Notion Mail과 Gmail: 2025년에 승자는 어느 이메일 플랫폼일까요?

다음 주 스프린트 계획을 세우고 있는데, 딩! 또 다른 이메일이 도착했습니다. 📧

하지만 이메일은 하나만 있는 것이 아닙니다. 받은 편지함은 문서 링크, 작업 업데이트, 왜 구독했는지 기억도 나지 않는 뉴스레터 등 이메일로 가득 차 있습니다.

Notion Mail은 이메일과 작업 공간을 통합하여 이러한 일상적인 마찰을 해결할 것을 약속합니다. 그러나 Gmail이 완전히 쓸모가 된 것은 아닙니다. Gmail은 빠르고 안정적이며 여전히 수백만 명의 사용자가 선호하는 서비스입니다.

Notion Mail과 Gmail의 대결에서 승자는 누가 될까요? 함께 확인해보세요. 🎯

Notion Mail이란 무엇입니까?

notion Mail을 통해

Notion Mail은 Notion 작업 공간에서 직접 이메일 관리를 간소화하는 통합 이메일 도구입니다. 플랫폼을 떠나지 않고도 이메일을 직접 보고, 보내고, 정리할 수 있습니다.

이 도구는 Gmail 계정을 연결하여 작업과 커뮤니케이션을 동기화합니다. 이메일을 페이지에 삽입하거나, 작업에 연결하거나, 스레드를 실행 가능한 항목으로 바꿀 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 이메일 마케터의 77%는 제목 줄을 개인화하면 이메일 성능이 직접적으로 향상된다고 보고합니다.

Notion Mail 기능

생산성을 높일 수 있는 이 이메일 관리 소프트웨어의 몇 가지 기능을 소개합니다. 💁

기능 #1: AI 기반 자동 라벨링

Notion AI로 받은 편지함을 정리하세요

간단한 인간과 같은 지시를 사용하여 수신 이메일에 자동으로 라벨을 지정하도록 Notion AI를 설정할 수 있습니다. '뉴스레터가 아닌 나에게 직접 보낸 이메일에 라벨을 지정하세요'라고 요청하기만 하면 작동합니다.

라벨을 지정하면 사이드바에서 맞춤형 보기를 만들어 보낸 사람부터 긴급도까지 모든 기준으로 이메일을 정리할 수 있습니다. 일반적인 폴더 및 필터 그 이상의 스마트한 방법으로 받은 편지함을 관리할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 1991년 8월, 우주 비행사 섀넌 루시드는 AppleLink 소프트웨어를 사용하여 우주 왕복선 아틀란티스에서 우주에서 첫 이메일을 보냈습니다.

기능 #2: 데이터베이스 스타일의 속성 및 필터링

Notion Mail에서 맞춤형 태그로 받은 편지함을 필터링하세요

다른 Notion 기능과 마찬가지로 Notion Mail도 이메일을 데이터로 취급합니다. 각 이메일에 속성(상태, 우선순위, 태그 등)을 추가한 다음, 해당 속성을 기준으로 정렬, 그룹화 또는 필터링할 수 있습니다.

후속 조치를 추적하거나 우선순위가 높은 메시지를 보기에 유지해야 합니까? 문제 없습니다. 발신자, 키워드, 첨부 파일 또는 맞춤형 속성 등 모든 항목으로 필터링할 수 있습니다.

기능 #3: 풍부한 형식 및 AI 기반 쓰기

Notion AI로 이메일 답장 쓰기

Notion Mail에서 이메일을 작성하는 것은 Notion 문서를 작성하는 것과 비슷합니다. 제목, 체크박스, 설명, 색상까지 사용할 수 있습니다.

이를 통해 특히 팀 커뮤니케이션에서 생각을 정리하고, 작업 항목을 공유하거나, 메시지를 더 매력적으로 만들 수 있습니다.

또한 Notion AI는 작업 공간에서 데이터를 가져와 귀하 또는 귀하의 브랜드와 같은 AI 이메일 응답을 작성할 수 있도록 도와줍니다. 이메일이 도착하면 자동으로 답장을 제안하고 글쓰기 능력을 향상시킬 수 있도록 설정할 수도 있습니다.

Notion Mail 가격

무료 플랜

추가 혜택: 사용자당 월 $12

Business: 사용자당 월 24달러

Enterprise: 맞춤형 가격

(Notion Mail은 별도 구독이 아닌 Notion 플랜의 일부로 제공됩니다.)*

🧠 재미있는 사실: 이메일을 확인하는 것은 말 그대로 숨을 쉴 수 없게 만들 수 있습니다. 스크린 무호흡증은 메시지, 특히 스트레스가 많은 메시지를 읽는 동안 무의식적으로 숨을 참는 현상입니다. 이 현상은 실제로 존재하며 집중력과 에너지를 방해합니다.

Gmail이란 무엇인가요?

gmail을 통해

Gmail은 Google에서 널리 사용되는 이메일 플랫폼으로, 강력한 검색 및 스마트한 정리 기능을 통해 빠르고 안정적인 커뮤니케이션을 위해 설계되었습니다. 이메일 검색 및 스팸 필터링과 같은 기능을 통해 원활한 커뮤니케이션을 지원합니다.

이 도구는 Google 드라이브, 캘린더, Meet와 같은 다른 Google 서비스와 연결되며, 웹 브라우저, 모바일 앱 및 타사 이메일 클라이언트를 통해 액세스할 수 있습니다.

Gmail은 또한 여러 계정을 지원하고 간소화된 받은 편지함 환경을 제공합니다.

🧠 재미있는 사실: '이메일'이라는 용어는 1979년에 Shiva Ayyadurai라는 미국 프로그래머에 의해 처음 사용되었습니다. 그는 또한 오늘날 우리가 사용하는 시스템의 초기 버전을 발명했다고 주장합니다. 그의 주장은 논란이 있지만, 이 용어는 널리 사용되고 있습니다.

Gmail 기능

다음은 Gmail에서 사용할 수 있는 몇 가지 기능입니다. 👇

기능 #1: AI 응답 및 받은 편지함 정리

AI를 사용하여 Gmail에서 자동으로 글쓰기

Gmail의 최신 기능은 AI 어시스턴트인 Gemini의 컨텍스트 인식 작성 지원입니다. 받은 편지함이 쌓여 있고 대화를 계속 진행해야 할 때 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

플랫폼에서 자동 전달을 설정할 수도 있습니다.

봄맞이 대청소가 필요하신가요? Gemini에게 '작년 읽지 않은 모든 프로모션'을 삭제하거나 이미 읽은 뉴스레터를 보관하도록 요청하세요. 어시스턴트가 지루한 집안일을 대신 해드리므로 '삭제'를 클릭하는 데 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.

기능 #2: 원활한 일정 관리 및 유연한 표시

Gmail을 떠나지 않고 이벤트를 예약하세요

이메일이 달력 영역으로 이동하기 시작하면 Gmail이 알려줍니다. 스레드에 붙여넣기 할 수 있는 무료 슬롯이 표시된 작은 패널이 나타납니다. 클라이언트가 시간을 선택하고 확인을 클릭하면 모든 사람의 달력이 업데이트됩니다.

또한, 유연한 보기 옵션도 이용할 수 있습니다.

기본, 편안한 또는 컴팩트 보기를 선택하여 화면에 원하는 만큼 메시지를 표시할 수 있습니다. 미리 보기 창을 켜면 목록을 스캔하면서 메시지를 읽을 수 있습니다. 클릭 횟수가 줄어들어 분류 작업이 더 빨라집니다.

기능 #3: 강력한 이메일 정리 및 작업 관리

Google 작업 생성하여 작업 항목을 이메일과 연결하세요

라벨은 폴더와 비슷하지만 더 유용합니다. 한 이메일에 여러 개의 라벨을 태그하고 색상으로 구분할 수 있으며, 오늘 필요하지 않은 이메일은 숨길 수도 있습니다. 별표는 중요한 항목을 표시하고, 필터는 스팸 및 우선순위가 낮은 항목을 자동으로 숨겨줍니다.

한 번의 탭으로 이메일을 작업으로 전환할 수 있으며, 이 작업은 Google 작업과 달력에 등록됩니다. 마감일, 알림, 후속 작업이 함께 이동하므로 앱 간에 정보가 손실되지 않습니다.

Gmail 요금제

무료 플랜

Business Starter: 사용자당 월 7달러

Business Standard: 사용자당 월 $14

Business Plus: 사용자당 월 20달러

Enterprise: 맞춤형 가격

(Gmail 가격은 Google Workspace 가격 플랜에 포함되어 있습니다.)*

🔍 알고 계셨나요? 2012년, 버락 오바마의 선거 캠프 팀은 기부율을 최적화하기 위해 이메일 당 50개 이상의 제목 줄을 테스트했습니다. 가장 성공적인 제목 줄은 무엇이었을까요? 단 한 단어, 'Hey'였습니다

Notion Mail과 Gmail의 기능 비교

Notion Mail과 Gmail을 비교하여 커뮤니케이션을 간소화하려는 경우, 두 서비스가 서로 다른 방식으로 접근하고 있다는 것이 분명합니다. 하나는 작업 공간 통합 및 맞춤화에 중점을 두고 있으며, 다른 하나는 AI 및 안정성으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.

두 이메일 생산성 도구의 차이점을 자세히 살펴보겠습니다. ⚒️

기준 Notion Mail Gmail 플랫폼 지원 웹, Mac 앱 웹, Android, iOS, Outlook, Apple Mail, Thunderbird와 같은 데스크탑 클라이언트 계정 지원 Gmail 또는 Google 계정에서만 작동합니다 IMAP/POP을 통해 Gmail 및 외부 계정 지원 인터페이스 및 디자인 깔끔한 Notion 스타일의 UI, 블록 에디터, 사용자 지정 가능한 데이터베이스 스타일 보기 클래식 Gmail 인터페이스, 맞춤형 테마 및 대화 스레드 받은 편지함 정리 필터 및 그룹화, AI 자동 라벨, 공유 수신함 없는 사용자 지정 가능한 '보기' 라벨, 기본, 소셜, 프로모션과 같은 카테고리, 맞춤형 필터, 탭, 통합 수신함 AI 기능 정리, 라벨 지정, 답장 초안 작성, Notion 페이지 참조를 위한 AI 초안 작성, 요약, 검색 및 회의 제안을 위한 Gemini AI 통합 기능 Notion 달력 및 Notion 작업 공간과의 긴밀한 통합, Notion 페이지에 대한 @멘션 달력, 드라이브, Meet, 채팅, 문서, 스프레드시트 등 Google Workspace와의 통합 키보드 바로 가기 명령어 막대(CMD/CTRL+K); 대부분의 Gmail 바로 가기 지원; 키보드 우선이 아닙니다 광범위한 키보드 바로 가기, 파워 사용자를 위해 최적화됨 자동 보관 및 연기 보낸 후 자동 보관 기능 및 '보내기 및 연기' 기능이 없습니다 보내기 및 보관, 연기, 보내기 및 연기, 알림 기능 사용 가능 고유한 기능 이메일의 Notion 블록 에디터, @멘션 Notion 페이지, 맞춤형 받은 편지함 보기 비공개 모드, 스마트 작성, 이모티콘 반응(모바일), 외부 계정 지원, 동급 최고의 검색 기능 가격 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 12달러부터 시작 (메일은 다른 Notion 애플리케이션과 함께 번들로 제공) 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 7달러부터 시작(Gmail은 유료 Google Workspace 플랜에 포함되어 있습니다)

기능 #1: 이메일 정리

받은 편지함을 깔끔하게 정리하려면 이메일을 어떻게 정리하는지가 중요합니다. 각 도구가 이를 어떻게 처리하는지 살펴보겠습니다.

Notion Mail

Notion Mail은 맞춤 설정이 모든 것입니다. '클라이언트', '뉴스레터', '긴급'과 같은 자신만의 라벨을 만들고 AI가 자동으로 분류하도록 할 수 있습니다. 유연성이 뛰어나 틈새 워크플로우에도 적응할 수 있으며, 기본 받은 편지함 내에 '미니 받은 편지함'을 만들 수도 있습니다.

Gmail

Gmail도 라벨, 필터, 카테고리 등 강력한 정리 도구를 제공하지만, 대부분은 수동으로 진행해야 합니다. 신뢰할 수 있지만, 더 적응력이 뛰어나거나 AI 기반의 기능을 원한다면 덜 역동적입니다.

🏆 우승자: Notion Mail 고급 맞춤 설정 및 구성 옵션으로 우승.

🧠 재미있는 사실: Gmail이 출시되었을 때, 당시 경쟁사보다 약 500배 많은 1GB의 무료 저장소를 제공했습니다. 4월 1일에 출시되었기 때문에 사람들은 이것을 만우절의 농담이라고 생각했습니다.

기능 #2: AI 및 자동화

두 도구가 AI 및 자동화를 사용하여 이메일을 더 스마트하고 빠르게 만드는 방법을 살펴보세요.

Notion Mail

Notion Mail은 이메일에서 AI를 중요하게 생각합니다.

이메일 초안을 작성하고, 스마트 답장을 생성하고, 스레드를 요약하고, 수신함에서 가장 먼저 처리할 메일을 우선 순위로 지정할 수도 있습니다.

이 도구는 재사용 가능한 스니펫을 지원하고 반복적인 작업을 자동화하여 단순한 이메일 클라이언트 그 이상의 워크플로우 어시스턴트 역할을 합니다.

Gmail

Gmail에는 스팸 필터링, 스마트 답장, 후속 알림과 같은 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 신뢰할 수 있지만 사용자 정의는 덜 가능하기 때문에 복잡한 워크플로우보다 일반적인 용도에 더 적합합니다.

Gemini를 통해 Gmail은 AI 기반의 글쓰기, 요약 및 문맥 이해 기능을 제공하지만, 이는 여전히 기본 워크플로우 도구라기보다는 애드온에 가깝습니다.

🏆 우승자: Notion Mail 워크플로우 자동화 및 고급 맞춤 설정 부문.

기능 #3: 통합 및 생태계

각 도구가 더 넓은 작업 공간 및 앱 생태계에 어떻게 적합한지 살펴보세요.

Notion Mail

Notion Mail은 달력, 문서 및 프로젝트를 포함한 Notion 제품군과 긴밀하게 통합됩니다. 이메일에서 Notion 페이지를 참조하고 받은 편지함에서 회의를 예약할 수 있습니다. 그러나 이메일을 Notion 데이터베이스에 직접 연결하는 기능은 아직 지원되지 않으므로 더 깊은 통합이 제한됩니다.

Gmail

Gmail 통합은 Google 생태계에서 활발하게 진행되고 있습니다.

Google 캘린더에서 드라이브, Meet에 이르기까지 모든 것이 클릭 한 번으로 가능합니다. 이미 Google Workspace에 통합된 팀에 특히 유용합니다.

🏆 우승자: Gmail Google Workspace 및 기타 도구와의 더 광범위하고 성숙한 통합을 인정받았습니다.

🔍 알고 계셨나요? '이메일 피로'라는 표현은 원격 근무로 인해 받은 편지함이 그 어느 때보다 바쁘고 감정적으로 지쳐가는 현상이 발생하면서, 팬데믹 기간 동안 공식적인 연구 주제로 떠올랐습니다.

기능 #4: 보안 및 프라이버시

보안은 특히 받은 편지함에서 중요합니다. 각 도구가 데이터를 보호하는 방법은 다음과 같습니다.

Notion Mail

Notion Mail은 SOC 2 Type 1 및 HIPAA를 준수하여 보안이 뛰어납니다. 하지만 최근 Skiff를 인수한 후 종단간 암호화를 중단하여 프라이버시를 중시하는 일부 사용자를 실망시켰습니다.

Gmail

Gmail은 성숙한 엔터프라이즈급 보안에서 선두를 달리고 있습니다. 2단계 인증(2FA), 고급 피싱 방지, 정기적인 보안 패치를 이용할 수 있습니다.

그러나 Google 제품인 만큼, 프라이버시 관련 비판은 광고 기반의 비즈니스 모델을 자주 지적합니다.

🏆 우승자: Gmail 고급 보안 및 안정성.

Reddit에서 Notion Mail과 Gmail 비교

아직 결정하지 못하셨나요? Reddit의 실제 사용 후기들이 도움이 될 수 있습니다!

두 서비스를 비교한 특정 스레드는 없지만, 한 사용자가 Notion Mail에 대해 다음과 같이 말하고 있습니다.

첫인상은 Notion과 비슷하고, 과거에 사용해 본 다른 Gmail 래퍼에 비해 기능이 더 많다는 느낌입니다. 이 중 상당 부분은 사용자 지정 가능한 보기(필터, 그룹화, 속성) 기능과 관련이 있는 것 같습니다... 지금 당장 저를 혼란스럽게 하는 유일한 점은 속성이 보편적인 것인지, 아니면 하나의 보기에만 연결되어 있는 것인지입니다. 제 생각에는 "우선순위"와 "상태" 속성이 같은 것 같은데, 계속 두 개가 표시됩니다. 이 속성이 앱/시스템에서 기본값으로 설정되어 있는지 확실하지 않습니다.

첫인상은 Notion과 비슷하고, 과거에 사용해 본 다른 Gmail 래퍼에 비해 기능이 더 많다는 느낌입니다. 이건 사용자 지정 가능한 보기(필터, 그룹화, 속성) 기능과 많은 관련이 있는 것 같습니다... 지금 당장 저를 혼란스럽게 하는 유일한 점은 속성이 보편적인 것인지, 아니면 하나의 보기에만 연결된 것인지입니다. 제 생각에는 "우선순위"와 "상태" 속성이 같은 것 같은데, 계속 두 개가 표시됩니다. 이 속성이 앱/시스템에서 기본값으로 설정되어 있는지 확실하지 않습니다.

일부 사용자는 이 서비스가 Gmail 프론트 엔드의 대안이라고 멘션하고 있습니다.

새로운 Notion Mail을 테스트한 결과, 우리가 이 앱을 완전히 잘못 이해하고 있다고 생각합니다. 이 앱은 삶을 변화시키는 새로운 이메일 앱이 아니라, 그저 Gmail의 대체 프론트엔드에 불과합니다... 외관은 훨씬 더 좋아 보입니다. 메일을 간단하게 개요로 볼 수 있습니다. 자동 라벨(보기)을 사용하여 이메일을 정렬할 수 있습니다. 하지만 그게 전부입니다... 실제 단점은 없기 때문에 계속 사용할 생각이지만, Notion Mail과 Notion 데이터베이스가 통합될 때까지는 이 앱을 사용할 큰 이유가 없습니다.

새로운 Notion Mail을 테스트한 결과, 우리가 이 앱을 완전히 잘못 이해하고 있다고 생각합니다. 이 앱은 삶을 변화시키는 새로운 이메일 앱이 아니라, 그저 Gmail의 대체 프론트엔드에 불과합니다... 외관은 훨씬 더 좋아 보입니다. 메일을 간단하게 개요로 볼 수 있습니다. 자동 라벨(보기)을 사용하여 이메일을 정렬할 수 있습니다. 하지만 그게 전부입니다... 실제 단점은 없기 때문에 계속 사용할 생각이지만, Notion Mail과 Notion 데이터베이스가 통합될 때까지는 이 앱을 사용할 큰 이유가 없습니다.

ClickUp을 만나보세요 — Notion Mail과 Gmail의 최고의 대안

Notion Mail의 맞춤 설정과 Gmail의 안정성 사이에서 고민하고 계십니까? 이제 받은 편지함 중 하나를 선택하지 않아도 됩니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 모두 하나의 플랫폼에 결합한 일하기 위한 모든 것을 갖춘 앱으로, 차세대 AI 자동화 및 검색 기능으로 속도가 더욱 빨라졌습니다.

이 이메일 작업 관리 도구가 두 가지 도구와 비교하여 어떻게 평가되는지 살펴보겠습니다. ⚖️

ClickUp의 One-Up #1: 이메일 프로젝트 관리

이메일과 프로젝트 관리는 항상 함께 진행되지 않습니다. 클라이언트의 요청을 이메일로 받은 후, 작업 관리자로 이동하여 요청을 기록하고, 커뮤니케이션 채널에서 팀원에게 태그를 지정하여 후속 조치를 요청한 다음, 첨부 파일이 어떤 탭에 있는지 잊어버릴 수도 있습니다.

ClickUp 이메일 프로젝트 관리는 이러한 문제를 해결합니다.

이메일 프로젝트 관리 도구는 말 그대로 받은 편지함을 워크플로우로 가져옵니다.

작업 공간에서 직접 이메일을 보내고 받기 때문에 토글 세금이 사라집니다

메시지를 ClickUp 작업으로 전환하여 바로 조치를 취하세요 바로 조치를 취하세요

관련 팀 회원에게 태그를 지정하여 주의를 끌 수 있습니다

다양한 트리거에 대한 자동 응답을 설정하여 수동 노력을 줄이세요

ClickUp 이메일 프로젝트 관리로 커뮤니케이션을 중앙 집중화하세요 ClickUp 이메일 프로젝트 관리를 사용하여 이메일을 실행 가능한 작업으로 변환하세요

원격 스타트업 팀에서 고객 온보딩을 담당하고 있다고 가정해 보겠습니다. 클라이언트가 몇 가지 질문과 요청을 이메일로 보냈습니다. 이메일을 ClickUp의 작업에 연결하고, 팀원에게 할당하고, 모든 관련 파일을 첨부하기만 하면 됩니다.

이미 고정된 이메일 도구 세트가 있으신가요? 그 도구를 포기할 필요가 없습니다.

ClickUp의 Gmail 통합을 사용하면 받은 편지함을 생산성 도구로 바꿀 수 있습니다. Gmail에서 직접 작업을 만들고, 기존 작업에 이메일을 첨부하고, 이메일 콘텐츠를 사용하여 작업에 댓글을 달 수도 있습니다.

이를 통해 중요한 요청을 캡처하고, 작업을 할당하고, 마감일을 실시간으로 쉽게 설정할 수 있습니다.

또한 Gmail 활동에 따라 작업 생성 또는 이메일 응답을 트리거하는 ClickUp 자동화를 설정할 수도 있습니다.

ClickUp 및 Outlook 통합으로 작업을 연결하세요

ClickUp과 Outlook 통합은 Microsoft 사용자에게 동일한 간소화된 워크플로우를 제공합니다. Outlook 주소를 사용하여 ClickUp 내에서 이메일에 답장하거나 이메일을 보낼 수도 있습니다.

수석 프로젝트 관리자 Samantha Dengate가 ClickUp을 사용하는 Diggs에 대해 어떻게 평가하는지 확인해보세요.

ClickUp을 사용하기 전에는 회의와 이메일로 오가는 커뮤니케이션으로 인해 항목이 보이지 않고 방치되는 블랙홀이 발생했습니다. 이로 인해 작업이 제때 검토되지 않았고, 창의적인 개발이 어떻게 진행되고 있는지 아무도 알 수 없었습니다. 이제 팀의 모든 구성원은 작업 항목의 마감일을 명확하게 확인할 수 있고, 작업 내에서 채팅하고 협업할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하기 전에는 회의와 이메일로 오가는 커뮤니케이션으로 인해 항목이 보이지 않고 방치되는 블랙홀이 발생했습니다. 이로 인해 작업이 제때 검토되지 않았고, 창의적인 개발이 어떻게 진행되고 있는지 아무도 알 수 없었습니다. 이제 팀의 모든 구성원은 작업 항목의 마감일을 명확하게 확인할 수 있고, 작업 내에서 채팅하고 협업할 수 있습니다.

ClickUp의 장점 #2: 상황별 AI 지원

Gmail과 Notion에는 AI 기반의 어시스턴트가 있지만, ClickUp은 받은 편지함을 훨씬 뛰어 넘는 특수 목적의 AI를 통해 일의 진행 방식을 재구상합니다.

ClickUp Brain은 작업을 관리하기 위한 플랫폼의 신경망 AI 엔진입니다.

일반적인 AI 어시스턴트와 달리 ClickUp Brain은 워크플로우에 직접 내장되어 프로젝트, 문서 및 팀 전반에 걸쳐 스마트한 상황별 지원을 제공합니다.

ClickUp Brain으로 몇 초 만에 워크플로우를 최적화하세요

제품 출시를 이끌며 시장 조사, 초안 작성, 디자인 승인, 이해 관계자의 피드백 등 수십 가지의 업무를 처리하고 있다고 가정해 보겠습니다. ClickUp Brain은 AI Knowledge Manager로 단계별로 관련 문서나 업데이트를 즉시 찾아줍니다.

'출시 타임라인의 최신 버전은 무엇입니까?'라고 질문하기만 하면 필요한 정보를 정확하게 가져옵니다.

그런 다음 AI 프로젝트 관리자 역할을 수행하여 프로젝트 진행 상황을 요약하고, 팀 업데이트를 작성하고, 마케팅 캠페인용 콘텐츠 초안을 생성합니다. 100개 이상의 역할별 AI 도구가 내장된 ClickUp Brain은 워크플로우를 가속화합니다.

그 위에 ClickUp AI Notetaker가 추가되어, 회의실에 있지 않아도 모든 대화를 기록하는 회의 보조 도구가 됩니다.

ClickUp AI Notetaker를 사용하여 회의 노트를 실행 가능한 인사이트로 변환하세요

UX 팀이 이해 관계자들과 피드백 세션을 진행한다고 가정해 보겠습니다. 회의가 진행되는 동안 AI Notetaker는 모든 대화를 실시간으로 텍스트로 변환하여 피드백의 모든 요점을 캡처합니다.

통화가 끝나면 Notetaker는 이미 요약을 작성하고 주요 작업 항목을 식별한 후 '와이어프레임 수정' 또는 '사용자 흐름 업데이트'와 같은 작업을 ClickUp에서 적절한 팀 회원에게 할당합니다.

ClickUp Brain이 자동화를 처리하는 동안 ClickUp의 협업 도구는 모든 사람이 동일한 페이지에서 작업을 진행할 수 있도록 지원합니다.

팀의 대화를 업무가 진행되는 곳에서 바로 확인할 수 있는 내장 메시징 허브인 ClickUp 채팅부터 시작해보세요.

ClickUp Brain으로 채팅 스레드를 요약하세요

예를 들어, 마케팅 팀이 채팅 채널에서 캠페인 아이디어를 브레인스토밍하고 있고, 누군가가 '고객 피드백 설문조사를 진행합시다'라고 제안했다고 가정해 보겠습니다. 이 메시지를 작업으로 전환하고, 할당하고, 마감일을 설정하고, Q2 캠페인 목록에 연결할 수 있으며, 이 모든 작업을 채팅을 떠나지 않고 진행할 수 있습니다!

또한 ClickUp Brain은 전체 채팅 스레드를 요약하고, 다음 단계를 제안하며, 채팅에 늦게 참여하면 빠른 TL;DR도 제공합니다. 팀 리더는 SyncUps를 통해 빠른 오디오 또는 영상 통화도 할 수 있습니다.

ClickUp 채팅의 자동 응답 에이전트를 사용하여 인사이트를 더 빠르게 파악하세요

빠른 답변이 필요하지만 어디서 찾아야 할지 모르겠습니까? AI 오토파일럿 에이전트에게 문의하시면, 5시간대 떨어진 동료가 답장을 보낼 때까지 기다릴 필요가 없습니다.

제안서 작성이나 온보딩 자료 초안 작성 등 보다 체계적인 협업을 위한 솔루션이 필요하신가요?

ClickUp 문서가 중심 무대에 등장합니다.

ClickUp 문서를 사용하여 팀과 실시간으로 협업하세요

당신이 신제품을 출시하는 프로젝트 관리자라고 가정해 보겠습니다. ClickUp 문서를 열어 출시 플랜을 작성합니다. 작성하는 동안 마감일이 포함된 작업 목록을 삽입하고, 디자이너에게 모형을 승인하기 위해 태그를 지정하고, 실시간 진행 상황을 보여주는 라이브 칸반 보드를 삽입할 수 있습니다.

팀은 함께 작업하고, 댓글을 달고, 편집하고, 형식을 지정하고, 변경 사항을 추적할 수 있습니다.

제안서부터 팀 위키에 이르기까지 모든 것을 위한 사용자 지정 가능한 사전 구축된 템플릿을 사용하면 처음부터 시작할 필요가 없습니다. 빠른 액세스가 필요하세요? 문서 허브를 사용하면 모든 것을 쉽게 찾을 수 있습니다.

📮ClickUp Insight: 지식 근로자의 약 42%는 팀 커뮤니케이션에 이메일을 선호합니다. 하지만 이에는 대가가 따릅니다. 대부분의 이메일은 선택된 팀원에게만 전달되기 때문에 지식이 분산되어 협업과 신속한 의사 결정이 어려워집니다. 가시성을 개선하고 협업을 가속화하려면, 이메일을 몇 초 만에 실행 가능한 작업으로 변환하는 ClickUp과 같은 업무용 앱을 활용하세요!

ClickUp으로 업무 공간 커뮤니케이션을 간소화하세요

Gmail과 Notion Mail 중 어느 것을 선택할지는 사용자의 우선순위에 따라 다릅니다. Gmail의 검증된 생태계를 원하시나요, 아니면 Notion Mail의 신선하고 최소한의 집중적인 커뮤니케이션을 원하시나요?

하지만 문제는 둘 다 이메일 이외의 다른 기능을 처리하지 않는다는 것입니다.

이것이 바로 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp이 등장하는 이유입니다. 이 앱은 받은 편지함, 작업, 파일 및 회의 노트를 AI 및 협업 도구와 연결하여 팀이 업무에 관한 모든 것을 명확하게 파악할 수 있도록 지원합니다.

더 이상 기다리지 마세요. 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅