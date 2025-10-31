SaaS OKR: 제품 주도 성장을 위한 예시 및 프레임워크

2분기 말, 영업 팀은 목표를 6% 미달했습니다. 치명적이진 않지만, 충분히 아픈 결과였습니다. 그리고 되돌아보면, 문제는 노력 부족이 아니었습니다. 사람들은 열심히 일했지만… 가장 중요한 일에 집중하지 않았던 것입니다.

OKR(목표와 핵심 성과)은 바로 이 문제를 해결하기 위해 존재합니다. OKR은 일을 전략에 부합시키고, 팀 간의 목표를 연결하며, 진행에 긴박감을 부여합니다. 하지만 OKR이 모호하거나 서로 연결되지 않거나, 다섯 가지 다른 tool로 추적된다면? 그저 체크리스트에 추가된 또 하나의 작업으로 전락할 뿐입니다.

이 블로그 글에서는 OKR에 대해 알아야 할 모든 것과 ClickUp이 이를 추적하는 데 어떻게 도움을 주는지 살펴보겠습니다. 🎯

OKR이란 무엇이며 SaaS에서 중요한 이유

고속 성장 팀을 위해 설계된 간단한 목표 설정 프레임워크. OKR(오브젝트와 키 성과 결과)은 달성하고자 하는 목표와 그 진척도를 측정하는 방법을 정의하는 데 도움을 줍니다. 빠르게 변화하는 SaaS 조직에서 OKR은 주간 단위로 우선순위가 바뀌더라도 핵심에 집중할 수 있도록 지원합니다. ✅ 목표: 명확하고 영감을 주는 결과물 ✅ 키 결과: 진전을 이루고 있음을 입증하는 측정 가능한 증거

SaaS 기업에서는 시장 변화와 팀 확장으로 모든 것이 빠르게 움직입니다. 명확한 로드맵 없이는 바쁘게 움직일 뿐 효과적이지 못할 수 있습니다.

OKR이 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다:

중점 사항 명확화: 팀이 너무 많은 일에 노력을 분산시키지 않고 진정으로 중요한 일에 집중할 수 있도록 합니다.

부서 간 협력 강화: 제품, 영업 팀, 마케팅, 고객 성공 팀이 공유 목표를 향해 일하는 데 일하도록 합니다.

혁신 장려: 팀이 현명한 위험을 감수하고 아이디어를 시험하며 지속적으로 개선하도록 독려하세요.

책임 소재를 명확히 하세요: 각 목표에 명확한 소유자를 지정하여 책임 범위를 투명하게 관리하세요

진행 상황 추적: 효과적인 부분과 그렇지 않은 부분을 모니터링하고 필요 시 신속하게 방향을 전환하세요.

고객 값 우선: 의미 있는 성과를 이끌어내기 위해 목표를 사용자 만족도와 유지율에 연계하세요

성장 주도: 신규 고객, 매출 또는 시장 확대를 통해 팀이 스케일링에 집중하도록 유지하세요.

소유권 함양: 팀이 자체 OKR을 설정하도록 하여 커밋과 책임감을 높입니다.

전략과 메트릭의 균형: MRR, CAC, 이탈률과 같은 키 메트릭으로 큰 그림 목표를 연결하세요.

📕 용어 설명: 월간 반복 수익(Monthly Recurring Revenue, MRR)은 구독 또는 반복 청구로 매월 예측 가능한 수입을 의미하며, 꾸준한 성장 측정이 가능합니다. 고객 획득 비용(Customer Acquisition Cost, CAC)은 마케팅, 영업 팀, 온보딩 비용을 포함해 신규 고객 한 명을 확보하는 데 소요되는 금액을 말합니다.

효과적인 SaaS OKR 설정 방법

SaaS 조직에서는 목표가 빠르게 변화하는 경우가 많습니다. 체계적인 OKR 프레임워크는 이러한 변화에 일관성을 부여하여 팀이 올바른 이니셔티브를 우선순위화하고, 조기에 방향을 수정하며, 영향력을 평가할 수 있도록 합니다.

OKR 설정 및 실행 방법을 함께 살펴보겠습니다. 💁

단계: OKR을 큰 그림과 연계하세요

💡 모든 오브젝트를 회사의 미션에 연계하여 팀의 일관성을 유지하세요.

목표 설정에 착수하기 전에 한 단계 물러서 보세요. 모든 목표는 회사의 비전과 전략적 우선순위를 반영해야 합니다. OKR이 비즈니스의 근본적인 '이유'를 직접 지원하지 않는다면, 그것은 잡음에 불과합니다.

📌 예시: 당신의 사명은 '프리랜서를 위한 SaaS tools을 단순화하는 것'입니다. 강력한 목표는 '개인 사용자에게 맞춤화된 직관적인 대시보드 경험을 출시한다'일 수 있습니다.

단계 #2: 명확하고 영감을 주는 목표 설정

💡 오브젝트는 짧고 동기부여가 되며 메트릭 없이 설정하세요.

목표는 지도(과정)가 아닌 목적지입니다. 간결하고 동기부여가 되며 메트릭이 포함되지 않아야 합니다. 실행 단계나 KPI를 담지 마세요. 그건 키성과지표(Key Results)의 역할입니다.

오브젝트가 팀에 활력을 불어넣지 못한다면 다시 작성하세요. 매주 이 문구를 되새기게 될 테니, 반드시 의미 있게 만들어야 합니다.

⚠️ 주의: ‘랜딩 페이지 최적화를 통해 전환율을 2% 향상시킨다’는 목표가 아닙니다. 이는 할 일 목록에 감춰진 키 결과입니다. 더 나은 목표는 ‘사용자에게 원활한 첫 경험을 제공한다’입니다.

단계 #3: 구체적인 키 결과(Key Results) 수립하기

💡 의도를 측정 가능한 결과로 전환하세요.

키 성과 결과(Key Results)는 책임 소재가 명확히 드러나는 부분입니다. 이를 통해 진행이 이루어지고 있는지 확인할 수 있습니다. 각 지표는 모호한 의도나 활동이 아닌, 정량화 가능한 결과여야 합니다.

📌 예시: 오브젝트: '첫 30일 내 사용자 유지율 향상' 키 결과: 30일 유지율을 45%에서 60%로 향상시키세요

값 창출 기간을 7일에서 3일로 단축하세요

온보딩 완료율을 80%로 끌어올리세요

단계 #4: 노력을 집중하세요

💡 더 적고 명확한 목표가 산만한 우선순위보다 효과적입니다.

더 많은 것이 더 나은 것이 아닙니다. 더 나은 것이 더 나은 것입니다. SaaS 팀은 이미 기능 출시, 로드맵 변경, 고객 피드백, 긴급 대응을 병행하고 있습니다. 팀당 측정 가능한 오브젝트는 2~4개로 제한하고, 각 오브젝트당 키 결과물은 최대 3~5개로 유지하세요.

또한 각 팀의 목표가 회사 전체 목표와 다른 팀의 목표를 모두 지원하도록 하십시오.

📌 예시: 회사 오브젝트: ‘확장 수익 증대’ 제품 KR: '사용량 기반 가격 정책을 베타 버전으로 출시하기' 마케팅 KR: '가격 정책 시범 운영에 500건의 가입 유도' CS KR: '베타 사용자를 유료 계정으로 50명 업셀링'

단계 #5: 검토하고, 배우고, 적응하세요

💡 OKR은 함께 진화합니다—점검하고, 평가하고, 개선하세요.

OKR은 '한번 설정하면 끝'이 아닙니다. 주간 또는 격주로 점검하되, 책임을 묻기 위함이 아니라 방향을 수정하기 위함입니다. 주기 종료 시 간단한 0.0-1.0 점수 시스템을 활용해 진행을 정확히 반영하세요.

점수 체계는 다음과 같이 구성될 수 있습니다:

1. 0: 완전히 달성됨

0. 7: 진행은 있지만, 아직 완벽하지는 않음

0. 3: 목표에서 벗어남

OKR 프레임워크를 이해했다면, 다음 단계는 팀에 적용하는 것입니다. 아래에서는 제품 및 엔지니어링부터 마케팅, 고객 성공에 이르기까지 실제 SaaS 부서별 OKR 예시를 살펴보며, 진정한 성장을 이끌어내는 측정 가능한 목표 설정에 도움을 드리겠습니다.

팀별 SaaS OKR 예시

가장 효과적인 SaaS 팀은 일상 일을 더 광범위한 SMART 목표와 연계합니다. 여기서는 팀별 실용적인 OKR 예시를 분석하여 모두가 동기화되어 나아갈 수 있도록 하겠습니다. 👇

1. 제품 팀 OKR

신속하게 출시하고 있지만 고객 이탈률은 여전히 높습니다. 이는 제품 팀이 영향력보다 출시 자체에 집중하고 있다는 신호입니다. 채택률, 유지율 또는 값에 초점을 맞춘 명확한 제품 OKR은 노력을 의미 있는 결과로 전환할 수 있습니다.

효과적인 OKR의 몇 가지 예시는 다음과 같습니다:

다음 분기 내에 사용자의 경험을 개선하십시오.

사용자 설문조사를 통해 평균 고객 만족도 평가 9점 이상 달성하기

평균 지원 응답 시간을 10% 단축하세요

제품 업데이트를 통해 고객 유지율을 20% 향상시키세요

새로운 3분기 제품을 성공리에 출시하세요

30명의 맞춤형 고객과 대화하여 그들의 요구사항과 피드백을 파악하세요

10개의 사용자 비디오를 시청하고 키를 팀과 공유하세요

마케팅 및 영업 팀의 역량을 강화하기 위해 두 차례의 교육 세션을 진행하십시오.

제품 마케팅 부서에서 작성한 15개의 고객 요구사항 문서를 검토하여 올바른 기능을 개발하고 있는지 확인하세요.

🔍 알고 계셨나요? 인텔의 전 CEO 앤디 그로브가 1970년대에 OKR 개념을 처음 도입했습니다. 이는 회사의 비즈니스 모델에 부합하는 성장 및 혁신 관리 전략이었습니다. 그의 영감은 경영 이론가 피터 드러커와 목표 관리 (MBO) 개념에서 비롯되었습니다.

2. 엔지니어링 팀 OKR

엔지니어링 목표는 티켓과 기술 부채에 묻히기 쉽습니다. 만약 여러분이 그런 상황이라면, 다음과 같은 OKR 예시가 도움이 될 수 있습니다.

제품 출시 품질 향상

월평균 신규 버그 리포트 번호수를 72건에서 60건으로 감소시키기

최신 릴리스에서 크래시 없는 비율을 96%에서 99%로 향상시키세요

테스트 커버리지를 35%에서 50%로 확대하여 출시 전 더 많은 문제를 포착합니다.

개발 팀의 속도를 높여라

스프린트 속도를 42점에서 60점으로 끌어올려 매 주기마다 더 많은 성과를 달성하세요

평균 코드 리뷰 시간을 30% 단축하여 일을 진행하세요

누락된 디자인으로 인해 플랜된 기능의 2% 미만이 블록되도록 보장하십시오

3. 마케팅 팀 OKR

캠페인 클릭수는 늘었지만, 영업 팀은 여전히 리드 품질 문제로 고전하고 있나요? 바로 이때 효과적인 OKR이 필요합니다. 영감을 얻을 수 있는 마케팅 OKR 예시를 소개합니다:

리드 품질 기준에 따른 마케팅-영업 팀 간 연계성 향상

영업 팀으로 전달되는 부적격 리드 비율을 40%에서 25%로 감소시키세요.

MQL(마케팅 자격을 갖춘 리드)에서 SQL(영업 자격을 갖춘 리드)로의 전환율을 12%에서 20%로 향상시키세요.

구매 결정 단계(Bottom-of-Funnel)를 지원하는 목표 콘텐츠 캠페인을 시작하세요.

브랜드 가시성과 인바운드 성장을 강화하세요

분기 대비 웹사이트 자연 유입 트래픽 30% 증가

고객 성공 이야기를 강조하는 세 가지 고의도 사례 연구를 게시하세요

이메일 캠페인 오픈 평가를 25%에서 35%로 끌어올리세요

4. 영업 팀 OKR

영업 팀은 목표 달성에 힘쓰지만, 영업 OKR은 즉각적인 수익 목표와 장기적 성장 동력 간의 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다. 다음은 몇 가지 예시입니다:

영업 팀 효율성을 개선하고 더 많은 고품질 거래를 성사시키세요

성공률을 18%에서 25%로 향상시키세요

평균 거래 주기를 42일에서 30일로 단축하세요

닫힘된 모든 영업 기회에 대해 승패 분석을 수행하세요

반복 가능하고 확장 가능한 아웃바운드 영업 팀 엔진 구축

세 가지 키 구매자 페르소나를 목표로 하는 아웃바운드 시퀀스 출시

아웃바운드 채널을 통해 순수 신규 마케팅 적격 리드(MQL) 50건을 생성하세요.

모든 아웃바운드 캠페인에서 10% 응답률 달성

5. 고객 성공 팀 OKR

고객은 성공적으로 온보딩되지만 3개월 후 이탈합니다. 이는 값 실현이 취약함을 시사합니다. 도입 마일스톤, 헬스 스코어 또는 NPS를 중심으로 한 OKR은 고객 지원팀이 시기를 놓치기 전에 개입할 수 있도록 돕습니다. 다음은 몇 가지 예시입니다:

맞춤형 고객 만족도와 충성도 향상

고객 만족도 점수(CSAT)를 개선하고 90% 이상 달성하세요.

전분기 대비 고객 불만 건수를 15% 감소시키기

순추천지수(NPS)를 65 이상으로 끌어올리세요

고객 맞춤형 문의에 더 빠르게 응답하여 평균 응답 시간을 25% 단축하세요.

고객 유지율 향상 및 이탈률 감소

고가치 고객 유지율을 10% 향상시키기

이탈률을 15% 감소시켜 고객 이탈을 줄이세요

최상위 고객의 최소 80%와 분기별 비즈니스 리뷰를 진행하세요

만족한 고객을 통해 신규 비즈니스의 30%를 유치하는 추천 프로그램을 시작하세요

SaaS OKR 대 KPI: 차이점은 무엇인가요?

OKR과 KPI는 종종 혼동되지만, 각각 고유한 목적을 수행합니다. KPI가 비즈니스의 건강 상태를 추적하는 반면, OKR은 비즈니스를 전진시킵니다. 각각을 언제 사용해야 하는지, 그리고 어떻게 함께 일할 수 있는지 이해하는 것이 고성능 SaaS 팀 구축의 키입니다.

OKR과 KPI의 차이점을 살펴보겠습니다.

기준 OKRs KPI 정의 명확한 비즈니스 목표와 측정 가능한 결과를 가진 목표 설정 방법론 특정 영역에서 비즈니스 성과가 얼마나 잘 이루어지고 있는지 추적하는 메트릭 목적 팀이 큰 그림의 목표에 집중하고 일치하도록 지원하세요 성과를 모니터링하고 목표가 달성되고 있는지 확인하세요 범위 광범위하고 포부 있는 구체적이고 일상 업무에 집중된 기간 일반적으로 분기 또는 연 단위로 설정됩니다. 정기적으로 추적: 매일, 매주, 매월 또는 분기별 구조 1개의 오브젝트와 2~5개의 측정 가능한 키 결과(Key Results) 단일 메트릭 또는 관련 메트릭 그룹 변경 빈도 분기별(또는 필요 시) 검토 및 업데이트 시간 경과에 따른 추세를 추적하기 위해 대부분 동일하게 유지하세요 SaaS 예시 오브젝트: 고객 유지율 향상 핵심 성과 지표: 이번 분기 이탈률 5%에서 3%로 감소 MRR, 이탈률, CAC, 고객 LTV 중점 달성하고자 하는 목표와 그 목표에 도달했는지 확인하는 방법 키 비즈니스 영역에서의 성과 완료됨

🧠 재미있는 사실: 목적은 다르지만 OKR과 KPI 모두 드루커의 원론에서 비롯되었습니다! 다만 KPI 개념은 20세기 초로 거슬러 올라가며, 과학적 경영의 선구자 프레더릭 테일러가 생산성 향상을 위해 데이터와 측정을 도입한 것이 시초입니다. '핵심 성과 지표(Key Performance Indicator)'라는 용어는 이후 목표 관리(MBO) 이론이 등장한 후에 만들어졌습니다.

SaaS 기업에서 OKR을 추적하는 방법

OKR은 회사의 나침반입니다. 완료됨으로 실행되면, 팀을 하나로 모으고, 집중력을 높이며, 성장 궤도를 유지하는 데 도움이 됩니다.

하지만 OKR 추적은 까다롭습니다. 일을 위한 모든 것 앱 ClickUp으로 단계별로 진행하는 방법을 소개합니다. 중요한 사항을 놓치지 않도록 도와드립니다.

단계: 상향식 접근으로 전략적 OKR 설정하기

큰 그림부터 시작하세요. 이번 분기에 회사가 달성하고자 하는 2~3가지 목표는 무엇인가요? 이는 전략적 베팅을 반영해야 합니다. 제품 출시 집중, 신규 시장 진출, 이탈률 급증 해결 등이 포함될 수 있습니다.

이를 파악한 후에는 다음과 같은 조치가 완료됨:

부서 및 팀 수준 OKR로 세분화하세요

오브젝트를 영감을 주고 질적으로 설정하세요. 예를 들어 '원격 팀 협업을 위한 최고의 플랫폼이 되자'와 같이

키 결과를 측정 가능하게 만드세요, 예를 들어 '신규 사용자의 고객 온보딩 프로세스 시간을 7일에서 3일로 단축'과 같이

상위 오브젝트들이 명확해지면 이를 추적 가능한 OKR로 전환해야 합니다.

ClickUp Goals는 이를 놀라울 정도로 쉽게 만들어줍니다. 하나의 중앙 작업 공간에서 전사적 OKR과 팀별 OKR을 모두 생성할 수 있습니다. 각 핵심 결과(Key Result)에 대해 지원 작업인 ClickUp Tasks, 문서인 ClickUp Docs, 대시보드, 심지어 스프린트 주기까지 직접 연결된 상태를 유지하세요.

ClickUp에서 목표를 추적하세요 ClickUp 목표 내에서 팀에 작업 목표를 부여하세요

리더십 팀이 '셀프 서비스 채널 전반에서 제품 주도 성장을 증대하라'는 분기별 목표를 설정했다고 가정해 보세요. ClickUp에서는 이를 측정 가능한 KR(핵심 결과)로 세분화하고, 사용자 리서치 문서나 제품 분석 대시보드 같은 실시간 워크플로와 연계할 수 있습니다. 소유자를 지정하고, 진행 상태를 업데이트하며, 각 작업에 팀이 얼마나 시간을 할애하는지 추적할 수 있습니다.

ClickUp 고객사인 Spekit이 ClickUp을 활용해 투명성과 협업을 위한 OKR을 운영하는 방법은 다음과 같습니다:

조직적 투명성은 팀에 ClickUp을 도입한 이후 실현된 가장 영향력 있는 혜택 중 하나입니다. 이제 ClickUp을 통해 조직 내 누구나 각 팀의 OKR, 담당자, 진행을 확인할 수 있습니다. ClickUp 도입 전에는 이러한 수준의 투명성이 없어 모든 부서가 단절된 상태였습니다.

조직적 투명성은 팀에 ClickUp을 도입한 이후 실현된 가장 영향력 있는 혜택 중 하나입니다.*

이제 ClickUp을 통해 조직 내 누구나 각 팀의 OKR, 담당자, 진행을 확인할 수 있습니다. ClickUp 도입 전에는 이러한 수준의 투명성이 없어 모든 부서가 단절된 상태였습니다.

단계 #2: 주기를 설정하고 꾸준히 유지하세요

이제 정적인 목표를 역동적인 진행 지표로 전환할 때입니다. 이는 팀의 운영 체계에 이를 통합할 때만 가능합니다.

팀이 매주 또는 격주로 다음과 같은 리듬을 정립하세요:

진행 상황 업데이트

성과와 장애 요인을 공유하세요

리뷰 점수

신뢰도 점수를 활용해 문제를 조기에 식별하세요. 각 키 결과 대해 소유자가 자신감을 평가하도록 합니다(예: 빨강, 노랑, 녹색 또는 1~5점). 이는 단순한 진행률 추적을 넘어 예측 가능한 차원을 추가합니다.

그러나 이러한 일관된 진행 속도를 유지하는 데 어려움을 겪고 있다면 ClickUp 자동화 기능을 활용하세요.

ClickUp 자동화로 '이 경우, 그러면 저렇게' 규칙 설정하기

예를 들어 마케팅 팀이 매주 Monday 오전 10시에 OKR을 검토한다고 가정해 보겠습니다. 매주 Monday 아침마다 트리거되는 맞춤형 자동화를 설정하여 다음을 수행할 수 있습니다: 모든 OKR 소유자가 진행 상황을 업데이트하도록 알림 설정

OKR 관련 작업의 상태를 '검토 중'으로 변경하세요.

작업 스레드에 신뢰도 점수를 요청하는 메시지를 게시하세요

ClickUp Brain에 프롬프트하여 맞춤형 ClickUp 자동화 설정하기

플랫폼 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 자연어 프롬프트로 자동화를 설정할 수 있게 합니다. ‘매주 금요일 오후 4시에 모든 OKR 소유자에게 진행 상황과 확신 점수를 업데이트하도록 알림을 보내주세요.’ 라고 말하기만 하면 수동 설정 없이 자동화 규칙이 생성됩니다.

단계 #3: 투명성 확보

전사적 일치를 이루려면 모든 구성원이 모든 것을 볼 수 있도록 해야 합니다. 모든 팀이 볼 수 있는 OKR 대시보드를 생성하고, 전사 회의에서 활용하며, 각 목표와 핵심 성과에 명확한 소유자를 지정하세요.

ClickUp 대시보드는 실시간 상호작용이 가능한 제어 센터로, 누구나 비즈니스의 목표 달성 진행 상황을 추적할 수 있게 합니다 .

맞춤형 ClickUp 대시보드를 생성하여 OKR과 팀의 진행을 시각화하세요

각 대시보드는 위험에 처한 키 결과, 기한 초과 작업, 팀별 평균 완료율 등 작업 공간의 실시간 데이터를 가져오는 카드로 구성됩니다. 팀, 시간 또는 우선순위에 따라 필터링하여 실행 가능성을 높일 수 있습니다.

예를 들어, 영업 팀의 OKR은 분기별 매출 성장률을 20% 증가시키는 것입니다. ClickUp 대시보드에는 다음을 포함할 수 있습니다:

막대 차트 영업사원별 매출 닫힘 현황

진행 상황 카드 를 통해 예약된 데모 수나 '제안서' 단계로 이동한 거래 건수 같은 키 결과를 추적하세요.

'KR 연결된' 작업으로 필터링된 작업 목록 카드 로 실시간 장애 요소를 파악하세요

주간 업데이트 또는 자신도 점수를 기록할 수 있는 코멘트 카드

ClickUp Brain을 사용하면 대시보드의 실시간 데이터에서 직접 자동화된, 인간과 유사한 진행 상황 업데이트를 생성할 수 있습니다.

ClickUp Brain에게 목표에 대한 키 업데이트를 요약하도록 요청하세요

차트나 메트릭을 수동으로 해석할 필요가 없습니다. AI 프로젝트 관리자가 대시보드를 즉시 요약하여 키 트렌드, 성과, 병목 현상을 강조해 보여줍니다.

이는 다음을 의미합니다:

경영진은 AI가 작성한 간결한 요약으로 추적 중인 오브젝트인지 아닌지 즉시 파악할 수 있습니다.

팀 리더는 각 카드에 깊이 파고들지 않고도 장애 요소를 파악할 수 있습니다

조직 내 누구든지 ClickUp Brain에 '우리 NPS 점수가 왜 하락하고 있나요?' 또는 '이번 주 가장 부진한 핵심 결과(Key Result)는 무엇인가요?'와 같은 질문을 할 수 있습니다.

단계 #4: 중요한 것을 측정하세요

모든 키 결과(Key Result)를 이야기를 전달하는 메트릭에 연결하세요:

사용자 활성화율

기능 채택률

순매출 유지율

지원 티켓 해결 시간

그런 다음 패턴을 관찰하세요: 무엇이 성과를 이끌고 있나요? 무엇이 뒤처지고 있나요? 이 통찰력을 활용하여 다음 주기를 위한 OKR을 개선하세요.

예를 들어, 회사의 OKR이 사용자 유지율을 25% 향상시키는 것이라고 가정해 보겠습니다. 키 결과(Key Results)에는 이탈률 15% 감소, 주간 활성 사용자 수 20% 증가, 고객 요청 기능 3개 출시 등이 포함됩니다.

ClickUp의 프로젝트 계층 구조를 활용하여 작업 공간을 체계적으로 구성하세요

ClickUp 프로젝트 계층이 제공하는 이점은 다음과 같습니다:

작업 공간: 조직의 전체 운영 공간으로 제품, 마케팅, 영업 팀, 고객 성공을 포함합니다.

스페이스: 모든 부서의 전략적 계획과 분기별 목표를 위한 최상위 스페이스로, 'Q3 전략적 OKR'로 명명됨

폴더: 3분기 목표에 집중합니다. 이 폴더 아래의 모든 것은 '사용자 유지율 향상' OKR로 집계됩니다.

리스트: 각 키 결과(Key Result)별로 하나씩 작성합니다. 예: 이탈률 15% 감소. 그리고 작업(Task)은 다음과 같습니다: 이탈 설문조사 구현 취소 절차 개선 출시 이탈한 사용자에게 피드백 요청을 위한 후속 조치

이직 설문조사 도입

출시 취소 흐름 개선

이탈한 사용자에게 피드백을 요청하세요

이직 설문조사 도입

출시 취소 흐름 개선

이탈한 사용자에게 피드백을 요청하세요

각 작업에는 담당자, 마감일, 의존성 및 필요한 경우 하위 작업이 포함됩니다. 사용자 지정 필드, 목표 또는 관계 설정을 통해 이를 핵심 결과와 직접 연결할 수 있습니다. 분기마다 일관성을 보장하기 위해 다양한 워크플로우의 OKR 템플릿을 생성하세요.

ClickUp Brain에 작업 업데이트 요청하기

ClickUp Brain을 활용해 모든 목록의 진행 상황을 몇 초 만에 요약하세요. '3분기 사용자 유지율 OKR의 현재 상태는 어떻게 되나요?'라고 질문해 보세요.

단계 #5: 주기 종료 시 피드백 루프를 완성하세요

다음 분기를 시작하기 전에:

각 키 결과(Key Result)를 솔직하게 평가하세요: 명확한 평가 기준을 사용하고 진행에 집중하세요. 도전 목표의 80%를 달성했나요? 그건 분명히 성과입니다.

효과적인 요인 분석: 단순한 점수를 넘어 성공한 이니셔티브와 그 배경을 심층적으로 분석하세요. 시기적절함, 전략적 접근, 아니면 더 나은 부서 간 협력이 성공 요인이었을까요?

학습 내용과 근본 원인 파악: 단순히 성공을 축하하거나 실패를 탓하지 마세요. 간편한 레트로를 진행하여 체계적인 장애물이나 예상치 못한 가속 요인을 식별하세요. 이러한 통찰력을 문서화하여 다음 분기의 목표를 더욱 명확하게 설정하세요.

진행을 축하하세요: 모든 항목을 달성하지 못했더라도 이룬 성과를 인정하세요. 도전적인 목표를 달성하거나 주요 장애물을 극복한 팀을 공개적으로 축하하세요.

ClickUp OKR 템플릿은 조직 전체에서 분기별 계획과 목표를 연계하는 체계적인 접근법을 제공합니다. 각 분기 내 목표는 구체적이고 측정 가능한 키 결과(Key Results)로 세분화되며, 실시간 상태 표시기가 제공되어, 예를 들어 진행 중, 위험, 지연 또는 완료됨 등이 있습니다.

각 항목은 주 담당 팀, 이니셔티브, 진행률 표시줄과 연결되어 있어 목표 설정 템플릿 내에서 모든 목표가 할당되고 맥락에 기반하여 고정됩니다.

ClickUp으로 완벽한 결과를 얻으세요

훌륭한 OKR을 설정하는 것도 중요하지만, 이를 추적하고 진전을 이루는 것은 또 다른 과제입니다. 바로 여기에 ClickUp이 필요합니다.

ClickUp은 OKR 플랜, 추적 및 관리를 간편하게 하여 SaaS 업계에서 경쟁력을 유지하도록 지원합니다. 목표 기능을 활용해 목표를 체계화하고, 대시보드로 실시간 진행을 모니터링하며, AI 요약으로 키 성과 요인을 즉시 파악하세요. OKR 생성, 소유자 지정, 실시간 데이터로 주요 결과 추적, 정기적인 점검이 가능합니다.

