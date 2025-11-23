멋진 웹 디자인을 위한 15가지 이상의 최고의 Figma 웹사이트 템플릿

모든 웹사이트 프로젝트는 플랜으로 시작됩니다. 하지만 빈 캔버스 앞에서 영감을 얻고 시작하기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 이후 버튼과 네비게이션을 수정하는 데 시간이 사라집니다. 동일한 구성 요소를 재구축하는 동안 마감일이 밀리고, 창의적인 일이어야 할 일이 반복적인 일로 변해버립니다.

Figma 웹사이트 템플릿을 사용하면 처음부터 시작하지 않아도 됩니다. 완료됨 상태에서 시작하세요.

판매를 유도하는 SaaS 랜딩 페이지부터 인상적인 포트폴리오까지, 이 Figma 웹사이트 템플릿은 반응형 웹사이트를 신속하게 디자인하고 확장하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

Figma 웹사이트 템플릿이란 무엇인가요?

Figma 웹사이트 템플릿은 클라우드 기반 디자인 및 협업 tool인 Figma에서 미리 디자인된 웹사이트 레이아웃입니다. 각 템플릿에는 일반적으로 반응형 디자인의 최고의 실행 방식을 따르는 네비게이션 바, 그리드, 버튼, 양식, 타이포그래피 시스템 등의 구성 요소가 포함됩니다.

Figma에서 완전히 편집 가능하므로, 브랜드 정체성과 프로젝트 요구사항에 맞게 템플릿을 조정할 수 있어 처음부터 다시 만들 필요가 없습니다. Figma 웹사이트 템플릿은 협업을 염두에 두고 제작되었습니다. 팀원들은 실시간으로 디자인을 공유하고, 의견을 제시하며, 반복 작업을 진행할 수 있으며, 개발자는 구축 단계에 들어서면 Figma에서 직접 자산을 추출하고 CSS를 가져올 수 있습니다.

💡 프로 팁: 템플릿을 기반으로 작업한 후, 맞춤형 버전을 공유 디자인 라이브러리로 저장하세요. 이렇게 하면 모든 프로젝트가 시작부터 브랜드 가이드라인을 준수할 수 있습니다.

한눈에 보는 최고의 웹사이트 템플릿

이 블로그에 목록으로 소개된 Figma 및 ClickUp 제품 출시 템플릿에 대한 간략한 요약 테이블은 다음과 같습니다:

Figma 웹사이트 템플릿

Figma 커뮤니티와 다른 라이브러리에 너무 많은 옵션이 있어 어떤 템플릿이 시간을 투자할 가치가 있는지 알기 어려울 수 있습니다. 좋은 소식은 수백 개의 파일을 일일이 살펴볼 필요가 없다는 점입니다. 저희가 여러분을 위해 이미 그 일을 완료했습니다.

아래에서 랜딩 페이지, 포트폴리오, SaaS, 전자상거래, 블로그, 대시보드 등 키 카테고리별 최고의 Figma 웹사이트 템플릿을 확인하실 수 있습니다. 각 템플릿은 즉시 사용 가능한 레이아웃과 구성 요소를 제공하며, 브랜드에 맞게 맞춤형으로 변경할 수 있습니다.

1. 미니멀 랜딩 페이지 템플릿

via Figma

미니멀 랜딩 페이지 템플릿은 완료된 랜딩 페이지 레이아웃과 즉시 사용 가능한 디자인 시스템을 결합했습니다. 히어로 헤더, 클라이언트 로고, 서비스 하이라이트, 추천사, CTA와 함께 타이포그래피 스케일, 버튼 변형, 색상 토큰, 아이콘 세트가 포함됩니다.

깔끔한 컴포넌트 구조를 갖추고 있으며, 레이어는 자동 레이아웃으로 잘 라벨링되고 정리되어 있어 디자인을 깨지 않고 콘텐츠를 업데이트할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

사전 제작된 섹션과 재사용 가능한 구성 요소로 설정 시간을 단축하세요

내장된 스타일 가이드로 브랜드 일관성을 유지하세요

유연한 레이아웃으로 다양한 산업 분야에 맞게 적용하세요

🔑 적합 대상: 즉시 사용 가능한 랜딩 페이지와 향후 프로젝트에 재사용 가능한 디자인 시스템을 원하는 에이전시 및 기업

2. 랜딩 페이지 키트 컬렉션

무료 랜딩 페이지 키트 컬렉션은 포괄적인 디자인 시스템으로 지원되는 데스크탑 및 모바일용 13개의 랜딩 페이지 템플릿을 제공합니다. 7개의 아이콘 팩, 플래그 세트, 10개 이상의 푸터 디자인, 250개 이상의 글로벌 스타일, 그리고 100개 이상의 컴포넌트와 변형이 포함되어 있습니다.

모든 것이 깔끔하게 구성되어 섹션을 빠르게 조합하고 여러 페이지에서 일관성을 유지할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

프로젝트마다 처음부터 다시 만들지 말고 요소를 재사용하세요

각기 다른 업종에 맞게 레이아웃을 조정할 수 있도록 푸터와 섹션을 맞춤형으로 설정하세요.

여러 클라이언트 사이트나 캠페인을 동시에 관리할 때 신속하게 확장하세요

🔑 적합 대상: 디자인 일관성을 유지하면서 여러 랜딩 페이지를 신속하게 제작해야 하는 프리랜서 및 제품 팀

3. SinanTokmak 웹 개발자 포트폴리오 웹사이트 템플릿

요한 레온(Johann Leon)의 시난톡막 웹 개발자 포트폴리오 웹사이트 템플릿은 4가지 반응형 화면 크기에 걸쳐 미리 제작된 12개의 웹페이지를 제공하여, 모든 기기에서 작동하는 전문적인 온라인 존재감을 쉽게 구축할 수 있습니다. 이 파일에는 일관성과 쉬운 커스터마이징을 위한 명확한 스타일, 재사용 가능한 컴포넌트, 완전한 자동 레이아웃 구조가 포함되어 있습니다.

일관된 레이아웃으로 본인 소개, 기술, 프로젝트, 블로그 글을 기능하여 일과 개성을 동시에 부각시킬 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

블로그 및 사례 연구 레이아웃을 활용하여 일 배경 이야기를 전달하세요

이력서, 포트폴리오, 블로그를 하나의 전문적인 디자인에 담아 설정 시간을 절약하세요

필요에 따라 포트폴리오나 가벼운 개인 웹사이트로 디자인하세요

🔑 적합한 대상: 깔끔하고 현대적인 형식으로 개인 브랜드를 강조하는 포트폴리오를 원하는 프리랜서 및 디자이너

👀 알고 계셨나요? AI 웹사이트 빌더는 평균 15%의 이탈률 감소에 도움을 줄 수 있으며, 상위 랭킹 웹사이트의 거의 90%가 성능, SEO 또는 콘텐츠 최적화를 위해 이러한 tools를 활용하고 있습니다.

4. 벤톨리오 포트폴리오 디자인 템플릿

Bentolio 포트폴리오 디자인 템플릿은 깔끔한 블록과 시각적 스토리텔링으로 유명한 디자인 트렌드인 Bento Grid 레이아웃을 기반으로 제작된 세련된 원페이지 개인 포트폴리오입니다.

각 섹션은 모듈식 타일 형태로 구성되어 프로젝트, 기술, 연락처 정보 또는 개인 정보를 시각적으로 체계적으로 강조할 수 있습니다. 명확성과 균형에 중점을 둔 디자인으로 스크롤하기 편리한 경험을 제공하여 크리에이티브 전문가에게 적합합니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

타일을 교체하여 전체 페이지를 다시 작업하지 않고도 그리드를 재배열하세요

끝없는 스크롤이나 페이지 이동 없이도 여러분의 기술과 프로젝트를 한눈에 보기를 제공하세요.

홈, 프로젝트, 회사 소개, 연락처, 블로그 등의 섹션을 위한 미리 제작된 아트보드를 받아보세요.

🔑 이상적인 대상: 가볍고 관리하기 쉬우며 한눈에 기억에 남는 시각 중심 포트폴리오를 원하는 크리에이티브 전문가

💡 프로 팁: 최고의 템플릿도 체계적인 프로젝트 플랜을 대체할 수 없습니다. Figma 템플릿을 웹사이트 프로젝트 관리 소프트웨어와 함께 사용하면 디자인 노력이 타임라인 및 범위 관리로 뒷받침되도록 할 수 있습니다.

5. SaaS 및 앱 웹사이트 템플릿

SaaS & 앱 웹사이트 템플릿은 SaaS 플랫폼, 앱 기업 및 IT 제공자를 위해 특별히 제작되었습니다. 부트스트랩 그리드 시스템 기반으로 구축된 다양한 홈페이지 변형과 유연한 컴포넌트 라이브러리를 제공합니다. 파일은 완전히 레이어링되고 체계적으로 구성되어 있어 빠른 편집과 혼합 맞춤형 설정이 가능합니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

차트, 대시보드, 고객 후기 섹션을 활용하여 전환 중심의 스토리텔링을 지원하세요

출시, 사례 연구 또는 가격 실험을 위한 페이지를 디자인하기 위해 섹션을 재배열하세요

SaaS 성장을 위한 홈페이지 옵션을 확인하세요. 제품 쇼케이스부터 구독 플랜까지

🔑 적합 대상: 제품 홍보를 위한 전환율 최적화 랜딩 페이지가 필요한 SaaS 스타트업 및 앱 개발자

📚 함께 읽기: 최고의 웹사이트 최적화 software tools

6. 싱귤러 SaaS 웹사이트 템플릿

디자인과 개발을 모두 고려하여 설계된 Singular SaaS 웹사이트 템플릿은 반응형 블록, UI 키트 구성 요소, 모바일 최적화 레이아웃을 제공하여 랜딩 페이지나 앱 쇼케이스에 쉽게 적용할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

드래그 앤 드롭 블록 라이브러리로 독특한 페이지를 빠르게 구성하세요

모형 제작뿐만 아니라 실제 사용을 위해 내장 애니메이션과 W3C 검증 HTML/CSS를 활용하세요.

스마트 레이아웃과 색상 타이포그래피 기능을 통해 모든 보드에서 디자인에 일관성을 유지하세요

🔑 적합 대상: 디자인에서 코드까지의 솔루션이 필요한 SAAS 스타트업, 제품 팀 및 마케팅 에이전시

7. AI 블로그 웹사이트 UI 템플릿 (다크 테마)

AI 블로그 웹사이트 UI 템플릿은 AI 및 기술 출판사를 위해 제작된 다크 테마 디자인입니다. 홈, 뉴스, 블로그 게시물, 팟캐스트, 자료, 연락처 페이지용 레이아웃을 포함하며, 픽셀 단위 정밀 타이포그래피와 반응형 자동 레이아웃을 제공합니다. 다크 색상 팔레트는 현대적이고 전문적인 분위기를 연출하며, 눈이 편안하고 장시간 읽기에 이상적입니다.

🌟 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

블로그, 팟캐스트, 뉴스, 자료용으로 미리 디자인된 페이지로 플랫폼을 확장하세요

세 가지 반응형 화면 크기로 일관된 읽기 경험을 유지하세요

기술 및 AI 중심 콘텐츠에 맞춤화된 내장 검색 시스템을 활용하세요

🔑 이상적인 대상: 현대적인 다크 테마의 풍부한 콘텐츠 블로그를 원하는 기술 작가 및 /AI 연구원

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 33%가 가장 관심을 가진 AI 활용 사례 중 하나로 기술 개발을 꼽았습니다. * 예시: 비기술 직원은 AI tool을 사용하여 웹 페이지용 코드 스니펫을 구축하는 방법을 배우고 싶어 할 수 있습니다. 이러한 경우, AI가 작업에 대해 더 많은 맥락을 알수록 응답 품질이 향상됩니다. 일용 모든 것 앱인 ClickUp의 AI는 이 부분에서 탁월합니다. 현재 진행 중인 프로젝트를 파악하여 구체적인 단계를 제안하거나 코드 스니펫 생성 같은 작업을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

8. MetaBlog 다목적 블로그 템플릿

MetaBlog 다목적 블로그 템플릿은 깔끔한 레이아웃과 유연성을 결합했습니다. 다크 및 라이트 테마를 모두 제공하므로 두 가지 시각적 정체성으로 미리보기와 디자인이 가능합니다. 이 템플릿은 Atomic Design 방법론을 따르므로 모든 버튼, 카드, 섹션을 재사용할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

히어로 이미지, 블로그 카드, 기능 게시물 등을 위한 섹션으로 깔끔한 타이포그래피와 균형 잡힌 여백을 구현하세요.

일관된 디자인을 위해 버튼, 카드, 헤더, 푸터 등 재사용 가능한 컴포넌트를 활용하세요

간격과 레이아웃을 명확하게 유지하며 디자인을 HTML/Webflow로 손쉽게 변환하세요

🔑 적합 대상: 재사용 가능한 디자인 구성 요소로 블로그를 시작하려는 콘텐츠 제작자 (단일 스타일에 얽매이지 않음)

9. 가구 전자상거래 웹사이트 템플릿

가구 전자상거래 템플릿은 랜딩 페이지, 상품 그리드, 상품 상세 페이지, 장바구니, 결제 페이지, 비교 테이블, 스타일링 팁을 위한 블로그까지 포함합니다. 부드럽고 중성적인 색상 팔레트를 사용해 제품 사진을 중심에 배치함으로써 홈 데코 및 라이프스타일 비주얼을 선보이기에 이상적입니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

이미 완성된 전자상거래 전체 흐름(쇼핑 → 장바구니 → 결제)을 바로 활용하세요

깔끔하고 이미지가 중심이 되는 레이아웃으로 가구 및 인테리어 사진에 주목을 집중시키세요

라이프스타일 블로그 레이아웃으로 스토어와 함께 권위 있고 영감을 주는 콘텐츠를 구축하세요

🔑 이상적인 대상: 현대적이고 시각적 요소를 최우선으로 하는 미학을 갖춘 즉시 출시 가능한 스토어프론트를 찾는 소규모 가구 브랜드 및 인테리어 디자이너

⌛ 시간 절약 팁: 웹 디자인 워크플로우(워크플로우)는 거의 직선적이지 않습니다. 요구사항 수집과 디자인 반복 작업부터 이해관계자 검토와 개발 인계까지, 끊임없는 왕복 과정은 시간이 많이 소요되고 혼란스러울 수 있습니다. AI와 자동화의 결합된 힘으로 작업을 자동 할당하고, 피드백을 적절한 팀에 전달하며, 디자인 검토 준비가 되면 승인을 자동으로 트리거할 수 있습니다. 이 비디오를 시청하여 팀을 관리 업무 부담에서 무료로 해방시키고 매주 최대 26시간을 절약하세요.

10. 뉴스레터 구독 웹사이트 템플릿

뉴스레터 구독 웹사이트 템플릿은 뉴스레터 큐레이션 및 관리에 중점을 둔 플랫폼을 위해 설계되었습니다. 강렬한 녹색 팔레트의 일관된 사용과 깔끔한 타이포그래피, 가벼운 2D 일러스트레이션이 조화를 이루어 신선하고 친근한 느낌을 줍니다. 일부 디자인 조정(예: 불필요한 그림자 제거)이 필요할 수 있지만, 미니멀하고 기능이 뛰어난 구조 덕분에 쉽게 적용할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

로그인 및 구독부터 결제 및 뉴스 피드에 이르기까지 전체 사용자 여정을 커버하세요

뉴스, 블로그, 설문조사, 의견 등 다양한 템플릿 디자인 중에서 선택하세요

브랜드에 맞게 점유자 일러스트를 교체하고 색상, 폰트, 레이아웃을 변경하세요

🔑 적합 대상: 구독 기반 뉴스레터 모델을 운영하려는 소규모 비즈니스 및 제작자

11. 작업 관리 대시보드 템플릿

작업 관리 대시보드 템플릿은 명확성과 사용성에 중점을 둔 현대적인 작업 관리 시스템을 제공합니다. 칸반 보드, 다단계 작업 흐름, 통합 메시징 패널을 포함합니다. 디자인은 밝고 미니멀한 미학을 사용하며, 우선순위와 상태를 표시하는 색상 코드 라벨이 포인트로 적용됩니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

댓글, 태그, 파일 첨부 파일을 보여주는 구성 요소화된 작업 카드를 사용하여 실시간 워크플로우를 시연할 수 있습니다.

인기 생산성 앱을 반영한 다양한 네비게이션 패턴(대시보드, 프로젝트, 작업, 메시지, 사용자)을 시도해 보세요

깔끔한 타이포그래피 시스템과 대비되는 색상 액센트를 결합하여 장시간 일 세션 시에도 눈이 편안하도록 합니다.

🔑 이상적인 대상: 실제 협업 기능을 반영하면서도 완성도 높은 프로토타입을 제안해야 하는 디자이너

📚 함께 읽어보세요: 워크플로우를 한 단계 업그레이드해줄 최고의 작업 관리 software tools

12. 웹 앱 – 지속가능성 대시보드 및 평가 tool 템플릿

지속가능성 이니셔티브를 추적하고 보고해야 하는 조직을 위해, 이 지속가능성 웹 앱 템플릿은 진행 상황을 시각화하고 지속가능성 보고서를 쉽게 생성할 수 있는 즉시 사용 가능한 대시보드를 제공합니다.

거버넌스, 공급망, 환경 및 사회적 지속가능성을 위한 대시보드와 함께 상호작용형 평가 tools를 제공합니다. 도메인 기반 점수화, 성숙도 측정기, 개선 추적 패널과 같은 디자인 기능은 기업 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 보고에 실용적입니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

점수 범위와 실행 가능한 인사이트를 통해 실제 기업 평가를 시뮬레이션하세요

다이얼, 색상 코드화된 메트릭, 구조화된 테이블과 같은 시각적 보고 요소를 포함하여 이사회 프레젠테이션에 바로 사용할 수 있는 보고서를 완성하세요.

평가 tool과 대시보드 구성 요소를 다양한 지속가능성 메트릭이나 핵심 성과 지표(KPI)에 맞게 조정하세요.

🔑 적합 대상: 성과 데이터를 전문적으로 제시하고 지속가능성 목표 대비 프로젝트 진행 상황을 추적해야 하는 ESG 컨설턴트 및 지속가능성 담당자

🌟 보너스: 웹사이트 개발은 까다로운 비즈니스입니다. 지능적이고 중앙 집중화된 tool이 없다면, 클라이언트 요구사항, 디자인 논의, Figma 코멘트, 와이어프레임 설명 등이 서로 다른 tools에 흩어져 있어 모호함과 지연을 초래합니다. ClickUp Brain MAX는 이 혼란 속에 평온을 가져옵니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다: 클라이언트의 모든 요구사항이 담긴 길고 복잡한 이메일 스레드를 명확하고 체계적인 작업으로 전환하세요

다양한 사용자 여정과 SEO 친화적인 페이지 명명 규칙을 위한 대체 버전으로 구성된 사이트맵을 생성하세요.

상태별로 작업을 자동 이동하고, 자산 검토 요청 시 팀에 알림을 보내며, 이해관계자를 위한 정기 진행 보고서를 생성하세요. 시스템 간 데이터와 워크플로우를 통합하여 단일 대시보드에서 전체 프로세스를 관리할 수 있습니다. 실제 작동 모습은 다음과 같습니다 ⬇️

13. 비즈니스 및 코칭 웹사이트 템플릿

비즈니스 및 코칭 웹사이트 템플릿은 잠재 고객을 유치하고, 정보를 제공하며, 전환시키는 세련된 방식을 원하는 서비스 제공자에게 특히 유용합니다. 이 템플릿의 독특한 점은 체계적인 영업 페이지와 웨비나 흐름이 포함되어 있다는 것입니다. 따라서 단순히 서비스를 보여주는 데 그치지 않고, 잠재 고객이 예약이나 구매로 이어지도록 유도하는 경로를 구축할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

즉시 사용 가능한 웨비나 및 리플레이 페이지를 통해 온라인 워크숍이나 라이브 이벤트 설정에 드는 시간을 절약하세요.

설득에 초점을 맞춘 내장형 영업 팀 페이지를 활용하여 전환율을 높이세요

간결하면서도 효과적인 디자인 구조를 통해 개인 브랜딩과 서비스 소개의 균형을 이루세요

🔑 이상적인 대상: 서비스와 클라이언트 후기를 소개할 전문적인 웹사이트 구축을 원하는 비즈니스 및 라이프 코치

14. NGO 웹사이트 템플릿

이 NGO 웹사이트 템플릿은 비영리 단체 및 자선 단체를 위한 깔끔하고 기능적인 디자인 시스템입니다. 홈페이지, 기부 페이지, 이벤트, 블로그, 미디어 등 8가지 구조화된 페이지 레이아웃이 포함되어 있어 영향력 있는 활동을 위한 즉시 사용 가능한 기반을 제공합니다. 기부와 지역사회 지원에 의존하는 단체를 위해 접근성과 신뢰성을 균형 있게 조화시킨 디자인입니다.

🌟 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

스타일 가이드와 재사용 가능한 컴포넌트를 확보하여 모든 페이지에서 일관성을 보장하세요

깔끔한 타이포그래피와 이미지를 활용해 스토리텔링과 투명성을 최전면에 내세우고 기부자의 신뢰를 구축하세요

이벤트 및 미디어용으로 미리 제작된 페이지를 활용하여, 처음부터 시작하지 않고도 영향력 있는 스토리를 선보이세요.

🔑 적합 대상: 자선 단체, 비정부기구(NGO), 장애인 및 접근성 관련 프로젝트, 지역 기반 단체, 또는 사회적 선과 기금 모금을 중심으로 한 모든 프로젝트

15. 카페 웹사이트 템플릿

카페 웹사이트 템플릿은 디자인을 통해 맛과 환대를 전달하고자 하는 음식점을 위해 제작되었습니다. 3가지 독특한 홈페이지 레이아웃과 메뉴, 예약, 이벤트, 팀 소개, 블로그 섹션을 포함한 12개 이상의 내부 페이지가 제공됩니다. 대담한 타이포그래피와 이미지 중심의 레이아웃으로 서명 요리, 프로모션 또는 셰프 스페셜을 쉽게 부각시킬 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

예약용 즉시 사용 가능한 구조를 제공하여 방문객을 손님으로 전환하기 쉽게 만듭니다.

전용 메뉴 및 갤러리 페이지로 음식 사진을 강조하여 레스토랑이 즉각적인 식욕을 자극할 수 있도록 지원합니다.

카페, 막대, 베이커리, 고급 레스토랑 등 단순함과 깊이를 동시에 필요로 하는 업체에 쉽게 확장 가능합니다.

🔑 적합한 대상: 카페 소유자. 잘 디자인된 웹사이트로 매장, 메뉴, 분위기, 팀, 예약 정보를 소개하고 싶으신 분들

16. 차량 렌탈 웹사이트 디자인 템플릿

렌터카 웹사이트 디자인 템플릿은 깔끔한 시각적 요소와 직관적인 예약 흐름을 결합하여 차량 검색 및 예약을 쉽게 할 수 있도록 사용자 여정을 완벽하게 구현합니다. 차량 모델 탐색, 가격 비교, 클릭 몇 번으로 예약 완료됨을 위한 전용 페이지를 포함하여 명확성과 전환율 향상에 중점을 둡니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

미리 디자인된 예약 및 대여 흐름을 활용하여 대여 과정을 쉽게 시각화하고 더욱 간편하게 맞춤형으로 설정하세요.

차량 모델, 가격, 키 기능 비교 테이블을 추가하여 사용자가 더 빠르고 자신 있게 선택할 수 있도록 지원하세요.

리뷰, FAQ, 정책 등 고객 신뢰 요소를 강조하고, 최대의 효과를 이끌어낼 수 있는 충분한 사진 스페이스를 확보하세요.

🔑 적합한 대상: 온라인 전환율 향상을 원하는 렌터카 서비스, 자동차 스타트업, 여행사

Figma 웹사이트 템플릿을 사용해야 하는 이유

Figma 웹사이트 템플릿은 빈 캔버스 단계 없이 바로 실제 디자인 일에 착수할 수 있도록 해줘서 엄청난 시간 절약 효과를 제공합니다. 버튼, 그리드, 레이아웃, 네비게이션을 처음부터 다시 만들 필요 없이, 현대적인 UI/UX 최고의 실행 방식을 따르는 완성도 높은 편집 준비 완료 기반을 바탕으로 시작할 수 있습니다.

팀들이 Figma 템플릿을 신뢰하는 이유는 다음과 같습니다:

시간을 절약하세요 미리 제작된 컴포넌트, 섹션 및 반응형 시스템으로

공유 스타일과 재사용 가능한 요소로 페이지 간 일관성 유지

더 빠르게 협업하세요 : 실시간으로 파일을 공유하고, 의견을 남기고, 검토하며, 반복 작업을 진행하세요

개발자가 즉시 활용할 수 있는 체계적인 레이어, 토큰, 사양으로 매끄러운 인계 를 실현하세요

디자인 오류 감소: 업계 표준 스페이스, 타이포그래피, 접근성이 기본 적용되어 있습니다

✨ 생산성 향상 팁: 공유 컴포넌트 라이브러리와 함께 Figma 템플릿을 사용하면 여러 디자인에 걸쳐 업데이트를 더 쉽게 할 수 있습니다. 또한 웹사이트 출시 체크리스트를 활용하면 빠뜨리는 부분이 없도록 할 수 있습니다.

훌륭한 Figma 웹사이트 템플릿의 조건

우수한 Figma 웹사이트 템플릿은 모든 페이지에서 사용성과 디자인 품질을 일관되게 유지하면서 레이아웃을 자유롭게 조정할 수 있게 합니다. 또한 팀이 고유한 브랜드 요구사항에 맞게 맞춤형할 수 있는 능력을 한도 없이 제공하면서 작업 시작을 빠르게 할 수 있도록 지원해야 합니다. 핵심 품질 지표:

반응형 레이아웃 으로 데스크탑, 태블릿, 모바일 환경에 최적화되었습니다.

재사용 가능한 컴포넌트 (버튼, 네비게이션 바, 카드, 모달 창, 양식)로 사이트가 성장함에 따라 확장됩니다

명확한 파일 명명 규칙, 자동 레이아웃, 일관된 스페이스로 구현된 깔끔한 파일 구성

확장 가능한 디자인 토큰 : 타이포그래피, 색상, 그리드 시스템, 그림자 효과

접근성 중심 디자인 (가독성 높은 서체, 대비, 스페이스, 요소 계층)

템플릿 유형:

구축 중인 프로젝트 유형에 따라 선택하세요:

랜딩 페이지 템플릿 : 전환율 중심, 출시 및 캠페인에 이상적

포트폴리오 템플릿 : 프로젝트 쇼케이스, 사례 연구, 프로필, 히어로 레이아웃

이커머스 템플릿 : 제품 그리드, 장바구니 흐름, 결제, 필터

SaaS/스타트업 템플릿 : 가격 테이블, 기능 섹션, 고객 후기, 대시보드

블로그/콘텐츠 템플릿 : 카테고리 카드, 기사 레이아웃, 독서 경험

대시보드 및 웹 앱 템플릿: 분석 UI, 카드, 테이블, 관리자 패널

처음부터 적합한 템플릿 유형을 선택하면 반복 작업을 획기적으로 줄이고 웹사이트 목적에 부합하는 디자인을 유지할 수 있습니다.

🤔 Figma가 마음에 들지 않으신가요? 더 강력한 컴포넌트 시스템과 협업 기능을 갖춘 Figma 대안들을 소개합니다.

💡 프로 팁: 사용 전 항상 템플릿의 파일 구성을 확인하세요. 예시, 잘 구조화된 템플릿은 버튼이나 제목 같은 컴포넌트가 자동 레이아웃으로 설정되고 일관된 명명 규칙(btn/primary, btn/secondary)을 따릅니다.

웹사이트 템플릿 제작에 Figma를 사용할 때의 한도

Figma 템플릿은 시작점을 제공하지만, 실제 웹사이트 구축을 위한 완료하다 솔루션은 아닙니다. 다음은 유의해야 할 몇 가지 한도입니다:

디자인 전용, 개발 준비 완료 아님: Figma 템플릿은 구조, 시각적 요소 및 UI 패턴을 제공합니다. 하지만 작동하는 코드는 포함되어 있지 않습니다. 디자인을 개발자에게 넘기거나 사이트 빌더를 사용해 기능을 구현해야 합니다.

맞춤형에는 기술이 필요합니다: 템플릿은 시간을 절약해 주지만, 브랜드에 맞게 조정하려면 Figma tools에 대한 탄탄한 이해가 필요합니다. 디자인 노하우가 없다면, 타이포그래피 불일치, 간격 문제, 또는 깨진 레이아웃을 겪을 수 있습니다.

성능 고려 사항: 일부 템플릿에는 크고 디테일한 구성 요소가 포함되어 있어, 특히 협업 환경에서 Figma 파일의 용량이 커지고 일 속도가 느려질 수 있습니다.

종단간 디자인 관리를 위한 솔루션이 아닙니다: Figma에는 캠페인 플랜 수립, 결과물 추적, 타임라인 관리, 성과 모니터링 기능을 제공하지 않습니다.

대안 Figma 웹사이트 템플릿

Figma 템플릿은 웹 디자인의 창의적인 측면을 처리하지만, 더 큰 과제인 디자인 주변에서 발생하는 모든 것을 관리하는 문제는 해결하지 못합니다.

ClickUp은 웹사이트 프로젝트 관리를 처음부터 끝까지 처리하여 Figma를 보완하는 웹사이트 중심의 템플릿 세트를 제공합니다.

ClickUp 화이트보드는 가상 디자인 토론을 주최하고 피드백을 수집하는 데 탁월하지만, ClickUp의 자동화 기능은 디자인을 생성부터 검토, 최종 승인까지 수동으로 전송하는 관리적 부담을 줄여줍니다.

또한 Figma 보드를 ClickUp의 프로젝트 관리 템플릿과 연결하여 디자인 상태를 작업 목록과 자동 동기화할 수 있습니다.

최고의 ClickUp 템플릿을 소개합니다 👇

1. ClickUp 웹사이트 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 웹사이트 프로젝트 플랜 템플릿으로 다음 웹사이트 출시를 처음부터 끝까지 플랜하세요.

웹사이트 론칭은 단순한 디자인을 넘어섭니다. 전략, 마감일, 테스트, 협업이 포함됩니다. ClickUp 웹사이트 프로젝트 플랜 템플릿은 이 복잡한 과정을 체계적이고 추적 가능한 워크플로우로 전환하여 팀이 개념 단계부터 론칭까지 빠짐없이 진행할 수 있도록 합니다.

처음부터 시작하지 않아도 됩니다. 이 템플릿은 초기 조사부터 최종 배포까지 웹사이트 생성 각 단계별 목록과 보기가 포함된 사전 구축된 프로젝트 플랜을 제공합니다. 소유자를 지정하고, 마감일을 설정하며, 예산을 추적하고, 모든 단계의 진행 상황을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

연구부터 개발까지의 작업을 그룹화하여 웹사이트 출시의 모든 단계를 한 곳에서 플랜하고, 실시간으로 타임라인과 예산을 추적하세요.

작업 항목을 드래그 앤 드롭하여 날짜, 의존성, 마일스톤을 즉시 조정하고, 크로스 기능 팀이 마감일을 맞출 수 있도록 조정하세요.

작업량 보기에서 업무량을 균형 있게 조정하여 과도하게 배정되거나 배정되지 않은 팀원을 파악하고, 지연이 발생하기 전에 작업을 재배분하세요.

비용 추적기로 지출을 관리하여 단계별 예상 비용과 실제 비용을 비교하고 예산을 통제하세요.

🔑 적합 대상: 새 웹사이트를 론칭하거나 기존 웹사이트를 리디자인하는 팀으로, 작업, 예산, 승인을 한 곳에서 관리할 명확한 구조가 필요한 경우

2. ClickUp 웹사이트 디자인 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 웹사이트 디자인 프로젝트 플랜 템플릿으로 모든 창의적 단계를 플랜하고 일정을 준수하세요.

이전 템플릿에서 전체 웹사이트 프로젝트를 계획한 후, 가장 중요한 단계 중 하나인 디자인 단계에 집중해 보겠습니다.

ClickUp 웹사이트 디자인 프로젝트 플랜 템플릿은 크리에이티브 팀이 와이어프레임부터 최종 레이아웃까지 모든 디자인 결과물을 계획, 설계, 검토할 수 있는 집중된 스페이스를 제공합니다. 리스트와 보드라는 두 가지 핵심 뷰만으로 웹 디자인 워크플로우를 간결하고 신속하게 유지합니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

목업, 콘텐츠 업데이트, 클라이언트 피드백 등 관리 가능한 단위로 디자인 작업을 분할하여 목록 보기에서 작업 흐름을 체계적이고 간결하게 유지하세요.

보드 보기 에서 단계 간 작업을 손쉽게 이동하여 검토 및 수정 과정을 효율화하세요

내장된 플래그와 명확한 상태 표시로 긴급 편집과 대기 중인 승인을 강조하여 출시 전 누락되는 일이 없도록 전달을 최우선으로 처리하세요.

🔑 적합 대상: 빠르고 변화무쌍한 제작 주기 내에서 웹사이트 디자인 작업, 수정, 승인을 관리할 수 있는 간단하고 시각적인 방법이 필요한 디자이너 및 크리에이티브 프로젝트 관리자

3. ClickUp 웹 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹 디자인 템플릿으로 디자인 요청, 피드백, 승인을 체계적으로 한 스페이스에서 추적하세요.

기존 템플릿이 단일 웹사이트 디자인 프로젝트 실행에 초점을 맞춘 반면, ClickUp 웹 디자인 템플릿은 내부 크리에이티브 스튜디오나 에이전시처럼 여러 웹사이트를 관리하는 디자인 팀을 위해 설계되었습니다.

클라이언트 접수, 우선순위 설정, 디자이너 업무량을 하나의 연속적인 시스템으로 연결하여 팀을 소진시키지 않고도 더 빠르게 결과물을 제공할 수 있도록 합니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

내장된 디자인 요청 양식 으로 모든 디자인 요청을 중앙 집중화하세요. 프로젝트 세부 정보를 수집하고 작업 공간에 자동으로 작업을 생성합니다.

디자인 상태 보드에서 진행 상황을 추적하세요. 요청 사항을 '디자인 중', '입력 필요', '클라이언트 검토', '승인됨'과 같은 단계로 이동시켜 디자이너와 클라이언트가 항상 같은 방향을 바라보도록 합니다.

복잡도별 및 디자이너 용량별 보기를 활용하여 프로젝트를 복잡성과 팀 용량에 따라 우선순위를 정하고 업무량을 효과적으로 균형 잡으세요.

모든 활성 및 신규 프로젝트를 한눈에 확인하고 정렬할 수 있는 신규 디자인 요청 보기로 워크플로우를 손쉽게 확장하세요

🔑 적합한 대상: 피드백 루프 관리와 자원 배분이 디자인 품질만큼 중요한 프로젝트를 담당하는 디자인 스튜디오, 프리랜서 또는 내부 팀

4. ClickUp 웹사이트 리디자인 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹사이트 리디자인 프로젝트 플랜 템플릿으로 개념 구상부터 재런칭까지 명확하고 자신 있게 웹사이트를 새롭게 단장하세요.

새로운 웹사이트의 플랜과 디자인을 다룬 후, 기존 사이트를 개편하고 개선하는 단계로 넘어가 보겠습니다.

ClickUp 웹사이트 리디자인 프로젝트 플랜 템플릿은 팀이 기존 웹사이트 페이지 업데이트라는 복잡한 과정을 처리하는 데 도움을 줍니다. 전체 목록 설정을 제공하는 다른 템플릿과 달리, 이 템플릿은 개별 작업 템플릿에 중점을 둡니다. 각 리디자인 활동은 조정하고 복제하며 팀원에게 할당할 수 있는 재사용 가능한 작업으로 변환됩니다.

"홈페이지 레이아웃 업데이트"나 "제품 페이지 리프레시" 같은 작업을 빠르게 생성할 수 있습니다. 팀에게 할당하고 한 곳에서 진행을 추적하세요. 이렇게 하면 자주 변경되는 리디자인 일을 쉽게 관리할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

프로젝트가 발전함에 따라 재사용하고 재디자인 작업을 편집하여 처음부터 다시 시작하지 않고도 유연하게 유지하세요.

내장된 보기를 통해 작업을 '진행 중'에서 '검토'로, 다시 '완료'로 손쉽게 전환하며 리디자인 과정의 모든 단계를 추적하세요.

하위 작업, 피드백, 첨부 파일을 한 곳에 저장하여 협업을 간소화하세요. 모든 구성원이 다음 단계를 명확히 파악할 수 있습니다.

🔑 이상적인 대상: 정기적인 리디자인을 수행하며 변경 사항 및 승인 과정을 추적하기 위한 유연하고 재사용 가능한 설정이 필요한 웹 디자인 또는 마케팅 팀

5. ClickUp 웹사이트 개발 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹사이트 개발 템플릿으로 코드, QA, 배포를 하나의 워크플로우에서 추적하세요

웹사이트를 플랜하고, 디자인하고, 재설계한 후 다음 단계는 ClickUp 웹사이트 개발 템플릿으로 구축하는 것입니다.

이것은 폴더 수준의 템플릿입니다. 여러 목록, 보드, 진행 보기가 미리 설정된 완벽한 작업 공간을 제공합니다. 백로그와 사이트맵과 같은 목록을 찾아볼 수 있으며, 각각 전체 개발 라이프사이클에 걸쳐 작업을 체계화하는 데 도움이 됩니다.

내장된 보드 보기는 디스커버리, 니즈 검토, 개발, 테스트, 라이브 등 일의 모든 단계를 추적합니다. 보기 간 전환이 간편하며, 진행 중인 작업을 확인하고 각 기능이 완료 단계로 어떻게 진행되는지 모니터링할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

개발 작업, 코드 업데이트, 기능 출시를 하나의 체계적인 공간에서 추적하여 자신 있게 구축하고 배포하세요.

공유된 뷰와 일관된 워크플로우로 디자이너, 콘텐츠 제작자, 개발자, 프로젝트 관리자가 팀 동기화를 유지하며 협업할 수 있도록 지원합니다.

보드 및 목록 보기에서 진행 상황과 의존성을 모니터링하여 병목 현상을 조기에 파악하고 지연을 방지하세요

향후 빌드 시에도 일관되고 반복 가능한 개발 프로세스를 유지하기 위해 맞춤형 개발 설정을 복제하세요.

🔑 적합 대상: 모든 것을 처리할 수 있는 유연한 프레임워크가 필요한 웹 개발자, 엔지니어링 관리자 및 크로스-기능 팀

ClickUp 에이전트가 백그라운드에서 워크플로우를 운영하도록 하세요 ClickUp 에이전트는 작업, 의존성, 승인, 마감일을 대신 모니터링하여 웹사이트 구축을 원활하게 진행하도록 지원합니다. 작업을 자동으로 라우팅하고, 디자인이나 자산이 준비되면 소유자에게 알리며, 장애 요소를 에스컬레이션하고, 진행 요약 보고서를 생성하여 디자인, 콘텐츠, 개발 단계 간에 아무것도 지연되지 않도록 합니다. 팀이 구축하는 동안 에이전트가 번거로운 작업을 처리합니다. ClickUp AI 에이전트

6. ClickUp 웹사이트 제작 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹사이트 제작 플랜 템플릿을 활용해 팀을 조정하고 출시 마일스톤을 완벽히 달성하세요.

사이트 구축 및 테스트가 완료되면 초점은 프로덕션 단계로 전환됩니다. 이 단계에서는 모든 실시간 업데이트와 콘텐츠 배포가 원활하게 진행되어야 합니다. ClickUp 웹사이트 프로덕션 플랜 템플릿은 팀이 지속적인 릴리스를 관리하고 사이트 운영을 방해하지 않으면서 실시간 자산을 모니터링할 수 있도록 지원합니다.

개발자, 프로젝트 관리자, 콘텐츠 관리자, QA 팀 간 체계적인 협업을 위해 설계되었습니다. 사용자 스토리 및 우선순위 태깅과 같은 기능을 통해 버그 수정, 성능 조정 또는 기능 출시를 일반 제품 출시와 동일하게 관리할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

콘텐츠나 디자인 업데이트가 적용되기 전에 플랜하고, 추적하고, 승인하여 모든 변경 사항이 원활하고 오류 없이 진행되도록 하세요.

테마별로 일을 그룹화하여 병목 현상을 조기에 발견하고, 사용자에게 영향을 미치기 전에 문제를 해결하세요.

지속적인 업데이트 관리를 통해 항상 개선되고 안정적인 상태를 유지하는 제작 준비 완료 사이트를 운영하세요.

🔑 적합 대상: 디지털 에이전시, 제품 팀, 다중 팀 출시를 관리하는 웹 관리자

7. ClickUp 웹 페이지 구축 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹 페이지 빌딩 템플릿으로 각 페이지를 명확하게 구축하고 관리하세요.

ClickUp 웹 페이지 구축 템플릿은 사이트맵을 체계적인 라이브 웹 페이지로 전환하는 데 유용합니다. 이를 통해 각 페이지를 체계적으로 플랜하고, 디자인하며, 게시할 수 있습니다.

웹사이트를 하나의 거대한 프로젝트로 관리하는 대신, 이 템플릿은 사이트를 구성하는 실제 페이지에 집중합니다. 초안 작성부터 디자인 피드백, 페이지 링크까지 모든 것을 하나의 작업 공간에 모아 팀이 혼란 없이 협업할 수 있도록 합니다.

진행 상황을 다양한 방식으로 확인할 수 있습니다: 사이트 맵 보기는 페이지 간 연결 관계를 보여주며, 보드 및 목록 보기는 모든 작업의 상태를 실시간으로 표시합니다. 또한 일정 조정을 할 때는 간트 차트 보기를 통해 색상 코드화된 타임라인에서 결과물과 지연을 추적할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

핵심 페이지, 제품 페이지, 지원 페이지로 구분하여 모든 페이지 유형을 명확하게 정리함으로써 팀이 병렬로 디자인 및 개발할 수 있도록 지원합니다.

작업 내부에 디자인과 클라이언트 피드백을 직접 통합하여 수정 작업을 더 빠르고 쉽게 진행하세요

"업데이트 필요", "검토 중"과 같은 상태를 통해 피드백 루프를 가시적이고 체계적으로 유지하며 효율적으로 의견을 수집하세요.

🔑 적합 대상: 모든 페이지에 맞춤형 관리가 필요한 다중 페이지 웹사이트 구축을 위한 웹 design tool을 찾는 에이전시

8. ClickUp 웹사이트 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹사이트 플래너 템플릿으로 아이디어를 체계적인 사이트 플랜으로 전환하세요

ClickUp 웹사이트 플래너 템플릿은 웹 프로젝트의 전체 로드맵을 제공하여 복잡한 다중 팀 프로세스를 깔끔한 시각적 워크플로우로 전환합니다.

첫 브레인스토밍 세션부터 최종 검토까지, 아이디어 구상부터 테스트까지 모든 단계를 체계적으로 구성합니다. 노력 수준을 할당하고 다양한 시각(칸반, 간트 차트, 타임라인 보기 )으로 일을 확인하여 예측 가능하고 원활한 결과물 전달을 유지하세요.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

내장된 노력 수준과 팀 태그로 과부하 상태인 팀원과 여유 있는 팀원을 즉시 파악하여 업무 불균형을 조기에 발견하세요.

"내부 검토" 및 "진행 중"과 같은 명확한 상태 단계를 사용하여 크리에이티브 리뷰를 간소화하고 팀 간 피드백을 효율화하세요.

소유권, 필요한 팀, 마감일을 표시하는 작업으로 모든 단계에 책임감을 부여하여 혼란과 중복 작업을 제거하세요.

🔑 적합 대상: 새로운 웹사이트 플랜 및 실행 시 복수의 분야(카피, 디자인, 개발)를 조율해야 하는 마케팅 매니저, 디자인 스튜디오 또는 스타트업

9. ClickUp 웹사이트 일 범위 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹사이트 작업 범위 템플릿으로 첫날부터 명확한 기대치와 결과물을 설정하세요

첫 코드 한 줄을 작성하기 전에, 모든 웹사이트 프로젝트에는 한 가지가 필요합니다: 명확성. ClickUp 웹사이트 작업 범위 템플릿이 그 기반을 설정합니다.

상세 ClickUp 문서로 프로젝트의 모든 세부사항을 사전에 저장하세요. 이를 통해 구성원 모두가 구축 내용과 시기에 대해 합의할 수 있습니다. 이 포괄적인 작업 범위 문서는 ClickUp 작업 항목과 연결되어 있어, 디자인 모듈, 콘텐츠 생성, 통합, 출시 활동 담당 팀이 신속하게 범위 내 작업과 승인 필요 사항을 확인할 수 있습니다.

이 템플릿은 실행 과정에서 혼란을 완전히 없애고자 하는 팀과 클라이언트를 위한 것입니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

오브젝트, 결과물, 가격을 사전에 명확히 제시하여 기대치를 설정하고 향후 오해의 소지를 방지하세요.

모든 가정을 문서화하고 변경 관리 규칙을 수립하여 프로젝트가 진행됨에 따라 모든 이해관계자가 동일한 방향을 유지하도록 하십시오.

각 단계에 소유자, 타임라인, 작업 분할을 할당하여 책임 소재를 명확히 하고 업무 혼란을 방지하세요.

내장된 요금표와 비용 테이블로 투명성을 유지하여 예산을 가시성과 통제 아래에 두세요.

🔑 적합 대상: 웹 개발 프로젝트의 계약 및 범위를 공식화해야 하는 에이전시, 컨설턴트, 내부 프로젝트 관리자

10. ClickUp 웹사이트 마이그레이션 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹사이트 마이그레이션 프로젝트 플랜 템플릿으로 사이트를 원활하고 안전하게 이전하세요

웹사이트 이전은 가장 까다로운 디지털 프로젝트 중 하나입니다. 파일 이동과 함께 링크 자산과 사용자 신뢰를 보호해야 합니다.

ClickUp 웹사이트 마이그레이션 프로젝트 플랜 템플릿은 팀이 체계적이고 자신 있게 마이그레이션을 계획, 테스트, 실행할 수 있도록 지원합니다. 이 템플릿은 프로세스를 단계별로 나누어 모든 의존성과 리다이렉션을 동기화하여 처리할 수 있게 합니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

내장된 체크포인트와 검토 단계를 통해 체계적인 단계별 마이그레이션 플랜을 수립하여 누락되는 사항이 없도록 보장하세요

리디렉션 추적, 메타데이터 감사, 테스트 작업을 체계적인 단일 보기로 관리하여 SEO 가치와 사이트 성능을 보호하세요.

"블록됨" 및 "검토 중"과 같은 상태로 위험을 조기에 발견하여 병목 현상이 타임라인에 영향을 미치기 전에 표시합니다.

개발자, 마케터, 이해관계자가 실시간으로 협업하며 의견을 조율할 수 있는 공유 작업 공간에서 기술 팀과 비기술 팀을 하나로 통합하세요.

🔑 적합 대상: 도메인 이전, CMS 변경 또는 대규모 리디자인을 관리하는 마케팅 및 IT 팀

11. ClickUp 사이트맵 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사이트맵 화이트보드 템플릿으로 사이트 구조 전체를 시각적으로 지도하세요

와이어프레임이나 모크업이 구현되기 전에, 모든 훌륭한 웹사이트는 명확한 사이트맵으로 시작합니다.

ClickUp 사이트맵 화이트보드 템플릿은 최상위 메뉴부터 중첩된 하위 페이지까지 사이트 구조를 플랜할 수 있는 시각 중심 방식을 팀에 제공합니다. 실시간으로 요소를 드래그 앤 드롭하고 재배열할 수 있습니다. 이렇게 하면 코드를 작성하기 전에 콘텐츠 흐름과 사용자 여정에 대한 합의를 쉽게 도출할 수 있습니다.

초기 아이디어를 스케치하든 승인된 사이트 구조를 마무리하든, ClickUp 화이트보드는 직관적인 작업 공간을 제공합니다. 팀과 함께 브레인스토밍하고, 커넥터를 사용해 사용자 여정을 지도하며, 아이디어를 스티커 노트에 저장하고, 시각적 명확성을 위해 요소를 색상 코드로 구분할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

웹사이트 전체 구조를 한눈에 시각화하여 누락된 링크와 콘텐츠 중복 사항을 즉시 파악하세요

디자이너, 개발자, 콘텐츠 전략가와 실시간으로 협업하세요. 댓글과 스티커 노트를 활용해 아이디어를 즉각적으로 다듬어 나가세요.

프로젝트가 진행됨에 따라 드래그 앤 드롭 방식으로 요소를 이동하여 페이지 간의 관계를 명확하게 유지하고 구조를 체계적으로 정리하세요.

승인된 사이트맵 섹션을 실행 가능한 작업으로 전환하여 수동 설정 없이 플랜과 실행을 연결하세요

🔑 적합 대상: 구축 전 사이트 구조를 간단하면서도 효과적으로 조정해야 하는 UX 디자이너, 콘텐츠 전략가 및 웹 팀.

📚 함께 읽어보세요: 웹사이트를 시각화하는 무료 사이트맵 템플릿

12. ClickUp 랜딩 페이지 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 랜딩 페이지 템플릿으로 전환율이 높은 페이지를 더 빠르게 디자인하고 테스트하세요

랜딩 페이지는 매력적인 콘텐츠, 깔끔한 디자인, 명확한 행동 유도(CTA)의 균형을 맞출 때 성공합니다. 하지만 다양한 접근법을 비교하고 효과적인 요소(효과 없는 요소 포함)를 추적하는 것은 복잡할 수 있습니다. 흩어진 북마크나 무작위 스크린샷 대신, ClickUp 랜딩 페이지 템플릿은 디자인 선택, 카피 스타일, CTA를 나란히 비교하며 연구할 수 있는 중앙 집중식 스페이스를 제공합니다.

🌟 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

선도적인 브랜드의 랜딩 페이지를 저장하고 분석하여 메시징 및 레이아웃 패턴을 연구함으로써 벤치마킹하세요

객관적으로 콘텐츠와 사용성을 평가하는 점수 필드로 디자인 논의를 정량화하세요

버튼 배치나 톤과 같은 반복적인 디자인 요소를 추적하여 클릭과 전환을 지속적으로 유도하는 요소를 파악하세요.

ClickUp Docs로 공유 영감 아카이브를 구축하세요. 팀원들이 향후 리디자인을 위한 링크와 노트를 저장할 수 있습니다.

🔑 적합 대상: 고성능 랜딩 페이지를 분석하고, 벤치마킹하며, 재현할 수 있는 실용적인 시스템을 찾는 마케팅 팀, 디자이너, 성장 전략가

13. ClickUp 사용자 흐름 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 흐름 템플릿으로 모든 사용자 여정을 시각화하고 최적화하세요

모든 훌륭한 제품 경험은 사용자가 실제로 어떻게 제품을 이용하는지 이해하는 것에서 시작됩니다.

ClickUp 사용자 흐름 템플릿은 보이지 않는 여정을 명확한 시각적 지도 untuk 전환하여 모든 행동과 결과를 보여줍니다. 사용자가 어디서 길을 잃을지 추측하는 대신, 그들의 경로를 단계별로 확인할 수 있습니다. 결과적으로 더 스마트하고 매끄러운 경험을 설계하는 데 도움이 됩니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

복잡한 사용자 경로를 누구나 즉시 이해할 수 있는 명확한 시각적 플로우차트로 변환하세요

출시 전 사용자 여정을 개선하고 이탈을 방지하기 위해 마찰 지점을 조기에 파악하세요.

대체 흐름(예: 게스트 결제 vs. 회원 가입)을 나란히 비교하여 가장 직관적인 경험을 찾으세요

UX, 제품, 개발 팀이 하나의 공유된 청사진을 중심으로 협력하여 의사소통의 오류를 줄이고 의사결정 속도를 높입니다.

🔑 적합 대상: 사용자의 행동과 디자인을 실용적으로 지도해야 하는 제품 디자이너, UX 연구원 및 개발자

ClickUp으로 웹사이트를 더 빠르게 플랜하고 구축하세요

Figma 템플릿은 모크업, UI 키트, 디자인 시스템으로 창의적인 측면에서 시간을 절약해줍니다. ClickUp의 웹사이트 템플릿과 함께 사용하면 디자인에서 실행까지 빠르게 진행할 수 있습니다. 또한 콘텐츠 플랜부터 개발 작업 추적까지 모든 것이 한곳에서 체계적으로 관리됩니다.

게다가 ClickUp의 AI, 자동화 및 통합 기능은 프로젝트를 원활하게 진행시킵니다. 미세 관리 없이도 즉시 작업을 할당하고, 문구를 생성하며, tools 간 업데이트를 동기화하며, 진행 상황을 추적합니다.

Figma 템플릿과 ClickUp 템플릿을 함께 사용하면 아이디어 구상부터 출시까지 원활한 과정을 구축할 수 있습니다.

ClickUp에 무료로 가입하고 더 빠르고 스마트하게 웹사이트를 구축하세요.