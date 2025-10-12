원활한 출시를 위한 최고의 Asana 웹사이트 프로젝트 템플릿 15선

매일 약 252,000개의 웹사이트가 생성됩니다. 시간당 약 10,500개에 달하는 수치입니다. 현재 전체 비즈니스의 4분의 1 이상이 온라인에서 활동 중입니다. 그럼에도 방문자 유입 측면에서 산업 전반의 평균 클릭률은 고작 4.23%에 불과합니다

회사 웹사이트가 올바른 검색 결과에 노출되려면 단순히 운영만으로는 부족합니다. 체계적으로 구성하고, 품질 높고 깊이 있는 콘텐츠로 지원해야 합니다.

웹사이트는 하나의 프로젝트가 아닙니다. 서로 연결된 수많은 작은 프로젝트들의 집합체입니다. 이 모든 것을 혼자서 추적하려다 보면 압도될 수 있습니다. 하지만 이를 더 쉽게 만들어줄 시스템이 하나 있습니다: 웹사이트 프로젝트 템플릿입니다.

이 글에서는 다양한 Asana 웹사이트 프로젝트 템플릿과 ClickUp의 유용한 템플릿을 소개하며, 단계별로 진행 과정을 안내해 드립니다.

좋은 Asana 웹사이트 프로젝트 템플릿의 조건은 무엇인가요?

웹사이트 구축에는 수많은 변수가 존재하며, 모든 요소를 한곳에 체계적으로 정리하는 것이 도움이 됩니다. 우수한 Asana 웹사이트 프로젝트 템플릿을 활용하면 완료되어야 할 작업, 담당자, 각 단계의 마감일을 한눈에 파악할 수 있습니다.

우수한 웹사이트 프로젝트 플랜 템플릿은 다음과 같은 이점을 제공합니다:

명확한 프로젝트 목표와 목적을 정의하고, 완성된 웹사이트가 달성해야 할 사항 과 성공을 측정하는 방법을 제시합니다

작업을 더 작은 작업과 단계로 분할하고, 복잡한 항목에는 하위 작업을 추가 하며 논리적으로 그룹화하여 체계적인 관리를 가능하게 합니다

시작 날짜와 종료 날짜, 키 마일스톤, 작업 간 의존성을 설정하여 프로젝트 타임라인을 수립하고 모든 것을 계획대로 진행하세요

업데이트 공유 방식, 관계자 대상 발표 담당자 , 피드백 처리 방법을 상세히 명시한 간단한 커뮤니케이션 플랜을 수립합니다

예산 추적, 자원 할당, 위험 모니터링을 수행하며, 단계, 클라이언트, 상태, 우선순위 등의 세부 정보를 기록하는 사용자 지정 필드를 활용하여 시작부터 완료까지 투명하고 효율적인 자원 배분을 보장합니다.

웹사이트 프로젝트 템플릿 개요

모든 Asana 및 ClickUp 웹사이트 프로젝트 템플릿에 대한 요약 테이블입니다:

15가지 Asana 웹사이트 프로젝트 템플릿

에어비앤비가 웹사이트 개편을 공개했을 때, 이는 단순한 시각적 개선을 넘어섰습니다. 업데이트를 통해 게스트는 자신에게 맞는 숙소를 더 쉽게 찾을 수 있게 되었으며, '에어비앤비 룸스' 같은 통합 기능은 여행자들에게 새로운 연결 방식을 제공했습니다.

이런 큰 변화는 하룻밤 사이에 이루어지지 않습니다. 신중한 플랜, 명확한 타임라인, 팀 간의 긴밀한 협력이 필요합니다. 바로 이 점에서 적합한 Asana 웹사이트 프로젝트 템플릿을 활용하면 프로세스를 간소화하고 결정적인 차이를 만들 수 있습니다.

동일한 수준의 체계성을 구현할 수 있도록, 플랜부터 출시까지 각 단계를 안내해 줄 Asana의 맞춤형 템플릿 15가지를 소개합니다.

1. Asana 프로세스 맵 템플릿

asana를 통해

웹사이트 출시나 리디자인 작업을 진행할 때 프로세스를 명확히 정리하지 않으면 단계가 누락되기 쉽습니다. 이 Asana 프로세스 맵 템플릿은 초기 기획 대화부터 최종 런칭 체크리스트까지 모든 단계를 한눈에 볼 수 있는 보기를 제공합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

프로젝트가 따를 정확한 흐름을 계획하고, 각 작업이 다음 작업과 어떻게 연결되는지 확인하며, 발생하기 전에 잠재적 병목 현상을 파악할 수 있습니다

의존성을 통해 모든 단계를 올바른 순서로 유지하여 팀이 동기화되어 작업하고 일정을 준수할 수 있도록 지원합니다

리서치와 콘텐츠 플랜으로 시작하여 디자인 및 개발 단계로 진행되고, 출시일 전 테스트와 승인으로 마무리되는 웹사이트 프로젝트에 적합합니다

✨ 적합 대상: 웹사이트 프로젝트를 시작부터 완료까지 명확한 단계별 보기로 파악하고자 하는 팀

2. Asana의 전략적 플랜 템플릿

Asana를 통해

성공적인 웹사이트 프로젝트는 명확한 전략에서 시작됩니다. Asana의 전략적 계획 템플릿은 전체적인 비전을 실현 단계와 연결하는 데 도움을 줍니다. 이 템플릿을 통해 웹사이트 출시를 플랜하거나 리디자인을 기획부터 실행까지 체계적으로 관리할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

프로젝트 목표 설정, 우선순위 정의, 각 작업이 웹사이트 출시 또는 리디자인이라는 큰 그림에 어떻게 기여하는지 파악할 수 있습니다

연구, 경쟁사 분석, 디자인 마일스톤, 출시 활동을 하나의 공유 플랜으로 체계화하여 누락 없이 관리할 수 있도록 지원합니다

사용자 지정 필드, 마감일, 의존성을 통해 진행을 손쉽게 추적하고 필요 시 플랜을 조정하여 목표를 달성하세요

✨ 적합 대상: 웹사이트 프로젝트를 기획부터 완료까지 명확한 전략에 따라 진행하고자 하는 마케팅 팀

💜 보너스: 웹사이트 디자인 관리는 수많은 파일, 피드백, 작업을 여러 플랫폼에서 동시에 처리해야 합니다. 이를 손쉽게 해결하고 싶으신가요? ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 셰어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 필요한 파일, 문서 또는 첨부 파일을 찾아보세요

Talk to Text를 사용하여 질문을 하거나, 프로젝트 노트를 음성으로 입력하거나, 어디서든 손을 사용하지 않고 음성으로 일을 명령어하세요

3. Asana의 크리에이티브 요청 템플릿

Asana를 통해

정리하는 데 1분을 투자하면 1시간을 벌게 됩니다.

정리하는 데 1분을 투자하면 1시간을 벌게 됩니다.

특히 웹사이트 프로젝트가 여러 사람의 크리에이티브 자산에 의존성이 있을 때 더욱 그렇습니다. 이러한 요청을 관리할 중앙 집중식 방법이 없다면 혼란이나 지연이 발생할 수 있습니다. Asana의 크리에이티브 요청 템플릿은 모든 것을 체계적으로 정리하고 진행 상태를 유지합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

홈페이지 배너, 블로그 일러스트레이션, UI 요소 등 모든 신규 크리에이티브 요청을 한곳에 모아 팀이 확인하고 우선순위를 지정할 수 있도록 합니다

모든 요청에 파일 형식, 크기 사양 또는 스타일 가이드라인과 같은 정확한 세부 정보가 포함되도록 하여, 추가 확인 없이 일을 즉시 시작할 수 있도록 보장합니다

진행 상황, 마감일, 승인 과정을 크리에이티브 자산과 함께 추적하여 피드백 루프를 짧게 유지하고 막판에 발생하는 예상치 못한 문제를 방지하세요

✨ 적합 대상: 디자인, 콘텐츠, 마케팅 단계에서 정기적으로 크리에이티브 자산을 요청하고 관리하는 웹사이트 팀

4. Asana의 프로젝트 타임라인 템플릿

Asana를 통해

웹사이트 프로젝트는 종종 수많은 구성 요소를 포함하여 다음 단계에 집중하기 어렵게 만듭니다. 많은 관리자들은 원격 근무, 팀 구성 변경 또는 장기 휴가로 인한 지속적인 변화가 업무를 안정적으로 유지하는 것을 더욱 어렵게 만든다고 말합니다.

실제로 85%가 프로젝트 진행 속도와 마감일이 다가오는 속도에 압도된다고 인정합니다. 이 프로젝트 타임라인 템플릿은 과정에 약간의 안정감을 더하는 데 도움이 될 수 있습니다. 🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

콘텐츠 및 디자인 플랜부터 개발, 테스트, 출시까지 웹사이트 프로젝트의 각 단계를 주문으로 구성하여 모든 구성원이 다음 단계를 명확히 파악할 수 있도록 합니다

중요한 마일스톤을 표시하고 작업 간 연결 관계를 보여줌으로써, 실제 문제가 되기 전에 지연을 쉽게 파악할 수 있습니다

날짜, 작업 소유자, 진행을 한곳에 모아 팀 전체가 프로젝트 진행 상황을 확인하고 추적할 수 있도록 합니다

✨ 적합 대상: 모든 단계를 체계적으로 추적할 수 있는 명확한 공유 타임라인이 필요한 웹사이트 팀

📮 ClickUp 인사이트: tools, 이메일, 회의 사이를 끊임없이 전환하는 것은 팀의 생산성을 서서히 고갈시키고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 방해의 42%가 이러한 전환에서 비롯됩니다. 이러한 방해 요소를 완전히 제거하는 모습을 상상해 보세요. ClickUp으로 워크플로우와 대화를 한곳에서 관리하세요. 채팅, 문서, 화이트보드 등에서 작업을 시작하고 관리하며, AI가 모든 것을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지합니다.

5. Asana의 일일 체크리스트 템플릿

Asana를 통해

바쁜 웹사이트 프로젝트에서는 사소한 일들이 금방 쌓이지만, 효과적인 협업을 통해 일정을 준수하는 것이 중요합니다. 어느 날은 홈페이지 레이아웃을 검토하다가, 다음 날에는 누락된 제품 이미지를 추적하거나 라이브 전 사소한 복사 오류를 수정하기도 합니다. 바로 이러한 사소하지만 일상적인 작업들이 큰 플랜이 순조롭게 진행될지 여부를 조용히 결정합니다.

이 Asana 일일 체크리스트 템플릿은 모든 작업을 한곳에 모아 다음에 할 일을 잊지 않고 일할 수 있도록 도와줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

콘텐츠 검토, 디자인 피드백, SEO 점검과 같은 반복 작업을 체계적으로 정리하여 쉽게 확인하고 제때 완료할 수 있도록 합니다

팀 회원에게 일일 업무를 할당하고, 마감일을 설정하며, 작업 완료됨을 추적하는 것을 간편하게 만들어줍니다

작지만 중요한 단계들이 누락되지 않도록 관리하여 웹사이트 프로젝트의 다음 단계가 지연되는 일이 없도록 지원합니다

✨ 적합 대상: 프로젝트를 꾸준히 진행할 수 있는 안정적인 일일 리듬을 원하는 웹사이트 팀

6. Asana의 콘텐츠 전략 템플릿

Asana를 통해

웹사이트는 아름답게 보일 수 있지만, 적절한 콘텐츠가 없다면 여전히 실패할 수 있습니다. 글, 이미지, 구조가 모두 함께 일하여 방문자를 안내하고 여러분의 이야기를 명확하게 전달해야 합니다. 이는 우연히 이루어지지 않습니다.

이 Asana 콘텐츠 전략 템플릿은 창의적인 과정에 질서를 부여하여 모든 콘텐츠가 목적과 위치를 갖도록 도와줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

홈페이지 콘텐츠부터 제품 설명, 블로그 게시물, 이미지 업데이트까지 모든 웹사이트 콘텐츠 요구사항을 하나의 목록으로 통합합니다

각 콘텐츠에 대한 책임자를 명확히 하고 모든 구성원이 동일한 속도로 진행하도록 합니다

각 페이지나 자산의 준비 시점을 플랜하여 출시일까지 모든 것이 원활하게 진행되도록 합니다

✨ 적합 대상: 콘텐츠가 신중하게 기획되고 시의적절하며 전체 비전과 일치하기를 원하는 웹사이트 팀

🧠 알고 계셨나요?: 2012년 레드불은 펠릭스 바움가트너의 우주 가장자리에서 기록적인 자유낙하를 후원하며 전 세계 수백만 명에게 생중계했습니다. 이 놀라운 스턴트는 레드불의 "날개를 달아준다"는 브랜드 약속을 완벽히 구현했습니다. 게다가 이 전략은 전 세계적인 뉴스가 되었으며, 10년이 넘은 지금까지도 역대 가장 대담하고 성공적인 브랜드 콘텐츠 전략 중 하나로 기억되고 있습니다.

7. Asana의 IT 요청 템플릿

Asana를 통해

시간, 예산, 소유권 부족으로 해결되지 않는 기술 문제에 관한 레딧 스레드에서 한 댓글은 간단히 이렇게 적혀 있었습니다: "모두 해당됩니다." 농담이 아니었지만, 많은 팀의 현실을 완벽하게 요약한 방식에 일종의 유머가 느껴집니다.

Asana IT 요청 템플릿은 문제가 확대되기 전에 이를 문서화하고 해결할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

깨진 링크, 느린 페이지부터 누락된 통합 기능까지 모든 IT 요청 사항을 하나의 명확한 목록으로 통합합니다

팀이 우선 처리해야 할 문제를 결정하는 동시에, 여전히 주의가 필요한 모든 것을 추적할 수 있도록 지원합니다

각 수정 사항의 진행을 표시하여 모든 사람이 처리 완료 시점을 파악하고 일을 계속할 수 있도록 합니다

✨ 적합 대상: 웹사이트의 모든 기술적 문제를 확인, 추적, 해결하고자 하는 IT 및 기술 팀

8. Asana의 사용성 테스트 플랜 템플릿

Asana를 통해

웹사이트는 세련되고 전문적으로 보일 수 있지만, 실제 사용자가 사용해 보기 전까지는 제대로 일하는지 알 수 없습니다. 사용성 테스트는 출시 전에 무엇이 직관적이고 무엇이 혼란스러운지 보여줌으로써 그 통찰력을 제공합니다.

이 Asana 사용성 테스트 플랜 템플릿은 세션을 원활하게 진행하고 실제로 활용 가능한 피드백을 얻을 수 있도록 플랜하는 데 도움을 줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 목표 설정, 적합한 참여자 선정, 실제 웹사이트 사용을 반영한 작업 준비 과정을 안내합니다

모든 참여자 정보, 테스트 스크립트, 노트를 한곳에 보관하여 세션 사이에 누락되는 사항이 없도록 합니다

사이트 출시 전에 개선이 이루어지도록 피드백을 명확한 실행 항목으로 전환하는 데 도움을 줍니다

✨ 적합 대상: 웹사이트가 쉽게 탐색되고 사용하기 즐거운지 확신하고 싶은 웹사이트 팀

9. Asana의 제품 개발 템플릿

Asana를 통해

새로운 웹사이트를 탄생시키는 과정은 제품 개발과 크게 다르지 않습니다. 아이디어의 불꽃, 디자인 일, 테스트, 그리고 최종 론칭이 있습니다. 명확한 프로세스가 없다면 단계가 누락되거나 팀이 다음 작업을 추적하기 어려워집니다.

이 Asana의 제품 개발 템플릿은 초기 브레인스토밍부터 사이트 출시까지의 여정을 안정적으로 유지하는 데 도움을 줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

초기 컨셉과 와이어프레임부터 개발, 테스트, 출시까지 프로젝트의 각 단계를 체계적으로 구성합니다

모든 디자인 파일, 피드백, 업데이트를 한곳에 모아 모든 팀 회원이 어디를 확인해야 하는지 알 수 있도록 하세요

진행 상황과 마일스톤을 추적하여 팀 전체가 프로젝트 완료 시점을 확인할 수 있도록 지원합니다

✨ 적합 대상: 아이디어에서 출시까지 체계적이고 반복 가능한 프로세스를 원하는 웹사이트 팀

10. Asana의 비상 플랜 템플릿

Asana를 통해

준비하지 않는 것은 가장 큰 죄악이며, 모든 비상사태에 미리 대비하는 것은 가장 큰 미덕이다.

준비하지 않는 것은 가장 큰 죄악이며, 모든 비상사태에 미리 대비하는 것은 가장 큰 미덕이다.

웹사이트 프로젝트는 계획대로 진행되는 경우가 거의 없습니다. 개발자가 부재중일 수도 있고, 플러그인이 작동하지 않을 수도 있으며, 마감일이 갑자기 변경될 수도 있습니다. 이 비상 플랜 템플릿은 그러한 상황이 발생하기 전에 대비할 수 있도록 도와줍니다. 명확한 백업 플랜을 마련하여 팀이 추진력을 잃지 않고 신속하게 대응할 수 있도록 보장하며, 특히 신입 사원 온보딩 시 매우 중요합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

기술적 장애부터 막판 콘텐츠 변경에 이르기까지 발생 가능한 위험 요소와 발생 시 취해야 할 단계를 제시합니다

모든 연락처 정보, 백업 파일 및 대체 워크플로우를 한 곳에 보관하여 필요할 때 쉽게 찾을 수 있도록 합니다

전체 팀이 백업 플랜에서 자신의 역할을 확실히 인지하도록 하여 모두가 신속하고 자신 있게 행동할 수 있도록 합니다

✨ 적합 대상: 예상치 못한 상황에서도 준비를 갖추고 프로젝트를 원활하게 진행하고자 하는 기술, 관리자, 마케팅 팀

11. Asana의 제품 백로그 템플릿

Asana를 통해

웹사이트 팀은 아이디어, 수정 사항, 요청 사항을 여기저기서 수집합니다. 단일 홈이 없으면 우선순위가 흐려지고 좋은 일이 소실됩니다. 제품 백로그 템플릿은 쏟아지는 백로그 항목과 티켓을 체계적으로 관리할 수 있는 공간을 제공합니다. 이를 통해 팀은 새로운 프로젝트를 플랜하거나 지속적인 개선 작업을 명확하게 진행할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 아이디어, 수정 사항, 요청 사항을 우선순위가 지정된 단일 목록에 정리하세요. 소유자, 시작 날짜, 마감일, 사용자 지정 필드를 통해 팀원들이 다음에 처리할 작업을 정확히 파악할 수 있습니다

다음 릴리스를 위한 예정된 일과 디자인 또는 문서 링크를 그룹화하여 제작자가 파일을 찾아 헤매지 않고도 세부 정보를 확인하고 작업을 진행할 수 있도록 지원합니다

정기적인 검토를 간편하게 수행하고, 아이디어 단계에서 실행 준비 단계로 항목을 이동시키며, 각 작업이 완료될 때까지 진행을 추적하세요

✨ 적합 대상: 기능, 버그, SEO 업데이트, 콘텐츠 변경 사항을 위한 공유 가능하고 관리하기 쉬운 백로그를 원하는 웹사이트 팀.

12. Asana의 제작 일정 템플릿

Asana를 통해

맥킨지 연구에 따르면 명확하고 체계적인 로드맵을 가진 기업은 재무 목표 달성 가능성이 13% 더 높습니다 *. 제작 현장에서 그 로드맵은 바로 스케줄입니다. 작업의 흐름이 원활하게 유지되도록 뒷받침하는 조용한 중추 역할을 합니다.

asana 생산 일정 템플릿*은 복잡한 작업 요소들을 하나의 명확한 플랜으로 통합하는 간편한 방법을 제공합니다. 각 주문 현황, 마감일, 완료를 위한 필수 사항을 한눈에 확인할 수 있습니다. 변경 사항 발생 시 신속하게 조정하고 모든 관계자에게 실시간으로 공유하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

첫 주문부터 최종 배송까지의 전체 과정을 명확한 단계와 날짜로 지도하세요

진행 상황을 추적하여 지연 요인을 조기에 발견하고 확대되기 전에 조치를 취하세요

필요한 재료와 수량을 미리 노트해 두어 갑작스러운 상황에 당황하지 않도록 하세요

플랜이 변경될 때 신속하게 업데이트하여 모두가 동일한 페이지에 있도록 합니다

✨ 적합 대상: 명확하고 유연한 플랜으로 생산성을 더 원활하고 안정적으로 만들고자 하는 팀

13. Asana의 애자일 프로젝트 플랜 템플릿

Asana를 통해

때로는 프로젝트가 열정과 명확한 플랜으로 시작되지만 시간이 지나면서 세부 사항이 흐려지기 시작합니다. 애자일(Agile)은 바로 이러한 순간을 돕기 위해 만들어졌으며, 일을 더 작고 관리하기 쉬운 단계로 나누어 진행이 꾸준하고 목적의식을 느끼게 합니다.

이 Asana의 애자일 프로젝트 플랜 템플릿은 그러한 접근 방식을 채택하여 체계화합니다. 각 단계를 계획하고, 작은 성과를 추적하며, 모두가 다음 단계를 명확히 인지할 수 있는 공간이 됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

스프린트와 작업을 누구나 따라할 수 있는 시각적 형식으로 지도하세요

진행 상황을 추적하여 순조롭게 진행 중인 작업과 주의가 필요한 작업을 한눈에 파악하세요

의존성을 노트하여 적절한 기반 작업 없이 어떤 작업도 진행되지 않도록 합니다

진행 과정의 마일스톤을 축하하며 사기를 높여보세요

✨ 이상적인 대상: 애자일 팀, 프로젝트 관리자, 제품 소유자. 스프린트 플랜 수립, 진행 추적, 프로젝트 전 단계에 걸쳐 팀 간 협업 유지에 체계적이면서도 유연한 접근 방식이 필요한 분들에게 적합합니다.

14. Asana의 용량 플랜 템플릿

Asana를 통해

때로는 작업이 어렵기 때문이 아니라 팀이 과도하게 분산되어 프로젝트가 지연되기도 합니다. 하루에 할 수 있는 시간보다 할 작업이 많을 때 마감일이 늦어지고 스트레스가 쌓이며 작업 품질이 떨어집니다. 문제는 이런 상황이 발생하기 전에 미리 인지하여 조기에 조치를 취할 수 있도록 하는 것입니다.

Asana의 용량 계획 템플릿이 이를 더 쉽게 만들어줍니다. 팀의 작업량을 명확히 파악하고, 시간이 부족한 부분을 확인하며, 누구도 과부하되지 않도록 플랜을 조정하는 데 도움을 줍니다.

추측 대신 누가, 무엇을, 언제 할지에 대한 확신 있는 결정을 내릴 수 있어 팀을 지치게 하지 않으면서도 프로젝트를 정상 궤도에 유지하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

각 작업을 소요 시간과 담당자와 함께 지도하세요

사용 가능 여부를 추적하여 누군가가 한도에 가까워졌을 때 확인할 수 있습니다

한눈에 과부하 또는 여유 용량의 노트를 작성하여 신속하게 조정하세요

플랜을 실시간으로 업데이트하여 변경 사항이 팀과 즉시 공유됩니다

✨ 적합 대상: 현실적으로 업무량을 플랜하고 팀이 꾸준하고 건강한 속도로 작업할 수 있도록 관리하고자 하는 프로젝트 리더

15. Asana의 프로젝트 견적서 템플릿

Asana를 통해

연구에 따르면 공공 부문 IT 프로젝트의 81%가 지연되는 반면, 개인 부문은 52%에 그칩니다. *이는 명확한 플랜 없이 시작할 때 일이 얼마나 쉽게 빗나갈 수 있는지에 대한 gentle reminder입니다.

새로운 프로젝트를 시작할 때 가장 먼저 드는 질문은 "비용은 얼마나 들까?"입니다. 이어서 "얼마나 걸릴까?"와 "무엇이 필요할까?"가 뒤따릅니다. 답변이 없다면, 마치 어둠 속에서 약속을 하는 듯한 느낌이 들 수 있습니다.

Asana의 프로젝트 추정 템플릿은 초기 대화를 체계화합니다. 일 시작 전 모든 구성원이 예상할 수 있도록 시간표, 예산, 자원을 계획하는 데 도움을 줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

인력부터 프로젝트 관리 tools까지 프로젝트에 필요한 모든 것을 시각적으로 지도하여 자원 배분을 직관적으로 파악하세요

예상 비용과 소요 시간을 추적하여 예산을 현실적으로 유지합니다

각 작업별 타임라인을 기록하여 일 시작 및 완료 시점을 표시합니다

실시간 업데이트로 변경 사항이 즉시 모든 사람과 공유됩니다

모든 프로젝트 세부 사항을 한곳에 모아 놓아 누락되는 사항이 없도록 합니다

✨ 적합 대상: 프로젝트 시작 전 현실적인 예산, 타임라인, 기대치를 설정하고자 하는 팀

Asana의 한도

다중 사용자 지정 필드에 분기 논리 지도 적용을 포함한 제가 주로 사용하는 고급 기능들에도 여전히 우회 방법이 필요한 한도가 존재합니다. 스프레드시트로 내보내지 않고도 세부적이고 미묘한 메트릭을 필요로 할 경우 보고 작업에도 추가 노력이 필요합니다. Asana는 구축만 완료되면 매우 강력하지만, 그 잠재력을 완전히 활용하려면 상당한 사전 플랜과 프로세스 관리가 필요합니다.

다중 사용자 지정 필드에 분기 논리 매핑을 적용하는 등 제가 주로 사용하는 고급 기능들에도 여전히 우회 방법이 필요한 한도가 존재합니다. 스프레드시트로 내보내지 않고도 세부적이고 미묘한 메트릭을 필요로 할 경우 보고 작업에도 추가 노력이 필요합니다. Asana는 구축만 완료되면 매우 강력하지만, 그 잠재력을 완전히 활용하려면 상당한 사전 플랜과 프로세스 관리가 필요합니다.

G2의 이 리뷰는 Asana 사용자의 불만을 잘 포착하고 있습니다.

Asana는 플랜 수립에 훌륭한 도우미가 될 수 있지만, 몇 가지 노트할 점도 있습니다:

일부 고급 기능 연결 시 유연성의 한도가 있어 창의적이지만 시간이 많이 소요되는 우회 방법이 필요할 수 있습니다

데이터를 다른 곳으로 내보내지 않고도 상세한 맞춤형 보고서를 생성하려면 추가 단계가 필요합니다

워크플로우 맞춤 설정을 위해 상당한 초기 설정 작업이 필요하며, 이로 인해 실질적인 가치를 창출하기 시작하는 시점이 지연될 수 있습니다

오프라인 사용자에게는 선택지가 거의 없어, 지속적인 연결이 어려운 팀에게는 실용성이 떨어집니다

고급 작업량 관리와 같은 유용한 기능 일부는 상위 플랜에서만 이용할 수 있습니다

대체 Asana 템플릿

따라서 이러한 한도를 일하기 위해서는 기본적으로 더 많은 유연성을 제공하는 프로젝트 계획 tools를 살펴보는 것이 도움이 됩니다.

ClickUp의 웹 프로젝트 템플릿을 자세히 살펴보고, 이를 통해 더 스마트하게 플랜하고, 진행을 더 쉽게 추적하며, 시작부터 끝까지 팀의 동기화를 유지하는 방법을 알아보세요.

1. ClickUp 웹사이트 프로젝트 플랜 템플릿

ClickUp 웹사이트 프로젝트 플랜 템플릿으로 첫인상과 지속적인 경험을 모두 모양 내세요

디지털 마케팅 컨설턴트 리랜드 디에노는 이렇게 말한 적이 있습니다

웹사이트는 디지털 생태계의 중심입니다. 실제 매장과 마찬가지로 고객이 방문한 순간부터 경험이 중요하며, 방문 전 형성된 인상에 못지않게 중요합니다

웹사이트는 디지털 생태계의 중심입니다. 실제 매장과 마찬가지로 고객이 방문한 순간부터 경험이 중요하며, 방문 전 형성된 인상에 못지않게 중요합니다

이는 디지털 마케팅에서 생성的重要性를 강조합니다. 바로 이 때문에 웹사이트 출시나 리디자인 플랜은 우연에 맡겨서는 안 됩니다.

ClickUp의 웹사이트 프로젝트 플랜 템플릿은 프로세스의 모든 단계를 팀이 안내함으로써 첫인상과 지속적인 경험을 모두 모양을 만들도록 도와줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 타임라인으로 웹사이트 론칭의 각 단계를 지도하세요

팀을 위해 큰 목표를 관리 가능한 작은 작업으로 나누세요

검토 및 승인용 내장 체크리스트로 진행을 추적하세요

✨ 적합 대상: 체계적인 플랜으로 원활한 웹사이트 론칭을 원하는 마케팅 팀, 웹 디자이너, 프로젝트 관리자

🎥 시청하기: ClickUp에서 프로젝트 플랜 수립 방법

2. ClickUp 웹사이트 디자인 프로젝트 플랜 템플릿

ClickUp의 웹사이트 디자인 프로젝트 플랜 템플릿으로 자신 있게 구상부터 완료까지 진행하세요

연구에 따르면 43%의 조직 이 사용자 피드백을 바탕으로 UX 및 디자인 결정을 내릴 명확한 프로세스가 부족합니다. 체계가 없으면 가장 유능한 팀조차 방문자와 진정으로 연결되는 사이트를 만드는 데 실패할 수 있습니다.

ClickUp 웹사이트 디자인 프로젝트 플랜 템플릿은 창의적인 비전을 체계적이고 실행 가능한 플랜으로 전환하여 팀이 대상 고객을 위한 맞춤형 경험을 디자인하는 데 집중할 수 있도록 지원합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

초안부터 최종 인계까지 디자인 프로세스의 모든 단계를 플랜하세요

각 작업을 더 작고 실행 가능한 단계로 나누어 업무 배분을 쉽게 하세요

진행 상황을 추적하고 디자인 마일스톤을 우선순위화하여 일정을 준수하세요

✨ 적합 대상: 명확하고 사용자 중심의 웹사이트 디자인 플랜을 원하는 UX 디자이너, 크리에이티브 팀, 마케팅 매니저

3. ClickUp 웹 디자인 템플릿

ClickUp 웹 디자인 템플릿으로 모든 세부 사항을 체계적으로 지도할 수 있는 구조화된 스페이스를 경험하세요

아름다운 웹사이트는 특유의 매력을 지닙니다. 단순히 기능을 수행하는 데 그치지 않고, 사람들을 끌어당겨 조금 더 머물게 하고, 더 깊이 클릭하게 하며, 더 자주 방문하게 만듭니다. 이러한 사용성과 시각적 매력의 균형은 우연히 이루어지지 않습니다.

ClickUp 웹 디자인 템플릿은 모든 세부 사항을 플랜할 수 있는 명확한 프레임워크를 제공하여 팀이 시각적으로 아름답고 기능적으로 완벽한 사이트를 제작할 수 있도록 지원합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

와이어프레임부터 출시까지 디자인 프로세스의 모든 단계를 플랜하세요

작업, 디자인 자산, 피드백을 하나의 중앙 hub에서 체계적으로 관리하세요

우선순위를 명확히 유지하는 맞춤형 보기로 진행 상황을 추적하세요

✨ 적합 대상: 창의성을 유지하면서 웹 디자인 프로세스를 간소화하고자 하는 디자인 팀, 에이전시 및 소유자

4. ClickUp 웹사이트 개발 템플릿

ClickUp 웹사이트 개발 템플릿으로 각 단계를 체계화하여 팀이 효율적으로 일할 수 있도록 하세요

Aww w ards는 매년 가장 아름답고 세심하게 디자인된 웹사이트들의 기능을 선보입니다 . 제작자들은 주제를 충실히 따르면서도 신선한 예술적 요소를 실험합니다. 하지만 일은 디자인에서 끝나지 않습니다. 시각적 요소가 승인된 후에는 코딩, 테스트, 배포가 이어지며 각각 고유의 과제를 안고 있습니다.

한 단계가 다른 단계를 방해하지 않도록 하려면 명확하고 체계적인 플랜이 필수적입니다. ClickUp 웹사이트 개발 템플릿을 사용하면 컨셉부터 출시까지 모든 단계를 추적할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

작업, 마감일, 이해관계자를 추적하세요

진행 상황을 시각화하고 팀의 협업 상태를 유지하세요

개발 효율성 향상을 위한 자원 체계화

✨ 적합 대상: 웹 개발 팀, 에이전시, 그리고 웹사이트 구축 전 과정을 관리하는 비즈니스.

🧠 알고 계셨나요?: 올해 가장 주목받은 웹사이트 중 일부는 기능적 tools인 동시에 예술 일과도 같습니다. Awwwards에서 수상한 Gufram.it은 대담한 비주얼, 직관적인 네비게이션, 브랜드 개성을 반영한 유쾌한 상호작용으로 방문자를 사로잡습니다. 마찬가지로 DavidLangarica.dev는 부드러운 애니메이션과 세심한 디자인으로 찬사를 받았습니다.

5. ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿

ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿으로 일정 수준의 통제력을 확보하여 결과 전달에 집중하세요

프로젝트 목록을 보고 정확히 어떤 작업이 순조롭게 진행 중이고 어떤 작업에 주의를 기울여야 하는지 파악할 때 느끼는 안도감이 있습니다. 오래된 이메일을 허둥지둥 찾아볼 필요도, 다음 마감일이 언제인지 추측할 필요도 없습니다. 모든 진행 상황을 명확하고 체계적으로 한눈에 파악할 수 있는 보기입니다.

ClickUp 프로젝트 트래커 템플릿이 제공하는 것은 바로 이것입니다: 한 곳에서 전체 업무량을 확인하고 스트레스 없이 진행 상황을 관리하는 방법입니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

각 프로젝트의 진행을 시각화하기 위해 타임라인을 계획하세요

실시간 업데이트로 작업과 마일스톤을 추적하세요

우선순위, 담당자 또는 범주별로 프로젝트를 구성하세요

잠재적 병목 현상이 문제가 되기 전에 미리 파악하세요

모든 프로젝트 정보를 하나의 공유 스페이스에서 모아 원활한 협업을 실현하세요

✨ 적합 대상: 명확성, 책임감, 더 나은 협업을 원하는 다중 프로젝트 관리 팀

6. ClickUp 애자일 프로젝트 관리 템플릿

칸반 보드, 스프린트 또는 둘의 혼합 형태로, ClickUp 애자일 프로젝트 관리 템플릿을 통해 애자일 방식을 적용할 수 있는 tools를 제공합니다

애자일은 더 이상 소프트웨어 팀만의 전유물이 아닙니다. 연구에 따르면 애자일을 도입한 조직의 47% 가 정시 납품을 성공의 키 지표로 간주하는 반면, 프로젝트가 원래의 비즈니스 목표를 달성했는지 평가하는 비율은 그보다 약간 낮습니다.

ClickUp 애자일 프로젝트 관리 템플릿은 일정에 동일한 명확성을 부여하여 우선순위가 분명해지고, 작업이 실행 가능해지며, 진행 상황이 모두에게 가시화되도록 지원합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

들어오는 요청을 명확한 백로그로 간소화하세요

긴급도와 값에 따라 작업의 우선순위를 정하세요

보드나 스프린트로 일을 구성하여 집중력을 높이세요

성공 사례와 개선점을 파악하기 위한 회고 세션을 진행하세요

투명한 진행 추적 방식으로 팀 간 협업 일관성 유지

✨ 적합 대상: 복잡성 없이 애자일 방식을 도입하려는 비소프트웨어 팀

7. ClickUp 예시 프로젝트 플랜 템플릿

ClickUp 예시 프로젝트 플랜 템플릿으로 일의 명확한 시작점을 경험하세요

효율적인 프로젝트 플랜을 수립하는 데는 시간과 신중한 고려가 필요하지만, 플랜이 없다면 프로젝트는 금방 방향을 잃을 수 있습니다. 작업 조정부터 현실적인 마감일 설정까지, 체계적인 플랜은 모든 구성원이 같은 목표를 향해 일하도록 합니다.

ClickUp 예시 프로젝트 계획 템플릿은 일 구성, 진행 추적, 시작부터 완료까지 팀을 올바른 방향으로 이끄는 다양한 tools에 접근할 수 있는 맞춤형 프레임워크를 제공합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 마일스톤을 상세히 설명하는 타임라인을 생성하세요

모든 사람이 책임을 명확히 인지할 수 있도록 작업을 체계화하세요

목표 대비 진행 상황을 추적하여 일정을 준수하세요

작업 간의 의존성을 파악하여 병목 현상을 방지하세요

관계자와 계획을 공유하여 최신 정보를 제공하세요

✨ 적합 대상: 프로젝트 성공을 위한 명확하고 즉시 사용 가능한 청사진을 원하는 팀

👀 재미있는 사실: 웹에 최초로 업로드된 이미지는 중요한 과학적 도표나 역사적 순간의 사진이 아니었습니다. 1992년, 팀 버너스-리는 CERN 직원들로 구성된 패러디 팝 밴드 '레 오리블 세르네트(Les Horribles Cernettes)'의 독특한 프로모션 사진을 선택했습니다 . 이 밴드는 물리학과 실험실 생활에 관한 유머러스한 노래를 불렀습니다.

8. ClickUp 프로젝트 플랜 템플릿

ClickUp 프로젝트 플랜 템플릿을 통해 즉시 사용 가능한 프레임워크로 시간과 노력을 절약하세요

새로운 프로젝트를 시작하기 전에 한 가지 간단한 질문을 던져볼 가치가 있습니다: 이를 실현할 적절한 지원 체계가 마련되어 있는가? 연구에 따르면 성공한 프로젝트의 62% 가 후원자의 지원을 받았습니다.

올바른 계획 수립 과정은 필요한 사항, 참여 인원, 성공을 위한 설정을 명확히 파악하게 합니다. 바로 이때 ClickUp 프로젝트 계획 템플릿이 큰 아이디어를 팀이 자신 있게 실행할 수 있는 체계적인 플랜으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

프로젝트 계획 일 방식을 이해하고 필요에 맞는 모양의 플랜을 수립하세요

작업 단계를 체계적으로 구성하고 영향력 높은 활동에 우선순위를 부여하여 효율성을 극대화하세요

팀 회원들에게 성공을 위한 기반을 설정하는 역할과 책임을 부여하여 팀 회원들을 조정하세요

✨ 적합 대상: 프로젝트를 시작부터 완료까지 이끌 명확하고 실행 가능한 플랜을 원하는 프로젝트 관리자 및 팀 리더

9. ClickUp 프로젝트 실행 플랜 템플릿

우선순위가 변경될 때 진행 상황을 추적하고 계획을 조정하세요. ClickUp 프로젝트 실행 계획 템플릿을 활용하세요

탄탄한 실행 계획 없이는 가장 훌륭한 아이디어도 좌초될 수 있습니다. 계획 단계가 끝나면 진정한 도전은 모든 작업이 제때 진행되고, 위험이 관리되며, 팀이 동기화 상태를 유지하도록 하는 것입니다.

ClickUp 프로젝트 실행 계획 템플릿은 팀이 각 단계를 진행하는 데 필요한 가이드라인을 제공합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 작업이 예산 범위 내에서 제때 완료됨을 보장하세요

조기에 위험 요소나 문제를 발견하여 조치를 취하세요

팀 회원과 이해관계자 모두에게 기대치를 설정하세요

진행 상황을 모니터링하고 필요 시 업데이트하세요

✨ 적합 대상: 체계적인 접근 방식으로 프로젝트 플랜을 실제 결과로 전환해야 하는 팀

🤝 친절한 팁: 진행 상황을 모니터링할 때 프로젝트 관리자는 모든 메트릭과 회사 목표와의 연계성을 360도 보기를 통해 파악해야 합니다. ClickUp 대시보드는 이를 믿기 힘들 정도로 간단하게 만들어줍니다. 작동 방식에 대한 비디오 가이드:

10. ClickUp 프로젝트 실행 플랜 템플릿

ClickUp 프로젝트 실행 플랜 템플릿을 활용하여 이해관계자 간 소통을 원활하게 하세요

윈스턴 처칠은 이렇게 말했습니다

성공은 최종적인 것이 아니며, 실패는 치명적이지도 않다: 중요한 것은 계속해 나가는 용기이다.

성공은 최종적인 것이 아니며, 실패는 치명적이지도 않다: 중요한 것은 계속해 나가는 용기이다.

이러한 사고방식이 탁월한 프로젝트 실행의 핵심입니다. 잘 설계된 실행 계획은 무엇을, 언제, 누가 책임져야 하는지 명확히 제시하므로 팀이 혼란이나 지연 없이 비전을 현실로 전환할 수 있습니다.

ClickUp 프로젝트 실행 플랜 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

범위, 타임라인, 결과물을 포함하는 단계별 플랜을 수립하세요

작업, 마감일, 의존성을 한눈에 정리된 공간에서 시각화하세요

진행 상황을 추적하고 자원을 조정하여 원활한 실행을 보장하세요

✨ 적합 대상: 신규 프로젝트를 시작하거나 기존 프로젝트를 개선하는 팀.

11. ClickUp 프로젝트 타임라인 화이트보드 템플릿

ClickUp의 프로젝트 타임라인 화이트보드 템플릿으로 실제 문제가 되기 전에 모든 지연을 발견하세요

마감일은 언제나 갑자기 다가오는 법입니다. 한순간은 모든 것을 통제하고 있다고 느끼다가도, 다음 순간에는 무엇이 언제까지 완료되어야 하는지 허둥지둥 파악해야 할 때가 있습니다. 명확하게 정의된 타임라인을 수립하면 커뮤니케이션이 크게 개선되어 모든 구성원이 현재 상태와 향후 플랜을 명확히 이해할 수 있습니다.

ClickUp 프로젝트 타임라인 화이트보드 템플릿은 팀이 항상 다음 단계를 파악할 수 있도록 하는 간단하고 시각적인 방법입니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

전체 프로젝트를 하나의 공유된 보기에 구성하세요

팀에 맞는 방식으로 작업, 타임라인, 우선순위를 추가하세요

진행 상황을 추적하고 플랜이 변경될 때 수정하세요

✨ 적합 대상: 마감일을 시각적으로 지도하고 진행 상황을 추적하며 프로젝트를 일정대로 관리할 수 있는 명확한 방법이 필요한 프로젝트 관리자, 팀 리더 및 운영 전문가.

12. ClickUp 프로젝트 결과물 템플릿

ClickUp의 프로젝트 결과물 템플릿으로 넘겨야 할 작업, 마감일, 담당자를 명확히 파악하세요

밤샘 작업해도 마감을 회의할 수 없을 것 같아요. 또다시 실패할 거예요. 곧 해고당할 거라는 생각이 계속 들어요. 시간만 끌고 있는 거죠. 여러분은 마감일을 어떻게 경험하셨나요? 기능 하나를 완성하는 데 얼마나 걸릴지 어떻게 예측하시나요?

밤샘 작업해도 마감을 회의할 수 없을 것 같아요. 또다시 실패할 거예요. 곧 해고당할 거라는 생각이 계속 들어요. 시간만 끌고 있는 거죠. 여러분은 마감일을 어떻게 경험하셨나요? 기능 하나를 완성하는 데 얼마나 걸릴지 어떻게 예측하시나요?

스트레스를 받은 레딧 사용자의 이 댓글은 많은 프로젝트 관리자와 팀원들이 공감할 수 있는 내용입니다. 기대치가 명확하지 않고 결과물이 계속 바뀌면 마감일을 지키는 것이 불가능하게 느껴질 수 있습니다.

이때 명확한 결과물 플랜이 모든 것을 바꿀 수 있습니다. ClickUp 프로젝트 결과물 템플릿은 팀이 막판 혼란을 피하도록 돕습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 결과물을 하나의 체계적인 스페이스에 지도하세요

각 항목에 명확한 소유자와 마감일을 지정하세요

진행 상황을 추적하여 놓치는 일이 없도록 하세요

✨ 적합 대상: 마감일, 책임 범위, 결과를 완벽하게 관리하고자 하는 프로젝트 및 운영 관리자

13. ClickUp 프로젝트 플래너 템플릿

체계적인 플랜의 도움으로 ClickUp 프로젝트 플래너 템플릿을 통해 집중력을 유지하세요

일부 프로젝트는 압도적이고 복잡할 수 있습니다. 명확한 목표를 가지고 있음에도 불구하고, 마감일, 자원, 팀 커뮤니케이션의 혼란은 쉽게 여러분을 압도할 수 있습니다.

ClickUp 프로젝트 플래너 템플릿은 누수 없는 프로젝트 플랜을 위한 프레임워크를 제공합니다. 제품 출시를 지도하든 팀의 다음 스프린트를 설정하든, 우선순위를 명확히 유지하는 데 도움이 됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 플랜, 작업, 마감일을 한곳에 체계적으로 관리하세요

시각적 보드와 타임라인으로 진행을 즉시 확인하세요

혼란 없이 제시간에 성과를 내기 위해 인력과 자원을 조정하세요

✨ 적합 대상: 모두가 같은 방향으로 나아가도록 명확하고 체계적인 플랜을 원하는 팀 및 프로젝트 관리자

14. ClickUp 고급 프로젝트 관리 플랜 템플릿

ClickUp 상위 프로젝트 관리 플랜 템플릿을 활용하여 각 단계별 마감일과 마일스톤을 체계적으로 관리하세요

프로젝트 관리 협회(PMI)의 설문조사에 따르면, 성능이 우수한 프로젝트 팀의 64%가 프로젝트 관리 성숙도가 성공의 키라고 믿고 있습니다.

ClickUp 상위 프로젝트 관리 프로젝트 관리 플랜 템플릿과 같은 고수준 플랜은 모든 구성원이 제목과 그 이유를 명확히 이해하도록 합니다. 프로젝트 기간이 2주이든 2년이든, 이러한 플랜을 수립하면 모든 구성원이 동일한 방향으로 나아가도록 할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

마일스톤, 마감일, 키 단계까지 한곳에 모아 모두가 이해하기 쉬운 방식으로 전체 프로젝트를 구성하세요

일의 진행을 명확한 단계로 나누어 시간 관리, 책임 배정, 진행 상황 추적이 용이하도록 하세요

목표와 기대치를 공유하여 팀원들이 해야 할 일과 완료 시한을 명확히 인지하고 자신감을 가질 수 있도록 하세요

✨ 적합 대상: 프로젝트를 계획대로 추적하고 팀이 원활하게 일하도록 관리하고자 하는 프로젝트 리더 및 관리자

15. ClickUp 프로젝트 관리 템플릿

ClickUp의 프로젝트 관리 템플릿으로 복잡한 업데이트를 안정적이고 가시적인 진행으로 전환하세요

전사적 대규모 프로젝트를 이끌고 있다고 상상해 보세요. 마케팅 팀은 디자인을 기다리고, 디자인 팀은 제품팀을 기다리며, 제품팀은 경영진의 최종 승인을 기다리고 있습니다. 마감일이 다가오고, 수신함은 넘쳐나며, 모든 업데이트는 서로 다른 채팅 스레드나 스프레드시트에 흩어져 있는 듯합니다.

ClickUp 프로젝트 관리 템플릿은 모든 움직이는 부분을 하나의 공유 스페이스에서 통합하여, 실제 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있게 합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 작업, 마감일, 업데이트를 한곳에 모아 놓으세요. 그러면 어떤 것도 놓치지 않을 수 있습니다

팀이 고립된 상태가 아닌 동기화되어 일할 수 있도록 필요한 가시성을 제공하세요

끝없는 상태 회의 없이도 부서 간 진행을 추적하세요

✨ 적합 대상: 복잡한 이니셔티브에서 여러 팀을 조정하는 프로젝트, 프로그램 및 포트폴리오 관리자

ClickUp 템플릿으로 프로젝트를 손쉽게 마무리하세요

모든 프로젝트에는 어려움이 따르지만, 적절한 tools를 활용하면 그 길을 조금 더 수월하게 나아갈 수 있습니다. 템플릿은 친절한 안내자처럼 다음 단계를 명확히 보여주어 팀이 자신감을 가지고 계속 전진할 수 있도록 돕습니다.

ClickUp은 모든 지침을 한곳에 모아 아이디어, 작업, 타임라인이 서로 흩어지지 않고 함께 존재할 수 있게 합니다. 플랜이 더 가볍게 느껴지고 진행을 더 쉽게 추적할 수 있는 스페이스입니다.

일이 얼마나 간편해질지 궁금하시다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하여 탐색을 시작해 보세요. 때로는 올바른 시작점이 전부입니다.