ChatGPT로 엑셀 데이터를 쉽게 분석하는 방법

엑셀은 오랫동안 기업에서 데이터를 분석하는 데 즐겨찾기로 여겨져 왔으며, ChatGPT와 함께하면 더욱 강력해집니다.

일반적으로 엑셀은 스프레드시트에 번호, 텍스트, 표 형식 데이터를 정리하고 분석하기 위해 복잡한 수식을 수동으로 입력하는 데 사용됩니다. 이제 ChatGPT에서 간단한 프롬프트 몇 개만으로 이 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

이 글에서는 ChatGPT로 Excel 데이터를 분석하는 단계별 가이드를 제공하고, 데이터 입력부터 추세 분석까지 모든 것을 다루는 방법을 보여드리며, Excel에서 ChatGPT가 진정으로 빛을 발하는 부분을 강조해 드리겠습니다.

ChatGPT를 활용한 엑셀 데이터 분석 방법

단계별로 진행해 보겠습니다.

데이터 분석을 위해 ChatGPT와 Excel 보고를 활용할 수 있는 다섯 가지 방법을 소개합니다.

단계 1: 텍스트를 사용하여 ChatGPT에 데이터를 설명하세요

사용자는 단순히 Excel 데이터 구조를 ChatGPT에 설명하기만 하면 분석에 유용한 제안을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 아래와 같은 프롬프트의 인스턴스만으로도 분석 프로세스를 시작할 수 있습니다:

"고객 이름, 구독 시작 및 종료 날짜, 갱신 여부를 추적 중입니다. 이탈률 추적을 위한 메트릭을 제안해 주실 수 있나요?"

데이터에 직접 접근하지 못하더라도 ChatGPT의 도움으로 어떤 수식을 사용할지, 어떤 메트릭을 계산할지, 그리고 명확성을 위해 스프레드시트를 어떻게 구성할지 안내받을 수 있습니다.

이 접근법이 실제 엑셀 데이터 분석을 대체하지는 않지만, 방향성 있는 입력을 얻고 다음 단계를 개괄하는 빠른 방법입니다.

✨ 가장 적합한 경우: 초기 단계 플랜 수립, 메트릭 구상, 또는 엑셀 파일을 사용할 수 없지만 자연어 명령어로 관련 데이터 분석을 시작하고 싶은 상황.

단계 2: 표 형식 데이터를 ChatGPT에 붙여넣기

작은 엑셀 스프레드시트와 일할 때는 정제된 데이터 조각을 ChatGPT에 직접 붙여넣기를 하면 빠르고 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다.

이 방법은 100행 미만의 엑셀 데이터베이스에 일합니다. 데이터를 붙여넣기한 후 사용자는 ChatGPT에게 패턴 식별, 오류 발견 또는 결과 요약하다 등을 요청할 수 있습니다.

예시: 5~10개의 행이 있는 Excel 테이블을 복사한 후 다음과 같이 질문해 보세요:

"어떤 제품의 총 영업 팀이 가장 높았으며, 월별 추세가 있나요?"라고 입력하면 ChatGPT가 플러그인이나 CSV 없이도 가벼운 엑셀 분석을 실행합니다. 이는 추세를 탐색하거나, 기본적인 데이터 정리를 수행하거나, 역사적 데이터를 점검하는 빠른 방법입니다.

✨ 가장 적합한 용도: 패턴을 확인하고, 소규모 데이터셋을 정리하며, 실제 Excel 데이터로부터 신속한 피드백을 얻는 데 활용하세요.

3단계: 데이터 구조를 설명하고 코드를 요청하세요

Excel에서 작업을 자동화하거나, 고급 수식을 생성하거나, 재사용 가능한 논리를 탐색하려면 데이터 구조를 설명한 후 코드를 요청하기만 하면 됩니다.

전체 테이블을 붙여넣기 없이도 열을 설명하고 ChatGPT에게 엑셀 수식, VBA 매크로, 심지어 파이썬 코드까지 생성하도록 요청할 수 있습니다.

예시, 이렇게 말하면:

"제품명, 판매량, 가격 열이 있습니다. 매출을 계산하고 저조한 성과를 보이는 제품을 표시하는 수식을 작성해 주시겠어요?"라고 프롬프트하면 ChatGPT가 생성된 수식, 조건부 형식의 논리, 심지어 추가 자동화 방법에 대한 팁까지 제공할 수 있습니다.

이 방법은 특히 데이터 분석의 고급 기법, 엑셀 프로젝트 관리, 복잡한 작업에 유용하며, 수동 검색이나 체험판 수식 작성을 생략하여 시간을 절약하려는 경우에 효과적입니다.

✨ 가장 적합한 용도: 맞춤형 Excel 수식 생성, 분석 흐름 구축, 스프레드시트 간 반복적이거나 복잡한 쿼리 자동화.

4단계: ChatGPT의 코드 해석기 또는 플러그인 사용하기

ChatGPT Plus 사용자에게는 코드 인터프리터( 고급 데이터 분석 기능으로도 알려짐)가 한 단계 더 발전된 기능을 제공합니다.

텍스트를 붙여넣기 대신 전체 CSV 파일을 직접 업로드할 수 있습니다. 그러면 ChatGPT가 전체 데이터셋을 읽고 상세한 엑셀 데이터 분석을 수행하여 평균을 계산하고, 선 차트 같은 시각화를 생성하며, 심지어 A/B 테스트 결과를 시뮬레이션하기도 합니다.

이것이 바로 엑셀 내 ChatGPT가 실제 데이터 어시스턴트처럼 느껴지며 더 깊은 통찰력을 제공하는 지점입니다. 대규모 데이터셋을 지원하고, 맞춤형 계산을 실행하며, 수식이나 수동 설정 없이도 역사적 데이터를 요약합니다.

✨ 가장 적합한 용도: 심층 분석, 트렌드 분석, 데이터 기반 차트 생성, 그리고 Power BI 같은 별도 tool이 필요한 복잡한 작업 처리.

5단계: ChatGPT의 제안을 Excel에 적용하기

ChatGPT로부터 수식, 인사이트 또는 차트를 얻은 후 마지막 단계는 이를 Excel 파일에 직접 적용하는 것입니다. 수식 복사, Excel 워크플로우 조정, 새 피벗 테이블 추가 등 이 단계에서 아이디어가 실행으로 이어집니다.

예시: ChatGPT가 수익 계산용으로 =B2*C2와 같은 수식을 제안했다면, 새 열에 붙여넣기를 하고 아래로 끌어내리세요. 세분화 논리나 맞춤형 형식을 추천했다면, Excel 내장 tools를 활용해 이를 재현하세요.

선 차트와 같은 시각적 출력은 Microsoft Excel에서 재현할 수 있으며, 더 큰 대시보드에는 Power BI를 사용할 수 있습니다.

✨ 가장 적합한 용도: ChatGPT의 추천을 활용하여 계산 실행, 데이터 형식 지정, 시각화 생성, 재사용 가능한 Excel 템플릿 및 분석 흐름 구축

ChatGPT를 엑셀 데이터 분석에 활용할 때의 한도

ChatGPT가 엑셀 데이터 분석을 단순화하는 유용한 tool임이 입증되었지만, 핵심 작업에 이를 전적으로 의존하는 것은 권장되지 않습니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

ChatGPT는 특히 LAMBDA, BYROW, MAKEARRAY와 같이 훈련 데이터에 충분히 문서화되지 않은 새로운 기능의 경우, 종종 부정확하거나 지나치게 복잡한 Excel 수식을 생성합니다. 어떤 경우에는 존재하지 않는 기능을 허위로 생성하기도 합니다

사용자는 명확한 질문을 구성할 수 있을 만큼 엑셀 관련 작업을 충분히 이해해야 합니다 . 입력 내용이 모호하거나 사용자가 문제를 파악하지 못하면 출력 결과는 대개 부정확하거나 도움이 되지 않아, 강력한 프롬프트에 대한 tool의 의존성을 부각시킵니다

복잡한 다단계 논리나 고급 형식이 포함된 쿼리에는 어려움을 겪으며*, 피드백 후에도 동일한 잘못된 응답을 반복적으로 반환하여 답답한 프롬프트 루프를 생성할 수 있습니다

민감한 데이터를 일하는 사용자의 경우 ChatGPT에만 의존하는 것은 위험할 수 있습니다*. 모델 훈련 방식이나 제출 후 데이터 처리 과정에 대한 가시성이 부족하기 때문에, 특히 기업 환경에서는 데이터 프라이버시 문제가 여전히 존재합니다

자주 묻는 질문

네, ChatGPT를 활용해 Excel 데이터 분석을 지원받을 수 있습니다. 데이터를 복사하여 붙여넣기하거나 데이터셋을 설명하면, ChatGPT가 수식, 요약, 인사이트 도출을 도와줍니다. 고급 분석을 위해서는 ChatGPT와 Excel을 연결하는 플러그인이나 통합 기능을 사용할 수 있습니다.

ChatGPT 자체는 다운로드 가능한 Excel(.xlsx) 파일을 직접 생성할 수 없지만, 테이블 형식의 데이터를 생성하거나 Excel 파일 생성용 코드(예: Python 스크립트)를 제공할 수 있습니다. ChatGPT를 활용하는 일부 플랫폼이나 플러그인에서는 직접적인 Excel 내보내기 기능을 제공할 수 있습니다.

네, ChatGPT는 CSV 데이터를 분석할 수 있습니다. CSV 콘텐츠나 구조를 붙여넣기하거나 설명하면 ChatGPT가 데이터를 해석, 요약하거나 변환하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 대용량 파일의 경우 코드나 통합 기능을 사용해야 할 수 있습니다.

ChatGPT를 Excel과 통합하려면 타사 플러그인, API 또는 Zapier나 Microsoft Power Automate 같은 자동화 tools를 활용할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 분석, 콘텐츠 생성 또는 자동화를 위해 Excel과 ChatGPT 간에 데이터를 전송할 수 있습니다.