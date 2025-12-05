[연도] 디자이너를 위한 최고의 Canva AI 대안 11선

일주일 내내 Canva 템플릿을 스크롤해 왔는데, 어느새 모든 것이 똑같아 보이기 시작합니다. 레이아웃은 비슷비슷해지고, AI 제안은 내 스타일에 딱 맞지 않아요.

하지만 훌륭한 디자인은 평범하게 느껴져서는 안 됩니다.

이 목록의 Canva AI 대안들은 더 스마트한 자동화, 향상된 맞춤형 설정, 그리고 당신다운 창의적 자유로 새로운 시각을 제공합니다.

다음에 즐겨찾기로 사용할 도구를 찾을 준비가 되셨나요? 지금 바로 알아보세요! 👇

주요 Canva AI 대안 한눈에 보기

더 강력한 AI 기능과 디자인에 대한 더 많은 제어권을 원한다면 고려해볼 만한 최고의 Canva 대안 몇 가지를 소개합니다.

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격 ClickUp 구조화된 워크플로우가 필요한 크리에이티브 팀팀 크기: 개인 → 기업 AI 브리핑, 화이트보드 작업 전환, Figma 임베드, 자동화, 크리에이티브 검토 흐름 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 Snappa 빠른 소셜 미디어 그래픽 팀 크기: 소규모 팀, 1인 기업가 매직 리사이즈, 그래픽 오토파일럿, 브랜드 키트, 소셜 스케줄링 무료, 유료 요금제: 월 $15부터 포토르 AI AI 사진 보정 + 예술적 필터팀 크기: 제한 없음 인물 보정, AI 사진 색상 라이저, AI 오려내기, 아트 생성기 무료, 프로 버전 월 $10.99부터 Adobe Express Adobe 생태계로 브랜드 일관성 유지팀 크기: 크리에이티브 전문가, 마케팅 팀 Adobe Stock 이용, 빠른 작업, 비디오 도구, CC 라이브러리 무료, 프리미엄 월 $9.99 Visme 데이터 기반 시각 자료 + 프레젠테이션 팀 크기: 비즈니스 및 교육 기관 팀 스마트 차트, 인터랙티브 지도, 화면 녹화, 애니메이션 제어 무료, 프로 $59/월 Figma AI 협업형 UI/UX 디자인 팀 크기: 제품, 디자인, 개발 팀 자동 레이아웃, Make Design AI, 디자인 시스템, 인터랙티브 프로토타입 무료, 전문가용 월 $20부터 Piktochart 인포그래픽 및 보고서 팀 크기: 기업, 비영리 단체, 교육자 인터랙티브 비주얼, 블록 에디터, 데이터 임포트, 브랜딩된 템플릿 무료, 프로 월 $29 Designs. ai AI 생성 브랜드 키트 및 비주얼팀 크기: 소규모 팀, 제작자 로고 생성기, 비디오 제작기, 디자인 메이커, 색상 매처 월 $29부터 시작하는 플랜 Pixlr 빠른 브라우저 기반 사진 편집팀 크기: 제한 없음 AI 컷아웃, 일괄 편집, 이중 노출, 템플릿 디자이너 무료, 프리미엄 월 $9.99 Design Wizard 마케팅 템플릿 & 빠른 프로모션 팀 크기: 소규모 비즈니스, 마케터 캠페인 기반 템플릿, 소셜 스케줄링, 모션 그래픽 무료, 프로 $9.99/월 PicMonkey 사진 콜라주 및 인물 사진 보정 팀 크기: 중소기업(SMB), 제작자 스마트 콜라주 레이아웃, 보정 도구, 테두리/프레임 체험판, 유료 요금제 월 $7.99부터

왜 Canva AI 대안을 선택해야 할까요?

Canva AI는 빠르고 접근성 높은 콘텐츠 생성 작업을 위해 설계되었지만, 모든 창의적 또는 전문적 요구사항에 항상 부합하지는 않을 수 있습니다. Canva AI 대안을 고려해볼 만한 이유는 다음과 같습니다:

창의적 한도: AI는 AI는 그래픽 디자인 템플릿에 크게 의존하는 경향이 있습니다. 이로 인해 진정으로 독특하거나 브랜드에 맞춤화된 디자인을 만드는 것이 어려울 수 있습니다.

일반적인 출력 품질: AI 생성 텍스트와 비주얼은 특히 틈새 시장이나 고품질 프로젝트에서 너무 광범위하거나 기본적으로 느껴질 수 있습니다.

AI 제안에 대한 한도 있는 제어: AI가 콘텐츠를 생성하거나 수정하는 방식을 제어할 수 있는 한도가 있습니다. 매우 구체적인 결과가 필요할 때 이는 좌절감을 줍니다.

유료 기능 위주: 매직 라이트, 이미지 생성, 고급 배경 제거 등 매직 라이트, 이미지 생성, 고급 배경 제거 등 디자이너용 AI 도구 대부분은 유료 플랜이 필요합니다.

복잡한 워크플로우에는 적합하지 않음: 팀 협업이나 대규모 콘텐츠 프로젝트의 경우, Canva의 AI 도구는 필요한 깊이나 구조를 제공하지 못할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 예술가의 74%가 자신의 작품을 창작하거나 향상시키기 위해 ChatGPT 같은 AI 도구를 사용해 본 경험이 있습니다.

최고의 Canva AI 대안들

창의성의 한계에 부딪혔다면, 이 Canva AI 대안들은 속도를 저하시키지 않으면서 더 넓은 범위, 더 나은 제어력, 더 스마트한 결과를 제공합니다.

1. ClickUp (디자인 작업 워크플로우 및 AI 기반 창의적 협업에 최적)

ClickUp으로 디자인 워크플로우 최적화하기 디자인 팀을 위한 ClickUp으로 창의적인 결과물을 체계화하세요

ClickUp은 빠르고 간편한 시각적 도구가 다루지 못하는 부분을 보완하는 강력한 Canva AI 대안입니다. 창의적인 작업에 체계성을 부여하고 AI 기능을 통합하여 팀이 맥락을 잃지 않으면서 더 빠르게 진행할 수 있도록 합니다.

디자인 프로세스를 완벽하게 통제하세요

하루에 다섯 가지 다른 디자인 작업을 처리하고 계실 수 있습니다. 영업 팀 프레젠테이션용 모형 제작부터 급하게 준비해야 하는 광고 배너까지. 디자인 팀을 위한 ClickUp이 모든 작업을 완벽하게 관리하도록 도와드립니다.

리브랜딩을 주도한다고 가정해 보세요. 로고 컨셉, 업데이트된 브랜드 색상, 랜딩 페이지 비주얼, 자산 인수인계 등 전체 프로젝트를 ClickUp 작업으로 세분화할 수 있습니다. 소유자를 지정하고, 마감일을 설정하며, 검토 단계를 거쳐 작업을 진행하세요—모든 작업을 한 곳에서 처리할 수 있습니다.

팀은 다음 단계를 정확히 파악하므로 업데이트를 쫓느라 시간을 낭비하지 않습니다.

초기 아이디어를 명확한 실행 플랜으로 전환하세요

ClickUp 화이트보드는 아이디어 구상과 실행 사이의 연결 고리를 잃지 않으면서도 의견을 수렴하고, 개념을 스케치하며, 레이아웃을 매핑하기 쉽게 해줍니다. Canva AI의 창의적인 캔버스는 작업 워크플로우와 연결되지 않지만, ClickUp은 스티커 메모, 와이어프레임, 섹션을 추적 가능한 작업 항목으로 전환할 수 있게 합니다.

ClickUp 화이트보드로 레이아웃 요소를 추적 가능한 일로 전환하세요

팀이 여행 앱 출시 캠페인을 시작한다고 가정해 보세요. 화이트보드에서 위치 기반 시각 자료, 프로모션 배너, 추천글 슬라이더가 포함된 스크롤 기반 랜딩 페이지를 계획합니다. 방향이 명확해지면 각 시각적 구성 요소를 별도의 작업으로 할당하여 이미 프로젝트 타임라인에 연결된 디자이너와 일러스트레이터에게 배정하세요.

이것이 바로 ClickUp Brain이 가치를 더하는 부분입니다. ClickUp에 내장된 AI 엔진으로, 팀이 일을 더 빠르게 작성하고, 생성하고, 정리할 수 있도록 지원합니다.

화이트보드 내 ClickUp Brain을 활용해 프롬프트로 시각적 컨셉을 직접 생성하세요

여행 앱 아이디어 브레인스토밍을 위해 ClickUp Brain에 다음과 같이 프롬프트를 입력해 보세요: ‘여름 여행 캠페인을 위한 헤더 비주얼을 생성해 주세요. 밝은 색상으로 젊은 솔로 여행자와 유명한 랜드마크를 강조하세요.’

ClickUp Brain은 화이트보드 내에서 바로 이미지 컨셉을 제공합니다. 이를 통해 초기 아이디어 구상 과정을 빠르고 집중력 있게 진행하며 즉시 실행 가능한 상태로 만듭니다.

레이아웃 옵션을 아직 탐색 중이라면 ClickUp의 디자인 브리프 화이트보드 템플릿을 사용해 보세요. 이 화이트보드 템플릿은 배너, CTA 블록, 추천사 등의 섹션을 시각적으로 구성하는 데 도움이 됩니다.

AI로 창의적인 플랜을 계속 진행하세요

이 AI 디자인 협업 소프트웨어는 일반적으로 작업 속도를 늦추는 디자인 워크플로우의 여러 단계를 통해 팀을 지원합니다.

Docs에서 ClickUp Brain을 사용해 즉시 상세한 크리에이티브 브리프 작성하기

시작 단계에서 몇 가지 키 입력값을 바탕으로 상세한 크리에이티브 브리프를 생성하는 데 활용할 수 있습니다.

예를 들어, 팀이 여행 예약 앱의 여름 캠페인을 시작한다면 목표(다운로드 증가), 대상(밀레니얼 세대 1인 여행객), 톤(낙관적이고 가벼운 분위기)을 입력하면 됩니다. AI가 ClickUp Docs 내에서 제안된 자산 유형과 메시징 각도를 포함한 완벽한 크리에이티브 브리프 초안을 작성합니다.

팀이 자산을 구축하기 시작하면 ClickUp Brain이 버전 관리와 피드백을 간소화합니다.

모션 디자이너가 수정된 Instagram 스토리를 업로드하고 마케팅 리더가 세 개의 댓글에 걸쳐 노트를 남긴다면, AI에게 주요 변경 사항을 작업으로 추출하도록 요청하세요. AI는 설명을 업데이트하고 하위 작업을 생성하여 에디터가 수정할 부분을 파악하고, 검토자가 혼란 없이 다음 버전을 승인할 수 있도록 합니다.

이를 더욱 빠르게 진행할 수 있도록 ClickUp 크리에이티브 및 디자인 템플릿은 브리핑 관리, 자산 검토, 마감일, 승인 절차를 위한 사전 구축된 작업 구조를 제공합니다.

또한 모든 작업이나 댓글 스레드에서 AI를 활용해 대체 CTA, 앱 내 배너 텍스트, 대체 텍스트 등 빠른 카피 옵션을 작성할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

요청 표준화: 사전 제작된 사전 제작된 ClickUp 디자인 요청 템플릿을 활용하여 목표, 타임라인, 파일 사양, 검토 체크포인트를 수집하세요. 이를 통해 디자이너는 항상 완벽한 브리핑으로 작업을 시작할 수 있습니다.

디자인 파일 가시성 유지: 작업에 실시간 Figma 임베드를 직접 추가하여 협업자가 ClickUp을 벗어나지 않고도 파일을 보고, 의견을 남기고, 변경 사항을 추적할 수 있도록 합니다.

규격 및 가이드라인 중앙화: 작업과 연결된 문서에 브랜드 참조 자료, 치수, 디자인 노트를 저장하세요

팀과 역할 간 협업: 마케팅, 제품, 디자인 팀을 한 스페이스에 모아 피드백을 남기고, 업데이트를 할당하며, 지연 없이 일을 진행하세요.

검토 주기 자동화: ClickUp 자동화를 통해 검토자 지정, 작업 다음 단계 이동, 또는 자산 준비 완료 시 팀원 알림을 위한 트리거를 설정하세요. ClickUp 자동화를 통해 검토자 지정, 작업 다음 단계 이동, 또는 자산 준비 완료 시 팀원 알림을 위한 트리거를 설정하세요.

ClickUp의 한도

ClickUp에는 기본 자산 라이브러리나 디지털 자산 관리(DAM) 기능이 없습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

최근 G2 리뷰에서 눈에 띈 점은 다음과 같습니다:

ClickUp은 저희 게임 스튜디오에서 사용하는 가장 중요한 tool 중 하나입니다. 저는 약 100명의 팀원과 함께 1인칭 슈팅 게임을 개발하는 프로듀서입니다. ClickUp은 디자인 작업, 엔지니어링 업무, QA 버그, 아트 피드백 등 모든 것을 관리하는 데 도움을 줍니다. 특히 맞춤 설정 기능이 마음에 듭니다. 각 부서가 자신에게 맞는 방식으로 일을 구성할 수 있지만, 모든 것이 하나의 시스템으로 통합됩니다. 스프린트 계획 수립이 더 쉬워졌고, 자동화 및 통합 기능 덕분에 많은 시간을 절약할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 세계 최초의 초현실적 로봇 예술가 아이-다(Ai-Da)는 주요 갤러리에서 개인전을 열었으며, 그녀의 작품은 제작자라는 존재의 의미에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다.

2. Snappa (소셜 미디어 그래픽 제작에 최적)

via Snappa

대부분의 웹 디자인 도구는 다양한 플랫폼에 맞는 크기를 추측하도록 강요하지만, Snappa는 이를 완전히 없앱니다. 이 Canva AI 대안은 특히 소셜 미디어 콘텐츠 생성에 집중하여 Instagram 스토리부터 링크드인 배너까지 모든 주요 플랫폼에 대한 사전 설정된 크기를 제공합니다.

이 tool이 특히 실용적인 이유는 버퍼(Buffer)와의 연동 기능으로, 애플리케이션 전환 없이 직접 스케줄링이 가능하기 때문입니다. 다만 템플릿 선택의 한도는 더 광범위한 디자인 플랫폼에 비해 여전히 제한적입니다.

Snappa 주요 기능

매직 리사이즈 기능으로 30개 이상의 소셜 미디어 형식에 맞춰 디자인을 즉시 조정하세요

내장된 그래픽스 오토파일럿 으로 디자인 개선 제안을 받아보세요

브랜드 키트 색상 저장소를 활용하여 브랜드 색상을 일관되게 적용하세요.

Snappa의 한도

제한된 맞춤형 드로잉 tools로 인해 처음부터 독창적인 그래픽을 제작하기 어렵습니다

템플릿 라이브러리는 소셜 미디어에 집중되어 있어 인쇄 디자인 옵션이 부족합니다.

고급 레이어 관리나 블렌딩 모드 기능 없음

다른 디자인 플랫폼에 비해 폰트 선택이 제한적입니다.

Snappa 가격 정책

Free

프로: 월 $15

팀: 월 $30

Snappa 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (35개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (25개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Snappa에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2의 유용한 리뷰가 이를 잘 설명합니다:

시간이 부족하고 디자인 도구에 익숙하지 않을 때 자료를 편집할 때 스냅파(Snappa)에서 가장 마음에 드는 점은 텍스트 작업의 유연성—스타일, 색상, 비율 조정—, 프로젝트별 저장소 구조, 그리고 플랫폼 관리의 용이성입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 11%가 주로 브레인스토밍과 아이디어 구상에 AI를 활용합니다. 하지만 이 훌륭한 아이디어들은 이후 어떻게 될까요? 바로 이때 ClickUp 화이트보드와 같은 AI 기반 화이트보드가 필요합니다 . 이를 통해 브레인스토밍 세션에서 나온 아이디어를 즉시 작업 항목으로 전환할 수 있습니다. 개념을 설명하기 어려울 때는 AI 이미지 생성기에 프롬프트를 입력해 시각적 자료를 만들어 달라고 요청하세요. 아이디어 구상부터 시각화, 실행까지 더 빠르게 진행할 수 있는 일용 만능 앱입니다!

3. Fotor AI (AI 사진 보정 기능 최고)

via Fotor AI

포토르 AI의 AI 초상화 기능은 얼굴을 인식하여 치아 미백, 피부 매끄러움 개선 등 맞춤형 보정 효과를 적용합니다. 기본 편집을 넘어, 이 Canva AI 대안은 텍스트 프롬프트를 통해 사진을 예술적 스타일로 변환하는 아트 생성기를 포함합니다.

그러나 사용량이 많은 시간대에는 AI 처리 속도가 느려질 수 있습니다. 또한 일부 고급 편집 기능은 비용이 빠르게 증가하는 프리미엄 구독이 필요합니다.

포토르 AI 최고의 기능

AI 장면 향상 기능을 통해 이미지 콘텐츠에 기반하여 조명, 대비, 채도를 자동으로 조정합니다.

AI 사진 색상 라이저 로 흑백 사진을 풀 색상으로 복원하세요.

정밀한 디테일까지 처리하는 AI 기반 오려내기 tools로 복잡한 배경을 제거하세요

AI 기반 피부 보정 및 얼굴 특징 개선으로 인물 사진 품질을 향상시키세요

포토르 AI의 한계점

전문 사진 편집 소프트웨어에 비해 제한된 파일 형식 지원

하위 플랜에서는 일괄 처리 기능이 제한됩니다

포토르 AI 가격 정책

Free

포토르 프로: 월 $10.99

포토르 프로+: 월 $23.99

포토르 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (320개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,035개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fotor AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 이렇게 표현합니다:

포토르(Fotor)는 직관적인 인터페이스로 AI 도구와 이미지 생성기를 쉽게 선택하고 사용할 수 있게 합니다. 프롬프트로 이미지를 생성하거나, 직접 업로드한 이미지에 AI 필터를 적용해 움직임과 특수 효과를 포함한 다양한 변형을 가할 수 있습니다. 로고 및 아트워크 제작을 위한 디자인 도구로도 활용 가능합니다. 저는 보통 포토르의 기본 디자인을 바탕으로 전통적인 디자인 및 사진 편집 기법으로 대폭 수정합니다.

4. Adobe Express (브랜드 일관성 유지에 최적)

via Adobe Express

독립형 디자인 팀 협업 도구와 달리 Adobe Express는 Creative Cloud 생태계에 완벽하게 통합됩니다. 이 연결을 통해 Adobe Stock의 방대한 라이브러리와 브랜드 자산을 위한 Creative Cloud 라이브러리에 즉시 접근할 수 있습니다.

Canva AI 대안의 퀵 액션 기능은 배경 제거나 이미지 크기 조정 같은 일반적인 작업을 몇 초 만에 처리합니다.

Adobe Express 주요 기능

에디터 내에서 바로 2억 개 이상의 프리미엄 Adobe Stock 자산을 이용하세요

타임라인 기반 편집 tools를 사용하여 애니메이션 그래픽과 비디오 콘텐츠를 제작하세요

인쇄 및 디지털 마케팅 자료를 위한 QR 코드를 디자인 내에서 직접 생성하세요.

Adobe Express의 한도

프리미엄 맞춤형 템플릿 및 스톡 이미지 이용을 위해서는 Adobe Creative Cloud 구독이 필요합니다.

데스크탑 크리에이티브 스위트 애플리케이션에 비해 제한된 오프라인 기능

일부 사용자는 대용량 이미지 파일 작업 시 로딩 속도가 느려진다고 보고합니다

Adobe Express 가격 정책

Free

Adobe Express Premium: 월 $9.99.

Adobe Firefly Pro: 월 19.99달러

Adobe Express Teams: $4.99/사용자/월

Adobe Express 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (390개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,210개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Adobe Express에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 나온 솔직한 평가:

그래픽 디자이너가 아닌 제가 무언가를 디자인해야 할 때 Adobe Express를 즐겨 사용합니다. 매우 직관적이고 사용하기 쉬울 뿐만 아니라 전문적인 느낌의 결과물을 빠르게 만들 수 있거든요. 편집을 도와주는 AI 기능도 정말 마음에 듭니다. 매우 유용한 기능이에요.

💡 전문가 팁: 프롬프트 체이닝을 시도해 보세요. 기본적인 결과물을 생성한 후, 마음에 드는 점을 설명하고 이를 다음 프롬프트로 전환하세요.

5. Visme (데이터 시각화에 최적)

via Visme

다른 디자인 프로젝트 관리 도구가 차트를 부차적인 요소로 취급하는 반면, Visme는 이를 핵심 경험으로 구축합니다. 이 플랫폼은 Google 스프레드시트 및 Microsoft Excel 파일과 직접 연결되어 데이터 변경 시 차트를 자동으로 업데이트합니다.

인터랙티브 지도 기능은 클릭 가능한 영역을 통해 지리적 데이터를 시각화할 수 있습니다. 다만, 간단한 드래그 앤 드롭 기능을 기대하는 사용자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다.

Visme 최고의 기능

팀 협업을 위한 원활한 그래픽 디자인 워크플로우 승인 프로세스를 구축하세요

튜토리얼 콘텐츠 제작을 위해 프레젠테이션 내에서 바로 화면 녹화를 시작하세요

애니메이션 타임라인 설정을 제어하여 복잡한 프레젠테이션 시퀀스를 제작하세요

Visme의 한도

무료 버전에는 내보낸 모든 콘텐츠에 Visme 브랜딩이 포함됩니다

비즈니스 및 교육 테마 외에는 템플릿 다양성이 한도임

협업 기능은 팀을 위한 상위 구독이 필요합니다

Visme 가격 정책

Free

스타터: 월 $29

프로: 월 59달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Visme 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (445개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (715개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Visme에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어 한 분의 말에 따르면:

Visme는 직관적인 인터페이스와 다양한 템플릿을 제공하여 전문적인 프레젠테이션, 인포그래픽, 보고서 제작을 쉽게 해줍니다. 드래그 앤 드롭 기능, 커스터마이징 가능한 자산, 내장 차트 및 그래프는 특히 그래픽 디자인 경험 수준이 다양한 팀의 워크플로우를 효율화하는 데 도움이 됩니다.

🧠 재미있는 사실: 영국 예술가 해럴드 코헨은 70년대 초반 초기 AI 미술 프로그램 중 하나인 'AARON'을 개발했습니다. 이 프로그램은 자율적으로 그림을 그릴 수 있었으며, 코헨은 40년 넘게 이를 자신의 예술적 파트너로 여겼습니다.

6. Figma AI (협업 디자인에 최적)

via Figma AI

Figma AI의 자동 레이아웃 기능은 콘텐츠 변경 시 디자인을 자동 조정하여 일관된 간격과 정렬을 유지합니다. 컴포넌트 시스템을 통해 팀은 모든 인스턴스에서 업데이트되는 재사용 가능한 디자인 요소를 생성할 수 있습니다.

그러나 복잡한 아트보드가 많은 파일을 처리할 때 브라우저 기반 인터페이스는 여전히 느리게 느껴질 수 있습니다. 또한 AI 기능은 아직 베타 단계이며 가끔 일관성 없는 결과를 생성하기도 합니다.

Figma AI 최고의 기능

실시간 커서를 통해 여러 디자이너가 동시에 편집할 수 있는 실시간 협업 기능을 활성화하세요

모든 인스턴스에 변경 사항을 전파하는 마스터 컴포넌트로 디자인 시스템을 구축하세요

Make Design AI 를 활용해 디자인 변형을 생성하고 신속한 프로토타이핑을 구현하세요

고급 전환 효과와 미세 상호작용을 활용한 인터랙티브 프로토타입 개발

Figma AI의 한계점

Figma의 Make Code 기능은 종종 체계적이지 않고 원본 디자인과 동기화되지 않은 React 코드를 생성합니다.

디자인 시스템에 비표준 구성 요소가 포함된 경우 Figma AI가 이를 올바르게 해석하지 못할 수 있습니다.

Figma AI 가격 정책

Free

Figma AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,215개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (815개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Figma AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌:

가장 마음에 드는 점은 사용법이 매우 쉽다는 것입니다. 기본적인 디자인 지식이 있는 사람이라면 금방 익숙해질 수 있습니다. 벡터와 이미지를 편집 및 클리핑 마스크에 활용하는 기능 등 다양한 tools를 한데 모아 제공한다는 점이 특히 좋습니다. 다른 유형의 작업을 위한 약간 복잡한 tools들도 있지만, 이 경우에는 튜토리얼이 필요합니다. 기본적인 작업은 매우 직관적입니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Docs에 프롬프트 일지를 작성하세요. 정말로요. 효과가 있었던 것, 효과가 없었던 것, 그리고 AI가 만들어낸 이상한 결과물들을 기록하세요. 매번 즉흥적으로 작업하는 것보다 훨씬 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

7. Piktochart (인포그래픽 생성에 최적)

via Piktochart

빈 캔버스에서 시작하는 대신, Piktochart는 정보 디자인을 위해 특별히 구조화된 템플릿을 제공합니다. 이 Canva AI 대안의 블록 기반 에디터를 사용하면 전체 레이아웃을 재설계하지 않고도 콘텐츠 섹션을 교체할 수 있습니다. 아이콘 검색 기능에는 카테고리와 스타일별로 분류된 100만 개 이상의 아이콘이 포함되어 있습니다.

단점은? 고해상도 파일 내보내기는 프리미엄 구독이 필요합니다.

Piktochart 최고의 기능

효율적인 데이터 가져오기 tools로 스프레드시트 데이터로부터 차트를 생성하세요

클릭 가능한 요소와 호버 효과를 적용한 인터랙티브 인포그래픽을 디자인하세요

브랜드 색상과 폰트를 활용한 맞춤형 템플릿을 제작하세요

Piktochart의 한도

범용 디자인 도구에 비해 맞춤형 커스터마이징 한도

협업 기능은 ClickUp이나 Figma 같은 다른 Canva AI 대안에 비해 뒤처집니다.

Piktochart 가격 정책

개인 및 비즈니스 무료 Pro: 사용자당 월 $29 Business: 사용자당 월 $49 Enterprise: 맞춤형 가격

Free

프로: 사용자당 월 $29

비즈니스: 사용자당 월 $49

Enterprise: 맞춤형 가격

교사 및 학생 무료 교육: 사용자당 월 $39 (연간 결제) 캠퍼스: 맞춤형 가격

Free

교육: 사용자당 월 $39 (연간 결제)

캠퍼스: 맞춤형 가격

비영리 단체 Free 비영리 단체: 사용자당 월 $60 (연간 결제)

Free

비영리 단체: 사용자당 월 $60 (연간 결제)

Free

프로: 사용자당 월 $29

비즈니스: 사용자당 월 $49

Enterprise: 맞춤형 가격

Free

교육: 사용자당 월 $39 (연간 결제)

캠퍼스: 맞춤형 가격

Free

비영리 단체: 사용자당 월 $60 (연간 결제)

Piktochart 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (160개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (195개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Piktochart에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 확인한 사용자의 의견입니다:

인포그래픽과 프레젠테이션을 신속하게, 시간과 노력 없이 제작할 수 있는 이 애플리케이션은 사용법이 쉽고 간단합니다. 수정 및 변경 가능한 레이아웃을 제공하며, 텍스트와 폰트를 맞춤 설정하고, 본인의 사진이나 애플리케이션에서 제공하는 이미지를 삽입할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭으로 요소를 배치하고 텍스트를 추가하는 것만으로 정보를 적절하게 정리할 수 있게 해주며, 어떤 종류의 데이터에도 적용 가능한 다양한 그래픽 옵션을 갖추고 있습니다.

8. Designs.ai (AI 생성 디자인에 최적)

via Designs.ai

Designs.ai는 간단한 텍스트 설명만으로 완벽한 브랜드 패키지를 생성합니다. 플랫폼의 로고메이커 AI는 업종과 스타일 선호도에 따라 다양한 로고 변형을 만들어 줍니다.

해당 비디오 메이커는 AI 생성 스크립트와 시각 자료를 활용해 마케팅 영상을 제작할 수 있습니다. 그러나 초기 컨셉이 생성된 후 그래픽 디자인에 AI를 적용하는 맞춤형 옵션의 한도는 여전히 제한적입니다.

Designs.ai 최고의 기능

텍스트 설명만으로 로고, 색상 팔레트, 폰트 조합을 포함한 브랜드 가이드라인을 생성하세요.

Designmaker를 실행하여 소셜 미디어 그래픽, 배너, 인쇄물을 자동으로 제작하세요

컬러 매쳐로 업로드된 참조 이미지에서 색상 구성표를 추출하고 적용하세요

업종과 선호도에 기반한 AI 생성 레이아웃으로 웹사이트 모형을 구축하세요

Designs.ai의 한계점

템플릿 다양성은 기존 Canva 대안들보다 여전히 적습니다

Free Plan은 디자인 다운로드 불가, 특정 형식 내보내기 제한, 프리미엄 템플릿 부재 등의 제약이 있습니다.

짧은 비디오 제작조차 시간이 많이 소요될 수 있으며, 일부 워크플로우에서는 클립당 몇 분씩 걸리기도 합니다.

Designs.ai 가격 정책

기본: 월 $29

프로: 월 69달러

Enterprise: 월 199달러

Designs.ai 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Designs.ai에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가를 확인해 보세요:

빠르고 쉬운 디자인 솔루션을 위한 훌륭한 tool로, 콘텐츠를 간편하게 다운로드할 수 있으며 사용자 경험이 우수합니다. 초보자부터 전문가까지 제공되는 tools를 활용할 수 있습니다.

9. Pixlr (빠른 사진 편집에 최적)

via Pixlr

Pixlr는 전문적인 편집 기능을 유지하면서도 웹 브라우저에서 완전히 실행됩니다. 이 플랫폼은 동일한 인터페이스 내에서 익스프레스(간단한) 및 어드밴스드(복잡한) 편집 모드를 모두 제공합니다.

그 AI Cutout tool은 머리카락이나 투명한 오브젝트 같은 복잡한 선택 영역도 자동으로 처리합니다. 그러나 프로젝트 저장을 위해서는 계정 생성이 필요하며, 일부 사용자들은 이를 불편하게 여깁니다.

Pixlr 최고의 기능

배치 에디터를 사용하여 동일한 조정으로 여러 이미지를 동시에 처리하세요

이중 노출 기능을 활용하여 창의적인 사진 블렌딩 효과를 구현하세요

편집한 사진을 활용해 소셜 미디어 그래픽을 제작할 수 있는 템플릿 디자이너를 통합하세요

Pixlr의 한도

무료 버전에는 편집 워크플로우를 방해하는 빈번한 광고가 포함됩니다

전용 사진 관리 플랫폼에 비해 한도 있는 클라우드 스토리지

초보자 친화적임에도 불구하고 인터페이스가 복잡하고 일관성이 없어 일부 키보드 바로 가기가 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.

Pixlr 가격 정책

무료 체험판

추가 혜택: 월 $2.49

프리미엄: 월 $9.99

팀: 월 $16.99

Enterprise: 맞춤형 가격

Pixlr 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (730개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (115개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Pixlr에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 이렇게 표현했습니다:

Pixlr의 가장 큰 장점 중 하나는 작업 내역을 브라우저 내에서 자동 저장할 뿐만 아니라 다운로드 가능한 파일로도 저장한다는 점입니다. 또한 다양한 폰트와 무료로 사용 가능한 이미지 라이브러리를 제공하여 다양한 스타일을 실험해보고 로고나 배너 같은 간단한 것부터 더 복잡한 프로젝트까지 처음부터 창작할 수 있다는 점을 강조하고 싶습니다.

10. Design Wizard (마케팅 템플릿에 최적)

Design Wizard를 통해

Design Wizard는 다양한 광고 플랫폼에 맞게 디자인을 자동으로 조정합니다. 비디오 템플릿에는 소셜 미디어 참여도를 높이기 위해 최적화된 모션 그래픽이 포함되어 있습니다.

그러나 템플릿 스타일은 기업형 미학에 치우쳐 창의적인 브랜드에는 맞지 않을 수 있습니다. 또한 스톡 사진 라이브러리는 규모는 크지만 프리미엄 서비스 수준의 품질을 갖추지 못했습니다.

Design Wizard 최고의 기능

리드 생성 및 브랜드 인지도와 같은 마케팅 목표별로 구성된 캠페인 템플릿을 탐색하세요.

사전 애니메이션 처리된 템플릿을 활용하여 소셜 미디어 비디오 콘텐츠용 모션 그래픽을 애니메이션화하세요.

디자인 인터페이스 내에서 여러 플랫폼에 소셜 게시물을 직접 예약하세요.

Design Wizard의 한도

맞춤형 디자인 옵션이 제한되어 있어 독특하거나 고도로 맞춤화된 시각 자료를 제작하기 어렵습니다.

무료 디자인에는 워터마크가 포함될 수 있으며, 다운로드 시마다 크레딧이 소모됩니다. 기존 디자인을 편집하는 경우에도 마찬가지입니다.

격자 맞춤 및 정렬 옵션이 부족하거나 아예 없습니다.

Design Wizard 가격 정책

Free

프로: 월 $9.99

Design Wizard 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (25개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Design Wizard에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰에서는 이렇게 표현했습니다:

디자인 위자드는 빠르고 사용하기 쉬운 간단한 앱입니다. 디자인 기술이 전혀 없는 사람으로서, 저는 다양한 플랫폼용 소셜 미디어 게시물을 만들기 위해 디자인 위자드를 사용합니다. 가장 좋은 점은 사용할 수 있는 템플릿이 있다는 것입니다. 다른 tools들도 있지만, 디자인 위자드는 지속적으로 tool을 업데이트하고 새로운 이미지와 템플릿을 추가하기 때문에 계속 사용하고 있습니다.

📖 함께 읽기: 크리에이티브 전문가들을 위한 Canva에서 AI 활용 방법

11. PicMonkey (사진 콜라주 제작에 최적)

via PicMonkey

대부분의 에디터가 콜라주를 단순한 이미지 배치로 취급하는 반면, PicMonkey는 정교한 레이아웃 알고리즘을 제공합니다. 이 Canva AI 대안의 보정 도구에는 치아 미백 및 눈 밝기 조정과 같은 고급 인물 사진 편집 기능이 포함됩니다.

프레임과 테두리 컬렉션에는 다양한 사진 스타일을 보완하는 예술적인 옵션이 포함되어 있습니다.

PicMonkey 최고의 기능

사진을 자동으로 매력적으로 배열하는 스마트 레이아웃 알고리즘으로 역동적인 콜라주를 구성하세요

계절별 및 트렌드 디자인 요소로 정기적으로 업데이트되는 그래픽 라이브러리를 탐색하세요.

hub 기능을 통해 팀원과 디자인 프로젝트를 체계적으로 관리하고 공유하세요

PicMonkey의 한도

멀티미디어 콘텐츠를 강조하는 마케팅에도 불구하고 비디오 편집 기능의 한도

전문 편집 소프트웨어에 비해 고급 사진 조작 tools가 적습니다.

이미지 내보내기 시 때때로 흐릿하거나 픽셀화되는 결과가 발생할 수 있습니다

여러 이미지나 레이어드 디자인 작업에는 적합하지 않음—다른 이미지를 편집하려면 하나를 저장한 후 다시 불러와야 하는 경우가 많음

PicMonkey 가격 정책

무료 체험판

기본: 월 $7.99

프로: 월 $12.99

비즈니스: 월 $23

PicMonkey 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (405개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1,140개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 PicMonkey에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 PicMonkey에 대해 이렇게 평가합니다:

PicMonkey를 사용하면 필요한 크기로 사진을 쉽게 조정할 수 있습니다. 편집한 이미지에 직접 디자인한 워터마크를 삽입할 수 있는 기능이 마음에 들어 사진의 출처를 보호할 수 있죠. 온라인 tool라서 언제든지 PicMonkey에 접근할 수 있으며, 추가로 생성한 작품을 소셜 네트워크에 바로 공유할 수 있다는 점도 장점입니다.

🔍 알고 계셨나요? 예술가의 20.7%는 창의적인 과정이 인간과 AI 간의 진정한 협업으로 유지되는 것이 신선하고 매력적인 예술 작품을 만드는 데 핵심적이라고 생각합니다.

기어를 전환하고 ClickUp에서 디자인을 시작하세요

팀이 파일을 추적하거나 메시지를 뒤지거나 최신 피드백을 추측해야 할 때 창의적인 작업은 지체됩니다. 명확한 시스템이 없으면 훌륭한 아이디어는 사라지고 타임라인은 계속 미뤄집니다.

ClickUp은 디자인 프로세스의 모든 단계에 체계성을 부여합니다. 팀은 브리프 관리, 변경 사항 추적, 마감일 할당, 피드백 수집을 한 곳에서 수행할 수 있습니다. 템플릿으로 설정 시간을 단축하고, 문서로 혼란 없이 의견을 수집하며, 화이트보드로 실행 전 모두가 공유 공간에서 의견을 조율할 수 있습니다.

