AIワークフローでGemini APIを活用する方法

ほとんどの開発者は10分以内にGemini APIを稼働させられます。

真の課題はセットアップ後に訪れる。

このガイドでは、APIキーの取得方法、SDKのインストール方法、最初のリクエストの実行方法を説明します。

さらに、APIワークフローを整理整頓する方法も習得します。これにより、チームが解決策を再発明したりドキュメントを探したりする時間を無駄にすることがなくなります。

Gemini APIとは？

Gemini APIは、GoogleのマルチモーダルAIモデル群にアクセスするためのインターフェースであり、開発者がテキスト生成、画像理解、コード支援、会話型AIをアプリケーションに統合することを可能にします。

大規模言語モデルを一から構築することなく、製品に強力なAI機能を追加したいプロダクトチーム、エンジニア、ビジネス向けに設計されています。

Gemini 3 FlashやGemini 3ProなどのGemini大規模言語モデルはマルチモーダルであり、テキスト、画像、音声、ビデオなど複数の入力形式を処理できます。 API自体はREST APIアーキテクチャを採用しており 、これはコンピュータシステムがインターネット経由で通信するための標準的な方法です。

さらに簡単に利用できるよう、GoogleはPython、JavaScript、Goなどの主要言語向けソフトウェア開発キット（SDK）を提供しています。APIとGoogle AI Studioの違いを理解しておくと便利です。

主な用途 本番環境アプリケーション プロトタイピングとテスト アクセス方法 コードベースのSDK呼び出し Webベースのビジュアルインターフェース 最適な対象 アプリを開発する開発者向け プロンプトの実験

Gemini APIキーの取得方法

チームは構築を始める準備ができているかもしれませんが、まずはAPIキーが必要です。

Gemini APIを利用するには、リクエストを認証するためのAPIキーが必要です。これらのキーを管理することが、よりスムーズなワークフロー管理への第一ステップとなります。開始するにはGoogleアカウントが必要です。

鍵の取得方法は以下の通りです：

Google AI Studioに移動する Googleアカウントでサインイン 左サイドバーのAPIキーを取得をクリック 新規プロジェクトでAPIキーを作成 を選択するか、既存のGoogle Cloudプロジェクトを選択してください 生成された鍵を直ちにコピーし、安全な場所に保管してください

APIキーはGeminiのクォータと課金へのアクセス権を付与します。パスワードと同様に厳重に管理してください。🔑

大規模なチームでは、より高度な制御機能を提供するGoogle Cloud Consoleを通じて鍵を管理することも可能です。

Gemini SDKのインストール方法

新しい開発者がAIプロジェクトに参加したが、初日はコードを書く代わりに環境セットアップに苦戦している。

Pythonのバージョンが間違っているか、依存関係が不足しているため、典型的な「私の環境では動く」という頭痛の種を引き起こしています。

これが開発者が週に3時間を失う主な原因です。こうした不整合はオンボーディングを遅らせ、予測不能なバグを引き起こし、貴重なエンジニアリング時間を浪費します。

SDK（ソフトウェア開発キット）は、認証処理、リクエストのフォーマット、レスポンスの解析を代行することで、これらのAPI操作を簡素化します。セットアップ上の問題を回避するため、チームにはGemini SDKのインストールに関する標準化された文書化されたプロセスが必要です。

主要な環境でのインストール手順は以下の通りです。

Pythonの場合：

注：Python 3.9以降が必要です。他のプロジェクトとの競合を避けるため、仮想環境の使用がベストプラクティスです。

JavaScript/ノード.js向け:

注記: Node.js環境での使用を想定しています。

インストール後、APIキーを環境変数として設定する必要があります。これによりキーのセキュリティを確保し、ソースコードから分離できます。

Mac/Linuxの場合: export GEMINI_API_KEY="your-APIキー-here"

Windowsの場合: setx GEMINI_API_KEY "your-APIキー-here"

使用するSDKにはいくつかの選択肢があります：

Python SDK: 最も人気のある選択肢で、充実したドキュメントが用意されています。データサイエンスやバックエンドアプリケーションに最適です。

JavaScript SDK: WebアプリケーションとNode.jsバックエンド構築に最適な選択肢

Go SDK: Goで高性能なマイクロサービスを構築する開発者に最適な選択肢

REST API: 公式SDKがない言語を使用している場合、常にREST APIへの直接HTTPリクエストを送信できます

初めてのGemini APIリクエストを送信する方法

チームはついにAPI呼び出しを開始しましたが、各開発者が独自に試行錯誤している状態です。

API呼び出しの成功はシンプルです：Geminiモデルにプロンプトを送信し、応答を受け取ります。

真の課題は、そのプロセスをチーム全体で再現可能かつ拡張可能なものにすることです。最初のリクエストを行う方法の例をいくつかご紹介します。

Pythonの例

このコードはGemini APIにシンプルなテキストプロンプトを送信し、応答を出力します。

具体的に見ていきましょう：

インポートと設定: Googleライブラリを読み込み、事前に設定したAPIキーを使用した認証を設定します

モデルの初期化: ここでは、使用するGeminiモデルをコードに指定します。 Gemini 3 Flash は高速・大容量タスク向けに最適化されており、 Gemini 3 Pro は深い推論と複雑な多段階ワークフロー向けに設計されています。

コンテンツ生成: これがアクションです。質問をモデルに送信します

出力へのアクセス: モデルの応答はレスポンスオブジェクトに保存され、response.text でテキストにアクセスできます。

JavaScriptの例

Node.js環境で仕事をしている場合、プロセスは類似していますが、JavaScriptのasync/await構文を使用します。

REST APIの例

PythonやJavaScriptを使用していない場合でも、curlコマンドを使用してAPIと直接通信できます。これは、簡単なテストや専用SDKがない言語での使用に最適です。

このコマンドはAPIエンドポイントにHTTPリクエストを送信し、応答をJSONオブジェクトとして返します。

共有ライブラリを構築し、チームが成功したコードスニペットやプロンプトを簡単に見つけ再利用できるようにしましょう。

Gemini APIで何ができるのか？

Gemini APIは非常に多機能です。構築可能な例をいくつかご紹介します：

コンテンツ生成ツール： ブログ下書き、ソーシャルメディア投稿、マーケティングコピーを自動化

チャットボットとバーチャルアシスタント： カスタマーサポートや社内ヘルプデスク向けの会話型インターフェースを作成する

コード支援: コードスニペットを生成し、複雑な機能を説明し、エラーのデバッグを支援します

データ分析支援ツール： 複雑なレポートを要約し、非構造化テキストから重要な洞察を抽出します

マルチモーダルアプリケーション： 画像を分析したりビデオコンテンツを処理して検索可能にします

文書処理： PDFから情報を抽出し、文書を異なる言語へ翻訳

Geminiでエージェント型ワークフローを構築する

標準的なチャットボットが質問に直線的に応答するのとは異なり、Geminiのエージェント型ワークフローでは、モデルが目標を認識し、プランを推論し、外部ツール間で一連の自律的なアクションを実行することが可能です。

この「エージェント型」の変革は、Gemini 3エコシステムにおける3つのコア機能によって実現されます：

Python例：リサーチエージェントの構築

このスニペットは、最新のGemini SDKを通じて永続的な「思考の流れ」を維持する高度な推論エージェントを初期化する方法を示しています。

Gemini APIキーをセキュリティ的に保つ方法

チームは機能を提供しているが、セキュリティ対策は後回しにされている。

APIキーはコード内に放置されることがあり（2024年に公開GitHubへ流出した2,370万件の機密情報の一因）、正式な更新プロセスも存在しません。これにより組織は不正使用のリスクに晒され、予期せぬ請求や深刻なセキュリティ侵害を招く可能性があります。

セキュリティに対する反応的なアプローチは災いの元です。アプリケーションと企業データを保護するためには、認証情報を管理する積極的なナレッジマネジメントシステムが必要です。

Gemini APIキーのセキュリティを保つための必須ベストプラクティスは以下の通りです：

環境変数の使用: 絶対に、ソースコードに直接鍵をハードコードしないでください。envファイルまたはシステム環境変数に保存してください。

env を gitignore に追加: この簡単なステップで、秘密鍵を誤って公開コードリポジトリにコミットするのを防ぎます

鍵を定期的に更新する: Google Cloud Consoleで定期的に新しい鍵を生成し、古い鍵を無効化してください

アクセス制御の実装： Google CloudのIdentity and Access Management（IAM）を活用し、チーム内でAPIキーの閲覧や管理を許可されるメンバーを制限します

使用状況の監視: Google Cloud ConsoleのAPI使用状況ダッシュボードを注視し、侵害の兆候となる異常な活動を検知しましょう

環境ごとに別々の鍵を使用：開発、ステージング環境、本番環境で異なる鍵を維持し、潜在的な漏洩の影響範囲を限定する

Geminiの価格

Gemini 3 Flash: 入力100万文字あたり約0.50ドル / 出力100万文字あたり3.00ドル

Gemini 3 Pro: 入力100万文字あたり約2.00ドル / 出力100万文字あたり約12.00ドル（コンテキスト20万文字未満の場合）

検索クエリの制限: 無料月間割り当て（5,000クエリ）を超過した場合、Googleは1,000検索クエリあたり14ドルの課金が発生することに注意してください。

Gemini API利用の制限事項

アプリケーションは稼働中ですが、予期せぬ問題が発生しています。

APIの応答速度がピーク時に予想より遅い、あるいは一貫性のない回答を返しユーザーを混乱させている。

APIのリミットを理解することが第一ステップであり、回避策を文書化することが効果的な拡張を支えるのです。

以下の一般的な制約事項に注意してください：

レートリミット： 無料プランでは1分あたりのリクエスト数と1日あたりのトークン数にリミットがあり、高負荷アプリケーションのボトルネックとなる可能性があります

レイテンシー変動性: プロンプトの複雑さとサーバー全体の負荷状況により、応答時間が変動する場合があります

コンテキストウィンドウの制約: 各モデルは単一リクエストで処理できるトークン数（単語および単語の一部）に上限があり、非常に長い文書の要約には課題となる場合があります

地域による利用制限： 一部のモデルや機能は、すべての地域で利用できない場合があります

出力の一貫性: 生成AIは同じプロンプトでもわずかに異なる結果を生成する可能性があり、ワークフローに検証ステップを組み込む必要がある場合があります

リアルタイムデータ非対応：モデルの知識はリアルタイムで更新されないため、ごく最近のイベントに関する情報を提供できません

Gemini APIはマルチモーダルな強力なツールですが、本番環境対応アプリケーションの構築にはマルチモデル戦略が求められることが多々あります。推論の深さやコード精度といったプロジェクト固有の要件に応じて、以下のGemini代替案を検討できます。

1. ClickUp（ワークフローに統合された文脈認識型AIを必要とするチームに最適）

ClickUp Brainでコードを生成・管理する

多くのAIツールは開発を容易にすることを約束しますが、結局は既に混雑したスタックの中で、単なる別の切り離されたタブに終わることが多いのです。アプリのバックエンドにはGemini APIを、ミーティングメモの要約には別のツールを、スプリントタスクの管理にはさらに別のプラットフォームを使うかもしれません。こうした散在したコンテキストとサイロ化されたツールの網の目は「AIスプロール」と呼ばれています。

ClickUpは、タスク・ドキュメント・人を中核的な知能レイヤーで接続する初の統合型AIワークスペースです。独自の文脈検索システム（RAG）構築が必要なスタンドアロンAPIとは異なり、ClickUp Brainはワークスペース内のあらゆる情報を既に「把握」しています。

AIがネイティブに統合されているため、単なる「テキスト生成」にとどまりません。Gemini APIのドキュメント、プロジェクトの期限、チームのリアルタイム進捗の関係を理解します。

どこからでも「Ask AI」を有効化し、自律エージェントを展開

ClickUpの真の力は、知識を行動に変える能力にあります。 Brain Assistantを使えば、ワークスペース内のどこからでも、あるいはIDEでコードを書いている最中でもデスクトップコンパニオンを通じて「AIに質問」できます。例えば「前回のGemini 3 Pro導入に関するフィードバックは？」と尋ねるだけで、プロジェクトリスクを即座に可視化。ClickUp Brainが全履歴を深度検索し、議論が行われた正確なタスクやコメントスレッドへのリンク付きで引用回答を提供します。

複雑なAI製品を開発するチームにとって、ClickUpは単なる支援を超え、スーパーエージェントの展開を可能にします。これらはノーコードで自律動作するデジタルチームメイトであり、開発ライフサイクルにおける「雑務」を処理します。 Gemini連携から流入するバグを監視するトリアージエージェントや、スプリントの障害を事前に特定しチームの活動に基づくデイリーStandUp要約を生成するプロジェクトマネージャーエージェントを設定可能。開発パイプラインを24時間365日稼働させるインテリジェントシステムです。

ClickUpのスーパーエージェントでワークフローを高速化

現代の開発者向け統合仕事マネジメントプラットフォーム

ClickUp Docsはチームの共有技術ノートブックとして機能します。新しいマルチモーダル機能のPRD作成からGemini APIセキュリティプロトコルの保存まで、すべての情報が接続されます。

ドキュメント内のコード行は即座にタスクに変換可能。ClickUp Brainはエンタープライズ検索を活用し、Google Workspace、GitHub、Figmaなどの連携アプリからファイルや会話を意味検索で取得できます。

さらにClickUpはマルチモデル対応を実現。Gemini APIで開発中も、ClickUpのインターフェースでGemini 3、GPT-5.2、Claude 4.5を切り替え、出力比較や技術仕様書のドラフト作成が可能です。これにより、プロジェクト管理環境を離れることなく、常に最適な「頭脳」をタスクに割り当てられます。

ClickUp Brainで単一インターフェースから複数のAIモデルにアクセス

ClickUpの主な機能

ユニバーサル検索＆AI質問機能： ClickUp、Slack、GitHub、Driveを横断してデータを即座に検索。ワークスペース内のあらゆるドキュメントやタスクスレッドをAIに要約させられます

ノーコードエージェント： タスク作成・ステータス更新・レポート作成を自動化するノーコードエージェントを導入し、手動のプロジェクト管理を自律的なワークフローへ転換

統合AIチャット: ClickUpチャットスレッドで @Brain をメンションすると、会話を即座にフォーマットされたタスクに変換したり、長文ディスカッションの要約を取得できます をメンションすると、会話を即座にフォーマットされたタスクに変換したり、長文ディスカッションの要約を取得できます

AI搭載ダッシュボード： AIを活用してスプリントのリスクを特定し、遅延を予測し、データトレンドを平易な英語で説明するリアルタイムダッシュボードでチームの健全性を可視化します

ドキュメント用AIライター：プロジェクト固有のデータと文脈を事前入力した技術要件、標準作業手順書（SOP）、ミーティングアジェンダの草案を作成します

ClickUpの制限事項

AIの効果はワークスペースの健全性に依存します。チームがタスクやドキュメントを最新状態に保たないと、AIが回答の根拠とする「文脈」が不足します

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

ユーザーレビューによると：

ClickUpのテンプレート、カスタムフィールド、優先度、スクラムポイント、プラン、多様な表示オプションは、多少の学習曲線はあるものの、チームの進化するニーズに合わせてツールをカスタマイズし、効率を最大化することを可能にしてくれました。Googleドライブ、ミーティング、カレンダーなどのツールとの強力な連携や、堅牢なAPIサポートは、ワークフローをシームレスに強化します。さらに、ClickUpのフォームは業務に大きな価値をもたらしています。 全体的に、ClickUpのすべての機能が非常に強力で有用なため、変更したい点は一切ありません。ClickUpはユーザーの好みを考慮して開発されており、当社のニーズに完璧に合致していると強く感じています。

ClickUpの優位性：データベースをLLMやBrainGPTに接続するコードを書く代わりに、ClickUpのスタンドアロンAIスーパーアプリが、タスク・ドキュメント・コードリポジトリに既に接続されたモデル非依存インターフェースとして機能します。 ClickUp BrainGPTで全ての仕事を統合し、より速い結果を実現しましょう これにより以下のことが可能になります： モデル切り替え機能： 200万トークン規模のコンテキストタスク処理にはGemini 3を、精密なコーディングにはClaude 4.5を同一ウィンドウ内で即時切替可能

統合検索: 「先月のミーティングで最終的に議論されたAPIセキュリティ仕様は何か？」 と質問すれば、Slack、GitHub、ClickUp Docsから同時に情報を抽出した根拠のある回答が得られます

音声入力機能: BrainGPTデスクトップアプリで「Gemini統合のJiraチケットを作成し、リード開発者に割り当て」といったコマンドを音声入力—キーボード不要

2. OpenAI API（汎用的な知能とエージェント的推論に最適）

viaOpen AI

OpenAIのAPIプラットフォームは、複雑な「思考型」アプリケーションを開発する開発者にとって主要な選択肢であり続けています。GPT-5.2シリーズのリリースにより、OpenAIは「エージェント的推論」へと移行しました。これはモデルが応答前に自動的に処理を停止し、自身の論理を検証する機能です。

GeminiがGoogle Workspaceと緊密に連携するのとは異なり、OpenAIはよりモジュール式の「Foundry」アプローチを提供します。これにより、AzureやAWSなど異なるクラウドプロバイダーにまたがって拡張可能なベンダー中立のプラットフォームを求める開発者にとって、OpenAIが好まれる選択肢となっています。

対照的にGemini 3 Flashは、大幅に高速化されたビデオ処理と200万トークンというはるかに大きなコンテキストウィンドウを提供します。一方、GPT-5.2のネイティブコンテキストは現在40万トークンが上限です。

OpenAI APIの主な機能

思考モード を活用し、最終回答生成前に内部検証が必要な複雑な多ステップ問題を処理する

リアルタイムAPI にアクセスし、ネイティブ音声対話を含む低遅延のマルチモーダル体験を構築

ファイル検索API（ベクターストア）を活用し、文書管理機能を内蔵したRAG（検索拡張生成）システムを構築する

OpenAI APIのリミット

特にGPT-5.2 Proのような高度な推論モデルを使用する場合、注意深く監視しないと使用料が急速に高額化する可能性があります。

OpenAI APIの料金体系

GPT-5.2: $1.75/100万文字入力 | $14.00/100万文字出力

GPT-5.2 Pro: 入力100万文字あたり21.00ドル | 出力100万文字あたり168.00ドル

GPT-5 Mini: 入力100万文字あたり0.25ドル | 出力100万文字あたり2.00ドル

OpenAI APIの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (840件以上のレビュー)

ガートナー・ピアインサイト: 4.4/5 (60件以上のレビュー)

OpenAIについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

ユーザーレビューによると：

AIモデル、特にAPIアクセスには非常に感銘を受けています。OpenAIをCRMソリューション（BROSH CRM）に統合することで、AI駆動の自動化を通じて顧客に真に具体的な価値を提供できています。OpenAIによりBROSH CRMは、複数の領域で高度なAIベースの機能を提供可能になりました。 お客様は、CRMデータから直接生成される高品質で文脈を認識したAI応答をコミュニケーションチャネルで活用できます。これにより顧客対応が劇的に改善され、時間とリソースの節約が実現します。

3. Claude API（高リスクなコーディングやニュアンスを要する技術文書作成に最適）

viaClaude

Anthropicが開発したClaudeは、技術的正確性と「人間のような」推論を重視する開発者にとって最適な選択肢です。Claude 4.5 Sonnetはソフトウェアエンジニアリング分野で最も信頼性の高いモデルと広く認識されており、SWE-benchなどのコーディングベンチマークで他モデルを常に上回る性能を発揮しています。

特に注目すべき機能の一つがClaude Codeです。これはエージェント型CLIツールであり、モデルがローカルターミナルやファイルシステムと直接連携してコードのデバッグやデプロイを可能にします。

Gemini 3 Proは大量のデータ（1時間のビデオなど）を一括処理するのに優れていますが、処理するデータの量よりも出力の「雰囲気」や精度がより重要なタスクでは、Claudeが好まれることが多いです。

Claude APIの主な機能

Claude Projects を活用し、関連文書やコードをグループ化して文脈を明確化。複雑なプロジェクトロジックを維持します

プロンプトキャッシュ を活用し、反復的で大量のリクエストにおけるコストとレイテンシーを大幅に削減

分析ツール（コード実行）を使用して、モデルの環境内でコードをリアルタイムに実行・テストする

Claude APIの制限事項

Claudeは現在、ネイティブの画像・ビデオ生成ツールを備えておらず、ビジュアルクリエイティブの仕事にはサードパーティAPIとの連携が開発者に求められます

Claude APIの料金体系

Claude 4.5 Opus: 入力100万文字あたり15.00ドル | 出力100万文字あたり75.00ドル

Claude 4.5 ソネット: 入力100万文字あたり3.00ドル | 出力100万文字あたり15.00ドル

Claude 4.5 ハイク: $1.00/100万入力 | $5.00/100万出力

Claude APIの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (55件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

実際のユーザーはClaude APIについてどう評価しているのか？

ユーザーレビューによると：

API利用料はChatGPTやGeminiより高額ですが、質問するだけならデスクトップバージョンで十分なので問題ありません。ただしアプリに組み込む場合は最適な選択肢とは言えません。

4. Mistral AI（オープンウェイトの柔軟性とデータ主権に最適）

viaMistral AI

Mistral AIは、GoogleやOpenAIの「閉じた」システムに代わる高性能モデルを提供します。データ主権を必要とする企業や、自社プライベートインフラにモデルを展開したい企業にとって、業界をリードする選択肢と位置付けられています。

ミストラル社の主力モデルであるMistral Large 3は、効率性と「フィルタリングなし」を特徴として設計されており、GeminiやClaudeにしばしば見られる厳格な安全対策と比較して、開発者がモデルの挙動をより細かく制御できるようになっています。

Mistral AIの主な機能

最大限のデータプライバシー とセキュリティを確保するため、自社ハードウェアまたはVPC（仮想プライベートクラウド）にモデルをデプロイ

Mistral Memories を活用し、データを手動で再送信することなく、異なるセッション間で重要なコンテキストを保存・呼び出し可能に

コネクターディレクトリにアクセスし、Notion、GitHub、Slackなどの外部データソースにモデルが簡単にリンクされている状態になります

Mistral AIの制限事項

MistralのドキュメントとコミュニティサポートはGoogleやOpenAIほど充実しておらず、新規開発者にとっては学習曲線が急になる可能性があります

Mistral AIの価格設定

Mistral Large 3: $2.00/100万文字入力 | $6.00/100万文字出力

Mistral Small: 入力100万文字あたり0.20ドル | 出力100万文字あたり0.60ドル

Mistral Free: テスト用のAPIアクセスのリミット

Mistral AIの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (初期レビューは限定的)

Capterra: 4.5/5 (初期レビューは限定的)

ミストラルAIについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

ユーザーレビュー：ビュー

自国の歴史上の人物について質問したところ、GEMINIは同じ名前を持つ全く異なる2人を正確に区別しました：一人は歴史学者で大学教授、もう一人は第二次世界大戦中に国外追放されたレジスタンス運動家です。Mistral AIは前者の説明しか提供しませんでした。

ClickUpでAPIを簡単に活用

Google Gemini APIの開始手順はシンプルです：鍵を取得し、SDKをインストールし、最初のAPI呼び出しを行います。しかし、単純なスクリプトから本番アプリケーションへ移行するにつれ、真の課題が現れます——鍵の管理、プロンプトの文書化、そしてチームの仕事を整理整頓することです。

Gemini APIは強力なAI機能を提供しますが、ワークフローへの統合により、ドキュメントの断片化、プロジェクト追跡の分断、そして終わりのないコンテキストスイッチングが生じる可能性があります。

タスク管理やドキュメント作成と並行してAI開発を一元化するチームは、より迅速に動き、より優れたコンテキストを維持できます。この仕事をどこで組織化するかの選択が、イノベーションとコラボレーションの効果を決定づけます。

ClickUpを無料で始め、統合ワークスペースがAI開発プロセスをどのように変革するか体験してください。

Gemini APIに関するよくある質問

はい、GoogleはGoogle AI Studio経由でGemini 3 FlashおよびPro向けに寛大な無料利用枠を提供しています。ただし、Google Search Groundingのような専用ツールは、月間5,000プロンプトを超えた時点で有料（1,000クエリあたり14ドル）となります。

Google AI Studioは、プロンプトの実験やAPIキーの迅速な生成を行うためのウェブベースのツールです。Gemini APIは、コード内でこれらのAI機能を自社アプリケーションに組み込むために使用するプログラムインターフェースです。

はい、Gemini APIはマルチターン会話に対応しているため、社内チャットボット、カスタマーサポートボット、チームアシスタントの構築に最適です。APIをチャットボットの「頭脳」として活用し、ユーザーインターフェースは別途構築します。

レートリミットは、使用しているモデルとFreeプランか有料プランかによって異なります。Freeプランでは1分あたりのリクエスト数が制限されますが、有料プランでは本番環境向けアプリケーション向けに高いスループットを提供します。