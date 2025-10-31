정리 정돈을 위한 최고의 Notion 취업 지원서 추적기 템플릿 12선

오늘날의 구직 활동은 스프린트라기보다 마라톤에 가깝습니다. 수많은 지원서 작성, 후속 조치, 면접 준비 작업이 쌓여가면서 현재 상황을 추적하기 어려워지기 쉽습니다.

지원자가 단 한 번의 채용 제안을 받기까지 평균 21건의 신중하게 작성된 지원서가 필요하다는 사실을 알고 계셨나요? 이 데이터는 한 가지를 분명히 보여줍니다: 구직 과정의 모든 단계를 추적하는 것은 단순히 현명한 것이 아니라 필수적이라는 점입니다.

지원 상태 기록부터 후속 조치 플랜, 예정된 면접 준비까지, Notion의 취업 지원서 추적기 템플릿은 취업 지원 과정을 체계적으로 구성하는 데 도움을 줍니다.

보너스로 ClickUp 템플릿도 함께 공유해 드리니, 제공되는 옵션 중 최적의 선택을 하실 수 있습니다. 이제 추적 시작해 볼까요?

좋은 Notion 취업 지원서 추적기 템플릿의 조건은 무엇인가요?

적합한 구직 추적기 템플릿을 선택하는 것은 체계적인 구직 활동과 완전한 혼란의 차이를 만들 수 있습니다. 그리고 모든 템플릿이 현대적인 구직 활동의 기복을 처리하도록 설계된 것은 아니므로, Notion 구직 지원 추적기 템플릿을 선택하기 전에 다음 사항을 확인하세요: 👇

명확한 상태 추적: 각 지원 현황을 명확히 보여주는 템플릿을 선택하세요—지원 완료, 면접 일정 확정, 합격 통보, 심지어 연락이 끊긴 경우(우리 모두 겪어봤죠 😅)까지.

사용자 정의 필드: 회사 크기, 추천 경로, 예상 연봉 등 필요에 따라 필드를 추가하거나 편집할 수 있는 템플릿을 선택하세요.

면접 및 후속 조치 알림: 채용 담당자의 후속 연락, 면접 일정, 다음 단계 등을 기록할 공간을 템플릿에 포함시켜 놓친 기회를 방지하세요.

회사 및 역할 세부 정보: 직무 설명, 회사 노트, 채용 공고나 LinkedIn 프로필 같은 링크를 저장할 수 있는 템플릿을 선택하세요.

노트 및 소감 기록: 템플릿 트래커에 '팀 문화가 마음에 들었다' 또는 '급여 범위가 확실하지 않다'와 같은 간단한 노트를 남길 수 있도록 하세요. 이는 나중에 제안을 비교하고 더 현명한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

내보내기 및 공유 옵션: 멘토, 커리어 코치, 심지어 친구와도 트래커를 간편하게 공유할 수 있는 템플릿을 찾아보세요.

👀 알고 계셨나요? 2023년 기준, 첫 지원부터 첫 제안까지 걸린 기간의 중앙값은 약 44일이었습니다. 또한 대부분의 회원들은 21일에서 89일 사이의 구직 기간을 보고했습니다. 이는 이전 연도에 비해 채용 제안까지 소요되는 시간이 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다.

📚 더 알아보기: 엑셀로 취업 지원서 추적기 만드는 방법

한눈에 보는 최고의 취업 지원서 추적 템플릿

Notion 및 ClickUp 채용 지원서 추적기 템플릿 요약 테이블:

12가지 Free Notion 취업 지원서 추적기 템플릿

목록을 살펴보기 전에 간단히 주의: 아래 각 템플릿은 구직 활동 중 체계적으로 정리하는 데 이상적인 무료 Notion 옵션입니다.

여러분의 여정에 딱 맞는 템플릿을 선택할 수 있도록, 키 기능과 함께 간결한 크기의 설명을 제공합니다.

1. 학생용 취업 지원서 추적 템플릿

via Notion

학생용 취업 지원서 관리 템플릿은 학생을 위해 맞춤 제작된 Notion 기반 커리어 대시보드입니다. 취업 및 인턴십 지원 현황을 모니터링하고, 모든 필수 서류를 한곳에 보관하며, 커리어 관련 자료를 중앙 집중화하여 취업 활동을 체계적이고 관리하기 쉽게 만들어 줍니다.

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 것도 가능합니다:

시각적 트래커로 지원 과정의 모든 단계(지원 완료, 면접, 합격 통보, 불합격)를 추적하세요.

이력서, 포트폴리오, LinkedIn 게시물을 하나의 홈에 보관하여 모든 것을 즉시 활용할 수 있도록 준비하세요.

아카이브 영역에서 과거 지원서를 검토하여 실수를 반복하지 않도록 배우세요.

✅ 이상적인 대상: 수업과 취업 지원을 병행하는 학생으로, 스트레스 없이 무료하게 체계적으로 관리할 방법을 원하는 분

2. 지원서 추적기 (Notion AI 포함) 템플릿

via Notion

지원 과정을 간소화하기 위해 설계된 이 Notion 취업 지원 추적기는 Notion AI 통합 기능을 통해 구직 활동의 모든 단계를 하나의 체계적인 대시보드에 모아 줍니다. 역할을 기록하고, 마감일을 모니터링하며, 각 기업에 대한 노트를 남길 수 있습니다.

이 모든 과정에서 AI가 후속 이메일 초안 작성, 초기 지원 서류 다듬기, 작업 관리 등을 도와주어 번거로움과 방해 요소를 줄여줍니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

보드에 지원서를 드래그 앤 드롭하면 각 지원서의 진행 상황을 즉시 확인할 수 있습니다.

이력서를 쉽게 접근할 수 있는 위치에 업로드하여 폴더를 뒤지는 번거로움을 없애세요

달력을 활용해 마감일과 면접 타임라인을 추적하며 정렬 및 필터링하세요.

✅ 이상적인 대상: 지원 과정을 가속화하기 위해 체계적인 관리와 AI 기반 지원을 결합하고자 하는 전문가 및 학생

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88% 가 개인 작업에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는? 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 보안이 갖춰져 있다면 어떨까요? ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트가 이를 현실로 만듭니다. 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하며, 채팅, 작업, 문서, 지식을 작업 공간 전반에 연결해 AI 도입의 세 가지 우려 사항을 모두 해결합니다. 클릭 한 번으로 답변과 통찰력을 찾아보세요!

3. 학생 구직 시작 키트 템플릿

via Notion

Notion의 학생 취업 준비 스타터 키트는 커리어를 시작하려는 신입 졸업생을 위한 완벽한 도구 모음입니다. 이 키트는 이력서 및 포트폴리오 관리, 지원서 추적, 면접 준비, 작업 목록 등 체계적인 취업 활동에 필요한 모든 것을 포함합니다.

체계적인 레이아웃으로 구직 과정의 각 단계에 집중하고 동기를 유지하며 책임감을 가질 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업도 가능합니다:

각 기업별 지원 상태를 한눈에 보여주는 깔끔한 구직 진행 관리기로 진척 상황을 추적하세요.

면접 준비, 네트워킹, 후속 조치에 대한 체크리스트로 더 스마트하게 준비하세요.

채용 담당자 노트 기록을 기록하고, 핵심 역량을 강조하며, 경력 성찰을 전용 섹션에 정리하세요.

✅ 이상적인 대상: 지원서부터 면접까지 경력 여정 전체를 관리할 수 있는 간소화된 작업 공간을 원하는 학생 및 신입 졸업생

4. 습관 추적기 템플릿

via Notion

구직 활동은 꾸준함이 핵심입니다. Notion 습관 추적기 템플릿은 구직 활동을 중심으로 일상을 구성하는 데 도움을 줍니다. 정해진 수의 직무 지원, LinkedIn 업데이트, 면접 질문 연습 등 각 습관을 간편한 클릭 완료됨 형식으로 기록하고 추적할 수 있습니다.

간편한 체크박스들과 연속 기록 카운터들이 책임감을 유지하며 다음 역할을 얻기 위한 추적을 꾸준히 이어가도록 도와줍니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

매일 또는 매주 구직 습관을 추적하세요. 예를 들어 하루에 2개 직무 지원하기, 1명의 채용 담당자에게 연락하기 등

네트워킹, 포트폴리오 업데이트, 면접 준비 등 목표에 맞춰 습관 카테고리를 맞춤 설정하세요.

주간 또는 월간 보기로 진행 상황 패턴과 부족한 부분을 쉽게 파악하세요

✅ 적합한 대상: 구직 과정에서 추진력을 잃지 않으면서도 꾸준히 체계적으로 접근하고자 하는 구직자

🎉 재미있는 사실: 일부 Z세대 지원자들은 단순히 부모님께 의지하는 것을 넘어, 부모님을 면접장에 동반하기도 합니다. 27세 미만 Z세대 구직자 831명을 대상으로 한 연구에서 77%가 부모님이 면접에 동석했다고 답했으며, 48%는 부모님이 대신 과제가 완료됨이라고 인정했습니다.

5. 전문 이력서 템플릿

via Notion

첫인상이 중요하며, 이력서는 종종 가장 먼저 남기는 인상입니다. 이 Notion용 전문 이력서 템플릿은 채용 담당자를 위해 깔끔하게 정리된 개인 커리어 포트폴리오입니다.

이 무료 템플릿은 경력, 학력, 기술, 연락처 정보를 깔끔한 구조로 정리합니다. 이를 통해 쉽게 훑어볼 수 있으면서도 키 성과를 효과적으로 부각시킬 수 있습니다. 미니멀한 디자인은 전문성과 개성 사이의 적절한 균형을 유지하여, 여러분의 커리어 스토리가 명확하고 강렬하게 전달되도록 합니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

기술, 관련 과정, 키 경험을 전용 섹션에 강조하여 기재하세요

지원하는 각 역할에 맞게 프로필을 맞춤 설정할 수 있도록 디자인을 빠르게 편집하세요.

원활한 디지털 중심 지원 절차를 위해 Notion 링크를 공유하세요

✅ 이상적인 대상: 디지털 및 인쇄 형식 모두에서 원활하게 일하는 세련되고 업데이트하기 쉬운 이력서를 원하는 전문가 및 학생.

6. 온라인 포트폴리오 웹사이트 템플릿

via Notion

Notion의 온라인 포트폴리오 웹사이트 템플릿은 개인 웹사이트 역할을 하며, 자기소개, 사진, 프로젝트 갤러리, 전문 경력 등을 담을 수 있는 스페이스를 완료합니다.

이 템플릿은 공유하기 쉬운 세련된 디지털 프로필을 구축할 수 있게 해주며, 채용 담당자와 협력자들이 단일 링크를 통해 당신의 강점을 탐색하고, 작업물을 살펴보고, 연결할 수 있는 명확한 방법을 제공합니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

이력서보다 더 개인적인 느낌을 주는 간결한 '자기소개' 섹션을 작성하세요.

사례 연구, 디자인, 코드 또는 글쓰기 샘플 갤러리에서 최고의 프로젝트를 선보이세요.

채용 담당자의 연락을 쉽게 받을 수 있도록 연락처 정보를 미리 공유하세요

✅ 이상적인 대상: 창의적인 전문가, 개발자, 디자이너, 그리고 취업 지원을 위한 전문적인 온라인 존재감을 원하는 학생들

💡 전문가 팁: 지난 5년간 평균 이력서 길이는 약 1페이지에서 거의 2페이지로 거의 두 배 가까이 늘어났습니다. 고용주들은 더 많은 세부 정보를 기대하지만, 불필요한 내용을 채우지 말고 관련성 있고 인상적인 내용으로 구성하세요.

7. 구인 보드 템플릿

via Notion

공개된 역할을 게시한다고 해서 반드시 전체 커리어 사이트를 구축해야 하는 것은 아닙니다. Notion의 채용 게시판 템플릿은 실시간으로 채용 기회를 공유할 수 있는 간편한 방법을 제공합니다. 역할을 목록화하고 팀이나 상태별로 태그를 지정하며, 책임 범위나 마감일 같은 세부 정보를 추가할 수 있어 지원자들이 번거로움 없이 쉽게 찾아보고 지원할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

다른 사람들과 쉽게 공유할 수 있는 공개 채용 보드 페이지에 게시하세요.

게시일, 부서, 상태별로 채용 공고를 태그하여 빠르게 분류하세요

구인 공고를 실시간으로 편집하여 항상 최신 상태로 유지하세요

✅ 이상적인 대상: 완전한 채용 사이트 없이도 채용 또는 인턴십 공고를 간편하게 공유하고자 하는 소규모 기업, 스타트업 또는 학생 동아리

⭐ 전문가 팁: ClickUp Brain으로 채용 추적을 더욱 스마트하게 관리하세요. 템플릿을 넘어 ClickUp Brain은 작업 공간 전반에서 AI 어시스턴트 기능을 수행하며, 콘텐츠 생성, 즉각적인 컨텍스트 파악, '일 about 일'에 소요되는 시간 절감을 도와줍니다. 세계에서 가장 완료한 일이 AI로, 작업, 문서, 채팅, 그리고 여러분의 우선순위를 한곳에 연결해줍니다. 그래서 취업 활동 중 세부 사항을 찾아 헤매지 않아도 됩니다. ClickUp Brain으로 작업 공간에서 즉시 답변을 얻으세요

8. Notion의 면접 패널 템플릿

via Notion

Notion의 면접 패널 템플릿은 후보자 평가를 위한 체계적인 기준을 제공하여 면접 절차를 간소화하도록 설계되었습니다. 면접을 단계, 평가 항목, 배정된 패널별로 세분화하여 모든 후보자와의 상호작용에서 공정성과 일관성을 보장합니다.

구직자에게 이러한 평가 기준을 살펴보는 것은 기업이 후보자를 평가하는 방식을 이해하는 데 유용한 통찰력을 제공하여 명확하게 준비할 수 있도록 돕습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

리크루터 심사, 기술 심층 평가, 최종 면접과 같은 사전 정의된 단계를 따르세요.

기술, 동기, 실무 능력, 경험에 대한 속성 체크리스트를 활용하여 평가의 일관성을 유지하세요.

누가 어떤 질문을 할지 배정하여 지원자가 동일한 질문을 두 번 받지 않도록 하세요

✅ 이상적인 대상: 구조화된 면접 프로세스의 이면을 엿보고자 하는 채용 담당자, 채용 관리자 및 지원자

📚 더 읽어보기: 다음 면접을 준비하기 위한 면접 팁 모음

🎉 재미있는 사실: 한 면접에서 지원자가 채용 담당자가 엄격한 다이어트 중이라는 걸 알고 도넛을 사무실에 가져갔다고 무심코 공유한 적이 있습니다. 이 '달콤한 방해 작전'은 자랑스러운 일화로 소개되었지만, 물론 채용 담당자는 별로 감명받지 않았습니다. 이는 전형적인 면접 실수, 즉 재치 있거나 '공감 가는' 모습을 보여주려다 의문스러운 판단력을 드러내는 사례를 보여줍니다. 항상 명심하세요: 자신이 재치 있다고 생각하는 이야기가 고용주에게는 위험 신호로 비칠 수 있습니다.

9. 채용 사이트에서 지원자 추적기 템플릿

via Notion

이 구직 사이트와 지원자 추적 추적 시스템 연결 템플릿은 공개 구직 사이트를 지원자 추적 대시보드와 직접 연결하여 채용 프로세스를 처음부터 끝까지 원활하게 진행할 수 있게 합니다.

기업은 한 곳에서 역할을 목록화하고, 지원서를 접수하며, 후보자 진행을 추적할 수 있습니다. 구직자에게 이 시스템은 지원서 정보가 채용 담당자의 워크플로우에 원활하게 반영되도록 하여 후속 조치 누락 가능성을 줄여줍니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

지원 상태(신규, 검토 중, 면접 진행 중, 제안 수락)에 대한 실시간 업데이트를 추적하세요.

지원서 양식(맞춤형)을 맞춤 설정하여 지원자 정보를 빠르고 효율적으로 수집하세요.

단일 통합 채용 담당자 작업 공간에서 역할, 이력서, 면접을 관리하세요

✅ 이상적인 대상: 여러 역할을 동시에 관리하려는 기업 및 인사 담당자, 지원 현황 추적의 투명성을 값으로 여기는 구직자

10. AI 이력서 작성기 템플릿

via Notion

이미 Z세대의 25%가 AI 봇을 활용해 이력서와 자기소개서를 작성하고 있는 만큼, 구직자들이 차별화되는 더 스마트한 방법을 찾고 있음이 분명합니다. AI 이력서 작성 템플릿은 이 과정을 손쉽게 만들어줍니다.

학력, 경력, 기술 등 세부 정보를 간단히 입력하기만 하면, AI가 이를 다듬어 당신의 강점을 부각시키고 목표 역할에 맞춰 스토리를 구성한, 완성도 높은 업계 표준 이력서로 만들어 드립니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

이력서의 각 섹션(오브젝트, 학력, 일, 기술)에 대한 안내 프롬프트를 따라 작성하세요.

채용 담당자가 쉽게 훑어볼 수 있도록 깔끔하고 전문적인 레이아웃으로 정보를 형식하세요.

다양한 산업 분야와 경력 수준에 맞게 템플릿을 조정하세요.

✅ 특히 적합한 대상: 빠르면서도 전문적인 이력서를 원하는 구직자, 특히 학생, 경력 전환자 또는 이력서를 새로 작성하는 전문가

📌 알고 계셨나요? Z세대 구직자 중 거의 절반이 취업 지원서에 거짓말을 했다고 인정합니다. 약 23%는 일 경험을 부풀렸고, 거의 18%는 제목을 과장했습니다.

11. AI 직무 설명 작성기 템플릿

via Notion

AI 직무 설명 작성 템플릿은 채용 팀이 몇 분 만에 명확하고 직무별 맞춤형 직무 설명서를 생성하도록 돕습니다. 간단한 회사 개요와 직무 세부사항을 입력하면 Notion AI가 완성도 높은 직무 설명 초안을 작성해 주며, 이를 수정하여 게시할 수 있습니다. 여러 직무 공고가 동시에 게시될 때도 직무 간 언어 일관성을 유지하고 시간을 절약해 줍니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

/AI로 한 번의 클릭으로 이력서나 직무 설명 초안을 생성한 후, 즉시 재작성, 확장 또는 어조 조정을 통해 더욱 세밀하게 다듬어 보세요.

형식 보존이 가능한 markdown 출력으로 커리어 페이지, 구인 게시판 또는 문서에 손쉽게 복사하여 붙여넣기하세요.

내장된 버전 기록 기능을 통해 언제든지 편집 내용을 되돌리거나 비교하세요.

✅ 이상적인 대상: 빠른 시일 내에 고품질 직무 설명서(JD)가 필요하며, 모든 공고에 일관된 어조를 유지하고자 하는 스타트업 및 소규모 팀

12. 사례 연구 갤러리 템플릿

via Notion

일을 선보이는 방식은 기회를 놓치는 것과 눈에 띄는 것의 차이를 만들 수 있습니다. Notion 사례 연구 갤러리 템플릿은 사례 연구를 명확하고 효과적으로 정리하고 제시할 수 있는 전용 스페이스를 제공합니다. 시각 자료와 데이터로 뒷받침된 프로젝트 목표, 전략, 결과, 키 교훈을 강조하여 성과가 스스로 말하게 할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

문제 해결 과정을 명확하게 보여줌으로써 강한 인상을 남기세요

이미지, 차트, 실제 데이터로 포트폴리오를 인터랙티브하게 만들어보세요

지원서 제출이나 면접 시 간편하게 접근할 수 있도록 단일 링크로 모든 것을 손쉽게 공유하세요.

✅ 이상적인 대상: 심층적인 프로젝트 문서와 결과를 제시하여 지원서를 강화하려는 전문가

👀 알고 계셨나요? 거의 50만 명의 구직자를 대상으로 한 대규모 필드 실험에서 이력서 작성에 AI 보조 도구를 사용하면 채용 확률이 8% 높아지는 것으로 나타났습니다. 중요한 점은 이 연구에서 이러한 혜택이 산업과 인구통계학적 특성에 관계없이 일관되게 나타났다는 것입니다. 핵심은? AI를 활용하면 면접과 채용 제안을 받을 확률을 가시적으로 높일 수 있다는 것입니다.

Notion의 한도점

Notion은 유연하고 강력한 tool이지만, 사용자의 피드백을 보면 특히 업무량, 팀 크기 또는 기대치에 따라 부족한 점이 몇 가지 있다는 점이 드러납니다.

사용자들이 자주 보고 있는 문제점은 다음과 같습니다:

직접 설정 시 가파른 학습 곡선: 높은 커스터마이징 기능으로 인해 특히 관계형 데이터베이스나 팀 워크플로우를 설계할 때 온보딩에 상당한 노력이 필요합니다.

규모가 커질수록 성능이 저하됩니다 : 대용량 미디어, 대규모 데이터베이스 또는 다수의 팀이 있는 작업 공간에서는 지연 현상이 발생할 수 있습니다.

오프라인 접근은 한도입니다 : 오프라인 편집은 원활하지 않습니다. 안정적인 인터넷 연결이 없는 사용자는 동기화 문제나 페이지 로딩 불가에 직면할 수 있습니다.

AI 기능은 완전 자율적이지 않습니다: Notion AI는 콘텐츠를 다듬고 요약하거나 보조하는 데 도움을 주지만, 처음부터 완전한 문서를 생성할 수는 없습니다. 인간의 입력을 대체하기보다는 보완하는 역할을 합니다.

지원 및 버전 관리가 불안정할 수 있음: 일반적으로 유용하지만, 고객 지원 및 버전 기록 tools(특히 롤백 추적이나 중복 문서 방지 기능)가 항상 안정적으로 작동하지는 않습니다.

대체 Notion 템플릿

구직 지원서 관리를 위해 Notion의 프로젝트 관리 기능은 좋은 선택지입니다. 그러나 ClickUp과 같은 플랫폼은 구직 활동 중 체계적으로 정리할 수 있는 더 구조화되고 맞춤화 가능하며 기능이 풍부한 방법을 제공합니다. 어떻게?

세계 최초의 통합 AI 워크스페이스로, 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 하나로 모읍니다. 더 큰 유연성, 내장형 자동화, 손쉬운 공유 기능을 갖춘 ClickUp은 강력하면서도 간편한 템플릿을 제공하여 구직 활동을 체계적으로 관리하고 스트레스 없이 진행할 수 있도록 합니다. 또한 ClickUp은 모든 형태의 일 분산을 제거하여 100% 맥락을 제공하고, 사람과 에이전트가 함께 작업할 수 있는 단일 공간을 제공합니다.

다음은 탁월한 Notion 대안으로 활용 가능한 최고의 ClickUp 취업 지원서 추적 템플릿입니다:

ClickUp 구직 활동 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 구직 활동 템플릿으로 모든 취업 지원서를 한곳에서 추적하고 관리하세요.

ClickUp 구직 템플릿은 지원서, 면접 일정, 채용 담당자 연락처를 한곳에 모아 구직 관리를 간편하게 해줍니다. 고용주 정보와 예상 연봉 추적부터 면접 자료 준비까지, 구직 활동의 핵심 요소를 체계적으로 관리하여 적합한 역할 확보에 집중할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

회사, 역할, 급여, 복리후생, 노트 등 다양한 항목별 열을 통해 모든 지원서를 한 곳에서 추적하세요. 이를 통해 여러 기회를 쉽게 비교할 수 있습니다.

지원, 전화 면접, 대면 면접, 최종 결정 등 내장된 상태 태그로 모든 면접 단계를 모니터링하여 항상 현재 진행 상황을 파악하세요.

글래스도어 평가와 복지 혜택 필드를 추가하여 잠재적 고용주를 신속하게 평가하고, 더 현명한 경력 선택을 할 수 있도록 지원합니다.

커버 레터, 채용 담당자 연락처, 이메일 스레드를 각 채용 입력 내에 직접 저장하여 중요한 세부 사항을 항상 손쉽게 확인할 수 있도록 하세요.

✅ 이상적인 대상: 단순하면서도 강력한 시스템으로 전체 지원 과정을 한곳에서 관리하고자 하는 구직자

💡 전문가 팁: AI를 구직 활동에 활용하는 방법을 고민 중이라면, 다음과 같은 방법으로 일해 보세요: 긴 설명을 읽지 않아도 되도록 채용 공고를 간결하고 스캔 가능한 인사이트로 요약하세요.

ClickUp Brain 또는 Brain MAX 데스크톱 앱에 내장된 ChatGPT, Gemini, Claude 같은 프리미엄 AI 모델을 활용해 채용 담당자에게 맞춤형 후속 이메일을 몇 초 만에 자동 생성하세요.

마감일이 임박한 모든 고우선순위 지원서를 즉시 확인하세요

질문, 회사 정보, 저장해 둔 자료를 모아 면접 준비 노트를 작성하세요.

각 직무 설명에 맞춤화된 이력서 항목 초안 작성 ClickUp Brain MAX가 이 모든 것을 대신 처리해 드립니다. 구직 보드, Google Drive, 저장된 이메일, LinkedIn 사이를 오가며 전환할 필요가 없습니다. Brain MAX를 사용하면 연결된 모든 앱을 즉시 검색하여 관련 역할을 찾을 수 있습니다. 또한 채용 공고, 채용 담당자 메시지 또는 면접 준비 노트를 즉시 검색할 수 있습니다. 모의 면접을 녹음하고 Brain MAX가 이를 텍스트로 변환하여 키 내용과 실행 항목을 추출하도록 하세요. 음성 인식 기능 을 활용해 즉시 노트를 작성하거나 후속 조치 알림을 위한 작업을 생성하세요.

2. ClickUp 고급 구직 검색 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고급 구직 검색 템플릿으로 잠재적 기회부터 합격까지 구직 과정의 모든 단계를 시각화하세요.

구직 활동을 더 스마트하게 관리할 방법을 찾고 계신가요? ClickUp 고급 구직 검색 템플릿은 여러 지원서를 처리하는 과정을 단순화하여 명확하고 단계별로 안내합니다. 회사 목록과 면접 일정 등 모든 구직 정보를 한곳에 모아두면 흩어진 노트에 대한 걱정을 덜고 더 나은 커리어 선택에 집중할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

✅ 이상적인 대상: 여러 지원서를 관리하는 전문가로서, 구직 전략의 모든 단계를 추적할 수 있는 깔끔하고 시각적이며 신뢰할 수 있는 시스템을 원하는 분들

3. ClickUp 경력 경로 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 경력 경로 템플릿으로 경력 성장 기회를 계획하고 역할 진행을 시각화하세요.

ClickUp 경력 경로 템플릿은 각 역할별 체계적인 로드맵을 제공하여 성장 플랜의 불확실성을 해소합니다. 경력 전환을 준비 중이라면, 미래 목표를 단계별로 계획하고 실제 마일스톤과 연결할 수 있습니다.

동적 로드맵은 책임과 기대치가 시간에 따라 어떻게 진화하는지 시각화하여, 커리어 성장을 혼란스럽기보다는 투명하게 느끼게 합니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

통합된 ClickUp 대시보드를 활용해 기술과 역량을 추적하고 부족한 부분을 파악하세요

각 역할별 실행 플랜을 측정 가능한 목표로 설정하고 템플릿 내에서 직접 OKR을 할당하세요.

색상 코드와 커넥터를 활용하여 다양한 직무나 신규 직무에 맞춰 커리어 사다리를 맞춤형으로 설정하세요.

화이트보드 보기에서 타임라인과 역할 기대치를 시각화하여 명확성과 플랜을 개선하세요.

✅ 이상적인 대상: 구조화된 시각적 방식으로 경력 진행을 지도하고 조직 목표와 성장을 연계하고자 하는 인사팀, 관리자 및 개인

📌 알고 계셨나요? 전문 이력서 작성 서비스, 프리미엄 LinkedIn 구독, 네트워킹 이벤트, 커리어 코치 등 비용으로 인해 본격적인 구직 활동에는 최대 10,000달러가 소요될 수 있습니다. 모든 사람이 수천 달러를 쓸 필요는 없지만, 이 트렌드는 구직 시장이 얼마나 경쟁이 치열해졌는지, 지원자들이 구직 활동을 고위험 투자로 보기 시작했음을 보여줍니다.

4. ClickUp 채용 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 취업 제안서 템플릿으로 전문적인 형식에 맞춰 여러분의 기술, 경험 및 목표를 제시하세요.

취업 제안서 작성은 부담스러울 필요가 없습니다. ClickUp 취업 제안서 템플릿은 자격, 경험, 제안을 전문적으로 제시할 수 있는 완성된 구조를 제공합니다.

세부 사항을 간단히 입력하고 섹션을 맞춤형으로 설정하여 최상의 모습을 보여주는 데 집중하세요. ClickUp의 협업 기능을 통해 실시간으로 편집하고 모든 것을 깔끔하게 정리할 수도 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

개인 정보, 지원 동기, 성과 등을 명확히 구분된 섹션에 기록하세요

간단하고 편집 가능한 테이블로 학업 성과와 전문 경력을 추가하세요

ClickUp의 실시간 협업 기능을 활용하여 즉시 편집하고 공유하며 피드백을 받아보세요.

향후 사용을 위해 제안서를 ClickUp 작업 공간 내에 저장하고 쉽게 접근할 수 있도록 관리하세요.

✅ 적합한 대상: 시간을 낭비하지 않고 체계적이고 전문적인 방식으로 자신을 어필하며 잠재적 고용주에게 깊은 인상을 남기고자 하는 구직자

🎥 성공적인 취업 제안서 작성법을 배우려면 이 비디오를 시청하세요:

5. ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿으로 작업, 마감일, 팀 업데이트를 추적하세요.

ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿은 스트레스 가득한 구직 활동을 명확하고 체계적인 플랜으로 바꿔줍니다. 어디에 지원했는지, 언제 후속 조치를 취해야 하는지, 다음 면접이 언제인지 고민할 필요 없이 모든 정보를 한곳에 정리할 수 있습니다. 이는 구직 활동의 본부라고 생각하시면 됩니다. 즉, 체계적이고 신뢰할 수 있으며, 다음 채용 제안을 향해 더 빠르게 나아갈 수 있도록 설계되었습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

RAG(빨강 = 대기 중, 노랑 = 진행 중, 초록 = 성공) 상태 필드로 지원 현황을 추적하세요

실시간 완료율 막대가 자동 업데이트되어 전체 진행 상황을 한눈에 확인하세요.

'지원하기', '후속 조치 보내기', '면접 준비하기'와 같은 하위 작업으로 프로세스를 세분화하세요.

ClickUp에서 알림과 마감일을 설정하여 면접이나 채용 담당자의 답변을 절대 놓치지 마세요.

✅ 이상적인 대상: 지원서를 포함한 면접 및 결과 추적을 한눈에 파악할 수 있는 스마트하고 체계적인 대시보드를 원하는 구직자

6. ClickUp CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp CRM 템플릿으로 채용 담당자 연락처, 후속 조치, 지원자 상호작용을 원활하게 추적하세요.

ClickUp CRM 템플릿은 "지원 완료", "면접 진행 중", "채용 제안 수령" 등의 상태를 통해 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있도록 취업 지원 추적에 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한 내장된 자동화 기능과 회사명, 역할, 연락처, 마감일 등을 기록할 수 있는 사용자 지정 필드를 포함하여 취업 과정의 모든 단계 관리를 위한 강력한 tool입니다. 달력, 보드, 문서 등 다양한 보기 모드를 자유롭게 활용하면 각 지원 현황을 항상 정확히 파악할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

보드 보기에서 전체 구직 파이프라인을 지도하여 지원부터 채용까지 모든 역할 진행 상황을 추적하세요.

ClickUp 달력 보기에서 면접 일정과 마감일의 가시성을 확보하세요

이력서 업데이트, 네트워킹 활동, 면접 준비 등의 작업을 관리하려면 '내 할 일' 보기를 활용하세요.

지원서 작성, 후속 조치, 개인 브랜딩 팁에 대한 전략을 담은 구직 플레이북 문서를 확인하세요.

✅ 이상적인 대상: CRM 스타일의 시스템으로 지원 현황을 추적하고, 채용 담당자와의 소통을 관리하며, 모든 경력 기회를 체계적으로 정리하고자 하는 구직자

7. ClickUp 작업 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 목록 템플릿으로 구직 지원서와 후속 작업을 명확하고 우선순위가 지정된 목록으로 체계적으로 관리하세요.

여러 곳에 지원서를 보내고, 면접을 보며, 후속 조치를 관리하다 보면 금방 압도될 수 있습니다. ClickUp 작업 목록 템플릿은 모든 단계를 실행 가능한 작업으로 세분화하여 관리하기 쉽게 도와줍니다. 진행 중인 작업, 완료된 작업, 미처리 작업을 한눈에 파악할 수 있는 간편한 방법을 제공할 것입니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

ClickUp의 목록 보기로 지원서를 정리하여 모든 역할, 마감일, 다음 단계를 한눈에 확인하세요

이력서, 자기소개서, 노트를 작업 항목 내에 직접 첨부하여 전화 통화나 면접 시 빠르게 접근하세요.

각 지원서를 회사, 직무 역할 또는 우선순위별로 태그하기 위해 사용자 지정 필드를 활용하세요

✅ 추천 대상: 구직 활동과 면접, 후속 조치를 복잡함 없이 추적하며 간단한 체크리스트로 전환하고자 하는 구직자와 학생

⚡ 템플릿 아카이브: 맞춤형 지원서를 빠르게 작성하는 데 어려움을 겪고 계신가요? 이 커버레터 템플릿들은 글쓰기에 구조를 부여하고, 여러분의 강점을 부각시키며, 채용 담당자의 눈에 띄는 메시지를 맞춤화하는 데 도움을 줍니다. 이 템플릿들을 '취업 커버레터 작성법' 가이드와 함께 활용하여 모든 지원서를 세련되고 인상 깊게 완성하세요.

8. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿으로 일일 습관과 루틴을 추적하며 구직 활동의 일관성을 구축하세요.

ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿은 단순한 일상 관리 도구가 아닙니다. 스마트한 취업 지원서 추적기로도 활용할 수 있습니다. 유연한 구조로 지원한 모든 기업 목록을 작성하고, 답변을 추적하며, 후속 조치 마감일을 설정하고, 구직 활동 중 동기를 유지할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

맞춤형 상태(예: 지원 완료, 면접 일정 확정, 제안 수령)를 활용해 지원 단계를 추적하여 완벽한 가시성을 확보하세요.

회사명, 역할, 지원 날짜, 채용 담당자 연락처 정보 등 사용자 지정 필드로 세부 정보를 추가하세요.

진행률 막대와 목록/테이블 보기로 각 단계별 지원 현황을 시각화하여 진행 상황을 한눈에 파악하세요.

ClickUp 자동화로 알림을 설정하여 채용 담당자에게 후속 조치를 취하고 마감일을 절대 놓치지 마세요.

✅ 이상적인 대상: 여러 기회를 추적하는 스트레스를 줄이면서 지원 과정에 체계성, 책임감, 자동화를 도입하고자 하는 구직자

💡 보너스: ClickUp Brain은 면접 준비에도 도움을 줍니다. 작업, 문서, 노트에서 맥락을 추출하여 즉각적인 답변, 연습 문제, 심지어 답변 초안까지 제공하므로 자신감 있게 면접장에 들어설 수 있습니다. 면접 준비에 AI를 활용할 방법을 찾고 계시다면, 이건 판도를 바꿀 만한 솔루션입니다. ClickUp Brain의 팁으로 다음 면접을 완벽하게 준비하세요

9. ClickUp 마일스톤 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마일스톤 추적기 템플릿으로 구직 활동의 주요 단계를 추적하고, 지원서 제출 및 면접 목표에 대한 진행 상황을 측정하세요.

한 역할은 면접 단계에, 다른 역할은 인사팀 피드백을 기다리는 중, 또 다른 역할은 후속 이메일が必要な 상황 등 구직 활동은 순식간에 복잡해질 수 있습니다. ClickUp 마일스톤 추적기 템플릿은 이력서 준비부터 면접 완료까지 모든 단계에 대한 명확한 마일스톤을 설정하는 동시에 타임라인과 진행을 관리하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

ClickUp의 진행률 표시기를 활용하면 각 단계에서 얼마나 진척되었는지 정확히 파악할 수 있어 추측할 필요가 없습니다.

소유권 필드를 지정하여 특정 단계가 본인의 책임인지, 아니면 채용 담당자의 피드백을 기다리는 중인지 추적하세요.

마일스톤 태그를 추가하여 회사, 역할 유형 또는 채용 과정 단계별로 지원서를 라벨링하면 빠른 필터링과 추적이 가능합니다.

✅ 이상적인 대상: 마일스톤별로 진행 상황을 확인하며, 모든 지원서, 면접, 마감일이 취업에 한 단계 더 가까워지는 느낌을 원하는 구직자

10. ClickUp 후속 이메일 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 후속 이메일 템플릿으로 적시에 맞춤형 채용 담당자 커뮤니케이션을 보내세요.

ClickUp 후속 이메일 템플릿은 구직 활동을 위한 개인 비서와 같습니다. 연락 중인 수많은 채용 담당자에게 맞춤형 후속 이메일을 작성하는 데 도움을 줍니다. ClickUp이 힘든 작업을 대신해 주므로, 여러분은 면접을 완벽히 준비하고 꿈의 직장을 제안받는 데 에너지를 쏟을 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 것도 가능합니다:

ClickUp의 작업 및 하위 작업을 활용하여 각 취업 지원 후속 조치의 정확한 상태와 우선순위를 추적하세요.

ClickUp 문서에서 체크리스트를 생성하여 모든 후속 이메일에는 적절한 내용과 어조가 포함되도록 하세요.

일관되고 전문적인 커뮤니케이션을 위해 사전에 후속 이메일 일정을 설정하세요

ClickUp에서 알림을 자동화하여 미회신이나 지연된 채용 담당자 답변을 절대 놓치지 마세요.

✅ 이상적인 대상: 취업 준비생, 경력 전환자, 그리고 명확하고 스트레스 없는 시스템으로 취업 지원 후속 조치를 관리하고자 하는 전문가

ClickUp으로 구직 활동을 더 쉽게 만들어 보세요

적합한 역할을 얻는 것은 까다롭지만, 올바른 tool로 주도권을 유지할 수 있습니다. Notion 템플릿은 좋은 출발점이 되지만, ClickUp은 고급 보기, 사용자 지정 필드, 내장 워크플로우로 지원서 추적을 한 단계 업그레이드합니다.

ClickUp을 사용하면 지원서, 면접, 이력서, 후속 조치 등 모든 것을 하나의 명확한 시스템에 보관할 수 있습니다.

ClickUp의 템플릿은 초보자에게는 유연하게, 경험 많은 구직자에게는 강력하게 활용할 수 있습니다. 체계적인 관리를 위한 구조와 함께 나만의 방식으로 맞춤형 설정을 제공합니다.

원활하고 효율적인 방식으로 집중력과 체계성을 유지하고 싶다면, ClickUp이 다음 역할을 얻기 위한 모든 단계를 안내해 드립니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요!