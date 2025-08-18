2025년에 가시성을 높일 수 있는 11가지 최고의 브랜드 인지도 도구

시장에 진정으로 독특한 제품은 거의 없습니다. 많은 기업들이 유사한 솔루션과 제품을 제공하지만, 소비자들이 즐겨찾기 목록에 추가하는 제품은 소수에 불과합니다. 이것이 바로 브랜딩의 힘입니다.

실제로, 마케터의 76.7%는 브랜딩의 주요 목표가 경쟁사보다 눈에 띄는 것이라고 응답했습니다.

그렇기 때문에 브랜드 추적 소프트웨어를 사용하여 브랜드 인지도 노력을 추적하는 것이 마케팅 전략의 필수적인 부분이 되어야 합니다.

그러나 브랜드 검색 량, 웹사이트 트래픽, 브랜드 인지도 설문조사 및 Google 트렌드 데이터를 수동으로 일일이 검토할 필요는 없습니다. 전용 브랜드 인지도 도구를 사용하면 업무를 훨씬 쉽게 진행할 수 있습니다.

이 기사에서는 브랜드의 존재감을 효과적으로 모니터링, 분석 및 성장시키는 데 도움이 되는 최고의 브랜드 인지도 측정 도구를 몇 가지 소개합니다.

브랜드 인지도 KPI에 가장 적합한 도구가 무엇인지 모르시겠습니까? 기능, 가격 및 사용자 평가를 기준으로 결정할 수 있도록 최고의 브랜드 인지도 도구를 나란히 비교한 정보를 제공합니다.

Tool 가장 적합한 주요 기능 가격* 평가 ClickUp 모든 규모의 팀을 위한 브랜드 인지도 캠페인 관리의 모든 단계 캠페인 계획, 대시보드, AI 어시스턴트, 작업 관리, 문서화, 팀 협업 무료 플랜 이용 가능, 기업용 맞춤형 가격 책정 G2: 4.7/5, Capterra: 4.6/5 Hootsuite 대규모 사내 팀을 위한 소셜 미디어 스케줄링 및 브랜드 멘션 추적 콘텐츠 달력, 받은 편지함 관리, 소셜 리스닝, 분석, AI 감성 추적 무료 체험판 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 99달러부터 G2: 4.2/5, Capterra: 4.4/5 Brand24 기업 및 대형 대행사를 위한 실시간 브랜드 모니터링 및 감성 분석 멘션, 감성 분석, 인플루언서 인사이트, 키워드 알림, AI 어시스턴트 무료 체험판 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 199달러부터 G2: 4.6/5, Capterra: 4.7/5 Sprout Social 대규모 에이전시를 위한 소셜 리스닝과 오디언스 참여 인사이트 스마트 받은 편지함, 잠재 고객 보고서, 게시 워크플로우, 감성 추적, AI 인사이트 무료 체험판 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 199달러부터 G2: 4.4/5, Capterra: 4.4/5 Semrush 대규모 사내 팀 또는 대행사를 위한 SEO 가시성 및 경쟁사 벤치마킹 키워드 추적, 백링크 감사, 브랜드 검색, Market Explorer, AI 콘텐츠 최적화 무료 체험판 사용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 139.95달러부터 시작합니다 G2: 4.5/5, Capterra: 4.6/5 멘션 중규모 및 대규모 대행사 및 비즈니스를 위한 평판 관리 및 인플루언서 추적 실시간 알림, 감성 분석, 인플루언서 점수, 대시보드 무료 체험판 이용 가능, 맞춤형 유료 플랜은 599달러부터 G2: 4.3/5, Capterra: 4.7/5 Meltwater 기업 및 대형 PR 대행사를 위한 글로벌 미디어 보도 및 브랜드 인식 글로벌 멘션, 목소리 점유율, 미디어 영향력, AI 감성 분석 맞춤형 가격 G2: 4.1/5, Capterra: 4.2/5 SurveyMonkey 중소기업을 위한 브랜드 인지도 설문조사 및 인식 분석 설문조사 로직, 템플릿, 세분화, AI 트렌드 분석, CRM/이메일 통합 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 30달러부터 G2: 4.4/5, Capterra: 4.6/5 Google Analytics 사내 팀을 위한 웹사이트 트래픽 및 캠페인 ROI 추적 이벤트 추적, 퍼널 보고, 광고/검색 콘솔 통합 Free G2: 4.5/5, Capterra: 4.7/5 Ahrefs 기업 및 대형 대행사를 위한 SEO 기반 브랜드 가시성 및 콘텐츠 전략 키워드 순위, 백링크 추적, 사이트 감사, 경쟁사 인사이트, AI 검색 추적 무료 체험판 사용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 129달러부터 G2: 4.6/5, Capterra: 4.7/5 Upfluence 기업 및 인플루언서 마케팅 대행사를 위한 인플루언서 중심의 브랜드 캠페인 인플루언서 검색, 아웃리치 자동화, Shopify 통합, 캠페인 추적 맞춤형 가격 G2: 4.6/5, Capterra: 4.3/5

인플루언서가 갑자기 귀하의 브랜드를 멘션하거나 틈새 미디어가 귀하의 브랜드를 보도한 경우, 이에 대응하거나 그 효과를 확대하기 위해 제때에 이를 파악할 수 있습니까? 좋은 브랜드 인지도 도구는 귀하의 가시성을 유지하고, 전략적이며, 정보를 제공해줍니다.

비즈니스에 적합한 도구를 선정할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

소셜 및 웹에서 브랜드 멘션, 온라인 존재감, 브랜드 인식을 추적하고 실시간으로 알려줍니다

팔로워, 댓글, 브랜드 관련 공유 등 소셜 미디어 참여를 측정합니다

사용자가 생성한 콘텐츠를 포함하여 목표 고객이 콘텐츠에 어떻게 참여하고 있는지 모니터링합니다

단일 대시보드에서 브랜드 인지도 캠페인, 브랜드 검색 량, 웹사이트 트래픽 및 브랜드 인지도 메트릭을 분석합니다

경쟁사 성과를 비교하여 브랜드 전략을 벤치마킹합니다*

설문조사, 리뷰 및 직접적인 고객 인사이트를 통해 브랜드에 대한 감정과 피드백을 수집합니다

Google Analytics, CRM 또는 소셜 미디어 관리 도구와 같은 다른 도구와 통합

브랜드의 존재감을 모니터링하고, 인지도를 높이며, 효과적인 전략과 그렇지 않은 전략을 파악하는 데 도움이 되는 몇 가지 옵션을 소개합니다.

1. ClickUp (계획에서 실행에 이르기까지 브랜드 인지도 캠페인을 관리하는 데 가장 적합)

ClickUp을 사용하여 실시간 업데이트로 목표, 아이디어 및 진행 상황을 한 곳에서 관리하세요

브랜드 인지도 캠페인을 진행하려면 여러 마감일, 크리에이티브, 콘텐츠 승인 및 성과 메트릭을 관리해야 합니다. ClickUp은 이러한 모든 요소를 한 곳에 통합하여, 첫 브레인스토밍부터 최종 성과 검토에 이르기까지 마케팅 팀이 모든 것을 완벽하게 제어할 수 있도록 지원합니다.

캠페인 계획부터 시작하세요. ClickUp 작업을 사용하면 모든 캠페인을 관리 가능한 작업과 하위 작업으로 시각적으로 구성할 수 있으며, 각 작업에는 소유자, 마감일 및 우선순위가 명확하게 표시됩니다.

Clickup Tasks를 통해 모든 기여자가 기대되는 작업을 정확하게 파악할 수 있도록 하세요

예를 들어, 신제품 출시를 계획하는 소셜 미디어 관리자는 카피라이팅, 디자인, 승인 및 일정을 별도의 작업으로 할당하고, 이 모든 작업을 주요 캠페인 목표에 연결할 수 있습니다. 전체 팀은 진행 중인 작업과 지연된 작업을 확인할 수 있어 반복적인 작업이 줄어듭니다.

ClickUp을 사용하는 마케팅 팀은 특히 여러 소셜 미디어 플랫폼이나 시간대에서 브랜드의 존재감을 관리할 때 책임감을 유지할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 사용하여 브랜드 인지도를 효과적으로 측정하고 브랜드 인지도 전략을 조정하세요

성능 추적을 위해 ClickUp 대시보드를 사용하면 주요 브랜드 인지도 메트릭(예: 브랜드 검색 량, 추천 트래픽, 소셜 미디어 참여도)을 실시간으로 볼 수 있습니다. 이를 통해 무엇이 효과가 있는지 쉽게 파악하고 캠페인을 진행 중에 최적화할 수 있습니다.

ClickUp은 Google Analytics, HubSpot 및 소셜 리스닝 플랫폼과 같은 도구와도 호환되므로 브랜드 인지도 전략에 중요한 데이터 소스를 연결하는 데 더 큰 유연성을 제공합니다.

ClickUp Brain을 사용하여 온라인 멘션에서 브랜드에 대한 인사이트를 파악하고 감정을 분석하세요

ClickUp을 통해 통합된 강력한 AI인 ClickUp Brain은 여러분이 하는 모든 일에 항상 경계를 늦추지 않는 조수입니다. 웹 검색부터 주간 브랜드 멘션 분석, 지원 티켓 분석, 감정 요약 생성에 이르기까지 모든 것을 수행합니다.

ClickUp 양식을 사용하여 고객 피드백 캠페인을 진행하셨습니까? Brain에 응답을 분석하여 인지도 메트릭 또는 반복되는 주제를 분석해달라고 요청하세요.

손쉬운 실행을 위해 ClickUp의 Autopilot Agents는 동시에 여러 브랜드 인지도 캠페인을 진행하는 바쁜 팀에 이상적입니다. 이 AI 에이전트는 작업 공간에 완전히 통합되어 있으므로 실시간으로 적응합니다.

예를 들어, 캠페인 작업에 업데이트가 추가되면 Autopilot Agent는 즉시 상황별 상태 보고서를 생성하고 내부 채널을 통해 리더십 팀과 공유할 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능

타임라인, 작업 소유자 및 우선순위를 통해 다중 채널 브랜드 인지도 캠페인을 플랜하세요

ClickUp 달력 보기에서 중앙 집중식 공유 가능한 콘텐츠 달력으로 게시 일정을 관리하세요

협업이 가능한 ClickUp 문서를 사용하여 확장 가능한 마케팅 브리핑, 브랜드 문서 및 미디어 플랜을 작성하세요

ClickUp 목표를 사용하여 브랜드 인지도 메트릭을 설정하고 사용자 지정 가능한 실시간 마케팅 대시보드를 통해 이를 추적하세요

ClickUp 자동화 및 사용자 지정 가능한 마케팅 템플릿으로 일상적인 작업에 소요되는 시간과 노력을 줄이세요

소셜 미디어 플랫폼, Google Analytics 및 200개 이상의 다른 도구와 통합하세요

ClickUp의 한도

기능과 보기 범위가 넓기 때문에 처음 사용하는 사용자는 어려울 수 있습니다

알림 및 관찰자를 신중하게 설정하지 않으면 알림이 과도하게 발생할 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,300개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

G2 사용자는 다음과 같이 말했습니다.

모든 캠페인, 에스컬레이션, 프로세스 개선 및 작업이 맞춤형 보기, 자동화, 문서 및 대시보드를 통해 연결되어 한 곳에 통합됩니다. 분산된 스프레드시트, 끝없는 Slack 스레드 및 사일로화된 도구를 대체합니다.

모든 캠페인, 에스컬레이션, 프로세스 개선 및 작업이 맞춤형 보기, 자동화, 문서 및 대시보드를 통해 연결되어 한 곳에서 관리됩니다. 분산된 스프레드시트, 끝없는 Slack 스레드 및 사일로화된 도구를 대체합니다.

2. Hootsuite (소셜 미디어 모니터링 및 분석을 통해 브랜드 인지도 관리를 위한 최고의 도구)

via Hootsuite

소셜 미디어에서 브랜드가 살아 숨 쉬는 곳에서는 모든 댓글, 멘션, 트렌드가 중요합니다.

Hootsuite는 콘텐츠 예약, 참여 및 분석을 하나의 대시보드에 통합하여 팀이 브랜드 인지도를 구축하고 보호할 수 있도록 지원합니다.

또한 소셜 리스닝 기능을 통해 브랜드 멘션, 감성, 경쟁사 활동을 실시간으로 추적할 수 있으므로 신속하게 대응하고 관련성을 유지할 수 있습니다. OwlyGPT는 감성을 실시간으로 추적하여 가장 관련성 높은 콘텐츠 제안을 제공합니다.

Hootsuite의 최고의 기능

AI 기반 소셜 리스닝 도구를 사용하여 브랜드 멘션, 경쟁사 동향 및 감정을 추적하세요

모든 주요 소셜 미디어 플랫폼에서 콘텐츠를 예약, 게시 및 관리하세요

소셜 미디어 성과를 벤치마킹하고 게시물 게시 최적 시점을 제안받으세요

단일 받은 편지함에서 자동 응답, 팀 작업 할당 및 참여 관리

Canva, Google Drive 및 100개 이상의 콘텐츠 생성 및 보고 도구를 통합하세요

Hootsuite의 한도

다른 브랜드 인지도 도구와 비교하여 고급 플랜은 가격이 비쌉니다

일부 분석 및 자동화 기능은 엔터프라이즈급 플랜으로만 제공됩니다

사용자 리뷰에 따르면 고객 지원 응답 시간이 느릴 수 있습니다

Hootsuite 요금제

표준 : 사용자당 월 99달러

고급 : 사용자당 월 249달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Hootsuite 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (6,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (3,800개 이상의 리뷰)

Hootsuite에 대한 사용자의 평가

Capterra 사용자는 다음과 같이 강조했습니다.

Hootsuite는 콘텐츠 및 캠페인 관리에 매우 유용하며, 강력한 지원과 Amplify와 같은 유용한 기능을 제공합니다.

Hootsuite는 콘텐츠 및 캠페인 관리에 매우 유용하며, 강력한 지원과 Amplify와 같은 유용한 기능을 제공합니다.

3. Brand24 (브랜드 멘션 및 감정을 실시간으로 추적하는 데 가장 적합)

via Brand24

Brand24는 한 가지에 집중하여 그 일을 매우 잘 수행합니다. 바로 실시간 브랜드 모니터링입니다. 팀이 웹에서 브랜드가 어떻게 인식되고 있는지 이해하고 싶다면 Brand24를 통해 브랜드 멘션, 감성 분석, 인플루언서 인사이트에 즉시 액세스할 수 있습니다.

이 브랜드 관리 소프트웨어는 블로그, 포럼, 뉴스 사이트, 비디오, 팟캐스트 및 소셜 미디어 플랫폼을 스캔하여 종종 눈에 띄지 않는 대화를 포착합니다.

브랜드 어시스턴트 AI에 브랜드에 대한 모든 질문을 하면 감성 분석 및 마케팅 데이터에서 도출한 최신 답변을 받을 수 있습니다.

Brand24의 최고의 기능

광범위한 온라인 소스 및 소셜 미디어 플랫폼에서 브랜드 멘션을 실시간으로 모니터링하세요

AI 기반의 감성 분석을 통해 브랜드 인지도 변화를 추적하세요

귀사의 산업 분야에서 영향력 있는 인플루언서를 식별하고 그들의 영향력을 분석하세요

맞춤형 보고서를 작성하여 시간의 경과에 따른 브랜드 인지도 메트릭을 시각화하세요

키워드 알림을 설정하여 경쟁사, 해시태그 및 제품 이름을 추적하세요

Brand24의 한도

소셜 미디어 통합은 기존의 소셜 미디어 프로젝트 관리 도구만큼 심층적이지 않습니다

역사적 데이터는 플랜에 따라 한도가 제한됩니다

일부 사용자는 감성 분석에서 가끔 오탐이 발생한다고 노트합니다

Brand24 가격

개인 : 사용자당 월 199달러

팀 : 사용자당 월 299달러

Pro : 사용자당 월 399달러

Business : 월 599달러

Enterprise: 맞춤형 가격

사용자당 Brand24 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (290개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (230개 이상의 리뷰)

사용자들이 Brand24에 대해 말하는 것

Capterra 사용자는 다음과 같이 노트했습니다.

당사의 클라이언트는 소셜 미디어나 고객의 블로그 등 모든 곳에서 모든 멘션을 항상 파악하고자 합니다. Brand24는 이를 실현하는 도구입니다!

당사의 클라이언트는 소셜 미디어나 고객의 블로그 등 모든 곳에서 모든 멘션을 항상 파악하고자 하며, Brand24는 이를 실현하는 도구입니다!

4. Sprout Social (소셜 리스닝과 오디언스 인사이트를 결합하는 데 가장 적합한 도구)

via Sprout Social

Sprout Social은 브랜드가 단순히 콘텐츠를 게시하는 것을 넘어 고객을 진정으로 이해하는 데 도움을 드립니다.

예를 들어, DTC 스킨케어 브랜드는 이 도구를 사용하여 TikTok 및 Reddit에서 고객이 신제품 출시를 어떻게 반응하고 있는지 추적할 수 있습니다. 또는 비영리 단체는 기금 모금 캠페인 기간 동안 브랜드 멘션을 모니터링하여 감정을 평가하고 실시간으로 메시지를 조정할 수 있습니다.

내장된 소셜 리스닝 및 심층적인 고객 인사이트를 통해 Sprout은 브랜드 인지도를 쉽게 측정하고 브랜드 인식을 형성할 수 있도록 지원합니다.

Sprout Social의 최고의 기능

실시간 소셜 리스닝 도구를 사용하여 브랜드 멘션, 경쟁사 활동 및 고객 감정을 추적하세요

단일 협업 수신함에서 모든 고객 대화를 관리하세요

내장된 승인 워크플로우를 통해 여러 플랫폼에 일정을 예약하고 게시하세요

맞춤형 보고서를 통해 소셜 미디어 참여도 및 브랜드 인지도 메트릭을 측정하세요

AI가 생성한 인사이트를 활용하여 메시지를 개선하고 적절한 목표 고객과 연결하세요

Sprout Social의 한도

기본적인 브랜드 추적에 중점을 둔 소규모 팀에게는 가격이 적합하지 않을 수 있습니다

감정 분석 및 리스닝과 같은 고급 기능은 최고급 플랜에서만 사용할 수 있습니다

브랜드 인지도 측정 도구를 처음 사용하는 사용자의 경우 학습 곡선이 약간 가파르다

Sprout Social 요금제

표준 : 사용자당 월 199달러

프로페셔널 : 사용자당 월 299달러

고급 : 사용자당 월 399달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Sprout Social 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (4,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (600개 이상의 리뷰)

Sprout Social에 대한 사용자의 평가

G2 사용자는 다음과 같이 노트했습니다.

스마트 수신함 기능을 사용하면 소셜 미디어 관리자가 브랜드/비즈니스에 대한 모든 댓글과 멘션을 매우 쉽게 모니터링하고 응답할 수 있습니다. 이는 우리 회사가 고객 및 업계 전문가들과의 관계를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

스마트 받은 편지함을 사용하면 소셜 미디어 관리자가 브랜드/비즈니스에 대한 모든 댓글과 멘션을 매우 쉽게 모니터링하고 응답할 수 있습니다. 이는 우리 회사가 고객 및 업계 전문가들과의 관계를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

5. Semrush (SEO 및 경쟁사 분석을 통해 브랜드 가시성을 측정하는 데 가장 적합)

via Semrush

성공적인 브랜드 인지도 캠페인을 진행하려면 원시 데이터를 평가하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 브랜드 콘텐츠의 성과를 이해하는 데 도움이 되는 인사이트가 필요합니다.

Semrush는 이러한 추측을 명확하게 해줍니다. 마케팅 팀이 콘텐츠의 성과를 정확하게 파악하고, 트래픽을 유도하는 키워드를 파악하며, 경쟁사가 자신을 어떻게 위치시키고 있는지 파악할 수 있도록 지원합니다.

검색 가시성 및 다중 채널 참여에 중점을 둔 브랜드 전략가에게 Semrush는 의사 결정 엔진입니다. 브랜드의 온라인 발자취를 360도로 볼 수 있어 콘텐츠 관련 노력을 성장 결과에 직접 연결할 수 있습니다.

Semrush의 최고의 기능

단일 대시보드에서 유기적, 유료 및 소셜 채널 전반에 걸친 브랜드 가시성을 추적하세요

주요 경쟁사와 비교하여 키워드 및 콘텐츠의 격차를 파악하세요

브랜드 키워드 성능 을 모니터링하여 브랜드 인지도 측정

브랜드의 권위를 형성하는 백링크 품질 및 추천 도메인을 분석하세요

Market Explorer를 사용하여 브랜드의 온라인 점유율을 경쟁사와 비교하세요

Semrush의 한도

SEO 또는 분석 도구를 처음 사용하는 팀의 경우 학습 곡선이 높음

기본적인 요구 사항을 가진 소규모 비즈니스에는 가격이 부담스러울 수 있습니다

소셜 미디어 기능은 전용 SMM 도구만큼 발전되지 않았습니다

Semrush 가격

Pro : 사용자당 월 139.95달러

Guru : 사용자당 월 249.95달러

Business: 사용자당 월 499.95달러

Semrush 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (2,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,200개 이상의 리뷰)

Semrush에 대한 사용자의 평가

G2 사용자는 다음과 같이 말했습니다.

사이트 감사 기능은 기술적 오류를 포함하여 설정 및 보고가 쉽습니다. 시각적인 대시보드는 읽기 쉽고 보고 기능도 매우 훌륭합니다. PPC 도구는 전체 캠페인 결과를 모니터링하는 데 유용합니다.

사이트 감사 기능은 기술적 오류를 포함하여 설정 및 보고가 쉽습니다. 시각적인 대시보드는 읽기 쉽고 보고 기능도 매우 훌륭합니다. PPC 도구는 전체 캠페인 결과를 모니터링하는 데 유용합니다.

6. Mention (실시간 미디어 모니터링 및 브랜드 감성 분석에 가장 적합)

via 멘션

대부분의 브랜드는 소셜 미디어에서 트렌드가 된 후에야 위기를 알게 될 것이라고 생각합니다.

현실은? 진정한 문제는 그보다 훨씬 전에 시작됩니다.

Mention을 사용하면 마케팅 팀이 브랜드 인지도를 사전에 관리하여 평판에 대한 위험을 조기에 발견하고, 경쟁사를 모니터링하며, 문제가 확대되기 전에 실시간으로 감정을 추적할 수 있습니다.

10억 개의 소스를 지속적으로 스캔하여, 흩어진 대화를 실행 가능한 명확한 인사이트로 변환합니다.

최고의 기능 멘션

소셜 미디어, 블로그, 포럼 및 뉴스 매체에서 브랜드 멘션을 실시간으로 추적하세요

키워드, 감정, 출처 및 지리적 위치에 따라 알림을 맞춤 설정하여 집중적인 모니터링을 수행하세요

AI 기반의 긍정적, 중립적, 부정적 태그를 통해 대중의 감정을 분석하세요

소스 영향력 점수를 활용해 인플루언서와 영향력 있는 목소리를 식별하세요

작업 할당, 노트, 공유 가능한 대시보드를 통해 팀 간 협업

사용자 지정 가능한 분석 및 자동 보고서를 통해 주요 트렌드를 파악하고 브랜드의 목소리 점유율을 추적하세요

멘션 한도

인터페이스가 새로운 사용자에게는 복잡하게 느껴질 수 있습니다

감정 분석은 때때로 톤을 잘못 분류할 수 있습니다

모바일 앱은 데스크톱 버전보다 기능이 적습니다

멘션 가격

맞춤형 가격, 599달러부터 시작

멘션 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (440개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (290개 이상의 리뷰)

Mention에 대한 사용자의 평가

G2 사용자는 다음과 같이 노트했습니다.

Mention은 인터넷에서 제 도메인이 어떻게 사용되고 있는지 추적하는 데 없어서는 안 될 도구입니다. Mention은 좋은 링크와 나쁜 링크를 모두 최신 상태로 인덱싱하므로, 제 웹사이트의 평판을 보호하기 위해 필요한 조치를 취할 수 있습니다.

Mention은 인터넷에서 내 도메인이 어떻게 사용되고 있는지 추적하는 데 없어서는 안 될 도구입니다. Mention은 좋은 링크와 나쁜 링크를 모두 최신 상태로 인덱싱하므로, 웹사이트의 평판을 보호하기 위해 필요한 단계를 취할 수 있습니다.

7. Meltwater (글로벌 미디어 모니터링 및 브랜드 인식 추적에 가장 적합)

via Meltwater

귀하의 브랜드가 세 개의 다른 국가에서 제품을 출시했다고 가정해 보겠습니다. 소셜 팀이 Instagram에서 참여를 추적하는 동안, PR 팀은 뉴스, 블로그 및 팟캐스트에서 제품 출시가 어떻게 보도되었는지 파악하려고 합니다.

Meltwater는 이러한 노력을 통합하는 데 도움을 드립니다. 소셜 플랫폼과 글로벌 미디어 매체에서 브랜드 멘션을 모니터링하여 브랜드가 실시간으로 어떻게 인식되고 있는지 종합적으로 볼 수 있도록 해줍니다.

다중 시장에서 캠페인을 진행 중이거나 PR 활동 중 브랜드 인지도를 측정해야 한다면, Meltwater는 영향력을 측정하기 위한 포괄적인 데이터와 맥락을 제공합니다.

Meltwater의 최고의 기능

글로벌 미디어, 소셜 미디어 플랫폼, 팟캐스트 및 인쇄 매체에서 브랜드 멘션을 모니터링하세요

AI 기반 분석 및 대시보드를 통해 브랜드 감성과 미디어 노출을 추적하세요

음성 점유율 및 참여 메트릭을 통해 브랜드의 존재감을 경쟁사와 비교하세요

Meltwater AI를 사용하여 ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude 등 LLM 전반에서 인사이트를 맥락화하고 가시성을 측정하세요

브랜드 스토리를 형성하는 미디어, 인플루언서, 언론인을 파악하세요

미디어 보도와 브랜드 검색량, 웹사이트 트래픽, 소셜 미디어 반응을 연관 분석하세요

Meltwater의 한도

대시보드 사용자 지정 및 보고서 설정은 새로운 사용자에게는 복잡하게 느껴질 수 있습니다

가격이 신생 기업이나 소규모 마케팅 팀에는 적합하지 않을 수 있습니다

기능의 심도는 플랜에 따라 다르며, 고급 미디어 인텔리전스는 상위 등급에서만 사용할 수 있습니다

Meltwater 가격 정책

맞춤형 가격

Meltwater 평가 및 리뷰

G2 : 4.0/5 (2,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (90개 이상의 리뷰)

Meltwater에 대한 사용자의 평가

Gartner의 리뷰 노트:

8. SurveyMonkey (브랜드 인지도 설문조사 및 소비자 인식 추적에 가장 적합)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey는 팀이 구조화된 브랜드 인지도 설문조사를 실행하여 목표 고객에게 실제로 어떤 메시가 전달되고 있는지 파악할 수 있도록 지원합니다.

자발적인 브랜드 기억도를 측정하거나, 메시지의 명확성을 테스트하거나, 캠페인 후 브랜드 인지도 변화를 평가할 때, SurveyMonkey를 사용하면 이러한 인사이트를 쉽게 수집하고 분석할 수 있습니다.

예를 들어, CPG 브랜드는 캠페인 전후 설문조사를 실시하여 브랜드 인지도 상승을 측정하고 인구 통계학적 특성에 따른 결과를 비교할 수 있습니다.

SurveyMonkey의 최고의 기능

스킵 로직, 브랜치 및 타겟팅 도구를 사용하여 맞춤형 브랜드 인지도 설문조사를 실행하세요

사전 구축된 브랜드 추적 템플릿을 사용하여 기억도, 감성, 브랜드 아이덴티티의 일관성을 측정하세요

실시간 대시보드 및 트렌드 분석을 통해 설문조사 응답을 분석하세요

SurveyMonkey AI로 트렌드와 패턴을 파악하세요

위치, 잠재 고객 유형 또는 캠페인별로 결과를 세분화하여 브랜드 관리 전략을 개선하세요

이메일 마케팅 도구 및 CRM 시스템과 통합하여 후속 조치 및 리마케팅을 진행하세요

SurveyMonkey의 한도

이 도구는 유기적인 실시간 대화를 모니터링하지 않으며, 설문조사에 응답자가 보고한 내용만 캡처합니다

맞춤형 브랜딩, 상세한 분석 및 고급 로직은 상위 플랜에서만 사용할 수 있습니다

설문조사 배포가 제대로 목표에 맞지 않으면 응답의 질이 달라질 수 있습니다

SurveyMonkey 가격

Free Forever

팀 어드밴티지 : 사용자당 월 30달러

Team Premier : 사용자당 월 92달러

Enterprise: 가격은 영업 팀에 문의하시기 바랍니다

SurveyMonkey 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (23,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (10,300개 이상의 리뷰)

SurveyMonkey에 대한 사용자의 평가

이 G2 사용자는 다음과 같이 강조했습니다.

설문조사, 여론조사 및 설문지의 거의 표준으로 여겨지는 도구입니다. 이 도구는 사용하기에 유용하며, 브랜드 가시성이 뛰어나 안정적이고 안전한 선택입니다.

설문조사, 여론조사 및 설문지의 거의 표준으로 여겨지는 도구입니다. 유용한 도구이며, 브랜드 가시성이 뛰어나 안정적이고 안전한 선택입니다.

9. Google Analytics (행동 추적 및 ROI 분석에 가장 적합)

via Google Analytics

수천 명의 방문자를 유치한 캠페인을 진행했지만, 방문자의 출처나 행동에 대해 전혀 알지 못한다면 Google Analytics가 그 문제를 해결해 드립니다.

GA4는 사용자 행동, 캠페인 성과 및 다중 플랫폼 여정을 이해하고자 하는 마케팅 팀을 위해 완벽한 행동 및 참여 분석 제품군을 제공합니다. 이 도구는 외부 브랜드 멘션을 추적하는 대신 사용자 행동에 집중합니다.

진정한 장점은 이벤트 기반 추적 기능으로, 웹사이트, 앱, Ads 및 Search Console과 같은 Google 마케팅 도구에서 인사이트를 연결할 수 있습니다.

Google Analytics의 최고의 기능

고급 이벤트 기반 추적을 통해 웹 및 앱에서 사용자 행동을 추적하세요

잠재 고객의 인구 통계, 스크롤 깊이, 비디오 시청 시간으로 브랜드 참여도를 시각화하세요

실시간 기여도 분석, 퍼널 추적 및 크로스 채널 보고서를 사용하여 마케팅 ROI를 분석하세요

Google Ads, YouTube 및 Google Search Console과 통합하여 브랜드 존재감을 최적화하세요

보고서와 대시보드를 맞춤 설정하여 브랜드 인지도 메트릭을 한 곳에서 모니터링하세요

Google Analytics의 한도

GA4의 이벤트 기반 구조에 익숙하지 않은 팀에게는 학습 곡선이 가파르다

무료 버전에는 프리미엄 퍼널 보고서, 무제한 데이터 및 계정 수준 지원이 포함되어 있지 않습니다

자사 디지털 자산의 활동만 측정하며, 다른 곳에서 이루어지는 대화에는 대한 인사이트를 제공하지 않습니다

Google Analytics 가격

Free

Google Analytics 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5.0 (6,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5.0 (8,100개 이상의 리뷰)

Google Analytics에 대한 사용자의 평가

G2 사용자는 다음과 같이 노트했습니다.

Google Analytics에서 가장 마음에 드는 점은 사용자 행동에 대한 심층적인 인사이트를 제공한다는 것입니다. 트래픽 소스, 페이지 성능, 실시간 데이터 및 전환 추적에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 이를 통해 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 확인할 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 대시보드와 상세한 세분화 옵션을 통해 특정 고객 행동에 집중할 수 있습니다.

Google Analytics에서 가장 마음에 드는 점은 사용자 행동에 대한 심층적인 인사이트를 제공한다는 것입니다. 트래픽 소스, 페이지 성능, 실시간 데이터 및 전환 추적에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 이를 통해 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 확인할 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 대시보드와 상세한 세분화 옵션을 통해 특정 고객 행동에 집중할 수 있습니다.

10. Ahrefs (SEO 중심의 브랜드 가시성 및 경쟁 연구에 가장 적합)

via Ahrefs

마케팅 담당자는 어떤 콘텐츠가 좋은 성과를 거둘지 추측하는 데 몇 주를 소비하는 경우가 많습니다.

Ahrefs는 콘텐츠 전략을 측정 가능한 브랜드 가시성과 직접 연결하는 심층적인 SEO 및 백링크 인텔리전스를 제공하여 이러한 추측을 없애줍니다.

키워드 성능 모니터링부터 경쟁사에 연결된 링크 추적에 이르기까지, Ahrefs는 팀에 실행 가능한 데이터를 제공하여 기존 마케팅 노력과 직접 연결되는 브랜드 인지도 캠페인을 만들 수 있도록 지원합니다.

Ahrefs의 최고의 기능

지역 및 기기별 키워드 순위를 추적하여 검색에서 브랜드의 존재감을 측정하세요

백링크 및 참조 도메인을 모니터링하여 브랜드 인지도 및 권위를 평가하세요

사이트 익스플로러를 사용하여 콘텐츠의 부족 부분, 끊어진 링크 및 최고 성능의 페이지를 발견하세요

유기적 트래픽, 키워드 난이도 및 예상 값을 통해 콘텐츠 성과를 분석하세요

경쟁사의 브랜드 멘션과 검색 점유율을 모니터링하여 캠페인 전략을 미세 조정하세요

Gemini, ChatGPT, Google AI 개요 등 인기 있는 LLM에서 AI 검색 가시성을 분석하고 벤치마킹하세요.

Ahrefs의 한도

소셜 미디어 추적 또는 직접적인 브랜드 감성 분석이 필요하지 않습니다

소셜 리스닝 도구와 비교하여 제한된 실시간 데이터

초보자용 플랜은 소규모 팀에게는 비싸게 느껴질 수 있습니다

Ahrefs 가격

Lite : 사용자당 월 129달러

표준 : 사용자당 월 249달러

고급 : 사용자당 월 449달러

Enterprise: 사용자당 월 1499달러(연간 커밋)

Ahrefs 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5.0 (560개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5.0 (570개 이상의 리뷰)

Ahrefs에 대한 사용자의 평가

TrustPilot 사용자는 다음과 같이 말했습니다.

Ahrefs는 백링크 분석, 키워드 연구, 경쟁사 분석 및 사이트 감사에 필요한 데이터를 갖춘 완벽한 SEO 툴킷을 제공하기 때문에 정말 좋아합니다. UX/UI가 훌륭하고 초보자와 전문가 모두 쉽게 사용할 수 있어 웹사이트의 가시성과 유기적 트래픽을 개선하는 것 이상의 효과를 볼 수 있습니다.

Ahrefs는 백링크 분석, 키워드 연구, 경쟁사 분석 및 사이트 감사에 필요한 데이터를 갖춘 완벽한 SEO 툴킷을 제공하기 때문에 정말 좋아합니다. UX/UI가 훌륭하고 초보자와 전문가 모두 쉽게 사용할 수 있어 웹사이트의 가시성과 유기적 트래픽을 개선하는 것 이상의 효과를 볼 수 있습니다.

11. Upfluence (인플루언서 중심 브랜드 인지도 캠페인에 가장 적합한 도구)

via Upfluence

브랜드 인지도 전략이 인플루언서 마케팅에 크게 의존한다면 Upfluence가 돋보입니다.

이 인플루언서 마케팅 도구는 브랜드가 인플루언서를 식별, 검토 및 협업하는 동시에 캠페인 성과를 실시간으로 가시화할 수 있도록 설계되었습니다. Instagram, TikTok, YouTube와 같은 플랫폼에서 콘텐츠 도달 범위, 참여도 및 영향을 추적할 수 있습니다.

Upfluence는 또한 잠재 고객의 인구 통계, 참여율 및 콘텐츠 유형에 따라 인플루언서를 찾을 수 있는 고급 검색 필터를 제공합니다. 이를 통해 브랜드 인지도를 높이는 데 도움이 되는 고도로 타겟팅된 인플루언서 캠페인을 쉽게 실행할 수 있습니다.

Upfluence의 최고의 기능

틈새 시장, 위치 및 잠재 고객 통계에 따라 3백만 명 이상의 인플루언서를 검색하고 필터링하세요

도달 범위, 참여도, 전환율 등 캠페인 성과 메트릭을 추적하세요

사용자 지정 가능한 이메일 워크플로우로 인플루언서 홍보를 자동화하세요

Shopify와 같은 전자상거래 플랫폼과 통합하여 인플루언서 중심의 영업 팀을 추적하세요

내장된 소셜 리스닝 도구를 사용하여 브랜드 멘션 및 감정을 모니터링하세요

Upfluence의 한도

가격이 투명하지 않으며 소규모 브랜드에게는 비용이 높을 수 있습니다

인플루언서 플랫폼을 처음 사용하는 팀에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

인플루언서 마케팅에만 집중하며, 더 광범위한 브랜드 모니터링이나 SEO 가시성 메트릭은 제공하지 않습니다

Upfluence 가격 정책

맞춤형 가격

Upfluence 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5.0 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5.0 (40개 이상의 리뷰)

Upfluence에 대한 사용자의 평가

G2 사용자는 다음과 같이 노트했습니다.

몇 시간 만에 150명의 인플루언서를 찾아내고, 대량으로 연락할 수 있는 캠페인을 만들 수 있었습니다. 인플루언서가 응답하지 않을 경우 자동으로 후속 이메일이 발송되는 기능이 마음에 들었습니다.

몇 시간 만에 150명의 인플루언서를 찾아서 대량으로 캠페인을 진행할 수 있었습니다. 인플루언서가 응답하지 않을 경우 자동으로 후속 이메일이 발송되는 기능이 마음에 들었습니다.

브랜드 인지도 구축에 도움이 되는 세 가지 추가 도구를 소개합니다.

BuzzSumo: 고성능 콘텐츠와 주요 영향력을 가진 인플루언서를 파악하여 브랜드 가시성을 높이는 데 도움이 됩니다

Mentionlytics: 감정을 분석하고 경쟁사의 멘션을 추적하며, 다국어 지원을 제공하여 글로벌 브랜드 모니터링에 이상적입니다

Brandwatch: 심층적인 소비자 인사이트, 트렌드 분석, AI 기반의 감성 추적을 제공합니다

