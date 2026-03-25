7つの無料Airbnbウェルカムブックテンプレート

Airbnbでの滞在を素晴らしいものにするのは、往々にして些細な気配りです。

ストレスなくチェックインするにはどうすればいい？どのWi-Fiに接続すればいい？暖房の使い方は？チェックアウトの手順は？

ゲストは些細なことで毎回メッセージを送りたくないし、ホストも毎週同じ質問に答えるのは避けたいものです。

Airbnbのウェルカムブックは、まさにそのためのものです。ゲストが必要とする情報を一箇所にまとめ、事前に期待値を明確にし、不必要なやり取りを減らすことができます。

この記事では、コピーしてすぐにカスタマイズして使える無料のAirbnbウェルカムブックテンプレートに加え、洗練されたゲストフレンドリーな一冊に仕上げるためのヒントをご紹介します。

Airbnbウェルカムブックのテンプレート一覧

Airbnbのウェルカムブックとは？

Airbnbのウェルカムブックとは、ゲストが到着した瞬間に抱く疑問に答える、簡潔で親しみやすいガイド（デジタル版または印刷版）のことです。これにより、ゲストは細かいことをいちいちテキストで問い合わせることなく、すぐに快適に過ごせるようになります。

これは「5分で知っておくべきすべて」をまとめたドキュメントと考えてください。ゲストの混乱を解消し、避けられる問題を防ぎ、受信トレイの負担を軽減します。

Airbnbのウェルカムブックに盛り込むべき内容

ウェルカムブックが必要なのは分かっていても、真っ白なドキュメントを前にすると、何から手をつければいいか分からなくなってしまいますよね。どんな情報が不可欠で、ゲストが読み飛ばしてしまうような不要な情報は何でしょうか？

単なる「忘れ去られるウェルカムブック」と、ゲストが実際に活用するAirbnbガイドブックとの違いはここにあります。📚

ウェルカムメッセージ： 短く親しみやすい挨拶で、滞在の温かい雰囲気を演出しましょう。ゲストの興味を失わせないよう、2文以内に収めるようにしてください。

Wi-Fiに関する情報： ネットワーク名とパスワードは、目立つ場所に明記してください。ゲストが到着して最初に探すのは、ほぼ間違いなくこれです。

チェックイン・チェックアウトの手順： ロックボックスのコードや鍵の場所から、具体的な到着・出発時間まで、すべてについて順を追って説明してください。

ハウスルール： 静粛時間、喫煙、ペット、駐車場に関するルールを明確に定めてください。説教調にならず、率直かつ分かりやすく伝えることで、ルールが守られるようにしましょう。

家電製品の使い方ガイド： コーヒーメーカー、サーモスタット、テレビのリモコン、洗濯機・乾燥機の使い方を説明しましょう。簡単な図や写真があれば、多くの混乱を防ぐことができます。

緊急連絡先： 電話番号、バックアップ連絡先、地元の緊急サービス、最寄りの病院の住所をリストしてください

地元のおすすめ情報： お気に入りのレストラン、カフェ、スーパー、観光スポットなどの詳細を共有しましょう。ゲストは、一般的なGoogle検索の結果よりも、ホストが個人的に選んだ情報をはるかに信頼します。

交通手段に関するヒント： 駐車場の場所、最寄りの公共交通機関の停留所、地元のライドシェアサービスの利用状況などの詳細を記載しましょう。

チェックアウトの手順： ゲストがチェックアウトする前にやることを明確に伝えてください。ベッドシーツの取り外し、食器洗い機のセット、ゴミ出しなど、必要なことを伝えましょう。

無料のAirbnbウェルカムブックテンプレート

一から作り直す必要はありません。既成のAirbnbウェルカムブックテンプレートを活用しましょう。これらのテンプレートは、洗練されたプロフェッショナルな土台を提供し、わずか数分でカスタムが可能です：

1. TheGoodDocs プライベート用 印刷可能 Airbnbウェルカムブックテンプレート

viaTheGoodDocs

TheGoodDocsの「プライベート版Airbnbウェルカムブックテンプレート（印刷用フォーマット）」は、印刷可能な紙媒体を好むホストに最適です。

すっきりとしたシンプルなレイアウトで、Google ドキュメントでの編集も簡単です。印刷してバインダーに綴じ、ゲストにお渡しできるよう特別にデザインされています。デザインスキルは一切不要です。プレースホルダーのテキストを物件情報に置き換え、印刷するだけで完了です。

✅ こんな方に最適： ゲスト用にすぐに印刷できるウェルカムブックをお探しの方（Airbnbホストやバケーションレンタル物件の管理者など）。

2. TheGoodDocsのスタイリッシュなAirbnbウェルカムブックテンプレート

viaTheGoodDocs

物件のデザイン性が高い場合は、ウェルカムブックもそれに合わせましょう。TheGoodDocsの「スタイリッシュなAirbnbウェルカムブックテンプレート」は、モダンなタイポグラフィと洗練されたビジュアルレイアウトを機能として備え、色も自由にカスタマイズ可能です。

デザイナーを雇わなくてもプロ並みのガイドを作成できるため、細部まで完璧さを求められるInstagram映えする宿泊施設に最適です。

✅ こんな方に最適： ブティックスタイルのAirbnbホストや、写真映えする高級物件を手掛ける短期賃貸デザイナーの方。

3. TheGoodDocs ウェルカムブックテンプレート

viaTheGoodDocs

様々なタイプの物件を管理しているホストにとって、TheGoodDocsのウェルカムブックテンプレートは最適なスタート地点となります。

標準化された構成のため、バケーションレンタル、長期滞在、法人向け宿泊施設など、あらゆるタイプの物件に対応しています。AirbnbやVrbo、あるいは自社直営の予約サイトなど、どの予約プラットフォームでも簡単に活用できます。

✅ こんな方に最適： 複数の物件を所有するホストや、各物件のゲスト情報が統一したい法人向け住宅の管理者。

4. Template.NetのAirbnbウェルカムブックテンプレート

整理整頓に価値を置くなら、Template.NetのAirbnbウェルカムブックテンプレートをご利用ください。

このテンプレートには、ハウスルール、地元のおすすめスポット、緊急連絡先用のセクションが予め用意されており、すべての情報を整理して表示できます。論理的なフローになっているため、ゲストは延々と続くテキストをスクロールすることなく、必要な情報を素早く見つけることができます。

✅ こんな方に最適： 整理整頓されたゲストガイドを作成したい、Airbnbの新規ホストや小規模な物件管理者の方。

📮 ClickUpインサイト：システムが機能しなくなると、従業員は創意工夫を凝らしますが、それが必ずしも良いこととは限りません。従業員の17%は、電子メールの保存、スクリーンショットの撮影、あるいは手間をかけて自分でメモを取るといった個人的な対処法に頼って仕事を追跡しています。一方、20%の従業員は必要な情報が見つからず、同僚に尋ねるしかなく、その結果、双方の集中時間が妨げられています。 ClickUpを使えば、1つのワークスペース内で、電子メールを追跡可能なタスクに変換したり、チャットをタスクにリンクさせたり、AIから回答を得たりすることが可能です！ 💫 実際の結果：QubicaAMFのようなチームは、ClickUpを活用して旧来のナレッジマネジメントプロセスを廃止し、週に5時間以上（1人あたり年間250時間以上）の時間を捻出しました。四半期ごとに1週間分の生産性が向上したら、あなたのチームがどれだけの成果を生み出せるか想像してみてください！

5. Template.NetによるAirbnb用ファームハウス・ウェルカムブックテンプレート

農家、山小屋、田園リゾートなどの田舎の宿泊施設を運営するホストには、そのユニークな設定を反映したウェルカムブックが必要です。

Template.Netが提供するこの多用途なAirbnbファームハウス用ウェルカムブックテンプレートは、素朴なデザイン要素に加え、屋外エリア、地元の野生生物、農場の設備に関するメモなど、物件固有の詳細を記載できる専用スペースを備えています。田舎での滞在ならではの魅力を伝えつつ、ゲストが必要とする実用的な情報をすべて網羅しています。

✅ こんな方に最適： 田舎やアウトドア中心の宿泊施設を運営するコテージや農家の宿の所有者様。

6. ClickUp ブランドブックテンプレート

ClickUpのブランドブックテンプレートは、表紙からハウスルール、地元のオススメスポットに至るまで、ゲストとのあらゆる接点で一貫した印象を与えたい場合に、Airbnbのウェルカムブックとして最適です。

ClickUpドキュメントのすっきりとしたレイアウトを活用して、物件の個性を一度定義すれば、ページや更新内容に応じて再利用できます。そのため、詳細が変更されてもウェルカムブックは常に洗練された状態を保てます。

このテンプレートには、物件の紹介や、ロゴ・マーク、色、タイポグラフィといったビジュアルの方向性など、ゲストの体験を形作る重要な要素を記載できます。また、デジタルリソース、印刷用資料、クイックリファレンスアイコンなど、ウェルカムブックに必要なサポート資料を整理するためのセクションも含まれています。

このテンプレートがおすすめな理由：

「ブランド紹介」の専用セクションを設け、ゲスト向けの言葉遣いやメッセージのトーンを統一し、ウェルカムブックの統一感を保ちましょう

ブランド色やタイポグラフィーを一度設定し、ガイドのすべてのセクションに適用することで、ページ全体で統一感のあるデザインを維持しましょう。

デジタルブランドアイテムやアイコンなど、ゲスト向けの資料を一箇所にまとめて保管すれば、ウェルカムブックの更新や共有が簡単に行えます

✅ こんな方に最適： プレミアムな滞在体験を提供するブランド化されたゲストガイドを作成したい、ブティックAirbnbホストや物件管理者の方。

7. ClickUp賃貸契約書テンプレート

ClickUpの賃貸契約テンプレートは、ゲストに滞在条件を明確に理解してもらいたい場合に、非常に役立つAirbnbウェルカムブックの資料としても活用できます。物件および設備の利用、破損・修理、契約解除など、ホストが通常書面で明記する必要がある項目が盛り込まれています。

上部に物件の詳細を記入し、組み込みの見出しを使って、ゲストが一目で把握しやすく、従いやすいガイドに仕上げましょう。文言をより簡潔にしたい場合は、ClickUp Brainがポリシーをゲストにとって分かりやすい言葉に書き換え、最初のページ用に要約バージョンを作成することも可能です。

このテンプレートがおすすめな理由：

「物件の利用と設備」の項目に、静粛時間、来客、駐車場、喫煙、家電製品の使用に関するガイドラインなどを盛り込んだハウスルールを掲載しましょう。

「損害と修理」の項目で責任の所在を明確にし、ゲストが問題を報告する方法やレポート作成の対象となる事項などを明記しましょう

「契約解除」機能を使用してルール違反時の対応を定義し、滞在ごとにエスカレーションステップを統一しましょう

✅ こんな方に最適： ウェルカムブック内に明確な利用規約やルールを掲載したいAirbnbホストや短期賃貸物件の管理者の方。

🧠 私たちの脳は、無限のアイデアを思い描くという点では実に素晴らしいものです。しかし、それらをいつまでも記憶にとどめておくこととなると、脳は時にその処理に苦労してしまうものです。 それだけでも、あなたには「セカンドブレイン」が必要です。その方法は？こちらのビデオをご覧ください：

Airbnbのウェルカムブックをゲストと共有する方法

ゲストの到着時にAirbnbのウェルカムブックを共有する、最も簡単な方法は次の通りです：

ClickUpでウェルカムブックとホスト用チェックリストを管理しましょう

ウェルカムブックは、更新が簡単であるほどその真価を発揮します。Wi-Fiや駐車場、チェックインの手順に少し変更があったとしても、メモやメッセージを探し回るような手間はかけたくないものです。

ClickUpを使えば、すべてを一か所にまとめて管理できます。Docsでウェルカムブックの草案を作成・管理し、タスクとして再利用可能な引き継ぎチェックリストを作成し、すぐに送信できるゲスト用メッセージテンプレートを保存しておけば、毎週同じ返信を書き直す手間が省けます。

さらにAIを活用すれば、文章を素早く洗練させたり、見やすいチェックアウトチェックリストを作成したり、ハウスルールやトーンに合わせた地元のおすすめスポットのセクションを生成したりできます。

一度作成して常に最新の状態に保ち、すべての滞在をよりスムーズなものにしましょう。

今すぐClickUpを使い始めましょう。

よくある質問

Airbnbのウェルカムブックは、温かみのあるブランドイメージを添えて滞在体験を豊かにする、ゲスト向けのガイドブックです。一方、ハウスマニュアルは通常、より実務的な内容であり、ゲスト向けではなく、清掃スタッフや共同ホスト向けの詳細なメンテナンス手順や情報が記載されています。

はい、ほとんどのウェルカムブックテンプレートはプラットフォームに依存しません。Airbnb固有の表現を、Vrbo、Booking.com、またはご自身の直接予約サイトの用語に置き換えるだけで、簡単にカスタムできます。

理想的には、両方を用意することをお勧めします。デジタル版のAirbnbゲストブックは更新が簡単で、ゲストの到着前に共有できます。一方、印刷版は、紙媒体を好む方や、滞在中にインターネット接続に問題が生じた場合のための、頼りになるバックアップとなります。

ClickUpのような一元管理されたワークスペースにAirbnbガイドブックのマスターテンプレートを保存し、すべての物件で統一感を保ちましょう。その後、各物件ごとにテンプレートを複製してカスタムすることで、ブランドの一貫性を確保しつつ、物件ごとの詳細情報を盛り込むことができます。