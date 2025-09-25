Twist vs. Slack: 어떤 팀 채팅 앱이 당신에게 가장 적합할까요?

팀 커뮤니케이션을 명확하고 체계적으로 유지하는 것은 쉽지 않습니다.

메시지가 쌓이고 업데이트는 묻혀버리며, 어느새 중요한 내용을 찾기 위해 끝없는 대화 기록을 뒤적여야 하는 상황이 됩니다.

즉각적인 피드백과 역동적인 협업을 통해 성과를 내는 팀이 있는 반면, 신중한 소통과 비동기적 협업을 중시하는 팀도 있습니다. 키는 팀의 일 방식에 가장 적합한 communication tool을 선택하는 것입니다.

바로 여기서 트위스트 vs Slack 논쟁이 시작됩니다. Slack은 대화의 흐름을 유지해 빠르게 움직이는 팀에 완벽합니다. 반면 트위스트는 깊이 있고 체계적인 토론에 집중합니다. 끊임없는 알림보다 깊이 있는 일을 선호하는 팀에 이상적이죠.

각각 다른 요구를 충족시키지만, 어떤 도구가 여러분의 팀에 일할까요? 함께 알아보겠습니다.

Twist vs. Slack 한눈에 보기

시작하기 위한 간단한 비교는 다음과 같습니다:

주요 기능* 트위스트 Slack clickUp (보너스)* 커뮤니케이션 스타일* 스레드 중심 접근 방식 인스턴트 메시징 접근 방식 채팅과 프로젝트 및 작업 관리를 결합; 채팅 스레드를 작업 및 문서에 연결 가능 회의 및 통화* 내장된 음성/영상 통화 기능 없음 빠른 회의(Huddles)과 Clip으로 협업 강화; 통화/공유 지원 영상/음성 통화 및 화면 공유 지원; Zoom, Google Meet 등과 연동 가능 AI 기능* Zapier를 통한 한도 자동화 기능 요약 생성, 회의 노트 작성, 작업 자동화, 검색 최적화를 위한 AI 작업 생성, 요약 생성, 글쓰기 지원, 회의 노트, 자동화, 검색 최적화를 위한 통합 AI를 작업, 문서, 채팅 내에서 직접 활용하세요 자동화 Zapier를 통한 한도 자동화 기능 워크플로우 자동화, 알림, 통합 기능 확장 네이티브 자동화(예: 상태 업데이트, 작업 할당, 마감일 조정, 맞춤형 워크플로우 등) 및 AI 자동화 에이전트 파일 공유 스레드/댓글에 최대 100MB까지 공유 가능 메시지/채널당 최대 1GB까지 공유 가능 작업, 문서, 댓글에 최대 1GB의 첨부 파일을 첨부하세요; 버전 관리 및 임베딩 기능을 통한 고급 파일 관리 인터페이스 깔끔하고 미니멀한 깔끔하고 직관적인 유연한 뷰(목록, 보드, 달력, 간트 등)를 지원하는 고도로 커스터마이징 가능한 인터페이스 보안 GDPR 준수 SOC2, SOC3 및 ISO/IEC 준수 SOC2 Type II, GDPR, HIPAA 및 ISO/IEC 준수; 기업급 보안 지원 표준 및 우선순위 지원, 지식 기반 표준/우선순위 지원; Enterprise 전용 지원 모든 플랜에서 연중무휴 24시간 지원 가격 정책 비용 효율적이지만 한도 플랜 비싼 편, 다양한 가격대 Free Plan, 기업 맞춤형 설정

트위스트란 무엇인가요?

via Twist

Twist는 비동기 협업을 위해 설계된 팀 커뮤니케이션 tool입니다. 실시간 메시징의 압박 없이 자신의 속도에 맞춰 신중하게 답변할 수 있습니다.

이 tool은 사용자가 최소한의 방해로 심층 일(일)에 집중할 수 있도록 합니다.

대화를 체계적으로 유지하고 주제별로 논의를 분리합니다. 이를 통해 답글이 맥락을 유지하므로 중요한 업데이트를 찾기 위해 계속 스크롤할 필요가 없습니다. 기본적으로 Twist는 새로 도착하는 모든 메시지에 대해 지속적으로 알림을 보내지 않습니다. 사용자는 자신이 멘션되었거나 특정 스레드를 팔로우하는 경우에만 알림을 받습니다.

Doist에서 개발한 Twist는 포럼 스타일의 비동기식 커뮤니케이션이 필요한 팀에 이상적입니다. 특히 서로 다른 시간대에 흩어져 있는 원격 팀에 적합합니다.

Twist의 기능

비동기적 커뮤니케이션을 선호하는 팀을 위한 체계적이고 집중적인 협업을 지원하는 Twist의 키 기능은 다음과 같습니다.

기능 #1: 스레드 방식 대화

Twist에서 채널은 프로젝트, 클라이언트 또는 주제별 토론을 위한 전용 스페이스 역할을 합니다. 이러한 채널 내에서 스레드는 관련 메시지를 그룹화하여 대화를 체계적으로 유지합니다.

채널 내에서 독립적인 메시지를 보낼 수 있는 옵션은 없습니다. 모든 메시지는 기존 스레드의 일부여야 하며, 관련 채널에서 새 스레드를 생성할 수도 있습니다.

이렇게 하면 커뮤니케이션이 집중력을 유지하며 메시지가 사라지지 않습니다. 스레드 구조 덕분에 맥락을 잃지 않고 대화를 추적하고 다시 살펴보기 쉬워집니다.

💡 알고 계셨나요? 이메일을 메시지처럼 Twist 스레드에 보낼 수 있다는 사실? Twist는 각 스레드마다 고유한 이메일 주소를 제공합니다. 해당 주소로 이메일을 전달하면 대화에 바로 표시됩니다.

기능 #2: 깔끔한 메시지 형식

Twist는 모든 맥락을 한곳에 모아 관리하기 쉽게 합니다. 여러 개의 짧은 메시지로 업데이트를 분할하는 대신, 사용자는 체계적인 이메일을 작성하듯 하나의 스레드 내에서 상세한 답변을 작성할 수 있습니다.

프로젝트 진행 상황 기록, 논의 내용을 요약하다, 다음 단계를 공유할 때 특히 유용합니다. 참조 항목을 상호 연결하고 파일을 첨부하며 모든 것을 단일 스레드에 연결해 누구나 쉽게 따라갈 수 있게 합니다. 팀 회원들은 끊임없는 오가며 확인 없이도 키 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다.

기능 #3: 받은 편지함

인박스는 Twist의 홈입니다. 여러분에게 할당된 모든 대화 스레드와 다이렉트 메시지를 모아 중요한 업데이트를 놓치지 않도록 합니다. 이렇게 하면 모든 대화를 확인해야 한다는 부담감 없이 답변 우선순위를 정할 수 있습니다. 메시지에 답장한 후에는 해당 스레드를 완료로 표시하여 받은 편에서 정리할 수 있습니다.

기능 #4: 검색 가능한 아카이브

Free Plan에서도 모든 대화, 스레드, 메시지를 최대 한 달간 자동 저장합니다. 고급 검색 필터를 통해 전체 채팅 기록을 일일이 확인하지 않고도 메시지, 토론 내용, 공유 파일을 쉽게 찾을 수 있습니다. 키워드, 참여자, 특정 스레드로 간편하게 검색을 필터링하세요.

Twist의 검색 가능한 아카이브는 커뮤니케이션을 체계적으로 정리하여 신속한 검색이 가능하게 합니다.

Twist 가격 정책

Twist는 사용자당 요금제로 두 가지 월간 구독 플랜을 제공합니다:

free Plan: *Free

무제한*: 사용자당 월 6달러

📮 ClickUp 인사이트: 저희 설문조사에 따르면 지식 근로자들은 직장에서 하루 평균 여섯 개의 연결을 유지합니다. * 이 과정은 이메일, 채팅, 프로젝트 관리 tools 간에 수많은 메시지가 오갈 확률이 큽니다. 이 모든 대화를 한곳에 통합할 수 있다면 어떨까요? ClickUp으로 가능합니다! 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 업무용 모든 것 앱으로, AI 기반 기술이 여러분과 팀의 일 속도와 효율성을 높여줍니다. 예를 들어, ClickUp AI에 질문만 하면 여섯 명에게 일일이 확인하지 않아도 필요한 정보를 찾아줍니다!

Slack이란 무엇인가요?

via Slack

Slack은 팀 간 연결을 유지하도록 설계된 실시간 메시징 및 협업 tool입니다. 인터페이스와 기능은 동기식 즉각적 소통을 위해 구축되어 신속한 의사 결정에 필수적입니다.

Slack은 복잡한 이메일 스레드와 체계적이지 못한 커뮤니케이션을 구조화된 채널, 다이렉트 메시징, 원활한 연동 기능으로 대체합니다. 팀들이 채팅하고, 파일을 공유하며, 효율적으로 협업할 수 있는 중앙 집중식 hub 역할을 합니다.

세일즈포스의 일부인 Slack은 특히 즉각적인 응답이 필요한 팀을 포함해 빠르게 변화하는 환경에서 일하는 팀에 가장 적합합니다.

Slack의 주요 기능

이제 실시간 원활한 커뮤니케이션에 적합한 Slack의 키 기능을 살펴보겠습니다.

기능 #1: 인스턴트 메시징 및 채널

Slack에서의 팀 협업은 채널에서 시작됩니다. 공개 또는 개인 채널은 프로젝트, 부서 또는 특정 논의를 위한 전용 스페이스 역할을 합니다.

메시지는 채널 내에 직접 게시되며, 사용자는 메시지 내에서 스레드를 생성하여 토론을 집중적이고 깔끔하며 쉽게 따라갈 수 있도록 할 수 있습니다.

Slack은 또한 다이렉트 메시지를 통한 일대일 대화를 지원합니다. 이를 통해 팀원들은 전체 팀을 포함시키지 않고도 필요한 정보를 개인으로 공유할 수 있습니다.

기능 #2: 빠른 회의(Huddles)와 클립(Clips)

Slack은 회의를 예약하지 않고도 팀과 신속한 음성 및 영상 통화 세션을 진행할 수 있는 방법을 제공합니다. 빠른 회의(Huddles)를 통해 문서, 템플릿, 참고 자료는 물론 화면까지 실시간으로 공유하여 더욱 상호작용적이고 맥락을 고려한 대화를 나눌 수 있습니다.

팀 회원이 자리를 비운 경우에도 Clip을 통해 비디오, 음성 또는 화면 녹화물을 녹화하여 보낼 수 있습니다. 이를 통해 상대방은 편한 시간에 내용을 확인할 수 있으며, 의사소통 과정에서 오해가 생기는 것을 방지할 수 있습니다.

기능 #3: Slack AI

Slack AI는 사용자가 즉시 답변을 찾을 수 있도록 지원합니다. "페이지 로딩 시간 문제에 대해 누구와 이야기해야 할까요?" 또는 "어제 논의에서 키 내용은 무엇이었나요?"와 같은 질문에 대해 Slack은 공개 대화와 공유 파일을 검색하여 가장 관련성 높은 정보를 찾아냅니다.

스마트 요약, 대화 스레드 리캡, 고급 검색 기능을 제공하여 사용자가 모든 메시지를 읽지 않고도 긴 대화를 빠르게 파악할 수 있게 합니다. 또한 허들(Huddles) 중 노트 작성을 자동화할 수 있으며, 워크플로우 빌더(Workflow Builder) 연동을 통해 일상적인 작업을 자동화할 수 있습니다.

💡 프로 팁: Slack의 /remind 명령어를 사용해 채널이나 DM 내에서 개인 또는 팀 알림을 설정하세요. 예시: "/remind me to check the report at 3 PM"이라고 입력하면, Slackbot이 지정된 시간에 프롬프트를 보내 알림을 보내줍니다.

기능 #4: 템플릿과 캔버스

Slack의 즉시 배포 가능한 템플릿은 사전 구성된 채널, 간소화된 워크플로우, 캔버스, 목록을 통해 팀이 빠르게 시작할 수 있도록 지원합니다. 이러한 템플릿은 프로젝트 관리, 온보딩, 회의 관리와 같은 일반적인 작업을 단순화하여 팀이 설정 대신 실행에 집중할 수 있도록 돕습니다.

Slack Canvas는 중요한 정보를 정리하고 공유하기 위한 전용 작업 공간 역할을 합니다. 팀원들은 Slack 내에서 직접 문서를 생성, 편집하고 협업할 수 있습니다. 이러한 구조 덕분에 여러 tool 사이를 전환하지 않고도 자원을 편리하게 접근하고 활용할 수 있습니다.

Slack 가격 정책

Free: Free

프로: 사용자당 월 $8.75

비즈니스+: 사용자당 월 18달러

Enterprise Grid: 맞춤형 가격

Twist vs. Slack: 기능 비교

Twist와 Slack 모두 강력한 팀 커뮤니케이션 tools이지만, 협업 방식이 다릅니다. Twist는 비동기적 대화를 중시하는 반면, Slack은 실시간으로 신속한 협업을 위해 설계되었습니다.

어느 쪽이 본질적으로 더 낫다고 할 수 없습니다. 팀의 요구사항, 즉 워크플로우, 커뮤니케이션 기대치, 업무의 긴급성 수준 등에 따라 달라집니다.

Slack과 Twist가 서로 어떻게 비교되는지 더 자세히 살펴보겠습니다.

기능 #1: 커뮤니케이션 스타일

팀의 커뮤니케이션 방식은 생산성, 협업, 워크플로우 효율성에 직접적인 영향을 미칩니다. Slack과 Twist 모두 팀의 효과적인 협업을 지원하도록 설계되었지만, 서로 다른 일 환경이 요구하는 고유한 커뮤니케이션 방식을 따릅니다.

Twist

트위스트는 비동기적 커뮤니케이션을 위해 설계되었습니다. 팀 회원들이 즉각적인 응답 압박 없이 각자의 속도에 맞춰 답변할 수 있도록 합니다. 비동기 협업을 지원하기 위해 트위스트는 채널 내 스레드 대화를 사용합니다.

이러한 구조는 논의를 체계적으로 정리하고, 메시지 혼란을 줄이며, 팀원들이 집중력을 유지하도록 합니다. 끊임없는 방해 대신 팀원들은 중요한 업데이트를 추적하지 않으면서도 의미 있고 깊이 있는 대화를 나눌 수 있습니다.

Slack

Slack은 동기식 및 비동기식 커뮤니케이션에 중점을 둡니다. 허들(Huddles), 클립(Clips), 캔버스(Canvases), 워크플로우 빌더(Workflow Builder)와 같은 고급 기능을 통해 즉각적인 의사 결정, 실시간 협업, 신속한 토론을 지원합니다.

🏆 승자: 동점입니다! Twist는 체계적이고 방해받지 않는 토론이 필요한 팀에 이상적이며, Slack은 실시간 즉각적인 커뮤니케이션이 필요한 팀에 적합합니다.

기능 #2: 디자인과 UI

하루 대부분을 커뮤니케이션 앱에서 보내든, 필수 업데이트에만 사용하든, 깔끔하고 사용하기 쉬우며 커뮤니케이션을 복잡하게 만들지 않는 tool이 필요합니다.

Twist와 Slack 모두 직관적인 인터페이스를 제공하지만, 서로 다른 우선순위를 염두에 두고 설계되었습니다.

Twist

트위스트의 인터페이스는 이메일 수신함과 유사한 스레드 구조를 기반으로 설계되었습니다. 왼쪽 패널에는 스레드, 수신함, 메시지가 표시되고, 오른쪽 패널에는 선택한 스레드와 전체 대화가 나타납니다. 이러한 분할 레이아웃은 사용자가 맥락을 잃지 않고 대화를 추적할 수 있도록 돕습니다.

또한 스레드에서 신입 사원을 태그하면 별도의 브리핑 없이도 과거 논의를 빠르게 따라잡을 수 있습니다. 사용자는 스레드 내에 링크, 파일, 참고 자료를 첨부하여 모든 관련 정보를 한곳에 모아둘 수 있습니다.

Twist는 집중적인 일을 지원하는 차분하고 미니멀한 디자인을 제공합니다. 타이핑 표시나 온라인 상태 같은 실시간 채팅 신호를 배제하여, 일부 팀이 집중 작업 중 방해로 느낄 수 있는 요소를 제거했습니다. 또한 사용자는 다크 모드와 라이트 모드 사이를 전환하여 더욱 편안한 환경을 조성할 수 있습니다.

Slack

Slack의 인터페이스는 생동감 넘치고 상호작용적입니다. 채널, DM, 스레드를 단일 가시성 사이드바에 배치해 모든 대화를 손쉽게 접근할 수 있게 합니다. 유연하고 실시간적인 커뮤니케이션에 중점을 둔 직접 메시지 중심 접근 방식을 따릅니다. 허들, Clip, 캔버스, 템플릿 같은 기능들은 팀이 원활하게 소통하고 협업할 수 있도록 돕습니다.

다크 모드와 라이트 모드 전환 외에도 사용자는 맞춤형 테마를 생성하여 작업 공간을 개인화할 수 있습니다.

🏆 승자: Slack과 Twist 모두 깔끔하고 직관적인 인터페이스를 제공하지만, Slack은 맞춤형 테마와 레이아웃 조정 기능을 통해 디자인에 대한 더 많은 제어권을 제공합니다.

기능 #3: 통합 기능

다른 앱과의 연동은 작업 관리, 파일 공유, 중요 데이터 동기화, 워크플로 자동화를 돕습니다. Twist와 Slack이 연동을 어떻게 처리하는지 자세히 살펴보겠습니다.

Twist

Twist는 Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello 등 키 tools(정확히 33개)와 연동되어 비동기 커뮤니케이션과 원활한 파일 공유를 지원합니다. 최소한의 연동 기능은 불필요한 복잡성을 추가하지 않으면서 체계적이고 방해받지 않는 워크플로우와 잘 어울립니다.

Slack

Slack은 분석, 고객 지원, 파일 관리, 보안 및 규정 준수 등 다양한 분야의 2,400개 이상의 tools과 연동됩니다. 이러한 Slack 연동 기능을 통해 팀원들은 플랫폼을 벗어나지 않고도 프로젝트를 관리하고, 작업을 추적하며, 업데이트를 공유할 수 있습니다.

🏆 승자: Slack이 가장 광범위한 확장 통합 라이브러리를 제공하여 팀이 일을 효율화하기 쉽다는 점에서 승리합니다.

기능 #4: 맞춤형 알림

좋은 커뮤니케이션 tool은 사용자가 중요한 메시지를 놓치지 않도록 알림을 제어할 수 있게 하면서도 지속적인 방해를 피할 수 있어야 합니다. Twist와 Slack 모두 알림 관리 기능을 제공하지만, 그 접근 방식은 상당히 다릅니다.

Twist

트위스트는 멘션, 할당된 작업, 팔로우 중인 스레드에 대해서만 알림을 보내기 때문에 알림이 간결하고 방해받지 않습니다.

사용자는 이메일, 모바일, 데스크톱 알림 중에서 선택하여 알림 수신 방식을 완전히 제어할 수 있습니다. Twist는 또한 사용자가 휴가, 수면, 집중 일 중임을 팀원들이 알 수 있도록 이름 아래에 표시되는 '휴가 설정' 기능을 제공합니다.

또한 방해 금지(DND) 모드와 주간 DND 예약 기능이 있어 팀들이 서로의 일 시간을 존중할 수 있도록 돕습니다.

Slack

반면 Slack은 알림 관리에 대한 더 많은 제어 기능을 제공합니다. 사용자는 채널, 키워드 또는 다이렉트 메시지 수준에서 알림을 맞춤형으로 설정할 수 있어 가장 관련성 높은 업데이트만 수신할 수 있습니다.

이 플랫폼은 사용자가 알림을 차단하고 방해받지 않고 집중하고 싶을 때 프로필을 '부재중'으로 설정하거나 방해 금지(DND) 모드를 활성화할 수 있도록 지원합니다.

🏆 승자: Twist가 방해 요소를 최소화하는 반면, Slack은 알림 관리에 대한 더 큰 유연성과 제어권을 제공함으로써 불필요한 소음 없이 필요한 업데이트만 받을 수 있도록 하여 우위를 점합니다.

기능 #5: 검색 및 메시지 기록

사용자는 복잡한 대화를 스크롤하며 시간을 낭비하지 않고도 과거 메시지, 토론 내용, 공유 파일에 즉시 접근할 수 있어야 합니다. Twist와 Slack 모두 과거 메시지 검색이 가능하지만, 메시지 기록 관리 및 검색 방식은 서로 다릅니다.

Twist

Twist의 Free Plan은 한 달간의 댓글과 메시지 접근 권한을 제공하며, Unlimited Plan은 전체 대화 기록을 잠금 해제합니다.

검색 기능은 스레드와 메시지를 기반으로 검색을 허용하여 스레드에 묻힌 특정 정보를 찾도록 돕습니다. 사용자는 스레드 이름이나 참여자 등 기준을 지정하여 결과를 추가로 필터링할 수 있습니다. 이 고급 검색 기준 덕분에 끝없는 스크롤 없이도 관련 토론을 쉽게 찾을 수 있습니다.

Slack

Slack의 Free Plan은 10,000개 이상의 과거 메시지에 접근할 수 있는 반면, 유료 플랜은 전체 대화 기록을 잠금 해제를 해줍니다.

채널, DM, 공유 파일을 가로지르는 빠르고 유연한 검색 기능을 제공합니다. AI 기반 제안, 검색 수정자, 필터를 통해 사용자는 긴 채팅 기록을 뒤지지 않고도 특정 메시지를 빠르게 찾을 수 있습니다.

Slack에서는 특정 채널 내 콘텐츠를 검색하거나 특정 채널을 검색에서 제외할 수도 있습니다.

🏆 승자: Slack은 AI 기반 검색, 스마트 필터, 유료 플랜에서 무제한 메시지 기록 접근성을 제공하며, 과거 대화, 파일 또는 업데이트를 몇 초 만에 쉽게 찾을 수 있게 해주는 점에서 우위를 점합니다.

레딧에서 본 트위스트 vs Slack

레딧에서 Twist와 Slack 논쟁에 대한 사용자 의견을 살펴봤습니다. 레딧에서 'Twist vs. Slack'을 검색하면 많은 사용자가 Twist의 체계적인 접근 방식이 대화를 깔끔하게 정리하고 쉽게 따라갈 수 있게 해준다는 데 동의합니다.

한 레딧 사용자는 채팅 기능 때문에 Slack보다 Twist를 선호했습니다

저는 Twist를 사랑하며 선호합니다. 이는 출시 당시부터 비즈니스 및 일 그룹 모두에서 Slack을 사용해 온 사람의 의견입니다. Twist에서 가장 마음에 드는 점은 주제줄까지 체계적으로 구성된 그룹 대화 방식입니다.

저는 Twist를 사랑하며 선호합니다. 이는 출시 당시부터 비즈니스 및 일 그룹 모두에서 Slack을 사용해 온 사람의 의견입니다. Twist에서 가장 마음에 드는 점은 주제 줄까지 체계적으로 구성된 그룹 대화 방식입니다.

또 다른 레딧 사용자는 일 대화를 집중적이고 체계적으로 유지해 주는 tool을 칭찬했습니다

Twist는 의미 있고 집중된 스레드에 매우 적합합니다. Slack에서는 사람들이 금방 주제를 벗어나 잡담을 시작하는 경향이 있습니다. Twist는 채팅방보다는 주제 중심으로 구조화되어 있어 이런 현상이 덜 발생합니다.

Twist는 의미 있고 집중된 스레드에 매우 적합합니다. Slack에서는 사람들이 금방 주제를 벗어나 잡담을 시작하는 경향이 있습니다. Twist는 채팅방보다는 주제 중심으로 구조화되어 있어 이런 현상이 덜 발생합니다.

다른 레딧 사용자들은 Slack 채널이 특정 주제에 대한 집중적인 논의와 신속한 확인에 유용하다고 공유합니다.

Slack은 다양한 주제의 방으로 나뉜 채팅에 가깝습니다. 모든 채팅이 그렇듯 실시간 효과가 적용됩니다: 어제 일어난 일은 = 결코 일어나지 않은 일입니다. 아이디어를 보관하기엔 적합하지 않습니다. 하지만 현재 진행 중인 일을 논의하거나, 책임자를 찾거나, 간단한 질문에 신속한 답변을 얻기엔 충분합니다.

Slack은 다양한 주제의 방으로 나뉜 채팅에 가깝습니다. 모든 채팅과 마찬가지로 실시간 효과가 있어 어제 일어난 일은 이미 과거의 일이 됩니다. 아이디어를 보관하기에는 적합하지 않지만, 현재 진행 중인 사항을 논의하거나 담당자를 찾거나 간단한 질문에 신속한 답변을 얻기에는 충분합니다.

ClickUp(ClickUp)을 회의하세요—트위스트(Twist)와 Slack의 최고의 대안

Slack과 Twist는 팀의 소통을 유지합니다. 이 팀 커뮤니케이션 앱으로 채팅하고, 그룹 토론을 함께 구성하며, 심지어 작업을 할당할 수도 있습니다. 하지만 그 다음은 어떻게 될까요?

프로젝트 관리 tool에는 작업이 있지만 업데이트는 채팅 스레드에 묻혀 있을 때 진행 상황을 어떻게 추적하시나요? 대화는 빠르게 진행되지만 실행은 뒤처집니다.

일과 커뮤니케이션이 연결되지 않으면 간극이 생겨 업무 분산 현상이 발생합니다. 팀은 맥락을 잃고 업데이트를 쫓으며 앱 전환으로 시간을 낭비합니다. 논의의 흐름은 있지만 실행은 산만합니다.

바로 이때 ClickUp의 올인원 앱이 단계에 들어섭니다. 채팅, 작업, 프로젝트를 하나로 통합하여 모든 것을 한곳에서 관리할 수 있게 해주므로, 분산된 워크플로우와 불필요한 탭 전환에 작별을 고할 수 있습니다.

ClickUp이 더 나은 대안인 이유를 논의하기 전에, 저희 설문조사에서 얻은 놀라운 통찰력을 먼저 소개합니다:

ClickUp의 One Up #1: ClickUp 채팅

ClickUp Chat은 단순한 메시징 tool을 넘어, 대화를 일과 연결해 줍니다.

팀원들은 앱 전환 없이 채팅하고, 업데이트를 공유하며, 작업을 수행할 수 있습니다. 여러 플랫폼에 흩어진 메시지 대신 모든 내용이 ClickUp 내에 저장되어 논의가 추적 가능한 작업으로 전환됩니다.

ClickUp 채팅의 차별화된 장점은 다음과 같습니다:

메시지를 실행 가능한 작업으로 전환 : 어떤 메시지든 작업으로 전환하고, 한 번의 클릭으로 관련 문서, 작업, 채팅에 연결하세요

통합 채팅*: 작업, 프로젝트, 일반 토론 등 모든 대화를 한 위치에서 접근하세요

임베디드 메시지 : 채팅에서 비디오, 문서, 웹페이지, 스프레드시트 데이터베이스를 메시지에 임베드하여 완전한 맥락적 커뮤니케이션이 가능합니다

비동기 및 동기식: 채팅과 채널, 다이렉트 메시지, Clip, 스레드, 활동 피드, 알림, 통합 기능 등 커뮤니케이션 tool에서 기대할 수 있는 모든 것을 제공합니다

음성 및 영상 통화: 팀 회원과 함께 영상 및 음성 통화를 진행하여 신속한 프로젝트 논의를 진행하세요

ClickUp의 One Up #2: ClickUp Brain

단 하나의 /AI tool로 다중 LLM 접근, 웹 검색 등 다양한 기능을 활용하세요

ClickUp AI는 대화, 작업, 지식을 지능형 자동화와 즉각적인 답변으로 연결하여 팀의 일 방식을 혁신합니다. 정보 검색, 회의 내용 파악, 반복 작업 처리 등에 시간을 낭비하지 않고 팀은 가장 중요한 일에 집중할 수 있습니다: 바로 업무를 완료하는 것입니다.

ClickUp의 모든 기능에 AI가 내장되어 있어 더 빠르게 작업하고, 팀원들과의 협업을 원활히 유지하며, 중요한 사항을 놓치지 않을 수 있습니다. ClickUp AI의 차별화된 장점은 다음과 같습니다:

*clickUp Brain: 스레드, 메시지, 회의를 몇 초 만에 요약합니다. 키 내용을 추출하고, 답장을 초안 작성하며, 회사 지식 기반, 작업, 연결된 tools에서 답변을 얻으세요—ClickUp을 떠나지 않고도 모두 가능합니다

다중 LLM 접근 및 웹 검색: 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하거나 웹을 검색하여 가장 정확하고 최신 AI 지원을 받아보세요. 여러분의 필요에 맞춰 제공됩니다

AI 에이전트: 반복적인 프로세스와 워크플로우를 자동화하세요. AI 에이전트가 상태 업데이트, 알림 전송, 일상적인 단계 처리를 담당하도록 하여 팀이 고부가가치 일에 집중할 수 있게 합니다.

AI 노트테이커: 회의에서 세부 사항을 놓치지 마세요. AI 노트테이커가 통화에 참여하여 대화를 텍스트로 변환하고 명확하며 실행 가능한 노트를 생성합니다 회의에서 세부 사항을 놓치지 마세요. AI 노트테이커가 통화에 참여하여 대화를 텍스트로 변환하고 명확하며 실행 가능한 노트를 생성합니다

어디서나 AI에게 물어보기: 도움이나 답변이 필요하신가요? 채팅, 작업, 문서, 프로젝트 어디에서나 "AI에게 물어보기"만 하면 됩니다. 요약문을 즉시 확인하거나, 콘텐츠를 생성하거나, 정보를 찾을 수 있습니다

ClickUp에서 맞춤형 자동화 에이전트를 훈련시켜 비동기 워크플로우를 처리하세요

💡 프로 팁: ClickUp의 'Catch Me Up' 기능을 사용하면 최대 14일 전까지 모든 채널의 읽지 않은 메시지를 빠르게 요약할 수 있습니다. 모든 대화를 스크롤하지 않고도 최신 정보를 파악하는 가장 빠른 방법입니다.

일을 완료하려면 종종 여러 팀원의 의견이 필요합니다. 하지만 작업에 논의가 오가는 과정이 포함되면 요청 사항이 누락되거나 책임 소재가 불분명해질 수 있습니다.

ClickUp의 '댓글 할당' 기능이 어떻게 대화를 추적하는지 살펴보세요:

댓글 할당*: 작업 내용과 관련된 팀 회원에게 댓글을 할당하세요

책임 소재를 명확히 하세요 : 할당된 댓글은 수신자의 받은 편지함 및 작업 목록에 표시되어, 항상 어떤 작업이 자신의 행동을 요구하는지 알 수 있습니다

해결된 댓글 표시 : 할당된 작업이 완료됨으로 표시되면 댓글을 해결된 상태로 표시하여 작업 공간을 깔끔하게 유지하고 논의가 집중되도록 합니다

스레드 방식의 토론 : 스레드 형식의 답글로 대화를 깔끔하고 집중력 있게 유지합니다

인용 댓글: 정확한 피드백이나 질문을 위해 특정 텍스트를 강조 표시하세요

💡 전문가 팁: 클라이언트나 외부 협력자에게도 작업 접근 권한이 있다면 댓글을 할당할 수 있습니다. 이는 승인 절차를 간소화하거나 긴 이메일 체인 없이 신속한 의견을 수렴하는 훌륭한 방법입니다.

ClickUp One Up #4: ClickUp 작업

ClickUp 작업으로 팀 간 작업 논의를 중앙 집중화하세요

ClickUp 작업은 실행의 중심에 자리하여 할당된 업무, 마감일, 논의, 진행 추적을 한곳에 모아줍니다. 흩어진 할 일 목록과 끝없는 후속 조치 대신, 팀은 단일 작업 내에서 플랜하고, 협업하며, 실행에 옮길 수 있습니다.

ClickUp 작업이 팀들의 협업을 어떻게 조율하는지 살펴보세요:

맞춤형 작업 상태 : 우선순위 설정, 작업 긴급도 정의, 마감일 설정을 통해 프로젝트를 계획대로 추적하세요

의존성 보기 : 작업과 의존성을 연결하여 프로젝트 영향력 추적

작업 내 협업 : 작업 자체 내에서 일 논의, 팀원 태그 지정, 첨부 파일 가능

모든 워크플로우에 맞춤형 작업 구조: 작업을 하위 작업, 체크리스트 또는 의존성으로 세분화하고 여러 팀 회원에게 할당하세요

👉 이렇게 해보세요: 스레드에 업데이트를 남겼나요? 메시지에서 바로 작업을 생성해 추적하고 담당자를 지정하세요. 그러면 채팅에 묻히지 않습니다.

노트*: Slack과 ClickUp 사이에서 고민 중이신가요? 결정하시기 전에, ClickUp이 Slack과 연동되어 팀원들이 Slack 대화창에서 바로 작업 생성, 알림 설정, 상태 업데이트를 할 수 있다는 점을 기억해 두세요.

ClickUp으로 워크플로우와 커뮤니케이션을 간소화하세요

Twist와 Slack 모두 모든 크기의 비즈니스에 적합한 견고한 communication tools입니다.

이 도구들은 팀이 실시간 또는 비동기적으로 연결을 유지하고, 업데이트를 공유하며, 협업할 수 있도록 돕습니다. 하지만 커뮤니케이션만으로는 일이 완료됨에 이를 수 없습니다.

팀은 작업, 프로젝트, 논의가 연결된 중앙 집중식 시스템이 필요합니다. 이를 갖추지 못하면 일이 여러 tool로 분산되어 진행을 추적하고 맥락을 한곳에 유지하기가 어려워집니다.

ClickUp에 가입하여 채팅, 작업, 프로젝트, 자동화를 AI 기반 하나로 통합하세요. 대화를 실행으로 전환하는 원활한 협업을 경험해 보세요.