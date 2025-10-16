アイデアが突然湧き上がる瞬間があります。そんな時、タイプするために中断したり、ペンと紙を探している間に思考の流れが途切れたりするのは避けたいやることの一つです。
ChatGPTの音声テキスト変換は、こうしたアイデアをざっくりと出し合うのに最適です。
またミーティング中なら、口に出した途端にフォームになっていないアイデアについて、ChatGPTの音声テキスト変換機能に即座にフィードバックを求めることも可能です.
大まかな構想を話せば、ChatGPTがリアルタイムでそれを記録し、整理し、さらに発展させます。
生活が楽になりますよね？
ChatGPTの音声テキスト変換でアイデアを捉える方法を見てみましょう。
ChatGPTの音声テキスト機能とは？
ChatGPTの音声テキスト変換機能（音声モード）は、入力操作の代わりに話しかけることで、発話をリアルタイムでテキストに変換します。自動音声認識（ASR）技術を用い、発言内容を捕捉し、ChatGPTが理解・応答可能なプロンプトやメモに変換します。
タイピングでは思考を整理するために一時停止が必要です。しかし音声入力（または音声コマンド）は思考の自然なペースに追従します。句読点やスペルを気にせず、完了する文で話したり、文の途中で考えを変えたり、初期のアイデアをとりとめもなく話したりできます。
つまり、ChatGPTの音声テキスト変換は、チャットボットと話しているというより、手軽なサイズの専門知識を持つ相手と会話している感覚に近いのです。
前述の通り、AIツールの音声入力はミーティングやブレインストーミングといった迅速な状況で活用されています。
ミーティングメモに/AIを活用する方法について詳しく知りたい場合は、こちらのビデオをご覧ください。
ChatGPT音声モード vs. タイピング
ChatGPT使用時における音声入力と従来の手入力の比較は以下の通りです：
|アスペクト
|音声入力
|タイピング
|スピード
|話すだけで思考をキャプチャ。タイピングより速く
|遅い；入力速度のリミットにより
|アイデアのフロー
|今この瞬間に集中できる。コンテキストの切り替えは不要です
|思考と入力の切り替え時にフローが妨げられる可能性があります
|努力
|ハンズフリーで努力いらず
|常時手動入力が必要
|トーンと表現
|自然な会話調が伝わる
|デフォルトでよりフォーマルな、または編集済みのトーン
|即座の記録
|つかの間のアイデアやライブディスカッションに最適です
|素早く移り変わる思考を捉えるのは難しい
|ユースケース
|ミーティング、ブレインストーミング、簡単なメモ
|詳細な編集、構造化された長文執筆、技術的なプロンプト、コード、フォーマットが複雑なコンテンツ、静かな環境
👀 ご存知ですか？ ASR技術は人間のタイピング速度をはるかに上回る速度で音声を処理します。現代の音声認識システムは1分間に200語以上を処理しますが、人間の平均タイピング速度は約40～60語/分です。
ChatGPT音声モードのシステム要件
トラブルシューティングに手間取るのは嫌ですよね？ChatGPTで音声テキスト変換を使う前に、お使いの機器が基本要件を満たしているか確認しましょう：
- Windows/Mac/Android/iOSデバイスとの互換性を確認してください。ChatGPTアプリの最新バージョン、またはGoogle ChromeやMicrosoft Edgeなどのサポートブラウザをご利用いただけます。
- 正常に仕事するマイクは必須です。内蔵マイクでも問題ありませんが、よりクリアな音質を求めるならヘッドフォンや外部マイクの使用が最適です。
- シームレスな体験のためには、ChatGPTアプリ（デスクトップ/モバイル）をダウンロードしてインストールしてください。ブラウザの方が使いやすい場合は、ご心配なく。ChatGPTはデスクトップ版でも音声チャットを提供しています。
- 安定したインターネット接続が必須です。ChatGPTの音声入力はクラウドベースの/AIに依存しています。通信遅延が発生すると、リアルタイム音声認識が中断されます
- デスクトップユーザーは、Windows 10以降または最新のMac OSバージョンが必要です。
- ChromeやEdgeをご利用の場合、ChatGPT用ボイスコントロールなどのブラウザ拡張機能を使えば、ダウンロード不要で直接会話を開始できます
👀 ご存知でしたか？ChatGPTの音声モードはWhisperで音声認識を処理し、別のテキスト読み上げ（TTS）モデルがGPTの応答を音声に変換しています。
ChatGPTで音声入力を有効にする方法
ChatGPTの音声入力はモバイルアプリ（iOSとAndroid）およびデスクトップブラウザで仕事していますが、デフォルトでは有効になっていません。必ず有効化してください：
1. ChatGPTの設定を開く
モバイル版：プロフィール写真をタップし、設定へ移動
ウェブ上では：自分の名前またはプロフィールアイコンをクリックし、設定に移動してください
2. 音声設定に移動
「機能」または「ベータ機能」内の音声またはスピーチを選択してください（音声モードと表示される場合があります）。
3. 音声を選択
利用可能な音声（例：エンバー、ブリーズ、コーブ、ジュニパー、スカイ）から1つを選択してください。
4. マイクへのアクセスを許可してください
ChatGPTにデバイスのマイク使用を許可してください。
有効化すると、音声会話を開始するためのヘッドホンアイコン（モバイル）またはマイクアイコン（ウェブ）が表示されます。
👀 ご存知でしたか？ ChatGPTの利用は個人用途へ大きくシフトしています。約13か月間の約150万件のプロンプト調査では、クエリの70%以上が仕事以外の個人利用目的であり、これは約53%から増加した数値です。
📚 こちらもご覧ください：ChatGPTは音声文字起こしができますか？
ChatGPTモバイルおよびWebアプリで音声入力を使用する方法
モバイルアプリ（iOS/Android）で
1. ChatGPTアプリを開き、画面右下のヘッドフォンアイコンをタップします。
2. 9種類の音声から選択可能です。
3. アプリがプロンプトしたら話し始めてください。ChatGPTがリアルタイムで音声を文字起こしし、必要に応じて音声で応答します。
4. さらに、追加の入力が必要な箇所からボットに続きを拾ってもらうことも可能です。
ウェブアプリ上で
1. ブラウザでChatGPTを開き、メッセージバー内のマイクアイコンをクリックしてください。
2. プロンプトを話すと、テキストとして表示されます。ChatGPTは通常通り応答します。
3. チャット終了後、チャット内容の文字起こしバージョンが提供されます。
📚 こちらもご覧ください：ビデオにナレーションを追加する方法
ChatGPTの音声認識精度を向上させる方法は？
ChatGPTは多くの場合、出力結果において優れた性能を発揮しますが、音声認識が失敗することもあります。
では、音声認識の精度を向上させるにはどうすればよいでしょうか？その方法を見ていきましょう：
- 短いフレーズで話す:Redditユーザーの一人は、15～20秒程度の短いフレーズで話す方法が非常に仕事になるとメモしています。場合によってはそれ以上の長さでも機能することがあります
- 言語設定の確認： ChatGPTが話している言語に設定されていることを確認してください。Whisperは多くの言語に対応していますが、設定の不一致は精度を低下させる可能性があります
- 声の重なりを避ける: 複数人が話す場合、最適な結果を得るには一度に1人だけが話してください
- ボイスアイソレーションマイクモード： iOSで音声モードを使用する場合、ボイスアイソレーションマイクモードを有効にすると、中断を防ぎ明瞭さを向上させます
- 句読点プロンプトの使用: ミーティングのメモやコンテンツを起草する際、構造化されたテキストが必要な場合は「コンマ」「ピリオド」「クエスチョンマーク」と発声してください
👀 ご存知でしたか？ ChatGPTは一部のテキスト注釈タスクにおいてクラウドワーカーを上回ります。研究では、スタンス検出やトピック検出などのタスクにおいて、ChatGPTはMTurkクラウドワーカーよりも精度と合意率の両面で優れており、注釈あたりのコストも大幅に低減されました（約0.003米ドル）。
⚡ テンプレートアーカイブ：様々なミーティングタイプに対応したFreeのミーティングメモテンプレート
ChatGPT音声入力の最適な活用例
タイピングが思考を妨げたり遅らせたりするインスタンスの場合、ChatGPTの音声入力は最適な選択肢です。
最も明らかな用途であるアイデアの捕捉以外にも、日常生活で活用できる方法をいくつかご紹介します。
1. AIを使った面接練習
面接の質問をシミュレートできるコーチがいたら？練習相手としてリアルタイムでフィードバックをくれる存在がいたら？
AIを活用して、このやることが実現する方法をご紹介します。
例、まず役割と採用担当者の情報（職務内容、会社概要、担当者の課題、面接質問）を追加し、履歴書をChatGPTにアップロードします。その後、プロンプトを使用して面接質問を生成します。
音声インターフェースに切り替えます。なぜテキストベースのインターフェースから開始し、直接音声モードにしないのか？ テキストでは以下のことが可能だからです：
- 職務内容、履歴書、企業背景を音声入力エラーなしで貼り付け
- 面接官のペルソナと評価基準（スキル、文化、役割固有の能力）を定義する
- 再利用可能な資産を構築しましょう——問題集、フォローアップ、採点シート、サンプルの模範解答など——
- これらをチャットに固定して、簡単に参照できるようにします。
音声での操作はエラーが生じやすく、編集も困難です。
その後、音声モードに切り替えて実践的な練習を。ChatGPTに「インタビュアー役を演じて」と依頼しましょう。
💡 プロのコツ： 各質問の後、3つのフィードバック項目（明瞭さ、構成、インパクト）とフォローアップ質問を提示するよう依頼しましょう。
2. リアルタイム翻訳で新しい言語を学ぶ
英語など一つの言語で話しかけると、ChatGPTが別の言語で応答し、発音のヒントも完了する形で提供します。
「[言語]の練習を手伝ってくれますか？」と声をかけるだけで、会話のきっかけや基本語彙、番号の練習をガイドします。
中断した箇所を記憶するため、まるで継続的な言語指導者がいるような感覚です。Duolingoなど必要ありません。
📚 こちらもご覧ください：ボイスメモの文字起こし方法
3. 現実世界のオブジェクトに関する回答を得る
高度な音声機能では、ChatGPTのマルチモーダル能力を活用し、目にしたものについて話すことが可能です。ChatGPTのウェブサイトまたはモバイルアプリから直接お試しいただけます。
音声モード中にカメラを開き、オブジェクトを向けて質問してください。
絵画の識別であれ植物種の同定であれ、ChatGPTはビュー内の対象を認識し、数秒でその正体を教えてくれます。
💡 プロのコツ： ChatGPTがビュー内の内容を認識したら、そこで止まらず、その記憶のような能力を活用しましょう。
例えば、「この会話を要約してメモとして保存したい」と言うだけで、単にオブジェクトを認識するだけでなく、その洞察を即座に活用可能な整理された出力に変換します。まるでAIボイスレコーダーがすぐに使える文字起こしを作成するように。
4. 様々なニーズに対応したアクセシビリティ
音声モードにより、視覚障害やディスレクシアのある方にもChatGPTが利用しやすくなります。
質問を話しかければ、好みのペースで回答が読み上げられます。開始・停止はワンタップで操作可能。キーボード操作の手間なく、スムーズにナビゲートしながら学べます。
📚 こちらもご覧ください：コミュニケーションを円滑にする最高の音声メッセージツール
5. ブレインストーミングの高速化
アイデアがタイピングの速度を超えて湧き出る時、音声モードが追従します。ChatGPTはあなたの相談相手となります。アイデアを投げかけると、音声モードが会話しながら思考を発展させる手助けをします。
即座に応答するため、作業の流れが途切れることはありません。アイデアが完全にフォームになるまで、創造的なフローを維持できます。
6. 素早いリマインダーとタスク
音声入力により、小さなタスクが発生した瞬間に簡単に記録できます。「5時までにレポートを送る」や「サムにフォローアップする」といった指示を口にするだけで、タスクを忘れる前に捕捉できます。マルチタスク中に特に便利です。
⚒️ 生産性ハック：すべてのプロジェクトをClickUpで管理しているなら、文書作成用に別のアプリは必要ありません。ClickUp Brainを文脈理解型AIライティングアシスタントとして活用し、あらゆる文書の下書きを作成しましょう。
さらにステップを踏み、Brainに依頼すれば、それらを期日と担当者付きのタスクに変換することも可能です.
7. ミーティングと議論
ミーティング後、メモをゼロから入力するより口述する方が簡単です。決定事項、アクションアイテム、要約を詳細が記憶に新しいうちに素早く口述すれば、メモ取りに埋もれることなく会話に集中できます。
📚 こちらもご覧ください：ミーティングメモにAIを活用する方法
ClickUpインサイト：当社のミーティング効果アンケートによると、回答者の12%がミーティングが過密だと感じ、17%が長すぎると回答し、10%がほとんど不要だと考えています。*
別のClickUpアンケートでは、回答者の70%が「可能なら喜んで代理人をミーティングに派遣する」と認めた。
ClickUpの統合型AIノートテイカーは、完璧なミーティング代理人となります！重要なポイント、決定事項、アクションアイテムをAIが記録する間、あなたはより価値のある仕事に集中できます。ClickUp Brainによる自動ミーティング要約とタスク作成機能で、ミーティングに出席できなくても重要な情報を見逃すことはありません。
💫 実証済み結果：ClickUpの会議管理機能を導入したチームでは、不要な会話やミーティングが驚異の50%削減されたとレポートされています！
ChatGPT音声認識の問題のトラブルシューティング
ChatGPTの音声モードはWhisper技術で動作し通常は正確ですが、時折単語を聞き間違えたり、遅延したり、音声認識に失敗することがあります。これらの問題のほとんどは簡単に修正可能です。
❗ 音声モードが起動しない、または頻繁に切断される場合は、アプリまたはブラウザタブを再起動し、インターネット接続が安定していることを確認してください。また、デバイスの設定でマイクの許可を許可しているか確認してください。
❗ 音声文字変換が予期せず言語を切り替える場合があります。その際は、再度話す前に使用したい言語を手動で設定してください。改善されない場合は、ログアウト後に再ログインするか、アプリを再インストールして音声モードを完全にリセットしてください。
❗ 複数の声が重ならないようにしてください。周囲で複数の人が話していると、Whisperが言葉を混同する可能性があります。一度に話すのは一人だけにしてください。
❗ 他の音声アプリはオフにしてください。バックグラウンドで再生中の音楽やビデオはマイクの占有を競い、認識精度を低下させる可能性があります。
⭐ 特典： ChatGPTの音声モードは音声をテキストに変換するのに優れていますが、文字起こしで終わります。ClickUpのAIエージェントはそれをアクションに変えます。
- 事前構築済みエージェントがプロジェクトプラン、メモを要約する、進捗報告作成、サブタスク下書きなど一般的なタスクを処理——すぐに使える状態です
- カスタムエージェントはワークスペースに合わせてカスタマイズ可能。ドキュメントやタスクを学習させ、文脈を把握した出力を生成します
単なる文字起こしにとどまらず、自動でタスクやプラン、フォローアップに変換する手助けをします。
ChatGPT vs. 他の音声アシスタント
従来の音声アシスタントは質問ごとにリセットされますが、ChatGPTは思考を積み重ねていきます。両者の強みを比較してみましょう。
|機能
|ChatGPT
|Siri
|Alexa
|Google Assistant
|会話の深み
|文脈を保ちながら、長くて複数ターンにわたる会話を維持します
|主に短く、単一のターンで完結するコマンド
|短いコマンド、文脈を忘れる
|フォローアップがリミットで、文脈を頻繁に失う
|創造性と推論
|アイデアを生成し、情報を分析し、リアルタイムでブレインストーミングを行います
|最小限の推論、定型化された返信
|リミットされた推論、タスクに焦点を当てた
|一部推論、主に事実の抽出
|応答スタイル
|人間のような表現豊かな音声
|機械的で式の口調
|機械的で予測可能な口調
|機械的、やや自然な
|ナレッジベース
|GPTの広範なトレーニングデータを活用
|Appleのナレッジベースに依存しています
|Amazonのサービスやスキルから情報を取得します
|Google検索や各種サービスから情報を取得します
|マルチモーダル能力
|音声チャット中に画像・文書・テキストを分析可能
|音声のみ
|音声のみ
|音声優先で視覚的連携はリミット
|フォローアップの理解
|曖昧なプロンプトや変化するプロンプトを理解し、それを発展させます
|メモリ容量にリミットあり
|本当の記憶はない
|メモリ容量にリミットあり
|ユースケース
|ブレインストーミング、ミーティング、アイデアの記録、言語学習
|リマインダー設定、クイック検索
|スマートホーム制御、買い物リスト
|クイック検索、スマートデバイス制御
📚 こちらもご覧ください：最高の文字起こしソフトウェア（無料版と有料版）
ChatGPT音声モード利用の制限事項
音声テキスト変換によりChatGPTはより迅速かつ自然に利用できますが、以下のリミットに留意してください：
- 音声入力時の編集リミット: 入力中に特定の単語を簡単に修正することはできません（タイピング時のように）。誤りは文字起こし生成後まで気づかれないことが多く（例: vibe coding が white coding に変わる 😂）
- 長文構造は煩雑になりがち: 音声入力は思考の流れを捉えますが、句読点やフォーマットが完璧とは限らないため、長い応答は手動での整理が必要になることが多い
- 共有スペースや静かな場所では使いにくい点：*オフィス、図書館、公共交通機関など、声を出した会話が迷惑になったり非現実的だったりする場所では、音声入力は理想的ではありません
- オフライン機能なし：* ChatGPTの音声テキスト変換はインターネット接続なしでは仕事になりません。デバイス上でローカルに実行可能なネイティブ音声入力ツールとは異なります。
- *複雑なフォーマットには不向き: 音声はレイアウトやフォーマット指示を伝えるのが得意ではないため、コード、テーブル、長文文書など正確な構造が必要なタスクには対応が困難です
- セキュリティ上の懸念: OpenAIによれば、音声会話の音声データは明示的に共有を選択しない限りモデルの訓練に使用されませんが、文字起こし記録はチャット履歴に保存されます。機密性の高い仕事資料を扱う場合、厳格なデータ管理ポリシーを満たさない可能性があります
音声入力をタスクや文書に直接反映させ、チーム間連携を強化したいなら、ChatGPTの音声テキスト変換よりも優れた選択肢があります。
⚠️ プライバシーに関する注意: たった1つの「毒入り」文書でChatGPTを騙し、機密データを漏洩させられることをご存知ですか？セキュリティ研究者らは、共有Google Driveファイルに隠された指示を埋め込むことで、ChatGPTを操作しAPIキーを暴露させ、自動的に送信させられることを発見しました。
OpenAIは特定の問題を修正しましたが、この事例は、保護策なしに接続ドキュメントで機密データを共有するリスクを浮き彫りにしています。
ClickUp AI音声機能：ChatGPT音声モードの代替手段
ChatGPTの音声モードを使用しても、文字がページに表示された後は、依然として手間のかかる作業が必要です。
ClickUpは異なるアプローチを取ります。仕事のためのすべてアプリとして、音声入力を生産性システムに組み込みます。
これはあなたにとって何を意味するのでしょうか？
ClickUpのAI搭載音声機能を使えば、指示を口述したり、ミーティングを録音して自動文字起こししたり、要点を要約したり、文字起こしから直接タスクを割り当てたり、すべてを同じワークスペース内で整理できます。
音声をテキストに変換し、アイデアを行動へ
ClickUp Brain MAXを搭載したClickUpの「Talk to Text」機能は、思考の速度でテキストを可能にし、仕事の仕方を変革します。
話すだけで、タスク作成・電子メール送信・ミーティングメモの記録など、あらゆる場面であなたの言葉が洗練されたプロフェッショナルなテキストに瞬時に変換されます。
複数言語サポート、文脈に応じたトーン調整、お気に入りのアプリとのシームレスな連携により、Talk to Textは入力のボトルネックを解消し、ワークフローを途切れさせません。
単なる音声入力を超え、あなたの文体を学習する知的なライティングアシスタント。アイデアをアクションに変え、あらゆるチームの生産性を自然に高めます。
移動中でも効果的にコミュニケーションを取れます
タスクのコメント欄に音声クリップを添付すれば、フィードバックループが加速します。
ウェブ版・モバイル版問わず、タスクコメント欄に直接音声メッセージを録音・送信できます。簡単な進捗報告やフィードバック共有、タイピングが不便な場面に最適です。
ワークスペースにClickUp AIを導入すれば、音声は自動で文字起こしされ、コメント欄の下に文字起こし結果が表示されます。AIは音声クリップを要約したり、アクションアイテムを抽出したりすることも可能です。さらに文字起こし結果からタスクやドキュメントを自動生成し、迅速なフォローアップを実現します。
💡 プロのコツ： 議事録からタスクを作成したら、ClickUpの企業検索機能で、元のミーティングメモやドキュメント、チャットと共にそれらを呼び出しましょう。
「Q3ローンチタスク」や「デモからのクライアントフィードバック」と入力するだけで、エンタープライズ検索がタスクとその議事録文脈を同時に表示。これにより、実行プロセスはそれを形作った議論と密接に接続されたまま進められます。
ミーティングをリアルタイムで記録し、素早くアクションを起こす
ClickUpのAIノートテイカーは、ミーティングの内容をほぼ自動的に記録します。参加とメモ取りの間に注意を分散させる必要はありません。
GoogleまたはOutlookカレンダーを接続し、ClickUpのPlannerでAIノートテイカーを有効にすると、ボットがZoom、Microsoft Teams、Google Meetのミーティングに参加できるようになります。
💡 プロのコツ：ClickUpのZoom連携とクラウド録音機能を有効にすると、タスクから直接Zoom通話を開始できます。ミーティング終了後、ClickUpは自動的に録音と文字起こしのリンクをClickUpタスクのコメント欄とアクティビティパネルに追加します。
ミーティング終了後、AIノートテイカーが自動的にClickUp内に必要な情報を全て含むプライベートドキュメントを生成します。
これが、既存の音声テキスト変換ソフトをはるかに超える理由です：
- 簡潔な要約：長文の壁ではなく、鍵となる洞察と決定事項*の明確な要約が得られ、長い文字起こしを手作業で確認する手間を省きます
- 実行可能な次のステップ： AIがアクション項目を特定し、所有者と期限を提案します。これらは即座にClickUp内で割り当て済みタスクに変換*され、責任の所在を明確にします。文脈把握のため、元の文字起こしをタスクに添付ファイルとして添付することも可能です。
- インテリジェントな文字起こし：発言者別の完了する文字起こしを含みます。これにより、すべての意思決定の明確で検索可能な履歴が作成され、いつでも参照できるほか、チームメンバーと共有することも可能です。
ドキュメントにはバージョン履歴と詳細なアクセス権限も含まれ、変更履歴を安全に追跡できるほか、機密性の高い記録（クライアントインタビューや社内戦略会議など）へのアクセス権限を管理できます。
⚒️ 生産性ハック：すべてのミーティング議事録を共有Docsフォルダに保存し、スラッシュコマンド（/link）で各ドキュメントを関連タスクやプロジェクトに接続しましょう。
このビデオで、あなたの仕事を理解するClickUpのAIノートテイカーの力を探ってみてください。
信じられない？Redditユーザーの声を聞いてみてください：
それは興味深いですね、共有ありがとうございます！重要なポイントやアクションアイテムに関しては、私はむしろ逆の経験をしてきました。それらは非常に詳細で明確だと感じています。また、アクションアイテムをドキュメント内で直接個人にタグ付け/割り当てられる点も気に入っています。
それは興味深いですね、共有ありがとうございます！重要なポイントやアクションアイテムに関しては、私はむしろ逆の経験をしてきました。それらは非常に詳細で明確だと感じています。また、ドキュメント内で直接アクションアイテムを個人にタグ付け/割り当てられる点も気に入っています。
⚒️ 生産性ハック: ミーティングの文字起こしが生成されたら、ClickUp Brain MAXに「このミーティングを5つの箇条書きで要約して」や「担当者付きの全アクションアイテムをリストアップして」といった質問を投げかけましょう。AI文字起こし要約ツールとして、文字起こし内容をスキャンし即座に構造化された回答を抽出。全文を読む手間を省きます。
作業場所を問わず、情報や文脈を一切失うことはありません
ClickUpはすべての仕事が集約される統合型AIワークスペースであるため、組み込みAIアシスタント「ClickUp Brain」は業務全体の文脈を完了する形で把握しています。
「プリシラはローンチスケジュールについて何と言っていた？」や「製品デモで合意した次のステップをリストアップして」といった自然な質問を投げかけるだけで、ワークスペースから正確な回答を直接抽出します。
Brainは仕事からリアルタイムの洞察を引き出すことで、会話→明確化→実行というプロセスを結びつけます。これは音声テキスト変換のみのChatGPTでは実現できない機能です。
このビデオでは、仕事におけるClickUp Brainの力を詳しくご紹介します。
ClickUpで音声と行動のギャップを埋める
ChatGPTの音声テキスト変換機能は、/AIとの自然な会話が瞬時にアイデアを捉える方法を示しています。
しかしClickUpのAI音声機能は、アイデアから実行、そして洞察へと導きます。あらゆるミーティング、ブレインストーミング、簡単なメモが直接タスクやプロジェクトにフローし、チーム全体の生産性を向上させます。
声の速さで仕事を進めたいなら、今が試す絶好の機会です。ClickUpに無料で登録して、今すぐ始めましょう。