링크드인 프리미엄, 가치가 있을까? 장점, 단점, 그리고 대안들

소셜 미디어 존재감과 마찬가지로, 이 플랫폼에서의 전문적 존재감은 그 어느 때보다 중요합니다. 클라이언트 발굴, 새로운 취업 기회 탐색, 인재 유치, 더 많은 면접 기회 확보 등 어떤 목적이든 LinkedIn이 핵심 역할을 합니다.

물론 LinkedIn 프리미엄 계정은 더 많은 접근 권한과 인사이트를 잠금 해제할 수 있습니다.

하지만 대화 관리와 후속 조치라는 어려운 부분은 전적으로 여러분에게 맡겨질 것입니다.

즉, 비즈니스 프리미엄 계정으로 LinkedIn 존재감을 극대화하는 방법을 궁금해하신다면, 이 가이드가 바로 여러분을 위한 것입니다.

LinkedIn 프리미엄이 제공하는 혜택

LinkedIn은 커리어, 비즈니스, 영업 팀, 채용이라는 4가지 핵심 카테고리로 프리미엄 플랜을 제공합니다. 각 플랜은 특정 대상층을 겨냥하며, 고유한 기능 세트, 하위 카테고리, 가격 정책을 갖추고 있습니다.

각 플랜별 주요 기능 개요는 다음과 같습니다 👇

프리미엄 플랜 가장 적합한 대상 주요 포함 기능 가격 (대략)* 프리미엄 커리어 구직자, 역할을 탐색 중인 전문가 프로필 방문자 전체 확인, 인메일 크레딧 5회, 구직자 인사이트, 연봉 데이터, LinkedIn Learning 이용 권한 ~월 29.99달러 비즈니스 프리미엄 창업자, 컨설턴트, 독립 전문가 무제한 프로필 조회, 비즈니스 인사이트, 고급 검색 필터, 15회 인메일 크레딧 ~$59.99/월 영업 팀 영업 팀, 아웃바운드 마케팅을 진행하는 창업자, 파트너십 담당자 고급 리드 및 계정 검색, 리드 알림, CRM 연동, 50회 인메일 발송 한도 ~월 $99.99 리크루터 라이트 채용 담당자와 리크루터 고급 후보자 검색, 채용 인사이트, 인메일, 후보자 추적 ~월 170달러

👀 알고 계셨나요? 콜드 이메일 평균 응답률은 5.1%인 반면, LinkedIn DM은 10.3%로 두 배의 참여율을 보입니다. 그럼에도 여전히 아웃바운드 노력의 90%가 이메일에 집중되고 있습니다.

링크드인 프리미엄의 장점

링크드인 프리미엄의 혜택을 이해하여 여러분의 결정을 안내해 드리겠습니다.

향상된 가시성과 프로필 인사이트

via LinkedIn

링크드인 프리미엄을 이용하면 최대 365일 동안 누가 내 프로필을 봤는지, 그리고 사람들이 검색, 피드, 공유된 연결, 회사 페이지를 통해 나를 어떻게 찾았는지 확인할 수 있습니다. 선점 효과를 필요로 할 때 이 정보는 매우 중요합니다.

예를 들어:

채용 담당자가 여러분의 프로필을 보면 → 해당 직무에 대한 관심이나 자기소개를 담은 맞춤형 DM으로 연락하세요

잠재 클라이언트나 리드가 여러분을 확인했을 때 → 아직 기억에 생생할 때 즉시 후속 조치를 취하세요

채용 담당자가 여러분의 기술 세트를 검색할 때 → 어떤 키워드가 트래픽을 끌어오는지 정확히 파악하고, 그에 맞춰 프로필을 최적화할 수 있습니다.

비즈니스 프리미엄 계정 사용자는 프로필에 골드 배지를 획득할 수 있으며, 이는 잠재적 고용주나 클라이언트에게 신뢰도를 보여줄 수 있습니다. 또한 익명으로 프로필을 탐색하고 직무 제목, 회사 크기, 위치, 산업, 기술 역량 등으로 무제한 검색 및 필터링이 가능합니다.

💡 프로 팁: 리드 추적 템플릿을 활용해 LinkedIn 연결망을 참여도 수준별로 분류하세요. 이렇게 하면 전환 준비가 된 따뜻한 리드와 차가운 잠재 고객을 동일하게 대우하는 실수를 방지할 수 있습니다.

직접적인 연락을 위한 인메일

via LinkedIn

프리미엄 플랜을 이용하면 네트워크 외부의 LinkedIn 회원에게 연락할 수 있는 3개월간 유효한 InMail 크레딧을 제공합니다. 이는 normal하게 연결 요청을 확인하지 않는 의사 결정권자나 채용 팀과 연결하려는 경우에 유용합니다.

하지만 InMail에 대해 꼭 알아두셔야 할 몇 가지 사항이 있습니다 ⚠️

인메일에는 세 가지 유형이 있습니다: 무료, 유료(세일즈 네비게이터 및 리크루터 라이트용), 스폰서드(링크드인 광고 플랫폼)

인메일은 초기 연락용입니다. 상대방이 답장하지 않는 한 동일인에게 다시 보낼 수 없습니다.

수신자가 90일 이내에 응답할 경우, LinkedIn은 귀하의 계정으로 InMail 크레딧을 환불해 드립니다.

인메일 메시지의 제목은 200문자 , 본문은 1,900문자로 제한됩니다.

✏️ 노트: 채용 담당자는 14일 평가 기간마다 발송한 100건 이상의 메시지에 대해 최소 13%의 인메일 응답률을 유지해야 합니다.

고급 검색 및 리드 필터

via LinkedIn

Linkedin 프리미엄은 고급 검색 및 필터링 기능을 제공합니다. 직급, 회사 크기, 경력 연수, 업종별로 영업 리드나 잠재 고객을 좁혀 찾을 수 있습니다. 이는 아웃리치 대상 목록을 작성하거나, 경쟁사의 채용 패턴을 추적하거나, 목표 계정 내 의사결정권자를 식별할 때 중요합니다.

플랜 사용 가능한 검색 및 리드 필터 프리미엄 커리어 회사, 위치, 업종별로 필터링 비즈니스 프리미엄 산업, 본사 위치, 직원 수별 회사 검색 현재/과거 회사 및 직책별 잠재 고객 검색 지역, 이름, 학교별 잠재 고객 검색 영업 팀 네비게이터 비즈니스 프리미엄의 모든 기능에 더해: 경력, 기능, 최근 이직 내역으로 잠재 고객 검색 구매자 관심사 및 상호 연결 관계로 검색 구매 의도 신호로 검색 맞춤형 리드/계정 목록으로 필터링 연간 매출 및 부서 인원 수로 기업 검색 저장된 계정 내 검색 및 맞춤형 계정 목록으로 필터링 CRM에 동기화된 기업 검색 리크루터 라이트 제목, 위치, 회사, 기술, 평가로 검색 학교, 산업, 사용 언어 필터링 자격증 필터가 적용된 고급 후보자 검색

💡 전문가 팁: 불린 검색을 활용해 정밀하게 타겟팅된 쿼리를 구성하세요. 키워드와 연산자를 조합하여 정확히 필요한 정보를 필터링하세요: AND : 모든 조건을 충족해야 함 (예: "영업 팀 AND 관리자")

또는 : 모든 용어 포함 (예: "CEO 또는 창업자")

NOT : 제외 조건 (예: "매니저 NOT 인턴")

따옴표 ” “: 정확한 구문 검색 (예: “소셜 미디어 매니저”)

괄호 ( ): 복잡한 검색을 위한 그룹화 조건 (예: "(영업 팀 OR 마케팅)NOT 관리자")

학습 및 개발

via LinkedIn

Linkedin 프리미엄은 업계 전문가들이 가르치는 20,000개 이상의 강좌를 제공하며, 오늘날 가장 수요가 높은 기술에 중점을 둡니다. 엑셀 수식부터 AI 기초, 프로젝트 관리에 이르기까지 모든 분야의 강좌를 찾을 수 있습니다.

대부분의 과정에는 평가, 연습 파일, 비디오 스크립트가 포함되어 있습니다. 과정을 완료할 때마다 검증 배지가 함께 LinkedIn 프로필에 자동으로 표시되는 수료증을 받게 됩니다.

최고의 채용 정보와 지원 통찰력

via LinkedIn

프리미엄 사용자로서 여러분의 지원서가 다른 지원자들과 비교해 어떻게 평가되는지 확인할 수 있습니다. LinkedIn은 여러분이 부족한 기술과 경험을 강조하고, 여러분의 프로필이 직무 요건과 어떻게 부합하는지 보여줍니다.

링크드인 프리미엄의 단점

링크드인 프리미엄이 그만한 가치가 있을까요? 구독을 고려 중이라면 단점을 확인해 보세요.

상위 프리미엄 플랜

비용이 빠르게 증가할 수 있습니다. 특히 적극적으로 구직 활동이나 잠재 고객 발굴을 하지 않는 경우라면 더욱 그렇습니다. 예상 비용은 다음과 같습니다:

플랜 월별 요금* 월별 요금 (연간 결제 시)* 프리미엄 커리어 월 29.99달러 월 19.99달러 비즈니스 프리미엄 월 $59.99 $47.99/월 영업 팀용 세일즈 네비게이터 코어 월 99.99달러 $79.99/월 영업 팀 네비게이터 어드밴스드 $149.99/월 월 108.33달러 리크루터 라이트 월 170달러 월 140달러

모든 플랜에 대해 1개월 무료 체험판이 제공되지만, 신용카드 정보를 입력해야 합니다.

기능이 실제로 구현되지 않을 수 있습니다

프리미엄 플랜의 혜택 목록은 방대하며, 모든 기능을 다 사용하지는 않을 것입니다.

또한 반드시 알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

낮은 응답률 : 인메일을 보낸다고 해서 반드시 답장이 오는 것은 아닙니다. 특히 노력 없이 템플릿화된 메시지를 무분별하게 보내거나 프로필에 내용이 부족하다면 더욱 그렇습니다. 대상이 인메일에 반응하지 않는다면, 크레딧만 낭비하게 될 것입니다.

과도한 고급 검색 : 가볍게 네트워킹하거나 한 달에 몇 개의 일자리만 지원하는 경우 고급 검색 필터는 오히려 역효과를 낼 수 있습니다. 대부분의 구직자에게는 회사 규모나 기술 스택으로 필터링할 필요가 없습니다—기본 검색만으로도 충분합니다.

중복되는 비공개 브라우징: 무료 계정 사용자가 비공개 모드로 여러분의 프로필을 볼 경우, 프리미엄 계정을 사용하더라도 해당 사용자의 세부 정보를 확인할 수 없습니다. 이는 상당수의 방문자가 익명으로 브라우징할 때 '프로필을 본 사람' 기능의 목적을 무력화시킵니다.

사용하지 않은 인메일 크레딧: 크레딧은 사용하지 않으면 3개월 후에 만료됩니다. 적극적으로 잠재 고객을 발굴하거나 구직 활동을 하지 않는다면, 크레딧이 이월되어 사용하지 못한 채 사라지는 것을 지켜보게 될 것입니다.

👀 알고 계셨나요? 프로필을 완벽하게 완료하면 회원들이 귀하의 인메일을 수락할 확률이 87%나 높아집니다. 사람들이 공감할 만한 개인 브랜드를 구축하지 않으면 LinkedIn 프리미엄도 소용없습니다.

제한된 지능을 가진 AI 기능

LinkedIn은 프리미엄 계정 등급 전반에 걸쳐 AI 기반 tools를 제공합니다:

via LinkedIn

메시지 어시스트: AI로 맞춤형 아웃리치를 생성하여 시간을 절약하고 구매자 응답률을 높입니다

계정 IQ 및 리드 IQ: AI 기반의 즉각적인 계정 및 리드 인사이트로 조사 시간을 단축하세요

AI 기반 채용 공고 분석 : 직무 적합성을 평가하고 채용 담당자에게 눈에 띄는 맞춤형 팁을 받아보세요

AI 프로필 작성 도우미: 프로필을 강화하고 더 많은 기회를 위해 눈에 띄세요

AI 기반 코칭 및 학습: 맞춤형 경력 조언과 리소스 추천을 받아보세요

링크드인 프리미엄, 가치가 있을까? 활용 사례

장단점을 평가해 본 결과, 우리는 궁극적인 질문에 도달합니다: LinkedIn 프리미엄 구독은 그만한 가치가 있을까요?

솔직히 말해서, 상황에 따라 다릅니다.

일부 전문가에게는 프리미엄 기능이 직접적으로 계약 성사나 취업 제안으로 이어집니다. 반면 다른 이들에게는 결코 완전히 활용하지 못할 tools에 투자한 돈에 불과할 수 있습니다.

프리미엄 계정이 필요한 경우는 언제일까요?

✅ Free Plan으로 개인 브랜드 구축과 네트워크 확장에 힘써왔다면, 프리미엄은 신뢰도를 한층 높여줍니다. 제공되는 메트릭과 인사이트를 통해 참여도를 추적하고 아웃리치 전략을 세밀하게 조정할 수 있습니다.

다음과 같은 인스턴스에서 프리미엄 계정이 유용합니다:

링크드인 프리미엄은 언제 유용할까? 왜 효과가 있을까요? 가장 적합한 직장을 얻고 싶으신가요? 여러 역할에 적극적으로 지원하는 구직자는 지원자 인사이트를 활용해 맞춤형 지원서를 작성하고, 채용 담당자에게 개인화된 인메일을 보낼 수 있습니다. 프리미엄 회원은 플랫폼을 통해 채용될 확률이 2.6배 더 높습니다. 더 높은 리드 생성 효율성에 투자할 예산이 있으신가요? 세일즈 네비게이터의 고급 필터와 리드 추천 기능으로 잠재 고객 발굴이 더욱 효율적으로 진행됩니다. CRM 연동으로 아웃리치 및 리드 관리가 간소화되어 조사 시간을 수 시간 단축할 수 있습니다. 여러 역할을 동시에 채용 중이신가요? 리크루터 라이트의 고급 후보자 검색, 프로젝트 폴더, 인메일 크레딧 기능은 인재 발굴과 관리를 더욱 신속하게 해줍니다. 연간 5명 이상의 후보자를 채용한다면 리크루터 라이트 비용은 충분히 회수될 것입니다. 컨설턴트나 프리랜서로 서비스를 제안 중이신가요? 타겟 기업의 의사 결정권자들은 거의 콜드 연결 요청을 수락하지 않습니다. 연결 요청을 보내기 전에 맞춤형으로 준비된 따뜻한 접근 방식이 도움이 됩니다.

❌ 결정을 더 쉽게 내리도록 도와드리겠습니다. 다음 범주에 해당된다면 프리미엄은 효과가 없을 수 있습니다:

시나리오 프리미엄 계정의 한계 당신은 가볍게 네트워킹 중입니다 콘텐츠 게시, 댓글 참여, 가시성 증대에는 프리미엄이 필요하지 않습니다. Free 버전으로도 자연스러운 관계 구축이 가능합니다. 후속 조치를 추적하지 않습니다 인메일은 대화를 시작하지만, 프리미엄 계정으로는 답장, 알림 또는 지속적인 관계 맥락을 관리할 방법이 없습니다. 놓친 후속 조치는 빠르게 투자 수익률(ROI)을 깎아내립니다. 귀하의 아웃리치(연락) 횟수가 낮습니다 매달 몇 번의 메시지나 지원서를 보내는 것만으로는 프리미엄 플랜의 정기적인 비용을 정당화하기 어렵습니다. 자동화나 체계적인 구조를 기대하신다면 프리미엄은 워크플로우, 시퀀싱, 리드 파이프라인을 제공하지 않습니다. 실행 시스템이 아닌 접근 계층입니다. 시간 제한 목표가 없습니다 명확한 성과(면접, 채용, 계약)가 없다면, 프리미엄은 성과 향상의 수단이 아닌 사용되지 않는 구독 서비스로 전락하기 쉽습니다.

👀 알고 계셨나요? 인메일 (InMail)의 오픈율은 이메일(21.6%)보다 2.5배 높은 57.5%입니다. 인메일에 대한 응답을 확보하려면 최근 활동을 기반으로 개인화하고 따뜻한 접근 방식을 취하세요. 첫 메시지에서 지나치게 영업적인 태도를 보이지 마십시오.

링크드인 프리미엄 vs 무료 버전: 한눈에 보기

다음은 주요 LinkedIn 기능과 Free Plan 대비 유료 플랜에서 제공되는 혜택을 비교한 내용입니다.

기능 무료 LinkedIn 계정 프리미엄 플랜 프로필 보기 수 최근 5개 (최대 90일) 전체 목록 (365일) 및 인구 통계 정보 포함 인메일 크레딧 없음 5 (커리어), 15 (Business) 검색 필터 사람, 직무, 게시물, 그룹, 회사, 학교, 이벤트별로 검색을 필터링하는 기본 필터. 불린 연산자 필터링이 적용된 고급 검색 필터. 1차, 2차, 3차 네트워크 외부의 많은 사람들을 검색할 때 유용합니다. AI 기능 NA 일부 선택된 지역에서 이용 가능 지원자 추적 NA 누가 내 채용 공고를 보았는지, 지원 상태 추적을 수행하세요 CRM 통합 NA HubSpot, Salesforce, Oracle 등과 연동됩니다. 월간 인원 검색 사용량 1차 연결이 아닌 사람에 대한 제한된 검색 무제한 (단, 구직자 플랜에는 한도가 적용됩니다) 학습 자료 제한된 접근 20,000개 이상의 강좌 이용 가능 연결 한도 30,000명의 1차 연결 30,000명의 1차 연결 추천 및 인증 추천서를 요청하고 프로필에 표시하세요 Free Plan과 동일합니다

하지만 네트워킹의 성공은 프리미엄 기능뿐만 아니라 전략과 꾸준함에서 비롯됩니다. Free Plan으로도 링크드인에서 성장하고 관계를 관리하는 데 전혀 문제가 없습니다.

링크드인 프리미엄 대안

링크드인 프리미엄의 대안을 네트워킹 도구와 링크드인 자동화 도구 두 가지 섹션으로 나누어 설명합니다.

네트워킹 도구에는 다음이 포함됩니다:👇

1. AngelList (스타트업 채용, 창업자 네트워킹, 초기 단계 투자에 최적)

via AngelList

AngelList는 스타트업 전문가, 창업자, 투자자를 하나의 생태계로 연결합니다. 구직자는 스타트업 역할을 탐색할 수 있으며, 사전에 급여 범위와 지분 정보를 확인할 수 있습니다. 창업자는 공동 창업자를 찾고 초기 단계 인재를 채용하는 데 활용할 수 있습니다. 투자자는 플랫폼에서 투자 기회를 발굴할 수 있습니다.

링크드인의 광범위한 전문성 중심 접근과 달리, 엔젤리스트는 스타트업 채용, 자금 조달 및 초기 단계 네트워킹을 위해 특별히 설계되었습니다.

AngelList 주요 기능

투명한 급여 및 지분 데이터 : 지원 전 보상 범위와 지분 비율을 확인하여 예상치 못한 낮은 제안에 당황하는 일을 방지합니다.

스타트업 중심 채용 게시판 : 자금 조달 단계, 기업 크기, 기술 스택, 원격 근무 유연성별로 역할을 필터링하여 타겟팅된 검색을 가능하게 합니다.

투자자 및 창업자 매칭 : 업종, 단계, 관심사를 기반으로 스타트업을 잠재적 투자자 및 공동 창업자와 연결합니다.

선별된 인재 목록 : 채용 담당자는 향후 역할이나 소개를 위해 추적하고자 하는 후보자들의 개인 목록을 구축합니다.

투자자 협업 플랫폼: 엔젤 투자자들이 자금을 모아 경험 많은 리드 투자자와 함께 스타트업에 공동 투자할 수 있도록 지원합니다.

AngelList의 한도

초점을 좁히면 스타트업 및 벤처 캐피털 생태계 외부의 전문가들에게는 유용성의 한도가 있습니다

직무 경쟁은 글로벌 지원자들이 지분 참여를 조건으로 일하려는 만큼 치열할 수 있습니다

AngelList 가격 정책

전통적 : 운용 자산의 크기 0.1% + 연간 10,000달러

풀 서비스: 펀드 크기 기준 0.15% + 연간 2만 달러

2. 범블 비즈 (부담 없는 관계 중심의 전문 네트워킹에 최적)

via Bumble Bizz

Bumble Bizz는 전문적인 네트워킹에 '오른쪽 스와이프' 방식의 데이팅 메커니즘을 도입했습니다. 멘토십, 협력자, 클라이언트 또는 취업 기회 등 여러분이 원하는 것과 기술, 업계를 강조하는 별도의 Bizz 프로필을 생성하세요. 앱은 근처의 전문가들을 보여주고, 연결하려면 오른쪽으로, 거절하려면 왼쪽으로 스와이프하면 됩니다.

매치 기능은 링크드인 연결 요청이나 인메일의 형식적인 절차를 거치지 않고 직접 메시지를 잠금 해제하여 주고받을 수 있게 해줍니다. 트랜잭션적인 느낌이 덜한 부담 없는 네트워킹을 원하는 프리랜서, 컨설턴트, 기업가들이 활용할 수 있습니다.

Bumble Bizz 주요 기능

스와이프 기반 매칭 : 프로필을 둘러보고 연결하고 싶은 사람에게 오른쪽으로 스와이프하여 상호 동의 기반 네트워킹을 시작하세요.

분리된 전문 모드 : 동일 앱 내에서 데이트, 친구 사귀기, 비즈니스 네트워킹 모드 간 전환 가능

위치 기반 발견 : 지역 네트워킹, 모임 또는 협업 기회를 위해 가까운 전문가들을 찾아줍니다.

관심사와 목표 필터링 : 채용, 파트너십, 멘토링, 프리랜서 클라이언트 등 상대방이 원하는 것에 따라 매칭을 필터링합니다.

매치 대상과의 다이렉트 메시징: 수락을 기다리거나 인메일 크레딧을 소모하지 않고 즉시 채팅을 잠금 해제할 수 있습니다.

범블 비즈의 한도

링크드인에 비해 사용자 기반이 작다는 것은 고위 경영진과 틈새 산업 전문가의 수가 적다는 것을 의미합니다

캐주얼한 인터페이스는 보수적인 산업이나 고위급 네트워킹 상황에서 지나치게 비공식적으로 느껴질 수 있습니다

Bumble Bizz 가격 정책

맞춤형 가격 책정

3. Xing (독일어권 유럽에서 전문적인 네트워킹에 최적)

via Xing

Xing은 독일, 오스트리아, 스위스(DACH 지역)에서 2천만 명 이상의 사용자를 보유하며 전문 네트워킹 시장을 주도하고 있습니다. LinkedIn과 유사한 기능을 제공하지만, 현지 시장 침투력이 더 뛰어나며 유럽 비즈니스 문화에 맞춤화된 기능을 갖추고 있습니다.

전문가들은 이 플랫폼을 통해 일자리를 찾고, 업계 이벤트에 참석하며, 독일어권 시장에 초점을 맞춘 전문 그룹에 가입합니다. 목표 고객이나 비즈니스가 독일어권 유럽에서 운영된다면, 지역적 연결을 위해 링크드인보다 씽(Xing)이 더 나은 참여도를 제공하는 경우가 많습니다.

Xing 주요 기능

DACH 시장 지배력 : 독일, 오스트리아, 스위스에서 현지 비즈니스 연결을 위한 LinkedIn보다 강력한 입지

이벤트 발견 및 네트워킹 : 내장된 RSVP 및 참석자 네트워킹 기능을 통해 전문적인 이벤트, 컨퍼런스, 미트업(meetup)을 찾아보세요.

산업별 그룹 : 활발한 토론과 채용 공고가 이루어지는 독일 비즈니스 분야별 전문 커뮤니티에 참여하세요.

ProJobs 기능 : Xing의 전문 네트워크를 목표로 하는 기업들의 독점 채용 목록이 게재되는 프리미엄 구인 보드

GDPR 준수 프라이버시: 유럽 개인정보 보호 규정을 준수하는 강화된 데이터 관리 및 투명성

Xing의 한도

독일어권 국가 외 지역에서의 글로벌 도달 범위의 한도로 인해 국제 네트워킹에는 효과적이지 않습니다.

링크드인에 비해 사용자 기반이 작다는 것은 비유럽 시장에서 연결이 적다는 것을 의미합니다

Xing 가격 정책

맞춤형 가격 책정

💡 프로 팁: 끊임없는 네트워킹과 아웃리치에 지치셨나요? 시간 블록 방식을 활용하세요. 매일 90~120분을 LinkedIn 브랜딩이나 잠재 고객 아웃리치 등 한 가지 집중 영역에 할당하는 것입니다. 이렇게 하면 맥락 전환으로 인한 피로를 방지할 수 있으며, 하루 종일 산발적으로 활동하는 것보다 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

1. ClickUp (링크드인 아웃리치, 후속 조치, 콘텐츠 기획, 관계 관리를 중앙 집중화하는 데 최적)

ClickUp으로 모든 문서, 프로젝트, 대화 등을 하나의 통합 플랫폼에서 관리하세요

링크드인에서 네트워킹을 할 때는 연락처와 후속 조치를 관리할 수 있는 중앙 집중식 작업 공간과 콘텐츠를 계획하고 결과를 추적할 수 있는 장소가 필요합니다.

소개합니다: 통합형 AI 작업 공간, ClickUp. 이 도구는 여러분의 워크플로우와 도구를 하나로 통합하여 LinkedIn 활동을 한 곳에서 관리할 수 있게 합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

모든 비즈니스 연락처와 정보를 저장할 수 있는 연락처 관리 tool이나 중앙 집중식 위치를 갖추면 외부 연락처 관리가 훨씬 수월해집니다.

대규모로 리드, 고객 및 상호작용을 관리할 때는 모든 것을 체계적으로 관리하기 위해 ClickUp의 연락처 목록 템플릿이 필요합니다.

이 템플릿을 활용하여:

무료 템플릿 받기 ClickUp 연락처 목록 템플릿으로 연락처를 손쉽게 검색하고 우선순위에 따라 필터링하세요

양식을 통해 연락처 정보를 수집하세요—도구를 전환하지 않고도 이름, 이메일, 전화번호, LinkedIn 프로필 및 노트를 수집할 수 있습니다

고객 정보를 '첫 연락', '활성', '이탈', '비활성', '리드' 등 맞춤형 상태로 저장하거나 더 관련성 높은 항목으로 관리하세요.

맞춤형 보기 기능을 활용해 연락처를 체계적으로 관리하세요 — 빠른 확인을 위한 목록 보기, 시각적 파이프라인 추적을 위한 보드 보기, 정렬 가능한 데이터를 위한 테이블 보기

연락처에 대한 핵심 정보를 저장하고 연락처 데이터를 쉽게 시각화할 수 있도록 Facebook 프로필, 위치, 연사 이메일, Instagram 프로필, 평가 등 11가지 다양한 사용자 지정 필드를 추가하세요.

연락처 기록에서 직접 팀원에게 마감일과 우선순위 태그가 지정된 후속 작업을 할당하세요

💡 전문가 팁: 다양한 아웃리치 시나리오에 사용할 템플릿 메시지를 ClickUp Docs에 저장하세요. 템플릿 메시지에 ClickUp Brain의 제안 사항을 더해 개인화되고 인간적인 느낌의 메시지를 작성하세요. 이렇게 하면 팀이 시스템을 처음부터 다시 고민할 필요 없이, 기계적인 느낌의 메시지로 타협하지 않아도 됩니다.

연락처를 추적한 후 다음 단계는 영업 파이프라인을 통해 이동시키는 것입니다.

잠재 고객을 놓치지 않고 리드를 선별하고, 후속 조치를 계획하며, 거래를 성사시키기 위해서는 체계적인 시스템이 필요합니다.

ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿이 해결책이 되어 드립니다. 이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

무료 템플릿 받기 ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿으로 전체 영업 프로세스를 한눈에 볼 수 있습니다

초기 접촉부터 계약 체결까지의 거래 단계를 4가지 다른 ClickUp 보기로 시각화하세요

리드가 단계 이동 시 작업 생성 자동화—후속 이메일 발송, 상담 일정 예약 또는 제안서 할당

활성 기회 목록을 마감일과 잠재 계약 크기로 필터링하여 거래 가치를 추적하고 매출을 예측하세요.

체크인 알림을 설정하여 후속 조치를 절대 놓치지 마세요

AI 기반 상황 인텔리전스

ClickUp Brain(ClickUp Brain)은 ClickUp 내부에 위치하여 사용자의 아웃리치 시스템을 이해하는 컨텍스트 기반 AI입니다. 이 AI는 사용자의 리스트, 작업, 문서, CRM 필드, 노트에서 얻은 컨텍스트를 활용합니다.

실제 워크플로우에 맞춰 아웃리치 메시지, 요약, 후속 작업 생성까지 가능해집니다.

Linkedin 홍보를 위해 AI 어시스턴트는 LinkedIn 게시물을 요약하고, 역할별 문제점을 추출하며, 메시지에 활용할 키 정보를 도출해 줍니다.

그런 다음 BrainGPT를 활용해 다양한 어조로 아웃리치 메시지를 재작성하세요. 가치 중심, 문제 중심, 통찰 중심 등 다각도로 접근한 여러 버전을 만들 수도 있습니다. 이러한 변형들을 테스트하여 각 ICP(대표 고객 프로필)와 공명하는 메시지를 확인하세요.

ClickUp Brain으로 링크드인 콜드 아웃리치 이메일 초안 작성하기

AI 생성 콘텐츠에 인간적인 감성을 불어넣고 메시지에 여러분의 개성을 더하는 것을 잊지 마세요.

문맥 인식 @멘션 및 링크를 활용하여 음성 입력 시 팀원, 작업 또는 문서를 자동으로 태그하세요

음성 입력 시 제품명, 약어, 자주 사용하는 단어를 자동 완성하여 본인의 말투로 자연스럽게 표현되는 개인 맞춤형 어휘를 구축하세요

음성 메모를 구조화된 텍스트로 변환하고 작업으로 할당하세요

앱 전환 없이 ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 AI 모델에 접근하여 AI 확산을 줄이세요

자동화 워크플로우 설정하기

대규모로 아웃리치를 관리할 때는 모든 작업을 수동으로 처리할 수 없습니다. 모든 응답을 직접 모니터링하지 않아도 지속적으로 작동하는 AI 자동화 워크플로우가 필요합니다.

다만, AI로 LinkedIn 아웃리치를 자동화할 때는 반드시 다음 한도를 설정하세요:

연결 요청 수를 일일 기준으로 설정하세요

연결 요청을 일정 간격으로 보내세요

잠재 고객의 근무 시간에 메시지를 보내 응답률을 극대화하고 더 인간적인 모습을 보여주세요

ClickUp의 노코드 자동화 기능을 활용하면 , 링크드인에서 연결 요청을 보낼 때 트리거되는 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 이 자동화는 백그라운드에서 잠재 고객 발굴 작업을 수행합니다.

필요한 자동화 기능을 토글하거나 AI를 통해 워크플로우에 맞춰 규칙을 맞춤형으로 설정하세요

자동화 기능에서 이 조건이면 저 규칙 적용을 정의하여 시간을 절약하고 누락된 단계를 제거하세요. 자동화는 다가오는 마감일, 담당자 변경, 심지어 시간 추적 이벤트와도 연동되어 작업이 일관되게 라벨링되도록 보장합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp의 슈퍼 에이전트는 여러분을 위해 힘든 작업을 대신해 주는 AI 팀원입니다. 슈퍼 에이전트를 통해 다음과 같은 혜택을 누리세요: 리드가 설정된 시간 내에 응답하지 않을 경우 자동으로 후속 작업을 실행하세요

지역, 전문성 또는 업무량에 따라 고가치 잠재고객을 특정 팀 회원에게 배정하세요. 다수의 리드를 관리할 때 매우 중요한 요소입니다.

수동 업데이트 없이 리드 응답에 따라 자동 조정되는 맞춤형 아웃리치 시퀀스를 발송하세요

ClickUp 주요 기능

즉각적인 오디오 및 비디오 협업: 작업 항목에서 바로 작업 항목에서 바로 ClickUp SyncUps를 실행하여 실시간으로 아웃리치 전략을 논의하고, 잠재 고객 목록을 검토하거나, 후속 조치 절차를 함께 살펴보세요.

ClickUp 통합 : ClickUp은 1000개 이상의 앱과 연동되며 CRM, 이메일 플랫폼, 자동화 도구와의 기본 통합 기능을 제공하여 리드 데이터를 중앙 집중화하고 작업 전환을 줄일 수 있습니다. ClickUp은 1000개 이상의 앱과 연동되며 CRM, 이메일 플랫폼, 자동화 도구와의 기본 통합 기능을 제공하여 리드 데이터를 중앙 집중화하고 작업 전환을 줄일 수 있습니다.

엔터프라이즈 검색: 엔터프라이즈 검색을 통해 ClickUp 작업 공간 및 연결된 앱 전체에서 연락처 정보, 과거 대화 내용 또는 아웃리치 템플릿을 즉시 찾아보세요.

중앙 집중식 지식 허브: 모든 LinkedIn 전략, 아웃리치 템플릿, 네트워킹 플레이북을 모든 LinkedIn 전략, 아웃리치 템플릿, 네트워킹 플레이북을 ClickUp Docs 에 저장하여 팀 전체가 동일한 정보에 접근할 수 있도록 하세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능은 학습 곡선을 동반하는데, 신규 사용자에게는 부담스럽게 느껴질 수 있습니다

Linkedin 게시물 예약 기능을 기본적으로 자동화하지 않습니다

ClickUp 가격 정책

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말할까요?

G2 리뷰어의 생생한 경험담을 들어보세요:

저는 매일 업무 관리를 위해 ClickUp을 사용합니다. 필요한 모든 도구를 한곳에 통합해 주니 정말 대단하죠! 프로젝트를 한눈에 파악할 수 있는 개요 기능과 대시보드를 활용해 시각적으로 관리할 수 있는 점이 특히 마음에 듭니다. 또한 필드, 상태, 보기를 자유롭게 맞춤 설정할 수 있는 점도 매우 유용합니다.

저는 매일 업무 관리를 위해 ClickUp을 사용합니다. 필요한 모든 도구를 한곳에 통합해 주니 정말 대단하죠! 프로젝트를 한눈에 파악할 수 있는 개요 기능과 대시보드를 활용해 시각적으로 관리할 수 있는 점이 특히 마음에 듭니다. 또한 필드, 상태, 보기 방식을 자유롭게 커스터마이징할 수 있는 점도 매우 만족스럽습니다.

제3자 LinkedIn 자동화 tools는 리드 데이터 추출이나 후속 조치 일정 설정 같은 반복 작업을 LinkedIn의 탐지 시스템에 걸리지 않게 처리할 수 있습니다. 알아두면 좋은 몇 가지를 소개합니다:

1. 팬텀버스터 (LinkedIn 리드 데이터를 대규모로 추출하고 보강하는 데 최적)

via Phantombuster

팬텀버스터는 수동 복사-붙여넣기 없이 링크드인에서 구조화된 데이터를 수집, 정리, 내보내기를 간편하게 해주는 클라우드 기반 플랫폼입니다. 검색 결과, 회사 페이지, 그룹 회원, 프로필 활동, 게시물 참여도 등에서 목록을 구축할 수 있는 링크드인 전용 도구의 범위를 제공합니다.

공개 프로필의 핵심 정보, 회사 정보, 활동 메타데이터를 스프레드시트나 CRM 시스템으로 추출하여 단일 작업 공간에 중앙 집중화해 향후 활용할 수 있습니다. 또한 수집된 LinkedIn 리드를 효율적으로 필터링, 그룹화, 관리할 수 있는 'LinkedIn 리드' hub도 제공됩니다.

팬텀버스터 주요 기능

프로필 자동 추출: 링크드인 검색 결과 또는 세일즈 네비게이터 결과에서 이름, 직책, 회사 정보, 연락처 정보를 추출합니다.

리드 데이터 강화: 제3자 데이터 소스를 활용하여 수집된 LinkedIn 프로필에서 이메일 주소와 전화번호를 추출합니다.

CRM 및 리드 관리 소프트웨어 와 연동: 추출된 리드 데이터를 수동으로 내보내지 않고도 HubSpot, Salesforce 또는 Google 스프레드시트로 직접 전송합니다. 추출된 리드 데이터를 수동으로 내보내지 않고도 HubSpot, Salesforce 또는 Google 스프레드시트로 직접 전송합니다.

워크플로우 예약: 설정된 간격으로 자동으로 팬텀을 실행하여 일관된 잠재 고객 발굴 활동을 유지합니다

팬텀버스터의 한도점

일일 한도를 초과하거나 활동이 비정상적으로 보일 경우 LinkedIn 계정 제한 위험

링크드인은 이메일을 공개적으로 제공하지 않으므로, 완전한 연락처 정보 보완을 위해서는 별도의 이메일 찾기 도구가 필요합니다.

팬텀버스터 가격 정책

스타터 : 월 69달러

Pro : 월 159달러

팀: 월 439달러

실제 사용자들은 팬텀버스터에 대해 어떻게 말할까요?

G2 리뷰어의 생생한 경험담을 들어보세요:

PhantomBuster에서 가장 마음에 드는 점은 코딩 없이도 LinkedIn 아웃리치와 리드 생성을 손쉽게 자동화할 수 있다는 것입니다. 템플릿은 매우 직관적이며, 몇 가지 워크플로우를 설정해두면 매주 수 시간을 절약해줍니다. 또한 프로필 추출, 데이터 보강, 맞춤형 연결 요청 자동 발송 등 다양한 자동화 기능을 연쇄적으로 연결할 수 있다는 점도 매우 마음에 듭니다. 안정적이고 문서화가 잘 되어 있으며, 지원팀도 신속하고 친절합니다.

PhantomBuster에서 가장 마음에 드는 점은 코딩 없이도 LinkedIn 아웃리치와 리드 생성을 손쉽게 자동화할 수 있다는 것입니다. 템플릿은 매우 직관적이며, 몇 가지 워크플로우를 설정해두면 매주 수 시간을 절약해줍니다. 또한 프로필 추출, 데이터 보강, 맞춤형 연결 요청 자동 발송 등 다양한 자동화 기능을 연동할 수 있다는 점도 매우 마음에 듭니다. 안정적이고 문서화가 잘 되어 있으며, 지원팀도 신속하고 친절합니다.

2. Expandi (조건부 다단계 LinkedIn 아웃리치 시퀀스를 안전하게 실행하기에 최적)

via Expandi

링크드인 잠재고객 발굴 플랫폼 익스팬디(Expandi)는 링크드인 연락처 관리를 위한 중앙 집중식 작업 공간을 제공합니다. 상세한 리드 정보를 보고 직책, 회사, 업종, 참여 신호 등의 기준에 따라 잠재고객을 필터링할 수 있습니다.

Expandi는 메시지를 통합하고 대화 추적을 간소화하는 스마트 받은 편지함도 포함합니다. 캠페인 성과를 평가하기 위한 고급 분석 및 보고 기능을 제공합니다. 다른 도구와 연결하여 LinkedIn 리드 인사이트를 더 넓은 워크플로우에 통합할 수 있습니다.

주요 기능 확장

클라우드 기반 자동화 : 탐지 위험을 최소화하기 위해 로컬 브라우저 대신 전용 IP 주소에서 캠페인을 실행합니다.

조건부 논리를 활용한 스마트 시퀀스 : 잠재 고객이 귀하의 연락을 수락, 회신 또는 무시하는지에 따라 서로 다른 후속 조치 경로를 트리거합니다.

다중 채널 캠페인 : LinkedIn 인메일, 연결 요청, 이메일 아웃리치를 하나의 워크플로우로 통합합니다

메시지 A/B 테스트 : 여러 메시지 변형을 동시에 테스트하여 어떤 문구가 더 높은 응답률을 유도하는지 확인합니다.

대기 중인 요청 자동 삭제: 설정한 기간이 지나도 답변이 없는 연결 요청을 제거하여 프로필을 깔끔하게 유지합니다

한도 확장

다른 LinkedIn 자동화 tools에 비해 가격이 높은 편이며, 특히 개인 사용자에게는 더욱 그렇습니다.

사용자가 지나치게 공격적인 캠페인을 진행할 경우 계정 제한 위험

Expandi 가격 정책

비즈니스: 월 99달러

에이전시: 맞춤형

실제 사용자들은 Expandi에 대해 어떻게 말할까요?

G2 리뷰어의 생생한 경험담을 들어보세요:

그들은 정말 가까워지고 있습니다. 거의 다 왔어요. 우리가 소통할 때마다 그들의 고객 서비스에 감명받았습니다. 그 부분이 그들을 돋보이게 합니다. 고객 피드백을 진지하게 받아들이고 통합을 제대로 하려고 노력하는 모습이 분명히 보입니다. 통합 문제나 결제 문제가 발생했을 때, 그들의 팀은 즉시 나서서 해결해 주었습니다. 훌륭한 일입니다. 그런 경우는 드물고 인상적이었습니다.

그들은 정말 가까워지고 있습니다. 거의 다 왔어요. 우리가 소통할 때마다 그들의 고객 서비스에 감명받았습니다. 그 부분이 그들을 돋보이게 합니다. 고객 피드백을 진지하게 받아들이고 통합을 제대로 하려고 노력하는 모습이 분명히 보입니다. 통합 문제나 결제 문제가 발생했을 때, 그들의 팀은 즉시 나서서 해결했습니다. 훌륭한 일입니다. 그런 경우는 드물고 인상적이었습니다.

3. Dux Soup (가벼운 자동화 기능을 통한 브라우저 기반 LinkedIn 잠재고객 발굴에 최적)

via Dux Soup

Dux-Soup은 브라우저에서 바로 실행되는 Chrome 확장 프로그램을 통해 LinkedIn 잠재 고객 발굴 작업을 자동화합니다.

영업 팀 전문가들은 이 tool을 활용해 프로필 방문, 연결 요청 발송, 대규모 리드 육성 작업을 수행하며, 동시에 탐지를 피하기 위해 인간 행동을 모방합니다. 해당 tool은 CRM과 연동되며 효율적인 아웃리치 캠페인을 위한 맞춤형 메시징 시퀀스를 지원합니다.

Dux Soup 주요 기능

드립 캠페인 스케줄링 : 연결 요청과 메시지를 하루 종일 분산하여 자연스러운 활동 패턴을 모방합니다

프로필 태깅 및 노트 : 잠재 고객에게 맞춤형 라벨을 태그하고 본인만 볼 수 있는 개인 노트를 추가하여 리드 관리를 효율화합니다.

대규모 기술 추천 활용 : 요청을 보내기 전에 목표 프로필의 기술을 자동으로 추천하여 가시성과 참여도를 높입니다.

CRM 동기화를 위한 CSV 내보내기: 잠재 고객 데이터를 스프레드시트로 다운로드하여 HubSpot, Salesforce 또는 기타 시스템에 수동으로 가져올 수 있습니다.

Dux Soup의 한도

기본 CRM 통합 기능 없음—리드 데이터 동기화를 위해 수동 CSV 내보내기 및 가져오기에 의존

클라우드 플랫폼 대비 기본적인 분석 기능으로, 여러 시퀀스 간 캠페인 성과 추적이 어렵습니다.

Dux Soup 가격 정책

Pro Dux 개인용 : 월 $14.99

터보 팀 : 월 55달러

클라우드 에이전시: 월 99달러

실제 사용자들은 Dux Soup에 대해 어떻게 말할까요?

G2 리뷰어의 말:

Dux-soup은 시장에 효과적으로 소통할 수 있도록 도와줄 뛰어난 마케팅 인재를 항상 찾고 있습니다. 저는 Dux-soup을 1년 넘게 사용해 왔습니다. 이는 LinkedIn을 위한 최고의 자동화 tool이며 다양한 CRM 제품과 연결됩니다.

Dux-soup은 시장에 효과적으로 소통할 수 있도록 도와줄 뛰어난 마케팅 인재를 항상 찾고 있습니다. 저는 Dux-soup을 1년 넘게 사용해 왔습니다. 이는 LinkedIn을 위한 최고의 자동화 도구이며 다양한 CRM 제품과 연결됩니다.

4. Dripify (팀 기반 LinkedIn 잠재고객 발굴 및 성과 추적에 최적)

via Dripify

Dripify는 중앙 대시보드에서 다단계 LinkedIn 참여 시퀀스 구축 및 운영, 성과 메트릭 추적, 팀 활동 관리를 위한 기능 세트를 제공합니다.

사용자는 구조화된 리드 데이터를 추출하고, 제목이나 회사와 같은 기준에 따라 잠재 고객을 필터링하며, 심층 분석을 위해 데이터를 내보낼 수 있습니다.

내장된 수신함으로 LinkedIn 대화를 한곳에서 관리할 수 있습니다. Dripify는 지속적인 LinkedIn 잠재고객 발굴 노력을 지원하기 위한 템플릿과 보고 도구도 제공합니다.

Dripify 주요 기능

시각적 워크플로우 빌더 : 잠재 고객의 응답에 따라 조건부 브랜치를 적용한 다단계 캠페인을 드래그 앤 드롭 방식으로 생성할 수 있는 인터페이스

팀 협업 도구 : 캠페인 템플릿 공유, 팀원에게 리드 할당, 단일 대시보드에서 공동 아웃리치 성과 모니터링

내장된 안전 한도 : LinkedIn의 권장 한도 내에서 활동하고 차단 위험을 줄이기 위해 일일 작업량을 자동으로 조절합니다.

리드 점수화 및 필터링 : 참여도 수준에 따라 잠재 고객을 순위화하고, 우선순위 후속 조치가 필요한 핫 리드를 필터링합니다.

네이티브 CRM 연동: 수동 내보내기 없이 Pipedrive, HubSpot, Salesforce와 리드 데이터를 직접 동기화합니다.

Dripify의 한도

대용량 데이터 전송 시 일부 CRM 플랫폼과의 webhook 동기화에서 가끔 발생하는 지연 현상

사전 설정된 안전 기간을 넘어 세부적인 작업 시점을 제어하려는 사용자를 위한 한도 내 맞춤형 설정

Dripify 가격 정책

기본 : 사용자당 월 59달러

Pro : 사용자당 월 79달러

고급 : 사용자당 월 99달러

Enterprise: 맞춤 설정 가능

실제 사용자들은 Dripify에 대해 어떻게 말할까요?

G2 리뷰어의 말에 따르면:

저는 LinkedIn에서 잠재 고객을 추가하기 위해 Dripify를 사용합니다. 자동화 기능을 통해 연결을 시작하고 메시지를 보내 관계를 구축할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 검색 조건을 설정하면 해당 조건에 맞는 사람들과 자동으로 연결하고 메시지를 보내주는 방식이 특히 좋습니다. 초기 설정은 매우 간단하며, 자동화 기능이 더 우수하고 빠르며 효율적이어서 저희 팀은 Octopus에서 Dripify로 전환하게 되었습니다.

저는 LinkedIn에서 잠재 고객을 추가하기 위해 Dripify를 사용하는데, 자동화 기능을 통해 연결을 시작하고 메시지를 보내 관계를 구축할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 검색 조건을 설정하면 해당 조건에 맞는 사람들과 자동으로 연결하고 메시지를 보내주는 방식이 특히 좋습니다. 초기 설정은 매우 간편하며, 자동화 기능이 더 우수하고 빠르며 효율적이어서 저희 팀은 Octopus에서 Dripify로 전환하게 되었습니다.

그렇다면, LinkedIn 프리미엄은 그만한 가치가 있을까요?

링크드인 프리미엄은 새로운 역할로의 진출, 채용 가속화, 영업 대화의 기회 창출 등 특정 목표를 향해 나아갈 때 진정으로 유용합니다. 가볍게 사용하면 종종 기대에 못 미칠 수 있지만, 집중적으로 활용하면 타임라인 단축은 물론 평소에는 접하기 어려운 기회를 발굴할 수 있습니다.

구독 자체만큼 중요한 것은 이를 중심으로 업무를 어떻게 체계화하느냐입니다. 네트워킹, 후속 조치, 콘텐츠 아이디어, 대화, 잠재 고객 정보는 모두 흩어진 노트와 희미한 기억 속 알림으로 남아 있을 때 그 가치를 잃습니다. LinkedIn 활동을 ClickUp과 같은 중앙 집중식 시스템과 결합하면 단순한 알림 증가가 아닌 지속적인 진행으로 연결을 전환할 수 있습니다.

연락처 관리 도구부터 콘텐츠 제작, 작업 관리, 자동화 구축까지—ClickUp이 네트워킹 노력을 효율화합니다. 지금 무료로 가입하고 LinkedIn 성장을 위해 ClickUp을 활용하세요.

자주 묻는 질문

아니요. LinkedIn에서 채용 제안을 받기 위해 프리미엄 계정이 필요하지 않습니다. Free Plan에서도 LinkedIn Apply를 통해 직무에 지원할 수 있습니다. 프리미엄 기능보다 더 중요한 것은 탄탄한 구직 전략—적합한 역할을 타겟팅하고, 맞춤형 지원서를 작성하며, 전략적으로 후속 조치를 취하는 것입니다. 다만 InMail이나 지원자 인사이트 같은 프리미엄 기능을 활용하면 채용 확률이 2.6배 증가합니다.

아니요. 프리미엄 커리어 계정에서는 매월 5개의 인메일 크레딧만 제공되며, 프리미엄 비즈니스 계정에서는 15개가 제공됩니다. 세일즈 네비게이터는 매월 50개의 크레딧을 제공합니다. 사용하지 않은 크레딧은 3개월 동안 이월되지만, 무제한으로 제공되지는 않습니다.

프리미엄 커리어 플랜은 월 29.99달러이지만 연간 결제를 선택하면 월 19.99달러로 할인됩니다. 다른 플랜은 월 170달러까지 올라갑니다.

링크드인 프리미엄을 통해 20,000개 이상의 강좌를 이용할 수 있습니다. 해당 강좌의 질과 값은 여러분의 전문성 수준에 따라 달라집니다.

링크드인 프리미엄 비즈니스 계정을 통해 중소기업은 골드 배지와 AI 지원 기능을 이용할 수 있습니다. 최대 365일 동안 자신의 프로필을 본 사용자의 프로필을 확인하고 매월 15회의 인메일 크레딧을 발송할 수 있습니다. 고가치 거래를 성사시켜 월 59.99달러의 투자 대비 수익률(ROI)을 입증할 수 있다면 충분히 가치 있는 선택입니다.