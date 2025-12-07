Zoho Meeting vs. ClickUp SyncUp: 어떤 비디오 회의 도구가 더 나을까요?

오전 11시까지 벌써 세 번의 회의를 마쳤는데, 비디오 회의 도구, 프로젝트 관리 앱, 노트 작성 소프트웨어를 벌써 여섯 번이나 전환했습니다. 평균적으로 직원 한 명이 하루에 앱과 창을 3,600회 이상 전환합니다.

핵심은 이렇습니다: 화상 회의는 고립된 공간에서 존재해서는 안 됩니다. 회의 도구가 실제 일이 이루어지는 곳과 분리되면 의사 결정이 누락되고 후속 조치가 소홀해집니다.

진짜 중요한 건 화질이나 화면 공유 기능이 아닙니다. 회의가 끝난 후의 일들이죠. 논의된 실행 항목이 자동으로 작업으로 전환되나요? 탭 전환 없이 회의 중에도 프로젝트 컨텍스트를 바로 확인할 수 있나요?

바로 여기서 Zoho Meeting과 ClickUp의 SyncUp이 모두 원활한 비디오 협업을 약속하지만, 접근 방식은 완전히 다릅니다. 두 도구를 비교해보고 실제로 어떤 것이 더 효과적인지 알아봅시다.

ClickUp SyncUp vs. Zoho 회의: 한눈에 보기

간단한 개요를 알려드립니다:

기능 ClickUp SyncUp Zoho 회의 사용 가능 플랫폼 ClickUp 작업 공간, 모바일 앱, Chrome 확장 프로그램 Android, iOS, Linux, macOS, Windows 최대 참가자 수 200 회의 250회, 웨비나 5,000회 최대 발표자 수 24명 동시 접속 회의에 참여하는 모든 분들 오디오 회의 오디오 녹음 가능 SyncUps 55개국 이상을 지원하는 보안 다이얼인 번호 가격 플랜* Free Plan, 대규모 팀을 위한 맞춤형 가격 정책 회의 구독은 호스트당 월 $1, 웨비나 구독은 주최자당 월 $8입니다. 워크플로우 관리 작업, 문서, 회의가 하나의 작업 공간에서 모두 연결됩니다 독립형 앱으로 작동—별도의 PM tools 필요 달력 관리 Google 캘린더 및 Microsoft Outlook과 연동되는 통합 달력으로 즉각적인 회의 동기화 및 1,000개 이상의 앱을 지원합니다. Zoho 달력 및 Zoho Mail을 통해서만 달력 초대 가능 자원 관리 ClickUp 작업 내에서 업무량 할당, 용량 추적, 일정 조정을 수행하세요 회의 일정 예약 기능의 한도 기술 전문성 최소한의 설정—코딩 없이 회의 및 자동화 설정 중간 수준 — Zoho 앱과의 연동 필요 저장소 녹화본은 자막과 함께 클립 허브에 저장됩니다 유료 플랜의 클라우드 스토리지 (최대 5GB 무료)

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp SyncUp을 사용하여 ClickUp 작업 공간 내에서 오디오 및 영상 통화를 진행하세요

이것이 서로 연결되지 않은 비디오 도구들의 숨겨진 비용입니다. ClickUp은 생산성을 저해하는 그 간극을 메우도록 설계되어, 우리가 최고의 일을 할 수 있게 합니다.

ClickUp은 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 통합하는 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다.

영상 통화는 일이 이루어지는 바로 그곳에서 진행됩니다—논의 중인 작업, 검토 중인 문서, 계획 중인 프로젝트와 함께 말이죠.

업무 산만함, 수동적인 후속 조치, 지난주 회의 내용 찾느라 허둥대는 일 없이. 실제 실행으로 이어지는 회의를 필요로 하는 원격 팀과 운영 책임자를 위해, ClickUp이 독립형 비디오 도구와 차별화되는 점은 다음과 같습니다.

ClickUp 기능

ClickUp SyncUp은 작업 공간에서 바로 진행됩니다. 팀과 대화하기 위해 앱을 전환하거나, 회의 링크를 찾거나, 파일을 전송할 필요가 없습니다.

이 앱 설정과 함께 다음과 같은 기능들이 SyncUp을 Zoho의 견고한 대안으로 만듭니다:

기능 #1: ClickUp SyncUp

회의 맥락을 다시는 놓치지 마세요. ClickUp SyncUp은 ClickUp 프로젝트 관리 도구에 직접 통합된 영상 및 음성 통화 기능입니다. 사용자는 앱 전환 없이 채팅 채널, 다이렉트 메시지, 작업 대화 어디서든 즉시 1:1 또는 그룹 영상/음성 통화를 시작할 수 있습니다.

ClickUp의 내장형 음성 및 비디오 회의 기능인 싱크업으로 즉시 연결하세요

복잡한 프로젝트 계획을 세밀하게 조정할 때, 논의 내용을 ClickUp 작업에 바로 연결하세요. 예를 들어 새로운 책임을 할당해야 한다면, 실시간으로 작업을 생성하거나 업데이트할 수 있습니다. 각 SyncUp은 채팅 스레드에 요약 내용을 자동으로 기록하므로, 회의에 참석하지 못한 팀원들도 빠르게 내용을 파악할 수 있습니다.

모바일 SyncUp 고급 기능을 통해 책상에 있지 않을 때도 어디서나 대면 커뮤니케이션을 이어가세요. ClickUp 모바일 앱에서 어떤 채널이나 다이렉트 메시지에서도 SyncUp을 시작하거나 참여하세요.

모바일에서 SyncUp 시작하거나 참여하기

🚀 스마트 동기화: ClickUp 통합 기능으로 기존 도구 스택 간 전환 없이 작업하세요. ClickUp은 Google Workspace, Microsoft Teams, Slack 등 팀이 이미 사용하는 도구와 연결되어 대화나 작업이 단절되지 않도록 합니다. Google 캘린더 + Microsoft Outlook 연동으로 회의 일정, 마감일, 프로젝트 업데이트가 자동으로 동기화됩니다.

ClickUp의 내장형 달력 관리 기능으로 프로젝트 타임라인, 작업 스케줄, SyncUp 세션을 하나의 통합된 보기에서 시각화하세요. 이러한 통합 기능은 파일, 회의, 업데이트를 한 곳에서 접근 가능하게 함으로써 시간을 절약하고 워크플로우 관리 효율을 높여줍니다.

기능 2: ClickUp Clips

회의 중 같은 말을 반복하거나 긴 설명을 타이핑하는 일을 그만두세요.

ClickUp Clips를 사용하면 화면 또는 음성만 녹화한 Clip을 문서, 댓글 또는 채팅에 바로 추가할 수 있습니다. 팀원들이 각자의 시간에 즉시 맥락을 파악할 수 있도록 말이죠.

ClickUp Clips로 손쉽게 화면 녹화하기

게다가 녹화된 모든 Clips와 SyncUp 회의는 클립 허브에 저장됩니다. 언제든지 녹화본과 대본을 확인하고, 특정 대화 내용을 정확히 지시할 수 있도록 타임스탬프가 포함된 댓글을 추가할 수 있습니다.

ClickUp hub에서 모든 녹화된 SyncUp에 접근하세요

실제로, 채널(SyncUp 녹화본이 저장된 곳)에 접근 권한이 있는 작업 공간 내 모든 사용자는 녹취록을 보고 녹화본에 댓글을 추가할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 서서히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 중 발생하는 방해 요소의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 생산성 저하를 유발하는 방해 요소를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 영역에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해 줍니다!

기능 #3: ClickUp 채팅

가장 효과적인 대화는 논의 중인 일과 연결될 때 이루어집니다. 채팅 창에서 바로 통화(즉, SyncUp 시작)를 시작할 수 있습니다.

ClickUp Chat은 모든 논의와 작업을 하나의 통합 플랫폼으로 모아 팀과 소통하고 협업할 수 있게 합니다. 작업 공간당 최대 1,000개의 메시지를 전송할 수 있으며(Free Plan), 스레드와 채널로 깔끔하게 정리할 수 있습니다.

채팅 내에서 댓글을 분류하고 실행 가능한 작업 및 할 일 목록으로 전환할 수 있습니다. 또한 파일 공유, 공지 게시물 설정, 작업 관리 수행, 키워드를 통한 특정 메시지 검색(Slack과 동일하게)이 가능합니다.

ClickUp 채팅으로 팀원들과 협업하세요

ClickUp 채팅에서 바로 SyncUp을 시작할 수 있습니다. 팀원들이 이미 해당 커뮤니케이션 스레드에 접근할 수 있으므로, 여러 협업 도구를 통해 컨텍스트를 구축하거나 파일을 공유하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

⭐ 보너스: ClickUp의 AI 노트테이커는 실시간으로 회의를 자동 녹화, 음성 텍스트 변환 및 요약하여 모든 대화를 실행 가능한 인사이트로 전환합니다. 회의가 끝나면 AI 노트 작성기가 간결한 요약본을 생성하고, 결정 사항을 기록하며, 다음 단계나 소유자까지 식별합니다. 이 노트는 즉시 ClickUp 작업이나 문서에 연결되어 팀이 여러 프로젝트를 동시에 진행할 때도 전체 팀의 업무를 일관되게 관리할 수 있게 합니다. 회의에 집중하는 동안 ClickUp AI 노트 작성 기능이 회의록을 관리해 드립니다.

기능 #4: ClickUp Brain

영상 통화 후 핵심 내용을 찾느라 시간을 낭비하는 것에 지치셨나요? 작업 공간에 내장된 강력한 컨텍스트 AI 레이어인 ClickUp Brain을 사용하면 작업, 문서, 채팅, 회의, 대시보드가 모두 연결됩니다. 이는 Brain이 여러분의 업무 맥락을 진정으로 이해한다는 의미입니다.

가장 큰 장점은 회의가 끝나자마자 Brain이 자동으로 실행 항목을 추출하여 형식이 제대로 지정되고 담당자가 할당된 작업으로 변환해 준다는 점입니다. 따라서 과거 아젠다나 Slack 스레드를 일일이 뒤질 필요도 없습니다.

ClickUp Brain으로 검색 가능한 대본과 요약본을 받아보세요

또한 이전 회의 노트를 요약하고, 주요 작업 진행 상황과 장애 요소를 강조하며, 논의 사항과 다음 단계를 생성할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 팀 채널에서 간단한 질문에 답변하려면 ClickUp의 에이전트를 활용하세요. 이 에이전트는 접근 권한이 있는 채널에서 정보를 수집하여 "이 프로젝트의 책임자는 누구인가요?" 또는 "어제 회의에서 테스트 작업은 누가 배정받았나요?"와 같은 질문에 답변합니다. 팀원들의 업무를 방해하지 않으면서 말이죠. 몇 분 안에 워크플로우 내 반복 작업을 자동화하세요. ClickUp의 사전 구축 에이전트로 자주 묻는 질문에 대한 답변을 자동화하세요

ClickUp 가격 정책

Zoho 회의란 무엇인가요?

via Zoho

Zoho Meeting은 비즈니스 및 개인의 업무 협업과 커뮤니케이션을 위해 설계된 온라인 회의 및 웨비나 플랫폼입니다. 이는 광범위한 Zoho 생태계 내 여러 구성 요소 중 하나입니다.

이 플랫폼은 지정된 관리자가 있는 전용 가상 회의실을 지원하며, 달력 시스템 및 Zoho 애플리케이션 제품군(Zoho CRM 포함)과 직접 연동됩니다. SSL/128비트 AES 암호화를 통한 고급 보안 기능을 제공하며, 비밀번호로 보호된 회의실 및 대기실 제어 기능으로 초대받지 않은 게스트를 차단합니다.

Zoho 회의 기능

Zoho Meeting은 내부 회의와 외부 웨비나를 모두 주최할 수 있도록 설계된 독립형 앱입니다. 1:1 개인 회의부터 250명 규모의 그룹 회의, 최대 5,000명이 참여하는 웨비나까지—이 앱은 원격 팀과 웨비나 주최자들이 다음과 같은 주요 기능을 위해 사용합니다:

기능 #1: 회의실

Zoho Meeting Rooms는 물리적 회의 스페이스를 가상 회의 플랫폼으로 전환하여 팀원들이 함께 온라인 회의에 참여할 수 있게 합니다.

사용자는 TV나 모니터 같은 디스플레이를 iOS 기기의 전용 컨트롤러 앱(Zoho Meeting Rooms Controller 앱)과 페어링하여 핸즈프리로 운영할 수 있는 회의실을 설정할 수 있습니다.

via Zoho 회의

Zoho Meeting 계정에서 여러 회의실을 생성 및 관리하고 일정 예약 시 특정 세션과 연결할 수 있습니다. 컨트롤러를 통해 오디오 및 비디오 설정을 조정하고, 세션을 녹화하며, 작업 로그 뷰어를 통해 모든 회의실 기반 작업을 추적할 수 있습니다.

기능 #2: 소그룹 회의실

분임 토론실은 회의 내 가상 공간으로, 참가자를 소그룹으로 나누어 집중적인 논의와 브레인스토밍을 진행할 수 있습니다. Zoho Meeting에서 진행 중인 세션 중 호스트는 여러 개의 분임실(최대 20개)을 생성하고, 참가자를 수동 또는 자동으로 배정하며, 각 그룹이 독립적으로 일할 시간을 타이머로 설정할 수 있습니다.

각 소그룹 회의실은 화면 공유 및 화이트보드 접근이 가능한 소규모 회의처럼 작동합니다. 워크숍 및 크로스 기능 팀 회의 중 호스트는 모든 참가자를 메인 세션으로 복귀시키기 전에 개별 소그룹 회의실의 토론을 모니터링할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 긴 회의 중 거의 55%의 직원이 멀티태스킹을 합니다. 이로 인해 핵심 내용을 놓칠 가능성이 높으며, 모호한 내용을 연결하기 위해 노트와 요약에 대한 도움이 필요할 수 있습니다. 회의 요약을 항상 참석자들과 공유하여 그들이 다시 참고하고 내용을 연결할 수 있도록 하세요.

기능 #3: 가상 화이트보드

가상 화이트보드는 온라인 회의 중 참가자들이 실시간으로 아이디어를 브레인스토밍하고 시각화할 수 있는 협업 도구입니다.

via Zoho

화이트보드에는 텍스트 형식 옵션(폰트, 색상, 정렬)과 고급 도형 인식 기능이 있어 대략적인 스케치를 정밀한 기하학적 모양으로 변환합니다. 캔버스에 이미지를 직접 업로드하여 주석을 달 수 있으며, 향후 참조나 공유를 위해 화이트보드를 이미지로 다운로드할 수 있습니다.

Zoho 회의 가격 정책

맞춤형 가격 책정

⭐ 보너스: SyncUp 회의 중 팀원 이름을 멘션하기만 하면 작업을 할당할 수 있습니다. ClickUp Brain MAX의 Talk to Text 기능을 사용하면 추가 단계 없이 50개 이상의 언어로 생각을 텍스트로 변환할 수도 있습니다. Brain Max의 다양한 기능을 이 비디오에서 확인해 보세요:

ClickUp SyncUp vs. Zoho 회의: 기능 비교

ClickUp SyncUp과 Zoho Meeting 모두 원격 팀이 영상 통화 및 협업 기능을 통해 연결 상태를 유지할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp SyncUp은 내부 협업 효율화(탭 전환 없이 작업 논의에서 실시간 통화 전환)에 최적화된 반면, Zoho Meeting은 체계적인 회의 운영과 웨비나 호스팅에 중점을 둡니다.

주요 기능별로 두 서비스(ClickUp SyncUp vs. Zoho 회의)의 차이점을 살펴보겠습니다.

기능 #1: 녹취 및 요약

두 도구 모두 영상 통화에서 AI를 활용합니다. ClickUp Notetaker를 통해 오디오 및 비디오 SyncUp의 타임스탬프가 포함된 대본을 얻을 수 있습니다(별도 통합 필요 없음). 화자를 식별하고 ClickUp Docs에 깔끔하고 검색 가능한 대본과 스마트 요약본을 생성합니다. Brain은 대본에서 실행 가능한 항목을 추출하여 마감일과 첨부 파일이 포함된 작업을 생성하고 할당합니다.

Zoho 회의는 요약 및 실시간 필사본 생성을 위해 Rev AI와 Zia(OpenAI 기반)를 사용합니다. 또한 Zoho 회의에서는 필사본에서 직접 작업을 할당할 수 없습니다. 실행 항목을 프로젝트 관리 소프트웨어나 작업 목록으로 수동으로 옮겨야 하므로 실행 가능성이 떨어집니다.

🏆 승자: ClickUp이 노트와 실행 간의 간극을 메워주는 작업 통합 기능으로 승리합니다.

기능 #2: 맞춤형 설정 및 브랜딩

ClickUp SyncUp은 macOS Sequoia에서 Apple 실리콘이 탑재된 Mac을 사용할 경우 비디오 배경을 추가할 수 있습니다. 회사 브랜딩이나 로고가 포함된 맞춤형 가상 배경을 업로드하는 옵션은 제공되지 않습니다.

반면 Zoho Meeting은 비즈니스 브랜딩과 로고를 포함한 맞춤형 가상 회의 배경을 업로드할 수 있습니다. 미리 디자인된 템플릿 중에서 선택하여 방해 요소를 최소화하는 배경을 설정할 수 있습니다.

🏆 승자: Zoho 회의. 모든 기기와 운영체제에서 맞춤형 설정이 가능하기 때문입니다.

기능 #3: 화면 공유

ClickUp Clip으로 화면 공유 및 녹화하기

ClickUp SyncUp은 음성 및 영상 통화 중 화면 공유를 지원합니다. 전체 화면, 특정 애플리케이션 창 또는 브라우저 탭을 공유할 수 있습니다. 여기서 눈에 띄는 기능은 타임스탬프가 포함된 댓글입니다. 특정 팀 회원에게 2시 15분에 노트나 질문이 있다면 해당 지점을 클릭하여 댓글을 추가할 수 있습니다.

Zoho 회의는 화면 및 개별 애플리케이션 창 공유도 지원합니다. 사용자가 화면 녹화 중 그림 그리기나 주석 달기가 가능한 상호작용 기능을 제공하지만, 역시 작업 관리 기능은 지원하지 않습니다.

🏆 승자: ClickUp이 승리합니다. 회의 종료 후에도 화면 공유 내용을 검색 가능한 협업 토론으로 전환해주는 타임스탬프 댓글 기능 덕분입니다.

기능 #4: 회의 채팅

ClickUp 채팅으로 대화와 일을 한데 모아보세요

ClickUp SyncUp은 ClickUp 채팅 내에서 작동합니다. 즉, 기존에 사용 중인 대화 스레드가 바로 회의 공간이 됩니다. 별도의 회의 채팅 창을 열지 않고도 채팅에서 메시지를 보내고, 파일을 공유하며, 작업을 생성할 수 있습니다.

Zoho Meeting은 회의 중 내장 채팅 플랫폼을 제공하여 참가자들이 서로 텍스트 메시지와 링크를 주고받을 수 있습니다. 모든 회의 참가자와 공개 채팅하거나 특정 대상에게 개인 메시지를 보낼 수 있습니다.

그러나 채팅은 팀 전체 커뮤니케이션과 분리되어 있습니다. 회의 창 내에서만 존재하며 프로젝트 관리나 작업 시스템과 연결되지 않습니다.

🏆 승자: ClickUp이 채팅과 회의를 하나의 연속된 스레드로 유지하고 컨텍스트를 인식하는 점에서 승리합니다.

🧠 재미있는 사실: 직원의 약 70%가 협업 부족이 생산성을 저하시키고 시간을 낭비한다고 생각합니다. 과로하고 지친 직원에게는 10개의 앱을 오가며 전환할 필요가 없는 커뮤니케이션 시스템이 필요합니다.

기능 #6: 회의 분석

ClickUp 대시보드를 통해 더 넓은 작업 공간 활동을 추적할 수 있지만, ClickUp은 SyncUp 회의 전용 분석 기능을 기본적으로 제공하지 않습니다. 즉, ClickUp에서는 회의별 메트릭(참석 기간, 참가자 참여도, 통화 빈도 등)을 추적할 수 없습니다.

그러나 Zoho Meeting은 세션 수, 기간, 세션 기록에 대한 상세한 분석 추적 기능을 제공합니다. 이 플랫폼은 참가자 참여도(활동 수준, 기기 선호도, 세션 참여 시간 포함)를 추적하여 웨비나 주최자에게 세분화된 수준의 통찰력을 제공합니다.

🏆 승자: 동점입니다. Zoho Meeting은 교육 및 부서 전체 회의를 주최하는 데 이상적입니다. ClickUp SyncUp은 신속한 팀 간 또는 직장 내 커뮤니케이션에 가장 적합합니다.

👀 알고 계셨나요: 포레스터 리서치에 따르면, ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률 (ROI)을 달성했습니다. 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

기능 #7: 역할, 권한 및 가격 정책

ClickUp은 회원 및 관리자 외에도 채널 접근 권한이 있는 영구 무료 게스트에게도 SyncUp 시작 권한을 부여합니다. 채팅 ClickApp이 활성화된 모든 작업 공간은 SyncUp에 접근하여 사용할 수 있습니다(Free Plan 사용자도 포함). 현재 SyncUp에는 최대 200명이 참여할 수 있으며, 세션당 최대 10시간까지 통화할 수 있습니다. 동시에 24명이 발언할 수 있습니다.

Zoho에서는 최대 2명의 호스트가 회의를 진행할 수 있으며, 공동 호스트만 참가자 음소거, 회의 잠금, 화면 공유 관리 권한을 가집니다. Zoho Meeting Free Plan은 60분 세션에 100명의 참가자를 지원하며, 유료 플랜의 경우 정규 회의에 최대 250명이 참여할 수 있습니다.

🏆 승자: 다시 한번, 승자는 여러분의 필요에 따라 달라집니다. 작업 연계 권한과 올인원 가격 정책이 필요한 프로젝트 관리 팀에는 ClickUp을, 전용 주최자 제어 기능, 수천 명의 참석자 수용, 낮은 진입 비용이 필요한 웨비나 주최자에게는 Zoho Meeting을 추천합니다.

레딧에서 ClickUp SyncUp vs. Zoho 회의 비교

양 도구에 대한 객관적인 의견을 얻기 위해 Reddit과 G2를 참고했습니다.

실제 사용자들이 두 AI 회의 도구에 대해 남긴 생생한 후기를 확인해 보세요.

한 ClickUp 사용자는 이렇게 말합니다:

최근 모든 회의에서 이 기능을 테스트해봤는데, 솔직히 게임 체인저였습니다. Zoom 통화 녹화, 요약 및 전체 대본 생성, 심지어 자동화 가능한 작업 항목 추출까지 가능합니다. 논의 중 제기된 잠재적 문제점과 해결책도 표시해줍니다. 후속 조치에 매우 유용하죠.

최근 모든 회의에서 이 기능을 테스트해봤는데, 솔직히 게임 체인저였습니다. Zoom 통화 녹화, 요약 및 전체 대본 생성, 심지어 자동화 가능한 작업 항목 추출까지 가능합니다. 논의 중 제기된 잠재적 문제점과 해결책도 표시해줍니다. 후속 조치에 매우 유용하죠.

Brain MAX의 문맥 인식 기능이 유용한 문서를 찾는 데 도움이 된다고 말한 또 다른 사용자는 이렇게 말합니다:

다른 앱에도 접근할 수 있습니다. 예를 들어, 제 드라이브가 동기화되어 있어서 Brain Max를 통해 스프레드시트 등을 찾는 것이 드라이브를 열고 찾아보는 것보다 훨씬 빠릅니다.

다른 앱에도 접근할 수 있습니다. 예를 들어, 제 드라이브가 동기화되어 있어서 Brain Max를 통해 스프레드시트 등을 찾는 것이 드라이브를 열고 찾아보는 것보다 훨씬 빠릅니다.

Zoho 회의에 대한 레딧 리뷰가 많지 않아 G2에서 해당 리뷰를 수집했습니다.

대부분의 사용자가 음성 및 비디오 품질에 대해 불만을 제기하는데, 이 리뷰에서 확인할 수 있듯이:

비디오 품질이 더 나아질 수 있습니다—안정적인 인터넷 연결 상태에서도 가끔 지연되거나 흐릿하게 느껴질 때가 있습니다. 비디오 최적화와 선명도가 개선된다면 전반적인 사용 경험이 훨씬 매끄러워질 것입니다.

비디오 품질이 더 나아질 수 있습니다—안정적인 인터넷 연결 상태에서도 가끔 지연되거나 흐릿하게 느껴질 때가 있습니다. 비디오 최적화와 선명도가 개선된다면 전반적인 사용 경험이 훨씬 매끄러워질 것입니다.

다른 사용자는 앱이 자주 다운된다고 불평합니다:

화면 공유할 때마다 앱이 다운됩니다. 정말 짜증나는 일이죠. 회의 상대방의 비디오도 끊기고 멈추곤 합니다. 상대방의 인터넷 연결 문제인지 앱 문제인지 모르겠습니다.

화면 공유할 때마다 앱이 다운됩니다. 정말 짜증나는 일이죠. 회의 상대방의 비디오도 끊기고 멈추곤 합니다. 상대방의 인터넷 연결 문제인지 앱 문제인지 모르겠습니다.

어떤 비디오 회의 tools가 최고일까요?

최고의 비디오 회의 도구에 대한 결론이 나왔습니다. ClickUp이 왕관을 차지했습니다.

Zoho Meeting은 웨비나에 유용합니다. 소그룹 회의실, 가상 화이트보드, 상세 분석, 외부 프레젠테이션을 전문적으로 보이게 하는 맞춤형 브랜딩 등 핵심 기능을 제공합니다.

하지만 AI 기능은 요약에서 그칩니다. 실행 항목을 작성하거나 일을 추진하지는 않습니다. 수동으로 할당하고 추적해야 하는 작업 노트만 남게 됩니다.

반면 ClickUp SyncUp은 한 단계 더 나아갑니다. 맥락 전환 없이 빠르게 움직여야 하는 팀을 위해 설계되었습니다. 채팅에서 작업을 논의 중일 때 누군가 질문이 생기면 SyncUp을 눌러 바로 논의하고 일을 진행하세요. 실행에 집중하세요. 나머지는 ClickUp이 처리합니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하여 시작해 보세요!