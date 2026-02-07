Devin /AIを活用したアプリケーション構築の方法

アプリ構築は、コードを書いてリリースするだけではありません。

このプロセスには、リポジトリの理解、プラン立案、適切なファイルの変更、テストの実行、失敗のデバッグ、そして実際にレビュー可能なクリーンなプルリクエストの作成が含まれます。

このギャップこそ、Devin AIが埋めるべき課題です。

Devinは、サンドボックス化された開発環境と一般的な開発者ツールを活用し、チケットからプラン、テスト、プルリクエストに至るまで、実際のエンジニアリングの仕事をエンドツーエンドで担うように設計されています。

このブログでは、Devin AIを活用したアプリケーション構築の手法を学びます。具体的には、Askモードでの仕事範囲の定義、その範囲をエージェントセッションへ変換、提案内容の確認、そして自信を持ってリリースできるプルリクエストの作成までを網羅します。

Devin AIとは？

viaDevin AI

Devin AIはCognition Labsが開発した自律型AIソフトウェアエンジニアです。コードスニペットを提案するコード補完ツールとは異なり、Devinは開発タスク全体を完了させるため、プラン・記述・テスト・デバッグを自律的に実行する完全なエージェントとして機能します。

さらに、Devinはシェル、コードエディター、ブラウザを備えた独自の安全なサンドボックス環境で動作します。これにより、ワークフロー全体を最初から最後まで実行することが可能です。

アプリケーション開発においてDevin AIが最も得意とする分野

Devinが最大の価値を発揮するユースケースはこちら：✨

Devinは強力な実行ツールですが、人間の監視は依然として不可欠です。微妙なユーザー体験の判断や 複雑なシステムアーキテクチャには、チームの専門知識が依然として必要です。Devinは指示に従いますが、戦略的なトレードオフを独自に行うことはありません。

Devin AIの仕組み

Devinは「エージェントループ」で動作します。タスクを受け取り、ステップごとのプランを作成します。

その後、そのプランをサンドボックス環境で実行し、結果を分析して次の行動を決定します。このプラン→実行のサイクルにより、複雑な多ステップ開発仕事を処理することが可能となります。

Devinはやることを完了するために、3つのコアツールを活用します：

シェル: 依存関係のインストール、スクリプトの実行、環境管理などのターミナルコマンドを実行できます

IDE: プロジェクト内のファイルを読み取り、書き込み、変更するための完全な機能を備えたコードエディターを搭載しています

ブラウザ: インターネットにアクセスしてドキュメントを参照したり、API仕様書を読んだり、タスクを完了するために必要な情報を収集したりできます

Devin AIの設定方法

最初のアプリケーションを構築する前に、3つのセットアップステップを完了する必要があります：アカウントの作成、リポジトリの接続、ワークスペースの設定です。

GitHubアカウントと作業用リポジトリ（新規でも既存でも可）、そして最初のタスクを用意してください。

1. サインアップしてプランを選択する

まず、Devinのウェブサイトにアクセスしてアカウントを作成し、オンボーディングプロセスを完了してください。ご利用プランによってセッションリミットや利用可能な機能が異なります。チームは個人アカウントから簡単に始められ、利用拡大に合わせてスケールアップできます。

2. GitHubリポジトリを接続する

次に、GitHubアカウントを接続します。Devinは標準的で安全な認証プロトコルであるOAuthを使用して、リポジトリへのアクセスを要求します。これにより、ツールはコードを読み取り、新しいブランチを作成し、生成したコードでプルリクエストを開くことが可能になります。最初の実験では、テスト用リポジトリや重要度の低いプロジェクトから始めることをお勧めします。

via Devin AI

3. ワークスペースの設定

最後に、ワークスペース設定を構成します。ここでは環境変数の定義、推奨フレームワークの指定、コーディング標準の設定が可能です。特に初期プロンプトでコンテキストを提供したり、リポジトリにREADME.mdファイルを含めたりすれば、Devinはプロジェクト固有の規約を容易に学習できます。

4. 初めてのDevinセッションを開始する

リポジトリがインデックス化/オンボーディングされたら：

新しいセッションを作成し、Devinにタスクプロンプト（バグ修正、テスト作成、リファクタリング、小規模機能追加）を指示してください

via Devin

まずDevinにプランを提案してもらい、その後実行に移す 変更内容を確認し、準備が整ったらDevinにプルリクエストを開かせましょう

Devin AIで初めてのアプリケーションを構築する方法

Devinでの構築は単発のコマンドではなく、協働プロセスです。反復を前提とすることで、最良の結果が得られます。

1. 効果的なプロンプトの作成

プロンプトの質は、Devin AIの出力を直接決定します。指示が正確であればあるほど、必要な反復回数は少なくなります。

強力なプロンプト作成にこのフレームワークを活用してください：

2. Devinのプランを確認する

Devinはコードを1行も書く前に、段階的なプランを生成します。これが最も重要なチェックポイントです。プランを確認し、すべての要件が満たされていること、そして誤ったステップがないことを確認してください。

ここで誤解を解消すれば、後々のコードレビュー時間を大幅に削減できます。フィードバックを提供し、Devin AIがプランを実行する前に修正を依頼することが可能です。

3. インターフェースで進捗を監視する

Devin AIが動作を開始すると、そのインターフェースを通じて処理プロセスをリアルタイムで確認できます。実行中のシェルコマンド、IDE内で記述中のコード、ブラウザでアクセス中のウェブサイトを視覚的に把握可能です。

進捗を注視し、ループに陥ったり誤った方向に進み始めた場合に介入できるよう準備しておきましょう。一時停止して指示を与え、新たな指示で再開させることができます。

4. プルリクエストの確認とマージ

Devin AIがタスクを完了すると、新しいブランチを作成し、すべての変更を伴うプルリクエストをGitHubに作成します。

そしてこの時点で、標準的なコードレビューを実行します。エッジケースを確認し、すべてのテストが通過していることを検証し、セキュリティ上重要なコードを手動で検査します。その間、Devin AIはプルリクエストへのフィードバックに対応し、マージの準備が整うまで仕事を反復します。

Devin AIでより良い結果を得るためのヒント

Devin AIを効果的に活用しているチームから得られた知見をいくつかご紹介します：

観測可能なチェックで成果を定義する : 曖昧な目標を「テストが通過する」「無効なペイロードでエンドポイントが400を返す」「新規のlintエラーが発生しない」「p95レイテンシが20%改善する」といった合格/不合格基準に置き換える

検証ループを必ず含める ：Devinに実行すべき正確なコマンドと「成功」出力の例を提示し、仕事が検証できるようにします

実装前にプランを要求する ：アプローチ、影響を受けるファイル、エッジケース、リスクを最初に明記させ、誤った前提を早期に発見できるようにする

リポジトリ内の既存パターンにDevinをアンカー設定 : 類似するエンドポイント/コンポーネントを1つ指定し「この構造をミラーリング」と指示することで、新たなアーキテクチャやスタイルの不整合を防止

リファクタリングの制御 : 「最小限の実行可能な変更」を指定し、正確性のために必要な場合にのみクリーンアップを許可します

影響範囲を限定する：公開APIの形、データベーススキーマ、認証フロー、ビルドツールなど、変更すべきでない要素を明示し、ソリューションの焦点と安全性を確保する

Devin AIを用いたアプリケーション構築の制限事項

Devin /AIにも留意すべきリミットがあります。具体的には以下の通りです：

❌ 複雑なアーキテクチャ決定： Devin AIは優れた実行者ですが、システム設計に関する高次元の戦略的トレードオフは行いません。それは依然としてあなたの仕事の一部です

❌ 曖昧すぎる要件: 明確な受け入れ基準がない場合、Devin /AIは技術的には正しいが、ビジネスニーズに文脈的に合わない解決策を生成する可能性があります

❌ 新規または最先端のフレームワーク: Devin AIの知識は広範ですが無限ではありません。全く新しい、あるいはマイナーなライブラリを使用している場合、関連するドキュメントを見つけるのに苦労する可能性があります

❌ セキュリティ上重要なコード： 認証、認可、データ処理に関連するコードは、常に人間の専門家が手動でレビューする必要があります

❌ 長時間実行セッション: 非常に大規模で複雑なタスクの場合、Devin AIはコンテキストリミットに達する可能性があり、仕事を完了するには慎重なセッション管理が必要となる場合があります

ClickUpでDevin AIプロジェクトを管理する方法

DevinのようなAIエージェントの導入は、これまで想定していなかった混乱の層をもたらします。これが「AIスプロール」です。エージェントの仕事がツールやタブに拡散し、コスト高・重複・リスクの要因となる状態を指します。

ある日、タスクはDevin UIに存在し、意思決定はチャットに埋もれ、真実はGitHubのプルリクエストに隠されている。チームは基本的な質問に答えるためだけに、一日中コンテキストを切り替え続ける羽目になる！

多くのユーザーがClickUpに移行するタイミングです。世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpは、仕様書、実行プラン、タスク、承認、監査証跡を含む、エージェント主導のエンジニアリング作業の全ライフサイクルを一元管理できる環境を提供します。その仕組みを見てみましょう：

単一のインテークドキュメントで全てのDevinリクエストを標準化

まず第一に、すべてのリクエストをClickUp Docsで標準化する必要があります。つまり、Devin AIで実行するあらゆる操作の窓口として、繰り返し使用可能な単一のインテイクドキュメントテンプレートを活用します。これにより、実際の仕様がチャットスレッドに埋もれたり、GitHubプルリクエスト内に埋もれたりすることがなくなります。

ClickUpドキュメントで繰り返し使えるテンプレートを使い、すべてのリクエストを標準化

ClickUp Docsは、ページとサブページで構築できる構造化されたナビゲーション可能なドキュメントです。これにより、単一のDevinプロジェクトで初期ブリーフからエッジケース、プロンプトまですべてを保持でき、スクロール地獄に陥ることはありません。目次や折りたたみ可能なセクションで長いドキュメントも簡単に閲覧でき、スコープの変化に応じてコンテンツを再構築できます。

つまり、あなたの対応は毎回一貫性があり、確認可能なものになります。例：

具体的な変更点は何ですか？そして、完了状態はどのような状態を指しますか？

Devinはどのリポジトリパスで仕事をするべきか、またパターンを学習するためにどのファイルをミラーリングすべきか？

APIの形、認証フロー、スキーマなど、変更してはならない要素は何ですか？

受け入れ基準とは何か、そして成功を検証するための正確なコマンドは何ですか？

既知のエッジケース、パフォーマンス上の制約、およびセキュリティに関するメモは何ですか？

ドキュメントがアクションに移行する段階では、テキストをハイライトするだけでClickUpタスクを作成可能。これにより「未解決の質問」や「レビューフィードバック」を確実に担当者のタスクとして管理できます。

ClickUpドキュメントからClickUpタスクを作成する

ClickUp Super Agentsでプロジェクト納品をスケールアップし、ガバナンスを強化

複数のチームでDevin AIの利用を開始すると、問題は「実行できたか？」ではなくなります。代わりに、運用管理が焦点となります。つまり、エージェントの仕事を基準に沿って維持し、承認を徹底し、手動での監視なしに成果を証明することです。

そしてそれをやるために（そしてそれ以上のことをやるために）、ClickUp Super Agentsを活用しましょう。これらはAI搭載のチームメイトであり、単一のルールベースのアクションを超え、ワークスペース全体で複数ステップのワークフローを実行できます。これらは基本的に、24時間365日稼働するあなた自身のAI同僚です。

ClickUp Super Agentsを活用し、AI搭載のチームメイトと共に24時間365日マルチステップワークフローを実行

スーパーエージェントを活用して、Devin AI周辺の高度な運用仕事を処理しましょう。例えば：

Devinプロジェクトの実行前に品質ゲートを適用し、入力ドキュメントに受け入れ基準、制約条件、検証コマンドが含まれていることを検証します

高リスクの変更は適切な承認プロセスを経由させ、セキュリティおよびプラットフォームレビューが設計段階で自動的に実施されるようにする

すべてのGitHubプルリクエストに対して、変更内容、テスト方法、承認待ち項目を含む監査可能な「レビューパケット」を生成します。

スーパーエージェントのアクティビティは、トラブルシューティングや監査目的で「スーパーエージェント監査ログ」で確認できるため、自動的にトレーサビリティを構築します。

ClickUpのCodegenでコーディングエージェントを構築

Devin AIのコンセプトには共感するが、別の製品にまたがるエンジニアリング作業は避けたい場合、ClickUpのCodegenをご利用ください。ClickUpのCodegenは、タスクの完了、機能構築、コードに関する質問への回答、本番環境対応のプルリクエスト作成を行うAI開発チームメイトです。

さらに優れているのはワークフローの形です。チケット→プラン→テスト→PRというサイクルを辿るDevin AIとは異なり、CodegenはClickUp内で異なる動作をします。

自律型AIエージェントとして機能し、以下のことが可能です：

タスクの説明と完全な文脈（ドキュメント、コメント、添付ファイルを含む）を読み取ります

自然言語プロンプトやタスク詳細から、高品質で本番環境対応の コード を生成します

機能の構築、バグの修正、変更の実装

Gitリポジトリでプルリクエスト（PR）を作成・開く

コードに関する質問にお答えします

ClickUp Integrationsを使用してGitHubと連携する

GitHubと連携するClickUpの統合機能により、コミット、ブランチ、プルリクエストを直接ClickUpタスクにリンクでき、そのアクティビティをタスク内から確認できます。また、誰かがタスク、チャット、ドキュメントにGitHubリンクを貼り付けた際に、リッチリンクプレビューもサポートします。

ClickUp連携でGitHubのコミットやプルリクエストをタスクに紐付け、チャットやドキュメントでリンクをプレビュー

また、連携の摩擦を最小限に抑えるため、チームはコミットメッセージ、ブランチ名、プルリクエスト内でClickUpタスクIDを#{task_id}やCU-{task_id}といったフォーマットで参照できます。これにより、手動でのコピー＆貼り付けなしで、活動が適切な場所に表示されます。

プルリクエスト内、ブランチ名、コミットメッセージにClickUpタスクIDを自動挿入

さらに、ClickUpはGitHubトリガーによる自動化をサポートしています。つまり、コードがリンクされている場合、GitHubのイベントに基づいてステータスの自動移行、レビュアーへの通知、次のステップの開始を自動化できます。

ClickUpでコードだけでなくワークフローも提供しよう

自律型コーディングエージェントは、ソフトウェア構築プロセスに急速に組み込まれつつあります。これらを効果的に活用する方法を習得したチームは、より迅速にリリースし、自信を持って反復開発を進め、開発者が人間が最も得意とする高価値の創造的課題に取り組む余地を拡大できます。

しかし「コードの高速化」以上に大きなメリットがあります。それは開発ライフサイクル全体をより明確に実行できることです。

ClickUpでこれらを実現し、さらに多くのことを行いましょう。仕事の実装とリリースを支援するAIコーディングエージェントが必要な時は、ClickUpのCodegenをご利用ください。ClickUp AIエージェントやClickUpの強力な連携機能と組み合わせれば、プルリクエスト、問題、ドキュメント、承認、リリースチェックリストを一元管理できます。

✅ClickUpを今すぐ無料で始めましょう。

よくある質問

DevinはPython、JavaScript、TypeScript、Goなどの言語に加え、React、Node.js、Django、Flaskといった人気フレームワークをサポートしています。最新のリストについては、機能は常に進化しているため、Devinの公式ドキュメントを確認することをお勧めします。

Devin AIの代替ツールとしてClickUpがあります。これはエージェント型コーディングと、大規模環境でチームが必要とする制御レイヤーを組み合わせたものです。CodegenはClickUp内でタスクの完了、機能構築、コード質問への回答、本番環境対応プルリクエストの生成が可能で、Super Agentsは許可管理と監査機能を備えた多段階ワークフローを追加します。 その他、OpenHands（オープンソースのクラウドコーディングエージェント）やSWE-agent（実際のGitHubリポジトリで自律的に問題を修正するオープンソースエージェント）も注目に値します。ループの自律性をどの程度求めるかによって、より軽量なエージェント型IDEの選択肢もあります。

Devin AIの料金プランは3段階：Core：従量課金制、月額20ドルからチーム：月額500ドル企業：カスタム料金ただし、料金は随時変更される可能性があるため、公式サイトで最新情報を必ずご確認ください。