50以上のナノバナナプロンプト：アイデアを刺激するクリエイティブな画像プロンプト

あの瞬間をご存知でしょう：頭の中に明確なイメージがあり、プロンプトを入力すると、最初の結果がほぼ理想通りになる瞬間を。

調整を加えると、カメラアングルが変わり、顔の輪郭が揺らぎ、「同じ」キャラクターが突然別人のように見える。ストーリーや教材、サムネイル、投稿用のビジュアルを作成する場合、この往復作業はすぐに飽きが来てしまう。

そこで役立つのがナノバナナのプロンプトです。ナノバナナ向けの簡潔で焦点の絞られた指示であり、最も重要な少数の詳細を確実に反映します。

これは特に重要です。クリエイティブ専門家の83%が、デザインや創作の仕事において既に生成AIツールを活用しているからです。

このガイドでは、ナノバナナプロンプトの概念と効果的な作成方法を学びます。さらに、50種類の即利用可能なプロンプト、プロンプトのバリエーション、チームワークショップのアイデア、そしてコンセプトからコンテンツ実行までをカバーするClickUpAIワークフローを提供します。

ナノバナナプロンプトとは？

ナノバナナのプロンプトとは、ナノバナナ（およびナノバナナプロ）に新しい画像を生成させたり既存の画像を編集させたりするための、短く具体的な指示のことです。

ミニ仕様書と考えてください：作成したいもの、カメラがやること（クローズアップ vs ローアングルショット）、照明の見た目（自然光 vs スタジオ照明）、そして維持すべき要素（顔の特徴、自然な肌の質感、全体のスタイル）。

GoogleはNano BananaをGeminiのネイティブ画像生成機能と説明しており、テキストや画像、あるいはその両方を用いて会話形式でビジュアルを作成・改良できます。

Nano Bananaは迅速な反復作業向けの高速「Flash Image」モデルです。一方、Nano Banana Proは高精細な出力、特にテキストのレンダリングが明瞭で読みやすい状態を必要とする場面向けの「Pro Image」モデルです。

✅ ナノバナナのプロンプトは主に2つの方法で活用されています：

テキストのみの画像生成 ：被写体、背景、色パレット、スタイルを1つの簡潔なプロンプトで記述

アップロード画像を用いた画像生成・編集：参照画像または入力画像を添付ファイルとして添付し、人物・顔の構造・照明の詳細を保持したまま変更すべき点を指定します

なぜナノプロンプトは作家や作成者に効果的なのか

執筆、教育、デザイン、締切のあるコンテンツ制作に携わるなら、200語のプロンプトなど不要です。モデルに「何を安定させるか」を指示するプロンプトが必要です。

ナノプロンプトの仕事は、出力結果を実際に変える少数の詳細要素を厳選させることです。その例をいくつか挙げると：

構図とカメラアングル （クローズアップ、目線の高さ、ローアングルなど）

焦点 浅い被写界フィールドとシャープな焦点のように

照明 自然光、スタジオ照明、ゴールデンアワー、ハイコントラスト、深い影、柔らかな影

背景とカラーパレット（例：ライトグレー背景、ブルー背景、ホワイト背景、彩度の高い色、クリーンなライン）

Nano Bananaが高速反復とピンポイント編集を前提に設計されている点も効果を発揮します。Googleは特に文字の一貫性維持、写真合成、部分編集といった機能をNano Bananaの強みとして明示しています。

Nano Banana Proでは、高度なテキストレンダリング、カメラアングルとアスペクト比の制御、2K解像度など、より精密なコントロール機能も利用可能です。

ライターや教育者にとって、その「着火剤効果」は確かに存在します。

短編小説執筆に関する大規模実験では、生成AIのアイデアを活用することで物語の評価が向上した（特に創造性の低い作家において）ことが判明した。ただし、生成物同士が類似する傾向も強まった。

素早く始められる起点が必要な時には良い取引であり、その後自分用にカスタマイズできる。

ナノバナナプロンプトの使用方法（ステップバイステップ）

ナノバナナのプロンプトを使えば、プロンプトだけでリアルな高解像度画像を作成できます。これらのプロンプトを最大限活用する方法を、各ステップごとにご紹介します：

ステップ1: 目的に応じてモデルを選択する

素早い反復作業や編集が必要な時にNano Bananaを活用しましょう

よりクリーンなテキストレンダリング、厳密なレイアウト制御、または高精細な再現性（2K出力とより精密な制御）が必要な場合は、Nano Banana Proをご利用ください。

ステップ2：生成か編集かを決める

事前に1つの道筋を選択すると、より明確な結果が得られます：

生成 はテキストのみから始まり、より創造的な範囲を提供します

編集はアップロードした画像または添付ファイルの参照画像から開始し、同じ人物の顔の特徴を保持し一貫性を保つのに最適です

ステップ3: 重要な要素のみを制御する「ナノ」プロンプトを作成する

以下の短い一文から始めましょう：

主題 + 意図

カメラアングル＋構図 (クローズアップ、エクストリームクローズアップ、アイレベル、ローアングルショット)

フォーカス・キュー (浅い被写界フィールド、シャープな焦点)

照明のヒント (自然光、スタジオ照明、ハイコントラスト)

背景またはパレット (白背景、薄灰色背景、青背景)

ステップ4：一貫性が重要な場合、参照画像でアイデンティティを固定する

シリーズを作成する場合は、テキストだけに頼らないでください。添付ファイルとして参照画像を添付し、モデルに「変更すべきでない部分」を指示しましょう。例えば：

顔の構造と顔の特徴

自然な肌質と肌質の詳細

同じカメラアングルと全体的なスタイル

Google自身のガイダンスでは、モデルのキャラクター一貫性と反復編集への活用を強調しています。これはまさに、参照画像がやることそのものです。

ステップ5：画像をアップロードする際は正確な表現を使用する

編集を整理した信頼性の高いフォーマットの例：

アップロードした画像を使用して、[追加/削除/変更] [対象]

[変更不可項目]を保持

[照明の詳細、周囲の環境、全体的な美観]を一致させる

ステップ6：1ターンにつき1つの変更で反復する

出力結果が不安定になる場合は、一度に変更を加えすぎている可能性があります。

この順序で試してループを強化しましょう：

アイデンティティ → フレーミング → 照明 → 色グレーディング → 背景 → テキストレンダリング

ステップ7：レイアウトと可読性の高いテキストが必要な時は、直接指定しましょう

Nano Banana Proは、より正確なテキスト生成と精密な制御を実現します。テキストが重要な場合は、明示的に要求し、配置（左側または右側）、フォントスタイル（サンセリフ）、コントラスト（白背景に高コントラストの黒）を指定してください。

試す価値のある50のナノバナナプロンプト

プロンプトが具体的かつ詳細であればあるほど、より良い画像が得られます。画像改善に活用できる50のナノバナナプロンプトをご紹介します：

1–35: 新規画像を生成（テキストのみ）

若い女性、クローズアップ、目線レベル、自然光、浅い被写界深度、柔らかな影、自然な肌質、薄いグレーの背景、高解像度

若い女性、極限のクローズアップ、シャープな焦点、高コントラスト、深い影、自然光、リアルな肌の質感、最小限の背景 知的な微笑みを浮かべる若い女性の肖像画、ゴールデンアワー、ハイリアリズム、繊細な反射、温かみのある色パレット、非常に詳細な描写 ハイパーリアリスティックなストリートポートレート、ローアングルショット、長い影、彩度の高い色、映画シーンのフレーム、くっきりとした顔の輪郭 スタジオポートレート、スタジオ照明、ハイコントラスト、ソフトシャドウ、自然な肌質、白背景、高ディテール 編集者用ポートレート写真、クローズアップ、シャープな焦点、浅い被写界深度、ニュートラルな色、クリーンな背景、高いリアリズム ビューティーポートレート、極限のクローズアップ、可視性のあるそばかす、自然な肌の質感、自然光、虹彩への鋭い焦点、微妙な反射 プロフィールポートレート、目線の高さ、柔らかな自然光、柔らかな影、くっきりとした顔の輪郭、落ち着いた背景、高いリアリズム ハイファッションポートレート、ローアングルショット、ドラマティックな深い影、大胆な色パレット、シャープな焦点、非常に詳細な描写 屋外ポートレート、ゴールデンアワー、暖色系色グレーディング、柔らかな影、クローズアップ、浅い被写界深度で背景の木々、ハイリアリズム 白黒ポートレート、高コントラストの黒、シャープな焦点、フィルムグレインの質感、極端なクローズアップ、表情豊かな顔の特徴 映画的な静止画、雨の降る街路、ハイコントラスト、深い影、舗道に映る反射、ワイドフレーム、ムードのある色グレーディング

シネマティックポートレート、夜の街、ネオンの反射、ハイコントラスト、制御された深い影、浅い被写界深度、ハイリアリズム ファッションポートレート、目線の高さ、窓光、柔らかな影、自然な肌質、ニュートラルな背景、高精細 ストリートスタイルのルックブック撮影、ゴールデンアワー、長い影、彩度の高い色調、周囲の環境の可視性、高解像度 フォトリアリスティックな食品写真、ストロベリーパンケーキ、クローズアップ、浅い被写界深度、自然光、柔らかな影、高精細 バナナをテーマにしたノートブックの商品写真、スタジオ照明、高コントラスト、白背景、鮮明なディテール、高解像度

製品メイン画像、テーブル上のバナナスムージー、スタジオ照明、柔らかな影、ガラスの微妙な反射、白背景、高精細 居心地の良いカフェの情景、温かなゴールデンアワー、柔らかな影、浅い被写界フィールド、ピントの合った人物、背景のボケ

未来的な実験室シーン、クールな色、高精細、高リアリズム、反射面、スタジオ照明、シャープなフレーム 旅行ポスター写真、砂漠の風景、ゴールデンアワー、長い影、ワイドフレーム、ミニマルな背景、すっきりした構図 フォトリアリスティックなフードショット、ストロベリーパンケーキ、クローズアップ、浅い被写界深度、自然光、柔らかな影、細部まで精緻

ポートレート、薄灰色の背景、柔らかな影、自然光、浅い被写界フィールド、高い写実性、高解像度 映画シーンの静止画、キッチンテーブル、自然光、浅い被写界深度、微妙な反射、温かみのある色グレーディング、ワイドフレーム 建築写真、ローアングルショット、深い影、ハイコントラスト、鮮やかな色、高精細、シャープな線 マクロテクスチャ研究、超接写、シャープな焦点、高コントラスト、深い影、高リアリズム、高解像度 ストリートポートレート、目線の高さ、自然光、柔らかな影、リアルな肌質感、周囲の環境の可視性、高リアリズム スタジオポートレート、白背景、高コントラスト、頬の影がはっきり、シャープな焦点、超リアル、高解像度 屋外ポートレート、曇天の自然光、柔らかな影、ニュートラルな色パレット、シャープな焦点、高いリアリズム 編集用ビューティショット、クローズアップ、浅い被写界深度、暖色系カラーグレーディング、目に鋭い焦点、高いリアリズム 創造的なキャラクターコンセプト、パイナップルをモチーフにしたキャラクターデザイン、非常に詳細な描写、鮮やかな色、クリーンな背景、強烈な照明、シャープな輪郭、高解像度

キャラクターデザイン、未来的な配達員、彩度の高い色、シャープな焦点、クリーンなライン、高精細、高解像度 リアルな写真スタイル、自然な路上の瞬間、自然光、浅い被写界深度、繊細な反射、高いリアリズム 製品フラットレイ、白背景、ソフトシャドウ、均等間隔配置、高精細、高解像度 ミニマルな静物画、青の背景、鮮やかな赤のアクセントオブジェクト、クリーンな構図、シャープな焦点、ハイコントラスト

36–45: ポスター、バナー、線画

ミニマルなポスターデザイン、線画、クリーンなライン、白地に黒の高コントラスト、サンセリフフォント、クリアなテキスト表示

モダンなブランドポスター、青の背景、鮮やかな色、太字のサンセリフフォント、中央揃えの英語テキスト、クリーンな文字表示 分割レイアウトポスター：右半分に画像、左半分にタイポグラフィ、白背景、均等間隔、サンセリフフォント、クリーンなテキストレンダリング 雑誌表紙、クローズアップポートレート、左半分にメイン見出し、右半分にサブ見出し、サンセリフフォント、クリーンなテキスト表示、高解像度

テックイベント用バナー、青背景、鮮やかな赤のアクセント、太字サンセリフフォント、クリアなテキスト表示、高解像度 ブックカバーモックアップ、白背景、ミニマルな色パレット、英語タイトル、クリーンなテキスト表示、高いリアリズム アルバムカバーコンセプト、抽象的なバナナの彫刻、ハードなスタジオ照明、ハイコントラスト、繊細な反射、彩度の高い色 アイコンセット、バナナテーマ、ラインアート、クリーンな線、均等間隔、白背景、高コントラストの黒 線画イラスト、クリーンな線、最小限の陰影、白背景、高コントラストの黒、明瞭なディテール パッケージラベルのモックアップ、白背景、サンセリフフォント、英語テキスト、クリーンなテキスト表示、高コントラストの黒、アスペクト比1:1

46–50: プロンプト編集（アップロード画像または参照画像を使用）

添付ファイルの参照画像を使用し、目に微妙な反射を加え、ジュエリーにも反射を追加。自然な肌の質感、柔らかな影を保持し、人物の個性を維持すること。 アップロードした画像を使用し、高コントラストを強調し影を深くしつつ、顔の特徴と構造は同一に保ち、自然な照明を維持する

48. 参照画像を使用し、高コントラストの黒調でモノクロバージョンを作成。シャープな焦点とクリーンな背景を維持すること。

49. 入力画像を使用し、周囲の環境を現代的なオフィスに変更する。カメラアングルは維持し、現実的な照明を保ち、顔の特徴は一貫性を保つ。

50. アップロードした画像を使用し、色グレーディングを温かみのあるフィルム調のシーンに見せるように調整。肌の質感は維持、シャープなフォーカスは維持、全体のスタイルは一貫性を保つ。

活用できる7つの効果的なナノプロンプトバリエーション

ナノバナナのプロンプト作成は、一から書き直すのをやめ「プロンプトの骨組み」を再利用し始めると簡単になります。構造を保ったまま、変数を一つずつ差し替えるだけです。

1) 迅速でリアルな肖像画作成のための「ディレクタープロンプト」

顔の機能が統一されたリアルな写真が必要な場合に使用：

若い女性、クローズアップ、目線レベル、自然光、浅い被写界深度、柔らかな影、自然な肌の質感、薄いグレーの背景、高解像度

追加効果のためのクイックスワップ：

ドラマティックなローアングルショット

温もりのゴールデンアワー

高コントラストと深い影でより鋭い雰囲気を

2) 反復作業における同一人物の「アイデンティティロック」編集

キャラクターの一貫性が重要な場合（シリーズ作品や統一されたアバター）に活用：

添付ファイルの参照画像を使用し、同じ人物と顔の構造を維持してください

顔の特徴と自然な肌の質感を維持する

自然な光とシャープな焦点をお守りください

変更対象：[背景 | 色パレット | 服装 | 周囲の環境]

3) クリーンで繰り返し使用可能なアセットのための「背景置換」

被写体は正しいが背景が合わない場合に使用：

入力画像を使用し、顔の機能と肌の質感は維持する

背景を白背景（または青背景）に置き換える

元の照明の詳細を再現する

4) 深度効果を即座に実現する「焦点とレンズ」シェール

画像が平板に感じられる場合に使用：

極限のクローズアップ、浅い被写界深度、目に鋭い焦点、柔らかな背景ぼかし、高いリアリズム

5) 「シネマティック・スティル」（映画シーン風の静止画）

映画のワンシーンのようなムードを演出したい時に使用：ローアングル撮影、ハイコントラスト、深い影、ゴールデンアワー、長い影、微妙な反射、彩度の高い色、高精細、カラーグレーディング、周囲の環境の可視性、高いリアリズム

見た目が厳しすぎる場合は、「ソフトシャドウ」と「ナチュラルライティング」で調整しましょう。

6) 「ブランドポスター」（テキストレンダリングとレイアウト制御）

読みやすいタイポグラフィと構成ルールが必要な場合に使用：白背景、クリーンなライン、サンセリフフォント、英語テキスト「believe」、クリアな文字表示、左半分に見出し、右半分にサブ見出し、均等な間隔、高解像度、鮮やかな赤のアクセント、全体的にミニマルな美学

より強いグラフィック効果を求めるなら、高コントラストの黒を使用し、色の配色をシンプルにしましょう。

7) 「スタイル転送」のヒント

構図は気に入っているが、新たな雰囲気を求めている場合に使用：

参照画像を使用し、同じカメラアングルと顔の構造を維持する

[線画 | 映画シーン | 超写実的なエディトリアル]にスタイル転送を適用

全体的な美観を維持し、色のみを調整する

Googleは参照画像からのスタイル変更をワークフローとして推奨しています（参照写真から質感・色・スタイルを抽出し適用する）。この実用的な手法を覚えておきましょう。

チーム創造性とワークショップのためのナノプロンプト活用

ナノプロンプトはグループで仕事において効果を発揮します。全員が同じ制約条件から始めるため、白紙状態でのアイデア出しに費やす時間が減り、新たな発想や表現への反応に充てる時間が増えるからです。

✅ 実践的な活用方法（便利なClickUp機能も併せてご紹介）：

ブレインストーミング前のウォーミングアップ

共有されているナノバナナプロンプトと共有リファレンス画像をそれぞれ1つずつ選択してください

最初の出力用に3分間のタイマーを設定

1バリエーション（照明または背景のみ変更）に2分間のタイマーを設定

簡単な発表をやったら、本格的なブレインストーミングに移りましょう

ウォームアッププロンプトはシンプルに保ちましょう。カメラアングル、照明、背景のみを制御し、残りはモデルに任せます。

💡 プロのコツ：ウォームアッププロンプトをClickUpドキュメントの先頭に配置し、そのドキュメントを出力結果の隣にあるClickUpホワイトボードにリンクさせれば、「プロンプト＋画像」のペアを常に保持できます。 ClickUpドキュメント内のリンクから、プロンプトとClickUpホワイトボードで生成された画像出力を併せて参照可能 プロンプトライブラリは、すべてのドキュメントとwikiが集中管理されるClickUpのドキュメントハブに保存できます。これにより、チームは複数のドキュメントや作業スペースを閲覧せずに、適切なプロンプトドキュメントを検索・開くことが可能になります。

ミーティングで使える創造的なアイスブレイカー

全員が同じ被写体とカメラアングルを使用している

各人が1つの変数（色パレット、背景、または奥行き）を変更します

目標に最も合致するバージョン（授業用スライド、ストーリーフレーム、サムネイル、ポスター）に投票してください

ここで明確な表現が役立ちます。一貫性を求めるなら、同じ参照画像、または添付ファイルで提供された同じ参照画像を使用するよう依頼してください。

💡 プロのコツ：各人の出力をClickUpホワイトボードにドロップし、使用した正確なプロンプトを付箋に追加。その後、採用された付箋をフォローアップ用のClickUpタスクに変換しましょう。 ClickUpホワイトボードのメモを専用のClickUpタスクに簡単に変換

イノベーションワークショップ

長時間のセッションでは、ナノプロンプトで方向性を素早く探り、収束させてください。

ラウンド1: 短いプロンプトで10のラフな指示を生成

ラウンド2： トップ3を選定し、アイデンティティとフレーミングを強化

ラウンド3：共有の「変更不可」リスト（顔の特徴、テキストレンダリングルール、カラースキーム）を固定する

プロンプトドリフトを監視する担当者を1名割り当てられます。担当者がベースラインプロンプトを安定させることで、画像が逸脱するのを防ぎます。

💡 プロのコツ：プロンプトのルールをClickUpドキュメントにまとめておき、アクション行をハイライトしてタスクを作成しましょう。例：「青背景でクリーンなテキスト表示のバリエーションを5種類作成」。レビューが詳細になった場合は、画像をタスクに添付ファイルとして添付し、ClickUpの校正機能でフィードバックを画像に直接ピン留め、コメントを割り当て、修正後に解決処理を完了させます。 ClickUpの校正機能でマルチメディアファイルやPDFに注釈を付け、共同作業を容易に

ストーリーボード作成セッション

コンテンツのストーリーボードを作成する場合、プロンプトはショットリストの役割を果たします。

6～10フレームを定義し、1人につき1フレームを割り当てます

カメラ指示を標準化（目線レベル、クローズアップ、ローアングルショット）

照明を標準化する（自然光またはスタジオ照明）

フレーム間でアスペクト比を統一する

💡 プロのコツ：ClickUpホワイトボード上でストーリーボードを作成し、各フレームをタイルとして追加。関連するタスクとプロンプトドキュメントをそのすぐ隣に配置できます。 ClickUpホワイトボードでアイデア出しに、生成した画像を連続して追加できます* ClickUpでは、ホワイトボードにタスクやドキュメントを追加し、キャンバス上で編集できるため、ストーリーボード、プロンプト、割り当てが常に接続された状態を保てます。

📽️ ビデオで解説： 手動でのコピー＆貼り付け、タスク作成、スケジュール管理をまだ続けていませんか？このビデオでは、AI自動化ツールを活用して単調な作業を排除する方法を説明します。

Nano Bananaの代替ツールを探索する

単一のプロンプトでグラフィック画像を作成し、ClickUp Brainでコンテンツの質を向上させよう

ビジュアルアイデアをテストする際、最も難しいのは最初の画像そのものではありません。問題はすべて周辺作業です：生成・修正・承認・納品のためにツールを切り替え、既に決定した内容のスレッドを見失ってしまうこと。

「仕事の拡散」はAI拡散によってさらに悪化し、創造的な作業が異なるAIモデルやツールに分散される。

ClickUpは、チーム向けの統合型AIワークスペースとしてこの課題を解決します。ビジュアル生成、意思決定のタスク化、実行の継続を同一環境で実現します。

AI画像生成ツールでClickUp Brain内にビジュアルを生成

ClickUp Brainでプロンプトをリアルな画像に変換

ClickUp Brain にはAI画像生成機能が搭載されており、仕事現場そのもの（例えばタスクコメントやAIツールが利用可能なその他のClickUp画面）から直接実行できます。

プロンプトを追加し、複数の選択肢を生成。最適なものを保持してレビューと納品へ移行。ツール間でコンテキストをコピーする必要はありません。単一のプロンプトから最大10枚の画像を生成可能。迅速な反復作業が格段に楽になります。

ClickUp Brainの画像生成ツールに貼り付け可能な完全なプロンプト例（ドリフト回避のため、各反復で1～2変数のみ変更）：

1. ポートレート（クリーンでエディトリアルな）

「若い女性、クローズアップ、目線レベル、浅い被写界深度、シャープな焦点、自然な肌質感、自然光、柔らかな影、薄いグレーの背景、瞳に微かな反射、高リアリズム、高解像度、固定カメラアングル、フレーム中央配置、縦横比4:5」

2. ポートレート（ドラマチック、シネマティック）

「若い女性、極端なクローズアップ、高コントラスト、深い影、顔の特徴と骨格に鋭い焦点、自然光、超写実的な肌質、映画の静止画、周囲の環境はぼかし、高詳細、高解像度、アスペクト比1:1」

3. ゴールデンアワーの街の静物

「ローアングルショット、街路を歩く若い女性、ゴールデンアワー、長い影、彩度の高い色、ハイリアリズム、高精細、舗道に映る微妙な反射、映画的なカラーグレーディング、被写体に鋭い焦点、浅い被写界深度、ワイドフレーム、アスペクト比16:9」

4. ミニマルポスター（タイポグラフィ＋レイアウト）

「白背景、クリーンな線、線画バナナイラスト、高コントラストの黒、サンセリフフォント、左半分に英語見出し、下部に本文テキスト、右半分にグラフィック要素、均等間隔グリッド、明瞭なディテール、シャープな文字表示、鮮やかな赤のアクセント、高解像度」

5. モダンバナー（大胆な色）

「青色の背景、鮮やかな色、彩度の高いカラーパレット、クリーンな構図の製品風グラフィック、サンセリフフォント、画面上部3分の1に配置された英語テキスト、シャープな焦点、スタジオ照明、柔らかな影、明瞭なディテール、高解像度、アスペクト比16:9」

6. アイコンセット（シンプル＋一貫性）

「線画アイコンセット、ストロベリーテーマ、クリーンなライン、均等な間隔、白背景、高コントラストの黒、一貫したストロークの太さ、最小限の陰影、明確なディテール、高解像度」

ClickUp BrainGPTでプロンプトを効率的に練習

ClickUp BrainGPTの「音声入力」機能で、プロンプトのアイデアを音声で記録しテキストに変換

プロンプト作成スキルを短期間で向上させたいなら、長時間セッションより一貫性が重要です。ClickUp BrainGPTは「音声入力」（大まかなアイデアを話して実用的なテキストに変換）をサポートし、過去の文脈や参照情報が必要な時にはClickUp・ウェブ・接続アプリを横断検索できます。

ライター、作成者、教育者にぴったりのシンプルなルーティンをご紹介します：

音声入力でラフなビジュアルアイデアをテキストで伝達 → ClickUp BrainGPTに依頼し、異なるカメラアングルと照明設定を反映した5つのプロンプトに再構成

前回のチャット/ドキュメント/タスクを検索 企業検索で前回成功した内容を検索（例：「最もクリーンなテキストレンダリングを生成したポスタープロンプトを検索」）

必要に応じてモデルを切り替えよう。ClickUp BrainGPTでは、AIモデルをChatGPT、Claude、Geminiに変更できます（ただし、外部モデルは「ClickUp Brain」のようにClickUpワークスペースの知識を利用しない点にご注意ください）。

💡 プロの秘訣：ClickUpエージェントを活用して、チームのクリエイティブな成果をスムーズに共有しましょう。 ClickUp Agentsでトリガーベースの自動化を活用し、タスクとアクションを自動的に完了させましょう 使えるビジュアルが完成すると、ボトルネックは調整作業に移行します：レビューサイクルや「次に誰が何を担当するか？」といった課題です。ClickUp AIエージェントはトリガー（ステータス変更など）に基づいて動作し、AIでドキュメントやタスクを作成するなどのアクションを実行できます。 すぐに実践できるClickUpエージェントのセットアップ例をご紹介します： クリエイティブリストにオートパイロットエージェントを作成 タスクのステータスが「レビュー」に変わったときにトリガーされます

エージェントへの指示として、(1) 必要な詳細事項（アスペクト比、背景、照明、カメラアングル、テキストレンダリングに関するメモ）を確認するコメントを投稿する こと、(2) AIで変更点と必要なフィードバックを要約した簡易ドキュメントを作成する ことを伝えてください。

タスクに重要な情報が不足している場合、AIにサブタスクを作成させる（例：「影を柔らかくした3種類のバリエーションを作成」または「英語テキストの可読性を修正」） これにより「創造的なアイデア→実行」の連携が緊密に保たれ、プロンプトセッションが管理仕事に変わることはありません。

ClickUpで独自のAIエージェントを作成する方法をご覧ください

ClickUpで画像ワークフローをさらに進化させる

方向性を明確に保てば、Nano Bananaのプロンプトは迅速な作業を可能にします。カメラアングル、構図、照明、背景といった基本要素と、浅い被写界深度や高コントラストといったスタイルのヒントを制御することで、より優れた結果を得られます。

しかし真の課題は出力後に現れます。ビジュアルを生成し、次のステップをツール間で散逸させない場所が必要です。画像生成とタスク管理を単一プラットフォームで統合するClickUpこそが、この課題を解決する鍵となります。

画像ワークフローを円滑に進めるため、ClickUp BrainGPTとTalk to Textでプロンプトを微調整することも可能です。特定の用途で異なるAIモデルが必要な場合は、ChatGPT、Claude、Geminiなどのモデルを切り替えることも選択できます。

最後に、何かが不足している場合に仕様チェックを実行しフォローアップを作成するClickUpエージェントに頼ることができます。

まさにあなたにぴったりのツールだと思いませんか？今すぐClickUpに無料で登録して、その違いを体感してください！

よくある質問（FAQ）

ナノバナナプロンプトとは、Googleのナノバナナ画像モデルに与える超短文指示で、新規ビジュアルの生成や既存画像の編集に活用します。長い説明文を書くよりも、主題・カメラアングル・照明・背景など、出力を決定づける少数の詳細のみを記述する方が効果的です。 より高度な制御が必要な場合（特にタイポグラフィ、ポスター、図表など）、Nano Banana Proはテキスト処理能力を強化し、高精細な生成・編集を実現します。

シンプルな構造から始めましょう：被写体、カメラアングル、焦点、照明、背景、スタイル、アスペクト比。最初のプロンプトは短くし、変数を一つずつ変更しながら反復してください（例：背景のみを薄い灰色から青に変更）。画像にタイポグラフィが含まれる場合、配置（「見出しを左半分に」）と可読性を明確に指定しましょう。テキストは出力のズレが生じやすい要素の一つだからです。

キャラクターの一貫性が重要な場合は、常に参照画像を使用してください。信頼性の高いワークフローは、「アーカイブ」またはベース画像から始め、安定した参照画像を作成し、同じ参照画像と短いプロンプトを用いて一連の新規画像を生成することです。プロンプトでは、変更してはいけない要素（同じ人物、顔の特徴、顔の構造、肌の質感）を明示し、背景やカメラアングルなど、1～2つの要素のみを変化させてください。

ナノバナナは迅速なクリエイティブ実験向けの高速モデルとしてポジションが定められ、ナノバナナプロは高度な制御を伴う画像生成・編集向けに設計されています。Googleはナノバナナプロの改良されたテキストレンダリング、高度なクリエイティブ制御、ポスターや洗練されたブランド資産に適した高精細ビジュアル（最大4K）生成能力を強調しています。迅速なアイデア創出が目標なら、ナノバナナで十分です。 精度やタイポグラフィ、あるいは「最終稿」レベルの品質が必要な場合は、Nano Banana Proの方が適しています。

はい。ClickUp Brainは、タスクコメント、ClickUp Chat、またはワークスペース内のAIアイコンから直接AI画像を生成できます。1つのプロンプトから最大10枚の画像を生成でき、結果を確認後にプロンプトを調整し、その画像をタスクやチャットに共有したり、ドキュメントを作成したりできます。これにより、レビュー、承認、次のステップが行われる同じワークスペース内で画像を生成したい場合に、ClickUp Brainは実用的な画像生成ツールとなります。