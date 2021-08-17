애자일 프로젝트 관리를 위한 20개 이상의 전문가 팁

애자일은 프로젝트 관리 방법론 중 가장 바람직한 방법입니다.

자신감. 야망. 인상적.

애자일 접근 방식을 통해 팀은 3만 피트에서 프로젝트를 시작하여 궁극적으로 변화에 신속하게 대응하고, 개발 전반에 걸쳐 고객 피드백을 수집하며, 프로세스보다 협업을 우선시할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 🤩

애자일에 익숙하거나 처음 접하는 사람 모두에게 가장 흔한 딜레마는 두 그룹 모두에게 공통적입니다. 애자일 프로젝트 관리에 대해 이해하려면 그 정의, 구조, 이점 등 여러 가지를 알아야 합니다.

아마도 가장 큰 질문은 다음과 같을 것입니다. 애자일은 귀하의 팀에 어떻게 적용될 수 있을까요? 🤔

우리는 애자일 경험이 풍부한 전문가들로부터 수집한 최고의 팁을 모아 이 질문에 답변하는 데 도움을 드리기 위해 준비했습니다.

애자일 프로젝트 관리의 의미를 살펴보면서 시작해 보겠습니다.

애자일 프로젝트 관리란 무엇일까요?

본질적으로 애자일 프로젝트 관리는 대규모 프로젝트 라이프 사이클을 달성 가능한 짧은 단계로 나누는 반복적이고 유연한 프로세스입니다.

애자일 방법은 다음과에 중점을 둡니다:

고객 협업

자기 조직화

변화하는 환경에서의 적응력

팀 및 이해 관계자의 투명성

프로젝트 라이프사이클 전반에 걸친 지속적인 개선

요즘에는 최신 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하여 모든 애자일 프로세스를 관리하고 자동화할 수 있습니다. 이렇게 하면 애자일 작업을 초고속으로 실행할 수 있습니다!

보너스: 애자일 에픽에 대한 이 가이드를 확인해보세요!

애자일 프로젝트 관리를 사용해야 하는 경우와 사용하지 말아야 하는 경우

오늘날의 성장하는 디지털 환경에서 모든 산업 분야의 조직은 애자일 프로젝트 관리의 이점을 누릴 수 있습니다.

올바르게 접근하면 애자일 작업은 팀에게 창의적인 자유와 투명성을 제공하여 프로젝트 개발 전반에 걸쳐 아이디어와 개선 사항을 공유할 수 있게 해줍니다.

잘못된 방법:

올바르게 완료됨:

그러나 애자일에 적합한 프로젝트가 무엇인지 파악하는 것이 중요합니다. 애자일 방법을 사용하면 프로젝트 프로세스가 지나치게 복잡해지고 혼란스러워지면 애자일의 목적을 달성할 수 없기 때문입니다. 🤷🏻‍♀️

애자일에 적합한 프로젝트의 특징:

관계자 참여

변화への 열망

개발 단계에서 고객 피드백은 필수적입니다

전담 팀은 애자일에 대한 실무 경험을 보유하고 있습니다

애자일에 적합하지 않은 프로젝트의 특징:

고정된 요구사항과 마감일

단기간 내에 합리적으로 할당할 수 없습니다

고객의 요구 사항이 처음부터 만족되어 향후 개선이 필요하지 않습니다

이를 염두에 두고, 다른 전문가들의 애자일 프로젝트 관리에 대한 경험과 의견을 들어볼 시간입니다. 🎙

애자일 프로젝트 관리를 위한 팁

제품 관리자는 고객을 만족시키고 회사 목표를 달성하기 위해 필요한 비즈니스 가치를 설명하는 것이 중요합니다. 가능하면 Lean Canvas 작업, 고객 설문조사 및 인터뷰 결과를 공유하여 개발 팀도 고객의 의견을 직접 확인할 수 있도록 합니다. 회사 목표 측면에서는, 제가 보유하고 있는 시장 및 경쟁 데이터를 바탕으로 이 고객 문제를 해결하면 어떻게 수익, 고객 충성도 또는 시장 점유율을 높일 수 있는지 설명합니다.

애자일 프로젝트 관리에 종사하는 사람에게 제가 드릴 수 있는 최고의 조언은 규칙보다 결과에 집중하라는 것입니다. 애자일에서는 애자일이 무엇인지, 애자일이 아닌 것이 무엇인지에 대해 많은 시간과 에너지를 소비하고, 애자일을 사용하기 위해 설정 한 목표인 결과 개선을 놓치기 쉽습니다. 프로세스를 도입할 때는 엄격한 프로세스에 집중하지 않고 애자일의 정신, 가치, 철학을 수용하는 것이 가장 좋습니다.

모든 사람이 애자일 워크플로우에 참여하고 믿을 수 있도록 최선을 다하세요. 가장 효과적인 결과를 얻기 위해서는 팀 회원과 리더십이 애자일 환경에서 일하는 이유를 이해하고 그 이점을 진심으로 믿어야 합니다. 그래야만 직원들이 애자일을 수용하고 애자일이 제공하는 이점을 최대한 활용할 수 있습니다. 직원들이 애자일 마인드를 갖추지 않으면 애자일 워크플로우를 최대한 활용할 수 없습니다.

성공적인 애자일 프로젝트 관리의 핵심은 조직입니다. 모든 직원은 각 스프린트의 작업을 완료하기 위한 모든 단계를 알고 있어야 합니다. 따라서 모든 직원은 회사의 표준 운영 절차를 쉽게 확인할 수 있어야 업무를 효율적이고 안정적으로 완료할 수 있습니다. 팀의 SOP 중 하나로, 모든 팀원이 팀이 직면한 문제나 위험에 대해 채팅할 수 있는 장소를 알 수 있도록 커뮤니케이션 프로세스를 만들어야 합니다. Slack이나 ClickUp과 같은 생산성 도구로 이 작업을 하고 계십니까? 팀이 더 조직적일수록 팀은 각 스프린트에서 일을 더 쉽게 완료할 수 있습니다.

점진적인 전달과 긴밀한 피드백 루프의 지원 필요성에 대해 제품 관리 및 경영진의 동의를 얻으세요. 지속적인 개선 문화를 추진하고 팀이 병목 현상에 집중하기 위해 '생산 라인을 중단'할 수 있도록 함으로써 계획에 없던 작업을 줄일 수 있게 되었고, 그 결과 더 정확한 견적과 더 높은 품질의 결과물을 얻을 수 있게 되었습니다.

세부 사항을 지나치게 관리하지 마세요. 일일 스크럼은 빠른 업데이트를 받고 프로젝트 진행 상황을 파악할 수 있는 좋은 기회이지만, 이를 심문 세션으로 바꾸고 싶은 유혹에 빠지지 마세요.

제공하고자 하는 값을 염두에 두세요. 이는 모든 팀 회원을 하나로 묶는 핵심 요소입니다. 애자일은 고객의 피드백이 중요한 복잡한 제품을 제공하는 데 적합한 방법입니다. 초기 단계에서 기꺼이 피드백을 제공하는 충실한 고객이 많습니다.

팀 협업이 키입니다. 제품 소유자, 스크럼 마스터, 제품 관리자 간의 좋은 업무 관계는 성공적인 애자일 프로젝트 관리를 보장합니다. 이 세 가지 요소에서 각 회원은 조직 내에서 애자일 방법론을 성공적으로 구현하기 위해 매우 중요한 역할을 합니다. 스크럼 마스터는 팀을 하나로 묶고 팀 내에서 애자일 스크럼 관행을 실행하는 데 필수적인 역할을 합니다.

팀 리더와 회원은 서로를 완전히 신뢰해야 합니다. 애자일 팀은 여러 부서의 기능을 통합하고 자체적으로 조직되는 팀으로, 회원들은 종종 동일한 사용 가능한 결과물의 여러 구성 요소를 작업합니다. 신뢰가 없다면 애자일 팀은 응집력 있는 단위로 자신의 일을 관리할 수 없게 되고, 투명성이 사라지며, 애자일 프로세스를 유지하기 어려워집니다.

변화를 항상 예상하세요. 이는 애자일 4대 핵심 가치 중 하나인 "플랜을 따르기보다 변화에 대응하기"의 일부일 뿐만 아니라, 위험이나 불확실성이 많은 프로젝트를 진행할 때의 지침이 되어야 합니다. 모든 일을 미리 계획하지 마세요. 프로젝트가 완료될 때까지 전체 프로젝트에 걸쳐 계획하고 대응하세요.

맞춤형 애자일 프로세스를 만들지 마세요. 애자일 선언문을 따르고, 필요한 모든 절차를 신중하게 구현하고, 실행에 충분한 시간을 투자하세요. 애자일 방법론이 문제를 해결하는 데 도움이 되지 않는다고 느끼신다면, 좀 더 연구해 보시는 것이 좋습니다. 예를 들어, Scaled Agile Framework와 같은 일부 브랜치 기법은 대규모 기업에서 애자일을 확장하고 채택하는 데 도움이 됩니다.

파일럿 프로젝트에 애자일 방법을 적용한 다음, 나중에 동일한 인력을 조직 내 애자일 홍보 대사로 지정하여 이 방법을 전파하도록 하세요. 애자일은 개발 팀, 비즈니스 소유자, 사용자 등 모든 이해 관계자 간의 매일 지속적인 커뮤니케이션을 필요로 합니다. 따라서 키 인터페이스를 준수하는 헌신적인 회원들과 함께 파일럿 프로젝트를 시작하면 애자일이 회사 전체로 확산될 수 있음을 증명할 수 있습니다.

스탠드업, 지속적인 피드백 루프, 스프린트 리뷰 및 회고회를 통해 애자일 방법론은 사일로를 해체하는 데 도움이 됩니다. 애자일은 한 팀 내에서뿐만 아니라 모든 개발 팀에서 다른 팀을 돕고 장애물을 제거하는 것을 강조합니다.

실천이 완벽을 만듭니다. 처음에는 과정이 힘들 수 있습니다. 제 최고의 팁은 적어도 4~6회의 스프린트 또는 스크럼 기간이 끝나기 전까지는 포기하지 않는 것입니다. 애자일의 본질은 피드백 세션과 협업을 통해 최상의 업무 방식을 찾아내며 매번 개선하는 것입니다. 너무 일찍 중단하면 진정한 혜택을 누릴 수 없습니다.

모든 행동과 결정이 특정 목표 달성을 위해 이루어질 수 있도록 목표 지향적인 인재를 원하십니까? 또한, 새로운 기술이 계속 등장하기 때문에 적응력이 뛰어난 팀 회원이 필요하며, 팀은 이러한 변화를 두려워하지 않아야 합니다. 이를 통해 팀은 중복을 줄이고 오래된 방법론을 사용할 때 흔히 발생하는 오류를 제거할 수 있습니다.

모든 시간을 효율적으로 활용할 수 있는 경우에만 회의를 예약하세요. 과다하고 중요하지 않은 회의는 성공적인 애자일 구현의 적입니다. 이는 직원의 의욕을 저하시키고 스프린트를 방해하며, 불필요한 작업과 토론으로 참가자의 주의를 산만하게 하는 경우가 많습니다. 제 경험상, 회의의 모든 시간을 중요하게 만들 수 없다면 회의를 개최하지 않는 것이 좋습니다. 신입 애자일 PM은 종종 자신의 능력을 증명하고 싶기 때문에, 자신이 작업에 전념하고 있음을 보여주기 위해 많은 회의를 개최합니다. 저는 그 반대를 추천합니다. 작업 속도를 유지하기 위해 해결해야 할 문제가 있을 때만 회의를 개최하여 작업에 집중하고 있음을 보여주세요.

정확하고 적절한 플랜은 광범위한 영향을 미칩니다. 고객에게 제공할 기능의 속도와 품질에 영향을 미치기 때문입니다. 때로는 원래의 플랜에서 한 발 물러나서 작업이나 우선순위를 변경하거나, 또는 둘 다 변경할 수 있는 유연성을 보여주는 것이 더 큰 성과를 거둘 수 있습니다. 키 목표는 고객에게 뛰어난 경험을 제공하는 것입니다.

최적의 애자일 워크플로우(예: 스크럼, 칸반 )를 결정하는 동안 다른 팀(예: 고객 성공 팀, 영업 팀)과의 커뮤니케이션 워크플로우도 설정하는 것을 잊지 마세요. 스크럼 마스터의 도움을 받아 워크플로우를 설정하세요. 시간을 절약하고 팀이 정말 중요한 일, 즉 필수적인 문제 해결에 집중할 수 있게 됩니다.

애자일과 리안 성장을 결합해 보세요. 애자일 방법론을 사용할 때, 애자일성만으로는 충분하지 않다는 점을 기억해야 합니다. 이 책은 빠르게 그리고 안전하게 프로젝트를 구축하는 방법을 가르쳐줍니다. 하지만 무엇을 구축해야 하는지 또는 왜 구축해야 하는지에 대한 답변은 제공하지 않습니다. 이곳에서 Lean이 등장합니다. Lean으로 최고의 투자 수익을 달성하기 위해서는 최고의 기능 조합을 찾는 것이 중요합니다.

프로젝트를 추적하는 데 도움이 되는 적절한 소프트웨어를 갖추고 있는지 확인하세요. 애자일은 저희에게 큰 도움이 되었습니다. 솔직히 말해서, 이 단계에서는 이 기능이 없으면 업무를 진행할 수 없을 것입니다. 이 기능은 전체적으로 프로젝트 완료에 대한 기대치를 관리하는 데 도움이 됩니다. 스프린트가 끝날 때 우리의 위치를 재평가할 수 있다는 것도 매우 유용합니다. 이를 통해 더 효율적인 업무 방법을 찾고, 노력을 집중할 우선 순위를 더 잘 정할 수 있기 때문입니다.

시간과 팁을 공유해 주신 모든 참가자분들께 진심으로 감사드립니다! 👏🏼

전체적인 그림

애자일 프로젝트 관리 방법론은 의사소통이 원활한 사람들로 구성된 네트워크, 기본 원칙, 지속적인 개선을 위한 사고 방식을 갖추고 있습니다.

일관된 변화가 고객에게 어떻게 부가가치를 창출하는지 보여주기 때문에 바람직합니다.

조직의 목표를 달성하기 위해 애자일 프로젝트 관리를 활용하고 싶다면, ClickUp은 그 목표를 달성하는 데 도움이 될 훌륭한 애자일 도구입니다.

지금 무료 계정을 등록하고 업무 방식을 최적화하세요. 여러분의 팁을 곧 들을 수 있기를 기대합니다! 🚀