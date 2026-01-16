[연도] 무료 마케팅 포트폴리오 템플릿

캠페인, 전략, 결과 모두 갖추고 있습니다. 하지만 누군가 ‘포트폴리오 보내줄 수 있나요?’라고 묻는 순간…당황하게 되죠.

작품이 부족해서가 아니라, 포트폴리오가 여기저기 흩어진 폴더에 묻혀 있거나 미완성 문서에 갇혀 있기 때문입니다.

너무 현실적으로 느껴진다면 걱정하지 마세요. 저희가 도와드리겠습니다.

이 블로그 글에서는 ClickUp (및 기타 플랫폼!)의 최고의 무료 마케팅 포트폴리오 템플릿을 모아 여러분의 일을 명확하고 체계적이며 세련된 감각으로 선보일 수 있도록 도와드립니다.

지금 시작해 보세요! 💪🏼

마케팅 포트폴리오 템플릿이란 무엇인가요?

마케팅 포트폴리오 템플릿은 마케터가 자신의 일, 기술, 성과를 잠재적 클라이언트 및 협력자에게 체계적으로 정리하고 제시할 수 있도록 돕는 사전 설계된 프레임워크입니다.

이 템플릿에는 일반적으로 사례 연구, 캠페인 타임라인, 디자인 모형, 타겟팅 전략, 참여율이나 투자 수익률(ROI) 같은 메트릭을 위한 구조화된 섹션이 포함됩니다. 또한 협업과 프로세스를 강조하기 위해 팀 역할, 사용 도구, 반복 작업 노트를 위한 스페이스도 마련되어 있습니다.

🧠 재미있는 사실: '포트폴리오'라는 단어는 이탈리아어 portafoglio에서 유래되었으며, 이는 흩어진 종이들을 넣고 다니는 케이스를 의미합니다. 18세기에는 예술가와 건축가들이 의뢰를 따내기 위해 자신들의 일 샘플을 휴대했는데, 이는 오늘날 마케팅 포트폴리오의 초기 버전이었습니다.

좋은 마케팅 포트폴리오 템플릿의 조건은 무엇인가요?

잘 구성된 마케팅 포트폴리오 템플릿은 마케터의 과거 성공을 부각시키고 전략적 사고와 창의성을 보여줄 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 다음은 주목해야 할 몇 가지 기능입니다:

사용 편의성: 설정과 맞춤형 맞춤화가 간편한 템플릿을 선택하세요. 복잡한 디자인보다 콘텐츠에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

시각적 매력: 고품질 이미지, 인포그래픽 또는 비디오 통합을 통해 관객의 관심을 사로잡으세요

포괄적인 섹션: ‘소개’ 섹션, 작업 샘플, 추천사, 명확한 연락처 페이지를 반드시 포함하세요

맞춤형 사용자 지정 옵션: 브랜드를 반영할 수 있도록 맞춤형 색상, 폰트 및 레이아웃을 실험해 볼 수 있는 템플릿을 선택하세요

성과 메트릭 표시: 신뢰도 향상을 위해 전환율이나 ROI 같은 결과를 보여줄 수 있는 섹션을 찾아보세요

통합 기능: 소셜 미디어, 분석 도구 또는 CRM tool과의 호환성을 선택하여 핵심 성과 데이터를 손쉽게 가져올 수 있습니다

🔍 알고 계셨나요? 스펙 캠페인(좋아하는 브랜드를 위한 가상 리브랜딩이나 소셜 게시물 등)은 포트폴리오 사이트에 관련 작업 예시를 채우는 일반적인 방법입니다.

마케팅 포트폴리오 템플릿 한눈에 보기

최고의 마케팅 포트폴리오 템플릿을 살펴보세요:

13가지 마케팅 포트폴리오 템플릿

아래에서는 ClickUp 및 기타 출처의 마케팅 포트폴리오 템플릿 옵션을 소개합니다. 👇

마케팅 운영을 간소화할 템플릿 이상의 것을 찾고 계시다면, 전문가 팁을 알려드립니다! ClickUp을 사용해 보세요! 마케팅 실행의 모든 단계를 지원하도록 설계된 ClickUp for Marketing Teams는 브레인스토밍, 계획 수립, 캠페인 론칭, 성과 추적까지 한 곳에서 관리할 수 있도록 돕습니다. 다중 채널 전략부터 콘텐츠 달력, 성과 대시보드에 이르기까지 ClickUp은 일상 업무를 측정 가능한 성과 포트폴리오로 전환합니다.

실제로 한 마케터가 ClickUp 사용에 대해 이렇게 말했습니다:

ClickUp을 사용하면 마케팅 활동의 상태를 지역별 또는 캠페인별로 확인할 수 있습니다. 여기에는 실행 중인 활동 유형과 해당 활동이 어떤 퍼널 단계에 태그되었는지도 포함됩니다. 이를 통해 경영진은 프로젝트의 상태를 손쉽게 파악할 수 있습니다.

지금은 여러분이 필요한 템플릿을 보여드리겠습니다!

1. ClickUp 포트폴리오 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 포트폴리오 관리 템플릿으로 프로젝트와 자원을 더 효율적으로 계획하세요

창의적 또는 전략적 프로젝트 포트폴리오를 관리할 때 명확성을 잃기 쉽습니다. ClickUp 포트폴리오 관리 템플릿은 비즈니스 영향력을 기준으로 프로젝트 가치를 평가하는 점수 시스템을 통해 이 문제를 정면으로 해결합니다. 프로젝트는 필수(Must-Have), 권장(Should-Have), 가능(Could-Have) 범주로 분류되어 노력을 집중할 수 있습니다.

이 템플릿의 차별점은 프로젝트 접수 목록입니다. 상단에 명확한 평가 지침의 가시성이 있어 신규 프로젝트 요청이 흐르고 모든 아이디어가 일관되게 평가됩니다. 포트폴리오 마스터 목록 보기는 모든 프로젝트를 한눈에 파악할 수 있게 해주며, 위험 프로젝트 및 완료 프로젝트와 같은 전용 폴더는 진정한 PMO 대시보드처럼 진행 상황을 체계적으로 분류합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

일관된 기준 기반 시스템을 통해 들어오는 프로젝트 요청을 평가하세요

중요도에 따라 이니셔티브를 우선순위 그룹으로 분류하여 핵심 분야에 노력을 집중하세요

전용 목록 및 폴더 보기를 통해 위험 요소와 진행 상황을 추적하세요

평가를 중앙화하여 모든 제안서가 동일한 의사 결정 경로를 따르도록 하세요

📌 이상적인 대상: 비즈니스 영향력을 기준으로 대량의 프로젝트 제안서를 평가, 순위 지정 및 추적해야 하는 전략적 리더 및 PMO

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 74%는 필요한 정보를 찾기 위해 이메일, 채팅, 노트, 프로젝트 관리 도구, 문서 등을 오가며 두 개 이상의 도구를 사용합니다. 이러한 지속적인 작업 전환은 시간을 낭비하고 생산성을 저하시킵니다. 업무를 위한 올인원 앱인 ClickUp은 이메일, 채팅, 문서, 작업, 노트 등 모든 업무를 하나의 검색 가능한 통합 AI 작업 공간으로 통합하여 필요한 모든 것을 정확히 필요한 곳에 제공합니다.

2. ClickUp 프로젝트 관리 포트폴리오 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 포트폴리오 템플릿으로 다양한 상태의 여러 프로젝트를 한눈에 관리하세요

프로젝트 포트폴리오 정리를 막 시작하셨고 깔끔하고 직관적인 시스템이 필요하다면, 바로 이 템플릿이 적합합니다. ClickUp 프로젝트 관리 포트폴리오 템플릿은 초보자도 쉽게 설정할 수 있도록 설계되어 부서별 모든 것을 한눈에 파악할 수 있도록 도와줍니다.

PMO 로드맵 보기는 단계별 레이아웃으로 막히거나 지연된 일을 즉시 파악할 수 있게 해줍니다. 더 깊이 살펴봐야 할까요? 주간 상태 보고서나 팀 보기로 전환하여 부서별 또는 소유자별로 그룹화된 업데이트를 확인하세요.

이 프로젝트 포트폴리오 관리 템플릿의 각 작업 항목에는 발견 또는 설계와 같은 단계 태그와 함께 시간 추정, 성과 메트릭, 상세 설명 스페이스가 포함됩니다. 이를 통해 이해관계자 검토나 클라이언트 업데이트 시 프로젝트 진행 상황을 보다 쉽게 입증할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

내장된 로드맵과 상태 보기로 팀 간 작업 단계를 시각화하세요

소유권별로 분류된 체계적인 보고서로 주간 진행 상황을 비교하세요

견적서, 메트릭, 설명을 첨부하여 상태 변경 사유를 입증하세요

통합된 포트폴리오 hub에서 모든 부서 업데이트를 한눈에 확인하세요

📌 추천 대상: 팀 간 프로젝트 진행 상황과 상태 업데이트를 간단하고 시각적으로 모니터링해야 하는 프로젝트 매니저 및 부서장

🚀 ClickUp의 장점: 캠페인, 콘텐츠, 크리에이티브 워크플로우를 이해하는 AI 데스크탑 도우미인 ClickUp BrainGPT로 마케팅 포트폴리오의 잠재력을 최대한 발휘하세요. 더 명확하고 빠르게 작업할 수 있습니다. ClickUp BrainGPT를 사용하여 캠페인에 대한 상황에 맞는 답변을 얻으세요 BrainGPT를 통해 다음과 같은 혜택을 누리세요: 작업 공간, 과거 프로젝트, 팀 활동에 맞춰 진화하는 컨텍스트 AI로 브리핑, 업데이트, 창작 작업의 일관성을 유지하세요

Talk to Text를 통한 음성 중심 생산성: tools를 전환할 필요 없이 말한 아이디어를 작업, 문서 또는 브리프로 즉시 전환합니다

모든 마케팅 데이터를 보호하는 기업 수준의 보안 및 프라이버시 기능

ChatGPT, Claude, Gemini 등 여러 프리미엄 대규모 언어 모델(LLM)을 한 곳에서 활용하여 각 작업에 최적의 모델을 선택하고 AI 스프롤을 방지하세요.

3. ClickUp 디자인 포트폴리오 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 포트폴리오 템플릿으로 창의적인 작업을 선보이고 관리하세요

창의적인 작업물은 훌륭하지만 이를 보여주는 방식에 흐름, 책임감, 명확성이 부족하다면 ClickUp 디자인 포트폴리오 템플릿이 해결책입니다. 이 템플릿은 디자인 프로젝트 관리의 모든 단계에서 여러분의 사고 과정, 단계, 전문성을 효과적으로 보여줄 수 있도록 도와줍니다.

진정한 힘은 디자인 단계 보기에 있습니다. 이 기능은 작업을 명확하게 라벨링된 단계(진행 중, 컨셉, 디자인, 프로토타입, 인계)로 분류합니다. 마케팅 웹사이트부터 모바일 앱까지 모든 프로젝트를 이러한 시각적 분류에 매핑하여 클라이언트, 이해관계자 또는 멘토가 진행 중인 작업과 완료된 작업을 즉시 파악할 수 있도록 합니다.

각 작업에는 디자인 카테고리(예: 브랜드 아이덴티티, 웹 앱)와 같은 내장 필드와 수정 필요 또는 내부 검토와 같은 단계별 상태가 포함되어 있어 주의가 필요한 사항에 대해 혼란이 전혀 없습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

각 프로젝트를 명확한 배경 설명, 시각적 샘플, 측정 가능한 성과와 함께 기록하세요

검토하기 쉬운 체계적인 레이아웃으로 디자인 워크플로우를 제시하세요

클라이언트의 의견, 수정 사항 및 승인을 한곳에 모아 명확한 감사 추적을 유지하세요

작업이 발전함에 따라 자동으로 업데이트되는 실시간으로 체계화된 포트폴리오를 공유하세요

📌 추천 대상: 프로젝트 단계와 디자인 근거를 명확히 전달하면서 전문적으로 작품을 선보이고자 하는 디자이너 및 크리에이티브 팀

💡 전문가 팁: 템플릿 내에 '마케팅 샌드박스' 제목의 섹션을 만들어 수정된 카피, 새로운 캠페인 방향, 모형 디자인 등 아이디어를 테스트해 보세요. 미니 실험 스페이스처럼 활용하세요.

4. ClickUp 디자인 포트폴리오 작업 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 포트폴리오 작업 템플릿으로 포트폴리오에 체계성을 부여하세요

포트폴리오 외관은 훌륭하지만 디자인 프로세스가 산만하다면, 이 템플릿이 작업 단위에서 그 간극을 메워줍니다. ClickUp 디자인 포트폴리오 작업 템플릿은 개별 블록, 즉 각 디자인 프로젝트 내 실제 작업들에 집중합니다.

수십 개의 마케팅 플랜을 동시에 관리해야 할 때, 특히 브랜드 아이덴티티, UI 디자인, 마케팅 자산 같은 카테고리 간에 끊임없이 전환해야 할 때 활용하세요.

더 나은 점은? 디자인 포트폴리오를 처음부터 구축하고 모호한 작업명이나 폴더를 일일이 찾아볼 필요 없이, 세 가지 핵심 사용자 지정 필드를 바로 활용할 수 있다는 것입니다: 디자인 단계(예: 컨셉, 최종, 핸드오프), 디자인 카테고리(작업 유형), 최종 결과물.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

각 디자인 과제를 체계적인 단계별 작업으로 세분화하세요

작품을 카테고리별로 태그하여 브랜딩, UI, 크리에이티브 자산을 구분하세요

일관되고 검색 가능한 필드에 최종 결과물을 기록하세요

여러 디자인 작업을 동시에 진행할 때도 작업 진행 상황을 명확하게 파악하세요

📌 이상적인 대상: 단계별, 카테고리별, 최종 결과물 관리를 위해 작업 단위의 명확성이 필요한 프리랜서 또는 디자인 리더.

⚙️ 보너스: 마케팅 에이전시를 위한 고품질 클라이언트 파이프라인을 구축하고 싶으신가요? 디지털 마케팅 에이전시를 위한 클라이언트 확보 방법 가이드를 확인해 보세요. 틈새 시장 위치 활용, B2B 플랫폼 활용, 사례 연구를 통한 적합한 리드 유치 등 실제 전략을 상세히 설명합니다. 가장 유용한 팁의 개요를 빠르게 확인하려면 이 비디오를 시청하세요!

5. ClickUp 사례 연구 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사례 연구 템플릿으로 스토리와 영향력 메트릭을 체계적으로 관리하세요

ClickUp 사례 연구 템플릿은 과거 작업 샘플을 체계적으로 정리된 발표용 스토리로 변환합니다. 성공적인 캠페인, 클라이언트 프로젝트 또는 제품 출시를 신뢰할 수 있으면서도 이해하기 쉬운 방식으로 분석해야 할 때 가장 효과적입니다.

웹사이트, 회사 요약, 배경 정보 등 필수 클라이언트 정보와 다른 크리에이티브 브리프 템플릿을 추가할 수 있는 전용 스페이스가 마련되어 있습니다. 또한 작성 진행 상황을 추적할 수 있는 상태 표시, 데이터 태그 필드(예: 문제점, 해결책, 영향력), 그리고 사례 연구가 발전함에 따라 간트 차트, 작업량, 달력 간 전환이 가능한 보기가 미리 탑재되어 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

클라이언트 배경, 목표, 솔루션 경로를 한곳에 체계적으로 기록하세요

초안 작성부터 최종 승인까지 모든 사례 연구 단계를 추적하세요

반복 가능한 보고를 위해 인사이트, 문제점 및 결과를 분류하세요

이야기가 전개됨에 따라 여러 보기를 활용하여 타임라인을 관리하세요

📌 추천 대상: 프로젝트 성공 사례를 문서화할 반복 가능한 구조가 필요한 마케터, 컨설턴트, 클라이언트 서비스 팀

🧠 재미있는 사실: 1910년대 중반, 하버드 비즈니스 스쿨의 멜빈 토머스 코플랜드 교수는 마케팅 활동에 초점을 맞춘 하버드 최초의 강좌 중 하나를 가르치기 시작했습니다. 그의 일은 후에 마케팅 문제(1920)로 출판되었으며, 비즈니스 교육 내에서 마케팅을 독립된 필드로 정립하는 데 기여했습니다.

6. ClickUp 마케팅 에이전시 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 에이전시 템플릿으로 모든 클라이언트 캠페인을 완벽하게 관리하세요

여러 클라이언트 계약을 관리하면서 캠페인을 정상 궤도에 유지하려는 것은 에이전시에게 매일의 골칫거리입니다. ClickUp 마케팅 에이전시 템플릿은 그 혼란을 깔끔하고 시각적인 워크플로우로 바꿔줍니다.

캠페인 유형별로 구분된 리스트 템플릿 구조로, 유료 광고, 콘텐츠, 크리에이티브 각 영역마다 추적 가능한 스페이스를 제공합니다. 실행 중, 초안, 진행 중, 검토 중과 같은 실시간 계약 상태에 따라 프로젝트를 정렬할 수 있어 팀과 클라이언트에게 진행 중인 프로젝트와 지연된 프로젝트를 명확하게 보여줍니다.

계정, 계약 크기, 완료, 문서, 아이디어 진행 상황, 카테고리 등 6가지 맞춤형 필드가 포함되어 있습니다. 이를 통해 세부 사항을 놓치지 않으면서 캠페인과 클라이언트를 아우르는 마케팅 로드맵을 설정할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

캠페인을 범위별로 그룹화하여 유료 광고, 콘텐츠, 크리에이티브 노력을 일관되게 관리하세요

계약 상태를 활용하여 각 클라이언트와의 협업 진행 상황을 보여주세요

팀 간 오해 방지 위해 필수 계정 정보 정확히 기록하세요

실시간 캠페인 실행을 반영하는 통합된 워크플로우를 유지하세요

📌 이상적인 대상: 여러 클라이언트와 캠페인을 관리하는 에이전시로, 계약 상태, 납품물, 팀별 책임을 통합 관리할 중앙 집중식 스페이스가 필요한 경우

💡 전문가 팁: ClickUp 내에서 주요 포트폴리오를 복제하여 다양한 역할이나 클라이언트에 맞게 맞춤형으로 변경하세요. 대상이 관심 있는 내용에 따라 섹션을 추가하거나 숨길 수 있습니다.

7. ClickUp 마케팅 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 제안서 템플릿으로 깔끔하고 협업적인 방식으로 아이디어를 제안하세요

탄탄한 제안서 작성에는 깔끔한 레이아웃 이상의 것이 필요합니다. ClickUp 마케팅 제안서 템플릿을 사용하면 편집 가능한 블록으로 구성된 구조화된 사전 제작된 프레젠테이션처럼 작동하는 문서 템플릿을 얻을 수 있습니다.

이 템플릿의 차별점은 무엇일까요? 바로 다른 워크플로우와 즉시 연동되는 기능입니다! 문서의 섹션을 작업으로 전환하고 팀 회원에게 할당할 수도 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

편집 가능한 섹션으로 체계적인 제안서를 작성하여 피칭을 효과적으로 이끌어 가세요

협업이 시작되면 제안 항목을 실행 가능한 작업으로 전환하세요

문서 내에서 직접 업무를 할당하여 원활한 워크플로우를 구현하세요

초안 작성부터 승인까지 제안서 전 주기를 추적하세요

📌 추천 대상: 협업으로 아이디어를 제안하고 제안서 섹션을 실행 가능하며 추적 가능한 작업으로 전환하고자 하는 마케팅 팀 및 컨설턴트

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp의 AI 필드를 활용해 마케팅 포트폴리오 관리의 번거로운 작업을 줄이세요. 필드를 직접 입력하거나 업데이트를 쫓아다니는 대신, ClickUp은 기존 작업 내용에 기반해 요약, 진행 상황 기록, 감정 분석, 실행 항목 등을 자동 생성합니다. 포트폴리오를 정확하고 최신 상태로 유지하는 간편한 방법입니다. ClickUp의 AI 필드로 마케팅 포트폴리오에 자동 업데이트 기능을 적용하세요

8. ClickUp 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 플랜 템플릿으로 마케팅 목표를 달성하세요

ClickUp 마케팅 계획 템플릿은 실행했거나 계획 중인 모든 캠페인의 포트폴리오 준비 완료 로드맵을 구축하는 데 도움을 줍니다. 아이디어 제안에 중점을 둔 마케팅 제안서 템플릿과 달리, 이 템플릿은 아이디어가 시간, 노력, 채널 전반에 걸쳐 실제로 어떻게 추적되고 실행되는지 보여줍니다.

문서와 프로젝트 포트폴리오 대시보드를 뒤적이지 않고도 성과를 입증해야 할 때 완벽한 솔루션입니다. 분기, 투입 노력, 성과 필드를 활용해 작업을 분류하면 각 프로젝트별 노력 대비 결과 메트릭을 명확히 보여줄 수 있습니다. 핵심 성과 보기는 이해관계자가 한눈에 진행 상황을 추적할 수 있는 실시간 대시보드 역할을 하며, 위험도, 상태, 진행도를 색상 코드로 구분해 표시합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

분기별 캠페인 지도를 통해 전략적 순차성을 보여주세요

내장된 필드를 사용하여 노력, 영향력 및 타임라인을 추적하세요

핵심 성과 지표(Key Results)를 활용하여 진행 상황을 명확한 대시보드 스타일 형식으로 표시하세요

분산된 문서에 의존하지 않고 성과 메트릭을 제시하세요

📌 추천 대상: 분기별 캠페인 구성 및 성과 메트릭 추적이 필요한 마케팅 전략가 및 성장 팀

나만의 마케팅 플랜을 만드는 방법을 확인하세요:

9. ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿으로 중복되는 캠페인을 실행하세요

ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿은 계획, 제작, 출시, 평가, 유지 관리라는 전체 캠페인 라이프사이클을 깔끔한 칸반 스타일 레이아웃으로 매핑하여 각 단계를 한눈에 추적할 수 있게 합니다.

이 템플릿이 포트폴리오에 적합한 이유는 각 작업이 시각적으로 뚜렷하고 맥락이 풍부하게 구성되어 있기 때문입니다. 마케팅 채널, 담당 팀, 결과물 유형, 최종 콘텐츠를 포함한 11개의 사용자 지정 필드를 통해 단 한 장의 카드도 열지 않고도 내부 업무, 소셜 게시물, 이메일 캠페인, 성과 평가를 구분할 수 있습니다.

하지만 채널, 팀, 클라이언트 계정을 가로지르는 여러 캠페인을 다룰 때는 단일 템플릿만으로는 항상 충분하지 않습니다. 바로 이때 ClickUp Portfolios가 해결책이 됩니다.

ClickUp 포트폴리오를 사용하면 소셜, 이메일, 유료, 자연 유입 등 모든 캠페인을 한눈에 파악하고 관리할 수 있습니다. 각 캠페인을 회사의 OKR과 연계하고, 모든 프로젝트의 진행 상황을 실시간으로 추적하며, 결과가 나오면 우선순위를 조정할 수 있습니다.

ClickUp 포트폴리오로 포트폴리오를 정렬하고 추적하세요

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

캠페인 단계를 깔끔한 라이프사이클로 구성하여 가시성을 높입니다

모든 채널별로 상세한 맞춤형 필드를 활용하여 결과물을 차별화하세요

범위와 목표에 대한 완전한 맥락을 바탕으로 팀에 작업을 할당하세요

통합된 실시간 포트폴리오 보기를 통해 모든 활성 캠페인을 모니터링하세요

📌 이상적인 대상: 동시에 여러 캠페인을 운영하는 크로스-기능 팀으로, 실행 단계, 결과물, 팀 할당에 대한 완전한 가시성을 원하는 경우

🚀 클릭업의 장점: 마케팅 포트폴리오를 구축할 때 가장 어려운 부분은 작업 배경 이야기를 문서화하는 것입니다. ClickUp Brain은 프로젝트 전반에 걸쳐 작성한 모든 문서—브리프, 캠페인 노트, 콘텐츠 초안, 작업 업데이트, 분석 코멘트—를 추출하여 깔끔하고 일관성 있는 사례 연구로 변환해 줍니다. ClickUp Brain으로 원시 프로젝트 작업을 날카롭고 스토리 중심의 사례 연구로 전환하세요 예를 들어 제품 출시 이메일 캠페인을 관리했다고 가정해 보세요. 특정 접근 방식을 선택한 이유나 성과가 어땠는지 기억하기 위해 흩어진 문서를 뒤적일 필요 없이, ClickUp Brain이 자동으로 추출해 줍니다: 프로젝트 브리프의 원본 크리에이티브 근거

작업 코멘트에 남긴 메시지 아이디어

문서에서 추출한 최종 이메일 내용

팀과 공유한 성과 노트

레트로스펙티브에서 도출된 후속 인사이트 그런 다음 이 모든 내용을 명확한 흐름을 가진 세련된 서사로 재구성합니다: 도전 과제, 귀하의 전략, 실행 과정, 그리고 결과. 글의 어조는 유지되지만 구조는 더욱 탄탄해지고, 세부 사항은 선명해지며, 포트폴리오에 자신 있게 넣을 수 있는 이야기로 완성됩니다. 📌 이 프롬프트를 시도해 보세요: 이 프로젝트와 관련된 모든 작업, 문서, 코멘트, 분석 자료를 활용하여 깔끔하고 포트폴리오에 바로 사용할 수 있는 사례 연구를 작성하세요. 과제, 전략, 주요 결정 사항, 실행 단계, 실제 결과를 포함하세요. 자신감 넘치면서도 대화 톤을 유지하세요.

10. SlidesGo의 디지털 마케팅 전문가 포트폴리오 템플릿

SlidesGo 제공

디지털 캠페인, 결과, 자격증을 세련되고 스크롤하며 감상할 만한 형식으로 정리하고 싶다면, 이 디지털 마케팅 전문가 포트폴리오 템플릿이 과하지 않으면서도 깔끔한 디자인을 유지해 줍니다. Google Slides, PowerPoint, Canva에서 완벽하게 호환되는 20개의 완전히 편집 가능한 슬라이드를 제공하므로, 어디서 작업하든 흐름이 끊기지 않습니다.

폰트, 색상 구성, 출처 크레딧까지 모두 미리 설정되어 있으므로, 여러분이 해야 할 일은 메트릭을 입력하고 브랜드 키트에 맞춰 정렬한 후 프로젝트 스크린샷을 추가하는 것뿐입니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

미리 포맷된 프레젠테이션 준비 완료 슬라이드로 캠페인 결과를 선보이세요

일관된 구조를 유지하면서 폰트, 레이아웃, 시각적 요소를 자유롭게 맞춤형으로 설정하세요

측정 가능한 기여도를 강조하기 위해 스크린샷과 핵심 성과 지표(KPI)를 삽입하세요

편집 가능한 슬라이드 구성 요소로 세련된 포트폴리오를 빠르게 구축하세요

📌 추천 대상: 인증서, KPI, 과거 캠페인 성과를 프레젠테이션 형식으로 보여주고 싶은 디지털 마케터

💡 전문가 팁: 마케팅은 거의 단독으로 이루어지지 않습니다. 단순히 '참여도를 60% 증가시켰습니다'라고 말하는 대신, 협력자들에게 크레딧을 주고 디자이너, PM, 엔지니어와 어떻게 협업했는지 설명하세요. 이러한 팀워크 인식은 채용 담당자에게 매우 소중합니다.

11. Canva의 그린 스톤 UGC 제작자 포트폴리오

Canva 제공

그린 스톤 UGC 제작자 포트폴리오 프레젠테이션은 콘텐츠 중심 제작자를 위해 설계되었습니다. 전통적인 이력서 기반 레이아웃과 달리 슬라이드 데크 형식을 채택하여 캠페인 결과, 브랜드 파트너십, 플랫폼별 성과 데이터를 시각적으로 효과적으로 제시할 수 있습니다.

짧은 사례 연구, 창의적인 샘플, 심지어 임베디드 애니메이션과 전환 효과를 통한 릴 또는 모션 미리보기까지 스페이스를 확보하여 프로젝트 포트폴리오 관리를 더욱 효과적으로 만드세요.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

현대적이고 콘텐츠 중심의 프레젠테이션으로 브랜드 협업 사례를 소개하세요

창의적인 접근 방식과 성과를 보여주는 간단한 사례 연구를 추가하세요

비디오 미리보기나 모션 클립을 삽입하여 역동적인 일을 선보이세요

깔끔하고 체계적인 슬라이드로 신뢰성과 다재다능함을 보여주세요

📌 추천 대상: 브랜드 협업, 소셜 프루프, 창의적인 작업을 스토리텔링 형식으로 시각적으로 선보여야 하는 UGC 제작자 및 인플루언서

12. Canva의 일러스트레이션 마케팅 포트폴리오 프레젠테이션 템플릿

Canva 제공

화려하고 재미있으며 조금 더 개성 넘치는 포트폴리오를 원하신다면, 이 템플릿이 딱 맞을 거예요. Adigiana Toybox와 Lulu Font TH 같은 폰트를 사용한 밝고 만화 같은 스타일로 디자인되어, 구조를 유지하면서도 슬라이드에 개성을 더하고 싶은 크리에이티브 분들에게 안성맞춤입니다.

Canva를 사용해 브라우저 내에서 모든 것을 편집하고, 전환 효과를 추가하며, 다운로드 없이 실시간으로 발표할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

깔끔하고 시각적으로 의도된 슬라이드를 통해 마케팅 프로젝트를 선보이세요

추천사와 성과 메트릭을 통합하면서도 레이아웃의 명확성을 유지하세요

개인의 디자인 정체성을 반영하는 색상, 아이콘, 시각적 요소를 적용하세요

브라우저 기반의 원활한 프레젠테이션을 위해 포트폴리오를 Canva에서 바로 전달하세요

📌 추천 대상: 프로젝트, 추천사, 캠페인 결과를 체계적인 레이아웃으로 정리하면서 개성을 표현하고자 하는 크리에이티브 전문가 및 프리랜서

💡 전문가 팁: 디지털 마케팅 포트폴리오의 About Me 섹션을 미니 엘리베이터 피치처럼 활용하세요. '마케팅에 열정적입니다' 같은 진부한 표현은 생략하고 실질적인 내용을 담으세요. 여러분이 잘하는 분야를 2~3개 항목으로 정리하세요('이메일 퍼널 문제 해결 전문가입니다' 또는 '복잡한 블로그 콘텐츠를 SEO 최적화 콘텐츠로 변환하는 걸 좋아합니다'). 자신을 하나의 제품처럼 위치시키는 생각으로 접근하세요.

13. Freepik의 포트폴리오 템플릿

Freepik 제공

Freepik의 이 전문 포트폴리오 및 이력서 디자인은 깔끔하고 간결한 구성을 자랑합니다. 이력서 형식으로 구성되었지만, 완전한 포트폴리오로 활용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다.

이 템플릿에는 추천사 스페이스가 내장되어 있어 클라이언트의 평가나 성과 하이라이트를 깔끔하게 추가할 수 있습니다. 디자인은 시각적 계층을 중점으로 구성되었으며, 굵은 헤더, 깔끔한 아이콘, 그리고 여백을 효과적으로 활용했습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

이력서 정보와 프로젝트 샘플을 깔끔한 레이아웃 하나로 통합하세요

내장된 추천서 섹션을 활용하여 클라이언트 피드백을 강조하세요

강력한 시각적 계층 구조를 활용하여 키 성과에 주목을 끌 수 있습니다

기술과 경험을 간결하고 전문적으로 보여주는 포트폴리오를 제작하세요

📌 추천 대상: 이력서의 주요 내용과 포트폴리오 샘플을 한 페이지의 간결한 형식으로 결합하고자 하는 전문가

ClickUp으로 포트폴리오의 역량을 강화하세요

ClickUp의 마케팅 포트폴리오 템플릿으로 모든 일을 손쉽게 한데 모아보세요. 캠페인, 전략, 결과, 노트를 한곳에서 체계적으로 정리하고 언제든지 업데이트할 수 있습니다.

이 템플릿은 협업, 빠른 편집, 자신감 있는 공유를 위해 제작되었습니다. 작업을 명확하게 제시하고 모든 요소를 일관되게 유지하며, 스스로 말해주는 전문적인 포트폴리오를 선보이세요.

ClickUp에 가입하고 여러분만큼 열심히 일하는 포트폴리오를 만나보세요. 🗂️