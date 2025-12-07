Airmeet vs. ClickUp SyncUp: 어떤 tool이 당신에게 더 적합할까요?

웹세미나는 순조롭게 진행됩니다. 슬라이드는 훌륭하고, 채팅은 활발하며, 참가자들은 적극적으로 참여합니다. 하지만 세션이 끝나면 그 열기는 종종 사라집니다. 세션 중의 열의가 명확한 다음 단계와 실질적인 후속 조치로 이어지는 경우는 드뭅니다.

노트는 무작위적으로 흩어진 문서 속에서 사라지고, 아이디어는 채팅창에 묻혀버립니다. 획기적인 회의 같았던 순간도 결국 기록 속 한 줄로 남을 뿐입니다.

이러한 연속성 부족이 바로 Airmeet 대 ClickUp SyncUp 논쟁을 촉발하는 원인입니다.

이 블로그 글에서는 회의가 끝난 후에도 팀이 오랫동안 동기화된 상태를 유지하는 데 도움이 되는 플랫폼을 살펴보겠습니다.

ClickUp vs. Airmeet: 주요 차이점 한눈에 보기

더 깊이 들어가기 전에, 각 플랫폼이 제공하는 기능을 간단히 나란히 보는 방법을 알아보겠습니다.

기능/측면 ClickUp Airmeet 핵심 목적 통합 회의 및 협업 도구가 포함된 올인원 프로젝트 및 업무 관리 가상 이벤트, 웨비나, 인터랙티브 세션 작업 및 프로젝트 관리 고급 작업 추적, 의존성 관리, 시간 추적, 자동화 기능 사용 불가 협업 도구 문서, 채팅, 동기화 회의, 화이트보드, 마인드 맵, 댓글, 공유 달력 이벤트 채팅, Q&A, 네트워킹 라운지 Enterprise 검색 및 AI 작업, 문서, 채팅, 파일 및 통합 앱 검색; AI 기반 요약, 답변, 자동화 크로스 앱 검색 불가; AI 기능의 한도 AI 노트 작성기 회의에 참여하고, 녹취하며, 요약하고, 문서와 실행 항목을 생성합니다. 사용 불가 화이트보드 & 마인드 맵 시각적 협업, 브레인스토밍, 아이디어를 작업으로 전환 사용 불가 Clip (비디오 메시징) 채팅/작업에서 비디오 업데이트를 기록/공유하세요 사용 불가 SyncUps AI 요약, 녹취록 및 작업 생성 기능이 포함된 오디오/영상 통화 이벤트 중심의 비디오, AI 요약이나 작업 통합 기능 없음 통합 기능 Google 캘린더, Outlook, Microsoft Teams를 포함한 1,000개 이상의 tool과 연결됩니다. 주로 이벤트 및 CRM tools와 연동됩니다. 맞춤형 사용자 정의 사용자 지정 필드, 보기, 워크플로우, 대시보드, 세분화된 권한 설정 일부 이벤트 맞춤형 설정 옵션 자동화 내장된 프로세스 자동화, AI 기반 제안, 맞춤형 AI 에이전트 이벤트 운영을 위한 워크플로우 자동화 보고 및 분석 강력한 대시보드, 목표 및 OKR, 업무량 관리, AI 기반 인사이트 이벤트 분석: 참석률, 참여도, 리드 확장성과 보안 기업 기능, 권한 관리, HIPAA 준수, SSO, GDPR 준수 이벤트를 위한 기업급 보안 독보적인 장점 AI 노트 작성기, 기업 검색, 화이트보드, Clip, 컨텍스트 전환 불필요, API 접근, 사용자 정의 가능한 양식 스피드 네트워킹, 소셜 라운지, 스폰서 tools

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp으로 내부 팀 협업과 의사결정의 실행 가능성을 보장하세요.

오늘날의 일 방식은 문제가 있습니다.

우리의 프로젝트, 지식, 커뮤니케이션은 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있어 업무 속도를 늦추고 있습니다.

ClickUp은 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 업무용 올인원 앱으로 이 문제를 해결합니다. AI 기반의 이 모든 기능은 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

SyncUp이란 무엇인가요?

ClickUp SyncUp은 신속한 상황별 팀 협업을 위해 설계된 ClickUp의 내장형 음성 및 영상 통화 tool입니다. 채팅에서 바로 통화를 시작하고, 토론 내용을 작업과 연결하며, 세션을 녹화하고, ClickUp Brain으로 요약본, 녹취록, 실행 항목을 자동 생성할 수 있습니다. 이는 상황 전환을 없애고 회의 결과를 업무와 지속적으로 연계시킵니다.

ClickUp 기능

ClickUp이 커뮤니케이션 관리를 지원하는 가상 이벤트 플랫폼이 될 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.

기능 #1: 음성 및 영상 통화

ClickUp SyncUp은 업무 현장에서 효율적인 협업을 추구하는 팀을 위한 원활한 솔루션을 제공합니다.

ClickUp 싱크업을 사용해 동료들과 몇 초 만에 대면 협업하세요

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

ClickUp에서 바로 1:1 또는 그룹 통화(비디오 또는 음성)를 시작하세요

통화 중 화면을 공유하여 시각적 맥락을 제공하세요

회의 중 채팅 및 반응 기능 활용

자동 요약, 회의록 및 실행 항목을 받아보세요

작업 항목을 SyncUp에 연결 하여 실시간 업데이트를 확인하세요

ClickUp 모바일 앱으로 언제든지 회의에 참여하거나 시작하세요

예를 들어, 원격 팀이 제품 출시 작업을 진행 중입니다. SyncUp 회의 중 팀원들은 업데이트 사항을 논의하고, 화면을 공유하여 디자인을 검토하며, ClickUp 내에서 직접 작업을 할당할 수 있습니다.

SyncUp이 끝날 때마다 ClickUp은 AI 기반 요약, 회의록, 실행 항목을 자동으로 생성합니다. 따라서 중요한 내용이 누락되지 않고 모든 회의가 실질적인 진행으로 이어집니다.

📱 언제 어디서나 SyncUp

노트북 없이도 휴대폰에서 바로 ClickUp SyncUp을 시작하거나 참여하세요. 출장 중이거나 원격 근무 중이더라도 영상 통화 또는 음성 통화를 시작하고, 화면을 공유하며, 팀과 실시간으로 협업할 수 있습니다.

모든 모바일 SyncUp은 ClickUp 작업, ClickUp 채팅 및 AI 기반 요약과 원활하게 연결되어 일이 어디로 이동하든 항상 최신 정보를 놓치지 않고 동기화된 상태를 유지합니다.

모바일에서 ClickUp Syncup 사용하기

💡 프로 팁: 실시간으로 SyncUp에 참석할 수 없을 때는 녹화하여 나중에 확인하세요. 여러 시간대에 걸쳐 일하는 팀에게 매우 유용합니다.

기능 #2: 올인원 협업 tool

ClickUp Chat은 팀이 ClickUp 생태계 내에서 연결되고 협업할 수 있도록 지원하는 통합 커뮤니케이션 플랫폼입니다. 채널과 다이렉트 메시지는 팀이 협업하고 업데이트를 공유하며 모든 업무를 조율하는 공간입니다.

채널 내에서 스레드를 활용해 논의를 체계적으로 정리하고, 중요한 메시지를 핀하여 업데이트가 묻히지 않도록 하세요.

주제별 채널(#EventPlanning 등)을 생성하여 논의를 집중시킬 수 있습니다. 동시에 주요 채널을 복잡하게 만들고 싶지 않다면 개인에게 직접 메시지를 보내 신속한 일회성 채팅을 나눌 수도 있습니다.

ClickUp 채팅 내에서 모든 업데이트를 ClickUp 작업으로 전환하세요

메시지에 마우스를 올리면 즉시 ClickUp 작업이 생성됩니다. "누가 아젠다를 마무리해 줄 수 있을까?"라는 가벼운 요청도 마감일과 담당자가 지정된 추적 가능한 실행 항목으로 변환됩니다.

원격 팀 리더는 동기화 또는 이벤트 직후 후속 조치를 즉시 할당할 수 있습니다. 맞춤형 알림 기능을 통해 팀원은 자신과 관련된 업데이트에 대해서만 알림을 받습니다.

이는 업무 분산 현상의 주요 원인 중 하나를 해결하는 데 도움이 됩니다. 업데이트 내용이 이벤트, 채팅 기록, 흩어진 도구들에 흩어져 있는 대신, 모든 결정, 후속 조치, 메시지가 하나의 통합 AI 작업 공간에 보관됩니다.

ClickUp 채팅 채널에 공지사항을 추가하여 팀원들이 새로운 업데이트를 공유하도록 하세요

메시지에 주목이 필요할 때는 게시물을 활용해 눈에 띄게 하세요. 공지, 업데이트, 요청, 결정, 아이디어 중 선택하여 중요도를 명확히 표시할 수 있습니다. 이벤트 주최자에게는 이 기능이 이벤트 후 인사이트, 참석자 피드백 또는 내부 브리핑이 적절한 팀 회원에게 신속히 전달되도록 보장합니다.

채팅 플랫폼에 대한 심층적인 통찰력을 얻으세요:

📮 ClickUp 인사이트: 맥락 전환은 팀의 생산성을 은근히 갉아먹고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 비용이 드는 방해 요소를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 워크플로우와 채팅을 하나의 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등에서 작업을 시작하고 관리할 수 있습니다. ClickUp Brain은 모든 것을 연결하고 검색 가능하며 쉽게 찾을 수 있게 합니다.

기능 #3: AI 기반 생산성

ClickUp Brain은 작업 공간 내 AI 어시스턴트입니다. 팀이 더 빠르고 수월하게 협업할 수 있도록 지원합니다.

채팅에 내장된 이 기능은 몇 초 만에 작업을 생성 및 할당하고, 논의를 요약하며, 관련 작업, 문서 또는 채널을 불러올 수 있습니다. 자연어로 질문하면 즉시 맥락을 고려한 답변을 얻을 수 있습니다.

ClickUp Brain에 ClickUp 채팅 채널로 메시지를 전송하도록 프롬프트를 보내세요

예를 들어, 이벤트 후 브리핑을 마친 후 ClickUp Brain은 회의에서 나온 후속 조치 목록을 생성하고 소유자를 지정하며 대시보드를 업데이트할 수 있습니다.

게다가 AI Catch Me Up은 원격 근무 팀에게 필수 기능입니다. 하루 이틀 동안의 대화를 놓쳤다면 ClickUp Brain에 요약본을 요청하세요. 이를 통해 운영 및 커뮤니케이션 관리자는 항상 결정 사항, 업데이트, 다음 단계에 대한 완벽한 가시성을 확보할 수 있습니다.

📌 다음 프롬프트를 사용해 보세요:

오늘의 SyncUp 내용을 요약하고 모든 실행 항목에 대한 작업을 생성하세요

'잘했어요!'라는 메시지를 @MyTeammate에게 할당하세요

각 작업별 마감일이 포함된 이번 회의 요약본을 작성하세요.

또한 ClickUp AI 노트테이커는 Zoom, Google Meet 또는 Teams 회의 참여가 가능하며, 대화 내용을 텍스트로 변환하고, 논의 내용을 요약하며, 핵심 내용과 다음 단계를 포함한 실행 가능한 문서를 생성합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Clips를 활용해 비디오 업데이트, 피드백 또는 워크스루를 녹화하고 채팅이나 작업 항목에 바로 공유하세요. 이를 통해 하이브리드 팀이 시각적으로, 비동기적으로도 일관성을 유지할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain MAX는 작업, 문서, 회의, 채팅, AI 도구 등 업무 생태계를 하나로 통합합니다. 팀원들은 작업 공간, 연동 앱, 심지어 웹까지 빠르게 검색할 수 있습니다. ClickUp의 음성 입력 기능을 통해 팀원들은 회의나 SyncUp에서 작업, 메시지, 노트를 직접 말로 입력할 수 있습니다. 이를 통해 원격 근무 리더와 운영 관리자가 아이디어를 즉시 기록할 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 영상 통화에서 AI 활용 방법

ClickUp 가격 정책

💡 프로 팁: ClickUp Clip을 활용해 빠른 업데이트, 사용자 피드백 또는 간단한 데모를 녹화하고 짧은 비디오 메시지로 변환하세요. 채팅 채널에 바로 공유하면 하이브리드 팀원들이 긴 이메일이나 복잡한 스레드 없이도 정확히 의도를 파악할 수 있습니다. 이벤트 후 작업 명확화, 디자인 피드백 제공, 프로젝트 업데이트 검토에 안성맞춤입니다.

🎥 AI 기반 회의 기능을 살펴보고, 실시간 협업과 비동기 협업을 위한 tools를 비교하며, 회의의 생산성을 높이고 고통을 줄여줄 플랫폼을 찾는 데 도움을 드리겠습니다.

Airmeet란 무엇인가요?

via Airmeet

Airmeet는 가상 및 하이브리드 이벤트 플랫폼입니다. 기업이 컨퍼런스, 웨비나, 워크숍, 밋업과 같은 상호작용형 경험을 주최할 수 있도록 지원합니다.

이 플랫폼은 가상 회의를 더욱 매력적으로 만듭니다. 참가자는 실시간 세션에 참여하고, 가상 테이블에 앉아 대화하며, 소셜 라운지를 방문하고, 실시간 Q&A 채팅을 이용할 수 있습니다. 온라인 전용 및 하이브리드(대면 + 가상) 이벤트 모두를 지원합니다.

🔍 알고 계셨나요? 1993년 4월, 기업가 앨런 사퍼스타인과 랜디 셀먼은 최초의 가상 무역 박람회인'컨벤션뷰(ConventionView)'를 창안했습니다. 그들은 실제 부스를 촬영하여 클릭 가능한 HTML 지도로 변환한 후 뉴욕 월도프 아스토리아 호텔에서 온라인으로 개최했습니다.

Airmeet 기능

직접적인 커뮤니케이션 향상을 위해 활용할 수 있는 Airmeet의 주요 기능은 다음과 같습니다:

기능 #1: 네트워킹 테이블 및 참석자 참여도

Airmeet의 네트워킹 테이블을 통해 참가자들이 의미 있는 대화에 참여할 수 있도록 지원

Airmeet의 가상 네트워킹 테이블은 소규모 주제 중심 토론을 통해 대면 네트워킹을 재현합니다. 이 설정은 빠르고 자연스러운 대화를 촉진합니다. 참가자는 자신의 관심사나 직업적 목표에 부합하는 주제에 참여할 수 있습니다.

또한 실시간 Q&A, 설문조사, 채팅과 같은 실시간 tools를 제공하여 세션 중 참여를 유도합니다.

에어밋은 실시간 자막 번역 및 다국어 채팅 기능도 제공하여 글로벌 웨비나 참가자들에게 유용할 수 있습니다.

이 도구들은 지속적인 팀 커뮤니케이션보다는 참석자 참여를 위해 설계되었습니다.

기능 #2: 분석 및 인사이트

Airmeet로 실시간 회의 통계 인사이트를 확인하세요

Airmeet는 참석률, 참여도, 세션 피드백에 대한 실시간 분석을 제공합니다. 주최자는 참가자들의 세션 내 행동 양상, 가장 인기 있는 발표 주제, 참석자 간 상호작용 방식을 확인할 수 있습니다.

이러한 분석은 이벤트 성공 여부를 평가하고 향후 이벤트에서 개선이 필요한 부분을 파악하는 데 매우 중요합니다.

💡 전문가 팁: 참석자별 인지 부하를 측정하세요. 팀 회원이 새로운 인터페이스를 익히거나 여러 로그인 정보를 기억해야 한다면, 해당 tool은 주의력을 소모하는 부담이 됩니다. 목표를 달성하는 데 필요한 최소한의 기능만 갖춘 가장 단순한 인터페이스를 선택하세요.

Airmeet으로 글로벌 관객을 대상으로 가상 엑스포 회의를 플랜하세요

Airmeet는 가상 전시관과 스폰서 부스를 제공하여 참가 기업이 자사 제품이나 서비스를 선보일 수 있도록 합니다.

참석자들은 이 부스들을 둘러보고, 담당자와 채팅하며, 자료를 다운로드할 수 있어 포괄적인 가상 전시 경험을 제공합니다.

📖 추천 자료: 더 나은 조직 관리를 위한 Free 노트 작성 템플릿

Airmeet 가격 정책

무료 체험판

프리미엄 웨비나: 월 199달러

이벤트: 맞춤형 가격

관리형 이벤트: 맞춤형 가격

🧠 재미있는 사실: 1916년, 미국 전기 기술자 협회(AIEE)는 최초의 가상 회의로 여겨지는 행사를 주최했습니다. 이 회의는 전화 회선으로 미국 8개 도시가 연결되어 회원들이 동시에 발표를 들을 수 있게 했습니다. 5,000명 이상의 참가자가 원격 위치에서 참여했으며, 일부는 전보를 통해 최신 정보를 교환하기도 했습니다.

📖 추천 읽기: 시간을 절약해 주는 AI 트랜스크립트 요약 도구

ClickUp SyncUp vs. Airmeet: 가상 이벤트 기능 비교

두 tool 모두 고유한 기능을 제공합니다.

ClickUp은 올인원 메시징 및 업무 hub로 작동합니다. Airmeet은 인터랙티브 가상 이벤트에 중점을 둡니다.

따라서 여기서는 키 기능을 나란히 비교하여 서로 어떻게 견줄 수 있는지 살펴보겠습니다.

기능 #1: 팀 협업

각 플랫폼이 팀원들의 원활한 연결과 협업을 어떻게 지원하는지 살펴보겠습니다.

ClickUp

채널, 다이렉트 메시지, 그리고 ClickUp Brain과 같은 통합 AI 도구를 통해 팀 커뮤니케이션이 원활해집니다. 작업 공간을 벗어나지 않고도 메시지를 작업으로 전환하고, 업데이트를 공유하며, 논의 내용을 요약할 수 있습니다.

ClickUp AI 노트테이커는 Zoom, Google Meet 또는 Microsoft Teams 회의에도 참여할 수 있습니다. 대화 내용을 텍스트로 변환하고, 논의 내용을 요약하며, 핵심 실행 항목을 추출합니다.

회의 후 모든 세부 사항이 담긴 ClickUp 문서를 생성합니다. 문서에는 회의명, 날짜, 참석자, 요약, 핵심 내용, 다음 단계, 전체 회의록이 포함됩니다.

Airmeet

Airmeet는 온라인 이벤트 중 청중 상호작용에 중점을 둡니다. 참석자용 채팅과 세션 Q&A 기능을 제공합니다.

그러나 지속적인 팀 협업을 위해 설계된 것은 아닙니다.

🏆 승자: ClickUp! 원활한 내부 팀 커뮤니케이션과 후속 조치를 가능하게 하는 기능을 제공합니다.

📖 추천 읽기: 원격 회의용 최고의 화면 공유 소프트웨어

기능 #2: 비디오 및 회의 기능

다음으로, 두 tools가 이벤트 형식과 가상 경험을 어떻게 처리하여 세션을 흥미롭게 유지하는지 살펴보겠습니다.

ClickUp

ClickUp은 팀 회의와 영상 통화를 효율화하는 포괄적인 도구 모음을 제공합니다.

ClickUp SyncUp을 사용하면 팀이 ClickUp 내에서 바로 음성 또는 영상 통화를 시작할 수 있습니다. 이를 통해 논의 내용이 관련 작업 및 프로젝트와 연결된 상태로 유지됩니다.

또한 ClickUp Meetings를 통해 팀은 회의 아젠다를 작성하고, 작업을 할당하며, 논의 내용을 모두 한 곳에서 문서화할 수 있습니다.

Airmeet

Airmeet은 대규모 웨비나 및 가상 이벤트 개최에 탁월하며, 스테이지 관리, 소그룹 토론 테이블, 청중 상호작용 기능을 제공합니다. 그러나 해당 tools는 내부 팀 회의보다는 이벤트 중심에 맞춰져 있습니다.

🏆 승자: 동점입니다! Airmeet는 청중 중심 이벤트에 이상적이며, ClickUp은 AI 회의 도구를 활용한 내부 커뮤니케이션에 가장 효과적입니다.

기능 #3: 통합 및 워크플로우 자동화

각 플랫폼이 여러분의 도구와 어떻게 연결되고 자동화를 활용하여 효율성과 청중 참여도를 높이는지 살펴보겠습니다.

ClickUp

ClickUp은 문서, 채팅, 달력, CRM 및 1,000개 이상의 도구와 심층적으로 연동되어 워크플로우를 고도로 자동화합니다. 팀은 업무를 중앙화하고 도구 피로를 줄일 수 있습니다.

또한 ClickUp 자동화 기능을 통해 팀은 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고 반복 작업을 간소화할 수 있습니다. 간단한 '이 경우, 그러면 저렇게' 규칙에 따라 작업을 자동 할당하고, 상태를 업데이트하며, 알림을 전송하거나 작업을 트리거할 수 있습니다.

Airmeet

Airmeet은 CRM, 이메일 마케팅 플랫폼, 달력 앱과의 연동을 제공하여 등록 관리, 이벤트 알림 발송, 참석자 정보 추적을 더 쉽게 만들어 줍니다.

그러나 자동화 기능은 이벤트 관련 작업으로 한도 있습니다. 따라서 참석자 경험 관리에만 효과적입니다.

🏆 승자: 팀 업무 연결, 후속 조치 자동화, 단일 정보원 구축 측면에서 ClickUp이 승리합니다.

ClickUp 에이전트는 마치 로그아웃하지 않는 팀원처럼 작동합니다. 회의 결과를 실질적인 진행으로 전환합니다. 변경 사항을 감시하고, 후속 조치를 추적하며, 장애 요소를 표시하고, 다음 단계를 자동으로 실행합니다—회의가 끝난 후에도 말이죠. 잊혀진 실행 항목도, "누가 책임지나?" 하는 혼란도 없습니다. 꾸준하고 지속적인 추진력만 있을 뿐입니다. ClickUp StandUp Agent는 즉시 확인, 진행 상황 추적 및 작업 할당을 수행하여 팀이 집중력을 유지하고 협업할 수 있도록 지원합니다.

🧠 재미있는 사실: 1998년, 세계 최초의 완전 온라인 글로벌 컨퍼런스인 'Avatars98'은 초기 아바타 기술을 활용해 수천 명의 참가자를 3D 가상 세계로 모았습니다. 부스, 미술관, 네트워킹 스페이스를 제공했으며, 30개 도시에서 오프라인 '위성' 모임도 함께 진행되었습니다.

레딧에서 ClickUp vs. Airmeet 비교

실제 사용자들이 ClickUp SyncUp과 Airmeet에 대해 어떻게 말하는지 알아보기 위해 Reddit도 살펴보았습니다. 두 플랫폼을 직접 비교하는 스레드는 없었지만, 각 tool에 대한 유용한 의견들을 발견했습니다.

B2B 웨비나에 Airmeet를 사용한 한 사용자의 경험담입니다:

…Airmeet – 인터랙티브 웨비나, 네트워킹 라운지, CRM과의 원활한 연동에 탁월합니다…

또 다른 레딧 사용자가 Airmeet를 제안했습니다:

Airmeet를 사용해 보세요. 브라우저 기반이며 다양한 참여 유도 기능을 제공합니다.

SyncUp 사용자에 대한 한 사용자의 의견은 다음과 같습니다:

저는 채팅과 동기화 기능을 자주 사용합니다. Google 채팅에서 ClickUp 채팅으로 옮긴 후 다시 돌아가지 않았어요… 물론 아직 초기 단계라 계속 개선되고 있죠. ClickUp의 다른 기능들과의 연동은 제게 가장 큰 장점입니다

다른 ClickUp 사용자는 이렇게 말했습니다:

저희는 솔로프렌서부터 대규모 팀까지 모든 규모의 기업과 다양한 산업 분야에서 ClickUp을 성공적으로 활용해 왔으며, 그중 다수는 수백만 달러의 매출을 창출합니다…ClickUp은 정말 삶을 바꾸는 도구로, 저는 에이전시 업무와 개인 생활 관리 모두에 활용합니다. ClickUp 성공의 비결은 설정 방법에 있다고 생각합니다.

🔍 알고 계셨나요? IBM의 전사적 회의가 완전히 세컨드 라이프(Second Life)에서 개최된 것은 기업이 연례 컨퍼런스에 아바타를 사용한 최초의 사례였습니다. 직원들은 가상 강당을 돌아다니며 강연에 참석하고, 3D 아바타로 채팅할 수 있었습니다.

ClickUp과 에어밋 중 누가 선택해야 할까요? 다음이 필요하신 경우 ClickUp을 선택하세요: 회의, 채팅, 문서, 작업을 위한 단일 스페이스

AI 기반 요약, 후속 조치 및 다음 단계

회의 중뿐만 아니라 회의 후에도 더 나은 정렬을 경험하세요

대화가 자동으로 실행으로 전환되는 협업 hub 다음이 필요하신 경우 Airmeet을 선택하세요: 내부 팀워크가 아닌 외부 대상에 초점을 맞춘 플랫폼

완벽하게 준비된 일회성 웨비나 또는 가상 이벤트를 개최하려면

참석자를 위한 투표나 Q&A 같은 임시 참여 도구

어떤 회의 도구가 최고일까요?

결과가 나왔습니다! 👑

Airmeet는 인터랙티브 웨비나, 컨퍼런스, 가상 이벤트에 탁월한 선택입니다. 투표, Q&A, 네트워킹 테이블을 통해 참석자의 참여도를 유지합니다. 그러나 내부 팀의 의견 일치와 논의 내용을 실행으로 전환하는 데 있어서는 부족함이 있습니다.

ClickUp은 모든 회의와 대화가 실행으로 이어지도록 지원합니다. SyncUps, AI 노트테이커, Clip, 작업 기능을 통해 팀은 실행 항목을 기록하고 후속 조치를 할당하며 프로젝트를 지속적으로 추진할 수 있습니다.

이는 논의된 내용과 실제 완료된 내용 사이의 간극을 메워주며, 이는 대부분의 팀이 훌륭한 이벤트 후 놓치는 부분입니다.

원격 또는 하이브리드 팀은 동기화를 유지하고 책임감을 확보하며 주요 결정 사항을 명확히 파악할 수 있습니다.

원격 또는 하이브리드 팀은 동기화를 유지하고 책임감을 확보하며 주요 결정 사항을 명확히 파악할 수 있습니다.