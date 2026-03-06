2026년 노코드 사용자를 위한 최고의 AI 에이전트 11선

AI 에이전트는 더 이상 엔지니어링 팀만을 위한 것이 아닙니다.

비기술 팀도 이제 단 한 줄의 코드도 작성하거나 복잡한 인프라를 구축하지 않고도 리드 자격 심사, 워크플로우 관리, 데이터 분석, 의사 결정이 가능한 강력한 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다.

이미 사용 중인 도구들과의 시각적 빌더, 자연어 프롬프트, 플러그 앤 플레이 통합을 통해 에이전트를 설계할 수 있습니다.

이 블로그 글에서는 다단계 워크플로우를 구성하고 수작업을 줄이는 데 도움이 되는 노코드 사용자를 위한 최고의 AI 에이전트를 소개합니다.

노코드 사용자를 위한 최고의 AI 에이전트에서 무엇을 찾아야 할까요?

노코드 팀에게 AI 에이전트 플랫폼 선택은 데모에서 에이전트가 얼마나 똑똑하게 들리는지가 중요한 경우가 거의 없습니다. 핵심은 해당 에이전트가 일상 업무의 일부가 되었을 때 안정적으로 작동할 수 있는지 여부입니다.

AI 에이전트가 실험 단계를 넘어 실제 작업과 워크플로우에 적용되기 시작하면, 순수한 지능보다 다음과 같은 실용적 요건들이 훨씬 더 중요해집니다:

에이전트는 시간이 지남에 따라 관리하기 어려워지는 취약한 로직을 생성하지 않고도 쉽게 설정할 수 있어야 합니다.

에이전트는 기존 작업, 문서, 데이터 및 워크플로우가 운영되는 동일한 시스템 내에서 작동해야 합니다.

팀은 에이전트의 실행 내용과 트리거를 명확히 파악할 수 있어야 하며, 워크플로우를 재구축하지 않고도 개입할 수 있는 능력을 갖춰야 합니다.

에이전트는 미세 관리나 수동 후속 조치 없이 워크플로우 오케스트레이션을 지원해야 합니다.

👀 알고 계셨나요? 응답자의 30%가 AI 에이전트에 대한 가장 큰 불만은 자신 있게 말하지만 틀린 정보를 제공한다는 점이라고 답했습니다. 바로 이 때문에 신뢰성과 상황 인식이 중요합니다. 작업 공간 맥락에 기반을 두고, 투명한 작업을 보여주며, 필요 시 팀이 개입할 수 있도록 하는 AI 에이전트를 찾아보세요.

노코드 사용자란 코드 없이 애플리케이션 개발을 할 수 있는 사용자를 말합니다.

노코드 사용자를 위한 최고의 AI 에이전트와 각 에이전트의 강점을 간략히 소개합니다.

tool 주요 기능 가장 적합한 대상 가격 (USD/사용자/월) ClickUp 슈퍼 에이전트, 실시간 작업 공간 컨텍스트, 코드 없는 자연어 에이전트 빌더, 기업 검색, AI 카드가 포함된 대시보드, 네이티브 자동화 워크플로우에 AI 에이전트를 통합하고자 하는 노코드 팀 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Zapier 에이전트 Zapier Central 에이전트 빌더, 프롬프트 체이닝, 메모리, 자연어 설정, webhook, OpenAI 통합, 8000개 이상의 앱, Slack 및 Sheets 통합 창업자와 마케터가 앱 간 워크플로우를 자동화합니다 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $29.99부터 시작합니다. 만들다 시나리오 빌더, OpenAI 통합, 메모리 블록, 스케줄링, 3000개 이상의 앱, 조건부 로직 드래그 앤 드롭 로직으로 고급 자동화를 구축하는 시각적 사고가들 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $10.59부터 시작합니다. Relevance AI 체인 기능, 메모리, 벡터 검색, 팀 협업 기능을 갖춘 에이전트 빌더 유연하고 API 중심의 AI 에이전트 워크플로우를 찾는 운영/AI 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $349부터 시작합니다. n8n 비주얼 빌더, 자체 호스팅, 자바스크립트 노드, MCP 오케스트레이션, 500개 이상의 통합, 인간 승인, 대체 로직 오픈소스 AI 오케스트레이션 및 제어를 원하는 개발자 유료 플랜은 월 24유로부터 시작됩니다 플로우이즈 AI 드래그 앤 드롭 방식의 LangChain UI, 임베딩/벡터 데이터베이스, 메모리, 로컬 배포, 실시간 데이터 스트리밍 시각적 빌더가 필요한 에이전트를 필요로 하는 엔지니어링 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $35부터 시작합니다. Stack AI 스프레드시트 스타일 인터페이스, 메모리, 브랜치 프롬프트, 템플릿, 양식 입력, Slack 및 Gmail 연동 간단한 UI로 내부 AI 흐름을 구축하려는 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $199부터 시작합니다. Copilot Studio 채팅 인터페이스, 양식 빌더, 메모리, 웹 스크래핑 및 액션, API, 인간으로의 대체, 분석, 코드 없는 흐름 생성 웹 및 채팅 작업을 위한 Copilot 스타일 AI를 구축하는 비기술 팀 맞춤형 가격 책정 LangFlow LangChain 시각적 캔버스, 메모리, OpenAI, Gemini, Claude 지원, FastAPI로 내보내기, HuggingFace/Google tools 지원 LangChain을 시각적으로 실험해보고 싶은 빌더를 위한 도구 맞춤형 가격 책정 Budibase 스마트 양식, 데이터 테이블, 앱 내 AI 트리거, 역할 기반 접근 제어, PostgreSQL/MySQL/MongoDB 지원, Slack 및 이메일 연동 양식, 테이블, 데이터베이스에 AI가 필요한 내부 도구 개발자 오픈 소스; 맞춤형 가격 정책 Lindy AI Gmail/달력용 사전 구축 에이전트, 채팅 중심 UX, 메모리, 추론 체인, CRM 통합, 일정 관리, 문서 처리, 웹 요약 기능 작업에 채팅 기반 AI 에이전트를 활용하는 전문가들 체험판; 유료 플랜은 월 $49.99부터 시작합니다.

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

노코드 사용자를 위한 최고의 AI 에이전트

개요를 완료했으니, 이제 세부 사항으로 들어가 보겠습니다.

1. ClickUp (워크플로우에 코드 없는 AI 에이전트를 통합하려는 팀에 최적)

코드를 한 줄도 작성하지 않고 ClickUp에서 맞춤형 Autopilot 에이전트를 설정하세요

대부분의 독립형 AI 에이전트 도구는 프롬프트에 응답하거나 워크플로우를 트리거할 수 있습니다. 그러나 실제 업무가 개입되면 상황별 의사 결정과 다단계 실행 처리에 어려움을 겪습니다.

ClickUp의 AI 기능은 단순히 스택 위에 덧씌워진 것이 아닙니다. 작업, 문서, 채팅, 대시보드, 워크플로우가 있는 동일한 플랫폼에 직접 구축되어 있습니다. 이를 통해 에이전트는 단순한 트리거나 앱 이벤트가 아닌 작업, 소유권, 마감일, 의존성과 같은 구조화된 작업 오브젝트에 대해 작동할 수 있습니다.

실제 적용 사례는 다음과 같습니다:

ClickUp 슈퍼 에이전트: 코드 없이 자율적이고 상황 인식이 가능한 에이전트를 구축하세요

ClickUp 슈퍼 에이전트는 주변 환경을 인식하는 노코드 AI 팀원입니다. ClickUp 작업 공간을 지속적으로 모니터링하고 발생하는 상황을 분석하며, 사용자의 지시와 변화하는 상황에 따라 행동합니다.

슈퍼 에이전트는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

캠페인 데이터 분석, 브리프 생성, 작업 할당, 메트릭 업데이트, 요약 공유 등 다단계 워크플로우를 처리하세요.

프로젝트 추적, 후속 조치 또는 콘텐츠 워크플로우와 같은 반복적인 운영 패턴을 관리하세요.

수동적인 프롬프트를 기다리기보다 자율적인 AI 팀원으로서 능동적으로 행동하세요

코드를 한 줄도 작성하지 않고 ClickUp에서 나만의 AI 에이전트를 디자인하세요

일반적인 작업을 수행하는 방법을 이미 알고 있는 슈퍼 에이전트를 선택한 후 , 여러분의 워크플로우에 맞게 맞춤형 설정할 수 있습니다.

예를 들어:

프로젝트 관리 에이전트 는 마일스톤을 추적하고, 지연을 표시하며, 중단된 일을 재촉합니다.

워크 브레이크다운 에이전트 는 복잡한 목표를 소유자와 마감일이 지정된 체계적인 작업으로 전환합니다.

브랜드 보이스 에이전트는 문서 및 작업 내 정의된 톤 가이드라인을 사용하여 콘텐츠를 재작성합니다.

에이전트는 실시간 작업 공간 컨텍스트를 활용해 적응합니다. 작업, 의존성, 소유권, 코멘트, 우선순위를 이해하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

작업이 며칠 동안 진행되지 않았거나 의존성이 하위 작업을 차단하는 경우 후속 조치를 트리거하세요.

조건 충족 시 작업을 생성하거나 업데이트하여 수동 이관을 줄이고 실행을 지속적으로 진행하세요.

작업이 우선순위 수준, 클라이언트 유형, 지역, 업무량 균형 등과 같은 특정 기준을 충족할 때 자동으로 담당자를 배정하세요.

이는 특히 비기술 팀에게 유용합니다. 수동 확인 및 후속 조치를 에이전트 주도 실행으로 대체하기 때문인데, 코드나 외부 인프라가 필요하지 않습니다.

시각적 학습을 선호하시나요? ClickUp에서 첫 슈퍼 에이전트를 구축하는 단계별 가이드를 시청하세요.

ClickUp Brain: 작업 공간 내에서 작동하는 AI 어시스턴트를 활용하세요

ClickUp Brain은 특히 에이전트에게 AI를 의미 있게 만드는 컨텍스트 레이어입니다. 작업 공간의 모든 영역(작업, 문서, 채팅, 댓글, 의존성, 대시보드)을 연결하여 AI가 전체적인 가시성을 바탕으로 추론할 수 있게 합니다.

팀에게는 다음과 같이 해석됩니다:

상황 이해: '지금 블록된 작업은 무엇인가요?' 또는 '이번 주에 변경된 사항은 무엇인가요?'라고 질문하면 실시간 작업 데이터를 기반으로 한 답변을 얻을 수 있습니다.

즉시 작업 생성: 회의 노트나 토론 내용을 수동 설정 없이 소유자와 마감일이 지정된 구조화된 작업으로 변환합니다.

스마트 스케줄링: 작업 공간의 마감일과 연체된 항목을 기반으로 제안된 일을 우선순위로 처리하세요.

통합 모델 유연성: 작업 요구사항에 따라 여러 AI 모델(예: ChatGPT, Gemini) 중에서 선택하세요.

⭐ 보너스: ClickUp Brain MAX는 브라우저를 넘어 작업 공간 지능을 확장합니다. 이를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 셰어포인트, 연결된 앱, 심지어 웹까지 한 곳에서 검색하세요.

음성 입력 기능을 활용하여 음성으로 명령하고, 질문하며, 작업을 생성하고, 문서를 작성하며, 손을 사용하지 않고 일을 할당하세요.

여러 곳에 흩어진 AI 도구를 단일 컨텍스트 시스템으로 대체하세요. 작업 공간을 완벽히 인식하며 작동합니다. ChatGPT, Claude, Gemini 등 여러 검색 도구 간 전환 대신, Brain MAX는 프로젝트와 데이터에 직접 연결된 단일 기업용 환경에서 AI를 통합합니다. ClickUp Brain MAX로 실행 속도를 높이고 연결성을 강화하면서 AI 확산을 줄이세요.

ClickUp 자동화: ClickUp 작업 공간 내에서 반복 작업을 처리하세요

ClickUp Automations는 트리거와 조건을 설정할 수 있는 노코드 빌더를 제공하여 팀이 일상적인 작업에 소요하는 시간을 줄여줍니다.

필요한 자동화를 활성화하거나, AI를 활용해 워크플로우에 맞춰 규칙을 조정하세요.

이러한 규칙을 직접 구축하거나, 미리 만들어진 템플릿을 사용하거나, 심지어 ClickUp AI가 설정하도록 할 수도 있습니다. 비기술 팀도 쉽게:

트리거 기반 규칙 생성 (예: '상태가 X로 변경되면 Y에게 할당')

알림이나 이메일 형태로 기한이 지난 작업에 대한 알림을 자동화하세요.

스크립팅 없이 작업 동기화(예: 작업 이동 및 이해관계자 알림)

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

기능의 깊이와 폭이 너무 넓어 신규 사용자, 특히 자동화 및 AI 기능을 막 시작하는 사용자에게는 부담스럽고 직관적이지 않게 느껴질 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어가 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

ClickUp의 지속적인 혁신과 AI에 집중하는 점에 정말 감사드립니다. AI 슈퍼 에이전트는 강력하며 일상적인 작업을 매우 빠르게 구성할 수 있게 해줍니다. 설정 과정에 많은 시간과 노력이 필요하지만, 템플릿도 설정 과정에서 유용하다고 생각합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 24%는 반복적인 작업이 더 의미 있는 일을 하는 데 방해가 된다고 답했으며, 또 다른 24%는 자신의 역량이 제대로 활용되지 않는다고 느꼈습니다. 이는 거의 절반에 달하는 근로자들이 창의적으로 막히고 제대로 평가받지 못한다고 느끼는 현실입니다. 💔 ClickUp은 설정하기 쉬운 AI 에이전트를 통해 반복 작업을 트리거 기반으로 자동화하여 고효율 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 작업이 완료됨으로 표시되면 ClickUp의 슈퍼 에이전트가 자동으로 다음 단계를 할당하거나, 알림을 발송하거나, 프로젝트 상태를 업데이트하여 수동 후속 작업을 덜어줍니다. 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 보고 도구로 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했습니다. 이를 통해 팀원들은 형식 작업에 덜 신경 쓰고 예측 업무에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

2. Zapier 에이전트 (8,000개 이상의 앱을 AI로 자동화하는 데 최적)

Zapier를 통해

Zapier는 원하는 작업을 평이한 영어로 설명하거나 미리 준비된 템플릿으로 시작하여 AI 에이전트를 구축할 수 있게 합니다. 목표를 설정하고 사용할 앱을 선택하면, 이를 작동하는 에이전트로 변환합니다. 경직된 '이 경우 → 그러면 저렇게' 규칙에 국한되지 않으며, 의도를 이해하고 모든 조건을 매핑하지 않아도 변형과 예외 상황을 처리할 수 있습니다.

이 tool은 8,000개 이상의 앱과 연결되므로 에이전트가 CRM 업데이트, 맞춤형 이메일 발송, 프로젝트 관리 도구 내 작업 생성, 전체 스택에 걸친 정보 자동 동기화를 수행할 수 있습니다.

에이전트는 Google Drive, Notion, Airtable 같은 도구에서 실시간 데이터를 가져오고, 웹 검색을 통해 연구를 수행하며, 실행 전에 맥락을 수집할 수도 있습니다. 또한 Chrome 확장 프로그램을 사용하면 웹페이지에서 직접 작업할 수 있어, 텍스트를 강조 표시하고 어디서든 즉시 요약하거나 번역할 수 있습니다.

Zapier 에이전트의 주요 기능

기존에 생성한 자동화에 AI 사고를 추가하여 기존 Zaps 위에 구축하세요

에이전트 간 일 이관을 통해 한 에이전트가 다른 에이전트에게 작업을 넘길 수 있도록 하여, 마치 팀이 함께 작업하는 듯한 설정을 구축하세요.

에이전트를 Pod로 그룹화하여 영업 팀이나 마케팅 팀처럼 팀별로 구성하고 모든 것을 더 쉽게 관리하세요.

대시보드와 알림으로 모든 것을 추적하여 에이전트의 활동을 확인하고, 문제가 발생하면 즉시 개입하세요.

Zapier 에이전트 한도

사용량 한도는 제약적으로 느껴질 수 있으며, 다단계 또는 대량 워크플로우를 실행할 때 빠르게 도달할 수 있습니다.

AI 모델 선택에 대한 한도는 심층적인 맞춤형 설정을 원하는 팀의 유연성을 저해합니다.

Zapier 에이전트 가격 정책

Free

프로페셔널 : 월 29.99달러

팀 : 월 $103.50

Enterprise: 맞춤형 가격

Zapier 에이전트 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier 에이전트에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 리뷰어가 Zapier 에이전트에 대해 이렇게 말했습니다:

저는 이전에 Zapier 에이전트를 사용해 본 적이 있는데 꽤 괜찮은 설정이었어요… 에이전트들은 상당히 유용하고 기업의 워크플로우를 정말 개선해 준다고 생각합니다.

3. Make (AI 의사결정 노드를 활용한 시각적 워크플로우에 최적)

via Make

Make는 드래그 앤 드롭 방식의 플로우차트 스타일 에디터를 제공하여 AI 에이전트를 구축할 수 있게 합니다. AI를 단순한 워크플로우의 한 단계로 취급하는 대신, 자동화 시스템 내에서 핵심 의사 결정자로서 에이전트를 배치할 수 있습니다.

에이전트는 입력을 읽고 다음에 수행할 작업을 결정한 후 연결된 도구 전반에 걸쳐 실행합니다.

복잡한 워크플로우의 경우 필터와 라우팅 경로를 활용해 프로세스 흐름을 제어할 수 있어, 에이전트가 상황에 따라 다르게 반응합니다. 대량의 데이터를 처리할 때는 반복자(iterator) 및 병렬 처리 같은 기능이 수십 개의 파일을 한 번에 요약하는 등 작업을 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

최상의 기능 구현

OpenAI, Anthropic, Groq, Vertex AI 등 다양한 AI 모델을 손쉽게 연결하여 필요와 예산에 가장 적합한 모델을 선택하세요.

백엔드 코드 작성 없이 평이한 영어로 에이전트의 목표, 어조, 제약 조건 및 의사 결정 논리를 제어하여 에이전트의 동작 방식을 설정하세요.

역할이나 지침을 정의하여 재사용 가능한 에이전트를 한 번 생성한 후 여러 워크플로우에 적용하여 어디서나 활용하세요.

제한 사항

복잡한 워크플로우는 관리가 어려워질 수 있습니다. 시나리오에 여러 라우터, 필터 또는 브랜치 경로가 포함될 경우 시각적 빌더가 혼란스러울 수 있기 때문입니다.

가격 책정하기

Free

메이크 플랜: 월 $10.59

Enterprise: 맞춤형 가격

평가 및 리뷰 작성

G2: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Make에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어가 Make에 대해 이렇게 말했습니다:

Make는 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 드래그 앤 드롭 에디터를 통해 이메일 요약, 기존 데이터 업데이트 등 다양한 작업을 자동화할 수 있는 모듈을 추가, 연결, 편집할 수 있습니다. 또한 새로운 AI 에이전트 기능이 추가되었으며, 추가 보안 단계로 '인간 개입(Human-in-the-Loop)' 옵션도 포함됩니다.

🚨 통계 알림: 경영진의 46%가 자사가 AI 에이전트를 활용해 업무 프로세스와 워크플로우를 완전히 자동화하고 있다고 답했습니다. 이미 거의 절반에 가까운 기업이 핵심 워크플로우를 에이전트에 맡기고 있다면, 진정한 경쟁력은 더 이상 실험이 아닌 신뢰성, 거버넌스, 그리고 심층적인 워크플로우 통합에 있습니다.

4. Relevance AI (코딩 없이 맞춤형 AI 에이전트 및 AI 팀 구축에 최적)

via Relevance AI

Relevance AI를 사용하면 자율적인 AI 에이전트와 에이전트 팀을 구축하여 인간 근로자와 유사하게 워크플로우와 작업을 완료할 수 있습니다. 단일 시각적 대시보드에서 영업 팀, 지원 팀, 연구 팀 또는 운영 팀을 위한 전문 에이전트를 생성하고 AI 인력처럼 조정할 수 있습니다.

에이전트는 도구 기반 아키텍처를 통해 작동합니다. 웹 검색, 데이터베이스 쿼리, 이메일 발송, CRM 업데이트, 달력 관리 등 모듈형 tools를 할당하면 에이전트가 사용 시점과 tools를 결정합니다. 모든 단계를 스크립팅하는 대신 기능을 정의하고 시스템이 동적으로 실행을 처리하도록 합니다.

제어 및 안전 기능이 내장되어 있습니다. 에이전트는 일정대로 실행되거나 실시간 이벤트에 반응하거나 필요 시 인간 승인을 위해 일시 중지할 수 있습니다. 이는 유연성을 제한하지 않으면서 자동화와 감독 간의 균형을 제공합니다.

Relevance AI 주요 기능

Gmail, Slack, CRM, 데이터베이스, 외부 API 등 다양한 tools를 위한 내장 통합 및 커넥터로 스택에 즉시 연결하세요.

맞춤형 지식베이스를 통합하여 에이전트가 내부 문서 및 데이터베이스를 안전하게 참조할 수 있도록 지원함으로써, 도메인 특화적이고 맥락이 풍부한 응답을 제공합니다.

한 번 작성하면 어디에나 배포하는 방식으로 에이전트를 다중 채널에 배포하여 라이브 채팅 위젯, 봇, 심지어 음성 어시스턴트로 활용하세요.

관련성 AI의 한계점

비록 노코드로 브랜드화되었지만, 견고하거나 다중 에이전트 워크플로우를 구축하는 데는 여전히 논리적 사고와 데이터 흐름에 대한 이해가 필요합니다.

Relevance AI 가격 정책

Free

팀: 월 $349

Enterprise: 맞춤형 가격

관련성 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Relevance AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Relevance AI에 대해 이렇게 말했습니다:

이 플랫폼은 이메일, 달력, CRM, 스프레드시트 등 비즈니스와 일상생활에 유용한 9000개 이상의 통합 도구를 제공한다는 점이 마음에 듭니다. 400개 이상의 무료 및 유료 AI 에이전트가 준비된 마켓플레이스 덕분에 초기 설정도 매우 간단했습니다.

5. n8n (자체 호스팅, 오픈소스 AI 워크플로우 자동화에 최적)

via n8n

n8n은 자체 서버에서 실행 가능한 오픈소스 자동화 플랫폼으로, 데이터에 대한 완전한 통제권을 제공합니다. 시각적 드래그 앤 드롭 에디터를 사용해 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 이러한 워크플로우 내에서 데이터베이스에서 데이터를 추출하거나, CRM을 업데이트하거나, 메시지를 전송하거나, 외부 서비스를 호출할 수 있는 AI 에이전트를 생성할 수 있습니다.

자동화가 복잡해질수록 다양한 시나리오를 처리하기 위해 조건문(if/else 논리), 반복문, 재시도, 대체 단계를 추가할 수 있습니다. 에이전트는 과거 상호작용을 기억하며 세션 간에도 컨텍스트를 인식합니다.

500개 이상의 통합 기능과 완전한 API 접근성을 통해 워크플로우를 스택 내 거의 모든 tool과 연결할 수 있습니다. 더 많은 유연성이 필요하다면 JavaScript 또는 Python을 삽입하여 로직을 맞춤형으로 설정할 수 있어, 필요 시 노코드 방식의 간편함과 심층적인 기술적 제어력을 결합할 수 있습니다.

n8n 최고의 기능

상세한 로그, 입력/출력 가시성, 재시도, 단계별 추적을 통해 모든 실행 단계를 검사하고 디버깅하여 워크플로우와 AI 에이전트의 동작 방식을 정확히 파악하세요.

모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 통해 외부 AI 도구를 연결하여 다단계 작업 처리 및 고급 AI 오케스트레이션을 수행하세요.

민감한 작업 전에 인적 승인 단계를 삽입하여 감독을 유지하고 원치 않는 업데이트나 영향이 큰 자동화 오류를 방지하세요.

n8n의 한계점

사소한 설정 오류는 특히 루프나 스크래핑 워크플로우에서 과도한 실행이나 예상치 못한 비용을 트리거할 수 있습니다.

n8n 가격 정책

14일 무료 체험판

스타터: 월 24유로(약 28달러)

프로: 60€/월 (~$70/월)

비즈니스: 800€/월 (~$936/월)

Enterprise: 맞춤형 가격

n8n 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 n8n에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어가 n8n에 대해 이렇게 말했습니다:

저는 일상적인 수동 및 반복 작업을 자동화하기 위해 n8n을 사용합니다. 이는 많은 시간을 절약해주고 고정된 타임라인에 따라 작업을 계획하는 데 도움이 됩니다. n8n은 압도적으로 많은 통합 기능을 제공하며, 거의 모든 작업을 자동화할 수 있습니다. 다양한 AI 에이전트를 활용하고 시스템 프롬프트를 맞춤형으로 설정하여 정확하고 기대하는 결과를 얻는 것을 즐깁니다.

📌 알고 계셨나요? 오늘날 자동화는 측정 가능한 투자 수익률(ROI)을 창출하고 있습니다. AI 에이전트를 도입한 기업들 사이에서: 66%가 생산성 향상을 보고했습니다

57%가 비용 절감 효과를 보고합니다

55%가 더 빠른 의사결정을 보고합니다 이는 AI 에이전트가 시범 운영에서 본연의 업무로 전환될 때, 그 성과가 가설적 단계에서 벗어나 에이전트 메트릭에 실제로 반영되기 시작함을 보여줍니다.

6. Flowise AI (맞춤형 LLM 앱 및 챗봇의 노코드 구축에 최적)

via Flowise AI

Flowise는 AI 에이전트 및 대규모 언어 모델(LLM) 워크플로우 구축을 위한 시각적 인터페이스를 제공합니다. 백엔드 오케스트레이션 코드를 작성하는 대신, 모델, 프롬프트, 메모리, 벡터 저장소 및 tools를 드래그 앤 드롭 방식의 흐름에서 노드로 연결합니다.

이 tool은 서로 다른 역할을 가진 여러 에이전트를 동시에 실행할 수 있으며, 필요 시 인간 승인 단계를 추가하여 워크플로우 진행 전에 누군가가 결정을 검토할 수 있도록 합니다. 시각적 디버깅을 통해 에이전트가 수행하는 각 단계를 확인할 수 있으므로, 항상 결정을 내린 과정을 파악하고 쉽게 개선할 수 있습니다.

에이전트 준비가 완료되면 API로 실행하거나 웹사이트나 앱에 직접 임베드할 수 있습니다.

Flowise AI 주요 기능

OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face 또는 로컬 모델 등 다양한 AI 모델 간에 손쉽게 전환하세요.

필요 시 코드로 에이전트를 맞춤형으로 설정하세요. 작은 Python 코드 조각을 추가하여 구성 요소 작동 방식을 조정하거나 개선할 수 있습니다.

프롬프트나 설정을 변경하여 에이전트를 실시간으로 테스트하고 개선하며, 결과가 어떻게 변화하는지 즉시 확인하세요.

Flowise AI의 한계점

사용자들은 단순하거나 새로 생성한 흐름 작업 시에도 예기치 않게 발생하는 워크플로우 검증 오류에 대해 보고했습니다.

Flowise AI 가격 정책

Free

스타터: 월 35달러

Pro: 월 $65

Flowise AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Flowise AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 리뷰어가 Flowise AI에 대해 이렇게 말했습니다:

Flowise는 로컬 호스팅이나 클라우드 배포가 매우 쉬워 시작하기 간편합니다. 공개적으로 접근 가능하기 때문에 리소스와 커뮤니티 지원이 지속적으로 증가하여 신규 개발자에게 유용합니다. UI는 직관적이고 체계적으로 구성되어 있습니다.

7. Stack AI (보안 및 규정 준수를 갖춘 기업용 AI 에이전트에 최적)

via Stack AI

Stack AI는 비즈니스 부서 전반에서 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 에이전트가 필요한 조직을 위해 설계되었습니다. 팀은 CRM, ERP, 내부 데이터베이스와 같은 도구들에 안전하게 연결되는 에이전트를 생성할 수 있으며, SOC 2 및 HIPAA와 같은 규정 준수 기준을 충족합니다.

시각적 워크플로우 빌더를 통해 블록을 드래그 앤 드롭하여 에이전트의 사고 및 행동 방식을 설계할 수 있습니다. 코드 작성 없이 데이터 소스를 연결하고, AI 모델을 선택하며, 메모리를 추가하고, 도구 또는 API를 통합할 수 있습니다. 이후 에이전트를 챗봇, 양식, 내부 도구 또는 API 엔드포인트로 배포할 수 있습니다.

이 tool은 원클릭 RAG 파이프라인을 포함하여 에이전트가 회사 문서를 자동으로 인덱스하고 실제 데이터에 기반한 정확한 인용 근거 답변을 제공할 수 있도록 합니다.

Stack AI의 주요 기능

SharePoint, Salesforce, Workday 및 맞춤형 API 등 100개 이상의 비즈니스 도구와 안전하게 연결하여 에이전트가 기술 스택 내 여러 도구에서 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다.

역할 기반 접근 제어, SOC 2 준수, 규제 대상 기업을 위한 안전한 배포 옵션을 통해 기업급 보안을 유지하세요.

즉시 사용 가능한 템플릿과 즉시 실행 가능한 에이전트로 유용한 어시스턴트나 워크플로우 자동화를 빠르게 시작하세요.

Stack AI의 한계점

성능이 때때로 일관되지 않을 수 있으며, 고급 사용 사례에는 상당한 학습 곡선이 존재합니다.

일부 커넥터나 특수한 경우엔 우회 방법이 필요하며, 단계별 로그 및 버전 비교에 대한 가시성이 한도입니다.

Stack AI 가격 정책

Free

스타터: 월 $199

팀: $899/월

Enterprise: 맞춤형 가격

Stack AI 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Stack AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Stack AI에 대해 이렇게 말했습니다:

다른 플랫폼은 코딩 기술이 필요하지만, Stack AI는 프로그래밍 지식 없이도 강력한 AI 에이전트를 구축할 수 있는 노코드 플랫폼입니다. 몇 번의 클릭만으로 다양한 워크플로우를 손쉽게 생성할 수 있습니다.

🚨 통계 알림: 글로벌 노코드 AI 플랫폼 시장은 49억 달러 규모였으며, 38.2%의 연평균 성장률(CAGR)로 248억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

8. Microsoft Copilot Studio (MS 365 생태계 내에서 AI 코파일럿 생성 최적)

via Microsoft

Microsoft Copilot Studio는 조직이 광범위한 코딩 없이도 기업급 AI 에이전트(이전 명칭: Power Virtual Agents)를 구축할 수 있게 해주는 또 다른 인기 AI 에이전트 도구입니다. 시각적 에디터를 사용하여 팀은 대화 흐름을 설계하고, 워크플로우를 자동화하며, 데이터 소스에 연결하고, Microsoft 생태계 전반의 API와 통합할 수 있습니다.

이 AI 중심 대화 엔진은 경직된 규칙 기반 시스템이 아닌 LLM 기반 의도 인식에 의존하여 에이전트가 맥락을 이해하고 동적으로 응답할 수 있게 합니다. Microsoft Graph, Dataverse 및 내부 문서에서 관련 정보를 추출하여 정확도를 높일 수 있습니다.

에이전트는 트리거와 구조화된 논리를 활용해 자율적으로 작동합니다. 예를 들어, 수신 이메일을 모니터링하고, AI 생성 답장을 초안 작성하며, 기록을 업데이트하고, 다단계 워크플로우를 자동으로 실행할 수 있습니다. 또한 백그라운드에서 작동하며, 필요 시 Copilot Chat을 통해 호출하거나 사전 정의된 조건에 따라 대화를 담당자나 Teams 채널로 에스컬레이션할 수 있습니다.

Microsoft Copilot Studio 주요 기능

1,000개 이상의 사전 구축된 노코드 커넥터를 활용하여 Microsoft 및 Salesforce, SAP, ServiceNow와 같은 타사 시스템을 원활하게 연결하세요.

드래그 앤 드롭 방식의 흐름, 브랜치, 인간 작업 인계, 자동화 트리거를 통해 고급 논리를 시각적으로 구축하세요.

필요 시 API, SDK, Visual Studio, GitHub 및 .NET을 활용한 개발자 tools로 확장하여 심층적인 커스터마이징을 수행하세요.

Microsoft Copilot Studio의 한도

라이선싱 및 비용 구조는 특히 여러 환경으로 확장하거나 프리미엄 커넥터를 추가할 때 복잡하고 관리하기 어려울 수 있습니다.

맞춤형 옵션의 한도: 가끔 느린 성능과 비기술 사용자에게는 가파른 학습 곡선이 존재합니다.

Microsoft Copilot Studio 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Microsoft Copilot Studio 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Microsoft Copilot Studio에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Microsoft Copilot Studio에 대해 이렇게 말했습니다:

저는 Microsoft Copilot Studio를 선호합니다. 깊은 기술적 전문성 없이도 AI 코파일럿을 쉽게 구축하고 맞춤형으로 설정할 수 있기 때문입니다. 로우코드 인터페이스와 미리 준비된 템플릿 덕분에 아이디어를 작동하는 솔루션으로 빠르게 전환할 수 있습니다.

9. LangFlow (LangChain 흐름 및 LLM 앱의 시각적 프로토타이핑에 최적)

via LangFlow

Langflow를 사용하면 프롬프트, 메모리, 도구, 리트리버, LLM 모델과 같은 블록을 드래그 앤 드롭 방식으로 배치하여 완전한 AI 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한 최적의 접근 방식을 파악하고 작업을 처음부터 끝까지 신중하게 수행하는 특수 에이전트 블록도 제공됩니다.

단일 에이전트를 다른 에이전트가 활용할 수 있는 tool로 전환할 수 있어 계층적 또는 팀 기반 워크플로우 구축이 가능합니다. 예시로는 웹 검색과 Wolfram Alpha를 활용하는 리서치 에이전트를 구축하면, 해당 tool이 추론 과정을 시각적으로 처리해 줍니다.

지식 기반 어시스턴트를 위해 이 tool은 Pinecone, Weaviate, Qdrant 등 주요 벡터 데이터베이스에 대한 내장형 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 지원을 제공하며, 컨텍스트 유지 기능을 위한 유연한 메모리 모듈을 제공합니다.

LangFlow 주요 기능

워크플로우를 Python으로 내보내고 API를 통해 배포하여 시각적 구축에서 실제 생산 환경으로의 전환을 손쉽게 수행하세요.

오픈소스 설계를 활용하여 플랫폼을 맞춤화하고 확장하여 필요에 따라 자체 tools를 생성하고 구성 요소를 수정하세요.

MCP를 통해 기업 시스템과 연결하고, 내장된 고급 에이전트 유형을 활용하여 맞춤형 코드 작성 없이도 복잡한 작업을 처리하세요.

LangFlow의 한도

완전 초보자에게는 시각적 인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있으며, 특히 완전히 단순화된 플러그 앤 플레이 방식의 노코드 경험을 기대하는 사용자에게 더욱 그러합니다.

LangFlow 가격 정책

맞춤형 가격 책정

LangFlow 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

10. Budibase (AI 기반 내부 도구 개발에 최적)

via Budibase

Budibase의 시각적 인터페이스로 화면, 양식, 테이블, 컴포넌트를 드래그 앤 드롭하여 코드 작성 없이 앱을 설계하세요. 데이터로부터 단 몇 번의 클릭만으로 완료된 앱을 자동 생성할 수도 있습니다.

사전 구축된 UI 구성 요소와 템플릿을 통해 비기술 사용자가 관리자 패널, 포털, 대시보드, 데이터 입력 화면을 쉽게 생성할 수 있으며, 모든 기기에서 반응형으로 유지됩니다.

워크플로우 자동화는 여러 단계, 조건(if/then 논리), 필터, 루프로 설계할 수 있습니다. 작업은 이벤트 발생 시 트리거되거나 주기적으로 실행되도록 예약할 수 있습니다.

Budibase 주요 기능

SQL, NoSQL, REST API, Airtable 등 다양한 데이터 소스를 연결하고 자동화하세요. 내장된 AI 액션으로 워크플로우를 트리거할 수 있습니다.

AI에 대한 역할 기반 접근 제어를 적용하여 에이전트가 사용자 권한 및 데이터 한도 내에서 작동하도록 유지하세요.

재사용 가능한 컴포넌트와 모듈형 로직을 구축하여 팀 전반에 걸쳐 AI 기반 워크플로우를 표준화하고 확장하세요.

Budibase의 한도점

일부 자체 호스팅 설정의 파일 업로드 한도는 문서 중심 AI 워크플로우를 제한할 수 있습니다

고급 JavaScript 로직에 대한 유연성의 한도가 있어 복잡한 변환이나 특수 사례 처리가 개발자 중심 플랫폼에 비해 어렵습니다.

Budibase 가격 정책

오픈 소스

맞춤형 가격 책정

Budibase 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Budibase에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Budibase에 대해 이렇게 말했습니다:

Budibase는 회사 애플리케이션 개발에 매우 생산적이고 효율적으로 활용되었습니다. 클라이언트 맞춤형 애플리케이션과 사무용 애플리케이션 제작에 큰 도움이 되었으며, 동기화를 통한 데이터 공유도 매우 보안이 높습니다. 가장 놀라운 기능은 맞춤형 애플리케이션을 구축하는 드래그 앤 드롭 인터페이스입니다. 팀을 위한 내부 애플리케이션을 만드는 데 특별한 기술이 필요하지 않습니다.

🤯 재미있는 사실: 경영진의 75%는 AI 에이전트가 인터넷보다 더 큰 변화로 업무 환경을 재편할 것이라고 믿습니다.

11. Lindy AI (개인 작업 자동화를 위한 AI 비서 중 최고)

via Lindy AI

Lindy AI는 앱 전반에서 일상적인 작업을 처리하는 자율 가상 비서입니다. iMessage, WhatsApp, Slack 또는 웹을 통해 채팅하며 '3시 회의 일정 변경해줘' 또는 '후속 이메일 초안 작성해줘'와 같은 평이한 영어 지시를 내릴 수 있습니다. GPT-4 기반의 이 도구는 수동 설정 없이 일정 관리, 이메일, 할 일 목록, 약속 등을 처리합니다.

리드 자격 평가나 경비 처리 같은 특정 워크플로우에 맞춰 자동으로 실행되며 연결된 앱 간 다단계 작업을 수행하는 맞춤형 에이전트를 생성할 수 있습니다. 일단 트리거되면 에이전트는 메시지 전송, 레코드 업데이트, 이벤트 일정 설정, 팀원 참여 요청 등 작업을 완료할 때까지 스스로 여러 작업을 수행합니다.

이 도구는 Zoom 또는 Teams 통화에도 참여하여 녹화, 음성 텍스트 변환 및 실행 항목이 포함된 요약 노트 생성이 가능합니다. 또한 인바운드 및 아웃바운드 통화 처리를 위한 음성 AI 에이전트도 지원합니다.

Lindy AI 주요 기능

맞춤형 지식베이스를 연결하여 에이전트가 일반적인 AI 답변 대신 내부 문서, FAQ, 회사 데이터를 활용하도록 하세요.

과거 상호작용을 기반으로 어조와 후속 조치를 조정하여 시간이 지남에 따라 응답을 개인화하세요.

개발자 없이도 코드를 생성하거나 디버깅할 수 있는 AI 코드 어시스턴트로 워크플로우를 확장하세요.

Gmail, Outlook, Slack, CRM, 달력, Zoom 등 200개 이상의 앱과 연동하여 tool 간 데이터를 자동으로 이동하세요.

Lindy AI의 한계점

일부 사용자에 따르면 해당 도구가 때때로 예기치 않게 작동을 멈출 수 있으며, 이로 인해 실행 중인 자동화가 중단되고 진행 중인 워크플로우가 방해받을 수 있습니다.

사용자들은 어떤 에이전트가 누구에 의해 사용되고 있는지 추적하기 어렵다고 언급했으며, 이는 대규모 팀 전반의 활동 모니터링을 더욱 어렵게 만듭니다.

Lindy AI 가격 정책

7일 무료 체험판

프로 : 월 49.99달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Lindy AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.9/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Lindy AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Lindy AI에 대해 이렇게 말했습니다:

린디 AI를 사용한 지 얼마 되지 않았는데, 가장 마음에 드는 점은 시간을 엄청나게 절약해 준다는 것입니다. 반복적인 작업과 스케줄링을 놀라울 정도로 정확하게 처리해 주어 정신적 부담을 크게 줄여주었습니다.

