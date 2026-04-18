보안 워크플로우 및 프라이버시 보호를 위한 로컬 AI 활용 방법

대부분의 사람들은 강력한 AI 도구를 사용하거나 데이터의 프라이버시를 지키는 것 중 하나를 선택해야 한다고 생각합니다. 하지만 실제로는 두 가지를 모두 가질 수 있습니다. AI를 로컬에서 실행하면 데이터가 하드웨어를 벗어나지 않습니다. 가장 반복적인 작업을 자동화하면서도 정보에 대한 완전한 통제권을 유지할 수 있습니다.

이 가이드에서는 Ollama와 같은 tools를 활용해 로컬 AI를 통해 보안 워크플로우를 구축하는 방법을 안내합니다. 특정 하드웨어 사양에 맞는 오픈소스 모델을 선택하는 방법을 배우고, 개인 문서를 로컬에서 처리하는 자동화된 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

또한 ClickUp과 같은 통합 스페이스에서 워크플로우를 중앙 집중화하는 방법도 살펴보겠습니다. 😎

로컬 AI란 무엇인가요?

로컬 AI란 데이터를 외부 클라우드 서비스로 전송하는 대신, 노트북이나 온프레미스 서버와 같은 자체 하드웨어에서 대규모 언어 모델 (LLM)을 완전히 실행하는 것을 의미합니다. 이는 엔지니어링 및 제품 설계부터 법무 및 재무 부서에 이르기까지 민감한 정보를 다루는 모든 팀에 적합합니다.

대부분의 클라우드 기반 AI 도구를 사용하면 프롬프트, 문서 및 데이터가 제3자 서버로 전송됩니다. 이로 인해 해당 정보가 어떻게 처리, 저장 또는 사용되는지에 대한 통제권을 상실하게 됩니다.

반면, 로컬 AI는 데이터를 내부 환경에 안전하게 보관합니다. 따라서 워크플로우의 보안과 데이터 보호를 완전히 통제할 수 있습니다.

물론, 장단점이 있습니다. 로컬 AI를 구축하려면 더 많은 기술적 노력과 초기 하드웨어 투자가 필요합니다. 하지만 이를 통해 외부 제공자에 대한 의존성을 완전히 없앨 수 있습니다. 온디바이스 추론을 사용하면 정보가 원하는 곳에 정확히 보관됩니다.

안전한 팀 워크플로우를 위해 로컬 AI가 중요한 이유

🔎 알고 계셨나요? 소비자 10명 중 1명만이 금융, 통신 또는 생체 인식 데이터와 같은 민감한 정보를 AI 기반 시스템과 공유할 의향이 있습니다.

이러한 주저함은 B2B 팀들이 직면한 현실을 반영합니다. 클라우드 기반 AI를 사용하면 사실상 회사의 지적 재산을 제3자에게 넘겨주는 셈입니다. 법무, 재무 또는 인사 팀에게 이는 막대한 법적 책임을 초래합니다.

로컬 AI는 AI를 자체 하드웨어로 이전함으로써 이러한 상황을 변화시킵니다. 이것이 일상적인 운영에 중요한 이유는 다음과 같습니다:

데이터 유출 방지: 경쟁사가 사용할 수 있는 공개 모델을 훈련하는 데 독점 코드나 개인 클라이언트 계약이 활용되는 것을 방지하세요

규정 준수 유지: 민감한 데이터가 국경을 넘거나 제3자 서버에 저장되지 않으므로 민감한 데이터가 국경을 넘거나 제3자 서버에 저장되지 않으므로 GDPR 또는 HIPAA의 규정 범위 내에서 안전하게 운영할 수 있습니다.

인터넷 의존성 제거: 인터넷 연결이 끊긴 상황이나 클라우드 접근이 제한된 고보안 환경에서도 복잡한 인터넷 연결이 끊긴 상황이나 클라우드 접근이 제한된 고보안 환경에서도 복잡한 데이터 분석 이나 도면 작성 작업을 수행하세요.

예측 가능한 비용 관리: 팀이 확장됨에 따라 증가하는 API 요금을 피할 수 있습니다. 이미 보유하고 있는 하드웨어 비용만 발생하기 때문입니다.

로컬 AI를 기존 도구와 통합하면 보안을 저해하지 않으면서 일을 자동화할 수 있습니다.

⚠️ 하지만 이 문제가 더욱 악화될 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 팀에서 여러 AI 도구를 도입하려다 보면, 감독이나 전략 없이 AI 도구가 무분별하게 확산되는 'AI 스프롤' 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 비용 낭비, 노력 중복, 보안 위험으로 이어질 수 있습니다.

결국 이는 보안 위협 모델을 확대하고, 일을 추적하기 더 어렵게 만듭니다.

📮ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 도구를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 높은 팀은 사용하는 도구를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 하나의 플랫폼만 사용하는 것은 어떨까요? 업무를 위한 올인원 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화 등을 단일 플랫폼에서 통합 관리할 수 있게 해줍니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 가시성을 제공하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 여러분이 중요한 일에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

로컬 AI를 실행하려면 무엇이 필요할까요?

로컬에서 AI를 실행하기 위해 고성능 슈퍼컴퓨터가 필요하지 않습니다. 최근 모델 구축 방식의 변화 덕분에 이미 보유하고 있는 하드웨어로도 시작할 수 있습니다. 단, 몇 가지 특정 기준만 충족하면 됩니다.

하드웨어 요구 사항

사용 가능한 AI 모델의 크기와 속도는 보유한 하드웨어에 따라 결정됩니다. 고성능 시스템에서는 더 복잡한 추론 모델을 실행할 수 있지만, 소형 모델의 성능도 놀라울 정도로 향상되었습니다.

VRAM 탑재 GPU: 최소 12GB의 VRAM을 갖춘 전용 NVIDIA 카드는 현재 대부분의 팀에게 최적의 선택입니다. 이를 통해 Llama 3.3(8B)이나 Mistral Small과 같은 중형 모델을 고속으로 실행할 수 있습니다.

시스템 RAM: 고성능 GPU가 없다면 컴퓨터의 RAM이 부하를 처리합니다. 32GB라면 브라우저와 프로젝트 관리 tools를 열어둔 상태에서도 모델을 실행할 수 있는 충분한 여유 용량을 확보할 수 있습니다.

통합 메모리(Mac 사용자용): M 시리즈 칩(M2, M3 또는 M4)이 탑재된 Mac을 사용 중이라면 RAM과 GPU 메모리가 공유됩니다. 이로 인해 모델이 전체 메모리 풀에 접근할 수 있으므로 Mac은 로컬 AI에 특히 효율적입니다.

고속 저장소: 모델은 대개 5GB에서 50GB 범위의 대용량 파일입니다. 새로운 모델을 불러올 때 긴 대기 시간을 줄이려면 NVMe SSD를 사용하는 것이 필수적입니다.

🔎 알고 계셨나요? PC 조립 비용이 불과 몇 달 전보다 훨씬 더 비싸졌습니다. 예전에는 32GB DDR5 메모리 키트가 130달러 미만이었지만, 지금은 같은 키트의 가격이 400달러를 훌쩍 넘어섰습니다. 이러한 변화로 인해 시스템 성능이 저하되지 않고 모델을 실행할 수 있는 충분한 여유 용량이 필요해지면서, 32GB는 본격적인 로컬 AI 작업을 위한 새로운 최소 사양으로 자리 잡았습니다.

소프트웨어 요구 사항

소프트웨어는 하드웨어와 AI를 연결하는 가교 역할을 합니다. 이제 이를 실행하기 위해 개발자일 필요는 없습니다.

운영 체제: 리눅스가 AI의 본고장이긴 하지만, 이제 윈도우와 macOS도 리눅스 못지않은 성능을 발휘합니다. 윈도우 사용자는 WSL2를 통해 리눅스 환경을 구축할 수 있으며, 많은 도구가 이제 윈도우에서 직접 실행됩니다.

모델 관리자: Ollama나 LM Studio와 같은 tools가 가장 쉬운 시작점입니다. 이러한 tools는 양자화(모델을 압축하여 하드웨어에 자동으로 맞출 수 있도록 하는 과정)를 처리해 줍니다.

드라이버: NVIDIA 그래픽 카드의 최신 CUDA 드라이버와 같이, 사용 중인 하드웨어에 맞는 최신 드라이버가 필요합니다. 대부분의 최신 설치 프로그램은 설정 과정에서 이를 자동으로 확인해 줍니다.

오픈소스 대규모 언어 모델(LLM) 옵션

무료로 다운로드할 수 있는 오픈 소스 모델이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이러한 모델은 Meta(Llama), Mistral, Alibaba(Qwen)와 같은 기업에서 개발했습니다. 폐쇄형 시스템과 달리, 이러한 모델을 사용하면 모델이 정확히 어떻게 작동하는지, 그리고 데이터가 어디로 전송되는지 확인할 수 있습니다.

대규모 언어 모델을 선택할 때는 소프트웨어 라이선스를 확인하세요. 대부분은 Apache 2.0 또는 MIT 라이선스를 사용하므로, 월간 구독료 없이도 비즈니스 운영에 활용할 수 있습니다. 이러한 모델은 사용자의 하드웨어에 상주하므로 개인 워크플로우에 직접 통합할 수 있습니다.

예를 들어, 로컬 모델을 사용하여 내부 이메일을 작성하거나, 회의록을 요약하거나, 독점 데이터 세트를 분석할 수 있습니다. 이를 통해 가장 민감한 프로젝트 세부 정보와 전략적 노트를 기기에 안전하게 보관할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: Apple의 M 시리즈 칩은 프라이버시 보호에 중점을 둔 팀에게 독보적인 아키텍처적 이점을 제공합니다. Mac의 통합 메모리(Unified Memory)를 통해 AI는 시스템 RAM 전체를 마치 전용 그래픽 메모리인 것처럼 사용할 수 있습니다. 즉, 128GB RAM이 탑재된 MacBook으로도 normal하게 1만 달러 이상의 비용이 드는 전문 Enterprise 하드웨어가 필요한 방대하고 고도로 정교한 모델을 실행할 수 있습니다.

팀 워크플로우에 최적화된 로컬 AI 모델

적합한 모델을 찾으려면 모델의 장점을 팀의 작업과 하드웨어 성능에 맞춰보세요.

범용 모델

이것들은 로컬 설정의 핵심 도구입니다. 이메일 초안 작성, 프로젝트 진행 상황 요약, 창의적인 아이디어 브레인스토밍 등에 활용해 보세요.

Llama 4 Scout (17B): 1,000만 토큰 규모의 컨텍스트 윈도우 기능을 지원하여 수천 페이지에 달하는 텍스트를 한 번에 처리할 수 있습니다.

Mistral Small 4: 전문가 혼합(Mixture-of-Experts) 아키텍처를 사용하며, 이는 각 작업에 대해 전체 매개변수의 일부만 활성화된다는 것을 의미합니다.

Qwen 3.5 (7B): 팀이 여러 언어로 된 기술 문서를 다루는 경우, 일관되게 뛰어난 성능을 발휘합니다.

추론 및 도구 사용을 위한 모델

LLM 에이전트가 다단계 문제를 해결하거나, 복잡한 논리를 따르거나, 워크플로우 내에서 자율적인 에이전트 역할을 수행해야 할 때 이를 활용하세요.

Llama 4 Maverick: 이 모델은 기본적으로 다중 모드를 지원합니다. 따라서 텍스트만큼이나 시각적 맥락이 중요한 복잡한 차트나 재무 스프레드시트를 분석해야 하는 팀에 이상적입니다.

Phi-4 (14B): STEM 및 논리적 추론에 최적화되었습니다. 일반적으로 훨씬 더 크고 비용이 많이 드는 모델이 필요한 데이터 검증이나 복잡한 수학 작업에 활용하세요.

DeepSeek-R1: 내부 추론 과정을 표시하여, 중요한 분석 시 모델의 논리를 검증하는 데 도움을 줍니다. 심층 연구 및 전략 플랜에 이상적입니다.

특정 작업용 모델

때로는 범용 어시스턴트보다 특화된 도구가 더 효율적일 수 있습니다. 이러한 모델은 워크플로우의 특정 부분에 최적화되어 있습니다.

Qwen 3-Coder-Next: 저장소 전체의 논리를 이해하여 여러 파일에 걸쳐 버그 수정이나 코드 리팩토링을 제안합니다. 이 모든 과정을 팀의 특정 스타일 가이드를 준수하며 수행합니다.

Voxtral Mini: 녹음 파일에서 서로 다른 화자를 식별하고, 개인 회의 녹음 내용을 검색 가능한 텍스트로 변환합니다. 완전히 오프라인에서 작동하므로 데이터 유출을 방지하는 데 적합합니다.

Nomic Embed v1.5: 개인 문서를 시맨틱 검색을 위한 수학적 데이터로 변환합니다. 이를 통해 키워드뿐만 아니라 의미 기반으로 팀의 내부 지식 기반을 검색할 수 있습니다.

더 이상 소프트웨어 엔지니어가 아니더라도 자신의 컴퓨터에서 모델을 실행할 수 있습니다. 이제 몇 분 만에 기술적인 설정을 대신 처리해 주는 사용자 친화적인 애플리케이션이 여러 가지 있습니다.

Ollama 및 OpenWebUI

속도와 유연성을 원하신다면 Ollama가 적합합니다. Ollama는 백그라운드에서 실행되며, 간편한 인터페이스를 통해 모델 라이브러리를 관리합니다.

기본적인 도구로 시작하지만, 대부분의 사용자는 이를 OpenWebUI와 함께 사용합니다. 이를 통해 이미 익숙한 클라우드 기반 도구와 유사한 외관과 사용감을 갖춘 세련된 채팅 환경을 브라우저에서 경험할 수 있습니다. 또한 컴퓨터에 설치된 다른 앱들이 AI 모델과 안전하게 통신할 수 있도록 로컬 브릿지를 생성합니다.

LM Studio

기존의 데스크톱 앱을 선호하신다면, LM Studio가 훌륭한 대안이 될 것입니다. LM Studio는 AI용 앱 스토어와 같은 역할을 합니다. 몇 번의 클릭만으로 새로운 모델을 검색하고, 다운로드하며, 모델과 채팅할 수 있습니다.

이 앱에는 하드웨어 감지 기능이 내장되어 있어 사용자의 특정 GPU나 RAM에 맞춰 설정을 자동으로 구성합니다. 따라서 코드를 한 줄도 작성하지 않고도 다양한 모델을 실험해 보고 싶은 분들에게 훌륭한 시작점이 됩니다.

GPT4All

프라이버시 보호 및 문서 분석에만 집중하는 팀에게 GPT4All은 신뢰할 수 있고 간편한 솔루션입니다. 전용 그래픽 카드가 없는 구형 노트북을 포함해 거의 모든 컴퓨터에서 작동합니다.

이 기능의 가장 큰 장점은 로컬 파일에 직접 채팅할 수 있다는 점입니다. 하드 드라이브의 특정 폴더를 앱에 지정하면, AI가 해당 문서에 대한 질문에 답변해 줍니다. 이 모든 과정이 제3자 서버에 파일을 업로드하지 않고도 이루어집니다.

📚 함께 읽어보세요: 노코드 사용자를 위한 최고의 AI 에이전트

안전한 워크플로우를 위한 로컬 AI 설정 방법

이 안내서는 안전하고 로컬 기반인 AI 워크플로우를 구축하는 데 널리 지원되는 도구인 Ollama를 사용합니다.

1단계: Ollama 설치

사용 중인 운영 체제에 맞는 설치 프로그램을 공식 웹사이트에서 다운로드하세요. 이전 Windows 버전에서는 Linux 서브시스템을 수동으로 설정해야 했지만, 현재 버전은 네이티브 애플리케이션으로 설치됩니다.

Ollama 제공

설치에는 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 설치가 완료되면 터미널이나 명령 프롬프트를 열고 ollama --version을 입력하여 버전이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.

2단계: 모델 다운로드 및 실행

AI를 사용하려면 모델의 가중치를 자신의 컴퓨터로 가져와야 합니다. 첫 테스트로는 Llama 3.2(3B)나 최신 Mistral과 같이 작지만 강력한 모델을 사용해 보세요.

ollama run llama3.2 명령어를 사용하여 다운로드를 시작하세요.

인터넷 속도에 따라 보통 몇 분 정도 소요됩니다. 다운로드가 완료되면 터미널에 프롬프트를 직접 입력하여 하드 드라이브에 저장된 모델로부터 즉시 응답을 받을 수 있습니다.

3단계: 워크플로우 도구 연결

로컬 AI의 진정한 가치는 일상 작업에 이를 통합할 때 발휘됩니다. Ollama가 실행되면 http://localhost:11434에서 로컬 서버가 자동으로 시작됩니다. 이를 통해 다른 애플리케이션이 모델과 통신할 수 있는 보안 연결 고리가 형성됩니다.

이 서버는 표준 OpenAI 프로토콜과 호환되므로, API 주소를 변경하기만 하면 자동화 플랫폼이나 내부 스크립트에 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 로컬 문서 검색 tool을 이 주소로 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 텍스트를 클라우드에 전송하지 않고도 개인 파일들을 요약할 수 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: 효율성 향상을 위한 워크플로우 오케스트레이션 간소화 방법

로컬 AI 워크플로우를 위한 보안 최고의 실행 방식

AI를 로컬에서 실행하는 것은 프라이버시 측면에서 큰 단계입니다. 하지만 데이터를 로컬에 저장한다는 것은 이제 데이터 보안에 대한 책임이 사용자에게 있다는 것을 의미합니다. 제3자 클라우드 침해 위험은 제거되었지만, 하드웨어와 팀이 모델과 상호작용하는 방식을 여전히 안전하게 관리해야 합니다.

다음 최고의 실행 방식을 따르세요:

네트워크 격리: API 액세스를 신뢰할 수 있는 내부 네트워크로 제한하여, AI 서버가 공용 인터넷에서 접근할 수 없도록 하세요

입력 검증: 모델로 데이터를 전송하기 전에 모든 데이터를 정제하십시오. 이를 통해 문서나 이메일 내에 숨겨진 악성 명령을 블록할 수 있습니다.

액세스 제어: AI 엔드포인트에 인증 기능을 구현하여 승인된 사용자만 모델 작업을 트리거할 수 있도록 확인하십시오

감사 로깅: 규정 준수 및 보안 조사에 도움이 되도록 모든 모델 상호작용에 대한 기록을 유지하세요.

컨테이너 격리: Docker와 같은 샌드박스 환경에서 모델을 실행하세요. 이를 통해 잠재적인 보안 침해로 인해 핵심 시스템 파일이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

정기적인 업데이트: Ollama와 같은 tools에 최신 패치를 설치하여 새로 발견된 취약점으로부터 시스템을 보호하세요.

요청 속도 제한: 단일 사용자나 스크립트가 과도한 요청으로 서버에 부하를 주는 것을 방지하려면, 일정 기간 동안 수행할 수 있는 쿼리 수를 제어하기 위해 속도 제한을 적용하십시오.

🔎 알고 계셨나요? 프롬프트 기반 조작은 더 이상 이론상의 위협이 아닙니다. 최근 가트너(Gartner) 설문조사에 따르면, 지난 1년 동안 조직의 32%가 /AI 애플리케이션에 대한 악의적인 프롬프트 공격을 경험한 것으로 나타났습니다. 이러한 공격은 로컬 모델을 조작하여 편향되거나 승인되지 않은 결과를 생성하게 할 수 있습니다.

팀을 위한 안전한 AI 워크플로우 구축 방법

로컬 서버가 가동되면 이를 일상 업무에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 단순한 도구를 사내 개인 생산성 엔진으로 탈바꿈시킬 수 있습니다. 이를 위한 가장 효과적인 방법은 RAG( Retrieval-Augmented Generation )를 활용하는 것입니다.

이 프로세스를 통해 로컬 AI를 자체 파일의 개인 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 클라우드에 단 1바이트의 데이터도 업로드하지 않고도 회사 고유의 맥락을 바탕으로 질문에 답변할 수 있습니다.

또한 AI의 작업을 인간 팀원이 검토하는 '휴먼-인-더-루프(Human-in-the-Loop) ' 워크플로우를 설계할 수도 있습니다. 이를 통해 정확성을 보장하는 동시에 작업 속도를 크게 높일 수 있습니다.

다음은 몇 가지 실제 예시입니다:

문서 분석: 내부 보고서나 고객 피드백을 요약하여 핵심 인사이트를 즉시 도출하세요

초안 생성: 팀원들이 내용을 다듬을 수 있도록 이메일이나 프로젝트 업데이트의 버전을 작성하세요

데이터 분류: 요청의 구체적인 콘텐츠를 기반으로 수신되는 작업을 자동으로 분류합니다.

회의 준비: 로컬 드라이브에 저장된 관련 프로젝트 파일을 분석하여 논의할 주제를 정리하세요

코드 검토: 지적 재산을 제3자에게 노출하지 않고도 자체 소스 코드에 대한 피드백을 받아보세요

📮ClickUp 인사이트: 당사의 AI 도입 현황 설문조사에 따르면, 직장에서 AI를 이용할 수 있는 기회는 여전히 제한적입니다. 응답자의 36%는 AI를 전혀 이용할 수 없다고 답했으며, 대다수의 직원이 실제로 AI를 실험해 볼 수 있다고 답한 비율은 14%에 불과했습니다. AI가 권한 설정, 별도의 도구, 또는 복잡한 설정 뒤에 숨어 있다면, 팀은 실제 일상 업무에서 AI를 시도해 볼 기회조차 얻지 못합니다. ClickUp Brain은 여러분이 이미 사용하고 있는 작업 공간에 AI를 직접 통합하여 이러한 번거로움을 모두 해소합니다. 도구를 전환하거나 집중력을 잃지 않고도 다양한 AI 모델을 활용하고, 이미지를 생성하며, 코드를 작성하거나 디버깅하고, 웹 검색을 수행하고, 문서를 요약하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 팀원 누구나 쉽게 사용할 수 있는, 여러분의 일상 속 AI 파트너입니다.

AI 워크플로우에 로컬 AI를 사용할 때의 한계

로컬 AI는 강력한 도구이지만, 모든 문제를 해결해 주는 만능 해결책은 아닙니다. 로컬 AI의 한계를 이해하면 어떤 작업을 자체 하드웨어에서 처리하고, 어떤 작업을 클라우드에서 처리할지 결정하는 데 도움이 됩니다. 일부 팀의 경우, 기술적 및 재정적 타협점이 프라이버시 보호의 이점보다 더 중요할 수 있습니다.

성능 한계: 오픈소스 버전과 비교했을 때, 최상위 수준의 독점 모델은 여전히 복잡한 추론과 창의적인 미묘한 표현에서 약간의 우위를 점하고 있습니다.

하드웨어 투자: 대규모 모델에서 빠른 성능을 얻으려면 대용량 VRAM을 갖춘 고가의 GPU가 필요합니다. 이는 소규모 팀에게는 상당한 초기 비용이 될 수 있습니다.

유지 관리 부담: 제공자의 지원팀 없이 모든 소프트웨어 업데이트, 하드웨어 문제 해결 및 보안 패치 적용을 직접 담당해야 합니다.

기술적 전문성: 로컬 환경을 최적화하려면 모델 양자화 및 서버 구성에 대한 실무 지식이 필요합니다.

안전 관리: 클라우드 서비스와 달리 로컬 모델에는 사전 검토 기능이 내장되어 있지 않습니다. 따라서 자체적인 콘텐츠 필터와 안전 장치를 구현해야 합니다.

전력 소비: 자체 서버나 워크스테이션에서 대규모 AI 모델을 실행하면 전력 사용량과 냉각 수요가 크게 증가할 수 있습니다.

많은 팀이 하이브리드 방식을 채택하고 있습니다. 민감한 데이터에는 로컬 AI를, 최대 성능이 필요한 덜 민감한 작업에는 클라우드 AI를 활용하는 방식입니다. 다음은 두 방식의 비교에 대한 간략한 개요입니다:

Factor 로컬 AI 클라우드 AI 데이터 프라이버시 완전한 제어 제공자로 전송되는 데이터 설정 복잡성 더 높은 더 낮게 지속적인 비용 하드웨어 + 전기 토큰당 수수료 모델 기능 좋음, 개선 중 최첨단 유지 관리 자체 관리형 제공자 관리형

ClickUp이 안전한 AI 기반 워크플로우를 지원하는 방법

ClickUp Brain을 통해 단일 인터페이스에서 여러 LLM을 활용하세요

오늘날 대부분의 팀은 강력한 클라우드 AI를 사용하되 데이터의 행방을 걱정하거나, 로컬 모델을 구축하되 지속적인 관리 부담을 감수해야 하는 양자택일의 딜레마에 빠져 있습니다. ClickUp은 업무가 이루어지는 시스템 내에 AI가 이미 내장된 통합 AI 작업 공간 으로서 이러한 딜레마를 해결합니다.

ClickUp Brain은 ClickUp 작업 공간에 직접 통합된 AI 레이어로, 작업, 문서, 팀 커뮤니케이션을 한 곳에서 파악하도록 설계되었습니다. 별도의 도구나 불안정한 통합 없이도 전체 맥락을 고려한 AI 지원을 제공합니다.

안전한 AI 워크플로우를 구축하려는 팀에게 있어, 이러한 맥락과 제어의 결합은 단순한 실험과 실질적인 도입을 가르는 결정적인 차이입니다.

🌟 ClickUp은 SOC 2 인증을 획득했으며, 책임감 있는 AI 관리를 위한 ISO 42001 표준을 준수합니다. 이를 통해 귀하의 데이터가 제3자 모델 훈련에 절대 사용되지 않으므로, 온프레미스 설정과 동일한 신뢰도로 업무를 자동화할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 검색 및 자율 워크플로우를 활용하세요

작업 공간 내에서 데이터가 안전하게 보호되면, ClickUp Brain이 작업과 문서에서 실시간으로 유용한 정보를 추출합니다.

AI가 내장되어 있으므로, 로컬 설정 속도를 저하시키는 컨텍스트 격차를 피할 수 있습니다. 프로젝트 이력을 전체적으로 봐야만 정확하게 답변할 수 있는 질문도 할 수 있습니다:

긴 기술 브리핑에서 최종 결정을 파악하세요 , 버전을 일일이 스크롤할 필요 없이

작업 관련 댓글과 상태 변경 사항을 바탕으로 이해관계자 업데이트 초안 작성

ClickUp Brain으로 몇 초 만에 상황에 맞는 답변을 얻으세요

ClickUp Brain은 문서, 작업, 채팅 내의 구체적인 콘텐츠를 분석하여 작업 공간 데이터를 기반으로 한 답변을 생성합니다. 이를 통해 프로젝트가 진행됨에 따라 AI가 항상 최신 상황을 파악할 수 있습니다.

이를 통해 팀은 프로젝트 이력을 수동으로 다시 설명하거나 서로 연결되지 않은 tools 간에 데이터를 이동할 필요 없이 인사이트를 바탕으로 업무를 진행할 수 있습니다.

💡전문가 팁: Enterprise AI Search를 사용하여 모든 외부 도구에서 정보를 가져오면 작업 공간의 컨텍스트를 더욱 확장할 수 있습니다. 예를 들어, "파이프라인에 있는 모든 진행 중인 거래를 보여줘"와 같은 심층적인 질문을 던지면, ClickUp Brain은 Slack, Google Drive, Gmail 등 연결된 앱 전반을 검색하여 출처를 명시한 신뢰할 수 있는 실시간 답변을 제공합니다. 이를 통해 여러 플랫폼에 흩어져 있는 데이터를 하나의 검색 가능한 인텔리전스 레이어로 통합하여, 작업 공간을 벗어나지 않고도 모든 파일, 메시지 또는 작업을 찾을 수 있습니다.

자동화와 AI를 활용하여 작업을 지능적으로 관리하세요

ClickUp Brain은 단순히 수동적으로 지원하는 데 그치지 않고, 작업 시스템 내에서 능동적으로 작동합니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

회의 노트나 문서에서 작업을 생성하세요

대규모 결과물을 하위 작업으로 세분화하세요

과거 활동을 기반으로 작업 소유자 제안

프로젝트 상황에 따라 마감일을 제안하세요

또한 작업 상태를 업데이트하고, 긴 댓글 스레드를 명확한 다음 단계로 요약하며, 실행 속도를 저하시키기 전에 장애 요인을 미리 파악할 수 있습니다.

ClickUp에서 AI와 자동화의 힘을 결합하세요

ClickUp 자동화와 결합하면 이는 폐쇄형 루프 시스템이 됩니다. AI는 작업 공간 내의 변경 사항을 기반으로 워크플로우(작업 할당, 이해관계자 알림, 우선순위 업데이트 등)를 트리거할 수 있습니다.

예를 들어, 문서가 최종 확정되면 별도의 수동 작업 없이도 작업이 자동으로 생성되어 담당자에게 배정될 수 있습니다.

💟 보너스: ClickUp Brain MAX를 여러분의 “의사결정 메모리”로 활용하세요. 다음 용도로 활용하세요: 긴 댓글 스레드를 명확한 결정 사항과 다음 단계로 요약하세요

주요 마일스톤 달성 후, "무엇이 변경되었고 그 이유는 무엇인지"를 문서에 업데이트하세요

작업, 회의 및 업데이트 내용을 바탕으로 매주 의사 결정 로그를 생성하세요 시간이 지남에 따라 Brain MAX가 참조할 수 있는 살아있는 조직 지식의 층이 형성됩니다. 따라서 Brain MAX는 단순히 프롬프트에 답하는 데 그치지 않고, 과거의 결정, 우선순위, 패턴을 인지한 상태에서 응답하기 시작합니다. 이때야말로 AI가 단순히 '도움이 되는' 수준을 넘어 신뢰할 수 있는 존재로 거듭납니다. 특히 컨텍스트와 추적 가능성이 중요한 보안 AI 워크플로우에서는 더욱 그렇습니다.

Super Agents를 통해 대규모 환경에서 보안이 보장되고 컨텍스트를 인식하는 실행 환경을 구현하세요

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 ClickUp Brain을 한 단계 더 발전시켜, 단순히 업무를 지원하는 것을 넘어 적극적으로 업무를 주도합니다. 이 에이전트는 사전 정의된 규칙과 실시간 상황을 바탕으로 워크플로우를 모니터링하고, 조치를 취하며, 작업 공간 전반에 걸쳐 작업을 조정하도록 구성할 수 있습니다.

ClickUp Super Agents로 워크플로우를 가속화하세요

예시로, 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다:

들어오는 요청이나 문서를 모니터링하고, 소유자와 마감일이 포함된 체계적인 작업으로 자동 변환하세요

프로젝트 진행 상황을 추적하고, 문제가 확대되기 전에 위험 요소나 지연 사항을 미리 파악하세요

조건이 충족되면 이해관계자에게 알림을 보내거나, 우선순위를 업데이트하거나, 후속 작업을 생성하는 등 다단계 자동화 프로세스를 실행하세요.

이 에이전트들은 ClickUp의 통합 작업 공간 내에서 완전히 실행되며, 사용자의 작업, 문서 및 권한 구조를 완벽하게 파악합니다. 즉, 다음과 같은 이점이 있습니다:

데이터를 외부 AI 시스템이나 오케스트레이션 tool로 내보낼 필요가 없습니다

이들은 접근 권한이 부여된 데이터에만 접근합니다

이들은 귀사의 팀과 동일한 권한 범위 내에서 작동합니다

슈퍼 에이전트 활용에 대해 자세히 알아보기:

문서 내에서 AI 지원 기능을 활용하세요

ClickUp Docs를 사용하면 문서 워크플로우에 AI 지원 기능이 직접 통합됩니다. 팀은 플랫폼을 벗어나지 않고도 프로젝트 개요를 작성하고, 긴 보고서를 요약하며, 실행 항목을 추출하거나, 대상에 따라 콘텐츠를 재작성할 수 있습니다.

이는 보안 AI 워크플로우에 있어 중요한 사항입니다. 가장 큰 위험 요소 중 하나는 민감한 정보를 외부 도구로 복사하여 붙여넣기하는 행위이기 때문입니다. ClickUp에서는 데이터 이동을 최소화하고 권한 설정을 통해 액세스를 완벽하게 제어할 수 있습니다.

최종 결론: 나의 개인 AI 스택 구축하기

로컬 AI는 데이터 프라이버시 및 규정 준수에 대한 완전한 통제권을 유지하면서 AI를 활용합니다. 그러나 이러한 방식은 하드웨어, 기술적 설정 및 지속적인 유지 관리에 상당한 투자가 필요합니다.

로컬 AI를 사용하든 클라우드 AI를 사용하든 보안 관행은 여전히 중요합니다. 가장 효과적인 전략은 대개 하이브리드 접근 방식을 채택하는 것입니다. 즉, 가장 민감한 작업에는 로컬 AI를 사용하고, 일상적인 업무 생산성을 위해 관리형 보안 솔루션을 활용하는 것입니다.

타협점을 고려하는 것이 중요합니다. 많은 팀의 경우, 자체 구축 솔루션이 수반하는 부하가 올바른 선택이 아닐 수도 있습니다.

인프라 관리의 부담 없이 강력한 AI 생산성을 원하는 분들에게 ClickUp Brain과 같은 관리형 솔루션은 매력적인 대안이 됩니다. 이 솔루션은 복잡한 설정 과정 없이 엔터프라이즈급 보안을 제공합니다.

ClickUp을 무료로 시작해 보시고, 팀을 위한 안전하고 상황에 맞는 AI 기반 워크플로우를 경험해 보세요.

자주 묻는 질문

팀 워크플로우에서 로컬 AI와 클라우드 기반 AI의 차이점은 무엇일까요?

로컬 AI는 전적으로 자체 하드웨어에서 실행되어 데이터가 내부 네트워크를 벗어나지 않도록 보장하는 반면, 클라우드 기반 AI는 처리를 위해 프롬프트를 제3자 서버로 전송합니다. 로컬 설정은 완벽한 데이터 주권과 오프라인 접근성을 제공하는 반면, 클라우드 서비스는 직접적인 데이터 통제권을 포기하는 대신 더 높은 연산 성능과 사용 편의성을 제공합니다.

팀은 기밀 프로젝트 데이터와 함께 로컬 AI 모델을 어떻게 활용할 수 있을까요?

팀은 모델을 사내의 비공개 디렉터리로 지정하여 로컬 AI를 활용해 민감한 문서, 독점 코드, 재무 기록을 처리할 수 있습니다. 추론이 기기 내에서 이루어지기 때문에, 공개된 대규모 언어 모델(LLM) 훈련 데이터셋에 노출될 위험 없이 자동 요약, 데이터 추출, 내부 지식 검색 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

작업 수행에 있어 로컬 AI 모델은 ChatGPT만큼 능력이 있을까요?

Llama 3나 Mistral과 같은 많은 오픈소스 로컬 모델은 이제 초안 작성, 코딩, 요약과 같은 일상적인 작업을 매우 능숙하게 처리할 수 있습니다. GPT-4o와 같은 최상위 클라우드 모델이 여전히 초복잡한 추론 분야에서 우위를 점하고 있지만, 로컬 모델은 일상적인 비즈니스 운영의 90%에 대해 비슷한 수준의 성능을 제공하면서도 훨씬 더 뛰어난 프라이버시 보호 기능을 갖추고 있습니다.

로컬에서 AI를 실행하는 것과 클라우드 AI 서비스를 사용하는 것의 장단점은 무엇인가요?

주요 고려 사항은 로컬 AI가 제공하는 완벽한 데이터 프라이버시와 클라우드 AI의 유지보수가 필요 없는 확장성 중 어느 쪽을 선택할지입니다. 로컬에서 AI를 실행하려면 초기 하드웨어 투자와 기술적 전문 지식이 필요하지만, 반복적인 API 사용료와 데이터 유출 위험을 없앨 수 있습니다. 클라우드 AI는 배포 속도가 빠르지만 지속적인 구독 비용과 타사 데이터에 대한 의존성이 따릅니다.