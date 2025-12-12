제품 관리자로서 LinkedIn 브랜드를 성장시키는 방법

한 제품 관리자가 최근 LinkedIn에 완전히 실패한 기능 출시 사례를 게시했습니다. 그녀는 무엇이 잘못되었는지, 무엇을 배웠는지, 그리고 다음에는 어떻게 다르게 접근할 것인지 설명했습니다. 이 게시물은 10,000회 조회수와 세 건의 채용 제안을 받았습니다.

그녀의 동료는 같은 달에 엄청난 성공을 거둔 기능을 출시했지만 아무것도 게시하지 않았습니다. 단 한 명의 채용 담당자도 연락하지 않았죠. 😶‍🌫️

이것은 누가 제품을 더 잘 만드는지에 관한 것이 아닙니다. 누가 자신의 사고 과정을 보여주는가에 관한 것입니다. 사람들이 여러분의 사고 방식을 볼 수 없다면, 여러분을 기억하지 못할 것입니다. 그래서 PM들이 인정하기 싫어하는 것보다 LinkedIn이 더 중요한 이유입니다.

이 가이드는 제품 관리자로서 LinkedIn 브랜드를 진정성 있게 성장시키는 방법을 상세히 설명합니다. 또한 ClickUp이 PM 일을 추적하고 선보이는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다. 🗂️

제품 관리자에게 링크드인이 중요한 이유

PM으로서 당신의 네트워크는 당신의 순자산과 같습니다. LinkedIn은 채용 담당자가 당신을 찾고, 당신이 사고 리더십을 구축하며, 해당 필드의 최신 동향을 파악하는 주요 플랫폼 역할을 합니다.

그것이 중요한 이유는 다음과 같습니다:

기회가 찾아옵니다: 탄탄한 프로필은 경험과 기대 연봉에 부합하는 위치 제안이 직접 들어오게 합니다

최고로부터 배우세요: 혼자서 개발하는 데 수년이 걸릴 프레임워크와 사고방식에 접근할 수 있습니다

복리 효과로 신뢰를 쌓아보세요: 미래의 고용주와 협력자들은 회의 전에 여러분의 사고 방식을 확인할 수 있습니다

업계 변화에 앞서 나가세요: 여러분의 피드는 현재 여러분의 피드는 현재 제품 관리 문제를 해결 중인 실무자들의 선별된 학습 스트림이 됩니다

🧠 재미있는 사실: 2012년 링크드인의 리디자인 프로젝트 (코드명 '프로젝트 케이티') 는 팝스타 케이티 페리에서 영감을 받았습니다. 1990년대 스타일의 웹 인터페이스에서 벗어나 더 현대적이고 간결한 디자인으로 전환하려는 아이디어였죠.

강력한 LinkedIn 기반 구축 방법

링크드인 프로필을 잠자는 동안에도 작동하는 상시 가동 제품 포트폴리오로 생각하세요. 적합한 기회를 끌어들이는 기반을 구축하는 방법은 다음과 같습니다.

💬 LinkedIn 프로필 최적화하기

최적화는 채용 담당자와 채용 관리자가 플랫폼에서 후보자를 찾는 방식을 이해하는 것에서 시작됩니다.

전략적인 키워드 배치가 발견 가능성을 높입니다

채용 담당자는 제목, 기술, 영향력 있는 분야를 검색합니다.

프로필에 '기능 개발 경험'만 기재되어 있다면, '제품 전략'이나 '로드맵 관리'를 검색하는 사용자에게는 노출되지 않습니다.

관련 키워드(기본적으로 LinkedIn SEO)를 세 가지 핵심 위치에 배치하세요: 헤드라인('수석 PM | 제품 전략 및 B2B SaaS'), 소개 섹션 첫 문단, 그리고 역할 설명 내부에 포함시키세요. 직접 '제품 관리자 [귀하의 도시]'로 검색해보고 어떤 프로필이 가장 상위에 노출되는지 확인해 보세요.

🔍 알고 계셨나요? 링크드인 프로필 연구에 따르면, 위치 정보와 몇 가지 희귀 기술을 조합하여 프로필을 작성할 경우 약 9억 7천만 명의 사용자 샘플에서 약 75%의 확률로 프로필을 고유하게 식별할 수 있었습니다.

리치 미디어는 주장을 증거로 바꿉니다

증거 없이 기능을 출시했다고 말하는 것은 아무 의미가 없습니다.

증거가 전환을 이끌어냅니다.

예시:

화면 녹화를 통한 90초 데모

출시 메트릭 스크린샷

전략 프레젠테이션 자료

분석 대시보드

💡 프로 팁: 깔끔한 작업 설명을 위해 ClickUp Clip을 활용하세요. 변경된 내용, 그 중요성, 출시 후 영향 등 맥락에 집중하세요. 이렇게 하면 "X를 만들었습니다"라는 단순한 설명이 의사 결정, 타협점, 결과로 이어지는 이야기로 변모합니다. ClickUp Clip으로 제품 데모 영상 제작하기 ClickUp Clips를 활용해 특정 기능이 워크플로우를 어떻게 변화시켰는지 강조하세요

정량화는 강력한 프로필과 취약한 프로필을 구분합니다

경력 항목의 각 항목에는 최소한 하나의 번호(비율 변화, 금액, 기간 또는 규모)가 포함되어야 합니다.

'개선된 사용자 참여도'를 '40명의 사용자 인터뷰를 바탕으로 온보딩을 재설계한 후 4개월 만에 일일 활성 사용자(DAU)를 12,000명에서 31,000명으로 증가'로 대체하세요.

구체성은 여러분이 영향력을 측정하고, 인과관계를 이해하며, 결과를 명확하게 전달한다는 점을 증명합니다.

📖 함께 읽기: AI로 콘텐츠 생성 자동화하는 방법

💬 경력 사항 섹션을 활용해 스토리를 전달하세요

대부분의 PM은 책임 사항('로드맵 관리', '엔지니어와 협업')을 목록으로 나열하지만, 최고의 프로필은 문제를 진단하고 가치를 창출하는 방식을 보여줍니다.

모든 PM을 위한 작은 진실: 경험 기록을 쓸 때 '평범해 보일까' 또는 '경력이 부족해 보일까' 걱정하며 망설인 적이 있다면, 걱정하지 마세요. 모든 PM이 그런 감정을 느낍니다. 중요한 것은 완벽함이 아닌 사고의 명확성입니다. 구체적인 사례는 다듬어진 주장보다 항상 더 효과적입니다.

과제: 목표와 맥락 설정하기

각 역할을 맡게 된 상황을 먼저 설명하여 채용 담당자가 업무 난이도를 이해할 수 있도록 하세요.

'이직률 60%의 기존 제품, 4개 경쟁사와 차별점 부재, 엔지니어링 팀이 아무도 원하지 않는 기능을 출시 중'이라는 상황은 채용 담당자에게 혼란과 불확실성을 처리할 수 있음을 보여줍니다. 문제의 본질을 파악하는 접근 방식은 단순히 작업을 수행하는 것이 아니라 비즈니스 문제를 이해하고 있음을 증명합니다.

실행: 방법론과 타협점을 보여주세요

중단한 작업에 집중하여 2~3개의 간결한 문장으로 프로세스를 설명하세요.

'이탈 고객 25명을 대상으로 수행해야 할 작업(Jobs-to-be-Done) 인터뷰를 진행한 결과, 고객은 사용 사례 A를 위해 구매했으나 우리는 사용 사례 B에 최적화했음을 발견했습니다. 이에 진행 중이던 기능 3개를 중단하고 핵심 워크플로우를 재구축했습니다'라는 사례는 체계적인 사고 방식을 보여줍니다.

타협은 판단력을 드러냅니다. 누구나 모든 것에 '예'라고 말할 수 있지만, 전략적인 PM은 무엇을 포기해야 하는지 압니다.

결과: 수치와 성과로 영향력을 입증하세요

경영진에게 중요한 비즈니스 메트릭으로 마무리하세요.

'2분기 동안 이탈률을 60%에서 18%로 감소시켰고, 업셀링을 통해 평균 계약 값을 14,000달러 확대했으며, 백로그 노이즈의 40%를 제거하여 팀 속도를 개선했습니다'라는 내용은 PM 일을 수익과 효율성에 직접 연결합니다.

실패한 제품을 출시했다면 그 책임을 지고 배운 점을 설명하세요. 완벽한 실적보다 솔직함이 더 큰 신뢰를 쌓습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 대상자의 19%는 포트폴리오 커리어가 무엇인지 모르고, 18%는 시작점을 몰라 주저합니다. 열망은 있지만 로드맵이 부족한 상황입니다. ClickUp Brain을 사용하면 다음에 무엇을 해야 할지 고민할 필요가 없습니다. "제품을 어떻게 출시하나요?"라고 질문하기만 하면 됩니다. 브레인은 즉시 웹을 검색하고, 여러 대규모 언어 모델(LLM)로 최신 전략을 분석하여 목표에 맞춘 단계별 플랜을 제공합니다. 시장 분석이 필요하든, 첫 클라이언트를 위한 체크리스트가 필요하든, 다중 수익원 구축에 대한 조언이 필요하든, 모든 답변은 즉각적이고 실행 가능하며 실제 데이터로 뒷받침됩니다. 당신의 로드맵은 항상 한 번의 질문 거리입니다.

💬 사고 리더십 콘텐츠 루틴 구축하기

매월 한 번씩, 모두가 이미 알고 있는 일반적인 조언이 아닌, 당신이 해결한 특정 문제에 대해 깊이 있는 글을 작성하세요.

예를 들어 '엔지니어링 인력 3명으로 47개 기능 요청을 어떻게 우선순위화했는가'와 같은 하나의 결정을 선택하고, 정확한 프로세스를 단계별로 설명하세요:

갈등 상황을 보여주세요: 직면한 이해관계자의 반발, 중단시킨 CEO의 애정 프로젝트, 그리고 그런 결정을 내린 이유를 포함하세요.

실제 자료 활용하기: 우선순위 설정 스프레드시트 스크린샷, 어색했던 Slack 대화 내용 인용, 전후 분석 자료 제시

집중하세요: 제품 관리에 대해 아는 모든 것을 다루는 2,000단어보다 한 가지 결정에 대한 800단어가 더 효과적입니다.

일관성 유지: 3~4주마다 한 편의 글을 게시하면 지치지 않고 품질을 희생하지 않으면서도 지속적으로 가시성을 유지할 수 있습니다.

실제 예시, 현실적인 갈등, 업계 소식을 담은 장문 기사가 공유되는 이유는 바로 지금 비슷한 문제에 직면한 다른 PM들에게 즉각적인 도움이 되기 때문입니다.

창업자와 운영자를 위한 LinkedIn 대필 서비스 업체 Orca의 CEO인 Jacob Goldschein과 PM들이 진정성 있는 스토리텔링을 활용하는 방법에 대해 이야기를 나누었습니다.

그는 이렇게 말했습니다:

모든 제품 이야기는 여러분이 제품 관리자가 되기로 결심한 근본적인 동기로 시작됩니다: 제품에 대한 열정을 불러일으킨 것, 자신의 손과 아이디어, 사고로 무언가를 생성하고 싶게 만든 것. […] 제품 관리자로서 여러분의 삶 전체는 기본적으로 생성과 아이디어 구상의 이야기이며, 이는 매우 독특합니다.

모든 제품 이야기는 여러분이 제품 관리자가 되기로 결심한 근본적인 동기로 시작됩니다: 제품에 대한 열정을 불러일으킨 것, 자신의 손과 아이디어, 사고로 무언가를 생성하고 싶게 만든 것. […] 제품 관리자로서 여러분의 삶 전체는 기본적으로 생성과 아이디어 구상의 이야기이며, 이는 매우 독특합니다.

💡 전문가 팁: 사용자 피드백에서 얻은 '아하' 순간을 콘텐츠의 황금으로 활용하세요. 고객의 한 마디가 제품에 대한 시각을 바꾼다면, 그 사고의 전환을 분석한 간단한 글을 작성하세요. 이는 당신이 교조적이지 않고 호기심 많은 사람으로 보이게 합니다.

ClickUp이 일관성을 유지하는 데 어떻게 도움이 되는지

제품 관리자로서 LinkedIn 존재감을 키우는 방법은 제품 운영 방식과 동일합니다: 명확성, 반복, 피드백 루프. 이미 시스템적 사고를 하고 계십니다.

ClickUp의 마케팅 솔루션은 개인 브랜드를 동일한 방식으로 다룰 수 있게 합니다. 즉, 대상 고객, 자신의 목소리, 그리고 제품에 대한 사고방식을 자세히 알아볼수록 발전하는 살아있는 시스템으로 접근할 수 있습니다.

여기서 시작하세요. 🏁

신규 아이디어를 명확하게 탐색하세요

최고의 콘텐츠는 대개 실제 제품 문제에서 비롯됩니다: 교환 논의, 고객 갈등, 우선순위 충돌, 의견 불일치 등.

ClickUp 화이트보드로 전략적 콘텐츠 방향을 시각화하세요

ClickUp 화이트보드는 이러한 순간들을 명확한 서사적 관점으로 분해하는 데 도움을 줍니다.

공유하고 싶은 스토리를 다음과 같이 구성해 보세요:

스프린트 회고에서 얻은 교훈

제약 조건이 방향을 결정한 우선순위 설정 결정

연구 세션에서 발견한 놀라운 사용자 인사이트

예를 들어, 브랜드 관리 소프트웨어에'갈등 속 리더십 신호'라는 보드의 제목을 생성하세요. 발생한 상황, 고려한 사항, 내린 결정, 그리고 그 결정이 중요한 이유를 포스트잇으로 추가할 수 있습니다.

이를 통해 초안을 작성하기 전에 체계적인 명확성을 확보할 수 있습니다.

생각이 떠오르는 바로 그 자리에서 LinkedIn 게시글 초안을 작성하세요

여러분의 사고는 사양서, 회의 노트, 연구 요약, 로드맵 해설, 결정 기록을 통해 진화합니다.

일관된 메시지 전달을 위해 ClickUp 문서 내에서 다양한 형식의 게시물 버전을 세밀하게 조정하세요

ClickUp 문서 도구를 사용하면 도구를 전환할 필요 없이 그 사고 과정을 공유 가능한 이야기로 전환할 수 있습니다. 예시: 기능 우선순위 결정에 관한 게시글 초안을 작성해 보세요:

초안 버전 1: 디자인과 엔지니어링 간 상충되는 우선순위를 설명하는 전체 서술

버전 2: 개념을 세 개의 패널로 나누는 날카로운 캐러셀 스크립트

버전 3: 간결한 요약 포스트용 한 문단 캡션

참고 자료: 관계자 회의 기록 및 의사 결정 로그의 실제 노트

이 시스템은 여러분의 일 경험을 일관된 스토리텔링 자산으로 전환합니다.

게다가 문서를 활용해 게시물 초안, 캡션 아이디어, 참여 유도 템플릿을 한곳에 모아 관리할 수도 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp의 '할당 댓글' 기능을 통해 ClickUp 전문가의 시각을 여러분의 사고 과정에 반영할 수 있습니다. ClickUp의 'Assign Comments' 기능을 통해 체계적인 피드백을 요청하세요 엔지니어링 팀이 제안한 범위 축소를 거부한 이유에 대한 당신의 논리를 시니어 PM이 검토해 주길 원한다고 가정해 보세요. 문서에서 해당 단락을 강조 표시하고 코멘트를 할당하세요. 노트를 추가하세요: '논리, 어조, 명확성을 검토해 주세요.' 그들은 개선이 필요한 부분에 직접 반응합니다. 당신은 개선하고, 해결하고, 앞으로 나아갑니다.

반복 가능한 추진력을 구축하세요

제품 관리자로서 스프린트 리뷰, 그루밍 세션, 이해관계자 동기화, 끊임없는 업무 전환으로 일정이 빽빽합니다. 체계적인 관리 없이 '오늘 게시하기'라는 의도는 흐지부지되기 마련입니다.

ClickUp 반복 작업을 활용해 게시 리듬을 다듬어 일관되고 확장 가능한 게시 시스템을 구축하세요

ClickUp 반복 작업을 활용해 콘텐츠를 반복 가능한 운영 리듬으로 전환하세요.

콘텐츠 핵심 주제를 중심으로 반복 작업 템플릿을 설정하세요. 예시:

매주 금요일마다 '이번 주 제품 학습 내용 공유하기'

매주 화요일마다 '기능 결정과 고려된 장단점을 분석해 보세요'

매주 수요일마다 '팀원이나 창업자의 게시물을 재공유하고 의미 있는 코멘트를 추가하세요'

각 작업에는 프롬프트, 참조 링크, 그리고 대상의 숙련도(초보자, 실무자, 리더십 대상)에 따라 단계별로 구분된 '스토리 각도'를 포함할 수 있습니다. 작업이 LinkedIn 콘텐츠 달력에 다시 나타날 때, 본질적으로 스스로를 유지하는 시스템을 구축하는 것입니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp의 음성 입력 기능은 가장 강력한 아이디어를 구체화할 때까지 오래 간직해 줍니다. 로드맵 동기화와 이해관계자 검토 사이를 오가던 중, 지난주 실제 처리한 제품 선택의 딜레마에서 나온 날카로운 통찰이 LinkedIn에 활용할 훌륭한 소재로 떠오른다고 가정해 보세요. AI 데스크탑 동반자 ClickUp BrainGPT에 아이디어를 말로 입력하기만 하면, 즉시 작업 공간의 작업으로 전환됩니다. 아이디어는 그대로 저장되어 나중에 다듬을 수 있습니다. 자세히 알아보기:

업무 경험을 날카로운 콘텐츠로 전환하세요

여러분의 업무는 모호함을 정리하고, 데이터를 해석하며, 의사결정을 구조화하고, 상충관계를 명확히 설명하는 것입니다. 바로 이러한 사고방식이 탁월한 제품 판단력을 보여주는 신호이며, 링크드인에서 신뢰도를 쌓는 핵심 요소입니다. 문제는 이를 날카롭고 설득력 있으며 독자 친화적인 형식으로 드러내는 데 있습니다.

ClickUp Brain을 활용해 제품 작업에서 명확하고 통찰력 있는 이야기를 추출하세요

통합형 소셜 미디어 AI 어시스턴트인ClickUp Brain은 업무 노트를 통찰력 넘치는 게시물로 변환하여 여러분의 깊이를 보여줍니다.

출처:

상반된 관점이 존재하는 레트로스펙티브

반대 의견이 방향을 전환한 고객 통화 기록

당신의 논리를 보여주는 기능 우선순위화 노트

로드맵 가정을 바꾼 실험적 결과들

그런 다음 ClickUp Brain을 활용해 이벤트를 요약하기보다 자신의 논리를 명확히 드러내도록 안내하세요.

✅ 이 프롬프트를 시도해 보세요: 경쟁하는 이해관계자 요구사항 전반에 걸쳐 기능 우선순위 설정을 어떻게 구성해야 하는지 설명하는 게시물로 이 고객 피드백 스레드를 요약하세요. 2인칭으로 직접적이고 사려 깊게, 진부한 표현 없이 작성하세요.

한 ClickUp 사용자가 업무 분산 현상을 해결하는 데 저희가 어떻게 도움을 주었는지 공유합니다:

솔직히 ClickUp Brain 덕분에 수많은 번거로운 작업이 줄었어요. 무료 버전도 꽤 효율적인 AI 도구가 있긴 하지만, 탭을 계속 전환해야 하는 건 정말 힘들죠. 그리고 깊이 몰입한 작업 중일 때 이런 걸 하고 싶지 않아요. 저는 콘텐츠 업계에 종사하다 보니 주로 글쓰기에 AI를 활용합니다. 작성한 내용을 편집해 주기도 하죠(정말 대단해요!). 또 다른 유용한 기능은 Docs입니다. 형식 옵션, 특히 배너 기능이 마음에 들어요. 정말 귀여워요!

솔직히 ClickUp Brain 덕분에 수많은 번거로운 작업이 줄었어요. 무료 버전도 꽤 효율적인 AI 도구가 있긴 하지만, 탭을 계속 전환해야 하는 건 정말 힘들죠. 그리고 깊이 몰입한 작업 중일 때 이런 걸 하고 싶지 않아요.

저는 콘텐츠 업계에 종사하다 보니 주로 글쓰기에 AI를 활용합니다. 작성한 내용을 편집해 주기도 하죠(정말 대단해요!). 또 다른 유용한 기능은 Docs입니다. 형식 옵션, 특히 배너 기능이 마음에 들어요. 정말 귀여워요!

하지만 기다려보세요, 더 있습니다!

ClickUp Brain을 활용해 대체 후크와 전환을 생성하여 초안 작성 흐름 유지

ClickUp Brain은 어조 변화, 후크 변형, 예시 구성 실험을 지원합니다. 예를 들어 서두가 지나치게 학술적으로 느껴진다면.

@Brain을 멘션하고 세 가지 버전을 요청하세요:

솔직한

하나의 분석적

약간 유머러스한

링크드인에서 여러분의 목소리에 맞는 스타일을 선택하고 동일한 ClickUp 문서 내에서 다듬어 보세요.

🧠 재미있는 사실: 제품 매니저를 제품의 '미니 CEO'라고 부르기도 하지만, 일부 분석에 따르면 그 비율은 매우 희귀합니다. 일부 기업에서는 부사장(VP)이 제품 매니저(PM)보다 많을 수 있으며, 통계적으로 PM은 비즈니스, 디자인, 엔지니어링, 데이터를 아우르는 역할 때문에 '유니콘'과 같습니다.

업무 주기에 맞춰 콘텐츠를 계획하세요

스프린트 리뷰, 팀 동기화, 백로그 정제 세션, 로드맵 논의, 1:1 미팅 등 이미 빡빡한 일정에 링크드인 게시 일정을 자연스럽게 녹여내면 꾸준한 활동이 훨씬 수월해집니다.

ClickUp 달력을 활용해 실제 업무 패턴에 맞춰 게시 습관을 조정하세요

ClickUp 달력은 작업, 통화, 우선순위를 하나의 시각적 흐름으로 통합합니다.

여기서 ClickUp Brain은 우선순위 작업, 회의 부담, 일반적인 집중 시간을 분석하여 초안 작성 시간을 자동으로 확보합니다. 마감 기한에 쫓기는 시점이 아닌, 에너지가 집중력을 지원할 때 글을 쓸 수 있도록 말이죠.

스프린트 계획 회의가 항상 화요일에 명확한 방향을 제시한다면, ClickUp Brain은 화요일 늦은 오전 시간을 초안 작성 시간으로 자동 예약합니다. 금요일은 StandUp 회의 후 업무량이 줄어든다면, 금요일 오후를 게시 시간으로 지정합니다. 이제 콘텐츠 리듬이 제품 개발 리듬을 추적하게 됩니다.

⚡️ 템플릿 아카이브: ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 달력 템플릿은 이 전체 워크플로우를 하나로 묶어 모든 게시물이 동일한 루프를 거치도록 합니다. 소셜 미디어 달력 템플릿에는 아이디어 저장소, 초안 상태 라벨, 예약된 게시물, 참여도 추적 기능이 이미 포함되어 있습니다. 여러분은 핵심 콘텐츠를 여기에 적용하기만 하면 바로 제작을 시작할 수 있습니다.

성과를 바탕으로 향후 콘텐츠 방향을 설정하세요

ClickUp 대시보드를 활용한 참여 패턴 분석으로 콘텐츠 전략을 개선하세요

ClickUp 대시보드는 어떤 주제가 신뢰를 깊게 하고 어떤 주제가 효과를 발휘하지 못하는지 보여줍니다. 예를 들어 다음과 같은 항목을 추적한다고 가정해 보세요:

실제 이해관계자 대화를 보여주는 게시물에 대한 높은 댓글 수

정신 모델을 분석하는 게시물에 대한 높은 저장 수

짧고 강렬한 캐러셀 게시물로 깊은 인상을 남기세요

이는 청중이 실용적인 논리와 구체적인 의사 결정 사례를 중요하게 여긴다는 의미입니다. 따라서 해당 부분에 집중하세요.

🚀 ClickUp의 장점: 강력한 LinkedIn 게시물은 시각적 명확성에 의존하는 경우가 많습니다. ClickUp 교정을 사용하면 채팅을 통해 피드백을 구하지 않고도 캐러셀, UI 분석, 제품 스토리텔링 게시물을 다듬을 수 있습니다. ClickUp 교정으로 시각적 게시물에 주석을 달고 효율적으로 수정하세요 초안 이미지, 캐러셀 또는 짧은 비디오 클립을 작업 항목에 직접 업로드하세요. 검토자는 시각 자료의 어느 부분이나 클릭하여 정확한 프레임이나 섹션에 연결된 세부 코멘트를 남길 수 있습니다.

네트워크를 구축하고 진정성 있게 소통하는 방법

강력한 프로필도 아무도 보지 않으면 의미가 없습니다.

전문적인 네트워크가 영향력을 결정하고, 참여도가 가시성을 좌우합니다. 기회를 창출하는 연결망을 구축하는 방법을 소개합니다.

📌 PM 리더들을 팔로워로 추가하고 소통하세요

적절한 사람들을 팔로우하면 피드에 가치 있는 콘텐츠가 노출되고, 깊이 있는 소통을 할 때 주목받을 수 있습니다.

레니 라치츠키 : 전 에어비앤비 제품 매니저이자 가장 인기 있는 제품 뉴스레터를 운영하는 인물로, 성장, 유지율, 경력 조언에 대한 심층 분석을 공유합니다.

Shreyas Doshi : 스트라이프, Twitter, Google 출신 제품 매니저로, 기존 사고방식에 도전하는 사고 모델과 우선순위 설정 프레임워크로 유명합니다. 스트라이프, Twitter, Google 출신 제품 매니저로, 기존 사고방식에 도전하는 사고 모델과 우선순위 설정 프레임워크로 유명합니다.

엘레나 베르나 : 실제 기업 예시를 통해 PLG 전략과 활성화 메트릭을 분석하는 성장 컨설턴트

깁슨 비들 : 넷플릭스 전 부사장으로, 사례 연구와 '아무 질문이나 해보세요' 세션을 통해 제품 전략을 가르칩니다.

💡 전문가 팁: 상대방의 콘텐츠에 전략적으로 참여하세요. 유사한 경험, 논리를 바탕으로 한 반대 의견, 논의를 심화시키는 후속 질문 등 실질적인 내용이 있을 때만 댓글을 달아주세요. ‘좋은 글이네요!’는 아무런 가치를 더하지 않지만, ‘저희 [회사명]에서는 이 우선순위화 방식을 시도했는데, 이해관계자들의 메트릭이 상충할 때 효과가 떨어졌습니다. 그런 긴장감을 어떻게 해결하시는지 궁금합니다’라는 식의 표현은 대화를 이끌어내며 여러분을 주목받게 합니다.

📌 PM 커뮤니티 및 이벤트에 참여하세요

Product School 제공

커뮤니티는 비슷한 문제를 해결하는 동료들과 교류할 수 있는 기회를 제공하며 협업의 장을 열어줍니다.

Product School: 주요 기업 제품 매니저들과 함께하는 무료 웨비나 운영, 20개 이상 도시에서 지역별 미트업 개최

Mind the Product: 지역별 이벤트가 열리는 글로벌 커뮤니티, 전문 분야별(B2B, 소비자, AI/ML)로 구성된 Slack 채널

여성 제품 전문가 모임: PM 역할의 여성 지원을 위한 멘토링 프로그램 및 네트워킹 이벤트

제품 주도형 성장 전략을 추진하는 PM들을 위한 커뮤니티: 제품 주도형 성장 전략을 추진하는 PM들을 위한 커뮤니티

Reforge: 코호트 기반 학습과 시니어 PM 및 성장 리더 동문 네트워크를 갖춘 프리미엄 과정

연락처 수집 이상의 목표를 가지고 이벤트에 참석하세요. 발표자에게 자신이 직면한 구체적인 어려움을 질문하고, 상대방의 일에 진심으로 관심을 가진 3~5명에게 자신을 소개한 후, 48시간 이내에 대화를 언급하며 후속 조치를 취하세요.

🔍 알고 계셨나요? 현재 LinkedIn에 게시물을 올리는 경영진은 일반 사용자보다 콘텐츠 노출이 최대 4배 더 높아 리더십 존재감이 큰 영향력 증폭기 역할을 합니다.

📌 콘텐츠 협업하기

수동적인 네트워킹보다 공동 콘텐츠 제작이 관계를 더 빠르게 형성하며, 기여자 모두를 사고 리더로 위치시킵니다. 시도해 볼 수 있는 방법은 다음과 같습니다:

태그하기: 다른 PM에게서 배운 프레임워크에 대해 글을 작성하고, 해당 PM을 태그한 후 어떻게 적용했는지 설명하세요(그들이 다시 공유하고 소통할 가능성이 높습니다).

협업형 기사: 비슷한 문제를 다루는 PM들에게 연락하여 발견, 우선순위 설정 또는 이해관계자 관리에 대한 접근법을 비교하는 LinkedIn 기사를 공동 작성하세요.

인터뷰 형식: 존경하는 PM에게 최근 출시한 제품에 대해 인터뷰할 수 있는지 요청한 후, 그 내용을 기사로 게시하세요. 인터뷰 대상자에게 충분한 크레딧과 가시성을 제공하세요.

정리 게시물: 네트워크에서 짧은 사례를 수집하여 '실패한 출시에서 5명의 PM이 배운 점'을 작성하고, 각 기여자에게 크레딧을 부여하세요.

협업은 상호 가시성을 창출하고 상호성을 구축합니다. 다른 사람의 노출을 돕는다면, 그들은 이를 기억하고 보답할 것입니다.

제이콥에게 전문적인 사고 리더십과 개인적인 목소리의 균형에 대해 물었을 때, 그는 상황에 따라 다르다고 답했습니다:

기술적으로 매우 전문적인 분야에서 일한다면, 개인적인 통찰은 게시물의 약 5% 정도로 유지해야 합니다. SaaS와 같이 수많은 사람들이 유사한 제품을 개발하는 업계에서는 개성이 진정한 차별화 요소입니다.

기술적으로 매우 전문적인 분야에서 일한다면, 개인적인 통찰은 게시물의 약 5% 정도로 유지해야 합니다. SaaS와 같이 수많은 사람들이 유사한 제품을 개발하는 업계에서는 개성이 진정한 차별화 요소입니다.

🧠 재미있는 사실: 개인 브랜딩 개념은 1997년으로 거슬러 올라갑니다. 톰 피터스가 패스트 컴퍼니에 당신이라는 브랜드라는 글을 발표하며 독자들에게 이렇게 말했죠: "우리는 각자 자신의 회사인 '나 주식회사'의 CEO입니다… 가장 중요한 임무는 '당신'이라는 브랜드의 최고 마케팅 책임자가 되는 것입니다."

제품 관리자로서 LinkedIn 개인 브랜드를 성장시키기 위해 추적해야 할 핵심 메트릭

성과 추적이 없는 상태에서 LinkedIn 개인 브랜드를 구축하는 것은 분석 없이 기능을 출시하는 것과 같습니다(PM 농담, 참을 수 없었어요). LinkedIn은 무엇이 효과적이고 무엇이 조정 필요한지 보여주는 명확한 메트릭을 제공합니다. 📊

프로필 보기

주간 프로필 보기 수는 여러분의 발견 가능성과 콘텐츠 효과를 측정합니다.

콘텐츠 게시나 토론 참여 후 트래픽 급증은 해당 활동이 유입을 주도한다는 신호입니다. 꾸준한 성장을 목표로 하세요: 주간 50회 보기를 기본으로, 활발히 게시할 경우 200회 이상을 노리세요.

'사람들이 당신을 찾은 방법' 분석을 통해 방문을 유도하는 요소가 검색 키워드인지 콘텐츠인지 확인하세요.

링크드인 프로필 노출

📖 추천 읽기: LinkedIn에서 리크루터에게 효과적으로 연락하는 방법

연결 요청

인바운드 요청의 질은 양보다 중요합니다. 채용 담당자, 채용 관리자 또는 선임 PM이 먼저 연락을 취해온다면, 당신의 위치가 효과를 발휘하고 있다는 증거입니다.

목표와의 관련성에 기반한 선택적 수용은 무분별한 성장보다 효과적입니다.

💡 전문가 팁: 제품 전문 용어를 설명 글로 전환하세요. '제품 결정에서 사용자 공감이란 실제로 무엇을 의미하는가' 같은 주제를 풀어내는 간단한 게시물은 비(非) PM들도 여러분의 세계를 이해하도록 돕고, 특정 분야의 권위를 구축합니다.

게시물 노출 수 및 참여율

노출 수는 도달 범위를 보여주지만, 참여율(좋아요 + 댓글 + 공유 수 ÷ 노출 수)은 공감을 드러냅니다.

노출 5,000회와 2% 참여율을 기록한 게시물은 노출 10,000회와 0.5% 참여율을 기록한 게시물보다 더 우수한 성과를 냅니다.

주제에 따라 의미 있는 상호작용의 수준이 달라집니다:

로드맵 우선순위 설정 게시물: 동료 PM들이 자신의 접근법과 프레임워크를 공유하며 높은 참여도를 이끌어내는 경우가 많습니다.

제품 실패 사례: 사람들은 직접 실수하지 않고도 실패에서 배우고 싶어하기 때문에 토론을 촉발시킵니다

이해관계자 관리 전략: 이 과제는 모든 제품 상황과 기업 크기에 걸쳐 공통적으로 적용되므로 보편적인 공감을 이끌어냅니다.

💡 전문가 팁: 매월 가장 성과가 좋은 상위 5개 게시물을 검토하여 주제, 형식, 어조의 패턴을 파악한 후, 독자가 가치 있다고 느끼는 요소에 집중하세요.

제품 관리자를 위한 성공적인 LinkedIn 프로필 예시

강력한 프로필은 명확한 패턴을 따릅니다: 전략적 포지셔닝, 영향력의 구체적 증거, 꾸준한 참여. 효과적인 프로필을 보여주는 PM 사례를 소개합니다.

리샥 졸리

via LinkedIn

리샥 졸리는 Microsoft의 시니어 제품 매니저로 Azure Application Insights의 전략 수립과 실행을 주도합니다. 그의 프로필은 기술 중심 제품 매니저가 임원 직함 없이도 사고 리더십을 구축할 수 있는 방법을 보여줍니다.

그의 브랜드가 효과적인 이유는 일관성과 구체성의 조화입니다. 그는 2만 명 이상의 LinkedIn 커뮤니티에 스토리텔링과 이해관계자 영향력에 대한 통찰을 공유하며, 대규모 개발자 도구 구축 과정에서 얻은 프레임워크와 교훈을 게시합니다. 또한 'Curious Soul' 팟캐스트를 운영하며 Microsoft, Meta 등 기술 리더들을 인터뷰하고, 핵심 통찰을 LinkedIn 콘텐츠로 재활용합니다.

핵심 교훈: 클라우드 제품 관리나 이해관계자 스토리텔링 같은 틈새 분야를 선택하고, 꾸준한 콘텐츠 생성으로 그 영역을 주도하세요.

📣 전문가 발언: 자기 마케팅을 망설이는 것에 대해 Jacob은 직설적으로 말했습니다: 이는 피할 수 없는 현실입니다. 특히 B2B 분야에서 창업자 주도 마케팅이 성공의 키가 되는 기간에 우리는 살고 있습니다. 자신을 마케팅하는 것이 두렵게 느껴질 수 있으며, 대부분의 사람들이 초반에는 그런 감정을 경험합니다. 이는 당연한 일입니다. 하지만 핵심은 계속 성장하고자 한다면 이는 피할 수 없는 과정이라는 점을 이해하는 데 있습니다. 이는 피할 수 없는 현실입니다. 특히 B2B 분야에서 창업자 주도 마케팅이 성공의 키가 되는 기간에 우리는 살고 있습니다. 자신을 마케팅하는 것이 두렵게 느껴질 수 있으며, 대부분의 사람들이 초반에는 그런 감정을 경험합니다. 이는 당연한 일입니다. 하지만 핵심은 계속 성장하고자 한다면 이는 피할 수 없는 과정이라는 점을 이해하는 데 있습니다.

아드리엔 탄

via LinkedIn

아드리엔 탄은 호주에서 가장 인정받는 제품 관리 컨설팅 기업 중 하나인 브레인메이트스의 공동 창립자이자 CEO입니다. 20년 이상의 경험을 바탕으로 다양한 산업 분야의 조직들이 제품 전략, 고객 가치, 비즈니스 성장에 접근하는 방식을 형성해 왔습니다.

그녀의 경험은 측정 가능한 기여를 부각시킵니다: 호주 최초의 전국적 제품 관리 컨퍼런스 개최, 신진 제품 리더 멘토링, 고객 중심 프레임워크에 대한 기업 자문 등이 그것입니다. 각 역할은 제품-시장 적합성 개선, 시장 진출 전략 강화, 비즈니스 민첩성 증대 같은 성과와 직접 연결됩니다.

💡 전문가 팁: 제품 실험을 스토리 아크처럼 기록하세요. 가설, 예상치 못한 결과, 다음에 바꿀 점을 단계별로 설명하는 짧은 포스트 시리즈를 작성하세요. 팔로워들에게 여러분의 성장 마인드셋을 생생하게 보여줄 수 있습니다.

스테파니 닐

via LinkedIn

스테파니 닐은 스트라이프의 제품 총괄 책임자로, 뉴욕 타임스, IAC, 트위치에서 팀을 이끌며 거의 20년의 경력을 쌓았습니다. 그녀의 프로필은 추상적인 주장 없이 리더십을 보여주는 방법을 보여줍니다. 그녀는 미국 전역에서 제품 커뮤니티를 구축하고 확장했으며, 운영 최적화와 고객 경험 향상을 위해 머신러닝 통합에 주력하는 팀을 이끌고 있습니다.

그녀의 경력 항목은 업무 성과를 비즈니스 결과와 연결합니다: 팀 크기, 매출 영향, 기술적 복잡성. 프로필은 전략적 비전과 실무적 실행력을 조화시켜 방향 설정과 결과 도출 능력을 동시에 보여줍니다. 핵심 교훈: 팀 성장, 매출 기여도, 기술적 범위 등을 통해 리더십의 영향력을 수치화하세요.

💡 전문가 팁: 게시하기 전에 전략적으로 댓글을 달아보세요. 자신의 게시물을 공유하기 전 일주일 동안 창업자, 디자이너 또는 다른 PM들의 게시물에 참여하세요. LinkedIn 알고리즘이 자연스럽게 여러분의 가시성을 그들의 네트워크로 확산시켜 줄 것입니다.

제품 관리자가 피해야 할 흔한 LinkedIn 브랜딩 실수

제품 관리자로서 LinkedIn 브랜드를 성장시키려 할 때 피해야 할 실수들을 정리해 보았습니다:

요약은 책임만 목록으로 나열할 뿐 사고 과정을 보여주지 않습니다: 최근 제품 관련 과제, 그에 대한 당신의 판단 과정, 그리고 그 영향에 대한 간결한 사례를 작성하세요. 이는 제품 의사결정에 어떻게 접근하는지 보여줍니다.

출시나 프로모션 업데이트만 게시하는 경우: 해당 출시 배경에 숨겨진 타협점, 실패 사례, 사용자 인사이트를 공유하세요. 프로세스 중심의 게시물은 진정한 PM 역량을 보여줍니다.

게시물이 일반적이거나 동기 부여용으로 들릴 경우: 모든 통찰력을 실제 상황에 기반하세요: 무슨 일이 있었는가 → 무엇을 시도했는가 → 무엇이 달라졌는가. 이를 통해 학습 내용이 신뢰성을 얻습니다.

게시물 좋아요만 하는 참여 방식: 자신의 관점이나 적용할 프레임워크를 댓글로 추가하세요. 일관된 관점은 인지도를 쌓습니다.

프로필은 당신의 역할보다 회사를 부각시킵니다: 당신이 어떤 영향을 미쳤는지, 주도했는지, 변화시켰는지 명확히 하세요. '우리'라는 표현이 당신을 지워버리게 하지 마세요.

기술은 증거 없이 목록에 나열됩니다: 각 기술마다 본인의 경험이나 콘텐츠에서 구체적인 예시를 제시하세요. 설명보다 보여주기

🔍 알고 계셨나요? Frontiers in Psychology의 연구에 따르면, 개인 브랜드를 적극적으로 관리하는 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 경력 발전과 인정을 받을 확률이 훨씬 더 높습니다.

📖 함께 읽기: 소셜 미디어 콘텐츠 및 비디오용 최고의 AI 캡션 생성기

공개적으로 구축하고, ClickUp에서 생각하세요

모든 강력한 제품은 의도, 타협점, 실행 과정에서 얻은 교훈의 이야기를 담고 있으며, 뛰어난 제품 매니저 역시 마찬가지입니다. LinkedIn은 세련됨보다 사고의 명확성을 더 높이 평가하며, 성과를 보여주는 것보다 사고 과정을 공개할 때 신뢰도가 높아집니다.

ClickUp은 그 사고 과정을 리듬으로 바꿔줍니다.

예를 들어, ClickUp Brain은 아이디어가 떠오르는 순간을 포착하고, Docs는 이를 날카로운 서사로 다듬으며, 반복 작업은 바쁜 주에도 추진력을 유지하게 합니다. 신중하게 작성된 문서화는 제품 판단력의 가시적 증거로 변모하며, 이는 채용 담당자와 동료들이 정확히 찾는 자질입니다.

결국 가시성 역시 관리해야 할 또 하나의 제품입니다. ClickUp을 작업 공간으로 활용하면, 출시할 때마다 발휘하는 그 정밀함 그대로 아이디어를 확장할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문

주 2~3회 게시하는 것이 효과적입니다. 이는 프로필을 활발하게 유지하면서도 아이디어를 숙고하고 일을 반성하며 의미 있는 내용을 공유할 충분한 시간을 확보해 줍니다. 매일 급하게 게시하는 것보다 훨씬 낫습니다.

실제 제품 작업에서 얻은 교훈을 공유하세요. 예시로는 기능 결정에 접근한 방식, 최종 결과에 영향을 준 타협점, 실패한 실험에서 배운 점, 사용자 피드백이 방향성에 미친 영향 등을 이야기해보세요. 사람들은 이론보다 사고 과정과 솔직함에 더 공감합니다.

특정 주제를 통해 팔로워를 늘리고 발견되길 원한다면 제작자 모드가 도움이 됩니다. 신뢰도를 쌓고 조용히 기회를 끌어모으는 게 목표라면 일반 프로필도 충분합니다. 가시성과 단순성 중 어느 쪽이 더 중요한지에 따라 선택하세요.

일반적인 PM 프레임워크를 반복하기보다 자신의 경험에 집중하세요. 일상 업무에서 나온 이야기를 할 때, 당신의 관점은 자연스럽게 독특해집니다.

일반적인 PM 프레임워크를 반복하기보다 자신의 경험에 집중하세요. 일상 업무에서 나온 이야기를 할 때, 당신의 관점은 자연스럽게 독특해집니다.

ClickUp은 모든 것을 한 곳에 모아 일관성을 유지하도록 돕습니다. 주간 게시 일정을 계획하고, ClickUp Docs에서 콘텐츠 초안을 작성하며, 참고 예시를 저장하고, 개발할 아이디어를 ClickUp 작업으로 추적할 수 있습니다.