한: 맞춤 요금 사용량 기반 결제 (인력 트랜스크립션): $1.99/분

Rev 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

G2 리뷰어가 Rev에 대해 남긴 평가입니다. Rev는 시장에서 가장 원활한 트랜스크립션 플랫폼 중 하나입니다. 이 소프트웨어는 완전히 온라인에서 작동하며 95% 이상의 정확도를 자랑합니다. 우리는 일반적으로 비디오 및 오디오 파일을 텍스트 기반 콘텐츠로 변환하고 필요 시 자막을 추가하는 데 이 도구를 사용합니다.

7. Happy Scribe (자막 및 캡션 생성 워크플로우에 최적)

비디오 편집을 마쳤지만, 이제 지루한 작업이 남았습니다: 자막 생성입니다. 대사의 각 줄에 수동으로 타이밍을 맞추고, 올바르게 형식을 지정하고, SRT 또는 VTT 파일로 내보내는 것은 비디오 제작자들이 꺼리는 시간 소모적인 과정입니다. 이러한 번거로움으로 인해 종종 자막 없이 비디오가 게시되어, 잠재적인 시청자 대다수가 접근할 수 없게 됩니다.

해피 스크라이브는 바로 이 문제를 해결하기 위해 특별히 개발된 클립토 AI 대안입니다. 단순한 원본 텍스트 변환이 아닌 자막과 캡션을 제작해야 하는 비디오 전문가들을 위해 최적화되었습니다. 이 플랫폼은 AI 음성인식 기술과 전용 자막 에디터를 결합하여 전체 자막 워크플로우를 효율화합니다.

비디오 트랜스크립션 후, Happy Scribe의 인터랙티브 에디터를 사용해 타이밍을 미세 조정하고, 자막 세그먼트를 분할 또는 병합하며, 변경 사항을 실시간으로 미리 볼 수 있습니다. 에디터가 모든 기술적 서식을 처리하므로 가독성과 스타일에 집중할 수 있습니다. 완료 후 주요 형식으로 자막을 내보내거나 비디오 파일에 직접 삽입할 수 있습니다.

Happy Scribe 주요 기능

대화형 자막 에디터: 자막 타이밍을 미세 조정하고, 세그먼트 분할을 변경하며, 비디오와 함께 실시간으로 변경 사항을 미리 볼 수 있습니다.

다양한 내보내기 형식: SRT, VTT 및 내장 자막을 포함한 모든 주요 비디오 플랫폼과 호환되는 형식으로 트랜스크립션 및 자막을 내보낼 수 있습니다.

인력 기반 트랜스크립션 및 번역: 보장된 정확도가 필요한 전문 제작물을 위해 동일한 플랫폼 내에서 인력 트랜스크립터 및 번역가에게 접근하세요.

Happy Scribe 장단점

장점:

비디오 워크플로우에 특화된 우수한 자막 편집 도구

동일한 플랫폼 내에서 AI 및 인간 음성 텍스트 변환을 모두 지원합니다.

깨끗하고 직관적인 인터페이스로 쉽게 익힐 수 있습니다.

단점:

실시간 회의 트랜스크립션 용도에는 적합하지 않음

AI 음성 텍스트 변환 정확도는 오디오 품질에 따라 달라질 수 있습니다

팀 중심 대안에 비해 협업 기능은 기본적입니다.

해피 스크라이브 가격 정책

Free 플랜 기본: $17/월 프로: $29/월 비즈니스: $89/월 엔터프라이즈: 맞춤형

해피 스크라이브 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (200개 이상의 리뷰)

G2 리뷰어가 Happy Scribe에 대해 남긴 평가입니다. HappyScribe의 사용 편의성이 정말 마음에 듭니다. 초기 설정도 매우 간편하죠. 다양한 억양도 문제없이 처리하며, 짧은 비디오에 자막을 추가할 때 빠르고 번거로움 없는 서비스를 제공합니다. AI 생성 자막의 정확도는 놀라울 정도로 뛰어나서, 특히 다른 앱들이 제 파일 형식을 인식하지 못할 때 시간과 노력을 절약해 줍니다. 최종 편집본을 효율적으로 다운로드하고 저장할 수 있는 기능 덕분에 원활한 워크플로우가 보장되어 매우 만족스럽습니다. 또한 10분 무료 제공은 HappyScribe의 전반적인 긍정적 경험에 큰 도움이 되었습니다.

8. Fathom (CRM 동기화 기능과 무제한 무료 녹음을 원하는 영업 팀에 최적)

스타트업이나 소규모 영업 팀은 성과 향상을 위해 통화 내용을 기록하고 분석해야 하지만, 대부분의 녹취 도구는 높은 구독 비용이 큰 걸림돌입니다. 이로 인해 수동으로 노트를 작성하는 데 그치게 되고, 소중한 코칭 기회를 놓치며, 적절한 소프트웨어를 구입할 여유가 없다는 이유만으로 중요한 고객 인사이트를 놓치고 있습니다.

Fathom은 무제한 회의 녹음 및 전사를 완전히 무료로 제공함으로써 이 비용 장벽을 허물었습니다. 기업용 가격표 없이도 강력한 기능이 필요한 영업 팀을 위한 Clipto AI 대안입니다. Fathom의 AI는 자동으로 요약문을 생성하고 통화 중 질문, 이의 제기, 실행 항목 등 핵심 순간을 강조 표시하여 영업 사원과 관리자가 대화를 효율적으로 검토할 수 있게 합니다.

Fathom은 풍부한 무료 제공 기능 외에도 Salesforce 및 HubSpot과의 네이티브 CRM 통합을 제공합니다. 이는 회의 요약 및 통화 기록이 자동으로 해당 연락처 기록에 저장되어 수동 데이터 입력을 제거하고 모든 상호작용의 완전한 이력을 생성함을 의미합니다. 소규모 팀이 경쟁에 필요한 영업 지원 도구를 제공합니다.

Fathom 주요 기능

무료 무제한 녹음: 월간 한도나 구독료 없이 무제한 회의 녹음 및 전사 가능

AI 기반 하이라이트: 통화 중 핵심 순간을 자동으로 식별 및 태그하여 가장 관련성 높은 부분으로 바로 이동 가능

네이티브 CRM 동기화: 회의 요약, 녹취록, 실행 항목을 Salesforce 및 HubSpot 연락처 기록에 직접 전송

Fathom 장단점 분석

장점:

진정한 무료 무제한 요금제로 모든 크기의 팀이 접근 가능

불필요한 복잡성 없이 회의 녹취를 잘 수행하는 집중된 기능 세트

회의 종료 후 최소한의 지연으로 빠른 녹취 처리

단점:

회의 사용 사례로 한도—업로드된 오디오 파일은 트랜스크립션 불가

기존 경쟁사들보다 통합 기능이 적음

일부 고급 분석 기능은 유료 업그레이드가 필요합니다.

패덤 가격 정책

Free 플랜 프리미엄: $20/사용자/월 팀: $18/사용자/월 비즈니스: $28/사용자/월

Fathom 평가 및 리뷰

G2: 5.0/5 (4,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 5.0/5 (200개 이상의 리뷰)

G2 리뷰어가 Fathom에 대해 남긴 평가입니다. 어떤 분과 통화 중 이 도구를 접하게 되었고, 다른 여러 도구를 시험해 보던 중 직접 살펴보게 되었습니다. 그중 몇 가지는 훌륭했지만 사용법이 상당히 복잡했죠… 이 도구는 사용해 보게 만들 정도로 인상적이었고, 이제 제 모든 통화에서 필수 도구로 자리 잡았습니다. 사용법이 매우 간편하고 마찰 없이 작동합니다. 달력에 등록된 회의든 즉석에서 참여하는 회의든, 회의에 참여시키기 위해 별다른 작업을 할 필요가 없습니다.

9. Tactiq (Google 회의 및 Zoom 회의 중 브라우저 기반 트랜스크립션에 최적)

회의 녹취의 이점을 원하지만, 조직의 보안 정책으로 인해 제3자 봇의 통화 참여가 금지되어 있나요? 아니면 단순히 "AI 노트테이커가 회의에 참여합니다"라는 안내가 클라이언트에게 방해가 되고 어색하게 느껴지나요? 이로 인해 규정 준수 대 생산성 사이에서 선택을 강요받는 곤란한 상황에 처하게 됩니다.

Tactiq는 가벼운 브라우저 확장 프로그램으로 스마트한 솔루션을 제공합니다. 봇 대신 Tactiq는 Chrome 브라우저 내에서 직접 실행되어 Google Meet 및 Zoom 웹 통화를 로컬에서 캡처하고 트랜스크립션합니다. 이 방식은 더 은밀하며, 외부 애플리케이션의 회의 접근을 차단하는 보안 제한을 우회할 수 있습니다.

이 확장 프로그램은 사이드바에 실시간 트랜스크립트를 표시하여 대화 중 중요한 순간을 강조 표시하고 태그를 추가할 수 있게 합니다. 통화 후 AI 프롬프트를 사용하여 요약 및 실행 항목을 생성한 다음, 트랜스크립트를 Google Docs나 Notion 같은 도구로 내보낼 수 있습니다. 봇 기반 대안보다 자동화 수준은 낮지만, 프라이버시를 중시하는 사용자에게 탁월한 선택입니다.

Tactiq 최고의 기능

브라우저 기반 트랜스크립션: Chrome 확장 프로그램으로 실행되어 회의 오디오를 브라우저 내에서 직접 캡처하므로 회의 봇이 필요하지 않습니다.

실시간 트랜스크립트 표시: 회의 진행과 동시에 사이드바에 트랜스크립트가 표시되며, 앱 전환 없이 중요한 순간을 강조 표시할 수 있습니다.

AI 프롬프트 및 템플릿: 내장 또는 맞춤형 프롬프트를 활용하여 회의 요약 생성, 실행 항목 추출 또는 이메일 후속 조치와 같은 특정 출력물 생성

Tactiq 장단점

장점:

회의 봇이 없으면 참가자들에게 불편한 알림이 없습니다

달력 연동이나 복잡한 설정 없이 즉시 사용 가능

중요한 시스템 리소스를 요구하지 않는 가벼운 접근 방식

단점:

브라우저 기반 회의로 제한됨—데스크톱 Zoom 또는 Teams 앱에서는 작동하지 않음

전사 품질은 기기의 오디오 캡처 기능에 의존합니다.

봇 기반 경쟁사 대비 자동화 옵션이 적음

Tactiq 가격 정책

무료 플랜 프로: $12/사용자/월 팀: $20/사용자/월 비즈니스: $40/사용자/월 엔터프라이즈: 맞춤형

Tactiq 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (50개 이상의 리뷰)

G2 리뷰어가 Tactiq에 대해 남긴 평가입니다. Taqtics는 Google Meet 토론 내용을 쉽게 캡처하고 요약할 수 있게 합니다. 자동화된 트랜스크립션은 시간을 절약하고 회의 내용을 명확하게 기록하여 후속 조치 및 실행 사항 추적에 도움이 됩니다.

10. OpenAI의 Whisper (개발자와 로컬 트랜스크립션을 원하는 프라이버시 중심 사용자에게 최적)

의료 데이터, 금융 기록, 독점 연구 자료 등 극도로 민감한 정보를 다루는 조직의 경우, 보안 주장을 불문하고 오디오를 제3자 클라우드 서비스로 전송해 전사하는 것은 단순히 선택지가 될 수 없습니다. 이는 시중의 거의 모든 자동화 전사 솔루션을 배제하는 것처럼 보이기에 상당한 도전 과제를 야기합니다.

OpenAI의 Whisper는 기술에 정통하고 프라이버시 보호에 중점을 두는 사용자에게 적합한 솔루션입니다. 완성도 높은 애플리케이션이 아닌 오픈소스 음성 인식 모델로, 사용자의 하드웨어에서 완전히 실행할 수 있습니다. 이는 오디오 데이터가 사용자의 통제 범위를 벗어나지 않음을 의미하며, 가능한 최고 수준의 데이터 프라이버시와 보안을 제공합니다.

Whisper 설정에는 어느 정도의 기술적 지식이 필요하지만, 지속적인 비용 없이 강력하고 정확한 음성 텍스트 변환 시스템을 구축할 수 있습니다. 이 모델은 다국어를 지원하며 오디오를 단 한 번의 단계로 영어로 번역할 수도 있습니다. 비개발자도 Whisper를 더 쉽게 활용할 수 있도록 제3자 tool 생태계가 형성되어, 사용자가 자신의 컴퓨터에서 모델을 로컬로 실행할 수 있는 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다.

OpenAI의 Whisper 주요 기능

오픈소스 및 무료: 모델 사용은 완전히 무료이며, 분당 요금이나 구독료가 없습니다.

로컬/온프레미스 처리: 음성 데이터를 자체 인프라 외부로 절대 유출하지 않도록, 전적으로 자체 하드웨어에서 음성 인식 작업을 실행합니다.

다국어 지원: 다양한 다국어 데이터로 훈련된 Whisper는 여러 언어에 걸친 트랜스크립션과 번역을 처리합니다.

OpenAI의 Whisper 장단점

장점:

로컬 처리로 완벽한 데이터 프라이버시 보장

초기 설정 후 녹취량과 무관하게 지속적인 비용 없음

활발한 오픈소스 커뮤니티가 지속적으로 모델을 개선 중

단점:

설정 및 유지 관리에 기술적 지식이 필요합니다.

회의 자동화, 요약, 통합 기능이 내장되어 있지 않음

처리 속도는 사용 가능한 하드웨어에 따라 달라집니다.

OpenAI의 Whisper 가격 정책

오픈소스 Whisper (로컬): 무료 OpenAI 트랜스크립션 API: $0.006/분

OpenAI의 Whisper 평가 및 리뷰

GitHub: 75,000개 이상의 스타

G2 리뷰어가 OpenAI의 Whisper에 대해 남긴 평가입니다. 위스퍼는 사용자 친화적인 인터페이스로 눈에 띄며, 매우 쉽게 탐색할 수 있습니다. 기존 시스템에 원활하게 통합하는 것은 매우 쉽습니다. 고객 지원은 칭찬할 만하며, 쿼리를 신속하게 처리합니다. 사용 빈도가 높다는 점은 신뢰성을 입증합니다. 풍부한 기능 세트를 자랑하면서도 통합 용이성이 전반적인 매력을 높입니다.

팀에 적합한 Clipto AI 대안을 선택하세요

여러분은 열 가지 다른 도구를 살펴보셨고, 이제 조금 압도감을 느끼실 수도 있습니다. 올바른 도구를 선택하는 핵심은 단순히 기능 목록을 비교하는 것이 아니라, 팀의 핵심 워크플로우를 이해하고 가장 큰 마찰 지점을 파악하는 데 있습니다. 실시간으로 노트를 기록하는 데 어려움을 겪고 계신가요, 아니면 회의가 끝난 후 발생하는 문제가 문제인가요?

가장 흔한 함정은 한 가지 문제를 해결하지만 다른 문제를 야기하는 포인트 솔루션을 채택하는 것입니다. 훌륭한 트랜스크립션 tool라도 그 결과가 팀이 실제로 작업하는 곳과 분리되어 있다면 무용지물입니다. 회의 인사이트를 팀의 워크플로우에 직접 연결하여 누락되는 부분이 없도록 하는 솔루션을 선택하세요.

AI 음성인식 기술이 보편화되면서 진정한 차별점은 플랫폼이 해당 트랜스크립트를 활용해 팀의 업무 효율성과 생산성을 어떻게 높이는가에 있습니다. 핵심은 인사이트를 실행으로 연결하는 것입니다. 음성인식, 프로젝트 관리, AI 기반 인사이트를 하나의 통합 작업 공간에 통합하려는 팀이라면, ClickUp으로 무료로 시작하여 워크플로우를 간소화하세요.

자주 묻는 질문

팀을 위한 최고의 AI 기반 트랜스크립션 tool은 무엇인가요?

최적의 도구는 팀의 주요 요구사항에 따라 달라집니다. 워크플로우 효율성을 위해 심층적인 프로젝트 관리 통합 기능을 갖춘 도구, 실시간 노트 작성을 위한 라이브 협업 기능을 갖춘 도구, 또는 영업 코칭을 위한 대화 인텔리전스 기능을 갖춘 도구를 선택하세요.

네, 많은 AI 트랜스크립션 도구가 프로젝트 관리 플랫폼과의 연동을 제공합니다. ClickUp과 같은 일부 도구는 자체 트랜스크립션 기능을 갖추고 있으며, Fireflies.ai와 같은 다른 도구들은 노트와 ClickUp 작업을 다른 PM 도구로 내보낼 수 있습니다.

AI 음성 텍스트 변환은 수동 변환과 비교해 정확도가 어느 정도인가요?

AI 음성 텍스트 변환은 선명한 오디오에서는 매우 정확하지만, 전문 용어나 강한 억양에는 어려움을 겪을 수 있습니다. 법정 절차와 같은 중요한 콘텐츠의 경우, 여전히 인간 전사 서비스가 우수한 정확도를 보장합니다.

비즈니스 회의에 적합한 무료 트랜스크립션 도구가 있을까요?

여러 도구가 비즈니스 회의에 적합한 무료 계층을 제공합니다. 일부는 기본 기능과 함께 무제한 녹음을 제공하는 반면, 다른 도구들은 테스트를 위해 월별 제한된 무료 트랜스크립션 분량을 제공합니다.