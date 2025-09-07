명확한 프로젝트 플랜을 위한 Free 프로젝트 Canvas 템플릿

플랜을 세우지 않으면 실패를 플랜하는 것입니다!

플랜을 세우지 않으면 실패를 플랜하는 것입니다!

흔히 하는 말이죠. 프로젝트를 관리해 본 적이 있다면 그 의미를 정확히 알 겁니다. 아이디어는 사방에서 쏟아지고, 작업은 쌓여만 가며, 마감일은 Loom. 그런데도 어떻게든 이 모든 것을 정리해야 한다는 기대를 받게 되죠.

이럴 때 탄탄한 프로젝트 플랜이 필요합니다. 하지만 명확한 구조가 없다면 최고의 플랜도 무너질 수 있습니다.

프로젝트 캔버스를 활용하세요. 제품 출시부터 팀 스프린트까지, 문서 작업에 매몰되지 않고 프로젝트의 누가, 무엇을, 왜, 어떻게를 체계적으로 지도하는 데 도움을 줍니다.

미완성 캔버스를 만들 때 마주하는 공백 페이지 증후군을 겪을 필요가 없습니다. 미리 제작된 템플릿을 활용하세요. 본 글에서는 명확한 플랜 수립, 자신감 있는 실행, 그리고 과정 자체를 즐길 수 있도록 도와주는 무료 프로젝트 캔버스 템플릿을 공유합니다.

프로젝트 Canvas 템플릿이란 무엇인가요?

프로젝트 캔버스 템플릿은 처음부터 시작하지 않고도 빠르게 자신만의 프로젝트 캔버스를 만들 수 있도록 미리 준비된 레이아웃이나 프레임워크입니다. 대부분의 템플릿은 명확한 그리드 레이아웃을 사용하여 작성, 공유 및 변경 사항에 따른 업데이트가 쉽습니다.

프로젝트 캔버스는 프로젝트의 키 요소를 명확하고 체계적인 형식으로 정리하는 시각적 한 페이지 tool입니다*. 복잡한 플랜을 목표, 이해관계자, 타임라인, 작업, 위험 요소, 성공 메트릭 등 간단한 블록으로 분할하여 한 페이지에 모두 담습니다.

더 이상 긴 문서나 흩어진 노트는 필요 없습니다. 프로젝트 Canvas는 다음과 같은 내용을 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다:

달성해야 할 목표

사람들이 일을 주도하고 있습니다

프로젝트의 목적

프로젝트 캔버스 템플릿은 워크숍, 플랜 세션 또는 킥오프 회의에 완벽하며, 일 시작 전 탄탄한 기반을 설정해 줍니다.

🧠 재미있는 사실: 프로젝트 캔버스는 알렉스 오스터발더의 비즈니스 모델 캔버스에서 영감을 받았습니다. 프로젝트 관리자들은 한 페이지의 간결함을 좋아했고, 이를 적용해 혼란을 줄이고 지루함을 덜어내며 프로젝트를 더 빠르게 플랜할 수 있게 되었습니다.

좋은 프로젝트 캔버스 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 프로젝트 Canvas 템플릿은 복잡하게 만들지 않으면서도 전체 프로젝트를 명확하고 시각적으로 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다. 다음 사항을 확인하세요:

간결한 레이아웃*: 읽기 쉽고 작성하기 쉬운 디자인

*유연한 형식: 모든 프로젝트 유형과 팀 크기에 일

시각적 구조 : 정보를 복잡함 없이 정리해주는 그리드 또는 블록

빠른 업데이트 : 변경 사항이 처음부터 다시 시작해야 한다는 의미가 되어서는 안 됩니다

협업에 최적화됨 : 팀과 쉽게 공유하고 논의할 수 있습니다

사용자 정의 가능한 필드 및 상태*: 워크플로우에 맞춰 조정하세요. 워크플로우가 아닌 템플릿을 맞추지 마세요

다양한 보기: 필요에 따라 목록, 보드 또는 달력 보기로 전환하세요

시간을 절약하고 머리를 맑게 한다면, 그건 제 역할을 하고 있는 것입니다.

프로젝트 캔버스 템플릿

전문가는 문서를 처음부터 작성하는 데 평균 18분을 소요합니다. 템플릿을 사용하면 한 달에 최대 10시간을 절약할 수 있어, 연간 5일 이상의 근무일을 되찾을 수 있습니다!

이렇게 하면 일주일에 많은 시간을 되찾을 수 있고, "도대체 어디서부터 시작해야 하지?"라는 고민도 훨씬 줄어듭니다.

모든 플랜을 한곳에서 관리할 수 있는 도구를 찾고 계신다면, ClickUp을 만나보세요. 이 프로젝트 관리 도구는 일을 위한 모든 것 앱으로, 작업, 문서, 화이트보드, 타임라인 등을 하나의 탭에서 관리할 수 있도록 설계되어 여러 tools 간 전환을 줄여줍니다.

모든 요건을 충족하는 15가지 프로젝트 캔버스 템플릿을 엄선했습니다: 깔끔한 레이아웃, 손쉬운 업데이트, 사용자 정의 가능한 필드, 사고를 돕는 형식까지.

자, 시작해 보겠습니다.

1. ClickUp 린 캔버스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp Lean Canvas Template에서 린 캔버스 양식을 작성하여 즉시 작업을 생성하세요

머릿속에 수많은 아이디어가 맴돌고 있나요? ClickUp 린 캔버스 템플릿으로 시작하세요. 신제품이나 서비스 출시를 위한 이 템플릿은 아이디어를 빠르게 검증하는 데 완벽합니다.

비즈니스 모델의 핵심 요소(문제점, 해결책, 고객 세분화 등)를 체계적으로 정리하는 양식을 안내합니다. 린 캔버스 양식을 작성하고 제출하기만 하면, 펑! 작업이 자동으로 생성됩니다.

두 가지 유용한 보기를 제공합니다:

목록 보기 : 현재 진행 중인 모든 과제를 한눈에 확인하세요. 고려 중인 솔루션, 목표 고객층, 기타 필수 정보 등 키 정보도 함께 제공됩니다

보드 보기*: 상태별로 비즈니스 문제를 시각적 드래그 앤 드롭 스타일 레이아웃으로 그룹화하여 진행 상황을 정확히 파악하세요

이 린 캔버스 템플릿 예시는 깔끔하고 집중적이며, 한 가지 아이디어씩 명확성을 향해 나아갈 수 있도록 설계되었습니다.

📌 적합한 용도: 체계적이고 시각적인 형식으로 비즈니스 아이디어를 정리하고, 키 문제를 파악하며, 신제품 또는 서비스 개념을 검증하는 데 이상적입니다.

💡 추가 혜택: 원하신다면— ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 쉐어포인트 및 웹을 즉시 검색하세요

텍스트 입력을 사용하여 어디서나 손을 사용하지 않고 음성으로 질문하고, 지시하며, 명령어를 내 일로 사용하세요.

ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 분리된 AI tools를 단일한 LLM 독립형 Enterprise-ready 솔루션으로 대체하세요 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요—여러분의 일을 이해하는 진정한 AI 슈퍼 앱입니다. 단순히 추가할 또 다른 AI tool이 아닙니다. 이것이 바로 모든 것을 대체하는 최초의 상황 인식 AI 앱입니다.

2. ClickUp(ClickUp) 간소화된 비즈니스 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 간결한 비즈니스 플랜 템플릿으로 큰 아이디어를 명확하고 실행 가능한 플랜으로 구축하세요

모든 위대한 비즈니스 시작은 어수선한 화이트보드에서 시작됩니다. ClickUp 간결한 비즈니스 플랜 템플릿은 이를 훨씬 더 체계적이고 공유하기 쉬운 형태로 정리하는 데 도움을 줍니다.

템플릿에는 무엇이 포함되어 있나요?

플랜 요약 목록 은 모든 비즈니스 플랜 작업의 완료된 개요를 제공합니다. 누가 무엇을 관리하는지, 현재 모든 것이 어디에 있는지, 그리고 다음 단계는 무엇인지 한눈에 확인할 수 있습니다

우선순위별 목록 은 긴급도에 따라 작업을 그룹화하여 가장 중요한 사항에 집중할 수 있도록 도와줍니다

비즈니스 모델 캔버스 는 프로젝트를 키 블록으로 분해합니다—문제, 해결책, 채널, 고객 세분화 등

프로젝트 이름 문서는 전체적인 그림, 핵심 문제, 그리고 해결 방안을 간결하게 정리하여 플랜을 깔끔하게 한데 모아 줍니다

📌 적합한 대상: 비즈니스 플랜을 명확하고 추적 가능한 작업으로 세분화하면서 전략부터 실행까지 모든 것을 한곳에 관리하고자 하는 경우

3. ClickUp 비즈니스 모델 캔버스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp Business 모델 캔버스 템플릿으로 비즈니스 모델을 생생하게 구현하세요. 모든 아이디어가 완벽하게 구현됩니다!

비즈니스 모델을 시각적으로 지도하는 과정은 즐거워야 합니다. ClickUp 비즈니스 모델 캔버스 템플릿은 모든 요소를 놓치지 않고 포착할 수 있도록 직관적으로 분해해 보여줍니다.

이 시각적 tool을 시작하려면 도구 모음의 스티키 노트 아이콘을 클릭하여 스티키 노트를 가져오세요(또는 Shift+N 키를 누르세요). 각 노트는 아이디어를 체계적으로 정리할 수 있도록 색상 코드로 구분된 섹션에 배치됩니다.

명확성을 높이기 위해 작업 중인 보드 섹션과 스티커 노트 색상을 일치시키는 것을 잊지 마세요. 각 부분의 의미를 빠르게 확인하고 싶다면 왼쪽의 알림을 참고하세요.

📌 적합 대상: 비즈니스 모델을 명확하고 다채로운 색상이며 상호작용적인 방식으로 구축하고 체계화하고자 하는 시각적 사고자.

4. ClickUp 스타트업 캔버스 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스타트업 캔버스 화이트보드 템플릿으로 다음 큰 프로젝트를 시작하세요—스타트업의 첫 번째 진정한 청사진

작은 스타트업의 큰 아이디어는 흥미롭지만 혼란스럽습니다. ClickUp 스타트업 캔버스 화이트보드 템플릿은 전체를 Zoom하고 체계화하며, 한 곳에서 스타트업 플랜 전체를 구상할 수 있도록 도와줍니다.

이 대화형 화이트보드는 아이디어를 시각적으로 구성하고 진행 상황을 실시간으로 추적할 수 있는 작업 공간을 제공합니다.

진행 중 및 완료됨과 같은 맞춤형 상태 를 활용하여 진행 상황을 모니터링하세요.

사용자 지정 필드 를 추가하여 모든 세부 사항을 분류, 정리하고 관리하세요

전용 화이트보드 Front 보기를 사용하세요—탭도, 복잡함도 없습니다

더 강력한 기능이 필요하신가요? 이 템플릿이 해결해 드립니다. 팀원 태그 지정, 우선순위 할당, 작업 분할을 통해 모든 사항을 놓치지 마세요. 스트레스 없이 완벽한 스타트업 플랜을 실현하세요.

📌 적합 대상: 초기 단계 아이디어를 출시, 추적 및 관리하기 위한 명확한 시각적 플랜이 필요한 창업자 및 스타트업 팀.

🧠 재미있는 사실: 템플릿은 오랜 시간 동안 사용되어 온 시간 절약 도구로, 현대적으로 업그레이드되었습니다! 최초의 "템플릿"은 고대 중국 서기관들이 서예를 복사하기 위해 사용한 나무 스텐실이었습니다! 오늘날 우리는 드래그 앤 드롭 템플릿을 사용하여 파티를 플랜하고, 프로젝트를 관리하며, 심지어 몇 분 만에 밈을 디자인하기도 합니다.

5. ClickUp 스쿼드 브레인스토밍 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스쿼드 브레인스토밍 템플릿으로 더 스마트한 팀 세션을 시작하세요. 모든 의견이 포스트잇으로 표현됩니다

팀원들과의 브레인스토밍은 혼란스러울 수 있지만, 이 템플릿은 에너지를 유지하면서 적절한 구조를 더합니다. ClickUp 스쿼드 브레인스토밍 템플릿은 실제로 성과를 내는 개방적이고 협업적인 사고를 위해 설계되었습니다.

세션을 안내하는 데 도움이 되는 아홉 가지 토론 영역을 확인하실 수 있습니다. 포함된 주제 중 일부는 다음과 같습니다:

팀 리듬: 팀의 일 방식을 개선하세요

팀 커뮤니케이션: 공유 방법과 내용을 결정하세요

팀 역할: 누가 무엇을 담당하는지 명확히 하세요

팀 리소스: 팀에 필요한 tools이나 지원을 파악하세요

한 가지 주제에 집중하거나, 모두 함께 하나씩 다루어 보세요. 섹션을 선택한 후 각 팀의 회원이 스티커 노트를 가져와 아이디어를 적어 보드에 붙이게 합니다.

더 많은 주제가 필요하신가요? Ctrl/Cmd+D 키로 요소를 복제하거나 … 메뉴를 클릭한 후 복제를 선택하세요. 마법 같은 작업을 공유할 준비가 되면 공유 버튼을 눌러 팀원들에게 보내세요.

📌 적합 대상: 명확한 구조와 협업 기능이 내재된 브레인스토밍을 원하는 Teams

6. ClickUp 비즈니스 브레인스토밍 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 브레인스토밍 템플릿으로 아이디어를 현실로 전환하세요

사방에서 아이디어가 쏟아지고 있나요? 이 ClickUp 비즈니스 브레인스토밍 템플릿이 아이디어를 정리하고 실행으로 전환할 수 있는 공간을 제공합니다.

화이트보드 레이아웃은 네 가지 범주를 중심으로 구성됩니다:

우리가 좋아하는 점

우리가 알고 있는 것

필요한 사항

사람들이 기꺼이 지불할 만한 것

각 행은 팀 회원의 의견을 나타내지만, 팀의 사고 방식에 맞게 형식을 바꿀 수 있습니다. 기존 템플릿과 마찬가지로 포스트잇을 활용해 아이디어를 적고, 색상 코드로 구분하며, 적절한 카테고리로 드래그할 수 있습니다. 빠르고 유연하며 팀 협업을 위해 설계되었습니다.

그리고 언제 실행에 옮길까요? 몇 번의 클릭만으로 포스트잇 노트를 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

📌 적합 대상: 새로운 비즈니스 아이디어를 탐색 중이며, 브레인스토밍 단계에서 실행 단계로 넘어가려는 Teams

clickUp 인사이트: *관리자의 15%만이 새 작업 할당 전 업무량을 확인합니다. 또 다른 24%는 프로젝트 마감일만을 기준으로 작업을 할당합니다. 결과? Teams은 과로하거나 역량이 제대로 활용되지 못하거나, 아니면 완전히 지쳐버리게 됩니다. 업무량에 대한 실시간 가시성이 없다면, 이를 균형 있게 조정하는 것은 단순히 어려운 수준을 넘어 거의 불가능합니다. ClickUp의 AI 기반 작업 배정 및 우선순위 지정 기능은 실시간 용량, 가용성, 역량을 고려해 팀원에게 작업을 매칭하여 자신 있게 업무를 할당할 수 있도록 지원합니다. AI 카드를 활용해 작업량, 마감일, 우선순위를 즉시 파악하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하여 일 효율성을 12% 향상시켰습니다.

7. ClickUp 프로젝트 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 로드맵 템플릿으로 다음 주요 프로젝트를 플랜하고, 추적하며, 성공적으로 수행하세요

다음으로 소개할 템플릿은 제품 관리자, 기획자, 출시 당일 전사들에게 완벽한 선택입니다—바로 ClickUp 프로젝트 로드맵 템플릿입니다. 이 템플릿은 타임라인, 생산 단계, 팀 용량을 모두 체계적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

5가지 유연한 보기로 모든 변동 요소를 손쉽게 관리하세요:

*목록 보기: 작업, 릴리스, 의존성을 하나의 스마트 목록으로 체계화하세요

*작업량 보기: 팀의 작업 용량을 한눈에 확인하고 필요 시 재할당하세요

달력 보기: 키 날짜를 표시하여 다음 단계가 무엇인지 항상 파악하세요

*간트 보기: 시각적 타임라인에서 의존성과 마일스톤을 한눈에 파악하세요

보드 보기: 드래그 앤 드롭 방식의 칸반 보드로 원하는 방식으로 진행 상황을 추적하세요

완전히 맞춤 설정 가능하고 즉시 사용 가능한 이 템플릿은 시작부터 출시까지 제품 로드맵을 명확하게 유지합니다.

📌 적합한 용도: 제품 타임라인 지도, 크로스-기능 팀 조정, 마지막 순간의 변수 없이 출시하기

8. ClickUp 프로젝트 헌장 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 헌장 문서 템플릿으로 다음 프로젝트를 명확하게 시작하세요

실제 일이 시작되기 전에 모든 이해관계자에게 최신 정보를 제공하는 것이 도움이 되며, 이 템플릿이 바로 그 역할을 합니다. ClickUp 프로젝트 헌장 템플릿은 프로젝트의 목적, 참여자, 플랜, 위험 요소를 하나의 살아있는 문서로 손쉽게 정리할 수 있는 방법입니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

AI를 활용해 속도를 높이고, 검토 과정에서 코멘트를 할당하세요

문서에서 바로 링크 작업이나 폴더를 추가하세요

프로젝트의 '목적'을 정의하는 것부터 소유자 배정 및 성공 메트릭 지도에 이르기까지 핵심 요소를 모두 다루세요

이해관계자, 커뮤니케이션 채널, 주요 산출물 및 위험을 노트할 수 있는 스페이스—

📌 적합한 용도: 프로젝트 시작 전 기대치 설정, 범위 정의, 크고 작은 세부사항 문서화

💡 전문가 팁: 성공적인 프로젝트는 단순히 일을 완료하는 것이 아닙니다. 일정과 예산을 준수하고 위험을 미리 예방하는 것이 핵심입니다. 올바른 템플릿을 활용하여 탄탄한 시작을 하세요: 마스터 스케줄 템플릿 : 모든 작업과 마일스톤을 추적하세요

프로젝트 예산 템플릿 : 손쉽게 재정 플랜, 추적 및 조정하세요

위험 평가 템플릿 : 잠재적 문제를 사전에 파악하여 프로젝트가 차질을 빚지 않도록 방지하세요 ClickUp 하나로 프로젝트 플랜의 모든 측면을 자신 있게 해결하세요.

9. ClickUp 프로젝트 작업 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 작업 계획 템플릿으로 더 스마트하게 플랜하고, 더 효율적으로 일하며, 모든 마일스톤을 달성하세요

복잡한 프로젝트 타임라인과 불분명한 책임 분담에 지치셨나요? ClickUp 프로젝트 작업 계획 템플릿은 프로젝트의 모든 단계를 체계적으로 정리할 수 있는 즉시 사용 가능한 레이아웃으로 혼란을 정리해 드립니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

팀을 하나로 모으기 위해 명확한 목표와 마감일을 설정하세요

책임성을 높이기 위해 작업을 할당하고 마일스톤을 추적하세요

사용자 정의 상태, 필드 및 보기를 활용하여 워크플로우를 간소화하세요

간트 차트와 작업 양식을 활용하여 진행을 시각적으로 추적하세요

📌 적합 대상: 프로젝트 진행 상황, 마감일, 책임 범위의 첫날부터 완벽한 가시성을 확보하고자 하는 Teams

10. ClickUp 프로젝트 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 추측은 접어두고 ClickUp 프로젝트 일정 템플릿으로 전문가처럼 일정을 관리하세요

타임라인, 팀, 예산을 동시에 관리하는 일이 전일제 업무처럼 느껴진다면, 바로 이 템플릿이 당신을 위한 것입니다. ClickUp 프로젝트 일정 템플릿은 시각적 접근 방식을 통해 시작부터 완료까지 체계적으로 관리할 수 있도록 도와주어 일정 관리가 훨씬 덜 혼란스럽게 느껴지게 합니다.

다양한 유연한 보기로 일정을 명확하게 관리하고 팀을 올바른 방향으로 추적할 수 있습니다:

목록 보기 로 모든 프로젝트를 깔끔하게 분석하세요

보드 보기*로 칸반 스타일의 단계별 진행 추적

타임라인 보기로 플랜 수립과 자원 배분에 이상적인 전체적인 선형 레이아웃을 확인하세요

프로젝트 단계, 담당 팀, 타임라인, 예산과 같은 사용자 지정 필드를 통해 탭을 전환하지 않고도 기간부터 부서까지 모든 것을 추적할 수 있습니다

📌 적합 대상: 여러 프로젝트를 한 곳에서 지도하고 진행 상황, 타임라인, 예산을 추적해야 하는 관리자 및 팀

11. ClickUp 프로젝트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 템플릿으로 모든 프로젝트를 원활하게 진행하세요

여러 프로젝트를 동시에 진행할 때는 여러 일을 동시에 처리하는 것이 필수입니다. ClickUp 프로젝트 관리 템플릿은 모든 것이 원활하게 진행되도록 보장합니다. 타임라인, 팀, 작업 및 그 사이의 모든 것을 관리하는 올인원 제어 센터입니다.

이 템플릿은 프로젝트 관리자에게 매우 유연하게 적용됩니다. 귀하가 다음과 같은 경우에도 활용 가능합니다:

수많은 변수가 존재하는 신제품 출시

크로스-기능적 마케팅 캠페인 조정

여러 이해관계자와 함께 클라이언트 납품물을 관리하세요

부서 간 내부 운영 관리

내장된 보기로 상태, 우선순위, 마감일별 진행 상황을 추적할 수 있으며, 팀원 태그 지정, 목표 설정, 첨부 파일용 사용자 지정 필드도 제공됩니다. 간트 차트, 문서, 작업량 보기 등 모든 기능이 기본 탑재되어 설정 대신 업무에 집중할 수 있습니다.

📌 적합 대상: 복잡한 프로젝트를 관리하는 Teams가 한 곳에서 완벽한 가시성, 유연성 및 협업을 원할 때.

12. ClickUp 프로젝트 관리 원페이지 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 원페이지 템플릿으로 명확한 프로젝트 개요를 제시하여 더 빠르게 합의를 이끌어내세요

과도한 세부사항은 리더와 이해관계자의 업무 속도를 늦출 수 있습니다. 특히 최고 경영진과 공유할 때 무엇, 왜, 누가만 필요한 경우, ClickUp 프로젝트 관리 원페이지 템플릿이 핵심만 단계로 제시합니다—불필요한 정보 없이, 혼란 없이.

이것은 본격적인 프로젝트 관리 설정이 과도하게 느껴지는 상황에 완벽합니다:

경영진에게 새로운 프로젝트 아이디어를 제안하기

클라이언트를 위한 프로젝트 목표 및 소유권 요약하다

신속한 실행이 필요한 내부 소규모 Teams의 이니셔티브 조정

모두가 실제로 읽을 수 있는 킥오프 문서 만들기

단일 문서로 프로젝트 제목, 기간, 목표를 정리하고 이해관계자, 범위, 성공 메트릭을 관리하세요. 모든 구성원이 동일한 페이지(문서)를 공유하도록 하는 핵심 개요입니다.

📌 적합한 경우: 작업 추적보다 속도와 명확성이 더 중요한 프로젝트 개요 전달 시

📣 맞춤형 고객의 목소리: 버블리(Bubblely)의 부사장 보좌관 사비트리 체이상( Savitree Cheaisang)은 이렇게 말합니다: 저희 회사는 훨씬 체계적으로 운영되며 각 프로젝트의 타임라인을 관리하고 발생하는 모든 활동을 추적할 수 있게 되었습니다. 엑셀로 내보내 수동 계산하는 대신 번호를 빠르게 검토할 수 있는 계산 기능이 정말 마음에 듭니다. 저희 회사는 훨씬 체계적으로 운영되며 각 프로젝트의 타임라인을 관리하고 발생하는 모든 활동을 추적할 수 있게 되었습니다. 엑셀로 내보내 수동 계산하는 대신 번호를 빠르게 검토할 수 있는 계산 기능이 정말 마음에 듭니다.

13. ClickUp 작업 일 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 작업 범위 템플릿으로 신속하게 조정하고, 더 나은 성과를 내며, 모든 클라이언트 프로젝트를 명확하게 시작하세요

ClickUp 작업 범위 템플릿은 성공적인 파트너십 또는 클라이언트 프로젝트의 단계를 마련합니다. 혼란이나 오해 없이 첫날부터 명확한 기대치를 설정하세요. 공급업체부터 클라이언트까지 모든 관계자가 프로젝트 범위의 가시성을 확보할 수 있습니다.

지도할 일 범위는 다음과 같습니다:

목표, 타임라인, 예산, 이해관계자 등 키 프로젝트 세부사항

공급업체와 클라이언트의 책임 분담으로 모든 구성원의 협업 동기화 유지

납품 타임라인을 안내하는 주요 마일스톤과 날짜

변수 대응을 위한 커뮤니케이션 및 변경 관리 플랜

모든 요소가 준비되면? 문서 내에서 최종 승인을 기록하여 계약을 확정하세요.

📌 적합 대상: 공식적인 서명이 필요한 프로젝트 계약서를 외부 클라이언트와 체결해야 하는 에이전시, 컨설턴트 또는 프로젝트 팀

14. ClickUp 프로젝트 제안 화이트보드 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 제안 화이트보드 템플릿으로 절대 무시할 수 없는 피치를 만들어보세요

새로운 프로젝트를 제안할 때는 몇 가지 핵심 사항과 사람들을 졸리게 만드는 프레젠테이션 자료만으로는 부족합니다.

바로 이때 ClickUp 프로젝트 제안서 화이트보드 템플릿이 빛을 발합니다. 아이디어를 문서에 무작정 쏟아붓는 대신, 목표와 전략부터 타임라인, 키 활동, 기대 결과에 이르기까지 제안서를 시각적으로 지도할 수 있는 상호작용형 공간을 제공합니다.

어떤 종류의 프로젝트 제안에도 유연하게 적용될 수 있을 만큼 유연하면서도, 이해관계자들이 중요한 사항에 집중할 수 있도록 충분히 체계적입니다.

오브젝트에 대한 포스트잇 노트를 추가하세요

모양을 사용하여 연결된 전략을 만드세요

주장을 뒷받침할 시각 자료를 추가하세요

모든 것은 편집 및 이동이 가능하며 팀 협업을 위해 설계되었습니다. 또한 ClickUp의 내장 화이트보드 tools를 통해 아이디어를 공유하는 것 이상으로 피드백을 유도하고 Teams를 통합하며 실행을 위한 단계를 설정할 수 있습니다.

📌 적합한 용도: 새로운 내부 계획 제안, 클라이언트 제안서 작성, 프로젝트 시작 전 의견 수렴.

🎥 시청하기: ClickUp 화이트보드로 프로젝트 아이디어를 현실로 만들어보세요! 아래 비디오를 통해 방법을 확인하세요:

💡프로 팁: 피치 후에도 작업을 계속 진행하고 싶으신가요? 한 번의 클릭으로 스티커 노트를 작업으로 전환하고 ClickUp 화이트보드에서 바로 실행을 시작하세요.

15. ClickUp 프로젝트 관리 요구사항 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 요구사항 템플릿으로 모든 세부 사항을 기록하고 프로젝트 요구사항을 일관되게 관리하세요

클라이언트 요구사항, 결과물, 승인 절차를 동시에 처리하는 것은 복잡해질 수 있습니다. ClickUp 프로젝트 관리 요구사항 템플릿은 프로젝트 목표, 범위, 키 관계자, 마일스톤을 깔끔하고 체계적인 하나의 ClickUp 작업 공간에 모두 문서화할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

범위 내/외 항목을 손쉽게 추적하세요

모든 구성원이 자신의 역할을 명확히 이해할 수 있도록 책임을 할당하세요

예산, 위험 요소, 커뮤니케이션 플랜 관리에 사용자 지정 필드를 활용하세요

승인 섹션을 포함하여 이해관계자에게 지속적으로 정보를 제공하세요

📌 적합 대상: 작업 시작 전에 프로젝트 요구사항을 명확히 정의하고 전달하며 승인하여 범위 확대와 혼란을 방지하고자 하는 Teams 및 프로젝트 관리 전문가

명확한 플랜을 위한 완벽한 프로젝트 캔버스 템플릿 찾기

팀이 흩어진 노트, 일치하지 않는 목표, 놓친 마감일을 처리하고 있다면, 이제 프로젝트 플랜 과정을 재고할 때입니다.

적합한 프로젝트 캔버스는 팀에 명확성을 제공하고, 프로젝트의 오브젝트, 위험 요소, 프로젝트 산출물 및 성공 기준을 한곳에 지도해야 합니다.

ClickUp의 Free 프로젝트 캔버스 템플릿이 바로 그 해답을 제공합니다.

직관적인 레이아웃, 협업 기능, 그리고 자신감 있게 시작하는 데 필요한 모든 것을 갖춘 이 템플릿은 플랜 수립의 번거로움을 없애고 팀이 같은 방향으로 나아가도록 합니다.

다음 큰 성공을 지도할 준비가 되셨나요? ClickUp을 Free로 사용해 보세요.