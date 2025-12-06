ChatGPT로 콜드 이메일을 자동화하여 더 효과적인 아웃리치 수행하는 방법

콜드 이메일 중 의미 있는 응답을 이끌어내는 비율이 고작 8%라는 사실을 알고 계셨나요?

AI가 이메일을 작성해 주지만, 중요한 질문은 수신자의 받은 편지함에 쌓인 다른 121통의 이메일과 똑같이 들리지 않게 하려면 어떻게 해야 할까요?

올바르게 완료되면, 모든 잠재 고객에게 이메일이 그들을 위해 특별히 작성된 것처럼 느끼게 하면서도 아웃리치 규모를 확장할 수 있습니다.

그렇다면 ChatGPT로 콜드 이메일을 자동화하면서도 인간적인 감성을 유지하는 방법은 무엇일까요?

콜드 이메일이 무시되거나 스팸 폴더로 이동하지 않도록 보장하는 반복 가능한 프레임워크를 소개합니다.

2025년 콜드 이메일 자동화가 중요한 이유

콜드 이메일은 수십 년 동안 사용되어 왔습니다.

초창기에는 이메일이 참신한 존재였습니다—대부분의 사람들이 디지털 소음에 아직 압도되지 않았을 때 누군가의 받은 편지함에 직접 연결되는 통로였죠.

2025년으로 빠르게 넘어가면, 모든 의사 결정권자는 일반적인 이메일로 가득 찬 수신함을 마주하게 됩니다.

AI 기반 이메일 자동화는 경쟁 우위를 제공합니다. 이를 통해 대규모로 조사, 맞춤화 및 후속 조치를 수행할 수 있습니다.

콜드 이메일 자동화의 이점은 다음과 같습니다:

대규모 맞춤화: AI를 활용하면 각 잠재 고객을 개별적으로 조사하는 데 시간을 낭비하지 않고도 맞춤형 이메일을 확장할 수 있습니다.

일관된 후속 조치 시퀀스: 자동화 도구를 통해 잠재 고객의 응답에 따라 조정되는 맞춤형 이메일 시퀀스를 구축할 수 있습니다. 즉, 관심 있는 리드에게는 육성 콘텐츠를 제공하고, 응답이 없는 연락처에게는 재참여 유도 시도를 진행합니다.

발송 시간 최적화: 잠재 고객이 이메일을 열람하고 응답할 가능성이 가장 높은 시점에 발송하여 캠페인의 효과를 극대화합니다.

규정 준수 관리: 자동화 시스템은 반송률과 스팸 신고를 모니터링하여 도메인 평판을 보호할 수 있습니다.

확장 가능한 아웃리치 용량: Teams는 수동 노력이나 추가 인력 채용을 비례적으로 늘리지 않고도 매월 수천 명의 잠재 고객에게 접근할 수 있습니다.

성과 추적 및 최적화: 자동화 플랫폼은 수동 데이터 수집 없이도 접근 방식을 지속적으로 개선하는 데 도움이 되는 오픈율, 클릭률, 응답 패턴에 대한 상세한 분석을 제공합니다.

👀 알고 계셨나요? 영업 팀 담당자의 78% 이상이 AI가 역할에서의 효율성을 높여준다고 답했습니다. 잠재 고객 발굴을 생각해 보세요. 한 번도 대화해 본 적 없는 잠재 고객에게 접근하고 싶을 것입니다. 공개 데이터만으로도 직책, 최근 LinkedIn 게시물, 회사 소식, 심지어 팟캐스트 출연 정보까지 확인할 수 있습니다. 이를 대규모 언어 모델(LLM)에 입력하면, 수신자에게 관련성 있는 내용을 언급하고, 그들의 상황에 맞춰 당신의 가치를 부각시키며, 행동 유도 문구로 마무리하는 이메일을 즉시 생성할 수 있습니다.

ChatGPT를 활용해 콜드 이메일을 자동화하는 방법

LLM(대규모 언어 모델)에게 "콜드 이메일을 작성해줘"라고 프롬프트만 주고 잠재 고객과의 소개 통화까지 이끌어낼 수 있는 답변을 기대해서는 안 됩니다. ChatGPT의 작동 방식을 이해하고 원하는 방식으로 작동하도록 지도해야 합니다.

스팸으로 분류되거나 열람 후 무시당하지 않는 ChatGPT 기반 콜드 이메일 작성법을 소개합니다.

1. 4W 프레임워크 정의하기

이것을 기초 단계로 생각하세요. 여기서 ChatGPT에 가치 있고 관련성 높은 이메일을 생성하는 데 도움이 될 정보를 입력합니다.

이를 4W 프레임워크라고 부르겠습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

당신은 누구입니까?

콜드 이메일 캠페인의 메시지를 결정할 핵심 요소인 직무 역할을 명확히 정의하세요.

📍 예를 들어, 기업 클라이언트에게 피칭하는 스타트업 창업자와 게스트 포스트 기고 요청을 하는 컨설턴트는 서로 다른 메시지가 필요합니다.

어떤 목표를 달성하고 싶으신가요?

이 이메일로 제품 데모 예약을 유도하거나 유망 고객을 확보하시겠습니까? 명확한 목표 설정은 ChatGPT가 타깃팅된 메시지를 작성하는 데 도움이 됩니다.

📍 예를 들어, 데모 예약에 초점을 맞춘 영업 팀 콜드 이메일은 브랜드 협업 확보를 목표로 하는 이메일과는 달리 고객의 문제점과 사회적 증거를 다르게 강조할 것입니다.

ChatGPT는 어떤 역할을 해야 할까요?

ChatGPT가 수행해야 할 역할을 정확히 지정하세요.

📍 예를 들어 "당신은 소프트웨어 기업의 영업 확대를 지원하는 노련한 B2B 영업 컨설턴트입니다."와 같은 역할 정의는 메시징 접근 방식에 영향을 미칩니다. 또한 ChatGPT가 맥락과 의도를 반영하는 데 도움이 됩니다.

사전에 역할을 설정함으로써 모호한 표준화된 출력을 줄이고, 이메일이 브랜드 톤과 잠재 고객의 기대치에 부합하도록 보장합니다.

귀사의 목표 고객층은 누구입니까?

이상적인 고객 페르소나(ICP)를 명확히 정의하세요. 그들의 문제점, 관심사, 의사 결정 과정, 커뮤니케이션 선호도를 정리하세요. 이 정보는 ChatGPT가 메시지를 맞춤화하여 템플릿처럼 들리지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.

📍 예시로, 목표 고객이 중견 기업의 인사 관리자라면 ChatGPT는 비용 절감, 직원 참여도, 규정 준수를 강조할 수 있습니다. 반면 SaaS 스타트업의 CTO를 대상으로 할 경우 동일한 tool을 활용해 확장성, 통합 기능, 기술적 안정성을 중심으로 메시지를 재구성할 수 있습니다.

다음은 4W 프레임워크를 활용한 샘플 프롬프트입니다: “당신은 소프트웨어 기업의 영업 확대를 지원하는 노련한 B2B 영업 컨설턴트입니다. 콜드 이메일 작성 시 제 어시스턴트 역할을 수행해 주세요. 저는 중견 SaaS 기업을 대상으로 AI 기반 프로젝트 관리 도구를 제안하는 스타트업 창업자입니다. 목표는 의사 결정권자와의 제품 데모 일정을 잡는 것입니다. 대상 고객은 파편화된 워크플로우, 도구 과부하, 비효율적인 협업으로 어려움을 겪는 CTO 및 엔지니어링 책임자입니다. 이들은 기술적 확장성, 통합 기능, 비용 절감에 관심이 있습니다. 개인화된 느낌을 주면서 템플릿처럼 들리지 않고, 20분 데모 일정을 잡을 수 있는 명확한 행동 유도 문구가 포함된 콜드 이메일을 작성해 주세요."

2. 이메일 프레임워크 정의하기

이제 ChatGPT에게 생성하고자 하는 결과물의 정확한 유형을 설명하세요. 여기에는 이메일에서 원하는 구조, 어조, 형식 및 언어 지정 등이 포함됩니다.

이메일 프레임워크

ChatGPT가 따를 수 있는 다양한 이메일 프레임워크가 있습니다. 각 프레임워크는 서로 다른 목적과 대상 유형에 맞춰 설계되었습니다:

프레임워크 가장 적합한 대상 예시 PAS (문제-불만-해결) 고통 포인트 중심의 아웃리치 잠재 고객이 이미 채용 주기 지연이나 높은 이탈률 같은 문제를 인지하고 있을 때, 귀사의 제품이 이를 해결하는 방식을 보여주고 싶을 때 활용하세요. AIDA (주의-관심-욕구-행동) 제품 데모 및 체험판 아직 당신을 모르는 신규 리드에게 접근할 때 사용하세요. 데모 요청 전에 그들을 따뜻하게 맞이해야 할 때 유용합니다. Before-After-Bridge 변화를 중점으로 한 메시지 제품 사용 전과 후의 삶을 보여주고, 그 변화를 어떻게 실현하는지 설명할 때 활용하세요.

형식 지침

다음과 같은 형식 지침을 명시하십시오:

제목 줄: 잠재 고객의 구체적인 문제점을 강조하는 제목 줄 변형 세 가지를 생성하세요

이메일 시작 부분: 수신자와 해당 회사를 조사했음을 보여주는 구체적인 언급으로 이메일을 시작하세요.

CTA: 수신자가 행동을 취하도록 부드럽게 유도하는 행동 유도 문구를 추가하세요

가치 제안: 첫 문단에서 키 혜택을 강조하세요

단어 수: 이메일 전체 길이를 120단어 이내로 유지하세요

모바일 최적화: 짧은 단락(1~2문장)을 사용하고 불필요한 글머리 기호는 피하세요

자리 표시자: 맞춤형화를 위해 [회사명], [최근 성과], [산업 과제]와 같은 특정 변수를 괄호 안에 넣어주세요.

언어와 어조

ChatGPT가 따라할 수 있는 구체적인 예시를 통해 커뮤니케이션 스타일을 정의하세요:

인사말 선호도를 지정하세요. 예를 들어, 캐주얼한 업계에는 'Hey'를, 공식적인 분야에는 'Hello'를 사용하세요.

특정 언어나 전문 용어(예: 시너지, 다시 연락드리겠습니다, 활용하다)를 피하도록 설정할 수 있습니다.

원하는 어조를 지정하세요. 예를 들어, 대화체, 전문적, 캐주얼 등

지침의 목록이 길다면 문서를 생성하여 ChatGPT에 직접 업로드하세요.

이메일 구조를 지정하는 데 사용할 수 있는 프롬프트(ChatGPT 응답 포함)는 다음과 같습니다: AIDA 프레임워크를 활용해 120단어 미만의 콜드 이메일을 작성해 주세요. 잠재 고객의 문제점을 강조하고 부드러운 CTA로 마무리하는 세 가지 제목 변형을 포함시키세요. 모바일 가독성을 위해 줄바꿈을 사용하세요.

3. 이메일 콘텐츠 맞춤 설정하기

이 부분은 ChatGPT에 (전적으로) 의존해 조사할 수 없는 부분입니다. ChatGPT는 환각을 일으키며, 매우 현실적으로 보이지만 사실이 아닌 정보를 채워 넣을 수 있습니다.

이메일에 허위 정보가 포함되지 않도록 수신자에 대한 구체적인 인사이트나 세부 정보를 입력하세요.

예를 들어, 연구 노트에 포함할 수 있는 다양한 유형의 정보는 다음과 같습니다:

링크드인 프로필: 수신자의 현재 역할 제목과 해당 역할 재직 기간, 그리고 업계 과제 논의나 전문적 업데이트를 공유한 최근 게시물

회사 소식: 자금 조달 발표나 신제품 출시 등 최근 동향으로, 귀사의 솔루션이 이를 보완할 수 있는 내용

산업적 맥락: 해당 분야에 영향을 미치는 시장 동향과 의사 결정 타임라인에 영향을 미치는 계절적 비즈니스 주기

개인 정보: 전문 분야와 직업적 관심사를 보여주는 컨퍼런스 발표 경력 또는 게재된 기사

웹사이트: 해당 웹사이트 URL을 입력하면 페이지 분석을 통해 기업의 위치와 메시지를 파악합니다.

개인화를 확장하려면 직무, 회사 소식, LinkedIn 게시물, 업계 동향, 웹사이트 등의 열을 포함한 스프레드시트를 작성하세요. 잠재 고객당 최소 한두 개의 필드를 입력합니다. 그런 다음 행 하나를 ChatGPT에 붙여넣고 해당 세부 정보를 활용해 맞춤형 콜드 이메일을 초안 작성하도록 프롬프트하세요.

연구 노트를 개별적으로 추가할 때 사용할 수 있는 프롬프트는 다음과 같습니다: [회사명]의 [잠재고객 이름]에 대한 제 조사 노트는 다음과 같습니다: [최근 회사 소식, LinkedIn 활동, 업계 과제 또는 개인적 성과 등 조사 결과를 붙여넣기]. 템플릿을 사용하되, 템플릿을 활용한다는 점이 드러나지 않도록 자연스럽게 이 중요한 포인트 중 한두 가지를 포함하여 콜드 이메일을 재작성해 주세요.

👀 알고 계셨나요? HubSpot의 영업 동향 보고서에 따르면, 콜드 아웃리치에 대한 응답률이 가장 높은 채널 2위는 이메일입니다. 1위는 소셜 미디어를 통한 잠재 고객 접근입니다.

4. 후속 조치 시퀀스 구축하기

대부분의 잠재 고객은 데모 요청이나 통화 일정에 응답하기까지 3~5회의 접점이 필요합니다. 후속 조치를 생략하면 잠재적 수익을 포기하는 것과 같습니다.

더 나은 이해를 위해, 균형 잡히고 방해가 되지 않는 후속 조치 전략의 예시는 다음과 같습니다:

후속 조치 언제 무엇을 해야 할까 예시 첫 번째 후속 조치 소셜 프루프 또는 사례 연구 추가 (3~5일 후) 안녕하세요 [이름], 이전 이메일에 대한 후속 연락입니다. 최근 [유사 기업]의 [동일 과제] 해결을 지원했습니다. 해당 기업은 30일 만에 [구체적 결과]를 달성했습니다. 사례 연구는 여기에서 확인하세요: [링크] 2차 후속 조치 유용한 자료나 통찰력을 공유하세요 (1주일 후) 안녕하세요 [이름], [관련 트렌드]에 관한 이 [산업 보고서/tool]를 발견했습니다. [회사 상황]을 고려할 때 [특정 주제]에 관한 부분이 흥미로울 것 같아 공유합니다. 3차 후속 조치 희소성 또는 긴급성을 활용한 최종 시도 (10-14일 후) 안녕하세요 [이름], 아직 답변을 받지 못해 마지막으로 확인 연락드립니다. 시기가 맞지 않으시다면 걱정하지 마세요. [고민사항]에 대한 도움이 필요하시다면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.

이러한 타임라인은 잠재 고객과 해결해야 할 문제의 긴급성에 따라 맞춤형 설정해야 합니다.

예를 들어, 휴가 시즌에 소매 고객에게 연락하는 경우, 고객이 너무 바빠서 답장할 시간이 없을 가능성이 높으므로 후속 조치 간격을 늘리는 것이 합리적입니다.

ChatGPT에서 후속 조치 시퀀스를 구축하기 위해 시도해 볼 수 있는 프롬프트 예시: [잠재 고객 이름]에 대한 제 연구를 바탕으로, [원본 주제]에 관한 대화 후속 조치 이메일 3건을 작성해 주세요. 각 이메일은 서로 다른 접근 방식을 취해야 합니다: (1) [유사 기업]을 활용한 사회적 증거 제시, (2) [업계 동향]에 관한 유용한 자료 공유, (3) 정중한 최종 알림. 동일한 대화체 톤을 유지하고, 제 연구에서 도출된 구체적인 내용을 자연스럽게 언급해 주세요.

5. ChatGPT를 이메일 도구와 통합하세요

ChatGPT는 맞춤형 콜드 이메일을 작성해 줄 수 있지만, 플랫폼에서 직접 발송할 수는 없습니다. 생성된 콘텐츠를 이메일 도구로 복사하여 붙여넣기하거나 대량 발송을 위해 스프레드시트에 업로드해야 합니다.

Zapier 같은 도구나 직접 API 연결을 통해 ChatGPT를 기존 아웃리치 플랫폼이나 CRM과 통합할 수 있습니다. 이렇게 하면 플랫폼을 계속 전환하거나 수동으로 콘텐츠를 복사하지 않고도 ChatGPT의 이메일 작성 기능을 활용할 수 있습니다.

⭐ 보너스: 이메일 스팸 필터는 단순히 발송량만 보는 것이 아니라 패턴을 스캔합니다. 무료, 한정 시간, 지금 바로 행동하세요, 또는 보장 같은 단어가 가득한 제목은 콜드 이메일이 읽히기도 전에 스팸으로 표시될 수 있습니다. 가장 좋은 이메일 에티켓은 홍보적이지 않고 진정성 있게 느껴지는 자연스러운 대화체로 작성하는 것입니다.

6. 자동화된 이메일 테스트 및 최적화

콜드 이메일을 모니터링하고 효과적인 요소와 그렇지 않은 요소를 분석하세요.

추적해야 할 항목: 이메일 열람률, 이탈률, 회신률 및 기타 관련 메트릭을 통해 콜드 이메일 성공 여부를 판단하세요.

어떤 버전이 더 나은 성과를 내는지 확인하려면 다음 측면을 테스트하고 결과에 따라 프롬프트를 개선하세요:

제목 줄 : 호기심 유발형 vs. 직접적 혜택 강조형, 질문형 vs. 진술형 vs. 혜택 중심형 제목 줄

시작 부분의 주목을 끄는 요소 : 개인적 언급(링크드인 게시물, 최근 자금 조달) vs. 문제점 진술

가치 제안 : 생산성 대비 투자 수익률(ROI)과 위험 감소 강조

이메일 길이 : 간결하고 강렬한 스타일(50~70단어) vs. 약간 긴 서사적 스타일(120~150단어)

CTA: "간단한 통화 예약하기" vs. "추가 정보 보내드릴까요?"

만약 AI 에이전트가 이 워크플로우를 처음부터 끝까지 처리할 수 있다면 어떨까요? ClickUp AI 에이전트는 지침을 통해 완벽한 초안을 생성하도록 맞춤형 설정을 할 수 있습니다! 확인해 보세요.

콜드 아웃리치에 검증된 ChatGPT 프롬프트

다음은 높은 응답률을 보장하는 아웃리치 생성용 검증된 ChatGPT 프롬프트입니다.

AIDA 프레임워크를 활용한 ChatGPT 콜드 이메일 프롬프트

데모나 회의 요청 전에 잠재 고객의 관심을 끌고 사전 준비를 위한 이메일을 작성할 때 이 프롬프트를 활용하세요. AIDA 구조는 특히 회사를 아직 모르는 신규 리드에게 솔루션을 소개할 때 효과적입니다.

프롬프트와 ChatGPT 응답은 다음과 같습니다: 베테랑 B2B 카피라이터처럼 행동하세요. 저는 [회사명]의 [직책]으로, [목표 기업 유형]의 [잠재 고객 직책]에게 연락드립니다. AIDA 프레임워크를 활용하여 다음과 같은 콜드 이메일을 작성하세요:

[특정 업계 과제]에 대한 흥미로운 도입부로 시작합니다.

[유사 기업]도 동일한 과제에 직면했음을 멘션합니다.

그들이 달성한 변화를 보여줍니다: [구체적인 결과/메트릭]

[구체적인 다음 단계]를 위한 부담 없는 CTA로 마무리합니다. 추가 요구 사항: 최근 개발 동향을 참고하세요: [회사 소식/성과]

자연스럽게 느껴지는 대화 어조를 사용하세요

130단어 미만으로 작성하세요

잠재 고객의 문제점에 초점을 맞춘 세 가지 제목 줄 변형을 생성하세요

[회사명]과 [잠재 고객명]을 위한 자리 표시자를 포함하세요.

대상 고객의 주요 고민점: [2~3가지 구체적인 과제 목록] 응답

잠재 고객 재활성화를 위한 ChatGPT 콜드 이메일 프롬프트

이 프롬프트는 초기 관심을 보인 후 연락이 끊긴 잠재 고객을 재참여시키는 데 도움이 됩니다. 관심을 보였으나 후속 연락에 응답하지 않는 리드에게 효과적입니다.

다음은 프롬프트와 ChatGPT의 응답입니다: 귀하는 영업 팀의 회복 전문가로서, 이전에 관심을 보였던 잠재 고객과의 관계를 재개하도록 저를 지원합니다. 재참여 유도 콜드 이메일을 작성하세요: 강요하지 않으면서 침묵을 인정합니다: "시기가 맞지 않았다는 걸 알고 있습니다…"

새로운 개발 사항을 멘션합니다: [최근 제품 업데이트/업계 변화]

신규 클라이언트 성공 사례/사례 연구를 통해 최신 소셜 프루프를 공유합니다.

가치 있는 것을 제공합니다: [리소스/tool/인사이트]

진정한 도움의 마음으로 "마지막 시도" 접근법을 활용합니다

"우선순위가 바뀌었다면 걱정하지 마세요"라는 쉬운 탈출구 포함

110단어 미만 유지 리드에 대한 배경 정보: 마지막 대화 내용: [이전 대화 요약]

그들의 주요 과제: [그들이 멘션한 구체적인 문제점]

마지막 연락 이후 경과 시간: [기간]

산업: [해당 분야] 응답

제품 데모 후속 조치를 위한 ChatGPT 콜드 이메일 프롬프트

잠재 고객이 데모에 참석한 후 다음 단계를 진행하지 않았을 때 사용하세요. 이 프롬프트는 데모 후 흔히 발생하는 망설임을 해소하면서도 추진력을 유지하는 후속 이메일을 생성합니다.

다음은 ChatGPT 프롬프트와 응답입니다: 컨설팅형 영업 전문가로서 행동하세요. 방금 [회사명]의 [잠재고객 이름]과 제품 데모를 완료했으며 효과적인 후속 조치를 취해야 합니다. 다음과 같은 데모 후속 이메일을 작성하세요: [데모 주제] 논의에 시간을 내주신 점에 대해 감사드립니다.

그들이 제기한 구체적인 우려 사항에 대한 답변: [구체적인 이의/질문]

추가 값 제공: [관련 자료/사례 연구]

명확한 다음 단계를 제안합니다: [구현 타임라인/파일럿 프로그램]

[계절적 요소/Business 필요]에 대한 부드러운 긴급성을 조성합니다.

강압적인 영업 어조가 아닌 상담적인 어조를 유지합니다.

120단어 미만 유지 데모 컨텍스트: 가장 관심을 보인 주요 기능: [특정 기능]

그들의 구현 타임라인: [멘션한 타임라인]

의사 결정 과정: [관련자 목록]

주요 경쟁사: [멘션된 경우] 응답

상세한 정보나 맥락을 구축할 시간이 부족할 때 활용할 수 있는 간결한 프롬프트 예시입니다:

리드 생성을 위한 ChatGPT 콜드 이메일 프롬프트

[회사 유형]의 [이상적인 고객 페르소나]를 목표로 리드 생성을 위한 콜드 이메일을 작성하세요. [구체적인 문제점]으로 그들의 주요 과제를 다루고, [최근 회사 성과]를 멘션한 후 간단한 상담 전화 요청을 포함하세요. 120단어 이내로 작성하고 부드러운 CTA를 포함하세요.

제품 데모용 ChatGPT 콜드 이메일 프롬프트

[잠재 고객 직책]에게 [제품명]이 [구체적인 비즈니스 문제]를 어떻게 해결하는지 강조하는 제품 데모 요청 이메일을 작성하세요. 관련 사례 연구 결과 하나를 포함하고, 15분 데모 일정 조율 요청으로 마무리하세요. 대화체 톤으로 100단어 미만으로 작성하세요.

무료 체험판을 위한 ChatGPT 콜드 이메일 프롬프트

[대상 고객]을 위한 무료 체험판 초대 이메일을 작성하세요. [주요 기능/솔루션]의 핵심 혜택을 강조하고, [특정 과제]와 관련된 고객의 고민을 해결해 줄 수 있음을 제시하세요. 명확한 체험판 가입 링크를 포함하고, 긴급함을 담아 90단어 이내로 작성하세요.

게스트 포스트 기고 요청을 위한 ChatGPT 콜드 이메일 프롬프트

[웹사이트 이름]에 게스트 포스팅 제안 이메일을 작성하세요. 최근 게시된 [주제] 관련 기사를 언급하고, [전문 분야]와 관련된 구체적인 헤드라인 아이디어 3가지를 제안하며, [자격증/성과]를 멘션하세요. 전문적인 어조로 130단어 이내로 작성하세요.

제품 소개용 ChatGPT 콜드 이메일 프롬프트

[신규 제품/서비스]를 대상으로 [특정 산업]을 목표로 한 제품 소개 이메일을 작성하세요. [핵심 가치 제안]의 주요 이점에 집중하고, [유사 클라이언트]의 사회적 증거를 활용하며, 부드러운 CTA를 포함하세요. 대화체 어조를 유지하세요.

제휴 파트너십 계약을 위한 ChatGPT 콜드 이메일 프롬프트

[회사명]을 대상으로 한 제휴 제안 이메일을 작성하세요. [귀사의 제품/서비스] 프로모션이 그들의 [타겟 인구통계] 고객층과 어떻게 부합하는지 설명하십시오. 커미션 구조와 상호 이익을 포함하세요. 협력적인 어조를 유지하며 110단어 미만으로 작성하십시오.

콜드 이메일에 ChatGPT 사용 시 한도

콘텐츠 생성용 ChatGPT는 올바르게 프롬프트하면 잘 작동합니다. 하지만 콜드 아웃리치를 처음부터 끝까지 자동화하려는 경우에는 한계가 있습니다.

콜드 이메일 자동화에 있어 ChatGPT의 다음과 같은 한계점을 인지해야 합니다:

실시간 데이터 부족

CRM 또는 데이터 보강 tools와 연동하지 않는 한 ChatGPT는 잠재 고객 데이터에 실시간으로 접근할 수 없습니다. 추가 시스템이 맥락을 제공하지 않는 한, 잠재 고객의 최신 LinkedIn 활동, 최근 회사 자금 조달 현황 또는 직위 변경 정보를 가져올 수 없습니다.

일관되지 않은 출력 품질

ChatGPT 사용 시 팀원들은 개별적으로 작업합니다. 각자 자신만의 프롬프트를 실험하며, 무엇이 효과가 있었고 없었는지 알 수 있는 단일한 방법이 없습니다. 이로 인해 조직은 신뢰할 수 있는 응답을 생성할 수 있는 검증된 영업 이메일 템플릿 데이터베이스를 구축하는 데 한도가 있습니다.

게다가 ChatGPT는 동일한 프롬프트에도 이메일 품질과 어조가 달라집니다. 피드백 루프나 성과 데이터가 내장되어 있지 않으면 템플릿을 체계적으로 개선하기 어렵습니다.

복사-붙여넣기 워크플로우

ChatGPT는 이메일을 하나씩 생성하므로, 각 이메일을 이메일 도구나 CRM에 복사해야 합니다. 수백 통의 맞춤형 콜드 이메일을 발송해야 할 때는 이 작업이 금방 지루해집니다. 플랫폼 간 계속 전환하는 과정에서 실수와 캠페인 간 불일치가 발생합니다. 즉, 모든 작업 공간은 업무 분산 문제로 고생하고 있습니다.

❗ 주의: 팀원들이 앱 전환 지옥에 빠져 있을 수 있습니다. 47초마다 tool 사이를 오가면 집중력이 떨어지고, 숨겨진 정신적 피로가 쌓이며, 하루가 끝날 때쯤이면 생산적인 시간이 사라져 버립니다.

캠페인 추적 기능 없음

이 플랫폼은 이메일 열람률, 회신률 추적이나 캠페인 효과 측정이 불가능합니다. 어떤 프롬프트가 더 나은 응답을 유도하는지, 어떤 제목줄이 가장 효과적인지 파악할 수 없습니다. 이로 인해 콜드 이메일 전략을 최적화하거나 이해관계자에게 ROI를 입증하기가 어렵습니다.

내장된 스케줄링 기능 부재

ChatGPT는 콜드 이메일을 작성할 수 있지만 자동 발송은 불가능합니다. 각 이메일을 수동으로 예약하거나 별도 tool에서 시퀀스를 설정해야 합니다. 이는 잠재 고객의 행동에 따른 자동화된 후속 조치 알림이 없다는 의미입니다. 육성 프로세스가 단절되고 잠재 리드가 누락될 수 있습니다.

ClickUp을 활용해 콜드 이메일을 자동화하는 방법

물론 ChatGPT는 유용한 이메일 작성 도구이지만, 운영 측면에서는 한계가 있습니다. 내장된 발송 기능, 응답 추적, 자동화된 후속 조치가 없기 때문에 이메일 캠페인을 실행하려면 여러 도구를 동시에 관리해야 합니다.

ClickUp이 바로 그 해답입니다. 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간으로, 단순한 작성 작업을 넘어 전체 프로세스를 자동화합니다.

작업 공간 내에서 ChatGPT로 직접 이메일을 작성할 수 있을 뿐만 아니라, 모든 지식, 앱, 채팅, 문서를 한곳에 통합하여 통합 캠페인 관리를 용이하게 합니다.

ClickUp을 활용해 콜드 이메일 발송을 자동화하는 방법은 다음과 같습니다:

이메일 캠페인 템플릿으로 캠페인 작업 공간 구축하기

무료 템플릿 받기 ClickUp 이메일 캠페인 템플릿으로 성공적인 콜드 이메일 캠페인을 실행하세요

ClickUp의 이메일 캠페인 템플릿은 콜드 아웃리치 운영 전체를 체계적으로 구성할 수 있는 구조화된 프레임워크를 제공합니다. 모든 잠재 고객, 이메일, 후속 조치, 캠페인 메트릭이 제자리를 갖는 지휘 센터라고 생각하세요.

이 템플릿을 사용하면 미리 구축된 캠페인 hub를 얻을 수 있습니다. 즉, 추적 시스템을 처음부터 구축하거나 각 잠재 고객에 대한 진행 상황을 어디까지 진행했는지 고민할 필요가 없습니다.

이 템플릿이 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다:

목적에 맞춘 추적: 이 템플릿을 사용하면 이메일 복사 링크, 완료율, 이메일 유형, 테마, 이메일 디자인 링크 등 다양한 이 템플릿을 사용하면 이메일 복사 링크, 완료율, 이메일 유형, 테마, 이메일 디자인 링크 등 다양한 사용자 지정 필드로 이메일 캠페인을 추적하고 관리할 수 있습니다.

명확한 진행 상황 모니터링: ClickUp의 맞춤형 상태 기능을 통해 각 잠재 고객의 진행 상황을 추적할 수 있으며, 고객이 영업 프로세스에서 어느 단계에 있는지 명확하게 가시성을 확보할 수 있습니다.

다양한 보기 옵션: 이메일을 시각화하고 다양한 이메일을 시각화하고 다양한 ClickUp 보기 간에 손쉽게 전환하세요. 예를 들어, 보드 보기로 시퀀스 단계별 연락처를 확인하거나, 목록 보기로 체계적으로 정리된 행의 잠재 고객 데이터를 확인하거나, 달력 보기로 예정된 발송 날짜와 후속 조치 타임라인을 시각화할 수 있습니다.

작업 할당 및 일정 관리: 명확한 마감일과 함께 특정 잠재 고객 또는 캠페인 작업을 팀 회원에게 할당하세요.

자동 알림: 잠재 고객이 단계 간 이동하거나 마감일이 다가올 때 팀원에게 알림을 설정하세요.

프로젝트 관리로 이메일 관리하기

ClickUp 이메일 프로젝트 관리로 콜드 이메일을 효과적으로 추적하고 관리하세요

ClickUp을 사용하면 응답을 추적하기 위해 이메일과 프로젝트 관리 도구 사이를 계속 전환할 필요가 없습니다.

ClickUp의 이메일 프로젝트 관리 기능은 Gmail, Outlook, Office 365 또는 IMAP 계정을 작업 공간에 직접 연결합니다. ClickUp 내에서 바로 이메일을 보내고 받을 수 있습니다.

ClickUp 작업 공간 내 이메일 통합으로 가능한 모든 기능은 다음과 같습니다:

응답을 작업으로 전환: 잠재 고객 이메일을 캠페인 전용 주소로 전달하면, 수신함에서 바로 이메일을 상세한 작업으로 전환할 수 있습니다.

잠재 고객 대화 중앙 집중화: 전체 이메일 스레드를 특정 캠페인 작업으로 가져와 팀이 답변 작성이나 제품 데모 일정을 잡기 전에 전체 대화 내역을 검토할 수 있도록 합니다.

후속 작업 일정 설정: 시작 날짜와 마감일을 포함한 작업을 생성하고, 바로 받은 편지함에서 관련 팀 회원에게 할당하세요.

ClickUp 작업 공간에서 이메일 발송: ClickUp 작업에서 바로 아웃바운드 이메일을 작성하고 발송하세요.

AI로 이메일을 초안 작성하고 개인화하세요

ClickUp Brain으로 잠재 고객을 위한 이메일 시퀀스를 맞춤형으로 설정하세요

ClickUp은 전체 ClickUp 환경과 통합되는 네이티브 AI인 ClickUp Brain을 제공합니다. 이 AI는 잠재 고객과 캠페인에 대한 맥락적 이해를 갖추고 있습니다.

따라서 잠재 고객에게 보낼 이메일을 ClickUp Brain에 작성하도록 요청하면, 해당 고객의 작업 카드, 회의 노트, 저장된 연구 자료에서 관련 인사이트를 추출하여 탄탄한 콜드 이메일을 초안으로 작성할 수 있습니다.

Brain의 문맥 이해 기능이 다음과 같은 작업을 지원합니다:

리서치 자동화: CRM 통합 및 잠재 고객 데이터베이스와 같은 연결된 소스에서 수동 조회 없이 기업 정보와 문제점을 추출할 수 있습니다.

성능 최적화: ClickUp에 저장된 캠페인 메트릭과 오픈율을 기반으로 다양한 제목 줄을 생성할 수 있습니다.

시퀀스 구축: Brain은 이전 대화 및 이메일 스레드를 자동 참조하여 후속 이메일을 생성할 수 있습니다.

템플릿 인텔리전스: Brain이 성과가 가장 높은 이메일을 학습하여 신규 캠페인 개선안을 제안합니다

ClickUp Brain MAX의 Talk-to-Text 기능을 활용하면 콜드 이메일 생성 속도를 더욱 높일 수 있습니다. 잠재 고객 인사이트와 이메일 아이디어를 음성으로 입력하면, 작업 공간 컨텍스트를 기반으로 말한 내용을 체계적이고 맞춤형 콜드 이메일로 변환해 줍니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Docs를 활용해 성과가 가장 우수한 이메일 프롬프트와 템플릿을 중앙 집중식 라이브러리로 구축하세요. 다양한 산업군이나 잠재 고객 유형별로 최고의 응답률을 기록하는 프롬프트를 문서화한 후, 이 지식 기반을 영업 팀 전체와 공유하여 일관된 결과를 달성하세요.

자동화 설정으로 시퀀스를 자동으로 실행하세요

필요한 자동화를 토글하거나 AI를 통해 워크플로우에 기반한 규칙을 맞춤형으로 설정하세요

ClickUp 자동화를 통해 잠재 고객의 행동에 따라 트리거되는 자동화된 이메일 시퀀스를 구축할 수 있습니다.

ClickUp은 코딩 없이도 복잡한 자동화 시퀀스를 만들 수 있는 드래그 앤 드롭 방식의 자동화 빌더를 제공합니다. 자동화 단계를 평이한 영어로 설명하기만 하면, 짜잔! 바로 구현됩니다.

콜드 이메일 시퀀스에서 자동화해야 할 항목을 알려주는 테이블입니다:

자동화 유형 기능 설명 상태 기반 트리거 잠재 고객이 파이프라인 단계 간 이동 시 각기 다른 이메일을 발송하세요 시간 지연 후속 조치 수동 스케줄링 없이 특정 간격마다 자동으로 후속 이메일을 발송하세요 참여 응답 잠재 고객의 이메일 열람, 클릭 또는 회신에 따라 다양한 작업을 트리거하세요 작업 할당 잠재 고객이 구매 신호를 보이거나 데모를 요청할 때 자동으로 팀 회원에게 할당하세요

💡 전문가 팁: ClickUp의 맞춤형 자동화 에이전트를 활용해 특정 콜드 이메일 후속 작업을 자동화하세요. 예를 들어 이메일 참여도가 기준치 이하로 떨어지면 잠재고객 상태를 자동 업데이트하거나, 사용자 지정 필드 변경에 따라 맞춤형 재참여 시퀀스를 트리거하는 작업 등이 가능합니다. ClickUp Autopilot 에이전트로 이메일 시퀀스의 일부를 자동화하세요

보너스: AI로 콜드 이메일 성과를 높이는 팁

ChatGPT가 더 나은 콜드 이메일 작성을 돕지만, 전체적인 성과는 아웃리치 프로세스 전반에 걸쳐 AI를 얼마나 전략적으로 활용하느냐에 의존합니다.

AI를 활용해 콜드 이메일 전반의 성과를 높이는 팁을 소개합니다:

캠페인 유형별 프롬프트 라이브러리 생성: 제품 데모, 파트너십, 재활성화 이메일 등 다양한 시나리오에 대한 검증된 프롬프트 모음을 구축하고 일관되게 활용하세요.

AI를 활용한 잠재 고객 연구 종합: 잠재 고객에 대한 다양한 데이터 포인트(링크드인 게시물, 회사 소식, 최근 성과 등)를 ChatGPT에 입력하고 가장 관련성 높은 개인화 접근 방식을 식별하도록 요청하세요.

AI 출력물에 인간 검증 단계 추가: 팀원이 AI 생성 이메일을 검토하여 허위 정보나 브랜드 톤 불일치를 잡아내는 신속한 검토 프로세스를 구축하세요.

성공적인 경쟁사 이메일을 역설계하세요: 업계 내 성과가 높은 콜드 이메일을 ChatGPT에 입력하고 구조, 어조, 설득 기법을 분석하도록 요청하세요.

트리거 기반 이메일 생성 설정: CRM 내 특정 잠재고객 행동이나 데이터 변경 사항을 기반으로 새로운 콜드 이메일을 생성하는 자동화된 이메일 워크플로우를 구축하세요.

AI 기반 발송 시간 최적화 구현: 잠재 고객의 참여 패턴을 분석하고 각 수신자가 이메일을 열람하고 응답할 가능성이 가장 높은 시점에 콜드 이메일을 자동으로 예약 발송하는 tools를 활용하세요.

자동화된 응답 분류 및 라우팅 구축: AI를 활용해 잠재 고객의 답변을 관심도나 이의 유형별로 자동 분석 및 분류하고, 제안된 다음 단계를 포함해 해당 팀 회원에게 라우팅하세요.

ClickUp으로 워크플로우를 자동화하는 방법은 다음과 같습니다.

💡 전문가 팁: Siege Media에 따르면 콜드 이메일을 보내는 최적의 시간대는 미국 동부 표준시 기준 오전 9시부터 12시 사이입니다. 때로는 이메일을 적시에 발송하는 것이 수신자가 이메일을 열어보게 하는 가장 간단한 방법일 수 있습니다.

ClickUp으로 콜드 이메일 캠페인을 자동화하세요

관련된 맥락과 프롬프트를 제공하면 ChatGPT는 효과적인 콜드 이메일을 생성합니다. 하지만 ClickUp이 작업 공간 내에서 바로 최신 ChatGPT 모델에 접근할 수 있게 해주는 상황에서, 왜 단독 도구로만 사용해야 할까요?

ClickUp을 사용하면 도구 간 전환 없이 콜드 이메일 전체 시퀀스를 관리할 수 있습니다. 이 통합 AI 작업 공간은 다음과 같은 기능을 제공합니다: 잠재 고객 데이터를 수동으로 입력하지 않고도 이메일을 작성하고, 후속 조치 시퀀스를 예약하며, 캠페인 결과를 추적할 수 있습니다—모든 작업이 하나의 작업 공간에서 이루어집니다.

ClickUp에 무료로 가입하고 콜드 이메일 캠페인을 자동화하세요.