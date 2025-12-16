안전하고 효율적인 스케줄링을 위한 최고의 프로톤 달력 대체 솔루션 10선

프라이버시를 중시하는 사용자에게 프로톤 달력은 훌륭한 선택입니다. 종단 간 암호화, 무료, 데이터 추적 없음의 특징을 지닙니다. 이벤트 예약, 반복 회의, 모바일 접근 등 핵심 기능을 손쉽게 처리합니다.

그러나 더 깊은 통합, 작업 연결 또는 강력한 협업 도구를 원한다면 기능이 다소 제한적으로 느껴질 수 있습니다. 더 많은 유연성과 원활한 협업이 필요한 워크플로우라면 프로톤 달력이 모든 요구를 충족시키지 못할 수 있습니다.

프로톤 달력 대안이 바로 그 해답입니다. 본 글에서는 더 역동적인 기능, 강력한 연동성, 실시간 협업 지원을 제공하는 주요 대안들을 살펴보며 여러분의 생산성 스타일에 가장 잘 맞는 솔루션을 찾도록 도와드리겠습니다.

한눈에 보는 최고의 프로톤 달력 대체 솔루션

tool 주요 기능 가장 적합한 경우 가격 ClickUp 드래그 앤 드롭 방식의 작업 일정 관리, 반복 이벤트, 팀 보기 모든 규모의 팀을 위한 달력 연동 올인원 프로젝트 관리 솔루션 Free Forever 플랜; 기업용 맞춤형 설정 가능 Google 캘린더 Google Meet 연동, 드라이브 첨부 파일, 공유 캘린더 개인 및 프리랜서를 위한 Google 작업 공간 생태계 내 일정 관리 무료/유료 플랜은 사용자당 월 $8.40부터 시작됩니다. Microsoft Outlook 달력 중앙 집중식 이벤트 관리, 공유 팀 달력, 색상 코드 분류 Microsoft 365를 사용하는 기업 및 전문가 무료 유료 플랜은 월 $9.99/사용자부터 시작됩니다 판타스티컬 자연어 입력, 앱 내 날씨 예측, 스마트 달력 세트 자연어 입력과 스마트한 디자인을 선호하는 애플 중심 사용자들을 위한 무료 유료 플랜: 연간 결제 시 사용자당 월 $4.75부터 시작 애플 달력 Apple 기기 간 iCloud 동기화, 공유 달력, 위치 기반 알림 개인 및 1인 기업가를 위한 Apple 네이티브 통합 기능이 탑재된 내장형 달력 Free Zoho 달력 공개/비공개 공유, 다양한 달력 보기, Zoom/Zoho 회의 연동 중소기업의 Zoho 앱 사용자를 위한 이벤트 관리 Free Amie 달력과 작업 병렬 표시, 반복 습관 관리, AI 기반 작업 스케줄링 소규모 팀을 위한 작업, 이메일, 일정 관리를 결합한 미니멀리스트 플랜 유료 플랜은 연간 결제 기준 사용자당 월 20달러부터 시작됩니다 Any.do 드래그 앤 드롭 방식의 작업 플랜, 음성 입력, AI 기반 일정 제안 기능 개인 및 소규모 팀을 위한 일일 작업 플랜 및 크로스 플랫폼 동기화 개인용: 무료 유료 플랜: 월 $7.99/사용자부터 시작 팀업 달력 11가지 달력 보기, 색상 코드별 하위 달력, 9단계 사용자 권한 설정, 내장형 리소스 예약 기능 중소규모 팀을 위한 공유 일정 및 자원 관리 무료 유료 플랜은 월 $12부터 시작합니다 비즈니스 달력 2 유연한 월별 보기, 고급 반복 이벤트, 첨부 파일/사진 기능 개인 및 소규모 팀을 위한 심층적인 달력 맞춤형 설정 및 작업 관리 기능 무료 유료 플랜은 $4.99부터 시작합니다

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 한다는 점을 믿으셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

프로톤 달력 대체 앱에서 무엇을 찾아야 할까요?

프로톤 달력 대체 솔루션을 비교할 때 개인 및 업무 일정 관리를 개선하는 기능을 검토하는 것이 중요합니다. 주목해야 할 키 요소는 다음과 같습니다:​

통합 기능: 이메일 시스템, 작업 관리, 회의 앱 등 다른 제품 및 서비스와 연결 가능한 우수한 프로톤 달력 대안을 찾아보세요.

협업 기능: 공유 접근을 제공하는 달력을 선택하여 팀이 다가오는 이벤트를 신속하게 계획하고, 가용성을 확인하며, 그룹 일정을 관리할 수 있도록 하세요.

사용자 인터페이스 및 경험: 직관적이고 맞춤 설정 가능한 인터페이스를 제공하는 프로톤 달력 대안을 선택하세요. 색상 코드화된 이벤트와 유연한 보기 기능을 통해 사용성과 체계성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

크로스 플랫폼 접근성: 여러 기기와 운영 체제 간 동기화가 가능하여 일정에 대한 일관된 접근을 보장하는 프로톤 달력 대체 솔루션을 선택하세요.

프라이버시 및 보안: 프라이버시 및 보안 측면에서 철저한 달력 도구를 찾으세요. 프로톤 달력이 종단 간 암호화를 강조하지만, 민감한 데이터를 보호하기 위한 다른 솔루션의 보안 조치를 평가하는 것이 중요합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 업무 관리 및 조직화에 AI를 주로 의존하는 전문가는 단 7%에 불과합니다. 이는 해당 도구들이 달력, 할 일 목록 또는 이메일 앱으로 제한되기 때문일 수 있습니다. ClickUp에서는 동일한 AI가 이메일 및 기타 커뮤니케이션 워크플로우, 달력, 작업, 문서화까지 모두 지원합니다. "오늘 내 우선순위는 무엇인가요?"라고 간단히 물어보세요. ClickUp Brain이 작업 공간 전체를 검색하여 긴급도와 중요도에 따라 처리해야 할 사항을 정확히 알려줍니다. 이렇게 ClickUp은 5개 이상의 앱을 하나의 슈퍼 앱으로 통합해 드립니다!

프로톤 달력을 대체할 수 있는 최고의 10가지 솔루션

프로톤 달력은 강력한 프라이버시 기능을 갖추고 있지만, 향상된 효율성과 통합 기능을 원하는 사용자는 대안을 고려해볼 수 있습니다. 최고의 프로톤 달력 대안은 다양한 프로젝트 관리 도구와 일정 관리 요구사항에 부합합니다.

1. ClickUp (달력 연동 기능이 있는 최고의 올인원 프로젝트 관리 도구)

ClickUp은 직장을 위한 모든 것을 아우르는 앱으로, 직관적인 달력 연동 기능을 갖춘 완벽한 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 업무 효율화를 원하는 개인 및 팀에게 이상적인 대안입니다.

간편한 작업 관리를 위해 ClickUp 달력에서 작업을 빠르게 편집하세요

ClickUp Calendar는 일정 관리와 작업 관리를 간소화하는 AI 기반 도구입니다.

ClickUp의 AI 기반 달력은 단순한 스케줄링 도구를 넘어선 스마트 통합 작업 공간입니다. 고급 자동화, 회의 관리, 생산성 기능을 결합하여 여러분과 팀이 체계적이고 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.

작업과 이벤트를 단일 보기로 통합하고 자동 시간 블록 설정 및 회의 알림 기능을 제공합니다. 통합된 ClickUp AI는 사용자의 작업, 이벤트, 목표를 기반으로 최적의 일정을 계획해 줍니다.

작업 자동 스케줄링부터 새 약속 설정까지, ClickUp 달력으로 우선순위 관리를 강화하세요. Google 캘린더, Outlook 등 외부 달력과도 동기화됩니다.

ClickUp 달력에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하세요:

ClickUp 달력 뷰는 업무량 시각화를 쉽게 만들어 주며, 작업, 알림, 반복 회의 등을 하나의 중앙 허브에 원활하게 통합합니다.

달력을 정리하든 집중 작업 시간을 확보하든, 색상 코드 옵션과 실시간 협업 기능을 통해 모든 것을 아름답게 정리해 줍니다. 이를 통해 전체 달력이 여러분을 방해하지 않고 오히려 여러분을 위해 작동하도록 보장합니다.

ClickUp 달력 보기로 이벤트와 마감일을 손쉽게 추적하세요

ClickUp의 작업 관리 기능은 일정 관리와 실행을 결합합니다. 단기 성과부터 장기 프로젝트까지 필요한 모든 것을 단일 앱에서 관리하세요.

기존 달력 도구와 달리 ClickUp 작업에서는 동일한 페이지에서 이벤트를 작업에 직접 연결하고, 소유자를 지정하며, 하위 작업을 추가하고, 의존성을 설정하고, 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 이는 앱 간 전환 없이도 분산된 도구로 인한 마감일 누락 없이 모든 작업을 처리할 수 있음을 의미합니다.

ClickUp 작업으로 작업과 달력을 직접 연결하세요

📚 함께 읽기: 효과적인 협업을 위한 팀 커뮤니케이션 전략

ClickUp의 사전 구축된 일정 템플릿으로 빠르게 시작하세요. 이 달력 및 일정 템플릿은 시간을 절약하고 불확실성을 최소화하는 표준화된 형식을 제공합니다. 또한 팀의 특정 프로세스에 맞게 맞춤형으로 커스터마이징할 수 있어 반복되는 이벤트 관리가 훨씬 쉬워집니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 달력 플래너 템플릿으로 번거로움 없이 일정을 체계적으로 관리하세요

예를 들어, ClickUp 달력 플래너 템플릿은 개인과 팀이 통합 플랫폼에서 이벤트, 활동 및 작업을 관리하고 모니터링할 수 있도록 지원합니다.

필요에 맞게 달력의 상태, 필드 및 보기를 맞춤형으로 설정할 수 있어 체계성과 생산성을 높여줍니다.

ClickUp Brain은 일상 업무에 정교한 기능을 더합니다. 작업 설명을 생성하고, 회의 노트를 요약하며, 알림을 자동화하고, 현재 업무량과 프로젝트 복잡도에 기반해 마감일을 예측합니다.

특히 빠르게 움직이는 팀에게 유용한 AI 달력 기능을 제공합니다. 달력 내에서 일정 검색 및 질문, 일정 링크 전송, 통화 참여까지 모두 가능합니다.

ClickUp Brain을 활용해 작업 기반으로 주간 일정을 생성할 수도 있습니다. 예시: ClickUp Brain

ClickUp 최고의 기능

작업들을 날짜, 주, 월 단위로 드래그 앤 드롭하며 시각적으로 관리하세요

반복 작업을 자동화하기 위해 유연한 반복 규칙을 설정하세요

팀과 달력을 공유하여 일정을 조정하세요

ClickUp을 Google 캘린더, Outlook 등과 연결하세요

AI를 활용해 회의 아젠다를 자동 생성하고, 회의 노트를 요약하며, 후속 조치 초안을 작성하거나 업무량과 우선순위에 기반한 주간 플랜을 세우는 데 도움을 받으세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능으로 인해 신규 사용자는 플랫폼의 모든 가능성을 이해하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요? Heath Hayden 은 이렇게 말합니다:

달력 기능을 활용해 주요 행사 일정을 공유하고 플랜을 수립함으로써 팀원들과 원활하게 협업할 수 있었습니다. 리더십 팀의 요구에 따라 달력 상의 이벤트를 드래그 앤 드롭으로 쉽게 조정할 수 있었죠. 팀원 간 사용이 매우 간편합니다.

달력 기능을 활용해 주요 행사 일정을 공유하고 플랜을 수립함으로써 팀원들과 원활하게 협업할 수 있었습니다. 리더십 팀의 요구에 따라 달력 상의 이벤트를 드래그 앤 드롭으로 쉽게 조정할 수 있었죠. 팀원 간 사용이 매우 간편합니다.

🌟 추가 혜택: ClickUp의 AI 에이전트로 일정 관리와 달력 관리를 자동화하세요. 이 편리한 도우미들은 일상적인 업데이트, 알림, 보고를 자동화하여 수동 추적과 상태 확인에서 해방시켜 줍니다. 사전 구축된 에이전트와 맞춤형 에이전트를 모두 활용하는 방법은 다음과 같습니다: 자동화된 일일/주간 보고서: 사전 구축된 에이전트를 설정하여 선택한 스페이스, 폴더 또는 목록에 작업, 마감일, 진행 상황의 일일/주간 요약 보고서를 게시하세요. 이를 통해 수동 노력 없이도 모든 구성원이 일정에 대한 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

알림 및 상태 업데이트: 마감일이 다가오거나, 작업이 지연되거나, 우선순위가 변경될 때 알림이나 댓글을 트리거하도록 맞춤형 에이전트를 설정하세요. 중요한 사항을 놓치지 않도록 보장합니다.

스마트 스케줄링 액션: 에이전트를 설정하여 달력이나 워크플로우 변경에 따라 작업을 생성, 업데이트 또는 이동할 수 있어 실시간으로 변화하는 우선순위에 대응할 수 있습니다.

일정 관련 질문에 답변하기: 채팅 채널에 답변 에이전트를 배포하여 "오늘 마감인 건 뭐지?" 또는 "회의 가능한 사람은 누구야?" 같은 질문에 작업 공간 데이터를 검색해 즉시 답변하세요. 오늘 바로 첫 번째 에이전트를 구축하는 방법을 알아보세요:

2. Google 캘린더 (Google Workspace 작업 공간 내 일정 관리에 최적)

via Google

Google 캘린더는 널리 채택된 일정 관리 tool로, 다른 Google 제품과의 손쉬운 동기화로 유명합니다.

사용자는 신속하게 새로운 Google 캘린더 이벤트를 생성하여 모든 달력이 기기 간에 최신 상태로 유지되도록 합니다. 달력 보기 자체는 매우 유연하여, 다른 플랫폼의 달력을 포함한 여러 통합 달력의 개인 및 업무 이벤트를 통합할 수 있습니다.

기본적인 일정 관리 외에도 Google 캘린더는 Gmail의 항공권 예약이나 호텔 예약 같은 이벤트를 자동으로 캘린더에 추가하는 기능을 제공합니다. Google 서비스를 이용하는 모든 사용자에게 마찰 없는 합리적인 솔루션입니다.

Google 캘린더의 최고의 기능

Google Meet와 연동하여 원활한 비디오 회의를 진행하고, Google Drive의 첨부 파일을 이벤트에 첨부하세요.

이메일 또는 모바일 알림을 통해 자동 이벤트 알림을 받으세요

"집중 시간" 및 "외근" 등 다양한 이벤트 유형을 제공하여 시간 구획을 효과적으로 관리하세요

가족이나 동료와 달력을 공유하여 협업을 원활하게 하고 모두가 동일한 정보를 공유하도록 하세요.

안드로이드 폰을 포함한 모든 기기에서 일정에 접근하세요

Google 캘린더의 한도

작업 의존성이나 작업량 추적 같은 고급 프로젝트 관리 달력 기능을 제공하지 않습니다.

생산성 워크플로우에 특화된 도구들에 비해 맞춤형 설정 기능이 한도입니다.

Google 캘린더 요금제

Free

비즈니스 스타터: 사용자당 월 $8.40

비즈니스 스탠다드: 사용자당 월 $16.80

Business Plus: 사용자당 월 $26.40

Enterprise: 맞춤형 가격

Google 캘린더 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (3,800개 이상의 리뷰)

의 Google 캘린더에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰 에 따르면:

Google 캘린더의 색상 코딩 기능은 정말 최고예요! 작업, 약속, 이벤트별로 다른 색상을 사용하면 하루 일정의 우선순위를 한눈에 파악할 수 있죠. 개인용과 업무용으로 별도의 캘린더를 관리하고 있어서 정보를 분리해야 할 때도 쉽게 구분할 수 있어요.

Google 캘린더의 색상 코딩 기능은 정말 최고예요! 작업, 약속, 이벤트별로 다른 색상을 사용하면 하루 일정의 우선순위를 한눈에 파악할 수 있죠. 개인용과 업무용으로 별도의 캘린더를 관리하고 있어서 정보를 분리해야 할 때도 쉽게 구분할 수 있어요.

📚 함께 읽어보세요: 시간 블록 관리에 Google 캘린더 활용하는 방법

3. Microsoft Outlook 달력 (Microsoft 365 사용 전문가에게 최적)

via Microsoft

Microsoft Outlook Calendar는 Microsoft Outlook 및 Microsoft 365용으로 신뢰할 수 있는 기업용 스케줄링 tool입니다. 사용자가 체계적으로 회의, 약속, 활동을 계획할 수 있도록 지원하며 모든 것을 기기 간에 동기화합니다.

Microsoft Teams, Word, Excel, OneDrive와의 긴밀한 연동으로 Microsoft 생태계 전문가에게 매우 유용합니다. 달력 보기에서 바로 초대장을 보내고, 팀원들의 일정 가용성을 확인하며, 온라인 회의를 시작할 수 있습니다.

작업 관리를 위해 Microsoft To Do와 연동되어 사용자가 작업을 생성, 관리할 수 있을 뿐만 아니라 작업을 달력으로 직접 드래그하여 완료 시간을 확보할 수 있습니다.

Microsoft Outlook 달력의 주요 기능

회의 일정 잡기, 알림 설정, 이벤트 관리를 하나의 통합 달력에서 처리하세요

통합된 회의실 및 자원 예약 기능으로 회의를 체계적으로 관리하세요

동료나 팀과 달력을 공유하여 일정 조율 및 프로젝트 계획을 수립하세요

색상 코드화된 카테고리를 사용하여 이벤트를 정리하고 시각적으로 구분하세요

인터넷 연결이 불가능한 상황에서도 유연하게 활용할 수 있도록 전체 달력을 오프라인에서 이용하세요.

Microsoft Outlook 달력의 한도

웹 인터페이스와 모바일 앱은 독립형 달력 앱에 비해 개인용 단순 일정 관리 시 직관성이 떨어질 수 있습니다.

자동화나 심층 분석 같은 고급 기능은 유료 플랜에서만 이용 가능합니다

Microsoft Outlook 달력 가격 정책

Free

Microsoft 365 Personal: 사용자당 월 $9.99

Microsoft 365 Family: 사용자당 월 $12.99

Microsoft 365 Premium: 사용자당 월 $19.99

Microsoft 365 비즈니스 베이직: 사용자당 월 $7.20

Microsoft 365 비즈니스 스탠다드: 사용자당 월 $15

Microsoft 365 비즈니스 프리미엄: 사용자당 월 $26.40

Microsoft Outlook 달력 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (3,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (2,300개 이상의 리뷰)

🔎 알고 계셨나요? 4년마다 윤일을 추가하는 아이디어는 기원전 300년경으로 거슬러 올라갑니다. 이 방법은 우리의 달력을 지구의 태양 주기 궤도와 동기화시켜, 각 태양년에 추가되는 0.2422일을 반영합니다.

📚 함께 읽기: 가장 유용한 Outlook 통합 기능

4. 판타스티컬 (자연어 입력과 스마트한 디자인을 갖춘 최고의 애플 중심 달력 앱)

Fantastical을 통해

Apple 생태계와 통합된 Fantastical은 직관적인 디자인과 자연어 처리 기능으로 유명합니다. 이를 통해 사용자는 손쉽게 이벤트를 생성할 수 있으며, 모든 기기에서 일관된 경험을 제공합니다.

iCloud, Google 캘린더, Microsoft Exchange 등 여러 달력 계정을 지원하여 모든 일정을 한곳에 통합합니다. "공석 확인" 및 "회의 제안" 같은 tools를 통해 외부 연락처와 상호 합의 가능한 시간을 쉽게 찾을 수 있습니다.

이 애플리케이션의 기능에는 상세한 월별 달력 보기, 이벤트에 첨부 파일 기능, Todoist와 같은 다른 앱과의 통합을 통한 작업 관리 등이 포함됩니다.

가장 좋은 점은 처음에는 Apple에서만 사용할 수 있었지만, 이제는 Windows 데스크탑 버전도 제공된다는 것입니다.

판타스티컬의 최고의 기능

자연어 입력으로 새 이벤트를 생성하여 스케줄링 과정을 간소화하세요

앱 내에서 일기예측을 확인하여 일정에 맞춰 이벤트를 계획하세요

위치나 활동에 따라 자동으로 전환되는 달력 세트로 그룹화하세요

참석자에게 여러 회의 시간을 제안하여 원활한 일정 조율 합의 도출

Google Tasks, Microsoft 365 등에서 작업을 보고 관리하세요

판타스틱의 한도

안드로이드 앱이 없어 애플 및 윈도우 생태계 외 사용자의 활용도가 한도입니다.

프리미엄 기능은 유료 구독이 필요하며, 일반 사용자에게는 비용 부담이 클 수 있습니다

판타스틱 가격 정책

Free

개인용: 월 6.99달러

최대 5인 가족용: 월 $10.49

Teams용: 사용자당 월 $6.99

판타스틱 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

5. Apple 달력 (네이티브 Apple 통합을 위한 최고의 내장형 달력)

via Apple

Apple 달력은 macOS 및 iOS 기기와 긴밀하게 연동되어 일정을 관리하는 간편하고 효율적인 방법을 제공합니다. 단순함과 원활한 동기화 기능으로 Apple 애호가들에게 신뢰할 수 있는 선택지입니다.

이 애플리케이션은 사용자별로 업무, 개인, 기타 카테고리별로 별도의 달력을 생성하여 체계적인 일정 관리를 가능하게 합니다. 또한 Siri와 같은 다른 서비스와 연동되어 음성 제어 일정 설정이 가능하며, 다가오는 이벤트에 대한 알림을 제공하여 중요한 날짜를 놓치지 않도록 합니다.

애플 달력의 최고의 기능

iCloud를 통해 모든 Apple 기기에서 동기화하여 달력이 항상 최신 상태로 유지되도록 하세요.

가족이나 팀 일정을 조정하기 위해 다른 사람들과 달력을 공유하세요

일, 개인, 기타 카테고리별로 별도의 달력을 생성하여 이벤트를 효과적으로 정리하세요

기본 알림 앱의 이벤트와 할 일 마감일을 통합하세요

내장된 위치 기반 시간 추정을 통해 위치 기반 알림을 받으세요

애플 달력의 한도

작업 관리나 워크플로우 자동화와 같은 고급 생산성 기능이 부족합니다.

Apple 기기에서만 이용 가능합니다.

Apple 달력 가격 정책

Free

애플 달력 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (190개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Apple 달력에 대한 실제 사용자의 평가는 어떨까요?

G2 리뷰 에 따르면:

이메일이나 메시지에서 약속을 저장할 때 Mac과 원활하게 연동됩니다. 앱을 열지 않고도 Mac 알림창에서 바로 처리할 수 있는 기능도 매우 유용합니다.

이메일이나 메시지에서 약속을 저장할 때 Mac과 원활하게 연동됩니다. 앱을 열지 않고도 Mac 알림창에서 바로 처리할 수 있는 기능도 매우 유용합니다.

📚 함께 읽어보세요: Google 캘린더와 Apple 캘린더를 동기화하는 방법

6. Zoho 달력 (Zoho 앱 사용자를 위한 최고의 무료 달력)

via Zoho

Zoho Calendar는 팀이 이벤트를 계획하고, 달력을 공유하며, 부서 간 협업할 수 있도록 지원하는 간편하고 비즈니스 친화적인 일정 관리 애플리케이션입니다. Zoho 생산성 생태계의 일환으로, Zoho Mail, CRM 또는 프로젝트와 같은 tools를 사용하는 비즈니스 기업에 특히 효과적입니다.

팀 캘린더 관리부터 회의실 예약까지, Zoho Calendar는 복잡함 없이 전문적인 일정 관리 경험을 제공합니다. 외부 캘린더와의 양방향 동기화를 지원하며, 사용자 접근 및 권한 관리를 위한 강력한 관리자 제어 기능을 제공합니다.

또한 맞춤형 도메인 사용과 Zoho WorkDrive를 통한 첨부 파일 기능이 제공되어 단순한 달력을 넘어 종합적인 생산성 도구처럼 활용할 수 있습니다.

Zoho 달력 주요 기능

회의 , 마감일, 팀 이벤트 관리를 위한 그룹 달력 생성 및 관리

Rapid Events 기능을 사용하여 연속된 이벤트 사이에 완충 시간을 추가하세요

달력을 개인 또는 공개로 공유하고 웹사이트에 임베드하여 쉽게 접근하세요

다양한 보기 방식 중에서 선택하세요—일별, 주별, 월별, 아젠다, 심지어 여러 달을 한눈에 볼 수 있는 레이아웃까지

Zoom, Zoho Meeting 또는 기타 통합 기능을 통해 온라인 회의를 예약하고 참여하세요.

Zoho 달력의 한도

모바일 버전은 데스크탑 인터페이스에서 제공되는 일부 기능이 부족합니다

Outlook이나 Apple Calendar 같은 비-Zoho 플랫폼과의 동기화는 수동 설정이 필요합니다.

Zoho 달력 가격 정책

Free

Zoho 달력 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: 성인 중 무려 70%가 일상 생활 관리를 위해 디지털 달력을 사용합니다. 이는 현대적인 시간 관리에서 이러한 tools가 얼마나 중요한지 보여줍니다.

📚 함께 읽어보세요: 체계적인 관리를 위한 최고의 달력 관리 tools

7. Amie (작업, 이메일, 일정 관리를 결합한 최고의 미니멀리스트 달력)

via Amie

Amie는 달력, 작업, 음악, 이메일을 하나의 앱으로 통합하여 생산성에 대한 차별화된 접근 방식을 제공합니다. 단순한 달력 이상의 기능을 원하는 사용자를 위해 설계된 미니멀한 인터페이스는 방해 없이 일정을 관리할 수 있는 깔끔한 캔버스를 제공합니다.

개인 및 업무 이벤트를 하나의 보기에서 관리하세요. 공유 및 비공개 달력을 모두 지원합니다. Amie는 첨부 파일 지원, 자동 시간 차단 기능, 이벤트에 Spotify 재생 목록 추가 기능을 제공하여 개인적인 터치를 더할 수도 있습니다.

Amie의 시간 관리 기능은 포모도로 타이머와 AI 지원 회의 필기 같은 통합 도구로도 지원됩니다. 이 기능은 논의 사항을 즉시 예정된 할 일로 변환합니다.

Amie의 주요 기능

달력과 할 일 목록을 나란히 관리하여 시간 블록을 쉽게 설정하세요

달력에 연결된 반복적인 습관이나 목표를 생성하세요

AI 기반 스케줄링을 활용해 작업을 최적의 시간대에 자동 배치하세요

달력 댓글과 멘션을 활용한 협업

외부 관계자와 손쉽게 일정 가용성을 공유할 수 있는 일정 링크를 제공하세요.

Amie의 한도

의존성이나 타임라인 보기 같은 고급 프로젝트 관리 tools가 부족합니다

더 강력한 생산성 제품군에 비해 맞춤형 옵션의 한도가 있습니다

주요 디자인과 기능은 개인 생산성에 초점을 맞추고 있어 대규모 기업 일정 관리 및 자원 관리에는 깊이가 다소 부족할 수 있습니다.

Amie 가격 정책

Pro: 사용자당 월 $25

비즈니스: 사용자당 월 $50

Enterprise: 맞춤형 가격

Amie 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

💡 전문가 팁: 전략적인 생산성 향상 방법을 도입하면 미루는 습관을 극복하고 집중력을 높이며 프로젝트 타임라인을 최적화할 수 있습니다. 이러한 방법을 일상 워크플로우에 적용하면 계획 수립 능력이 향상되고 목표 달성을 위한 효율적인 경로를 확보할 수 있습니다.

📚 함께 읽어보세요: 통합 달력 및 작업 관리를 위한 Amie 대안

8. Any.do (일일 계획 및 크로스 플랫폼 동기화를 지원하는 최고의 작업 중심 달력)

Any.do는 할 일 목록, 달력 관리, 협업 기능을 하나의 사용하기 쉬운 플랫폼에 통합한 다목적 작업 관리 프로그램입니다.

개인 및 비즈니스용으로 설계된 이 캘린더는 개인과 팀이 활동을 효율적으로 정리하고, 알림을 설정하며, 프로젝트를 관리하도록 지원합니다. '오늘의 일정' 기능은 일일 이벤트와 작업을 검토하도록 유도하여 사용자가 하루를 주도적으로 계획하고 우선순위를 정할 수 있게 합니다.

Any.do는 iOS, Android, macOS, Windows 및 웹 브라우저를 포함한 다양한 플랫폼과 호환되어 원활한 작업 및 이벤트 동기화를 제공합니다. 내장된 알림과 반복 작업 기능으로 달력을 강력한 계획 도구로 활용하세요.

Any.do 최고의 기능

깔끔한 드래그 앤 드롭 인터페이스로 작업, 하위 작업 및 알림을 체계적으로 관리하세요

음성 명령어로 작업 추가나 이벤트 예약이 가능해 바쁜 전문가에게 이상적입니다.

일정을 최적화하기 위해 AI 기반 제안 기능을 활성화하세요

일회성, 반복, 위치 기반 알림을 이벤트와 작업 모두에 설정하세요

Google 및 Outlook과 같은 여러 외부 달력 플랫폼과 원활하게 동기화하세요.

Any.do의 한도

반복 작업이나 위치 기반 알림 같은 유용한 기능들은 유료로 제공됩니다

이 도구는 외부 달력과 동기화 지연이 가끔 발생합니다

Any.do 가격 정책

개인용: 무료

프리미엄: 월 $7

가족: 4명 기준 월 $9.99/사용자

Teams: 사용자당 월 $7.99

Any.do 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (190개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4 (180개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Any.do에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰 에 따르면:

“Any. Do는 꽤 오랜 기간 동안 운영되어 왔으며, 그 과정에서 작업 관리 경험을 더 쉽고 즐겁게 만들기 위해 수많은 새로운 기능을 추가해 왔습니다. 이 소프트웨어에서 가장 마음에 드는 점은 단순한 레이아웃과 UI입니다. 또한 알림을 위한 WhatsApp 통합, 달력 연동, 색상 코딩 등 프리미엄 기능들도 높이 평가합니다.”

“Any. Do는 꽤 오랜 기간 동안 운영되어 왔으며, 그 과정에서 작업 관리 경험을 더 쉽고 즐겁게 만들기 위해 수많은 새로운 기능을 추가해 왔습니다. 이 소프트웨어에서 가장 마음에 드는 점은 단순한 레이아웃과 UI입니다. 또한 알림을 위한 WhatsApp 통합, 달력 연동, 색상 코딩 등 프리미엄 기능들도 높이 평가합니다.”

9. 팀업 달력 (공유 팀 일정 및 자원 관리에 최적)

via Teamup

팀업 달력은 모든 참여자의 개별 로그인 없이도 팀 및 그룹 일정을 체계적으로 관리할 수 있도록 개발되었습니다. 사용자 지정 가능한 접근 링크를 제공하여 특정 달력을 본인만 또는 팀 전체가 보기 또는 편집할 수 있습니다.

이 도구는 하나의 통합 시스템 아래 여러 개의 달력이 필요한 클럽, 자원봉사 단체 또는 프로젝트 기반 팀에 탁월한 선택입니다. 팀업 달력을 웹사이트에 임베드하고, 색상 코드별 하위 달력을 설정하며, 이해관계자에게 정보를 제공하기 위해 이메일 요약 발송을 자동화할 수도 있습니다.

팀업 달력의 주요 기능

타임라인, 테이블, 다일 보기 등 11가지 다양한 형식으로 일정을 확인하세요

팀, 리소스 또는 이벤트별로 색상 코드화된 하위 달력 생성

안전한 달력 공유를 위해 9가지 서로 다른 접근 권한 수준 설정

회의실이나 장비 같은 자원을 달력 내에서 바로 예약하세요

사용자 계정 없이도 고유하고 설정 가능한 링크를 통해 달력을 안전하게 공유하세요

지리적으로 분산된 팀을 위한 정교한 시간대 처리 지원

팀업 달력의 한도

모바일 앱 기능이 데스크톱 앱에 비해 제한적입니다

클라우드 스토리지 서비스와의 기본 통합 기능이 부족합니다

팀업 달력 가격 정책

Free

추가 혜택: 연간 결제 시 월 $12

Pro: 월 30달러, 연간 결제

비즈니스: 월 70달러, 연간 결제

Enterprise: 연간 결제 시 월 $120

팀업 달력 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Teamup 달력에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

저는 모든 것에 이걸 사용합니다. 개인적인 일일 작업, 강의 일정, 강의실 예약까지요. 공유 기능과 각 달력별 권한 설정도 마음에 듭니다. 게다가 Notion 페이지와도 연동된다는 점이 가장 큰 장점이죠.

저는 모든 것에 이걸 사용합니다. 개인적인 일일 작업, 강의 일정, 강의실 예약까지요. 공유 기능과 각 달력별 권한 설정도 마음에 듭니다. 게다가 Notion 페이지와도 연동된다는 점이 가장 큰 장점이죠.

📚 함께 읽기: 일정을 효율적으로 관리하는 공유 달력 앱

10. Business Calendar 2 (안드로이드 달력 맞춤형 설정 및 작업 관리에 최적)

via Business 달력 2

비즈니스 캘린더 2는 안드로이드 사용자를 위한 캘린더 및 작업 관리 앱입니다. 광범위한 맞춤형 설정, 지능형 일정 관리 기능, Google 캘린더, Outlook, Exchange와의 원활한 연동을 제공합니다.

일정 관리의 핵심 강점은 다양한 보기(월, 주, 일, 연, 아젠다, 작업)와 유연한 위젯 옵션에 있습니다. 이를 통해 사용자의 일정을 빠르게 한눈에 확인할 수 있습니다. 시간 관리를 위해 연도 보기에서 '열지도' 기능을 제공하여 바쁜 날과 여유로운 날을 즉시 파악할 수 있게 하여 장기 계획 수립을 지원합니다.

아젠다를 관리하든 업무 회의를 조정하든, Business Calendar 2는 하루를 정확하게 계획할 수 있는 유연성과 통제력을 제공합니다.

비즈니스 달력 2의 최고의 기능

월별 달력 보기를 활용하여 일정의 개요를 종합적으로 파악하세요

복잡한 일정 요구사항을 수용하는 유연한 규칙으로 반복 이벤트 설정

드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 약속을 효율적으로 이동 및 복사하세요

달력 이벤트에 첨부 파일을 첨부하여 모든 관련 정보를 한곳에 보관하세요

강력한 음성 입력 기능으로 새 이벤트를 입력하여 수동 입력 시간을 줄이세요

다양한 홈 화면 위젯과 14가지 UI 테마 중에서 선택하여 개인화된 접근을 경험하세요

비즈니스 달력 2의 한도

안드로이드에서만 이용 가능하며, iOS 또는 데스크탑 버전은 제공되지 않습니다.

무료 버전에 포함된 광고가 상당히 방해가 된다고 느끼는 사용자가 많습니다

비즈니스 달력 2 가격 정책

Free

프로: 4.99달러의 일회성 결제

비즈니스 달력 2 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

➡️ 더 알아보기: 태스크 매니저를 위한 최고의 작업 스케줄링 소프트웨어

🎯 다른 프로톤 달력 대안: Cal.com (프라이버시 중심의 일정 관리에 최적화, 오픈소스 유연성 제공) (프라이버시 중심의 일정 관리에 최적화, 오픈소스 유연성 제공)

모르겐 (세련된 데스크톱 앱에서 작업과 달력을 통합하는 데 최적)

TimeHero (작업량과 우선순위에 따른 자동 스케줄링에 최적)

SkedPal (시간 블록 관리 및 동적 일정 변경에 최적)

Tweek 달력 (최소한의 주간 플랜과 방해받지 않는 집중에 최적)

여러 개의 달력을 동시에 관리하고 계신가요? 이 비디오에서 효율적인 방법을 확인해 보세요.

ClickUp으로 최고의 프로톤 달력 대안을 선택하세요

훌륭한 프로톤 달력 대안을 찾는 것은 사용자의 워크플로우, 선호도 및 플랫폼 요구 사항에 따라 달라집니다. 프라이버시가 우선순위라면 판타스틱(Fantastical)이나 애플 캘린더(Apple Calendar) 같은 tools가 안전하고 간편한 선택이지만, 더 많은 기능을 갖춘 옵션을 탐색해볼 수도 있습니다. Google 캘린더(Google 캘린더), Outlook(Outlook), 조호 캘린더(Zoho Calendar)는 강력한 일정 관리 tools를 제공하여 더 큰 유연성, 협업 기능 및 크로스 플랫폼 접근성을 가능하게 합니다.

그러나 캘린더 관리, 작업 추적, 팀 협업을 결합한 올인원 솔루션을 찾고 계시다면 ClickUp이 확실한 선택입니다. 정교한 AI 기반 캘린더, 다양한 통합 기능, 작업 관리 기능을 갖춘 ClickUp을 사용하면 여러 도구 사이를 전환하지 않고도 시간을 더 효율적으로 관리할 수 있습니다.

지금 무료로 가입하여 달력을 생산성의 핵심 도구로 탈바꿈시키세요!