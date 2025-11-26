모든 팀을 위한 무료 monday.com 보드 템플릿

반복적인 수작업, 혼란스러운 작업 소유권 지정, 업데이트를 위해 팀원을 쫓아다니는 것과 같은 사소한 프로젝트 장애물이 얼마나 자주 시간과 에너지를 소모하는지 놀랍습니다.

프로젝트 관리 협회(PMI)에 따르면, 기업들은 프로젝트 성과 부진으로 인해 100만 달러를 투자할 때마다 12만 달러를 낭비합니다.

monday.com 보드 템플릿은 이러한 비효율적인 순환을 끊기 위해 설계되었습니다. 이 미리 만들어진 맞춤형 템플릿은 일상 작업부터 주요 제품 출시까지 모든 것을 위한 기반을 제공함으로써 프로젝트 설정을 간소화합니다.

팀에 맞게 손쉽게 조정할 수 있어, 새로운 프로젝트가 시작될 때마다 매번 처음부터 다시 만들 필요가 없습니다. 이 글에서는 시작할 수 있는 가장 유용한 맞춤형 보드 템플릿 몇 가지를 안내해 드리겠습니다.

좋은 monday.com 보드 템플릿의 조건은 무엇인가요?

monday.com 보드 템플릿은 미리 구성된 보드 설정입니다. 특정 워크플로우를 지원하도록 설계된 사전 배열된 그룹, 항목, 열, 자동화 및 보기를 포함합니다.

템플릿을 적용하면 monday.com이 모든 요소가 미리 구성된 새 보드를 자동 생성하므로, 보드를 수동으로 설정할 필요 없이 즉시 워크플로우를 사용하기 시작할 수 있습니다.

이를 통해 팀은 특정 요소를 저장, 재사용 및 편집하여 프로젝트 요구사항에 맞출 수 있습니다. 이상적인 monday 보드 템플릿으로 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

✅ 그룹 , 항목 , 열 의 명확한 구조 로 작업 정리 하여 손쉽게 추적하세요

✅ 다양한 프로젝트 유형에 맞춰 열, 보기, 워크플로우를 유연하게 맞춤형 설정할 수 있습니다

✅ 상태 변경이나 작업 업데이트와 같은 반복 작업을 간소화하는 자동화 기능 을 지원하는 보드

✅ 협업 활성화 : 보드 내에서 할당된 작업, 댓글, 실시간 알림을 통해

✅ 보드를 템플릿으로 저장, 복제, 재사용하여 향후 프로젝트에 손쉽게 활용하세요

💡 프로 팁: 템플릿 보드는 개인적인 루틴과 일상적인 알림에도 똑같이 유용합니다. 한 레딧 사용자는 업무와 개인적인 작업을 모두 하나의 보드에 관리함으로써 할 일 목록을 여러 앱과 포스트잇에 분산시키는 것을 피할 수 있었다고 공유했습니다.

보드 템플릿 한눈에 보기

다음은 monday.com 보드 템플릿과 ClickUp 대안을 간략히 살펴본 내용입니다:

무료 monday.com 보드 템플릿

자, 지금 바로 사용 가능한 무료 monday.com 보드 템플릿을 살펴보겠습니다!

1. 프로젝트 포트폴리오 관리 템플릿

via Monday

항상 큰 프로젝트가 당신을 지치게 하는 것은 아닙니다. 때로는 수많은 작은 업데이트와 변화하는 우선순위들이 하루를 더욱 힘들게 만들죠. 이 프로젝트 포트폴리오 관리 템플릿은 모든 프로젝트를 한 위치에 통합하는 데 도움을 줍니다.

이제 여기저기서 벌어지는 수많은 일들과 싸우지 않아도 됩니다. 단 하나의 스페이스에만 집중하면 됩니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 프로젝트, 마감일, 작업을 하나의 체계적인 보드에서 확인하세요

추가적인 소통 없이 새로운 프로젝트 요청을 수집하고 승인을 관리하세요

간단한 업데이트로 예산, 타임라인, 팀 업무 배정을 추적하세요

작업이 이루어지는 바로 그곳에서 실시간으로 파일, 노트, 업데이트를 공유하세요

대시보드, 칸반 보드 또는 타임라인을 활용하여 원하는 방식으로 프로젝트 포트폴리오를 관리하세요.

✨ 이상적인 대상: 여러 프로젝트, 클라이언트 포트폴리오 또는 크로스-기능적 이니셔티브를 관리하는 팀.

📚 함께 읽어보세요: 워크플로우를 간소화하는 최고의 칸반 보드 예시

2. 에이전시용 클라이언트 캠페인 템플릿

via Monday

최근 PWC 연구에 따르면, 대부분의 고성과 팀은 한 가지 공통점을 가지고 있습니다: 템플릿 센터의 기능을 활용하여 더 스마트하게 작업할 수 있도록 도와주는 프로젝트 관리 도구를 사용한다는 점입니다.

에이전시라면 분산된 피드백, 묻혀버린 이메일 스레드, 변동되는 마감일 등을 경험해 보셨을 겁니다. 에이전시용 클라이언트 캠페인 템플릿은 모든 캠페인 단계(브리핑, 승인, 작업, 타임라인, 클라이언트 피드백)를 하나의 동기화된 작업 공간에 체계적으로 정리합니다. 이를 통해 팀과 클라이언트가 중복이나 혼란 없이 항상 같은 방향으로 나아갈 수 있습니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

클라이언트 정보, 캠페인 작업, 업데이트를 하나의 명확한 보드에서 체계적으로 관리하세요

사용자 정의 가능한 양식과 동기화된 연락처로 클라이언트 협업을 더욱 쉽게 만드세요

업데이트를 쫓아다니지 않고도 피드백, 승인, 캠페인 진행 상황을 추적하세요

장기 목표를 주시하면서 팀의 업무량을 관리하세요

중요한 사항을 놓치지 않도록 일상적인 작업과 알림을 자동화하세요

✨ 이상적인 대상: 마케팅 에이전시, 크리에이티브 팀, 클라이언트 대응 프로젝트 관리자.

👀 재미있는 사실: 레오나르도 다 빈치도 작업 목록을 매우 좋아했습니다. 그의 유명한 노트에는 배워야 할 것들, 만나야 할 사람들, 시도해 볼 프로젝트들의 체크리스트가 포함되어 있습니다.

3. 프로젝트 요청 및 승인 템플릿

via Monday

소통에서 가장 큰 문제는 소통이 이루어졌다는 착각이다.

조지 버나드 쇼의 오래된 명언은 여전히 유효합니다. 특히 프로젝트 요청 사항에 관해서라면 더욱 그렇죠. 모든 것을 이메일로 관리하면 기억에 도움이 될 거라 생각한다면, 다시 한번 생각해 보세요. 끊임없는 이메일을 주고받는 과정에서 중요한 세부 사항이 흐려질 가능성이 높습니다.

프로젝트 요청 및 승인 템플릿은 모든 프로젝트 요청을 하나의 보드에 중앙 집중화하여 이메일이나 스프레드시트에서 누락되는 일이 없도록 합니다. 맞춤형 요청 양식, 실시간 알림, 자동화된 알림을 지원하여 승인 절차를 간소화하고 모든 구성원이 동일한 정보를 공유할 수 있도록 합니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

사용자 정의 가능하고 공유 가능한 양식으로 프로젝트 요청을 한곳에 모아보세요

실시간 업데이트와 알림으로 모든 이해관계자에게 최신 정보를 공유하세요

사람들을 쫓아다니지 않고도 승인, 피드백, 마감일을 추적하세요

상태, 날짜 또는 팀별로 요청을 분류하고 관리하세요. 간편한 색상 코드 그룹으로 체계적으로 정리됩니다.

프로젝트가 승인되거나 수정이 필요할 때 요청자에게 자동화로 알림을 보내세요.

✨ 이상적인 대상: 내부 또는 클라이언트 요청을 처리하는 프로젝트 관리자, 운영 팀, 부서 책임자.

💡프로 팁: ClickUp Brain은 프로젝트 관리에 추가적인 지원을 제공합니다. 피드백을 요약하고, 프로젝트 관련 질문에 답변하며, 작업 공간 내에서 직접 노트를 정리할 수 있는 AI 기반 어시스턴트입니다. 이 기능으로 정보 검색 시간을 줄이고 창작에 더 많은 시간을 할애하세요.

4. 소셜 미디어 플래너 템플릿

via Monday

소셜 미디어는 이제 기업 내에서 가장 중요한 분야 중 하나로 꼽힙니다. 그러나 다른 부서와 달리 소셜 미디어 팀은 소규모 인원으로 수십 가지 작업을 관리하는 경우가 많습니다. 새로운 트렌드가 등장하는 것은 물론, 마감일과 창의적인 콘텐츠 제작이 매일같이 이어집니다.

이 소셜 미디어 플래너 템플릿은 게시물, 플랜, 성과 데이터를 한곳에 체계적으로 정리하여 관리할 수 있게 해줍니다. 소셜 미디어 메트릭을 보드에 직접 가져올 수 있어 모든 인사이트와 자산을 한 공간에 통합할 수 있습니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

창의적인 자산, 카피, 캠페인 파일을 하나의 공유 작업 공간에 저장하세요

플랫폼, 게시일, 상태별로 콘텐츠를 플랜하세요. 명확하고 맞춤 설정 가능한 열을 활용하세요.

소셜 미디어 메트릭을 가져오고 외부 파일을 몇 번의 클릭만으로 연결하세요

팀원 배정, 마감일 설정, 콘텐츠 진행 상황 추적을 손쉽게 수행하세요

색상 코드 그룹을 활용해 캠페인을 분류하고, 결과를 모니터링하며, 트렌드를 신속하게 파악하세요

✨ 이상적인 대상: 소셜 미디어 관리자, 마케팅 팀, 그리고 다중 채널 캠페인을 동시에 관리하는 콘텐츠 제작자.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 약 28%는 보이지 않는 일을 단순히 좋은 팀원이 되는 과정의 일부로 여기지만, 10%는 항상 같은 소수만이 추가 부담을 떠안는다고 느낍니다. 팀워크로 시작된 일이 부담이 공정하게 공유되지 않으면 쉽게 조용한 좌절로 변할 수 있습니다. 좋은 소식은 지원이 반드시 팀원에게서만 올 필요는 없다는 점입니다. 오래된 문서를 찾거나, 아무도 기억하지 못하는 작업 상태를 확인하거나, 지난해 유사한 요청을 처리한 담당자를 찾는 경우에도 ClickUp Brain이 필요한 정보를 신속하게 찾아주어 누구도 소외감을 느끼지 않도록 합니다.

5. 고객 온보딩 템플릿

via Monday

고객 온보딩은 신중한 계획과 실행이 필요한 중요한 순간입니다. 불안정한 시작은 잘못된 분위기를 조성할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 킥오프 회의부터 구현 및 클라이언트 교육에 이르기까지 온보딩 전 과정을 하나의 보드에서 관리할 수 있습니다.

진행 상황과 소요 시간을 가시성으로 파악할 수 있어 내부 팀의 협업을 강화하고 고객이 모든 단계에서 지원을 받는 느낌을 받도록 합니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

킥오프 회의부터 클라이언트 인계까지 온보딩의 모든 단계를 하나의 보드에서 관리하세요

팀 전체가 진행 상황, 투입 시간, 다음 단계를 완벽하게 가시성으로 추적하세요

영업 팀, 성공 관리 팀, 클라이언트 지원 팀이 하나의 공유 플랫폼에서 협업하도록 지원하세요

소유자를 지정하고, 마감일을 설정하며, 업데이트를 공유하여 누락되는 사항이 없도록 하세요.

각 클라이언트의 고유한 온보딩 요구사항에 맞게 보드를 손쉽게 조정하세요

✨ 이상적인 대상: 판매 후 고객 관계 관리에 주력하는 고객 성공 팀, 계정 관리자, 영업 지원 팀.

📚 추천 읽기: 효과적인 작업 보드 활용법으로 더 나은 작업 관리하기

6. 제품 개발 템플릿

via Monday

제품을 올바른 방향으로 이끌기 위해서는 훌륭한 아이디어만으로는 부족합니다. 스프린트 목표를 조정하고, 버그를 관리하며, 관련된 모든 이에게 로드맵이 명확하게 전달되도록 하는 것이 핵심입니다.

이 제품 개발 템플릿은 백로그 우선순위 지정부터 스프린트 회고까지 모든 과정을 포함하여 팀이 스크럼 스프린트를 손쉽게 계획, 추적 및 관리할 수 있도록 합니다. 제품 비전을 고수준 로드맵으로 매핑하고, 버그 티켓을 추적하며, 협업형 회고를 진행할 수 있는 tools를 포함합니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

명확한 소유권과 추적 기능을 통해 백로그와 스프린트 우선순위를 관리하세요

실행 작업과 연결된 고수준 로드맵으로 제품 목표를 계획하세요

버그, 고객 피드백 및 해결 방안을 하나의 체계적인 보드에서 추적하세요

팀 피드백과 실행 항목을 한곳에 모아 효과적인 회고 세션을 진행하세요

명확하고 공유된 업데이트로 스프린트 진행 상황과 지속적인 개선을 주도하세요

✨ 이상적인 대상: 스프린트와 릴리스를 관리하는 제품 관리자, 엔지니어링 팀, 애자일 스쿼드.

👀 알고 계셨나요: 포레스터 리서치에 따르면 , ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률(ROI)을 달성했습니다 . 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

📚 추천 자료: 애자일 팀을 위한 무료 스프린트 계획 템플릿

monday.com 템플릿 한도

대부분은 만족하지만 몇 가지 기본 기능에 정말 실망했습니다.

한 레딧 사용자가 자신의 monday.com 경험을 이렇게 요약했습니다.

시작하기 전에, 어떤 부분이 다소 매끄럽지 않을 수 있는지 미리 알아두면 도움이 됩니다:

많은 템플릿은 기본 설정을 제공하므로, 특정 프로젝트에 맞게 편집하고 맞춤형 설정을 적용해야 하는 경우가 많습니다.

무료 및 하위 요금제의 자동화 한도로 인해 워크플로우를 완전히 간소화하기 어려울 수 있습니다

템플릿 내 활동 기록은 여러 보드에 걸친 업데이트나 변경 사항을 항상 상세하게 보여주지 않습니다.

아이디어 공유나 브레인스토밍을 위한 내장 스페이스가 없으므로 창의적인 협업을 위해 추가 tools가 필요할 수 있습니다.

작업 공간이 커질수록 대형 보드와 복잡한 템플릿은 로딩 속도를 저하시킬 수 있습니다.

📚 추천 읽기: 최고의 프로젝트 계획 도구

대체 보드 템플릿

대부분의 보드 템플릿은 실제 워크플로우에 맞추기엔 너무 일반적이거나, 프로세스가 발전함에 따라 유연하게 적용하기엔 너무 경직되어 있습니다. 결국 보드는 체계적으로 보이지만 팀이 실제로 더 빠르게 움직이는 데 도움이 되지 않습니다.

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로서 차별화된 접근 방식을 제공합니다.

ClickUp의 보드 템플릿은 단순한 시각적 레이아웃이 아닙니다. 내장된 자동화 기능, 연결된 문서, 업무 수행 방식을 반영하는 지능형 작업 관계가 함께 제공됩니다. 보드를 팀이 필요로 하는 모든 요소(파일, 커뮤니케이션, 타임라인, 보고서)와 직접 연결하여 업무 분산 현상을 해소합니다.

수동 업데이트는 이제 그만—사람과 에이전트가 함께 프로젝트를 진행하는 단일 공간에서 100% 컨텍스트를 확보하세요.

다음은 일상 업무를 더 큰 목표와 실제로 연결해주는 ClickUp 최고의 템플릿 15가지입니다:

1. ClickUp 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 보드 템플릿으로 명확하고 연결된 방식으로 작업을 관리하세요

대시보드가 제공되더라도 43%의 팀은 여전히 스프레드시트에 의존해 스스로 해결책을 찾습니다. 대시보드가 전체 상황을 보여주지 못하거나 일상 업무에 충분히 유연하지 못하기 때문입니다.

ClickUp 보드 템플릿은 실시간 시각적 추적기 역할을 하는 완전히 맞춤 설정 가능한 워크플로우를 제공함으로써 이 문제를 해결합니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

워크플로우에 맞게 열을 맞춤형으로 설정하고 모든 것을 정렬된 상태로 유지하세요

단일 보드 보기에서 작업, 상태 및 진행 상황을 시각화하세요

도구를 전환하지 않고도 스프린트, 우선순위 또는 소유자별로 작업을 그룹화하세요

간단한 드래그 앤 드롭 동작으로 업데이트를 추적하고 작업을 진행하세요

목표나 타임라인과의 연결성을 유지한 채 내장된 보드 보기를 활용하세요

✨ 이상적인 대상: 프로젝트 팀, 부서장, 맞춤형 프로젝트 보드를 찾는 팀.

데이터 시각화 이야기가 나온 김에, 프로젝트 관리자는 맞춤형 프로젝트 관리 대시보드를 통해 진행 상황과 목표를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 작동 방식을 설명하는 간단한 비디오입니다:

2. ClickUp 프로젝트 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 프로젝트 보드 템플릿으로 팀원들이 계획, 추적, 실행을 위한 체계적인 스페이스를 제공하세요.

프로젝트 관리는 품질 저하나 마감일 지연 없이 모든 구성 요소를 균형 있게 조정하는 작업입니다. 그러나 할 일 목록, 업데이트, 피드백이 서로 분리된 공간에 존재할 경우 상황은 복잡해집니다.

그런 순간을 위해 만들어진 ClickUp 프로젝트 보드 템플릿은 모든 것을 한 화면에 통합할 수 있도록 다음과 같은 기능을 제공합니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

복잡한 프로젝트를 관리 가능한 작업과 명확한 워크플로우로 분해하세요

단일 보드에서 작업 진행 상황, 마감일, 소유권을 추적하세요

팀과 협업하고 이해관계자와 프로젝트 업데이트를 공유하세요

프로젝트의 크기 및 범위에 맞게 보기 및 열을 맞춤형으로 설정하세요

세부 사항을 놓치지 않으면서도 프로젝트의 개요 보기를 한눈에 파악하세요.

✨ 이상적인 대상: 협업 프로젝트를 관리하는 크로스-기능 팀, 프로젝트 관리자, 운영 팀.

📚 함께 읽기: 팀 워크플로우 개선을 위한 단계

3. ClickUp 간단한 칸반 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 간결한 방식으로 체계적으로 관리할 수 있는 ClickUp 심플 칸반 보드 템플릿을 경험해 보세요.

ClickUp 칸반 템플릿은 팀이 워크플로우를 시각화하고 관리하는 데 도움이 되는 유연한 도구입니다 . 맞춤형 상태, 필드 및 보기를 제공하여 진행 상황 추적, 대규모 프로젝트 분할, 병목 현상 파악을 쉽게 할 수 있습니다.

태그, 하위 작업, 작업 의존성 등 내장된 프로젝트 관리 tools를 통해 팀은 투명성을 높이고 자원 활용을 최적화하여 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

간편한 드래그 앤 드롭으로 열 간 이동하며 작업 진행 상황을 시각화하세요

대규모 프로젝트를 관리 가능한 작은 단계로 분할하세요

초기에 병목 현상을 발견하고 추측을 줄여 우선순위를 조정하세요

모든 구성원이 작업 상태의 가시성을 확보할 수 있도록 하여 커뮤니케이션을 개선하세요

프로젝트 요구사항에 맞춰 열, 라벨, 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요

✨ 이상적인 대상: 작업, 워크플로우, 프로젝트 단계를 명확하고 시각적으로 추적하려는 팀.

📚 함께 읽기: 최고의 무료 칸반 보드 소프트웨어 앱

4. ClickUp 다중 프로젝트 관리 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 다중 프로젝트 보드 템플릿을 사용하면 모든 일이 한 곳에 정리되어 마음의 평화를 누리세요.

프로젝트 관리자의 거의 60%가 동시에 최대 5개 프로젝트를 처리합니다. 이렇게 많은 일이 동시에 진행되면 세부 사항 몇 가지가 놓칠 수밖에 없습니다. 하지만 ClickUp의 '심플 스프린트 칸반 보드 템플릿'이 해결책이 되어 드립니다. 이 템플릿은 애자일 팀이 작업을 명확하게 계획하고, 실행하고, 구성하고, 추적하는 데 도움을 줍니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

사전 설정된 보드 및 목록 보기로 스프린트를 플랜하여 가시성을 높여보세요

스프린트 주기 내에서 작업 추정 및 완료 추적

애자일 프로세스에 맞게 워크플로우와 자동화를 맞춤형으로 설정하세요

스프린트 진행 상황을 모니터링하고 실시간으로 장애 요인을 파악하세요

팀원들이 목표, 타임라인, 다음 단계에 대해 항상 같은 방향을 바라보도록 하세요

✨ 이상적인 대상: 여러 프로젝트나 애자일 스프린트를 동시에 관리하는 프로젝트 관리자 및 팀.

📮ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 은근히 갉아먹고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 비용이 드는 방해 요소를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 영역에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해 줍니다!

5. ClickUp 칸반 보기 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 세부 사항이 변경되더라도 ClickUp의 칸반 보기 로드맵 템플릿으로 큰 그림에 집중하세요.

기존 로드맵은 처음에는 훌륭해 보이지만… 플랜이 변경되면 문제가 발생합니다. 목표와 작업을 조정할 때, 이러한 요소들을 수동으로 업데이트하는 데 상당한 노력이 필요하다는 사실을 깨닫게 됩니다.

ClickUp 칸반 뷰 로드맵 템플릿을 사용하면 우선순위가 바뀔 때마다 처음부터 다시 시작하지 않고도 즉각적인 조정이 가능합니다. 팀원들에게 로드맵을 살아있는 문서처럼 유연하게 시각적으로 관리할 수 있는 방법을 제공하세요.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

간편한 드래그 앤 드롭 기능으로 명확한 시각적 로드맵을 생성하세요

플랜이 발전함에 따라 작업을 쉽게 추가, 이동 또는 제거하세요

소유자와 마감일을 지정하여 책임감을 워크플로우의 일부로 만들기

실시간 프로젝트 진행 상황과 피드백에 맞춰 로드맵을 조정하세요

이해관계자와 업데이트를 공유할 때는 따라하기 쉽고 조정하기 편한 형식으로 전달하세요.

✨ 이상적인 대상: 전략적 로드맵을 조정하는 제품 관리자, 프로젝트 기획자 및 리더십 팀.

👀 함께 읽기: 시각적 프로젝트 관리 기법 구현 방법

6. 소프트웨어 개발용 ClickUp 칸반

무료 템플릿 받기 이 소프트웨어 개발용 ClickUp 칸반 템플릿으로 개발 워크플로우에 명확성을 부여하세요.

소프트웨어 프로젝트는 예측 불가능한 특성으로 악명 높습니다. 개발자들이 갑작스러운 작업 범위 추가를 받는다는 농담에도 일리가 있습니다.

소프트웨어 개발용 ClickUp 칸반 템플릿은 작업을 각 개발 단계를 거치는 카드로 시각화하여 팀이 워크플로우를 관리할 수 있도록 지원합니다. 사용자 정의 가능한 칸반 보드를 제공하며, 진행 중인 작업(WIP) 한도를 설정할 수 있고, 사이클 시간을 추적하는 대시보드를 포함합니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

사용자 정의 가능한 칸반 보드로 개발 프로세스의 각 단계를 시각화하세요

진행 중인 작업의 한도를 설정하여 병목 현상을 방지하고 팀의 과부하를 막으세요

접수 요청을 간소화하고 모든 것을 하나의 워크플로우로 체계적으로 관리하세요

실시간 대시보드로 사이클 시간을 추적하고 팀 성과를 모니터링하세요

명확한 소유권과 진행 추적을 통해 우선순위를 조정하고 개발 작업을 관리하세요.

✨ 이상적인 대상: 기능 요청 및 버그를 추적하는 개발 팀, QA 테스터, 소프트웨어 제품 관리자.

👀 재미있는 사실: 플로우차트는 철강 산업에서 탄생했습니다. 1921년 산업 엔지니어 프랭크 길브레스와 릴리언 길브레스 부부가 공장 공정 지도를 위해 플로우차트를 도입했습니다.

7. ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿으로 팀이 자신 있게 플랜을 만들 수 있는 tools를 제공하세요.

탄탄한 플랜 없이는 최고의 팀도 집중력을 잃을 수 있습니다. 하지만 ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿을 사용하면 다릅니다. 이 템플릿은 모든 스프린트를 명확하게 계획하고, 의존성을 추적하며, 모든 구성원이 같은 방향으로 나아가도록 돕습니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 프로젝트 규모에 맞춰 조정 가능한 맞춤형 보드로 스프린트를 계획하세요

작업, 의존성 및 마감일을 직관적인 타임라인 보기로 시각화하세요

명확한 상태 업데이트로 스프린트 진행 상황을 시작부터 완료까지 추적하세요

하나의 공유 스페이스에서 목표, 타임라인, 자원 배분에 대해 이해관계자를 조정하세요

피드백이나 변화하는 요구사항에 따라 플랜과 우선순위를 신속하게 조정하세요

✨ 이상적인 대상: 스크럼 팀, 애자일 프로젝트 관리자, 반복적인 스프린트 주기를 운영하는 개발 팀.

8. ClickUp 디자인 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿으로 모든 스프린트를 계획하고 의존성을 추적하세요.

ClickUp 디자인 보드 템플릿을 사용하면 개념을 체계적으로 정리하고, 시각 자료를 공유하며, 팀원이나 클라이언트와 번거로운 소통 없이 협업할 수 있습니다. 디자인 작업에 특화된 맞춤형 상태, 필드, 타임라인으로 프로젝트의 모든 단계를 추적하세요.

이 템플릿은 피드백 수집, 수정 관리, 모든 크리에이티브 자산을 한곳에 체계적으로 정리하여 원활한 팀워크를 가능하게 합니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

디자인 요소, 초안, 피드백을 하나의 체계적인 보드에 모아 관리하세요

이미지, 비디오, 노트를 한 스페이스에 모아 창의적인 아이디어를 시각화하세요

팀원들이 기여하고 업데이트를 공유할 수 있는 협업 작업 공간을 만드세요

클라이언트나 이해관계자와 보드를 공유하여 신속한 검토 및 승인을 받으세요

프로젝트의 창의적 프로세스에 맞춰 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요

✨ 이상적인 대상: 디자인 팀, 크리에이티브 에이전시, 디자인 자산 및 피드백을 관리하는 크로스-기능 팀.

💡 전문가 팁: 생산성을 한 단계 더 끌어올리고 싶은 팀을 위해 ClickUp Brain MAX는 다음과 같은 고급 기능을 제공합니다: 워크플로우를 벗어나지 않고도 ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱에서 파일, 문서, 첨부 파일을 즉시 검색하세요. 필요한 자료를 찾기 위해 탭을 토글할 필요가 없습니다.

음성 입력 기능을 활용하여 회의 중이거나 프로젝트 업데이트를 검토하는 동안에도 손을 사용하지 않고 음성으로 작업 상태를 업데이트하거나, 새 보드 항목을 생성하거나, 팀 회원에게 일을 할당하세요.

단일 컨텍스트 기반 작업 공간 내에서 ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 AI 모델을 활용하세요. 이 공간은 보드 구조, 팀 워크플로우, 프로젝트 이력을 이해합니다. ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 — 여러분의 프로젝트를 속속들이 파악하는 인공지능입니다. AI 도구 과다 사용을 버리세요. 음성으로 보드 자동화를 생성하고, 실제 프로젝트 데이터로 템플릿을 채우며, 프로젝트 상태에 대한 즉각적인 답변을 얻으세요.

9. ClickUp GTD(Getting Things Done) 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 'Getting Things Done' 템플릿으로 압도감 없이 업무를 완료하세요

끝없는 업무 할 일 목록은 열심히 일하는 것 같지만 진전이 없는 느낌을 줍니다. 데이비드 앨런의 방법에서 영감을 받은 ClickUp의 'Getting Things Done(GTD)' 템플릿은 정신적 혼란을 해소하는 방식으로 작업을 포착하고, 정리하며, 관리하는 데 도움을 줍니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

작업, 아이디어, 실행 항목을 하나의 체계적인 보드에 모아보세요

사용자 정의 가능한 보기로 작업의 우선순위, 컨텍스트 또는 프로젝트별로 정렬하세요.

큰 프로젝트를 관리 가능한 작은 단계로 나누세요

약속 사항을 철저히 관리하려면 정기적으로 작업을 검토하고 업데이트하세요.

다음 작업, 대기 중, 언젠가 처리할 작업과 같은 명확한 카테고리를 활용하여 워크플로우를 원활하게 유지하세요

✨ 적합 대상: 작업 수집, 우선순위 설정 및 실행을 위해 GTD(Getting Things Done) 방법을 실천하는 개인 및 팀.

10. ClickUp 고객 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 온보딩 템플릿을 활용하여 모든 신규 고객이 우선순위로 대우받는 느낌을 받으세요.

AI가 일자리를 빼앗을 것이라는 이야기가 많지만, 고객 온보딩에 있어서는 여전히 인간적 요소가 가장 중요합니다. 68%의 비즈니스가 개인화가 매우 중요하다고 답했으며, 64%는 고객 경험 개선을 최우선 순위로 꼽았습니다.

모든 것은 원활하고 세심한 온보딩 프로세스에서 시작됩니다: 고객이 처음부터 소중히 여겨진다는 느낌을 주는 그런 프로세스 말이죠. 이 고객 온보딩 템플릿이 바로 그 일을 도와줍니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

명확한 단계별 프로세스로 신규 고객의 온보딩을 안내하세요

하나의 공유 작업 공간에서 작업, 타임라인, 마일스톤 추적

고객 성공, 영업 팀, 지원팀이 동일한 플랜에 맞춰 협업하세요

후속 조치, 업데이트, 알림을 자동화하여 누락되는 단계를 방지하세요

일관성을 유지하면서도 각 고객의 요구에 맞춰 맞춤형 온보딩 경험을 제공하세요.

✨ 이상적인 대상: 신규 고객 온보딩 프로세스를 간소화하는 영업 팀, 성공 관리 팀, 고객 서비스 팀.

11. ClickUp 채용 선택 매트릭스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 채용 선택 매트릭스 템플릿으로 전환하여 목표에 부합하고 함께 성장하는 팀을 구축하세요.

팀에 적합한 인재를 찾는 일은 단순히 이력서만 보는 것이 아닙니다. 진정으로 중요한 것은 각 후보자가 해당 역할에 정말로 필요한 요소를 기준으로 공정한 평가를 받는 것입니다. 이를 지원하기 위해 ClickUp 채용 선택 매트릭스 템플릿은 채용 프로세스에 체계성을 부여합니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 채용 지원서를 하나의 체계적인 보드에서 정리하고 추적하세요

기술, 경험, 자격 요건과 같은 명확한 기준을 바탕으로 후보자를 평가하세요.

지원자를 나란히 비교하여 보다 객관적인 의사 결정을 내리세요

맞춤형 보기와 상태 추적으로 채용 프로세스를 간소화하세요

채용 팀과 실시간으로 피드백을 공유하여 모든 구성원이 동일한 방향으로 나아가도록 하세요.

✨ 이상적인 대상: 체계적인 기준에 따라 후보자를 평가하는 인사팀, 채용 담당자 및 채용 관리자.

👀 재미있는 사실: 포스트잇은 우연히 탄생한 워크플로우 도구입니다. 원래는 실패한 접착제 실험이었지만, 사람들이 벽에 아이디어를 정리하는 데 사용하기 시작하면서 그 목적을 찾게 되었습니다.

12. ClickUp 프로젝트 회고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 프로젝트 회고 템플릿으로 모든 프로젝트를 학습 경험으로 전환하세요

프로젝트 완료는 중요한 마일스톤이지만, 진행 과정을 되돌아보는 시간을 갖는 것이 팀 성장을 진정으로 돕습니다. ClickUp 프로젝트 회고 템플릿은 성공과 실패 모두를 돌아보고 배울 수 있는 간편한 방법을 제공합니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

잘된 점과 개선이 필요한 부분을 파악하세요

개선이 필요한 부분을 파악하고 향후 프로젝트를 위한 명확한 실행 단계를 설정하세요.

목표 대비 팀 성과를 개방적이고 체계적인 방식으로 평가하세요

공유된 성찰을 통해 솔직한 피드백을 장려하고 협업을 강화하세요.

팀과 함께 전진하기 위해 교훈과 최고의 실행 방식을 문서화하세요

✨ 적합 대상: 회고 또는 사후 분석을 진행하는 프로젝트 팀, 스크럼 마스터, 팀 리더.

13. ClickUp IT 지원 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp IT 지원 템플릿으로 IT 팀이 문제 해결에 집중할 수 있도록 지원하세요. 문제 분류에 시간을 낭비하지 않도록 합니다.

IT 요청이 쌓이기 시작하면 팀과 고객 모두에게 빠르게 영향을 미칠 수 있습니다. ClickUp의 IT 지원 템플릿은 지원팀이 요청을 관리하고 문제를 더 빠르게 해결할 수 있도록 간단하고 체계적인 방법을 제공합니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

지원 티켓을 체계적으로 정리하고 상태를 중앙 집중식 보드에서 추적하세요

팀원들과 협업하며 작업을 할당하고 문제를 효율적으로 해결하세요.

진행 상황, 마감일, 고객 업데이트를 명확한 가시성으로 관리하세요

중요한 요청을 놓치지 않도록 일상적인 업데이트와 알림을 자동화하세요.

향후 참조를 위해 과거 티켓, 해결 내용 및 피드백을 검색 가능한 기록으로 보관하세요.

✨ 이상적인 대상: IT 헬프데스크 팀, 내부 지원 부서, IT 티켓을 추적하는 고객 지원 관리자.

📚 추천 읽기: 프로젝트 관리를 위한 애자일 스크럼 보드 만드는 방법

14. ClickUp 비즈니스 경비 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 경비 보고서 템플릿으로 비즈니스 재정 관리를 완벽하게 수행하세요.

비즈니스 경비가 부담스럽다면, 산발적인 영수증을 정리해 보세요. ClickUp 비즈니스 경비 보고서 템플릿으로 재무 추적을 체계화하세요. 하나의 정리된 작업 공간에서 모든 비즈니스 경비를 쉽게 기록, 분류, 모니터링할 수 있습니다.

이 템플릿은 승인 및 보고 절차를 간소화하여 재무 관리를 더 간단하고 투명하게 만듭니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

공유 작업 공간에서 경비 보고서를 생성, 업데이트 및 추적하세요

지출 동향을 시각화하고 비용 절감 가능 영역을 파악하세요

예산 모니터링, 경비 처리 추적, 승인 관리까지 손쉽게 처리하세요

감사, 보고 또는 예측을 위해 재무 기록을 체계적으로 관리하세요

재무팀 또는 관리자와 실시간으로 협업하여 경비 추적

✨ 이상적인 대상: 예산 및 지출을 관리하는 재무팀, 부서장, 프로젝트 관리자.

15. ClickUp 블로그 편집 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 편집 달력 템플릿으로 일정 관리에 신경 쓰지 말고 글쓰기에 집중하세요.

콘텐츠 제작자에게는 두 가지 본업이 있습니다: 콘텐츠 제작과 정리입니다. 후자는 업무 설명서에 포함되어서는 안 됩니다. 바로 그 이유로 ClickUp 블로그 편집 달력 템플릿은 아이디어를 계획하고 마감일을 추적하는 간단한 방법을 제공합니다.

➡️ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 블로그 콘텐츠를 하나의 명확하고 맞춤 설정 가능한 보드에서 플랜하고 정리하세요

마감일을 설정하고, 작업을 할당하며, 초안부터 출판까지 진행 상황을 추적하세요.

작가, 에디터, 기여자와 실시간으로 협업하세요

콘텐츠 공백을 파악하고 시기적절하며 일관된 게시를 위해 미리 플랜을 세우세요

공유된 편집 워크플로우에서 게시물 상태, 승인 및 피드백을 모니터링하세요.

✨ 추천 대상: 콘텐츠 팀, 마케팅 매니저, 편집 워크플로우와 마감일을 계획하는 블로거.

ClickUp의 무료 템플릿으로 Monday를 업그레이드하세요

프로젝트 관리 자체가 어려운 일인데, 같은 보드를 설정하는 데 시간을 낭비할 필요는 없습니다. 그런 수고를 감수하기보다 미리 만들어진 템플릿으로 전환해 보세요.

월요일.com 보드 템플릿은 설정을 간소화하고 빠르게 시작하고자 할 때 훌륭한 출발점을 제공합니다.

하지만 더 많은 유연성과 창의적 통제력을 원한다면, ClickUp의 템플릿이 팀원들이 높이 평가할 만한 특별한 가치를 제공합니다.

프로젝트 계획 및 스프린트 보드부터 온보딩 워크플로우와 에디토리얼 달력까지, ClickUp은 팀과 함께 성장하는 즉시 사용 가능한 템플릿을 제공합니다. 프로세스를 간소화하고 시간을 절약할 준비가 되셨나요?

