전문가처럼 촬영을 구성할 수 있는 무료 비디오 기획 템플릿

촬영은 완벽할지 모르지만, 렌즈 뒤에서 벌어지는 혼란은 보이지 않습니다. 사방에 흩어져 있는 케이블, 매분마다 바뀌는 플랜, 대본을 잃어버린 사람에 대한 고함 소리 등입니다.

오늘날 비디오 마케터의 73%가 설명 비디오와 같은 콘텐츠를 제작하고 있는 상황에서, 빠르고 세련된 비주얼에 대한 수요는 그 어느 때보다 높습니다. 그러나 이러한 품질은 마법처럼 촬영 현장에서 갑자기 나타나는 것이 아닙니다.

제작에서 가장 과소평가된 도구 중 하나는 바로 비디오 기획 템플릿입니다 (물론 카메라를 제외하면요). 간단하고 무료인 비디오 기획 템플릿을 자세히 살펴보고, 너무 복잡하지 않게 촬영을 구성할 수 있는 방법을 알아보세요.

개인 제작자이든 팀을 이끌고 있든, 이 무료 비디오 기획 템플릿을 사용하면 모든 작업을 체계적으로 정리하고 촬영에 필요한 모든 것을 준비할 수 있습니다.

비디오 계획 템플릿이란 무엇입니까?

비디오 기획 템플릿을 사용하면 비디오 제작을 구성하고 관리할 수 있습니다. 스크립트, 샷 목록, 제작 일정, 스태프의 책임 등 비디오를 제작하는 데 필요한 모든 것을 요약해 놓을 수 있습니다.

이 템플릿을 제작 성공을 위한 청사진으로 생각하십시오. YouTube 비디오, 광고 또는 전체 제작을 만들 때 이 템플릿을 사용하면 모든 것을 체계적으로 정리하고 누락된 부분이 없도록 할 수 있습니다.

스토리보드에서 콜 시트에 이르기까지, 필요에 맞는 템플릿이 준비되어 있습니다. 템플릿을 사용하면 시간을 절약하고 스트레스를 줄이며, 처음부터 끝까지 원활한 촬영을 진행할 수 있습니다. 마지막 순간에 혼란에 지친다면, 좋은 무료 템플릿이 최고의 친구가 될 것입니다.

좋은 비디오 계획 템플릿의 특징은 무엇일까요?

좋은 비디오 계획 템플릿은 명확하고 체계적이며 사용하기 쉽습니다. 스크립트, 샷 목록, 타임라인, 스태프의 책임 등 비디오 콘텐츠 제작에 필수적인 모든 측면을 다룹니다.

자세한 제작 일정: 포괄적인 타임라인이 포함되어 있으며 다양한 비디오 유형(예: 짧은 소셜 게시물, 전체 길이 영화)에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다

각 팀 회원에 대한 명확한 역할을 정의합니다

모니터링 장비, 소품 및 촬영 위치를 관리할 수 있는 스페이스 제공

간결하고 사용자 친화적인 깔끔한 템플릿 디자인. 필요에 따라 쉽게 업데이트할 수 있으며, 제작 과정에서 혼동을 방지하기 위해 시각적으로 명확해야 합니다.

공유 가능한 문서로 팀의 조정 및 팀의 조정 및 커뮤니케이션을 위한 허브 역할을 합니다. 협업을 강화하여 원활하고 전문적인 비디오 제작을 보장합니다

17개의 비디오 계획 템플릿

비디오 촬영을 계획할 준비가 되셨나요?

즐겨찾기 무료 비디오 계획 템플릿을 모았습니다. 각 템플릿에는 키 섹션, 필수 항목 및 크고 작은 모든 프로젝트에 적합한 유연성이 내장되어 있습니다.

조명, 카메라, 플랜!

1. ClickUp 비디오 제작 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비디오 제작 템플릿으로 모든 촬영 단계를 쉽게 구성하세요

비디오 프로젝트는 아이디어가 사방으로 흩날리고, 타임라인이 늦어지고, 작업이 보드 전체에 흩어져서 혼란스러워질 수 있습니다. 이 때 ClickUp 비디오 제작 템플릿이 유용합니다. 이 템플릿은 작업, 마감일 및 팀 업데이트를 하나의 깔끔하고 탐색하기 쉬운 스페이스로 정리합니다.

이 템플릿을 내장된 비디오 제작 도우미로 생각해보세요. 브레인스토밍부터 최종 편집에 이르기까지 팀의 프로세스를 명확하게 요약해줍니다. 이를 통해 일정을 준수하고 동기화를 유지하며 창의적인 프로세스를 즐길 수 있습니다.

이 템플릿의 주요 기능은 다음과 같습니다.

'스크립트 작성', '촬영', '검토', '최종 편집'과 같은 맞춤형 상태를 사용하여 진행 상황을 추적하세요

마감일, 우선순위 및 의존성이 내장된 작업 할당

ClickUp 달력, 타임라인 보기 및 ClickUp 간트 차트를 사용하여 타임라인을 시각화하세요

작업 댓글, ClickUp 문서 및 화이트보드를 통해 실시간으로 협업하세요

사용자 정의 필드, 태그 및 강력한 자동화를 사용하여 템플릿을 사용자 정의하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 비디오 프로젝트를 효율적으로 관리할 중앙 집중식 장소가 필요한 팀 또는 제작자.

🪄 보너스 팁: ClickUp Brain과 함께 ClickUp 비디오 제작 템플릿을 사용하면 팀에 인력이 추가된 것과 같은 효과를 얻을 수 있습니다. 다음 비디오 프로젝트를 제작한다고 가정해 보겠습니다. 'YouTube 스크립트 – 에피소드 5'와 같은 작업을 열고 ClickUp Brain에 이전 에피소드를 기반으로 빠른 개요를 작성하도록 요청하세요. Game of Thrones의 예시를 살펴보세요! ClickUp Brain의 AI 기능을 활용하여 비디오 스크립트를 작성하세요

2. ClickUp 비디오 제작 타임라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비디오 제작 타임라인 템플릿을 사용하여 전체 비디오 제작 타임라인을 시각화하고 일정을 계획하세요

창의성 외에도 비디오 프로젝트에는 구조가 필요합니다. ClickUp 비디오 제작 타임라인 템플릿은 여러분의 비장의 무기가 될 것입니다. 이 템플릿을 사용하면 제작 워크플로우를 시간별로 명확하게 볼 수 있습니다. 스크립트 작성부터 포스트 프로덕션에 이르기까지 모든 작업, 회원 및 마감일이 명확하고 사용자 지정 가능한 타임라인에 표시됩니다.

또한 팀이 서로 연결된 상태를 유지하고 촬영이 원활하게 진행될 수 있도록 지원합니다. 또한, 공유 연락처 목록을 통해 제작 도중 문제가 발생했을 때 관련 담당자에게 신속하게 연락할 수 있습니다.

이 템플릿의 주요 요소는 다음과 같습니다.

드래그 앤 드롭 타임라인 및 간트 보기를 사용하여 자세한 제작 타임라인을 구축하세요

촬영 날짜나 마감일이 변경되면 타임라인을 즉시 조정하세요

일정을 확대 또는 축소하여 매일 또는 여러 주에 걸쳐 플랜을 세울 수 있습니다

🔑 이상적인 사용 대상: 프로젝트를 순조롭게 진행하기 위해 게임 플랜을 시각화해야 하는 제작자, 비디오 제작 팀 및 관리자.

🪄 유용한 팁: ClickUp Clips를 사용하여 빠른 화면 비디오를 녹화하고 공유하여 아무것도 입력하지 않고도 디자인 선택을 설명하거나 피드백을 제공할 수 있습니다.

3. ClickUp YouTube 비디오 제작 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp YouTube 비디오 제작 템플릿을 사용하여 간단하고 내장된 콘텐츠 워크플로우로 YouTube 제작을 관리하세요

프로젝트 제안에서 실행까지 빠르게 진행하시겠습니까? ClickUp YouTube 비디오 제작 템플릿은 전체 비디오 제작 프로세스를 처음부터 끝까지 구성할 수 있도록 설계되었습니다. 이 템플릿은 사용자 지정 가능한 제작 워크플로우를 통해 작업 관리를 간소화하여 원활한 협업과 일관된 결과를 보장합니다.

초보자도 쉽게 사용할 수 있으므로 인턴부터 프로젝트 리더까지 모든 사람이 참여하여 마감일을 준수할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

작업을 '개념', '편집', '최종 게시'와 같은 단계로 구성하세요

'스크립트 작성자', '비디오 제목', '키워드'와 같은 필드로 템플릿을 맞춤 설정하세요

작업 할당, 우선순위 설정, 댓글을 사용하여 팀 커뮤니케이션 강화

🔑 이상적인 사용 대상 비디오 제작 프로세스를 구성하고 팀 협업을 강화하고자 하는 YouTube 제작자, 제작 팀 및 대행사.

👀 알고 계셨나요? YouTube는 월간 활성 사용자 수가 27억 명을 넘어 Google에 이어 세계에서 두 번째로 많이 방문하는 웹사이트입니다. 이 거대한 사용자 기반은 디지털 세계에서 이 플랫폼이 가진 타의 추종을 불허하는 도달 범위와 영향력을 잘 보여줍니다.

4. ClickUp YouTube 기획 및 제작 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp YouTube 기획 및 제작 템플릿을 사용하여 콘텐츠 생성 프로세스를 탐색하고 구성하세요

일관된 YouTube 일정을 유지하는 것은 어려울 수 있습니다. 아이디어가 쌓이고, 마감일이 늦어지고, 콘텐츠 제작이 지체될 수 있습니다. ClickUp YouTube 기획 및 제작 템플릿을 사용하면 이러한 혼란을 정리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 계획 프로세스, 제작 및 비디오 관리를 명확하게 구성할 수 있으므로 제작에 집중할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

중앙 집중식 스페이스를 활용하여 비디오 컨셉을 브레인스토밍하고, 분류하고, 우선 순위를 지정하세요

팀 회원에게 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 기여도를 추적하세요

분석 도구를 통합하여 비디오 성과를 평가하세요

소셜 미디어 캠페인 및 협업을 포함한 프로모션 플랜을 개발하고 실행하여 비디오의 도달 범위를 극대화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 비디오 제작 워크플로우를 최적화하고 협업을 강화하고자 하는 YouTube 제작자, 제작 회사 및 대행사.

💡 프로 팁: YouTube 스크립트를 소셜 게시물, 블로그 소개, 팟캐스트 티저로 재사용하세요. 좋은 플랜 템플릿을 사용하면 추가적인 노력 없이 하나의 비디오로 여러 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 영감이 떠오를 때 미래의 프로젝트에 대한 아이디어를 메모해 두는 것도 잊지 마세요.

5. ClickUp YouTube 썸네일 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp YouTube 썸네일 템플릿으로 눈에 띄는 비주얼을 디자인하고 관리하세요

썸네일 디자인이 실제 비디오 편집보다 더 많은 시간이 걸린다고 느끼십니까? ClickUp YouTube 썸네일 템플릿을 사용하면 이 프로세스를 더 잘 구성할 수 있습니다. 썸네일을 계획, 디자인 및 관리할 수 있는 명확하고 체계적인 방법을 제공하므로 일관되고 눈길을 끌며 제작하기 쉽습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

'할 일', '진행 중', '완료'와 같은 맞춤형 상태를 활용하여 각 썸네일의 진행 상태를 추적하세요

'썸네일 승인', '디자이너', '디자인 진행 상황' 등 다양한 사용자 정의 필드를 사용하여 각 썸네일에 대한 주요 정보를 저장하세요

'썸네일 요약', '썸네일 목록', '시작 가이드' 및 '제작 보드' 등 4가지 보기를 통해 정보를 체계적으로 정리하고 쉽게 액세스할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용 대상: YouTube 제작자, 비디오 마케팅 팀, 썸네일 생성 워크플로우를 최적화하고 브랜드 인지도를 높이고자 하는 디자인 전문가.

👀 알고 계셨나요? 최고 인기 YouTube 비디오의 90%는 맞춤형 썸네일을 사용합니다. 매력적인 썸네일은 비디오의 가시성과 참여를 크게 높일 수 있습니다.

6. ClickUp YouTube 콘텐츠 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp YouTube 콘텐츠 플랜 템플릿으로 YouTube 일정을 시각화하고 관리하세요

비디오 아이디어를 막판에 찾느라 전체 콘텐츠 일정과 창의력이 지체될 수 있습니다. ClickUp YouTube 콘텐츠 플랜 템플릿을 사용하면 YouTube 콘텐츠를 미리 계획, 추적 및 관리할 수 있는 명확하고 체계적인 방법을 제공하여 이러한 압박을 덜어줍니다.

이 템플릿은 마감일을 지키고 사용하기 쉬운 하나의 작업 공간에서 아이디어의 흐름을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

달력, 목록, 보드 등 다양한 보기를 통해 모든 정보를 체계적으로 정리할 수 있습니다

시간 추적, 태그, 종속성 경고와 같은 강력한 기능을 활용하여 콘텐츠 생성 프로세스를 관리하세요

사용자 정의 필드를 사용하여 조회수, 시청 시간, 참여도 등 주요 콘텐츠 마케팅 KPI를 추가하고 모니터링하세요

🔑 이상적인 사용 대상: YouTube 제작자, 콘텐츠 마케팅 팀, 콘텐츠 기획 워크플로우를 최적화하고 일관된 게시 일정을 유지하고자 하는 전략가.

🧠 재미있는 사실: 일부 YouTube 사용자는 주말에 한 시즌 분량의 영상을 모두 촬영합니다. 48시간 동안 카페인으로 에너지를 충전하며 마라톤 촬영을 하는 것보다 '콘텐츠 전략'을 더 잘 표현할 수 있는 방법은 없기 때문입니다! 한 제작자는 단 3시간 만에 4개의 비디오를 촬영하기도 했습니다!

7. ClickUp YouTube 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp YouTube 템플릿으로 YouTube 콘텐츠 계획 및 실행을 간소화하세요

훌륭한 YouTube 콘텐츠를 제작하려면 단순히 녹화만 하는 것 이상으로, 탄탄한 계획, 광범위한 조정, 투명한 워크플로우가 필요합니다. ClickUp YouTube 템플릿을 사용하면 모든 것을 하나의 정리된 스페이스에서 관리할 수 있습니다.

사용자 지정 가능한 워크플로우와 내장된 협업 도구를 통해 콘텐츠 프로세스를 원활하고 효율적이며 스트레스 없이 진행할 수 있습니다. 다음과 같은 이점이 있습니다.

'열림', '논의 중', '최종', '거절됨'과 같은 맞춤형 상태를 활용하여 각 비디오가 개념에서 공개에 이르기까지의 진행 과정을 모니터링하세요

'재생 목록', '촬영됨', '게시 상태', '카테고리' 및 'URL'과 같은 사용자 정의 필드를 사용하여 비디오를 관리하고 분류하세요

'ClickTips 재생 목록', '20개 비디오', '업로드 일정' 및 '목록 보기' 등 다양한 보기를 통해 콘텐츠 파이프라인을 구성하고 추적할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용 대상: YouTube 제작자 및 마케팅 팀으로, 마감일과 콘텐츠 전략을 협업하면서 비디오 제작 워크플로우를 체계적으로 관리해야 하는 경우.

💡 프로 팁: 시청자에게 좋아요, 구독, 댓글을 요청하는 등 행동 유도 문구(CTA)를 항상 비디오 플랜에 포함하세요. 템플릿에 이러한 CTA를 미리 작성해두면 촬영 시 쉽게 참고할 수 있습니다.

8. ClickUp 비디오 제작 인보이스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비디오 제작 인보이스 템플릿을 사용하여 클라이언트에게 바로 제출할 수 있는 비디오 제작 인보이스로 전문성을 보여주세요

촬영을 마무리하고, 편집을 완료하고, 최종 편집본을 보내는 것은 시작에 불과합니다. 이제 재미없는 부분이 남아 있습니다. 합리적인 청구서를 작성해야 합니다. ClickUp 비디오 제작 청구서 템플릿을 사용하면 청구에 대한 추측을 없애고 막바지 작업으로 바쁘게 움직이지 않고도 더 빨리 대금을 받을 수 있습니다.

비디오 전문가를 위해 특별히 제작되었으므로 모든 섹션이 여러분의 언어로 작성되어 있습니다. 이 템플릿의 주요 요소를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

촬영 일수, 편집 시간, 장비 대여 비용 등의 합계를 자동으로 계산합니다

서비스를 사전 제작, 제작 및 사후 제작 섹션으로 나눕니다

'보내기', '지불됨', '연체됨' 등 스마트 태그를 사용하여 송장 상태를 추적하세요

진행 중인 클라이언트 또는 반복 작업을 위해 템플릿을 복제하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 모든 프로젝트 단계에 대해 간단하고 반복 가능한 청구 방법을 원하는 프리랜서 비디오 작가, 비디오 에디터 및 제작 팀.

소규모 비즈니스의 사전 제작 책임자, Rehab M.은 다음과 같이 말합니다.

또한 제가 좋아하는 또 다른 기능은 대부분의 일상적인 작업을 자동화할 수 있다는 것입니다. 당사는 비디오 제작을 위해 여러 단계의 파이프라인에 여러 사람이 참여하고, 여러 차례의 검토를 거치며, 각 결과물마다 고유한 마감일이 있는 복잡한 프로세스를 가지고 있습니다. ClickUp에서 제공하는 자동화 기능을 사용하여 이 모든 것을 간소화하고 모든 것을 계획대로 진행할 수 있습니다. 이 기능이 우리에게 가장 큰 도움이 되는 부분 중 하나는 프로젝트 비용을 계산하는 것입니다. 우리의 주요 비용은 인건비이며, 시간 추적 기능을 통해 모든 관련자의 입력을 통합하여 프로젝트 전체의 비용을 확인할 수 있습니다. 폴더 내에 다양한 목록을 설정할 수 있기 때문에, 목록에 표시된 대로 프로젝트의 비용을 여러 단계로 나눌 수도 있습니다.

9. ClickUp 비디오/오디오 팟캐스트 제작 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비디오/오디오 팟캐스트 제작 템플릿을 사용하여 시각적인 워크플로우로 팟캐스트 제작을 구성하세요

팟캐스트를 관리하는 일은 금방 어려워질 수 있습니다. 게스트 연락, 일정 수립, 각 에피소드의 진행 상황 추적 등, 체계적인 시스템이 없으면 쉽게 혼란에 빠질 수 있습니다.

ClickUp 비디오/오디오 팟캐스트 제작 템플릿을 사용하면 프로세스를 주문적으로 진행할 수 있습니다. 간단한 제작 워크플로우와 사용하기 쉬운 레이아웃을 통해 완료된 작업, 다음 작업, 담당자를 항상 파악할 수 있으므로 에피소드가 혼란 없이 진행될 수 있습니다.

이 템플릿이 도움이 됩니다.

게스트 제출물, 일정, 위시리스트 연락처를 하나의 스페이스에서 정리하세요

내장된 달력 보기를 사용하여 출시 일정을 시각적으로 계획하세요

자산 수집 알림이나 상태 업데이트와 같은 반복적인 작업을 자동화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 게스트 예약, 기획 및 제작 프로세스를 사내에서 처리하며 모든 에피소드를 효율적으로 관리할 수 있는 간단하고 안정적인 시스템을 원하는 팟캐스터.

🧠 재미있는 사실: 다재다능한 배우이자 가수인 제레미 포프는 자신의 옷장에서 음악을 녹음합니다. 정장과 가발로 어지러운 공간이지만, 이 옷장은 그의 녹음 스튜디오로 사용됩니다.

10. ClickUp 그래픽 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 그래픽 디자인 템플릿을 사용하여 디자인 워크플로우를 간소화하고 일정을 준수하세요

특히 피드백, 파일 및 마감일이 뒤섞여 있을 때 디자인 프로젝트는 빠르게 쌓일 수 있습니다. 명확한 시스템이 없으면 모든 것을 원활하게 진행하기 어렵습니다.

ClickUp 그래픽 디자인 템플릿은 창의적인 프로세스를 정리합니다. 접수 양식부터 수정, 최종 승인에 이르기까지 모든 단계를 혼란 없이 관리할 수 있습니다.

주요 기능을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

브리핑, 초안, 검토 및 전달을 위한 기성 단계로 워크플로우를 구성하세요

전체 프로젝트 세부 정보, 크리에이티브 자산 및 피드백을 하나의 작업 공간에 중앙 집중화하세요

작업 상태 및 필드를 디자인 프로세스에 맞게 사용자 정의하세요

실시간 댓글 및 교정 도구를 통해 클라이언트 및 팀 회원들과 협업하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 프로젝트를 원활하게 진행하기 위해 깔끔하고 체계적인 시스템을 원하는 프리랜서 디자이너 또는 사내 크리에이티브 팀.

💡 프로 팁: 긴 이메일로 디자인 변경 사항을 설명하는 데 지치셨나요? ClickUp Clips를 사용하여 수정 과정을 검토하는 짧은 비디오를 녹화하세요. 모든 것을 입력하는 것보다 훨씬 빠르고 혼동을 방지할 수 있습니다. 또한 클라이언트나 팀원이 언제든지 비디오를 다시 볼 수 있습니다.

11. ClickUp 스토리보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스토리보드 템플릿으로 창의적인 비전을 현실로 구현하세요

여러 도구 또는 플랫폼에서 스토리보드를 정리하려고 하면 혼란이 발생하고 세부 사항을 놓칠 수 있습니다. ClickUp 스토리보드 템플릿은 창의적인 프로젝트를 완벽하게 시각화, 계획 및 추적할 수 있는 단일 중앙 집중식 화이트보드 스페이스를 제공하여 이러한 문제를 해결합니다.

이 템플릿을 사용하면 장면을 재구성, 리믹스하고 생생하게 재현할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 무엇일까요? ClickUp의 협업 기능을 사용하면 팀이 전 세계 어디에서나 함께 작업할 수 있습니다.

이 템플릿이 도움이 됩니다.

쉽게 액세스할 수 있는 하나의 스페이스에서 시각적 자산과 아이디어를 정리하세요

팀 회원들과 실시간으로 작업하여 피드백을 공유하고 편집하세요

각 장면의 진행 상황을 추적하고 필요에 따라 타임라인을 조정하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 스토리보드 프로세스를 체계적으로 관리할 방법을 찾고 있는 창의적인 영화, 게임 개발 및 마케팅 팀.

12. ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿을 사용하여 콘텐츠를 손쉽게 계획, 생성 및 예약하세요

다양한 채널에서 여러 콘텐츠를 관리하고 계십니까? 이는 한 번에 여러 가지 요소를 균형 있게 조정하는 섬세한 작업입니다. ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿은 콘텐츠 파이프라인을 구성하여 모든 것을 한 곳에서 볼 수 있게 해 팀이 일정을 조정하고 마감일에 집중할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 사용하면 콘텐츠의 계획, 제작 및 일정을 쉽게 관리할 수 있으며, 일관성과 적시성을 확보할 수 있습니다.

다음과 같은 주요 기능이 도움이 됩니다.

ClickUp 달력 보기를 사용하여 마감일과 예정된 게시물을 추적하세요

피드백 및 승인 기능을 통해 실시간으로 협업하세요

콘텐츠 생성 프로세스에 맞게 워크플로우를 맞춤 설정하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 체계적인 콘텐츠 계획 및 게시 접근 방식을 찾고 있는 마케팅 팀, 소셜 미디어 관리자 및 콘텐츠 제작자.

📮 ClickUp Insight: 직원의 30%는 정해진 근무 시간을 지키지만, 27%는 정기적으로 초과 근무를 하고, 19%는 정해진 근무 시간이 전혀 없습니다. 일이 예측할 수 없을 때, 어떻게 진정으로 퇴근할 수 있을까요? ClickUp 달력의 자동 작업 예약 기능을 사용하면 가장 예측하기 어려운 일정도 체계적으로 관리할 수 있습니다. 일주일 계획을 세우고, 근무 시간을 정하고, 로그아웃 알림을 자동화하세요. 시간은 여러분이 관리해야 합니다!

13. ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿을 사용하여 전체 콘텐츠 파이프라인을 한 곳에서 구조화하세요

콘텐츠가 혼란스럽습니까? 더 이상은 아닙니다. ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿을 사용하면 마케팅 팀이 전략을 지도에 표시하고, 작업을 할당하고, 마감일을 추적할 수 있는 명확한 스페이스를 확보할 수 있습니다.

블로그 아이디어를 브레인스토밍하거나, 제안서를 관리하거나, 피드백을 관리하거나, 분석을 검토하거나, 마케팅 프로젝트 관리 팀을 위한 ClickUp은 모든 것을 연결해줍니다. 큰 그림의 계획을 실행 가능한 단계로 전환하고, 이해 관계자들에게 의견을 전달하고, 실시간 성과를 모니터링하세요.

더 이상 문서, 이메일, 스프레드시트를 오가며 작업할 필요가 없습니다. 목표 고객을 위한 브랜드에 맞는 콘텐츠를 체계적으로 생성하세요. 이 템플릿은 다음과 같은 데 도움이 됩니다 .

콘텐츠 생성 프로세스를 관리하기 쉬운 작은 작업으로 분할하고 팀 회원에게 할당하세요

콘텐츠 달력 및 승인 보드와 같은 맞춤형 보기를 사용하여 워크플로우를 구성하세요

더 나은 추적을 위해 작가, 키워드, 콘텐츠 유형과 같은 사용자 정의 필드를 추가하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 캠페인에 걸쳐 콘텐츠 전략을 상세하고 체계적으로 계획하고 실행하고자 하는 콘텐츠 제작자, 마케터 및 팀.

14. ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿으로 콘텐츠 생성 프로세스를 구성하고 관리하세요

통합 시스템이 없으면 여러 채널, 마감일 및 팀에 걸쳐 콘텐츠를 관리하는 것이 금방 혼란스러워질 수 있습니다. ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿은 콘텐츠 생성, 승인 및 게시 프로세스를 위한 중앙 집중식 스페이스를 제공하여 이러한 복잡성을 제거합니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

'검토 중', '개념', '보류 중'과 같은 맞춤형 상태를 활용하여 콘텐츠 진행 상황을 모니터링하세요

'예산', '채널', '마케팅 작업 유형' 등 사용자 정의 필드를 추가하여 세부적으로 추적할 수 있습니다

보드, 목록, 타임라인, 간트 등 다양한 보기 중에서 선택하여 워크플로우를 시각화하세요

🔑 이상적인 대상: 콘텐츠 제작자, 마케터 및 콘텐츠 생성 프로세스를 관리하고 최적화할 솔루션을 찾고 있는 팀.

📖 또한 읽기: Excel 및 ClickUp의 무료 예산 제안 템플릿

15. ClickUp 크리에이티브 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 프로젝트 플랜 템플릿으로 크리에이티브 워크플로우를 간소화하세요

창의적인 프로젝트는 종종 타임라인 변경, 피드백의 분산, 승인 지연 등의 문제에 직면합니다. ClickUp 크리에이티브 프로젝트 플랜 템플릿은 모든 것을 한 곳에 통합하여 팀이 단계를 구성하고, 작업을 할당하고, 진행 상황을 놓치지 않고 추적할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

크리에이티브 브리핑 작성 , 기획, 제작, 검토 등 여러 단계에 걸쳐 프로젝트를 계획하세요

사용자 정의 필드 및 태그를 사용하여 이해 관계자를 할당하고, 상태를 추적하고, 마감일을 관리하세요

타임라인, 보드 및 달력 보기를 통해 진행 상황을 시각화하세요

구조화된 제작 워크플로우 및 상태 업데이트를 통해 승인 및 인계 절차를 간소화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 캠페인, 비디오, 디자인 자산 또는 여러 단계로 구성된 제작 프로젝트를 관리하는 크리에이티브 팀.

16. ClickUp 스타일 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스타일 가이드 템플릿으로 브랜드의 일관성 문제를 해결하세요

팀원들이 오래된 폰트, 잘못된 로고, 또는 어울리지 않는 색상을 사용하는 것이 지겨우십니까? ClickUp 스타일 가이드 템플릿은 모든 브랜드 가이드라인을 중앙 집중화하여 모든 사람이 동일한 규칙을 쉽게 따르고 통일된 목소리를 낼 수 있도록 해줍니다.

이 템플릿에서 다음을 수행할 수 있습니다.

로고 사용, 브랜드 키트 색상, 폰트 및 음성을 하나의 체계적인 문서로 정리하세요

모든 이해 관계자가 디자인 파일, 예시 및 참고 자료를 쉽게 액세스할 수 있도록 보관하세요

문서, 중첩된 페이지 및 링크를 사용하여 가이드를 명확하고 깔끔하게 구성하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 브랜드 인지도를 높이기 위해 단일 정보 소스를 찾고 있는 마케팅, 디자인 또는 브랜드 팀 .

17. ClickUp 팟캐스트 스크립트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 팟캐스트 스크립트 템플릿을 사용하여 명확하고 재사용 가능한 팟캐스트 스크립트로 에피소드를 구성하세요

팟캐스트를 즉흥적으로 진행하는 것은 재미있을 수 있지만, 어색한 침묵이 흐르거나, 말할 내용을 잊거나, 주제를 벗어나면 재미가 반감될 수 있습니다. ClickUp 팟캐스트 스크립트 템플릿을 사용하면 인트로부터 아웃트로까지 에피소드의 구조를 정리할 수 있으므로 집중력을 유지하고 전문적인 모습을 보여줄 수 있으며 청취자의 관심을 계속 끌 수 있습니다.

이 템플릿은 다음을 제공합니다.

에피소드를 소개, 주요 토론, 게스트 Q&A, 마무리로 나누세요

타이밍 노트와 대화 요점을 추가하여 중요한 부분을 놓치지 마세요

문서에서 공동 진행자 또는 프로듀서와 직접 협업하여 대본을 다듬을 수 있습니다

다양한 에피소드 형식에 사용할 수 있는 재사용 가능한 개요를 통해 모든 것을 체계적으로 정리하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 에피소드를 안내하고 일관되고 매력적인 콘텐츠를 전달하기 위해 명확하고 협업이 가능한 대본을 원하는 팟캐스터.

🧠 재미있는 사실: Julie Gauthier의 Pepperoni Pizza Dreams 팟캐스트는 레스토랑 메뉴를 읽으며 청취자들이 잠들 수 있도록 도와줍니다. 휴스턴에서 멜버른에 이르기까지, 사람들은 음식의 설명과 가격을 듣는 편안한 소리에 잠이 듭니다. 음식에 대한 속삭임이 숙면의 키라고 누가 알았을까요?

스크립트에서 스크린까지, ClickUp으로 올바르게 계획하세요

YouTube 콘텐츠를 계획하거나, 팟캐스트 스크립트를 관리하거나, 썸네일을 디자인하거나, 청구서를 발송하거나, ClickUp이 도와드립니다. 이 템플릿은 하나의 퍼즐 조각에 국한되지 않고 전체 크리에이티브 워크플로우를 포괄합니다.

다음 AI 비디오 프로젝트를 계획해야 합니까? 완료되었습니다. 눈길을 끄는 썸네일을 만들고 싶으신가요? 간단합니다. 훌륭한 작업에 대한 결제를 추적할 준비가 되셨나요? 그것도 템플릿이 있습니다.

프로세스가 어떻게 되어 있든, ClickUp은 모든 것을 체계적으로 정리하고 창의력을 발휘하며 진행할 수 있도록 도와줍니다.

그러니 한 단계 더 발전해보세요. 지금 ClickUp에 가입하고 일을 변화시키세요 . 최고의 아이디어도 훌륭한 플랜이 있어야만 성공할 수 있기 때문입니다!