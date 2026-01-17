15가지 광고 영업 팀 관리 소프트웨어

대부분의 광고 영업 팀은 정보 동기화만 하느라 일주일을 보냅니다.

CRM을 업데이트하고, 동일한 클라이언트 정보를 프로젝트 관리 도구에 재입력하며, 채팅 도구를 통해 팀원들에게 연락하여 크리에이티브 자산 준비 여부를 확인합니다.

이 블로그에서는 이러한 혼란을 해결해 줄 15가지 광고 영업 팀 관리 플랫폼을 소개합니다.

영업부터 배송까지 전 과정을 연결하는 통합 작업 공간부터 특정 광고 인벤토리 유형에 특화된 tool까지, 모든 것을 아우릅니다.

광고 영업 팀 관리 소프트웨어 한눈에 보기

이 비교 테이블은 주요 옵션들을 요약합니다. 🛠️

ClickUp CRM, 작업, 채팅, 문서; AI 슈퍼 에이전트; 자동화된 업무 인계 1인 기업부터 대기업까지 (영업 팀/운영 팀 간 협업) Free Forever; 유료 플랜 제공 Salesforce Media 클라우드 미디어 데이터 모델; 에이전트포스 AI; 옴니채널 주문 관리 글로벌 Enterprise (복잡한 다부서 미디어 조직) 월 $165/사용자(연간 결제 기준)부터 HubSpot Ads 폐쇄형 ROI 추적; CRM 대상자 동기화; 마케팅 자동화 중소기업부터 중견기업 (마케팅 중심 영업 팀) 무료; 유료 플랜: $20/좌석/월부터 파이프드라이브 시각적 칸반 파이프라인; 활동 기반 코칭; AI 어시스턴트 중소 규모 (고속 처리, 시각적 영업 팀) 유료 플랜: 사용자당 월 $19부터 Freshsales 프레디 AI 리드 스코어링; 내장형 전화/이메일; 영업 시퀀스 중소 규모 (리드 참여를 최우선으로 하는 Teams) 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $11부터 Zoho CRM Zia AI; Canvas UI 디자이너; 심층적인 Zoho 생태계 통합 개인용부터 Enterprise용까지 (예산에 민감한 확장 가능한 팀) 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $20부터 ADvendio 세일즈포스 네이티브; 옴니채널 재고 관리; 자동화된 청구 시스템 중견기업부터 기업 (출판사 및 광고 운영 전문가) 맞춤형 가격 책정 Google Ad Manager 통합 경매; 동적 할당; 고급 수익률 보고 중견~대형 출판사 (광고 운영 및 수익 관리 담당자) 맞춤형 가격 책정 메타 광고 관리자 Advantage+ AI 크리에이티브; 정밀 타겟팅; 크로스 플랫폼 도달 소규모에서 대규모 에이전시까지 (소셜 미디어 및 퍼포먼스 마케터) 플랫폼 수수료 없음 (광고비 지출 기준 과금) 젠데스크 셀(Zendesk Sell) 통합 영업/지원 보기; 스마트 목록; 모바일 영업 도구 중소기업 대상 (관계 중심 영업 팀) 월 $25부터 시작하는 유료 플랜 인사이트리(Insightly) 관계 연결; 통합 프로젝트 추적; AppConnect 중소 규모 (영업 팀 및 배송 팀) 유료 플랜: 사용자당 월 29달러부터 Monday Sales CRM 노코드 보드; 시각적 거래 추적; AI 기반 리드 강화 중소기업용 (시각적 협업이 가능한 영업 팀) 무료; 유료 플랜: $18/좌석/월부터 와이드오빗 방송 트래픽 관리; 청구 자동화; 도달 분석 방송 미디어 기관 (TV/라디오 영업 팀 및 트래픽 팀) 맞춤형 가격 책정 Bitrix24 올인원 CRM; 영상 통화; 자체 호스팅 옵션; 소셜 인트라넷 1인 기업부터 중견 기업까지 (완벽한 '비즈니스 인 어 박스' 솔루션이 필요한 팀) 맞춤형 가격 책정 AdRoll 크로스 채널 리타게팅; 어트리뷰션 보고; 유사 고객 AI 중소기업 대상 (이커머스 및 D2C 성장 팀) 맞춤형 가격 책정

ClickUp의 소프트웨어 평가 기준 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 한다는 점을 신뢰하셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

광고 영업 팀 관리 소프트웨어란 무엇인가요?

광고 영업 관리 소프트웨어는 미디어 기업, 출판사 및 광고 팀이 광고 영업의 전체 라이프사이클을 관리할 수 있도록 지원하는 전문 플랫폼입니다. 이 프로세스는 리드 생성 및 제안서 생성부터 캠페인 실행과 수익 추적까지를 아우릅니다.

이 솔루션은 기존 CRM 기능과 디지털, 인쇄, 방송, 옥외 광고 채널 전반에 걸친 광고 인벤토리 판매의 특수한 요구사항 사이의 격차를 해소합니다. 서로 연결되지 않은 여러 tools를 번갈아 사용해야 하는 번거로움 대신, 통합 작업 공간은 모든 것을 단일 통합 플랫폼으로 통합하여 이러한 분산 문제를 해결합니다.

이러한 플랫폼의 키 요소로는 다음이 포함됩니다:

파이프라인 관리: 잠재 고객부터 계약 체결까지 광고주 관계 추적

인벤토리 관리: 사용 가능한 광고 게재 위치 및 스케줄링에 대한 가시성 확보

제안서 및 계약 자동화: 미디어 키트부터 삽입 주문서까지 견적부터 계약 체결까지의 프로세스를 간소화합니다.

캠페인 조정: 캠페인 트래픽 관리를 위해 크리에이티브 자산, 마감일, 결과물이 일치하도록 보장

수익 추적 및 보고: 목표 대비 성과를 모니터링하여 수익 관리 효율성 향상

⚡️ 템플릿 아카이브: 마케터를 위한 전문가 검증 광고 템플릿

광고 영업 팀 관리 소프트웨어 선택 시 고려사항

팀이 어려움을 겪는 이유는 긴 기능 체크리스트를 기준으로 도구를 선택했지만, 실제 워크플로우에 맞지 않다는 사실을 뒤늦게 깨달았기 때문입니다.

최고의 광고 영업 관리 tool은 직접 판매, 프로그래매틱 판매, 하이브리드 인벤토리 중 어떤 방식을 선택하느냐와 영업 팀 및 전달 프로세스의 통합 수준에 따라 달라집니다. 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:

파이프라인 및 연락처 관리: 소프트웨어는 여러 연락처가 있는 복잡한 광고주 관계를 처리할 수 있어야 합니다. 디스플레이, 비디오, 스폰서십 등 다양한 광고 상품에 걸친 거래를 추적할 수 있어야 하며, 실제 업무 프로세스에 부합하는 맞춤형 영업 단계를 지원해야 합니다.

캠페인 조정 기능: 영업 팀이 데이터를 재입력하지 않고도 운영 팀에 원활하게 업무를 인계할 수 있도록 보장합니다. 제안서를 실제 캠페인 작업과 연결하고, 크리에이티브 상태, 트래픽 관리, 런칭 일정에 대한 가시성을 제공해야 합니다.

보고 및 수익 인텔리전스: 파이프라인 가치, 파이프라인 가치, 영업 OKR , 승률, 예측 정확도를 실시간으로 확인할 수 있어야 합니다. 영업 팀별 또는 클라이언트별 목표 대비 수익을 추적하고 데이터 과학자 없이도 맞춤형 보고서를 제공하는 소프트웨어를 찾으세요.

통합 및 워크플로우 자동화: 적합한 도구는 광고 서버, 청구 시스템, 커뮤니케이션 앱과 연결됩니다. AI 지원을 통해 리드 우선순위 지정은 물론, 후속 조치, 상태 업데이트, 인수인계 알림을 자동화해야 합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 일에서 맥락을 파악하기 위해만 4개 이상의 tools를 사용합니다. 중요한 세부사항이 이메일 한 줄에 묻혀 있거나, Slack 스레드에 길게 기록되어 있거나, 별도의 도구에 문서화되어 있을 수 있습니다. 이로 인해 팀원들은 업무를 수행하기보다 정보를 찾아 헤매는 데 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 모든 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모읍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 작업이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "업무에 관한 업무"는 이제 그만하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫실제 결과: Teams는 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

광고 영업 팀 관리 소프트웨어 TOP 15

1. ClickUp (영업부터 납품까지 통합 워크플로우에 최적)

ClickUp으로 모든 문서, 프로젝트, 대화 등을 하나의 통합 플랫폼에서 관리하세요

광고 영업 팀은 피치(제안) 때문에 실패하는 경우가 거의 없습니다. 영업 이관 단계에서 실패하는 것입니다.

거래가 성사되고 열의가 고조된 순간, 현실이 다가옵니다. 브리핑 자료는 한 곳에 흩어져 있고, 캠페인 세부사항은 누군가의 받은 편지함에 방치되며, 타임라인은 채팅에서 '논의'될 뿐, 마케팅 팀은 전체 맥락 없이 실행에 착수합니다. 의문이 제기될 때쯤이면 이미 추진력은 누출되기 시작합니다.

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 광고 영업과 마케팅을 별개의 부서가 도구를 통해 정보를 주고받는 방식이 아닌 하나의 연속적인 워크플로우로 처리함으로써 이 문제를 해결합니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

ClickUp CRM에서 영업 파이프라인 관리 영업 팀은 ClickUp CRM 내에서 광고주, 대행사, 거래 금액, 인벤토리, 단계를 직접 추적합니다. 사용자 지정 필드는 광고에 중요한 모든 정보를 포착합니다. 예산, 게재 위치, 형식, 캠페인 기간, 타겟층, 크리에이티브 요구사항까지. 프레젠테이션 자료나 이메일 스레드에 묻히지 않습니다. 거래가 단계를 진행할 때마다 ClickUp은 실시간으로 가시적인 파이프라인을 유지하여 마케팅 팀도 즉시 확인할 수 있습니다.

ClickUp 작업의 사용자 지정 필드로 중요한 세부 정보를 손쉽게 캡처하세요

마케팅은 영업 팀의 전체 맥락을 바탕으로 실행됩니다 ClickUp 작업에서 직접 작업하며 원본 거래와 연결됩니다. 크리에이티브 브리프, 사양서, 승인 절차, 런칭 체크리스트가 모두 동일한 작업 공간에 통합됩니다. "이 광고가 왜 이렇게 구성되었나요?"라는 질문이 나오면 답은 이미 준비되어 있습니다. ClickUp Brain은 과거 캠페인, 영업 사이클 노트, 성과 벤치마크, 대화를 연결하여 팀이 검색하거나 재설명하는 데 시간을 낭비하지 않도록 합니다.

ClickUp(ClickUp)에서는 AI를 통해 모든 대화, 작업 항목, 작업을 검색할 수 있습니다.

거래 성사 → 자동 실행 시작 기회가 성사/수주 상태로 전환되면 ClickUp 자동화와 Super Agents가 자동으로 처리합니다. 캠페인 작업이 즉시 생성되고 소유자가 배정됩니다. 캠페인 타임라인에 따라 마감일이 자동 설정되며, 모든 거래 정보가 미리 채워진 연결된 캠페인 폴더 또는 문서가 생성됩니다.

ClickUp Super Agents를 통해 사전 설정된 지침으로 맞춤형 AI 에이전트를 생성하세요

업데이트가 영업 팀에 자동으로 전달됩니다마케팅 진행 상황에 따라 작업 상태 업데이트와 주요 마일스톤이 별도의 회의 없이 영업 팀에 자동으로 공유됩니다. 담당자는 요약 게시, 지연 사항 표시, 출시 준비 상태 강조 등을 자동으로 처리할 수 있습니다. 영업 팀은 항상 진행 중인 작업, 차단된 작업, 향후 예정된 작업을 파악할 수 있습니다. 이는 고객 커뮤니케이션 개선과 막판 급한 작업 감소로 이어집니다.

협업은 분산되지 않고 중앙 집중화됩니다 팀원들은 Slack, 이메일, 회의 사이를 오가며 협업하지 않고, 논의 중인 작업과 캠페인 바로 옆에서 ClickUp 채팅으로 소통합니다. 대화는 작업에 연결된 상태로 유지되며, 나중에 아무도 찾을 수 없는 스레드 속에 묻히지 않습니다.

ClickUp Chat으로 팀과 소통하고 채팅 창 내에서 작업을 생성하세요

ClickUp은 광고 판매와 실행 사이의 마찰을 제거합니다. 실행 과정이 예측 가능해져 영업 팀은 더 빠르게 거래를 성사시킵니다. 마케팅팀은 완벽한 컨텍스트를 바탕으로 예상치 못한 변수 없이 캠페인을 런칭합니다. 경영진은 업데이트를 쫓지 않아도 파이프라인, 용량, 실행 현황을 실시간으로 파악할 수 있습니다!

ClickUp 최고의 기능

ClickUp CRM: 잠재고객 발굴, 제안서 작성, 협상, 계약 체결 단계로 구성된 실제 광고 판매 프로세스를 반영한 맞춤형 파이프라인을 구축하세요. 거래 값, 예상 체결일, 확률을 추적하여 정확한 예측을 생성하고, 연락처를 기업에 연결하여 전체 관계 이력을 한눈에 확인할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드: 주간 보고서를 기다리지 않고도 목표 대비 파이프라인 가치, 승률, 수익을 실시간으로 파악하세요. 영업 팀별 또는 제품 라인별 거래 현황을 보여주는 맞춤형 주간 보고서를 기다리지 않고도 목표 대비 파이프라인 가치, 승률, 수익을 실시간으로 파악하세요. 영업 팀별 또는 제품 라인별 거래 현황을 보여주는 맞춤형 영업 대시보드를 구축하여 병목 현상을 즉시 발견하고 기회가 사라지기 전에 조치를 취할 수 있습니다.

ClickUp Brain: 전체 작업 공간과 연결되어 영업 상황을 정확히 이해하는 AI 기반 지원을 제공합니다. 상담 전 클라이언트 커뮤니케이션 기록을 요약하고, 회의 노트를 바탕으로 맞춤형 후속 이메일을 작성하며, 활동 패턴을 기반으로 주의가 필요한 거래를 자동으로 표시합니다.

ClickUp 자동화: 규칙 기반 워크플로우로 수동 작업 인계 및 상태 업데이트를 제거하세요. 거래 성사 시 운영팀에 자동 알림을 보내고, 미리 채워진 클라이언트 정보로 캠페인 설정 작업을 생성하며, 거래가 중단되면 후속 조치 알림을 자동으로 실행합니다.

ClickUp 문서: 제안서, 미디어 키트, 광고 게재 주문서 템플릿을 거래 및 캠페인과 연결해 관리하세요. 실시간 댓글 기능과 버전 기록으로 RFP 응답을 협업하며 이메일 첨부 파일에서 중요한 내용이 누락되는 일이 없도록 합니다. 제안서, 미디어 키트, 광고 게재 주문서 템플릿을 거래 및 캠페인과 연결해 관리하세요. 실시간 댓글 기능과 버전 기록으로 RFP 응답을 협업하며 이메일 첨부 파일에서 중요한 내용이 누락되는 일이 없도록 합니다.

ClickUp 장단점

장점:

별도의 CRM 및 프로젝트 관리 tools에 비용을 지불할 필요 없이 모든 것이 하나의 플랫폼에 통합되어 고객 정보와 캠페인 상태가 항상 연결됩니다.

직접 캠페인 판매든 프로그래매틱 인벤토리 판매든, ClickUp의 사용자 정의 필드와 보기는 귀사의 프로세스에 맞춰 조정됩니다

ClickUp Brain은 팀이 사용할수록 더 똑똑해집니다. 특정 영업 패턴과 성공적인 거래 사례를 학습하여 더 나은 제안을 제공합니다.

단점:

초기에는 맞춤형 설정 옵션의 깊이가 부담스러울 수 있으나, 팀은 템플릿으로 시작하는 것이 유리합니다

모바일 앱 기능은 포괄적이지만 아직 모든 데스크톱 기능을 포함하지는 않습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (4,100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

ClickUp의 유연성이 저희에게 가장 큰 장점입니다. 도구에 맞춰 업무 프로세스를 조정하는 대신, 비즈니스 워크플로우에 맞춰 전체 작업 공간을 맞춤형으로 설정했습니다. 고객 성공, 성장, 운영, 규정 준수, 재무, 기술 부서 전반에 걸쳐 활용하며, 모든 것을 한곳에 통합함으로써 강력한 구조와 가시성을 확보했습니다. 사용자 정의 상태, 필드, 자동화, 대시보드를 통해 온보딩, 규정 준수, 통합, 내부 추적을 원활하게 운영하며 이메일과 후속 조치에 대한 의존성을 크게 줄였습니다.

2. Salesforce Media Cloud (복잡한 기업 미디어 운영에 최적)

via Salesforce

세일즈포스 미디어 클라우드는 복잡한 다중 채널 광고 운영을 동시에 처리해야 하는 기업 규모 미디어 기업을 위한 최강 솔루션입니다. 기본적인 CRM을 훨씬 뛰어넘어 영업 팀, 구독자 관리, 콘텐츠 수익화를 통합하는 업계 맞춤형 데이터 모델을 제공합니다.

이 플랫폼은 복잡한 속성 기반 가격 책정과 계절별 배율을 손쉽게 처리하는 강력한 CPQ 엔진을 탑재했습니다. 최근 Agentforce AI 통합으로 Teams는 이제 디지털 및 선형 채널 전반에서 인사이트를 선제적으로 도출하고 견적부터 현금화까지의 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

인벤토리 예측과 주문 관리를 한 곳에서 통합 관리함으로써 '데이터 사일로' 문제를 효과적으로 해결합니다. 도입 과정은 상당한 커밋이 필요하지만, 그 결과 전체 미디어 가치 사슬에 대한 단일 정보 원천을 확보할 수 있습니다. 광고 수익을 확장하면서도 청구 정확성을 유지하려는 조직에 적합한 선택입니다.

Salesforce Media Cloud 주요 기능

광고 영업 관리: 여러 제품과 가격 모델이 포함된 복잡한 미디어 거래를 통합된 보기에서 추적하세요

주문 관리 시스템: 데이터를 재입력하거나 수동으로 이관하지 않고도 체결된 거래를 운영 주문으로 전환합니다.

수익 최적화: 아인슈타인 AI를 활용하여 가격 책정 기회를 식별하고 수요를 예측하세요

Salesforce 클라우드 미디어 장단점

장점:

광고 판매의 독특한 워크플로우에 맞춰 설계되어 맞춤형 설정 필요성을 줄여줍니다

디지털, TV, 인쇄 매체 채널 전반에 걸친 통합 보기를 제공합니다

대규모 미디어 조직의 업무량과 복잡성을 처리할 수 있도록 확장 가능

단점:

구현은 복잡하며 종종 외부 컨설턴트가 필요합니다

기능의 폭이 넓어 학습 곡선이 가파릅니다

표준 설정 이상의 맞춤형 설정은 Salesforce 개발 전문성이 필요합니다

Salesforce 클라우드 미디어 가격 정책

Growth: 사용자당 월 $165부터 (연간 결제)

고급: 사용자당 월 $475부터 (연간 결제)

Salesforce Media Cloud 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (18,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (18,700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Salesforce Media Cloud에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

저에게 가장 눈에 띄는 기능은 플랫폼의 자동화 역량입니다. 여정 빌더, 고객 세분화, 트리거 기반 캠페인은 모두 적절히 구성될 경우 매우 효과적입니다. 초기 학습 곡선은 있지만, 시스템에 익숙해지면 신뢰할 수 있으며 지속적인 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다. 또 다른 주요 강점은 다양한 데이터 소스의 데이터를 통합하는 능력입니다. 마케팅 클라우드와 데이터 클라우드를 함께 사용함으로써 제 워크플로우가 완전히 달라졌습니다. 이 조합을 통해 가치 있는 인사이트를 도출하고, 더 스마트한 세그먼트를 생성하며, 오디언스를 활성화하고, 진정으로 관련성 있고 목적의식 있는 맞춤형 커뮤니케이션을 전달할 수 있게 되었습니다.

"AI 확산"에 작별을 고하세요. BrainGPT는 ClickUp의 전용 데스크톱 앱으로, 일의 주 인터페이스로 설계되었습니다. 데스크탑에 상주하며 컴퓨터와 연결된 앱 전반의 정보에 즉시 대응할 준비가 되어 있습니다.

🧠 BrainGPT: 당신의 AI 지휘 센터 "AI 확산"에 작별을 고하세요. BrainGPT는 ClickUp의 전용 데스크톱 앱으로, 일의 주 인터페이스로 설계되었습니다. 데스크톱에 상주하며 컴퓨터와 연결된 앱 전반의 정보에 즉시 대응할 준비가 되어 있습니다. 컨텍스트 기반 유니버설 검색: ClickUp, Google Drive, Slack, GitHub를 동시에 검색합니다. BrainGPT는 단순히 파일을 찾는 것이 아니라 대화의 맥락과 프로젝트 이력을 이해합니다.

모델 독립적 인텔리전스: GPT-5.1, Claude 4.5, Gemini 3 등 세계 최고 수준의 대규모 언어 모델(LLM) 간 토글이 가능하며, 독점적인 작업 공간 데이터는 안전하게 보안됩니다.

음성 입력: 이동 중인 광고 영업 팀을 위해 최적화된 업계 최고 수준의 음성 인식 기술로, 타이핑보다 4배 빠르게 크리에이티브 브리프나 회의 노트를 어떤 앱에도 직접 음성으로 입력할 수 있습니다. ClickUp BrainGPT로 모든 일을 통합하여 더 빠른 결과를 얻으세요

3. HubSpot Marketing Hub (CRM 통합 리드 기여도 분석에 최적)

via HubSpot Marketing Hub

마케팅 팀은 플랫폼별 도구에서 광고를 운영하고 영업 팀은 별도의 CRM에서 일합니다. 이러한 단절로 인해 클릭만 유도하는 캠페인과 실제 수익을 창출하는 캠페인을 구분할 수 없어 광고 예산이 낭비됩니다.

HubSpot Marketing Hub는 마케팅과 영업 팀이 결코 분리된 대화를 해서는 안 된다고 믿는 현대적인 팀을 위해 설계되었습니다. 가장 두드러진 기능은 Google, Meta, LinkedIn 광고를 CRM 데이터에 직접 연결하여 진정한 폐쇄형 보고를 가능하게 하는 점입니다.

단순히 클릭 수만 추적하는 대신, 어떤 특정 광고 캠페인이 계약 체결과 높은 평생 가치(LTV)로 이어졌는지 확인할 수 있습니다. 이 플랫폼은 CRM 목록을 광고 플랫폼에 자동으로 동기화하여 리타게팅이 실제 잠재 고객에게 정확하게 집중되도록 보장합니다.

"ChatSpot"과 예측 리드 스코어링 기능을 추가하여, 잠재 고객이 문의하기 전에 구매 준비가 된 리드를 식별할 수 있도록 지원합니다. 복잡한 다중 채널 기여도 분석을 누구나 이해할 수 있는 시각적 대시보드로 간소화합니다. 성장 중인 브랜드를 위해 고급 자동화 기능과 컴퓨터 공학 학위가 필요 없는 직관적인 인터페이스를 완벽하게 결합했습니다.

HubSpot 마케팅 허브 주요 기능

CRM 기반 타겟팅: 실제 고객 데이터를 기반으로 한 타겟팅을 위해 연락처 목록을 광고 플랫폼에 직접 동기화하세요

어트리뷰션 보고: 클릭이나 양식 작성뿐만 아니라 실제 수익 창출에 기여하는 광고 캠페인을 확인하세요.

광고 최적화 권장 사항: CRM 결과를 기반으로 캠페인 성과 향상을 위한 제안을 받아보세요

HubSpot 마케팅 허브 장단점

장점:

전체 영업 프로세스에서 연락처를 추적하여 진정한 폐쇄형 보고를 제공합니다

CRM 세그먼트를 플랫폼 간 동기화하여 고객 관리 프로세스를 간소화합니다

HubSpot CRM을 이미 사용하는 팀을 위한 네이티브 통합 기능을 제공합니다

단점:

기능은 Google, Facebook/Instagram, LinkedIn으로 제한됩니다

고급 광고 관리 기능은 여전히 원본 플랫폼에서 일해야 합니다

어트리뷰션 정확도는 적절한 추적 설정에 의존합니다

HubSpot 마케팅 허브 가격 정책

Free

스타터: 월 $20부터 시작

프로페셔널: 월 890달러부터 시작

Enterprise: 월 3,600달러부터 시작

HubSpot 마케팅 허브 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (6,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot 마케팅 허브에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

HubSpot 마케팅 허브에서 가장 마음에 드는 점은 사용이 매우 편리하다는 점입니다. 또한 단일 포털에서 전체 팀의 리드를 생성하고 관리할 수 있어 업무가 복잡해지지 않으며, 각 구성원이 자신의 리드를 효율적으로 볼 수 있습니다.

📖 더 읽어보기: 효과가 입증된 15가지 이상의 광고 캠페인 예시

4. Pipedrive (시각적 활동 기반 영업에 최적)

via Pipedrive

파이프드라이브는 영업 팀에 의해, 영업 팀을 위해 설계되어 행정적 잡무보다 실제 거래 진행 상황을 우선시합니다. 시각적 칸반 스타일 파이프라인을 최초로 도입하여 모든 광고주가 영업 퍼널의 어느 단계에 있는지 한눈에 파악할 수 있게 합니다.

"활동 기반 영업(Activity-Based Selling)" 철학은 영업 담당자가 후속 전화나 크리에이티브 브리프 검토 등 다음 단계에 항상 집중하도록 합니다. AI 영업 어시스턴트는 개인 코치처럼 정체된 거래를 표시하고 연락처에 접근하기 가장 좋은 시기를 제안합니다. IT 부서의 도움 없이도 거래가 협상 단계에 도달할 때 캠페인 작업을 생성하는 등 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.

이 플랫폼은 도입이 매우 용이하기로 유명하여 팀원들이 거부감 없이 실제로 사용할 것입니다. 기업 소프트웨어의 불필요한 복잡성 없이 고속 영업 프로세스를 원하는 팀을 위한 간결한 계약 체결 tool입니다.

Pipedrive 주요 기능

시각적 영업 파이프라인: 단계 간 거래를 드래그 앤 드롭으로 이동시키며 파이프라인의 가시성을 즉시 파악할 수 있습니다

활동 기반 영업: 거래를 추진하는 활동을 추적하고 일정 관리하며, 예정된 활동에 대한 알림을 제공합니다.

AI 영업 어시스턴트: 파이프라인 패턴을 기반으로 다음 단계와 거래 우선순위 설정에 대한 자동화된 제안을 받아보세요

파이프드라이브 장단점

장점:

깔끔하고 시각적인 디자인으로 영업 팀 담당자들의 활용도를 높입니다

모든 기능은 단순한 행정적 추적이 아닌 거래 성사를 돕기 위해 설계되었습니다

모바일 앱은 필드 영업 팀에 필수적인 전체 영업 파이프라인 접근성을 제공합니다

단점:

다른 Pipedrive 대안들과 달리 강력한 마케팅 자동화 및 캠페인 관리 기능이 부족합니다.

보고 기능은 기업용 CRM 플랫폼의 깊이에 미치지 못합니다

맞춤형 설정 옵션은 매우 유연한 플랫폼에 비해 제한적입니다

Pipedrive 가격 정책

필수: 사용자당 월 19달러

고급: 사용자당 월 34달러

프로페셔널: 사용자당 월 64달러

파워/Enterprise: 사용자당 월 89달러

파이프드라이브 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (1,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (2,900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Pipedrive에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Pipedrive는 클라이언트 관리와 통화 관리에 탁월합니다. 정보를 체계적으로 정리하고 클라이언트와 연락할 수 있을 뿐만 아니라, 누구에게 몇 번이나 연락했는지, 각 통화 사유까지 추적할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 또한 상호작용 내용을 노트로 기록할 수 있는 기능 덕분에 모든 클라이언트와의 소통을 체계적으로 관리할 수 있어 매우 유용합니다.

5. Freshsales (AI 기반 리드 스코어링에 최적)

via Freshsales

Freshsales는 거래 화면에 커뮤니케이션과 AI를 직접 통합하여 광고 영업 프로세스에 혁신적인 수준의 지능을 제공합니다. 독자적인 Freddy AI가 리드를 실시간으로 평가하여 불필요한 정보를 걸러내고 구매 의사가 높은 광고주에게 집중할 수 있도록 지원합니다.

내장된 전화, 이메일, 채팅 기능을 통해 팀원들은 대화 기록이나 클라이언트 통화 기록을 위해 탭을 전환할 필요가 없습니다. 플랫폼의 '영업 시퀀스' 기능을 활용하면 자동화되면서도 인간적인 맞춤형 접근을 구현할 수 있습니다. 영업 노트와 함께 고객의 웹사이트 상호작용 및 과거 지원 티켓을 포함한 고객 여정의 360도 뷰를 확보할 수 있습니다.

Freshsales 주요 기능

Freddy AI: 참여 신호를 기반으로 전환 가능성이 가장 높은 연락처를 우선순위로 지정하는 지능형 리드 점수화 기능을 제공합니다.

내장형 전화 및 이메일: 연락처 기록에서 바로 전화를 걸고 이메일을 발송하며 자동으로 기록됩니다

영업 시퀀스: 잠재 고객의 응답에 따라 자동으로 조정되는 다단계 아웃리치 캠페인을 자동화합니다

Freshsales 장단점

장점:

통합 커뮤니케이션은 도구 전환을 없애고 생산성을 향상시킵니다

AI는 일반적인 조언이 아닌 귀사의 데이터에 기반한 실질적인 제안을 제공합니다

깔끔하고 현대적인 인터페이스로 복잡한 시스템 탐색 시 인지 부하를 줄여줍니다

단점:

고급 맞춤형 설정에는 기술 지원이 필요할 수 있습니다

보고 기능의 깊이는 기업용 플랫폼에 미치지 못합니다

통합 생태계는 주요 CRM 플랫폼보다 규모가 작습니다

Freshsales 가격 정책

무료: $0

Growth: 사용자당 월 11달러

Pro: 사용자당 월 47달러

Enterprise: 사용자당 월 71달러

Freshsales 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Freshsales에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

프레시세일즈의 비용 효율성이 마음에 듭니다. 비용 대비 시퀀스, 대량 이메일 발송 기능 등 다양한 기능을 갖춘 전체 제품군을 이용할 수 있습니다. 단계별 안내를 제공해 모든 설정이 정말 쉬웠습니다. 계정 필드와 회사 정보를 생성했으며, Freshsales는 다른 항목들에 대한 템플릿을 제공합니다. 수신함 연결 없이 이메일 상태를 테스트한 후, Freshsales에서 DKIM, SPF 및 DMARC 설정을 적용하여 테스트했습니다. 시퀀스 기능을 활용하면 특정 논리에 따라 이메일을 발송할 수 있습니다. 예를 들어 이메일을 열람한 클라이언트에게 후속 이메일을 자동으로 보내는 식이죠. 자동화된 이메일 캠페인을 실행할 수 있으며, 대량 이메일 기능을 통해 단일 이메일을 캠페인으로 발송하면서도 각 이메일의 모든 요소를 개별적으로 맞춤 설정할 수 있습니다.

6. Zoho CRM (저렴한 가격과 심층적인 맞춤형 설정이 가능한 최고의 선택)

via Zoho CRM

성장하는 팀은 확장 가능한 CRM 기능이 필요하지만, 기업용 플랫폼은 비용이 많이 들고 소규모 비즈니스 도구는 금방 역부족이 됩니다.

Zoho CRM은 예산을 중시하면서도 기업급 성능과 심층적인 맞춤형 설정을 요구하는 팀을 위한 '변신술사'입니다. 워크플로우 자동화부터 거래 성사 예측 및 데이터 이상 탐지가 가능한 Zia AI 어시스턴트에 이르기까지 놀라운 기능 범위를 제공합니다.

플랫폼의 Canvas 디자인 스튜디오를 통해 사용자 인터페이스를 완전히 재구성하여 팀의 특정 용어와 광고 판매 워크플로우에 맞출 수 있습니다. 방대한 Zoho 생태계의 일부이므로 청구 소프트웨어부터 웨비나 플랫폼까지 모든 것과 원활하게 통합됩니다. "SalesSignals"를 설정하면 잠재 고객이 이메일을 열거나 가격 페이지를 방문하는 즉시 알림을 받아 완벽한 타이밍을 잡을 수 있습니다.

Zoho CRM 주요 기능

Zia AI 어시스턴트: 거래 성사 가능성 예측 및 리드 연락 최적 시점 파악

워크플로우 자동화: 코드 없이 시각적 워크플로우 빌더를 사용하여 복잡한 자동화 규칙을 구축하세요

다중 채널 커뮤니케이션: CRM 내에서 이메일, 전화, 실시간 채팅, 소셜 미디어를 통해 잠재 고객과 소통하세요

Zoho CRM 장단점

장점:

기업용 기능은 제공하지만 기업용 비용은 들지 않는 탁월한 가치를 제공합니다

다른 Zoho 제품과의 심층 연동으로 통합 비즈니스 플랫폼을 구축합니다

거의 모든 영업 팀 프로세스에 맞춰 고도로 맞춤 설정 가능

단점:

다양한 옵션으로 인해 신규 사용자는 압도될 수 있습니다

일부 고급 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다

지원 응답 시간은 달라질 수 있습니다

Zoho CRM 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 20달러

프로페셔널: 사용자당 월 35달러

Enterprise: 사용자당 월 50달러

얼티밋: 사용자당 월 65달러

Zoho CRM 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (2,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (6,900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

기업용 소프트웨어의 복잡함 없이 통제력을 원하는 팀을 위해, Zoho CRM은 놀라울 정도로 유연하고 합리적인 가격을 자랑합니다. Zoho 생태계의 연동은 매끄럽고, 맞춤형 옵션(필드, 워크플로우, 자동화)은 매우 다양합니다. 채용 또는 영업 운영을 위해 파이프라인, 활동, 후속 조치를 한 곳에서 추적하는 데 탁월합니다. 제대로 설정하면 보고 기능도 신뢰할 수 있습니다.

7. ADvendio (Salesforce 네이티브 광고 운영에 최적)

via ADvendio

CRM으로 Salesforce를 사용하는 미디어 기업들은 광고 인벤토리 및 주문 관리를 위한 기본 기능이 부족해 데이터 사일로와 통합 문제를 야기하는 경우가 많습니다.

ADvendio는 미디어 구매와 광고 판매 간 격차를 해소하기 위해 특별히 설계된 강력한 Salesforce 네이티브 솔루션입니다. Salesforce 생태계 내에 직접 통합되어 복잡한 데이터 동기화 작업을 없애고, 전체 광고 운영에 대한 단일 정보 소스를 보장합니다.

이 플랫폼은 디지털, 인쇄물, 옥외 광고 자산을 실시간으로 추적할 수 있는 옴니채널 재고 관리에 탁월합니다. 내장된 재무 엔진은 체결된 광고 주문서에서 최종 청구서까지의 복잡한 전환 과정을 자동화하여 수작업 오류를 획기적으로 줄입니다. 주요 SSP 및 광고 거래소와의 프로그래매틱 통합을 통해 직접 및 자동화된 수익 흐름을 통합적으로 파악할 수 있습니다.

ADvendio 주요 기능

주문 관리: Salesforce 내에서 제안서부터 캠페인 실행까지 광고 판매 워크플로우 전체를 관리하세요

재고 예측: 클라이언트에 커밋하기 전에 광고 상품 전반의 실시간 가용성을 확인하세요

프로그래매틱 통합: 통합 인벤토리 관리를 통해 직접 판매와 프로그래매틱 수요를 연결합니다

ADvendio 장단점

장점:

Salesforce 네이티브 앱으로 통합 문제를 해결합니다

일반적인 도구들이 이해하지 못하는 광고 요금표 및 보상 광고(makegoods) 같은 광고 워크플로우를 이해합니다

디지털 전용부터 크로스 채널에 이르기까지 다양한 미디어 비즈니스 모델에 적응합니다.

단점:

기본 플랫폼으로 Salesforce가 필요합니다

구현 복잡성은 Salesforce 프로젝트와 유사합니다

광고 운영 외 기능은 추가 Salesforce 앱이 필요할 수 있습니다

ADvendio 가격 정책

맞춤형 가격 책정

ADvendio 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (15개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (5개 이상의 리뷰)

ADvendio에 대한 실제 사용자들의 평가는 어떨까요?

한 사용자의 리뷰:

Advendio는 미디어 서비스 판매에 필요한 모든 영업 프로세스에 이상적인 훌륭한 CRM입니다. 고객 관리, 분류, 제안서, 주문 확인, 메일 발송, 보고서 등 다양한 기능이 매우 잘 구현되어 있습니다. 완전히 클라우드 기반으로 운영되므로 데이터 백업이나 소프트웨어 유지보수에 대한 걱정이 필요 없으며, 지금까지 100% 가용성을 유지하고 있습니다.

📖 더 읽어보기: 성공을 위한 필수 영업 관리 소프트웨어 10가지 기능

8. Google Ad Manager (출판사 디지털 수익 최적화에 최적)

via Google Ads

Google Ad Manager는 방대한 디지털 노출량에서 수익을 극대화해야 하는 퍼블리셔에게 여전히 최고의 기준으로 자리 잡고 있습니다. 통합 경매 기술을 통해 직접 거래 및 프로그래매틱 구매자를 포함한 모든 수요원이 단일 광고 슬롯을 놓고 동시에 경쟁하도록 합니다.

최근 플랫폼은 AI를 활용한 '인터랙티브 리포트' 기능을 통해 진화했습니다. 이 기능은 수익 기회를 선제적으로 발굴하고 전달 과정의 병목 현상을 식별합니다. 표준 디스플레이 배너부터 고가치 CTV 및 비디오 광고 위치까지 재고 관리에 대한 세밀한 통제권을 제공합니다. 동적 할당 기능은 실시간으로 최고 수익 광고를 자동 우선순위화하여 수익 기회를 놓치지 않도록 보장합니다.

인터페이스가 복잡하기로 악명 높지만, 방대한 데이터와 광범위한 Google 생태계와의 연동성은 트래픽이 많은 사이트에 필수적입니다. 수익화 전략에 대한 완전한 통제를 원하는 퍼블리셔에게 이 플랫폼은 업계 최고의 핵심 솔루션입니다.

Google Ad Manager 주요 기능

통합 경매: 모든 수요원이 각 노출에 대해 동시에 경쟁하도록 하여 수익을 극대화합니다

동적 할당: 직접 판매 캠페인과 프로그래매틱 수요를 자동으로 균형 조정하여 채움률과 수익률을 최적화합니다.

고급 보고 기능: 광고 단위, 지역, 기기 등 다양한 차원의 수익 성과를 파악하세요

Google Ad Manager 장단점

장점:

Google 광고 생태계와의 통합은 퍼블리셔에게 상당한 수요를 창출합니다

정교한 알고리즘이 복잡한 시나리오 전반에 걸쳐 지속적으로 수익을 최적화합니다

크기에 관계없이 확장 가능하며, 소규모 출판사를 위한 무료 요금제 제공

단점:

기능의 복잡성으로 인해 학습 곡선이 가파릅니다

Google 생태계에 대한 의존성을 생성합니다

지원 접근성은 퍼블리셔 등급에 따라 다릅니다

Google Ad Manager 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Google Ad Manager 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google Ad Manager에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

강력한 광고 제어 기능과 상세한 분석을 제공하는 Google Ad Manager를 선호합니다. 정밀한 타겟팅, 유연한 광고 형식, 강력한 수익 최적화 tools를 제공합니다. 또한 광고 전달 최적화, 성과 추적, 효율적인 수익 극대화를 지원하는 점도 높이 평가합니다. 기본 광고 네트워크와 직접 광고 게재에서 Google Ad Manager로 전환함으로써 단일 플랫폼에서 향상된 제어력, 확장성, 상세한 보고 기능을 모두 확보했습니다.

9. 메타 광고 관리자 (소셜 미디어 캠페인 도달률 최적화)

via Meta Ads

Teams는 소셜 플랫폼에서 목표 고객에게 효과적으로 도달하는 데 어려움을 겪으며, 수동 최적화가 플랫폼 알고리즘을 따라잡지 못해 관련성 없는 노출에 예산을 낭비하는 경우가 많습니다.

Meta Ads Manager는 Facebook, Instagram, Messenger, Threads를 통해 수십억 명의 사용자에게 도달하기 위한 핵심 지휘 센터입니다. 플랫폼의 AI 기반 Advantage+ tools는 크리에이티브 변형과 타겟팅을 자동화하여 최고의 성과를 내는 조합을 찾아냅니다. 자체 CRM 데이터나 Conversions API를 통해 추적된 웹사이트 트래픽을 활용해 정밀한 리타게팅을 위한 심층적인 맞춤형 고객층을 구축할 수 있습니다.

시각적 대시보드는 헤드라인과 비디오 자산을 A/B 테스트하여 실제 전환을 유도하는 요소를 확인함으로써 프로세스를 간소화합니다. Reels 및 Carousel 광고와 같은 몰입형 형식을 기본 지원하며 정교한 행동 타겟팅을 제공하여 고객 확보를 빠르게 확장하려는 브랜드에게 '필수' 도구입니다. 머신러닝 최적화 캠페인을 통해 소셜 참여를 측정 가능한 수익으로 전환하는 결정적인 도구입니다.

Meta Ads Manager 주요 기능

타겟팅: 인구통계, 관심사, 행동 패턴 및 고객 목록과 같은 맞춤형 데이터를 활용해 정밀한 타겟 오디언스를 구축하세요

캠페인 최적화: 메타의 알고리즘이 전환, 리드, 트래픽 등 선택한 목표에 맞춰 광고 노출을 최적화합니다.

크로스 플랫폼 접근성: 하나의 인터페이스에서 Facebook, Instagram, Messenger 캠페인을 통합 관리하세요

Meta Ads Manager 장단점

장점:

타의 추종을 불허하는 글로벌 사용자 규모, 전 세계 수십억 명의 사용자에게 도달합니다

선언된 데이터와 행동 신호를 기반으로 한 정교한 목표 기능

광고주는 광고 게재에 대한 메타의 지속적인 머신러닝 투자로 혜택을 얻습니다

단점:

iOS 프라이버시 정책 변경으로 어트리뷰션이 더욱 어려워졌습니다

플랫폼 의존성은 알고리즘 변경이 성과에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다

창의적 피로감은 지속적인 콘텐츠 갱신을 요구합니다

Meta Ads Manager 가격 정책

플랫폼 수수료 없음

사용량 기반 결제

Meta Ads Manager 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (800개 이상의 리뷰)

📖 더 읽어보기: AI가 영업 팀 관리자에게 수익 창출을 위한 깨달음의 순간을 선사하는 방법

10. Zendesk Sell (영업 팀 및 지원 가시성 최적화)

via Zendesk Sell

영업 팀은 지원 상호작용에 대한 가시성이 부족한 경우가 많아, 담당자가 최근 문제를 알지 못하는 어색한 대화가 발생하기도 합니다.

Zendesk Sell은 영업 팀의 최강 무기가 고객 경험의 전체 이력이라고 믿는 팀을 위한 필수 CRM입니다. 영업 팀에게 모든 미해결 티켓과 과거 불만 사항을 연락처 기록 내에서 직접 보여줌으로써 영업과 지원 부서 사이의 장벽을 독특하게 해소합니다. 이러한 투명성은 "어색한 접근" 문제를 방지하고 팀이 고객의 현재 만족도 수준에 따라 제안 시기를 조정할 수 있게 합니다.

이 도구의 '스마트 리스트' 기능은 일일 작업을 자동으로 우선순위화하여 가장 유망한 리드에 정확히 적절한 시점에 후속 조치를 취할 수 있도록 합니다. 업계 최고 수준의 모바일 앱은 위치 기반 도구와 오프라인 접근성을 제공하여 끊임없이 이동하는 영업 팀에게 최적화되어 있습니다.

Zendesk Sell 주요 기능

통합 고객 보기: 하나의 인터페이스에서 영업 파이프라인 데이터와 지원 티켓 이력을 함께 확인하세요

스마트 목록: 영업 사원의 일일 업무 우선순위를 자동으로 업데이트하는 동적 목록 생성

이메일 및 통화 추적: 모든 커뮤니케이션을 자동으로 기록하며, 연락처 및 거래 기록에 전체 컨텍스트를 첨부합니다

Zendesk Sell 장단점

장점:

Zendesk Support와의 네이티브 통합으로 독보적인 고객 가시성을 제공합니다

깔끔하고 집중된 인터페이스는 불필요한 기능 과잉을 피하며 영업 담당자에게 직관적입니다

강력한 모바일 앱으로 필드 영업 팀이 어디서나 일을 할 수 있습니다

단점:

기존 Zendesk Support 사용자에게 가장 강력한 가치 제안을 제공합니다

다른 CRM 플랫폼에 비해 맞춤형 설정 옵션의 한도가 더 큽니다

보고 기능은 기업용 영업 분석 tools의 깊이에 미치지 못합니다

Zendesk Sell 가격 정책

Sell Team: 사용자당 월 25달러

Sell Growth: 사용자당 월 69달러

Sell Professional: 사용자당 월 149달러

Sell Enterprise: 사용자당 월 $199부터 시작

Zendesk Sell 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (480개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zendesk에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

젠데스크 서포트 스위트에서 가장 마음에 드는 점은 신규 팀원도 직관적이고 쉽게 사용할 수 있다는 것입니다. 깔끔하고 체계적인 인터페이스로 이메일, 채팅, 소셜 미디어 등 다양한 채널의 대화를 한곳에서 간편하게 관리할 수 있습니다. 특히 티켓 시스템이 강력해서 고객 요청을 놓치지 않고 효율적으로 배정하며 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

11. Insightly (영업 팀과 프로젝트 연결에 최적)

via Insightly

인사이트리(Insightly)는 고성능 CRM과 강력한 프로젝트 관리 시스템을 단일 플랫폼에 통합하여 "불편한 업무 인수인계" 문제를 해결합니다. 계약 체결 후 추진력을 잃지 않고, 모든 원본 파일과 노트를 그대로 유지한 채 기회를 즉시 프로젝트로 전환할 수 있습니다.

독보적인 '관계 연결' 기능은 단순한 목록을 넘어 이해관계자를 연결하는 복잡한 연락처, 조직, 과거 프로젝트의 네트워크를 보여줍니다. '인사이트리 코파일럿' AI는 긴 이메일 스레드를 요약하고 후속 답장을 초안 작성하여 영업 파이프라인을 최고 속도로 유지합니다. 또한 통합 마케팅 자동화 기능을 제공하여 영업 퍼널로 직접 연결되는 연계된 리드 생성 캠페인을 실행할 수 있습니다.

인사이트리의 AppConnect 엔진은 2,000개 이상의 다른 도구와 코드 없이 통합할 수 있어 전체 비즈니스를 위한 매우 유연한 hub 역할을 합니다. 첫 제안부터 최종 캠페인 전달까지 체계적으로 관리해야 하는 팀에게 이상적인 선택입니다.

인사이트리 최고의 기능

관계 연결: 연락처, 조직, 프로젝트를 가시적인 관계 지도로 연결하여 이해관계자 네트워크를 파악하세요

통합 프로젝트 관리: 정보를 재입력하지 않고도 닫힌 기회를 프로젝트로 전환합니다

워크플로우 자동화: 리드 라우팅, 작업 할당, 이메일 알림을 위한 자동화 프로세스 구축

인사이트리 장단점

장점:

CRM과 프로젝트 관리의 결합은 영업 팀에서 납품까지의 인수인계 문제를 해결합니다

관계 인텔리전스는 B2B 영업 팀이 복잡한 이해관계자 관계를 이해하도록 돕습니다

성장하는 비즈니스를 위한 견고한 기능을 합리적인 가격대로 제공합니다

단점:

프로젝트 관리 기능은 전용 플랫폼의 깊이에는 미치지 못합니다

보고서 맞춤형 설정에는 어느 정도 학습이 필요합니다

이메일 연동 시 동기화 지연이 발생할 수 있습니다

인사이트리 가격 정책

추가 혜택: 사용자당 월 29달러

프로페셔널: 사용자당 월 49달러

Enterprise: 사용자당 월 99달러

인사이트리 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (890개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Insightly에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Insightly Marketing의 새로운 기능이 정말 마음에 듭니다. 이메일 템플릿과 생성 기능이 놀라울 정도로 훌륭하고, 여정 기능도 매우 유용하게 활용하고 있습니다.

12. Monday 영업 팀 CRM (시각적·노코드 유연성 최우수)

via Monday

Monday Sales CRM은 기존에 경직된 영업 추적 방식을 팀원들이 실제로 즐기며 사용할 수 있는 생동감 넘치는 시각적 작업 공간으로 탈바꿈시킵니다. 유연한 노코드(no-code) 기반을 바탕으로 개발자 없이도 드래그 앤 드롭 방식으로 완벽하게 맞춤형 파이프라인을 구축할 수 있습니다.

"보드" 보기는 거래 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 제공하며, 색상 코드화된 상태를 통해 캠페인이 정확히 어디에서 지연되고 있는지 강조 표시합니다. 내장된 자동화 기능을 통해 광고 주문서가 체결되는 즉시 크리에이티브 팀에 대한 즉각적인 알림을 트리거할 수 있습니다.

AI 기능에는 자동화된 리드 보강이 포함되어 웹 전반의 데이터를 수집하여 모든 잠재 고객에 대한 선제적 대응을 가능하게 합니다. 모든 커뮤니케이션과 파일을 하나의 중앙 집중식 검색 가능한 hub에 보관함으로써 영업 팀과 운영 간의 격차를 해소합니다.

Monday Sales CRM 주요 기능

맞춤형 파이프라인: 드래그 앤 드롭 맞춤 설정을 통해 프로세스에 맞는 영업 팀 파이프라인 구축

시각적 거래 관리: 색상 코드 상태와 직관적인 보드 보기로 전체 파이프라인을 한눈에 파악하세요

원활한 업무 관리 통합: 영업 활동을 마케팅 캠페인, 고객 온보딩, 지원 요청과 연결합니다

Monday Sales CRM 장단점

장점:

극도의 노코드 유연성으로 팀이 필요한 정확한 CRM을 구축할 수 있습니다

직관적인 시각적 인터페이스로 교육 시간을 최소화하고 사용자 채택률을 높입니다

기존 monday.com 사용자를 위한 영업 팀 및 운영 통합 플랫폼 구축

단점:

이메일 시퀀스와 같은 영업 팀 특화 기능은 전용 플랫폼에 비해 덜 발전되어 있습니다

신중하게 관리하지 않으면 유연성이 설정 불일치로 이어질 수 있습니다

보고 기능은 시각적이지만, 일부 Monday 대안과 비교했을 때 심층적인 영업 분석이 필요한 팀에게는 부족할 수 있습니다.

Monday 영업 팀 CRM 가격 정책

기본: 좌석당 월 18달러

표준: 좌석당 월 25달러

Pro: 좌석당 월 41달러

기업: 맞춤형 견적

Monday 영업 팀 CRM 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday Sales CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

저는 monday CRM의 이메일 및 활동 기능을 정말 좋아합니다. 클라이언트와 리드에게 이메일을 자동으로 태그하여 추적을 매우 효율적으로 만들어주거든요. 이 자동화 기능은 AI 기능과 결합되어 후속 조치 날짜나 중요한 세부 사항 같은 핵심 정보를 손쉽게 추출할 수 있게 해줍니다. 워크플로우 센터도 또 다른 뛰어난 기능으로, '이 조건이 충족되면 저 작업을 실행하라'는 식의 향상된 자동화를 제공하여 업무를 원활하게 진행시키고 정체되는 것을 방지해 결국 시간과 비용을 모두 절약해줍니다.

13. WideOrbit (방송 TV 및 라디오에 최적)

via WideOrbit

방송 미디어 기업은 디지털 광고와 근본적으로 다른 워크플로우로 운영되며, 일반적인 tools는 방송 가능 시간(avails), 보상 방송(makegoods), 선형 미디어의 복잡한 스케줄링 같은 개념을 이해하지 못합니다.

와이드오빗(WideOrbit)은 선형 광고 재고의 복잡성을 관리해야 하는 방송 미디어 기업을 위한 업계 표준으로 확고히 자리 잡고 있습니다. 디지털 전용 tools와 달리, TV와 라디오의 고유한 과제—광고 가능 시간대 관리부터 광고 스팟의 정밀한 스케줄링까지—를 처리하도록 특별히 설계되었습니다.

통합된 청구 엔진은 사전 예약 취소 및 '메이크굿'을 자동으로 처리하여 재무 보고서의 정확성을 보장합니다. 영업 팀, 트래픽, 경영진 간 연결을 통해 모든 방송 그리드에서 수익을 극대화하는 원활한 데이터 흐름을 창출합니다. 향상된 시청자 데이터 통합 기능으로 방송사는 실시간 분석을 통해 도달 범위의 가치를 입증할 수 있습니다. 기존 미디어 스페이스에서 운영되는 조직을 위해, 이 소프트웨어는 일반적인 CRM이 따라올 수 없는 전문적인 인프라를 제공합니다.

WideOrbit 주요 기능

트래픽 관리: 복잡한 방송 그리드 전반에 걸쳐 광고 스팟을 스케줄링하여 충돌을 방지하고 인벤토리를 최적화합니다.

청구 자동화: 방송된 내용(메이크굿 및 사전 취소 포함)을 정확히 반영한 청구서를 생성합니다

오디언스 데이터 통합: 평가 데이터를 연결하여 광고주에게 캠페인 성과를 입증합니다

WideOrbit 장단점

장점:

깊은 방송 전문성은 맞춤형 설정을 줄이고 더 빠른 구현을 의미합니다

단일 시스템으로 영업 팀부터 청구까지 방송 광고 워크플로우 전체를 포괄합니다

업계 표준으로서 성숙하고 안정적인 플랫폼을 제공합니다

단점:

디지털 운영이 상당한 기업에게는 전문화가 한도로 작용합니다

구현에는 전담 인력과 교육이 필요합니다

사용자 인터페이스는 최신 플랫폼에 비해 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다

WideOrbit 가격 정책

맞춤형 가격 책정

와이드오빗(WideOrbit) 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 WideOrbit에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면 :

사용 편의성. 맞춤형으로 다양한 주문을 설정하고 생성할 수 있습니다.

via Bitrix24

Bitrix24는 여러 개의 별도 구독 서비스를 대체하는 거대한 올인원 디지털 본부입니다. 고성능 CRM과 프로젝트 관리, 비디오 회의, 웹사이트 구축 tools를 단일 통합 환경으로 묶어 제공합니다.

이 tool은 내부 협업에 탁월하며, 소셜 스타일의 '활동 스트림'과 활성 영업 거래와 바로 연동되는 실시간 채팅 창을 제공합니다. 사이트의 초기 리드 수집 양식부터 계약서의 최종 전자 서명에 이르기까지 전체 영업 퍼널을 자동화할 수 있습니다.

엄격한 보안 요구사항을 가진 팀을 위해 자체 호스팅 온프레미스 버전을 여전히 제공하는 몇 안 되는 현대적 플랫폼 중 하나입니다. '슈퍼 에이전트' AI는 달력 관리, 회의 노트 요약은 물론 다음 마케팅 캠페인용 카피 초안 작성까지 지원합니다.

Bitrix24 주요 기능

종합 CRM: 맞춤형 파이프라인과 자동화 규칙으로 리드, 거래, 견적을 관리하세요

내장형 협업 기능: 채팅, 영상 통화, 활동 스트림을 통해 CRM 기록 내에서 팀원 간 연결 유지

프로젝트 관리 및 작업 관리: CRM 거래와 연결된 간트 차트와 칸반 보드로 프로젝트 진행 상황을 추적하세요

Bitrix24 장단점

장점:

비용 절감을 위해 여러 tools를 하나의 플랫폼에 통합하여 값이 저렴합니다

특정 보안 요구사항이 있는 조직을 위해 자체 호스팅 옵션이 제공됩니다

넉넉한 무료 이용권으로 팀이 플랫폼을 철저히 평가할 수 있습니다

단점:

다양한 기능은 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

개별 구성 요소는 전문적이고 최고 수준의 tools가 제공하는 깊이 있는 기능과는 비교되지 않을 수 있습니다

Bitrix24 대안들에 비해 너무 많은 기능으로 인해 인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있습니다

Bitrix24 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Bitrix24 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (590개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (800개 이상의 리뷰)

15. AdRoll (전자상거래 리타게팅 캠페인에 최적)

via AdRoll

AdRoll은 단순 방문자를 충성도 높은 고객으로 전환해야 하는 이커머스 및 D2C 브랜드를 위한 강력한 효과 증폭 도구입니다. 정교한 리타게팅을 특화하여 디스플레이 네트워크, 소셜 미디어, 이메일을 통해 구매 의사가 높은 사용자에게 일관되고 맞춤형 메시지를 전달할 수 있게 합니다.

이 tool은 또한 각 접점이 최종 판매에 어떻게 기여했는지 정확히 보여줌으로써 종종 좌절감을 주는 크로스 채널 어트리뷰션 작업을 단순화합니다. Shopify 및 WooCommerce와의 네이티브 통합을 통해 제품 카탈로그를 동기화하고 몇 번의 클릭만으로 동적 크리에이티브 캠페인을 시작할 수 있습니다.

고급 디지털 광고의 기술적 진입 장벽을 제거하여 소규모 브랜드도 글로벌 유통 대기업과 동등한 리타게팅 역량을 확보할 수 있게 합니다. 2026년, '브랜드 인지도' 제품군은 기존 최우수 고객층과 유사한 신규 유사 고객층을 확보할 수 있도록 진화했습니다.

AdRoll 주요 기능

크로스채널 리타게팅: 디스플레이 네트워크, 페이스북, 이메일을 아우르는 통합 메시지로 웹사이트 방문자에게 도달하세요

고객 세분화: 방문한 페이지나 장바구니 포기 등 웹사이트 행동을 기반으로 세그먼트를 생성합니다.

매출 기여도 분석: 크로스 디바이스 추적을 통해 광고 노출 및 클릭을 실제 구매와 연결합니다

AdRoll 장단점

장점:

간소화된 크로스 채널 관리로 시간을 절약하고 일관성을 높입니다

전자상거래에 중점을 두어 제품 피드 및 동적 크리에이티브와 같은 워크플로우를 이해합니다

전용 광고 운영 팀이 없는 브랜드도 리타게팅 기술을 활용할 수 있게 합니다

단점:

인지도 캠페인을 위한 상위 퍼널 기능 한도

브라우저 프라이버시 정책 변경으로 어트리뷰션 정확도에 영향을 미쳤습니다

전용 크리에이티브 도구보다 창의적인 옵션의 한도가 더 큽니다

AdRoll 가격 정책

맞춤형 가격 책정

AdRoll 평가 및 리뷰

G2: 4.0/5 (690개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 AdRoll에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

AdRoll의 가장 큰 장점은 단일 플랫폼에서 여러 채널에 걸친 리타게팅을 손쉽게 구현할 수 있다는 점입니다. 설정 과정이 직관적이며, 보고서가 명확해 전환을 주도하는 요인을 신속히 파악할 수 있습니다. 특히 수동 노력 없이 구매 의사가 높은 사용자에게 지속적으로 노출되는 데 매우 유용합니다.

최고의 광고 영업 팀 관리 소프트웨어는 직접 판매 인벤토리 관리, 프로그래매틱 운영, 맞춤형 캠페인 조정 등 귀사의 구체적인 요구사항에 의존합니다. 올바른 선택은 영업 파이프라인 관리, 캠페인 조정, 보고 기능을 균형 있게 조화시킵니다. 포인트 솔루션보다 통합 플랫폼을 선택하는 팀은 행정 업무에 소요되는 시간을 줄이고 광고주 관계 구축에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 광고 영업 파이프라인과 캠페인 관리를 통합할 준비가 되셨나요? ClickUp으로 무료로 시작해 보세요. ✅

광고와 영업 팀을 하나로 통합하세요

최고의 광고 영업 팀 관리 소프트웨어는 직접 판매 재고 관리, 프로그래매틱 운영, 맞춤형 캠페인 조정 등 특정 요구사항에 의존합니다.

올바른 선택은 파이프라인 관리, 캠페인 조정, 보고 기능을 균형 있게 조화시킵니다.

포인트 솔루션보다 통합 플랫폼을 선택하는 팀은 행정 업무에 소요되는 시간을 줄이고 광고주 관계 구축에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

광고 영업 파이프라인과 캠페인 관리를 통합할 준비가 되셨나요? ClickUp으로 무료로 시작해 보세요. ✅

자주 묻는 질문

광고 영업 관리 소프트웨어는 일반 CRM이 제공하지 않는 재고 관리, 요금표, 캠페인 트래픽 관리 등 업계 특화 기능을 포함합니다. CRM이 관계 추적을 담당하는 반면, 광고 영업 플랫폼은 판매 상품과 전달 방식을 관리합니다.

프로젝트 관리 플랫폼은 특히 맞춤형 광고 솔루션의 경우 파이프라인 추적 및 캠페인 조정을 처리할 수 있습니다. 그러나 복잡한 인벤토리 요구사항을 가진 팀은 여전히 전문 도구가 필요할 수 있지만, 통합된 작업 공간은 여러 시스템의 필요성을 줄여줍니다.

실용적인 AI 기능을 찾아보세요: 리드 스코어링으로 접근 우선순위 설정, 거래 인사이트로 위험에 처한 기회 식별, 자동화된 후속 조치 제안 등이 포함됩니다. 최고의 AI는 단순히 더 많은 보고서를 생성하는 것이 아니라, 더 스마트하게 판매하는 데 도움이 되는 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

ClickUp, HubSpot, Zoho와 같은 플랫폼의 무료 버전은 시작 단계의 소규모 팀에게 실질적인 가치를 제공합니다. 사용자 수 및 기능 한도를 평가해야 하지만, 무료 옵션은 확실히 실행 가능한 출발점입니다.