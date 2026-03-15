Snowflake Cortexを活用した企業アナリティクスの活用方法

データリクエストの待ち行列による煩わしさを、皆さんも経験されたことがあるでしょう。

アナリストがビジネス上の疑問をSQLに変換するのに数日待たなければならない場合、そのデータに基づいて行動する機会を逃してしまうことがよくあります。Snowflake Cortexは、Snowflake内にAIを活用したクエリ機能とデータ取得機能を追加することで、ビジネスチームとデータチーム間のやり取りを削減します。チームはガバナンスが適用されたデータ全体に対して自然言語で質問を行い、質問から回答へのプロセスを大幅に短縮できます。

このガイドでは、Cortex AnalystやCortex Searchなどの機能を備えたSnowflake Cortexを企業分析に活用する方法について解説します。これにより、より多くのチームがデータリクエストの待ち行列に並ぶことなく、ガバナンスに準拠した回答を得られるようになります。また、これらのインサイトをClickUpのような統合AIワークスペースと連携させる方法についても学び、Snowflakeから得られるすべての回答が、文書化されたプランと割り当てられたタスクにつながるようにします。🤗

Snowflake Cortexとは？

Snowflake Cortexは、構造化データおよび非構造化データ向けのSnowflakeのマネージドAI機能セットです。これには、自然言語分析のためのCortex Analyst、インデックス化されたテキストの検索のためのCortex Search、Snowflake内部での多段階ワークフローをオーケストレーションするためのCortex Agentsなどのツールが含まれています。

Cortexは、以下の3つの柱に基づいて構築されています：

Cortex Analyst： 平易な質問を正確なSQLに変換する、会話型BIツール

Cortex Search： ドキュメント、サポートチケット、PDFなどの非構造化コンテンツを検索するためのエンジン

Cortexエージェント： 他のCortexツールを活用して、多ステップのタスクを調整するワークフロー自動化ツール

ここでの真の価値は、データの民主化にあります。ビジネスユーザーはついに、自分の言葉で質問を投げかけ、Snowflakeのセキュリティモデルに基づいて管理された信頼できる回答を得られるようになります。アクセス権限は、基盤となるオブジェクトやサービスの設定に応じて決定されます。SQLの知識は不要です。✨

Snowflake Cortex for Analyticsの主な機能

Cortexは単一のツールではなく、ツールキットです。これを効果的に活用するには、どの作業にどのツールを使うべきかを理解すると同時に、不適切なツールを使用すると非効率な結果につながってしまうことも認識しておく必要があります。

ここでは、お客様の具体的な分析ニーズに合わせて最適な機能を選択できるよう、主要な構成要素をご紹介します。

1. 自然言語クエリに対応したCortex Analyst

営業チームは、前四半期で最も売れた製品を知りたいと考えていますが、SQLの知識はありません。このような場合、Cortex Analystが翻訳役として機能します。定義したセマンティックモデルを参照し、平易な言葉での質問を検証済みのSQLに変換します。

セマンティックモデルとは、テーブル、メトリクス、関係、用語を記述するビジネス意識の高いレイヤーであり、これによりアナリストは生のスキーマだけから推測するのではなく、自社のロジックに基づいてクエリを解釈できるようになります。

これは、データが実際に何を意味するのかをAIに伝えるファイルです。ビジネス用語を定義し、テーブル間の関係を明確にし、同義語を提供します。ワークフローはシンプルです。ユーザーが質問すると、アナリストがセマンティックモデルを使用して意図を理解し、適切なSQLを生成して回答を返します。場合によっては、チャートも表示されます。🤩

このモデルは、承認済みのビジネス定義、リレーションシップ、およびクエリ例に基づいてAnalystを基盤化することで、解釈のための制御層として機能します。これにより一貫性は向上しますが、依然としてテストと反復作業が必要です。検証済みのクエリやビジネスロジックを組み込むことで、返されるメトリクスの正確性と信頼性を確保できます。また、StreamlitアプリなどのカスタムフロントエンドにAnalystを組み込んだり、REST API経由でアクセスしたりすることも可能です。

2. 非構造化データ向けのCortex Search

企業の知見のすべてが、整然とした行と列の中に存在するわけではありません。何千件ものサポートチケット、法的契約書、製品フィードバックドキュメントはどうでしょうか？ このような場合、Cortex Searchは、ベクトル埋め込みの機能と従来のキーワード検索を組み合わせたハイブリッド検索サービスとして役立ちます。

Cortex Search を使用すると、チームはフリーテキストフィールドや検索可能なテーブルに抽出されたコンテンツを含め、Snowflake に保存されたインデックス化されたテキストをクエリできます。選択したテキストソースに対して Cortex Search サービスを作成すると、Snowflake がインデックス作成と検索のレイヤーを管理します。その後、シンプルな SQL または API 呼び出しを使用してドキュメントをクエリできます。

これにより、企業チームに大きな価値がもたらされます。法務部門は契約書の特定の条項を数秒で抽出でき、製品チームは数千件に及ぶ顧客フィードバックから共通のテーマを分析できます。

😎 Snowflake Cortex Searchが市場の他の企業検索ソリューションとどのように異なるかを知るには、主要な企業検索ツールとその機能の概要をまとめたこの動画をご覧ください。

3. ワークフローの自動化を実現するCortexエージェント

単一の質問だけでは不十分な場合があります。完全な答えを完了させるには、一連のステップを実行する必要があります。Cortexエージェントは、ワークフローの自動化を統括する役割を担います。AnalystやSearch、さらにはカスタム機能を含む複数のツールを連携させ、複雑なタスクを完了させることができます。

例えば、「新機能のパフォーマンスはどうか？」といった広範な質問を受け付けるエージェントを構築することができます。

エージェントは、まずCortex Analystを使用して構造化データからメトリクスをクエリし、次にCortex Searchを使用してサポートチケット内の関連する顧客フィードバックを検索することを選択できます。最後に、両方の結果を統合して、単一の統一された要約を作成することができます。

💡プロのヒント：エージェントは、Snowflakeの外部アクセス統合機能を通じて外部APIを呼び出すことも可能です。これにより、Slackへのアラート送信やCRMのレコード更新など、Snowflakeの外でアクションを実行できるようになります。

Snowflake Cortexの企業向けユースケース

ここでは、Cortexが企業チームに大きな価値をもたらす具体的なシナリオをご紹介します。

セールスオペレーション 地域別の業績レポート作成や売上比較を何日も待たされる 「前四半期の西地区と東地区の売上高」とクエリを実行するだけで、データチケットなしで即座に視覚化された回答が得られます カスタマーサービス 繰り返し発生するバグを見つけるために、何千件ものチケットを手作業で精査する すべてのサポート履歴から「ログインエラー」などの傾向のある問題を抽出し、インシデントが深刻化する前に早期に検知します 財務 差異計算時の月末決算におけるボトルネック 自然言語を使って、特定の部門の実績と予測を数秒で比較できます マーケティング すべてのキャンペーンのアトリビューションデータをアナリストに依存して抽出する アトリビューションデータに直接質問を投げかけることで、特定のプロモーションにおける登録促進要因を探ります 法務およびリスク 特定の契約条項を見つけるために、手作業による確認に何日も費やす Cortex Searchを導入し、特定の法的責任に関する文言を含むすべての文書を一括で抽出しましょう

これらのユースケースには共通点があります。それは、Snowflake内でデータをセキュリティを確保しつつ、各チームが自ら答えを見つけられるようにする点です。これにより、少数のSQL専門家への依存関係から解放されます。

企業アナリティクス向けにSnowflake Cortexを設定する方法

⚠️ 以下のステップでは、サポート対象のリージョンで Cortex 機能が有効化された Snowflake Enterprise Edition アカウント（またはそれ以上のエディション）をお持ちであることを前提としています。また、適切なサイズのウェアハウス、クエリを実行したいデータを含むテーブル、およびターゲットスキーマに対する CREATE 権限を持つ役割も必要です。

ステップ1：Snowflake環境の設定

セットアップの準備が整っていることを確認してください。まず、Snowflakeの最新ドキュメントを確認し、アカウントのリージョンがCortexをサポートしているかを確認してください。次に、Cortexが使用するウェアハウスを作成または指定します。テストを行う場合は、通常、MEDIUMサイズから始めるのが良いでしょう。

次に、セマンティックモデルや検索サービスを作成する役割に必要な権限を付与する必要があります。スキーマレベルのアクセス権に加え、セットアップによっては、Cortex Search に SNOWFLAKE.CORTEX_USER や SNOWFLAKE.CORTEX_EMBED_USER などの Cortex 埋め込み権限が必要になる場合があります。

ステップ 2: セマンティックモデルを作成する

セマンティックモデルは、Cortex Analystの中核を成すものです。これはYAMLファイルであり、翻訳者の役割を果たし、AIに貴社独自のビジネス用語を教えます。例えば、これがなければ、AIは「ARR」が「Annual Recurring Revenue（年間経常収益）」を意味することを理解できません。また、あるテーブルのuser_id列が別のテーブルのcustomer_idと関連していることも認識できません。

このセマンティックレイヤーでは、テーブル、列、関係、ビジネス固有のシノニム、およびロジックの例を定義します。これにより、Analystは、未加工のスキーマを推測するのではなく、承認済みのビジネス定義を使用してSQLを生成できるようになります。定義が必要な主なセクションは以下の通りです：

テーブル： テーブルのリストを作成し、各テーブルの内容について明確な説明を追加してください

ディメンション： 地域、製品カテゴリ、顧客セグメントなどのカテゴリ型フィールドを含めます

指標： 売上高、数量、コストなどの数値フィールドをメンションしてください

時間ディメンション： 日付フィールドとその粒度（日、週、月）を指定してください

検証済みクエリ： AIが正確な解釈を行えるよう導くための例として、質問とSQLのペアのサンプルを提供します

📌 推奨事項： まずは小規模から始めましょう。データウェアハウス全体をモデル化する前に、1つのファクトテーブルと数個の主要なディメンションなど、十分に理解している単一のデータドメインに焦点を当ててください。Snowflakeでは、既存のテーブルからスターターYAMLファイルを作成するのに役立つセマンティックモデル生成ツールも提供しています。

ステップ3：最初のCortex Analystクエリを作成する

セマンティックモデルの構築が完了したら、いよいよ最初のクエリを実行することになります。これをやるには主に2つの方法があります。Snowsight UI上の「Analyst」チャットパネルを直接使用して、迅速かつインタラクティブなクエリを実行する方法と、REST APIをプログラムから呼び出して、その機能を独自のアプリケーションに組み込む方法です。

手順は簡単です。セマンティックモデルの場所と、自然言語で記述されたユーザーの質問を渡すだけです。応答には、検証用の生成されたSQL、結果セット、およびAnalyst APIやUIワークフローを通じての追問をサポートする会話のコンテキストが含まれます。

📌 注意点： アナリストが用語を誤って解釈していると思われる場合は、同義語や別の検証済みのクエリを追加してセマンティックモデルを調整し、正しい方向へ導いてください。

ステップ 4: アナリティクスワークフローのデプロイとテスト

次に、本番環境での運用が可能であることを確認する必要があります。洗練されたプロフェッショナルなユーザーエクスペリエンスを実現するには、Snowflake内のStreamlitアプリにCortex Analystを組み込むことをお勧めします。これにより、ビジネスチーム向けにカスタムされた使いやすいインターフェースを構築できます。

本番導入前に、徹底的なテストを行う必要があります。正解が分かっている一般的なビジネス上の質問から検証セットを作成してください。これらの質問をAnalystで実行し、結果の精度を測定します。

📌 ご注意： 一般的なクエリ履歴だけに頼るのではなく、Analyst admin observability や ACCOUNT_USAGE、CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY といった Cortex 専用の可観測性および使用状況ビューを活用して、導入状況と利用状況を監視してください。

Cortexのセキュリティおよびガバナンスに関するベストプラクティス

より多くの人々にデータへのアクセスを提供することは、当然ながらセキュリティやAIガバナンスに関する懸念を引き起こします。しかし、Cortexは企業セキュリティを念頭に置いて設計されています。

CortexはSnowflakeの堅牢なセキュリティモデルをそのまま継承しています。つまり、既存のロールベースのアクセス制御（RBAC）、行レベルのセキュリティポリシー、および動的なデータマスキングルールが、すべてのCortexクエリに自動的に適用されます。別途許可を設定する必要はありません。

ベストプラクティスとして、Cortexユーザーには、業務に必要な最小限の権限のみを持つ専用の役割を作成してください。

Cortexのアクティビティは、Snowflakeの既存のガバナンスおよび履歴管理ツールを通じて監査可能です。また、Analystはセマンティック・アセット全体にわたるリクエスト監視のための専用の可観測性を提供します。誰が、いつ、どのようなクエリを実行したかを正確に把握できます。さらに、CortexはSnowflakeリージョン内でデータを処理するため、情報は管理対象の範囲外に出ることはありません。これにより、データ居住要件が確実に満たされます。

💡プロのヒント：セマンティックモデルの定義を作成する際は注意が必要です。列の説明やサンプルクエリに、ユーザーに意図せず公開されてしまう可能性のある機密情報を含めないようにしてください。

企業チームにとってのSnowflake Cortexのメリット

初期セットアップへの投資は、チームがデータと関わる方法を変革することで、測定可能な成果をもたらします。Cortexが、貴社のような企業チームの業務の基準をどのように変革するかをご紹介します：

企業チームにおけるSnowflake Cortexの利用上のリミット

ツールのリミットを認識しておくことで、効果的な導入プランを立てることができます。その多くは障害にはなりませんが、慎重な戦略を立てる必要があります：

リージョンの対応状況： 本番環境への導入を決定する前に、ご利用のクラウドリージョン（AWS、Azure、またはGCP）における機能のサポート状況をご確認ください。

セマンティック・モデル・デット： 基盤となるスキーマが進化しても、YAMLベースのセマンティック層を維持し、クエリの精度低下を防ぐ

クエリの複雑さ： 高度に正規化されたデータモデルを、よりフラットなスタースキーマ設計に最適化し、LLMが複雑な結合をより確実に処理できるようにします

非構造化データパイプライン： PDFや画像からテキストを抽出してSnowflakeテーブルにロードし、Cortex Searchのインデックス作成に活用するための前処理ワークフローを構築します

クレジット消費量： 専用のリソースモニターを通じてトークンベースの課金を監視し、データウェアハウスのコストが予期せず急増するのを防ぎます

セマンティックモデルの所有権を明確にし、適切にモデル化されたデータドメインから着手し、利用状況とコストを積極的に監視することで、こうした課題のほとんどを軽減できます。

ClickUpが企業のワークフローと分析をどのように強化するか

Snowflake Cortexは、データウェアハウスからのデータクエリや抽出を行うための優れたエンジンですが、そのデータはBIダッシュボードに表示されると、往々にして静的なままになります。ClickUpなら、その周辺の仕事をはじめ、さらに多くのことを処理できます！

ClickUpは、統合型AIワークスペースです。タスク、プロジェクト、ドキュメント、自動化、AIを1つのシステムで接続することで、チームの業務のばらつきを防ぎ、計画から実行までを一貫したフローで進めることができます。

詳しく見てみましょう！👀

ClickUpダッシュボードでSnowflakeのインサイトを業務に活用しましょう

Snowflake Cortexは、プロジェクトリスクの急激な上昇やリソース効率の低下といった「何が起きているか」を特定しますが、データスタックは多くの場合、その洞察で終わってしまいます。ClickUpダッシュボードは、Snowflakeで得られた知見を実行に移すための基盤となります。

ClickUpダッシュボードでデータを可視化する ClickUpで複雑なデータを可視化

Snowflake Cortexは、重要なメトリクスをチームが作業するワークスペースに統合し、BIツールとプロジェクトプランの間を行き来する際のコンテキストの切り替えによる負担を解消します。

ClickUpダッシュボードの活用方法は以下の通りです：

ClickUp Brainで社内の知識のギャップを埋める

Snowflake Cortexがデータウェアハウスのエンジンであるならば、ClickUp Brainは業務知識のエンジンです。プロジェクト、ドキュメント、そして人々を横断するニューラルネットワークとして機能し、Snowflakeで得たインサイトがタスクの海に埋もれてしまうことを防ぎます。

ワークスペースのデータを連携させることで、BrainはCortexがSQLテーブルに対して提供するのと同じ自然言語クエリ機能を、業務においても提供します。

その方法は以下の通りです：

Snowflake Cortexがインサイトを提示したら、その後の仕事をClickUp Super Agentsに委任できます。これらのエージェント型チームメイトは、ステークホルダーへの連絡、タスクの割り当て、ドキュメントの作成など、人間並みのスキルで動作し、データ駆動型の知見が手動による監視なしに24時間365日実行されることを保証します。 これにより、以下のことが可能になります： 日常的なタスクの割り当てを自動化： 特定のSnowflake同期タスクを監視するエージェントを割り当て、各チームメンバーの現在の作業負荷に基づいて、自動的に適切な担当者に割り当てます

環境認識を維持する： エージェントを使用してバックグラウンドでプロジェクトの状況を静かに監視し、進行中のデータイニシアチブに関する質問に対して、状況に応じた即時の回答を提供します

組織の知見を拡大する： スーパーエージェントの無限の記憶を活用し、意思決定が行われるたびに内部ナレッジベースを収集・更新することで、チームが同じ分析ミスを繰り返さないようにします

ClickUp自動化でワークフローを即座にトリガーする

Snowflake Cortexが重大な異常や傾向を検知しても、洞察から実行までの遅れによってその効果が薄れてしまいます。ClickUp自動化は、データに基づくアラートを、定義済みで繰り返し可能なタスクに変換します。分析環境と実行レイヤーが直接リンクされていることで、洞察が見落とされる原因となりがちな手作業による引き継ぎを排除できます。

AI Automation Builderでロジックを設定し、カスタムされたClickUp自動化をトリガーします

ClickUp 自動化を使用して、以下のことを実現しましょう：

対応手順の標準化： 事前に作成されたテンプレートを新しいタスクに自動的に適用し、すべてのチームがデータ駆動型の修正において同じ標準化されたSOPに従うようにします

タスクを動的に割り当てる： ステータスの変更やフォームの提出に基づいて、タスクの作成者、ウォッチャー、または特定の部門責任者に自動的に仕事を割り当て、プロジェクトを円滑に進めます

AIを活用した更新情報の生成： データの閾値に達した データの閾値に達した 瞬間にAIフィールドを トリガーし、タスクの要約、感情分析、またはプロジェクトの進捗情報を自動的に入力します

テクノロジースタックの接続： あらかじめ用意された統合機能やwebhookを使用して、HubSpotやGitHubなどの外部ツールとアクションを同期させ、Snowflakeでの分析結果に基づいてすべての企業アプリで更新のトリガーが引き起こされるようにします

ClickUpドキュメントで意思決定ログとプレイブックを標準化しましょう

Snowflake Cortexから得られるデータインサイトは、そこから導き出されるプランの価値に比例します。分析結果が1つのツールに、プロジェクトの実行が別のツールに分散していると、「白紙症候群」に陥るリスクがあります。これは、チームがデータを具体的な行動に移すことに苦労する状態を指します。

ClickUp Docsは、ワークフローとネイティブにリンクされている、検証済みのwikiやSOPを構築するための「結合組織」としての役割を果たします。

ClickUpドキュメントから直接、ClickUpタスクやテンプレートを管理

ClickUpドキュメントは、以下の点でお役に立ちます：

ClickUpがコラボレーションを容易にするという点については、私たちだけがそう言っているわけではありません。お客様も同意見です！あるClickUpのお客様からの声をご紹介します：

運用チームの一員として、私たちは常に各部門間の連携をどのように改善すべきかについて会話しています。ClickUpのおかげで、各部門の管理、進捗の追跡、レポート作成を行うためのhubができました。

運用チームの一員として、私たちは常に各部門間の連携をどのように改善すべきかについて会話しています。ClickUpのおかげで、各部門の管理、進捗の追跡、レポート作成を行うためのhubができました。

分析と実行のギャップを埋める

Snowflake Cortexは、企業分析の参入障壁を低減します。ビジネスユーザーは、企業が求める厳格なセキュリティとガバナンスを維持しつつ、自然言語でクエリを実行できます。

ただし、その成功は、綿密なセマンティックモデリング、明確な役割定義、そして継続的なメンテナンスへのコミットメントにかかっています。

AIネイティブの分析が新たな標準となる中、成功を収めるのは、今こそガバナンスの行き届いたセルフサービスに投資する企業です。こうした企業は、あらゆるビジネス上の問いを、常に手一杯のデータチームに委ね続けている競合他社を凌駕することになるでしょう。

そこでClickUpの出番です。Snowflakeの代替としてではなく、インサイトを文書化されたプラン、割り当てられたタスク、そして実行へと変換する「実行レイヤー」として機能します。Snowflake Cortexは、チームがガバナンスに準拠した回答をより迅速に得られるよう支援します。一方、ClickUpは、1つのワークスペース内でインサイトをタスク、ドキュメント、ワークフロー、そして責任の所在へと変換することで、チームがそれらの回答に基づいて行動を起こせるよう支援します。ClickUpを無料で始めて、分析と実行をシームレスにつなげましょう。

よくある質問（FAQ）

Cortex Analystは、構造化データに対する自然言語分析を目的として設計されており、一方、Cortex Agentsは、AnalystやSearch、その他のツールの機能を組み合わせた多ステップのワークフローを調整することができます。

はい、Cortex AnalystはSQLを知らないビジネスユーザー向けに特別に設計されています。ユーザーは平易な英語で質問を投げかけることができますが、回答の精度は明確に定義されたセマンティックモデルに依存関係があります。

Cortexは、LLMトークンの使用量とコンピューティングリソースに基づいた従量課金モデルを採用しています。予期せぬコストを回避するため、企業はSnowflakeのリソースモニターを使用してクエリの処理量を監視し、予算を設定することが重要です。

Cortexは、セキュリティ機能が組み込まれた管理・ガバナンスの行き届いた環境を提供し、導入を簡素化します。カスタムソリューションはより高い柔軟性を提供しますが、LLMインフラストラクチャ、プロンプトエンジニアリング、セキュリティ制御を自社で維持する必要があり、運用コストが大幅に増加します。