マーケティングに最適なClaude MCPコネクタ：実際にキャンペーンを運用するためのスタック

ある午後、CRM、広告プラットフォーム、分析ツール、コンテンツリポジトリにClaudeを接続するのに時間を費やしました。しかし、何も起こりませんでした。マーケティング向けのClaude MCPコネクタ自体に問題はありません。緑色のドットが表示され、認証も完了し、準備は万端です。欠けているのは、実際の「仕事」そのものです。Claudeはすべてのデータにアクセスできますが、それらに触れる理由がありません。まるで、管理者権限を持ちながらオンボーディングを受けていない新入社員のような状態です。

これは、あらゆる「ベストコネクタ」特集が省略しがちな部分です。コネクタは単なるコレクションアイテムではありません。それはClaudeと記録システムとの間の恒常的な関係であり、有効にしたままにしておくコネクタ一つひとつが、開始する会話ごとにひそかに負荷をかけています。実際に繰り返し使用するワークフローに3つを組み込む方が、インストールしただけで放置した12個よりもはるかに効果的です。

ここでは、どのコネクタが採用に値するか、そして稼働開始後にClaudeに何を伝えるべきかをご紹介します。

要約 Claude MCPコネクタを使用すると、Claudeが外部ツールに対して認証済みのリアルタイムアクセス権を取得できるため、データをエクスポートすることなく、実際のデータをクエリし、それに基づいてアクションを実行できます。 マーケティングにおいては、HubSpotとSupermetricsがCRMおよびキャンペーンデータをカバーします。Klaviyoはライフサイクル電子メールを管理し、Amplitudeは製品分析を担当します。AhrefsとSimilarwebはSEOおよび競合調査を担います。CanvaとFigmaはクリエイティブ面をカバーし、Notion、Google Drive、Slackは企画書や引き継ぎを管理します。 このブログ記事では、マーケティングに最適なClaude MCPコネクタ、各コネクタが読み取り・変更できる内容、それらを単一のキャンペーンワークフローに組み込む方法、そしてコネクタが動作しなくなった場合のやることについて詳しく解説します。

マーケティングに最適なClaude MCPコネクタの一覧

コネクタ マーケティングの主な業務 アクセス 執筆できますか？ 最適用途 限界点 HubSpot CRMとパイプライン分析 見込み客、商談、キャンペーン、およびエンゲージメントデータ はい 収益およびライフサイクルチーム 一括操作には上限があります Supermetrics クロスチャネルレポート作成 200以上のマーケティングおよび営業データソースからのデータ 数量限定 パフォーマンスマーケティングチーム 対象は4つの広告プラットフォームのリミット内にあります Klaviyo ライフサイクル・キャンペーン管理 プロフィール、セグメント、フロー、キャンペーン、イベント はい Eコマースおよび顧客維持チーム マルチアカウントのセットアップには、より多くの仕事がかかる Amplitude 製品利用行動の分析 ファネル、コホート、実験、および機能データ 数量限定 成長戦略とプロダクトマーケティング 正確なイベント追跡が不可欠 Ahrefs SEOとコンテンツリサーチ キーワード、バックリンク、ランキング、AIによる可視性 いいえ SEOおよびコンテンツチーム クエリはAPIユニットを消費します Similarweb 競合他社および市場調査 トラフィック、オーディエンス、アプリ、キーワード、市場データ いいえ 戦略と競合調査 推定値はファーストパーティデータと異なる場合があります Canva キャンペーン用アセットの制作 デザイン、テンプレート、フォルダ、ブランド資産 はい コンテンツおよびクリエイティブチーム 一部の機能には企業プランが必要です Figma デザインレビューと制作 ファイル、フレーム、コンポーネント、変数、そしてFigJam はい デザイン、Web、ローンチ各チーム ローカルサーバーでは機能が制限されます Notion 概要とナレッジマネジメント ページ、データベース、調査、キャンペーン記録 はい コンテンツおよびキャンペーン運用 アクセス許可はワークスペースの許可設定に従います Google Drive キャンペーンファイルの取得 Docs、Sheets、Slides、および共有ファイル いいえ 情報源が分散しているチーム フォルダ管理が不十分だと、結果が低下する Slack 意思決定の記録と引き継ぎ メッセージ、スレッド、チャンネル、ファイル、キャンバス はい 部門横断型のキャンペーンチーム カジュアルなチャットには、時代遅れの決定が含まれている可能性がある

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Claude MCPコネクタとは？

MCPの機能を一目で理解する

Claude MCPコネクタとは、Claudeが接続するModel Context Protocol（MCP）サーバーのことで、これにより外部ツール、データソース、またはサービスへのリアルタイムアクセスが可能になります。ディレクトリに登録されているコネクタは、掲載前にAnthropicによる審査を受けています。一方、URLを入力して追加するカスタムコネクタについては、審査は行われません。

Anthropicによると、コネクタを使用することで、Google Drive、Slack、CRMなどのサービスをClaudeの会話に組み込むことができるとのことです。これらは、Web、デスクトップ、Claude Code、APIなど、Claudeが動作するあらゆる環境で利用可能です。サービスが接続されると、Claudeはそのサービスからデータを取得し、場合によってはCSVファイルを1つたりとも貼り付けることなく、そのサービス内で操作を行うこともできます。

MCPはオープンプロトコルであり、Anthropic社は2024年後半にこれをオープンソース化し、断片的でその場限りの統合を単一の標準に置き換えました。それ以前は、AIアシスタントをHubSpotやGoogle Adsに連携させるには、その都度カスタムAPIを構築する必要がありました。MCPにより、これらすべてが1つの再利用可能な接続となり、MCP対応ツールであればどれでも通信できるようになりました。

Claudeコネクタ、MCPサーバー、カスタムコネクタの比較

これらの用語は、同じシステム内の関連する部分を指しますが、互いに置き換えられるものではありません。

MCPサーバーとは、Model Context Protocolを通じてデータ、ツール、アクションを提供する技術的なレイヤーです。Claudeコネクタとは、Claudeがそのサーバーと連携できるようにする、ユーザー向けの接続機能です。ディレクトリコネクタとカスタムコネクタの違いは、主にその審査、検出、およびインストール方法にあります。どちらも同じMCPインフラストラクチャ上で動作します。

用語 概要 マーケターがこれを利用する場面 MCPサーバー オープンなModel Context Protocolを通じて、アプリのデータやアクションを公開するサービス 通常は基盤となる技術です。リモートサーバーを追加したり、社内システムとの連携を構築したりする際には、この技術と直接向き合うことになります ディレクトリコネクタ Claudeのコネクタディレクトリのリストに掲載されている、審査済みのMCP連携機能 HubSpotやCanvaなどのツールにおけるデフォルトの手順：コネクタを見つけ、アカウントを連携させ、認証を行う カスタムコネクタ URLを介して手動でClaudeに追加されたリモートMCPサーバー ディレクトリにツールがない場合、自社でサーバーを運用している場合、またはプロバイダーが個別の企業エンドポイントを提供している場合に役立ちます

Anthropicは、ディレクトリにリストする前に、コネクタのセキュリティ、信頼性、互換性を審査しています。カスタムコネクタは同じランタイムおよびツール呼び出しインフラストラクチャを使用していますが、ディレクトリでの審査は受けていません。

このレビューは参考になりますが、セキュリティを全面的に保証するものではありません。各コネクタプロバイダーには、それぞれ独自の利用規約、プライバシーポリシー、許可設定、およびデータ取り扱い方針があります。カスタムコネクタを使用する場合、Claudeはユーザーが許可したアクセス範囲内でデータを読み取ったり変更したりする可能性があるため、その信頼性を判断する責任は、より一層チーム側に重くのしかかります。

マーケティングに最適なClaude MCPコネクタ11選

適切なコネクタの選択は、マーケティングデータの保存場所や、Claudeにやることによって異なります。分析を主目的として構築されたものもあれば、レコードの作成、キャンペーンの更新、あるいはアセットの直接生成が可能なものもあります。

以下のエントリーはコネクタ自体に関するものです：Claudeが読み取れる情報、変更可能なエントリー、マーケティングワークフロー内の位置づけ、そして依然として人間の確認が必要なリミットについて。

viaHubSpot

HubSpotコネクタは、連絡先、企業、商談、チケット、製品に加え、キャンペーン、セグメント、エンゲージメント履歴など、CRMのリアルタイムなコンテキストをClaudeに取り込みます。これにより、チームはデータをエクスポートすることなく、ライフサイクルの推移、キャンペーン収益、リードの質、電子メールの活動状況について質問することができ、Claudeは要約、テーブル、チャート、グラフを用いて回答します。

また、選択された書き込み操作も処理可能です。Claudeはレコードの作成や更新、通話、ミーティング、メモ、タスク、電子メールの記録を行うことができます。つまり、次のステップが未定のキャンペーン連絡先を特定し、フォローアップタスクを作成したり、いくつかのプロパティを更新したりすることが可能です。

既成のClaudeコネクタをご利用の場合は、ClaudeのコネクタディレクトリからHubSpotを接続し、OAuthフローを完了させてください。このコネクタは、各ユーザーの既存のHubSpot許可に従います。HubSpotでは、書き込み許可を「承認が必要」に設定することを推奨しています。これにより、変更内容がCRMに反映される前に確認を行うことができます。

また、HubSpotでは、カスタム接続を構築するチーム向けに、独立したリモートMCPサーバーも運用しています：https://mcp.hubspot.com

このプロンプトを試してみてください：

第2四半期の有料キャンペーンによって生成された見込み客を、ライフサイクルの各フェーズごとに追跡します。各フェーズでの平均滞在時間を表示し、最も質の高いパイプラインを生み出すセグメントを特定し、最近電子メールを開封したもののその後のアクションがない見込み客に対してフォローアップタスクを作成します。

プラン： 有料のClaudeプラン（Pro、Max、Team、またはEnterprise）が必要です。HubSpotをご利用のお客様は、すべてのHubSpotプランでご利用いただけます。

最適な対象： データのエクスポートをせずにCRMの分析結果を得たい収益・ライフサイクル担当チーム、および承認プロセスに基づく軽微なレコード管理を行うチーム。 制限事項： 書き込みアクセスは現在パブリックベータ版であり、一括作成および更新は10件まで、また「機密データ」機能を有効にすると、Claudeが閲覧できるエンゲージメント履歴が削除されます。

2. Supermetrics：1か所からクロスチャネルキャンペーンデータをクエリ

viaSupermetrics

Supermetricsはマーケティングデータプラットフォームです。そのコネクタは、200以上のデータソースにわたるリアルタイムの広告、分析、CRM、EC、営業データをClaudeにリンクします。そのリストには、Google AdsやMetaから、GA4、Shopify、HubSpot、Search Consoleまでが含まれます。重要な点は、Claudeが各ツールごとに個別のコネクタではなく、単一のSupermetrics接続として認識することです。

通常なら大量のエクスポートデータが必要となるレポート作成に最適です。Claudeに依頼すれば、チャネル横断での支出、収益、CPA、ROAS、キャンペーン結果の比較が可能です。さらに、不審な変化を掘り下げ、その結果をエグゼクティブ要約や共有可能なダッシュボードに変換することもできます。Supermetricsによると、Claudeはサポートしている広告キャンペーンの作成、一時停止、開始、更新が可能で、変更のたびに確認待ちのキューに追加されるそうです。

MCPのカスタムセットアップ： mcp.supermetrics.com にアクセスし、スタンドアロンのSupermetrics MCPサーバーのセットアップを行ってください。

このプロンプトを試してみてください：

先週のGoogle Ads、Meta Ads、LinkedIn Adsのパフォーマンスを比較します。広告費、収益、ROAS、CPA、および最も成果が高かった5つのキャンペーンと最も低かった5つのキャンペーンを表示します。異常な変化を指摘し、入手可能なデータから考えられる原因を説明した上で、人間による確認のために予算配分の変更を提案します。

プラン： すべてのClaudeプランで利用可能です。ディレクトリコネクタにはSupermetricsのサブスクリプションは必要ありませんが、スタンドアロンのMCPサーバーには必要です。

最適な対象： 単一のプラットフォームでは表示しきれないほど多くのチャネルにわたってレポート作成が必要であるパフォーマンスマーケター。 対応範囲の限界： Campaignの書き込み機能は、Google Ads、Meta、Microsoft Advertising、TikTokにのみ対応しており、200以上の読み取りソースすべてに対応しているわけではありません。

3. Klaviyo：リアルタイムの顧客データをライフサイクルキャンペーンに活用する

viaKlaviyo

Klaviyoのコネクタにより、Claudeは キャンペーンレポート、フロー、プロフィール、セグメント、イベントに直接アクセスできます。これにより、ライフサイクル担当チームは、ありきたりなプロンプトを省き、顧客の行動に基づいた質問を投げかけることが可能になります。Claudeは、キャンペーンの収益を比較したり、カート放棄フローを分析したり、購入に至っていないエンゲージメントの高い顧客を見つけ出したり、セグメントの構成を確認したりすることができます。

読み取りおよび書き込み操作にも対応しています。Claudeはキャンペーンの作成、テンプレートの割り当て、電子メールの作成や翻訳を行うことができます。さらに、プロフィールの更新、リストのメンバーシップ変更、登録管理も可能です。製品主導型キャンペーンを準備する際には、カタログアイテムを取得したり、URLから製品画像を追加したりすることもできます。

Klaviyoアカウントを1つお持ちの場合は、Claudeのコネクタディレクトリから接続し、OAuthフローを完了してください。複数のアカウントを管理している代理店やチームは、公式のリモートMCP URL（https://mcp.klaviyo.com/mcp）を使用して、Klaviyoをカスタムコネクタとして追加できます。

このプロンプトを試してみてください：

過去2ヶ月間のカート放棄フローのパフォーマンスを比較します。最も離脱率が高いステップを特定し、最近エンゲージメントがあったにもかかわらず購入に至らなかった顧客を洗い出し、直近で最も効果の高かった件名パターンを用いて、そのセグメント向けの再エンゲージメントキャンペーンの草案を作成します。

プラン： 無料プランを含む、すべてのClaudeプランで利用可能です。

最適な対象： 顧客の実際の行動に基づいて次の電子メールの形を決定すべき、Eコマースおよび顧客維持担当チーム。 限界点： キャンペーンの草案作成はClaudeが行いますが、送信の最終決定権は依然として人間が握っています。複数のアカウントを運用する代理店には、ワンクリックでインストールできるコネクタではなく、カスタムコネクタが必要です。

4. Amplitude：ダッシュボードを作り直すことなく、製品の行動に関する質問を投げかける

viaClaude

Amplitudeはプロダクト分析プラットフォームであり、そのコネクタを通じてその行動データをClaudeに取り込むことができます。マーケティングチームやグロースチームは、チャット内で直接、チャート、ダッシュボード、コホート、実験、Feature Flagsを確認できます。以前はデータチームにリクエストを出したり、Amplitudeのクエリビルダーを自分で学んだりしなければならなかったような質問も、今では一息で入力して回答できる文章になります。

Claude を使えば、キャンペーンソースごとのアクティベーションを比較したり、ユーザーがファネルのどの段階で離脱しているかを特定したり、リテンションにつながる行動を分析したり、解約リスクの高いセグメントを特定したりすることができます。

Amplitudeでは、カスタムセットアップ用のリモートMCPエンドポイントも提供しています：https://mcp.amplitude.com/mcp。EUでホストされているアカウントの場合は、https://mcp.eu.amplitude.com/mcp をご利用ください。

ClaudeはOAuthによる認証に対応しているため、APIキーを作成したり保存したりする必要はありません。

このプロンプトを試してみてください：

過去8週間の有料検索、有料ソーシャル、オーガニック検索を通じて獲得したユーザーを比較します。チャネルごとに、アクティベーション率、主要ファネルの完了率、および4週間の継続率を表示します。最もパフォーマンスの高いセグメントのコホートを作成し、継続率の低いユーザーとの違いを示す行動パターンをチャートで示します。

プラン： Freeプランを含む、すべてのClaudeプランで利用可能です。

最適な対象： データリクエストを提出することなく、ファネルやリテンションに関する答えを求めるグロースマーケターやプロダクトマーケター。 限界点： その答えの正確さは、イベントの分類体系の質に左右されます。追跡に一貫性がなければ、確信を持っていても誤った分析結果につながります。

5. Ahrefs：Claude内からSEOリサーチを実行する

viaAhrefs

AhrefsはSEOツールセットであり、そのコネクタにより、Claudeはキーワード調査、競合分析、被リンクチェック、順位追跡、/AIによる検索可視性に関する読み取りアクセス権を取得します。レポートを1つずつ取得する代わりに、より広範な質問を投げかけることで、Claudeに複数のAhrefsチェック結果を1つのチャットにまとめさせることができます。そうすることで、Claudeはそれらすべてを調査要約やコンテンツプランにまとめ上げることができます。

Ahrefsはホスト型のリモートMCPサーバーを運用しており、これをClaudeにカスタムコネクタとして追加し、OAuth経由（またはAhrefs API v3鍵とは異なるMCPスコープの鍵を使用）で認証を行います：https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

このプロンプトを試してみてください：

当社のドメインと3つの競合他社を比較します。競合がランクインしているが当社がランクインしていない購入意欲の高いキーワードを見つけ出し、最も強力な被リンクを獲得しているページを特定し、AI検索で最も高い可視性を得ているブランドを明らかにします。これらの調査結果を基に、優先順位付けされたコンテンツ企画書を作成します。

プラン： すべてのClaudeプランでカスタムコネクタとして利用可能です。Ahrefsの有料プラン（Lite以上）が必要です。

最適な活用シーン： 実際の検索順位、被リンク、/AIによる可視性データに基づいて企画を策定するSEOおよびコンテンツチーム。 制限事項： 読み取り専用であるため、何も公開されません。また、ホスト型MCPはサポート対象のAIクライアント向けであり、カスタムスクリプト用の汎用APIとして設計されたものではありません。

最適な活用シーン： 実際の検索順位、被リンク、AIによる可視性データに基づいて企画を策定するSEOおよびコンテンツチーム。 制限事項： 読み取り専用であるため、データが公開されることはありません。また、ホスト型MCPはサポート対象のAIクライアント向けであり、カスタムスクリプト用の汎用APIとして設計されたものではありません。

6. Similarweb：競合他社のトラフィックとオーディエンスの需要をベンチマークする

viaSimilarweb

Similarwebはデジタルインテリジェンスプラットフォームです。そのClaudeコネクタは、ウェブ、アプリ、オーディエンス、キーワード、市場データをClaudeに取り込みます。競合他社がどこからトラフィックを獲得しているか、どのチャネルが成長を牽引しているか、またブランドがカテゴリー内でどのような位置づけにあるかといった疑問がある際には、ぜひ活用してください。

この点で、Ahrefsとは役割が異なります。Ahrefsは検索順位や被リンクを深く掘り下げます。一方、Similarwebは、トラフィックソース、オーディエンスの構成、アプリのパフォーマンス、業界ベンチマークといった全体像を俯瞰します。そのため、どこをさらに深く分析すべきかを決定する前に、競合他社の成長が検索、有料メディア、紹介、ソーシャル、あるいはダイレクトのいずれに起因しているかを検証することができます。

Similarwebでは、カスタムセットアップ用のホスト型MCPサーバーも提供しています：https://mcp.similarweb.com

このプロンプトを試してみてください：

過去6か月間の当社サイトと4社の競合他社を比較します。チャネル別および地域別にトラフィックを分析し、各サイトの主要なオーガニックキーワードを明らかにするとともに、競合他社が当社よりも急速に成長しているオーディエンスや市場セグメントを特定します。

プラン： Claudeの全プラン（Freeプランを含む）で利用可能ですが、APIアクセス権限付きのSimilarwebサブスクリプション（API専用プラン、ビジネスプラン、またはエンタープライズプラン）が必要です。

最適な用途： 自社のサイトではなく、カテゴリー全体に関する問いを扱う戦略立案や競合調査。 注意点： 数値はモデルに基づく推定値であり、競合他社の分析データではありません。大まかな傾向を把握するには役立ちますが、取締役会でのプレゼンテーションで根拠として提示するようなものではありません。

7. Canva：Claudeから離れることなくキャンペーン用アセットを作成

viaClaude

Canvaはデザインプラットフォームです。そのコネクタを通じて、ClaudeはCanvaアカウントから直接、デザインの検索、作成、自動入力、エクスポートを行うことができます。マーケターにとって、これは実際の制作作業に直結します。企画書をプレゼン資料に仕上げたり、SNS用のグラフィックを素早く作成したり、ブランド化されたテンプレートに新しいコピーを埋め込んだり、ワークスペースの中で見失っていたデザインを見つけ出したりすることが可能です。

真に役立つのは、単なる画像生成そのものではありません。Claudeは、既存のCanvaコンテンツやテンプレートを活用できます。これにより、繰り返し可能なキャンペーン制作が格段に効率化されます。例えば、前四半期のローンチ用プレゼン資料を探し出し、メッセージを要約し、別のターゲット層向けに新しいバージョンを作成し、その結果をレビュー用にエクスポートするよう依頼することも可能です。

Canvaは公式のリモートMCPサーバーを運営しています：https://mcp.canva.com/mcp

このプロンプトを試してみてください：

最新の製品発表プレゼンテーションを見つけ、その核心となるメッセージを要約し、同じブランディングを用いて5枚のスライドからなるパートナー向けバージョンを作成してください。元の資料にある主張はそのまま残し、文章を短縮して、レビュー用コピーをエクスポートしてください。

プラン： すべてのClaudeプランで利用可能です。Canvaのどのプランでも、仕事の検索、作成、エクスポートが可能です。ブランドテンプレートの利用にはPro、Teams、またはエンタープライズプランが必要です。自動入力機能はエンタープライズプラン限定です。

最適な活用シーン： 既存のテンプレートを活用して、再現性の高いキャンペーンを制作するコンテンツチームやクリエイティブチーム。 制限事項： 接続したアカウントがアクセスできるCanvaのワークスペース、フォルダ、テンプレート、ブランド資産を確認してください。また、デザインがブランド体系、法的規制、キャンペーンの要件に適合しているかどうかをClaudeが判断できるのは、それらの基準がソース素材に明記されている場合に限られます。

8. Figma：キャンペーンデザインを「構想」「レビュー」「制作」の各段階間で移行する

viaAnthropic

Figmaはデザインおよびプロトタイピングプラットフォームです。このコネクタにより、Claudeはコンポーネントや変数からレイアウト、FigJamのコンテンツに至るまで、Figmaファイルへの構造化されたアクセスが可能になります。デザインと開発の間にキャンペーン仕事が位置する場合に、その真価を発揮します。ランディングページ、製品デモ、ローンチ用プレゼン資料、ウェブ体験などがその例です。

このコネクタは双方向です。Claudeはデザインのコンテキストを読み取り、選択したフレームからコードを生成し、FigJamの図を作成し、編集可能なコンテンツをキャンバスに書き戻すことができます。これにより、チームはライブインターフェースから編集可能なFigmaレイヤーへ移行し、デザインを確認した後、承認された変更をビルドに反映させることができます。

Figmaが推奨するリモートMCPエンドポイントは、https://mcp.figma.com/mcpです。また、ローカルデスクトップ用エンドポイントとしてhttp://127.0.0.1:3845/mcpも提供されています。

このプロンプトを試してみてください：

選択されたランディングページのフレームを、ローンチブリーフに記載されたメッセージ内容と照らし合わせて確認してください。承認済みのポジショニングと矛盾するコピーにフラグを立て、不足している状態やアセットをリストアップし、提案する修正のフローを示すFigJamの図を作成してください。

プラン： リモートサーバーは、すべてのFigmaライセンスおよびプランで利用可能です。デスクトップサーバーを利用するには、有料プランの「Dev」または「Full」ライセンスが必要です。

最適な対象： キャンペーンの仕事を「レビュー」と「制作」の段階間で進める、デザイン、Web、ローンチチーム。 注意点： FigmaのMCPカタログに掲載されているクライアントのみ接続可能です。プランを立てる前に、ご自身の環境を確認してください。

9. Notion：キャンペーンの知見を実用的なドキュメントに変える

viaClaude

Notionコネクタを使用すると、接続されたアカウントがアクセス可能なワークスペースの領域に対して、Claudeが読み取りおよび書き込みアクセス権を取得できます。Claudeはページの検索、キャンペーンのコンテキストの取得、新しいページの作成、コンテンツの編集、データベースエントリーの更新を行うことができます。マーケティング担当者にとって、ブリーフ、ポジショニング、編集ガイドライン、調査データ、キャンペーントラッカーなどがすでにNotion内に存在している場合、これは非常に役立ちます。

これにより、Claudeはランディングページに散在する意思決定情報を収集したり、完成した分析結果を整理されたブリーフに変換したりできます。また、読み取り専用のコネクタとは異なり、結果をチャット内に残すのではなく、Notionに直接書き戻します。

リモートMCPサーバー：https://mcp.notion.com/mcp

このプロンプトを試してみてください：

当社の企業キャンペーンについて、承認済みのポジショニング、ターゲット層調査、およびローンチに関する注意事項を確認してください。コアメッセージ、裏付けとなる根拠、チャネルプラン、検討事項、および担当者を明記したキャンペーン概要書を作成し、キャンペーンデータベースに保存してください。

プラン：Freeプランを含む、すべてのClaudeプランで利用可能です。

最適な対象： 企画書やトラッカーがすでにHubSpot上に存在するコンテンツおよびキャンペーン運用チーム。 注意点： Claudeのアクセス範囲はNotionを通じて付与された許可に準じ、書き込みアクセス権がある場合、公開中のページやデータベースのレコードを変更できることを意味します。どのワークスペースやページが対象となるかを確認し、Claudeが「ソース・オブ・トゥルース」となるブリーフやキャンペーントラッカーを更新する前に、それに伴う編集内容を確認してください。

最適な対象： 企画書やトラッカーがすでにHubSpot上に存在するコンテンツおよびキャンペーン運用チーム。 注意点： Claudeのアクセス範囲はNotionを通じて付与された許可に準じ、書き込みアクセス権がある場合、公開中のページやデータベースのレコードを変更できることを意味します。どのワークスペースやページが対象となるかを確認し、Claudeが「ソース・オブ・トゥルース」となるブリーフやキャンペーントラッカーを更新する前に、それに伴う編集内容を確認してください。

10. Google Drive：キャンペーンの背景にあるソースファイルを検索する

viaClaude

Google Driveには、キャンペーン関連の作業資料が数多く蓄積されています。このコネクタを使用すると、ClaudeはDrive内を検索し、Google ドキュメント、Google スプレッドシート、Slidesを横断して仕事を行うことができます。ドキュメントの文書を読み取り、SheetsのデータをCSV形式で取得し、Slidesからテキストを抽出することも可能です。これは、調査資料、パフォーマンスの集計表、プレゼン資料、承認済みのコピーなどがあちこちに散在している場合に役立ちます。

Claudeに、最新のメッセージング資料を探し出し、ランディングページの最終版コピーと照合し、Sheetから結果を取得するよう依頼できます。これらすべてを、個々のファイルを開くことなく実行可能です。

このプロンプトを試してみてください：

第3四半期のローンチに向けた、最新の承認済みキャンペーン概要書、ポジショニング資料、および実績スプレッドシートを確認してください。最終的なメッセージを承認済みの主張と比較し、チャネルごとに結果を要約した上で、各調査結果について出典ファイルを明記してください。

プラン：Freeプランを含む、すべてのClaudeプランで利用可能です。

最適な対象： ドキュメント、スプレッドシート、プレゼン資料などにソースデータが散在しているチーム。 限界点： Google Driveは、Claudeに組み込まれたGoogleワークスペースフローとOAuthを通じて接続されており、読み取り専用のデータ取得が可能です。Google Drive内のフォルダ管理が不十分だったり、ファイル名が曖昧だったりすると、回答の精度が低下してしまいますが、Claudeにはそれを自動的に修正する機能はありません。

11. Slack：キャンペーンに関する会話を意思決定や引き継ぎにつなげる

viaClaude

Slackコネクタを使えば、Claudeはメッセージ、チャンネル、スレッド、ファイル、ユーザー、キャンバスを検索し、メッセージの下書き作成や送信を行うことができます。そのため、正式なブリーフにはほとんど盛り込まれないようなキャンペーン仕事に重宝します。例えば、遅れて届いたフィードバック、ローンチに関する打ち合わせ、承認が滞っている案件、スレッド内で合意された変更事項などが挙げられます。

Claudeは、長大なローンチプロセスを要約したり、提案から意思決定を整理したり、ステークホルダー向けの簡潔なステータス報告を作成したりできます。また、最終プランを確定するためにSlackのキャンバスを作成することも可能です。これにより、重要な文脈がメッセージ履歴の中に埋もれてしまうのを防ぐことができます。

このプロンプトを試してみてください：

過去7日間の#q3-launchチャンネルを確認してください。最終決定事項、未解決の疑問点、障害要因、および割り当てられたアクションを分類します。ステークホルダー向け進捗報告書の草案を作成して確認を求め、承認されたローンチステータスに基づいてCanvaでキャンバスを作成してください。

プラン：Freeプランを含む、すべてのClaudeプランで利用可能です。

最適な利用シーン： スレッド上で意思決定が行われる、部門横断的なキャンペーンチーム。 限界点： チャット履歴には、以前の決定事項が現在の決定事項のすぐ隣に記録されており、Claudeはどちらがどちらかを確実に判別できません。決定の基準となるのは、ブリーフの内容です。

コネクタは「カタログ」ではなく、生き物のようなシステムです いわゆる「ベストコネクタ」リストは、コネクタを単なる「収集対象」として扱いがちです。しかし、それは間違った捉え方です。コネクタとは、Claudeと記録システムとの間に築かれる恒常的な関係であり、その関係には継続的な管理が必要です。認証には有効期限があります。ベンダーは新しいオブジェクトをリリースし、古いものを廃止します。1月に付与したアクセス権が7月になっても有効なままとなり、もはやクエリを実行していないデータをひっそりと指し示し続けているのです。 これには具体的な仕組みがあり、チャットを行うたびにコストが発生します。コネクタはプロジェクトごとではなくアカウントレベルで読み込まれるため、有効にしたままにしておくコネクタ1つごとに、そのツールの定義が新たに開始するすべての会話に組み込まれてしまいます。1つの重いコネクタだけで数十のツールが含まれることもあります。12個有効にすると、1文字も入力する前にコンテキストウィンドウの相当な部分が失われてしまいます。ただし、Claude Codeはプロジェクトごとにサーバーの範囲を限定できるため、例外となります。 Claudeには、これを遅延させるための「必要なときにツールを読み込む」設定がありますが、ユーザーからは、必ずしも機能せず、定義全体が依然として最初に読み込まれてしまうという報告があります。これはあくまで補助的な機能であり、保証ではないと捉えてください。 つまり、解決策は設定ではなく習慣にあるのです。仕事を始める前に、そのタスクに必要なものだけを有効にし、残りは無効にしましょう。四半期に一度、コネクタリストを開き、実際に使用したものを確認し、Claude内だけでなく、ソースツール側でも残りのコネクタを解除してください。OAuthアクセスを許可した元でアクセス権を取り消すことが、完全に扉を閉じた唯一の方法です。

Claudeコネクタの設定方法

ディレクトリコネクタの設定は数分で完了し、コードは一切不要です。追加するマーケティングツールごとに、設定手順はほぼ同じです。

Claudeで、[カスタム] > [コネクタ] に移動し、コネクタディレクトリを閲覧してください ご希望のコネクタを見つけて、「接続」をクリックしてください 開いたブラウザタブでOAuthフローを完了させてください。ツール自体にログインし、承認したスコープの範囲内でClaudeに許可を付与します Claudeに戻ると、コネクタがチャットに表示されるので、それを会話のデータソースとして有効にします

ディレクトリにないツールについては、代わりにカスタムコネクタを追加します。[カスタマイズ] > [コネクタ] に移動し、[+] をクリックして [カスタムコネクタを追加] を選択し、名前とリモートMCPサーバーのURLを入力します。サーバーでOAuth認証情報が必要な場合は、詳細設定で追加してください。

セットアップの1つの細かい点に注意するだけで、数時間に及ぶ混乱を回避できます。Anthropicによると、カスタムコネクタはローカルマシンからではなく、Anthropicのクラウド経由でMCPサーバーにアクセスします。そのため、会社のファイアウォール内のサーバーでは、AnthropicのIP範囲を許可リストに登録しない限り接続に失敗します。これは、通常はローカルマシン上で動作するClaudeデスクトップにおいても同様です。

補足：どのプランでもカスタムコネクタを追加できますが、無料ユーザーの場合は1つまでという制限があります。ディレクトリコネクタは、すべてのプランで広く利用可能です。

MCPと自動化プラットフォーム：どちらが必要か？

Claudeのコネクタは、ZapierやMake、あるいはネイティブアプリの連携機能の別バージョンに見えるかもしれません。機能には重なる部分もありますが、解決する課題は異なります。

自動化プラットフォームは、処理の流れが固定されている場合に最も効果を発揮します。トリガーが発生すると、あらかじめ定義されたアクションが実行され、毎回同じシーケンスが繰り返されます。例えば、誰かがキャンペーンのリクエストフォームを送信すると、タスクが作成され、マーケティング運用責任者に割り当てられ、Slackで通知が送信されるといった具合です。

MCPは、処理の流れがClaudeの調査結果によって決まる場合に真価を発揮します。例えば、有料コンバージョンが減少した原因を調査したり、広告データとCRMの成果を比較したり、ランディングページのメッセージが変更されたかどうかを確認したり、次のアクションを提案したりするよう依頼できます。Claudeは、設定されたルールに基づいて、どの接続ソースを調査し、どのように解釈するかを決定します。

コネクタをキャンペーンワークフローに組み込む方法

コネクタについてはすでにご存知でしょう。真の価値が発揮されるのは、それらを1つのシーケンスに組み込んだときです。単一のコネクタは1つの質問に答えるだけです。一方、ワークフローはさらに一歩進んで、Claudeに処理順序を指示し、2つのソースのデータが一致しない場合にどちらを優先するか、そして承認のためにどこで一時停止すべきかを伝えます。コネクタ同士が独自に通信することは決してありません。Claudeがシーケンスを実行し、あなたの指示がそれに従う動作ルールとなります。

1. まずはキャンペーンの概要から始めましょう

ここで設定した基準は下流のすべてのプロセスに反映されるため、まずは信頼できる情報源となるページを1つ指定することから始めましょう。ClaudeがそのNotionページを基準として扱うようになれば、その後のすべてのステップで、同じポジション、ターゲット層、承認済みの主張が反映されるようになります。

「ポジショニング、ターゲット層、オファーの詳細、承認済みコピーについては、Notion内の承認済み第3四半期キャンペーン概要を『信頼できる情報源』として活用してください。これと矛盾する後発の情報源があれば、その旨を明記してください。」

2. ブリーフに基づいてクリエイティブをレビューする

これで、Claudeはそのブリーフに基づいてデザインを評価し、あなたが設定した「ガードレール」がそのステップを支えることになります。コピーの矛盾をフラグ付けし、あなたが承認するまでファイルに手を加えないよう指示してください。逸脱を発見することはコネクタへのアクセスを適切に活用することですが、ブランドに関する判断は依然として人間が行うべきものです。

「Notionのブリーフに基づいてランディングページのデザインを確認してください。承認済みのポジションと矛盾する主張、見出し、行動喚起、またはターゲット層向けの表現にはフラグを立ててください。提案された変更について私の承認が得られるまで、ファイルを編集しないでください。」

3. プラットフォームの結果とCRMの成果を比較する

ローンチ後、ClaudeはSupermetricsの広告データとHubSpotのCRM成果を一度に読み取ります。ここで課題となるのは、この2つを明確に区別することです。広告プラットフォームでのコンバージョンが、見込み客として適格なリードと一致することはめったにないため、数値の正確性を保つために、Claudeにこれらを別々の指標として報告するよう指示してください。

「Supermetricsから広告費、CPA、ROASを取得します。次に、HubSpotを使用して、それらのキャンペーンに関連付けられた新規コンタクト数、ライフサイクルの進捗状況、見込み客パイプライン、閉じた売上高を表示します。広告プラットフォームでのコンバージョンとCRM上の成果は、別々の指標として管理してください。」

4. 調査結果をチームへの引き継ぎに活かす

最後に、Claudeがレポートの草案を作成し、Slackに投稿する準備を整えます。ここで追加すべきルールは、明確な承認プロセスを設けることです。Claudeに更新内容を書いてもらい、それを確認した後、承認が下りるまで投稿を保留にします。

「エグゼクティブ要約、3つの重要な変更点、未解決のデータギャップ、および所有者を明記したSlackの更新案を作成してください。#marketing-performanceに投稿する前に、私に確認させてください。」

これにより、チームは完全なループを実現できます：

概要 → クリエイティブのレビュー → パフォーマンス分析 → 承認済みレポート

これらのステップの間にCSVエクスポートは一切介在しません。アクセス権限だけでは、まだワークフローとは言えません。順序、優先順位、メトリクスの定義、承認ポイントが、4つのコネクタを1つの繰り返し可能なループに変えるのです。コネクタがアクセス権限を提供し、Claudeがオーケストレーションを行い、あなたの指示がルールを設定します。

ループ全体を結びつけるプロンプト： Notion内の承認済み第3四半期キャンペーン概要を、ターゲット層、ポジション、オファーの詳細、および承認済みコピーに関する「信頼できる情報源」として活用してください。 そのブリーフに基づいて、Figma上の現在のランディングページのデザインを確認してください。コピーやメッセージに矛盾がある場合はリストアップしてください。ただし、デザインを編集しないでください。 次に、Supermetricsを使用して、過去7日間のGoogle Ads、Meta Ads、LinkedIn Adsにおける広告費、CPA、ROAS、およびキャンペーンレベルのパフォーマンスデータを取得します。 HubSpotを使用して、作成された見込み客、ライフサイクルの遷移、見込み客パイプライン、およびそれらのキャンペーンに関連する成約収益を表示します。プラットフォーム上のコンバージョンとCRM上の成果は区別して管理し、照合できないキャンペーン名やレコードにはフラグを立ててください。 エグゼクティブ要約、チャネル比較、最も大きな変化トップ3、および推奨アクション5つ以内を盛り込んだ、簡潔な週次レポートを作成してください。その後、#marketing-performance チャンネル向けのSlack投稿を用意し、送信する前に私の承認を待ってください。

マーケター向けのMCPに関する詳細な解説記事を執筆したライフサイクル・マーケティングのリーダー、アボリ・ガンレディワール氏は、次のように的確に述べています：

これは、いわばマーケティングスタック版のUSB-Cのようなものだと考えています。CDPとしてDatabricksを、ESPとしてHubSpotを使用している場合、MCPを使えば、両者をよりシームレスに連携させることができる可能性があります。新しいフィールドが必要になるたびに、BIサポートに問い合わせる必要もなくなります。」

これは、いわばマーケティングスタック版のUSB-Cのようなものだと考えています。CDPとしてDatabricksを、ESPとしてHubSpotを使用している場合、MCPを使えば、両者をよりシームレスに連携させることができる可能性があります。新しいフィールドが必要になるたびに、BIサポートに問い合わせる必要もなくなります。」

これは、マーケティングについて語るAIから、マーケティングを実行するAIへの転換です。AIを導入する前に、マーケティングの仕事のどの部分にAIが活用できるかについて、より広く知りたい方は、こちらの動画をご覧ください：

Claudeコネクタはマーケティングデータにとって安全か？

可能です。セキュリティは、選択するコネクタ、付与する許可、そしてClaudeに許可するアクションという3つの要素にかかっています。ほとんどのディレクトリコネクタはOAuthを使用しているため、パスワードを共有する代わりに、ソースプラットフォーム経由でログインします。カスタムMCPサーバーでは、OAuthやAPIキー、あるいはその他の方式が使用される場合があるため、まずはベンダーのガイドを確認してください。

マーケティングデータに関しては、次の4つのルールに従ってください：

機密性の高いワークフローには、以下の手順を追加してください：

アクセスできなかったレコード、フィールド、ファイル、チャネルをすべてリストしてください。欠落値を推測しないでください。

最も安全な方法はシンプルです。必要な最小限のアクセス許可のみを付与し、重要なアクションには必ず人の承認を求め、実際のワークフローで必要とされる場合にのみ許可を拡大します。

Claudeコネクタが機能しない理由

コネクタに不具合が生じた場合、その原因は通常、いくつかの予測可能な要因のいずれかです。プロンプトが原因となることはめったにありません。

「サーバーに接続できません」 ：カスタムコネクタおよびリモートコネクタは、お使いのマシンではなく、Anthropicのクラウドから接続を試みます。MCPサーバーがファイアウォールの内側やプライベートネットワーク上に配置されている場合、AnthropicのIP範囲を許可リストに追加するまで、接続エラーが繰り返し発生します

OAuthが静かに失効 ：カスタムコネクタのOAuthトークンは、アプリの再起動後に必ずしも有効なままとは限りません。 ：カスタムコネクタのOAuthトークンは、アプリの再起動後に必ずしも有効なままとは限りません。 Anthropic社のClaude Codeリポジトリには 、ツールが1つも読み込まれていないにもかかわらず「接続済み」と表示されるコネクタが記載されています。確実な対処法は、セッションごとに1回実行するチャット内認証プロンプトです

障害は上流で発生しています ：ユーザー側の設定に変更がなくても、サーバー側でリモートコネクタが機能しなくなることがあります。ツール側がMCPサーバーにアップデートを配信すると、ユーザーに非がないにもかかわらず、接続が切断される可能性があります

プランのリミット：無料ユーザーはカスタムコネクタを1つしか利用できません。また、一部のコネクタを利用するには、Anthropicの有料プランが必要です

ClickUpがマーケティングスタックの接続を実現する方法

ここまでで、コネクタはすでにその役割を果たしています。Claudeが広告の番号を抽出し、CRMと照合して、何が効果的だったかについて的確な分析結果を提示してくれました。しかし、その後、誰かがそれらの推奨事項をタスク管理ツールにコピーし、所有者を割り当て、企画書をリンクさせ、次回のレビューで決定内容を改めて説明しなければなりません。1週間も経つと、どの推奨事項が承認され、どれが実行され、どれが停滞しているのか、誰も把握できなくなってしまいます。

これこそが、ClickUpが埋めるギャップです。コネクタによってキャンペーンデータがClaudeに取り込まれます。ClickUpは、企画書、意思決定、成果物、およびフォローアップ仕事を、すべて同じキャンペーンレコードに紐づけて管理します。

Claudeによる分析結果から自社タスクへの展開まで

Claudeがコンバージョン率の低下が見られるランディングページを特定すると、ClickUp Brainはその場でタスクを開き、所有者を割り当て、期日を設定し、ソースとなるブリーフをリンクさせ、さらにコピー、デザイン、QAのサブタスクに分割することができます。

ClickUp Brainを活用して、タスクの割り当て、期日の設定、作業量の評価など、さまざまなことを行いましょう

また、すべてのキャンペーンで実施するチェックについては、ClickUpのスーパーエージェントが自律的に処理します。このエージェントは、新しい案件を貴社の基準に照らして審査し、承認されたブリーフに基づいて制作タスクを作成し、期限を過ぎる前に停滞しているレビューを通知します。どのソースを読み込むか、どのアクションに承認が必要かは貴社が決定するため、自動化が人間の判断を先取りすることはありません。

概要、意思決定、ステータスを1つのレコードに集約

自社のポジショニング、主張、承認履歴は、それらを実現するためのタスクのすぐ隣にあるClickUp Docsに保存されています。そして、Brainに質問をすると、その両方を参照します。そのため、意思決定の根拠が古いスレッドの中に埋もれてしまうことなく、仕事内容と共に残されます。同じドキュメント内で次のブリーフの草案を作成し、Brainにリンクされたタスクをその都度更新させれば、両者の同期が崩れることはありません。

その後、ClickUpダッシュボードが同じキャンペーンを1つのリアルタイムビューに集約します。ワークストリームごとの進捗状況、作業負荷、障害要因などが、作業の進捗に合わせて更新されます。「Brain」に「何が変更されたか」と尋ねると、そのリアルタイムデータから直接情報を読み取り、毎週のステータス確認の煩わしさの大部分を解消してくれます。

率直な制限事項： これらを組み合わせたとしても、ClickUpが実際のキャンペーンデータを管理するツールの代わりになるわけではありません。HubSpot、Supermetrics、その他のツールが依然として生のデータを保有しており、仕事の大部分がそれらのツールで行われるのであれば、専用のコネクタを使用することでデータソースにより近い状態で仕事を進めることができます。ClickUpの真価が発揮されるのは、意思決定と実行を1つのプラットフォームで共有する必要がある場合です。

対象となるユーザー： 複数のキャンペーンを同時に進行させ、優先度が頻繁に変化し、ステークホルダーがわざわざ尋ねなくてもステータスを把握したいと考えているマーケティングチーム。たまにクエリを行うだけの個人で活動するマーケターにとっては、その場の状況に比べて使い勝手が悪いと感じるかもしれません。

Decimal Point AnalyticsはClickUpを活用し、マーケティングの仕事を40％削減 Decimal Point Analyticsも同様の問題を抱えていました。キャンペーンのコンテキスト、リクエスト、レポート作成が、スプレッドシート、フォーム、電子メールのスレッド、そして個別のAIツールに散在していたのです。800名以上の従業員をClickUpに移行し、Brainをマーケティングチームの日常業務に組み込んだ結果、同社はマーケティング業務の処理速度が40％向上し、コンテンツ作成やリサーチにかかる時間が1人あたり1日約2時間短縮されたと報告しています。また、経営陣への報告では、手作業で作成していたプレゼン資料の代わりに、ライブダッシュボードが活用されるようになりました。 コネクタを多用するチームへの教訓：データをClaudeに取り込むことで分析がスピードアップし、これはすぐに実感できるメリットです。真の価値は、チャットが閉じた後も、意思決定、タスク、レポート作成が長期にわたって接続し続けることで、後になって明らかになります。

コネクタがあればClaudeにアクセス権が与えられます。あとは、Claudeに仕事を割り当てるだけです。

アクセス自体は簡単です。重要なのは連携の調整の仕事です。真に価値を生み出すClaudeコネクタセットと、単に放置されているだけのコネクタセットを分けるのは、その周りに設定する一連のルールです。つまり、データが重複した場合はどのソースを優先するか、各メトリクスをどのように定義するか、そしてClaudeがどこで処理を停止し、人間の判断を待つ必要があるか、といった点です。

まずは範囲を狭く設定しましょう。毎週行っている業務を1つ選びます。Mondayのパフォーマンス分析、ローンチ前のクリエイティブチェック、あるいは毎月の競合分析など、何でも構いません。その業務に関わるコネクタのみを、必要な順序で接続します。そして、プロンプトが変化しなくなるまで、それを十分に繰り返して実行します。これが最初のワークフローとなります。これは、やみくもにコネクタをインストールするよりも、実際に何が必要かをより深く理解させてくれるでしょう。

コネクタだけでは埋められないギャップが1つあります。それは、インサイトを行動に移さなければならない瞬間です。Claudeは、あるランディングページでコンバージョンが漏れていることを教えてくれますが、それでも誰かがその修正を担当し、期限を設定し、完了まで追跡する必要があります。そこで、意思決定と実行を一か所にまとめることのメリットが発揮され、ClickUpの出番となります。

ClickUpの統合型AIワークプラットフォームなら、Claudeの提案を、概要、所有者、ダッシュボードがすでに添付された割り当て済みタスクに変換できます。さあ、今すぐClickUpを無料で使い始めてみましょう。

Claude MCPコネクタに関するよくある質問

コネクタによって異なります。AhrefsやSimilarwebのような読み取り専用コネクタはデータの取得のみを行いますが、HubSpot、Klaviyo、Supermetrics、Notion、Slackは、レコードの作成、キャンペーンの更新、メッセージの送信などの書き込み操作をサポートしています。Claudeではツールごとに「常に許可」「承認が必要」「ブロック」を設定できるため、影響の大きい書き込み操作は承認が必要となるように設定してください。

Claudeコネクタを使用するには、コードの知識が必要ですか？

いいえ。ディレクトリコネクタは、数回のクリックとOAuthログインだけでインストールでき、コードは不要です。カスタムコネクタの場合でも、名前とリモートMCPサーバーのURLを入力するだけで済みます。ただし、お使いのツールにMCPサーバーがまだ用意されていない場合は、サーバー自体の構築は開発者のタスクとなります。

MCPは通常のAPIとどう違うのか？

APIとは、サービスごとに構築するカスタム統合機能のことです。そのため、以前はClaudeをHubSpotやGoogle Adsに個別に連携させるには、2つの構築作業が必要でした。MCPは、MCP対応ツールならどれでも通信可能な単一のオープンスタンダードによって、その課題を解決します。Anthropicは、断片的でその場限りの統合を解消するために、2024年にMCPをオープンソース化しました。

専用のファーストパーティ・コネクタではできませんが、Supermetricsを利用すれば可能です。Supermetricsは、単一の接続を通じて、Google Ads、Meta、GA4、LinkedIn Ads、Search Consoleなど200以上のデータソースをClaudeにリンクします。Claudeはプラットフォームごとに個別のコネクタではなく、1つのSupermetricsコネクタとして認識するため、チャネルを横断して広告費、ROAS、CPAを比較することができます。

Claudeのコネクタは無料ですか？

ほとんどのディレクトリコネクタは、Freeプランを含めすべてのプランで利用可能ですが、無料ユーザーはカスタムコネクタを1つまでしか利用できません。HubSpotなどの特定のコネクタについては、Anthropicの有料プラン（Pro、Max、Team、またはエンタープライズプラン）が必要です。コネクタ自体は通常含まれており、費用はClaudeのサブスクリプション料金と、接続するツールの有料アカウント料金のみとなります。

ClaudeコネクタはZapierやMakeの代わりになるか？

必ずしもそうとは限りません。Claudeのコネクタは、モデルが検出した内容によって次のステップが決まるような、柔軟性が高く文脈に依存する仕事に適しています。一方、ZapierやMakeなどのツールは、毎回同じ方法で実行される必要がある、固定されたトリガー・アクション型の自動化に適しています。多くのチームでは、Claudeを使って分析と意思決定を行い、承認されたアクションを確定的な自動化ツールに引き継ぐという流れを採用しています。