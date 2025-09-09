더 스마트한 시간 추적과 생산성을 위한 TMetric 대체 솔루션 TOP 10

생산적인 하루를 마무리하며 할 일 목록을 모두 처리한 자신을 칭찬합니다. 그런데 기록된 시간을 확인해보니 일의 절반이 추적되지 않았다는 사실을 깨닫게 됩니다.

타이머가 또다시 멈춰버렸습니다. 시스템 업데이트 중 데스크톱 앱이 멈춰버렸기 때문이죠. 이제 청구 가능한 시간에서 실제 일 시간이 빠져버렸습니다.

TMetric을 사용 중이며 다음과 같은 문제에 직면했다면, 이제 전환할 때가 된 것일 수 있습니다.

다음은 더 높은 신뢰성을 제공하는 최고의 TMetric 대안들입니다. 🧰

TMetric의 한도

TMetric은 훌륭한 시간 추적 기능을 제공하지만, 단점이 없는 것은 아닙니다. 여러 클라이언트와 작업하는 프리랜서이거나 내부 워크플로우를 간소화하려는 팀 리더라면, 다음과 같은 일반적인 장애물에 직면할 수 있습니다. 💁

모바일 기기에서 오프라인 추적 기능 없음: *작업 및 프로젝트 시간 추적이나 휴가 신청을 위해서는 인터넷 접속이 필요합니다. 해당 기능은 웹 앱에서만 작동합니다

한도 통합: Notion과 같은 일부 tools은 웹 버전에서는 작동하지만, 데스크톱 앱에서는 지원되지 않습니다

기본적인 프로젝트 관리 기능: 이 tool은 고급 협업 기능과 대시보드 맞춤형 옵션이 부족하며, 마감일을 설정할 수 없어 작업 우선순위 지정이 더 어렵습니다

*보고 정리 필요: 클라이언트와 공유하기 전에 보고서를 편집하는 데 추가 시간이 소요될 수 있습니다

잦은 충돌: *데스크탑 버전은 특히 Windows에서 자주 충돌하여 신뢰성이 떨어집니다

🔍 알고 계셨나요? 펀치 카드와 앱이 등장하기 전, 이집트, 바빌론, 그리스, 중국 및 중세 이슬람 사회의 초기 문명들은 농사와 일상생활을 위해 해시계, 물시계, 심지어 별의 위치까지 활용해 시간을 추적했습니다.

TMetric 대안 한눈에 보기

다음은 최고의 TMetric 대안을 비교한 테이블입니다:

tool 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 고급 작업 관리, 내장형 시간 추적, 사용자 정의 가능한 워크플로우, 강력한 통합 기능 개인, 소규모 비즈니스, 중견 기업 및 대기업이 스마트 AI 인사이트를 통해 여러 프로젝트와 기기에서 시간을 추적하고자 할 때 Free; 기업 맞춤형 설정 가능 Toggl Track 원클릭 시간 추적, 상세한 보고, 프로젝트 대시보드 간단하고 유연한 시간 추적이 필요한 개인, 프리랜서 및 소규모 팀 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작 Harvest 간편한 시간 추적, 청구서 발행 및 경비 관리 시간 추적과 청구서 발행이 필요한 개인, 소규모 비즈니스 및 팀 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.75부터 시작합니다 Rescue Time 자동 시간 추적, 주의 산만 및 시간 블록 관리, 생산성 보고서 집중력을 높이고자 하는 개인 및 프리랜서 Free; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 Clockify 무제한 시간 추적, 보고 및 팀 관리 무제한 시간 추적 및 교대 근무 스케줄링이 필요한 개인, 소규모 비즈니스 및 팀 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $4.99부터 시작합니다 Time Doctor 직원 모니터링, 주의 산만 알림, 상세한 생산성 보고, 급여 시스템 연동 상세 직원 모니터링 및 급여 기능이 필요한 소규모 및 중규모 비즈니스 및 원격 팀 유료 플랜은 사용자당 월 $8부터 시작합니다 Everhour 실시간 시간 추적, 예산 관리 및 보고 프로젝트 관리 tools에 내장된 시간 추적 기능이 필요한 중소 기업 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작 Hubstaff 직원 모니터링, GPS 추적, 생산성 측정 생산성 관리가 필요한 중소기업 및 원격/필드 팀을 위한 솔루션 Free; 유료 플랜은 사용자당 월 $7부터 시작 My Hours 무제한 프로젝트, 클라이언트 관리, 경비 추적 및 보고 기능 여러 클라이언트를 동시에 관리하는 개인, 프리랜서 및 소규모 팀 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $9부터 시작 TimeCamp 자동 시간 추적, 생산성 분석 및 청구서 발행 자동 추적, 분석 및 출근 관리 tools가 필요한 작은 규모의 비즈니스부터 mid-sized 비즈니스까지 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $1.99부터 시작합니다

사용하기 좋은 최고의 TMetric 대안들

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내를 확인하세요.

TMetric은 시간 기록에는 탁월하지만, 종종 더 큰 그림을 놓칩니다: 그 시간이 결과물과 어떻게 연결되는지, 팀의 처리 능력에 어떤 영향을 미치는지, 마감일에 어떤 영향을 미치는지 등입니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 설계된 최고의 시간 추적 소프트웨어를 살펴보겠습니다. ⚒️

1. ClickUp (올인원 프로젝트 및 시간 관리에 최적)

ClickUp에서 시간 추적을 시작하세요 ClickUp 내장 시간 추적 기능을 통해 작업, 프로젝트 또는 팀원별로 소요 시간을 추적하세요

ClickUp, 일용할 모든 것을 위한 앱은 기본적인 시간 추적 tools를 넘어 테이블에 다양한 기능을 제공합니다. 시간, 워크플로우, 마감일, 결과물 관리를 위한 통합 제어 센터입니다.

시간 추적 시 흔히 겪는 어려움은 여러 기기와 일 환경을 동시에 관리해야 한다는 점입니다. 책상에 앉아 있거나 이동 중이거나 작업 간 전환 시에는 시간 기록을 잊기 쉽습니다.

ClickUp 프로젝트 시간 추적은 이 문제를 즉시 해결합니다. 데스크탑, 모바일, 심지어 브라우저 확장 프로그램에서도 타이머를 시작하고 중지할 수 있습니다. 작업 후 시간을 입력하는 것을 선호하시나요? 수동으로 시간을 기록하거나 심지어 입력을 소급 적용할 수도 있습니다.

ClickUp의 데스크탑, 모바일, 웹을 아우르는 기본 제공 시간 추적 기능을 통해 실시간 또는 작업 완료 후 시간을 기록하세요

📌 예를 들어, 프리랜서 디자이너는 홈페이지 리디자인 작업 중 실시간으로 시간을 추적할 수 있으며, 원격 개발 팀은 스프린트 시간을 사후에 기록하는 방식을 선호할 수 있습니다. 모든 시간 입력은 작업과 직접 연결되어 매 순간이 정확히 기록되고 추적 가능하도록 보장합니다.

시간 추적은 시작에 불과합니다. 그 시간이 어디에 쓰이는지 파악하는 것이 동등하게 중요합니다. TMetric 사용자들은 이를 위해 별도의 스프레드시트로 보고서를 작성해야 하므로 일에 불필요한 마찰과 복잡성이 가중됩니다.

ClickUp은 ClickUp 타임시트를 통해 이러한 문제를 해결합니다.

사용자 정의 가능한 타임시트를 통해 날짜, 작업 또는 팀별로 입력을 그룹화하고 필터링할 수 있습니다. 이를 통해 전체적인 상황을 파악하거나 세부 사항을 깊이 있게 분석할 수 있습니다.

분산된 팀을 이끄는 프로젝트 매니저는 타임시트 대시보드를 활용해 예산 초과 시간이나 과도한 업무 배정 사례를 파악할 수 있습니다. 마찬가지로 개인 컨설턴트는 청구서와 함께 제출할 보고서를 생성하여 청구 가능 시간과 비청구 가능 시간의 상세 내역을 완료할 수 있습니다.

ClickUp 타임시트가 생산성 있게 사용한 시간에 대한 정확한 보고를 생성하도록 하세요

팀 회원들은 검토를 위한 타임시트를 제출할 수 있으며, 관리자는 승인하거나 수정 요청을 할 수 있어 규정 준수 또는 급여 처리를 위한 시간 추적이 필요한 기업에 이상적입니다.

ClickUp의 시간 관리 기능을 사용하면 작업에 시간 추정을 설정하고 실제 기록된 시간과 비교할 수 있습니다. 예를 들어, 클라이언트 제안서 작성에 8시간이 소요될 것으로 예상했지만 실제로는 12시간이 기록되었다면, 향후 일 견적을 조정하거나 작성 프로세스를 개선해야 한다는 신호입니다. 시간이 지남에 따라 이러한 통찰력은 팀이 더 효율적으로 일하고 번아웃을 방지하는 데 도움이 됩니다.

이러한 기능 활용이 최고의 시간 관리 팁이지만, 일정 관리와 업무량 가시성 확보 역시 중요한 과제입니다. 특히 시간대를 넘나드는 협업이나 변동하는 마감일을 처리하는 팀에게 더욱 그렇습니다.

AI 기반 ClickUp 캘린더는 클라이언트별 마감일을 관리하는 최적의 솔루션입니다. 작업별 색상 코딩으로 가시성을 높이고 Google 또는 Outlook과 연동하여 모든 일정을 통합 관리합니다. 일별, 주별, 월별 작업 목록을 확인하며 업무량과 마감일의 개요를 제공하여 기한을 놓치는 일을 방지합니다.

ClickUp의 AI 기반 달력으로 전체 일정을 한눈에 보고 관리하세요. 작업, 프로젝트, 약속이 하나의 통합된 공간에서 만나게 됩니다

예를 들어, 세 개의 클라이언트 블로그를 관리하는 프리랜서 콘텐츠 전략가는 각 글에 '초안 마감일', '고객 검토', '게시일'과 같은 맞춤형 날짜 필드를 설정할 수 있습니다. 캘린더는 모든 예정된 콘텐츠 마일스톤을 표시하고, 게시 주기를 조정하기 위해 작업을 드래그 앤 드롭할 수 있으며, 모든 내용을 Google 캘린더와 동기화합니다.

🎥 ClickUp 달력이 가장 중요한 일을 자동으로 우선순위 지정하고 자동으로 스케줄링하는 방법을 알아보려면 이 비디오를 시청하세요:

💡 프로 팁: 세계에서 가장 완료하는 일 AI 인 ClickUp Brain으로 추적한 시간을 맥락적 인사이트로 전환하세요. "오늘/이번 주에 무엇을 했나요?"라고 물어보면, AI가 정리한 타임라인과 여러분의 노력이 실제 성과물로 연결되는 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이는 단순한 시간 추적을 넘어선 맥락 추적입니다. ClickUp Brain을 활용하여 시간을 어디에 어떻게 사용하는지 분석하세요

ClickUp 최고의 기능

*외부 tool 연결: ClickUp 통합 기능을 통해 Toggl, Hubstaff, Google 캘린더와 같은 tool로 워크플로우를 통합하세요

모든 것을 한 곳에서 시각화하세요: ClickUp 대시보드 내 사용자 정의 가능한 카드로 시간, 워크플로우, 프로젝트 상태, 청구 가능 시간을 깔끔한 보기에 한 번에 추적하세요 ClickUp 대시보드 내 사용자 정의 가능한 카드로 시간, 워크플로우, 프로젝트 상태, 청구 가능 시간을 깔끔한 보기에 한 번에 추적하세요

손쉽게 협업하고 문서화하세요: ClickUp Docs로 보고서, 프로젝트 개요, 표준 운용 절차 (SOP), 클라이언트 노트를 작성, 편집, 공유 및 저장하세요 ClickUp Docs로 보고서, 프로젝트 개요, 표준 운용 절차 (SOP), 클라이언트 노트를 작성, 편집, 공유 및 저장하세요

스마트한 워크플로우 구축: *AI를 활용한 효율적인 시간 관리로 업데이트, 요약, 문서 작성에 드는 시간을 절약하세요. 세계에서 가장 완벽한 일 AI인 ClickUp Brain은 회의 내용을 자동 요약하고, 콘텐츠 아이디어를 생성하며, ClickUp 내에서 바로 클라이언트 이메일 초안을 작성해 줍니다

ClickUp의 한도

다양한 기능의 범위로 인해 처음 사용하는 사용자에게는 플랫폼이 다소 복잡하게 느껴질 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp은 에이전시 내부 작업 관리 방식을 완전히 바꿔놓았습니다. 한 곳에서 전체 팀의 워크플로우를 추적하고, 긴급한 작업을 우선순위로 지정하며, 커뮤니케이션을 중앙 집중화할 수 있게 해주었습니다. 프로세스 자동화, 다양한 뷰(목록, 보드, 달력 등) 간 전환, 타 도구 연동 기능은 제 일일 생산성을 크게 향상시켰습니다. 우리 워크플로우에 완벽히 적응하며 팀 관리를 훨씬 효율적으로 만들어주는 올인원 플랫폼입니다.

ClickUp은 에이전시 내부 작업 관리 방식을 완전히 완료했습니다. 한 곳에서 전체 팀의 워크플로우를 추적하고, 긴급한 업무를 우선순위로 지정하며, 커뮤니케이션을 중앙 집중화할 수 있게 해주었습니다. 프로세스 자동화, 다양한 뷰(목록, 보드, 달력 등) 간 전환, 타 도구 연동 기능은 제 일일 생산성을 크게 향상시켰습니다. 우리 워크플로우에 완벽히 적응하며 팀 관리를 훨씬 효율적으로 만들어주는 올인원 플랫폼입니다.

📖 추천 자료: 타임시트 템플릿

2. Toggl Track (간단하고 유연한 시간 추적이 필요한 프리랜서에게 최적)

via Toggl Track

Toggl Track은 프리랜서, 원격 팀, 프로젝트 관리자에게 시간을 수익으로 전환하는 데 필요한 모든 tool을 제공합니다. 이 앱을 통해 시간당 요금을 설정하고, 청구 가능 시간과 비청구 가능 시간을 추적하며, 팀이 매시간을 어떻게 활용하는지 정확히 반영하는 상세한 타임시트 보고서를 생성할 수 있습니다.

Toggl의 내장된 청구서 생성 tool를 사용하면 시간 입력을 깔끔하고 전문적인 청구서로 전환할 수 있습니다. 스프레드시트 작업이나 복사-붙여넣기 작업이 필요 없습니다. 이는 더 빠른 대금 수령을 의미하며, 클라이언트는 항상 자신이 지불하는 항목을 명확히 알 수 있습니다. 또한 추적된 시간 분석을 통해 수익성을 개선하고, 매출 예측을 수행하며, 프로젝트를 더 효과적으로 플랜할 수 있습니다.

Toggl Track 주요 기능

백그라운드 추적 기능을 활성화하여 앱 및 웹사이트 활동을 자동으로 캡처하고, 이를 추후 시간 입력으로 전환하세요

GDPR 준수, ISO 27001 인증, 99.99% 가동 시간 보장을 통해 강력한 보안을 확보하세요

스크린샷이나 카메라 모니터링과 같은 감시 방지 추적 기능을 활용하세요

Toggl Track의 한도

때로는 백그라운드에서 시간 추적이 중단되기도 하며, 사용자는 시계가 계속 작동 중인지 확인해야 합니다

Toggl Track 가격

Free

스타터: 사용자당 월 $10

프리미엄: 사용자당 월 $20

기업: 맞춤형 가격

Toggl Track 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (1,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Toggl Track에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 직접 발췌:

다양한 프로젝트별로 맞춤형으로 설정할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 독립 계약 일에 매우 유용합니다.

다양한 프로젝트별로 맞춤형으로 설정할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 독립 계약 일에는 매우 유용합니다.

3. Harvest (시간 추적과 청구서 발행이 필요한 소규모 비즈니스에 최적)

via Harvest

Harvest의 프로젝트 및 팀 설정 tools를 사용하면 몇 분 만에 새 프로젝트를 생성하고, 작업을 할당하며, 협업자를 초대할 수 있습니다. 모든 것이 설정되면 시간 추적은 간단합니다: 실시간 타이머, 수동 입력 또는 Google 캘린더 연동을 활용하여 청구 가능한 시간을 정확하게 기록하세요.

또한 타임라인 뷰를 제공하여 팀의 시간이 프로젝트별로 어떻게 배포되는지 정확히 파악할 수 있습니다. 팀 개요 및 프로젝트 진행 상황 보고서를 통해 과부하 상태이거나 활용도가 낮은 인력을 확인하고 프로젝트가 계획에서 벗어나는 시점을 즉시 파악할 수 있습니다. 자동 알림과 감사 이메일을 설정하여 결제 추적에 소요되는 시간을 줄일 수도 있습니다.

Harvest의 최고의 기능들

내부 비용을 추적하여 청구 가능한 시간과 비교하고, 개인 및 팀의 일별 및 주별 총계를 보기

추적한 시간과 경비를 전문적인 청구서로 전환하여 웹, PDF 또는 인쇄 버전으로 발송하세요

Asana, Trello, QuickBooks, Slack 등 50개 이상의 tools와 연동하여 수익성과 팀 성과에 대한 종합적인 개요를 확인하세요

Harvest의 한도

관리자가 팀별 통계를 확인할 수 있는 대시보드가 부족합니다

Harvest 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $13.75

프리미엄: 사용자당 월 $17.50

Harvest 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Harvest에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가를 확인해 보세요:

사용자 친화적인 인터페이스, 무료 사용 플랫폼, 작업별 시간 추적 편집의 유연성을 제공합니다. Asana와 같은 다른 프로젝트 관리 플랫폼과도 손쉽게 연동할 수 있습니다.

사용자 친화적인 인터페이스, 무료 사용 플랫폼, 작업별 시간 추적 편집의 유연성을 제공합니다. Asana와 같은 다른 프로젝트 관리 플랫폼과도 손쉽게 연동할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 함무라비 코드 (기원전 1772년경) 에는 노동 시간 추적과 근로 시간에 따른 임금 지급에 관한 법률이 포함되어 있었습니다. 이는 여러분의 프로젝트 관리 앱보다 거의 4,000년 앞서 있는 일입니다.

4. Rescue Time (집중력 향상과 디지털 습관 자동 추적을 원하는 개인에게 최적)

via Rescue Time

Rescue Time의 가장 큰 장점은 백그라운드에서 조용히 실행되며, 사용자가 어떤 앱, 웹사이트, 파일을 얼마나 오래 사용했는지 자동으로 추적한다는 점입니다. 자동 시간 추적 기능은 모든 활동을 유형과 생산성 수준별로 분류합니다. 이 정보는 상세 보고서와 깔끔한 생산성 펄스로 연결되어, 디지털 습관의 생산성을 기준으로 매일 점수를 제공합니다.

프리랜서와 클라이언트 팀은 시각적 타임시트 기능도 좋아할 것입니다. 이 기능은 하루 일과를 상세히 지도하여 청구 가능한 시간을 쉽게 기록하거나 프로젝트에 투입된 시간을 검토할 수 있게 합니다. 마지막에는 주간 보고서를 받아 향후 플랜을 세우는 데 활용할 수 있습니다.

Rescue Time 주요 기능

Focus Sessions 을 통해 집중 작업용 타이머를 설정하고 Spotify 또는 YouTube로 배경 음악까지 재생하세요

RescueTime Assistant와 자동 알림 기능으로 더 나은 습관을 형성하세요

맞춤형 목표와 알림을 설정하여 실시간 업데이트, 주간 이메일 보고서, 개인 대시보드의 상세 목표 분석을 통해 진행 상황을 추적하세요

Rescue Time의 한도 극복

특정 프로젝트에 대한 기간 태깅을 허용하지 않습니다

Rescue Time 가격 정책

Lite: 무료

프리미엄: 사용자당 월 $12

팀: 사용자당 월 $9

Rescue Time 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (140개 이상의 리뷰)

Rescue Time에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

다음은 실제 사용자의 경험담입니다:

RescueTime은 백그라운드에서 실행되며 다양한 앱과 웹사이트에서 소비하는 시간을 자동으로 기록하여 내 일일 행동 패턴에 대한 명확한 보기를 제공해줍니다.

RescueTime은 백그라운드에서 실행되며 다양한 앱과 웹사이트에서 소비하는 시간을 자동으로 기록하여 내 일일 행동 패턴에 대한 명확한 보기를 제공해줍니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%가 맞춤형 시간 관리 전략을 사용합니다. 그러나 대부분의 워크플로우 관리 tools는 아직 강력한 내장형 시간 관리 또는 우선순위 지정 기능을 제공하지 않아 효과적인 우선순위 지정을 방해할 수 있습니다. ClickUp의 AI 기반 일정 관리 및 시간 추적 기능은 추측을 데이터 기반 의사 결정으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 작업에 최적화된 집중 시간대까지 제안해 줍니다. 실제 일 방식에 맞춰 조정되는 맞춤형 시간 관리 시스템을 구축하세요!

5. Clockify (무제한 시간 추적 및 교대 근무 스케줄링이 필요한 팀에 최적)

via Clockify

Clockify는 최소한의 설정만으로 작업 시간을 기록하고, 프로젝트를 추적하며, 모든 구성원의 책임감을 유지하는 시간 추적 및 생산성 플랫폼입니다. 기록을 깜빡했나요? 문제없습니다. 과거 입력을 편집하고 클라이언트, 프로젝트 또는 작업별로 시간을 분류할 수 있습니다.

특히 플랫폼의 타임시트 관리 tools를 통해 대량 편집, 승인 워크플로우, 출퇴근 대시보드 등의 혜택을 누릴 수 있습니다. 내장된 교대 근무 스케줄링과 프로젝트 계획 기능을 활용하면 팀의 업무량을 계획하고 예상 소요 시간과 실제 소요 시간을 비교할 수 있습니다.

Clockify의 주요 기능

대시보드와 상세 활동 보고서로 팀 출근률과 생산성을 모니터링하세요

직원이 물리적 위치에서 출퇴근 기록을 할 수 있도록 현장 키오스크 를 설치하세요

유휴 시간 감지 기능을 활성화하여 비활성 기간을 식별하고 유휴 시간을 포함할지 제외할지 결정하세요

Clockify의 한도

모바일 앱은 데스크톱 버전과 동일한 기능을 제공하지 않습니다

Clockify 가격 정책

Free Forever

기본 : 사용자당 월 $4.99

표준 : 사용자당 월 $6.99

Pro : 사용자당 월 $9.99

기업 : 사용자당 월 $14.99

생산성 제품군: 사용자당 월 $15.99

Clockify 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (170개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (9,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Clockify에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2의 한 사용자가 다음과 같은 피드백을 공유했습니다:

매우 유용하므로 일 시간 기록, 개인 프로젝트 관리, 또는 단순히 생산성 유지에 이르기까지 사용이 간편합니다.

매우 유용하므로 일 시간 기록, 개인 프로젝트 관리, 또는 단순히 생산성 유지에 이르기까지 사용이 간편합니다.

🔍 알고 계셨나요? 펀치 카드가 한때 사무실을 지배했답니다! 1894년 다니엘 M. 쿠퍼가 발명한 '로체스터 레코더'는 기업이 근무 시간을 자동으로 기록할 수 있게 한 최초의 카드 기반 시스템이었습니다. 아날로그 자동화의 정수였죠.

6. Time Doctor (원격 근무 팀을 위한 상세한 직원 모니터링 및 급여 기능 기능이 필요한 경우 최적)

via Time Doctor

Time Doctor는 가시성과 책임감을 바탕으로 성장하는 원격, 하이브리드, 사무실 근무 팀을 위한 종합 생산성 관리 플랫폼입니다. 맞춤형 일정을 설정하고 플랜된 시간과 실제 작업 시간을 비교하여 업무량을 최적화하고 번아웃을 줄이는 데 활용할 수 있습니다.

시간당 요금을 청구하는 비즈니스 고객을 위해 Time Doctor는 자동화 급여 및 청구서 발행 기능으로 빛을 발합니다. 기록된 근무 시간으로 정확한 청구서를 생성하고 추가 관리 작업 없이 팀에게 원활하게 지급하세요. 팀은 또한 오프라인 시간 추적 기능을 활용하여 화면에서 떨어진 일이나 불안정한 인터넷 연결에서의 일 또한 정확히 반영되도록 합니다.

Time Doctor의 주요 기능

정기적으로 스크린샷을 캡처하고 직원 모니터링을 수행하여 일을 확인하고 활동 증거를 제공하세요

실제 키 입력을 기록하지 않고 키보드 및 마우스 사용을 기반으로 활동 수준을 측정하여 생산성을 평가하세요

업무와 무관한 사이트 방문 시 주의 분산 알림을 받아 집중력을 유지하세요

Time Doctor의 한도

이 도구는 유휴 시간이나 비생산적인 시간의 원인과 패턴을 파악할 수 있는 탐색기 데이터를 제공하지 않습니다

Time Doctor 가격 정책

기본: 사용자당 월 $8

표준: 사용자당 월 $14

프리미엄: 사용자당 월 $20

기업: 맞춤형 가격

Time Doctor 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Time Doctor에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어 한 분의 의견:

Time Doctor의 강력한 추적 기능 덕분에 팀의 생산성을 명확히 파악할 수 있어 매우 만족합니다. 총 일한 시간은 물론 생산적 시간과 비생산적 시간, 심지어 유휴 시간까지도 세세히 탭할 수 있습니다.

Time Doctor의 강력한 추적 기능 덕분에 팀의 생산성을 명확히 파악할 수 있어 매우 만족합니다. 총 일한 시간은 물론 생산적 시간과 비생산적 시간, 심지어 유휴 시간까지도 세세히 탭할 수 있습니다.

📖 추천 읽기: 더 나은 작업 관리를 위한 최고의 Time Doctor 대안

via Everhour

Everhour(Everhour)는 팀이 이미 사용하는 Asana(Asana), Trello(Trello), ClickUp(ClickUp) 등의 tools와 직접 연동되는 스마트하고 직관적인 프로젝트 시간 관리, 추적 및 예산 관리 도구입니다. 시간 또는 수수료 기반 예산 설정, 반복 시간 한도 생성, 예상 일 수 대비 실제 일 수 비교가 가능합니다.

이 플랫폼은 관리자에게 팀원들의 가용성에 대한 가시성을 제공하여 업무량 균형을 더 쉽게 맞출 수 있게 합니다. 이는 계획 수립을 더욱 효과적으로 만들고 직원들의 번아웃을 방지하는 데 크게 기여합니다. Everhour는 청구 및 송장 발행도 간소화합니다. 추적된 시간과 비용을 기반으로 전문적인 송장을 생성할 수 있으며, QuickBooks나 Xero 같은 회계 tools와 동기화하여 완전히 연결된 워크플로우를 구축할 수도 있습니다.

Everhour의 주요 기능

예산 초과 시 누구의 시간도 보고하지 못하도록 예산 설정을 활용하세요

프로젝트 기본 요금을 재설정하고 각 작업에 특정 요금을 할당하세요

확대/축소, 검색, 필터링, 정렬 기능을 활용하여 특정 팀원과 할당된 업무를 빠르게 보기를 확인하세요

Everhour의 한도

보고서에 새 항목을 생성하지 않고는 작업에 태그를 하나 이상 추가할 수 없습니다

Everhour 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $10

Everhour 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (170개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (430개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Everhour에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

실제 사용자의 후기 일부:

저희 IT 컨설팅 업체에서는 Everhour와 linear. app을 함께 사용해 작업 시간뿐만 아니라 프로젝트 예산까지 추적합니다. 다양한 테이블, 차트 및 분석 시각화 자료 덕분에 누가 어떤 일을 진행 중인지 쉽게 파악할 수 있습니다.

저희 IT 컨설팅 업체에서는 Everhour와 linear. app을 함께 사용해 작업 시간뿐만 아니라 프로젝트 예산도 추적합니다. 다양한 테이블, 차트 및 분석 시각화 자료 덕분에 누가 어떤 일을 진행 중인지 쉽게 파악할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 1888년 윌라드 번디가 최초의 기계식 출퇴근 기록기를 발명하여 기업들이 근로자의 근무 시작 및 종료 시간을 더 쉽게 추적할 수 있게 되었습니다.

8. Hubstaff (GPS 및 생산성 모니터링이 필요한 필드 팀 및 원격 비즈니스에 최적)

via Hubstaff

Hubstaff를 통해 관리자는 앱 및 URL 추적, 키보드/마우스 움직임을 기반으로 한 활동 수준, 그리고 프라이버시를 위해 흐리게 처리하거나 삭제할 수 있는 선택적 스크린샷을 통해 생산성의 가시성을 완벽하게 확보할 수 있습니다.

또한 예산과 마감일을 관리 중이라면, Hubstaff를 통해 프로젝트 예산을 설정하고 한도에 가까워지면 알림을 받으며, 상세 보고서를 활용해 팀별 시간, 생산성, 비용을 추적할 수 있습니다. 이 플랫폼은 20개 이상의 맞춤형 보고서를 제공하므로, 정확히 필요한 부분만 집중적으로 분석할 수 있습니다.

유휴 시간 제거, 성과 배지, 프라이버시 중심 제어(키 입력 기록 없음, 웹캠 모니터링 없음) 같은 부가 기능으로 감독과 자율성 사이의 균형을 보장합니다.

Hubstaff의 주요 기능

여러 작업 현장을 위한 GPS 타임 클록 앱과 지오펜싱 기능으로 직원 위치를 모니터링하고 시간을 추적하세요

PayPal, Wise, Gusto와 같은 연동 서비스로 급여 지급을 자동화하세요

작업 할당, 마감일 설정, 스프린트, 타임라인, 맞춤형 워크플로우를 포함한 프로젝트 관리를 위한 칸반 보드 활용

Hubstaff의 한도

일부 사용자는 활동 추적이 지나치게 간섭적으로 느껴질 수 있다고 보고하며, 특히 빈번한 스크린샷 기능이 문제라고 지적합니다

Hubstaff 가격 정책

무료 체험판

스타터: 사용자당 월 $7

Grow: 사용자당 월 $9

팀: 사용자당 월 $12

*기업: 사용자당 월 $12

Hubstaff 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (1,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Hubstaff에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰에서는 이렇게 표현했습니다:

이 도구는 생산성을 침해하지 않으면서 모니터링하고, 클라이언트를 위한 정확한 보고를 생성하며, 진행 중인 일에 대한 완전한 투명성을 유지할 수 있게 해줍니다. 다른 프로젝트 관리 tools와의 통합도 큰 장점입니다.

이 도구는 생산성을 침해하지 않으면서 모니터링하고, 클라이언트를 위한 정확한 보고를 생성하며, 진행 중인 일에 대한 완전한 투명성을 유지할 수 있게 해줍니다. 다른 프로젝트 관리 tools와의 통합도 큰 장점입니다.

📖 추천 자료: 시간 관리를 위한 무료 프로젝트 시간 추적 템플릿

9. My Hours (여러 클라이언트와 프로젝트를 관리하는 프리랜서 및 컨설턴트에게 최적)

via My Hours

클라우드 기반 시간 추적 플랫폼으로 구축된 My Hours는 타임시트 유지 관리 및 행정 업무 완료의 부담을 줄여줍니다. 작업 할당, 프로젝트 예산 관리, 그리고 프로젝트, 작업 또는 사용자별 맞춤형 시간당 요금과 같은 풍부한 기능을 제공합니다.

My Hours는 내장된 승인 워크플로우와 알림 기능을 통해 무제한 사용자를 지원하며 타임시트 정확성을 보장합니다. 팀은 생산성과 청구 가능 시간을 분석하기 위한 상세 보고서 생성, 자동 보고서 발송 일정 설정, 플랫폼에서 직접 송장 발송까지 가능합니다.

My Hours의 주요 기능

이메일을 통한 자동 보고서 발송을 설정하여 이해관계자에게 최신 정보를 제공하세요

특정 기간의 기록된 시간을 잠그고 규정 준수를 위한 감사 로그를 다운로드하세요

인기 청구 tool과의 연동을 통해 기록된 시간에서 바로 전문적인 청구서를 생성하고 발송하세요

My Hours의 한도

프로젝트 수준에서 작업 필드를 필수 항목으로 설정해야 합니다

My Hours 가격 정책

Free

Pro: 월 $9/사용자당

기업: 맞춤형 가격

My Hours 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (980개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 My Hours에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 이렇게 표현했습니다:

프로젝트 예산을 해당 작업에 소요된 시간과 직접 연계하여 관리할 수 있는 기능이 마음에 듭니다. 이를 통해 팀 전체가 예산이 초과되는지, 아니면 예산보다 앞서는지 명확히 파악할 수 있기 때문입니다.

프로젝트 예산을 해당 작업에 소요된 시간과 직접 연계하여 관리할 수 있는 기능이 마음에 듭니다. 이를 통해 팀 전체가 예산이 초과되는지, 아니면 예산보다 앞서는지 명확히 파악할 수 있기 때문입니다.

🔍 알고 계셨나요? 시간 추적 소프트웨어 시장 규모는 2032년까지 114억 8천만 달러에 달할 것으로 프로젝트되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.5%를 보일 전망입니다.

via TimeCamp

TimeCamp는 자동 및 수동 시간 관리를 위해 설계된 강력한 시간 추적 tool입니다. 웹, 데스크탑, 모바일 및 브라우저 확장에서 작동하여 시간을 정확하게 기록하기 쉽게 해줍니다.

단순한 시간 추적을 넘어 팀 생산성에 대한 통찰력을 제공합니다. 앱 및 웹사이트 사용량을 모니터링하고, 생산성 수준별로 활동을 분류하며, 책임성을 강화하기 위해 스크린샷을 캡처할 수도 있습니다. 출근 관리, 휴가 신청 관리, 성과 평가, 급여 처리, 청구서 발행을 위한 상세 보고서 생성이 가능합니다.

TimeCamp의 주요 기능

맞춤형 추적을 위해 생산성 카테고리, 유휴 시간 감지, 프라이버시 추적 기능을 설정하세요

AI 시간 추적기 로 화면 활동을 분석하여 수동 입력을 없애세요

직원들의 비생산적 활동을 최소화하기 위해 사용 패턴을 파악하세요

TimeCamp의 한도

데스크탑 시간 추적기의 위젯은 기능이 제한적이어서 계속 웹사이트로 돌아와야 합니다

TimeCamp 가격 정책

Free

스타터: 월 $1.99/사용자

프리미엄: 월 $3.99/사용자당

얼티밋: 월 $5.99/사용자당

기업: 사용자당 월 $14.99

TimeCamp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (340개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (590개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 TimeCamp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 사용자가 TimeCamp에 대해 남긴 평가입니다:

추적한 시간을 입력하는 방법은 다양합니다. 작업을 실시간으로 등록하거나 일별 또는 주별로 입력할 수 있습니다. 이를 통해 모든 직원이 원하는 방식으로 유연하게 시간을 추적할 수 있습니다.

추적한 시간을 입력하는 방법은 다양합니다. 작업을 실시간으로 등록하거나 일별 또는 주별로 입력할 수 있습니다. 이를 통해 모든 직원이 원하는 방식으로 유연하게 시간을 추적할 수 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: 최고의 TimeCamp 대안 및 경쟁사

더 나은 시간 인사이트와 스마트한 팀 협업을 위해 ClickUp으로 전환하세요

수많은 훌륭한 추적 tools가 존재하는 만큼, 기본적인 기능에 만족할 필요가 없다는 것은 분명합니다.

마감일을 지키고, 팀과 협업하며, 몇 번의 클릭만으로 목표를 더 빨리 달성하는 데 도움이 필요하신가요?

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp은 정확한 시간 추적, 맞춤형 타임시트, 업무량 관리, 달력 동기화를 하나의 플랫폼에서 제공합니다.

그러니 망설이지 마세요! 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅