仕事とコンプライアンスのための無料カスタマイズ可能な法務テンプレート

どの企業も、社内の法務チームであれ外部委託であれ、円滑な運営のために法務部門に依存しています。しかし、多くの中小企業、スタートアップ、独立系プロフェッショナルにとって、常勤の法務サポートは現実的ではありません。

フリーランスやコンサルタントが対応できる場合もありますが、契約書やポリシーの作成といった日常タスクには、より迅速でシンプルな解決策が求められます。そこで役立つのが法務テンプレートです。これにより、誰もが長期間の遅延や高額な費用をかけずに、信頼性の高い法的文書を作成できるようになります。

そしてこれは標準になりつつあります：PwCの報告によると、現在49%のビジネスが少なくとも11のコンプライアンス活動にテクノロジーを活用しています。

本記事では、仕事とコンプライアンスに最適な法務テンプレートをいくつかご紹介します。早速、核心部分に入りましょう。

カスタマイズ可能な法務テンプレート一覧

本ブログで紹介する無料のClickUp法務テンプレートリストを要約したテーブルはこちらです：

リーガルテンプレートとは？

法務テンプレートは、事前に作成されたカスタマイズ可能な法的文書であり、個人やビジネスが日常的な法務タスクを管理する際に、一から作成する必要なく支援します。

雇用契約書やサービス契約から不動産賃貸借契約、秘密保持契約書まで、すべてに対応しています。各テンプレートには明確に定義されたセクションと条項を備えた基本的な法的構造が用意されており、必要に応じて編集可能です。

オンライン法務プラットフォームを通じて、わずか数分で情報の入力、条項の調整、署名まで完了できます。

優れた法務テンプレートとは？

フォーチュン500企業の多くが、社内法務文書の維持・更新専門の法務チームを擁していることをご存知ですか？ これらのチームは、あらゆる合意書、契約書、フォームが最新の規制を反映していることを保証します。

中小企業やスタートアップにとって、常に法的監視を行うことは必ずしも可能ではありません。そこで役立つのが、よくできた法的テンプレートです。

では、優れたツールとは何でしょうか？

✅ 明確で法的根拠のある表現を使用し、曖昧さを回避

✅ 当事者、 業務範囲 、期間、解約といった必須条項を網羅

✅ 文書の構造を崩さずに簡単にカスタム可能

✅ 最新の法的基準とコンプライアンス要件を反映

✅ 署名スペース、日付スペース、その他の重要情報を配置し、すぐに使用できる状態に

トップ16の法務テンプレート

法的文書やメモ、契約書も他の仕事の資料と同じ場所に保管できたら、と思ったことはありませんか？

法律チーム向けClickUpは世界初の統合型AIワークスペース。ドキュメント、法務テンプレート、承認プロセスを含む全ての業務アプリ・データ・ワークフローを統合します。

法務ドキュメントはタスク、コメント、バージョン、プロジェクトのタイムラインと常に接続。各契約書をサポートする仕事との整合性を確認・更新・調整する作業が容易になります。

これにより、ClickUpはあらゆる形態の仕事の拡散を 解消し、 100%のコンテキストと、人間とエージェントが協働するための単一の場所を提供します。

ClickUpの豊富な法務テンプレートライブラリと強力なClickUp Docsを活用すれば、チームは数分で契約書の作成・編集・管理が可能です。すべての文書は整理され、検索可能で、実行状況と連動するため、法務仕事をより迅速かつ確実に処理できます。

カスタム可能な16の必須法務テンプレートをご紹介します：

1. ClickUp契約書テンプレート

契約管理の不備により、ビジネスは年間約9%の価値を失っています。ClickUpの契約書テンプレートを使えば、明確でカスタマイズ可能な契約書を1か所で作成でき、双方が業務範囲を明確に理解できます。

役割を明確化し、マイルストーンを設定し、機密保持条項や知的財産条項を追加し、すべての変更を同一ワークスペース内で追跡可能です。

この契約書テンプレートは、単なる起草を超えて、チームが実際に業務を管理する方法に適合します。セクションをタスクに変換し、所有者を割り当て、ガントチャートで依存関係を確認することで、商業条件がプランと一致することを保証します。コンプライアンスチェックポイントの追加や交渉のためのコメント機能も利用可能で、最終合意書が議論内容を反映したものとなります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

明確な仕事内容明細書、マイルストーンごとの支払い、納期を定めてフリーランスや代理店を雇用しましょう

機密保持、知的財産権の所有権、責任範囲を定めた条項でコンサルティングサービスを正式化し、ビジネスを保護します

リモート契約者に対する期待値を設定します。これには、連絡頻度、承認プロセス、請求ルールなどが含まれます。

✨ こんな方に最適: 明確な法的合意書が必要な契約社員やフリーランサーを採用するビジネス

2. ClickUp法務クライアント管理テンプレート

『スーツ』のハーヴィー・スペクターを覚えていますか？彼が訴訟に勝つのは、より懸命に働くからではなく、常に10ステップ先を読んでいるからです。現実の法務チームはテレビドラマのような魔法に頼れませんが、ワークフローをそのように鋭敏にするシステムには頼れます。

ClickUp法務クライアント管理テンプレートは、日々の業務に正確性をもたらします。すべてのクライアント、案件、文書を一元管理。法務担当者が締切、支払い、連絡事項を追跡できる構造を提供し、関連する法的フォームやメモを明確に整理します。

さらに、カスタムステータス機能により、各案件を草案から完了まで追跡可能。ダッシュボードとガントチャートで案件の進捗状況を明確かつ容易に把握できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

裁判日程、請求サイクル、書類提出を自動リマインダーで管理

視覚的なダッシュボードで業績と案件進捗レポートを生成

更新情報や署名済み文書をオンラインで共有し、クライアントとのコミュニケーションを改善しましょう

✨ こんな方に最適： 複数のクライアント、案件、締切を効率的に管理する法律事務所や法務チーム。

3. ClickUp法務案件追跡テンプレート

法律事務所の平均稼働率は37％で、8時間労働日のうち請求可能な時間はわずか2.9時間です。より良い追跡は、時間を有効活用する最も簡単な方法の一つです。

ClickUp法務案件追跡テンプレートは、あらゆる案件を一元管理。チームが一目で全容を把握できます。 法的文書、メモ、連絡事項に加え、タスク、タイムライン、審理日程も一元管理。

カスタムフィールドを活用し、当事者情報、裁判所詳細、支払いステータスなどの重要情報を記録。数分で必要な情報を分類・フィルタリング・検索できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

訴訟の受付から判決まで、提出書類、証拠書類、法廷日程を追跡管理

物件詳細、賃貸契約のマイルストーン、クロージングチェックリストで不動産関連業務を管理

雇用関連案件を、証拠書類、面談メモ、和解文書を整理して対応しましょう

✨ こんな方に最適： 複数の案件を扱うチームで、明確かつ確実な追跡が必要な場合。

👀 豆知識：裁判官は今や絵文字を装飾ではなくメッセージの一部として扱います。2023年には、絵文字に言及した米国の訴訟件数が1,000件を突破しました。契約に関するチャットに👍が含まれる場合、裁判所がその意味を評価することを想定しておきましょう。

4. ClickUp法務案件追跡・請求書テンプレート

法律事務所の平均回収率は88%、平均回収率は91%です。これは、追跡や請求処理におけるわずかな手落ちが、実際の収益機会を逃す結果につながることを意味します。

ClickUp法務案件追跡・請求書テンプレートは、案件・法務文書・時間記録を一元管理します。関係者や契約内容の記録、法務書類の添付ファイル、仕事中の時間記録をリアルタイムで実施。これにより請求可能な活動が明確な請求書へと変換されます。

承認済みタイムエントリーを請求書下書きに変換するテンプレートです。案件単位で実績と回収状況を追跡でき、書類をオンラインで保管することでクライアントの迅速な確認が可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

訴訟の仕事を、提出書類・出廷記録・同時記録された時間入力で追跡し、請求準備を整えます

物件詳細、クロージングタスク、マイルストーンベースの請求書で不動産関連業務を管理

雇用関連案件を処理するには、各フェーズごとに証拠、メモ、フェーズ別請求を整理します

✨ こんな方に最適： 可視性と信頼性の高い請求管理を一元化したい企業様。

ビデオで確認：AIがドキュメント作成の負担を軽減します。ユーザーガイドや標準作業手順書（SOP）から法的契約書や製品説明書まで。本ビデオでは、実例と実績あるプロンプトを用いて、AIを活用したドキュメント作成の具体的な手法をご紹介します。

5. ClickUp法務アサインメントテンプレート

企業の法務部門の約8割がこれまで以上に多くの案件を処理しているにもかかわらず、その増加に対応する新たな弁護士やスタッフの補充はほとんど行われていない。

ClickUp法務アサインメントテンプレートは、その混乱をプランに変えます。 各タスクは案件に紐付けられ、所有者、期日、関連文書がすぐに確認可能です。 特権問題のタグ付け、基本契約へのリンク、必要な法的フォームの添付が可能です。

さらに、役割割り当てとガントチャートで起草者・レビュー担当者・署名者を可視化。ステータスで進捗を把握し、コメント機能で作業内容の文脈を保持。業務の引き継ぎ管理、手戻りの防止、タイムライン遵守をシンプルに実現します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

調査メモ、動議案、引用チェック、パートナーレビューを明確な所有者と期限付きで割り当て

不動産取引の決済のプランを立てるには、タイトル修正書類、賃貸借契約要約書、権利放棄証明書、不動産登記書類を割り当ててください

採用面接、事実確認メモ、和解条件を管理可能なタスクに分割し、雇用関連業務を調整します

✨ こんな方に最適： 明確な責任分担と迅速・スムーズな引き継ぎが必要な多忙なチーム

💡 プロのコツ：契約書やコンプライアンス文書に埋もれている時は、ClickUp Brainに重労働を任せましょう。「補償条項を要約して」や「このフォルダ内の更新日をリスト表示して」と尋ねれば、ワークスペースを離れることなく文脈を理解した洞察を即座に抽出します。ClickUp Brainはキーワードだけでなく文脈を理解します。 さらに「SOC2タグが付いた全タスクを検索し関連ポリシー文書を表示」と指示すれば、ファイル・コメント・添付ファイルを自動連携。監査やレビュー時の情報整理を効率化します。法的メモやポリシー更新案もワンプロンプトで作成可能。「新規プライバシー規制に関するクライアント向けメモを作成」と開始後、事務所のトーンに合わせて出力を調整できます。 ClickUp Brainで契約書の草案作成、法的義務の要約、複雑な条項を平易な英語に変換しましょう。

6. ClickUp法務プロジェクト管理テンプレート

「遅れた正義は正義ではない」この言葉は、法的な仕事が舞台裏でどのように管理されているかを物語っています。書類の提出を1つ見逃し、承認の進捗を1つ見失えば、確固たる訴訟も瞬く間に崩れ去るのです。

ClickUp法務プロジェクト管理テンプレートは、法律事務所や社内法務チームがこの課題を体系化することを支援します。あらゆる案件——複数当事者訴訟、クロスボーダートランザクション、コンプライアンス監査——が一つのダッシュボードに集約されます。

役割の割り当て、法的文書の追加、進行中の契約書のレビューを、文脈を損なうことなく行えます。このテンプレートは、流動的な法務業務に秩序をもたらします。ダッシュボードで予算実績を確認し、ガントチャートで提出書類を追跡し、自動化機能で重要日付前のリマインダーをトリガーしましょう。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

✨ こんな方に最適： 構造化・責任の明確化・可視性が求められる多段階プロジェクトを扱う法務チーム。

7. ClickUp 法務メモテンプレート

最近、全米の裁判所が弁護士に対し、「電子裁判書類提出通知」を装ったフィッシング電子メールに注意するよう警告しています。これらの電子メールには、事件通知を装った悪意のあるリンクが含まれています。弁護士には、添付ファイルに頼るのではなく、公式の提出システムを通じて書類を検証するよう助言されています。

一つの誤ったリンクがセキュリティを損なうように、雑な草案や置き忘れた証拠書類は主張を台無しにします。ClickUp法務メモテンプレートは、明確で法的拘束力のある草案作成プロセスを提供します。 問題点、簡潔な回答、事実関係、分析、結論の各セクションを含みます。 各セクションの横に法令、判例、契約書、証拠インデックスを添付ファイルとして添付可能です。

カスタムフィールドで管轄区域、主要な権限、期限をタグ付けし、レビュー担当者が常に閲覧中のバージョンを把握できるようにします。このテンプレートは弁護士の作業フローにも適合。自由記述式質問をタスクに変換し、インラインコメントでレビュー担当者を巻き込み、バージョン間の変更を追跡し、最終メモをプロフェッショナルな法務文書としてエクスポート。必要な情報はすべて必要な場所に集約されます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

明確なタスクと期日で、同僚によるレビューやパートナーの編集を割り当てましょう

あらゆる業務領域で活用可能：訴訟、コンプライアンス、契約、規制分析

関連する法令、判例、契約書、または証拠書類をオンラインで埋め込み、素早く参照可能にします

✨ こんな方に最適： 整理性と権威性を損なわずに、効率的で高品質なメモを作成したい弁護士の方。

8. ClickUp契約書レビューテンプレート

FTCが提案していた競業避止義務禁止案を撤回した決定により、弁護士や法務チームは再び慣れ親しんだ条項見直しのポジションに戻った。既存の雇用契約やベンダー契約の全てを再点検し、現行の法制度下で有効性を維持できるか確認する必要が生じている。

そこでClickUpの契約書レビューテンプレートが真価を発揮します。長いPDFや色分けされたフォルダをいちいち確認する代わりに、全バージョン・条項・メモを一元表示。契約書のパターン把握、修正箇所のフラグ付け、複数契約間の重要条項比較を効率化します。

さらに重要なのは、案件管理と同様にレビューを体系的かつ透明性を持って管理できる点です。補償条項、データプライバシー、支払い条件などのリスクポイントに対するチェックリストを作成可能。カスタムフィールドで準拠法や責任リミットを記録し、社内コメントとクライアント側コメントを区別して追跡できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

NDA、MSA、DPA、SOW、雇用契約書に対する危険信号レビューを実施

ベンダー契約およびサービス契約全体で、補償条項、責任条項、解約条項の文言を標準化します

不動産賃貸借契約と付帯文書を管理し、更新・譲渡・解約の明確な追跡機能を活用

✨ こんな方に最適： 大量の契約仕事を扱い、信頼性が高く透明性のあるレビュープロセスを必要とする法務チーム。

🧠 ご存知ですか？コロラド州では、カップルが司式者や証人なしで自ら結婚式を挙げる「セルフソレムナイゼーション」が認められています。州のステップに従えば合法です。珍しいですが、実際に存在する制度です。

9. ClickUp契約管理テンプレート

『ソーシャル・ネットワーク』でエドゥアルドがFacebookの持分がほぼ無価値に希薄化されていたと知るあのシーンを覚えていますか？その裏切りは映画的であり、契約上の問題でもあります。彼が追跡しなかった条項一つ一つ、確認しなかった署名一つ一つが所有権の喪失の結果につながったのです。これが契約管理の本質が「管理」と「保護」にある完璧な例です。

ClickUp契約管理テンプレートは、その管理権限をあなたに取り戻します。NDAやMSAからベンダー契約、不動産賃貸借契約に至るまで、あらゆる合意事項を体系的に管理する一元的な場所を構築します。

各レコードには関連法務文書、更新日、関係者、適用条項がリンクされているため、責任の所在が常に明確です。ダッシュボードとリマインダー機能により、更新時期やコンプライアンス審査、通知期間を、散在する受信トレイの通知に頼らず先回りして管理できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

NDA、MSA、DPA、雇用契約書、ベンダー契約書を完全なバージョン履歴と検索可能な条項付きで保管

更新日、有効期限、コンプライアンス期日を管理し、自動更新の黙示的継続や義務履行の漏れを防止します。

納品物、SLA、署名後の約束事項を監視する内部所有者を割り当てます

✨ こんな方に最適：契約ライフサイクルの全フェーズにおける完全な可視性と説明責任を必要とする法務チーム。

10. ClickUp 契約書補遺テンプレート

法務実務では、修正や追加条項が頻繁に発生します。ClickUpの契約書追加条項テンプレートを使えば、元の契約を破ることなく変更点を確実に文書化できます。

契約名、当事者、修正対象条項、正確な置換または追加条項、発効日を記録する構造化された法務テンプレートから始められます。管理対象契約書、関連法務文書、必要な承認書類を添付し、監査証跡を完全に完了しましょう。

カスタムフィールドでは、準拠法、通知要件、対価、必要署名などを明記できます。すべてが一箇所に集約されるため、バージョンの混同が減り、社内および取引先によるオンラインでの文書確認がより明確になります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

賃貸契約やサービス契約の期間延長、通知期間・料金・更新期間の設定更新

既存のSOWに新たな成果物、タイムライン、受入基準を追加して仕事を拡張

改訂されたセキュリティ義務、サブプロセッサーリスト、または管轄区域に関する文言でデータ処理フォームを修正

✨ こんな方に最適： 変更を迅速に正式化しつつ、明確で法的根拠のある契約記録を維持したいチーム。

11. ClickUp パートナーシップ契約書テンプレート

典型的な「シャーク・タンク」の場面を想像してみてください。創業者が株式と少額のロイヤルティを条件に取引を握手して合意。全員が笑顔になる。しかしデューデリジェンスが始まると、数字が変動する。この時点で双方を守る唯一の手段は、所有権、議決権、意思決定ルール、そして脱退時の対応を明記した明確なパートナーシップ契約書なのです。

ClickUpのパートナーシップ契約書テンプレートでは、出資、利益分配、経営権、紛争解決、退出条件を包括的にカバーします。

基本契約書、関連法務文書、資本構成表の詳細を添付ファイルで添付すれば、全ての情報を一箇所に集約できます。カスタムフィールドで準拠法、権利確定条件、買収式、重要条項を記録可能。これにより当事者は署名内容を正確に把握できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

所有権、出資額、議決権ルールを明確な定義で設定

権利確定、買収、解散の仕組みを追加し、出口戦略を予測可能に

NDA、知的財産譲渡契約、パートナーシップ修正契約をオンラインで一箇所に文書として保管

✨ こんな方に最適： 役割・所有権・意思決定を明確に定めて正式化したい起業家

12. ClickUp プロジェクト管理サービス契約書テンプレート

ClickUpのプロジェクト管理サービス契約書テンプレートは、範囲、マイルストーン、成果物、変更管理、支払い条件を1か所で定義するための構造化された法的テンプレートを提供します。

SOW（作業範囲明細書）、料金表、関連法務文書を添付し、カスタムフィールドでタイムライン、請求頻度、解約権限を管理。これにより双方が事前にプランを把握できます。このテンプレートは進行中のプロジェクトと書類内容を常に一致させます。

契約書の各セクションをタスクに変換し、所有者割り当て、ガントチャートやカレンダービューでの依存関係マッピング、レビューや承認のリマインダー設定が可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

範囲、成果物、前提条件、変更要求を、管理しやすい単一の文書にまとめて記録します

支払いをマイルストーンや受領書に紐付け、電子メールを漁らずにステータスを追跡

IT導入、マーケティングキャンペーン、不動産の内装工事など、タイムラインと承認が重要な場面で活用できます

✨ こんな方に最適： 明確で法的拘束力のある契約書に基づき、確実な成果物提供を求めるプロジェクトチーム。

13. ClickUp コンサルティング契約書テンプレート

世界の大物起業家でさえ、価値・責任・範囲を明確に定義した完璧な契約書を必要とします。ClickUpのコンサルティング契約書テンプレートは、まさにその実現を支援します。

個人コンサルタント、代理店、企業向けにカスタマイズ可能な法的文書を提供し、サービス内容、成果物、料金、契約条件を明確に定義します。支払い詳細、機密保持条項、責任リミットを指定できるため、双方が期待される内容と保護される範囲を正確に把握できます。

ClickUp内で、この契約書を進行中のクライアントプロジェクトに直接リンクできます。 条項を実行可能なタスクに変換し、成果物レビューのリマインダーを設定し、NDAや修正条項などの法的書類を添付して完全な可視性を確保しましょう。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

機密保持条項、知的財産条項、競業避止条項を追加し、クライアントデータとビジネス上の利益を保護します

タスク、期日、ステータス追跡を活用して改訂や更新を管理

すべての法務文書をオンラインで保管し、シームレスな共同作業と監査対応を実現します

✨ こんな方に最適： サービスの正式化とコンプライアンス確保を図りつつ、クライアントの信頼を維持したいコンサルタント、アドバイザー、企業様。

14. ClickUp サービス契約書テンプレート

優れたサービス契約書は、金銭、範囲、受入基準、タイムラインを明確に規定し、双方が仕事の進め方を正確に把握できるようにします。ClickUpのサービス契約書テンプレートは、その明確さをカスタマイズ可能な既成文書に変換します。

契約範囲、成果物、支払い条件を一箇所で定義し、SOW（作業範囲明細書）や必要な法的ドキュメントを添付ファイルとして添付できます。カスタムフィールドにより契約管理がさらに容易に。料金体系、請求サイクル、変更要求、解約条件、知的財産権の所有権を追跡可能で、双方の保護を実現します。

このテンプレートはチームの約束履行も支援します。条項をタスクに変換し、所有者を割り当て、カレンダーやガントチャートで承認状況を追跡可能。これにより紛争を減らし、承認プロセスを加速させ、信頼できる専門的な記録を作成します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

明確な範囲、受入基準、リンクされているSOW（作業範囲明細書）を明記したプロフェッショナルサービスをパッケージ化

支払いをマイルストーンや成果物に紐付け、電子メールで追いかけることなくステータスを追跡できます

不動産の内装工事、ITシステムの導入、マーケティングサービスを、依存関係と承認プロセスを明確に管理しながら進められます。

機密保持、データ保護、解約条項といった利便性を備えた契約書を、検索可能な単一文書にまとめられます

✨ こんな方に最適： 明確な法的条件に基づき、厳密な範囲設定、スムーズな引き継ぎ、期日厳守の納品を実現したいサービスプロバイダーや社内チーム。

15. ClickUp 会社ポリシーテンプレート

現代的な従業員ハンドブックの原型は、IBMの「基本理念」のような戦後の企業マニュアルに端を発します。しかし今日では、単なる企業文化以上の重大な問題が絡んでいます。例えばコンプライアンスのステップを怠れば、実際の罰則や訴訟に発展する可能性があるのです。

ClickUp会社ポリシーテンプレートは、明確なポリシーを「生きている法的文書」として作成・更新・公開できる一元管理ツールです。行動規範、休暇規定、リモートワーク、データセキュリティ、ハラスメント防止の各セクションを構築し、関連する法的フォームや承諾書を添付すれば、監査対応可能な記録が完成します。

また、方針を実践に移すのにも役立ちます。各方針に所有者を割り当て、年次レビューをスケジュールし、トレーニングや確認事項の自動リマインダーを設定できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ハンドブックの章、必須通知、管轄区域固有の追加条項をバージョン管理付きで一元管理

ハラスメント研修のサイクルを追跡し、修了記録を保管して州の要件を満たします

OSHA関連の安全ポリシーをタスクと期限に紐付け、更新漏れを防止

✨ こんなチームに最適： 各場所でポリシーを標準化し、確実なコンプライアンスを実現する人事・法務チーム

16. ClickUp 従業員ポリシーと手順テンプレート

文化は戦略を朝食に平らげる

ピーター・ドラッカーの不朽の洞察は、文書化された従業員ポリシーが多くのリーダーが認識している以上に重要である理由を完璧に捉えています。

ClickUpの従業員ポリシーと手順テンプレートは、人事チームが企業文化の価値を実行可能で透明性の高いポリシーに変換するのを支援します。入社手続きから給与計算まで、従業員ハンドブックの作成、レビュー、改善を行うための中央ワークスペースを提供します。

レビューサイクルの割り当て、ポリシー所有者のタグ付け、コンプライアンスメモの追加が可能。チームや規制の変化に合わせて、文書が常に最新の状態を維持します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

従業員向けポリシーの検索可能な一元管理ライブラリを維持

所有権を割り当て、ポリシー見直しサイクルを自動化

すべてのバージョンを監査対応状態に保ち、法改正にも準拠した状態を維持します

✨ こんなチームに最適： 強固で透明性の高い職場文化の形を定める人事・コンプライアンスチーム

ClickUpでコンプライアンスと法的準備を整えましょう

クライアント契約、ポリシー更新、パートナーシップ契約など、明確さが関係性を強固に保ちます。そして、それがこれらの法務テンプレートの真の目的です。💯

ClickUpが際立っている点は、単にテンプレートを提供するだけでなく、文書・期限・意思決定が一体となったスペースを提供することです。契約書の確認、フィードバック依頼タスクの割り当て、改訂履歴の追跡、さらには更新リマインダーの自動化まで可能です。

法務、運営、プロジェクト管理の各チームが文字通り同じページを共有しているようなものです。🎉

個人契約書、不動産フォーム、顧客契約書など、必要なものを素早く作成できるClickUpのオンライン法務テンプレートを活用しましょう。包括的なテンプレートを選択し、フィールドを入力して適切な条項を追加。印刷またはダウンロード後、簡単にアクセス権を共有できます。

疑問が生じた場合はコメントアイコンで回答を求め、作業中にコピーを作成して人気のある変更点や潜在的な変更点に対応する無制限のバージョンを保持し、家族や顧客への販売やオンボーディングにいつでも対応できるように準備を整えましょう。

無料の法務テンプレートをClickUpに登録して今すぐお試しください！