대부분의 직원 교육 프로그램은 상당히 일방적입니다. 콘텐츠를 제공하고, 직원들은 모듈을 완료하고… 그게 전부입니다.

결국 이런 의문이 남습니다: 과연 효과가 있었을까? 누군가 유용한 것을 배웠을까?

기존의 교육 피드백 방식—예를 들어 과정 종료 설문조사나 일반적인 퀴즈—은 형식적인 확인에 불과합니다. 누가 어려움을 겪는지, 왜 그런지, 해결책은 무엇인지 알려주지 않습니다. 성장을 이끌 수 있는 상황에서 어둠 속을 헤매고 있는 셈입니다.

AI 피드백 소프트웨어가 여러분의 게임 체인저가 될 수 있습니다.

단순히 완료 여부를 추적하는 데 그치지 않고, 팀의 학습 방식을 경청하고 적응하며 반응하여 교육을 양방향 대화로 전환합니다. 결과? 직원들은 지원을 받는다고 느끼고, 기술이 체화되며, 교육은 측정 가능한 ROI를 창출합니다.

AI로 학습을 맞춤화하면 기존 방식 대비 지식 유지율이 42% 상승하는 것은 당연한 결과입니다. 본 블로그에서는 직원 교육을 위한 최고의 AI 피드백 소프트웨어를 소개합니다.

직원 교육을 위한 최고의 AI 피드백 소프트웨어 한눈에 보기

도구를 살펴보기 전에 AI 피드백 소프트웨어에 대한 간단한 소개부터 시작해 보겠습니다.

직원 교육을 위한 AI 피드백 소프트웨어란 무엇인가요?

AI 피드백 소프트웨어를 가장 똑똑하고 세심한 교육 보조 도구로 생각하십시오. 이는 AI를 활용해 직원의 학습 방식을 관찰하고 분석하며 반응하는 스마트 플랫폼입니다.

완료 여부만 측정하는 구식 교육 방식과 달리, AI 피드백 tools는 이해도, 참여도, 실질적인 성장에 중점을 둡니다.

이 소프트웨어는 학습자가 자료를 어떻게 상호작용하는지, 어디서 멈추거나 다시 보는지, 어떤 문제에 어려움을 겪는지, 그리고 얼마나 빨리 발전하는지 추적합니다. 그런 다음 해당 데이터를 활용하여 맞춤형 지도를 제공하고, 다음 단계를 추천하며, 심지어 실시간으로 교육 콘텐츠를 조정합니다.

간단히 말해, 정적인 교육을 직원과 프로그램 간의 역동적인 양방향 대화로 전환합니다.

🏆 실제 현장에서 입증된 AI의 승리 유니레버 채용팀에게연간 180만 건의 지원서를 검토하는 일은 오랜 기간 인내력의 시험이었습니다. 이력서에 파묻히기보다는 회사는 AI 기반 도구를 도입했습니다. 지원자들은 추론력과 적응력 같은 특성을 파악하기 위해 설계된 게임 같은 빠른 평가로 여정을 시작했으며, 이어지는 비디오 면접은 어조, 단어 선택, 표정 등을 AI가 분석했습니다. 📈그 영향은 혁신적이었습니다: 채용 시간이 50,000시간 이상 단축되었고, 연간 비용이 100만 파운드 감소했으며, 채용 다양성이 16% 증가했습니다. 가장 의미심장한 점은 지원자 완료율이 50%에서 96%로 급증했다는 것입니다. 이러한 추진력을 직장으로 이어가기 위해 유니레버는 유나봇을 도입했습니다. 이 다국어 챗봇은 주차, 급여 등 일상적인 질문에 답변하여 신입 사원이 첫날부터 지원을 받는다는 느낌을 받도록 했습니다.

교육용 AI 피드백 소프트웨어가 제공하는 주요 기능:

교육 세션 중 실시간 제안 제공

성과 문제로 발전하기 전에 지식 격차를 파악하세요

개인의 학습 속도와 스타일에 맞춰 학습 경로를 개인화하세요

트레이너 및 L&D 팀을 위한 자동 요약 생성

자연어 처리 기술을 활용하여 대화형 피드백을 제공하세요

하지만 올바른 AI 피드백 소프트웨어를 어떻게 선택할까요? 함께 알아봅시다!

🔎 알고 계셨나요? 즉각적 피드백 개념은 1950년대로 거슬러 올라갑니다. 심리학자 B.F. 스키너가 학생들의 답이 맞는지 틀린지에 대한 즉각적인 피드백을 제공하는 교육용 기계를 개발한 것이 그 시초입니다.

직원 교육을 위한 AI 피드백 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

적합한 도구를 선택한다는 것은 학습을 실질적으로 지원하는 기능을 찾는 것을 의미합니다. 정말 중요한 것은 다음과 같습니다:

실시간 피드백: 훈련 후뿐만 아니라 훈련 중에 제안할 수 있나요?

맞춤형 학습: 개별 학습자의 요구에 맞춰 콘텐츠와 진행 속도를 조정하나요?

스킬 갭 분석: 개인이 정확히 어떤 부분에서 도움이 필요한지 파악할 수 있을까요?

통합 용이성: 기존 LMS 또는 HR tools와 원활하게 연동되나요?

실행 가능한 인사이트: 보고서가 트레이너와 관리자에게 명확하고 유용한가?

단순히 완료 여부만 측정하는 tools는 건너뛰세요. 성장을 측정하는 플랫폼을 선택하세요.

📊 연구 결과: 일에서 학습 및 성장 기회를 가진다고 느끼는 직원 비율을 두 배로 늘릴 경우, 조직은 수익 18%, 생산성 14% 증가를 실현할 수 있습니다.

직원 교육을 위한 최고의 AI 피드백 소프트웨어

각 플랫폼의 차별화된 핵심 기능, 이상적인 활용 사례, 그리고 AI를 활용해 더 빠르고, 더 스마트하며, 더 인간적인 피드백을 제공하는 방식을 상세히 분석해 드립니다.

1. ClickUp (AI 기반 성과 피드백 및 교육 인사이트에 최적)

ClickUp으로 교육과 피드백의 모든 측면을 한곳에 모아 직원 교육을 재구상하세요

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 작업, 문서, 목표, 커뮤니케이션을 단일 통합 플랫폼으로 융합하여 업무의 미래를 재정의합니다. 팀이 훈련과 피드백의 모든 측면을 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원합니다.

고급 AI 기능과 원활한 자동화를 통해 ClickUp은 탁월한 성과 피드백과 실행 가능한 교육 인사이트를 제공합니다.

ClickUp이 피드백 및 교육 경험을 혁신하는 방법은 다음과 같습니다:

피드백 생성 및 요약용 AI

지금 ClickUp Brain을 사용해 보세요 최고 수준의 AI 도구로 교육을 혁신하세요

플랫폼의 지능형 AI 엔진인 ClickUp Brain은 피드백 생성, 요약, 분석을 손쉽게 만들어줍니다. 교육 세션 검토나 동료 평가 수집 시에도 ClickUp Brain은 핵심 요점을 즉시 추출하고, 실행 항목을 강조하며, 다음 단계까지 제안합니다.

더 깊은 통찰력을 원하는 조직을 위해, 독립형 데스크톱 앱인 ClickUp BrainGPT는 다중 출처 피드백 통합 및 감정 분석과 같은 고급 기능을 잠금 해제합니다.

ClickUp BrainGPT를 사용하면 교육 후 설문조사, 동료 평가, 관리자 평가 등 다양한 출처의 피드백을 자동으로 수집하여 실행 가능한 단일 요약으로 통합할 수 있습니다. 내장된 감정 분석 기능은 긍정적, 중립적, 부정적 피드백 경향을 강조하여 강점과 개선점을 한눈에 파악할 수 있게 합니다. 다음은 ClickUp BrainGPT가 생성한 샘플 출력물입니다👇

ClickUp BrainGPT를 사용하면 교육 후 설문조사, 동료 평가, 관리자 평가 등 다양한 출처의 피드백을 자동으로 수집하여 실행 가능한 단일 요약으로 통합할 수 있습니다. 내장된 감정 분석 기능은 긍정적, 중립적, 부정적 피드백 추세를 강조하여 강점과 개선점을 한눈에 파악할 수 있게 합니다.

다음은 ClickUp BrainGPT가 생성한 샘플 출력물입니다👇

BrainGPT에게 요청하여 작업 공간과 연결된 앱 전반에서 인사이트를 즉시 추출하세요

이 AI 슈퍼 앱은 ClickUp뿐만 아니라 여러분이 즐겨 사용하는 모든 앱과 연결되어, 전체 워크플로우에 지능형 자동화, 연구, 협업 기능을 제공합니다. 여러분이 사용하는 모든 플랫폼에서 더 스마트하고, 빠르고, 효율적으로 작업할 수 있도록 설계된 올인원 AI hub입니다.

ClickUp AI는 워크플로우 전반에 지능을 더하며, 모든 교육 자료까지 손쉽게 생성해 줍니다. 그 방법을 살펴보겠습니다.

중앙 집중식 교육 자료 및 공동 편집을 위한 문서

ClickUp 문서를 직원 교육 워크플로우에 연결하여 팀과 함께 아이디어를 실행하세요

ClickUp Docs는 모든 교육 문서, 가이드, 표준 운용 절차 (SOP)를 위한 단일 정보 소스 역할을 합니다. 실시간 협업 편집 기능을 통해 팀원들이 원활하게 문서를 공동 작성하고 업데이트할 수 있습니다.

ClickUp의 AI 필드를 임베드하여 핵심 정보를 자동 추출하거나 완료 상태를 추적할 수 있어, 문서화를 동적이고 실행 가능한 형태로 만듭니다.

AI 기반 교육용 작업 관리

ClickUp 작업으로 교육 프로그램의 모든 측면을 할당, 추적 및 자동화하세요.

할당: 자료 준비, 세션 일정 조정, 피드백 후속 조치 등 교육 관련 작업을 적절한 팀원에게 손쉽게 위임하세요. AI 제안 기능을 통해 업무량이나 전문성을 고려하여 작업과 담당자를 매칭할 수 있습니다.

진행 상황 추적: 모든 교육 활동의 진행 상황을 실시간으로 모니터링하세요. 완료된 항목, 진행 중 항목, 기한이 지난 항목을 한 곳에서 확인하세요. 자동화된 알림과 상태 업데이트로 수동적인 후속 조치 없이도 모든 사람이 계획대로 진행할 수 있습니다.

자동화: ClickUp에서 자동화 기능을 설정하여 반복 작업(알림 발송, 작업 단계 이동, 세션 후 피드백 요청 트리거 등) 을 처리하세요 . 이를 통해 수작업을 줄이고 누락되는 사항이 없도록 보장합니다.

AI가 일을 스마트하게 만들어줍니다. 작업 할당 및 우선순위 지정 방식을 확인하려면 이 비디오를 시청하세요 👇

교육 후 피드백 요청을 자동으로 트리거하는 에이전트 기반 워크플로우 활용

ClickUp 자동화 기능은 피드백이 사후 고려사항이 되지 않도록 보장합니다. 슈퍼 에이전트와 ClickUp Brain으로 강화된 이 기능은 피드백이 최적의 시점에 수집되도록 합니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트로 기술 격차 평가 수행, 교육 세션 플랜 수립 등 다양한 작업을 수행하세요.

교육 세션이 종료되는 즉시 자동으로 피드백 요청을 트리거하고, 진행 상황과 부족한 부분을 파악하며, 참가자에게 알림을 전송하고, 심지어 지연된 응답을 상급자에게 보고할 수 있습니다. 이 자동화된 접근 방식은 수동적인 후속 조치 없이도 시기적절하고 체계적인 피드백을 보장합니다.

구조화된 피드백 수집을 위한 사용자 지정 필드 및 양식

ClickUp 양식과 ClickUp 사용자 정의 필드를 활용하면 피드백 수집이 간편해집니다. 교육 목표에 맞춰 설계를 조정하고, 정량적·정성적 데이터를 수집하며, 분석을 용이하게 하기 위해 응답을 표준화하세요. 모든 피드백은 ClickUp 내에서 즉시 체계화되어 검토 및 실행 준비가 완료됩니다.

ClickUp 양식에서 조건부 논리를 활용하여 피드백을 체계적으로 관리하세요

AI 필드를 활용하여 피드백을 정밀하게 수집, 분류 및 분석하세요. 이 필드는 감정 분석을 자동으로 태그하고 핵심 주제를 추출하며 긴급한 문제를 표시하여 원시 피드백을 실행 가능한 인사이트로 전환하기 쉽게 합니다. 모든 응답은 즉시 정리되어 검토 준비가 완료됩니다.

피드백과 교육 진행 상황을 시각화하는 대시보드

ClickUp 대시보드로 피드백과 교육 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하세요. 참여율, 만족도 점수, 기술 향상도 등을 실시간으로 시각화합니다. 맞춤형 카드와 보고서를 통해 트렌드를 파악하고, 투자 수익률(ROI)을 측정하며, 교육 프로그램의 효과를 입증할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 활용하여 참여율, 만족도 점수, 기술 향상도 등을 시각화하세요.

ClickUp 대시보드는 모든 피드백 및 교육 데이터를 한곳에 통합합니다. ClickUp의 AI 카드를 활용해 트렌드를 도출하고, 개선이 필요한 영역을 강조하며, 참여도나 만족도 점수를 실시간으로 시각화하세요. 이를 통해 관리자와 트레이너는 프로그램의 효과를 쉽게 측정하고 지속적으로 개선할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp AI 카드 로 피드백을 즉시 생성, 요약, 분석하세요.

AI 에이전트 를 통해 피드백 수집, 작업 할당 및 후속 조치를 자동화하세요.

AI Fields 로 양식과 문서에서 핵심 데이터를 손쉽게 추출하고 감정 태그를 지정하세요.

맞춤형 양식 및 사용자 지정 필드를 활용하여 참가자로부터 체계적이고 표준화된 피드백을 수집하세요.

자동화 기능을 통한 자동 요청 및 알림으로 적시 피드백을 보장하세요.

Docs 에서 교육 자료를 중앙 집중화하고 협업 편집하세요

대시보드 및 AI 카드로 피드백 동향, 참여도, 교육 진행 상황을 실시간으로 시각화하세요.

ClickUp의 한도

ClickUp의 강력한 AI 도구, 자동화 및 대시보드 제품군은 일부 사용자에게 학습 곡선을 제시할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

ClickUp으로 채용, 교육 자문, 클라이언트 기반 관리, 추천 업무를 맞춤형으로 구축할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 자산 관리 자문, 채용, 회계, 사무 관리 등 다양한 기능에 활용할 수 있다는 점이 훌륭합니다. 또한 직원들이 진행 상황을 직접 입력할 수 있게 해줘서 클라이언트 파일을 최신 상태로 유지하며 효과적으로 소통할 수 있다는 점도 마음에 듭니다. 특히 WhatsApp과 Zoom 연동 기능이 뛰어나 노트북으로 ClickUp에 로그인하지 않아도 메시지를 통해 정보를 받을 수 있습니다. 덕분에 하루 종일 책상에 앉아 있지 않아도 업무 상황을 파악할 수 있죠.

ClickUp으로 채용, 교육 자문, 클라이언트 기반 관리, 추천 업무를 맞춤형으로 구축할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 자산 관리 자문, 채용, 회계, 사무 관리 등 다양한 기능에 활용할 수 있다는 점이 훌륭합니다. 또한 직원들이 진행 상황을 직접 입력할 수 있게 해줘서 직원들과 효과적으로 소통할 수 있다는 점도 마음에 듭니다. 덕분에 클라이언트 파일을 항상 최신 상태로 파악할 수 있죠. 특히 WhatsApp과 Zoom과의 연동 기능이 마음에 듭니다. 노트북으로 ClickUp에 로그인하지 않은 상태에서도 메시지를 통해 정보를 받아볼 수 있어서, 하루 종일 책상에 앉아 있지 않아도 업무를 파악할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 업무 관리 및 조직화에 AI를 주로 의존하는 전문가는 단 7%에 불과합니다. 이는 해당 도구들이 일정 관리, 할 일 목록, 이메일 앱 등 특정 앱으로 제한되기 때문일 수 있습니다. ClickUp에서는 동일한 AI가 이메일 및 기타 커뮤니케이션 워크플로우, 달력, 작업, 문서 작업을 지원합니다. 단순히 "오늘 내 우선순위는 무엇인가요?"라고 물어보세요. ClickUp Brain이 작업 공간 전체를 검색하여 긴급도와 중요도에 따라 정확히 처리해야 할 업무를 알려줍니다. 이렇게 ClickUp은 5개 이상의 앱을 하나의 슈퍼 앱으로 통합해 드립니다!

2. Leapsome (성과 평가와 지속적인 학습 경로 통합에 최적)

via Leapsome

Leapsome은 HRIS, 성과 평가, 360도 피드백, 목표/OKR, 참여도 설문조사, 학습, 보상 시스템을 결합한 AI 기반 모듈형 인재 역량 강화 플랫폼입니다. 내장된 AI 코파일럿 'Leapy'는 스마트 추천 제공, 피드백 초안 작성, 인사이트 생성, 데이터에서 실행으로의 전환 지원으로 HR 역량을 한 단계 끌어올립니다.

참여도 설문조사가 더 이상 먼지만 쌓이지 않습니다—Leapsome AI가 감정 분석을 수행하고 핵심 주제를 도출하며 몇 초 만에 실행 플랜을 수립합니다. OKR 수립에 도움이 필요하신가요? AI가 팀의 우선순위에 맞춰 의미 있고 일관된 목표를 제안합니다. 역량 프레임워크 구축도 AI가 경력 경로와 역할 정의를 단 몇 분 만에 구조화해 빠르게 진행됩니다.

기업급 보안 표준으로 모든 것이 보호되며 유연한 모듈식 구조를 갖추고 있어 Teams가 필요할 때 필요한 기능만 선택적으로 도입할 수 있습니다.

Leapsome의 주요 기능

모듈식 시스템: HRIS, 평가, 목표, 피드백, 학습, 설문조사, 보상, 1:1 면담

AI 기반 리뷰 지원: 과거 데이터를 요약하고, 표현을 제안하며, 핵심 주제를 도출합니다.

설문조사 분석: 팀 분위기 분석, 다음 단계 권장, 실행 플랜 수립

스마트 OKR 및 목표 지원: AI 제안을 통해 일관되고 영향력 있는 목표를 생성합니다

AI 지식 hub 및 역량 강화 도구: 문서를 검색 가능한 지원 자료로 전환하고 직관적으로 경력 경로를 설계합니다.

Leapsome의 한도

다양한 기능 세트는 소규모 팀에게는 부담스러울 수 있습니다

일부 고급 통합 및 워크플로우 맞춤형 설정에는 설정 지원이 필요할 수 있습니다.

Leapsome 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Leapsome 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (70개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Leapsome에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Leapsome를 활용함으로써 시니어 고객 성공 관리자의 역할에서 더 전략적으로 일할 수 있게 되었습니다. 시나리오 계획 수립이 명확해졌고, 데이터 기반의 강력한 권장 사항을 제시할 수 있게 되었으며, 고객에게 더 선제적인 지도를 제공할 수 있게 되었습니다. Leapsome을 통해 잠재적 위험과 결과를 사전에 예측할 수 있어 더 확신 있는 의사결정이 가능해졌습니다. 이는 또한 이해관계자와 더 신뢰할 수 있고 컨설팅 중심의 논의를 진행할 수 있게 하여 궁극적으로 더 나은 고객 성과와 강력하고 장기적인 관계 구축으로 이어집니다.

Leapsome를 활용함으로써 시니어 고객 성공 관리자의 역할에서 더 전략적으로 일할 수 있게 되었습니다. 시나리오 계획 수립이 명확해졌고, 데이터 기반의 강력한 권장 사항을 제공할 수 있게 되었으며, 고객에게 더 선제적인 지도를 제공할 수 있게 되었습니다. Leapsome을 통해 잠재적 위험과 결과를 사전에 예측할 수 있어 더 확신 있는 의사결정이 가능해졌습니다. 이는 또한 이해관계자와 더 신뢰할 수 있고 컨설팅 중심의 논의를 진행할 수 있게 하여 궁극적으로 더 나은 고객 성과와 강력하고 장기적인 관계 구축으로 이어집니다.

3. Effy AI (중소기업을 위한 초고속 AI 중심 성과 평가에 최적)

via Effy AI

Effy AI는 지능을 희생하지 않으면서도 간편함을 추구하는 중소규모 팀을 위해 맞춤화된 성과 관리 도구입니다. 즉각적인 AI 요약, 자연어 양식 생성, 스마트 인사이트를 통해 목표 설정, 평가, 피드백, 1:1 면담을 효율적으로 관리합니다.

이 AI 도구는 최소한의 입력으로 맞춤형 평가 양식을 생성하고, 피드백을 요약하며, 다양한 출처의 의견을 실행 가능한 주제로 분석합니다. 자동 알림, 평가 상태 추적, 세련된 대시보드로 추적 작업 없이도 주기를 원활하게 관리할 수 있습니다.

배경에서는 머신러닝이 감정 분석, 기여도 추세 파악, 평가 시간 단축을 지원합니다. 깔끔하고 직관적인 인터페이스는 클릭보다 사고를 중시하는 HR tools를 원하는 사용자를 위해 설계되었습니다.

Effy AI의 주요 기능

프롬프트 한 번으로 생성되는 AI 기반 평가 양식 및 요약 보고서

다중 출처 피드백(관리자, 동료, 자기) 및 주제 추출 기능

Slack 연동으로 원활한 피드백 수집

지속적인 피드백, 칭찬, 회의 노트, 1:1 추적

전체 주기 가시성을 위한 대시보드 및 상태 추적 검토

Effy AI의 한계점

복잡한 OKR 추적이나 심층 분석을 위한 것이 아니라 평가를 넘어서는 기능을 제공합니다.

사용자들은 Effy AI를 Microsoft Teams 같은 플랫폼과 통합할 때 어려움을 겪는다고 보고합니다.

Effy AI 가격 정책

무료 체험판

연간 요금 $36부터 시작

Effy AI 평가 및 리뷰

G2: 4.9/5 (35개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Effy AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 공유 :

보고서와 분석 기능은 불필요한 복잡성으로 압도하지 않으면서도 명확한 통찰력을 제공합니다.

보고서와 분석 기능은 불필요한 복잡성으로 압도하지 않으면서도 명확한 통찰력을 제공합니다.

4. Lattice (HR, 성과, 성장 전반에 걸친 AI 강화형 인재 전략에 최적)

via Lattice

Lattice는 인사팀이 서류 작업의 한계를 넘어 고성과 문화를 구축할 수 있도록 설계된 인재 플랫폼입니다. HRIS를 통합한 이 tool은 성과 평가, 참여도 설문조사, 보상, 경력 성장 및 분석에 AI를 활용합니다.

이 tool은 모든 단계에 AI를 적용하여 조직이 인재를 관리하고 육성하는 방식을 한 단계 업그레이드합니다.

Lattice의 AI 어시스턴트는 피드백과 설문조사 응답을 종합하고, 성과 평가 자료를 요약하며, 사용자가 보다 효과적이고 공정한 피드백을 작성하도록 지원합니다. 또한 개인 및 조직 차원의 목표와 데이터를 기반으로 발전 기회를 식별합니다.

에이전트는 정책, 매뉴얼, 인트라넷 페이지 등 회사 문서를 학습하여 직원 질문에 즉시 답변하고 선제적인 인사 코칭을 제공할 수 있습니다. 이로써 이탈 조짐을 조기에 포착하고 관리자가 민감한 대화를 준비할 수 있도록 지원하여, 조직이 인사 운영을 사후 대응적 접근에서 전략적 접근으로 전환할 수 있게 합니다.

Lattice의 주요 기능

HRIS, 성과 관리, 참여도, 목표 설정, 급여, 경력 관리 tools를 한곳에 통합한 통합 플랫폼

요약, 표현 도움말, 발전 제안이 포함된 AI 기반 피드백 및 평가 지원

AI 에이전트 가 직원 질문에 답변하고, 다음 단계를 제안하며, 간과된 트렌드를 지적합니다.

심층적인 통찰력 : 위험 요소, 참여도 촉진 요인, 유지 기회 등을 파악할 수 있는 인력 분석 대시보드를 포함합니다.

신규 입사자 교육 및 워크플로우: 스마트 자동화를 통한 신입사원 교육, 성과 관리 주기, 인사 관리자 업무 지원

Lattice의 한도점

다양한 기능을 갖춘 UI는 HR 담당자가 아닌 사용자에게 초기 온보딩이 필요할 수 있습니다.

일부 사용자는 맞춤형 설정 옵션의 한도가 제한적이라고 평가합니다.

Lattice 가격 정책

인재 관리: 월 $11/좌석부터 시작

Lattice 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (3,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Lattice에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 공유:

저희는 다양한 HRIS 시스템과 협력하는데, 대부분은 인사 기능을 수행하는 급여 시스템이거나 급여 기능을 수행하는 재무 시스템입니다. 각각의 장점이 있지만, 제가 가장 선호하는 점은 이 시스템이 우선적으로 인사 시스템이라는 점입니다. 사람을 최우선으로 하는 시스템이라 저희 팀원들이 1:1 면담을 추적하고 이력도 관리할 수 있으며, 명확하게 정의된 경력 경로를 제공하는 점이 정말 훌륭합니다.

저희는 다양한 HRIS 시스템과 협력하는데, 대부분은 인사 기능을 수행하는 급여 시스템이거나 급여 기능을 수행하는 재무 시스템입니다. 각각의 장점이 있지만, 제가 가장 선호하는 점은 이 시스템이 우선적으로 인사 시스템이라는 점입니다. 사람 중심의 접근이 매우 두드러져서, 저희 팀원들이 1:1 면담을 추적하고 이력도 관리하며 명확하게 정의된 경력 경로를 확인할 수 있다는 점이 정말 놀랍습니다.

📚 알고 계셨나요? AI 기반 피드백 도구는 평가자의 편향을 줄이는 데 도움이 됩니다! 중립적인 표현 옵션을 제시하고 보이지 않는 패턴을 강조함으로써 성과 대화에서 공정성과 명확성을 촉진합니다.

5. 15Five (AI 기반 지속적 성과 관리, 피드백 및 관리자 역량 강화에 최적)

via 15Five

15Five는 지속적인 피드백, OKR, 참여도 설문조사, 코칭을 통합한 관리자 중심의 성과 관리 플랫폼입니다. 핵심은 AI가 통찰력 있는 평가 지원부터 맞춤형 코칭 알림까지 모든 것을 구동하여 조직이 운영 중심에서 전략적 인재 관리로 전환하도록 돕는다는 점입니다.

15Five AI를 통해 인사 담당자는 성과 및 참여도 추세를 파악하고 최대 효과를 낼 수 있는 영역을 정확히 지목할 수 있습니다. 관리자는 표현을 제안하고 편향을 줄이며 피드백을 요약해주는 AI 지원 평가를 받습니다.

선택적 애드온인 코나 AI 코치는 워크플로우 내에서 실시간 맞춤형 코칭 알림을 제공합니다. 귀사의 데이터로 훈련되어 팀 상황에 맞춤화된 이 기능은 설문조사 데이터까지 더 스마트하게 활용합니다: AI 기반 인사이트가 개방형 피드백에서 주요 주제를 도출하고 목표 지향적인 조치를 제안합니다.

15Five의 주요 기능

공정하고 효과적인 평가 작성에 도움을 주는 AI 지원 리뷰

Kona AI Coach는 실시간 팀 데이터를 기반으로 주문형 코칭 알림을 제공합니다.

관심 필요 영역을 식별하는 예측 참여도 점수화

평가, 코칭, 학습, 설문조사를 통합하는 통일된 직원 경험

성과 및 유지율을 위한 분석 기반 HR 성과 대시보드

15Five의 한도

인터페이스와 기능 밀도가 신규 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다

일부 사용자들은 맞춤 설정 및 지원 관련 문제를 제기했습니다.

15Five 가격 정책

Engage: $4/사용자/월 (연간 결제)

Perform: $11/사용자/월 (연간 결제)

전체 플랫폼: $16/사용자/월 (연간 결제)

15Five 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 제공되지 않습니다

15Five에 대한 실제 사용자들의 평가는 어떨까요?

G2 리뷰어의 의견 공유:

저희는 주간 점검에 15Five를 활용하는 것을 좋아합니다. 대부분의 팀이 1:1 기능을 사용하며, 하이파이브는 정말 재미있어요! 연간 참여도 설문조사, 베스트 셀프 리뷰, OKR도 활용합니다. 이러한 도구들은 피드백 수집과 비즈니스 성과 지원에 정말 큰 도움이 되었습니다.

저희는 주간 점검에 15Five를 활용하는 것을 좋아합니다. 대부분의 팀이 1:1 기능을 사용하며, 하이파이브는 정말 재미있어요! 연간 참여도 설문조사, 베스트 셀프 리뷰, OKR도 활용합니다. 이러한 도구들은 피드백 수집과 비즈니스 성과 지원에 정말 큰 도움이 되었습니다.

6. Culture Amp (AI 기반 인적 분석 및 지속적 역량 개발에 최적)

via Culture Amp

Culture Amp는 AI와 인적 과학 통찰력을 활용하여 대규모로 참여도, 성과 및 개발을 촉진하는 직원 경험 플랫폼입니다 . AI 강화 설문조사, 평가 주기, OKR, 경력 개발 및 인적 분석을 하나의 hub로 병합합니다.

AI 기반 의견 요약 기능은 개방형 피드백에서 핵심 주제를 추출하며, 예측 인사이트는 실행 방향을 제시합니다. 인적 분석 대시보드 애드온은 시나리오 계획, 이상 징후 탐지, 처방적 권장 사항을 제공하여 HR 리더가 데이터를 실질적 성과로 전환할 수 있도록 지원합니다.

컬처 앰프는 지속적인 성장을 지원합니다: 펄스 설문조사는 참여도 변화를 드러내고, AI 요약은 인사이트 도출을 가속화하며, 스킬스 코치 마이크로러닝은 매일 소량씩 제공되는 발전 촉진제 역할을 합니다. AI가 제안하는 역량 모델로 커리어 패스와 맞춤형 개발 플랜이 강화됩니다 .

Culture Amp 주요 기능

설문조사 데이터 기반 AI 코멘트 요약 및 실행 계획

시나리오 계획 수립, 이상치 탐지 및 트렌드 인사이트를 통한 예측적 인적 분석

스킬 코치, 마이크로 러닝 유도, 직원 의견 설문조사를 포함한 지속적인 직원 역량 개발

AI 지원 역량 및 맞춤형 성장 플랜이 통합된 경력 프레임워크

보안, 글로벌 지원, HRIS 및 Slack 통합 기능을 갖춘 기업용 솔루션

Culture Amp의 한도

신규 팀원들에게는 보고 및 관리자 설정 과정이 복잡하게 느껴질 수 있습니다

초보자용 패키지에는 실시간 지원이 부족할 수 있습니다

Culture Amp 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Culture Amp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (3,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Culture Amp에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견 공유:

Culture Amp는 목표 설정 및 추적에 사용하기 쉬운 tool로, 특히 연말 성과 평가에 매우 유용합니다. 직원과 관리자가 모두 한 번의 클릭으로 성과를 추적할 수 있어 투명성이 뛰어납니다. 데이터가 특정 계층 내에서만 공유되어 상사가 내 데이터만 볼 수 있는 데이터 안전성을 정말 높이 평가합니다. 사용자 친화적이고 투명하며 데이터 안전성을 보장하며, 초기 설정도 원활했습니다.

Culture Amp는 목표 설정 및 추적에 사용하기 쉬운 도구로, 특히 연말 성과 평가에 매우 유용합니다. 직원과 관리자가 모두 한 번의 클릭으로 성과를 추적할 수 있어 투명성이 뛰어납니다. 데이터가 특정 계층 내에서만 공유되어 상사가 제 데이터만 볼 수 있는 데이터 보안 기능이 특히 마음에 듭니다. 사용자 친화적이고 투명하며 데이터 보안을 보장하며, 초기 설정도 원활했습니다.

📊 연구 결과: 기술 발전과 AI 도입 가속화는 조직이 직원에게 요구하는 역량을 재편하고 있습니다. 세계경제포럼(WEF) 은 2030년까지 전 세계 노동력의 59%가 역량 강화를 필요로 할 것으로 전망합니다.

7. Workday Learning (통합 HR 플랫폼 내에서 AI 강화 기업 학습에 최적)

via Workday Learning

워크데이 러닝은 워크데이의 통합 학습 관리 시스템으로, 더 광범위한 HCM 제품군 내에 내장되어 있습니다. AI 기반 인사이트와 자동화를 통해 기업 학습을 한 단계 끌어올리며, 상황에 맞는 콘텐츠 제공, 기술 격차 파악, 정밀한 경력 성장 지도를 실현합니다.

워크데이의 전 제품군 AI 전략 핵심에는 스킬스 클라우드(Skills Cloud)와 같은 AI 기반 도구 및 신흥 생성형 AI 역량이 자리 잡고 있습니다. 이러한 기능을 통해 AI 기반 역량 추천, 자동 생성된 성장 플랜, 각 직원의 역할과 경력 경로에 맞춘 상황별 학습 제공이 가능해집니다.

AI 기반 매니저 인사이트 hub는 강점과 성장 영역을 신속히 요약하고, 투명하게 피드백을 수집하여 신뢰와 명확성을 구축합니다.

엔터프라이즈급 보안 및 거버넌스로 뒷받침되는 Workday Learning은 기존 HR 기반 내에서 정적인 콘텐츠 라이브러리를 역동적인 개발 생태계로 전환합니다.

워크데이 러닝의 주요 기능

Workday HCM 제품군의 일부로 제공되는 통합형, 흐름 내 학습

스킬스 클라우드와 생성형 AI를 통한 AI 기반 기술 인사이트 및 학습 제안

다차원적 피드백을 기반으로 생성된 AI 성장 플랜 요약

기업 데이터 기반의 상황 인식 학습 유도 및 콘텐츠 추천

워크데이 러닝의 한도

학습 전용 UX는 기본적으로 느껴질 수 있으며, 소규모 팀의 경우 관리자 설정이 복잡할 수 있습니다.

사용자들은 복잡하거나 브랜드화된 교육 모듈을 위해 외부 저작 도구에 의존하기도 합니다.

워크데이 러닝 가격 정책

맞춤형 가격 책정

워크데이 러닝 평가 및 리뷰

G2: 4/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Workday Learning에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견 공유:

간편한 사용자 인터페이스, 프로그램 및 다중 강의 과정용 학습 안내 프롬프트, 그리고 비디오 편집 도구를 제공합니다.

간편한 사용자 인터페이스, 프로그램 및 다중 강의 과정용 학습 안내 프롬프트, 그리고 비디오 편집 도구를 제공합니다.

8. Cornerstone OnDemand (AI 기반 인력 민첩성 및 대규모 기업 학습에 최적)

via Cornerstone OnDemand

코너스톤 온디맨드의 갤럭시 제품군은 AI가 접목된 종합 인재 관리 플랫폼입니다. 코너스톤 갤럭시를 통해 도입된 AI 기능은 역동적인 스킬 인텔리전스, 맞춤형 학습 추천, 전략적 인력 플랜을 가능하게 합니다.

테라바이트 규모의 인재 데이터를 분석하여 내부 역량 격차를 정확히 파악하고, 미래 수요를 예측하며, 목표 맞춤형 개발 기회를 제안합니다. SkyHive 인수와 결합하면 글로벌 노동 시장 인사이트를 활용하여 내부 이동성 및 인재 배치를 지원합니다.

이를 통해 Cornerstone은 추측 없이 미래에 대비한 인력을 양성하는 강력한 엔진 역할을 합니다.

코너스톤 온디맨드의 주요 기능

격차 분석 및 맞춤형 학습 경로를 위한 AI 기반 스킬 인텔리전스

경력 이동성, 역할 준비도, 역량 강화를 위한 생성형 AI 추천

기업 데이터와 노동 시장 동향을 기반으로 한 인력 계획 수립

인재 개발 워크플로우에 통합된 기업 규모의 학습 관리

확장된 통합, 규정 준수, 다국어 지원 및 거버넌스

코너스톤 온디맨드의 한도

사용자와 관리자에게 복잡하고 부담스러울 수 있어 더 간단하고 민첩한 tools가 필요합니다.

일부 사용자는 모듈 간 통합 경험이 불량하고 디자인이 일관되지 않다고 보고합니다.

코너스톤 온디맨드 가격 정책

맞춤형 가격 책정

코너스톤 온디맨드 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Cornerstone OnDemand에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견 공유:

데이터를 안전하게 보안을 유지합니다. 사용자가 학습 능력을 갖추도록 지원합니다.

데이터를 안전하게 보안을 유지합니다. 사용자가 학습 능력을 갖추도록 지원합니다.

9. Docebo (AI 기반 콘텐츠 생성 및 확장 가능한 맞춤형 학습 경험에 최적)

via Docebo

도체보는 클라우드 네이티브 AI 기반 학습 플랫폼으로, LMS와 LXP 기능을 결합하여 기업의 지능적 확장을 가능하게 합니다. 콘텐츠 생성 및 태깅부터 맞춤형 제공과 학습자 지원에 이르기까지 학습 라이프사이클 전반에 AI를 적용하여 수동 업무량을 줄이면서도 초개인화된 경험을 제공합니다.

AI 크리에이터 tool은 구조화된 과정, 평가, 번역은 물론 실감나는 AI 비디오 발표자까지 생성하며 강의 제작을 자동화합니다.

또한 Docebo의 AI 기반 검색 기능(하모니 검색 포함)은 음성 인식 및 메타데이터를 통해 콘텐츠를 인덱스하여 보다 정확하고 직관적인 검색을 제공합니다.

AI 가상 코치는 시나리오 기반의 현실적인 시뮬레이션과 맞춤형 피드백을 제공하여 실습 중심 학습을 지원합니다. 이러한 기능들은 기업 규모에 맞춰 교육 과정 생성을 간소화하고, 콘텐츠 검색성을 향상시키며, 몰입형 학습 경험을 제공합니다.

도체보의 주요 기능

AI Creator는 코스 설계, 번역, 평가 및 AI 비디오 발표자를 자동화합니다.

하모니 서치는 AI 기반 인덱스 기술을 활용하여 콘텐츠를 직관적으로 인덱스하고 검색합니다.

AI 가상 코치는 즉각적인 피드백이 제공되는 대화형 시뮬레이션을 제공합니다.

메타데이터 태그 및 기술 할당을 자동화하여 콘텐츠 구성을 개선합니다

맞춤형 학습 추천 및 대규모 다국어 지원

도체보의 한계점

Go. Learn 모바일 앱은 특정 시스템 요구사항과 제약사항이 있어 접근성의 한도가 있을 수 있습니다.

학습자를 지역별 세션에 자동 등록하는 것이 어려울 수 있어 글로벌 팀 간 혼란을 초래할 수 있습니다.

도체보 가격 정책

맞춤형 가격 책정

도체보 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (660개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Docebo에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견 공유:

모든 설정이 완료되면 Docebo는 내부 교육을 체계적이고 쉽게 따라갈 수 있게 해줍니다. 저는 소셜 미디어 워크플로우를 관리하고 신입사원 교육을 지원하는데, 모든 교육 과정을 한곳에서 관리할 수 있어 정말 큰 도움이 되었습니다. 학습자가 쉽게 탐색할 수 있도록 레이아웃이 간결하게 구성되어, "이건 어디서 찾나요?" 같은 질문을 훨씬 덜 받게 되었습니다. 플랫폼이 원활하게 작동하는 점도 중요합니다. 교육의 일관성을 유지하려 할 때 특히 그렇죠.

모든 설정이 완료되면 Docebo는 내부 교육을 체계적이고 쉽게 따라갈 수 있게 합니다. 저는 소셜 미디어 워크플로우를 관리하고 신입사원 교육을 지원하는데, 모든 과정을 한곳에서 관리할 수 있어 정말 큰 도움이 되었습니다. 학습자가 쉽게 탐색할 수 있는 직관적인 레이아웃 덕분에 "이건 어디서 찾나요?" 같은 질문이 현저히 줄었습니다. 플랫폼이 원활하게 작동하는 점도 중요합니다. 교육의 일관성을 유지하려 할 때 특히 그렇죠.

10. BetterUp (기업 복지 향상을 위한 대규모 AI 강화 코칭에 최적)

via BetterUp

BetterUp은 AI와 행동 과학으로 구동되는 인간 중심 코칭 플랫폼으로, 기업 전반에 걸쳐 역량 개발을 확장합니다.

주력 AI 코치인 BetterUp Grow는 역할별 맥락, 행동 데이터, 기업 가치에 기반하여 항상 이용 가능한 실시간 맞춤형 지원을 제공합니다. 수백만 건의 코칭 세션으로 훈련된 상황별 가이드 역할을 하며, 어려운 대화 시나리오 역할극, 목표 달성 촉진, 업무 흐름 속 탁월한 접근성을 제공합니다.

수십억 개의 데이터 포인트에서 얻은 통찰력을 바탕으로 BetterUp은 인재 인텔리전스와 전략적 개발을 지원합니다. 조직은 자신감이 상승하는 부분 또는 보강이 필요한 부분을 강조하는 대시보드를 확보하는 한편, 직원들은 가장 필요한 순간 맞춤형 알림을 받습니다.

BetterUp의 주요 기능

각 역할과 개인에 맞춤화된 상시 가동, 상황 인식 AI 코칭

대화 역할극 및 목표 달성 유도 기능을 포함한 실시간 지침

집계 및 익명화된 데이터 기반의 확장 가능한 인재 인텔리전스 대시보드

행동과학 기반의 토대가 신뢰할 수 있고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

기업 규모에 맞춰 설계됨 — 글로벌 브랜드의 신뢰를 받고, 하이브리드 일을 위해 구축됨

BetterUp의 한도

AI 코칭은 혼합형 도입에 의존합니다—일부 사용자는 여전히 인간만 참여하는 세션을 선호합니다

코칭 성과는 유망하지만, 여전히 더 강력하고 일관된 영향력 측정이 필요합니다.

BetterUp 가격 정책

맞춤형 가격 책정

BetterUp 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 없습니다

실제 사용자들은 BetterUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 경험 공유:

저는 코치들의 전문성을 가장 높이 평가합니다. 개인 코치를 배정받았으며, 커뮤니케이션 및 피드백 주고받기에 목표를 둔 코칭도 활용했습니다. 경험 많은 코치와 함께 개인 발전을 위해 할애하는 시간은 정말 소중합니다. 저는 자기 성찰에 더 많은 시간을 할애하고 목표를 명확히 하여 집중력과 우선순위 설정을 개선하도록 독려받았습니다. 매 세션 종료 시 코치들은 실행 플랜을 수립하도록 지원하며, 논의한 주제와 관련된 BetterUp 포털의 자료도 공유해줍니다.

저는 코치들의 전문성을 가장 높이 평가합니다. 개인 코치를 배정받았으며, 커뮤니케이션 및 피드백 주고받기에 목표를 둔 코칭도 활용했습니다. 경험 많은 코치와 함께 개인 발전을 위해 할애하는 시간은 정말 소중합니다. 저는 자기 성찰에 더 많은 시간을 할애하고 목표를 명확히 하여 집중력과 우선순위 설정을 개선하도록 독려받았습니다. 매 세션 종료 시 코치들은 실행 플랜을 수립하도록 도와주며, 논의한 주제와 관련된 BetterUp 포털의 자료도 공유해줍니다.

11. Betterworks (기업 규모에서 AI 기반 목표 정렬 및 지속적인 성과 관리에 최적)

via Betterworks

Betterworks는 AI 기반 목표 설정, 피드백, 분석 기능을 실시간으로 제공하여 기업 워크플로우를 현대화하도록 설계된 성과 관리 플랫폼입니다. AI 기능에는 목표 작성 지원, 목표 업데이트를 유도하는 스마트 프롬프트, 성과 평가 대화를 전략과 연계하여 능동적으로 진행할 수 있게 하는 지능형 인사이트가 포함됩니다.

Betterworks는 Slack, Teams, Outlook과 같은 일상적인 도구에 통합되어 성과 관리가 뒷전으로 밀리지 않고 항상 최우선 과제로 자리 잡도록 합니다. 교정 인터페이스는 유연성과 명확성을 제공하여 인사 담당자가 평가를 표준화하고 플랫폼 내 코칭 콘텐츠로 관리자를 지원할 수 있도록 돕습니다.

생성형 AI는 또한 더 일관되고 편향성을 고려한 피드백을 지원하며, 팀과 평가 전반에 걸쳐 가시성을 유지합니다.

Betterworks의 주요 기능

AI 지원 목표 설정 및 업데이트를 위한 지능형 알림 기능

워크플로우와 메시징 tools에 내장된 지속적인 피드백 루프

유연한 보정 tools와 관리자를 위한 안내 지원

성과 조정을 위한 실시간 인사이트 및 분석

기업급 보안, 다국어 지원 및 광범위한 통합 기능

Betterworks의 한도

목표/목적 기능은 완전한 가치를 잠금 해제하기 전에 학습 곡선이 필요할 수 있습니다

Betterworks 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Betterworks 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (30개 이상의 리뷰)

12. Qualtrics XM Employee Experience (직원 여정 전반에 걸친 AI 기반 청취 및 스마트 액션에 최적)

Qualtrics XM을 통해

퀄트릭스 XM 직원 경험은 온보딩부터 퇴사까지 모든 접점에서 경청하고 직원 피드백을 의미 있는 행동으로 전환하도록 설계된 AI 기반 플랫폼입니다. 펄스 설문조사, 라이프사이클 리스닝, 웰빙, 다양성·평등·포용성(DEI), 여정 분석을 통합하여 지속적인 경청, 예측 인사이트, 맞춤형 개입을 가능하게 합니다.

AI 엔진은 자동화된 텍스트 분석, 감정 감지, 서사적 통찰력을 제공하며, 익명화된 처리와 기업급 거버넌스로 데이터 프라이버시를 보호합니다.

매니저 어시스트는 맞춤형 팀 수준 인사이트와 실행 보드를 제공하며, 직원 경험 디스커버는 소셜, 오디오, 디지털 등 다양한 채널의 피드백을 통합하여 직원 감정에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 이를 통해 수동적인 피드백을 능동적이고 인간 중심의 솔루션으로 전환하여 대규모로 참여도와 성과를 향상시킵니다.

Qualtrics XM 직원 경험의 주요 기능

입사, 프로모션, 퇴사 전반에 걸친 지속적인 라이프사이클 청취

AI 기반 매니저 어시스트: 서술형 요약 및 팀 인사이트 제공

EX Discover를 통한 감성 분석 기능의 다중 채널 청취

익명화된 AI 기반 기술로 구현된 기업급 프라이버시 및 보안

Qualtrics XM의 직원 경험 관리 기능 한도

일부 장기 사용자들은 응답 매핑 불일치나 기대에 못 미치는 지원 같은 문제를 보고합니다.

Qualtrics를 포함한 온라인 설문조사 tools는 특정 인구를 의도치 않게 배제하여 데이터 대표성에 영향을 미칠 수 있습니다.

Qualtrics XM 직원 경험 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Qualtrics XM 직원 경험 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 없습니다

실제 사용자들은 직원 경험 관리 솔루션인 Qualtrics XM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 경험 공유:

데이터 수집과 심층 분석을 통해 효과적인 피드백을 얻는 데 탁월하다고 말할 수 있습니다. 감정 분석에 대한 실시간 인사이트 접근은 데이터 기반 의사결정에 정말 유용합니다. 또한 직관적인 인터페이스로 팀이 모니터링과 실행을 손쉽게 할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 결론적으로, 제 생각에는 직원 참여도를 높여줍니다.

데이터 수집과 심층 분석을 통해 효과적인 피드백을 얻는 데 정말 탁월합니다. 감정 분석에 대한 실시간 인사이트 접근은 데이터 기반 의사결정에 매우 유용합니다. 또한 직관적인 인터페이스로 팀이 쉽게 모니터링하고 적절히 적용할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 결론적으로, 이 도구는 직원 참여도를 높여준다고 생각합니다.

13. Engagedly (AI 기반 목표 연계, 참여도 향상 및 인재 성장에 최적)

via Engagedly

Engagedly는 성과 평가, 목표 및 OKR, 지속적인 피드백, 학습, 인정, 경력 개발을 결합한 인재 관리 플랫폼입니다.

핵심은 인재 관리 워크플로우를 자동화하고 향상시키는 에이전트형 AI 어시스턴트 Marissa AI입니다: 통찰력 있는 피드백 초안 작성, 맞춤형 개인 성장 경로 설계, 설문조사 주제 요약, 그리고 관리자가 성과를 민첩하고 의미 있게 유지하도록 지원합니다.

이 솔루션은 실시간 인정, 게임화된 참여 유도, 스마트 인사이트 대시보드를 통합합니다. 팀은 AI 기반 성과 보정, 목표 진행 상황에 연계된 AI 지원 학습 제안, 모든 구성원의 목표 일관성을 유지하는 지능형 알림의 혜택을 누릴 수 있습니다.

인재 분석, 맞춤형 워크플로우, 모바일 우선 전략을 바탕으로 Engagedly는 인재 관리를 선제적인 경험으로 전환합니다.

Engagedly의 주요 기능

마리사 AI는 피드백, 목표 생성, 개인 개발 계획(IDP) 수립, 설문조사 요약 작업을 자동화합니다.

게임화, 인정, 계층별 가시성을 통한 AI 기반 목표 연계

감정 분석 및 실시간 인사이트를 통한 지속적인 피드백과 펄스 체크인

AI가 추천하는 통합 학습 경로 및 역량 이동성

대시보드, 분석, 멘토링, 모바일 참여 기능을 통합한 플랫폼

Engagedly의 한도점

일부 사용자는 소프트웨어를 조직의 고유한 요구사항에 깊이 맞춤화하려는 과정에서 제약 사항을 멘션합니다.

Engagedly 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Engagedly 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (500개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Engagedly에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 경험 공유:

Engagedly 소프트웨어는 목표 설정, 피드백, 성과 관리, 360도 평가를 하나의 사용자 친화적인 플랫폼에 통합한 현대적인 인력 관리의 강력한 솔루션입니다. 직관적인 인터페이스로 직원과 관리자가 목표를 설정하고 추적하며, 지속적인 피드백을 제공하고, 정기 점검 및 1:1 회의를 쉽게 진행할 수 있습니다. 360도 평가 기능은 직원의 성과를 종합적으로 보기하여 공정하고 정확한 평가를 보장합니다.

Engagedly 소프트웨어는 목표 설정, 피드백, 성과 관리, 360도 평가를 하나의 사용자 친화적인 플랫폼에 통합한 현대적 인력 관리를 위한 강력한 솔루션입니다. 직관적인 인터페이스로 직원과 관리자가 목표를 설정하고 추적하며, 지속적인 피드백을 제공하고, 정기 점검 및 1:1 회의를 쉽게 진행할 수 있습니다. 360도 평가 기능은 직원의 성과를 종합적으로 보기하여 공정하고 정확한 평가를 보장합니다.

🧭 상식: 현대적인 OKR 프레임워크는 1970년대 인텔에서 앤디 그로브(OKR의 아버지라 불리는 인물)의 주도하에 탄생했습니다 . 그로브는 피터 드러커의 MBO(목표관리) 프레임워크를 기반으로 하면서도, 목표 설정의 유연성을 높이는 동시에 명확성과 책임감을 강조하는 보다 민첩하고 목표 지향적인 접근 방식을 도입했습니다.

직원 교육에서 AI 피드백 소프트웨어의 주요 이점

AI 피드백 소프트웨어는 직원 교육을 형식적인 절차에서 벗어나 참여도 높고 결과 중심의 경험으로 변화시킵니다. 학습 내용이 제대로 '정착'되었는지 확인하기 위해 과정이 끝날 때까지 기다릴 필요 없이, AI는 실시간으로 통찰력을 제공하고 학습 과정을 개인화하며, 교육 담당자에게 개입이 필요한 부분을 명확히 알려줍니다.

1. 유지율을 높이는 실시간 피드백

AI는 사후 설문조사를 기다리지 않습니다. 바로 그 순간에 코칭을 제공합니다. 학습자는 즉각적인 프롬프트, 촉진, 수정 사항을 받아 개념을 더 빠르게 이해하고 오래 기억할 수 있습니다.

2. 맞춤형 학습 경로

모든 직원이 동일한 방식으로 학습하지는 않습니다. AI는 행동, 속도, 이해도를 분석하여 각 학습자에게 가장 적합한 다음 단계를 추천함으로써, 교육의 관련성과 동기 부여를 유지하는 맞춤형 경로를 생성합니다.

3. 기술 격차의 조기 발견

수개월 후에야 성과 격차를 발견하는 대신, AI는 교육 중 직원이 어려움을 겪는 부분을 즉시 파악합니다. 교육 담당자는 맞춤형 지원을 즉시 제공하여 사소한 문제가 큰 장애물로 발전하는 것을 방지할 수 있습니다.

4. 관리자와 인사 담당자를 위한 실행 가능한 인사이트

AI 기반 대시보드는 생생한 피드백을 명확한 시각적 통찰력으로 전환합니다. 리더는 패턴을 파악하고, 투자 수익률을 추적하며, 교육을 성과 향상과 직접 연결할 수 있습니다.

5. 확장 가능하고 지속적인 개선

50명에서 5,000명에 이르는 대규모 교육에서도 AI는 일관성과 공정성을 보장합니다. 또한 시간이 지남에 따라 학습하여 추천을 개선하고 콘텐츠를 정교화하며, 매 교육 주기를 이전보다 더 스마트하게 만듭니다.

더 열심히가 아닌, 더 스마트하게 훈련할 때입니다

직원 교육은 정적이고 일방적인 과정일 필요가 없습니다.

AI 피드백 소프트웨어를 통해 학습을 모든 직원에 맞춰 변화하는 맞춤형 상호작용 경험으로 전환하세요. 구식 설문조사나 일반적인 평가에 의존하는 대신, AI는 실시간 인사이트, 확장 가능한 개인화, 실행 가능한 지침을 제공하여 교육을 조직의 진정한 성장 동력으로 만듭니다.

지속적인 피드백 도구부터 AI 기반 코칭까지, 이 플랫폼들은 피드백이 더 스마트해질수록 교육이 더 효과적임을 입증합니다. 그 결과? 몰입도 높은 직원, 더 빠른 기술 개발, 그리고 모든 학습 이니셔티브에 대한 측정 가능한 투자 수익률(ROI)을 얻을 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

AI는 획일적인 평가 대신 실시간 맞춤형 인사이트를 제공합니다. 지식 격차를 파악하고 맞춤형 학습 경로를 제안하며, 직원과 관리자 모두를 위한 명확한 실행 항목으로 피드백을 요약합니다.

아니요. AI는 피드백 프로세스를 가속화하고 확장하지만, 인간 트레이너는 AI가 재현할 수 없는 맥락, 공감, 멘토링을 더합니다. AI의 효율성과 인간 코칭을 결합할 때 최상의 결과가 나옵니다.

AI는 신체 언어, 감정적 맥락, 문화적 암시 같은 미묘한 차이를 놓칠 수 있습니다. 또한 의미 있는 통찰력을 도출하려면 고품질 데이터가 필요합니다. 그래서 많은 기업들이 AI를 인간의 판단을 대체하기보다는 보완하는 수단으로 활용합니다.

기술 향상도, 교육 완료율, 직원 성과, 참여도 등의 메트릭을 추적함으로써 AI는 학습 성과를 비즈니스 핵심 성과 지표(KPI)와 연계하여 교육 투자의 가치를 입증하기 쉽게 합니다.

대규모, 분산된, 또는 빠르게 변화하는 인력을 보유한 산업에서 가장 큰 효과를 볼 수 있습니다. 예를 들어 기술, 의료, 금융, 소매, 제조업 등이 해당됩니다. 직원의 지속적인 역량 강화가 필요한 모든 분야에서 AI 피드백은 가치를 더합니다.

비용은 플랫폼과 기업 규모에 따라 다릅니다. 소규모 팀을 위한 합리적인 가격의 초보자용 플랜을 제공하는 도구도 있는 반면, 기업용 솔루션은 맞춤형 견적이 필요합니다. 많은 공급업체가 무료 체험판을 제공하므로 구매 전 테스트해 볼 수 있습니다.