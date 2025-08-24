2025년 클라우드 보안 분야에서 Wiz의 10대 경쟁사 및 대안 솔루션

Wiz는 강력한 가시성을 제공하지만 실시간 대응, 호스트 수준 텔레메트리, 또는 네트워크 트래픽 분석에서 부족함을 느끼고 계신가요?

확실히, 이 간극을 인지하는 것은 당신만이 아닙니다.

클라우드 환경이 점점 더 복잡해짐에 따라 보안 팀은 위험을 식별하고 완화하는 데 도움을 주는 tools가 필요합니다.

이 블로그 게시물에서는 Wiz의 주요 경쟁사 중 일부를 분석하여 부족한 부분을 보완하는 솔루션을 소개합니다. 마지막까지 읽어보시면 생산성 플랫폼으로 유명한 ClickUp이 효율적인 클라우드 보안 협업을 지원하는 방법을 확인할 수 있습니다. 🔐

Wiz 경쟁사 선택 시 고려해야 할 요소는 무엇인가요?

Wiz의 주요 대안을 탐색할 때, 먼저 사이버 보안 프로젝트 관리에서 구체적인 취약점을 파악하세요. 적절한 솔루션은 이러한 취약점을 직접 해결하고 전체 보안을 강화할 것입니다. 다음은 주목해야 할 주요 기능입니다:

에이전트 기반 호스트 텔레메트리: 프로세스, 파일, 레지스트리 활동을 캡처하여 더 풍부한 포렌식 분석을 제공하는 경량 에이전트를 배포하는 Wiz 경쟁사들을 찾아보세요

자동화된 복구 워크플로우: 티켓팅 시스템과 통합되어 자동으로 수정 사항이나 정책 업데이트를 적용하는 플랫폼을 우선순위로 삼으세요

네트워크 트래픽 분석: 가상 개인 클라우드(VPC) 전반에 걸쳐 지속적인 트래픽 검사 및 이상 탐지 기능을 내장한 tools를 선택하세요

사기 방지 및 허니팟: 원본 허니팟 배포 기능을 갖춘 솔루션을 평가하여 공격자를 포착하고 측면 이동을 탐지하세요

*고급 SBOM 및 공급망 스캔: 전체 소프트웨어 구성 요소 목록(SBOM)을 지도하고 상위 공급망의 취약점을 탐지하는 제공자를 고려하세요

*맞춤형 대시보드 및 보고: 드래그 앤 드롭 위젯, 개인화된 메트릭, 화이트 라벨 보고를 통해 Wiz 대안을 목표로 하세요

온프레미스 및 레거시 환경 지원: *클라우드와 온프레미스 에이전트를 모두 지원하는 공급업체를 선택하여 하이브리드 또는 레거시 환경에서 일관된 커버리지를 확보하세요

🧠 재미있는 사실: 2013년 AWS는 CIA와$600억 달러 규모의 계약을 체결하며 공공 부문에서의 보안 클라우드 도입의 단계를 설정했습니다. 이는 현재 급성장 중인 GovCloud 생태계의 시작점이 되었습니다.

Wiz 경쟁사 한눈에 보기

다음은 Wiz의 모든 경쟁사 및 대안을 비교한 테이블입니다. 📊

*tools 가장 적합한 *주요 기능 가격* Palo Alto Prisma 클라우드 중소기업부터 기업까지를 위한 엔드투엔드 클라우드 보안 및 DevSecOps 솔루션 클라우드 보안 상태 관리 (CSPM), 클라우드 업무량 보호 (CWPP), 클라우드 인프라 권한 관리 (CIEM), AI 기반 위험 우선순위 지정 맞춤형 가격 Lacework 중소기업부터 기업까지를 대상으로 한 폴리그래프 행동 이상 탐지 및 전체 스택 가시성 솔루션 행동 기반 이상 탐지, 위험 우선순위 지정, 자동화된 준수 점검 맞춤형 가격 Orca 보안 다중 클라우드 환경을 갖춘 소규모부터 중규모 비즈니스를 위한 에이전트 없는 취약점 관리 솔루션 맥락 기반 우선순위 지정, 공격 경로 시각화, SideScanning 기술 맞춤형 가격 Tenable Enterprise를 위한 클라우드 및 온프레미스 환경 전반에 걸친 광범위한 취약점 관리 CSPM, 통합 취약점 스캔, 인프라스트럭처 애즈 코드 (IaC) 보안 맞춤형 가격 Aqua 보안 소프트웨어 클라우드 네이티브 기반의 전체 라이프사이클 보안 솔루션으로, 컨테이너 보안이 필요한 소규모부터 중규모 IT Teams 및 DevOps Teams에 최적화되었습니다 컨테이너 및 쿠버네티스 런타임 보호, 서버리스 작업량, CI/CD 파이프라인 통합 맞춤형 가격 Microsoft Defender for 클라우드 Microsoft 기반 클라우드 환경에서 중견 기업을 위한 보안 관리 원생 CSPM 및 CWP, 중앙 집중형 알림, 내장형 규제 표준 및 보고 기능, Azure 통합 맞춤형 가격 Qualys Enterprise 및 대규모 개발 팀을 위한 에이전트 기반 및 에이전트리스 보안 스캔 하이브리드 자산 보호(클라우드 + 레거시), 중앙 집중형 보고, 멀티 클라우드용 CSPM 맞춤형 가격 Check Point 중소기업 및 기업을 위한 통합 보안 및 보안 상태 관리 솔루션 CSPM, 클라우드 네이티브 위협 방지, 서버리스 보안, 제3자 API 지원 맞춤형 가격 Sysdig 소규모부터 중견 기업까지를 위한 Kubernetes 중심의 DevSecOps 운영 EBPF를 활용한 인시던트 포렌식, 실시간 위협 탐지, 취약점 우선순위 지정 맞춤형 가격 Snyk 개발자 중심의 보안 솔루션으로 코드, 컨테이너, 인프라 자동화(IaC)를 보호합니다. 대규모 개발 Teams과 Enterprise를 위한 최적의 보안 환경을 제공합니다 시프트-레프트 보안, 개발자 중심 워크플로우, CI/CD 통합, Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $25부터 시작됩니다

Wiz의 10대 경쟁사 및 대안

이제 Wiz의 최고의 경쟁사들을 더 자세히 살펴보겠습니다. 👇

1. Palo Alto Prisma Cloud (엔드투엔드 클라우드 보안 및 DevSecOps 통합에 가장 적합)

palo Alto Networks를 통해

Palo Alto Networks의 Prisma Cloud는 코드부터 클라우드까지 애플리케이션의 전체 라이프사이클을 보호하기 위해 설계된 포괄적인 클라우드 네이티브 애플리케이션 보호 플랫폼(CNAPP)입니다.

머신 러닝, 고급 분석, 그리고 Precision AI를 결합하여 인프라, 애플리케이션 코드, 작업량을 지속적으로 모니터링하여 잘못된 구성, 정책 위반, 및 활성 위협을 탐지합니다.

또한 Palo Alto의 광범위한 보안 생태계와 통합되어 Cortex XDR 및 WildFire를 포함하며, 통합된 보안 전략을 수립하는 것을 더욱 쉽게 만들어줍니다.

Palo Alto Prisma 클라우드의 주요 기능

클라우드 보안 포지션 관리(CSPM)를 통해 제공자 간 인프라를 보호하고, 잘못된 구성, 정책 위반, 정책 변경을 탐지하세요

클라우드 워크로드 보호(CWP)를 통해 업무량과 컨테이너를 보호하세요. VM, 서버리스, 쿠버네티스 환경을 위한 에이전트 없는 스캔을 포함합니다

CI/CD 파이프라인을 강화하기 위해 통합 코드 보안, IaC 스캔, 소프트웨어 구성 분석, 실행 전 비밀 정보 탐지 기능을 활용하세요

다중 클라우드 및 하이브리드 환경에서 자산에 대한 깊은 가시성과 제어권을 확보하세요

Palo Alto Prisma 클라우드의 한도

초기 설정 과정이 복잡하고 시간이 많이 소요되며, 특히 Palo Alto tools 사용 경험이 없는 경우 더욱 그렇습니다

문서화 부족, 특히 고급 사용 사례 및 실제 배포 예시에 대한 부분

Palo Alto Prisma 클라우드 가격

맞춤형 가격

Palo Alto Prisma 클라우드 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (390개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Palo Alto Prisma 클라우드에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰에서 이 Wiz 경쟁사에 대해 다음과 같이 평가했습니다:

Prisma Access의 가장 큰 장점은 위치에 관계없이 모든 사용자에게 일관된 클라우드 기반 보안을 제공할 수 있다는 점입니다. Palo Alto Networks의 다른 tools인 Cortex 및 Panorama와의 통합을 통해 중앙 집중식 대시보드에서 보안 상태를 관리하고 모니터링하는 것이 더 쉬워집니다.

Prisma Access의 가장 큰 장점은 위치에 관계없이 모든 사용자에게 일관된 클라우드 기반 보안을 제공할 수 있다는 점입니다. Palo Alto Networks의 다른 tools인 Cortex 및 Panorama와의 통합을 통해 중앙 집중식 대시보드에서 보안 상태를 관리하고 모니터링하는 것이 더 쉬워집니다.

🔍 알고 계셨나요? 1990년대 초반에는 대부분의 웹사이트가 HTTP를 사용했습니다. 1994년에 Netscape가 브라우저 트래픽을 암호화하기 위해 HTTPS를 도입하면서, 이는 웹 보안에 대한 최초의 대화를 프롬프트했습니다.

2. Lacework (클라우드 환경에서 준수 요구사항이 있는 경우 가장 적합함)

via Lacework

Lacework FortiCNAPP는 Teams가 클라우드 위험 신호를 실시간 위협 탐지와 연결하여, 잘못된 구성 분석이나 클라이언트 정보의 안전한 저장 방법을 결정하는 데 도움을 줍니다. 이 솔루션은 전체 클라우드 환경 전반에 걸쳐 취약점, 잘못된 구성, 활동 중인 위협을 한눈에 확인할 수 있는 통합된 보기를 제공합니다.

AWS, Azure, Google 클라우드와 원활한 native 지원을 갖춘 플랫폼은 활동을 지속적으로 분석하여 랜섬웨어, 크립토재킹, 유출된 자격 증명서의 초기 징후를 탐지합니다.

Lacework의 주요 기능

Polygraph® Data Platform을 통해 행동 이상 및 위협 패턴을 탐지하여 제로데이 공격을 조기에 탐지하세요

CIEM을 통해 클라우드 전반에서 권한을 평가하고 과도한 권한을 가진 역할을 식별하여 신원 관련 위험을 파악하세요

자동화된 분석을 통해 잘못된 구성, 취약점, 정책 위반을 신속하게 파악하고 대응을 간소화하세요

통합된 IaC 보안, SAST, 및 소프트웨어 구성 분석(SCA)을 통해 배포 전에 문제를 사전에 탐지하고 대응하세요

다양한 산업 표준에 대한 준수 점검 및 보고를 자동화하세요

Lacework의 한도

실시간 복구 추적 기능이 부족하며, 닫힘 문제가 24시간 이상 소요됩니다

사용자들은 알림 설정의 복잡성을 어려워하며, Slack, Datadog, SIEM tools 및 티켓 플랫폼과의 더 나은 통합을 원하고 있습니다

Lacework 가격

맞춤형 가격

Lacework 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (380개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📮 ClickUp 인사이트: 74%의 직원들이 필요한 정보를 찾기 위해 이메일, 채팅, 노트, 프로젝트 관리 tools, 문서 등 여러 tools를 번갈아 사용합니다. 이 지속적인 맥락 전환은 시간을 낭비하고 생산성을 저하시킵니다. 일을 위한 모든 것을 통합한 앱인 ClickUp은 이메일, 채팅, 문서, 작업, 노트 등을 단일 검색 가능한 작업 공간에 통합하여 모든 것이 정확히 필요한 곳에 있습니다.

3. Orca 보안 (다중 클라우드 환경에서 빠른 배포에 가장 적합)

orca 보안을 통해

Orca Security는 에이전트 설치의 부담 없이 Teams가 클라우드 환경의 모든 계층에 대한 심층적인 가시성을 제공합니다. 이 솔루션은 잘못된 구성, 노출된 API, 신원 문제, 취약점 등 위험 요소를 자동으로 연관시켜 가장 중요한 위협을 식별합니다.

이 tool은 실시간 텔레메트리, 전문적인 커뮤니케이션, 고급 위험 우선순위 지정, 광범위한 준수 지원을 단일 인터페이스에 통합합니다.

‘독성 조합’에 초점을 맞춘 접근 방식은 Teams가 클라우드 보안 tool과 관련된 잡음 속에서 진정한 중요성을 지닌 1%의 경고를 우선순위로 삼도록 도와줍니다.

Orca 보안의 주요 기능

SideScanning™ 을 통해 에이전트 없이 스캔을 배포하여 업무량, 위험, 구성에 대한 즉각적인 가시성을 확보하세요

Orca Sensor 를 활성화하여 실행 시 보호 기능을 활성화하고, 경량형 커널 수준 관찰성을 통해 실시간 탐지 및 조사를 수행하세요

CIS 벤치마크, PCI DSS, HIPAA, SOC 2 등을 포함한 100개 이상의 사전 정의된 규제 프레임워크를 활용해 대규모로 규정 준수를 강제 적용하세요

운영 비용을 절감하고 생산 환경에서의 성능 영향을 최소화하세요

Orca 보안의 한도

에이전트 없는 스캔은 에이전트 기반 Wiz 경쟁사보다 더 깊은 실행 시점 인사이트를 놓칠 수 있습니다

강력한 시프트-레프트 기능이 부족합니다. 개발자 워크플로우를 위한 IDE/CLI 통합 기능이 없습니다

Orca 보안 가격 정보

맞춤형 가격

Orca 보안 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Orca 보안에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

한 사용자가 Capterra에 이 리뷰를 공유했습니다:

Orca는 에이전트 없는 VMS 접근 방식입니다. 이는 사용자 영향이나 성능 저하가 전혀 없다는 의미입니다. 운영 팀은 에이전트 배포를 관리할 필요가 없으며, 업그레이드나 다운타임 관리도 필요 없습니다. […] 이 제품은 비교적 신규 제품으로, 많은 기능 개선이 진행 중입니다.

Orca는 에이전트 없는 VMS 접근 방식입니다. 이는 사용자 영향이나 성능 저하가 전혀 없다는 의미입니다. 운영 팀은 에이전트 배포를 관리할 필요가 없으며, 업그레이드나 다운타임 관리도 필요 없습니다. […] 이 제품은 비교적 신규 제품으로, 많은 기능 개선이 진행 중입니다.

🧠 재미있는 사실: ‘제로 트러스트’ 개념은 포레스터 분석가 존 킨더바그가 제안한 것으로, 조직은 기본적으로 어떤 네트워크도 신뢰해서는 안 된다는 아이디어입니다. 이 개념이 주류로 자리 잡기까지 10년 이상의 시간이 걸렸으며, 몇 차례의 심각한 보안 침해 사건이 발생했습니다.

4. Tenable (통합 취약점 스캔에 가장 적합)

tenable을 통해

Tenable은 플래그십 노출 관리 플랫폼인 Tenable One을 통해 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경의 보안을 통합적으로 관리합니다. 취약점, 잘못된 구성, 신원 관리 문제를 독립된 문제로 다루는 대신, Tenable은 이러한 요소들을 연결하여 공격 표면 전체에 걸친 위험을 우선순위화한 보기를 제공합니다.

이 솔루션은 FedRAMP 저자 인증 솔루션을 지원하여 정부 및 엄격히 규제되는 환경에서 신뢰할 수 있는 선택입니다. 이 tool은 실시간 액세스(JIT), 자율 패치 적용, AI 기반 다층 분석 등 다양한 기능을 제공합니다.

Tenable의 주요 기능

Tenable ID Exposure를 통해 Active Directory 및 Entra ID 전반에서 잘못된 구성 및 위험한 액세스를 탐지하여 신원 정보의 격차를 닫으세요

Tenable Patch Management를 통해 취약점을 적절한 패치와 자동으로 매칭하고 자율적인 패치 적용을 실행하여 대응 속도를 높여보세요

Tenable CIEM과 JIT 액세스를 사용하여 최소 권한 원칙을 적용해 불필요한 클라우드 권한을 제한하세요

DevOps 라이프사이클에 보안 검사를 원활하게 통합하세요

Tenable의 한도 사항

과거 스캔 결과 자동 삭제 내장 기능이 없어 디스크 스페이스를 차지합니다

취약점 및 보안 상태 관리 분야에서 강점을 보이지만, 실행 시 보호 기능은 전문 CNAPP 제공자의 기능보다 덜 성숙할 수 있습니다

가끔 중요하지 않은 문제를 표시하여 보안 Teams의 작업량을 증가시킬 수 있습니다

Tenable 가격 정책

맞춤형 가격

Tenable 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

5. Aqua 보안 소프트웨어 (컨테이너 보안이 필요한 DevOps Teams에 가장 적합함)

aqua 보안 소프트웨어를 통해

Aqua Security는 개발부터 배포, 실행 단계까지 현대 애플리케이션의 전체 라이프사이클을 보호합니다. 실시간 제어 기능과 시프트-레프트 스캔을 통해 보안 Teams는 취약점을 조기에 탐지하고 활성 위협에 신속히 대응할 수 있으며, 동시에 애자일 개발 파이프라인의 속도를 늦추지 않습니다.

이 Wiz 대안은 에이전트 없는 방식과 에이전트 기반 방식을 결합하여 배포 및 커버리지 측면에서 유연성을 제공합니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 코드, 인프라, 업무량 보안을 통합할 수 있도록 지원합니다.

Aqua 보안 소프트웨어의 주요 기능

유니버설 코드 스캔 을 사용하여 모든 코드 및 레지스트리에서 취약점, 비밀 정보, IaC 구성 오류, 악성 코드를 탐지하세요

Acceptance Gates 를 설정하여 다양한 파이프라인에 맞춤형 보증 정책을 적용하고, 생산 환경으로 이동하기 전에 준수하지 않는 작업량을 차단하세요

Kubernetes Assurance Policies를 적용하여 오픈 정책 에이전트(OPA)와 Rego 규칙을 통해 보안 거버넌스를 위한 실행 시 제어를 강제 적용하세요

Aqua 보안 소프트웨어의 한도

Maven 및 npm 패키지와 같은 특정 아티팩트 유형에 대한 스캔 지원이 부족합니다

한도의 API 기능, 특히 이미지 검색 및 자동화 사용 사례에 있어서

Aqua 보안 소프트웨어 가격 정보

맞춤형 가격

Aqua 보안 소프트웨어 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Aqua 보안 소프트웨어에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

실제 사용자의 리뷰 일부를 소개합니다:

배포의 용이성, 사용자 친화적인 UI, CI/CD 통합 옵션, 우수한 대시보드 등이 장점이며, 우리에게 키 기능 중 하나는 다른 상용 tools에서 찾아보기 어려운 Kubernetes 보안 기능입니다. 그러나 라이선스 모델은 Aquasec의 장기 플랜과 일치하지만, 장기적인 완전한 솔루션을 결정하기 전에 컨테이너 보안을 테스트해 보고 싶은 클라이언트를 위해 단기/저용량 가격 모델을 고려하는 것도 좋을 것입니다.

배포의 용이성, 사용자 친화적인 UI, CI/CD 통합 옵션, 우수한 대시보드 등이 장점이며, 우리에게 키 기능 중 하나는 다른 상용 tools에서 찾아보기 어려운 Kubernetes 보안 기능입니다. 그러나 라이선스 모델은 Aquasec의 장기 플랜과 일치하지만, 장기적인 완전한 솔루션을 결정하기 전에 컨테이너 보안을 테스트해 보고 싶은 클라이언트를 위해 단기/저용량 가격 모델을 고려하는 것도 좋을 것입니다.

🧠 재미있는 사실: 이 개념은 이미 존재했지만, Google CEO 에릭 슈미트는 2006년 컨퍼런스에서'클라우드 컴퓨팅'이라는 표현을 처음 사용했습니다. 이 표현은 이후 널리 확산되었고(보안 우려도 함께 증가했습니다).

6. Microsoft Defender for Cloud (Microsoft 기반 클라우드 환경에 가장 적합함)

microsoft Defender for 클라우드를 통해

Microsoft Defender for 클라우드는 보안 상태 관리, 작업량 보호, DevSecOps 기능을 결합한 솔루션입니다.

Microsoft Defender Extended Detection and Response (XDR)을 통해 조직은 클라우드 인프라에서 수집된 인사이트와 엔드포인트 및 사용자 신원으로부터의 경고를 연결하여 더 넓은 위협 상황을 파악할 수 있습니다.

그의 Secure Score 기능은 조직이 시간 경과에 따라 전체 보안 상태를 추적하고 개선할 수 있는 명확한 메트릭을 제공합니다. 또한 클라우드 보안 탐색기를 사용하여 잠재적인 공격 경로를 모델링하고 비즈니스 부서 전반에 걸쳐 거버넌스 규칙을 적용할 수 있습니다.

Microsoft Defender의 주요 기능

Microsoft Azure 플랫폼과의 원활하고 원생적인 통합을 활용하세요

Attack Path Analysis 와 상호작용형 클라우드 보안 Explorer 를 사용하여 측면 이동 경로와 취약점을 식별하세요

Defender for Servers, Containers, and Storage를 적용하여 하이브리드 및 멀티클라우드 작업량을 보호하고 인프라, 데이터, 애플리케이션을 안전하게 관리하세요

Microsoft Entra 권한 관리 를 활용하여 사용자, 앱, 서비스 전반에 걸쳐 클라우드에서 과도한 권한을 탐지하고 해결하세요

SIEM 및 보안 오케스트레이션, AI 워크플로우 자동화 , 대응(SOAR) tools를 활용해 위협을 신속하게 연관 분석하고 대응하여 복구 시간(time-to-remediation)을 단축하세요

Microsoft Defender의 한도

사용자들은 과도한 알림과 오탐으로 인해 알림 피로감을 자주 보고합니다

이 Wiz 경쟁사는 제로데이 공격이나 숨겨진 서명을 가진 악성 소프트웨어를 탐지하는 데 어려움을 겪고 있어, 중요한 위협 시나리오에서 신뢰성의 한도를 낮춥니다

가격 및 라이선스 모델은 특히 멀티 클라우드 환경에서 복잡하게 구성되어 예측하기 어려울 수 있습니다

Microsoft Defender 가격

맞춤형 가격

Microsoft Defender 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? DevSecOps 분야의 초기 성공 사례 중 하나는 넷플릭스의 오픈소스 tools에서 나왔습니다. 넷플릭스는 2010년대 초반에 Security Monkey와 Stethoscope를 공개하며 CI/CD 파이프라인에 보안을 통합하는 개념을 선도했으며, 이는 자동화된 CSPM tools와 Wiz 경쟁사들의 미래에 큰 영향을 미쳤습니다.

7. Qualys (하이브리드 자산 보호에 가장 적합)

via Qualys

Qualys는 Enterprise TruRisk™ Platform을 통해 자산 가시성, 취약점 관리, 준수 관리, 및 대응을 단일 통합 시스템으로 결합한 통합 사이버 보안 접근 방식을 제공합니다. 이 Wiz 경쟁사는 수십억 개의 데이터 포인트를 가로지르는 고속 텔레메트리 및 지능형 상관 관계를 제공합니다.

이 플랫폼은 경량형 클라우드 에이전트와 에이전트 없는 스캐너를 활용해 클라우드 작업량, 컨테이너, 인프라의 포괄적인 가시성과 보안 평가를 제공합니다. Qualys TotalCloud의 도입을 통해 애플리케이션 위험 관리 위한 CNAPP 및 TotalAppSec을 포함해 Qualys는 전체 스택에 걸친 보호를 확장합니다.

이 플랫폼은 IaC 보안, Kubernetes 런타임 보호, 그리고 GenAI 배포를 위한 LLM 안전성을 지원합니다.

Qualys의 주요 기능

다양한 보안 및 준수 기능을 단일 플랫폼으로 통합하세요

TruRisk Eliminate™ 를 사용하여 패치, 격리, 또는 완화 워크플로우를 통해 CISA KEV 및 랜섬웨어 노출과 같은 중요한 취약점을 해결하세요

IaC 템플릿을 지속적으로 스캔하여 잘못된 구성 여부를 확인하고, SaaS 앱을 모니터링하여 권한 남용 및 준수 문제 발생 여부를 감지합니다

Qualys 흐름을 활용해 대응 프로세스를 간소화하고, 코드 작성 없이(no-code) 또는 최소한의 코드(low-code)로 자동화된 대응 워크플로우를 구축하세요

Qualys의 한도

대시보드가 직관적이지 않아 신규 사용자가 탐색과 작업 실행에 어려움을 겪을 수 있습니다

탐지 기능은 강력하지만, 패치 배포 및 복구 기능은 다른 Wiz 경쟁사들의 기능만큼 원활하거나 효율적이지 않습니다

통합된 애플리케이션 전체를 관리하려면 교육 및 구성에 상당한 투자가 필요할 수 있습니다

Qualys 가격 정책

맞춤형 가격

Qualys 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (240개 이상의 리뷰)

Capterra: 4/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Qualys에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

Capterra의 한 리뷰에서는 다음과 같이 설명합니다:

전체적으로 이 제품은 사용자 친화적이며 강력한 취약점 스캔 기능을 갖추고 있으며, 대규모 소프트웨어 업데이트 라이브러리를 제공합니다. 또한 교육 비디오와 지원도 포함되어 있습니다.

전체적으로 이 제품은 사용자 친화적이며 강력한 취약점 스캔 기능을 갖추고 있으며, 대규모 소프트웨어 업데이트 라이브러리를 제공합니다. 또한 교육 비디오와 지원도 포함되어 있습니다.

8. Check Point (통합 보안 및 포지션 관리에 가장 적합)

via Check Point

Check Point의 플래그십 제품인 Quantum Security Gateways와 CloudGuard 솔루션은 네트워크, 작업량, 원격 액세스 포인트 전반에 걸쳐 심층적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다.

엔드포인트 보호를 위해 Harmony Endpoint는 단일 경량 클라이언트를 통해 EPP(엔드포인트 보호 플랫폼), EDR(엔드포인트 탐지 및 대응), XDR(확장 탐지 및 대응)을 제공하며, 에지부터 클라우드까지 포괄적인 가시성과 제어를 제공합니다.

이 솔루션은 Teams가 인프라부터 애플리케이션까지 전체 클라우드 환경에 걸쳐 일관된 보안 정책을 적용하고 고도화된 사이버 공격으로부터 보호할 수 있도록 지원합니다.

Check Point의 주요 기능

60개 이상의 머신러닝 엔진과 글로벌 위협 인텔리전스를 구현하여 제로데이 취약점 공격을 포함한 고급 공격을 탐지하고 블록하세요

사용자, 앱, 장치, 클라우드 네트워크를 단일 중앙 집중식 콘솔에서 관리하며 세분화된 규칙 적용을 통해 효율적으로 관리하세요

원격 근무자를 보호하기 위해 Harmony SASE를 활용해 애플리케이션별 액세스, 장치 상태 점검, 완전한 메쉬 연결성을 갖춘 Zero Trust 정책을 제공하세요

SOC 소프트웨어 와 쉽게 연결하고 제3자 API의 확장을 통한 위협 완화를 자동화하세요

Check Point의 한도 사항

설정 과정은 시간이 많이 소요될 수 있으며, 특히 전담 IT 인력이 없는 소규모 팀에게는 더욱 그렇습니다

전체 스캔과 샌드박싱은 성능을 저하시킬 수 있으며, 특히 저사양 기계에서 더욱 두드러질 수 있습니다

Check Point 가격 정보

맞춤형 가격

Check Point 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

9. Sysdig (Kubernetes 중심의 DecSecOps 운영에 가장 적합)

via Sysdig

Sysdig는 실시간 탐지, 맥락 기반 위험 분석, 심층적인 실행 시 가시성을 중시하는 팀을 위해 설계된 클라우드 네이티브 애플리케이션 보호 플랫폼입니다. 강력한 데이터 보안 조치를 적용하여 안전한 환경을 유지합니다.

다중 클라우드 지원과 관리형 Prometheus 모니터링을 통해 인프라 전반에 걸쳐 컨텍스트 전환 없이 엔드투엔드 가시성을 제공합니다.

보안, 준수, 성능 모니터링을 결합한 Sysdig는 Teams가 인시던트의 전체 맥락을 이해하는 데 도움을 줍니다. 키 차별점은 취약한 패키지가 실행 시 실제로 사용 중인지 여부에 따라 취약점을 우선순위화하는 능력으로, Teams가 대응 노력을 집중할 수 있도록 합니다

Sysdig의 주요 기능

정적 취약점 및 노출 목록(CVE) 대신 실제로 악용되거나 접근 가능한 위험 요소에 집중하세요

실시간 시스템 데이터와 행동 맥락을 활용하는 클라우드 네이티브 탐지 기술을 통해 의심스러운 행동을 탐지하세요

Sysdig Monitor의 상세한 사용량 추적을 통해 맞춤형 메트릭 비용을 절감하고 사용되지 않는 리소스를 제거하세요

자세한 포렌식 분석과 감사 추적을 통해 인시던트 대응을 가속화하세요

Sysdig의 한도

CSPM 시나리오, 특히 AWS 환경에서 측면 이동 탐지 기능은 한도입니다

온프레미스 배포는 상당한 저장소 자원을 요구할 수 있습니다

주요 강점은 런타임 보안과 컨테이너 분야에 있으며, CNAPP 서비스의 다른 분야는 경쟁사보다 덜 발전되었을 수 있습니다

Sysdig 가격

맞춤형 가격

Sysdig 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Sysdig에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰에서는 다음과 같이 요약했습니다:

Sysdig은 테스트를 몇 분 만에 탐지하고 알림을 제공했지만, 경쟁사는 수 시간이 걸렸습니다. 그때 우리는 Sysdig이 우리에게 더 나은 선택일 것이라는 것을 알게 되었습니다. 클라우드 및 호스트 위협을 신속하게 탐지, 알림, 분류, 조사할 수 있는 기능 외에도, 전체 보안 태세를 강화하는 다양한 추가 기능을 제공합니다.

Sysdig은 테스트를 몇 분 만에 탐지하고 알림을 제공했지만, 경쟁사는 수 시간이 걸렸습니다. 그때 우리는 Sysdig이 우리에게 더 나은 선택일 것이라는 것을 알게 되었습니다. 클라우드 및 호스트 위협을 신속하게 탐지, 알림, 분류, 조사할 수 있는 기능 외에도, 전체 보안 태세를 강화하는 다양한 추가 기능을 제공합니다.

🧠 재미있는 사실: IBM의 2024 데이터 유출 비용 보고서(Cost of a Data Breach Report 2024)에 따르면, 보안을 위한 AI와 자동화를 광범위하게 도입한 조직은 도입하지 않은 조직보다 데이터 유출 관련 비용을 평균 $2.2백만 달러 절감했습니다.

10. Snyk (시프트-레프트 보안 및 개발자 중심 워크플로우에 가장 적합)

snyk를 통해

Snyk은 개발자 중심의 보안 플랫폼으로, 현대적인 접근 방식을 통해 애플리케이션 보안을 제공하며, 빠른 속도의 클라우드 네이티브 개발 워크플로우에 완벽하게 통합됩니다.

Wiz의 경쟁사인 이 솔루션은 전체 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 취약점을 탐지하고 해결하는 AI 기반 보안 플랫폼으로 돋보입니다. Wiz의 대체 솔루션의 핵심 엔진인 DeepCode AI는 지능적이고 설명 가능한 해결책을 제공하며, GenAI tools와 오픈소스 라이브러리에서 발생하는 잠재적 위험을 미리 예방하도록 Teams를 지원합니다.

Snyk의 주요 기능

Snyk IaC 보안을 사용하여 클라우드 환경 전반에서 구성 변경 사항을 탐지하고 수정하세요. 개발 tools 내에서 직접 인라인 수정 기능을 제공합니다

원클릭 풀 리퀘스트, 실시간 모니터링, 라이선스 준수 점검을 통해 오픈소스 리스크 관리를 자동화하세요

기존 개발 tools 및 워크플로우에 보안을 원활하게 통합하세요

Snyk AppRisk를 사용하여 비즈니스 맥락과 위험을 연관시켜 영향력이 큰 취약점을 우선순위화하고 애플리케이션 보안(AppSec) 커버리지를 추적하세요

Snyk의 한도

온프레미스 배포 옵션이 부족하여 엄격한 인프라 정책을 가진 조직의 유연성에 한도를 둡니다

이 tool은 CLI를 통해 불완전한 SBOM 데이터를 생성하여 사용자가 제3자 tools이나 다른 Wiz 경쟁사 제품에 의존해야 합니다

Snyk 가격 정책

Free

팀: $25/월 사용자당

enterprise: *맞춤형 가격

Snyk 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? 2019년, Capital One의 AWS 설정에서 잘못 구성된 방화벽으로 인해 전 AWS 직원이 1억 건 이상의 고객 기록에 접근할 수 있었습니다. 근본 원인은 서버 측 요청 위조(SSRF) 취약점이었으며, 이는 현재 Wiz 경쟁사들이 특별히 경고하는 사항입니다.

Wiz 경쟁사들을 통해 위험을 식별하는 것은 첫 번째 단계에 불과합니다. 진정한 도전은 그 다음에 있습니다: 대응을 조직화하고, 작업을 적절한 Teams에 할당하며, 진행을 추적하는 것입니다.

바로 여기서 ClickUp이 단계에 들어섭니다. 보안 스캐너가 아닌, 스캔 이후 발생하는 모든 것을 조정하는 명령 센터로서의 역할을 합니다. ClickUp의 핵심은 ClickUp 프로젝트 관리 소프트웨어로, 복구 노력 플랜, 진행 모니터링, 문서 관리, 실시간 커뮤니케이션을 위한 중앙 집중형 플랫폼을 제공합니다.

대규모로 운영되는 IT 및 보안 팀을 위해 ClickUp의 IT 및 PMO 솔루션은 PMO 팀이 서비스 요청 접수 프로세스를 표준화하고 SLA 기반 에스컬레이션을 자동화하며, 포트폴리오 전반의 리소스 사용 현황에 대해 기업급 제어 기능을 통해 가시성을 제공할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp이 Wiz 경쟁사들과 운영 라이프사이클 전반에서 어떻게 보완되는지 살펴보겠습니다. 🔄

경고를 작업으로 전환하세요

문제가 발견되면 즉시 실행 가능한 워크플로우로 전환해야 합니다.

ClickUp Forms는 각 취약점을 ClickUp Tasks의 작업으로 변환하여 심각도, 영향을 받은 시스템, 목표 날짜 등 세부 정보를 포함해 실행 가능한 작업으로 전환합니다. 이는 추적 및 우선순위 지정 위해 일관된 메타데이터 수집을 보장합니다.

ClickUp 양식을 사용하여 데이터 수집을 간소화하세요 ClickUp 양식을 사용하여 IT 서비스 접수 프로세스를 간소화하세요

문제점이 발생하면 ClickUp Multiple Assignees와 ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 문제 해결을 시작부터 끝까지 할당, 조직화, 추적하는 것이 쉽습니다.

📌 예시: 보안 팀은 문제를 제출하기 위해 양식을 작성하면, ClickUp에 '네트워크'나 '준수'와 같은 사전 정의된 사용자 지정 필드가 포함된 작업이 자동으로 생성됩니다. 더 좋은 점은? 네트워크 엔지니어와 준수 담당자가 동시에 해당 작업에 할당될 수 있습니다.

수동 일을 줄이세요

ClickUp 자동화는 효율성을 한 단계 더 높여줍니다. 작업은 심각도에 따라 자동으로 할당되거나, 대기 상태일 경우 자동으로 상위 단계로 이동되거나, ClickUp의 직관적인 if-then 빌더를 사용하여 수동 전달 없이 워크플로우를 통해 이동될 수 있습니다.

워크플로우 자동화 예시 몇 가지:

취약점이 발견될 때 자동으로 작업을 할당합니다

마감일 전에 알림을 트리거하세요

해결되지 않은 인시던트를 관련 이해관계자에게 에스컬레이션합니다

*ClickUp 자동화로 IT 문제 해결을 가속화하세요

📌 예시: 중요한 취약점이 발견되면 자동화 시스템이 취약점의 심각도에 따라 해당 작업을 보안 담당자에게 즉시 할당하고 적절한 우선순위를 적용하며 마감일을 설정합니다. 48시간이 지나도 작업이 해결되지 않으면 자동으로 CISO에게 에스컬레이션됩니다.

일 환경에서 바로 채팅하세요

복구 작업이 시작되면 업데이트가 모든 방향에서 동시에 들어올 수 있습니다.

*ClickUp 채팅을 사용하여 복구 논의가 집중적이고 실행 가능한 방향으로 진행되도록 합니다

ClickUp 채팅은 작업이 진행되는 바로 그 곳에서 대화를 유지합니다—작업, 문서, 타임라인과 함께. 대화를 클릭 한 번으로 작업으로 변환할 수 있으며, 적절한 태그를 지정하고 전체 맥락을 유지하여 감사 기록을 완벽히 보존합니다.

📌 예시: 고위험 취약점이 발견되어 수정 작업이 진행 중입니다. 보안 담당자가 프로젝트 채팅에 빠른 업데이트를 게시하고 엔지니어를 태그한 후 메시지에 작업 링크를 직접 첨부합니다. 수정이 추가 작업이 필요한 경우, 해당 메시지를 즉시 새로운 작업으로 변환할 수 있으며, 담당자, 마감일, 보안 협업 tool에서 공유된 모든 파일도 함께 전달됩니다.

/AI가 번거로운 작업을 처리해 드립니다

ClickUp Brain을 통해 영향력 있는 질문에 답변을 얻고 다음 단계를 자동으로 생성하세요

ClickUp Brain, AI 기반 개인 비서는 지속적인 작업 활동, 댓글, 문서, 채팅 기록을 분석하여 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 다음과 같은 방식으로 도움을 드립니다:

복구 작업 스레드를 간결한 상태 업데이트나 이해관계자 보고서로 요약합니다

채팅 또는 문서 논의에서 자동으로 후속 작업을 생성합니다

수동적인 노트 작성 없이 회의 요약 및 행동 목록 작성

맥락에 맞는 질문에 답변합니다. 예를 들어, ‘고중요도 경보에 대한 미해결 수정 사항은 무엇인가요?’

ClickUp의 주요 기능

클라우드 보안 문서 저장 및 연결: *표준 운용 절차 (SOP), 준수 체크리스트, 인시던트 로그 등을 ClickUp Docs에 저장하고 관련 작업 및 타임라인과 연결하세요

*회의 기록 및 요약: 실시간 회의에서 결정 사항과 실행 항목을 ClickUp AI Notetaker로 기록하고 요약하세요

15개 이상의 프로젝트 뷰에서 보안 티켓 추적: ClickUp Views를 활용하여 목록, 보드, 간트, 달력 등 다양한 보기를 통해 감사, 서비스 요청, 내부 취약점 평가를 관리하세요

IT 성능 시각화: ClickUp 대시보드의 50개 이상의 카드를 활용하여 보안 포트폴리오 전반의 예산, 타임라인, 인력 배치, 완료율을 모니터링하세요

*반복 가능한 보안 워크플로우 표준화: IT 서비스 관리, 침투 테스트 플랜, 정책 검토 등을 위한 프로젝트 관리 템플릿으로 프로젝트를 빠르게 시작하세요

역할 기반 권한으로 책임을 할당하세요: *민감한 보안 작업 및 워크플로우를 보기, 편집, 실행할 수 있는 사용자를 제어하세요

aI 에이전트를 활성화하여 무인 지원을 받기: *ClickUp AI 에이전트가 미해결 문제를 자동으로 탐지하고 질문에 답변하며 작업을 생성하여 문제 해결을 지속적으로 진행합니다

ClickUp 가격 정보

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

이 G2 리뷰는 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 맞춤형 설정과 유연성입니다. 마케팅과 웹 개발 같은 다양한 팀을 위한 맞춤형 워크플로우를 생성하거나, 특정 프로젝트 세부 사항을 추적하기 위한 사용자 지정 필드를 사용하거나, 반복적인 작업을 자동화하는 등, ClickUp은 우리 팀의 정확한 요구사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있어 팀 간 프로젝트 관리와 커뮤니케이션이 원활합니다. 또한 통합 기능과 자동화는 시간을 크게 절약해 주어, 정말 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 맞춤형 설정과 유연성입니다. 마케팅과 웹 개발 같은 다양한 팀을 위한 맞춤형 워크플로우를 생성하거나, 특정 프로젝트 세부 사항을 추적하기 위한 사용자 지정 필드를 사용하거나, 반복적인 작업을 자동화하는 등, ClickUp은 우리 팀의 정확한 요구사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있어 팀 간 프로젝트 관리와 커뮤니케이션이 원활합니다. 또한 통합 기능과 자동화는 시간을 크게 절약해 주어, 정말 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

Wiz를 넘어 적합한 솔루션을 찾아보세요

강화된 실행 시 보호 기능, 실행 가능한 위협 정보, 또는 더 나은 준수 지원을 원하시든, 우리가 탐색한 Wiz 경쟁사들은 각각 독특한 강점을 제공합니다.

하지만 더 큰 그림을 보면, 종합적인 클라우드 보안은 단독으로 존재하지 않습니다. 팀을 일치시키고, 활동을 가시성 있게 하며, 데이터를 접근 가능하게 유지하기 위해 신뢰할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 바로 여기서 ClickUp이 돋보입니다.

업무를 위한 모든 것을 담은 앱으로, 보안 팀이 프로젝트, 프로세스, 인력을 한 곳에서 통합 관리할 수 있도록 지원합니다. 리메디에이션 워크플로우 관리, 감사, 작업 자동화부터 ClickUp Brain을 통한 AI 활용까지, 가장 복잡한 환경에도 주문을 가져다주는 솔루션입니다.

왜 기다리세요? 오늘 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요!