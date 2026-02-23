無料統合型旅行ダッシュボードテンプレート

グループ旅行や会社の経費管理は、本業に加えてフルタイムの仕事のように感じるべきではありません。予約確認書、古びたスプレッドシート、銀行明細書を何度も切り替えて予算の行き先を把握するのは時間の無駄です。自動化で時間を節約しましょう。
これらのバラバラな要素をリアルタイムで統合する単一のビューが必要です。
統合型旅行ダッシュボードテンプレートが役立ちます。
手作業でのデータ追跡を止め、出張費とスケジュールを明確に把握する方法をご紹介します。
統合型旅行ダッシュボードテンプレート 一覧
|テンプレート名
|ダウンロードリンク
|こんな方に最適です
|主な機能
|視覚的フォーマット
|ClickUpによるビジネス旅行旅程テンプレート
|無料テンプレートを入手
|経営陣の複数区間移動を管理するオペレーションマネージャーやエグゼクティブアシスタント
|リアルタイムタイムラインビュー自動化ステータス更新タイムゾーン対応経費のカテゴリ分け
|共有可能な検索機能付きリスト形式のタイムラインと場所
|ClickUpの旅行プランナーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ブレインストーミングから最終旅程表へ移行する個人およびチームリーダー向け
|予算対実績の追跡；ネストされたリサーチドキュメント；ドラッグ＆ドロップカレンダー；カンバンボード
|マルチビューワークスペース（ボード、リスト、カレンダー）
|ClickUpによる旅行代理店向けテンプレート
|無料テンプレートを入手
|大量の予約を管理するブティック代理店や個人エージェント向け
|フォーム経由の自動化されたリード取り込み統一されたクライアントプロフィール視覚化された予約パイプライン
|21種類のカスタムステータスを備えたCRMスタイルの統合ワークスペース
|ClickUpによる休暇プランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|家族や友人グループで、移動手段や費用の共有を調整する際に
|共同作業用ウィッシュリスト宿泊施設の並列比較グループ用ドキュメントの一元管理
|フォルダベースのワークスペースと事前構築済みカテゴリリスト
|ClickUpによるプロジェクト管理ダッシュボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|全社的な支出の戦略的概要を必要とする法人旅行担当者向け
|ポートフォリオの可視性；リソース配分の追跡；ビザや締切に関するマイルストーン管理
|ビジュアルウィジェットを備えたハイレベルなレポート作成ダッシュボード
|ClickUpによるスプレッドシート週間ダッシュボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|財務・運営チームがExcelから自動化された追跡システムへ移行中
|ソート可能なグリッド列；式のようなロールアップ機能；日付範囲フィルター；部門別内訳
|レスポンシブテーブルビュー（スプレッドシート形式のグリッド）
|Template.Net提供：旅行代理店向けパフォーマンスダッシュボード（テンプレート）
|無料テンプレートを入手
|遅延しがちな月末レポート作成から脱却する代理店所有者向け
|収益/コンバージョン向けKPIウィジェットエージェントリーダーボード視覚的な予約ファネル追跡
|分析重視のパフォーマンスダッシュボード
|SlideTeamによるPPT旅行ダッシュボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|旅行管理担当者や財務責任者がステークホルダーにROIを提示する際
|カスタマイズ可能な財務モデル；19種類のレポート作成スライド；経営陣向け視覚資料
|プロフェッショナル向け PowerPoint PPT バンドル
8つのベスト統合型旅行ダッシュボードテンプレート
統合型旅行ダッシュボードテンプレートとは、旅行の手配、予算、旅程、チーム調整を単一の視覚的hubに集約する事前構築済みのワークスペースです。
個人旅行のプラン作成に特化したものから、代理店レベルのクライアント管理や法人向け出張分析に対応するものまで。厳選したテンプレートは柔軟性と視覚的な明瞭さを兼ね備え、シンプルな出張から複雑な複数目的地調整まで幅広く対応可能です。
以下の各テンプレートは異なる旅行管理シナリオに対応しているため、最適なものをお選びください！
1. ClickUpのビジネス旅行旅程テンプレート
チームは、出張目的のミーティングの準備よりも、フライト確認書の検索に多くの時間を費やしていませんか？
ClickUpのこの「ビジネス出張旅程テンプレート」は、複数の関係者（フライト、ホテル、ミーティング、地上交通）が関わる企業出張を、1つのタイムラインビューで管理します。ホテル確認電子メールがどの電子メールボックスにあるかを探す手間を解消し、すべてを共有可能な検索可能な場所に集約。これで旅程全体のタイムラインを把握し、自信を持って調整が可能になります。
このテンプレートが気に入る理由：
- 確認情報の追跡： 予約番号、連絡先、ベンダー情報を電子メールのスレッドを漁る代わりに一箇所にまとめて保管
- タイムゾーン対応：出発・到着時刻を自動的に該当タイムゾーンで表示し、スケジュールの混乱を防止します
- ステータス更新の自動化：旅行ステータスが「予約済み」または「変更済み」に変わった際に、旅行者へ即時通知をトリガー。手動でのフォローアップ電子メールを不要にします
- 経費の分類：ClickUpカスタムフィールドで各予約を費用タイプ（航空券、宿泊費、現地交通費）別にタグ付けし、旅行後のレポート作成を整理しましょう
✈️ こんな方に最適： 経営陣や大規模チームの複雑な複数区間旅行を手配する際、書類の管理を怠らず調整が必要なオペレーションマネージャーやエグゼクティブアシスタント。
👀ご存知ですか？旅行管理を一元化することで、管理業務の混乱を軽減できます。戦略的なプラン立案や旅行者サポートに時間を割けるようになり、分散ツールを使用する場合と比較して年間コストを21%削減可能です。
2. ClickUpの旅行プランナーテンプレート
複雑な複数都市旅行のプランを立てていますか？おそらく複数のタブやアプリを使い分けていますよね。ブラウザごとにホテル候補をピンし、別ファイルでメモやおすすめ情報を管理し、予算管理にはスプレッドシートを活用していることでしょう。こうしたツールの乱立により、重要な詳細が見落とされるリスクがいつの間にか高まっているのです。
ブダペストに到着して、ウィーン国立歌劇場を自信満々に探し回る羽目になりたくないなら、すべてを一箇所にまとめておくのが得策です。
ClickUpのこの旅行プランナーテンプレートは、計画作業を1つのワークスペースに集約することで、延々とタブを切り替える手間を解消します。詳細な個人旅行を計画する方、オフサイトミーティングを企画するチーム、調査から旅行後のまとめまでカスタマイズ可能なフェーズを経て旅行を管理する全ての方に最適です。散らばった情報に圧倒される代わりに、計画作業が効率化され、集中して進められるようになります。
このテンプレートがおすすめな理由：
- 予算と実績の比較管理：カスタムフィールドを活用し、宿泊費・交通費・食費などのカテゴリー別支出を監視。帰国後に金銭的な驚きを避けるために
- 目的地調査：プラン確定前にリンク・メモ・おすすめ情報を収集するため、関連セクションをネストした専用ClickUpドキュメントを作成
- データを可視化：ClickUpカンバンボードで「調査中」や「予約済み」といったフェーズごとにタスクを進め、ドラッグ＆ドロップ式のカレンダービューでスケジュール全体を確認できます
✈️ こんな方に最適：旅行の構想段階から最終的な旅程へ移行する際、重要な詳細を見落とさずに進めたい個人やチームリーダー。
🎥 ボーナス：個人用ダッシュボードの実践的な構築方法をご覧になりたいですか？このビデオガイドでは、ClickUpで包括的な個人用ライフダッシュボードを作成する方法を実演します。旅行計画や休暇管理の戦略も含まれています。
🧠豆知識：現代ではデジタルダッシュボードが使われていますが、現存する最古の旅行日程表は西暦333年に書かれた『ボルドーからエルサレムへの旅程表（Itinerarium Burdigalense）』です。これは文字通り、ボルドーからエルサレムへ向かう旅行者の都市と中継地点のリストでした。リアルタイムのフライト追跡機能はありませんでしたが、同じ目的を果たしていました：ロジスティクスの悪夢を防ぐことです。
3. ClickUpの旅行代理店向けテンプレート
旅行代理店の運営は、断片化したデータとの絶え間ない戦いのようだと感じることが多いでしょう。ClickUpの「旅行代理店テンプレート」は、寄せ集めのCRMやスプレッドシートシステムを、単一の統合ワークスペースに置き換えます。
予約ステータス、支払いマイルストーン、クライアントの好みをすべて一箇所に集約する設計です。これにより、バラバラのツールを探し回る必要なく、パーソナライズされたサービスを提供できます。
このテンプレートを検討すべき理由は以下の通りです：
- クライアントプロフィール： パーソナライズされたサービス提供のため、 クライアントの好み・過去の旅行履歴・コミュニケーション 記録を一元管理
- 予約パイプライン： 問い合わせから確定までの視覚的なフェーズを活用し、各クライアントの現在の状況を正確に把握
- 見込み客の自動取り込み：統合されたClickUpフォームを活用し、新規旅行問い合わせを自動的に実行可能なタスクに変換。データ入力の手間を省きます
✈️ こんな方に最適： 高品質なクライアント体験を維持しつつ、大量の予約管理やベンダー関係管理が必要なブティック旅行代理店や個人エージェント。
💡 プロの秘訣：ClickUpダッシュボードを活用して、代理店全体向けのカスタムレポートを作成しましょう。生の予約データをリアルタイムのビジネスインテリジェンスに変換します。
月末に手作業でパイプラインを監査する代わりに、カスタマイズ可能なカードで収益、エージェントのパフォーマンス、クライアントの健全性を一元的に可視化できます。月末の慌ただしさに追われるのをやめ、リアルタイムデータに基づいた先を見据えた意思決定を始めましょう。
ClickUpダッシュボードを活用して：
- リスクのあるクライアントを特定： CRMスタイルのレポート作成機能で、長期間予約のないクライアントや離反リスクのあるクライアントを可視化し、パーソナライズされたオファーでアプローチしましょう
- 収益とコンバージョンの追跡：どの旅行パッケージや目的地が最も収益を生み出しているかを監視し、潜在クライアントがどの段階で顧客獲得プロセスから離脱しているかを特定します
- エージェントの生産性を分析：チームメンバーごとの請求可能時間と予約総数を表示し、コミッション追跡を簡素化。作業負荷のバランス調整を実現
レポート作成機能をさらに活用するには、ClickUp Brainで旅行データを直接クエリしましょう。このコンテキスト認識型AIはClickUpダッシュボードと連携するため、手動分析は不要。「今四半期で最も支出の多かった航空会社は？」といった質問を直接投げかけるだけで済みます。
即座に信頼性の高い回答を提供します。ClickUp BrainはClickUp内のタスク、ドキュメント、チャットから情報を抽出し、承認プロセスに潜むボトルネックを可視化したり、標準的なチャートではすぐには明らかにならない予算超過をフラグ付けしたりすることで、重要なポイントを特定します。
4. ClickUpのバケーションプランニングテンプレート
グループ旅行のプランをチャットアプリで行うと、すぐに興奮から提案が重なり合い…そしてただの雑音状態に陥りがちです。
ClickUpの「バケーションプランニングテンプレート」は、会話を構造化されたワークスペースに移行させます。グループコミュニケーションの集中管理hubを提供し、全員がアイデアを出し合い、選択肢を比較し、「待って、結局何に決めたっけ？」というやり取りを繰り返すことなくスケジュールを確定できます。
あなたと友達はこのテンプレートを以下のような用途に活用できます：
- 旅行書類の一元管理：パッキングリスト、緊急連絡先、予約確認書を専用のClickUpドキュメントに保管し、全旅行者がアクセス可能に
- 共同アクティビティ希望リスト：共有旅行スケジュール にやることのツアーや食事案を集め、予約前にグループで優先度を投票できるようにします
- 宿泊施設の比較：カスタムフィールドを活用し、ホテル料金・設備・連絡先情報を一元追跡。予算を意識した選択が可能に
✈️ こんな方に最適： 家族や友人グループで、透明性のある方法で旅程調整や役割分担を行い、ストレスフリーな旅行のための共有旅程を作成したい方。
5. ClickUpによるプロジェクト管理ダッシュボードテンプレート
個別の予約依頼への対応や経費報告書の未提出では、出張が組織計画に与える影響を把握できません。ClickUpのプロジェクト管理ダッシュボードテンプレートは、各出張を独自の予算・タイムライン・マイルストーンを持つ管理プロジェクトとして扱うことで視点を変えます。単一のライブレポートで、全従業員の進行中出張と保留中の承認を包括的に把握できます。
このテンプレートは以下にご利用ください：
- ポートフォリオ可視性：明確なステータス表示で、組織全体で進行中の全旅行の概要を把握
- リソース配分： どのチームメンバーがいつ出張するかを確認し、スケジュールの重複やカバー範囲の空白を防止
- 承認のボトルネック： 予約遅延や運賃高騰を引き起こす前に、滞っている申請を特定しましょう
- マイルストーン追跡：ClickUpのマイルストーン機能で、予約締切日、ビザ申請日、支払い期日などの重要日付を追跡しましょう
✈️ こんな方に最適：全社的な出張費とチームの空き状況を戦略的に把握し、データに基づいた意思決定が必要な企業旅行管理者や部門責任者。
👀ご存知ですか？ 出張の手配業務は、大きな管理上の障壁になりつつあります。出張管理者の46%が、書類作成やビザ申請の増加を長期的な懸念事項として挙げています。こうした期限をダッシュボードで一元管理すれば、隠れた管理タスクが予算や出張者の足を引っ張るのを防げます。
6. ClickUp製 スプレッドシート週間ダッシュボードテンプレート
多くの財務・運営チームは、グリッドフォーマットが扱いやすいため、出張経費の追跡にスプレッドシートを使い続けています。しかし手動でのデータ入力は、常に時間を浪費する要因となっています。
ClickUpの「スプレッドシート週間ダッシュボードテンプレート」は、学習曲線を気にせず静的ファイルから脱却したいチーム向けに、馴染み深いスプレッドシートスタイルのレイアウトを提供します。直感的なグリッドフォーマットを維持しつつ、スプレッドシートに欠けるコラボレーション機能、自動化、リアルタイム更新を追加。スプレッドシートの使いやすさと現代的なワークプラットフォームの力を両立させます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 並べ替え可能な列： 確認番号、コストセンター、旅行者名を管理。各行が非アクティブなセルではなく、リアルタイムのタスクとして機能するレスポンシブグリッドで管理可能
- 式のようなロールアップ：式のようなロールアップを使用し、チーム全体の旅行支出の合計やホテル料金の平均を自動計算
- 日付範囲フィルター： シートを再構築することなく、今週の出発便や今月の未処理経費精算に即座に絞り込み表示
✈️ こんな方に最適：エラーの多いExcelファイルから脱却したいが、週次出張費の監査には依然として列と行のフォーマットを好むチームや業務責任者。
📮ClickUpインサイト： 47%の人が、仕事の内容を把握するためにスプレッドシート内のピボットテーブル、ダッシュボード、チャートに依存しています。これらのツールは確かに強力です。しかし、わずかな変更——列の移動、シート名の変更、行の追加——でも式や範囲、可視化が崩れる可能性があります。レポートの正確性を保つには、フィルターの見直し、接続の更新、データの再マッピングが必要になり、常に整合性を維持しなければなりません。ClickUpは、メンテナンス不要でリアルタイム可視性を求めるチームにとって優れた代替手段です。ノーコードのダッシュボードでは、チャート・計算・時間追跡・作業量分析用の事前構築済みカードを使用し、ライブのタスク・リスト・ステータスから直接データを取得します。つまり、仕事と完全に同期してすべてが更新されるのです！
7. Template.Net提供の旅行代理店向けパフォーマンスダッシュボードテンプレート
旅行代理店の所有者は、月末の数日間を予約プラットフォーム、手数料スプレッドシート、クライアントフィードバックフォームからのデータを手作業でつなぎ合わせることに費やすことがよくあります。Template.netの「旅行代理店パフォーマンスダッシュボードテンプレート」は、分析に重点を置いたアプローチを提供します。これにより、月末の慌ただしさが解消され、常に稼働しているパフォーマンス可視性が実現します。
このテンプレートをお試しください。その理由は：
- KPIウィジェット：予約数、収益、コンバージョン率などの主要メトリクスを一目で確認可能
- エージェントリーダーボード： 実績比較を作成し、トップパフォーマーと指導機会を特定
- 予約ファネル： 問い合わせから確定した旅行までを追跡し、プロセスの離脱ポイントを特定します
✈️ こんな方に最適：遅延しがちな月次レポート作成から脱却し、リアルタイムの収益・作業負荷の傾向に基づいたデータ駆動型の意思決定を始めたい代理店所有者やマネージャー。
8. SlideTeam製 PPT 旅行ダッシュボードテンプレート
旅行管理で最も難しいのは、関係者にデータをスキャン可能なフォーマットで提示することです。SlideTeamの「旅行ダッシュボード PowerPointテンプレート」は、レポート作成をスプレッドシートから解放し、高品質で経営陣向けの高品質なビジュアルへと進化させます。旅行経費の正当化、業界トレンドの強調、経営陣への予算分析提示を、スライドデザインに何時間も費やすことなく実現したい場合に最適です。
このテンプレートでできること：
- 財務モデルのカスタム：複雑な経費分析を可視化しながら、フォント・色・背景を簡単に編集し、自社ブランディングに合わせられます
- レポート作成の視点を変える： 企業向け宿泊管理からウェルネス旅行のトレンドまで、19種類の異なるスライドですべてを網羅
- レポート作成ツールの選択：戦略的思考を促し、経営陣へのコスト効率化メッセージ伝達を支援する、綿密に設計されたレイアウトを活用しましょう
✈️ こんな方に最適： ステークホルダーやクライアントに洗練されたデータ駆動型のプレゼンテーションを提供し、出張プログラムのROIを証明する必要がある旅行管理者や財務責任者。
ClickUpで統合型旅行ダッシュボードを構築
このブログ記事が、統合型旅行ダッシュボードテンプレートが旅行調整の負担を軽減する方法を示せたことを願っています。重要な詳細情報を確認するために電子メール、スプレッドシート、チャットスレッドを行き来する手間から解放され、文脈の拡散に陥ることもなくなります。
これらの既成テンプレートをさらに優れているものにしているのは、予算・承認・チームコミュニケーションを一元管理する統合型AIワークスペースです。旅行者は自身のスケジュールを把握し、管理者は全アクティブ旅程を追跡し、財務チームは予算対比の支出を確認できます。全員が同一の情報源から作業するため、業務の分散化が軽減され、リソースを節約できます。
ClickUpの事前構築済みテンプレート、ダッシュボード、AI搭載機能を活用すれば、統合型旅行ダッシュボードを数分で構築できます。
今すぐClickUpで無料で始め、旅行管理ワークフローを変革しましょう。
よくある質問（FAQ）
旅行ダッシュボードは複数の旅程の概要を俯瞰的に管理し、予算やステータスを一元管理します。一方、旅程表は単一旅行の日次詳細に焦点を当てます。
クロスファンクショナルチームは統合ダッシュボードを活用し、通常は孤立した電子メールスレッドに分散するロジスティクスを一元管理します。複雑なオフサイトでは、主催者が参加確認・食事制限・フライト到着をリアルタイムで追跡可能にします。
現代的なダッシュボードテンプレートは、スプレッドシートと同じ親しみやすいグリッド構造を提供しつつ、静的ファイルにはない多層的な機能性を付加します。手動でのデータ入力が必要でバージョン管理の問題が生じやすいスプレッドシートとは異なり、統合型ダッシュボードはリアルタイムのステータスを提供します。この移行により、すべての関係者が最新の情報を確認できるようになります。
現代的な旅行ダッシュボードは、戦略的意思決定を促進する包括的な分析を追跡することで、基本的な経費記録を超えた機能を提供します。リアルタイムの予算対支出比率や詳細な経費分類を監視することで、組織はより厳格な財務管理を維持できます。これらのツールはまた、ベンダー利用に関する重要な洞察を可視化し、より有利な法人料金の交渉を支援するとともに、高コストな予約急増の原因となる承認のボトルネックを特定します。