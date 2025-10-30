퍼플렉시티 /AI는 정보 검색과 출처 인용에 탁월합니다. 하지만 어떻게가 모든 차이를 만듭니다.

프롬프트를 레스토랑 주문처럼 생각해보세요. "맛있는 거 주세요"는 남은 걸 받게 합니다. "매운 국수, 마늘 추가, 땅콩 빼주세요"는 정확히 원하는 걸 받게 합니다.

동일한 원리, 더 나은 결과.

마법은 맥락을 추가할 때 일어납니다—현재 일하고 있는 내용, 원하는 깊이, 선호하는 형식이 바로 그것입니다.

학생들 은 탄탄한 인용으로 더 강력한 아규먼트를 구축합니다

연구자 는 틈새 연구를 더 빠르게 발굴합니다

마케팅 담당자는 실행 가능한 인사이트를 발견합니다

지금 바로 활용할 수 있는 최고의 퍼플렉시티 AI 프롬프트를 엄선했습니다. 보너스로, AI, 문서화, 워크플로우를 하나로 통합한 신선한 컨텍스트 인식 대안인 ClickUp (ClickUp) 도 살펴보겠습니다. 🕵

퍼플렉시티 AI란 무엇인가요?

퍼플렉시티 AI는 대규모 언어 모델 (LLM) 기반의 대화형 검색 엔진입니다. 자연어 쿼리를 처리하여 웹 전반의 출처를 인용한 종합 답변을 제공합니다.

이 플랫폼은 인공 지능을 활용해 문맥을 이해하므로 팔로워 질문을 할 수 있으며, 대화 내용을 기억합니다. 실시간 정보를 수집하고 처리하여 읽기 쉬운 형식으로 답변을 제시하며, 클릭 가능한 인용 출처를 제공하므로 모든 내용을 확인할 수 있습니다.

퍼플렉시티 AI 프롬프트란 무엇인가요?

퍼플렉시티 AI 프롬프트란 특정 답변을 얻기 위해 입력하는 질문이나 지시사항입니다. 세부사항과 맥락을 더 많이 포함할수록 더 나은 응답을 얻을 수 있습니다.

'SEO 설명'과 같은 기본 프롬프트는 일반적인 개요를 제공하지만, '지역 비즈니스를 위한 SEO와 페이지 내 최적화 전략 예시 설명'과 같은 상세한 프롬프트는 필요한 내용에 부합하는 맞춤형 정보를 추출합니다.

✅ 프롬프트 예시:

2025년 중소기업을 위한 상위 5개 이메일 마케팅 tools를 비교하세요. 가격대, 주요 기능, tools별 한 가지 제한 사항을 포함하세요. 출처를 명시한 비교 테이블 형식으로 제시하세요.

이는 구체적이고, 스캔 가능하며, 퍼플렉시티가 구조화되고 검증 가능한 답변을 제공하도록 유도합니다.

🧠 재미있는 사실: ‘퍼플렉시티 ( Perplexity )’는 실제로 언어 모델을 평가하는 데 사용되는 통계적 지표입니다. 퍼플렉시티가 낮을수록 모델이 텍스트를 더 잘 예측한다는 의미입니다.

효과적인 퍼플렉시티 프롬프트 작성법

유용한 답변을 제공하는 AI 프롬프트 템플릿을 만드는 단계 과정을 소개합니다. 👇

단계 #1: 필요한 것을 정의하세요

AI tool에 아무 내용이나 입력하기 전에, 그 tool로부터 무엇을 얻고자 하는지 먼저 파악하세요.

간단한 정의, 상세한 비교, 통계 자료, 단계별 지침 중 무엇을 찾고 계신가요? 먼저 최종 목표를 적어보세요.

예를 들어, 당신이 다음과 같은 사람이라면:

캠페인 기획을 준비 중인 마케터라면, 지난 분기에 참여도를 높인 전략을 보여주는 경쟁사 분석 데이터가 필요할 수 있습니다.

기후 정책에 관한 문헌 고찰을 작성 중인 학생이라면, 서로 다른 연구들이 어떻게 연결되는지 보여주는 최신 연구가 필요합니다.

콘텐츠 제작자가 사용자 행동에 관한 주장을 검증하려면 해당 통계의 원본 출처가 필요합니다.

오브젝트를 명확히 하면 한 번에 원하는 결과를 얻을 수 있는 프롬프트를 만들 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 'AI'라는 용어는 1956년 다트머스 대학에서 열린 여름 워크숍에서 처음 만들어졌습니다. 참석자들은 인간 수준의 AI가 단 한 여름 안에 달성될 수 있을 거라 생각했죠. 거의 70년이 지난 지금도 우리는 여전히 그 목표를 향해 노력 중입니다!

단계 #2: 상황 세부사항 수집하기

이제 답변의 모양을 만들 구체적인 세부 사항을 수집하세요. 이 정보를 누가 읽을지, 어떤 업계에서 일하는지, 어떤 기간이 중요한지, 그리고 어떤 제약 조건을 다루고 있는지 고려하세요.

프롬프트 엔지니어가 되기 위해 고려해야 할 요소 체크리스트:

목표 독자층 또는 독자 수준 (최고 경영진, 대학 신입생, 취미 활동가)

귀사가 일하고 있는 산업 또는 분야 (직접 소비자 대상 전자상거래, 의료 기기, 인디 게임 개발)

지리적 초점 (호주 시장을 목표로, EU 대 미국 규제 비교 등)

관심 있는 기간 (2024년 4분기 데이터, 2010년 이후 역사적 추세, 2026년 예상되는 전망)

연구 목적 (투자자 프레젠테이션, 학기말 논문 참고문헌, 블로그 게시물 근거 지원)

이것이 만들어내는 차이는 엄청납니다. '워싱턴 포스트나 로이터 같은 언론사의 편집팀이 정확성을 저하시키지 않으면서 사실 확인 속도를 높이기 위해 AI 도구를 어떻게 활용하는지, 구체적인 tool과 워크플로우 예시를 제시하라'고 묻는 콘텐츠 제작자는 뉴스룸 실무 사례, 명명된 tool, 참고하거나 적용할 수 있는 구현 세부사항을 끌어낼 수 있습니다.

단계 #3: 출력 형식 선택하기

Perplexity가 정보를 어떻게 제시할지 결정하세요.

보고에 바로 넣을 수 있는 요약, 프레젠테이션 슬라이드용 글머리 기호 목록, 장단점을 보여주는 비교표, 설명이 포함된 상세한 예시가 필요하신가요?

이 내용을 프롬프트에 추가하세요.

작성 보조 소프트웨어를 비교할 때는 테이블 형식으로 요청하세요: 'ClickUp Brain, Jasper, Textmetrics의 가격, 키워드 데이터베이스 크기, 독자적 기능을 비교하는 테이블을 생성하세요. '

단계 #4: 깊이 수준 설정

Perplexity에게 원하는 깊이 수준을 알려주세요.

2분 안에 읽을 수 있는 표면적인 개요, 몇 가지 예시가 포함된 중간 수준의 상세 설명, 아니면 역사, 현재 상태, 논란, 미래 시사점을 아우르는 철저한 분석 중 어떤 것을 원하시나요?

특정 길이나 세부 사항 지시어를 사용하세요. 예를 들어 '기본적인 Python 지식을 가진 사람을 대상으로, 감독 학습과 비감독 학습에 대한 1000단어 분량의 설명과 각각의 실제 예시 3가지를 제공하세요. '

깊이에 대해 명확히 밝히는 것은 필요한 내용이 두 문장인데 열 개의 문단을 뒤적거려야 하는 상황을 방지하고, 본질이 필요한데 피상적인 개요만 얻는 일을 막아줍니다.

🧠 재미있는 사실: 기계에 인간과 유사한 지능을 부여하려는 아이디어는 그리스 신화에 등장하는 크레타를 지키기 위해 만들어진 거대한 청동 자동인형 탈로스까지 거슬러 올라갑니다. 실제 기계는 아니었지만, 이 신화는 탈로스가 프로그램된 목적을 지녔다고 묘사합니다. 그의 죽음이 어떻게 보였는지 (보아하니): Source

단계 #5: 제약 조건 추가하기

일관된 결과를 필터링해야 할 특정 요구사항이나 한도 목록을 작성해 주세요. 여기에는 시간 제약, 지역적 초점, 소스 유형 또는 다루고자 하는 특정 관점이 포함됩니다.

실질적인 영향을 미치는 유용한 제약 조건의 예시:

‘2023년 1월 이후 발표된 동료 검토 연구에 집중하세요‘는 구식 연구를 인용하는 것을 방지합니다

‘문서화된 사례 연구를 통해 최소 20% 개선 효과를 입증한 전략만 포함‘ 이론적이고 실행 가능한 조언을 걸러냅니다

‘유료 광고 예산이 필요한 전략은 제외‘는 제약 조건 내에서 현실적인 추천을 제공합니다

이러한 제약 조건은 결과를 프로젝트에 중요한 사항에 집중시킵니다.

📮 ClickUp 인사이트: 사용자의 34%는 AI 시스템에 완전히 신뢰하며 일하지만, 약간 더 많은 그룹(38%)은 "믿되 검증하라"는 접근 방식을 유지합니다. 업무 맥락을 잘 모르는 독립형 tool은 종종 부정확하거나 만족스럽지 못한 응답을 생성할 위험이 더 높습니다.

6단계: 완료된 프롬프트 작성하기

이제 모든 것을 하나의 명확한 프롬프트로 통합하세요. 핵심 질문으로 시작하고, 맥락을 추가하며, 원하는 출력 형식과 깊이를 명시한 후 제약 조건을 포함시키세요.

약한 프롬프트는 다음과 같습니다: '기업들은 고객 피드백을 어떻게 활용하나요?'

완료된 프롬프트 예시: '사용자 1,000~10,000명을 보유한 SaaS 기업이 고객 피드백을 수집하고 실행에 옮기는 구체적인 방법 3가지를 설명하세요. 5명 미만의 팀으로 구현 가능한 방법에 집중하세요. 각 방법에 대해 실제 기업 예시 하나를 포함하여 번호 매겨진 목록으로 제시하세요. 해당 기업이 사용한 tool과 달성한 결과도 포함하세요. 최근 18개월 이내에 발표된 사례 연구나 인터뷰에서 출처를 인용하세요. ’

차이점을 느끼시나요? 두 번째 프롬프트는 귀사의 크기 및 자원 제약에 부합하는 검증된 예시를 포함한 실행 가능한 정보를 제공합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Docs를 개인 프롬프트 라이브러리로 생각하세요. 여러분이 직접 만들고 완성한 모든 퍼플렉시티 AI 프롬프트가 한곳에 모여 있는 스페이스입니다. ClickUp Docs로 프롬프트를 팀 전체가 접근 가능한 체계적인 라이브러리로 전환하세요

다양한 사용 사례별 최고의 퍼플렉시티 AI 프롬프트

이미지, 연구, 글쓰기 및 다양한 사용 사례 에 대한 최고의 퍼플렉시티 AI 프롬프트 선별 목록을 소개합니다. 매번 탁월한 결과를 얻으세요.

연구

Perplexity AI 프롬프트로 SWOT 분석 수행하기

[지역]에서 [산업]의 2024-2030년 현재 시장 규모와 프로젝트 연평균 성장률(CAGR)은 얼마입니까? 시장 동인, [맞춤형 유형]별 세분화 분석을 포함하고, 2023년 이후 발표된 Gartner/Forrester/IDC 보고서를 인용하십시오. 출처를 명시한 체계적인 요약 형태로 제시하십시오 [산업] 분야의 [경쟁사 1], [경쟁사 2], [경쟁사 3], [경쟁사 4], [경쟁사 5]를 비교하세요. 다음 항목을 포함한 테이블을 작성하십시오: 가격, 출처를 포함한 시장 점유율, 독보적인 기능, 2024년 제품 업데이트, G2/Capterra 사용자 평가. [목표 고객 크기]를 대상으로 하는 기업에 집중하세요 2025년 [산업] 분야에서 최소 1천만 달러 투자 유치 또는 10만 명 이상 사용자를 보유한 상위 8대 신흥 트렌드를 식별하세요. 각 트렌드에 대해: 100단어로 설명하고, 해당 트렌드를 활용하는 3개 기업을 구체적인 메트릭과 함께 목록으로 나열하며, 2024년 3분기 이후 CB Insights/TechCrunch의 도입 데이터를 인용하세요. 시장 영향력 잠재력 순으로 순위를 매기세요 [산업] 분야의 [기업명]에 대한 2024년 4분기 기준 SWOT 분석을 수행하십시오. 각 사분면별로 최근 실적 보고서, 애널리스트 인용문, 2024년 전략적 조치에서 도출한 정량적 메트릭을 포함한 구체적인 다섯 가지 요소를 포함하십시오. 800~1000단어. 목표 독자: 투자 애널리스트 [국가]에서 [목표 인구통계]가 2022년부터 2024년까지 [제품 카테고리] 구매 행동을 어떻게 변화시켰는가? 포함 사항: 지출 변화(%), 참여 데이터가 있는 선호 채널, 순위별 키 구매 동인, 가격 민감도. McKinsey 설문조사나 NRF 보고서 등 관련 웹페이지 5개 이상 인용. 300단어 요약 + 세부 섹션 2023-2024년 [기술]의 기업 도입률은 어떻게 되나요? 다음 내용을 포함하세요: 현재 도입률(%), 부서별 분포, 사용 중인 구체적 tools, 사례 연구의 ROI 메트릭, 도입 장벽, 성공 요인. 포춘 500대 기업의 공개된 정보에 집중하세요. CTO 대상 1200-1500단어 2024년 10월 기준 [지역] 내 [기업 유형]에 영향을 미치는 현재 시행 중이거나 예정된 [규제 유형]을 요약하세요. 각 규제별로: 시행일, 키 요구사항, 벌칙, 그리고 [예시 기업 1], [예시 기업 2], [예시 기업 3]의 대응 방안을 제시하세요. 규정 준수 체크리스트 형식으로 작성하십시오. 공식 규제 출처를 인용하세요 2024년 [업종] 분야 벤처캐피털 투자 분석. 포함 내용: 분기별 비교를 통한 총 투자액, 단계별 분배, 투자 금액 및 투자사별 상위 10개 거래, 특정 비중을 차지하는 신흥 하위 분야, 신규 유니콘 3개사 프로필. 500만 달러 이상 미국/EU 거래에 집중. Crunchbase/PitchBook 데이터 활용. 1000단어 투자 메모 형식 [기업 크기] 제조업체들이 2023-2024년에 도입하는 공급망 기술은 무엇인가요? 중점 분야: IoT, AI 예측, 블록체인, 창고 자동화. 각 항목별: 도입률, 구현 비용/타임라인, 메트릭별 효율성 향상 효과, 사례 연구 2건. 500만 달러 이상 투자 필요 솔루션 제외. 평가 가이드 형식으로 작성 [제품 1], [제품 2], [제품 3], [제품 4], [제품 5]의 고객 만족도를 비교하세요. 포함 사항: NPS 점수, G2/Capterra 평가 및 리뷰 수, 지난 6개월간의 감정 분석(각 제품별 상위 3개 칭찬 및 불만 사항 포함). [기업 크기] 리뷰어 필터 적용. 200단어 요약과 함께 의사 결정 매트릭스 테이블로 제시하세요 [시장/산업]의 2020-2024년 시장 점유율 배포를 보여주는 인포그래픽을 제작하세요. 포함 사항: 현재 시장 선도 기업([회사 1], [회사 2], [회사 3], [회사 4])의 비율을 나타내는 원형 차트 매출 성장 추세를 보여주는 라인 그래프 * 지역별 성과([지역 1], [지역 2], [지역 3])를 비교하는 막대 차트 [제품 1] vs. [제품 2] vs. [제품 3] vs. [제품 4]의 시각적 비교 매트릭스를 생성하세요. 제품 로고를 상단에 배치하고, 왼쪽에 10~12개 키 기능(가격, [기능 1], [기능 2], [기능 3])을 나열한 기능 비교 테이블로 표시하세요. 각 항목에 체크 표시/X 표시 또는 평가표를 부여하세요. 우수한 기능과 열악한 기능을 구분하기 위해 색상 코드를 적용한 깔끔하고 현대적인 디자인을 사용하세요

Perplexity AI 프롬프트로 인포그래픽 및 기타 이미지를 생성하세요

🔍 알고 계셨나요? 아서 새뮤얼은 1959년 "체커 게임을 이용한 기계 학습 연구"라는 제목의 최초의 기계 학습 논문을 발표했습니다. 이 논문은 체커를 배우고 인간을 이길 수 있는 그의 프로그램을 설명했습니다. 이 연구는 '기계 학습'이라는 용어를 대중화시켰습니다

소프트웨어 개발

Perplexity AI로 코드 오류를 해결하세요

[언어] 기능을 작성하여 [특정 작업]을 수행하세요. 요구사항: [경계 사례] 처리, 오류 처리 포함, [디자인 패턴] 준수, 타입 힌트/문서화 추가. 다음을 포함하는 세 가지 테스트 케이스도 포함하세요: 성공, 경계 사례, 실패 [작업]을 수행할 때 [오류 메시지]가 발생합니다. 상황: [기술 스택] 사용 중. 코드: [코드 스니펫]. 해당 스택에 특화된 근본 원인을 분석하고, 가장 가능성이 높은 문제를 설명하며, [tools]를 활용한 디버깅 단계를 제시하고, 수정된 코드와 함께 설명을 제공해 주세요 [애플리케이션 유형]을 위한 아키텍처를 설계하여 다음을 지원하십시오: [요구사항 1], [요구사항 2], [요구사항 3]. 다음을 포함하십시오: 아키텍처 다이어그램 설명, 기술 스택 및 그 근거, 데이터베이스 스키마, 확장 전략, [클라우드 제공자] 기준 예상 비용 [데이터 크기] 처리 시 [현재 시간]이 소요되는 이 [언어] 코드를 최적화하세요: [코드 스니펫]. 목표: [목표 시간] 미만으로 단축, [메모리 한도] 이하 유지. 제공자: 프로파일링 분석, 최적화 코드, 복잡도 비교, 벤치마크 결과, 각 최적화 항목에 대한 설명 이 [소스 기술] 코드를 [목표 기술]로 변환하세요: [스니펫]. [목표] 최고의 실행 방식을 따르면서 기능을 유지하세요. 각 [소스] 패턴이 [목표]에 어떻게 지도되는지 설명하고, 타입 정의를 포함하며, 유사한 변환을 위한 마이그레이션 체크리스트를 제공하세요 [API 서비스]를 [프레임워크] 애플리케이션에 통합하기 위한 구현 가이드를 작성하세요. 다음 내용을 포함하십시오: 설정, 환경 관리 기반 인증, [기능 1], [기능 2], 오류 처리, 속도 제한 준수, 테스트 접근법, [준수 고려사항]. 완료한 코드 예시를 포함하십시오. 2500단어 단계별 튜토리얼 이 [프레임워크] 서비스에 대한 테스트 스위트를 생성하세요: [스니펫]. [테스트 프레임워크]를 사용하여 다음을 제공하세요: 모의 의존성을 포함한 단위 테스트, 통합 테스트, [보안 테스트 1], [보안 테스트 2], [보안 테스트 3]을 포함한 에지 케이스. 설정/해제 포함, 90% 이상의 커버리지 달성, AAA 패턴 준수. 테스트 전략을 설명하세요 이 코드에 대한 보안 감사: [Snippet]. 다음 항목을 확인하십시오: SQL 인젝션, XSS, 비보안 참조, 인증/권한 결함, 데이터 노출, 속도 제한, CSRF, 파일 업로드 문제, 취약한 비밀번호, 오류 메시지 유출. 각 항목에 대해 공격 방법을 설명하고, OWASP 등급을 사용하여 심각도를 평가하며, 안전한 코드를 제공하십시오. 우선순위가 지정된 수정 체크리스트를 포함하십시오. 1500단어

💡 전문가 팁: 가장 효과적인 AI 프롬프트는 종종 인간의 호기심을 모방합니다. 자연스럽고 질문 중심의 프롬프트가 더 미묘한 답변을 이끌어낸다는 것은 잘 알려진 사실입니다. 바로 이 때문에 사고의 사슬(Chain-of-Thought) 프롬프트 기법이 널리 사용되고 있습니다. AI가 단계별로 사고 과정을 따라가도록 안내하세요. 인스턴스, '단계별로 생각해보자. 키워드 연구부터 콘텐츠 클러스터링까지 신규 블로그의 SEO에 영향을 미치는 요소는 무엇이며, 3개월 플랜에 따라 이를 어떻게 우선순위화할 것인가?'라고 작성하세요. 이는 단순히 답을 알려주는 것이 아니라 AI에게 어떻게 생각해야 하는지를 가르치는 것입니다.

마케팅

Perplexity AI 프롬프트로 벤치마크 분석하기

[Business 유형]을 대상으로 [대상 고객]을 겨냥한 6개월 SEO 전략 수립. 포함 사항: 월간 검색량 1,000회 이상 키워드 20개(난이도 점수, 경쟁 분석 포함); 기둥 콘텐츠 + 보조 포스트로 구성된 콘텐츠 클러스터 3개; 제목, 검색 의도, 트래픽 추정치가 포함된 콘텐츠 달력. 2023년 이전의 오래된 상위 콘텐츠를 가진 키워드 우선순위 지정. 실행 가능한 스프레드시트 형식으로 작성 [제품명]을 목표로 하는 [기업 규모]별 구매자 페르소나 3종을 생성하세요. 각 페르소나에는 다음 정보가 필요합니다: 인구통계학적 특성, 심리적 특성, 접점이 포함된 구매 여정, 콘텐츠 선호도, 구매 거부 이유, 의사 결정 권한. 기반 자료: 2024-2025년 가트너/포레스터 B2B 연구, 링크드인 데이터, G2 리뷰. 페르소나당 실제 인용문 1개 포함. 각 500단어 + 요약 테이블 지난 12개월간 [경쟁사]의 콘텐츠 전략(블로그, YouTube, 팟캐스트)을 분석하세요. 포함 사항: 게시 빈도, 트래픽 기준 상위 10개 게시물, 형식별 분석, 주제 변화, 참여 메트릭, 목표 키워드, 프로모션 전략. 검색량 2,000회 이상의 콘텐츠 공백 5가지를 식별하세요. [경쟁사 2] 대비 분석. 1,500단어 인텔 브리프 [연도] 기업을 목표로 하는 [채널 1], [채널 2], [채널 3], [채널 4]의 B2B SaaS 벤치마크는 무엇인가요? 각 채널별: CTR, 전환율, CAC, 거래 주기, ROAS. 기업 단계별(연간 반복 매출 500만 달러 이상)로 세분화하세요. 상위/하위 25%를 포함시키세요. HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B 연구소 2024년 보고서를 인용하세요. 참조 테이블 + 상위 성과자 분석(300단어)으로 제시하세요 [제품 출시]를 위한 8주 캠페인 설계. 목표: [메트릭]. 포함 사항: 이메일 시퀀스(제목/CTA 포함 5개 이메일), 소셜 미디어 캘린더, 유료 광고 전략([플랫폼]에 걸쳐 [예산] 달러), 타겟팅, 각도별 콘텐츠 자산, 채널별 메트릭, A/B 테스트 가설. 타임라인 및 [크기] 팀을 포함한 브리프 형식으로 작성. 2000단어 2024년 매출 1억 달러 이상의 [산업] 브랜드들의 개인화 전략을 연구하세요. 중점 분야: 추천 엔진, 동적 웹사이트 변경, 이메일 개인화, 앱 기능, 구매 후 관리. 각 항목별: 2~3개 브랜드 예시, 사용 기술 플랫폼, 사례 연구를 통한 전환율/평균 주문 금액(AOV) 영향도, 구현 난이도. 기본 전략은 제외하세요. 15% 이상의 증대 효과가 입증된 사례를 우선순위로 삼으세요. 노력/효과 매트릭스가 포함된 2000단어 분량의 실행 가이드 [캠페인명]의 [프로모션]을 홍보하는 이메일 헤더 이미지를 디자인하세요. 크기 600x200px. 포함 요소: 매력적인 헤드라인 텍스트 '[헤드라인]', 지원 서브텍스트, 관련 이미지([제품/라이프스타일 장면]), CTA 버튼, 브랜드 색상. 모바일 반응형 디자인 적용 2025년 1분기 시각적 콘텐츠 캘린더를 생성하세요. [블로그/소셜/이메일] 게시 일정을 표시하며, 날짜가 포함된 그리드 형식으로 구성됩니다. 콘텐츠 유형별 색상 코드, 주별 테마, 주요 캠페인 론칭 일정을 강조 표시하세요. 깔끔하고 체계적인 레이아웃으로 구성됩니다

🔍 알고 계셨나요? ELI5라는 약어는 'Explain like I’m Five(5살 아이에게 설명하듯이 설명해 주세요)'를 의미하는 인기 표현입니다. 이는 레딧 커뮤니티에서 시작되었으며, 사용자들이 복잡한 주제를 마치 5살 아이에게 설명하듯 단순화해 달라고 요청하는 방식이었습니다. 현재는 퍼플렉시티 AI나 ChatGPT 같은 AI 도구에서 가장 널리 쓰이는 프롬프트 스타일 중 하나입니다. 마이클 스콧의 '진지한 쿼리'가 AI에게 던질 질문이 될 줄 누가 알았겠는가? Source

전자상거래

퍼플렉시티 AI에게 전자상거래 노력을 지원해 달라고 요청하세요

Amazon에서 [카테고리] 내 다음 조건을 충족하는 10개 제품 찾기: 월간 검색량 5,000~30,000회, 경쟁사 수 <40개, 가격 [최저]~[최저]~[최저]~[최고], 리뷰 수 <500개인 상위 10개 제품, 전년 대비 20% 이상 성장. 각 항목별: 키워드 + 검색량, 관련 용어, 매출 추정치가 있는 상위 3개 제품, 일반적인 불만 사항, FBA/COGS(원가) 적용 후 이익률(30% 가정), 공급업체 가용성(알리바바 3개 이상, 최소 주문 수량 500개 미만). 매출 × 입력 순으로 정렬하세요 2024년 4분기 Amazon, [소매업체], DTC 사이트에서 [제품 유형]의 [최소]-[최소]-[최소]-[최대] 가격 범위 분석. 포함 사항: 가격 클러스터링 포인트, 심리적 가격 전략, 가격 대 평가 상관관계, 마켓플레이스별 가격 차이, 프로모션 빈도/할인 폭(6개월), [브랜드 1-5]의 가격/기능별 경쟁 위치 Amazon에서 상위 5개 [제품 카테고리]에 대한 리뷰 분석 (1,000개 이상 리뷰, 2023-2024년 한정). 추출 항목: 카테고리별 가장 많이 멘션된 장점, 비율별 일반적인 불만 사항, 기능 요청, 시간별 품질 문제, 브랜드 비교, 구매 동기. 주제별 인용문 3개 제공자. 리뷰의 15% 이상에서 나타나는 가장 큰 미충족 요구사항 식별 [제품 카테고리] 페이지용 20가지 CRO 전략을 A/B 테스트 결과(10% 이상 상승 효과 입증)와 함께 정리하세요. 각 항목별: 구현 방법, 심리학적 원리, 검증된 결과, 최적 적용 제품 카테고리, 복잡도. 1만 달러 이상 기술 투자 제외. Baymard/CXL/VWO 사례 연구 출처. 노력 대비 효과 우선순위 매트릭스 적용 [제품 유형]에 대해 월 [X] 건의 주문, [Aov] 달러, [무게] 파운드, [치수], [단일 항목 비율]%의 주문을 기준으로 Amazon FBA vs 3PL ([제공자 1], [제공자 2]) vs 자체 배송을 비교하세요. 각 옵션별: 비용 내역, 초기 설정 비용, 손익분기점 물량, 배송 속도, 반품 처리, 국제 배송 가능 여부, [물량 2] 및 [물량 3]에서의 확장성. 2024년 가격 및 2024년 10월 FBA 수수료 포함. 물량별 주문당 비용을 반영한 의사결정 매트릭스. 우선순위에 따른 권장안 제시 DTC [카테고리] 브랜드($[가격대])를 위한 Google 쇼핑, Meta 광고, Amazon 스폰서드 제품 비교. 각 채널별: CPC 범위, 전환 벤치마크, ROAS(잠재고객 발굴/리타게팅), CAC:LTV 비율, 크리에이티브 요구사항, 타겟팅 옵션, 어트리뷰션, 최소 예산, 학습 단계 기간. 월 $[예산]으로 어떤 채널을 우선순위로 삼아야 할까요? [제품 혜택]에 대한 전후 비교 이미지를 생성하세요. 분할 화면 구성: 왼쪽 – [문제점]이 있는 문제 상태, 오른쪽 – [제품 사용 중]인 해결 상태. 변환 과정을 설명하는 화살표와 라벨을 포함하세요. 제품 페이지용으로 사용 [제품명]의 크기/치수 가이드 이미지를 제작하세요. 제품에 측정값이 라벨되어 있으며, 규모를 비교하기 위해 일상적인 오브젝트와 함께 배치되어 있고, 필요한 경우 다양한 각도에서 촬영한 보기를 포함하세요. 측정 단위는 [Cm/인치]로 표기하십시오. 중립적인 배경에 명확하고 기술적인 스타일로 제작해 주세요

학습과 자기계발

Perplexity AI 프롬프트로 효과적인 학습 기법을 탐구하세요

[기술] 분야에서 초보자부터 [취업 준비 수준]까지 도달하는 90일 플랜을 수립하세요. 주간 모듈로 세분화하여: 주별 키 개념, 일일 시간(주당 [X]시간), 자료(무료 우선순위, 유료 <$50), 8개의 진행 프로젝트, 격주 점검점, 흔한 실수, 개념 간 의존성을 포함합니다. 목표: [배경]을 가진 강한 독학 능력 보유자 [복잡한 개념]을 세 가지 수준으로 설명하세요: (1) 12세 어린이를 대상으로 비유를 사용한 ELI5(초보자용 설명) 4~5문장 (전문 용어 금지); (2) [필수 사전 지식]을 바탕으로 [키 요소]를 다루는 300단어 설명; (3) [고급 독자]를 위한 800단어 기술적 심층 분석 (수학적 설명 포함) [주제]에 초점을 맞춘 10개의 [기술] 연습 문제를 생성하세요. 기초부터 고급까지 진행됩니다. 구조: 문제 1-3 (기초), 4-6 (중급), 7-8 (고급), 9-10 (전문가). 각 문제는 다음을 포함합니다: 현실적인 시나리오, 구체적인 질문, 샘플 데이터/스키마, 예상 출력, 난이도, 평가되는 개념, 흔한 실수 [배경]을 가진 사람이 [목표]를 달성하기 위한 [기술] 관련 주요 리소스 비교: [리소스 1], [리소스 2], [리소스 3], [리소스 4]. 평가 항목: 교수법, 깊이 vs 폭, 시간 커밋, 비용, 필수 조건, 실습 구성 요소, 커뮤니티 지원, 취업 준비 값 [과목 유형]에 가장 효과적인 학습 기법은 무엇인가요? 다음을 포함하세요: 간격 반복 학습 일정, 능동적 회상 방법, 해당 분야에 특화된 실용적 적용 전략. [X]시간/주의 주간 학습 플랜과 활용 tool([플래시카드 앱], [연습 플랫폼])을 제공하세요. 실행 가능한 주간 템플릿을 제공하세요 [고급 주제] 학습 전에 필요한 선행 지식은 무엇인가요? 먼저 숙지해야 할 기초 개념을 보여주는 의존성 트리를 작성하세요. 각 선행 지식에 대해 다음을 포함하세요: 설명, 고급 주제와 관련성이 있는 이유, 권장 학습 순서, 시간 추정, 양질의 무료 자료 [기술]을 실제 상황에 적용할 수 있는 다섯 가지 실용적인 프로젝트를 제공하세요. 각 프로젝트마다 다음을 포함하세요: 난이도, 필요한 지식, 시간 추정, 학습 성과, 단계별 요구사항, 확장 과제, 포트폴리오에 어떻게 보여줄지. 초급부터 고급까지 진행하세요. 스타터 코드와 평가 기준에 대한 적절한 구조를 포함하세요

🔍 알고 계셨나요? 1950년 앨런 튜링이 제안한 '튜링 테스트'는 기계가 인간과 구분할 수 없는 대화를 이어갈 수 있는지 확인하기 위해 고안되었습니다.

창의적 글쓰기 및 콘텐츠 생성

퍼플렉시티 AI 프롬프트로 독특한 캐릭터 프로필을 제작하세요

[장르] 스토리 10개를 생성해 주세요. 각 스토리에는 [요소 1]과 [요소 2]가 결합되어야 하며, 다음과 같은 내용을 포함합니다: 주인공 개요, 핵심 갈등, 잠재적 반전. 각 스토리당 2~3문장으로 작성해 주세요. 독창성과 감정적 매력을 우선시해 주세요 [장르] 속 [캐릭터 유형]에 대한 상세한 캐릭터 프로필을 작성하세요. 포함 사항: 배경 이야기, 동기, 결점, 강점, 말투, 캐릭터 아크, 관계. 입체적이고 매력적으로 구성하세요. 800단어 [주제]에 대해 [대상]을 목표로 한 글쓰기를 위한 20가지 독특한 접근법을 브레인스토밍하세요. 포함 사항: 반대 의견, 개인적 경험 이야기, 데이터 기반 접근법, 혁신적인 형식. 지나치게 흔한 접근법은 피하세요. 콘텐츠 유형(방법론, 사례 연구 등)별로 그룹화하세요 [대상]을 위한 [주제]에 관한 [콘텐츠 유형]의 매력적인 헤드라인 15개를 생성하세요. 다양한 수식을 사용하세요: 방법, 리스트, 질문, 호기심 유발, 혜택 중심. 각 항목의 문자 수를 포함하세요 [플랫폼]용 [주제]에 관한 [비디오 길이] 분량 비디오 대본 개요. 포함 사항: 후크(첫 10초), 전환을 포함한 주요 포인트, 참여 유도 전략, CTA. 텔레프롬프터 읽기용 형식. 목표 [관객]. 타임스탬프 마커 포함 이 콘텐츠를 [참조 예시]의 스타일과 일치하는 [특정 어조/목소리]로 재작성하세요: [콘텐츠]. 핵심 메시지를 유지하면서 어휘, 문장 구조, 유머 수준, 격식을 조정하세요. 적용한 다섯 가지 키 스타일 선택과 그 선택이 목표 어조에 부합하는 이유를 설명하세요 [주제]에 관한 [콘텐츠 유형]의 서두 문단을 다섯 가지 방식으로 작성하세요. 다음 기법을 활용하십시오: 도발적인 질문, 놀라운 통계, 개인적인 일화, 과감한 반대 주장, 생생한 감각적 묘사. 각 서두가 사용하는 심리적 트리거를 설명하세요 [주제]에 관한 10부작 콘텐츠 시리즈를 [대상]을 위해 진행하세요. 다음을 포함하세요: 에피소드 제목, 키 내용, 콘텐츠 형식(비디오, 종합 기사, 인포그래픽 등), 각 콘텐츠의 연결 방식, 최적의 게시 주기. 청중의 관심을 유지하는 서사 구조를 만드세요. 각 콘텐츠별 프로모션 전략을 포함하세요 [장르] 소설 『[제목]』의 표지 디자인을 생성해 주세요. 테마: [분위기/테마]. 포함 사항: 대담한 제목 타이포그래피, 저자명, [키 요소]를 암시하는 분위기 있는 배경 이미지, [감정]을 불러일으키는 색상 구성. 스타일: [상업적/문학적/스릴러/로맨스 관례] [캐릭터 이름]의 캐릭터 레퍼런스 시트를 작성하세요. 포함 내용: - [특징적인 포즈]의 전신 보기 - [키 기능]이 드러나는 얼굴 클로즈업 - 의상 디테일 - 색상 팔레트 - 주목할 만한 항목/액세서리 - 간략한 성격 목록 목록 포함 스타일: [리얼리스틱/애니메이션/카툰/코믹북]

퍼플렉시티 AI 프롬프트 사용 시 피해야 할 흔한 실수들

퍼플렉시티 AI 프롬프트와 일할 때 피해야 할 흔한 실수 몇 가지는 다음과 같습니다:

오류 해결책 한 번에 너무 많은 것을 요구하는 것 명확하고 실행 가능한 답변을 얻으려면 프롬프트당 하나의 요청에 집중하세요 단어 수 한도 무시 명확한 한도 설정: '150단어 이내로 설명'하여 장황한 출력을 방지하세요 관련 없는 여러 질문을 하거나 프롬프트를 전혀 다듬지 않는 경우 다양한 각도를 시험해보고, 표현을 조정하며, AI 응답을 바탕으로 개선하세요 AI를 혼란스럽게 하는 지나치게 비공식적인 언어 사용 프롬프트는 명확하고 전문적으로 작성하세요. 의도하지 않은 경우 속어나 약어는 피하십시오 지침과 참조 콘텐츠를 일관성 없이 결합함 지침과 원본 자료를 구분하기 위해 명확한 섹션이나 태그를 사용하세요 AI가 분야별 전문 용어를 이해한다고 가정할 때 기술 용어 및 약어에 대한 간략한 정의나 맥락을 추가하세요 관련 정보가 누락된 경우 어떻게 해야 하는지 명시하지 않음 /AI 지시: '정보를 찾지 못할 경우, 현재 합의된 내용을 요약하거나 '찾을 수 없음'이라고 명시적으로 표기하십시오.' AI가 이전 스레드나 행동을 '기억'한다고 가정할 때 각 새 프롬프트마다 필요한 사전 맥락이나 결과를 명시적으로 재진술하십시오

🧠 재미있는 사실: 1980년대 초, MIT AI 연구소의 컴퓨터가 강화 학습을 통해 스페이스 인베이더를 플레이하는 법을 배웠습니다. 목표는 피드백을 통해 기계가 '즐기면서' 실력을 향상시키는 방법을 가르치는 것이었습니다.

퍼플렉시티 AI 사용의 한도점

많은 퍼플렉시티 AI 리뷰에서 이 tool이 빠른 검색에는 효과적이지만 몇 가지 단점이 있다고 지적합니다. 다음과 같은 잠재적 문제점에 직면할 수 있습니다:

전용 챗봇에 비해 맥락적 깊이나 대화적 미묘함이 한도 있음; 복잡한 아이디어를 깊이 있게 탐구하기보다는 간결한 요약 제공에 치우침

완료된 실시간 웹 검색 엔진에 비해 소스 커버리지와 인덱스 범위가 더 좁을 수 있습니다; 더 적은 수의 소스에 의존할 수 있으므로 관점을 놓칠 수 있습니다

인용 내용이 부정확하거나 오래되었거나 관련 없는 출처로 연결될 수 있습니다. 이는 사용한 퍼플렉시티 AI 프롬프트에 따라 달라집니다

무료 버전은 프로 검색, 파일 업로드, 상위 사용량 등급과 같은 특정 기능에 대한 접근을 제한합니다

🔍 알고 계셨나요? '알고리즘'이라는 단어는 9세기 페르시아 수학자 알-호라이즈미( Al-Khwarizmi) 에서 유래했습니다. 그는 방정식 해결을 위한 체계적인 규칙을 창안했습니다.

탐색해볼 만한 퍼플렉시티 /AI 대안들

최고의 퍼플렉시티 /AI 대안을 엄선해 소개합니다! 💁

1. ClickUp (상황 인식 AI 지원 및 검색에 최적)

ClickUp Brain을 활용하여 기존 데이터를 기반으로 체계적이고 영향력 있는 콘텐츠 아이디어를 생성하세요

ClickUp은 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에 통합한 일용 모든 것 앱입니다. 차세대 AI 자동화 및 검색 기술로 가속화된 솔루션입니다.

퍼플렉시티 같은 tools가 개별적으로 질문에 답하는 반면, 플랫폼의 AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain은 작업 공간, 문서, AI 인사이트를 연결하여 팀이 한 곳에서 아이디어를 구상하고, 콘텐츠를 제작하며 실행할 수 있도록 합니다.

목표에 부합하는 아이디어 생성

ClickUp Brain은 콘텐츠 아이디어 구상을 집중적이고 데이터 기반의 프로세스로 전환합니다.

1분기 콘텐츠 달력을 갱신한다고 가정해 보세요. ClickUp Brain에게 기존 주제, 트래픽 메트릭, 콘텐츠 공백을 검토하여 SEO와 브랜드 톤에 부합하는 새로운 테마를 제안해 달라고 요청합니다.

작업 공간의 맥락을 활용하여 기존 성과와 시너지를 낼 수 있는 아이디어를 제안합니다. 제안된 각 아이디어를 ClickUp 작업으로 전환하고, 관련 소유자에게 태그를 지정하며, 추가 연구를 위한 참조용 ClickUp 문서를 첨부할 수 있습니다.

📌 이 프롬프트를 사용해 보세요: 현재 콘텐츠 캘린더를 분석하고, 원격 협업과 관련된 다섯 가지 새로운 기사 아이디어를 생성하세요. 키워드 공백을 채우고, 가장 성과가 좋은 카테고리와 일치하는 아이디어여야 합니다.

작업 공간을 떠나지 않고도 심층적인 연구를 수행하세요

ClickUp Brain MAX의 웹 검색 기능을 통해 외부 인사이트를 작업 공간에 바로 가져오세요

퍼플렉시티 AI를 사용해 본 적이 있다면, 얼마나 빠르게 답변을 제공하는지 아실 겁니다. 하지만 그 답변들은 여러분의 워크플로우 밖에 존재합니다. 여전히 키 인사이트를 문서에 복사하고, 적절한 맥락을 찾으며, 수동으로 연구를 실행으로 전환해야 합니다.

ClickUp Brain MAX가 이를 바꿉니다. 웹 검색 기능을 통해 신뢰할 수 있는 출처의 최신 정보를 ClickUp 내에서 직접 가져올 수 있습니다. 이러한 외부 조사 결과를 기존 프로젝트, 문서, 작업과 결합하여 연구, 분석, 실행을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

콘텐츠 감사를 진행 중인데, 하이브리드 팀워크에 관한 블로그 게시물들의 성과가 저조하다는 사실을 발견했다고 가정해 보세요.

프롬프트 예시: ‘하이브리드 팀 생산성에 관한 최신 데이터를 웹에서 검색하고, 블로그 업데이트 시 참고해야 할 세 가지 새로운 통찰력을 목록으로 나열해 주세요.’

신뢰할 수 있는 출처의 최신 보고(예: 원격 근무자 사이의 하이브리드 피로도를 보여주는 새로운 연구)와 함께 다음 재작성을 위한 실행 가능한 제안이 몇 초 만에 제공됩니다. 작성자에게 태그를 지정하고, 발견 사항을 관련 작업에 첨부 파일한 후 업데이트를 즉시 예약할 수 있습니다.

ClickUp Brain은 대규모 프로젝트 진행을 원활하게 하는 데도 도움을 줍니다.

숨겨진 장애물을 발견하여 ClickUp Brain으로 실행 가능한 작업으로 전환하세요

이제 콘텐츠 감사 결과 수백 개의 문제가 있는 페이지가 발견되었다고 가정해 보겠습니다. ClickUp Brain에게 문제 유형(예: 오래된 정보나 깨진 링크)별로 페이지를 그룹화하고, 적절한 소유자에게 할당하며, 마감일을 설정하도록 요청하세요.

몇 분 안에 워크플로우에 지도된 분류된 작업 목록을 확보할 수 있으며, 각 수정 사항에 대한 체크리스트까지 완료됩니다.

📌 이 프롬프트를 사용해 보세요: 감사 과정에서 표시된 모든 페이지를 카테고리(구식 콘텐츠, 누락된 링크, 낮은 참여도)별로 분류하고, 각 팀 회원에게 2주 기한을 부여하여 할당하세요.

창의적 아이디어 구상과 실행을 연결하세요

아이디어를 결과물로 전환할 준비가 되면, ClickUp Brain이 처음부터 끝까지 지원합니다. ClickUp 화이트보드 내에서 AI 아트 생성 기능을 활용해 이미지 컨셉을 생성하고, 개요를 구축하거나 시각적 자산을 직접 제작하세요.

ClickUp Brain의 AI 이미지 생성 기능을 활용해 캠페인이나 블로그용 창의적인 자산을 제작하세요

예시: 마케팅 리더가 원격 팀워크에 관한 블로그용 헤더 그래픽이 필요합니다. 브랜드 색상 팔레트에 맞춰 시각적 컨셉을 생성해 달라고 ClickUp Brain에 요청하세요. 승인된 후에는 선택한 이미지를 콘텐츠 작업에 바로 첨부 파일로 첨부할 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능들

ClickUp의 한도

초보자에게는 그 광범위한 맞춤형 기능들이 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,585개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

레딧 사용자가 공유합니다:

네. 솔직히 ClickUp Brain 덕분에 수많은 번거로운 작업이 줄었어요. 무료 버전도 꽤 효율적인 AI tools가 있긴 하지만, 탭을 계속 전환해야 하는 게 부담스러웠거든요. 그리고 솔직히, 집중 작업 중일 때는 이런 게 가장 귀찮은 일이죠.

저는 콘텐츠 업계에 종사하는 만큼 주로 글쓰기에 AI를 활용합니다. 작성한 내용을 편집해 주기도 하죠(정말 대단해요!). 또 다른 큰 도움은 Docs 기능입니다. 서식 옵션, 특히 배너 기능이 마음에 들어요. 정말 귀여워요!

네. 솔직히 ClickUp Brain 덕분에 수많은 번거로운 작업이 줄었어요. 무료 버전도 꽤 효율적인 AI tools가 있긴 하지만, 탭을 계속 전환해야 하는 게 부담스러웠거든요. 그리고 솔직히, 집중 작업 중일 때는 이런 게 가장 귀찮은 일이죠.

저는 콘텐츠 업계에 종사하는 만큼 주로 글쓰기에 AI를 활용합니다. 작성한 내용을 편집해 주기도 하죠(정말 대단해요!). 또 다른 큰 도움은 Docs 기능입니다. 서식 옵션, 특히 배너 기능이 마음에 들어요. 정말 귀여워요!

2. Google Gemini (다중 모달 지능에 최적)

via Gemini

Google의 Gemini는 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오, 코드를 동시에 일합니다. 오류 메시지 스크린샷을 첨부하고, 코드를 붙여넣기 한 후 문제를 구두로 설명하세요. AI가 이 세 가지 입력을 함께 처리합니다.

또한 딥 리서치는 정보 수집의 지루한 부분을 자동화하여, 여러분이 다른 작업을 처리하는 동안 수백 개의 사이트를 탐색하며 보고를 작성합니다.

Google Gemini의 최고의 기능들

Google 드라이브 파일에서 데이터를 가져오고 해당 문서를 업데이트할 때 자동으로 최신 버전을 참조하는 맞춤형 Gems 를 구축하세요

카메라로 보이는 것에 대해 질문하세요; tool이 화면에 직접 해결책을 보여줍니다

Vids에서 자연어로 장면을 설명하여 짧은 비디오 클립들을 생성하고 에서 자연어로 장면을 설명하여 짧은 비디오 클립들을 생성하고 원격 비디오 제작을 지원하세요

Google Gemini의 한도점

Free 사용자는 Gemini 2.5 Pro의 경우 일일 프롬프트 사용량이 5회로 제한됩니다. Pro 구독자(월 20달러)는 최대 100회까지 사용 가능합니다

동일한 쿼리를 처리할 때, 특히 복잡한 다단계 작업의 경우 응답 속도가 경쟁사 대비 현저히 느립니다

Google Gemini 가격 정책

Free

google AI Pro: *월 19.99달러

google AI Ultra: *월 249.99달러

Google Gemini 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (275개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

3. ChatGPT (대화형 연구에 최적)

via ChatGPT

ChatGPT 검색은 기존의 '키워드 입력, 링크 클릭, 반복'이라는 반복적인 과정을 더 유연한 방식으로 바꿨습니다. 평범한 언어로 질문하면 tool이 자동으로 웹을 검색하여 키 정보를 종합해 대화형 답변으로 제공합니다.

검색 기록 기능을 통해 키워드로 과거 대화를 다시 확인할 수 있어, 3주 전에 진행한 시장 분석이 허공으로 사라지지 않습니다. 또한 맥락에 맞는 이미지 생성이 필요할 때 DALL-E를 통합하여 활용할 수 있습니다.

ChatGPT의 최고의 기능들

심층 연구 모드를 활성화하여 여러 온라인 출처의 콘텐츠를 읽고 종합하는 다단계 연구 작업을 처리하세요

프로젝트 아래에서 관련 채팅, 파일 및 맥락을 체계적으로 정리하여 다중 세션 워크플로우나 장기 연구 주제에 걸쳐 작업의 연속성을 유지하세요

예약 작업을 설정하여 ChatGPT가 알림 발송, 분석 실행, 웹 업데이트 확인과 같은 반복 작업을 능동적으로 수행하도록 하세요

ChatGPT의 한도

무료 사용자는 5시간 동안 GPT-5 메시지 10~50개로 제한되며, 이후 시스템이 GPT-4로 전환됩니다

해당 tool은 계정 정보를 공유하지 않지만, ChatGPT가 재작성한 후에도 제3자 검색 제공자가 사용자의 쿼리를 처리하므로 민감한 정보에 대한 보안 문제가 발생할 수 있습니다

ChatGPT 가격 정책

Free

Go: 월 $5

추가 혜택: 월 $20

프로: 월 200달러

비즈니스: 사용자당 월 30달러

기업: 맞춤형 가격

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,045개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (260개 이상의 리뷰)

4. You. com (개발자 인프라에 최적)

You.com은 대규모 언어 모델(LLM) 애플리케이션을 실시간 웹 데이터에 기반하도록 구축해야 하는 개발자를 위해 검색 API를 특별히 개발했습니다. 이 플랫폼은 검색 엔진이 제공하는 일반적인 메타데이터 태그가 아닌, AI가 소비하기에 적합한 장문 스니펫을 반환합니다.

ARI(Advanced Research & Insights)는 400개 이상의 출처를 동시에 스캔하여 5분 이내에 완료된 보고서를 생성합니다.

You.com 최고의 기능

특정 쿼리 유형에 최적화된 모델(ChatGPT, Claude, Gemini)을 자동으로 선택하도록 설정하세요

Google Drive, OneDrive 및 SharePoint 통합을 통해 조직 데이터를 포함하는 맞춤형 검색 범위를 생성하세요

맞춤형 에이전트를 생성하여 특정 지시를 반복적으로 실행하도록 설정하세요. 일상적인 작업에 동일한 프롬프트를 반복 입력할 필요가 없어집니다

You.com의 한도

파일 업로드 제한은 Pro 플랜 기준 쿼리당 25MB, Max 플랜 기준 50MB로 설정되어 있어 대규모 데이터셋이나 문서 모음 분석이 블록됩니다

Max 플랜은 협업 공간 사용자를 25명으로 한도하여 조직이 성장함에 따라 팀 확장을 제한할 수 있습니다

You.com 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

최대: 월 200달러

기업: 맞춤형 가격

You. com 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

5. Phind (기술적 검색에 최적)

via Phind

Phind는 답변 도중 추가 정보가 필요할 때 여러 차례 웹 검색을 수행하여, 초기 쿼리 하나로 제한하지 않고 포괄적인 실시간 답변을 제공합니다. 답변은 다이어그램, 차트, 인라인 이미지, 카드, 인터랙티브 위젯 형태로 제공되어 복잡한 주제도 쉽게 이해할 수 있게 합니다.

이 플랫폼은 GitHub 및 Stack Overflow와 같은 온라인 출처 연결이 포함된 AI 응답을 생성하여 주장을 신속하게 확인할 수 있게 합니다.

Phind의 최고의 기능

샌드박스화된 Jupyter 환경에서 코드를 실행하여 논리를 테스트하고, matplotlib 차트를 생성하며, 실행 결과를 답변에 직접 첨부하세요

창의적인 답변과 정확한 답변에 대한 선호도를 설정하는 답변 프로필을 생성하고, 반복적인 컨텍스트 추가를 방지하기 위한 사용자 프로필도 함께 설정하세요.

Pro 및 비즈니스 플랜에서 요약할 PDF, 데이터 프로필링용 CSV, 설명 및 분석용 이미지 업로드가 가능합니다.

Phind의 한도점

한도 컨텍스트 창 비교

무료 버전은 사용자에게 하루 10회 검색으로 제한됩니다

Phind 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

비즈니스: 사용자당 월 $40

Phind 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🚀 ClickUp의 장점: 반복적인 작업 관리는 소중한 시간과 자원을 소모할 수 있습니다. ClickUp의 자동화 에이전트(Autopilot Agents)는 일상적인 프로세스를 자동화하여 이러한 부담을 덜어주며, 팀이 더 전략적인 활동에 집중할 수 있도록 합니다.

자원 할당 알림: 작업이 이미 최대 용량을 가진 팀 회원에게 할당되면, 프로젝트 관리자에게 작업 재배정을 요청하는 알림을 전송합니다.

문서 검토 알림: '검토' 폴더 내 문서가 업데이트되면, 할당된 모든 팀 회원에게 알림을 보내고 48시간 이내에 피드백을 요청하세요. 자세히 알아보기! 👀

더 이상 '혼란스러워' 하지 마세요, ClickUp을 선택하세요!

퍼플렉시티 AI 프롬프트는 아이디어를 촉발합니다. 그리고 일을 위한 모든 것 앱인 ClickUp은 이를 실행으로 전환합니다.

퍼플렉시티가 외부 정보를 탐색하는 데 도움을 주는 반면, ClickUp은 발견한 모든 내용을 실제 업무(작업, 문서, 데이터 포함)와 연결합니다. ClickUp Brain을 통해 단일 작업 공간에서 질문하고, 분석하고, 실행할 수 있습니다. 동시에 ClickUp Brain MAX는 웹 검색, 다양한 AI 모델 활용, 컨텍스트 전환 없이 전체 워크플로우 자동화를 지원합니다.

자, 무엇을 망설이시나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하여 무제한의 지식을 누려보세요! ✅