마케팅 팀을 위한 텍스트-이미지 프롬프트: AI 시각 콘텐츠 팁

사람들은 사진과 짧은 영상 앞에서 멈춥니다. 우리 모두 그렇죠. 선명한 한 장의 이미지는 긴 설명보다 더 많은 것을 말해줍니다. 아마도 이 현상이 50~60초 길이의 YouTube 숏 영상이 가장 많은 조회수를 기록하는 이유일 것입니다.

좋은 소식은 최신 트렌드를 따라잡기 위해 완벽한 디자인 팀이 필요하지 않다는 점입니다. AI 이미지 생성기를 활용하면 팀이 간단한 텍스트 프롬프트를 고품질 이미지로 변환하고, 이를 짧은 비디오로 편집하여 몇 시간 만에 캠페인을 출시할 수 있습니다.

이 글에서는 마케팅 팀 워크플로우에 적용 가능한 실용적인 텍스트-이미지 프롬프트에 집중하여, 일관된 브랜드 비주얼을 신속하게 제작할 수 있도록 안내합니다.

프롬프트를 활용해 아트 스타일의 모양, 색상, 조명, 분위기를 형성하는 방법도 배워, 시각적 요소가 브랜드 정체성을 반영하도록 합니다.

텍스트-이미지 프롬프트란 무엇인가요?

텍스트-이미지 프롬프트는 AI 이미지 생성기에 제공하는 특정 키워드가 포함된 지시 사항 세트라고 생각하세요.

몇 단어, 혹은 한두 문장만 입력하면 tool이 AI 이미지 생성 기술을 통해 놀라운 이미지를 만들어냅니다. 생성된 결과물은 "아늑한 소파에서 잠든 강아지"처럼 단순할 수도 있고, "홀로그램 간판이 공중에 떠 있는 황금빛 석양 아래 빛나는 미래 도시 스카이라인"처럼 생생할 수도 있습니다.

다양한 AI 아트 생성기를 활용하여 각기 다른 창의적 프로세스와 모델을 기반으로 로고를 생성할 수도 있습니다.

✍🏻 참고: 표현이 명확할수록 AI가 여러분의 머릿속 비전을 더 정확히 이해합니다. 아트 스타일, 분위기, 색상, 배경 등에 대한 세부 사항을 추가로 고려하면 결과 이미지가 더욱 개성 있고 세련되게 느껴집니다.

이 과정을 가능하게 하는 텍스트-이미지 생성기는 다양합니다. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney, Stable Diffusion 등이 잘 알려진 tools입니다. 각각 고유한 특성과 강점을 지니고 있습니다.

장면을 생생하게 구현하는 프롬프트 예시 몇 가지:

“해질녘 해안 도로를 달리는 빈티지 레드 컨버터블, 절벽에 부서지는 파도, 하늘을 나는 갈매기들.”

“고요한 산속 호수, 호숫가에 자리한 작은 나무 오두막, 배경으로 펼쳐진 설산 봉우리들, 그리고 부드러운 아침 햇살.”

“아르데코 디자인에서 영감을 받은 소용돌이치는 색상의 추상적인 디지털 아트 포스터로, 빛나는 금색 선과 깊은 청색이 특징입니다.”

via ChatGPT

본 연구소는 시각적 자극이 언어보다 뇌에 더 빠르게 도달하며, 각 자극을 처리하는 데 서로 다른 시스템이 관여한다고 밝혔습니다. 공포 및 강렬한 감정에 반응하는 편도체는 특정 이미지에 반응하여 활성화되며, 펄스 증가나 손바닥 땀과 같은 신체적 트리거까지 유발할 수 있습니다.

핵심은 간단합니다: 소셜 플랫폼에서 긍정적인 이미지는 더 많은 관심을 끌고 클릭이나 공유 확률을 높일 수 있습니다.

동시에, 주장에 인접하게 배치된 사진은 새로운 사실을 추가하지 않더라도 그 주장을 더 신뢰할 수 있게 만들 수 있습니다. 바로 이 때문에 신중한 사진 선택이 매우 중요합니다.

이미지가 더 빠르게 전달되고 오래 기억된다면, 마케팅 팀은 이를 쉽게 제작할 수 있는 방법이 필요합니다. 텍스트-이미지 프롬프트가 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다:

텍스트-이미지 프롬프트로 신속한 아이디어를 대규모로 브랜드에 맞는 시각 자료로 전환 하여 소규모 팀도 소셜 미디어 그래픽, 광고, 이메일 헤더용 변형 자료를 몇 분 만에 제작할 수 있습니다

명확한 프롬프트 구조를 재사용하여 아트 스타일, 색상 구성, 조명 조건을 유지 함으로써 캠페인의 일관성을 확보하세요. 이렇게 하면 생성된 이미지가 모든 채널에서 통일된 느낌과 외관을 갖게 됩니다.

마케팅 담당자가 단순한 텍스트 설명에서 AI 이미지 생성기로 고품질 이미지로 전환하도록 하여 비용을 절감하고, 디자이너는 진정으로 필요한 복잡한 디자인 작업에 집중할 수 있도록 합니다

🎥 마케팅에 AI를 활용하는 방법에 관심이 있지만 일상 업무에 적용하는 방법을 모르셨다면, 이 초보자 친화적인 가이드가 검증된 활용 사례와 즉시 사용 가능한 실용적인 tools를 단계별로 안내해 드립니다.

콘텐츠 생성 시간을 절약하세요

로이터 통신에 따르면, IBM 디자인 팀은 작업 프로세스에 어도비의 생성형 tools를 도입한 후 캠페인 처리 기간을 약 2주에서 약 2일로 단축했습니다.

바쁜 팀이 바로 체감하는 변화입니다. 명확한 텍스트-이미지 프롬프트 하나로, 브리핑에서 고품질 이미지로 당일 아침 안에 전환할 수 있습니다.

간결한 텍스트 설명 하나로 시작하여 주제, 아트 스타일, 조명, 분위기, 색상으로 이미지 프롬프트를 모양으로 구체화하세요. AI 이미지 생성기가 여러 생성 이미지를 제공하므로 나란히 비교 검토하며 스토리에 맞는 결과물만 선별할 수 있습니다.

📁 효과가 입증된 프롬프트와 시드 또는 설정을 저장해 두면, 다음 주에도 재사용할 수 있는 라이브러리를 구축할 수 있습니다.

소규모 팀이 긴 대기열 없이 소셜 미디어 그래픽과 이메일 헤더를 게시하는 데도 도움이 됩니다. 최종 디자인 작업은 여전히 필요하지만, 매번 처음부터 시작할 필요는 없습니다. 한 달 동안 절약된 시간은 더 나은 계획 수립, 깔끔한 테스트, 안정적인 결과물로 이어집니다.

모든 채널에서 일관된 브랜드 비주얼 유지하기

일관된 브랜딩 = 더 높은 수익. 꾸준한 비주얼이 시간이 지남에 따라 신뢰를 쌓는다는 소중한 알림입니다.

이미지 프롬프트를 작성할 때는 매번 동일한 배경 설명을 포함시켜 생성된 이미지가 하나의 가족에서 나온 듯한 통일감을 주도록 하세요. 세부 사항이 어긋날 경우 피해야 할 점을 명시한 짧은 부정적 문구를 추가하세요.

팀원들에게 먼저 해당 블록을 사용하도록 요청한 후 각 장면별 세부사항을 추가하세요. 생성된 이미지 그리드를 함께 검토하고, 톤, 색상 팔레트, 구도를 확인한 후 게시하세요. 지역별 버전이 필요한 경우 설정이나 제품 색상을 변경하되 조명 조건과 레이아웃은 일관되게 유지하세요.

모든 이미지 프롬프트 내에서 동일한 아트 스타일, 조명 조건, 배경, 분위기 단어를 재사용하여 채널별로 시각적 일관성을 유지하세요

"선명한 네온색 사용 금지", "복잡한 배경 사용 금지"와 같은 부정적 요소를 간결한 목록으로 정리해 품질을 보호하되 매일 점검하지 않아도 되도록 하세요

👀 재미있는 사실: TikTok의 비즈니스 규모도 계속 성장 중입니다. 추정치에 따르면 2024년 플랫폼은 주로 광고를 통해 약 230억 달러의 수익을 창출했습니다. 광고 예산이 향하는 곳에는 창의적 트렌드도 따라가기 마련이니, 세로형 화면에 최적화된 AI 기반 비주얼이 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

다양한 디자인 변형을 신속하게 실험해 보세요

Google Marketing Live 2024에서 Google은 광고주가 퍼포먼스 맥스 내에서 더 많은 이미지 변형을 생성하고 테스트할 수 있도록 지원하는 크리에이티브 자산 생성 기술을 선보였습니다. 이는 타이트한 타임라인 속에서 대부분의 팀이 필요로 하는 바로 그 기능입니다.

오늘 바로 어떤 AI 이미지 생성기로도 간단한 버전을 만들 수 있습니다.

✅ 동일한 아이디어에 대해 세 가지 텍스트-이미지 프롬프트를 작성하세요. 각 프롬프트는 서로 다른 이미지 스타일이나 조명을 사용하되, 주제와 메시지는 일관되게 유지하세요.✅ 열두 가지 옵션을 생성하고 라벨을 붙인 후, 채널별로 두세 가지씩 선택하세요. ✅ 비디오 커버 및 숏 영상에는 클로즈업 샷과 강한 초점 포인트를 시도하세요. ✅ 링크드인 배너에는 텍스트를 위한 깔끔한 스페이스를 남겨두세요. ✅ 부드러운 볼륨 조명이나 골든 아워 백라이트처럼 주목도를 높이는 프롬프트 라인을 추적하고, 이를 표준 프롬프트 구조로 프로모션하세요. ✅ 현지화 시 배경이나 색상 액센트를 교체하되 핵심 비주얼은 유지하세요.

이렇게 하면 매번 처음부터 시작하지 않고 매 단계마다 배울 수 있습니다.

신속한 프로젝트를 위해 외부 디자이너 의존성 감소

맥킨지 연구에 따르면 생성형 AI는 마케팅 생산성을 총 지출의 약 5~15%까지 향상시킬 수 있으며, 이는 프롬프트 중심 워크플로우로 전환한 후 많은 팀이 체감하는 효과와 일치합니다.

이는 디자이너의 시간을 보호합니다.

마케팅 담당자가 텍스트-이미지 프롬프트로 신속한 항목을 처리하도록 하고, 디자이너에게는 진정한 공이 필요한 핵심 요소만 다듬도록 요청하세요. 소셜 게시물, 블로그 헤더, 간단한 광고, 웨비나 카드 등 사내에서 제작할 자산을 먼저 목록화하세요.

요청이 들어오면 AI 이미지 생성기를 열고 프롬프트를 붙여넣기하여 한 시간 이내에 세 가지 옵션을 생성하세요. 최종 검토나 세심한 레이아웃 작업이 필요한 경우 디자이너를 참여시키세요.

💡 프로 팁: 마케팅 캠페인 총 ROI 계산이 필요하신가요? ClickUp의 무료 tool인 마케팅 ROI 계산기를 사용하면 모든 캠페인, ROI, KPI를 한 곳에서 추적할 수 있습니다. 개별 캠페인의 마케팅 지출액과 창출 수익을 입력하기만 하면, 도구가 즉시 ROI 비율과 순이익을 계산해 줍니다!

효과적인 텍스트-이미지 프롬프트 작성법

텍스트-이미지 프롬프트의 활용 사례를 논의하기 전에 몇 가지 키 사항을 명확히 해두겠습니다. AI는 패턴 생성 및 이해에 탁월하지만, 프롬프트가 모호할 경우 의도를 오해하기 쉽습니다.

원하는 결과물을 명시함으로써 AI 이미지 생성기를 위한 명확한 지도가 되는 텍스트-이미지 프롬프트를 만드는 방법을 알아봅시다.

1. 시장 조사

스프레드시트는 숫자를 실제 비즈니스 성과와 연결하기 어렵게 만듭니다. 데이터는 종종 여러 부문과 시간대에 흩어져 있어 팀이 메트릭이 실제로 무엇을 의미하는지 파악하기 어렵습니다. 적절한 차트 스타일, 브랜드 색상, 노트 공간으로 디자인된 명확한 시각 자료는 이러한 인사이트를 드러내어 논의가 집중적이고 의미 있게 진행되도록 돕습니다.

프롬프트

“1분기부터 4분기까지 세그먼트별 시장 점유율을 보여주는 깔끔한 인포그래픽, 미니멀 아트 스타일, 브랜드 블루와 그레이 톤, 오른쪽에 범례가 있는 와이드 레이아웃, 순백색 배경, 차분한 분위기, 고해상도, 복잡함과 강한 그림자 효과는 피함”

via ChatGPT

2. 개념화

초기 아이디어는 팀이 이를 시각화하지 못할 때 종종 추진력을 잃습니다. 명확한 텍스트-이미지 프롬프트는 모든 구성원에게 개념, 대상 고객, 그리고 해당 제품이 어울리는 삶의 순간에 대한 공유된 그림을 제공합니다. 아트 스타일, 배경, 분위기, 브랜드 색상을 정의함으로써, 팀이 구축 중인 대상에 대해 의견을 모을 수 있도록 돕는 장면을 창조하게 됩니다.

프롬프트

“학습 세션 계획을 돕는 모바일 앱의 컨셉 스케치, 디지털 아트, 부드러운 그라데이션 배경, 브랜드 보라색과 청록색 색상 구성, 친근한 분위기, 명확한 UI 블록과 큰 버튼, 왼쪽에 노트 공간 확보, 작은 텍스트와 복잡한 화면 구성 피하기”

via Google Gemini

💡 전문가 팁: ClickUp의 마케팅 팀은 소셜 미디어 그래픽, 광고, 이메일 헤더, 블로그 아트 등 섹션별로 구분된 "프롬프트 라이브러리" 문서를 생성할 수 있습니다. 최고의 텍스트-이미지 프롬프트를 샘플 결과물과 함께 저장하고 채널별로 태그를 지정하면, 무료 사용자나 신규 팀원도 추측 없이 일관되고 고품질의 이미지를 빠르게 제작할 수 있습니다.

3. 제품 요구사항 문서(PRD) 생성

모든 구성원이 동일한 사용자 및 결과 이미지를 공유할 때 제품 요구사항 문서(PRD)에 대한 합의 도출이 용이해집니다. 적절히 배치된 소규모 비주얼은 독자가 긴 페이지를 훑어보며 핵심 여정, 화면의 키 오브젝트, 성공 상태를 기억하는 데 도움을 줍니다. 잠재적 위험 요소와 피해야 할 사항을 제시하고 일관된 이미지 스타일 및 색상 팔레트를 유지함으로써 PRD는 더욱 명확하고 실행 가능한 문서로 거듭납니다.

프롬프트

“앱 내 식료품 주문 사용자 여정 스토리보드 (3컷 구성): 미니멀 벡터 아트 스타일, 1컷: 상품 탐색, 2컷: 장바구니, 3컷: 배송 확인. 브랜드 그린과 차콜 색상 구성, 깔끔한 흰색 배경, 차분한 분위기. 작은 텍스트와 그라데이션은 피함”

via Google Gemini

💡 전문가 팁: ClickUp BrainGPT의 'Talk to Text' 기능을 활용해 프롬프트 아이디어를 즉석에서 음성 입력하세요. 아이디어가 떠오르는 순간 주제, 분위기, 색상 구성, 배경을 말로 전달한 후 가볍게 편집하세요. 흐름을 끊지 않고 프롬프트 작성을 포착하는 효율적인 방법입니다. ClickUp 톡 투 텍스트로 회의 노트를 무료로 기록하세요

4. 버그 테스트 및 소프트웨어 테스트

테스트 노트가 흩어져 있으면 버그를 놓치기 쉽습니다. 체크리스트 이미지는 팀이 다양한 기기, 플랫폼, 중요 상태에서 집중력을 유지하도록 돕습니다. 알려진 위험 영역과 합격/불합격 태그를 표시할 스페이스를 포함하면 테스트가 더 명확하고 신뢰할 수 있게 됩니다.

프롬프트

“모바일 결제 흐름 QA 체크리스트 포스터: 기기 아이콘 포함, 미니멀 플랫 아트 스타일, 단계별 및 합격/불합격 여부를 명확히 구분한 열 구성, 제목에 브랜드 색상 적용, 흰색 배경, 차분한 분위기, 고해상도, 작은 체크박스 및 빽빽한 텍스트 블록 피하기”

via ChatGPT

5. 맞춤형 고객 인터뷰

데이터 뒤에 숨은 실제 인물과 팀이 연결될 때 의사 결정은 더욱 강력해집니다. 간단한 한 페이지 문서로 이름, 짧은 인용문, 주요 수행 업무, 주요 고민사항을 통해 페르소나를 생생하게 구현하세요. 제품 사용 환경의 맥락과 브랜드 색상 팔레트 내 따뜻한 어조를 더하면 인간적이고 공감할 수 있는 초점을 유지할 수 있습니다.

프롬프트

“고객 1페이지 페르소나: 사진 자리표시자, 이름, 짧은 인용문, 주요 고민 3가지, 주요 목표 3가지, 미니멀한 카드 레이아웃, 따뜻한 액센트가 가미된 브랜드 블루 계열, 부드러운 배경, 친근한 분위기, 딱딱한 기업용 스톡 이미지는 피함”

via ChatGPT

💡 전문가 팁: ClickUp Brain에 원본 노트를 프롬프트 시작점으로 변환해 달라고 요청하세요. ClickUp Brain에 입력할 예시 프롬프트: “지난주 인터뷰에서 수집한 고객 불편사항을 요약하고 차분한 온보딩 헤더용 이미지 프롬프트 아이디어 3가지를 초안으로 작성해 주세요.” 이렇게 하면 AI가 워크플로우에 가까운 맥락을 이해할 수 있습니다.

마케팅 작업을 간편하게 처리하기 위해 ClickUp Brain을 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다. 다음은 한 가지 활용 사례입니다:

ClickUp Brain에 질문하여 문서를 요약하고 필요한 파일을 더 빠르게 찾으세요

6. 가격 모델 확정

가격 논의는 장단점이 명확할 때 수월해집니다. 깔끔한 테이블에는 각 등급의 명칭, 핵심 기능, 그리고 해당 등급 가격을 정당화하는 단일 강조점이 명시됩니다. 관련성이 있을 경우 사용량 한도나 좌석을 추가하고, 인쇄 시 선명하게 표현되는 배경을 적용하면 비교가 간결하고 유용해집니다.

프롬프트

“세 가지 가격대 비교 테이블(가로 배치), 미니멀 디자인, 중간 가격대에 은은한 액센트 적용된 브랜드 색상 팔레트, 명확한 기능 체크 표시, 각주 스페이스, 웹 및 인쇄용 고해상도, 화려한 그라데이션 및 장식적 아이콘 배제”

via ChatGPT

7. 보도 자료 작성하기

발표는 증거가 가시성 있게 드러날 때 더 효과적입니다. 명확한 히어로 이미지는 제품명과 핵심 혜택을 연결하면서 적절한 스타일, 분위기, 색상 구성도 설정합니다. 헤드라인 카피를 위한 스페이스를 확보하고 가독성을 유지하는 배경을 선택하면 뉴스 게시물과 소셜 채널 모두에서 효과적으로 활용할 수 있습니다.

프롬프트

“제품 보도 자료 메인 이미지: 깔끔한 탁자 위 제품 배치, 사진 같은 사실감 있는 이미지, 부드러운 스튜디오 조명, 브랜드 블루와 화이트 톤, 차분한 분위기, 오른쪽에 헤드라인을 위한 빈 스페이스 확보, 고화질 이미지, 텍스트 영역에 반사광 피하기”

via Gemini

8. 고객 온보딩

온보딩은 첫 단계가 명확하고 부드러울 때 가장 효과적입니다. 간결한 시각 자료로 신규 사용자가 거쳐야 할 세 단계와 접하게 될 화면 또는 오브젝트를 보여주세요. 친근하면서도 인간적인 어조를 유지하고, 브랜드와 일관된 아트 스타일과 배경을 적용하여 가이드가 차분하고 따라하기 쉽게 느껴지도록 하세요.

프롬프트

“가입, 첫 프로젝트, 첫 성공을 보여주는 3단계 온보딩 시각 자료, 모던 벡터 아트 스타일, 브랜드 팔레트, 부드러운 그라데이션 배경, 친근한 분위기, 번호 매김 마커, 작은 텍스트와 복잡한 패턴은 피함”

via Gemini

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 약 33%가 매일 1~3명에게 맥락을 파악하기 위해 문의합니다. 답변이 이미 기록되어 있고 쉽게 찾을 수 있다면 어떨까요? ClickUp Brain을 사용하면 작업 공간 내에서 바로 질문하고, ClickUp 작업 및 연결된 앱에서 필요한 정보를 추출하여 맥락 전환을 최소화할 수 있습니다.

9. 핵심 성과 지표(KPI) 및 성과 지표 추적

관계자들은 번호 홍수가 아닌 간결한 신호를 원합니다. 집중된 이미지는 정의된 시간 창 내에서 핵심 KPI를 부각시키고, 추세를 보여주는 가장 효과적인 차트 유형을 사용합니다. 브랜드 색상, 균형 잡힌 여백, 슬라이드나 문서에 적합한 내보내기 크기를 통해 업데이트 내용은 이해하기 쉽고 공유하기 편리합니다.

프롬프트

“경영진 KPI 대시보드 메인 그래픽: 명확한 차트 3개와 주요 메트릭 헤드라인 1개, 미니멀한 차트 스타일, 브랜드 블루와 그레이 톤, 넉넉한 여백, 평면 배경, 진지하고 차분한 분위기, 3D 효과 및 복잡한 요소 배제”

via Gemini

10. 고객 리뷰 분석하기

피드백 스레드가 길어지면 패턴을 파악하기 어려워 잡음으로 변할 수 있습니다. 테마 맵은 주요 테마를 짧은 예시 문구와 감정 분포와 함께 그룹화하여 문제점과 긍정적인 순간을 가시화합니다. 출처, 시간대, 샘플 크기를 추가하면 시각화가 현실 기반을 유지하며 중립적이고 존중하는 어조를 보장합니다.

프롬프트

“리뷰 인사이트 보드: 주요 테마별 그룹화 포스트잇, 짧은 예시 인용문, 가벼운 감정 색조, 화이트보드 느낌, 브랜드 액센트 컬러, 깔끔한 배경, 사색적인 분위기. 이모티콘과 과도한 그라데이션은 피하세요.”

via ChatGPT

11. SQL 쿼리 작성하기

기술 작업에서도 간단한 다이어그램은 데이터 구조를 더 쉽게 이해할 수 있게 합니다. 테이블, 주요 필드, 예상 조인 유형을 미리 보여줌으로써 쿼리를 작성하기 전에 명확성을 확보하세요. 필터, 시간 범위, 결과 활용처를 추가하면 다이어그램이 실용적이고 핵심에 집중되도록 유지하는 데 도움이 됩니다.

프롬프트

“키와 조인을 포함한 세 개의 테이블을 보여주는 데이터 흐름도, 최소한의 다이어그램 스타일, 브랜드 블루 톤, 명확한 화살표와 라벨, 흰색 배경, 지시적인 분위기, 코드 블록 및 복잡한 표기법은 피함”

via ChatGPT

12. 피치 데크 제작하기

각 아이디어에 강력한 이미지가 뒷받침되면 프레젠테이션을 더 쉽게 따라갈 수 있습니다. 청중과 프레젠테이션 목표에 부합하는 명확한 비주얼은 각 슬라이드의 메시지를 더 기억에 남게 합니다. 적절한 아트 스타일, 배경, 짧은 카피를 위한 스페이스를 통해 스토리는 집중력과 일관성을 유지합니다.

프롬프트

“시장 기회를 위한 슬라이드 히어로 이미지: 추상적인 상승 모양, 현대적인 벡터 스타일, 따뜻한 액센트가 가미된 브랜드 팔레트, 헤드라인을 위한 균형 잡힌 네거티브 스페이스, 자신감 넘치면서도 차분한 분위기. 스톡 사진과 유치한 아이콘은 피하세요.”

via Gemini

👀 재미있는 사실: 바비의 세계는 정말 핑크로 돌아갔습니다. 영화 세트장에 선명한 푸시아 색상이 대량으로 사용되어 제작 중 한 공급업체의 재고를 바닥내기도 했죠. 색상 팔레트에 대한 진정한 커밋입니다.

13. 기능의 한계 파악하기

명확한 경계는 기능 결정 과정을 단순화합니다. 경계도는 기능명, 주요 사용 사례, 그리고 현재 가능한 것과 불가능한 것을 규정하는 제약 조건을 보여줍니다. 중립적이면서도 브랜드 정체성에 부합하는 스타일로 범위 외 시나리오, 위험 요소, 기술적 한도를 명확히 제시함으로써 팀이 확신을 가지고 범위에 대한 합의를 도출할 수 있도록 지원합니다.

프롬프트

“핵심 기능 지도를 중심으로 표시하고 범위 외 영역은 회색으로 명확히 구분된 기능 경계도. 단순한 다이어그램 스타일, 브랜드 블루 계열에 밝은 회색 제외 영역 적용, 가독성 높은 라벨, 무채색 배경, 지시적 분위기 유지, 경고 아이콘 사용 금지”

via Gemini

💡 전문가 팁: ClickUp Docs를 활용해 공유 "브랜드 비주얼 토큰" 문서를 핀하세요. 여기에는 아트 스타일 용어, 이미지 스타일, 승인된 색상 구성, 조명 조건 및 간단한 부정 목록을 포함합니다. 템플릿 내부에 이 문서를 연결하면 모든 이미지 프롬프트가 동일한 언어를 재사용하여 일관된 AI 생성 이미지를 얻을 수 있습니다.

14. 커뮤니케이션과 협업을 간소화하세요

팀은 추가 회의 없이도 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있을 때 더 빠르게 진전합니다. 공유된 보드 이미지는 프로젝트명, 현재 진행 단계, 각 소유자가 다음에 수행할 작업을 표시합니다. 브랜드 색상 체계와 함께 위험 요소나 장애물을 추가하면 업데이트 내용이 투명하면서도 쉽게 파악할 수 있습니다.

프롬프트

“팀 현황 보드: 세 개의 열(지금/다음/나중), 명확한 담당자 태그, 미니멀한 카드 스타일, 우선순위별 브랜드 색상 적용, 부드러운 배경, 협업 분위기 연출, 채팅 풍선 및 장식적 요소는 배제”

via ChatGPT

15. 데이터 분석 및 통계

복잡한 차트는 데이터에 깊이 관여하지 않는 사람들에게 종종 이해를 어렵게 합니다. 적절한 메트릭, 비교 그룹, 시간 범위를 보여주는 간단한 시각화는 팀 전체가 인사이트를 쉽게 이해할 수 있게 합니다. 선택한 차트 유형, 신뢰도나 변동성을 나타내는 단서, 적절한 출력 크기를 추가하면 어떤 설정에서도 차트가 유용하게 활용될 수 있습니다.

프롬프트

“코호트별 전환율 전후 비교 차트, 단순한 라인 스타일, 신뢰 구간은 연한 음영 처리, 브랜드 블루와 중성색, 평면 배경, 진지한 분위기, 3D 효과 및 그리드 노이즈는 피함”

via Gemini

16. QA 테스트 시나리오 개발

텍스트 설명은 기능의 실제 작동 방식을 놓치는 경우가 많습니다. 작은 스토리보드는 기능, 사용자 역할, 성공 기준, 정상 경로 및 예외 사례를 보여줌으로써 흐름을 더 쉽게 따라가게 합니다. 기기나 브라우저 환경을 추가하고 중립적인 색상 팔레트를 유지하면 스토리보드가 간결하고 명확하게 유지됩니다.

프롬프트

“로그인 시나리오 4컷 스토리보드: 정상 경로, 시간 초과, 잘못된 비밀번호, 계정 잠금; 최소한의 라인 아트 스타일; 명확한 캡션 스페이스; 강조를 위한 브랜드 액센트 색상; 흰색 배경; 차분한 안내 분위기; 경고 색상 사용 금지”

via Gemini

17. 당신의 아규먼트에 도전하기

아이디어는 대안과 비교해 검증할 때 더 탄탄해집니다. 균형 잡힌 비교 이미지는 주장을 제시하고, 반례를 제시하며, 각 측면에 중요한 증거를 보여줍니다. 중립적이고 존중하는 어조를 유지하면 팀이 초점을 잃지 않고 장단점을 논의하는 데 도움이 됩니다.

프롬프트

“주장 내용(왼쪽)과 반례(오른쪽)를 나란히 비교한 이미지, 균형 잡힌 레이아웃, 미니멀한 디자인, 브랜드 블루와 그레이 톤, 명확한 캡션 영역, 중립적인 배경, 세심한 분위기, 비꼬는 듯한 시각적 요소 배제”

via ChatGPT

18. 경쟁사 분석 원페이지 요약

경쟁사 분석은 간결하고 직관적일 때 가장 효과적입니다. 한 페이지 요약본은 주요 경쟁사, 비교 대상 기능, 비교 시점을 명확히 제시하여 맥락을 명확히 합니다. 브랜드 색상 팔레트를 사용하면 비교가 일관되고 공유하기 쉬워집니다.

프롬프트

“5개 공급업체와 8개 기능을 포함한 경쟁 매트릭스, 최소한의 테이블 스타일, 강조 열에 브랜드 색상 적용, 흰색 배경, 차분한 분위기, 로고 과다 배치 및 복잡한 각주 피하기”

via Gemini

19. 소셜 미디어 캠페인 무드보드

창작 팀은 시작부터 톤이 명확히 가시성이 있을 때 더 빠르게 조화를 이룹니다. 무드보드는 작업 방향을 제시하는 테마, 목표 플랫폼, 색상 구성을 보여줍니다. 명확한 허용 사항과 금지 사항을 추가하면 모든 제작자 간 스타일 일관성을 유지할 수 있습니다.

프롬프트

“6개의 타일로 구성된 캠페인 무드보드: 텍스처, 색상 견본, 예시 이미지가 혼합됨; 아트 스타일은 모던 미니멀; 브랜드 팔레트; 부드러운 종이 배경; 친근한 분위기; 스톡 워터마크는 피함”

via Gemini

20. 랜딩 페이지 히어로 옵션

첫 화면의 모양은 사용자가 제품을 이해하는 방식을 결정합니다. 세 가지 변형을 테스트하면 대상 고객과 가장 잘 연결되고 약속을 이행하는 디자인을 찾을 수 있습니다. 제품 사진 또는 추상적 시각 요소, 깔끔한 배경, 카피를 위한 스페이스를 포함하면 각 옵션을 쉽게 비교할 수 있습니다.

프롬프트

“깔끔한 배경에 제품이 배치된 랜딩 페이지 히어로 이미지, 사진처럼 사실적인 이미지, 부드러운 림 라이트, 브랜드 블루 계열, 왼쪽에 헤드라인을 위한 빈 스페이스, 고해상도, 텍스트 근처 복잡한 반사 효과 배제”

via Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

ClickUp의 '말하기 텍스트 변환'으로 타이핑을 건너뛰고 음성을 정제된 문서, 작업, 메시지로 즉시 전환하세요

가장 큰 어려움이 이미지 생성 자체가 아니라 캠페인 전반에 걸쳐 텍스트-이미지 프롬프트의 일관성을 유지하는 것이라면, ClickUp BrainGPT는 마케팅 팀에게 프롬프트 작성을 위한 실용적인 '홈 베이스'를 제공합니다.

프롬프트 라인을 무작위 문서와 채팅에 흩어 놓지 말고, 최고의 프롬프트 구조를 문서에 저장하세요. 캠페인 관련 작업에 연결하고 승인 컨텍스트를 유지한 채 재사용할 수 있습니다. ClickUp BrainGPT는 ChatGPT와 Gemini 같은 여러 AI 모델도 지원합니다(더 정교한 카피가 필요한지, 더 상세한 이미지 지시가 필요한지에 따라 전환 가능). 또한 여러 앱에서 작동하도록 설계되어 팀원들이 하루 종일 복사 붙여넣기만 하지 않아도 됩니다.

ClickUp BrainGPT의 Talk to Text 기능은 동일한 워크플로우에 자연스럽게 통합됩니다. 프롬프트(주제, 아트 스타일, 조명 조건, 색상 구성, 배경, 부정적 요소 등)를 음성으로 입력하면 문서, 작업 항목 또는 AI 이미지 생성기에 바로 적용 가능한 깔끔한 텍스트로 변환됩니다. 이를 통해 브레인스토밍, 검토 과정 또는 소셜 미디어 그래픽 제작 중에도 프롬프트 아이디어를 손쉽게 포착할 수 있습니다.

ClickUp 내장 이미지 생성 기능

문서가 시각 자료에 크게 의존한다면, ClickUp Brain과 BrainGPT가 그 일도 조용히 대신해 줍니다. 다이어그램, 빠른 모형 제작, 오래된 스크린샷 대체물이 필요할 때마다 작업 항목이나 문서 내에서 바로 생성할 수 있습니다.

필요한 내용을 설명하기만 하면 됩니다. 새로운 권한 모델의 플로우차트, 간소화된 UI 스케치, 또는 워크스루용 깔끔한 일러스트레이션 등, ClickUp Brain이 즉시 생성해 드립니다. 기존 그래픽을 업로드하여 더 선명하고 업데이트된 변형을 요청할 수도 있어, 수동 업데이트 없이도 문서가 최신 제품과 일치하도록 보장합니다.

이를 통해 시각적 문서 업데이트를 텍스트 편집만큼 빠르게 수행할 수 있습니다. 특히 스프린트 후반에 기능이 변경되거나 가이드, FAQ, 내부 문서를 시각적으로 일관되게 유지하려는 경우에 유용합니다.

시각적 예시: 간결한 프롬프트 vs. 상세한 프롬프트

아래에는 ClickUp 내장 tools를 사용해 생성한 두 개의 이미지가 있습니다. 첫 번째는 간단한 프롬프트를, 두 번째는 더 포괄적이고 상세한 프롬프트를 사용했습니다. 두 접근 방식 모두 고품질 결과를 생성하지만, 세부 수준과 창의적 방향성은 필요에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다:

이미지 생성을 위한 ClickUp BrainGPT

아니면, 귀여운 캠페인을 위한 사랑스러운 이미지를 빠르게 만들거나 어떤 순간이든 작은 기쁨을 공유하고 싶다면, ClickUp Brain이 도와드립니다 🐶✨

어떤 접근법을 사용하든, ClickUp의 이미지 생성 기능은 시각적 문서 업데이트를 텍스트 편집만큼 빠르게 만들어 줍니다. 특히 스프린트 후반에 기능이 변경되거나 가이드, FAQ, 내부 문서를 시각적으로 일관되게 유지해야 할 때 더욱 유용합니다.

ClickUp Brain을 활용한 이미지 생성

ClickUp BrainGPT 최고의 기능

Talk to Text로 프롬프트 아이디어를 즉시 음성 입력하여 생생한 기억이 사라지기 전에 세부 사항을 포착하세요

생성된 이미지의 일관성을 유지하기 위해 대략적인 텍스트 설명을 반복 가능한 프롬프트 구조로 재구성하세요

엔터프라이즈 검색으로 기존 프롬프트와 브랜드 참조 자료를 더 빠르게 찾아 이미 검증된 콘텐츠를 재활용하세요

여러 AI 모델을 전환하여 작업에 맞는 모델을 선택하세요. 예를 들어 창의적 아이디어 구상 vs. 마케팅 마무리 작업처럼

승인된 프롬프트 블록을 추적 가능한 작업으로 전환하여 검토, 수정 및 최종 승인을 한 곳에서 관리하세요

ClickUp BrainGPT의 한계점

전체 기능 사용을 위해서는 유료 AI 요금제 및 애드온이 필요하며, 이는 플랜 및 관리자 설정에 따라 다릅니다

프롬프트 라이브러리 업데이트와 같은 가벼운 거버넌스 습관이 필요합니다. 그렇지 않으면 팀이 일회성 프롬프트 스타일로 흐를 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

2. Canva AI (매직 미디어)

via Canva AI

Canva AI는 마케팅 업무의 "제작, 크기 조정, 배포" 현실을 위해 설계되었습니다. 매직 미디어를 사용하면 팀이 이미 광고, 프레젠테이션, 랜딩 페이지 그래픽, 소셜 게시물을 제작하는 바로 그 장소에서 텍스트 프롬프트로 AI 이미지를 생성할 수 있습니다. 이는 특히 여러 형식이 신속하게 필요할 때 이미지 생성부터 제작 디자인까지의 간격을 단축시켜 줍니다.

브랜드 일관성을 중요하게 생각하지만 모든 요청이 디자인 티켓으로 이어지길 원치 않을 때도 유용합니다. Canva의 워크플로우는 템플릿과 빠른 편집을 중심으로 설계되어 팀이 타이포그래피와 브랜드 요소를 통제하면서 다양한 변형을 제작할 수 있습니다.

Canva AI 최고의 기능

마케팅 자료 제작에 사용하는 동일한 에디터 내에서 텍스트 프롬프트로 이미지 생성

다양한 채널, 크기, 크리에이티브 방향에 맞는 빠른 변형 제작

템플릿과 브랜드 제어 기능을 적용하여 소셜 미디어 게시물과 캠페인 자산 전반에 걸쳐 시각적 일관성을 유지하세요

AI 이미지와 즉시 사용 가능한 레이아웃, 내보내기 기능, 협업 코멘트를 결합하세요

초안에서 승인까지의 주기를 단축하세요: 이해관계자가 초기에 선택할 수 있는 옵션을 생성함으로써

Canva AI의 한계점

전문적인 아트 생성기에 비해 제어 기능의 한도가 있으므로, 고도로 기술적인 프롬프트 매개변수가 필요할 때 적합하지 않습니다

팀 설정에 따라 더 심층적인 AI 활용 및 높은 한도를 위해 유료 플랜이 필요합니다

게시 전 브랜드 정확성, 제품 세부사항 및 규정 준수에 대한 인적 검토가 여전히 필요합니다

Canva AI 가격 정책

Free Plan

Canva Pro: 월 $15/사용자

Canva 비즈니스: 월 $20/사용자

Canva for Enterprise: 맞춤형 가격 정책

3. Adobe Firefly

Adobe Firefly를 통해

Adobe Firefly는 전문적인 크리에이티브 워크플로우에 적합한 AI 생성 이미지를 필요로 할 때 강력한 선택지이며, 상업적 작업에 대한 명확한 가이드라인을 제공합니다. Adobe는 Firefly를 상업적 사용을 위해 설계된 것으로 포지셔닝하며, 광범위한 Adobe 생태계와 원활하게 통합됩니다. 이는 팀이 최종 디자인 제작을 위해 이미 Creative Cloud에서 작업 중이라면 중요한 요소입니다.

마케팅 팀에게 Firefly는 Adobe 도구로 마무리 작업하기 전에 자산을 신속하게 생성하고, 아트 스타일 방향을 탐색하며, 창의적인 컨셉을 반복적으로 개선하는 데 자주 활용됩니다. 또한 크레딧 기반 시스템을 사용하므로 팀 전체에서 사용량을 예측 가능하게 관리할 수 있습니다.

Adobe Firefly 최고의 기능들

브랜드 친화적인 스타일 및 구성 제어 기능을 통해 텍스트 프롬프트로 이미지를 생성하세요

Adobe의 안전한 콘텐츠 소싱 전략으로 상업적 워크플로우 지원

최종 편집 및 제작 자산을 위해 Adobe의 광범위한 크리에이티브 툴체인에 통합하세요

생성형 크레딧을 활용하여 팀 규모로 이미지 생성을 관리하세요

가능한 경우 Adobe의 콘텐츠 인증 방식을 통해 출처 정보를 추가하세요

Adobe Firefly의 한도

다양한 변형을 실행할 때, 특히 고품질 설정에서는 크레딧 소모가 빠릅니다

팀이 최종 디자인 및 편집에 이미 Adobe tools를 사용 중일 때 가장 효과적입니다

출판 전 정확성, 브랜드 주장 및 사용 권한에 대한 검토가 여전히 필요합니다

Adobe Firefly 가격 정책

파이어플라이 스탠다드: 월 $9.99/사용자

Firefly Pro: 월 $19.99/사용자

Firefly Premium: 월 $199.99/사용자

Creative Cloud Pro: 월 $69.99/사용자

4. DALL·E (OpenAI)

Open AI 커뮤니티 제공

DALL·E는 반복적인 프롬프트 작성을 잘 처리하기 때문에 마케팅 이미지 생성에 널리 사용됩니다. 특히 텍스트 설명을 여러 차례 다듬어 의도한 분위기, 조명, 구도에 가까워질 때 효과적입니다. 또한 소셜 미디어 그래픽, 블로그 헤더, 캠페인 컨셉에 대한 빠른 아이디어 구상이 필요할 때도 흔히 활용됩니다.

워크플로우에 ChatGPT가 포함된다면, DALL·E 스타일 이미지 생성도 대화식으로 작동할 수 있습니다. 즉, 프롬프트를 처음부터 다시 작성하지 않고도 배경 변경, 색상 구성 변경, 새로운 이미지 스타일 요청 등의 수정을 요청할 수 있습니다.

DALL·E의 최고의 기능들

간단한 텍스트 프롬프트로 이미지를 생성한 후 반복적인 후속 작업으로 완성도를 높여보세요

동일한 캠페인 아이디어로 다양한 시각적 방향을 신속하게 탐색하세요

사진처럼 사실적인 이미지부터 디지털 아트 스타일까지 다양한 스타일을 지원합니다

최종 레이아웃 디자인 전 마케팅 비주얼 구상 시 효과적 활용

이미지 생성 워크플로우 자동화를 원하는 팀을 위한 API 접근 권한 제공

DALL·E의 한도

브랜드 정확성, 제품 세부사항 및 주장 사항에 대한 신중한 프롬프트 작성과 검토가 필요합니다

생성 가능한 콘텐츠에 영향을 미치는 사용 및 안전 제한 사항 포함

정확한 타이포그래피, 미세한 디테일 또는 엄격한 레이아웃 요구사항의 경우 예측이 어려울 수 있음

DALL·E 가격 정책

맞춤형 가격 책정

5. 미드저니

via Midjourney

Midjourney는 강렬하고 스타일리시한 비주얼을 원하며, 원하는 정확한 모습을 얻기 위해 약간의 반복 작업이 필요할 때 인기 있습니다. 마케팅 팀은 대담한 컨셉 아트, 캠페인 무드보드, 그리고 문자 그대로의 정확성만큼이나 아트 스타일이 중요한 히어로 비주얼 제작에 자주 활용합니다.

미드저니의 플랜 시스템은 GPU 시간과 생성 모드를 중심으로 설계되어 마감일에 따라 빠른 생성 또는 느린 대기열 작업 중 선택할 수 있습니다.

Midjourney는 상위 요금제에서 스텔스 모드를 통한 프라이버시 보호 기능을 제공하며, 이는 출시 전 캠페인 작업이나 공개적으로 가시성이 낮아야 하는 클라이언트 비주얼 작업을 할 때 중요합니다.

Midjourney 최고의 기능들

다양한 변형에서도 강력한 미적 일관성을 유지하는 스타일화된 이미지 제작

빠른 모드와 느긋한 모드를 포함한 다양한 생성 속도 제공

스텔스 모드를 통한 고급 프라이버시 지원

유료 요금제에서 무제한 Relax 모드를 통해 대량 실험 가능

예측 가능한 구독 등급으로 사용량 확장: 출력 요구사항에 기반하여

Midjourney의 한도

대부분의 본격적인 마케팅 사용 사례에는 구독 등급이 필요합니다

정확한 텍스트 렌더링과 엄격한 레이아웃 제어가 일관되지 않아 최종 디자인 일에는 여전히 레이아웃 도구가 필요합니다

스텔스 모드를 통해 프라이버시 기능의 한도를 프로 및 메가 등급으로 설정

미드저니 가격 정책

기본 플랜: 월 $10

스탠다드 플랜: 월 $30

프로 플랜: 월 60달러

메가 플랜: 월 $120

마케팅 워크플로우에 AI 생성 이미지 통합하기

팀이 강력한 텍스트-이미지 프롬프트 세트와 생성된 이미지로 가득한 폴더를 보유했다면, 다음 과제는 이러한 자산을 아이디어에서 출판까지 명확한 경로를 통해 이동시키는 것입니다.

너무 자주, 그 작업은 업무가 산만해지고 서로 소통하지 못하는 AI 도구들에 흩어져 버립니다.

컨텍스트 분산은 변경 사항이나 파일 위치 같은 간단한 질문에 답하기 위해 여러 시스템을 뒤져야 할 때 상황을 더욱 악화시킵니다.

ClickUp은 모든 것을 하나의 통합된 AI 작업 공간으로 모읍니다. 작업이 가시적이고 승인하기 쉬운 상태를 유지하도록 다양한 ClickUp 기능을 적절한 순서로 활용하는 간단한 종단간(end-to-end) 흐름을 소개합니다.

ClickUp Docs에서 살아 숨 쉬는 홈으로 시작하세요

ClickUp 문서로 평이한 언어로 프롬프트 라이브러리를 구축하세요

ClickUp Docs로 시각 자료와 문구를 한곳에 모아 관리하세요. ClickUp에 "프롬프트 라이브러리 및 브랜드 시각 자료"라는 단일 문서를 생성하세요.

실용적인 텍스트-이미지 프롬프트 가이드: 일관된 브랜드 비주얼 제작, 워크플로우 간소화, 즉시 활용 가능한 예시로 출시 속도 향상 내부에는 실제로 효과가 입증된 프롬프트, 효과 이유에 대한 간략한 노트, 그리고 쉽게 읽을 수 있는 브랜드 가이드를 보관하세요. 누군가 히어로 이미지를 요청하면, 해당 예시, 바로 붙여넣기 가능한 이미지 프롬프트, 그리고 분위기와 색상에 대한 두 줄의 노트를 찾을 수 있습니다. 브랜드가 변경될 때는 이 문서를 먼저 편집하여 전체 팀이 업데이트된 버전과 동기화되도록 하세요.

ClickUp 문서에서 모든 것을 체계적으로 구성하는 데 도움이 되는 몇 가지 유용한 팁입니다:

사용 사례별로 분류된 프롬프트 블록: 소셜 미디어 그래픽, 이메일 헤더, 유료 광고 등

아트 스타일, 색상 구성, 조명 조건 및 소규모 부정 목록을 포함한 간결한 '브랜드 토큰' 섹션

👀 재미있는 사실: IKEA는 현실감 넘치는 '가짜' 사진을 조용히 선도했습니다. 2014년 당시 카탈로그 이미지의 약 75%가 컴퓨터 생성 렌더링이었는데, 이는 대규모로 조명, 색상, 레이아웃을 제어하기 위해 제작된 것이었습니다. 이는 신뢰를 잃지 않으면서 사진 촬영을 합성 이미지로 대체한 초기 예시입니다.

ClickUp 채팅에서 질문하고, ClickUp 작업으로 기록하세요

ClickUp 채팅으로 피드백을 한곳에 모아 최고의 메시지를 작업으로 전환하세요

대부분의 요청은 한 문장으로 시작됩니다. 그 정신을 유지하세요. "그래픽 요청 및 피드백"이라는 이름의 ClickUp 채팅 채널을 생성하세요.

누군가 "내일까지 LinkedIn 헤더가 필요해요. 톤은 유지하고, 제품은 오른쪽에 배치해 주세요"라고 작성하면, 동일한 창에서 ClickUp 작업으로 해당 메시지를 전환하세요. 작업 설명란에 ClickUp 문서에서 정확한 프롬프트를 붙여넣기하고, 크기, 마감일, 검토자를 추가하세요. 단 한 번의 동작으로 말에서 실행으로 넘어가며, 별도의 스레드에서 정보가 누락되는 일이 없습니다.

📌 예시: 제품 마케터가 목표와 톤을 담은 메시지를 남깁니다. 이를 "사례 연구용 LinkedIn 헤더"라는 제목의 ClickUp 작업으로 전환하고, 담당자를 지정하며, 이미지 프롬프트에 텍스트를 추가하고, 기존에 생성된 적합한 이미지 두 개를 첨부 파일로 첨부합니다. 이제 제작자는 회의 없이도 컨텍스트, 참고 자료, 소유권을 갖게 됩니다.

사람을 밀어붙이지 말고 ClickUp 자동화가 일을 이끌게 하세요

ClickUp 자동화로 작업을 오른쪽 리스트에 자동 이동

좋은 프로세스는 자연스럽고 따라하기 쉽습니다. 지속적인 알림 없이도 작업을 진행시키는 ClickUp 자동화 몇 가지를 설정하세요. 상태가 '검토 준비 완료'로 변경되면 크리에이티브 리더를 태그하여 ClickUp 채팅에 게시하고, ClickUp 작업을 검토 목록으로 이동시키세요.

작업 마감 24시간 전까지 진행 중일 경우 담당자와 프로젝트 소유자에게 알림을 보냅니다. “프롬프트 라이브러리 및 브랜드 비주얼” ClickUp 문서를 분기별로 갱신하도록 알림을 설정하여 마케팅 팀의 텍스트-이미지 프롬프트가 최신 상태를 유지하도록 합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 에이전트를 활용해 이미지 요청을 원활하게 진행하세요(승인 추적 없이). ClickUp Agents로 구현하는 워크플로우에 맞춘 창의적 협업* 팀이 텍스트-이미지 프롬프트를 대규모로 사용하기 시작하면, 실제 작업 지연은 거의 이미지 생성 단계에서 발생하지 않습니다. 오히려 후속 작업에서 발생하죠: "최신 버전은 어디 있나요?" 또는 "어떤 프롬프트를 승인했나요?" ClickUp AI 에이전트는 이러한 조정 작업을 맥락 속에서 처리하므로, 워크플로우의 가시성이 항상 유지됩니다. AI 생성 이미지에 활용하는 방법은 다음과 같습니다: "어디에 있나요?" 질문용 실시간 답변 에이전트 설정: 크리에이티브 작업이 있는 스페이스/리스트(그리고 프롬프트 라이브러리 및 브랜드 토큰이 있는 문서)를 ClickUp 에이전트에 연결하세요. 누군가 "랜딩 페이지 히어로에는 어떤 프롬프트를 사용하나요?" 또는 "소셜 게시물에 승인된 색상 구성은 무엇인가요?"라고 질문하면, AI 에이전트가 적절한 맥락을 제공하며 답변할 수 있습니다.

상태 가시성을 위한 실시간 인텔리전스 에이전트 활용: 특히 여러 제작자가 서로 다른 채널용 생성 이미지를 제작할 때, 승인된 작업, 검토 중인 작업, 수정 단계에 머무는 작업을 강조하는 주간 업데이트를 공유하도록 설정하세요

코딩 없이 가벼운 에이전트 구축하기: 운영을 위한 프롬프트 작성처럼 접근하세요: 에이전트가 수행할 작업을 정의하고, 컨텍스트(특정 문서, 목록 또는 연결된 앱)를 선택한 다음, 업데이트 요약이나 다음 단계 제안과 같은 실행 가능한 동작을 선택하세요

한 곳에서 생성, 검토, 승인하기

ClickUp 작업의 간소화된 크리에이티브 워크플로우 보드

제작자는 AI 이미지 생성기에 텍스트-이미지 브리프를 실행하고, 생성된 세 장의 이미지를 동일한 ClickUp 작업에 업로드한 후 각 이미지 아래에 한 줄 노트를 추가합니다. 검토자는 바로 그곳에 코멘트를 남길 수 있습니다.

변경이 필요한 경우 상태를 "수정 필요"로 설정하고, 첫 번째 세트를 첨부 파일로 유지한 후 업데이트된 파일을 "2차 수정" 항목 아래에 추가하세요. 문제가 해결되면 상태를 "승인됨"으로 전환하세요.

최종 자동화 단계에서는 ClickUp 채팅에 작업 링크와 완료된 자산이 포함된 간략한 요약문을 공유할 수 있습니다. 이후 채널 소유자가 소셜 게시물, 광고 또는 이메일에 사용할 이미지를 직접 가져가므로 파일을 요청하러 다니지 않아도 됩니다.

유념해야 할 몇 가지 유용한 사항:

작업에 "사용 참고사항" 추가: "어두운 배경에 안전하게 적용 가능, 오른쪽 1/3 영역은 비워두기" 등

성공적인 이미지 프롬프트를 ClickUp 문서에 저장하고 작은 교훈을 함께 기록하세요

사람들이 실제로 보는 곳에 가이드라인을 유지하세요

브랜드는 폴더 속 PDF가 아닙니다. 첫 단계에서 열었던 ClickUp 문서에 살아 숨쉬죠. 새로운 색상 팔레트를 도입하거나 부드러운 아트 스타일을 원할 때는 먼저 문서의 문구를 변경한 후, ClickUp 자동화 기능을 활용해 ClickUp 채팅에서 "디자인", "소셜", "라이프사이클" 팀에 알리세요.

누군가 다음에 복사하는 이미지 프롬프트에는 업데이트된 내용이 반영됩니다. 시간이 지남에 따라 이는 매일의 알림이나 긴 승인 과정 없이도 AI 생성 이미지의 일관성을 유지합니다.

AI 텍스트-이미지 활용 마케팅 팀을 위한 최고의 실행 방식

AI는 프로세스를 가속화할 수 있지만, 신뢰성, 접근성, 브랜드 명확성을 보호하는 명확한 가이드라인 내에서 텍스트-이미지 프롬프트를 구성할 때 가장 효과적입니다.

이러한 정신을 염두에 두고, 가까이 두고 활용할 수 있는 간단한 목록을 소개합니다:

광고 및 주장에 AI 사용을 공개적으로 밝히세요 , 그리고 FTC의 광고 진실성 및 AI 지침을 따라 주장한 내용에 대한 증거를 보관하십시오

모든 이미지에 대체 텍스트를 작성하고, 가능하면 사진에 텍스트를 넣지 않으며, 차트에는 간결한 텍스트 버전을 추가하세요 . 그래야 모두가 메시지를 이해할 수 있습니다.

프롬프트 내 브랜드 일관성 유지 일관된 아트 스타일, 색상, 분위기로 브랜드 일관성을 유지하세요. 일관된 브랜딩은 더 강력한 성장과 직결됩니다.

각 자산 옆에 콘텐츠 자격 증명(Content Credentials) 또는 모델, 버전, 설정 정보가 포함된 간단한 로그를 사용하여 기록 출처를 기록하세요. 이를 통해 이미지가 어떻게 생성되었는지 확인할 수 있습니다.

채널 플레이북을 따르고 각 배치에 대해 프롬프트 기반 변형을 테스트하세요. LinkedIn의 크리에이티브 사양과 같은 플랫폼 가이드라인을 활용하세요

텍스트를 이미지로, ClickUp으로 성공으로

아이디어에서 이미지로의 여정을 세심하게 완성하셨습니다. 예술적 모양, 조명, 분위기, 프롬프트 구조를 설계하여 시각적 요소가 무작위가 아닌 의도된 느낌을 주도록 하는 방법을 다루었습니다.

하지만 팀원들이 진정으로 느끼는 부분은 바로 이겁니다: ClickUp은 모든 것을 한곳에 통합하므로 프롬프트 작성, 이미지 생성, 검토, 승인 과정이 더 이상 여러 tools에 흩어져 있지 않습니다.

ClickUp Brain과 ClickUp BrainGPT는 마케터에게 시각적 작업의 시작부터 더 빠른 방법을 제공합니다. Talk to Text로 대략적인 아이디어를 말로 입력하고, ClickUp BrainGPT로 이를 정교한 프롬프트로 변환한 후, 작업 공간 내에서 바로 지원 이미지(무드보드, 헤더, 썸네일, 다이어그램)를 생성하세요. 복사-붙여넣기 작업은 필요 없습니다. 앱 간 전환도 필요 없습니다. 버전이 분실되지도 않습니다.

ClickUp Docs는 살아있는 프롬프트 라이브러리를 보관하고, ClickUp Chat은 요청을 포착하며, ClickUp 작업은 작업을 진행시키고, ClickUp 자동화는 방해 없이 검토를 촉진합니다. 이미지로 제작하거나 개선할 준비가 되면, ClickUp Brain은 프로젝트 맥락과 연결되어 실제 구축 중인 내용과 일치하는 결과를 제공합니다.

다른 도구들도 이미지를 만들 수 있습니다. ClickUp은 팀이 정해진 시간 내에, 브랜드 정체성에 맞춰, 서로 조화를 이루며 이미지를 제작하도록 돕습니다.

자신만의 프롬프트 라이브러리를 구축하고 일관성 있는 AI 활용 시각 자료를 생성할 준비가 되셨다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

텍스트-이미지 프롬프트란 AI 이미지 생성기에 단어를 시각적 결과물로 전환하도록 지시하는 간결하고 명확한 지침입니다. 마케팅에서 효과적인 프롬프트는 주제, 아트 스타일, 조명, 색상, 분위기 및 '피해야 할 사항'을 명시하여 결과물이 브랜드 정체성과 목적에 부합하도록 합니다.

네, 텍스트-이미지 프롬프트가 모든 자산에서 동일한 이미지 스타일, 색상 구성, 배경, 분위기를 반복한다면 가능합니다. 성공적인 프롬프트를 공유 라이브러리에 저장하면, 생성된 이미지가 소셜 게시물부터 광고까지 하나의 가족처럼 통일된 느낌을 줄 것입니다.

유행에 휩쓸리지 말고 필요에 맞는 도구를 선택하세요. 사실적인 이미지를 원한다면 그 강점으로 유명한 모델을 선택하세요. 디지털 페인팅이나 아르데코 분위기를 좋아한다면 스타일화된 작업을 잘 처리하는 모델을 선택하세요. 몇 가지를 테스트하고, 소규모 프롬프트 세트를 저장한 후, 실제로 출시할 수 있는 고품질 이미지로 평가하세요.

일은 한곳에 모아 관리하세요. 프롬프트, 버전, 코멘트, 승인 내역을 ClickUp 작업에 저장하면 검토자가 파일을 찾아다니지 않고도 피드백을 제공하고 최종 승인을 할 수 있습니다.

예. ClickUp 문서에서 실시간 업데이트되는 프롬프트 라이브러리를 구축하고, ClickUp 채팅에서 요청 사항을 논의하며, 메시지를 ClickUp 작업으로 전환하세요. ClickUp 자동화가 검토 및 인수인계를 자동으로 알림으로써 텍스트-이미지 프롬프트를 안정적이고 신뢰할 수 있는 종단간 프로세스의 일부로 만들 수 있습니다.