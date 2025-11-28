포트폴리오 모니터링을 위한 무료 암호화폐 관찰 목록 템플릿

암호화폐는 한때 밤늦게 호기심으로 접하던 것이었습니다. 이제는 진지한 투자 전략이 되었습니다. 기술 자체에 관심이 있든 수익을 노리든, 투자 추적은 더 현명한 결정을 내리는 핵심입니다.

보고서에 따르면, 미국 응답자의 39%가 인플레이션 헤지 목적으로 암호화폐를 매수 후 보유한다고 답했습니다. 그럼에도 많은 이들이 여전히 여러 거래소 앱, 열린 탭, 반쯤 채워진 스프레드시트 같은 임시방편에 의존하고 있습니다.

간단한 암호화폐 관찰 목록 템플릿이 다음 강세장을 예측해주진 않습니다. 하지만 티커, 가격, 진입점, 노트를 명확하고 중앙 집중화된 방식으로 보여줌으로써 시장이 혼란스러울 때도 전략을 체계적으로 유지할 수 있게 해줍니다.

이 글에서는 포트폴리오를 더 체계적으로 관리하고 추측을 줄일 수 있도록 도와주는 최고의 무료 암호화폐 관찰 목록 템플릿을 공유합니다.

한눈에 보는 13가지 암호화폐 관찰 목록 템플릿

ClickUp 및 기타 암호화폐 관찰 목록 템플릿 전체 요약 테이블은 다음과 같습니다:

암호화폐 관찰 목록 템플릿이란 무엇인가요?

암호화폐 관찰 목록 템플릿은 거래 진입 전 모니터링하려는 코인을 추적하기 위한 체계적인 tool입니다. 가격, 목표, 노트를 한곳에 모아 일관된 의사결정을 가능하게 합니다.

대부분의 암호화폐 관찰 목록 템플릿에는 다음과 같은 구조화된 필드가 포함됩니다:

종목 코드, 자산명, 거래소

현재 가격, 입력 가격, 추가 날짜

목표가, 손절가, 기본 리스크 태그

노트, 연구 링크, 상태(예시: 관찰 중, 진입, 청산)

거래 내역을 기록하고, 업종이나 테마별로 자산을 그룹화하며, 배분 현황, 미실현 손익, 시간별 성과를 보여주는 간단한 포트폴리오 시트와 워치리스트를 연결할 수 있습니다.

ClickUp 목록을 선호하든 Google 스프레드시트 레이아웃을 선호하든, 핵심은 동일합니다: 기억하기조차 힘든 열 개의 탭 대신, 믿을 수 있는 하나의 워치리스트를 활용하세요.

좋은 암호화폐 관찰 목록 템플릿의 조건은 무엇인가요?

우수한 암호화폐 관찰 목록 템플릿은 데이터를 명확하고 최신 상태로 유지하며 즉시 활용 가능하게 합니다. 몇 초 만에 훑어보고 오늘 어떤 자산에 주의를 기울여야 하는지 파악할 수 있어야 합니다.

다음과 같은 템플릿을 찾아보세요:

티커, 자산, 가격, 수량, 날짜, 노트를 위한 명확한 열을 사용하세요

거래 기록, 손익 추적, 기본 포트폴리오 구성 보기를 간편하게 관리하세요

필터나 태그를 지원하여 가장 관련성 높은 자산에 집중할 수 있습니다

실시간 가격 기능이나 간단한 가져오기 수식과도 원활하게 연동됩니다

연구, 작업, 검토를 위한 광범위한 워크플로우와 연결하세요

강력한 암호화폐 관찰 목록 템플릿은 반복 가능한 프로세스도 지원합니다. 매주 동일한 단계를 재사용할 수 있습니다: 티커 추가, 수준 검토, 상태 업데이트, 결과 기록. 이를 통해 과거 거래에서 배우고 같은 실수를 반복하지 않게 됩니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain은 여러분의 관찰 목록, 거래 내역, 포트폴리오 보기를 분석하여 흩어진 연구 자료를 실제로 활용할 수 있는 간결한 요약으로 변환해 줍니다. 간단한 질문만 하면 작업, 문서, 연결된 스프레드시트에서 맥락을 추출하여 필요한 정확한 티커, 날짜, 가격 수준으로 답변합니다. ClickUp Brain은 노트에서 목표가와 손절가를 초안으로 작성하고 누락된 필드를 제안하여 템플릿이 시간이 지나도 일관성을 유지하도록 합니다. AI가 거래 기록 항목을 검토하고 누락된 세부 정보를 식별하며, 완전하고 일관된 기록 관리를 촉진합니다.

최고의 암호화폐 관찰 목록 템플릿 13선

암호화폐 가격 추적은 금방 복잡해질 수 있습니다. 어느 날은 거래소 앱에서 가격을 확인하다가, 다음 날에는 스프레드시트에 걸친 관찰 목록, 채팅창의 스크린샷, 문서에 묻힌 노트를 동시에 관리해야 할 수도 있습니다.

그 혼란은 일 분산입니다. 정보가 서로 다른 앱과 문서에 흩어져 있을 때 생기는 현상이죠.

ClickUp은 이러한 분산된 작업을 하나의 통합된 AI 작업 공간으로 모아줍니다. 암호화폐 관찰 목록, 포트폴리오 데이터, 연구 노트, 검토 작업을 동일한 작업 공간에 보관할 수 있습니다. 여러 도구 사이를 오가며 작업할 필요 없이, 기존에 업무를 계획하던 곳에서 자산 추적, 알림 설정, 거래 기록을 관리하세요.

이 13가지 무료 암호화폐 관찰 목록 템플릿은 목록, 보드, 시트, 문서 등을 통해 생각하고 작업하는 방식에 대한 다양한 옵션을 제공합니다. 본인의 스타일에 맞는 템플릿을 선택한 후, ClickUp 기능을 활용하여 숫자를 신뢰할 수 있는 프로세스로 전환하세요.

1. ClickUp 블록체인 생태계 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블록체인 생태계 템플릿으로 프로젝트 작업을 간편한 포트폴리오 스냅샷에 통합하여 노출도를 한눈에 확인하세요.

ClickUp 블록체인 생태계 템플릿은 특정 체인이나 분야를 중심으로 프로젝트, 인력, 마일스톤을 한눈에 파악할 수 있게 합니다. 흩어진 문서와 임시 노트 대신, 어떤 프로토콜을 추적하는지, 그들이 무엇을 구축 중인지, 주요 일정이 언제인지 보여주는 리스트와 보드를 활용하세요.

L1, L2 및 주요 앱에 대한 작업을 추가하고 백서, 감사 보고서 및 분석 자료 링크를 저장할 수 있습니다. 보드, 리스트, 간트 차트 등의 뷰를 통해 개발 타임라인이 포트폴리오 및 관찰 목록과 어떻게 연계되는지 쉽게 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

연구, 테스트, 감사, 출시, 유지보수 상태별로 L1, L2, dApp을 추적하세요.

티커, 섹터, 유통 공급량 노트, 주요 온체인 메트릭 등을 위한 사용자 지정 필드를 추가하세요

잠금 해제, 투표 또는 상장 전에 알림을 설정하여 해당 자산이 관찰 목록에 남을지 여부를 결정하세요.

작업 항목을 별도의 암호화폐 관찰 목록 시트에 연결하여 연구 내용과 가격 데이터가 항상 연결되도록 하세요

✨ 이상적인 대상: 체인과 앱을 지도하면서 각 프로젝트를 체계적인 암호화폐 관찰 목록에 연결하는 연구팀 및 프로토콜 운영자.

2. ClickUp 포트폴리오 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 포트폴리오 관리 템플릿을 통해 섹터, 위험도, 확신도 태그로 분류된 리서치 라이브러리를 구축하세요.

암호화폐는 이제 많은 포트폴리오에서 주식 및 ETF와 동등한 위치를 차지합니다. ClickUp 포트폴리오 관리 템플릿을 사용하면 암호화폐 관심 목록을 실제 포트폴리오처럼 관리할 수 있습니다. 오픈 포지션, 계획된 진입점, 관찰용 아이디어를 하나의 리스트로 체계화하세요. 이후 티커, 자산 유형, 진입 가격, 크기, 확신도 등을 사용자 지정 필드로 활용할 수 있습니다.

"개시 포지션", "관심 종목", "닫힘 거래" 보기를 통해 시간과 자본이 어디에 배분되고 있는지 확인할 수 있습니다. 진입 이유, 주시 중인 사항, 청산 조건 등에 대한 노트도 기록할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

티커, 가격, 투자 논리를 입력할 수 있는 필드로 오픈 포지션과 관심 항목을 한 곳에서 관리하세요.

새 거래를 추가하기 전에 포트폴리오가 어떻게 편중되어 있는지 확인하려면 섹터나 테마별로 그룹화하세요.

다음 검토 일정을 추가하여 언제 자산을 재검토하거나 재조정해야 하는지 항상 파악하세요.

자산 배분, 미실현 손익, 활성 거래 건수를 보여주는 간단한 포트폴리오 대시보드를 구축하세요

✨ 추천 대상: 암호화폐 관찰 목록, 현재 보유 포지션, 점검 주기를 하나의 포트폴리오 보기에서 관리하고자 하는 트레이더 및 포트폴리오 매니저.

💡 전문가 팁: ClickUp 대시보드로 포트폴리오 검토를 반복 가능한 워크플로우로 전환하세요. ClickUp 대시보드를 사용하면 포트폴리오 목록에서 실시간 데이터를 가져와 자산별, 미결제 거래 수, 고위험으로 태그된 작업별로 할당할 수 있습니다. 이렇게 하면 "포트폴리오 검토"가 또 다른 스프레드시트가 아닌, 팀이 이미 관리 중인 동일한 데이터에서 자동으로 업데이트되는 위젯 세트로 변모합니다.

3. ClickUp 재무 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재무 관리 템플릿을 활용해 거래소 및 자산별 거래 예산을 추적하세요

예산 없이 거래하는 것은 트레이더에게 종종 어려울 수 있습니다. 어느 정도 성과를 낼 수는 있지만, 그 방법이나 비용을 알 수 없습니다. ClickUp 재무 관리 템플릿은 거래소, 수수료, 현금 완충 자금, 실현 손익 등 키 메트릭을 포괄하는 재무 관리용 제어판을 제공합니다.

거래소별 또는 전략별 월간 거래 예산을 설정하고, 입출금을 기록하며, 각 입력에 티커나 카테고리를 태그할 수 있습니다. ClickUp에 통합되어 있으므로 거래소 CSV 파일을 첨부하고, 영수증을 업로드하며, 각 기록 옆에 세금 관련 노트를 저장할 수 있습니다. 이로 인해 연말 검토 및 보고 작업이 훨씬 수월해집니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

각 거래소 또는 전략별 예산을 설정하고 계획 대비 실제 지출을 비교하세요.

종목 코드, 자산 유형, 전략별로 항목을 태그하여 자본이 실제로 어디로 흘러가는지 파악하세요

세금 신고 및 감사를 쉽게 하기 위해 CSV, PDF 및 명세서를 첨부 파일로 첨부하세요

"이번 달", "거래소별", "자산별" 보기를 활용하여 포트폴리오 결정을 더 명확하게 지원하세요

✨ 이상적인 대상: 거래소 간 예산, 수수료, 손익을 추적하고 이를 관심 자산 목록과 연계하는 활발한 트레이더.

📮 ClickUp 인사이트: 포트폴리오 커리어를 고려할 때 거의 10명 중 4명이 재정적 불안정성을 가장 큰 걱정거리로 꼽았으며, 불확실성이 가장 큰 우려사항으로 나타났습니다. 시간과 돈이 어디로 흘러가는지 추측하지 마세요. 내장된 시간 추적 기능으로 ClickUp 내에서 매시간을 추적하세요. 클라이언트별 또는 수익원별로 작업을 태그하고, 청구 가능한 시간을 기록하며, 요금과 결제를 저장하기 위해 사용자 지정 필드를 활용하세요. ClickUp 대시보드를 사용하면 투자한 시간, 그 가치, 그리고 가장 수익성이 높은 프로젝트를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

4. ClickUp 투자 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 투자 계약서 템플릿을 사용하여 체결된 계약서, 영수증 및 수정안을 보고용으로 보관하세요.

ClickUp 투자 계약서 템플릿은 SAFT, SAFE, 토큰 워런트 및 기타 거래 문서를 하나의 체계적인 ClickUp 문서로 정리할 수 있도록 도와줍니다. 조건, 베스팅, 권리, 송금 세부사항 섹션이 실사 및 서명을 위한 코멘트와 작업 옆에 배치됩니다.

"초안"부터 "서명 완료"까지 상태를 추적하고, 첫 번째 베스팅 날짜나 락업 만료일 같은 마일스톤에 알림을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 각 계약을 블록체인 생태계 또는 포트폴리오 관리 뷰에서 관련 티커나 프로젝트에 연결하세요. 이렇게 하면 토큰 잠금 해제가 시트에 표시될 때 할당 배경의 법적 맥락과 원래 투자 논리도 함께 확인할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

SAFT, SAFE 또는 워런트 거래를 티커, 할당량, 베스팅, 락업 기간 필드로 기록하세요

명확한 상태로 서명, KYC, 자금 조달 및 마감 체크리스트 항목을 추적하세요

초안, 수정본, 최종 PDF를 첨부 파일로 첨부하여 명확한 감사 추적을 확보하세요

각 거래를 관찰 목록 항목에 연결하여 평가와 결정이 실제 조건과 연계되도록 하세요

✨ 이상적인 대상: 거래 문서, 법적 조건, 워치리스트 데이터를 동일한 작업 공간에서 관리하고자 하는 엔젤 투자자, 펀드, 운영자.

5. ClickUp 자산 추적 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 자산 추적 템플릿을 사용하면 스크린샷과 송장을 첨부 파일로 첨부하여 감사 및 업데이트 내용을 쉽게 확인할 수 있습니다.

지갑 키를 분실하거나 시드 문구를 저장한 장치를 잊어버리는 위험은 스프레드시트만으로는 해결할 수 없습니다. ClickUp 자산 추적 템플릿은 암호화폐 포트폴리오의 기반이 되는 모든 자산을 중앙 집중식으로 관리할 수 있는 등록부를 제공합니다.

지갑, 하드웨어 장치, 거래소 계정, NFT, 라이선스를 기록할 수 있으며 소유자, 접근 방법, 백업 위치, 마지막 검증 날짜 필드가 제공됩니다. "고가 자산", "수탁 자산", "콜드 스토리지" 태그를 추가하여 빠르게 분류할 수도 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

지갑, 키 백업, 기기 세부 정보 및 라이선스를 기록하세요

백업 테스트, API 키 교체, 접근 목록 검토를 위한 반복 작업을 설정하세요

구매 및 보관 증명을 위해 스크린샷과 송장을 첨부 파일로 첨부하세요

관심목록과 포트폴리오 목록을 상호 연결하여 "모든 자산의 실제 위치"를 한눈에 파악하세요.

✨ 이상적인 대상: 편의성과 보안을 동시에 추구하며, 암호화폐 관심 종목 및 포트폴리오 데이터와 연계된 자산 기록을 관리하는 개인 및 팀.

🤯 흥미로운 사실: 분석가들은 채굴된 모든 비트코인의 상당 부분이 키 분실이나 잊어버린 지갑으로 인해 접근 불가능한 상태라고 추정합니다. 이 수치는 종종 전체 비트코인 공급량의 약 20%로 인용됩니다.

6. ClickUp 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 목록 템플릿으로 데이터, 리서치, 실행을 한곳에서 관리하세요

ClickUp 리스트 템플릿은 암호화폐 워치리스트를 실제 업무 관리 시스템으로 전환하는 가장 간단한 방법입니다. 각 행이 하나의 코인이 되며, 각 코인에는 티커, 현재 가격, 추가 날짜, 투자 논리, 목표, 손절가 등 실행에 필요한 모든 정보가 포함됩니다.

하나의 리스트를 주 관찰 목록으로 사용하고 "확신도 높은 종목", "단기", "장기", "추가 조사 필요" 등 보기별로 분류하세요. 코멘트에는 질문과 후속 조치가 저장되고, 첨부 파일에는 나중에 필요할 스크린샷이나 PDF를 보관할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

티커, 가격, 투자 논리, 다음 단계까지 한 보기로 자산 백로그를 관리하세요

섹터, 확신도 또는 촉매제 날짜별로 필터링하여 매일 소수의 종목에 집중하세요

입력, 매도, 점검을 위한 하위 작업을 추가하여 매번 동일한 절차를 따를 수 있습니다

완료된 거래를 별도의 보기로 전환하여 관찰 목록 아이디어가 시간 경과에 따라 어떻게 성과를 냈는지 확인하세요

✨ 이상적인 대상: 간편한 암호화폐 관찰 목록을 원하는 트레이더 및 연구원. 몇 분 만에 업데이트하고 tool 전환 없이 바로 실행할 수 있는 목록을 원하시는 분들.

7. ClickUp 스프레드시트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp에서 목록을 설정하세요—이름을 지정하고, 스페이스를 선택한 후 항목 가져오기를 선택하세요.

비트코인은 2025년 10월 6일 사상 최고가를 기록했으나, 경제 관련 헤드라인 변화로 인한 광범위한 위험 회피 분위기 속에 곧 하락했습니다. 암호화폐 시장에서는 뉴스, 스레드, 차트가 항상 이렇게 빠르게 움직입니다. ClickUp 스프레드시트 템플릿은 본 내용, 확인 시점, 중요성을 기록하여 미래의 자신이 과거 결정을 이해할 수 있도록 도와줍니다.

각 행에는 티커, 자산명, 노트 시점 가격, 날짜, 투자 논거 요약, 출처 링크, 그리고 "관찰 중", "매수 진입", "패스"와 같은 간단한 상태를 입력할 수 있습니다. 촉매제 기간, 리스크 태그, 확신도 점수 등의 필드를 추가할 수도 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

티커, 가격, 투자 논거, 출처 링크를 위한 열로 구성된 리서치 시트를 구축하세요

태그나 시간대로 필터링하여 매주 가장 관련성 높은 설정값을 찾아보세요

감시 목록이나 포트폴리오 목록에서 실행을 위해 유망한 행을 작업에 연결하세요.

각 행에 댓글과 첨부 파일(차트, PDF, 스레드)을 연결해 두세요

✨ 이상적인 대상: 암호화폐 관찰 목록 및 포트폴리오 워크플로우와 깔끔하게 연결되는 체계적인 리서치 시트를 원하는 애널리스트 및 트레이더.

8. ClickUp 칸반 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 칸반 템플릿으로 명확한 가격 수준과 다음 단계를 확인하며 몇 초 만에 인사이트를 파악하세요.

행보다 열로 생각하는 분이라면, ClickUp 칸반 템플릿이 암호화폐 관찰 목록을 깔끔한 보드로 바꿔줍니다. "관찰 중", "매수 계획", "매수 완료", "일부 매도", "완전 매도" 등의 열을 설정한 후 거래 진행 상황에 따라 카드를 드래그하세요.

각 카드에는 종목명, 현재 가격, 진입 날짜, 목표가, 손절가, 간단한 투자 논리를 표시할 수 있습니다. 이후 업종, 확신도, 계정별로 스윔레인을 그룹화하여 패턴을 한눈에 파악하세요. 이 보드는 빠른 일일 점검 도구로 활용됩니다: "진입 예정" 항목을 확인하고, 가격 수준을 재확인한 후 "매수 완료"로 이동하거나 "관찰 중"으로 되돌리세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

관찰부터 매도까지 명확하고 간단한 열로 코인을 시각적으로 추적하세요

각 카드에 키 데이터를 추가하면 세부 정보 패널을 일일이 열 필요가 없습니다

섹터별 또는 위험 수준별로 그룹화하여 포트폴리오 균형을 유지하세요

필터와 작업 진행 중 (WIP) 한도를 활용하여 특정 열에 과부하가 걸리는 것을 방지하세요

✨ 이런 분들에게 이상적: 긴 시트를 스크롤하지 않고 몇 초 만에 읽을 수 있는 암호화폐 워치리스트를 원하는 시각적 사고자.

💡 프로 팁: ClickUp Brain MAX로 암호화폐 노트를 음성 중심 워크플로우로 전환하세요 시장이 빠르게 움직일 때 병목 현상은 보통 생각 속도가 아니라 타이핑 속도입니다. ClickUp Brain MAX의 Talk to Text 기능을 사용하면 차트에 집중한 채로 워치리스트 업데이트, 거래 아이디어, 일지 항목을 텍스트로 입력할 수 있습니다. 말씀을 깔끔하고 구조화된 텍스트로 변환해 주며, 타이핑보다 최대 4배 빠르게 처리됩니다. 하지만 그게 전부가 아닙니다. ClickUp 작업 공간과 연동되어 있기 때문에, 해당 노트는 즉시 작업, 댓글 또는 암호화폐 관찰 목록 템플릿의 업데이트로 전환될 수 있습니다. ClickUp Brain MAX는 GPT-4.1, Claude Sonnet 4, Gemini 2.5 Pro 등 여러 프리미엄 AI 모델을 기반으로 작동하며, 사용 중인 작업에 가장 적합한 모델을 자동으로 선택합니다. 특히 암호화폐의 경우 다음과 같은 기능을 활용할 수 있습니다: 새로운 티커를 입력하고, 진입 조건, 무효화 조건, 노트를 추가하세요. ClickUp Brain MAX가 이를 바로 ClickUp 목록 또는 칸반 보기 에 드롭하여 암호화폐 워치리스트를 생성해 드립니다.

거래 후 자신의 판단 근거를 설명하세요("펀딩 요금이 급등하고 시장 분위기가 식어서 SOL을 X달러에 매도함"). 그런 다음 해당 교훈을 요약해 달라고 요청하고, 향후 검토를 위해 해당 작업과 연결해 두세요.

"내 관찰 목록에서 목표 가격의 3% 이내인 종목은?" 또는 "포트폴리오 화면에서 이번 주 실현 PnL과 최대 수익 종목을 요약해줘" 같은 질문을 던지면, 일반적인 조언 대신 실제 작업 내용, 문서, 연결된 Google 드라이브 파일(관찰 목록 스프레드시트 포함)을 기반으로 답변을 얻을 수 있습니다. ClickUp Brain MAX로 상세 요약과 고수준 요약 확인하기

9. ClickUp 투자 은행가 비즈니스 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 투자 은행가 비즈니스 플랜 템플릿을 활용하여 토큰과 주식에 걸친 투자 권한 범위 내에서 정보에 기반한 의사 결정을 내리세요.

2025년 8월까지 전 세계 M&A 규모는 연간 누계 약 2조 6천억 달러에 달했으며, 현재 많은 팀이 주식, 수익 예측, 업종 동향과 함께 토큰을 평가하고 있습니다. ClickUp 투자은행가 비즈니스 플랜 템플릿은 온체인 메트릭과 전통적 시장 분석을 결합할 수 있는 문서 중심 레이아웃을 제공합니다.

시장 환경, 경쟁사 분석, 수익 창출 요인, 토큰 경제학, 주요 리스크 등 섹션을 체계적으로 구성할 수 있습니다. 암호화폐 워치리스트의 티커와 가격을 해당 섹션에 직접 참조할 수 있어 플랜이 실시간 데이터와 연동됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

시장 규모 분석, 경쟁사 비교, 토큰 설계, 리스크 노트를 아우르는 단일 플랜을 수립하세요

각 섹션에 모델, 메모, 실사 체크리스트를 첨부 파일로 첨부하세요

플랜의 각 부분에 소유자와 마감일을 지정하여 일이 원활하게 진행되도록 하세요

암호화폐 관찰 목록과 포트폴리오 목록을 연결해 두면 빠르게 참조할 수 있습니다.

✨ 적합 대상: 토큰과 주식 노출을 균형 있게 관리하는 투자 팀으로, 지속적인 관찰 목록 및 연구와 연결된 체계적인 플랜이 필요한 경우.

10. ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿으로 배분, 목표, 위험 변경 사항을 지속적으로 기록하여 나중에 결과를 분석하세요.

시장은 자체적인 일정에 따라 움직입니다. 인덱스 재조정, 정책 회의, 거래소 변경 등이 모두 포트폴리오에 영향을 미칠 수 있습니다. ClickUp 프로젝트 트래커 템플릿은 암호화폐 관심목록과 관련된 반복 일을 계획하고 추적하는 데 도움을 줍니다.

주간 관찰 목록 검토, 월간 재조정, 분기별 전략 세션에 대한 작업을 설정하세요. 달력, 간트 보기, 타임라인 보기를 활용해 주요 이벤트가 집중되는 시기를 파악한 후 소유자를 지정하여 항상 누군가가 위험과 노출을 점검할 책임을 지도록 하세요. 각 검토 시점의 스크린샷이나 거래소 노트를 첨부하여 추가 문서화도 가능합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

워치리스트와 포트폴리오에 대한 정기 점검 일정을 설정하고 명확한 소유자를 지정하세요.

외부 이벤트(잠금 해제일, 정책 결정, 주요 경제 지표 발표)를 검토 달력에 반영하세요

각 검토 내용에 노트와 첨부 파일을 첨부하여 의사 결정 이력을 보관하세요

보기를 활용하여 계정 및 전략 전반에 걸친 모든 예정된 검토 일을 확인하세요

✨ 적합 대상: 큰 가격 변동 후에만 포트폴리오 검토를 진행하는 대신 일정대로 실행하고자 하는 트레이더 및 운영 책임자.

💡 전문가 팁: ClickUp AI 노트테이커는 Zoom 또는 기타 지원되는 통화 회의에 참여하여 오디오를 녹음하고, 녹취록을 생성하며, 회의에서 논의된 실행 항목과 결정을 강조 표시할 수 있습니다 . 월간 포트폴리오 검토 회의에 AI 노트테이커를 초대하고, 요약 내용을 작업 항목에 바로 연결하면 후속 조치가 즉시 워크플로우에 반영됩니다.

11. ClickUp OKR 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp OKR 템플릿을 활용해 단일 시트에서 전후 메트릭을 비교하며 깔끔한 분석을 수행하세요.

좋은 결과는 좋은 습관에서 비롯됩니다. ClickUp OKR 템플릿을 사용하면 암호화폐 프로세스에 대한 분기별 목표를 설정하고 이를 직접 관찰 목록 및 거래 데이터와 연결할 수 있습니다.

"리스크 관리 역량 강화"와 같은 목표를 설정하고, "모든 입력 기록을 가격, 날짜, 진입 논리로 100% 기록하기" 또는 "최대 손실률을 설정된 비율 이하로 유지하기" 같은 핵심 성과 지표(KR)를 연결하세요. 각 KR은 특정 시트 탭, 목록 또는 대시보드와 연동됩니다. 정기 점검 시 진행 상황을 업데이트하고 목표를 조정하며, 효과적이었던 점과 그렇지 않았던 점을 기록할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모호한 목표("더 나은 거래")를 구체적이고 측정 가능한 핵심 성과 지표(Key Results)로 전환하세요.

모든 KR을 실시간 데이터와 연결하세요—관심종목, 리서치 시트 또는 포트폴리오 대시보드

분기 종료 전에 추세를 파악할 수 있도록 정기 점검 일정을 설정하세요

완료된 목표를 검토하여 어떤 습관이 가장 큰 차이를 만들었는지 알아보세요

✨ 적합 대상: 명확하고 추적 가능한 목표와 연계된 암호화폐 관찰 목록 및 거래 습관을 원하는 트레이더와 소규모 팀.

12. SpreadsheetPoint의 Google 스프레드시트 암호화폐 포트폴리오 추적기 템플릿

일부 트레이더는 특히 수식에 대한 완전한 통제를 원할 때 스프레드시트 환경을 선호합니다. SpreadsheetPoint의 Google 스프레드시트 암호화폐 포트폴리오 추적기 템플릿은 하나의 시트에 완성된 암호화폐 워치리스트와 포트폴리오를 제공합니다.

종목 코드, 수량, 매수 가격, 매수 일자를 기록한 후 수식을 활용해 현재 값과 손익을 계산하세요. 필터와 간단한 차트를 통해 포트폴리오에서 비중이 큰 자산과 거의 움직임이 없는 자산을 한눈에 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

티커, 수량, 매입가, 현재 가격을 하나의 무료 시트에서 추적하세요

수동 입력 없이 가격 데이터를 새로 고치려면 가져오기 수식을 사용하세요

전략, 섹터 또는 확신도에 대한 노트와 태그를 추가하세요

학습하면서 자신만의 차트와 메트릭으로 템플릿을 확장하세요

✨ 이런 분께 추천: 전략이 발전함에 따라 자유롭게 맞춤형으로 커스터마이징할 수 있는 무료 Google 스프레드시트 암호화폐 관찰 목록 및 포트폴리오 추적기를 원하는 모든 분.

💡 전문가 팁: ClickUp AI 에이전트는 리스트나 대시보드를 모니터링하여 누락된 필드나 오래된 날짜 등 문제가 발생할 경우 자동으로 트리거를 발동하여 조치를 취합니다. 매일 아침 자동화 에이전트를 설정하여 가져온 관찰 목록 작업을 스캔하고, 티커에 목표가, 손절가 또는 최신 가격 노트가 누락된 경우 작업을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 수동 확인 없이도 프로세스를 깔끔하게 유지할 수 있습니다. ClickUp AI 에이전트로 일상적인 점검을 자동화하고 관찰 목록을 손쉽게 최신 상태로 유지하세요

13. Template.Net의 암호화폐 차트 템플릿

숫자도 유용하지만 차트가 더 기억에 남습니다. Template.net의 암호화폐 차트 템플릿은 암호화폐 관찰 목록 템플릿이나 Google 스프레드시트의 데이터를 바로 입력하여 깔끔한 시각 자료로 즉시 변환해 줍니다.

자산별 배분 현황, 시간별 가격 추이, 주요 보유 자산의 시장 점유율 변화를 시각화할 수 있습니다. 막대 차트를 선 차트로 교체하고, 라벨을 조정하며, 관심 있는 주요 가격대를 강조 표시하세요. 설정 완료 후에는 보고서, 스레드, 팀 업데이트용으로 간편하게 내보낼 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

관심 목록과 포트폴리오 데이터를 명확한 차트로 전환하여 빠르게 파악하세요

자산, 섹터 또는 확신 수준별 배분을 시각화하세요

매매 진입점과 청산점을 표시하여 거래 타이밍과 결과를 분석하세요

업데이트, 리뷰 또는 소셜 게시물을 위한 완성도 높은 이미지를 내보내세요

✨ 이상적인 대상: 암호화폐 관찰 목록 데이터를 신속하게 차트로 전환하여 의사 결정 및 의사소통에 활용하고자 하는 트레이더와 작가.

🤯 재미있는 사실: 미국 정부는 현재 압수한 암호화폐 자산으로 수백억 달러를 보유하고 있으며, 여기에는 대규모 비트코인 보유량도 포함됩니다. 이는 디지털 자산이 국가 대차대조표의 일부가 되었음을 보여줍니다.

ClickUp으로 암호화폐 게임의 수준을 한 단계 업그레이드하세요

대부분의 사람들은 조각난 시스템으로 시작합니다: 가격 확인을 위한 거래소 앱, Google 스프레드시트 워치리스트, 채팅방 노트, 그리고 뭔가 빠진 것 같은 불안감. 시간이 지날수록 이 조각난 시스템은 업무 과부하로 이어지고, 어떤 거래가 정말 중요한지 파악하기가 점점 어려워집니다.

ClickUp이 암호화폐 관심 종목 목록을 위한 홈을 제공합니다. ✨

여러 데이터 포인트를 목록이나 테이블로 통합하고, 리서치를 첨부하며, 검토 작업을 예약하고, 모든 것을 대시보드에 연결해 간편한 포트폴리오 뷰를 구현하세요. ClickUp Brain, Brain Max, AI 노트테이커, AI 에이전트를 활용하면 데이터 요약, 노트 음성 입력, 회의 내용 캡처, 간단한 확인 작업 자동화가 가능합니다. 이런 체계가 마음에 든다면 ClickUp에 가입하여 관찰 목록, 포트폴리오, 다음 단계가 마침내 한데 모인 작업 공간을 구축해 보세요.