2025년 사용하기 쉬운 공유 할 일 목록 앱 10가지

간단한 질문에서 시작됩니다. "누가 개에게 밥을 줬어?" 또는 "프레젠테이션 슬라이드는 누가 하고 있어?" 하나는 집안일이고 다른 하나는 팀 프로젝트이지만, 둘 다 사람들이 서로의 일정을 동기화해야 합니다.

작업이 그룹 채팅, 노트북 또는 누군가의 기억에 흩어져 있으면 항상 쉬운 일은 아닙니다. 📒

공유 할 일 목록 앱을 사용하면 모든 사람이 완료해야 할 작업, 작업 담당자 및 이미 완료된 작업을 한 곳에서 추적할 수 있습니다. 이 블로그 게시물에서는 작업을 원활하게 진행하는 데 도움이 되는 사용하기 쉬운 앱을 정리했습니다.

시작해 보세요!

최고의 공유 할 일 목록 앱 한눈에 보기

할 일 목록 시스템을 구축하는 데 도움이 되는 최고의 앱을 소개합니다. 📸

Tool 최고의 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 색상 코드 가족 달력, 공유 식료품 목록, 식사 계획, 협업을 위한 화이트보드, 메모 일기장 등 개인, 소규모 비즈니스, 중견 기업, 대기업 무료 플랜 이용 가능, 기업용 맞춤 설정 가능 Todoist 자연어 입력, 시각적 생산성 차트, 중첩된 하위 작업, 위치 기반 알림 개인, 소규모 비즈니스 무료 플랜, 유료 플랜은 월 $2.50부터 시작합니다 Lovewick 공유 작업 순환, 커플 예산 관리, 개인적인 깜짝 선물, 관계 대시보드 개인, 커플 무료 플랜, 유료 플랜은 월 $9.90부터 시작합니다 Trello 칸반 보드, 카드 기반 워크플로우, 체크리스트 첨부 파일, 자동화 규칙(Butler) 중소 기업, 중견 기업 무료 플랜, 유료 플랜은 월 6달러부터 시작합니다 Any. do 기기 간 동기화, 일일 작업 계획(Moment), 공유 목록, 통합 작업 및 달력 보기 개인, 소규모 비즈니스, 가족 무료 플랜, 유료 플랜은 월 $7.99부터 시작합니다 Cozi 사용자 정의 필드, 작업 의존성, 시각적 프로젝트 보기 및 자동화된 워크플로우 가족, 개인 무료 플랜, 맞춤형 가격 Microsoft Loop 실시간 협업, Teams/Outlook 간 동기화된 구성 요소, 적응형 테이블, 내장된 작업 목록 중견 기업, 대기업 유료 플랜은 팀용으로 월 7.20달러, 가정용으로 월 12.99달러부터 시작합니다 Asana 사용자 정의 필드, 작업 의존성, 시각적 프로젝트 보기, 자동화된 워크플로우 소규모 비즈니스, 중견 기업, 대기업 무료 플랜, 유료 플랜은 월 $13.49부터 시작합니다 Notion 연결된 데이터베이스, 문서에 포함된 작업, 대시보드, 사용자 지정 가능한 템플릿 중소 기업, 중견 기업 무료 플랜, 유료 플랜은 월 12달러부터 시작합니다 Google Keep 실시간 공유 체크리스트, 모바일 노트-텍스트 스캔, 원활한 문서 전송 개인, 커플, 가족 Google 계정으로 무료 사용 가능

공유 할 일 목록 앱에서 무엇을 찾아야합니까?

적합한 공유 할 일 목록 앱은 혼란을 없애고 협업을 간소화하며 워크플로우에 적응합니다. 도구에서 우선 순위를 두어야 할 사항은 다음과 같습니다.

직관적인 인터페이스: 작업 생성 및 탐색을 간소화하여 다양한 기술 수준의 팀원들이 빠르게 적응할 수 있습니다

실시간 동기화: 모든 기기에서 개인 작업을 즉시 업데이트하여 마감 기한을 놓치거나 중복된 노력을 방지합니다

유연한 권한: 관리자 제어 또는 읽기 전용 모드와 같은 맞춤형 액세스를 통해 안전한 협업을 지원합니다

작업 분류: 태그, 태그, 우선순위 목록 또는 프로젝트 폴더로 할 일을 그룹화하여 체계적으로 정리하세요

원활한 통합: Slack, Google 앱, Microsoft Outlook과 같은 도구와 연결하여 통합 워크플로우를 구현합니다

자동 알림: 다가오는 마감일이나 변경 사항에 대해 적시에 알림 알림을 전달하여 다가오는 마감일이나 변경 사항에 대해 적시에 알림 알림을 전달하여 작업을 추적할 수 있습니다

모바일 접근성: Android 및 iOS 사용자를 위한 강력하고 사용자 친화적인 앱으로 이동 중에도 작업 관리를 지원합니다

진행 상황 추적: 직관적인 차트 또는 상태 대시보드를 통해 작업 완료 상태를 시각화하여 명확한 인사이트를 제공합니다

🧠 재미있는 사실: 목록의 순서는 중요합니다. 사람들은 일종의 '우선 효과'로 인해 처음 몇 개의 항목을 더 확실하게 완료하는 경향이 있습니다. 그렇기 때문에 생산성 전문가들은 가장 중요한 작업을 맨 위에 배치할 것을 권장합니다.

10가지 최고의 공유 할 일 목록 앱

디지털 먼지가 쌓이지 않는 공유 할 일 목록 앱을 찾고 계십니까? 다양한 요구에 맞는 옵션을 소개합니다. 🗃️

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 당사의 편집 팀은 투명하고 연구에 기반한, 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 당사의 추천은 실제 제품 가치에 기반한 것임을 신뢰할 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인하세요.

1. ClickUp (작업, 프로젝트 및 팀 협업을 통합하는 데 가장 적합)

공유 작업은 완료된 작업, 아직 완료되지 않은 작업, 책임자를 한 곳에서 추적할 수 없기 때문에 종종 중단되는 경우가 많습니다.

ClickUp 목록으로 작업 공유 및 추적 ClickUp 목록을 사용하여 테마별로 그룹으로 책임을 공유하세요

ClickUp이 이 문제를 해결합니다. 프로젝트 관리, 지식 관리 및 채팅을 결합한 업무용 앱으로, AI를 통해 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 목록

ClickUp의 모든 것은 목록에서 시작됩니다.

ClickUp 목록은 프로젝트, 일상 업무 또는 공유 목표별로 그룹화된 관련 작업이 저장되는 곳입니다.

가정을 관리하고 있다고 가정해 보겠습니다. '주간 집안일', '식사 계획', '학교 관련 일' 등의 목록이 있을 수 있습니다. 각 목록을 통해 해당 영역에서 진행되고 있는 일을 명확하게 볼 수 있으며, 관련 없는 일에 혼동되지 않고 집중하기가 더 쉬워집니다.

ClickUp 작업

ClickUp의 작업, 하위 작업 및 체크리스트로 공유 작업을 관리하세요

각 목록 내에서 ClickUp 작업을 만들 수 있습니다. 각 작업에는 제목, 설명, 담당자, 마감일, 상태, 하위 작업 등 작업을 완료하는 데 필요한 모든 것이 포함됩니다.

예를 들어, 직장 설정에서 제품 팀은 '이메일 초안 시작'이라는 작업을 추가하고 이를 카피라이터에게 할당할 수 있습니다. 그런 다음 '초안 작성', '피드백 받기', '제목 확정'과 같은 하위 작업을 추가하고 각 작업을 적절한 사람에게 위임할 수 있습니다.

✨ 보너스: ClickUp Brain MAX로 커뮤니케이션과 협업을 더욱 원활하게 만들어 공유 할 일 목록을 완벽하게 처리하세요. 🧐 ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹에서 할 일 작업 및 데이터를 즉시 검색하세요

🗣️Talk to Text를 사용하여 음성으로 질문, 지시, 업무 실행을 할 수 있습니다

🛠️ ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 서로 연결되지 않은 AI 도구를 단일한 컨텍스트 기반 솔루션으로 대체합니다 ClickUp Brain MAX는 여러분의 일을 이해하기 때문에 여러분을 진정으로 이해하는 강력한 데스크탑 AI 도우미입니다. AI 도구의 확산을 버리고, 음성을 사용하여 일을 완료하고, 문서를 작성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

비디오를 시청하여 작업의 우선 순위를 더 잘 정할 수도 있습니다.

이렇게 하면 아무도 일을 놓치거나 다른 사람의 일을 중복해서 하는 일이 없습니다.

ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 일일 할 일 목록 템플릿을 사용하여 명확하고 재사용 가능한 레이아웃으로 매일 시작하세요

매일 같은 작업을 반복하고 있다면, 할 일 목록을 다시 작성하는 일이 금방 지루해질 것입니다. ClickUp의 일일 할 일 목록 템플릿을 사용하면 시간을 절약할 수 있습니다.

할 일 목록 템플릿은 팀과 가족이 하루를 명확하게 계획할 수 있도록 설계되었습니다. 아침 루틴, 오후 루틴, 저녁 루틴과 같은 미리 만들어진 작업이 포함되어 있습니다. 이러한 작업 아래에는 책 읽기, 조용한 시간, 명상 산책 등과 같은 하위 작업이 있습니다.

또한 노트를 작성하고, 연속 사용 일수를 추적하고, 작업을 분류할 수 있는 ClickUp 사용자 정의 필드도 있습니다.

ClickUp 자동화

구조가 마련되면 알림 및 업데이트와 같은 작은 작업이 여전히 사람들의 업무 속도를 늦출 수 있습니다. ClickUp 자동화는 이러한 작업을 간소화합니다.

ClickUp 자동화를 사용하여 수동 업데이트를 줄이세요

특정 트리거가 충족되면 작업을 자동으로 이동하거나, 업데이트를 보내거나, 담당자를 변경하는 규칙을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 바쁜 가정에서는 작업이 완료되면 '완료됨'으로 이동하거나 매주 월요일 아침에 주간 집안일을 재할당하는 자동화를 만들 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능

스마트한 제안으로 하루를 추적하세요: ClickUp 달력이 우선순위와 이용 가능 여부에 따라 작업을 자동으로 예약하여 수동으로 플랜을 세우는 시간을 절약하세요

ClickUp 달력의 드래그 앤 드롭 기능으로 할 일을 재조정하세요

달력 간 동기화: Google, Outlook 또는 Apple 캘린더를 ClickUp에 연결하면 모든 달력 이벤트가 자동으로 조정됩니다

진행 보고서 생성: ClickUp Brain에 팀 또는 가족의 진행 상황을 정리하고 ClickUp Brain에 팀 또는 가족의 진행 상황을 정리하고 AI를 사용하여 일상적인 작업을 수행하도록 요청하세요

빠른 작업 항목 할당: ClickUp Assign Comments를 사용하여 작업을 신속하게 전달하고 할당하며, 작업과 관련된 모든 것을 한 곳에 보관하세요

앱 간 워크플로우 자동화: 반복 마감일 설정, 프로젝트 보드 간 작업 이동 등, 도구 간에 데이터를 자동으로 이동하는 트리거를 생성하세요

외부 문서에 액세스: ClickUp 통합을 통해 Google Docs, 스프레드시트, 심지어 웹사이트까지 작업에 직접 삽입할 수 있으므로 앱을 떠나지 않고도 필요한 모든 것을 이용할 수 있습니다 ClickUp 통합을 통해 Google Docs, 스프레드시트, 심지어 웹사이트까지 작업에 직접 삽입할 수 있으므로 앱을 떠나지 않고도 필요한 모든 것을 이용할 수 있습니다

ClickUp의 한도

맞춤형 옵션이 너무 많으면 처음 사용하는 사용자에게 혼란을 줄 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,215개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,455개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp은 작업을 관리하고 모든 것을 한 곳에서 정리하는 데 매우 유용합니다. 이 플랫폼은 매우 직관적이고 높은 수준의 맞춤 설정이 가능하며, 활동의 우선 순위를 정하고 마감일을 쉽게 지킬 수 있습니다. 특히 작업 관리 기능은 우리 팀의 생산성을 크게 향상시켰고, 대시보드와 목록을 통해 모든 것을 볼 수 있는 기능은 획기적인 변화입니다. 저는 이 앱을 매일, 하루 종일 사용하고 있으며, Toogl Track, Google 캘린더, Microsoft Outlook 등 다른 앱들과도 이미 통합되어 있습니다.

ClickUp은 작업을 관리하고 모든 것을 한 곳에서 정리하는 데 매우 유용합니다. 이 플랫폼은 매우 직관적이고 높은 수준의 맞춤 설정이 가능하며, 활동의 우선 순위를 정하고 마감일을 쉽게 지킬 수 있습니다. 특히 작업 관리 기능은 우리 팀의 생산성을 크게 향상시켰고, 대시보드와 목록을 통해 모든 것을 볼 수 있는 기능은 획기적인 변화입니다. 저는 이 앱을 매일, 하루 종일 사용하며, Toogl Track, Google 캘린더, Microsoft Outlook 등 다른 앱들과도 이미 통합했습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자들은 정보와 컨텍스트를 찾기 위해 매일 평균 25개의 메시지를 보냅니다. 이는 이메일과 채팅에서 분산된 대화를 스크롤하고, 검색하고, 해독하는 데 상당한 시간이 낭비되고 있음을 의미합니다. 😱 작업, 프로젝트, 채팅, 이메일(그리고 AI!)을 한 곳에서 연결하는 스마트한 플랫폼이 있다면 얼마나 좋을까요? 하지만 이미 있습니다. ClickUp을 사용해보세요!

2. Todoist (간단함과 강력한 기능의 균형이 가장 뛰어난 앱)

todoist를 통해

복잡한 프로젝트 관리 도구에 부담감을 느낄 수도 있습니다. Todoist는 단순함과 기능성 사이의 최적의 균형을 이루고 있습니다.

깔끔한 인터페이스 아래에는 강력한 조직 기능이 숨겨져 있습니다. 친구들과의 휴가 계획부터 팀원들과의 업무 마감일 조정까지, 모든 것을 위한 공유 프로젝트를 만들 수 있습니다. 자연어 입력 기능이 돋보입니다. '매주 금요일에 보고서 보내기'라고 입력하면 반복 작업이 자동으로 설정됩니다.

Todoist의 최고의 기능

정기적으로 가는 슈퍼마켓에 들어서는 순간 식료품 목록을 알려주는 위치 기반 알림을 설정하세요

복잡한 프로젝트를 3단계의 중첩된 하위 작업으로 분할하여 복잡한 프로젝트도 깔끔하게 정리할 수 있습니다

일일, 주간, 월간 생산성 패턴을 한눈에 볼 수 있는 시각적 완료 차트로 진행 상황을 추적하세요

Android, Windows, 웹 또는 Apple 기기에서 실시간으로 공유 목록에 액세스하고 업데이트하세요

Todoist의 한도

무료 플랜은 활성 프로젝트가 5개로 제한됩니다

작업에 25MB를 초과하는 파일은 첨부할 수 없습니다

댓글 및 작업 내역은 유료 버전에서만 사용할 수 있습니다

Todoist 가격

초보자: 무료

Pro: 사용자당 월 2.5달러

Business: 사용자당 월 8달러

Todoist 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,585개 이상의 리뷰)

Todoist에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같이 평가했습니다:

저에게 Todoist는 구세주와도 같은 존재입니다. 설정이 쉽고, 팀과 함께 진행하는 대규모 프로젝트도 모든 것을 명확한 할 일 목록으로 정리하는 데 정말 도움이 됩니다. 또한 마감일을 변경하기가 매우 쉽습니다.

저에게 Todoist는 구세주와도 같은 존재입니다. 설정이 쉽고, 팀과 함께 진행하는 대규모 프로젝트도 모든 것을 명확한 할 일 목록으로 정리하는 데 정말 도움이 됩니다. 또한 마감일을 변경하기가 매우 쉽습니다.

🔍 알고 계셨나요? 미완료 작업을 계속 생각하게 되는 심리적 이유가 있습니다. 이를 '제이거닉 효과'라고 합니다. 뇌는 해당 항목을 브라우저의 탭처럼 열어 놓은 상태로 유지하다가, 사용자가 해결하거나 삭제할 때까지 계속 기억합니다. 항목을 적어두면 정신적으로 놓아 버리는 데 도움이 됩니다.

3. Lovewick (부부가 함께 가사 작업을 관리하기에 가장 적합)

via Lovewick

누가 무엇을 할지 파트너와 대화하기 위해 특별히 설계된 앱을 생각해보세요. 바로 Lovewick입니다. 일반적인 작업 관리자와는 달리, 이 앱은 당신과 함께 집을 공유하는 파트너를 위해 처음부터 새로 개발되었습니다.

이 앱은 가정 관리를 팀의 노력처럼 느낄 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있습니다. 영리한 알림과 균형 잡힌 배포 기능을 통해 작업의 소유권을 평등하게 할 수 있도록 지원합니다.

Lovewick의 최고의 기능

반복되는 가사 일정을 생성하여 파트너 간에 자동으로 순환되도록 설정해 주어, 매주 청소 담당을 번갈아 가며 할 수 있습니다

작업과 함께 공유 비용 및 예산 목표를 추적하여 임대료, 공과금, 식료품 지출을 한 곳에서 관리하세요

관계 대시보드를 사용하여 완료된 작업을 축하하고 가사 업무의 균형을 지속적으로 유지하세요

공개 날짜가 될 때까지 파트너가 접근할 수 없는 개인 섹션에서 특별한 행사와 깜짝 데이트를 플랜하세요

Lovewick의 한도

다른 생산성 앱과의 통합이 제한적입니다

업무 관련 작업에는 적합하지 않습니다

최대의 효과를 얻으려면 두 파트너 모두 앱을 적극적으로 사용해야 합니다

Lovewick 가격 정책

Free

Lovewick Plus: $9.99/월

Lovewick 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Lovewick에 대해 어떻게 말하고 있나요?

이 Reddit 댓글은 흥미로운 관점을 제시합니다.

저는 Lovewick이 정말 마음에 듭니다. 간단하고 무료이며 인터페이스가 우리의 요구를 충족합니다. 이 앱을 통해 성공적으로 계획한 비밀 데이트의 횟수를 믿지 못할 겁니다. 그리고 물론, 할 일 목록도요! 제 파트너와 저는 정리 정리에 집착하는 사람이라 이 앱이 정말 좋았습니다.

저는 Lovewick이 정말 마음에 듭니다. 간단하고 무료이며 인터페이스가 우리의 요구를 충족합니다. 이 앱이 제가 성공적으로 계획한 비밀 데이트의 횟수를 믿지 못할 겁니다. 그리고 물론, 할 일 목록도요! 제 파트너와 저는 정리 정리에 집착하는 사람이라 이 앱이 정말 좋았습니다.

💡 프로 팁: 미래의 자신이 볼 수 있도록 작업을 작성하세요. 'Paul에게 후속 조치'는 'Paul에게 후속 조치: 2분기 보고서 – 지난 목요일의 피드백을 기다리고 있음'으로 작성하면 더 명확해집니다. 목록은 마찰을 줄여야지, 마찰을 일으키지 않아야 합니다.

4. Trello (보드 레이아웃을 선호하는 시각적 사고형 사용자에게 가장 적합)

trello를 통해

시각적 사고를 하는 분들을 위해 Trello는 개인 작업 관리에 대한 신선한 접근 방식을 제공합니다. 카드 기반의 Kanban 시스템을 통해 다양한 완료 단계를 나타내는 사용자 지정 가능한 보드에서 작업을 이동할 수 있습니다. 이 워크플로우를 사용하면 프로젝트 상태를 한눈에 쉽게 확인할 수 있습니다.

'할 일', '진행 중', '완료됨'과 같은 열 사이에서 카드를 드래그하여 진행 상황을 시각적으로 만족스럽게 표현할 수 있습니다.

Trello의 최고의 기능

파일, 체크리스트, 마감일 및 댓글을 작업 카드에 직접 첨부하여 프로젝트 결과물에 대한 전체적인 컨텍스트를 확인할 수 있습니다

반복 가능한 프로젝트를 위한 보드 작업 목록 템플릿을 만들어 팀이 매번 구조를 재구축할 필요가 없도록 하세요

특정 조건이 충족될 때 카드를 이동하고 팀 회원에게 알리는 버틀러 자동화 규칙을 맞춤 설정하세요

색상으로 구분된 라벨을 추가하여 부서, 우선순위, 클라이언트 이름별로 작업을 분류하여 빠르게 시각적으로 필터링할 수 있습니다

Trello의 한도

무료 및 하위 플랜에서는 보고 및 분석 기능이 제한됩니다

사용자 정의 필드는 프리미엄 구독이 필요합니다

달력 통합 및 타임라인 보기는 그다지 강력하지 않습니다

Trello 가격

Free

표준: 사용자당 월 6달러

프리미엄: 사용자당 월 12.50달러

Enterprise: 사용자당 월 17.50달러(연간 청구)

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (13,670+ 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,435+ 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Trustpilot의 한 리뷰에 따르면:

매우 간단하지만 유용한 도구입니다. 저희는 이 도구를 기술 및 제품 로드맵과 작업 진행 상황을 모니터링하는 데 사용합니다. 매우 유용합니다. 또한 여러 가지 사용자 지정 및 통합이 가능합니다. 지난 몇 달 동안 가격이 꽤 올랐습니다. 그 외에는 스타트업을 위한 훌륭한 도구입니다.

매우 간단하지만 유용한 도구입니다. 저희는 이 도구를 기술 및 제품 로드맵과 작업 진행 상황을 모니터링하는 데 사용합니다. 매우 유용합니다. 또한 여러 가지 사용자 지정 및 통합이 가능합니다. 지난 몇 달 동안 가격이 꽤 올랐습니다. 그 외에는 스타트업을 위한 훌륭한 도구입니다.

🔍 알고 계셨나요? 2,000명을 대상으로 한 설문조사에 따르면, 영국 성인의 평균 연간 할 일 목록 작성 횟수는 156회입니다. 응답자의 3분의 1 이상이 목록이 없으면 혼란스럽다고 답했으며, 21%는 목록이 없으면 아무것도 할 수 없다고 답했습니다.

프로 팁: 작업을 알리려면 AI 개인 비서인 ClickUp Brain에 해야 할 일과 시간을 알려주기만 하면 됩니다. 또는 전체 목록을 입력하면 ClickUp의 AI 기반 달력에 일정이 자동으로 등록됩니다 . 정말 쉽죠! ClickUp Brain이 달력에 작업을 예약하고 알림도 설정해 드립니다

5. Any. do (다른 기기에서 원활한 동기화에 가장 적합)

via Any.do

Any. do는 크로스 플랫폼 기능에서 빛을 발합니다. 이 앱은 데스크톱, 모바일, 웹, 심지어 스마트워치 인터페이스 사이에서도 원활하게 전환됩니다. 컴퓨터에서 쇼핑 목록을 시작하고, 동기화 문제 없이 매장에서 휴대폰으로 항목을 확인하고 체크할 수 있습니다.

깔끔하고 미니멀한 디자인으로 복잡한 기능에 혼란을 주지 않고 작업에 집중할 수 있습니다.

Any. do의 최고의 기능

매일 아침 5분 동안 다음 날의 작업을 빠르게 검토할 수 있는 '모멘트' 기능을 사용하여 하루를 계획하세요

모든 가족 구성원의 기기에서 실시간으로 업데이트되는 식료품이나 집안일 목록을 공유하세요

달력 이벤트를 작업과 통합하여 통합된 타임라인에서 약속과 할 일의 전체적인 상황을 확인할 수 있습니다

집 리모델링이나 결혼식 계획 등 특정 생활 영역에 맞는 사용자 지정 가능한 카테고리로 작업을 그룹화하세요

Any. do 제한 사항

작업 구성 옵션이 일부 경쟁사보다 유연하지 않음

반복 작업 옵션은 Todoist보다 더 제한적입니다

협업 기능은 팀 중심의 다른 앱에 비해 그다지 강력하지 않습니다

Any. do 가격

Free

프리미엄: $7.99/월

가족: 월 9.99달러(회원 4명)

Teams: 사용자당 월 $7.99

Any. do 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (190개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (190개 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 평균적인 사람은 한 번에 3~5개의 항목만 작업 기억에 저장할 수 있습니다. 이것이 할 일 목록이 필수적인 이유 중 하나입니다. 할 일 목록은 두뇌의 부담을 덜어주고, 모든 것을 한 번에 기억하지 않고도 집중할 수 있는 스페이스를 제공합니다.

6. Cozi (여러 일정을 동시에 관리해야 하는 바쁜 가족에게 가장 적합)

cozi를 통해

Cozi는 가족 조직의 고유한 과제를 해결합니다. 가족 달력, 쇼핑 목록, 할 일, 식사 플랜을 색상으로 구분된 하나의 인터페이스에 통합합니다.

각 가족 회원에게 색상이 할당되어 누가 언제 어디에 있어야 하는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 공유 식료품 목록 기능을 사용하면 중복 구매를 방지하고 쇼핑 중에 잊는 물건이 없도록 할 수 있습니다.

Cozi의 최고의 기능

모든 가족 회원이 휴대폰이 없어도 자신의 기기에서 업데이트할 수 있는 쇼핑 및 할 일 목록을 공유하세요

식사 계획을 세우고, 쇼핑 목록을 작성하는 앱에서 레시피를 저장하여 저녁 식사 준비를 효율적으로 진행하세요

매일 아침 모든 가족 구성원의 활동과 약속이 요약된 아젠다 이메일을 받아보세요

회원들이 일상적인 작업과 성과와 함께 추억과 마일스톤 사진을 기록할 수 있는 가족 일기를 작성하세요

Cozi의 한도

무료 버전에는 일부 사용자가 방해라고 느끼는 광고가 포함되어 있습니다

더 유연한 작업 관리자에 비해 맞춤 설정 옵션이 제한적입니다

타사 달력 및 서비스와의 통합이 적습니다

Cozi 가격

Free

Cozi Gold: 맞춤형 가격

Cozi 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

7. Microsoft Loop (이미 Microsoft 365를 사용하고 있는 팀에 가장 적합)

microsoft Loop을 통해

Microsoft Loop는 작업 관리를 역동적이고 협업이 가능한 작업 공간으로 변화시킵니다. 문서, 화이트보드 및 작업 목록의 다양한 측면을 Microsoft 애플리케이션에서 실시간으로 업데이트되는 구성 요소로 결합합니다.

즉, Loop에서 만든 작업 목록이 Teams 채팅이나 Outlook 이메일에 삽입되면 즉시 표시되고 업데이트됩니다.

Microsoft Loop의 최고의 기능

Teams, Outlook 및 Word에서 수동으로 업데이트하지 않아도 공유 시 동기화되는 협업 구성 요소를 만드세요

부서 간 회의에서 여러 도구를 전환할 필요 없이 아이디어를 실행 가능한 작업으로 전환하세요

비디오 통화 중이나 통화 후 모든 사람이 동시에 업데이트할 수 있는 적응형 테이블로 프로젝트 진행 상황을 추적하세요

Microsoft Loop의 한도

모든 기능을 사용하려면 Microsoft 365 구독이 필요합니다

이 제품은 비교적 새로운 제품으로, 기능은 아직 발전 중입니다

독립형 작업 관리 앱보다 학습 곡선이 가파르다

Microsoft Loop 가격

홈용

Microsoft 365 Family: 월 12.99달러(1~6명)

Microsoft 365 Personal: 월 9.99달러(1명)

비즈니스용

Microsoft 365 Business Basic: 사용자당 월 $7.20

Microsoft 365 Business Standard: 사용자당 월 15달러

Microsoft 365 Business Premium: 사용자당 월 26.40달러

Microsoft 365 Apps for business: 사용자당 월 $9.90

Microsoft Loop 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? 미국 심리학 협회(American Psychological Association)의 연구에 따르면, 작업 간 전환으로 인한 짧은 정신적 블록도 생산 시간의 최대 40%를 소모할 수 있습니다.

8. Asana (신뢰할 수 있는 프로젝트 추적이 필요한 팀에 가장 적합)

asana를 통해

Asana는 공유 작업 관리를 보다 체계적인 수준으로 끌어올립니다. 이 플랫폼은 목록, 보드, 타임라인, 달력 등 다양한 방법으로 작업을 시각화할 수 있으므로 팀은 각자의 선호하는 스타일에 따라 프로젝트를 추적할 수 있습니다.

자세한 권한 설정을 통해 특정 작업을 볼 수 있거나 편집하거나 댓글을 달 수 있는 사용자를 제어할 수 있으므로 복잡한 팀 구조에 적합합니다.

Asana의 최고의 기능

클라이언트 승인 상태 및 예산 범주와 같은 특정 정보에 따라 작업을 필터링할 수 있는 사용자 지정 필드를 만드세요

작업 할당, 상태 업데이트, 마감일 다가옴 알림 전송 등의 규칙을 통해 일상적인 프로세스를 자동화하세요

작업 간의 의존성을 설정하여 팀 회원이 작업을 시작하기 전에 완료해야 할 항목을 정확히 알 수 있도록 합니다

Asana의 한도

Free Plan은 15명의 팀 회원으로 제한됩니다

일부 사용자는 진행 중인 프로젝트에서 알림이 너무 많이 온다고 보고합니다

모바일 앱에는 데스크톱 버전에서 사용할 수 있는 일부 기능이 없습니다

일반적인 사용이나 소규모 사용에는 상대적으로 비용이 높습니다

Asana 가격

개인용: 무료

스타터: 사용자당 월 13.49달러

고급: 사용자당 월 30.49달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Enterprise+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (11,580+ 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,435+ 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어가 이 공유 할 일 목록 앱에 대해 어떻게 평가했는지 확인해보세요.

Asana에서 가장 마음에 드는 점은 조직 전체에 쉽게 구현할 수 있다는 점입니다. 직관적인 인터페이스로 원활하게 도입할 수 있었고, 미리 구축된 대시보드를 통해 광범위한 맞춤 설정 없이도 프로젝트 진행 상황을 즉시 확인할 수 있습니다. 또한, 쉬운 탐색과 사용자 친화적인 디자인으로 모든 수준의 최종 사용자가 쉽게 적응하고 작업에 집중할 수 있습니다.

Asana에서 가장 마음에 드는 점은 조직 전체에 쉽게 구현할 수 있다는 점입니다. 직관적인 인터페이스로 원활한 온보딩이 가능했고, 사전 구축된 대시보드를 통해 광범위한 맞춤 설정 없이도 프로젝트 진행 상황을 즉시 확인할 수 있었습니다. 또한, 쉬운 탐색과 사용자 친화적인 디자인으로 모든 수준의 최종 사용자가 작업을 쉽게 채택하고 계속 참여할 수 있습니다.

9. Notion (노트, 문서 및 작업 결합에 가장 적합)

notion을 통해

Notion을 사용하면 컨텍스트 문서에 풍부한 작업 목록을 삽입할 수 있습니다. 유연한 데이터베이스 접근 방식을 통해 특정 워크플로우에 맞게 맞춤형 속성과 보기를 설정할 수 있습니다.

Notion이 참고 자료와 작업 항목을 연결하는 방식에 팀원들이 만족할 것입니다. 또한 AI를 사용하여 작업을 자동화할 수도 있습니다.

Notion의 최고의 기능

관련 클라이언트 정보, 프로젝트 문서 및 회의 노트와 함께 새로운 작업을 추적하는 맞춤형 데이터베이스를 구축하세요

경영진, 관리자 및 개별 기여자에게 서로 다르게 필터링된 동일한 작업을 표시하는 연결된 보기를 만드세요

작업, 노트 및 메트릭을 하나의 통합된 보기로 결합한 대시보드 페이지를 디자인하여 프로젝트 개요를 확인하세요

프로젝트의 복잡성이 개념에서 실행으로 발전함에 따라 간단한 체크리스트와 데이터베이스 보기를 토글할 수 있습니다

Notion의 한도

전용 작업 관리 앱보다 학습 곡선이 가파르다

대규모 데이터베이스와 복잡한 페이지로 인해 성능이 느려질 수 있습니다

설정에 상당한 시간과 노력이 필요합니다

Notion 가격

Free

추가: 사용자당 월 12달러

Business: 사용자당 월 24달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (6,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,540개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 사람들은 공개적인 요소가 있을 때 목표에 더 헌신적입니다. 한 연구에 따르면, 다른 사람들과 목표를 공유하거나 (공유 작업 보드에 표시하는 등) 가시적으로 표시한 사람들은 목표를 달성할 가능성이 더 높았습니다.

10. Google Keep (간단한 공유 작업을 빠르게 캡처하기에 가장 적합)

google을 통해

Google Keep은 공유 작업에 대한 간단한 접근 방식을 제공합니다. 이 앱은 협업 기능이 추가된 디지털 스티커 메모처럼 작동합니다.

색상으로 구분된 노트와 프로젝트 관리 체크리스트를 생성할 수 있으며, 여러 기기에서 동기화할 수 있습니다. 다른 Google 서비스와 통합되어 있으므로, 이미 Gmail이나 Google 캘린더를 사용하고 있는 경우 특히 편리합니다. 또한, 간단하기 때문에 빠른 쇼핑 목록이나 반복 알림에 적합합니다.

Google Keep의 최고의 기능

다른 매장에서 쇼핑을 하는 동안에도 실시간으로 보고 편집할 수 있는 Google 연락처와 노트 및 체크리스트를 즉시 공유하세요

냅킨이나 메모장에 아이디어를 적을 때 모바일 앱의 카메라 기능을 사용하여 손으로 쓴 노트를 텍스트로 변환하세요

노트 콘텐츠를 Google Docs에 직접 복사하여 간단한 목록을 다시 입력하지 않고도 자세한 문서로 확장할 수 있습니다

Google Keep의 한도

의존성이나 하위 작업과 같은 고급 작업 관리 기능이 부족합니다

모든 기능을 갖춘 노트 앱에 비해 텍스트 형식 옵션이 제한적입니다

공유 목록 내에서 특정 항목을 다른 사람에게 할당할 수 없습니다

Google Keep 가격

Google 계정으로 무료 이용 가능

Google Keep 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.7/5 (230개 리뷰)

💡 프로 팁: 모든 사람의 무작위 작업을 위한 '모든 항목 포함' 목록을 만드세요. 세탁소 방문부터 메리 이모에게 전화하기까지, 모든 사람이 자신의 작업을 공유 목록에 넣으면 더 쉬워집니다. 그러나, 목록이 쓰레기장이 되지 않도록 필수 사항으로만 제한하세요.

ClickUp으로 함께 더 효율적으로 일하세요

공유 할 일 목록 앱은 실제로 사람들의 책임을 유지할 때만 작동합니다. 즉, 실시간 업데이트, 명확한 소유권 및 이해하기 쉬운 레이아웃이 필요합니다. 그렇지 않으면 작업이 실패하고 마감일이 놓쳐지고 작업이 두 번 수행되거나 전혀 수행되지 않습니다.

작업, 루틴, 업데이트, 그리고 약간의 자동화 기능까지 모든 것을 통합한 앱을 찾고 있다면 ClickUp이 정답입니다.

가족부터 빠르게 움직이는 팀에 이르기까지 모든 수준의 협업을 위해 설계되었으며, 사용자의 요구에 따라 성장하는 다양한 기능이 포함되어 있습니다.

지금 ClickUp에 가입하고 최고의 할 일 목록을 만들어보세요! ✅