Googleカレンダーのタスクとイベント：主な違いと最適な活用方法

Google カレンダーは使いやすいですよね？何と言っても、年間を通じてスケジュールをプランしリマインダーを設定するのに役立ちます。そうすることで、物事がスムーズに進むのです。
しかし、ほとんどのユーザーはこのプラットフォームの真の潜在能力に気づいていません。例えば、誰かが外出中（OOO）の場合、チームに通知するためにカレンダーにイベントを設定します。これは典型的なイベントの例です。
一方、タスクはその名の通り、個々のやるべき事項として機能し、個人のコミットを整理・管理するのに役立ちます。
両者を混同することはよくあるため、このガイドではGoogle カレンダーにおけるタスクとイベントの鍵となる違いを明確にし、それぞれの適切な使用タイミングを解説します。
Google カレンダーのイベント
私は時間ブロックを使ってタスクをスケジュールする際、イベント機能を利用しています。完了したらGoogle カレンダーでチェックを入れます。
私は時間ブロックを使ってタスクをスケジュールする際、イベント機能を利用しています。完了したらGoogle カレンダーでチェックを入れます。
あるRedditユーザーがGoogle カレンダーのイベント機能でスケジュールを管理する方法です。しかし、なぜ多くのユーザーがこの方法を好むのでしょうか？イベント機能にはどのような機能があるのでしょうか？
Google カレンダーのイベント
Google カレンダーにおいて、イベントとは予定されたエントリーであり、活動、約束、またはコミットメントを表します。これによりユーザーは時間、場所、リマインダーを設定し、スケジュールを効果的に管理し、他者と連携することが可能になります。
Googleカレンダーのイベントが役立つのは以下の場面です：
✅ 重要な締切やコミットを逃さないよう、ミーティングや予定をスケジュールする
✅ 他者を招待し、カレンダーを共有し、チームの空き状況のビューを確認して、グループ活動をシームレスに調整する
✅ リマインダーと通知（電子メールまたはモバイル経由）を設定し、今後のイベント情報を確実に把握しましょう
📖 こちらもご覧ください:Google カレンダーのカスタム方法
イベントの作成と管理方法
Googleカレンダーでのイベント作成と管理は簡単です。以下に簡単なステップを説明します：
イベントの作成:
- Google カレンダーを開く：calendar.google.comにアクセスするか、モバイル端末でアプリを開いてください
- 日付と時刻の選択: 新しいイベントの作成を開始するには、希望の日付と時刻をクリックします
- イベントの詳細を追加:イベントのタイトルを入力説明、場所、ゲストなどの詳細を追加イベントを保存する適切なカレンダーを選択必要に応じてイベントの期間と繰り返しオプションを設定
- イベントのタイトルを入力してください
- 説明、場所、ゲストなどのイベント詳細を追加する
- イベントを保存する適切なカレンダーを選択してください
- 必要に応じてイベントの期間と再発設定を設定する
- イベントのタイトルを入力してください
- 説明、場所、ゲストなどのイベント詳細を追加する
- イベントを保存する適切なカレンダーを選択してください
- 必要に応じてイベントの期間と再発設定を設定する
- イベントを保存する：保存をクリックして、イベントをカレンダーに追加します
イベントの管理：
- イベントの編集: イベントをダブルクリックすると、イベントの詳細変更、時間の変更、リマインダーの調整が可能です。
- イベントの削除: イベントをクリックし、「削除」を選択するとカレンダーから削除されます
- ゲストの追加: イベントの詳細セクションで、参加者の電子メールアドレスを追加して招待します
- 通知の設定: イベントのリマインダーを設定し、電子メールやプッシュ通知でタイムリーなリマインダーを受け取るようにします
- 新しいカレンダーを作成する：プロジェクトや生活分野ごとに別々のカレンダーを作成します。「他のカレンダー」の下にある「他のカレンダーを追加」をクリックします。「新しいカレンダーを作成」を選択し、名前と説明を追加して「カレンダーを作成」をクリックします。
- 「その他のカレンダー」の下にある「他のカレンダーを追加」をクリックしてください
- 「新しいカレンダーを作成」を選択し、名前と説明を追加して「カレンダーを作成」をクリックします。
- 「その他のカレンダー」の下にある「他のカレンダーを追加」をクリックしてください
- 「新しいカレンダーを作成」を選択し、名前と説明を追加して「カレンダーを作成」をクリックします。
🧠 豆知識: 「カレンダー」という言葉は、ローマ時代の「kalendarium」に由来します。これは会計係が毎月の発生を記録するために使った台帳を指していました。奇妙なことに、月の初日は「kalends」と呼ばれ、借金の返済期限日でした。
効果的なイベント活用の例
Google カレンダーのイベントを最大限に活用するには、以下の実践的なシナリオを検討してください：
ミーティングのスケジュール設定
- 複数の参加者と調整するには「空き時間を探す」機能を活用しましょう
- ビデオ会議リンク（例：Google Meet）をイベントに直接追加する
- 参加者に招待状を送信し、出欠状況を追跡して出席情報を把握しましょう
- イベントの詳細に必要な添付ファイルやミーティングメモを含める
2. 予約枠の作成
- クライアントや同僚が簡単に予約できるように、特定の時間帯を設定した繰り返しイベントを作成する
- ウェブサイトにカレンダーを埋め込み、予約とスケジューリングを簡素化しましょう
3. スケジュールの整理
- イベントを色でコード化し、仕事、個人タスク、ミーティングを視覚的に区別しやすくする
- 異なるプロジェクトや責任範囲ごとに複数のカレンダーを作成する
- 繰り返しイベント（例：週次ミーティング）を設定して時間を節約しましょう
- 通知時間を最適化し、約束を確実に把握できるようにする
- 複数のタイムゾーンのビューを表示して、遠隔チームとの調整を効果的に行う
- 音声操作デバイスとカレンダーを同期し、ハンズフリーでイベントを管理しましょう
スケジュールをプランし効率化するためのこれらの機能を提供することで、Google カレンダーは集中力を維持するための頼りになるリソースとなります。
🧠 豆知識：7日間の週は月の周期の約4分の1に相当しますが、すべてのカレンダーがこのパターンに従っているわけではありません。フランス共和暦では10日間の週（デカド）が採用され、古代ローマでは市場開催日の間隔が8日間サイクルでした——週末がない生活を想像してみてください！
Google カレンダーのタスク
やることアイテムはタスクに設定することを強く推奨します。カレンダーにも表示されますが、完了マークを付けなければ自動的に翌日に繰り越されます。これにより見落としを防げます。
やることアイテムはタスクに設定することを強く推奨します。カレンダーにも表示されますが、完了マークを付けなければ自動的に翌日に繰り越されます。これにより見落としを防げます。
このRedditユーザーはGoogleカレンダーのタスク機能を最大限に活用しています。あなたも同じように活用する方法をご紹介します。
Google カレンダーにおけるタスクの理解
Googleカレンダーにおけるタスクは、統合されたToDoリストとして機能するやることです。これらはカレンダービュー内に表示され、ユーザーが責任を容易に管理できるようにします。
Googleカレンダーのタスクが役立つ点は以下の通りです：
✅ 期日と時刻を設定したやることアイテムを作成・管理し、タスクがイベントのようにカレンダーに表示されるようにする
✅ Gmail、カレンダー、ドキュメント、ドライブなどのGoogle Workspaceアプリから直接タスクにアクセスし、シームレスなワークフロー管理を実現
✅ Google Tasksアプリを使用し、タスクをデバイス間で追跡。タスクがカレンダーと自動的に同期されます
タスクの追加・変更・追跡方法
Googleカレンダーでのタスク管理は、ウェブインターフェースでもモバイルアプリでも簡単です。以下のステップに従って始めましょう：
1. タスクの追加
- Google カレンダーを開く：calendar.google.com にアクセスするか、モバイルアプリを開きます
- 「タスクを追加」をクリック：デスクトップ：空いている日付枠、または左上隅の「+ 作成」ボタンをクリックし、「タスク」を選択します
- デスクトップ: 空いている日付枠をクリックするか、左上隅の「+ 作成」ボタンをクリックし、「タスク」を選択します。
- デスクトップ: 空いている日付枠をクリックするか、左上隅の「+ 作成」ボタンをクリックし、「タスク」を選択します。
- モバイル: 「+」記号をタップし、「タスク」を選択します
- タスクの詳細を入力：タイトル：タスクの説明的な名前を入力説明：必要に応じて関連する詳細や指示を追加期日：タスクの進捗を追跡するための締切を設定
- タイトル: タスクの説明的な名前を付ける
- 説明: 必要に応じて関連する詳細や指示を追加してください
- 期日と時間：タスクの進捗を追跡するために期日を設定する
- タイトル: タスクの説明的な名前を付ける
- 説明: 必要に応じて関連する詳細や指示を追加してください
- 期日と時間：タスクの進捗を追跡するために期日を設定する
- 保存: 「保存」をクリックしてタスクをカレンダーに追加します
2. タスクの編集
- Google カレンダーを開く：既存のタスクをビューするため、カレンダーに移動します
- タスクをクリック：変更したいタスクを選択してください
- 詳細の編集：必要に応じてタイトル、説明、期日、または時間を更新します
- 保存: 変更を適用するには「保存」をクリックしてください
3. タスクの追跡と管理
- タスクのビュー:サイドパネル: Google カレンダーを開き、サイドパネルの「タスク」アイコンをクリックカレンダービュー: 期日付きのタスクはカレンダー上でイベントと並んで表示されます
- サイドパネル: Google カレンダーを開き、サイドパネルの「タスク」アイコンをクリックします
- カレンダービュー: 期日付きのタスクはカレンダー上でイベントと並んで表示されます
- 完了としてマークする:サイドパネル: タスクの横にあるチェックボックスをクリックして完了としてマークカレンダービュー: タスクをクリックし、「完了としてマーク」を選択
- サイドパネル: タスクの横にあるチェックボックスをクリックして完了するとしてマークする
- カレンダービュー: タスクをクリックし、「完了する」を選択します
- サイドパネル: Google カレンダーを開き、サイドパネルの「タスク」アイコンをクリックします
- カレンダービュー：期日付きのタスクはカレンダー上でイベントと並んで表示されます
- サイドパネル: タスクの横にあるチェックボックスをクリックして完了するとしてマークする
- カレンダービュー: タスクをクリックし、「完了する」を選択します
- タスクの削除:サイドパネル: タスクにカーソルを合わせ、「削除」アイコンをクリック カレンダービュー: タスクをクリックし、「削除」を選択
- サイドパネル: タスクにカーソルを合わせ、「削除」アイコンをクリック
- カレンダービュー：タスクをクリックし、「削除」を選択します
- タスクの整理:リスト: タスクを作成し、異なるリストに分類して整理するサブタスク: サブタスクを追加して複雑なタスクを分解する
- リスト: タスクを作成し、異なるリストに整理して分類する
- サブタスク: サブタスクを追加して複雑なタスクを分解する
- サイドパネル: タスクにカーソルを合わせ、「削除」アイコンをクリック
- カレンダービュー：タスクをクリックし、「削除」を選択します
- リスト: タスクを作成し、異なるリストに整理して分類する
- サブタスク: サブタスクを追加して複雑なタスクを分解する
🧠 豆知識：なぜ9月、10月、11月、12月の数字が月名と一致しないのか不思議に思ったことはありませんか？ローマカレンダーはもともと3月から始まる10か月しかなく、60日間が割り当てられていなかったのです！後に1月と2月が追加され、他の月がずれて月名が同期を乱したのです。
ClickUpなどの生産性向上ツールとの連携
Googleカレンダーはスケジュール管理に効果的ですが、あくまで外部ツールです。つまり、ユーザーはワークスペースから直接、会話をミーティングに変換したり、フィードバックをタスクに変換したりすることはできません。
また、タブ間の切り替えを頻繁に行う必要があり、従業員が既に情報の検索に60%以上の時間を費やしていることを考慮すると、これは課題となります。
ClickUpとGoogle カレンダーを連携させることで、こうした非効率性が解消され、プラットフォームをまたいだタスクとイベントの管理がスムーズに行えるようになります。
まず、ClickUpでは期日付きタスクがGoogle カレンダーと自動的に同期されるため、一方のプラットフォームでの更新がもう一方にも反映されます。
考えてみてください：予定外のミーティングのために、タスクのスケジュールを何度変更しなければなりませんか？ この連携機能は、タスクを時間枠に変換することでタイムブロックを容易にし、ユーザーが自身のスケジュールのクリアなビューを把握できるようにします。
さらに、日常的なタスクは自動化できるため、手動での更新作業が減り、期限の遅れも最小限に抑えられます。この連携がGoogle カレンダーの自動化を実現するその他の方法をご紹介します：
✅ タスクとイベントをプラットフォーム間で同期し、リアルタイムで更新されるようにする
✅ タスクをカレンダーのスロットとして割り当てることで時間を効果的にブロックする
✅ 日常的な雑務を自動化し、手動更新を減らす
✅ ClickUpの高度な機能で目標とプロジェクトの進捗を追跡する
📮 ClickUpインサイト：アンケートの回答者の約35%が、Mondayを週で最も生産性の低い日と認識しています。これはおそらく、週の始めに優先度が明確でないことが原因と考えられます。
ClickUpのタスク管理ソリューションは、割り当てられた全タスクに明確な優先度を設定できるようにすることで、この不確実性を解消します。
さらに、AI搭載アシスタント「ClickUp Brain」が質問に答え、何をいつやることなのかを常に把握できるようにサポートします。
イベント vs リマインダー vs タスク
両者の違いを明確にし、それぞれの最適な活用シーンを特定しましょう。
イベント、リマインダー、タスクの主な違い
イベントは、特定の活動やミーティングをスケジュールし、カレンダー上で時間をブロックするために使用します。これにより参加者はスケジュールを把握し、計画を立てることができます。イベントには開始時間と終了時間が設定され、場所、ゲストリスト、通知を含めるオプションもあります。
📌 例: 午後3時から4時まで予定されたチームミーティング（Google Meetリンクと招待参加者を設定）。または、場所の詳細が記載された医師の予約（他の予定との重複を防ぐため時間をブロック）。
一方、リマインダーは、特定の時間や場所で完了するべき行動やタスクについてユーザーに通知します。イベントとは異なり、リマインダーはカレンダー上で時間をブロックするものではなく、単純なプロンプトとして機能します。
ユーザーは繰り返しリマインダーを設定でき、完了マークを付けるまで可視性があり続けます。カレンダー上のイベントについてリマインダーを受け取ることも選択可能です！
📌 例: 午後5時にクライアントへ電話するリマインダー（モバイル通知をトリガー）。毎週火曜日午後8時に繰り返される服薬リマインダー。
最後に、タスクは追跡と完了が必要な「やること」を管理します。カレンダー上で時間をブロックするものではなく、完了マークが付けられるまで可視性を保ちます。
タスクには期日やサブタスクを設定できるため、継続的なプロジェクトに最適です。イベントとは異なり、タスクは期日を過ぎても存在し続け、完了していない場合は翌日に繰り越されます。
📌 例: 毎週の食料品買い出しのToDoリスト。必要なものを漏れなく把握するためのサブタスク付き。
💡 プロの秘訣: 立て続けのミーティングや期限切れに圧倒されていませんか？カレンダーを整理する方法を読んで、スケジュールを最適化し、管理を取り戻す実践的なヒントを入手しましょう！
機能の比較分析
以下のテーブルは、Googleカレンダーにおけるイベント、リマインダー、タスクの主な違いを明確に示しており、それぞれの独自の機能と利点を理解しやすくしています。
|機能
|イベント
|リマインダー
|タスク
|目的
|特定の活動をスケジュールし、時間をブロックする
|ユーザーに特定のアクションを通知する
|やることアイテムを管理し、進捗を追跡する
|時間配分
|カレンダー上で時間をブロックする
|時間ブロックではなく、単なる通知です
|時間ブロックなし；完了するまで継続
|完了ステータス
|時間が経過すると自動的に完了する
|完了マークが付けられるまで残る
|完了マークが付けられるまで継続する
|繰り返し設定オプション
|繰り返し設定が可能
|繰り返し設定が可能
|期日や定期的なタスクの設定が可能
|通知
|イベント前のリマインダー通知を設定する
|指定した時間や場所で通知を送信します
|デフォルト通知はありませんが、リマインダーを追加できます
|場所/ゲスト
|場所やゲストリストを含めることも可能です
|場所に基づくリマインダーが可能
|場所やゲストのオプションはありません
|連携
|Google Meetやその他のGoogleアプリと同期します
|Google タスクに統合
|Google タスクと連携し、カレンダーに表示されます
|例
|チームミーティング、医師の診察予約、休暇
|ゴミ出し、クライアントへの電話
|レポートの提出、やることリストの管理
📖 こちらもご覧ください:Excel & ClickUpで使える無料イベントプランテンプレート＆チェックリスト
Googleカレンダーにおけるタスクとイベントの活用におけるリミット
前述の通り、Google カレンダーはスケジュールややることリストの管理に有用ですが、多くの手作業を必要とします。さらに、ユーザーが考慮すべきいくつかのリミットがあります。
高度なタスクの依存関係やサブタスクは含まれません
スケジュール管理とタスク整理のためにGoogle カレンダーを活用しようとしています。しかし、タスクの効果的な使い方が全く分かりません。例「週次掃除タスク」を設定したいのですが、これは毎週木曜日に繰り返し発生します（ここまでは簡単です）。しかし、進捗に応じてチェックできるサブタスクを追加することは可能でしょうか？
スケジュール管理とタスク整理のためにGoogleカレンダーを活用しようとしています。しかし、タスクの効果的な使い方が全く分かりません。例「週次掃除タスク」を設定したいのですが、これは毎週木曜日に繰り返し発生します（ここまでは簡単です）。しかし、進捗に応じてチェックできるサブタスクを追加することは可能でしょうか？
このRedditユーザーが直面している問題は、Google カレンダーではタスクの依存関係を作成したり、進捗を追跡するためのサブタスクを追加したりできないことです。
複雑なタスクを管理しやすい小さなステップに分解したいユーザーは、手動で複数のタスクを作成する以外に選択肢がありません。これにより、単一タスク内の段階的な進捗を追跡することが困難になります。
チーム向けの限定的なコラボレーション機能
Googleカレンダーは主に個人の時間管理を目的として設計されているため、チームコラボレーションを効果的にサポートする能力にはリミットがあります。
ユーザーがイベントをスケジュールしたりゲストを招待したりすることは可能ですが、特定のチームメンバーにタスクを割り当てたり、複数ユーザーにわたる進捗を追跡したりする機能は備えていません。
タスクは作成者本人にしか可視性がないため、責任を委任したり進捗を共同で管理したりする方法がありません。
💡 プロの秘訣 : チームのスケジュールを効率的に管理したいですか？タスク割り当ての効率化、リアルタイム更新の実現、チーム連携の強化を実現するトップクラスのアプリを見つけるために、チーム向けベストワークスケジュールアプリを探索しましょう！
高度な生産性分析の不足
Google カレンダーはスケジュールとタスクの基本的な概要を提供しますが、時間の使い方を測定する高度な生産性分析機能は備えていません。
タスクの完了率を追跡したり、カテゴリ別の時間分析を行ったり、詳細な生産性レポートを生成する組み込み機能はありません。時間の経過に伴う効率性を評価したいユーザーは、サードパーティ製ツールに頼るか、分析のために手動でデータをエクスポートする必要があります。
そしてもちろん、こうした知見がなければ、個人やチームが生産性の向上に向けたデータに基づいた意思決定を行うことは困難です。
💡 プロの秘訣 : スケジュール管理に苦労していませんか？タスク管理を簡素化し生産性を向上させる、知っておくべき画期的なGoogle カレンダーの活用術をチェックしましょう！
より高度なタスク＆イベント管理のための最適な代替手段
「なぜ誰もGoogle カレンダーより優れたものを作らないのか？」
これは、あるビジネスプロフェッショナルがより高度なGoogle カレンダーの代替手段を探していたRedditスレッドの見出しです。その人物は次のように説明しました：
「要約：より優れたカレンダーソフトを求めて苛立つビジネスプロフェッショナル。なぜGoogle カレンダー向けの『Superhuman』がまだ存在しないのか理解しようとしている。」
Googleカレンダーはブラウザ上で便利ですが、特にタスクとカレンダーイベントをシームレスに連携させる点において、ユーザーはさらなる機能を求めています。
幸いなことに、ClickUpはこのギャップを埋めることで、タスク管理とスケジューリングを1つの強力なイベントプランソフトウェア（その他にも様々な機能を備えています）に統合しています。
こちらもご覧ください：イベントプロジェクト管理：戦略、ツール、およびヒント
ClickUpカレンダーでタスクとスケジュールを効果的に管理する方法
Google カレンダーはミーティングや予定の追跡に優れていますが、実際の仕事（タスク、期限、共同作業）の管理となると不十分です。ClickUpカレンダーは従来のカレンダーを超え、そのギャップを埋めます。
タスクとカレンダーの統合ビューを構築する
ClickUpでは、カレンダーイベントと並行してタスクを作成・追跡・管理できるため、統一的なタスクビューで作業負荷を把握できます。
期限が迫っているもの、進行中のもの、今後の予定をすべて同じビューで可視化でき、カレンダー上でタスクをドラッグ＆ドロップしてスケジュールを素早く調整できます。
💡 プロのコツ : ClickUp内で外部カレンダー（Google、Outlook、Apple）をリンクされている状態に設定し、スケジュールを一元管理しましょう。個人・チーム・プロジェクトのイベントを一元ビューで表示することで、スケジュールの重複や見落としを防げます。
双方向同期により、いずれかのカレンダーで更新すると自動的に他のすべてのカレンダーに反映されるため、スケジュールは常に正確に保たれます。また、ClickUpカレンダーには担当者、優先度、タグ、カスタムフィールドでフィルターを適用できます。これにより、タスクのみや優先度の高い期限といった特定のアイテムに集中できます。
ClickUpの事前作成済みテンプレートを使えば、すべてのコミットを簡単に管理できます。
ClickUpのカレンダープランナーテンプレートは、あなたとチームがタスクと期限を一箇所で管理するのに役立ちます。
- 6つの異なるステータス（ブロック済み、キャンセル済み、完了、進行中、保留中）を使用してタスクを整理・追跡する
- タイムラインビューで全てのタスクとイベントを統合的に把握
- サマリービューを使用して、今後のタスクとイベントの概要を把握する
構造化されたワークフローを作成する
ClickUpタスクでは、各タスクとサブタスクに個別の説明、添付ファイル、依存関係を設定可能。これにより進捗をブロックしている要因やレビューが必要な項目を簡単に追跡できます。
この階層は、Google カレンダーがタスク管理において提供しないレベルの構造性を与えます。
ClickUpはZohoなどの他プラットフォームともシームレスに同期し、一方で行った更新がもう一方にリアルタイムで反映されます。また、ClickUpの連携機能を通じてTogglやHarvestなどの時間追跡ツールをリンクすることも可能です。
💡 プロの秘訣 :ClickUpのAIエージェントでスケジュールを自動化しましょう。集中作業のための時間をインテリジェントに確保し、タイムリーなリマインダーを送信、カレンダーに基づいてタスクを更新、定期的なミーティングを自動処理（事前準備の割り当てを含む）し、集中力を守ります。
時間ブロックで仕事の優先順位を明確に
タスクをカレンダーに直接ドラッグして時間をブロックできます。やことは以下の通りです：
- 左サイドバーを展開してタスクをビューする
- 優先度、期限切れ、またはバックログセクションからタスクをドラッグし、目的の日時にドロップします
- 「時間をブロック」をクリックして確定・保存します
カレンダービューで新しいタスクを作成する
ClickUpカレンダービューから直接タスクを作成するには：
- ビュー・バーからカレンダービューを開く
- 左上隅の「タスクをスケジュール」ボタンをクリックしてください
- タスクの詳細を追加：タイトル：タスク名説明：関連情報を追加期日：タスク完了する締切日時を指定
- タイトル: タスク名
- 説明：関連情報を追加する
- 期日と時間：タスクを完了する期限を指定する
- タイトル: タスク名
- 説明：関連情報を追加する
- 期日と時間：タスクを完了する期限を指定する
- タスクを特定の時間帯にドラッグ＆ドロップして整理を改善しましょう
この機能により、ユーザーは期日のあるタスクを操作しやすいレイアウトで視覚化できます。
📖 こちらもご覧ください:Word、Excel、ClickUpで使える無料デイリープランナーテンプレート
カレンダー上のタスク内に重要な情報を直接表示する
ClickUpのカスタムフィールドを使えば、タスク所有者、チャネル、期日などの重要な情報をタスク内に直接追加できます。これにより、ワークフローに重要な方法でフィルタリング、並べ替え、レポート作成が可能になります。
カスタムステータスとタスク優先度（緊急、高、通常、低）を組み合わせれば、すぐに何に優先的に取り組むべきかがわかります。カレンダーイベントを色でコードするよりもスマートなプラン方法です。
ミーティング終了後、ミーティングメモとアクションアイテムが直接タスクに反映されるため、全ての情報を一元管理できます。
カレンダーをカスタムして管理性を向上させる
ClickUpでは、パーソナライズされたカレンダー体験のための豊富なカスタムオプションを提供します：
- カレンダーの右上隅にある設定アイコンをクリックしてください
- 以下のオプションを有効または無効にします：イベントの残り時間を表示：進行中のイベントの残り時間を表示イベントの単色表示：タスクとイベントを視覚的に区別自分に割り当てられたタスクを表示：期日付きで割り当てられたタスクを表示
- イベントの残り時間を表示：進行中のイベントの残り時間を表示します
- イベントには色を使用：タスクとイベントを視覚的に区別する
- 自分に割り当てられたタスクを表示：期日付きの割り当てタスクを表示します
- イベントの残り時間を表示：進行中のイベントの残り時間を表示します
- イベントには色を使用：タスクとイベントを視覚的に区別する
- 自分に割り当てられたタスクを表示：期日付きの割り当てタスクを表示します
効果的なタスクとスケジュール管理のためにAIと自動化を活用する
ClickUpの統合AIは、タスクの優先度、期日、および勤務時間に基づいて最適な時間帯を提案します。カレンダーのサイドバーから特定のタスクに取り組むべき時間帯に関するAIによる提案を取得でき、スケジュールをより効率的に管理できます。
ClickUp Brainに今後のミーティングについて尋ねたり、カレンダーの要約を取得したり、新しいイベントのスケジュール設定を依頼することも可能です。
💡プロのコツ：ClickUp Brain MAXの「Talk to Text」機能を使えば、声だけでClickUpに新しいタスクやイベントの設定ができます。
- ClickUp Brain MAX（AI搭載デスクトップコンパニオン）を開くか、ClickUp内の「Talk to Text」をサポートするエリアを選択してください。
- ミーティングの依頼は明確に記述してください。例：「新しいブログ戦略について話し合うため、明日午後3時にテッドとブレイクとのミーティングを設定してください。」
- AIがあなたの発話をテキストに変換し、リクエストを処理します。その後、提供された詳細情報を入力して、カレンダーイベントまたはミーティング招待を作成します。
- 提案されたミーティングの詳細を確認し、必要に応じて確定または編集すると、AIがミーティングをスケジュールし、チームメンバーを招待します
ClickUpはタスクとイベントをプロのように扱います
smallcaseのプロダクトマネージャーであるKartikeya Thapliyalが強調したように：
期限までにタスクを完了する為のカレンダー活用は常に重要です。ClickUpでは、タスクと共に期限がカレンダー上に可視性があるため、1日/1週間の作業量のプランが非常に簡単かつ迅速に行えます。
期限までにタスクを完了する為のカレンダー活用は常に重要です。ClickUpでは、タスクと共に期限がカレンダー上に可視性があるため、1日/1週間の作業量のプランが非常に簡単かつ迅速に行えます。
今日の多くのチームは、仕事の拡散に悩まされています。つまり、仕事のタスクが相互に接続されていない様々なツール、プラットフォーム、システムに分散している状態です。チームは業務に不可欠な情報を探すのに貴重な時間を浪費し、ツール間を頻繁に切り替え、ファイルの場所を探し、異なるプラットフォーム間で更新内容を重複して入力しています。
カレンダービュー、AI搭載スケジューリング、シームレスなGoogle カレンダー連携といった機能により、ClickUpはユーザーが複数のツールを切り替えることなく、タスクの時間をブロックし、優先度を管理し、作業負荷を手間なく整理することを支援します。
ClickUpに登録して、ワークフローに新たな注文をもたらしましょう。