スタートアップ開発におけるDevin AIの活用方法

AIコーディングツールはアプリ全体を自動生成すると謳うが、ここに落とし穴がある：構築内容を追跡するシステムがなければ、一つの問題を別の問題と交換しているに過ぎない。

このガイドでは、プロジェクトを整理し、チームを連携させ、AI生成コードを管理しながら、スタートアップ開発にDevin AIを活用する方法を段階的に説明します。

Devin /AIとは？

Devin AIはCognition AIが開発した自律型AIソフトウェアエンジニアです。コードの記述からデバッグ、デプロイまでを完全に自律的に完了します。単なるコード提案ツールではなく、独自のコードエディター、ウェブブラウザ、コマンドラインシェルを備えた、チームの一員としてのジュニア開発者と捉えてください。

このAIエージェントは、GitHub上の現実的なソフトウェアエンジニアリング課題を解決する能力を測るベンチマーク「SWE-bench」において、13.86%の問題を解決するという驚異的な結果を示しました。この実績は、有能なAIプログラマーとしての信頼性を確立しています。

Devinはエンジニアリングチーム、特に開発リソースが限られたスタートアップ向けに設計されており、開発速度を加速し製品をより迅速にリリースする必要があります。

スタートアップにとって、少人数チームで迅速に構築・反復するプレッシャーは常に存在します。これにより新機能開発とバグ修正の選択を迫られ、技術的負債が積み上がり、開発者の時間の20～40%を消費する事態が頻発します。Devin AIは採用せずにエンジニアリングキャパシティを拡張し、反復的なコーディングタスクを自動化。チームが高付加価値仕事に集中できるよう支援します。

しかし、タスクをAIに委ねることで新たな課題が生じます：仕事をどう管理するか？適切なプロジェクト管理システムがなければ、Devinが構築している内容を把握できなくなり、コンテキストスプロール（チームが連携されていないアプリやプラットフォーム間で情報を探すのに何時間も浪費する状態）が発生し、可視性の維持が不可能になります。

解決策：コンテキストの拡散を解消し、AI生成の開発作業をClickUpのような統合ワークスペースで整理・追跡・レビューしましょう。

📮ClickUpインサイト：コンテキストスイッチングはチームの生産性を静かに蝕んでいます。調査によると、仕事中の中断の42%はプラットフォームの切り替え、電子メール管理、ミーティング間の移動が原因です。こうした生産性を損なう中断をなくせるとしたら？ ClickUpはワークフロー（とチャット）を単一の合理化されたプラットフォームに統合します。チャット、ドキュメント、ホワイトボードなどからタスクを立ち上げ管理しながら、AI搭載機能が文脈を接続・検索可能・管理可能な状態に保ちます！

スタートアップチームのためのDevin AIの活用方法

スタートアップは常に時間との戦いに直面しており、限られたエンジニアリングチームは大きなボトルネックに感じられることがあります。MVPの構築、バグ修正、バックログの溢れ防止を同時にこなそうとしているのです。このリソースの逼迫は市場投入までの時間を遅らせ、開発者のバーンアウトを招く可能性があります。

Devin AIは、開発者の貴重な時間を奪う明確で反復可能なタスクを処理することに優れています。チームの生産性を飛躍的に高め、単調な仕事を引き受けることで、イノベーションに集中できる環境を提供します。

スタートアップがこのAIソフトウェアエンジニアを活用して競争優位性を得る主な方法は以下の通りです：🛠️

MVPの構築からデプロイまでを一貫して行う

最小限の機能を備えた製品（MVP）を市場に投入することは、スタートアップのアイデアを検証する上で極めて重要です。しかし、その開発には数か月の仕事を要する場合があります。この遅延は、資金を急速に消費し、競合他社に追いつく機会を与えることを意味します。

Devinはアプリケーションの詳細なプロンプトを受け取り、機能するプロトタイプをゼロから構築できるため、このサイクルを劇的に短縮します。

ワークフローはシンプルです：Devinが開発環境を設定し、必要なコードを記述し、機能性を確認するためのテストを実行し、アプリケーションを本番環境にデプロイすることさえ可能です。これにより、数か月ではなく数日～数週間で実際のユーザーフィードバックを得られます。

Devinが構築可能なMVPの例をいくつかご紹介します：

Webアプリケーション： ランディングページ、ユーザーダッシュボード、一般的なフレームワークを使用したシンプルなCRUD（作成、読み取り、更新、削除）アプリ

API連携： サードパーティサービス接続や内部データパイプライン構築のためのツール

内部ツール：ユーザー管理用管理パネル、レポート作成ダッシュボード、内部プロセス自動化用スクリプト

💡 プロの秘訣： Devinは明確で詳細な仕様で最高のパフォーマンスを発揮します。曖昧なプロンプトは予測不能な結果を招きます。これを避けるには、要件を定義・追跡するシステムが必要です。ClickUpで各機能の詳細なタスクを作成し、Devinが構築している内容を完全に可視化しましょう。

バグ修正とバックログ仕事を自動化

多くのスタートアップにとって、バグのバックログは絶え間ないストレスの源です。チームの対応速度を上回る速さで増え続け、バグだらけの製品と積み上がる技術的負債を招きます。開発者は古い問題の修正と、収益を生み出す新機能の構築のどちらかを選ばざるを得ない状況に追い込まれます。

Devinはバックログから問題を自律的に優先順位付けします。バグの根本原因を特定し、修正コードを記述し、解決策をプルリクエストとしてGitHubに提出してチームがレビューできるようにします。

以下のような一般的なバックログアイテムの処理に最適です：

依存関係の更新： 古いパッケージのアップグレードと、発生する互換性問題の解決

テスト失敗の対応： テストが失敗する原因を診断し、修正を実装してテストスイートを再び通過させる

軽微なUIバグ：スタイリングの問題修正、リンク切れの修復、異なるデバイスでの表示問題の解決

コード移行とリファクタリングを処理する

フレームワークのアップグレードやAPI移行といった大規模なコードベースの変更は、往々にして煩雑で時間がかかり、リスクも伴います。小規模なスタートアップチームにとって、こうしたプロジェクトは数週間にわたり製品ロードマップを狂わせる可能性があります。これもまた、Devinが大きな効果を発揮できる領域です。

明確に定義されたリファクタリングタスクをDevinに委任できます。Devinはコードベースのパターンを学習し、数百のファイルにわたって一貫した変更を適用します。これにより、上級開発者はより複雑なアーキテクチャ課題に集中できるようになります。

Devinの一般的な移行タスクには以下が含まれます：

言語やフレームワークの更新： Python 2から3へのコードベース移行、またはReactのクラスコンポーネントから機能型コンポーネントへの変換

API移行： アプリケーション全体で廃止予定のAPIエンドポイントの全インスタンスを更新する

コードスタイルの強制適用： 新しいリンティングルールやフォーマット基準をコードベース全体に一貫して適用する

AIエージェントが開発プロセスの拡大にどう役立つか、このビデオでご確認ください：

Devin AIの仕組み

AIコーディングツールを「ブラックボックス」と捉えがちですが、コードベースを委ねる際には不安を感じるかもしれません。Devinの仕組みを理解することでプロセスが明確になり、タスクをより効果的に構築できます。単純なコード補完ツールとは異なり、Devinは独自のサンドボックス開発環境にアクセス可能な真のAIエージェントです。

これは単なるコード提案にとどまらず、能動的にコード作業を行うことを意味します。そのアーキテクチャは3つの主要コンポーネントで構成され、人間の開発者のように機能することを可能にしています。

計画と推論： コードを書く前に、Devinはタスクを論理的なステップの連鎖に分解します。その後、そのプランを説明し、アプローチを確認しフィードバックを提供する機会をあなたに与えます。

ツールの使用方法： Devinには独自のツールキットが備わっており、ファイルの記述・編集用コードエディター、コマンド実行用ターミナル、ドキュメント参照用ウェブブラウザが含まれます。これにより、単なるコード生成以上の複雑なタスクを実行することが可能です。

バージョン管理： AIエージェントはGitHubと直接連携し、ブランチ作成、変更のコミット、プルリクエストの公開を自動化します。標準的な開発手法に従うため、作業内容のレビューやマージが容易です。

Devinはヒューマン・イン・ザ・ループモデルで動作します。タスクを自律的に処理しますが、重要なチェックポイントでは作業を一時停止し、承認を待ちます。これにより最終決定権は常に開発者に留まります。時間の経過とともに、Devinは開発者のドキュメントを読み、コードベースを探索することで学習し、チームの固有のパターンや基準に適応していきます。

Devin AIの始め方

viaDevin AI

Devinのような強力な新ツールをスタートアップのワークフローに統合するのは、大変な作業に思えるかもしれません。複雑なセットアップや許可管理、既存のスタックとの互換性不足を心配する方もいるでしょう。煩雑な導入プロセスは時間の浪費につながり、結局誰も使わないツールになってしまう可能性があります。

良い知らせは、Devinの導入が体系化されたプロセスであることです。適切なオンボーディングは、効果的なAI支援開発の基盤となります。

登録してプランを選択

まず、Cognition AIプラットフォームでアカウントを作成する必要があります。Devinのプランは通常、使用量に基づいており、利用予定量に応じて異なる階層が用意されています。このモデルはセッションベースであり、タスクが一定の計算時間を消費することを意味します。

スタートアップ企業にとって、小規模なプランから始めるのが賢明です。これにより、より大規模で高額なプランにコミットする前に、様々なワークフローをテストし、自身の利用パターンを理解することができます。

アカウント作成後、次のステップはDevinを開発環境と接続することです。最も重要な連携はGitHubとの統合です。具体的にはDevin GitHubアプリをインストールし、作業対象のリポジトリへのアクセス許可を付与します。ブランチ作成やプルリクエストの送信を可能にするため、読み取り/書き込み許可を付与する必要があります。

さらに、Devinを他のツールと接続すれば、よりシームレスなワークフローを実現できます。

GitHub: アプリをインストールし、Devinがアクセスできるリポジトリを選択し、メインブランチを保護するためのブランチ許可を設定します

Slack: アカウントを接続して、Devinの進捗状況やプルリクエストのレビュー準備完了をリアルタイムで通知を受け取れます

プロジェクト管理： Devinを課題管理ツールと連携させ、タスク割り当てを容易に

新ツール導入における最大のリスクは、新たな情報サイロの発生です。これを回避するには、人間とAIが生成した開発作業をすべて一箇所に集約しましょう。GitHub連携機能でプルリクエストやコミットをClickUpタスクに自動リンク。DevinがPRを開くと対応タスクが即時更新され、コードとプロジェクトプランのコンテキスト断絶を解消します。

ClickUpはGitHubと連携します

📮ClickUpインサイト：アンケート回答者の88%が個人タスクにAIを活用している一方、50%以上が業務での使用を避けています。主な障壁は？シームレスな統合の欠如、知識不足、セキュリティ懸念の3点です。しかし、もしAIがワークスペースに組み込まれており、既に安全性が確保されていたら？ ClickUp Brain（ClickUp内蔵AIアシスタント）がこれを実現します。自然言語でのプロンプトを理解し、AI導入の3大課題を解決。さらにワークスペース全体のチャット・タスク・ドキュメント・ナレッジを接続させます。ワンクリックで答えと洞察を見つけましょう！

Devin AIでの最初のタスク

大規模プロジェクトから始めるのは挫折への道です。Devinでの最初のタスクは、小さく、明確に定義され、リスクの低いものにすべきです。これにより、スプリントを脱線させることなく、ワークフローや機能、リミットを理解できます。

最初のタスクとして適しているのは、単一の依存関係の更新、非常にシンプルな機能の追加、または十分に文書化されたバグの修正などです。目標は学習することであり、いきなり最大の技術的課題を解決することではありません。

効果的なプロンプトを作成する

Devinの仕事品質はプロンプトの質に直結します。曖昧な指示は時間の浪費と予測不能な結果を招きます。優れたプロンプトは、Devinが成功するために必要な情報を曖昧さなく提供します。

効果的なプロンプトには4つの重要な要素があります：

背景説明： コードベースがやることや関連する背景情報を簡潔に説明してください

タスク： Devinに実行してほしい具体的なアクションを、明確かつ簡潔な言葉で説明してください

制約条件： 順守すべき要件、基準、制限事項をリストしてください

成功基準：「完了」の状態を明確に定義し、結果を検証できるようにする

例えば、「ログインのバグを修正して」という曖昧なプロンプトではなく、次のように具体的に指示すると効果的です：「正しい認証情報を入力した後にユーザーが空白画面を表示するログインバグを修正してください。問題はauth.jsファイルにあります。エラー処理を追加し、API呼び出しが失敗した場合はユーザーフレンドリーなメッセージを表示してください。」

Devinのプランと根拠を確認する

Devinがコーディングを開始する前に、そのプランを提示します。これは人間の監視にとって重要なチェックポイントです。誤解が不良コードになる前に発見する絶好の機会です。

プランを確認する際は、論理的なステップ、正しいファイル識別、チームの基準に沿ったアプローチを確認してください。不自然な点があればフィードバックを提供し、Devinにプランの調整を依頼できます。推論トレースは特定の判断を下す「理由」を説明し、そのプロセスに関する貴重な洞察を提供します。

プルリクエストを承認する

Devinが仕事を完了すると、コード変更内容、新たに作成したテスト、ドキュメントを含むプルリクエストをGitHubに作成します。このフェーズでは、通常のコードレビュープロセスが引き継ぎます。AI生成コードは、人間が書いたコードと同様に厳密に検証する必要があります。

レビュー時には以下の点を確認してください：

コード品質： コードはチームのスタイルガイドとベストプラクティスに従っていますか？

テストカバレッジ： Devinは変更を検証するためにテストを追加または更新しましたか？

ドキュメント：プルリクエストの説明は明確か？必要な箇所にコメントは付いているか？

満足したら、プルリクエストを承認してマージできます。統合されたシステムを持つことの真価がここにあります。

スタートアップワークフローにおけるDevin AI活用のベストプラクティス

強力なAIツールをプレイブックなしでチームに提供すると混乱を招きます。バグのあるコードが本番環境にマージされたり、開発者がAIのミスを修正する時間を浪費したりする可能性があります。これを避けるには、チームがDevinを活用する明確なベストプラクティスを確立する必要があります。✨

ClickUpでワークフローを運用化し、レポートのフィルタリングと作成を容易に、AI生成プルリクエストへの上級開発者の承認を確実に、技術文書とプロンプトテンプレートを一元管理。

AIによる更新機能を備えたClickUpダッシュボード

Devin AI利用の制限事項

Devinは強力なツールですが、万能薬ではありません。そのリミットを理解することが、現実的な期待値を設定し、フラストレーションを避ける鍵となります。これらのリミットを率直に提示することで、チームがツールを効果的に活用できるよう支援します。

複雑なアーキテクチャ決定： Devinは既存のパターンに従うのは得意ですが、高レベルの設計選択や新規システムのゼロからの構築はできません

曖昧な要件： 不明確または不完全なプロンプトは、予測不能でしばしば誤った結果を招きます

新規課題解決： Devinは過去に遭遇した問題と類似したタスクで最高のパフォーマンスを発揮します。創造的で型破りな発想を必要とする真に新規の課題には苦戦します。

セキュリティ上重要なコード： 認証、暗号化、機密データの処理に関連するタスクをAIに委任すべきではありません

クロスシステムデバッグ： 複数のマイクロサービスやインフラコンポーネントにまたがる問題の診断は、Devin単独では処理が複雑すぎる場合が多い

コンテキストウィンドウのリミット：非常に大規模で複雑なコードベースの場合、Devinはタスクを正しく実行するために必要なコンテキストをすべて保持できない可能性があります

こうした制約があるため、強力なプロジェクト管理プロセスの重要性はさらに高まります。明確なタスク定義を確保し、構造化されたテンプレートを提供し、主要なチェックポイントごとに人的監視を徹底するシステムが必要です。

スタートアップ開発向けDevin AIの代替ソリューション

Devinはコード生成に優れていますが、それはパズルのほんの一部に過ぎません。スタートアップには、人間による作業であれAIによる作業であれ、全ての開発仕事を管理・追跡・調整する包括的なシステムが必要です。

Devin、GitHub、Slack、そして別のプロジェクト管理ツールを同時に扱うことは、まさにツールの乱立とAIの乱立——計画性なく増殖し、連携も監視も戦略もない孤立したAIツール群——を引き起こし、無駄な費用と重複作業を生む結果、チームの足を引っ張ることになる。

ClickUpでプロジェクト管理、文書、コミュニケーションを一元管理し、この問題を解消しましょう。

ClickUp AIエンタープライズ検索で、コード関連のメモ・タスク・チャットを手元に

ClickUpの統合型AIワークスペース——プロジェクト、ドキュメント、会話、文脈に応じたAIインテリジェンスがシームレスに連携する単一のセキュリティのあるプラットフォーム——がすべてを統合。ClickUp Brainがワークスペース全体にインテリジェンスを提供します。

AIを活用したタスク作成： ClickUp Brainを使用し、簡単なプロンプトから詳細なタスク説明、サブタスク、受け入れ基準を生成

ナレッジマネジメント： ClickUp Brainで全ClickUpドキュメント、タスク、コメントを横断検索し、必要な情報を瞬時に抽出

自動化支援： ClickUpで自然言語を用いた複雑なルーティングとステータス更新ルールを設定し、時間を節約しましょう

技術的知識のないチームメンバーでも、プロジェクトを深く理解した上で開発タスクを実行できるように支援します。ClickUpのCodegen Agentが、AIコーディング機能をプロジェクト管理ハブに直接統合します。

カスタマーサポート： サポートチケットを実際の修正に転換。担当者が報告された問題に基づいてコード変更を生成できるようにします。

プロダクトマネージャー向け： エンジニアリングサイクルを待たずに、プロダクト要件定義書（PRD）を動作するプロトタイプに変換

エンジニアリングとQA：要件から直接テストスイートを作成する自動化により、チームのリリースを迅速化。より確信を持って進められます。

ClickUpで開発ワークフローを自動化する方法の詳細はこちら：

スタートアップチーム向け Devin AI の代替ツール

Devinは強力な自律エージェントですが、市場には他にもAIコーディングツールが存在します。スタートアップに適した選択は、開発者を支援するツールが必要か、タスクを委任できるツールが必要かによって決まります。

以下に、主要なコーディングツールの簡易比較表を示します。

ツール 最適な用途 主要機能 ご検討ください GitHub Copilot エディター内コード補完 入力中のリアルタイム提案 開発の推進には人間の関与が不可欠です カーソル AIファーストのコード編集 IDE内でのチャットベースのコード生成 なお、継続的な開発者の監視が必要です Replit Agent クイックプロトタイプ ブラウザベースの開発環境 複雑な本番アプリケーションにはリミットあり Claude/ChatGPT コード解説とスニペット 対話型コードアシスタント コードベースとの直接的な統合はありません Devin AI 自律的なタスク完了 プルリクエスト出力によるエンドツーエンド開発 明確でよく定義されたタスク定義が必要です

ほとんどの代替ツールはコードアシスタントであり、開発者のワークフローを補助する設計で、自律的に動作するものではありません。Devinはタスク全体を自律的に処理できる点が特徴です。どのツールを選択しても、すべての仕事を追跡・調整するための堅牢なプロジェクト管理プラットフォームは依然として必要です。

💡ClickUp Brainは、ClickUp内であなたのコーディングパートナーとして機能します。

ClickUpでスタートアップ開発ワークフローを管理

Devin AIはスタートアップのエンジニアリング生産性を飛躍的に高める強力な手段ですが、明確な受け入れ基準を持つ、定義済みで反復可能なコーディングタスクに用いる場合に最も効果を発揮します。人間の監視は単なる提案ではなく、必須です。AI生成コードは人間が書いたコードと同等の厳格なレビューを必要とします。リスクの低い小規模なタスクから始めることで、効果的なプロンプト作成とレビューワークフローのノウハウをチームで構築できます。🤩

AI支援ワークフローの管理には、可視性、連携、明確なプロセスが不可欠です。ClickUpでAI活用スタートアップのプロジェクト管理基盤を構築しましょう。ClickUpを無料で始め、人間とAIが生成したすべての開発作業を単一の統合ワークスペースに集約します。

よくある質問

明確な仕様が与えられれば、DevinはWebアプリケーション、社内ツール、API統合向けの機能的なMVPを構築できます。ただし、新規アーキテクチャを採用した複雑な製品については、プランと監視に人間の開発者が関与することが依然として有益です。

Devinを効果的に活用するには技術的背景が必要です。明確なプロンプトを提供し、プルリクエストを理解する必要があります。技術的知識のない創業者は、技術顧問と連携してコードレビューと監督を任せることで、Devinを効果的に活用できます。

Devinは推論プロセスを表示し、重要なチェックポイントで承認を求めるため作業を一時停止します。すべてのプルリクエストはマージ前にレビューされる必要があります。割り当てられた各タスクについて、上級開発者がDevinの出力をレビューするプランを立てるべきです。

Devinはセッションベースの料金体系を採用しており、タスクの実行時間に応じて課金されます。複数のプランが用意されています。スタートアップの想定利用量に合った最新の料金詳細については、Cognition AIに直接お問い合わせください。

Devinは反復的なタスクを処理することで開発者のキャパシティを拡張しますが、アーキテクチャ決定や複雑な問題解決を担う人間の開発者を置き換えるものではありません。Devinを既存チームの戦力増強ツールと捉えてください。

セキュリティ上重要なコード、複雑なアーキテクチャ決定、創造的な問題解決を要する新規課題の外部委託は避けてください。Devinは、文書化されたパターンと明確な受け入れ基準を持つ、明確に定義された反復可能なタスクに特に優れています。