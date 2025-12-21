[연도] 고객 대화 자동화를 위한 최고의 챗봇 빌더 11선

챗봇이 다시 주목받고 있습니다. 이번에는 AI 챗봇 플랫폼이 딱딱하고 각본화된 답변을 내뱉는 대신 실시간으로 정확한 응답을 제공합니다.

이러한 변화는 대부분의 온라인 비즈니스에서 일상적인 고객 상호작용을 바꿉니다. AI 챗봇 대화는 이제 간단한 FAQ부터 복잡한 문제 해결까지 모든 것을 처리합니다.

실제로 25세에서 34세 사이 사용자의 약 60%가 D2C(Direct-to-Consumer) 웹사이트에서 챗봇을 사용해 본 적이 있다고 답했습니다.

과거에는 고급 챗봇을 구축하려면 개발자를 고용하거나 새로운 스크립팅 언어를 배워야 했습니다. 이제 현대적인 챗봇 빌더를 사용하면 시각적 빌더, 드래그 앤 드롭 방식의 흐름, 자연어를 이해하는 AI 모델을 통해 맞춤형 챗봇을 설계할 수 있습니다(기술 지식이 제한적이어도 가능합니다).

이 가이드에서는 최고의 챗봇 빌더와 가격 플랜을 살펴보며, 전체 시스템을 재구축하지 않고도 대화를 자동화하고 비즈니스를 성장시킬 수 있는 방법을 제시합니다.

주요 11개 채팅빌더 한눈에 보기

주요 기능, 가격, 실제 사용자 평가를 포함한 최고의 챗봇 빌더 비교표를 통해 최적의 선택을 도와드립니다.

tool 가장 적합한 경우 주요 기능 가격* ClickUp 내부 팀 지원 및 작업 자동화 AI 에이전트, ClickUp Brain, Chat-to-Task, AI 자동화 빌더, 심층 통합 Free Plan; 기업용 맞춤형 설정 Botpress LLM과 지식 기반을 활용한 맞춤형 AI 에이전트 RAG 파이프라인, 다중 에이전트 봇, 대규모 언어 모델(LLM) 지원, 실시간 동기화, API 로직 무료 및 유료 플랜 제공 (사용자당 월 $89부터 시작) Intercom 선제적 AI로 확장 가능한 고객 지원 AI 봇 핀, 코딩 불필요한 빌더, 실시간 라우팅, CRM 연동 유료 플랜은 사용자당 월 $39부터 시작합니다. Chatbase 내부 데이터로 훈련된 AI 에이전트 PDF 업로드, Slack/Notion 연동, 다국어 지원, 작업 자동화 무료 및 유료 플랜: 사용자당 월 $40부터 시작 Dialogflow 다국어 NLP 및 상황 인식 챗봇 NLP 의도 감지, 14개 이상의 채널 지원, CX 흐름 빌더, 분석 기능 맞춤형 가격 책정 Tidio 중소기업을 위한 AI + 실시간 채팅 Lyro 챗봇, 드래그 앤 드롭 빌더, 실시간 채팅 대시보드, 챗봇 분석 유료 플랜은 사용자당 월 $29부터 시작합니다. Chatfuel Facebook, Instagram, WhatsApp용 챗봇 흐름 메타 연동, AI 에이전트, 댓글 트리거, Stripe 및 Shopify 연동 유료 플랜은 사용자당 월 $23.99부터 시작합니다. Ada 채팅, SMS, 음성 채널을 아우르는 Enterprise AI 지원 AI 에이전트, 음성 자동화, CRM 트리거, 개인화, 기업 통합 맞춤형 가격 책정 IBM watsonx Assistant 안전하고 확장 가능한 기업급 챗봇 비주얼 빌더, 대규모 언어 모델(LLM), HIPAA 준수, 다중 채널 지원, 성능 대시보드 무료 및 유료 플랜: 사용자당 월 $140부터 시작 Kommunicate 하이브리드 AI와 인간 지원 Dialogflow/OpenAI 통합, 실시간 상담원 연결, 분석 기능, 다중 채널 지원 Free 및 유료 플랜, 사용자당 $100부터 시작

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다 .

챗봇 빌더를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

성장 중인 이커머스 비즈니스를 운영하며 고객의 자주 묻는 질문에 답변하고 유망한 잠재고객을 CRM으로 전달할 챗봇이 필요하다고 상상해 보세요. 새로운 프로그래밍 언어를 배우거나 다섯 가지 도구를 연결하는 데 시간을 할애할 여유가 없을 것입니다.

최고의 챗봇 빌더는 브랜드 정체성을 유지할 수 있는 적절한 구조의 대화형 인터페이스를 구축하도록 지원하며, AI가 정확한 응답으로 빈틈을 메꿉니다. 또한 기존 도구 및 지식베이스와 연동되어 봇이 추측 대신 모든 고객 데이터를 활용해 대응할 수 있도록 합니다.

다음 기능을 제공하는 챗봇 빌더를 찾아보세요:

드래그 앤 드롭 방식의 시각적 빌더로 비개발자도 챗봇을 구축하고 흐름을 신속하게 업데이트할 수 있습니다.

맞춤형 설정 옵션을 통해 채팅 위젯, 어조, 콘텐츠에 대한 맞춤형 설정을 적용하여 웹사이트와 앱 전반에서 봇이 브랜드를 반영하도록 하세요.

내장된 NLP 및 AI 모델로 AI 챗봇이 자연어를 이해하고 고객 문의의 다양한 변형을 처리할 수 있습니다.

CRM, 헬프데스크, Google Analytics와 같은 분석 도구, Facebook Messenger 및 WhatsApp과 같은 메시징 채널과의 연동

실제 대화를 기반으로 흐름을 미세 조정할 수 있도록 챗봇 성능을 분석하고 해결률을 추적하는 대시보드

함께 읽기: AI 워크플로우 자동화 활용 방법

최고의 챗봇 빌더 11선

아래에서는 직관적인 드래그 앤 드롭 도구부터 강력한 분석 및 통합 기능을 갖춘 고급 AI 챗봇 플랫폼까지, 최고의 챗봇 빌더 10가지를 엄선해 소개합니다.

1. ClickUp (내부 팀 지원, 작업 라우팅, 프로젝트 지원에 최적)

ClickUp AI 기반 기능을 사용하여 효율적인 커뮤니케이션을 실현하세요

대부분의 팀이 어려움을 겪는 이유는 정보가 부족해서가 아닙니다. 정보가 여러 tools에 흩어져 있거나 오래된 문서 속에 묻혀 있기 때문입니다. 이는 업무 분산(work sprawl)의 전형적인 예시입니다. 결국 직원들은 고객을 돕거나 프로젝트를 진행하는 대신 하루의 상당 부분을 채널을 뒤지며 보내게 됩니다.

ClickUp은 혼란을 단일 통합 AI 작업 공간으로 전환합니다. ClickUp AI 에이전트와 ClickUp Brain을 통해 작업 공간에 직접 구축된 내부 AI 챗봇 경험을 만들 수 있습니다. ClickUp으로 달성할 수 있는 주요 개요는 다음과 같습니다.

내부 지원을 위한 AI 에이전트 채팅 + 자동화

ClickUp AI 에이전트를 통해 사전 설정된 지침과 역할을 가진 맞춤형 AI 에이전트를 생성하세요

ClickUp AI 에이전트는 작업 공간을 완벽히 이해하는 내부 지원 봇처럼 작동합니다. 팀원의 질문에 답변하고, 문서와 작업에서 답변을 추출하며, 요청을 구조화된 워크플로우로 연결하여 정보 누락을 방지합니다.

ClickUp 채팅에 챗 에이전트를 추가하면 특정 채널을 모니터링하고, 반복되는 내부 질문에 응답하며, 일일 요약문을 게시하거나 긴 스레드를 요약할 수 있습니다. 즉, IT 또는 운영 팀은 ClickUp 채팅과 AI 에이전트 채팅을 활용해 내부 티켓을 분류하고, 일반적인 "어떻게 해야 하나요?" 질문에 답변하며, 매번 사람이 개입하지 않고도 요청을 적절한 대기열로 라우팅할 수 있습니다.

사전 구축된 에이전트를 사용하거나 채팅 내에서 맞춤형 에이전트 워크플로우를 생성하여 프로젝트를 처리하세요.

팀원이 요청 양식을 작성하면 에이전트는 구조화된 작업을 생성하고 ClickUp Brain을 통해 AI 응답을 전송하여 요청이 기록되었음을 확인할 수 있습니다. 이러한 수준의 자동화는 일상적인 업데이트마다 인간 에이전트가 개입해야 할 필요성을 줄여줍니다.

AI 기반 상시 운영 내부 지원 컨시어지 서비스

ClickUp BrainGPT는 AI 챗봇을 작업 공간 창을 넘어 데스크탑과 브라우저로 확장하여, 어디서 작업하든 AI가 내부 대화를 지원할 수 있도록 합니다.

내부 지원 강화와 비즈니스 성장을 위해 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

모든 고객 데이터에 걸쳐 심층적인 질문을 던지세요 : ClickUp BrainGPT는 여러 AI 모델을 활용해 업무 앱과 웹 전반을 검색합니다. "상위 3개 계정의 진행 중인 버그 중 어떤 것이 진행을 막고 있나요?" 또는 "최근 청구 문제 관련 챗봇 대화 패턴을 보여주세요"와 같은 질문이 가능합니다. 이후 작업, 문서, 연결된 도구에서 정보를 추출해 단편적인 답변이 아닌 맥락을 고려한 답변을 제공합니다.

각 내부 워크플로우에 적합한 AI 모델 선택: ClickUp BrainGPT는 단일 보안 권한 시스템 하에서 ChatGPT, Gemini 등 다양한 AI 모델을 지원하므로 작업별로 최적의 옵션을 선택할 수 있습니다. 모든 작업이 ClickUp의 프라이버시 제어 하에 실행되므로, 타사 모델이 귀사의 비즈니스 데이터로 학습하지 않습니다.

AI 자동화 빌더로 코딩 없이 자동화 구현

필요한 자동화 기능을 토글하거나 AI를 통해 워크플로우에 기반한 규칙을 맞춤형으로 설정하세요

ClickUp의 AI 자동화 빌더는 원하는 자동화 내용을 평이한 언어로 설명하면 트리거와 액션이 포함된 완료된 자동화 방안을 제안합니다. 100개 이상의 자동화 템플릿으로 시작하여 흐름을 세밀하게 조정할 수 있으며, 코드를 작성하거나 여러 챗봇 빌더를 결합할 필요가 없습니다.

예시로 다음과 같은 규칙을 생성할 수 있습니다:

"‘긴급 장애’ 태그가 지정된 양식이 제출되면 P1 등급의 작업을 생성하고, 당직 엔지니어에게 할당한 후, 인시던트 채팅 채널에 업데이트를 게시하십시오."

“Intercom 또는 Zendesk의 티켓에 '기능 요청' 태그가 지정되면, 제품 팀을 위한 연결된 작업을 생성하고 고객 계정을 추가한 후 피드백 목록으로 이동시킵니다.”

이러한 자동화 기능은 모든 고객 데이터와 기존 시스템 위에 구축되므로 웹사이트, 메시징 채널, 지원 도구를 연결할 수 있습니다. 이후 데이터를 별도의 스프레드시트로 내보내는 대신 사용자 지정 필드와 ClickUp 대시보드를 활용해 챗봇 성능과 내부 요청량을 분석할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp Chat과 ClickUp Brain으로 내부 챗봇 대화, 작업, 문서를 하나의 작업 공간에 통합하세요.

ClickUp을 Intercom, Zendesk, 이메일 등 다양한 도구와 연결하여 외부 고객 대화를 전체 기록이 포함된 연결된 작업으로 전환하세요.

ClickUp 대시보드에서 내부 요청 대기열, 응답 동향 및 SLA 메트릭을 추적하여 AI 에이전트와 자동화가 수동 작업을 줄이는 부분을 확인하세요.

Enterprise AI 검색으로 ClickUp 및 연결된 앱을 가로질러 검색한 다음, 클릭 한 번으로 답변을 ClickUp 작업이나 업데이트로 전환하세요.

ClickUp의 한도

현재 고객 대상 챗봇 활용 사례보다는 내부 팀 지원에 더 중점을 두고 있습니다.

일부 AI 기능(예: 맞춤형 에이전트 및 요약)은 유료 ClickUp Brain 애드온이 필요합니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5.0 (10,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5.0 (4,500개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 언급된 바와 같이:

특히 눈에 띄는 추가 기능은 AI 도구인 ClickUp Brain입니다. 일상적인 프로세스를 자동화하고 지능적인 제안을 제공함으로써 업무와 프로젝트 관리 방식을 혁신적으로 바꿔주어 상당한 시간과 노력을 절약해 줍니다.

특히 눈에 띄는 추가 기능은 AI 도구인 ClickUp Brain입니다. 일상적인 프로세스를 자동화하고 지능적인 제안을 제공함으로써 업무와 프로젝트 관리 방식을 혁신적으로 바꿔주어 상당한 시간과 노력을 절약해 줍니다.

🧠 알고 계셨나요?: 한때 AI가 일자리 상실 우려를 불러일으켰지만, 현재 직원들의 89%는 AI가 반복적인 작업을 줄여주고 다른 중요한 작업에 집중할 시간을 더 준다고 말합니다—자세히 알아보기 위해서는 '직장 내 AI'를 참고하세요.

2. Botpress (심층 LLM 통합을 통한 맞춤형 AI 에이전트 구축에 최적)

via Botpress

대부분의 챗봇 플랫폼은 직관적인 도구 키트나 개발자 중심 도구 키트 중 하나만 제공합니다. Botpress는 시각적 빌더를 포기하지 않으면서도 팀이 AI 에이전트의 동작 방식을 세밀하게 제어할 수 있도록 하여 그 간극을 메우는 것을 목표로 합니다.

Botpress는 웹사이트, 파일, 내부 지식 기반에서 정보를 가져오는 고급 챗봇과 AI 에이전트를 구축할 수 있게 합니다. Knowledge Agent는 콘텐츠를 거의 실시간으로 동기화하며, RAG(검색 강화 생성) 파이프라인은 봇이 더 나은 맥락으로 복잡한 고객 질문에 답변할 수 있도록 지원합니다.

OpenAI, Anthropic 등 주요 제공자의 인기 AI 모델을 연동하여 웹사이트, 채팅 위젯, 메시징 채널 전반에 걸쳐 작동하는 대화형 인터페이스를 구축할 수 있습니다.

Botpress의 주요 기능

단일 봇 내에 지식 에이전트, 성격 에이전트, 요약 에이전트 등 여러 AI 에이전트를 중첩하여 구축하세요.

RAG 파이프라인을 활용해 웹사이트, PDF, 문서에서 맞춤형 챗봇을 훈련시켜 챗봇 대화가 맥락을 인식하도록 유지하세요

웹사이트, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram 및 기타 플랫폼에 봇을 배포하세요

자바스크립트 액션, HTTP 호출 및 기존 도구와의 연동을 통해 흐름을 확장하여 완벽한 제어권을 확보하세요

실제 사용자 데이터를 기반으로 채팅봇 성능을 분석하고 흐름을 개선하기 위해 분석 도구를 활용하세요.

Botpress의 한도

기술 지식이 없는 소규모 팀이나 마케터에게는 학습 곡선이 더 가파릅니다.

Instagram이나 Facebook과 같은 Meta 채널에 게시하려면 추가 설정이 필요합니다.

기본 제공되는 브로드캐스트 및 캠페인 기능은 완전한 마케팅 자동화 플랫폼보다 가볍습니다.

Botpress 가격 정책

사용량 기반 결제 : 무료

추가 혜택 : 월 $89

팀 : 월 495달러

관리형: 월 $1,495

Enterprise: 맞춤형 가격

Botpress 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5.0 (440개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5.0 (30개 이상의 리뷰)

Botpress에 대한 사용자 후기

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 언급했습니다:

로우코드(LowCode)와 프로코드(ProCode)의 조합, 그리고 RAG 기반 챗봇을 신속하게 구축할 수 있는 다양한 tools 통합 기능이 마음에 듭니다. UI는 직관적이고 이해하기 쉽습니다.

로우코드(LowCode)와 프로코드(ProCode)의 조합, 그리고 RAG 기반 챗봇을 신속하게 구축할 수 있는 다양한 tools 통합 기능이 마음에 듭니다. UI는 직관적이고 이해하기 쉽습니다.

📽️ 나만의 맞춤형 ClickUp AI 에이전트를 구축하고 싶으신가요? ClickUp이 AI를 활용해 작업 자동화를 더 쉽게 만드는 방법은 다음과 같습니다:

3. Intercom (선제적 AI 챗봇으로 고객 지원 확장하기에 최적)

via Intercom

고객 지원량이 급증할 때 팀은 종종 이메일, 실시간 채팅, 공유 받은 편지함, 전화 통화 등 여러 도구를 동시에 사용하게 됩니다. 이러한 분산된 접근 방식은 일관된 경험을 제공하기 어렵게 만듭니다.

Intercom은 이러한 채널들을 하나의 AI 기반 고객 지원 플랫폼으로 통합하는 데 주력합니다. OpenAI 기술로 구동되는 AI 챗봇 핀(Fin)은 헬프 센터, 지식 기반, 이전 대화를 활용해 고객 문의를 해결한 후, 필요 시 인간 상담원에게 연결해 줍니다.

핀은 특히 정확한 응답을 제공하도록 설계되었으며 실시간 채팅 데이터와 연동되어 대화가 자연스럽게 느껴집니다.

Intercom의 주요 기능

Fin을 활용하여 헬프 센터와 AI 지식베이스를 기반으로 고객의 자주 묻는 질문에 답변하세요.

노코드 시각적 빌더로 챗봇 흐름을 구축하여 라우팅, FAQ, 리드 캡처를 자동화하세요

웹사이트, 모바일 앱 및 기타 메시징 채널에 봇을 연결하여 일관된 경험을 제공하세요.

복잡한 문제는 대화 맥락을 완벽히 보존한 채 자동으로 담당 상담사에게 연결하세요.

Salesforce, HubSpot, Google Analytics와 같은 tools와 연동하여 고객 상호작용을 비즈니스 메트릭과 연계하세요.

Intercom의 한계점

상위 가격대는 소규모 비즈니스에 부담스러울 수 있습니다

개발자 중심 플랫폼에 비해 봇 맞춤형 커스터마이징 기능의 한도가 있습니다.

AI 성능은 AI 지식베이스의 품질에 크게 의존합니다.

Intercom 가격 정책

필수 : 사용자당 월 39달러

고급 : 사용자당 월 $99

전문가 : 사용자당 월 139달러

Fin AI Agent: 맞춤형 가격

Intercom 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5.0 (3,650개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5.0 (1,120개 이상의 리뷰)

사용자들이 Intercom에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰의 주요 내용은 다음과 같습니다:

24시간 연중무휴로 운영되는 실시간 AI 기반 지원 채팅은 많은 비즈니스에게 매우 유용한 도구입니다. 고객이 질문이 있을 때마다, 업무 시간 외에도 채팅이 도움을 제공할 수 있습니다.

24시간 연중무휴로 운영되는 실시간 AI 기반 지원 채팅은 많은 기업에게 매우 유용한 도구입니다. 고객이 질문이 있을 때마다, 업무 시간 외에도 채팅이 도움을 제공할 수 있습니다.

📖 추천 읽기: AI 고객 서비스를 위한 최고의 Intercom 대안

4. Chatbase (사용자 데이터로 훈련된 AI 기반 지원 에이전트에 최적)

via Chatbase

고객 지원 팀은 증가하는 티켓 처리량부터 여러 플랫폼에 걸친 응답까지 끊임없는 압박에 시달리고 있습니다.

기업이 성장함에 따라 반복적인 고객 문의량이 인력이 충분한 팀조차 압도할 수 있습니다: "주문은 어디 있나요?" 및 "취소는 어떻게 하나요?"

Chatbase는 더 스마트한 접근 방식으로 해결책을 제시합니다. 이 챗봇 빌더를 사용하면 헬프 센터 문서나 제품 설명서 같은 자체 콘텐츠로 AI 챗봇을 훈련시킬 수 있어, 사람의 개입 없이도 빠르고 맥락을 잘 이해한 답변을 제공할 수 있습니다.

Chatbase 주요 기능

PDF, 헬프 센터 문서 또는 공개 URL을 업로드하여 자체 데이터로 에이전트를 훈련시키세요

Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk 등 다양한 tools와 연결하여 맞춤형 데이터를 가져오고 업데이트하세요.

AI 동작을 맞춤형으로 설정하여 봇이 회의 일정 변경, 주소 수정, 복잡한 문제 처리와 같은 작업을 수행하도록 하세요.

"채팅 기록" 인터페이스와 신뢰도 점수 필터로 봇 응답을 손쉽게 수정하세요

자동 언어 감지 및 번역 기능을 통해 80개 이상의 언어로 다국어 지원을 제공합니다.

Chatbase의 한도

시각적 흐름 빌더나 대화 경로 정의 기능 없음

리드 캡처 맞춤형 설정 기능 한도; 이름, 이메일, 전화번호 등 기본 필드만 지원

Facebook이나 WhatsApp 같은 플랫폼에서 내장된 실시간 채팅이나 능동적 고객 접근 기능 없음

Chatbase 가격 정책

맞춤형, 크레딧 기반 가격 정책

Chatbase 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.3/5.0 (70개 이상의 리뷰)

사용자들이 Chatbase에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 확인된 내용:

지금까지 정말 좋은 경험이었습니다. 우리 비즈니스에 대한 관련 정보를 공유하는 맞춤형 챗봇을 만들 수 있어서요.

지금까지 정말 좋은 경험이었습니다. 우리 비즈니스에 대한 관련 정보를 공유하는 맞춤형 챗봇을 만들 수 있어서요.

📮 ClickUp 인사이트: 반복적인 작업으로 인해 근로자의 24%가 의미 있는 일을 수행하지 못하고 있으며, 또 다른 24%는 자신의 역량이 제대로 활용되지 않는다고 느끼고 있습니다. 이로 인해 거의 절반에 달하는 인력이 창의적으로 막히고 제대로 평가받지 못하고 있습니다. ClickUp은 트리거에 반응하는 AI 에이전트로 일상 업무를 자동화하여 이를 바꿉니다. 작업이 완료되면 ClickUp의 AI 에이전트가 즉시 다음 단계를 할당하거나, 상태를 업데이트하거나, 알림을 보낼 수 있어 수동 후속 조치가 필요 없습니다. ClickUp으로 코딩 없이 맞춤형 AI 에이전트를 생성하세요 💫 실제 결과: STANLEY 보안은 ClickUp의 맞춤형 보고 tools를 활용해 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했으며, 이를 통해 팀원들은 형식 작업 대신 인사이트 도출에 집중할 수 있게 되었습니다.

5. Dialogflow (고급 자연어 처리 및 다국어 챗봇 경험에 최적)

via Google

사용자가 약간 다른 질문을 하면 많은 챗봇이 작동하지 않습니다.

바로 여기서 고객 지원이 막히게 됩니다. 봇이 의도를 파악하지 못하면 팀이 수동으로 개입하게 되어 자동화의 목적을 달성하지 못하게 됩니다.

Google의 AI 챗봇 플랫폼인 Dialogflow는 이를 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다. 고정된 흐름에 의존하는 대신, 자연어 처리(NLP) 기술을 활용하여 사용자의 의도를 이해하고 대화에서 의미 있는 데이터를 추출합니다. 표현 방식에 관계없이 말이죠.

Dialogflow의 주요 기능

훈련 문구와 사용자 정의 가능한 엔티티를 활용하여 사용자 의도를 정밀하게 파악하세요.

웹사이트, 메시징 앱, 음성 기반 어시스턴트를 포함한 14개 이상의 플랫폼에 AI 챗봇 배포를 지원합니다.

더 진보된 상황 인식 대화형 인터페이스를 위해 Dialogflow CX의 흐름 빌더를 활용하세요

API 및 webhook을 통해 기존 도구 및 시스템과 원활하게 연결하세요.

내장된 훈련 도구, 대체 경로 추적 및 사용자 입력 분석을 통해 챗봇 성능을 분석하세요.

Dialogflow의 한도

고객 데이터 저장 또는 맞춤형 챗봇 대화 개인화를 위해서는 코드가 필요합니다.

채팅봇 흐름을 구축하기 위한 시각적 드래그 앤 드롭 인터페이스가 부족합니다.

인간 상담사 연결을 위한 기본 라이브 채팅 통합 기능 없음

비기술 사용자에게 Dialogflow CX는 학습 곡선이 가파릅니다.

Dialogflow 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Dialogflow 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (25개 이상의 리뷰)

Dialogflow에 대한 사용자 평가

이 Capterra 리뷰는 다음과 같이 언급했습니다:

DialogFlow를 고객이 주로 소통하는 채팅 애플리케이션에 통합하면 예약 관리와 정보 전달을 고객에게 더 쉽게 제공할 수 있습니다.

DialogFlow를 고객이 주로 소통하는 채팅 애플리케이션에 통합하면 예약 관리와 정보 전달을 고객에게 더 쉽게 제공할 수 있습니다.

6. Tidio (소규모 비즈니스 지원을 위해 실시간 채팅과 AI 챗봇을 결합하는 데 최적)

Tidio를 통해

소규모 비즈니스 기업과 소규모 팀은 실시간으로 모든 고객 메시지에 응답할 여유가 거의 없습니다. 여기에 서로 다른 시간대가 더해지면 고객은 기본적인 답변을 받기 위해 몇 시간씩 기다려야 할 수도 있습니다.

Tidio는 실시간 채팅, 채팅 위젯 맞춤형 설정, AI 챗봇 기능을 하나의 인터페이스에 통합하여 첫 번째 지원 라인을 자동화하면서도 필요할 때 직접 대화에 참여할 수 있도록 합니다.

자사의 AI 챗봇 Lyro는 자주 묻는 질문(FAQ)과 지식 기반을 학습한 후 고객 문의를 자동으로 답변합니다. 코딩 경험 없이도 소규모 팀의 지원 업무 부담을 신속히 줄일 수 있도록 설계되었습니다.

Tidio의 주요 기능

자주 묻는 질문(FAQ) 및 지원 콘텐츠로 Lyro 챗봇을 자동으로 훈련시키세요

단일 대시보드에서 실시간 채팅, AI 챗봇 및 메시징 채널을 관리하세요

드래그 앤 드롭 빌더를 사용하여 맞춤형 챗봇 흐름을 생성하세요

이메일 도구, Google 애널리틱스, CRM과 연결하여 더 깊은 통찰력을 얻으세요

내장된 보고 및 대화 통계를 통해 챗봇 성능을 모니터링하세요

Tidio의 한도

개발자 중심 플랫폼에 비해 흐름 복잡성 한도

Free Plan에는 브랜딩 기능이 포함되며 챗봇 사용량에 제한이 있습니다.

Tidio 가격 정책

스타터 : 사용자당 월 29달러

성장 : 사용자당 월 $59

추가 혜택 : 사용자당 월 $749

프리미엄: 맞춤형 가격

Tidio 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5.0 (1,840개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5.0 (575개 이상의 리뷰)

사용자들이 Tidio에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

Tidio는 고객 채팅 관리와 기본 대화 자동화에 매우 유용한 도구입니다. 깔끔한 인터페이스로 시작하기 쉽고 대부분의 웹사이트와 원활하게 연동됩니다.

Tidio는 고객 채팅 관리와 기본 대화 자동화에 매우 유용한 도구입니다. 깔끔한 인터페이스로 시작하기 쉽고 대부분의 웹사이트와 원활하게 연동됩니다.

💡 전문가 팁: AI가 팀을 지원하기보다 대체할까 걱정되시나요? 『직장에서 인간 중심 AI 활용법 』은 AI를 강력한 팀원으로 만드는 방법을 알려드립니다.

7. Chatfuel (메타 플랫폼에서 직접 판매 및 지원을 하기 위해 최적)

via Chatfuel

대부분의 전자상거래 브랜드는 메시징 여정의 단절로 인해 잠재 고객을 잃고 있습니다.

고객이 상품을 장바구니에 담았지만 구매를 완료하지 않습니다. 또는 Instagram에 질문을 남기고 몇 시간 동안 답변을 기다립니다. 이제 이를 매일 수백 건의 상호작용으로 확대해 보세요.

Chatfuel은 Facebook, Instagram, WhatsApp 채널을 완전 자동화된 영업 및 지원 엔진으로 전환하여 이 문제를 해결합니다. 직관적인 플로우 빌더와 ChatGPT 기반 AI 에이전트가 대화형 인터페이스 구축을 지원합니다. 이 시스템은 장바구니 포기 복구, 예약 관리부터 리드 자격 평가, 실시간 채팅 라우팅까지 모든 업무를 처리합니다.

Chatfuel의 주요 기능

코딩 없이 Facebook, Instagram, WhatsApp에서 채팅 흐름을 구축하고 자동화하세요

AI 기반 메시징 에이전트를 활용하여 장바구니 포기, 업셀링, 리드 확보를 처리하세요.

트리거와 자동화로 댓글, 멘션, DM에 응답하세요

Stripe, Google 스프레드시트, Calendly, Shopify, Zapier와 연동하세요.

내장된 분석 및 A/B 테스트를 활용하여 흐름과 캠페인 성과를 최적화하세요.

Chatfuel의 한도

채팅봇 흐름을 서로 다른 채널 간에 복제할 수 없습니다

글로벌 고객을 위한 제한된 다국어 지원

Meta 플랫폼 외 웹사이트용 네이티브 웹 채팅 위젯 없음

고급 사용 사례(예: 맞춤형 NLP 또는 API 호출)는 기술적 설정이 필요합니다.

Chatfuel 가격 정책

Business for Facebook : 사용자당 월 $23.99

WhatsApp 및 Instagram용 비즈니스 : 사용자당 월 39달러

Enterprise: 사용자당 월 400달러

Chatfuel 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (25개 이상의 리뷰)

사용자들이 Chatfuel에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 공유한 내용:

저는 블록 방식으로 봇을 만들었습니다. 지금은 흐름 방식으로 전환했는데 정말 마음에 듭니다! 이해하기 쉽고 관리하기 쉬우며 코드에 대한 기술이 필요 없습니다. 완벽하죠!

저는 블록 방식으로 봇을 만들었습니다. 지금은 흐름 방식으로 전환했는데 정말 마음에 듭니다! 이해하기 쉽고 관리하기 쉬우며 코드에 대한 기술이 필요 없습니다. 완벽하죠!

📖 추천 자료: Enterprise 팀을 위한 AI 활용 사례 및 적용 분야

8. Ada (다양한 채널에 걸친 기업급 고객 서비스 자동화에 최적)

Ada를 통해

대부분의 기업 지원팀은 좌절스러운 악순환에 갇혀 있습니다: 높아지는 고객 기대치, 예측 불가능한 티켓 처리량, 그리고 모든 것을 지연시키는 조각난 시스템들.

Ada는 음성, 채팅, SMS 등 다양한 채널에서 상호작용을 자동화하는 AI 중심 고객 서비스를 제공함으로써 기업이 이러한 악순환에서 벗어날 수 있도록 지원합니다.

이 AI 커뮤니케이션 도구의 가장 큰 차별점은 심층적인 기업 통합 기능입니다: Ada는 CRM, 결제 게이트웨이, 티켓팅 플랫폼, 분석 tools와 직접 연동됩니다. 이후 고객 데이터를 동기화하여 더욱 맞춤형이고 안정적인 경험을 제공합니다.

Ada의 주요 기능

기존 문서, FAQ, 워크플로우를 활용하여 수백만 건의 고객 대화를 자율적으로 처리할 수 있도록 AI 에이전트를 훈련시키세요.

Salesforce, Shopify, Contentful 등 30개 이상의 기업 도구와 연동하여 실시간으로 데이터를 가져오고 트리거를 실행하세요.

AI 음성 에이전트를 배포하여 전화 지원을 자동화하고, IVR을 대화형 AI로 대체하여 상담원 처리 시간을 최대 42%까지 단축하세요.

테스트, 피드백, 스코어카드를 활용하여 AI 에이전트를 지속적으로 코칭하고 개선을 주도하세요.

50개 이상의 언어를 지원하며, 기업급 가동 시간과 보안으로 트래픽이 많은 디지털 채널 전반에 걸쳐 원활하게 확장하세요.

Ada의 한도

가격 정보는 공개되지 않으며 상담이 필요합니다.

트러스트파일럿 리뷰는 사용성과 고객 만족도에 대한 우려를 제기합니다

제품 데모 없이는 설정 복잡성의 가시성이 제한됩니다.

기업 중심의 서비스 특성상 소규모 비즈니스나 초기 단계 스타트업에는 적합하지 않습니다.

Ada 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Ada 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (160개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들이 Ada에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

주간으로 완료하는 챗봇 보고서와 일일 점검을 통해 고객이 즉시 관련 답변을 받을 수 있도록 보장합니다.

주간으로 완료하는 챗봇 보고서와 일일 점검을 통해 고객이 즉시 관련 답변을 받을 수 있도록 보장합니다.

🧠 알고 계셨나요?: 마케터의 37.1%가 고품질 리드 생성이 가장 큰 과제라고 답했습니다. 'AI를 활용한 리드 생성 및 영업 파이프라인 확대 방법'에서는 반복 작업을 자동화하고 더 스마트한 타겟팅으로 전환율을 높이는 방법을 알려드립니다.

9. IBM Watsonx Assistant (기업용 가상 에이전트에 최적)

via IBM

글로벌 은행이 하루 10,000건 이상의 고객 쿼리를 처리한다고 상상해 보세요. 비밀번호 재설정부터 모기지 상태 확인까지 다양한 쿼리가 들어옵니다. 지원팀은 인력이 부족하고, 레거시 채팅봇은 복잡한 다국어 대화를 처리할 수 없습니다.

바로 여기서 IBM Watsonx Assistant가 차별화된 가치를 제공합니다. 기업 환경을 위해 설계된 이 고객 서비스용 AI 도구는 팀이 가상 에이전트를 구축할 수 있도록 지원합니다.

이들은 일반적으로 웹, 모바일, 메시징 채널을 아우르며 엄격한 데이터 및 규정 준수 요건을 준수합니다. 노코드 시각적 빌더와 IBM의 언어 모델을 활용하면 지식 기반에서 정보를 추출하고 백오피스 시스템과 연결되는 대화 흐름을 생성할 수 있습니다.

IBM Watsonx Assistant 주요 기능

비개발자도 이해할 수 있는 시각적 빌더로 AI 기반 챗봇을 구축하세요

SMS, WhatsApp, 웹 채팅 위젯 등 타사 앱 및 커뮤니케이션 채널과 통합하세요.

내장된 대시보드와 NLP 메트릭을 활용하여 챗봇 성능을 분석하고 의도(Intent)를 개선하세요.

엄격한 규제가 적용되는 환경에서도 HIPAA 준수 구현을 지원하고 고객 데이터를 안전하게 처리하는 기능을 통해 봇을 배포하세요.

콜센터 시나리오를 위해 음성 및 전화 통합으로 대화형 인터페이스를 확장하세요

IBM Watsonx Assistant의 한계점

등록 및 검증 요건으로 인해 온보딩 과정이 복잡하게 느껴질 수 있습니다

다른 챗봇 플랫폼보다 튜토리얼과 학습 자료가 적습니다

타사 앱과의 연동에는 기술적 지식이 필요할 수 있습니다

IBM Watsonx Assistant 가격 정책

Lite : 무료

추가 혜택 : 사용자 사양에 따른 가격 책정

Enterprise: 사용자 사양에 따른 가격 책정

IBM Watson Assistant 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

IBM Watsonx Assistant에 대한 사용자 평가

이 G2 리뷰에서 확인된 내용:

자연어 처리 측면에서 인상적이며, 고객 서비스의 응답성을 높이고 사용자 경험을 직관적으로 만듭니다.

자연어 처리 측면에서 인상적이며, 고객 서비스의 응답성을 높이고 사용자 경험을 직관적으로 만듭니다.

📖 추천 읽기: 웹사이트에 AI를 통합하는 방법

10. Kommunicate (하이브리드 AI + 인간 지원 챗봇에 최적)

via Kommunicate

한밤중 2시에 고객이 웹사이트에 접속해 간단한 봇으로는 처리하기 어려운 복잡한 청구 관련 질문을 했지만, 아침까지 기다리기에는 너무 시급한 상황을 상상해 보세요. 대부분의 챗봇 빌더는 모든 것을 자동화하거나 전적으로 인간 상담원에 의존합니다.

Kommunicate는 하이브리드 모델을 제공합니다. 맞춤형 챗봇을 구축하거나 OpenAI, Dialogflow, Amazon Lex와 같은 AI 엔진을 연결한 후 실시간 라이브 채팅을 추가할 수 있습니다.

고객 대화는 봇으로 시작할 수 있으며, 필요 시 동일한 채팅 위젯 내에서 인간 상담원으로 전환됩니다.

Kommunicate 주요 기능

드래그 앤 드롭 방식으로 맞춤형 챗봇을 구축하거나 OpenAI, Dialogflow, Amazon Lex와 같은 주요 AI 챗봇 엔진과 통합하세요.

복잡한 고객 상호작용을 위한 실시간 상담원 전환 기능을 제공하면서 챗봇 대화를 자동화하세요.

왓츠앱, 페이스북 메신저, 웹사이트 채팅 위젯 등 다양한 메시징 채널에 챗봇을 연결하세요.

상세한 챗봇 성능 분석을 활용하여 고객 상호작용을 개선하고 해결 시간을 최적화하세요.

고객 데이터를 활용해 맞춤형 응답을 생성하고, 대화를 팀에 할당하며, HubSpot 및 Salesforce와 같은 플랫폼 전반에서 작업을 트리거하세요.

Kommunicate의 한도

고급 사용자에게는 시각적 챗봇 빌더의 한도가 느껴질 수 있습니다

일부 통합 기능은 기술적 지식이나 개발자 지원이 필요할 수 있습니다.

보고 및 분석 대시보드에는 맞춤형 설정 옵션이 부족합니다.

Kommunicate 가격 정책

스타터 : 사용자당 월 $40

프로페셔널 : 사용자당 월 200달러

기업: 맞춤형 가격

Kommunicate 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (40개 이상의 리뷰)

사용자들이 코뮤니케이트에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 언급했습니다:

Kommunicate를 사용함으로써 고객 문의 처리 능력이 크게 향상되고 고객 만족도가 높아져 큰 효과를 봤습니다. Facebook, WhatsApp, 웹 채팅 등 다양한 채널을 한곳에서 연결할 수 있다는 점이 특히 훌륭합니다.

Kommunicate를 사용함으로써 고객 문의 처리 능력이 크게 향상되고 고객 만족도가 높아져 큰 효과를 봤습니다. Facebook, WhatsApp, 웹 채팅 등 다양한 채널을 한곳에서 연결할 수 있다는 점이 특히 훌륭합니다.

🧠 알고 계셨나요?: 미국 기업의 약 60%가 이미 마케팅에 생성형 AI를 활용하고 있지만, 엔드투엔드 워크플로우를 자동화하는 AI 에이전트 구축 방법을 아는 기업은 거의 없습니다. 블로그 글 <더 나은 자동화를 위한 AI 에이전트 구축 방법> 에서 그 비결을 상세히 설명해 드립니다. 지금 바로 경쟁 우위를 확보하세요.

기존에 소개한 tools들과 연계 가능한 유용한 챗봇 빌더 3가지를 추가로 소개합니다:

ManyChat : 소셜 채널 내에서 전체 고객 여정을 자동화하여 주문 업데이트 및 제품 추천으로 전환율을 높일 수 있습니다.

Landbot : 웹사이트, WhatsApp 또는 내부 워크플로우를 위한 상호작용적이고 시각적으로 매력적인 챗봇을 만드는 데 도움을 줍니다.

Voiceflow: 대화 설계, 흐름 매핑, 테스트 tools를 하나의 작업 공간에 통합하여 음성 및 채팅 에이전트를 채널 전반에 걸쳐 프로토타이핑, 테스트, 배포할 수 있습니다.

ClickUp으로 생산성을 높여보세요

미국인의 3분의 1이 AI 챗봇을 사용하는 현실에서, 비즈니스는 고객의 기대에 부응하고 연중무휴 대응을 제공해야 함이 분명합니다.

노코드 챗봇 빌더의 부상은 이제 더 많은 팀이 단 한 줄의 코드도 건드리지 않고 지능형 어시스턴트를 설계할 수 있음을 의미합니다.

하지만 한 가지 문제점이 있습니다: 대부분의 플랫폼은 외부 자동화(영업 팀 채팅, FAQ, 고객 티켓)에 집중합니다. 바로 여기서 ClickUp이 차별화됩니다. 다른 플랫폼이 고객 질문에 답하는 데 도움을 주는 반면, ClickUp은 회사 전체가 더 빠르게 생각하고, 일하고, 결정하도록 지원합니다.

결과는? 실제 팀들이 이미 그 차이를 경험하고 있습니다:

ClickUp 도입으로 아트라토(Atrato)는 제품 개발 속도를 30% 단축했으며, 더 스마트한 작업 자동화로 개발자의 과로도 20% 감소시켰습니다.

지속적인 지원 수요와 빠르게 진행되는 프로젝트 환경에서는 단순한 챗봇으로는 부족합니다. 행동하고, 연결하고, 요약하고, 학습하는 챗봇을 원하신다면 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!